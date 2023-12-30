Ejemplos eficaces de comentarios a los empleados para proporcionar información objetiva y mejorar la moral

Proporcionar comentarios a sus empleados es una de las mejores formas de impulsar su desarrollo, señalar sus puntos fuertes y motivarlos a tomar medidas correctivas si es necesario. Al mismo tiempo, puede parecer lo más incómodo del mundo, especialmente si se trata de comentarios negativos. 🫣

Los verdaderos líderes reconocen que ofrecer comentarios constructivos o fomentar una cultura de comentarios positivos ayuda a los empleados a mejorar su rendimiento y perfeccionar sus habilidades para futuros proyectos.

En este artículo, analizaremos la importancia de los comentarios significativos para el desarrollo de los empleados. También proporcionaremos algunos ejemplos positivos y constructivos de comentarios a los empleados para ayudarle a abordar diversas situaciones sin incomodidad.

¿Por qué son importantes los comentarios de los empleados?

Proporcionar comentarios regulares a sus empleados puede marcar la diferencia, especialmente si se hacen con la intención adecuada y en el momento oportuno. Estos son algunos de los beneficios que puede obtener:

Mantiene a los empleados en el buen camino : una cultura de comentarios saludable garantiza que sus empleados se esfuercen por alcanzar : una cultura de comentarios saludable garantiza que sus empleados se esfuercen por alcanzar las metas del equipo y comprendan cómo contribuyen al panorama general.

Demuestra que te preocupas : ofrecer comentarios positivos, e incluso negativos cuando se expresan con consideración, puede ayudar a los empleados a sentirse valorados y cuidados en un entorno de trabajo positivo.

Mejora los resultados empresariales : al guiar a los empleados en la dirección correcta, te aseguras de que hacen lo que deben hacer, lo que se traduce en : al guiar a los empleados en la dirección correcta, te aseguras de que hacen lo que deben hacer, lo que se traduce en una gestión óptima de los recursos y un mejor rendimiento de los proyectos.

Fomenta el aprendizaje : los comentarios críticos hacen hincapié en que los errores no son lo peor del mundo y pueden utilizarse como oportunidades de aprendizaje, lo que es un desencadenante del desarrollo profesional cuando se aceptan con diligencia.

Mejora la flexibilidad: la retroalimentación continua sirve como guía cuando sus empleados asumen nuevas responsabilidades, cambian de posición o de equipo, o se enfrentan a nuevos retos ⭐.

¿Cuándo debe dar feedback a los empleados?

Atrás quedaron los días en los que solo se ofrecían comentarios a los empleados durante las evaluaciones anuales de rendimiento. Según un estudio realizado en 234 organizaciones, los comentarios generan resultados financieros y organizativos positivos, así que, ¿por qué no ofrecerlos con más frecuencia?

El momento adecuado para ofrecer comentarios puede ser intuitivo y depender de las políticas de la empresa o de su estilo de trabajo. Recuerde que los empleados anhelan información que pueda mejorar su rendimiento, así que aproveche el poder de los comentarios para proporcionarles los conocimientos que desean. Por lo tanto, no siempre es necesario ceñirse a los comentarios formales: está perfectamente bien ofrecer comentarios informales cuando la situación lo requiera.

A continuación, le presentamos cinco posibles situaciones en las que puede proporcionar comentarios a sus empleados:

Evaluaciones de rendimiento : la evaluación de rendimiento anual (algunas empresas pueden tener versiones semestrales o trimestrales) es una oportunidad formal para discutir el rendimiento general de un empleado. Después de tareas específicas: dar comentarios constructivos a un empleado justo después de que complete una tarea es muy eficaz. : dar comentarios constructivos a un empleado justo después de que complete una tarea es muy eficaz. La comunicación en tiempo real le permite señalar lo que salió bien o abordar los errores que deben evitarse en el futuro. Después de alcanzar los hitos del proyecto : ¿Algún empleado ha logrado con éxito un hito? Aproveche esta oportunidad para ofrecerle comentarios. Reuniones individuales programadas : utilice las reuniones individuales programadas para proporcionar comentarios continuos y discutir los aspectos relacionados con la satisfacción laboral con mayor transparencia. Estas reuniones no son obligatorias, pero pueden resultar útiles para eliminar el estigma que rodea a los comentarios en un entorno más relajado. Rendimiento excepcional: ¿Algún miembro del equipo ha realizado una tarea de forma profesional? No dude en ofrecer comentarios positivos y elogiar las buenas cualidades del empleado.

20 ejemplos de comentarios a los empleados para mejorar sus habilidades de comunicación

Hemos recopilado una lista de ejemplos de comentarios a los empleados para ayudarle a comunicarse de forma clara y diplomática. Considere estos ejemplos como plantillas para crear un canal de comentarios sólido: puede personalizarlos en función de su sector, la dinámica de su equipo y la meta que desee alcanzar.

Para que la lista sea más fácil de navegar, exploraremos dos tipos de comentarios a los empleados: positivos (reforzantes) y constructivos (redirigentes). Cada grupo contiene 10 ejemplos de comentarios eficaces para diferentes situaciones, por lo que estará bien preparado para cada escenario. 🎬

10 ejemplos positivos de comentarios a los empleados

Los comentarios positivos animan a sus empleados a seguir haciendo un buen trabajo, reconocen y elogian sus esfuerzos y ayudan a mejorar la moral. Eche un vistazo a estos ejemplos probados y verdaderos para hacer que sus empleados se sientan valorados.

Ejemplo n.º 1

Quiero darte las gracias por el increíble trabajo que has realizado en el proyecto X. ¡Has llevado a cabo tus tareas con la máxima profesionalidad y has dedicado un esfuerzo que no ha pasado desapercibido!

Proporcione estos comentarios después de que un empleado haya completado con éxito un proyecto.

Ejemplo n.º 2

Agradezco el tiempo extra que has dedicado a tu trabajo durante las últimas... semanas. Sé que no ha sido fácil, pero quiero que sepas que todo el equipo valora tu esfuerzo y tu actitud positiva.

Si su empresa ha atravesado un periodo especialmente ajetreado y sus empleados han tenido mucho trabajo, pero han logrado gestionarlo todo sin contratiempos, este es un excelente comentario que puede hacerles.

Ejemplo n.º 3

Tu constancia ha sido encomiable. La forma en que gestionas las relaciones con los clientes y diriges las reuniones de equipo es impresionante, y puedo ver lo mucho que te esfuerzas en tu trabajo.

Esta es una forma genuina de elogiar a un empleado que rinde constantemente a un alto nivel.

Ejemplo n.º 4

¡Solo quería decirte que últimamente lo estás haciendo genial! Gracias a tu creatividad y a tu forma de pensar innovadora, hemos logrado ofrecer una calidad constante y mantener satisfechos a nuestros clientes. Has mejorado muchísimo desde que empezaste y estoy muy orgulloso de ti.

Estos comentarios son una forma fantástica de levantar la moral de los empleados relativamente nuevos que muestran un gran potencial y dedicación al trabajo. 🔥

Ejemplo n.º 5

Con Mary fuera de la oficina, ¡tú te hiciste cargo y lideraste a todo el equipo para completar el proyecto con éxito! Estoy muy impresionado con tus habilidades de liderazgo y creo que prosperarías en una posición directiva. Si estás de acuerdo, ¡podemos discutir las opciones!

Una forma excelente de elogiar una habilidad o talento específico de un empleado, en este caso, el liderazgo, es destacar su fiabilidad en una crisis y sugerir la opción de una promoción.

Ejemplo n.º 6

¡Has gestionado la reunión con el cliente de esta mañana como un auténtico profesional! Teníamos un plazo muy ajustado y el cliente estaba estresado, pero conseguiste calmar los ánimos y ayudar a resolver el problema. ¡Tus habilidades comunicativas realmente salvaron la situación!

Este tipo de comentarios elogian la capacidad de un empleado para negociar y manejar conflictos.

Ejemplo n.º 7

¡Quería dar las gracias a todos por el fantástico trabajo realizado este trimestre! Habéis gestionado algunos proyectos complejos en los últimos tres meses y habéis hecho un trabajo excelente. El trabajo en equipo que habéis demostrado es admirable.

Este es un comentario adecuado para expresar su gratitud a todo el equipo.

Ejemplo n.º 8

Desde tu última evaluación de rendimiento, has mejorado enormemente. ¡Tu entusiasmo, mentalidad positiva y dedicación no pasan desapercibidos! Estoy muy agradecido de que formes parte de este equipo. Estoy deseando verte crecer con nosotros.

Es una forma cómoda de reconocer la mejora de un empleado y motivarlo para que siga adelante.

Ejemplo n.º 9

Llevas mucho tiempo aquí, pero sigo igual de impresionado por el esfuerzo que dedicas a cada proyecto. Eres un excelente ejemplo para los miembros de tu equipo y me alegro de tenerte a bordo.

Estos comentarios demuestran a los empleados veteranos que aprecias su ética de trabajo y que no los das por sentado.

Ejemplo n.º 10

¡Me encantó tu presentación sobre la nueva campaña de marketing! Fue clara, directa y atractiva, y me gustaría verte presentar más a menudo.

Destaca que le gustaría que sus empleados salieran de su zona de confort para mostrar sus puntos fuertes.

10 ejemplos constructivos de comentarios a los empleados

Dar comentarios negativos o críticas constructivas es una tarea delicada: lo que se quiere es guiar a los empleados en la dirección correcta, no hacer que se sientan desmotivados, avergonzados o estresados. Por eso es fundamental tener cuidado con la elección de las palabras y el momento adecuado.

A muchos directivos les gusta utilizar el enfoque del sándwich de comentarios, que consiste en suavizar las críticas constructivas con algunos comentarios positivos para equilibrar la conversación. A continuación, se presentan 10 ejemplos que reflejan diferentes situaciones que puede utilizar a la hora de ofrecer comentarios constructivos o corregir comportamientos negativos.

Ejemplo n.º 1

Sus informes de gastos son completos y están bien organizados. Para ir más allá, me gustaría que incluyera más gráficos y tablas en ellos para presentar mejor la información que transmite.

Estos comentarios demuestran que aprecia el esfuerzo de sus empleados y les orienta con delicadeza hacia los requisitos esperados.

Ejemplo n.º 2

Estás haciendo malabarismos con varios proyectos complejos, ¡y te lo agradezco! Dicho esto, sería una buena idea centrarse siempre en las tareas que tienen mayor impacto. De esa manera, podrás ocuparte de las tareas más urgentes o de mayor prioridad sin sentirte abrumado.

Esta es una buena forma de animar a un empleado claramente estresado a desarrollar y mejorar sus habilidades para establecer prioridades y mantener el rumbo adecuado.

Ejemplo n.º 3

Me gustaría hablar contigo sobre la reunión de ayer. Puedes estar en desacuerdo con tus compañeros de trabajo, pero no está bien imponer tu opinión a los demás. La próxima vez, considera un enfoque más colaborativo y acepta las opiniones de tu equipo, incluso cuando no sean todas positivas.

El ejemplo muestra cómo animar a los empleados a evitar comportamientos negativos hacia sus compañeros y a comunicarse mejor en el futuro.

Ejemplo n.º 4

He notado que no estás tan comprometido con tu trabajo en las últimas semanas. ¿Ocurre algo? ¿Cómo puedo brindarte soporte y animarte para que recuperes tu motivación?

Esta es la forma más diplomática de abordar a un empleado cuyo rendimiento ha disminuido. Mantenga un tono empático en la siguiente conversación y practique la escucha activa para identificar la causa raíz del problema.

Ejemplo n.º 5

Tus habilidades de investigación y gestión de proyectos son admirables. Dicho esto, creo que te vendría bien trabajar tus habilidades de colaboración para maximizar tu potencial.

Estos comentarios reconocen las habilidades actuales de sus empleados y les orientan con delicadeza hacia las áreas que podrían mejorar.

Ejemplo n.º 6

He observado que no has podido cumplir algunos plazos en el último mes. Dado que esto afecta a toda la empresa, me gustaría preguntarte qué ha sucedido y si hay algún problema en el que debamos trabajar. Hazme saber cómo puedo ayudarte.

Los comentarios abordan la cuestionable gestión del tiempo de su empleado de una manera comprensiva, lo que posiblemente ayude a descubrir algunos cuellos de botella en los procesos dentro del equipo.

Ejemplo n.º 7

Tu informe analítico contiene bastantes errores. Los errores forman parte de cualquier trabajo, pero creo que es importante reconocerlos y asegurarnos de no repetirlos en el futuro. Me gustaría saber qué ha fallado para que los demás miembros del equipo puedan aprender de este contratiempo.

Esta es una forma eficaz de abordar los errores de un empleado y añadir un toque de «por el bien común».

Ejemplo n.º 8

Tenemos que hablar sobre tu comportamiento en la reunión del equipo de la semana pasada. Aunque eres libre de expresar tus opiniones y actitudes con pasión, no toleraremos la grosería. La próxima vez, busca una forma más adecuada de expresar tu desacuerdo con los demás.

Estos comentarios señalan el comportamiento problemático de sus empleados, refuerzan los valores de la organización y expresan que no tolera las actitudes irrespetuosas.

Ejemplo n.º 9

Sé que estás muy ocupado y aprecio tu esfuerzo, pero el mes pasado se te han pasado por alto varias tareas importantes. Para asegurarte de que no se te escape nada, te sugiero que utilices listas de tareas pendientes, aplicaciones de planificación u otra herramienta práctica para anotar tus tareas y estar al día con ellas.

Aquí se aborda la falta de una determinada habilidad por parte del empleado y, dado que se ofrecen soluciones concretas, el conjunto resulta maduro y alentador.

Ejemplo n.º 10

Han pasado dos meses desde que empezaste a trabajar aquí y creo que te estás adaptando bien. Lo único que me preocupa es tu falta de participación en las reuniones. No tengas miedo de decir lo que piensas: valoramos tu opinión y queremos escuchar tus ideas.

Estos comentarios alentadores pueden ayudar a los nuevos empleados a adaptarse al nuevo lugar de trabajo y a no sentirse invisibles.

Lleve a cabo ciclos eficaces de comentarios de los empleados utilizando ClickUp.

Muchos supervisores prefieren proporcionar comentarios a los empleados a través de reuniones individuales en persona. Sin embargo, estas reuniones pueden no ser viables para equipos remotos o grandes. O tal vez no tenga tiempo suficiente para programar reuniones individuales.

Si desea establecer una cultura de comentarios enriquecedora, una plataforma de productividad todo en uno como ClickUp puede ser su salvación. Ofrece funcionalidades que ofrecen compatibilidad con todo el proceso de comentarios y ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados con el tiempo. 💝

Documente sus comentarios con ClickUp Docs.

Utilice ClickUp Docs para proporcionar comentarios a sus empleados por escrito.

Si desea proporcionar comentarios a los empleados por escrito, ¡no hay mejor opción que ClickUp Docs! Esta función le permite crear, editar, compartir y almacenar documentos, incluidos los comentarios de los empleados y las evaluaciones de rendimiento.

Como ClickUp Docs admite la edición en tiempo real, puede añadir a los responsables pertinentes a su documento de comentarios y trabajar juntos para crear una panorámica completa del rendimiento de un empleado. Cada persona tiene un cursor con su nombre encima, por lo que el flujo de opiniones es transparente.

Gracias a las impresionantes opciones de personalización, puede añadir imágenes y archivos a sus documentos, crear tablas y listas, e incluso conectar sus documentos a flujos de trabajo para crear informes de comentarios completos. Es posible que desee crear carpetas para centralizar los comentarios de los empleados por entorno de trabajo o departamento.

Una vez que complete el documento, compártalo con su empleado o guárdelo para consultarlo durante las evaluaciones anuales de rendimiento.

Escribe comentarios discretos con ClickUp AI.

Utilice el asistente de redacción con IA de ClickUp para generar comentarios de los empleados, intercambiar ideas, redactar correos electrónicos y mucho más.

¿Le lleva mucho tiempo redactar comentarios formales para los empleados? No se preocupe, ¡ClickUp AI viene al rescate! 🦸

ClickUp AI es un asistente de redacción basado en IA integrado en ClickUp. Puede generar contenido escrito, como planes de proyectos, correos electrónicos, agendas de reuniones, presentaciones y planes de pruebas, con simples indicaciones.

Esta herramienta puede ser de gran ayuda cuando le resulte difícil encontrar el tono adecuado para ofrecer comentarios. Pida a ClickUp AI que:

Compruebe y ajuste el tono de sus comentarios constructivos.

Corrija la gramática y la estructura para mayor claridad.

Resumir los informes anteriores de los empleados para tener un contexto rápido mientras escribe los comentarios.

Genere comentarios bien formateados basados en los puntos de conversación proporcionados.

Aprovecha los comentarios informales con la vista Chat de ClickUp.

Añada a los miembros del equipo a las conversaciones y colabore con ClickUp Chat en un solo espacio, evitando tener que cambiar de software.

Dar feedback no siempre tiene que ser algo formal. Si la cultura de la empresa lo permite, puedes mantener conversaciones informales con tus empleados a través del chat. En estos casos, utiliza la vista Chat de ClickUp.

Esta vista le permite comunicarse con sus empleados en tiempo real y gestionar los flujos de trabajo a través de hilos sin tener que saltar entre varias aplicaciones y plataformas. Elija la persona o personas con las que desea chatear y simplemente escriba textos informales. Puede ser un texto de ánimo o un recordatorio amable para solucionar un problema. Añada imágenes, vídeos e incluso hojas de cálculo para proporcionar más detalles.

Además de agilizar la comunicación con tus empleados, la vista Chat de ClickUp te permite asignar acciones a la conversación, preparando el terreno para las tareas de seguimiento posteriores a los comentarios.

Añada a los miembros del equipo a sus conversaciones simplemente mencionándolos con @ y explore nuevas dimensiones de colaboración en tiempo real y comunicación transparente en el lugar de trabajo.

Asegúrese de que sus comentarios se vean asignándolos directamente a los usuarios en las tareas y obtenga una vista rápida de los comentarios asignados en una lista de control.

Si quieres dar una opinión rápida a un empleado, ¡los comentarios de ClickUp son la mejor opción! Supongamos que un miembro del equipo ha hecho un trabajo excelente en una tarea específica y quieres felicitarlo por ello: todo lo que tienes que hacer es asignar un comentario de ClickUp a la tarea, hacer una mención a la persona a la que quieres dar la opinión y escribir algo como: ¡Excelente trabajo!

Puedes añadir emojis si funcionan para tu equipo. 😇

Otra funcionalidad destacable es la función de Revisión de ClickUp. Es ideal para proporcionar comentarios sobre archivos como PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo y PDF.

Colabore fácilmente con los miembros del equipo y proporcione comentarios sobre los archivos con las funciones de anotaciones, Revisión y comentarios de ClickUp 3. 0.

Explore las plantillas de ClickUp para ahorrar tiempo.

¿Quiere proporcionar comentarios exhaustivos a sus empleados, pero no tiene tiempo suficiente para escribirlos desde cero? ¡Las plantillas de ClickUp le ayudarán! 🦸

Hay más de 1000 plantillas con secciones predefinidas que le ayudarán a ahorrar tiempo, estandarizar procedimientos y ofrecer información valiosa a los miembros de su equipo. Para los comentarios de los empleados, le recomendamos que explore las plantillas de evaluación del rendimiento: encontrará varias opciones para documentar el rendimiento y los niveles de satisfacción laboral de sus empleados. Por ejemplo, la plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp ofrece un diseño colorido para comprobar el ambiente con los nuevos empleados.

Utilice esta plantilla de ClickUp para planear futuras reuniones con los nuevos empleados.

Aproveche las integraciones de ClickUp.

¿Trabaja a distancia pero no quiere proporcionar comentarios a los empleados por escrito? Entonces, le encantará saber que ClickUp se integra con más de 1000 plataformas, incluidas aplicaciones para reuniones virtuales como Zoom.

Inicie una reunión de Zoom directamente desde ClickUp para chatear en directo con los miembros de su equipo. Después de la reunión, podrá ver los enlaces de grabación en sus tareas de ClickUp para crear un resumen y centralizar la información.

Reciba comentarios con ClickUp

La retroalimentación es una vía de doble sentido. Además de proporcionar retroalimentación a los empleados, también debe animarlos a que expresen su opinión sincera sobre el trabajo en su empresa. Las aportaciones de los empleados le ayudan a comprender el punto de vista de su equipo, identificar problemas en el lugar de trabajo, fomentar un entorno laboral saludable y agradable, y mejorar sus cualidades de liderazgo.

Puede intercambiar comentarios con sus empleados utilizando algunas de las opciones que hemos mencionado anteriormente, como ClickUp Documentos y los comentarios. Sin embargo, existen herramientas excelentes perfectas para estas situaciones: ClickUp Formularios y las plantillas de formularios de comentarios.

Cree formularios detallados en ClickUp 3.0 con funciones de arrastrar y soltar para insertar campos y añadir lógica condicional con el fin de recopilar mejores comentarios.

Personaliza y distribuye formularios a los miembros de tu equipo para realizar encuestas sobre el compromiso de los empleados. Crear un formulario es muy fácil: elige entre los distintos campos de tareas y campos personalizados que aparecen en la parte izquierda de la pantalla para crear la combinación perfecta. Gracias al diseño de arrastrar y soltar, puedes crear formularios de calidad en un abrir y cerrar de ojos.

Envíe el formulario final a su equipo y pídales que lo rellenen. ClickUp analizará al instante las respuestas recopiladas y las convertirá en tareas que se pueden seguir. 🥳

¡Aprenda a establecer la conexión con los empleados mediante reuniones con superiores directos!

Implemente ejemplos de comentarios de los empleados con ClickUp.

Los ejemplos de comentarios a los empleados que se enumeran a continuación le ayudarán a prepararse para diversas situaciones de comunicación en los entornos de trabajo.

Si necesita ayuda para proporcionar y gestionar comentarios, ClickUp puede echarle una mano. 🤝

Sus funciones basadas en IA le permiten promover una comunicación clara, la transparencia y la colaboración dentro de su equipo, además de supervisar el trabajo de todos. Regístrese en ClickUp hoy mismo de forma gratuita y optimice su proceso de comentarios. 💗