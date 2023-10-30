9 formas probadas de mejorar tu rendimiento en el trabajo

¿Quieres mejorar tu rendimiento en el trabajo? Tendrás que aprender a priorizar, delegar tareas y controlar tu agenda. ¿Y lo mejor de todo? Hacerlo te ayudará a no perder tiempo y a mantener tu bienestar.

Según una encuesta realizada en 2020 por FlexJobs, el 75 % de los empleados ha experimentado agotamiento en el trabajo.

Evitar el temido agotamiento no es solo una cuestión de sobrevivir, sino de prosperar. Es hora de descubrir cómo puedes lograr más sin encadenarte a tu escritorio durante horas extras.

¿Estás listo para sumergirte en el mundo del rendimiento laboral y las habilidades innovadoras que pueden ayudarte a dominar tu semana laboral? Emprendamos juntos este viaje hacia un equilibrio más productivo, equilibrado y satisfactorio entre el trabajo y la vida personal. 👊

¿Qué es el rendimiento laboral?

El rendimiento laboral mide la eficacia con la que cumples tu rol y tus responsabilidades en el trabajo. Los líderes evalúan el rendimiento laboral de los empleados por la calidad y la cantidad de su trabajo, y por el tiempo que les ha llevado realizarlo. ⏰

Mejorar el rendimiento del trabajo requiere un esfuerzo tanto a nivel individual como organizativo. A nivel organizativo, los directivos de la empresa deben:

Establece indicadores clave de rendimiento (KPI) razonables: los KPI son medidas cuantificables para alcanzar metas específicas. Los KPI ayudan a cada empleado a saber qué se espera de él y cómo sus funciones contribuyen a las metas generales de la empresa. los KPI son medidas cuantificables para alcanzar metas específicas. Los KPI ayudan a cada empleado a saber qué se espera de él y cómo sus funciones contribuyen a las metas generales de la empresa.

Crea un marco de comunicación: Las habilidades de comunicación eficaces son fundamentales para el éxito de la organización. Los directivos de la empresa deben organizar reuniones periódicas con todo el personal y reuniones individuales para ofrecer comentarios y ayudar a los empleados a mejorar su rendimiento laboral.

Ayuda a los empleados a identificar áreas de mejora: cada miembro del equipo tiene sus puntos fuertes y débiles. Los buenos directivos invierten en el desarrollo profesional y personal de sus compañeros, enseñándoles a aprovechar sus puntos fuertes y mejorar sus puntos débiles.

Delega las tareas de forma equitativa: el desarrollo profesional es imposible si los empleados se sienten agotados. La dirección de la empresa es responsable de el desarrollo profesional es imposible si los empleados se sienten agotados. La dirección de la empresa es responsable de distribuir la carga de trabajo de forma equitativa , asegurándose de que cada miembro del equipo se sienta desafiado, pero capaz de completar las tareas que se le asignan.

Aumente la productividad con la gestión colaborativa de tareas asignando tareas, etiquetando comentarios y realizando el uso compartido de grabaciones de pantalla en una sola plataforma.

A nivel individual, los empleados deben establecer metas claras, escribir listas de tareas pendientes, aprovechar sus habilidades de gestión del tiempo y ordenar sus calendarios.

Pero, ¿qué más pueden hacer los gerentes para mejorar el desarrollo profesional de sus equipos y absorber mejor los comentarios constructivos? ¡Lo veremos todo a continuación!

9 maneras de mejorar el rendimiento del trabajo

¿Buscas pasos sencillos y prácticos para mejorar tu rendimiento laboral? Aprovecha estos consejos y trucos para reducir el estrés, liberar capacidad mental y, en última instancia, hacer más cosas al final del día. 🤩

1. Delegue tareas en proyectos grandes.

Como equipo, puedes lograr más de lo que jamás podrías lograr por tu cuenta. Traducción: si quieres mejorar tu rendimiento laboral, debes aprender el arte de delegar.

Agrupa las tareas de tu tablero Kanban por estado, Campos personalizados, prioridad y más en la vista Tablero de ClickUp.

Además, para mejorar realmente el rendimiento del trabajo se necesitan las herramientas adecuadas. Con las tareas de ClickUp, puedes dividir los proyectos grandes en tareas de tamaño más pequeño.

ClickUp facilita la asignación de tareas a varios miembros del equipo, la realización de comentarios sobre las acciones pendientes o la prevención de malentendidos gracias a las grabaciones de pantalla. Además, puedes utilizar diferentes vistas para ver todas las tareas y subtareas (es decir, todas las acciones desde el principio hasta el final del proyecto) en un solo lugar.

2. Establece metas SMART y comunícate de forma eficaz

Las metas SMART son metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados, y ClickUp te ayuda a cumplir los cinco requisitos.

Selecciona entre varios tipos de metas para medir por moneda, porcentajes, números y verdadero o falso.

Con ClickUp Metas, puedes establecer cronogramas claros, medir los resultados semanales y añadir tareas de diferentes equipos en una única meta alcanzable. Además, puedes realizar el seguimiento de tu progreso con objetivos numéricos, de verdadero/falso y monetarios.

Para ayudar a mantener a tu equipo organizado, considera añadir descripciones a cada meta y objetivo, de modo que sepas qué tareas está abordando cada compañero. Las metas claras y alcanzables ayudan a los equipos a ver la línea de meta en lugar de hacer que el punto final quede fuera de su vista. Esto requiere una comunicación clara con tu equipo para minimizar el estrés y evitar que un proyecto emocionante se convierta en un agotamiento total.

Nada perturba más un día de trabajo productivo que la tecnología que simplemente no funciona. Para evitar perder valiosas horas de trabajo llamando al departamento de TI, utilice herramientas que aumenten la productividad de los empleados.

Accede a la barra de herramientas de acción en la vista Lista de ClickUp 3.0 para moverte rápidamente entre vistas, documentos y mucho más.

Por ejemplo, en ClickUp, renovamos continuamente nuestra infraestructura para garantizar la fiabilidad y el rendimiento. En ClickUp 3.0, observamos un aumento de la velocidad en las tareas y notificaciones, renovamos nuestros widgets Sprint y vimos cómo las automatizaciones mejoraban en un 20 %.

Traducción: Obtienes un acceso más rápido y fiable a las herramientas que tanto te gustan.

4. Escribe tu lista de tareas pendientes la noche anterior para mantener la concentración.

Si quieres afrontar con éxito tu mañana, asegúrate de conocer tus principales prioridades en el momento en que te sientes en tu escritorio. ¿Cómo hacerlo? No esperes hasta la mañana para escribir tu lista de tareas pendientes. Si quieres evitar la multitarea, un buen punto de partida es comenzar el día con una lista de tareas para limitar las distracciones.

En su lugar, cuando la tienda esté cerrada la noche anterior, enumere estos tres elementos:

Lo que has terminado ese día Lo que esperabas terminar pero no lo hiciste Tus tareas más importantes para la mañana siguiente

Establece tareas periódicas en ClickUp para optimizar el trabajo repetitivo.

Para prepararte para el éxito, aprovecha una de las muchas plantillas de listas de tareas pendientes de ClickUp. Con ClickUp, puedes crear un sistema fiable de listas de tareas pendientes aprovechando la vista Lista, codificando por colores tus tareas, programando tareas periódicas o incluso configurando flujos de trabajo de automatización para completar tareas sobre la marcha.

5. Pon un cronómetro

¿Alguna vez te has sentado a hacer una tarea pendiente que te da pereza... y te has quedado mirando la pantalla del ordenador durante horas?

Nadie es perfecto, y la procrastinación tiende a afectar incluso a las personas más productivas. Para romper el estancamiento de la procrastinación, prueba este truco: pon un cronómetro.

Establecer un cronómetro con un tiempo razonable (no más de 90 minutos) te proporcionará la motivación necesaria para completar la tarea asignada. O si realmente necesitas dejar de mirar fijamente la pantalla del ordenador, establece un cronómetro para proporcionarte un recordatorio de que debes tomar pequeños descansos a lo largo de la jornada laboral.

Registra con precisión el tiempo dedicado a las tareas y proyectos en ClickUp.

ClickUp Control de tiempo te permite configurar un cronómetro desde cualquier dispositivo. Para ayudarte a organizarte y controlar tus descansos cortos, puedes añadir notas, rótulos o filtros al control de tiempo. En ese sentido, configurar un cronómetro no solo crea una sensación de urgencia, sino que te ayuda a controlar la gestión de proyectos, proporcionándote recordatorios sobre cómo has pasado tu jornada laboral.

6. Pide comentarios constructivos a tus superiores.

Como dice el refrán, si eres la persona más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada.

Todas las personas de una empresa, incluso el equipo ejecutivo, pueden aprender algo de sus compañeros. Por lo tanto, si observas con admiración cómo los miembros de tu equipo completan una tarea tras otra, pídeles consejo sobre lo que hacen para mejorar su rendimiento.

Cada uno de tus compañeros de trabajo tiene sus propias habilidades únicas y puede ofrecerte consejos y trucos sobre cómo aumentar tu productividad a lo largo de la jornada laboral.

Con eso en mente, aprende a esperar con ilusión las evaluaciones de rendimiento. Es cierto que las evaluaciones de rendimiento pueden resultar intimidantes, pero son una oportunidad para obtener consejos de tu equipo directivo.

La plantilla de evaluación del rendimiento de los empleados de ClickUp ayuda a los equipos a lograr un uso compartido más eficiente de los comentarios y las mejoras prácticas.

Con las herramientas y plantillas de evaluación del rendimiento de ClickUp, los supervisores pueden establecer metas y crear informes de productividad para sus subordinados directos, lo que permite mantener a todo el equipo por el buen camino. Además, pueden crear un plan individualizado de mejora del rendimiento de los empleados para ayudar a sus equipos a alcanzar sus objetivos.

Tu rendimiento en el trabajo debe ser notable, especialmente si estás tratando de mejorar significativamente. Las evaluaciones de rendimiento pueden ayudarte a conseguir esa claridad.

7. Establece recordatorios automáticos

A medida que el trabajo se acumula, resulta cada vez más difícil recordar todo lo que hay que hacer. Para liberar capacidad mental, configura recordatorios automáticos para no olvidarte de las tareas pendientes.

Configura fácilmente recordatorios con el comando «R» de ClickUp.

Con ClickUp Reminders, puedes configurar un recordatorio para prácticamente cualquier tarea, desde cualquier dispositivo. Puedes crear recordatorios a partir de una tarea o notificación existente, o empezar desde cero. Puedes ver todos los recordatorios desde tu pantalla de inicio y, a continuación, posponerlos, reprogramarlos o delegarlos para asegurarte de que ninguna tarea se pierda en el trasiego.

Además, puedes añadir fechas límite, adjuntos y horarios recurrentes a los recordatorios para ayudarte a mejorar tu rendimiento general.

8. Implemente el bloqueo de tiempo para ordenar su Calendario

Pasar constantemente de una tarea a otra provoca una tensión mental innecesaria, lo que puede conducir al agotamiento. Intentar abarcar demasiadas tareas no relacionadas entre sí en una sola jornada laboral es como intentar realizar 25 ejercicios diferentes en el gimnasio: te agota rápidamente, pero no te proporciona los mejores resultados.

Para recuperar el control de tu calendario, prueba a bloquear el tiempo para mejorar tu rendimiento en el trabajo. El bloqueo de tiempo es una técnica de gestión del tiempo en la que se agrupan tareas similares. Por ejemplo, puedes optar por concentrar todas tus reuniones en solo dos días a la semana, los martes y los jueves, para liberar espacio mental durante los tres días restantes.

Gestiona tu semana laboral y domina el bloqueo de tiempo con la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp.

O, si trabajas en un sector basado en los servicios (como una agencia de marketing), tal vez prefieras trabajar en los proyectos de un solo cliente al día (en lugar de todos los clientes de tu cartera). ¿No sabes por dónde empezar?

ClickUp ofrece varias plantillas de bloqueo de tiempo para ayudarte a mejorar tu equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

9. Establece hitos y ¡no olvides celebrarlos!

Mientras trabajas para mejorar tu rendimiento laboral, recuerda esto: la perfección es inalcanzable. De hecho, perseguir la perfección podría ser perjudicial para tu productividad.

Para proteger tus niveles de energía y evitar el agotamiento, recuerda celebrar cada hito. Una celebración puede ser simplemente un breve descanso para estirar las piernas y dar un paseo por el barrio. O podrías invitar a un compañero de trabajo a tener una reunión en una cafetería en lugar de chatear en la sala de conferencias.

Identifica fácilmente los puntos críticos de tu proyecto con ClickUp Hitos y utiliza iconos llamativos en forma de diamante para que todos se mantengan centrados en los objetivos clave.

A medida que celebras un hito y pasas al siguiente, recuerda que los hitos de ClickUp ofrecen una representación visual de las tareas más urgentes de tu proyecto. Solo tienes que agrupar las diferentes tareas y personalizar la vista para obtener una vista general de las fases clave de tu proyecto.

5 plantillas que te ayudarán a mejorar tu rendimiento en el trabajo

¿Quieres ser más productivo y priorizar tu capacidad mental? Prueba estas cinco plantillas de rendimiento de ClickUp para mejorar tu rendimiento general en el trabajo. 📚

1. Plantilla de KPI de ClickUp

Obtenga una panorámica de alto nivel de los KPI completados, en camino o en riesgo con esta práctica plantilla de ClickUp.

¿Quieres saber si cada departamento va por buen camino para alcanzar los objetivos de este trimestre? La plantilla de KPI de ClickUp desglosa todos los KPI de la empresa, organizados por departamento.

A partir de ahí, aprovecha un sistema codificado por colores para saber al instante si el equipo ha completado un objetivo, está en curso de hacerlo o se ha desviado de sus metas. Además, añade notas y subtareas para ayudar a tu equipo a mantenerse en el buen camino.

2. Plantilla de cuadro de mando integral de ClickUp

Comprenda cómo cada iniciativa contribuye a la visión y estrategia general de su empresa con esta plantilla fácil de usar de ClickUp.

¿Quieres establecer metas alcanzables para tu equipo? Asegúrate de que los miembros del equipo sepan cómo cada iniciativa contribuye al éxito general de la empresa.

Con esta plantilla de cuadro de mando integral fácil de usar de ClickUp, podrás ver los objetivos, iniciativas, objetivos e incentivos para cuatro áreas de la empresa: clientes, aprendizaje y crecimiento, finanzas y procesos empresariales internos.

Empieza a colaborar en la pizarra de ClickUp y luego aborda tu lista de tareas pendientes con las vistas Calendario o Lista.

3. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Establece prioridades diarias, semanales o mensuales con esta plantilla clara de ClickUp.

Una de las mejores herramientas de gestión del rendimiento a tu disposición es aprender a establecer prioridades. Con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp, cualquier miembro del equipo puede ver fácilmente qué tareas son urgentes, de alta prioridad o de baja prioridad.

Puedes codificar por colores la plantilla, añadir subtareas y asignar fechas límite para ayudar a tus compañeros a dominar la gestión de tareas.

4. Plantilla de gestión del tiempo de ClickUp

Domina tu lista de tareas semanales con esta plantilla detallada de ClickUp.

¿Tienes problemas para conciliar tu vida personal y tu desarrollo profesional? La plantilla de gestión del tiempo de ClickUp te permite organizar tu lista de tareas semanales agrupando las actividades por categorías: trabajo, personal, viajes u otras.

Utiliza el sistema de códigos de colores para asignar la prioridad a cada tarea, establece fechas de inicio y fecha límite, y añade comentarios que te ayuden a mantener una semana de productividad. Todo ello te ayudará a mejorar tu moral y tus niveles de energía, sin tener que perder la concentración ni adoptar un montón de nuevas habilidades.

5. Plantilla de informe de rendimiento de ClickUp

Obtenga una evaluación detallada del rendimiento de los empleados o del programa con esta plantilla de ClickUp.

¿Quieres medir la eficacia de un proyecto actual? ¿Estás desarrollando un plan de mejora del rendimiento para impulsar el compromiso de los empleados? Esta detallada plantilla de informe de rendimiento de ClickUp ofrece gráficos, cálculos integrados y numerosas secciones para medir el rendimiento.

Aprovecha la sección «Puntuación del índice» para anotar qué elementos están en marcha, son urgentes, están retrasados o completamente en suspenso, con el fin de ayudar a avanzar en los proyectos y el rendimiento del trabajo en equipo.

Mejora tu rendimiento en el trabajo con ClickUp

Para mejorar tu rendimiento en el trabajo, utiliza los consejos anteriores, como establecer metas SMART, determinar tus prioridades con antelación, celebrar cada hito y bloquear tiempo en tu calendario. Hacerlo te ayudará a lograr más a lo largo de la semana laboral y a conservar tu energía mental. 🙌

Afortunadamente, ClickUp tiene todas las herramientas que necesitas para mejorar tu rendimiento laboral, priorizar tareas y ayudarte a dividir los proyectos en cargas de trabajo alcanzables. Para acceder a plantillas de rendimiento, aprovechar miles de integraciones y utilizar vistas personalizables para tomar el control de tu Calendario, únete a ClickUp hoy mismo.