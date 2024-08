Las 12 mejores alternativas y competidores a Microsoft Planner (características, precios)

Si eres gestor de proyectos, sabrás que la gestión de proyectos requiere MUCHA planificación.

Ya se trate de planificar entregables, sprints o asignaciones, hay que tener en cuenta muchos factores.

Ahí es donde entra en juego una herramienta como Microsoft Planner.

Al fin y al cabo, lleva "planner" en el nombre, ¿no? 🤔

Y aunque Planificador de Microsoft es una herramienta de gestión de tareas decente, pero requiere integraciones con otras aplicaciones de Microsoft para ser completamente funcional.

Si estás cansado de tener que pasar por el aro para gestionar proyectos con éxito, tenemos la solución #1 alternativa gratuita esperándote.

En esta revisión de Microsoft Planner, vamos a cubrir todo lo que necesita saber acerca de MS Planner para ayudarle a decidir si es una buena opción para usted. También le daremos 12 fantásticas alternativas a Microsoft Planner para satisfacer las necesidades de tu equipo y de tu proyecto.

empecemos a planificar

¿Qué es Microsoft Planner?

Microsoft Planner es una aplicación disponible en el grupo Office 365, que incluye Microsoft Word, Microsoft Whiteboard outlook, Formularios Microsoft y mucho más.

Es un simple Kanban basado en software de gestión de proyectos que le ayuda a organizar y programar las actividades de su proyecto.

Si alguna vez siente que necesita canalizar su Dr. Maligno e idear un plan maestro de gestión de proyectos y asignar tareas a tu equipo, esta aplicación de Office te lo pone muy fácil.

¿Microsoft Planner es gratuito?

Cualquiera que tenga uno de estos planes de Office 365 tiene acceso a la aplicación Microsoft Planner de forma gratuita:

Planes empresariales de Office (E1, E3, E5)

Planes educativos de Office

Office business essentials

Office business premium

Si tienes uno de estos planes, la aplicación Microsoft Planner aparecerá en la sección de aplicaciones de Office de tu panel de control.

Sin embargo, para obtener todas las funciones, tendrás que pagar por algunos complementos de Microsoft Planner, como herramientas de informes, estimaciones de tarjetas, diagramas de Gantt, etc.

Características de Microsoft Planner

A continuación, le mostramos algunas de las características que hacen de Microsoft Planner un buen complemento del paquete MS Office:

A. Tablero Kanban interfaz

Lo primero que llama la atención de la aplicación MS Planner es su interfaz.

Si estás familiarizado con gestión de proyectos Kanban con MS Planner, se sentirá como en casa gracias a su interfaz kanban fácil de usar que cualquiera puede dominar.

¿Te preguntas cuál es la diferencia entre Azure Boards y Planner?

La aplicación MS Azure Boards es adecuada para equipos de scrum que necesitan gestionar proyectos complejos, mientras que Planner es más adecuado para gestión de tareas simples.

¿Qué hace que un proyecto sea complejo?

Un proyecto con múltiples asignados, múltiples entregables, múltiples partes interesadas y un calendario rígido suele ser bastante complejo.

Azure también ofrece características adicionales como @menciones, una integración con GitHub, y los desarrolladores pueden utilizar código abierto en Azure.

Ahora, volvamos a MS Planner.

En Planner, cada proyecto se almacena como una tarjeta a la que puedes acceder desde tu panel de control. Puedes mover cosas y editar elementos con facilidad.

Esta característica hace que la aplicación sea adecuada para un equipo que busca una gestión básica software de gestión de tareas . No necesitas conocimientos previos para utilizarlo (¡los principiantes lo harán muy bien!) 😅

Además, añadir proyectos a tu tablero en MS Planner es muy fácil. Simplemente haga clic en "Nuevo Plan", y usted tendrá un nuevo espacio de proyecto configurado en ningún momento.

¿No te sientes capaz de trabajar con la interfaz kanban de MS Planner?

Echa un vistazo a la mejores aplicaciones de software kanban puedes usar en su lugar.

B. Grupos

Una vez creado un plan de trabajo puedes añadir fácilmente miembros del equipo al espacio escribiendo las tres primeras letras de su nombre. La aplicación Planner te mostrará sus datos.

Si quieres añadir a alguien que no aparece en la lista, puedes añadir su dirección de correo electrónico profesional.

Ahora puedes añadirlos a tu grupo de proyecto, donde pueden empezar a trabajar en las tareas de Planner. Además, los miembros de tu equipo recibirán un correo electrónico confirmándolo y podrán acceder a él en su aplicación de tareas de Outlook.

C. Cubos

las *cubetas son categorías en MS Planner.

Puedes utilizarlas para categorizar tus tarjetas y añadir una capa de organización a tu panel de control. Por ejemplo, puedes tener un cubo titulado "Medios Sociales" donde guardas tus tareas de medios sociales.

También puedes utilizar cubos como estados improvisados. Por ejemplo, puedes tener cubos titulados "Primer borrador", "Borrador final" y "Por publicar"

A medida que una tarea avanza, puedes arrastrar y soltar la tarjeta en el cubo correspondiente para mantener a todo el mundo informado de en qué fase se encuentra.

Aunque utilizar la función de cubos de MS Planner no está en nuestra lista de bucket, es decente para la gestión básica de proyectos.

esta función no es tan potente como la de MS Planner Estados personalizados de ClickUp . 👀

D. Comentarios

¿Qué es la colaboración en equipo sin una sección de comentarios activa, verdad?💬_

MS Planner te ofrece una sección de comentarios en la parte inferior de cada tarjeta que te permite mantener conversaciones con tu equipo de Microsoft.

Para ayudar a reducir el número de notificaciones que recibes (porque recibirás muchas ), la aplicación no te notificará ninguna conversación nueva sobre una tarea de equipo a menos que hayas participado antes en el hilo.

Pero recuerda, aunque sólo envíes un comentario, recibirás una notificación por cada comentario posterior en ese hilo.

será mejor que lleves tu portátil contigo las 24 horas del día para asegurarte de que esos comentarios no son para ti

E. Gráficos

¿Quieres ver el estado de tus proyectos en forma de gráfico?

MS Planner lo tiene cubierto.

Le ofrece una visión general en forma de gráfico circular de todos sus proyectos y sus estados. De esta manera, usted puede ver qué tareas son:

No iniciadas

En curso

Atrasadas

Completadas

También obtendrá un desglose de cuántas tareas están asignadas a cada uno de los miembros de su equipo. De este modo, puedes ver qué compañeros de equipo están totalmente occu-_pados y hacer un seguimiento de cómo avanzan las cosas.

6 Principales limitaciones de Microsoft Planner

Aquí tienes seis razones por las que deberías buscar alternativas a Microsoft Planner:

1. Usted está atascado con una sola vista

Las tarjetas no son para todo el mundo y no todo el mundo va a aceptar una interfaz Kanban basada en tarjetas.

Algunos miembros del equipo pueden preferir organizar las actividades de trabajo con una vista de lista de tareas mientras que otros pueden querer una vista de calendario.

Desafortunadamente, MS Planner no le ofrece múltiples vistas con las que trabajar. Tu equipo se ve obligado a ajustar sus estilos a esta herramienta específica de gestión de proyectos.

Es una forma segura de fastidiar a los miembros de tu equipo su productividad. pero recuerde, sólo porque usted está atascado con una vista no significa que usted necesita estar atascado con _MS Planner . 😉

⭐️Pro tip: echa un vistazo a cómo ClickUp supera esta limitación con opciones de vista múltiple .

2. No hay líneas de tiempo de proyectos incorporados o función de diagrama de Gantt

Las herramientas Kanban son conocidas por su simplicidad.

Todas se basan en tableros con tarjetas fáciles de leer que contienen toda la información que necesitas de un vistazo.

MS Planner no es diferente. Claro, te puede dar una visión general de las tareas, pero eso es todo.

Sin la capacidad de manejar la gestión de proyectos complejos, que haría mucho mejor con una solución empresarial en su lugar.

Al utilizar MS Planner, estarás renunciando a algunas funciones clave de gestión de proyectos, como los diagramas de Gantt y el seguimiento de plazos. Estas características vitales le ayudan a realizar un seguimiento de su dependencias del proyecto y asegúrese de que su proyecto cumple los plazos.

sin ellas, usted y su equipo tendrán muchas dificultades para controlar el tiempo

Consejo de ⭐️Pro: compruebe cómo ClickUp supera esta limitación con Diagramas de Gantt.

3. No se puede notificar a las personas individualmente

MS Planner intenta atajar las notificaciones innecesarias limitándolas a las personas que contribuyen a un hilo de comentarios.

Sin embargo, esto no es suficiente.

No hay forma de notificar una tarea individualmente sin enviar una notificación a todos los miembros del equipo.

Puede que estés pensando: "¿Y qué? Es sólo una notificación"

El problema es que todas estas notificaciones se acumulan.

Lo que empezó como un comentario dirigido a una persona puede convertirse en una discusión innecesaria en grupo. Esto distraerá a otros miembros del equipo de sus propias tareas y te hará perder de vista lo que inicialmente tratabas de abordar en el hilo.

es molesto, ¿verdad?

Consejo ⭐️Pro: compruebe cómo ClickUp supera esta limitación con Comentarios asignados y Opciones de notificación.

4. Los comentarios carecen de funcionalidad

Los comentarios son una parte esencial de cualquier herramienta de colaboración en equipo.

Sí, MS Planner tiene una sección de comentarios.

Sin embargo, no hay mucho que puedas hacer con esos comentarios. Estás limitado a simples mensajes de texto sin capacidades de edición de texto enriquecido, sin @menciones de equipo y, lo peor de todo, ¡no puedes editar ni eliminar comentarios! 😳

Esto significa que si por error envías un comentario con un archivo adjunto de un carrete de cachorros, te va a costar un ruff intentar eliminarlo.

⭐️Pro consejo: comprueba cómo ClickUp supera esta limitación permitiéndote añadir archivos e imágenes a los comentarios .

5. No se pueden establecer tareas recurrentes

MS Planner no te permite crear tareas recurrentes.

¿Cuál es el problema?

Los jefes de proyecto y los equipos tienen mucho que hacer.

Y no poder automatizar tareas que consumen mucho tiempo, como la delegación de tareas, la programación de reuniones y los recordatorios, sólo hará que se les acumulen más cosas

6. No hay caminos críticos

Una de las razones por las que no se puede priorizar las tareas es porque MS Planner no puede calcular un proyecto de ruta crítica de un proyecto. Esto significa que no tendrás ni idea de qué tareas son cruciales para la finalización de tu proyecto, lo que convierte la gestión del tiempo en un problema.

sin caminos críticos, no hay camino hacia el éxito en la gestión de proyectos

Las 12 mejores alternativas a Microsoft Planner

Aquí están las 12 mejores alternativas a Microsoft Planner:

ClickUp es una de las aplicaciones de mejor valorado del mundo software de productividad y gestión de proyectos utilizado por equipos de pequeñas y grandes empresas.

Con una funcionalidad de nivel empresarial y una facilidad de uso de nivel startup, ClickUp transformará la colaboración y la productividad de su equipo.

Por cierto, ClickUp tiene una potente versión gratuita que tiene muchas más funciones que la mayoría de los programas de gestión de proyectos de pago

Estamos hablando de Cuadros de mando que fomentan el pensamiento global y Integraciones con herramientas como Jira,Slack,MS Teams, y mucho más

A continuación le explicamos por qué ClickUp es la mejor alternativa a MS Planner:

A. Vistas múltiples Todo el mundo tiene preferencias personales y no todo el mundo se sentirá cómodo con la misma interfaz.

¿Por qué obligar a tu _equipo a adaptarse a tu herramienta cuando tu herramienta puede adaptarse a tu equipo _en su lugar?

Una de las principales diferencias entre ClickUp y Planner es que ClickUp le ofrece cuatro vistas diferentes para garantizar que todos los miembros del equipo se sientan cómodos realizando proyectos.

¿Y lo mejor?

Esta alternativa gratuita de Microsoft es una de las pocas herramientas que te permite alternar entre vistas en el mismo espacio de proyecto

Aquí tienes un vistazo más de cerca a esas vistas:

1. Vista del tablero La página

Vista del tablero Kanban es excelente para los fans de agile y kanban.

A cada proyecto se le asigna una tarjeta que puedes mover fácilmente por tu tablero. De este modo, tu equipo ágil puede visualizar el progreso y asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo con el plan, literalmente.

Arrastre y suelte las tareas al siguiente estado en la vista Tablero.

2. Vista de lista Esta es la vista perfecta si eres un fan de la

GTD (getting things done) enfoque . Todas tus tareas pendientes se organizan en una lista de tareas que puedes marcar una vez que las has completado. ✅✅✅

Las listas actúan como "pestañas" dentro de Carpetas y Espacios.

3. Vista de caja La Vista de casillas le ofrece una visión general de quién tiene qué en su plato en su

Espacio de trabajo . También es perfecto para los gestores de proyectos, ya que las tareas se desglosan por Asignados.

Con la vista Box, también puede ver gráficos de carga de trabajo para tareas, estimaciones de tiempo e incluso puntos ágiles/scrum.

4. Vista de tabla Con esta vista, por fin puedes despedirte de organizar proyectos utilizando una hoja de Excel o Google.

Siéntete libre de ponerlo todo en la tabla y navegar fácilmente entre campos, editar en bloque, exportar datos y mucho más.

Haga clic y arrastre para resaltar las celdas que desea copiar.

5. Opinión personal A veces, la mejor forma de seguir siendo productivo es personalizar los proyectos para adaptarlos a tus necesidades.

Afortunadamente, ClickUp le permite duplicar las vistas existentes y convertirlas en vistas personales

Con esta vista, puede personalizar cualquier vista existente según sus preferencias añadiendo nuevos filtros, ordenando las tareas de forma diferente y mucho más.

lo mejor

Acabarás con tu propia versión personal que aumentará tu productividad sin cambiar la vista de los demás

Si no necesitas que otras personas accedan a tu vista, conviértela en una vista personal.

B. Añadir Prioridades de la tarea fácilmente

ClickUp hace que sea increíblemente fácil añadir Prioridades a múltiples proyectos, tareas y subtareas.

Habrá una bandera de color junto a cada elemento indicando su prioridad. El código de colores es:

Rojo (Urgente)

Naranja (Alta prioridad)

Azul (Normal)

Gris claro (Prioridad baja)

Así es muy fácil saber qué proyectos deben abordarse primero

C. Diagrama de Gantt funcionalidad

Otra diferencia entre Microsoft Planner y ClickUp es que ClickUp ofrece potentes funciones integradas de Diagramas de Gantt que hacen un seguimiento del progreso del proyecto.

Desde sus diagramas de Gantt están incorporados, no necesitarás una herramienta de terceros para gestionar tus dependencias y calendarios de tareas (o pagar un extra por esta función). 👀

Con Gantt Chart vista de ClickUp, puedes:

Calcular el porcentaje de progreso para cada uno de tus proyectos

Ver el progreso estimado frente al progreso actual del proyecto

Reajustar automáticamenteDependencias de tareas al arrastrar y soltar proyectos en el gráfico

Calcule la ruta crítica de su proyecto

Determine la cadena de tareas cruciales para la finalización de un proyecto en la vista Gantt.

De esta forma, los miembros de tu equipo tendrán todas las referencias que necesiten dentro de sus propias conversaciones.

Mantén las conversaciones organizadas resaltando el texto para responder a partes específicas de un comentario.

A continuación te mostramos lo que harán tus empleados cada vez que reciban una notificación de grupo:

Afortunadamente, con Comentarios asignados de ClickUp no tendrá que preocuparse por eso.

Una vez que asigne un comentario a alguien, ClickUp sólo notificará al asignado.

Ninguno de los demás miembros de su equipo será molestado. 😌

A continuación, el asignado puede continuar con la tarea y marcarla como resuelta cuando la haya completado. ✅

Un comentario asignado crea un nuevo elemento obligatorio que el asignado debe completar antes de poder cerrar la tarea.

F. Estados personalizados Puede añadir

Estados a cada proyecto ClickUp para mantener a todo el mundo informado de lo que ocurre.

Basta con echar un vistazo al estado de un proyecto para saber en qué fase se encuentra.

Pero eso no es todo.

ClickUp le permite personalizar sus Estados para adaptarlos a cada proyecto. Así, no tendrá que conformarse con aburridos estados como "Abierto" y "Cerrado" 😴

Cada proyecto puede tener su propio conjunto de Estados, como "Revisión del cliente" o "Problemas encontrados"

Sepa exactamente en qué punto se encuentran las tareas, qué tareas necesitan atención y qué es lo siguiente en el proceso con los estados.

G. Plantillas de proyecto ¿Por qué perder el tiempo creando un nuevo conjunto de plantillas?

subtareas y listas de control para cada proyecto cuando se puede utilizar una plantilla ¿en su lugar?

ClickUp le permite guardar un espacio de proyecto que ha creado para un uso futuro.

La próxima vez que abra un proyecto, vaya a la sección Plantillas y añada su plantilla guardada en su lugar Alternativamente, puede utilizar una de las plantillas prefabricadas que ClickUp le ofrece para asegurarse de que no pierde el tiempo.

Busque su plantilla perfecta en el Centro de plantillas de ClickUp.

Características adicionales de ClickUp que te gustarán :

estas funciones no se encuentran en la mayoría de las herramientas de gestión de proyectos

H. Docs En

Documentos de ClickUp es una valiosa herramienta de colaboración base de conocimientos para su empresa. Docs le permite trabajar con su equipo en tiempo real para crear un plan de proyecto, una guía del usuario y cualquier otra cosa que te propongas.

Esto es lo que puedes hacer con Docs:

Almacenar documentos relacionados con el proyecto junto a cada proyecto en cuestión

Anidar páginas dentro de los documentos para crear fácilmente secciones y categorías

Utiliza las opciones de formato de texto enriquecido para expresar tus ideas con claridad

Personalizar la configuración de permisos para todos sus documentos para mayor privacidad

Comparta documentos con las partes interesadas a través de un enlace público o privado

Permita que Google indexe su documento para que aparezca en las búsquedas web (opcional)

Cada documento es flexible, se puede compartir y puede contener un número ilimitado de páginas.

I. Bloc de notas ¿Nunca has tenido una idea que necesitas anotar pero no tienes papel y bolígrafo a mano?

No te preocupes

ClickUp dispone de un Bloc de notas que puedes utilizar para planificar e idear proyectos.

A diferencia de la mayoría de las aplicaciones de notas, ClickUp le permite añadir Listas de comprobación fotos, vídeos y prácticamente cualquier cosa a tus notas. Incluso puedes imprimir tus notas fácilmente. 🖨 📃

Imprime tus notas de forma visualmente atractiva.

Es un lugar estupendo y privado para planificar los planes de acción de tus proyectos antes de compartirlos con tu equipo.

J. Configuración personalizada de notificaciones Aunque Microsoft Planner te permite activar y desactivar ciertas notificaciones, no puedes elegir cuándo y dónde recibirlas.

Afortunadamente, ClickUp te da control total sobre cada notificación que recibes en cada plataforma.

Incluso puede elegir qué envía notificaciones push a su Android o iOSAplicación móvil (con o sin sonido)

AKA, no más ding ding ding y más cha-ching, cha-ching! 💰

Controla por completo todas las notificaciones que recibas en cualquier plataforma.

K. Set Tareas recurrentes Sin

Tareas recurrentes si tienes una tarea recurrente, tu equipo tendrá que intentar recordar lo que tiene que hacer el lunes por la mañana, ¡lo que hará aún más difícil levantarse de la cama! 🥴

Por ejemplo, puedes establecer tareas recurrentes para las revisiones trimestrales del rendimiento, las reuniones de estado con los clientes o la corrección de un boletín semanal.

Elige entre una periodicidad diaria, semanal, mensual o anual, o crea un calendario personalizado según tus necesidades.

Establece calendarios repetitivos para tus tareas para evitar que se te olvide nada.

2. Trello

Si está utilizando Microsoft Planner para la tarjeta y tabla kanban funcionalidad, mejor acude a uno de los equipos que lo hacen bien. Ese sería Trello.

En Trello, funcionan como proyectos y las tarjetas residen dentro de cada tablero. Puede añadir detalles, crear una lista de tareas y compartir archivos en la tarjeta.

Además, las tareas se agrupan en consecuencia, y es fácil seleccionarlas y compartirlas con tu equipo o públicamente. Se trata de una función estupenda para compartir trabajo con clientes u otros proveedores, ¡o incluso con otros miembros de tu equipo que puedan estar atascados en Microsoft Project!

Pero Trello no sólo tiene tableros Kanban; este software de gestión de proyectos también tiene una vista de calendario, una vista de cronograma y una vista de panel de control.

Antes de lanzarte a Alternativa a Microsoft Project si estás buscando una alternativa a Microsoft Project, debes saber que no obtienes ninguna de las vistas anteriores en el plan gratuito.

¿Necesitas tener a la vista una alternativa a Trello?

Mucha gente utiliza Microsoft Excel para gestionar tareas, pero eso no significa que deba hacerlo. Tiene filas y columnas en las que colaborar.

Eso significa que puedes anotar tareas en unas cuantas columnas, describirlas y luego añadir fechas de vencimiento en las otras columnas.

es lo ideal *[estructura de desglose del trabajo](https://clickup.com/es-ES/blog/53912/desglose-del-trabajo-en-excel/)* para un proyecto de trabajo en equipo, ¿verdad?

No.

¿Cuál es el problema? Pues por muchas razones. En primer lugar, la colaboración en grupo es compleja, la aplicación móvil carece de funcionalidad, la importación de datos en un calendario es superdifícil... y tantas otras cosas.

¿No te convence?

Si a su jefe le encanta la naturaleza rígida de Microsoft Project, pero usted necesita una herramienta de gestión de proyectos más sólida que Planner, eche un vistazo a Wrike.

Wrike es una potente software de gestión de carteras de proyectos con una aplicación de escritorio para Windows y Mac.

La aplicación también dispone de jerarquías de carpetas, cuadros de mando, diagramas de Gantt y funciones de arrastrar y soltar.

La estructura de carpetas permite que la estructura de tu proyecto fluya y refluya, dependiendo de su tamaño y de cuánto necesites profundizar.

El uso de Wrike para seleccionar y programar su estructura de desglose del trabajo es una opción inteligente. También cuenta con una sólida lista de integración y componentes de informes del tablero de instrumentos que le ayudarán fácilmente a planificar los horarios.

Sin embargo, usted debe note que Wrike no ofrece ninguna funcionalidad integrada de toma de notas.

Asana tiene sentido como alternativa a Microsoft Planner.

Esta aplicación de colaboración hace que sea fácil encontrar el camino, y tiene un diseño de interfaz de usuario fácil de usar con atributos de gestión de tareas simples.

Una de las principales diferencias entre Microsoft Planner y Asana es que Asana tiene una gran lista de integraciones. Esta lista incluye herramientas como Dropbox, Slack, Salesforce y más.

Con esta herramienta de gestión de proyectos, puedes crear y seleccionar secciones de proyectos, muy parecidas a los cubos de Planner.

Además de eso, Asana tiene una bandeja de entrada personalizada que te ayudará a gestionar actividades y colaborar con compañeros de trabajo sobre tu calendario de tareas.

Sin embargo, Asana no te permite asignar tareas a múltiples compañeros de equipo.

Sientes que no tienes donde elegir?

6. Flujo

Flow es una herramienta de gestión del trabajo que obtiene altas puntuaciones de los evaluadores de Capterra por su diseño y su facilidad de uso programación de proyectos características.

Los usuarios pueden actualizar sus estados rápidamente, con notificaciones que llegan de forma no intrusiva. Es una buena manera de mantenerse organizado y actualizado fácilmente.

Su estructura de tablero resultará familiar a cualquiera que le guste esa parte de Microsoft Planner. Una ventaja adicional es su enfoque centrado en la aplicación móvil, que presenta todas las tareas y subtareas de forma clara.

Pero permítenos recordarte que Flow no tiene una función de recordatorios.

¿Cuál es el problema?

Sin recordatorios integrados, tu equipo podría olvidar las tareas de su flujo de trabajo

¿Por qué optar por el flujo cuando se puede optar por una herramienta de gestión de tareas con potentes funciones de recordatorio? Recordatorios de tareas en lugar de

7. Casual.PM

Casual.PM lleva los mapas mentales y las tarjetas a otro nivel. Si te gusta usar tarjetas pero no estás seguro de su estado y de cómo se vinculan con los miembros del equipo y otros proyectos, esta aplicación de gestión de tareas es tu respuesta.

Puedes crear y vincular tareas sobre la marcha, lo que facilita la organización la estructura de desglose del trabajo antes de pasar a la etapa siguiente.

Sus flujos de trabajo se simplifican con líneas fáciles de cambiar, ¡para que pueda mantenerse organizado con facilidad!

Sin embargo, si optas por esta aplicación de colaboración, tendrás que gastar 12 $ al mes en dos proyectos

Excusa a las startups y pequeñas empresas ya que desaparecen "casualmente"

8. NutCache

NutCache es un poco más compleja que la aplicación Microsoft Planner, pero no tanto como Microsoft Project.

Es un producto ágil con tableros y tiene un seguimiento del tiempo más robusto y gestión de recursos que Microsoft Planner.

Además, la aplicación tiene una función de seguimiento de facturas y funciona mejor para una organización de menor tamaño que no disponga de los recursos empresariales de Microsoft.

Por desgracia, esta herramienta de gestión de tareas no tiene la lista de integraciones más potente que existe. No tiene integraciones con Zoom, Microsoft Teams o Evernote nos volvería locos 🥜

9. Smartsheet

Smartsheet es una herramienta de gestión de proyectos muy similar a Excel, pero con funciones de gestión de proyectos más intuitivas. Gestión de proyectos con Smartsheet se basa en hojas de cálculo, pero puedes crear tareas principales y subtareas justo debajo de ellas con fechas de vencimiento, asignados y mucho más. Es una forma inteligente de mantenerse organizado.

Aunque Smartsheet ofrece más cuadros de mando y estimaciones de costes, tendrás que configurarlo todo tú mismo en Smartsheet.

¿El inconveniente de utilizar esta herramienta de gestión de tareas?

Será mejor que tu equipo sepa trabajar con hojas de cálculo, o de lo contrario dirás: "¡oh, hoja!"

Si buscas una alternativa sencilla a Microsoft Project, entoncesBasecamp es una opción decente.

Esta sencilla herramienta de gestión de proyectos mejora el trabajo en equipo tanto para equipos internos como remotos.

Basecamp ve los proyectos como colinas, por lo que es muy conocida por su función de gráficos de colinas. Esta función te ayuda a seguir el progreso del proyecto e identificar los cuellos de botella.

Sin embargo, la verdadera batalla cuesta arriba a la que te enfrentarás será encontrar la forma de pagar la tarifa plana de Basecamp

A 99 $/mes, las nuevas empresas y los pequeños negocios dirán: "¡ay, colina, no!"

¿Te parece que tú y Basecamp todavía podríais ser compatibles? 🔥

11. monday.com

Monday.com es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a olvidarse de por qué el lunes es una mierda con características como plantillas de gestión de proyectos automatización, vistas de proyectos y mucho más.

La aplicación también cuenta con aplicaciones para teléfonos iPhone y Android.

En el lado negativo, aunque monday.com te permite añadir comentarios a las tareas, no puedes asignar esos comentarios a los compañeros de equipo. Esto podría llevar fácilmente a que los comentarios se pasen por alto o, peor aún, se olviden, dejándote con la sensación de que es lunes todos los días de la semana. 😵‍

12. Proyectos Zoho

Zoho Projectses una aplicación de gestión de proyectos en línea adecuada para empresas y startups.

Zoho le permite crear diseños personalizados, estados y flujos de trabajo para que pueda gestionar los proyectos de la manera que desee.

La herramienta de gestión de proyectos también se integra con todas las aplicaciones populares de Google, incluyendo Calendario de Google , Tareas de Google y Google Drive.

Sin embargo, si piensas utilizar el plan de precios gratuito, estarás limitado a tres usuarios, dos proyectos y archivos adjuntos de 10 MB.

Es hora de buscar un plan alternativo

Aunque MS Planner es una gran adición a la suite de Office, la aplicación de gestión de proyectos está lejos de ser perfecta. Por un lado, no es tan potente como la mayoría de las alternativas que figuran en este artículo.

Si bien mencionamos algunas opciones decentes en esta revisión de MS Planner, ClickUp es por lejos la mejor solución de gestión de proyectos. Es el paquete completo para tus necesidades de gestión de proyectos Únete a ClickUp gratis hoy mismo ¡para planificar tu camino hacia el éxito! 🚀