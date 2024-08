Todoist vs. Microsoft To Do: El dilema de la gestión de tareas

Llevas un montón de proyectos y te sientes en la cima del mundo Pero, en un momento dado, tus tareas se convierten en una bola de nieve: pierdes el control y no recuerdas lo que tenías que hacer. Una o dos tareas (¡o tres o cuatro!) se te escapan de las manos y se desata el infierno

No puedes concentrarte y no encuentras la manera de salir del interminable ciclo de la mala gestión de tareas.

Aquí es donde apps de gestión de tareas vienen al rescate: te ayudan a organizar tus días, ajustar prioridades y cumplir plazos. Dos joyas de la corona de la gestión de tareas son Todoist y Microsoft Pendiente.

A primera vista, ambas aplicaciones ofrecen las mismas funciones: gestión inteligente de las tareas listas de tareas pendientes para organizar el trabajo y la vida. Pero un examen más detenido revela diferencias en sus capacidades y opciones disponibles.

En este artículo, nos adentraremos en las funciones estrella de ambas apps y discutiremos sus pros y sus contras para ayudarte a elegir un bando en el dilema Todoist vs. Microsoft y convertirte en un profesional a la hora de abordar tus tareas más importantes. 💪

¿Qué es Todoist?

Todoist es una popular plataforma de gestión de tareas que te permite crear listas pendientes para estructurar tus días y estar al día de tus responsabilidades. Tanto si la usas para el trabajo, para cosas personales o para ambas cosas, Todoist puede poner en marcha tus habilidades de organización -facilita la planificación meticulosa del día, garantizando que ninguna tarea se pase por alto o quede desatendida.

Vía: Todoist Algunas de las funciones básicas que obtendrás con Todoist son:

Añadir tareas rápidamente

Ajuste de tareas recurrentes para crear rutinas

Ordenar tus tareas en secciones

Elegir niveles de prioridad para sus tareas, personalizar recordatorios y comparte tus listas de tareas pendientes con tus compañeros de trabajo (o familiares o compañeros de piso) para mantenerlos al tanto.

Todoist ofrece docenas de integraciones, para que puedas conectarlo a tu correo electrónico o a tu cuenta de Internet software de Calendario y asigne y programe tareas con facilidad.

Dado que ofrece mucho más que simples listas pendientes en las que tachar tareas, Todoist puede resultar muy útil para cualquiera que busque llevar la organización y la diligencia a nuevos niveles. 📈

Funciones de Todoist

Sí, Todoist es popular, pero ¿qué diferencia a esta plataforma de otras apps de listas de tareas pendientes? Veamos algunas de sus funciones más destacadas.

1. Tableros Kanban Tableros Kanban son populares

gestión ágil de proyectos herramientas que te ayudan a visualizar tus proyectos y procesos y a optimizar los flujos de trabajo. Aunque Todoist no es una plataforma de PM sino una herramienta para gestionar tareas, establecer recordatorios, monitorizar la actividad de las tareas y mucho más. Reconoce los beneficios de los Tableros Kanban y permite a sus usuarios aprovecharlos.

Vía Todist

Como cualquier otra app de listas pendientes, Todoist te permite ver tus tareas como listas. Digamos que tienes una lista llamada "Estrategia de marketing" con varias categorías como "Ideas", "Pendiente" y "En curso" Si haces clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de tu lista y eliges "Ver como tablero", la lista y sus categorías se convertirán en un tablero Kanban donde las tareas se muestran como tarjetas.

Todoist te permite mover las tarjetas con simples acciones de arrastrar y soltar para actualizar tus procesos sin esfuerzo.

2. Plantillas

¿No quieres crear tus listas de tareas pendientes desde cero? Todoist entiende que puede que no tengas tiempo o que tengas miedo de que se te pase algo, así que ofrece fantásticas plantillas. Vienen con tareas prefabricadas que puedes adaptar a tus procesos.

La plataforma viene con 60+ plantillas divididas en numerosas categorías como Marketing y Ventas, Creatividad, Diseño y Producto, y Gestión. Si no quieres examinar las categorías manualmente, utiliza la barra de búsqueda para encontrar la plantilla adecuada en función de las palabras clave introducidas.

Por ejemplo planificando un evento -utiliza la plantilla de planificación de eventos de Todoist que ordena las tareas en función de cuándo deben ser completadas. Dispone de tres categorías: antes del evento, el día del evento y después del evento. Cada categoría está subdividida para facilitar la organización. Por ejemplo, en Antes del evento, tienes subcategorías como Lugar, Catering y Oradores. Tacha las tareas de tus listas, tener las cosas terminadas y disfruta del intento correcto de tu evento. 🏅

3. Seguimiento de las tendencias de productividad

Saber lo productivo que fuiste en el pasado puede inspirarte a seguir adelante y proporcionar una valiosa visión de lo mucho que has logrado. Todoist te permite ajustar la productividad metas de productividad y hacer un seguimiento de las tendencias para ver cuánto has logrado a nivel diario y semanal y hacer un seguimiento de las rachas de metas.

A través de Todoist

La aplicación también te permite ver tu historial de actividad, filtrarlo por proyecto o persona y obtener datos objetivos sobre tu eficiencia y la de tu equipo.

Además de mostrar el número de tareas realizadas, Todoist te permite ver las tareas reales que has tachado de tus listas. ¡Esto te ayuda a hacer un seguimiento de la actividad y visualizar los caminos que llevan a completar grandes proyectos! 🥰

Otra opción valiosa es Todoist Karma-te da puntos por usar funciones avanzadas y completar tareas. Si eres competitivo y disfrutas de la sensación de logro, te encantará esta función gamificada.

Precios de Todoist

Principiante : Free versión gratuita/a

: Free versión gratuita/a Pro: 4$/mes por usuario

*El precio de la lista se refiere al modelo de facturación anual

¿Qué Pendiente Tiene Microsoft?

Microsoft To Do es una sencilla app de gestión de tareas basada en listas de tareas pendientes. Te permite dividir tu trabajo en partes más pequeñas y manejables (tareas) y abordarlas una a una hasta alcanzar tus metas. ✔️

Vía: Pendiente de Microsoft Microsoft Pendiente puede ser la elección perfecta para los usuarios que buscan simplicidad. La app puede ayudarte a estar al tanto de tus días y colaborar con los demás desde el primer momento, sin perder tiempo en familiarizarse con la interfaz.

Puede que la plataforma no venga con campanas y silbatos, pero para muchos usuarios es más que suficiente para gestionar con éxito las obligaciones. Además de crear listas de tareas pendientes, puedes establecer fechas límite y recordatorios, priorizar, categorizar, adjuntar archivos y añadir notas para mejorar tu organización.

Funciones de Microsoft Pendiente

Veamos qué funciones hacen que una app de tareas pendientes aparentemente básica como Microsoft To Do sea tan atractiva.

1. Listas de tareas

De forma predeterminada/a, Microsoft To Do cuenta con varias listas de tareas que te ayudan a hacer un seguimiento de tus actividades y obligaciones planificadas.

Vía Microsoft

La primera lista es Mi día, donde encontrarás las tareas programadas para "hoy" y los días siguientes. Te ofrece una Panorámica general de tu Agenda diaria, y puedes utilizar las opciones de ordenación para organizar las tareas en función de factores como la importancia, la fecha límite, la primera letra o la fecha de creación.

La siguiente lista es Importante, que muestra las tareas que has marcado como importantes pulsando la estrella de la derecha. ⭐

La tercera lista es Planificadas, en la que encontrarás todas las tareas con fecha límite.

La lista Asignadas a mí muestra todas las tareas que te han sido asignadas en la app o Planificador de Microsoft (la app de planificación de Microsoft). Por último, la Lista de tareas recopila de forma exhaustiva todas tus responsabilidades asignadas.

No tienes por qué utilizar estas listas: Microsoft Pendiente te permite crear las tuyas propias pulsando la opción Nueva lista del menú de la derecha de la pantalla.

2. Recordatorios

Imagina que abres tu aplicación de listas de tareas pendientes y ves que tienes una reunión importante programada para hoy. Pero son las 11 de la mañana, y la reunión era a las 10. Por suerte, puedes evitar estos escenarios de pesadilla utilizando la opción de recordatorios en Microsoft To Do. ⏰

Además de añadir la fecha límite para tus tareas, puedes ajustar recordatorios para adelantarte a tus días y evitar perderte actividades importantes.

Elija una fecha y hora seleccionando una tarea y eligiendo la opción Recordármelo de la barra de herramientas situada a la derecha de la pantalla. Microsoft Pendiente enviará una notificación a tu dispositivo a la hora especificada y te ayudará a reducir el estrés, cumplir los plazos y gestionar tu trabajo como un profesional.

3. Ajustes de tareas

Teniendo en cuenta que Microsoft To Do es una simple app de gestión de tareas, ofrece sorprendentes ajustes detallados para organizar tu interfaz y listas.

Encontrarás los ajustes en la esquina superior derecha de la app; pulsa el icono del engranaje para acceder a ellos. ⚙️

Verás una lista de ajustes que puedes personalizar cambiando el botón del interruptor. Por ejemplo, puedes elegir colocar las nuevas tareas en la parte superior, reproducir un sonido de completada o enviar notificaciones de recordatorio.

Desde ajustes generales hasta la personalización de listas y aplicaciones conectadas, Microsoft Pendiente te pone firmemente en el asiento del conductor y te permite crear un espacio que se alinea con tus necesidades de planificación.

Precios de Microsoft Pendiente

Gratis, gratuito/a

Todoist vs. Microsoft Pendiente: Comparación de funciones

Todoist y Microsoft To Do sirven para lo mismo: te ayudan a crear listas de tareas pendientes y a gestionarlas para mejorar la organización y la productividad. Elegir un favorito no es nada fácil, así que veamos cómo se comparan las dos apps en tres aspectos críticos: integraciones, colaboración y creación de tareas.

1. Integraciones

La conexión con diferentes plataformas de productividad, gestión de proyectos y colaboración puede aumentar la eficiencia y desbloquear funciones adicionales. Tanto Todoist como Microsoft Pendiente ofrecen docenas de opciones de integración para satisfacer tus necesidades.

Todoist se integra con 80+ apps clasificadas en categorías como uso compartido de archivos y contenido, control de tiempo y asistentes de voz.

Microsoft Pendiente, como has adivinado, se centra más en integraciones dentro del ecosistema de Microsoft. Puedes conectarla sin esfuerzo a apps como Outlook, OneDrive y Microsoft Teams .

Tanto Todoist como Microsoft Pendiente pueden conectarse a Zapier, abriendo así la puerta a miles de integraciones de software.

No hay un claro ganador en este campo. Microsoft To Do podría ser el camino a seguir si ya estás trabajando con apps de Microsoft. Pero, si quieres más versatilidad, Todoist parece la mejor opción.

2. Opciones de colaboración

Si trabajas en equipo, te interesarán las opciones que fomentan la colaboración y la comunicación.

Todoist ofrece un montón de estas funciones, que abarcan capacidades como el comentario de tareas, la delegación de tareas sin esfuerzo y el seguimiento. Fomenta un entorno favorable a la colaboración en el que puedes supervisar las tendencias de productividad de cada miembro del equipo y utilizar esta información para la programación y el seguimiento de tareas futuras gestión de la carga de trabajo .

En cambio, Microsoft Pendiente no brilla en este ámbito. Aunque puedes asignar tareas a miembros concretos del equipo, el proceso es un poco lento. Puedes dejar notas en cada tarea, pero no puedes añadir comentarios, lo que puede dificultar la colaboración y la comunicación.

Todoist se lleva la palma en funciones de colaboración: es apto para equipos pequeños y grandes y permite controlar tendencias y patrones. Microsoft Pendiente, por su parte, puede ser una buena opción para individuos y equipos más pequeños.

3. Funciones de creación de tareas

No quieres una aplicación de listas de tareas pendientes que convierta la creación de tareas, su objetivo principal, en una pesadilla. Por suerte, este no es el caso de ninguno de nuestros contendientes: ambos te permiten crear tareas con unos pocos clics. También puedes añadir personas asignadas, fechas límite y prioridad. Pero hay que tener en cuenta algunas diferencias.

Por ejemplo, Todoist te permite crear subtareas dentro de subtareas, mientras que Microsoft To Do no. Además, con Todoist, puedes crear secciones dentro de tus listas para organizar tareas basadas en el criterio deseado, lo que no es posible en Microsoft To Do.

vía Todoist

Los recordatorios de tareas son una función disponible en ambas apps, pero aquí es donde Microsoft To Do tiene una ligera ventaja. A diferencia de Todoist, que requiere una suscripción al plan Pro para acceder a esta función, Microsoft To Do la proporciona gratis, gratuito/a. Sin embargo, vale la pena notar que con el plan Pro de Todoist, obtienes el beneficio añadido de usar lenguaje natural para ajustar recordatorios (y otros detalles de la tarea), lo que puede hacer que la inversión merezca la pena.

En cuanto a ajuste de prioridades , Microsoft Pendiente le permite utilizar una estrella para marcar las tareas de alta prioridad. Todoist te permite elegir entre cuatro opciones niveles de prioridad y organiza tus flujos de trabajo para cumplir los plazos con facilidad. 💪

Todoist vs. Microsoft Pendiente en Reddit

Qué Pendiente Usuarios de Reddit ¿qué opinan del enfrentamiento entre Microsoft Pendiente y Todoist? Veamos algunos de sus comentarios.

Un usuario mencionó que ellos uso ambos pero prefiero Todoist por sus opciones avanzadas:

"_Sigo rotando entre ambas pero mi preferencia es Todoist. Las opciones de lenguaje natural y tareas periódicas son las que más me gustan"

Otro usuario abogó por Pendiente de Microsoft por sus integraciones:

"Si tu oficina utiliza plenamente la suite 365 junto con planner la integración es agradable ya que las tareas que te asignen a través de planner se vincularán sin problemas."

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a Todoist Vs. Microsoft Pendiente

Elegir entre Todoist y Microsoft Pendiente a menudo se reduce a un compromiso. Por un lado, tienes opciones sólidas de gestión de tareas, aunque con una interfaz un poco más complicada. Por el otro, tienes una app de la suite de Microsoft fácil de usar, pero sin funciones avanzadas.

¿Y si te decimos que no tienes por qué conformarte? ClickUp puede ser tu plataforma de gestión de tareas y ayudarte a alcanzar niveles de organización y productividad que nunca creíste posibles. Ofrece fantásticas opciones para planificar, organizar, asignar y seguimiento de tareas haciendo hincapié en la colaboración en tiempo real .

Gracias a sus funciones increíblemente diversas, ClickUp ha sido nombrado a la Nube 100 de Forbes 2023 -una lista de las 100 principales empresas de nube privada. Echemos un vistazo a algunas capacidades que la convierten en una fantástica Todoist y Microsoft Pendiente alternativa ¡!

1. Documentos de ClickUp

Detección y edición colaborativa, adición de comentarios e incrustación de enlaces dentro de los documentos de ClickUp

Asignar, organizar y colaborar en tareas es más fácil con Documentos de ClickUp -el único de la plataforma

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/58405/software-de-gestion-documental/ gestión de documentos /%href/

función.

Esta opción le permite crear, editar y compartir documentos relacionados con proyectos y tareas. Ya sea para proporcionar instrucciones o incluir información adicional para su equipo, ClickUp Docs puede ser una valiosa adición a su arsenal de gestión de tareas. Permita que los miembros de su equipo editen documentos relacionados con tareas y colaboren en tiempo real, independientemente de su ubicación.

Una vez que haya completado un documento, puede conectarlo a una tarea para mejorar la organización y centralizar sus flujos de trabajo.

Todos los elementos de ClickUp Docs son personalizables, por lo que puede adaptar sus documentos a la naturaleza de sus tareas y proyectos y a la dinámica general de su equipo.

2. ClickUp AI

Uso de ClickUp AI para redactar un resumen de proyecto

Aumente su capacidad de gestión de tareas con ClickUp AI (IA) . Este único asistente de escritura aprovecha el poder de la inteligencia artificial para ayudarle a crear, organizar y gestionar tareas y proyectos.

Utilice ClickUp AI para resumir documentos y extraer información relevante en base a la cual crearás y asignarás tareas. Puede ir un paso más allá y dejar que la herramienta generar

/%href/* https://clickup.com/es-ES/blog/5665/elementos-de-accion/ elementos de acción /%href/

para sus documentos y tareas

Esta potente opción hace que la creación de documentos y tareas sea un juego de niños: puede generar ideas y ayudarte a tener una tormenta mental. También puedes usarlo como editor personal y dejar que haga tu escritura más clara y atractiva.

ClickUp ofrece numerosos Plantillas de indicaciones IA que le ayudarán a "comunicarse" con chatbots como ChatGPT para obtener la máxima productividad. Aunque las funciones adicionales de IA no están en la versión gratuita de ClickUp, tiene el poder de ahorrarle tiempo en tareas completadas y escribir mejores comunicaciones.

3. Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

Utilice la Plantilla de Lista de Tareas Diarias de ClickUp para gestionar sus tareas sin esfuerzo

Las plantillas pueden agilizar y facilitar la gestión de las tareas: en lugar de crear listas de tareas pendientes desde cero, puede utilizar entradas ya creadas y listas de tareas pendientes ahorrar tiempo al completar tareas. ClickUp ofrece una impresionante biblioteca con más de 1.000 plantillas y muchas giran en torno a la gestión de múltiples tareas, la organización y las funciones de colaboración para trabajar juntos en la misma plataforma.

El sitio Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp puede ser la opción perfecta si lo que busca son plantillas de proyectos sencillas y sin florituras que le permitan seguir por el buen camino.

Esta plantilla de tareas es una lista de tareas pendientes con tres subtareas: Rutina de la mañana, Rutina de la tarde y Rutina de la noche. Cada subtarea se divide a su vez en categorías, como Leer un libro y Desayunar con alto contenido en fibra en Rutina de la mañana. Categoriza cada tarea y sigue las rachas para controlar tu progreso.

Obviamente, esto lista de control diaria la plantilla se centra en tu vida personal más que en el trabajo. Pero puedes cambiar esto rápidamente, ya que cada elemento es personalizable. Sustituye las listas y subtareas actuales por cosas relacionadas con el trabajo, añade a los miembros de tu equipo, añade comentarios sobre las tareas, empieza a eliminar elementos de (la) lista de control y disfruta de la sensación de logro 😎

Compare Notion vs Todoist !

ClickUp: Haz Malabarismos con Tareas con los Ojos Cerrados

La selección de una herramienta para gestionar tareas de forma eficiente no debería reducirse a conformarse-se merece lo mejor, ¡y eso es ClickUp!

Con sus cómodas opciones de creación y gestión de tareas, un asistente de IA y más de 1.000 integraciones y plantillas, ClickUp puede ser el arma secreta para dominar sus tareas y aumentar su productividad. Pruebe el plan gratuito de ClickUp y explora sus ventajas. 🙌