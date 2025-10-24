Die besten KI-Chrome-Erweiterungen zur Steigerung der täglichen Produktivität

Sie kennen sie wahrscheinlich – KI-Chrome-Erweiterungen, die versprechen, Ihren Workflow für immer zu verändern, aber letztendlich Ihren Browser überladen und Alles verlangsamen.

Tools zu finden, die Ihre Arbeit tatsächlich beschleunigen (und nicht noch komplizierter machen), erfordert Geduld – und ein wenig Ausprobieren.

Deshalb haben wir die Vorarbeit für Sie geleistet. Nachfolgend finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Liste leistungsstarker, wirklich nützlicher KI-Chrome-Erweiterungen, die Ihnen beim Schreiben, Recherchieren, Zusammenfassen und Organisieren helfen – ohne Ihren Alltag unnötig zu verkomplizieren.

Egal, ob Sie Projekte verwalten, Inhalte verfassen oder online lernen – diese Erweiterungen sorgen dafür, dass der Browser für Sie arbeitet, nicht gegen Sie.

Die besten KI-Chrome-Erweiterungen auf einen Blick

Bevor wir ins Detail gehen, finden Sie hier eine kurze Vergleichstabelle, die Ihnen einen Überblick darüber gibt, wie diese Chrome-Erweiterungen zur Steigerung der Produktivität im Vergleich abschneiden.

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp KI-Meeting-Notizen und Workflow-ManagementTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen, Start-ups und Unternehmen KI-Notiz-App, ClickUp-Zusammenfassungen, Chrome-Aufgabenerfassung, Docs- und Kalender-Synchronisierung, Automatisierung von Gmail-Nachrichten zu Aufgaben Kostenlos für immer; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Merlin Recherche und Zusammenfassung in Echtzeit Teamgröße: Ideal für Studierende, Entwickler und Forscher Fasst Websites, PDFs und YouTube-Inhalte zusammen, wandelt Eingaben in Code/Diagramme um, unterstützt Claude, GPT-4 und Mistral Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Magical KI Automatisches Ausfüllen von Text + Lead-Generierung Teamgröße: Ideal für Personalvermittler, Vertriebs- und Support-Teams KI-Text-Expander, automatisches Ausfüllen von Formularen, CRM-Integration, Nachrichten-Verknüpfungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Glasp Highlights aus dem Web und aus Videos kuratieren Teamgröße: Ideal für Forscher, Studierende und Ersteller Highlights + Notizen aus Artikeln und YouTube, KI-Zusammenfassungen, Exportoptionen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat GrammarlyGO Plattformübergreifender KI-Schreibassistent Teamgröße: Ideal für Fachleute und Content-Vermarkter KI-Umschreiber, Tonwechsel, intelligente Eingabeaufforderungen, Bearbeitung in Echtzeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat Recall KI-gestütztes zweites GehirnTeamgröße: Ideal für Wissensarbeiter und lebenslang Lernende Smartkarten, Gedächtnis-Quiz, Erfassung von Inhalten, visuelle Grafikansicht Kostenlose Basisversion; nutzungsabhängige Preise für erweiterte Pläne Perplexity KI Beantwortung komplexer Abfragen mit Quellen Teamgröße: Ideal für Analysten, Forscher und Power-Benutzer Live-Suche, zitierte Quellen, Bildgenerierung, Pro-Modelle (GPT-4, Claude) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Otter.ai Live-Transkription und Zusammenfassungen der Meetings Teamgröße: Ideal für hybride Teams und Lehrkräfte Echtzeit-Transkription, Otter Chat, Folien-Synchronisierung, KI-generierte Zusammenfassungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat Compose KI Beschleunigung von SchreibaufgabenTeamgröße: Ideal für Gründer, Marketingfachleute und Remote-Teams Automatische Vervollständigung, stilbasierte Überarbeitung, Support für E-Mail und Blog Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat QuillBot Verbesserung von Klarheit und Tonfall beim Schreiben Teamgröße: Ideal für Studierende, ESL-Lernende und Forscher KI-Umformulierung, Tonfallauswahl, Zusammenfassung, Grammatikprüfung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4,17 $/Monat

Worauf Sie bei einer KI-Chrome-Erweiterung achten sollten

Bevor Sie auf „Zu Chrome hinzufügen“ klicken, sollten Sie wissen, was eine KI-Erweiterung wirklich nützlich macht (und nicht nur zu noch mehr digitalem Ballast führt).

Hier ist eine kurze Checkliste, die Ihnen bei der Auswahl des richtigen tools hilft:

Echte Steigerungen der Produktivität : Wählen Sie ein tool, das Ihnen tatsächlich Zeit spart. Ob es darum geht, Inhalte zusammenzufassen, E-Mails zu entwerfen oder Aufgaben zu organisieren – es sollte Ihnen Arbeit abnehmen.

Datenschutz und Datensicherheit : Informieren Sie sich darüber, wie Ihre Daten verwendet werden. Wählen Sie tools mit klaren Datenschutzrichtlinien und minimaler Datenerfassung.

Anpassbarkeit : Achten Sie darauf, dass Sie die Einstellungen des Tools an Ihren Workflow anpassen können, z. B. den Tonfall, die Länge der Ausgabe oder die Auslöser-Verknüpfungen.

Einfach ein- und auszuschalten: Suchen Sie nach Erweiterungen, die Sie einfach umschalten können, ohne sie zu deinstallieren

Die besten KI-Chrome-Erweiterungen

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Chrome ist der Ort, an dem die meisten von uns ihr digitales Leben verbringen – E-Mails, Dokumente, Recherchen, Chatten.

Lassen Sie uns eine KI-Erweiterung finden, die diesen Bereich mit Tools aufwertet, die Ihre Arbeit automatisieren, unterstützen und beschleunigen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und Workflow-Support)

Erstellen Sie Aufgaben aus Webseiten, nehmen Sie Screenshots auf und versehen Sie diese mit Anmerkungen und verfassen Sie kurze Notizen mit der ClickUp-Chrome-Erweiterung

Mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp haben Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich direkt in Ihrem Browser. Sie können damit Screenshots erstellen, Anmerkungen mit Pfeilen und nummerierten Markierungen hinzufügen, Seiten oder Ausschnitte in ClickUp Docs speichern, Websites als Aufgaben mit einem Lesezeichen versehen und die Zeit erfassen, die Sie auf einer Chrome-Registerkarte verbringen.

Sie können Aufgaben auch direkt über Ihren Browser erstellen, einschließlich Details wie Titel der Seite, URL, Screenshots und Links. Über die Schaltfläche „Zu ClickUp hinzufügen“ in Ihrem E-Mail-Programm (z. B. Gmail) können Sie ganze E-Mails als Anhänge an bestehende oder neue Aufgaben anhängen.

Um eine genaue Nachverfolgung der Arbeitszeiten für Sie und Ihr Team zu gewährleisten, können Sie mit der integrierten Zeiterfassung Timer für Aufgaben starten und stoppen und die erfassten Zeiten direkt in der Erweiterung anzeigen und bearbeiten.

Nutzen Sie die kostenlose Zeiterfassung in der ClickUp-Chrome-Erweiterung, um zu verfolgen, wie viel Zeit Sie und andere für bestimmte Aufgaben aufwenden

Sobald Aufgaben über die Chrome-Erweiterung erfasst wurden, können Sie sie in der vollständigen ClickUp-App anzeigen und mit KI optimieren. ClickUp Brain kann beispielsweise Updates zusammenfassen, Aktionspunkte aus Meeting-Notizen extrahieren und Ihnen helfen, Texte direkt in Aufgaben und Dokumenten zu verfeinern.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain intelligente Zusammenfassungen, erhalten Sie Notizen zu Meetings und erstellen Sie Aufgaben innerhalb eines Projekt-Workspaces.

Brain ist zudem ein intelligenter KI-Schreibassistent, der Ihre Notizen und E-Mails auf Grammatik, Tonfall und Verständlichkeit überprüft oder seine Ausgabe an Ihre spezifische Rolle anpasst (Marketing, Vertrieb, Projektmanagement, Technik usw.).

Entwickeln Sie Ideen, erstellen Sie Inhalte und verfeinern Sie Entwürfe mit ClickUp Brain

🎥 Sehen Sie sich kurz an, wie Sie /AI nutzen können, um mühelos und konsistent professionelle E-Mails und Dokumente zu verfassen:

Die besten Features von ClickUp

KI-Meeting-Notizen: Nehmen Sie automatisch an Anrufen teil, zeichnen Sie Unterhaltungen auf, transkribieren Sie Diskussionen und erhalten Sie eine Liste der wichtigsten Erkenntnisse, ohne Ihren Flow oder Ihre Konzentration zu unterbrechen – mit Nehmen Sie automatisch an Anrufen teil, zeichnen Sie Unterhaltungen auf, transkribieren Sie Diskussionen und erhalten Sie eine Liste der wichtigsten Erkenntnisse, ohne Ihren Flow oder Ihre Konzentration zu unterbrechen – mit ClickUp AI Notetaker

Schnelle Notizen : Verwenden Sie : Verwenden Sie ClickUp Notepad , um Ideen, To-dos oder andere wichtige Elemente zu notieren, eine geräteübergreifende Synchronisierung durchzuführen und sie in Aufgaben umzuwandeln

Workflow-Automatisierung : Richten Sie in : Richten Sie in ClickUp Automatisierungen Auslöser- und Bedingungs-Regeln ein, um Routine-Workflows wie die Zuweisung von Aufgaben und Erinnerungen an anstehende Fristen zu automatisieren

Benutzerdefinierte KI-Agenten: Erstellen Sie : Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Autopilot-Agenten , die kontextbezogene Entscheidungen treffen und auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen und Anweisungen autonom handeln können.

Limitierungen von ClickUp

Manchmal kann ClickUp etwas überwältigend wirken, da es so viele Features bietet

Da die Benutzerdefinierung sehr detailliert ist, kann das Setup etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis Alles reibungslos funktioniert.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die Flexibilität. Man kann den Workspace genau an das Format jedes Projekts anpassen und Listen, Boards, Zeitleisten und Automatisierungen erstellen, die die tägliche Arbeit wirklich erleichtern. Die Möglichkeit, Dokumente, Checklisten und Dashboards an einem Ort zu integrieren, ist ein großer Vorteil, da der Workflow dadurch viel übersichtlicher und visueller wird.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die Flexibilität. Man kann den Workspace genau an das Format jedes Projekts anpassen und Listen, Boards, Zeitleisten und Automatisierungen erstellen, die die tägliche Arbeit wirklich erleichtern. Die Möglichkeit, Dokumente, Checklisten und Dashboards an einem Ort zu integrieren, ist ein großer Vorteil, da der Workflow dadurch viel übersichtlicher und visueller wird.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie Ihre bevorzugte KI-Chrome-Erweiterung mit anpassbaren Vorlagen für Notizen, um Ideen während der Recherche oder bei Meetings mühelos festzuhalten und zu organisieren.

2. Merlin (Am besten geeignet für sofortige Hilfe von KI überall im Web)

via Merlin

Merlin AI integriert mehrere erstklassige KI-Modelle (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek usw.) in einer einzigen Oberfläche, sodass Sie je nach Aufgabe oder Vorliebe in Echtzeit zwischen den Modellen wechseln können.

Sie können direkte Fragen zu Ihren Dateien oder Videos stellen und erhalten sofort Zusammenfassungen, Kontextinformationen und visuelle Darstellungen, ohne alles lesen oder ansehen zu müssen. Darüber hinaus erhalten Sie Unterstützung beim Verfassen von Tweets, LinkedIn-Beiträgen oder E-Mails. Die Erweiterung formuliert Ihren Text zur besseren Verständlichkeit um, passt den Tonfall oder die Satzlänge an und erstellt sogar ganze Aufsätze.

Die besten Features von Merlin

Erstellen Sie prägnante Zusammenfassungen für verschiedene Inhaltstypen, darunter Blogbeiträge, Dokumente (im PDF- und PPT-Format) und YouTube-Videos.

Erhalten Sie Support für bis zu 128 Sprachen, einschließlich der Übersetzung von Websites, Bildern und zweisprachigen YouTube-Untertiteln

Erstellen Sie Code, Dokumente, Diagramme oder Bilder direkt beim Chatten mit Live-Vorschau

Limitierungen von Merlin

Die Chrome-Erweiterung überdeckt oder beeinträchtigt manchmal die Bildschirmanzeige, obwohl sie sehr klein ist

Preise für Merlin

Free

Pro: 29 $/Monat

Teams: 19 $ pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Merlin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Merlin?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Mit dieser fantastischen Erweiterung, die für jeden geeignet ist – von Studenten über Berufstätige bis hin zu Professoren und Angestellten –, lässt sich der Inhalt von Webseiten und Websites ganz einfach überfliegen.

Mit dieser fantastischen Erweiterung, die für jeden geeignet ist – von Studenten über Berufstätige bis hin zu Professoren und Angestellten –, lässt sich der Inhalt von Webseiten und Websites ganz einfach überfliegen.

3. Magical (Am besten geeignet für die Automatisierung sich wiederholender Eingaben und Workflows)

via Magical

Magical ist eine Text-Expander- und Automatisierungs-App, die Kontaktdaten automatisch in CRMs, Formulare, Datenbanken und Tabellen eintragen kann. Sie können außerdem häufig verwendete Phrasen oder vollständige Antworten als „Verknüpfungen“ speichern und diese sofort mit // als Auslöser aufrufen.

Sie lässt sich mit Vertriebs-Tools wie Salesforce, HubSpot und ZoomInfo sowie mit Lernsoftware wie Canvas, Brightspace und Google Classroom integrieren.

Die Chrome-Erweiterung von Magical ermöglicht die Automatisierung wiederkehrender Texteingaben und des Ausfüllens von Formularen direkt in Ihrem Browser.

Die besten Features von Magical

Optimieren Sie das Schreiben mit KI-gestützter Texterweiterung und personalisierten Nachrichten

Fügen Sie Bewerberdaten direkt aus LinkedIn und anderen Quellen in Ihr System zur Nachverfolgung von Bewerbern ein

Ermöglichen Sie Ihren Kundenservice-Teams, Aufgaben zu automatisieren , indem sie Kunden- und Produktdaten automatisch in Tickets eintragen und mithilfe von KI schnelle, präzise Antworten erstellen

Magische Limite

Es gibt keine kostenlose Version; alle Funktionen sind kostenpflichtigen Plänen vorbehalten.

Magische Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Magische Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Magical?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Ich nutze sie schon seit Jahren. Das Feature für Text-Expander-Vorlagen ist großartig und hat meine Effizienz wirklich gesteigert sowie meinen Ärger beim Tippen redundanter E-Mails verringert.

Ich nutze sie schon seit Jahren. Das Feature für Text-Expander-Vorlagen ist großartig und hat meine Effizienz wirklich gesteigert sowie meinen Ärger beim Tippen redundanter E-Mails verringert.

📮 ClickUp Insight: Während 28 % der Mitarbeiter unsichtbare Arbeit einfach als „gutes Teamverhalten“ einstufen, empfinden 10 % die Verteilung der Last als ungerecht. Wenn immer dieselben wenigen Kollegen die Slack füllen müssen, kann das, was als Kameradschaft beginnt, schnell zu stiller Frustration und schwelendem Groll verkommen. Die Sache ist die: Hilfe muss nicht immer von menschlichen Kollegen kommen. Müssen Sie dieses schwer auffindbare Dokument, den Status einer versteckten Aufgabe oder herausfinden, wer letztes Jahr eine ähnliche Ad-hoc-Anfrage bearbeitet hat? ClickUp AI kann relevante Informationen und Erkenntnisse sofort aufzeigen und so sicherstellen, dass jeder den Support erhält, den er benötigt.

4. Glasp (Ideal zum Speichern, Hervorheben und Zusammenfassen von Inhalten für Lern- oder Forschungszwecke)

via Glasp

Wenn Sie gerne Artikel mit Lesezeichen versehen oder sich Notizen daraus machen, diese aber nicht speichern können, ist Glasp genau das Richtige für Sie. Es handelt sich um ein KI-Tool zum Notieren, mit dem Sie direkt auf Webseiten und in PDF-Dateien Markierungen setzen können. Alle Ihre Markierungen und Notizen sind in der Seitenleiste verfügbar, und Sie können sie auch in Notiz-Apps wie Notion und Obsidian exportieren.

Während Sie sich ein YouTube-Video ansehen, können Sie ein Transkript erstellen, wichtige Momente markieren und mithilfe von Zeitstempeln sogar direkt zu diesen springen. Auf der Glasp-Website können Sie Personen mit ähnlichen Interessen folgen und sehen, was diese markieren, um neue Inhalte zu entdecken.

Die besten Features von Glasp

Markieren Sie Text auf Websites und in PDF-Dateien mit verschiedenen Farben, um wichtige Informationen zu kategorisieren

Markieren Sie bestimmte Momente in YouTube-Videos mit Zeitstempeln und fügen Sie Notizen hinzu

Erstellen Sie kurze Übersichten von YouTube-Videos mithilfe von KI-Modellen wie ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio und Mistral

Limitierungen von Glasp

Einige Benutzer berichteten, dass die Erweiterung die Funktionen auf der Webseite beeinträchtigt, insbesondere auf YouTube

Preise für Glasp

Free

Pro: 12 $/Monat

Unbegrenzt: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Glasp

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Glasp?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Diese Google-Erweiterung gefällt mir sehr gut. Sie hilft mir bei YouTube-Zusammenfassungen, und ich schätze die Verknüpfung zum Kopieren des Transkripts.

Diese Google-Erweiterung gefällt mir sehr gut. Sie hilft mir bei YouTube-Zusammenfassungen, und ich schätze die Verknüpfung zum Kopieren des Transkripts.

⏳ Zeitspart-Tipp: Möchten Sie Ihre Arbeit einfacher, schneller und smarter gestalten? Nutzen Sie Vorlagen für Produktivität, um mit einem klaren Fahrplan für mehr Übersichtlichkeit und Konzentration zu sorgen. Zu den gängigen Arten gehören: Vorlagen für das Aufgabenmanagement: Führen Sie die Nachverfolgung von täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben durch Führen Sie die Nachverfolgung von täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben durch

Vorlagen für die Projektplanung: Organisieren Sie Projektmeilensteine, Fristen und Zuständigkeiten Organisieren Sie Projektmeilensteine, Fristen und Zuständigkeiten

Vorlagen für Meetings: Erfassen Sie Tagesordnungen, Notizen und Aktionspunkte Erfassen Sie Tagesordnungen, Notizen und Aktionspunkte

Vorlagen für Content-Kalender: Planen und terminieren Sie die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten Planen und terminieren Sie die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten

5. GrammarlyGO (Am besten geeignet für KI-gestützte Schreibhilfe auf jeder Webplattform)

via Grammarly

Die KI-gestützte Erweiterung von Grammarly ist ein intelligenter Schreibpartner, der mehr kann, als nur Rechtschreibung und Grammatik in Ihren Texten zu korrigieren. Die integrierte KI hilft Ihnen dabei, Ideen zu sammeln und Inhalte schnell umzuschreiben, und eine Plagiatsprüfung stellt sicher, dass Ihre Inhalte originell bleiben.

Während die kostenlose Version Vorschläge zur Verbesserung von Klarheit und Tonfall liefert, erhalten Sie im Pro-Plan maßgeschneidertes Feedback, das auf die Art des Textes zugeschnitten ist, den Sie überarbeiten, beispielsweise kreative, professionelle, akademische oder technische Texte.

Die Erweiterung funktioniert nahtlos in Google Docs, Gmail, LinkedIn und über 500.000 weiteren Apps und Websites.

Die besten Features von GrammarlyGO

Formulieren Sie Sätze um, um mehr Klarheit und Professionalität zu erzielen, und wählen Sie den passenden Tonfall, z. B. formell, selbstbewusst, bei Unterhaltung, freundlich und mehr

Erstellen Sie automatische Zitate im APA-, MLA- oder Chicago-Stil

Prüfen und genehmigen Sie jeden Vorschlag, um sicherzustellen, dass Ihre Stimme authentisch bleibt

Limitierungen von GrammarlyGO

Einige Benutzer berichten, dass die ständigen Aufforderungen zum Upgrade ablenkend wirken, wenn man versucht, die Produktivität zu steigern

Preise für GrammarlyGO

Free

Pro: 30 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GrammarlyGO

G2: 4,7/5 (über 11.410 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7190 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über GrammarlyGO?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Grammarly ist ein echter Lebensretter, wenn es darum geht, kleine Fehler zu finden und den Flow zu verbessern. Es macht meine Texte prägnanter, egal ob es sich um E-Mails, Berichte oder kurze Notizen handelt.

Grammarly ist ein echter Lebensretter, wenn es darum geht, kleine Fehler zu finden und den Flow zu verbessern. Es macht meine Texte prägnanter, egal ob es sich um E-Mails, Berichte oder kurze Notizen handelt.

📚 Weiterlesen: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Grammarly

6. Recall (Am besten geeignet zum Organisieren und Speichern von Informationen)

via Recall

Die Recall-Erweiterung fasst Artikel, Filme, YouTube-Videos, Podcasts, PDFs, Google Docs und vieles mehr sofort zusammen. Anschließend können Sie über den Chat mit den Inhalten interagieren, um Fragen zu stellen oder tiefer in die Details einzusteigen.

Die Anwendung führt die Synchronisierung Ihrer gespeicherten Notizen aus der Erweiterung durch, um durch die Verknüpfung verwandter Inhalte einen personalisierten Wissensgraphen zu erstellen und Beschreibungen zur einfachen Kategorisierung hinzuzufügen. Das Tool nutzt außerdem Quizfragen, aktives Abrufen und Techniken der verteilten Wiederholung, damit Sie sich an Alles erinnern können, was Sie gelesen und gelernt haben.

Das Tool ist nicht nur ein KI-basierter Dokumentenzusammenfasser, sondern verfügt auch über ein Feature für erweitertes Browsing, das alle von Ihnen gespeicherten verwandten Inhalte in Echtzeit anzeigt, während Sie im Internet surfen.

Die besten Features im Überblick

Verwandeln Sie Inhalte in intelligente, bearbeitbare Wissenskarten mit Bildern, Tags und Quellenlinks

Organisieren Sie Ihre gespeicherten Inhalte automatisch durch intelligente Kategorisierung und Tagging

Chatten Sie jederzeit mit der Datenbank, um vergessene Erkenntnisse wiederzuentdecken und neue Ideen zu finden

Einschränkungen abrufen

Einige Benutzer berichteten, dass das Tool häufig keine Zusammenfassung der Inhalte von YouTube-Videos erstellt

Preise abrufen

Free

Pay-as-you-go (die ersten 5 Stunden kostenlos)

Start: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen abrufen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Recall?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Ich erhalte eine sehr detaillierte Zusammenfassung von Schulungsvideos und Programmier-Tutorials, die den Inhalt so präzise wiedergibt, dass ich die Anweisungen später befolgen kann, ohne das Video erneut ansehen zu müssen. Natürlich können Sie mit nur einem Klick direkt zu jedem Abschnitt des Videos springen, den Sie sich noch einmal ansehen müssen. Mir gefallen auch die automatische Verschlagwortung und die automatische Organisation meiner gespeicherten Inhalte.

Ich erhalte eine sehr detaillierte Zusammenfassung von Schulungsvideos und Programmier-Tutorials, die den Inhalt so präzise wiedergibt, dass ich die Anweisungen später befolgen kann, ohne das Video erneut ansehen zu müssen. Natürlich können Sie mit nur einem Klick direkt zu jedem Abschnitt des Videos springen, den Sie sich noch einmal ansehen müssen. Mir gefallen auch die automatische Verschlagwortung und die automatische Organisation meiner gespeicherten Inhalte.

🚀 Produktivitätstipp: So hilft Ihnen der Einsatz von KI beim Notieren, schneller und smarter bei Ihrer Arbeit zu arbeiten: Kategorisieren Sie Notizen nach Thema, Projekt oder Priorität und fügen Sie Tags hinzu, um sie später leichter wiederzufinden

Identifizieren Sie in Ihren Notizen zu erledigende Elemente, wichtige Termine und mehr, um bessere Entscheidungen zu treffen

Extrahieren Sie Aufgaben aus Notizen und integrieren Sie sie in Aufgabenverwaltungs-Apps, damit nach einem Meeting oder einer Lernsitzung nichts übersehen wird

7. Perplexity KI (Ideal für Echtzeit-Recherchen und Antworten mit Quellenangaben)

via Perplexity

Mit der Chrome-Erweiterung von Perplexity erhalten Sie schnelle, prägnante Antworten sowie Quellenangaben, ohne zwischen Registerkarten wechseln oder Suchergebnisse durchforsten zu müssen. Wählen Sie Domänen wie YouTube, Reddit, Wikipedia oder akademische Datenbanken aus, um in einem bestimmten Kontext zu suchen und präzise, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ergebnisse zu erhalten.

Die besten Features von Perplexity KI

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf Fragen oder fassen Sie Inhalte direkt auf der Seite zusammen, auf der Sie sich gerade befinden

Stellen Sie Folgefragen und erleben Sie eine geführte, dialogorientierte Suche

Vergleichen Sie bei der Verwendung der Erweiterung mit der Google-Suche herkömmliche Suchergebnisse direkt mit KI-generierten Erkenntnissen.

Einschränkungen von Perplexity KI

Das Popup-Fenster der Erweiterung schließt sich, sobald Sie die Registerkarte verlassen, und die Abfrage sowie die Ergebnisse verschwinden

Preise für Perplexity KI

Free

Pro : 20 $/Monat

Max : 200 $/Monat

Education Pro : Kostenlos für Schüler, Studenten und Lehrkräfte

Enterprise Pro: 40 $ pro Benutzer/Monat

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Perplexity KI?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Eine fantastische Erweiterung. Wer auch immer sofort Fragen hat, kann sie öffnen und Abfragen stellen, während er konzentriert in einer Chrome-Registerkarte arbeitet!

Eine fantastische Erweiterung. Wer auch immer sofort Fragen hat, kann sie öffnen und Abfragen stellen, während er konzentriert in einer Chrome-Registerkarte arbeitet!

🌟 Bonus: Suchen Sie nach einer zentralen App, die das KI-Chaos beseitigt und Ihre Arbeit auf lokalen Laufwerken, in E-Mails, Chat-Tools und Projektmanagement-Anwendungen miteinander verbindet? Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus. Es handelt sich um einen KI-gestützten Co-Piloten für Ihren Browser, der eine Verbindung zwischen allen Elementen Ihres Workflows herstellt, damit Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können. Nutzen Sie ihn, um: Verwandeln Sie Ihre Ideen mit dem Feature Talk to Text sofort in detaillierte Notizen oder Aufgaben

Finden Sie Informationen auf verschiedenen Plattformen wie ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma, Dropbox und vielen mehr

Nutzen Sie fortschrittliche KI-Modelle wie GPT, Claude und Gemini für hochwertige Ergebnisse, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind Erfassen Sie Ideen, geben Sie Anweisungen frei und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX

8. Otter.ai (Am besten geeignet für die Transkription und Zusammenfassung von Meetings in Echtzeit)

Mit der Chrome-Erweiterung von Otter können Sie Meetings, Vorlesungen und Online-Videos in Echtzeit transkribieren und nach einem Anruf sogar Aktionspunkte und wichtige Erkenntnisse festhalten. Wenn Sie sie mit Google Meet verwenden, sehen Sie Sprecherkennzeichnungen, Zeitstempel und sogar ein praktisches Untertitel-Fenster. Bei Zoom-Meetings erscheint die Transkription in „Meine Unterhaltungen“ innerhalb der Haupt-App und nicht in einem schwebenden Fenster.

Der KI-Meeting-Notizdienst unterstützt die Transkription in Englisch (US/UK), Spanisch und Französisch und nimmt automatisch an den in Ihrem Kalender geplanten Meetings teil, sodass Sie diese nicht jedes Mal manuell hinzufügen müssen.

Die besten Features von Otter.ai

Wählen Sie aus, ob Sie sowohl den internen Ton des Browsers als auch den Ton Ihres Mikrofons aufzeichnen möchten

Öffnen Sie die Anwendung über die Erweiterung, um die vollständige Transkriptionsseite anzuzeigen und mit Otter KI zu chatten.

Nehmen Sie auf Ihrem Gerät direkt über den Browser auf, ohne den KI-Notetaker zu Ihrem Meeting hinzuzufügen

Einschränkungen von Otter.ai

Die Erweiterung funktioniert nicht mit Meetings in Microsoft Teams, Webex oder Zoho.

Preise für Otter.ai / KI

Free

Pro: 16,99 $ pro Mitglied/Monat

Geschäft: 30 $ pro Mitglied/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,4/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Ich nutze die Chrome-Erweiterung Otter.ai für meine virtuellen Meetings, und sie funktioniert überraschend reibungslos. Sie nimmt automatisch an Anrufen teil, erfasst alles präzise, und die Zusammenfassungen helfen mir, mich schnell auf den neuesten Stand zu bringen oder später alles noch einmal durchzugehen.

Ich nutze die Chrome-Erweiterung Otter.ai für meine virtuellen Meetings, und sie funktioniert überraschend reibungslos. Sie nimmt automatisch an Anrufen teil, erfasst alles präzise, und die Zusammenfassungen helfen mir, mich schnell auf den neuesten Stand zu bringen oder später alles noch einmal durchzugehen.

📚 Weiterlesen: So markieren Sie Text in Google Docs für eine bessere Zusammenarbeit

9. Compose KI (Ideal zum schnelleren Verfassen von E-Mails, Blogbeiträgen und Antworten)

via Compose KI

Während Sie tippen, bietet die Compose-KI-Erweiterung Satzvervollständigungen und Vorschläge auf verschiedenen Plattformen wie Gmail, Google Docs, Slack, sozialen Medien und mehr, damit Sie schneller schreiben können. Um den Tonfall oder Stil anzupassen, markieren Sie einfach einen beliebigen Text, um alternative Formulierungen entsprechend Ihren Vorlieben zu erhalten: formell, locker oder professionell.

Mit der Zeit lernt das KI-Schreibtool Ihren individuellen Schreibstil und Ihre Vorlieben kennen, wodurch es intelligentere und persönlichere Vorschläge unterbreiten kann.

Die besten Features von Compose KI

Erstellen Sie Inhalte für E-Mail-Antworten, Blogbeiträge, Forschungsthemen, Social-Media-Beiträge und Website-Texte mithilfe der Tastatur-Verknüpfung //

Beschleunigen Sie das Tippen mit KI-gestützter Autovervollständigung, die Wörter oder ganze Sätze in Echtzeit vorschlägt und abschließt

Entwerfen Sie E-Mail-Antworten, die auf die ursprüngliche Nachricht verweisen, um kontextbezogene Antworten zu gewährleisten

Einschränkungen von Compose KI

Einige Benutzer berichteten, dass Chrome dadurch ruckelt oder langsam wird, da die Erweiterung zu viel Arbeitsspeicher (RAM) beansprucht.

Preise für Compose KI

Basic: Kostenlos

Premium: 14,99 $/Monat

Ultimate: 44,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Erstellen Sie KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Compose KI?

Eine Bewertung im Chrome Web Store lautet:

Eine großartige Erweiterung, wenn Sie in Sekundenschnelle lange Texte verfassen müssen.

Eine großartige Erweiterung, wenn Sie in Sekundenschnelle lange Texte verfassen müssen.

10. QuillBot (Am besten geeignet zur Verbesserung der Schreibqualität)

via QuillBot

Die Chrome-Erweiterung von QuillBot kann zum Umschreiben und zur Grammatikprüfung in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch und Portugiesisch verwendet werden. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, erkennt die Erweiterung automatisch die Sprache, und das Feature „Tone Insights“ hilft dabei, sicherzustellen, dass die Botschaft klar und korrekt ist.

Es funktioniert mit Gmail, Google Docs, LinkedIn, Outlook, Slack, Confluence, Notion, Facebook, X und vielen anderen Websites. Es gibt zwei kostenlose und mehr als 10 Premium-Paraphrasierungsmodi, mit denen Sie Ihr Schreiben verbessern können.

Die besten Features von QuillBot

Passen Sie Ihre Sprache an verschiedene Formate an, wie z. B. Zusammenfassungen, Berichte sowie die Kommunikation mit Clients oder internen Teams

Korrigieren Sie Grammatik-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler und erhalten Sie in Echtzeit Empfehlungen zu Stil, Lesbarkeit und Tonfall

Fassen Sie lange Artikel oder Dokumente zu Zusammenfassungen zusammen und passen Sie die Länge mithilfe eines Schiebereglers an, um kurze, mittellange oder lange Versionen zu erhalten

Limit von QuillBot

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Vorschläge zu Grammatik und Sprachfluss nicht so ausgereift oder kontextbezogen sind wie bei einigen anderen tools

Preise für QuillBot

Free

Premium : 4,17 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu QuillBot

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuillBot?

Hier ist eine Bewertung aus dem Chrome Web Store:

Die QuillBot-Chrome-Erweiterung ist wie ein intelligenter Schreibpartner direkt in meinem Browser. Egal, ob ich an wissenschaftlichen Arbeiten, E-Mails oder Social-Media-Beiträgen arbeite – QuillBot macht meine Texte klarer, flüssiger und professioneller.

Die QuillBot-Chrome-Erweiterung ist wie ein intelligenter Schreibpartner direkt in meinem Browser. Egal, ob ich an wissenschaftlichen Arbeiten, E-Mails oder Social-Media-Beiträgen arbeite – QuillBot macht meine Texte klarer, flüssiger und professioneller.

Arbeiten Sie clever und maximieren Sie Ihre Produktivität mit ClickUp

Wenn Sie mehr als nur ein Browser-Add-On suchen, bietet Ihnen die ClickUp-Chrome-Erweiterung leistungsstarke KI- und Produktivitäts-Tools, egal wo Sie arbeiten.

Von der Erstellung von Aufgaben direkt aus Webseiten und E-Mails bis hin zum Erstellen von kommentierten Screenshots und dem Verfassen kurzer Notizen – das Tool sorgt dafür, dass alles synchronisiert und umsetzbar bleibt. Sie können es mit ClickUp Brain kombinieren, um automatisch Besprechungsnotizen, intelligente Zusammenfassungen und KI-Aufgabenvorschläge zu generieren und so Zeit bei manuellen Arbeiten zu sparen.

Registrieren Sie sich bei ClickUp und erleben Sie smartere Arbeit direkt im Browser.