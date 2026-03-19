10 programas de gestión de la construcción para pequeñas empresas en 2026

El software adecuado marca la diferencia en la capacidad de los miembros de tu equipo para centrarse en sus roles, simplificar las tareas rutinarias y gestionar su tiempo. Esto es especialmente cierto en el sector de la construcción, donde es fundamental optimizar el talento de tu equipo en los proyectos de construcción en el campo.

Hay un montón de herramientas que pueden ayudarte con este reto, pero muchas están diseñadas para grandes empresas con mucho dinero.

¿La solución? Un software de gestión de proyectos de construcción creado pensando en las pequeñas empresas.

Para ayudarte a conseguir los mejores resultados más rápidamente, hemos recopilado una lista de las mejores soluciones para pequeñas empresas que buscan el software de gestión de proyectos de construcción adecuado. Compararemos las funciones clave, los límites, los precios, las opiniones y mucho más para ayudarte a tomar la decisión más informada para las necesidades de tu pequeña empresa.

El mejor software de gestión de la construcción de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen para que puedas empezar:

ClickUp Ideal para el seguimiento unificado de proyectos y la sincronización entre el campo y la oficina. Tamaño del equipo: empresas de todos los tamaños Diagramas de Gantt con IA, ClickUp Brain para actualizaciones de estado, formularios personalizados para registros de obra y chat integrado. Gratis para siempre; planes de pago disponibles Capataz de obra Ideal para una gestión empresarial integral y asequible. Tamaño del equipo: contratistas pequeños y medianos Presupuestos, facturas, registros diarios y coordinación de subcontratistas en una única interfaz. Desde 49 $ al mes Procore Ideal para una gestión integral de riesgos y finanzas. Tamaño del equipo: desde medianas empresas hasta grandes corporaciones. Supervisión financiera en tiempo real, registros de calidad y seguridad, y un amplio ecosistema de integración. Precios personalizados Autodesk Build Ideal para una coordinación optimizada entre la oficina y el campo. Tamaño del equipo: equipos de proyectos comerciales Planos con control de versiones, seguimiento de solicitudes de información y enlazado directo de los datos de campo con los presupuestos de los proyectos. Precios personalizados Buildertrend Ideal para la construcción y la reforma de viviendas residenciales. Tamaño del equipo: constructores y reformistas de viviendas. Portales de selección de clientes, gestión de pedidos de cambio y comunicación centralizada para propietarios. Precios personalizados Float Ideal para la gestión de recursos y la planificación de la plantilla. Tamaño del equipo: equipos que necesitan supervisar la capacidad. Previsión de capacidad, planificación visual de equipos y seguimiento de las horas de trabajo reales frente a las planificadas. Desde 8,50 $ al mes por usuario RedTeam Ideal para procesos repetitivos y colaboración en el campo. Tamaño del equipo: empresas de construcción en fase de crecimiento. Colaboración en tiempo real en el campo a través de Fieldlens, gestión de licitaciones y más de 100 automatizaciones integradas. Precios personalizados Sage 300 Ideal para la gestión integrada de contabilidad y del sector inmobiliario. Tamaño del equipo: empresas de construcción con un gran volumen de operaciones financieras. Auditoría financiera exhaustiva, organización de documentos sin papel y seguimiento del historial de operaciones de servicio. Precios personalizados Fieldwire Ideal para una gestión eficiente de las tareas en la obra. Tamaño del equipo: contratistas especializados y jefes de obra Asignación de tareas, vista de planes y seguimiento detallado del rendimiento de los equipos, todo ello optimizado para dispositivos móviles. Gratis; los planes de pago empiezan en 54 $ al mes Houzz Pro Ideal para reformas residenciales y captación de clientes. Tamaño del equipo: empresas de diseño y construcción y empresas residenciales. Escáneres 3D de habitaciones, tableros de selección visual para clientes y herramientas locales de generación de clientes potenciales. Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué es el software de gestión de la construcción para pequeñas empresas?

El software de gestión de la construcción es cualquier herramienta o aplicación que permite a los equipos comprender sus metas, cronogramas, fechas límite y requisitos. Estas aplicaciones utilizan funciones populares de gestión de proyectos (que quizá ya conozcas y te gusten) para garantizar que los equipos dispongan del presupuesto, los recursos y los materiales adecuados.

Las mejores herramientas de gestión de proyectos ofrecen a los jefes de proyecto un espacio colaborativo desde el que trabajar cuando están fuera de la oficina: una plataforma en línea para supervisar sus procesos empresariales, la seguridad, los presupuestos, la elaboración de informes y la comunicación con los clientes. La adopción de este software debería facilitar considerablemente el trabajo de tu jefe de proyecto de construcción y constituir la solución más eficaz para simplificar los procesos y optimizar los flujos de trabajo, con el fin de mejorar la experiencia general tanto del equipo como del cliente.

¿Qué debes buscar en un software de gestión de la construcción para pequeñas empresas?

Hay un montón de opciones entre las que elegir en lo que respecta al software de gestión de proyectos de construcción, incluso para pequeñas empresas. Algunas herramientas son muy personalizables y se adaptan a cualquier proyecto de construcción, mientras que otras están diseñadas para un propósito específico o una necesidad empresarial concreta, como el software de gestión de pedidos o el software de control de tiempo de construcción.

Al comparar las diferentes opciones, ten en cuenta lo siguiente:

Características principales : ¿Tiene la herramienta de software las funciones adecuadas? ¿Supera tus expectativas?

Funcionalidad : ¿Cumple con el propósito que necesitas, como la planificación de la fabricación? ¿Cumple con el propósito que necesitas, como la gestión de compras

Vistas: ¿Puedes ver y organizar tus proyectos de la forma que mejor se adapte a tu forma de trabajar?

Personalización: ¿Puedes personalizar el software para que se adapte a tus necesidades?

Facilidad de uso: ¿Es un software fácil de usar para los usuarios? ¿Podría todo tu equipo aprender a utilizarlo rápidamente?

Precios : ¿Es asequible el software? ¿El coste se vuelve prohibitivo a medida que creces?

Soporte: ¿Puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte fácilmente cuando lo necesitas?

Valoraciones y reseñas: ¿Qué opinan otros usuarios sobre su experiencia con el producto?

Es probable que tus necesidades sean tan únicas como tu empresa, así que tómate tu tiempo para pensar en lo que realmente necesitas y así poder encontrar el software más adecuado para ti.

Los 10 mejores programas de gestión de la construcción para pequeñas empresas

Para las pequeñas empresas, encontrar el mejor software de gestión de la construcción es imprescindible si quieres mantenerte organizado, gestionar los riesgos y atender a tus clientes de la mejor manera posible. Para ayudarte a encontrar la herramienta adecuada para tu trabajo, aquí tienes nuestra selección de los mejores programas de construcción para pequeñas empresas en 2024.

1. ClickUp (Ideal para el seguimiento unificado de proyectos y la sincronización entre el campo y la oficina)

El entorno de trabajo de ClickUp, impulsado por IA y equipado con paneles, tareas, chat, agentes y mucho más, te ofrece la vista general que necesitas.

ClickUp es el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo que ayuda a los pequeños equipos de construcción a mantener los proyectos en marcha sin el caos habitual de tener que hacer malabarismos con cinco herramientas diferentes.

Porque ese es realmente el problema: el constante ir y venir entre el campo, la oficina, los contratistas, los proveedores y los clientes. Las actualizaciones se dispersan por todas partes. Las decisiones quedan sepultadas. Y alguien acaba pasando horas intentando reconstruir lo que realmente está pasando.

La suite para pequeñas empresas de ClickUp reúne todo eso en un solo lugar, empezando por la gestión de proyectos.

Visualiza tus proyectos como cronogramas organizados con la vista Gantt de ClickUp

Puedes visualizar y planificar fácilmente los proyectos utilizando vistas personalizadas, como el diagrama de Gantt, el Cronograma, el Calendario y las vistas de Carga de trabajo, para ver cómo se conecta todo, desde la adquisición hasta el trabajo en la obra y la entrega final. Si gestionas varias obras, la vista Mapa te permite ver lo que está sucediendo en cada una de ellas sin tener que rebuscar entre las tareas.

Pero el verdadero cambio está en cómo fluye la información. En lugar de estar pendiente de las actualizaciones, ClickUp Brain recopila lo que ya está sucediendo en las tareas, los comentarios y el chat de ClickUp. Puede generar actualizaciones de estado, resumir el progreso y señalar los riesgos antes de que se conviertan en retrasos.

Ya no dependes de la memoria de nadie ni de prisas de última hora para la elaboración de informes sobre el progreso. El sistema ya lo sabe. Esto nos lleva a la ejecución.

Las tareas de coordinación rutinarias, como asignar tareas, actualizar estados y notificar a las personas adecuadas cuando algo está terminado, las gestiona ClickUp Automations. Y para evitar que las cosas se compliquen (como siempre ocurre), intervienen los Superagentes de ClickUp . Señalan los retrasos, sacan a la luz las actualizaciones que faltan e incluso convierten las decisiones en tareas para que nada se pase por alto.

Todos los detalles operativos se encuentran allí donde se lleva a cabo el trabajo. Puedes realizar el seguimiento de presupuestos, materiales, subcontratistas y presupuestos utilizando campos personalizados, sin tener que saltar de una hoja de cálculo a otra. Las solicitudes de información, los planos y los procedimientos operativos estándar se encuentran dentro de ClickUp Docs, directamente vinculados a las tareas a las que dan soporte, de modo que tanto el equipo de campo como la oficina trabajan siempre a partir de la misma fuente de información.

Y si no quieres crear todo desde cero, la biblioteca de plantillas te ofrece configuraciones ya preparadas para los flujos de trabajo de la construcción, para que puedas ponerte en marcha rápidamente.

Las mejores funciones de ClickUp

Planifica y ajusta los plazos de los proyectos con las vistas de diagrama de Gantt, Cronograma, Calendario y vista Carga de trabajo.

Gestiona varias obras de forma visual con la vista Mapa

Genera actualizaciones y resúmenes automáticamente con ClickUp Brain

Mantén las conversaciones relacionadas con el trabajo mediante ClickUp Chat

Deja que los Superagentes de ClickUp te avisen de los riesgos, las actualizaciones pendientes y los próximos pasos

Automatiza las tareas de coordinación repetitivas con ClickUp Automatizaciones

Realiza un seguimiento de los presupuestos, los materiales y los subcontratistas mediante los campos personalizados

Almacena y realiza la conexión de solicitudes de información, planos y POE en ClickUp Docs

Supervisa el progreso y las cargas de trabajo en tiempo real con los paneles de ClickUp

Empieza rápidamente con los flujos de trabajo predefinidos de la biblioteca de plantillas

Limitaciones de ClickUp

Puede que te cueste un poco acostumbrarte a tantas funciones clave

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

📊 Mini caso práctico: Sustitución de más de 5 herramientas por un único entorno de trabajo Cuando la agencia de marketing Hit Your Mark Media analizó sus operaciones, el problema era evidente. El trabajo se distribuía entre Slack, Miro, Toggl, Loom y otras herramientas. Los proyectos avanzaban más lentamente de lo que deberían porque la información estaba dispersa en múltiples herramientas. Así que el equipo lo consolidó todo en ClickUp. Sustituye más de 20 herramientas por un potente entorno de trabajo dentro de ClickUp ⚡ Los resultados fueron inmediatos: Más de 5 herramientas sustituidas en las áreas de comunicación, planificación y elaboración de informes

Ahorro de 3000 $ al año al eliminar Slack tras pasar a ClickUp Chat

Paneles de control en tiempo real que realizan el seguimiento de los puntos de sprint, las cargas de trabajo y el rendimiento

Pagos de bonificaciones más rápidos gracias a datos de productividad claros y cuantificables El fundador, Derek Archer, afirma que este cambio ha transformado el funcionamiento de la agencia. En lugar de tener que recopilar actualizaciones de varias aplicaciones, el equipo ahora gestiona el trabajo con los clientes, la comunicación, la documentación y la elaboración de informes desde un único entorno de trabajo. 🚀

2. Contractor Foreman (Ideal para una gestión integral de la empresa y asequible)

vía Contractor Foreman

Contractor Foreman se autodenomina «el número 1 para contratistas» que buscan un software de gestión empresarial asequible y fácil de usar. Los equipos pueden utilizar este software de gestión de proyectos de construcción para gestionar proyectos, finanzas, personal, recursos y documentos.

Está diseñado específicamente para ayudar a las pequeñas empresas a dejar atrás los sistemas basados en papel, ofreciendo módulos sencillos para registros diarios y seguimiento de equipos. La herramienta de presupuestación integrada te permite convertir rápidamente un cliente potencial en un contrato firmado, ayudándote a ganar más licitaciones con plantillas profesionales.

Las mejores funciones de Contractor Foreman

Supervisa los proyectos con cronogramas, calendarios y diagramas de Gantt

Elabora presupuestos y envía facturas a los clientes

Gestiona los contratos y la comunicación con subcontratistas y socios

Organiza archivos, fotos y registros de equipos

Limitaciones del capataz de la empresa constructora

Algunos usuarios informan de dificultades al utilizar el software en navegadores como Safari

Según algunos clientes, puede resultar abrumador para los nuevos usuarios y para los trabajadores de la construcción que trabajan por cuenta propia.

Precios de Contractor Foreman

Básico: 49 $ al mes por usuario

Plan Estándar: 105 $ al mes para tres usuarios

Además: 166 $ al mes para ocho usuarios

Pro: 221 $ al mes para 15 usuarios

Unlimited: 332 $ al mes para un número ilimitado de usuarios

Valoraciones y reseñas de capataces de contratistas

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

📖 Más información: Las 15 mejores aplicaciones para pequeñas empresas que simplificarán tu trabajo

3. Procore (Ideal para una gestión integral de riesgos y finanzas)

vía Procore

Procore es un software de gestión de proyectos de construcción diseñado para facilitar a los equipos la gestión de proyectos, minimizar los riesgos y obtener resultados satisfactorios. La herramienta combina la gestión de proyectos y financiera con funciones de calidad y seguridad.

Las pequeñas empresas se benefician de su amplio mercado de integraciones, que te permite conectar a la perfección tu software de contabilidad y ERP actual. Su potente motor de elaboración de informes ofrece información detallada sobre el estado de los proyectos, lo que te ayuda a identificar los sobrecostes antes de que afecten a tus márgenes finales.

Las mejores funciones de Procore

Organiza los equipos de proyecto tanto in situ como remotos con una gestión de proyectos fácil de usar

Utiliza datos en tiempo real para supervisar y mitigar los riesgos

Obtén una panorámica de la situación financiera actual y genera informes

Obtenga una visión completa del proyecto con los registros de información

Limitaciones de Procore

Los planes de precios no se publican, por lo que al principio resulta difícil comparar su valor con otras opciones que estés barajando.

Algunos usuarios sugieren que la forma en que se gestionan los ajustes puede resultar confusa

Precios de Procore

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Procore

G2: 4,6/5 (más de 2100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2600 opiniones)

4. Autodesk Build (Ideal para una coordinación optimizada entre la oficina y el campo)

vía Autodesk Build

Autodesk Build es una herramienta de software de gestión de proyectos de construcción diseñada para crear flujos de trabajo más optimizados entre tu oficina y el campo. Los equipos de proyecto pueden utilizar la herramienta para gestionar el control de calidad, la seguridad y los presupuestos.

Destaca en la gestión de planos, garantizando que todos los subcontratistas trabajen con la misma versión de los planos para evitar costosas repeticiones del trabajo. La plataforma también incluye herramientas especializadas para el seguimiento del progreso, lo que permite a las partes interesadas ver una representación visual del trabajo completado en comparación con el calendario original.

Las mejores funciones de Autodesk Build

Consulta los últimos calendarios de los proyectos para evitar malentendidos y errores

Utiliza vistas personalizadas para crear filtros y ver solo las tareas más relevantes

Realiza un seguimiento de los problemas, los cambios y las soluciones con funciones de gestión de calidad integradas

Controla los costes en tiempo real en comparación con tu presupuesto inicial enlazando los datos de campo a tus presupuestos

Limitaciones de Autodesk Build

Según algunos clientes, configurar proyectos y asignar derechos y opciones a los usuarios puede resultar complicado.

Algunos usuarios señalan que aprender a utilizar el software puede llevar algo de tiempo, especialmente para quienes no están acostumbrados a este tipo de programas.

Precios de Autodesk Build

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Autodesk Build

G2: N/A

Capterra: N/A

Nuestra Guía de IA para pequeñas empresas explica detalladamente cómo utilizar la IA para reducir la complejidad en lugar de añadir más herramientas.

5. Buildertrend (Ideal para la construcción y la reforma de viviendas)

vía Buildertrend

Buildertrend es una plataforma de software de gestión de la construcción para equipos comerciales, contratistas, constructores de viviendas y empresas de reformas. Esta herramienta de software está diseñada para optimizar y organizar proyectos y procesos, de modo que los contratistas puedan centrarse en sus roles reales.

Ofrece un portal específico para clientes donde los propietarios pueden ver fotos del progreso y aprobar pedidos de cambio, creando una experiencia profesional que genera confianza a largo plazo. La plataforma también agiliza el proceso de selección, facilitando a los clientes la elección de materiales y acabados dentro de los presupuestos asignados.

Las mejores funciones de Buildertrend

Supervisa los proyectos y realiza el seguimiento del progreso con la planificación de proyectos integrada

Entiende lo que está pasando con los registros diarios

Realiza el seguimiento de tus pedidos de modificación, selecciones y facturas desde un solo lugar

Optimiza y centraliza las comunicaciones con los clientes mediante un portal dedicado a ellos.

Limitaciones de Buildertrend

Algunos usuarios se quejan de la función de control de tiempo, especialmente en dispositivos móviles

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada, y los usuarios señalan que hay que adaptarse a actualizaciones frecuentes

Precios de Buildertrend

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Buildertrend

G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1600 opiniones)

📖 Más información: 10 plantillas gratuitas para pequeñas empresas

6. Float (Ideal para la gestión de recursos y la planificación de la plantilla)

vía Float

Float es una herramienta de software para la gestión de recursos y la planificación de personal que facilita a los equipos la planificación de la capacidad y la programación del trabajo.

El software combina la gestión de personal y de proyectos en una sola interfaz para facilitar la supervisión. Ofrece un cronograma visual de la disponibilidad de todo tu equipo, lo que te ayuda a evitar sobrecargar a tus trabajadores más cualificados en múltiples obras. Gracias a sus funciones de previsión, puedes predecir las necesidades futuras de contratación basándote en la cartera de proyectos pendientes y la carga de trabajo actual.

Las mejores funciones de Float

Organiza los proyectos con hitos, fases y dependencias

Utiliza la previsión de capacidad para identificar posibles retos

Compara el gasto previsto con el real en los proyectos de construcción

Registra las hojas de horas y realiza el seguimiento de las horas de trabajo de los miembros de tu equipo

Límites de flotación

Float no está diseñado específicamente para equipos de construcción, aunque puede ser una herramienta útil para ellos.

Algunos usuarios señalan que la aplicación móvil no es tan fácil de usar como la versión web.

Precios variables

Starter: 8,50 $ al mes por usuario

Pro: 14 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Float

G2: 4,2/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

7. RedTeam (Ideal para procesos repetitivos y colaboración en el campo)

vía RedTeam

RedTeam ofrece varias herramientas de software, entre ellas Fieldlens para la colaboración sobre el terreno en tiempo real y RedTeam Go para la gestión de proyectos. En conjunto, estas herramientas permiten a los equipos de construcción organizar los proyectos y la elaboración de informes.

El software se basa en flujos de trabajo estandarizados que ayudan a las pequeñas empresas a crecer sin perder el control sobre la calidad de los proyectos. También incluye funciones de automatización en materia de licitación y gestión de contratos, lo que agiliza la fase previa a la construcción y mantiene tus proyectos avanzando hacia la fase de inicio de las obras.

Las mejores funciones de RedTeam

Reúne todos tus datos en un solo lugar para facilitar la gestión de proyectos

Crea procesos repetibles para reducir la posibilidad de que surjan riesgos

Automatiza más de 100 tareas con la automatización integrada

Comparte informes y actualizaciones financieras con los clientes de una forma sencilla

Limitaciones de RedTeam

Según algunos usuarios, puede haber una curva de aprendizaje mientras te adaptas al software.

Algunos clientes han informado de servidores lentos y problemas de bloqueo durante la edición

Precios de RedTeam

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de RedTeam

G2: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Ideal para la gestión integrada de la contabilidad y el sector inmobiliario)

vía Sage

Sage 300 Construction and Real Estate es una herramienta de software todo en uno para la gestión empresarial y la contabilidad que combina funciones financieras, de operaciones de servicios y de gestión de proyectos. Los profesionales de la construcción pueden utilizar el software para supervisar todo el proceso de construcción junto con su gestión financiera.

Es especialmente útil para empresas que necesitan realizar el seguimiento de nóminas complejas y cumplir con los requisitos normativos en diferentes jurisdicciones. Los exhaustivos registros de auditoría del software garantizan que se contabilice cada transacción financiera, lo que proporciona tranquilidad durante la temporada de impuestos o las auditorías externas.

Las mejores funciones de Sage 300 Construction and Real Estate

Realiza un seguimiento de las asignaciones, las órdenes de trabajo, los presupuestos, el equipo y el historial de la obra

Organiza tus documentos y deja de usar papel

Utiliza las funciones de gestión de proyectos para identificar problemas y gestionar los riesgos

Optimiza las operaciones de servicio para ofrecer una mejor experiencia al cliente

Limitaciones de Sage 300 Construction and Real Estate

Algunos usuarios señalan que las opciones de elaboración de informes del software son limitadas y difíciles de personalizar

El sistema puede resultar poco intuitivo y difícil de manejar, según comentan algunos usuarios.

Precios de Sage 300 Construction and Real Estate

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sage 300 Construction and Real Estate

G2: 3,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 500 opiniones)

9. Fieldwire (Ideal para una gestión eficiente de las tareas en la obra)

vía Fieldwire

Fieldwire es una solución de gestión de la construcción diseñada específicamente para la gestión de obras. Las empresas constructoras pueden utilizar el software para coordinar a los miembros del equipo, asignar tareas, realizar el seguimiento del rendimiento y reducir los riesgos asociados al trabajo in situ. Funciona como un hub de comunicación de alta velocidad donde los supervisores de obra pueden registrar los elementos de la lista de tareas pendientes y adjuntar fotos para su revisión inmediata en la oficina.

La herramienta también ofrece compatibilidad con el acceso sin conexión, lo que permite a tu equipo consultar planos y actualizar tareas incluso en zonas con mala cobertura móvil.

Las mejores funciones de Fieldwire

Mantén sincronizados a los equipos de obra y de oficina con un sistema centralizado

Crea horarios de trabajo y asigna tareas a los miembros del equipo

Realiza un seguimiento de qué miembro del equipo trabajó en tareas específicas o en obras concretas

Crea y envía informes personalizados que incluyan todos los detalles de tu proyecto

Limitaciones de Fieldwire

Fieldwire está diseñado para la gestión de obras, por lo que a los equipos les resultaría más útil un sistema de gestión de proyectos más general para otras áreas.

Algunos usuarios desearían que fuera más fácil elaborar informes semanales sobre las obras y los proyectos

Precios de Fieldwire

Free

Pro: 54 $ al mes por usuario

Business: 79 $ al mes por usuario

Business Plus: 104 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fieldwire

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

10. Houzz Pro (Ideal para reformas residenciales y captación de clientes potenciales)

Houzz Pro es una solución especializada en gestión de la construcción diseñada para profesionales del sector residencial que necesitan gestionar todo el ciclo de vida del cliente, desde el primer contacto hasta el pago final. Es única porque combina una potente gestión de proyectos con herramientas de marketing y diseño que ayudan a las pequeñas empresas a destacar en un mercado saturado.

Una de sus funciones más destacadas es el planificador de plantas en 3D y el recorrido virtual a tamaño real. Esto permite a los contratistas crear modelos 3D precisos de un proyecto y compartirlos con los clientes, lo que les ayuda a visualizar el resultado final antes de clavar un solo clavo. Este enfoque visual agiliza considerablemente el proceso de aprobación de presupuestos y selecciones.

Las mejores funciones de Houzz Pro

Utiliza tu dispositivo móvil para escanear una habitación y generar al instante un plan en 2D y un modelo en 3D para realizar presupuestos rápidamente.

Aprovecha un espacio colaborativo donde los clientes puedan aprobar los accesorios, los suelos y los colores de pintura, con un seguimiento del presupuesto que se actualiza automáticamente.

Utiliza el sistema integrado para hacer el seguimiento de las consultas de la red de Houzz y gestionar tu cartera de ventas

Accede a la amplia red de propietarios de Houzz para generar clientes potenciales de alta calidad en códigos postales específicos

Facturación optimizada que permite a los clientes pagar mediante ACH o tarjeta de crédito directamente desde su portal de proyectos

Limitaciones de Houzz Pro

Las funciones de marketing y generación de clientes potenciales pueden resultar caras para las startups muy pequeñas

Algunos usuarios consideran que las funciones de gestión de proyectos son menos sólidas para construcciones comerciales a gran escala en comparación con Procore

Precios de Houzz Pro

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Houzz Pro

Capterra: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Gestiona tus proyectos de forma más eficaz con ClickUp

En esta lista encontrarás la herramienta ideal para cualquier equipo de construcción, tanto si quieres gestionar los riesgos en las obras como si deseas coordinar a los miembros de tu equipo y los recursos desde un único lugar centralizado. También hay muchas opciones de software todo en uno que optimizan todo el ciclo de vida del proyecto.

Como una de las principales herramientas de gestión de proyectos para equipos de todos los sectores, ClickUp es, sin duda, nuestra primera opción. Sus funciones son totalmente personalizables y lo suficientemente flexibles como para gestionar incluso los proyectos más complejos. Además, su biblioteca de plantillas en constante crecimiento y sus más de 1000 integraciones ayudan a las empresas de construcción a poner en marcha sus proyectos más rápidamente.

¿Estás listo para descubrir una forma mejor de gestionar tus proyectos de construcción?