10 plantillas gratuitas de tablas de tareas domésticas para un hogar organizado

Vivir bajo el mismo techo con una familia bulliciosa, especialmente con niños, puede convertir rápidamente tu hogar en un torbellino de actividades. En lugar de estar constantemente regañando a tus seres queridos por sus responsabilidades, hay una forma de mantener todo bajo control: una tabla de tareas de fácil acceso.

¡Para eso están las plantillas de tablas de tareas! Estas prácticas herramientas te ayudan a optimizar las tareas domésticas. Incluyen campos y secciones preestablecidos para programar, gestionar el tiempo y asignar tareas, y se adaptan perfectamente a la dinámica única de tu familia.

Para hacer tu vida aún más cómoda, hemos recopilado una lista de las mejores plantillas de gráficos de tareas domésticas que puedes conseguir gratis. ¡Veamos qué las hace tan especiales!

¿Qué es una plantilla de tabla de tareas?

Una plantilla de tabla de tareas es un documento prediseñado y personalizable que te ayuda a organizar y realizar un seguimiento de las tareas diarias, semanales y mensuales, así como de las responsabilidades de cada miembro. Se suele utilizar en familias, hogares compartidos o aulas para asignar tareas y garantizar que todos los involucrados contribuyan a la realización fluida de las mismas. ✅

Estas plantillas están disponibles en formatos como hojas impresas, documentos digitales o aplicaciones especializadas en listas de tareas pendientes. El uso de una tabla de tareas puede fomentar el trabajo en equipo y la gestión del tiempo, así como enseñar responsabilidad a las personas, especialmente a los niños.

Los elementos comunes que se encuentran en las plantillas de gráficos de tareas incluyen:

Lista de tareas: pueden ser desde tareas diarias sencillas, como fregar los platos, hasta responsabilidades menos frecuentes, como cortar el césped o limpiar el garaje. Personas asignadas: cada tarea se asigna normalmente a una persona específica para aclarar quién es responsable de qué. Calendario: indica la frecuencia con la que debe realizarse una tarea concreta. Seguimiento: las marcas de verificación y las pegatinas te ayudan a marcar las tareas completadas. Recompensas o sanciones: esto podría incluir obtener privilegios y recompensas por las tareas completadas o sanciones por las tareas no completadas.

¿Qué hace que una plantilla de tabla gráfica sea buena?

Estas son algunas de las características clave que hacen que una plantilla de tabla de tareas sea eficaz:

Claridad y simplicidad : la plantilla debe ser fácil de entender y tener una lista clara de las tareas y el horario.

Atractivo visual : Debe ser visualmente atractivo, con elementos como códigos de colores y pegatinas para que resulte más atractivo.

Personalización : una buena plantilla debe permitir la personalización para adaptarse a las necesidades específicas de tu hogar. Esto incluye añadir o eliminar tareas, cambiar las personas asignadas y ajustar los horarios.

Elementos de seguimiento : La plantilla debe incluir un espacio para realizar el seguimiento y recompensar los logros, con el fin de mantener la motivación de todos los participantes.

Accesibilidad: Un gráfico adecuado debe ser accesible para todos los miembros del hogar. Una plantilla digital es especialmente práctica para el uso compartido del acceso y las actualizaciones.

10 plantillas de gráficos de tareas para usar

¡Despídete del caos de las tareas domésticas y dale la bienvenida a un espacio vital más organizado y armonioso! Hemos seleccionado cuidadosamente 10 plantillas gratuitas de tablas de tareas en Canva, PDF y ClickUp para hacerte la vida más fácil y mantenerte motivado en el proceso. ¡Vamos a sumergirnos en las prácticas funciones que ofrecen estas plantillas!

1. Plantilla de gráfico de tareas domésticas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de que todas las tareas personales o familiares estén terminadas a tiempo con la plantilla de gráfico de tareas de ClickUp.

¿Buscas una forma sencilla de controlar tus tareas domésticas? ¡Deja de buscar con la plantilla de tabla de tareas de ClickUp! Incluye espacios prediseñados para tus tareas, sus franjas horarias asignadas, las personas responsables de ellas, notas para anotar detalles importantes e incluso recompensas por completar las tareas.

Organiza las tareas domésticas de forma eficiente con:

Gráfico de tareas diarias: dividido en secciones de mañana y tarde, ordenado por horas. Gráfico de tareas semanal: organizado por días de la semana. Gráfico de tareas mensual: ordenado por semanas, cada una incluye una tabla con columnas para cada día de la semana.

La plantilla incluye tablas de tareas personales para ayudarte a conquistar tu día, semana o mes, y tablas de tareas familiares para mantener todo en casa sincronizado. Ambos tipos tienen la misma estructura, con espacios dedicados para tareas y notas. Sin embargo, las tablas de tareas familiares incluyen una práctica columna en la que puedes añadir el nombre de cada miembro de la familia a las tareas que se le han asignado.

Esta plantilla de Documento se puede personalizar completamente según tus necesidades, por lo que puedes incluir o excluir cualquier sección que desees. Además, las familias pueden conceder acceso a sus miembros, lo que permite a cada uno de ellos realizar la edición de la plantilla. Pueden marcar las tareas como completadas o añadir otras nuevas a la lista, lo que la hace muy interactiva y fácil de usar.

2. Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

Organiza y realiza el seguimiento de las tareas diarias dividiéndolas en tareas de mañana, tarde y noche con la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp.

¿Cansado de que tu rutina diaria parezca una maraña de caos? ¡Descubre la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp! Esta plantilla de tareas fácil de usar está aquí para ayudarte a crear hábitos y a cumplirlos con éxito mediante el uso de subtareas anidadas y estados personalizables.

Realiza un seguimiento de tus actividades diarias con los siguientes campos personalizados:

Dónde : Anota la ubicación de la tarea, ya sea la tienda de comestibles, la casa de un amigo, el gimnasio o tu restaurante favorito.

Categoría : clasifica las tareas en carrera profesional, salud y bienestar físico o tareas domésticas para saber exactamente en qué inviertes tu tiempo.

Contador de rachas : realiza el seguimiento de tus rachas de tareas o hábitos.

Notas: Anota recordatorios adicionales o los motivos que hay detrás de cualquier cambio en los planes.

Para una organización más eficaz, divide tu día en Mañana, Tarde y Noche. A continuación, añade subtareas anidadas para cada parte del día. Por ejemplo, puedes crear una subtarea llamada «Rutina nocturna» y rellenarla con tareas pendientes como preparar la cena, cuidar la piel y leer antes de acostarte.

3. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

La plantilla ClickUp Get Things Done, basada en el sistema GTD de David Allen, te ayuda a organizar proyectos dividiéndolos en tareas factibles con facilidad.

La plantilla ClickUp Getting Things Done (GTD) hace que cumplir con agendas apretadas sea pan comido. Basada en el sistema GTD de David Allen, pone orden en tus tareas, reduce el estrés y aumenta la eficiencia de los procesos mediante un enfoque estructurado para gestionar las responsabilidades.

Esta práctica plantilla de carpeta incluye listas y vistas para garantizar una organización clara. Utiliza la lista de bandeja de entrada para registrar y describir todas las tareas. A continuación, calcula cuánto tiempo te llevarán, realiza una valoración del esfuerzo en una escala del uno al cinco y decide si son factibles.

¿Prefieres la planificación visual? La plantilla incluye una pizarra personalizable con un diagrama de flujo GTD. Viene con preguntas orientativas que te ayudarán a examinar tus tareas y decidir si están listas para ser realizadas.

Puedes ordenar tus tareas de forma clara aplicando etiquetas como «hogar», «trabajo» o creando tus propias categorías personalizadas. Para una clasificación precisa, explora listas como

Programado en el calendario : proporciona una vista de Calendario para tus tareas con bloques de tiempo.

Lista de proyectos : Ideal para desglosar proyectos complejos y : Ideal para desglosar proyectos complejos y priorizar tareas.

Recordatorio/Algún día quizá: Para tareas que podrías terminar en el futuro.

Personaliza la plantilla para que se adapte perfectamente a tu flujo de trabajo GTD. Añade tus Campos personalizados y abre cualquier lista en la vista Tablero para ver las tareas perfectamente organizadas como tarjetas en un tablero Kanban de arrastrar y soltar. De esta manera, podrás realizar actualizaciones fácilmente sobre la marcha.

📮ClickUp Insight: El 18 % de los encuestados desea utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, la IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas y configurar flujos de trabajo de automatización. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en IA, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los espacios libres de tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

4. Plantilla de tareas de autocuidado de ClickUp

Cuídate un poco y haz el seguimiento de tus hábitos de bienestar con la plantilla de tareas de autocuidado de ClickUp.

Con nuestras apretadas agendas, es fácil descuidar el cuidado personal. Por suerte, la plantilla de tareas de cuidado personal de ClickUp está aquí para ayudarte a priorizar tu bienestar con un diseño prediseñado que hace que el seguimiento de tu rutina de cuidado personal sea pan comido.

Esta plantilla incluye campos personalizados, una práctica lista de tareas, un tablero Kanban y un calendario: todo lo que necesitas para asegurarte de que tu bienestar va por buen camino.

En la vista Lista de autocuidado, tus actividades se organizan de forma clara según su tipo de bienestar, como Mente, Cuerpo y Espíritu. Puedes supervisar sin esfuerzo tus tareas diarias o semanales de autocuidado y controlar su progreso mediante los estados personalizados. Además, puedes priorizar y gestionar las tareas que puedan estar desviadas o en espera.

El Calendario de autocuidado te ayuda a mantenerte al día con tu agenda. Úsalo para realizar el seguimiento de tus hitos, programar nuevas actividades y añadir notas para completar las tareas a tiempo, lo que te acercará un paso más a alcanzar tus metas de bienestar.

5. Plantilla de lista de tareas pendientes para trabajos de clase de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes para asignaciones de clase de ClickUp es ideal para que los profesores hagan un seguimiento de las tareas de clase y prioricen las tareas.

La enseñanza conlleva una gran carga de responsabilidades, desde la preparación de las clases y la calificación hasta la gestión de un sinfín de tareas administrativas. La plantilla de tareas de clase de ClickUp entra en acción para ayudar a los profesores a supervisar sus clases, tomar notas y planificar su trayectoria académica, todo ello desde un hub bien organizado.

La plantilla incluye dos carpetas separadas para los semestres de primavera y otoño. Dentro de cada una de estas carpetas, encontrarás listas dedicadas a temas específicos, lo que te permitirá clasificar ordenadamente las tareas según su estado, ya sean completadas, pendientes o en curso.

También puedes ordenar las tareas por Tipo de tarea en una lista separada para realizar un seguimiento fácil del número de exámenes, pruebas o trabajos de cada semestre. Puedes anotar detalles importantes como fechas límite, capítulos que se van a cubrir y duraciones estimadas.

Organiza tu plan de clases y tus materiales de estudio de forma eficaz con dos vistas Documento, una para las notas de clase y otra para las notas de lectura.

6. Plantilla de lista de tareas pendientes de mudanza de ClickUp

Mudarse es una tarea ardua, pero no cuando tienes una lista detallada que marcar para prepararte para el gran día.

Tanto si te estás preparando para una simple mudanza como para un traslado más complejo, el embalaje y la planificación pueden ser bastante estresantes. Pero no te preocupes: la plantilla de lista de tareas pendientes para mudanzas de ClickUp es tu aliada de confianza en la transición a tu nuevo hogar.

Esta práctica plantilla te permite crear una lista de control de tareas y llevar un registro de las que ya has completado. Al abrir la vista Lista de tareas, obtendrás una imagen clara de las tareas pendientes en cada fase de la mudanza, perfectamente clasificadas en el campo desplegable Fase de la mudanza.

Puedes establecer prioridades y plazos para cada tarea o designar a las personas responsables de tareas específicas. Además, hay una barra de progreso que te ayuda a realizar el seguimiento de tu trayectoria con facilidad.

La vista Tablero de etapas de la mudanza presenta un tablero Kanban, donde las tareas se transforman en tarjetas que puedes mover fácilmente entre columnas para que coincidan con las fases de tu mudanza. Las tareas se agrupan de forma ordenada por fase de la mudanza, lo que facilita su organización en la fase de preparación, el día de la mudanza o durante el periodo de adaptación.

7. Plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp

Lleva el seguimiento de todas las tareas importantes, fechas límite, inventario y costes con la plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp.

Un sistema de gestión de proyectos bien estructurado para la renovación del hogar es la clave para controlar los costes y ajustarse al presupuesto durante las reformas. La plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp es la solución ideal para crear listas de tareas pendientes para las tareas previas a la renovación y las tareas de renovación propiamente dichas. Controle de forma eficaz los presupuestos, los cronogramas del proyecto y los datos de los contratistas.

Incluye todos los materiales necesarios para tus proyectos de renovación en la Lista de materiales. De esta forma, podrás realizar el seguimiento de la cantidad de brochas, pintura o cinta adhesiva que necesitas, junto con el coste estimado y real, para gestionar tu presupuesto de forma eficiente.

Abre la Lista de proyectos para optimizar el proceso de gestión de la renovación con vistas como:

Lista de todos los proyectos: muestra todos tus proyectos de renovación, proporcionando detalles esenciales como fechas límite, elementos necesarios, el costo de la mano de obra, los materiales y el proyecto en su conjunto. Tablero de fases del proyecto: te ayuda : te ayuda a priorizar los proyectos al ofrecerte una panorámica de todos tus proyectos de renovación organizados y agrupados por fases, como «En curso» y «Completada». Calendario de proyectos de renovación del hogar: te ofrece una : te ofrece una vista de calendario de todas las tareas de renovación, lo que simplifica el seguimiento de los plazos y la reprogramación.

Dale un toque personal a la plantilla personalizándola con nuevos Campos personalizados. Rellena las listas con los elementos que necesitas para asegurarte de que estás bien organizado y de que tu renovación es rentable.

8. Plantilla de gráfico de tareas diarias de Canva

La plantilla de gráfico de tareas diarias de Canva ofrece una forma sencilla de planificar y supervisar tus tareas diarias.

Si buscas un método sencillo pero eficaz para llevar un registro de tus tareas diarias, la plantilla de tabla de tareas diarias de Canva te será de gran ayuda. Esta plantilla de una sola página ofrece secciones totalmente personalizables para planificar fácilmente tus tareas para cada día de la semana.

La plantilla proporciona espacios en blanco para que hagas una lista de las tareas semanales que debes completar, y hay círculos codificados por colores que corresponden a cada día. Utiliza estos círculos para marcar el horario de cada tarea específica.

Todos los elementos son editables o reemplazables, lo que te permite dar rienda suelta a tu creatividad. Cambia los colores, sustituye los círculos por otra figura o cambia la fuente. Y si una sola página no es suficiente para tu larga lista de tareas, puedes añadir fácilmente otra página y rellenarla según sea necesario.

Puedes guardar esta plantilla de tabla de tareas en PDF o JPEG, imprimirla y colgarla en la pared, o utilizarla en formato digital para actualizarla fácilmente y realizar el uso compartido de enlaces.

9. Plantilla gráfica de tareas diarias en PDF para niños de ThirtyHandMadeDays

Asegúrate de que tus hijos completen fácilmente sus tareas diarias y semanales con la plantilla PDF «Gráfico de tareas diarias para niños» de ThirtyHandMadeDays.

Enseñar a tus hijos buenos hábitos y la importancia de completar las tareas domésticas a veces puede parecer un ciclo interminable de recordatorios. Por suerte, la plantilla PDF gráfica de tabla de tareas diarias para niños de ThirtyHandMadeDays está aquí para salvar el día.

Esta plantilla incluye espacios para registros diarios, con círculos de varios colores asignados a cada día de la semana. Es muy sencillo marcar cuándo completar cada tarea, ya sea cepillarse los dientes, hacer los deberes o sacar la basura. Además, en la parte inferior de la plantilla hay espacios para las tareas semanales, perfectos para tareas periódicas como limpiar o clasificar la ropa sucia.

Como incentivo adicional, tus hijos podrán disfrutar de una recompensa especial una vez que hayan rellenado todas las casillas al final de la semana.

10. Plantilla gráfica de tareas domésticas para niños en PDF de PDFfiller

La plantilla de gráfico de tareas domésticas para niños en PDF de PDFfiller te ayuda a organizar y realizar un seguimiento eficaz de las tareas diarias y semanales de tus hijos.

La plantilla PDF de tabla de tareas para niños de PDFfiller es una herramienta muy útil para crear tablas de tareas personalizadas para niños, de modo que puedas recuperar algo de tiempo libre mientras enseñas a tus hijos a asumir responsabilidades personales mediante el seguimiento de las tareas básicas.

Así es como funciona:

Selecciona tareas adecuadas para la edad de tu hijo, como hacer la cama, poner la mesa o dar de comer al perro.

Asigna a cada niño tareas específicas según su edad y capacidades (si hay varios niños en el hogar).

Establece un calendario de tareas , ya sea diario, semanal o mensual.

Adapta la plantilla a tus necesidades modificando el texto, añadiendo nuevos elementos o reorganizando las páginas.

Asegúrate de colocar este gráfico de tareas imprimible en un lugar con buena visibilidad, como el frigorífico o un tablón de anuncios, para que sirva de recordatorio diario a tus hijos. Para garantizar que cumplan el horario, prueba a utilizar pegatinas o a darles pequeñas recompensas por completar las tareas de forma constante.

Bonus: ¡Aplicaciones de calendario familiar!

Mantén tus tareas bajo control con una plantilla de tabla de tareas imprimible gratuita.

Es un hecho que realizar una tarea al día mantiene a raya el caos, pero garantizar que esas tareas se completen rápidamente asegura una sensación de orden duradera. Con las mejores tablas de tareas imprimibles gratuitas, puedes planificar y realizar el seguimiento de todos tus objetivos y tareas fácilmente, logrando la armonía en el hogar con un mínimo esfuerzo.

No pierdas nunca tu ventaja organizativa, sea cual sea la situación, con acceso a más de 1000 plantillas en la biblioteca de plantillas de ClickUp. Sumérgete en un mundo de listas de tareas ya preparadas, potentes herramientas de gestión de proyectos y plantillas de priorización para gestionar las tareas como un profesional.