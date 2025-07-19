Die 25+ besten Chrome-Erweiterungen für Produktivität im Jahr 2025

Ihr Google Chrome-Browser arbeitet den ganzen Tag hart, aber sind Sie sicher, dass Sie ihn optimal nutzen? Mit ein paar einfachen Chrome-Erweiterungen kann Technologie dazu beitragen, Ihren Browser effektiver und Ihre Produktivität zu steigern.

In diesem Blogbeitrag haben wir die besten Chrome-Erweiterungen für mehr Produktivität zusammengestellt – solche, die mehr können, als nur hübsch in Ihrer Symbolleiste zu sitzen. Diese Power-Ups aus dem Chrome Web Store helfen Ihnen, schneller zu denken, smarter zu arbeiten und vom ersten bis zur letzten Registerkarte konzentriert zu bleiben.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität mit praktischen Chrome-Erweiterungen zu steigern? Dann legen wir los.

Warum sollten Sie sich für Chrome-Erweiterungen zur Steigerung Ihrer Produktivität entscheiden?

Ihr Browser ist Ihr zweites Gehirn – aber ohne die richtigen tools für Produktivität, kann er sich eher wie eine digitale Schublade voller Krimskrams anfühlen.

Google Chrome-Erweiterungen verwandeln Ihren alltäglichen Browser in einen optimierten Arbeitsbereich. Ganz gleich, ob Sie remote arbeiten, spät lernen, eine Kampagne verwalten oder Code schreiben – Produktivität-Erweiterungen beseitigen Reibungsverluste und machen Ihre täglichen Workflows reibungsloser, schneller und weniger unübersichtlich.

Hier sind die Gründe, warum Leistungsträger diese Browser-Erweiterungen als Produktivität-Hacks nutzen:

Schluss mit Unordnung: Verwalten Sie Ihre Registerkarten, Notizen und Lesezeichen ohne Chaos.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Sparen Sie Zeit mit intelligenten Verknüpfungen und Sparen Sie Zeit mit intelligenten Verknüpfungen und Browser-Automatisierungstools

Bleiben Sie konzentriert: Blockieren Sie Ablenkungen, setzen Sie sich Ziele und entwickeln Sie bessere Gewohnheiten.

Halten Sie Ideen spontan fest: Speichern Sie Links, schneiden Sie Artikel aus, nehmen Sie Videos auf und machen Sie Screenshots von Webseiten und Notizen, ohne zwischen Apps zu wechseln.

Plattformübergreifende Arbeit: Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben, Kalender und Projekten zwischen mehreren Apps, die Sie bereits verwenden, durch.

Wenn Sie Ihre Arbeit im Browser erledigen, sorgen diese Google Chrome-Erweiterungen dafür, dass Sie dort auch die Produktivität floriert.

🧠 Wissenswertes: Google stellte Chrome 2008 mit einer einzigartigen Idee vor – einem 38-seitigen Comicbuch, illustriert von Scott McCloud. Dieser kreative Ansatz beschrieb detailliert die Features und die Architektur des Browsers und hob ihn von typischen Software-Einführungen ab.

Die besten Chrome-Erweiterungen für Produktivität auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Chrome-Erweiterungen, mit denen Sie Ihre Workflows optimieren, konzentriert bleiben und mehr erledigt bekommen, ohne Ihren Browser zu verlassen.

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Intelligente Erfassung von Aufgaben über Registerkarten hinweg Sofortige Erstellung von Aufgaben von jeder Website aus, Screenshots, Zeiterfassung, Notizen, Bildschirmaufzeichnung, integrierte KI Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Grammarly Verbesserungen beim Schreiben und bei der Übersichtlichkeit in Echtzeit Grammatikkorrekturen, Tonfallvorschläge und KI-Umformulierungen in Gmail, Dokumenten und sozialen Plattformen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Momentum Fokus und Achtsamkeit auf neuen Registerkarten Ersetzen Sie Ihre neue Registerkarte durch ein Ziel, ein inspirierendes Zitat oder eine minimalistische Liste. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3,33 $/Monat Todoist Einfache, aber leistungsstarke Aufgabe-Verwaltung Aufgabe-Erstellung von jeder Registerkarte aus, Eingabe in natürlicher Sprache, freigegebene Projekte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat LastPass Sichere Passwortverwaltung Gespeicherte Anmeldedaten und automatisches Ausfüllen, Passwortgenerierung, sichere Freigabe und Zugriff Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3 $/Monat (jährliche Abrechnung) Loom Schnelle, asynchrone Video-Kommunikation Bildschirm- und Sprachaufzeichnung, sofortiges Freigeben mit verknüpften Links, KI-Transkripte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Ghostery Werbeblocker und privates Surfen Blockierung von Werbung und Trackern, Live-Tracker-Karte, schnelles und sichere Surfen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 1,99 $/Monat OneTab Entrümpeln Sie überfüllte Registerkarten Umwandlung von Registerkarten in Liste, unterstützen Tab-Gruppen, Reduzierung der CPU-Auslastung Free Noisli Fokusfördernde Hintergrundgeräusche Benutzerdefinierte Soundtracks für konzentrierte Arbeit. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Clockify Genaue Zeiterfassung Zeiterfassung über verschiedene tools hinweg, Projekt-Tags, detaillierte Zeitberichte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6,99 $/Monat Forest Konzentrieren Sie sich durch achtsame Pomodoro-Blöcke. Timer-basierter Fokusmodus, Anreize zum Pflanzen von Bäumen Kein Free-Plan; der kostenpflichtige Plan kostet einmalig 3,99 $ (nur Erweiterung). Scribe Automatisch generierte Schritte-für-Schritte-Anleitungen Aufzeichnung von Klicks und Tastenanschlägen, automatisch generierte visuelle Tutorials Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Instapaper Übersichtliche, ablenkungsfreie Leselisten Speichern Sie Artikel und Videos mit einem Klick, führen Sie eine Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg durch, erstellen Sie Ordner, versehen Sie sie mit Markierungen und Notizen und greifen Sie offline oder über Kindle darauf zu. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5,99 $/Monat Google-Wörterbuch Schnelle Definitionen im Browser Sofortige Popup-Definitionen und Aussprache, ohne die Seite zu verlassen Free Speechify Verwandeln Sie beliebigen Text in Audio mit natürlich klingenden Stimmen. Text-zu-Sprache-Konvertierung, Geschwindigkeitssteuerung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11,58 $/Monat Google Keep Schnelle, flexible Notiz Schnelles Speichern von Notizen, Checklisten und Links auf verschiedenen Geräten, Beschreibungen, Farben, Erinnerungen Free Gewinnen Sie den Tag Tägliche Fokus- und Gewohnheitsnachverfolgung Tägliche Ziel-Setzung, Nachverfolgung von Gewohnheiten, Fortschritts-Berichte Free StayFocusd Digitale Ablenkungen Block Zeitlimits für ablenkende Websites, Nuclear Mode zum Abschließen von Websites Free Publer Planung von Social-Media-Beiträgen Beiträge planen und plattformübergreifend automatisch veröffentlichen, KI-Untertitel Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Shareaholic Freigeben und Nachverfolgung von Inhalt auf sozialen Plattformen URL-Kürzung, Freigeben in sozialen Netzwerken, Nachverfolgung der Inhalt-Performance Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Evernote Web Clipper Speichern und Organisieren von Webrecherchen Seite-Ausschnitte, Textmarkierungen, Notizbücher, Tags und Kommentare Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10,83 $/Monat. Click&Clean Sicheres Surfen im Internet Löschen von Cache, Cookies und Browserdaten mit einem Klick, Datenschutz-Scan Free Hunter Verifizierte E-Mail-Adressen des Geschäfts finden E-Mail-Suche und -Validierung, Export der Kontaktliste Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Keyword Surfer On-Seite-SEO-Recherche Anzeige von Keyword-Volumen und SEO-Daten innerhalb der Google-Suchseiten. Free MozBar SEO-Metriken und Wettbewerbsanalyse Überprüfung der Domain- und Autorität der Seite, Spam-Bewertung, Optimierungstipps Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Surfer SEO Optimierung des Inhalts und SERP-Daten Keyword-Daten, Vorschläge zu Struktur und Inhalt, Optimierungstipps Kein Free-Plan; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 99 $/Monat.

🧠 Wissenswertes: Das Offline-Dinosaurier-Spiel von Chrome ist im Internet berühmt geworden – und dabei sollte es eigentlich gar keine große Sache sein. Das 2014 hinzugefügte „Dino Runner” erscheint, wenn Ihr Browser keine Verbindung zum Internet herstellen kann. Drücken Sie einfach die Leertaste, damit der T-Rex über Kakteen und Vögel in der Wüste springt. Das Spiel hat sogar eine eigene Fangemeinde und Ranglisten-Mods.

Die besten Chrome-Erweiterungen für Produktivität im Jahr 2025

Nicht alle Produktivität-Tools sind in separaten Apps zu finden – einige der besten sind bereits in Ihrer Browser-Leiste versteckt.

Die richtigen Chrome-Erweiterungen sparen nicht nur Zeit, sondern reduzieren auch mentale Unruhe. Von der Bewältigung einer Überlastung mit Registerkarten bis hin zum Festhalten flüchtiger Ideen – sie unterstützen Sie still und leise in den kleinen Momenten, die über Ihren Workflow entscheiden.

Entdecken Sie die beliebtesten Chrome-Erweiterungen, die Produktivität neu definieren.

ClickUp (Am besten geeignet für die intelligente Erfassung von Aufgaben und Produktivität über mehrere Registerkarten hinweg)

Probieren Sie ClickUp jetzt aus Erstellen und bearbeiten Sie Screenshots, um Ihrem Team auf einfache Weise zu vermitteln, was Sie bei bestimmten Aufgaben von ihm erwarten.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ist das Upgrade für Produktivität, das Ihrem Browser bisher gefehlt hat.

Mit seiner Chrome-Erweiterung macht ClickUp das Surfen im Internet umsetzbar. Sie scrollen durch LinkedIn und entdecken eine großartige Idee? Speichern Sie sie mit einem Klick als Aufgabe. Sie überprüfen ein Design? Machen Sie einen Screenshot, versehen Sie ihn mit Anmerkungen und senden Sie Feedback – ohne eine neue App zu öffnen.

Lesen Sie einen Artikel? Fügen Sie ihn einer Aufgabe hinzu oder notieren Sie sich Erkenntnisse in Ihrem Notepad. Das geht schnell, ist kontextbezogen und für die echte Arbeit konzipiert.

Erstellen Sie Aufgaben sofort, indem Sie einen Standard festlegen und die aktuelle Website mit einem Klick erfassen – mit der ClickUp Chrome-Erweiterung.

Was die ClickUp Chrome-Erweiterung so besonders macht, ist die enge Verbindung Ihres Browsers mit Ihrem Arbeitsbereich. Alles, was Sie speichern – Aufgaben, Zeiteinträge, Screenshots – wird nahtlos mit Ihren ClickUp-Projekten synchronisiert.

Das bedeutet: keine verstreuten Notizen oder vergessenen Folgeaufgaben mehr. Sie organisieren nicht nur Ihren Tag, sondern halten ihn auch fest, während er stattfindet.

Verwenden Sie die kostenlose native Zeiterfassung in der ClickUp Chrome-Erweiterung, um zu verfolgen, wie viel Zeit Sie und andere für bestimmte Aufgaben aufwenden.

Das ist praktisch für Marketingfachleute, die nach Ideen suchen, Entwickler, die Fehler protokollieren, oder Manager, die zwischen Slack, Drive und Dashboard hin- und herspringen.

Und wenn Ihnen das Tippen einer langen Erklärung zu aufwendig erscheint, drücken Sie einfach auf „Aufzeichnen“ und erstellen Sie stattdessen einen Clip – ideal für asynchrone Updates oder Feedback.

Für alle, die online leben, ist die Erweiterung von ClickUp weniger ein Add-On als vielmehr ein Begleiter für den Workflow. Kein Wunder also, dass sie zu den am besten bewerteten Chrome-Erweiterungen für die Automatisierung von Aufgaben gehört.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Aufgaben von jeder Website aus und fügen Sie Links, Screenshots oder Notizen als Anhang hinzu.

Verwenden Sie Notepad für schnelle Ideen, Meeting-Notizen oder To-Do-Listen.

Verfolgen Sie die Zeit für Aufgaben, ohne zwischen tools wechseln zu müssen.

Verseh Screenshots mit Anmerkungen und speichern Sie sie direkt in einer Aufgabe.

Nehmen Sie Clips auf, um Meetings oder lange Slack-Threads zu ersetzen.

Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben und Protokollierter Zeit mit Ihrem ClickUp-Workspace durch.

Limit von ClickUp

Kann aufgrund der vielen Features überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Einfache Integration in die Google Chrome-Erweiterung, sodass Sie schnell Aufgaben aus E-Mails erstellen können, um diese später weiterzuverfolgen. Ein großartiges Zeitmanagement-Tool für den persönlichen Gebrauch, aber auch für die Zusammenarbeit von Unternehmen bei abteilungsübergreifenden Projekten. Einfache Erlernbarkeit der Plattform.

Einfache Integration in die Google Chrome-Erweiterung, sodass Sie schnell Aufgaben aus E-Mails erstellen können, um diese später zu bearbeiten. Ein großartiges Zeitmanagement-Tool für den persönlichen Gebrauch, aber auch für die Zusammenarbeit im Unternehmen bei abteilungsübergreifenden Projekten. Die Plattform ist leicht zu erlernen.

2. Grammarly (am besten geeignet für Echtzeit-Schreiben und Verbesserungen der Klarheit)

via Grammarly

Wenn Sie täglich mit Worten arbeiten, ist Grammarly das tool, von dem Sie nicht wussten, dass Ihr Browser es braucht. Es wurde für alle entwickelt, die online schreiben – Marketingfachleute, die Beiträge verfassen, Studenten, die an Aufgaben arbeiten, oder Gründer, die Investoren über Neuigkeiten informieren.

Grammarly arbeitet still im Hintergrund in Gmail, LinkedIn, Google Docs und fast jedem Web-Textfeld. Diese KI-Chrome-Erweiterung ist vor allem dafür bekannt, dass sie Ihnen hilft, stilistisch ausgefeilt und zielgerichtet zu schreiben – nicht nur durch die Korrektur von Rechtschreibung und Grammatik, sondern auch durch die Verbesserung von Tonfall und Klarheit.

Was es von vielen beliebten Grammarly-Alternativen unterscheidet, ist seine Schnelligkeit und Kontextbezogenheit. Sie erhalten nicht nur Korrekturen, sondern auch Vorschläge, die Ihrer Absicht entsprechen, sodass jeder Satz in Echtzeit prägnanter und leichter lesbar wird.

Die besten Features von Grammarly

Markieren Sie Tonverschiebungen und übermäßig verwendete Phrasen in längeren Texten.

Schreiben Sie ganze Sätze mithilfe von KI-gestützten Vorschlägen sofort um (Premium).

Automatische Korrektur von Grammatik und Zeichensetzung in allen Chrome-basierten tools

Erkennen Sie Plagiate aus mehreren Online-Quellen

Greifen Sie auf ein zentrales Dashboard für Dokumentenverlauf und Schreibeinblicke zu.

Grammarly-Limit

Limitierte Format-Optionen innerhalb der Erweiterung

Erweiterte Ton-tools erfordern einen kostenpflichtigen Plan.

Kann in komplexen, technischen Texten den Kontext verfehlen

Preise für Grammarly

Free-Plan verfügbar

Premium : 30 $/Monat

Geschäft: 25 $/Monat pro Person

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5 (über 11.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Grammarly?

Lesen Sie diese Capterra-Rezension zu Grammarly Business:

Grammarly ist eine wirklich schöne Ergänzung für Ihren Workspace, da es Ihr integrierter Korrekturleser und Textverarbeitungsprogramm in einem ist. Ich habe es hauptsächlich für Chrome-Konten von Schülern verwendet und es hat ihnen wirklich geholfen, ihre Fehler zu erkennen und gleichzeitig daraus zu lernen.

Grammarly ist eine wirklich schöne Ergänzung für Ihren Workspace, da es Ihr integrierter Korrekturleser und Textverarbeitungsprogramm in einem ist. Ich habe es hauptsächlich für Chrome-Konten von Schülern verwendet und es hat ihnen wirklich geholfen, ihre Fehler zu erkennen und gleichzeitig daraus zu lernen.

3. Momentum (am besten geeignet für Fokus und achtsames Surfen)

via Momentum

Momentum ist für alle, die einen Browser wünschen, der Klarheit statt Chaos schafft. Anstatt Sie mit Registerkarten und Lesezeichen zu überhäufen, gestaltet es Ihren digitalen Raum sanft zu einem persönlichen Dashboard um, das Ihre täglichen Ziele in den Mittelpunkt stellt.

Momentum wurde für Remote-Mitarbeiter, Kreative und Studenten entwickelt und ist perfekt, um den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben.

Das Besondere daran? Die Möglichkeit, Ihre neue Chrome-Registerkarte durch ein ruhiges Layout zu ersetzen, das eine Liste, inspirierende Zitate und atemberaubende Fotos vereint. Keine Ablenkungen – nur ein Anstoß, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Momentum verwandelt jede neue Registerkarte in einen Reset-Punkt und hilft Ihnen so, sich wieder auf Ihre Ziele zu konzentrieren, anstatt sich durch offene Registerkarten zu verlieren.

Die besten Features von Momentum

Ersetzen Sie Ihre Standard-Neuer-Registerkarte durch ein anpassbares, minimalistisches Dashboard.

Legen Sie einen täglichen Fokus fest, um Ihre persönlichen oder Ziele in der Arbeit im Blick zu behalten.

Verfolgen Sie Aufgaben und Erinnerungen direkt in der Erweiterung.

Personalisieren Sie die Darstellung mit benutzerdefinierten Designs, Zitaten und Grußbotschaften.

Integrieren Sie Wetter-Updates und Lesezeichen für einen maßgeschneiderten Arbeitsbereich.

Momentum-Limit

Einige Features sind nur im Plus-Plan verfügbar.

Die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten wird in der kostenlosen Version nicht unterstützt.

Nicht geeignet für tiefgreifendes Aufgabe-Management

Momentum-Preise

Free-Plan verfügbar

Plus : 3,33 $/Monat, jährlich abgerechnet

Team: 5 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Momentum

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Todoist (am besten geeignet für einfache, aber leistungsstarke Aufgabe-Verwaltung)

via Todoist

Wenn Ihr Gehirn zehn Dinge gleichzeitig jongliert, schreitet Todoist zu einem Schritt, um alles zu ordnen – ohne Unordnung.

Todoist ist perfekt für Berufstätige, die eine flexible, aber fokussierte Liste zu erledigen benötigen, und hilft Ihnen dabei, Aufgaben von überall online zu erfassen und zu organisieren. Egal, ob Sie einen Artikel lesen, E-Mails checken oder Dateien durchsuchen – mit der Chrome-Erweiterung können Sie das, was Sie sehen, schnell in das umwandeln, was Sie zu erledigen haben.

Der Vorteil liegt in der Eingabe in natürlicher Sprache. Geben Sie einfach „Bericht Freitag #Arbeit einreichen“ ein, und Todoist speichert ihn genau dort, wo er hingehört – mit Tag versehen, datiert und einsatzbereit.

Die besten Features von Todoist

Fügen Sie Aufgaben sofort von jeder Webseite hinzu.

Organisieren Sie Aufgaben mit Tags und Prioritäten in Projekten.

Verwenden Sie natürliche Sprache, um Fälligkeitsdaten und wiederkehrende Erinnerungen festzulegen.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit täglichen/wöchentlichen Trends zur Produktivität.

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen, indem Sie Aufgaben-Listen freigeben.

Limit von Todoist

Keine integrierte Zeiterfassung

Im Free-Plan fehlen Erinnerung und erweiterte Filter.

Die Verwaltung von Unteraufgaben kann bei großen Listen umständlich werden.

Preise für Todoist

Free-Plan verfügbar

Pro : 2,50 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 8 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2 : 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Todoist?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich kann sogar Termine ändern, wenn sie genau festgelegt sind. Wir können ganz einfach freigeben, was wir zu erledigen haben, über die Arbeit sprechen und sofort sehen, wie die Dinge laufen. Es ist ganz einfach, zurückzublicken, was wir zuvor getan haben, und zu sehen, wie unser Team gearbeitet hat.

Ich kann sogar Termine ändern, wenn sie genau festgelegt sind. Wir können ganz einfach freigeben, was wir zu erledigen haben, über die Arbeit sprechen und sofort sehen, wie die Dinge laufen. Es ist ganz einfach, zurückzublicken, was wir zuvor getan haben, und zu sehen, wie unser Team gearbeitet hat.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Todoist-Vorlagen zur Verwaltung von Aufgaben

5. LastPass (am besten geeignet für die sichere und kostenlose Verwaltung von Passwörtern)

via LastPass

Das Einloggen sollte Sie nicht ausbremsen – und mit LastPass ist das auch nicht der Fall.

Dieser Passwort-Manager wurde für alle entwickelt, die täglich Dutzende von Konten verwalten. Er speichert Ihre Anmeldedaten mit Sicherheit und meldet Sie mit einem Klick an. Von Social-Media-Planern bis hin zu Projekt-Dashboards – er merkt sich alle Details, sodass Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen.

Der größte Vorteil gegenüber vielen LastPass-Alternativen besteht darin, dass Sie sich nur ein einziges Master-Passwort merken müssen. Alles andere – Anmeldedaten, Kreditkarten, sichere Notizen – wird verschlüsselt, per Synchronisierung bereitgestellt und auf allen Geräten zugänglich.

Die besten Features von LastPass

Speichern und füllen Sie Anmeldedaten, Karten und sichere Notizen automatisch aus.

Erstellen Sie mit einem Klick sichere Passwörter.

Freigeben Sie Anmeldedaten sicher mit Ihren Teammitgliedern

Greifen Sie über einen Browser, Desktop oder Mobilgerät auf Ihren Tresor zu.

Verwenden Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung für zusätzlichen Schutz.

Limitations von LastPass

Gelegentlich fehlerhafte automatische Ausfüllung auf einigen Websites

Die Synchronisierung des Tresors kann in seltenen Fällen verzögert sein.

Free-Plan entweder für Desktop oder Mobilgeräte – nicht für beides

Preise für LastPass

Free : 0 $/Monat

Premium : 3,00 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Familien : 4,00 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Teams : 4,25 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Geschäft : 7,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Business Max: 9,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu LastPass

G2 : 4,4/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über LastPass?

Ein Capterra-Benutzer gab freigeben:

Ohne LastPass hätte ich die Passwörter für viele sensible und wichtige Websites, die ich täglich nutze, zurücksetzen müssen. Damit konnte ich alle meine Streaming-, Bank- und Website-Passwörter sichern, ohne dass es zu Sicherheitsverletzungen oder zu einem Diebstahl von DatInfo gekommen wäre.

Ohne LastPass hätte ich die Passwörter für viele sensible und wichtige Websites, die ich täglich nutze, zurücksetzen müssen. Damit konnte ich alle meine Streaming-, Bank- und Website-Passwörter sichern, ohne dass es zu Sicherheitsverletzungen oder zu einem Diebstahl von DatInfo gekommen wäre.

6. Loom (Am besten geeignet für schnelle, asynchrone Video-Kommunikation)

via Loom

Manchmal dauert das Tippen einfach zu lange. Loom löst dieses Problem, indem Sie auf „Aufzeichnen“ klicken, visuell erklären und weitermachen können – ganz ohne Meetings.

Loom eignet sich perfekt für die Interaktion mit Remote-Teams, Produktvorstellungen oder schnelles Feedback und hilft Ihnen, durch kurze Videos klar zu kommunizieren. Ganz gleich, ob Sie eine Aufgabe überprüfen, ein Feature vorführen oder einen Teamkollegen durch eine Fehlerbehebung führen – mit der Chrome-Erweiterung von Loom ist die Bildschirmaufzeichnung ein Kinderspiel.

Die größte Stärke? Geschwindigkeit. Sie können Ihren Bildschirm, Ihre Stimme und Ihr Gesicht gleichzeitig aufzeichnen und den Link sofort freigeben – ohne Rendering, ohne Uploads. Das ist bevorzugt für alle, die etwas einmal erklären möchten und spätere Unterhaltungen vermeiden wollen.

Die besten Features von Loom

Nehmen Sie Ihren Bildschirm, Ihre Kamera oder beides mit nur einem Klick auf.

Freigeben Sie Videos sofort mit automatisch generierten Links.

Fügen Sie Zeitstempel, Emoji-Reaktionen und Kommentare hinzu, um den Kontext zu verdeutlichen.

Schneiden, Bearbeitung und fügen Sie CTAs mit dem integrierten Video-Editor hinzu.

Fügen Sie mit dem KI-Assistenten automatisch Transkripte hinzu.

Integrieren Sie tools wie Gmail, Slack und ClickUp.

Limit-Einschränkungen von Loom

Bei langsamer Internetverbindung kann die Qualität des Videos beeinträchtigt sein.

Der Free-Plan hat ein Limit von fünf Minuten pro Video.

Keine Offline-Aufzeichnung

Preise für Loom

Starter : Kostenlos

Geschäft : 15 $/Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet

Business + KI : 20 $/Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Loom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Loom?

Ein G2-Rezensent gab freigeben:

Loom ist unglaublich einfach zu bedienen, einfach aufnehmen und loslegen. Ich finde es toll, wie schnell ich ein Video erstellen und Informationen an diejenigen weitergeben kann, die sie benötigen, indem ich sofort einen Link freigebe. Die Möglichkeit, sowohl mich selbst als auch meinen Bildschirm aufzunehmen, macht es so viel einfacher, Themen zu erklären oder Menschen durch eine Aufgabe zu führen.

Loom ist unglaublich einfach zu bedienen, einfach aufnehmen und loslegen. Ich finde es toll, wie schnell ich ein Video erstellen und Informationen an diejenigen weitergeben kann, die sie benötigen, indem ich sofort einen Link freigebe. Die Möglichkeit, sowohl mich selbst als auch meinen Bildschirm aufzunehmen, macht es so viel einfacher, Themen zu erklären oder Menschen durch eine Aufgabe zu führen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Loom-Alternativen und Konkurrenten

7. Ghostery (am besten geeignet für Werbeblocker und privates, ablenkungsfreies Surfen)

via Ghostery

Online-Recherchen sind schwierig, wenn Ihr Browser eher wie eine Werbetafel wirkt. Ghostery beseitigt Störfaktoren, sodass Sie sich auf Ihre Aufgabe konzentrieren können – und nicht auf Popups.

Diese Erweiterung ist ideal für Forscher, Autoren und datenschutzbewusste Fachleute und blockiert aufdringliche Werbung und Tracker in Echtzeit. Sie sorgt nicht nur für eine übersichtlichere Ansicht, sondern beschleunigt auch das Laden von Seiten und schützt dabei Ihre Daten.

Was Ghostery auszeichnet, ist seine Live-Tracker-Karte. Während Sie surfen, zeigt es Ihnen genau, welche Tracker aktiv sind, und ermöglicht es Ihnen, diese präzise zu deaktivieren.

Die besten Features von Ghostery

Blockieren Sie Werbung, Tracker und Analyseskripte mit einem Klick.

Überwachen und verwalten Sie Tracker über eine Echtzeit-Tracker-Karte.

Verbessern Sie die Browsing-Geschwindigkeit, indem Sie überflüssige Elemente auf Seiten reduzieren.

Passen Sie die Block-Einstellungen nach Website oder Kategorie an.

Verwenden Sie den Ghost-Modus für vollständig private Sitzungen.

Limit von Ghostery

Kann bei Websites mit vielen Skripten zu Problemen im Layout führen.

Die Benutzeroberfläche kann für gelegentliche Benutzer technisch anspruchsvoll sein.

Einige erweiterte Features erfordern Setup-Zeit.

Preise für Ghostery

Free

Mitwirkende Stufen (optionale monatliche Spenden): 1,99 $/Monat 4,99 $/Monat 11,99 $/Monat (optionale monatliche Spenden): 1,99 $/Monat 4,99 $/Monat 11,99 $/Monat

1,99 $/Monat

4,99 $/Monat

11,99 $/Monat

Ghostery-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. OneTab (Am besten geeignet, um eine Überlastung mit Registerkarten sofort zu beseitigen)

via OneTab

Wenn Sie 23 Registerkarten geöffnet haben und Ihr Kopf sich genauso überladen anfühlt, schreitet OneTab wie eine Reset-Schaltfläche für Ihren Browser. Diese Erweiterung wurde für Menschen entwickelt, die den ganzen Tag recherchieren, Multitasking betreiben oder zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln.

Egal, ob Sie intensiv an der Entwicklung arbeiten, eine Kampagne verwalten oder mehrere Client-Konten betreuen. OneTab fasst alle Ihre geöffneten Registerkarten in einer einzigen, anklickbaren Liste zusammen, wodurch Speicherplatz freigegeben und visuelle Unübersichtlichkeit beseitigt wird.

Der größte Vorteil? Einfachheit. Es gibt keine komplizierten Einstellungen oder Lernkurven – mit nur einem Klick verwandelt sich Ihr Registerkarten-Chaos in eine übersichtliche Liste, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können.

Die besten Features von OneTab

Exportieren Sie Ihre Registerkarte-Gruppen in gemeinsam nutzbare, verknüpfte Seiten.

Sperren Sie wichtige Registerkarten, um ein versehentliches Schließen zu verhindern.

Stellen Sie eine vollständige Sitzung des Browsers auch nach einem Absturz wieder her.

Ziehen Sie gespeicherte Registerkarten per Drag & Drop und ordnen Sie sie neu an, um sie besser zu kategorisieren.

Verwenden Sie OneTab als schlanken Manager für Sitzungen für alle Workflows.

Limit von OneTab

Keine Cloud-Synchronisierung – gespeicherte Registerkarten werden lokal in Ihrem Browser gespeichert.

Die Optionen zur Registerkarte-Organisation sind limitiert.

Keine automatische Kategorisierung nach Thema oder Domain

Preise für OneTab

Free

OneTab-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

9. Noisli (Am besten geeignet, um die Konzentration mit Hintergrundgeräuschen zu verbessern)

via Noisli

Manchmal lenkt Stille ab – und Musik ist zu viel. Hier kommt Noisli ins Spiel.

Noisli wurde für Remote-Mitarbeiter, Autoren und tiefgründige Denker entwickelt und hilft Ihnen, durch die Überlagerung von Umgebungsgeräuschen wie Regen, Wind, Café-Gesprächen und weißem Rauschen im Flow zu bleiben. Es ist ideal, wenn Sie Haushaltsgeräusche, Bürogeräusche oder einfach nur Ihre eigenen Gedanken ausblenden möchten.

Mit Noisli können Sie benutzerdefinierte Soundmixes erstellen, die zu Ihrem Konzentrationsstil passen. Ob Sie es ruhig und meditativ oder energiegeladen und rhythmisch mögen – Noisli sorgt dafür, dass Ihre Umgebung für Sie arbeitet.

Die besten Features von Noisli

Mischen Sie verschiedene Hintergrundgeräusche, um sie Ihrer Stimmung oder Aufgabe anzupassen.

Speichern Sie Ihre bevorzugten Soundkombinationen für den späteren schnellen Zugriff.

Verwenden Sie einen integrierten Timer für Fokus-Sitzungen oder Pomodoro-Arbeitsblöcke.

Schreiben Sie ohne Ablenkungen in einem minimalistischen Text-Editor.

Führen Sie Synchronisierung von Umgebungsgeräuschen über Browser und Mobilgeräte hinweg durch.

Limit von Noisli

Der Free-Plan umfasst nur eine begrenzte Auswahl an Sounds.

Kein Offline-Zugriff, es sei denn, Sie verwenden die Desktop-App.

Die Chrome-Erweiterung muss in der Registerkarte aktiv sein, um weiterzuspielen.

Preise für Noisli

Basic : Kostenlos

Pro : 12 $/Monat

Geschäft: 14 $/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer)

Noisli-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie nicht einfach Erweiterungen hinzu, sondern optimieren Sie sie. Wenn Ihr Browser mit Tools überladen ist, die sich überschneiden oder selten verwendet werden, ist es Zeit für eine Tool-Konsolidierung. Identifizieren Sie zunächst doppelte Funktionen (wie mehrere To-Do-Apps oder Tab-Manager) und behalten Sie nur das, was Ihren Workflow wirklich verbessert. Ein schlankeres Browser-Setup bedeutet weniger Ablenkungen, schnellere Leistung und weniger geistige Unordnung. Konzentrieren Sie sich auf Qualität statt Quantität – und lassen Sie Ihren Chrome-Workspace mit weniger Aufwand mehr leisten.

10. Clockify (Am besten geeignet für die genaue Zeiterfassung für Aufgaben und Teams)

via Clockify

Wenn Ihre Liste zu erledigen voll ist und die Stunden verschwimmen, bringt Clockify wieder Struktur in Ihren Arbeitstag.

Clockify ist ideal für Freiberufler, Agenturen und Remote-Teams, die nach Stunden abrechnen oder eine Sichtbarkeit über die Nutzung ihrer Zeit haben möchten. Mit der Chrome-Erweiterung können Sie die Zeit auf jeder Website nachverfolgen – einschließlich tools wie ClickUp, Asana, Trello und Gmail –, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Was Clockify auszeichnet, ist die mühelose Integration in Ihre täglichen tools. Mit einem Klick starten Sie einen Timer direkt an Ihrem Arbeitsplatz, sodass Sie nie wieder eine abrechnungsfähige Sekunde verpassen oder eine Aufgabe unterschätzen.

Die besten Features von Clockify

Starten und stoppen Sie Timer direkt in Websites wie ClickUp oder Trello.

Tag Einträge nach Kunde, Projekt oder Aufgabe, um eine übersichtliche Berichterstellung zu gewährleisten.

Analysieren Sie die Produktivität mit detaillierten Dashboard.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Zeit-Berichterstellung für Rechnungen oder Gehaltsabrechnungen.

Führen Sie eine Synchronisierung der Daten zwischen Browser, Desktop und mobilen Apps durch.

Limit von Clockify

Offline-Nachverfolgung ist in der Chrome-Erweiterung nicht verfügbar.

Manueller Eintrag für fehlende Zeitprotokolle weiterhin erforderlich

Limitierte erweiterte Features im Free-Plan

Preise für Clockify

Basis: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Standard : 6,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

G2 : 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clockify?

Ein Clockify-Benutzer auf G2 schrieb in seiner Bewertung:

Das Beste an Clockify ist seine Benutzerfreundlichkeit und einfache Implementierung, die den Einstieg zum Kinderspiel macht. Ich benutze es häufig, und seine Features wie detaillierte Berichterstellung und Projektmanagement helfen mir, organisiert zu bleiben. Außerdem verbessert die nahtlose Integration mit anderen tools meinen Arbeitsablauf erheblich. Insgesamt hat Clockify meine Produktivität erheblich verbessert. Und schließlich ist der reaktionsschnelle Kundensupport hervorragend.

Das Beste an Clockify ist seine Benutzerfreundlichkeit und einfache Implementierung, die den Einstieg zum Kinderspiel macht. Ich benutze es häufig, und sein Bereich an Features wie detaillierte Berichterstellung und Projektmanagement hilft mir, organisiert zu bleiben. Außerdem verbessert die nahtlose Integration mit anderen Tools meinen Arbeitsablauf erheblich. Insgesamt hat Clockify meine Produktivität erheblich verbessert. Und schließlich ist der reaktionsschnelle Kundensupport hervorragend.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Clockify-Integrationen für die Zeiterfassung

11. Forest (Am besten geeignet, um durch achtsame Zeitblöcke die Konzentration zu steigern)

via Forest

Ablenkungen gibt es überall – aber was wäre, wenn Sie Ihre Konzentration zu etwas Echtem ausbauen könnten?

Forest nutzt die Pomodoro-Technik und fügt eine Besonderheit hinzu: Jedes Mal, wenn Sie konzentriert bleiben, wächst ein Baum auf Ihrem Bildschirm. Wenn Sie die App verlassen, um zu scrollen oder zwischen Registerkarten zu wechseln, verdorrt Ihr Baum. Das ist ein kleiner, aber wirkungsvoller Anreiz, um konzentriert zu bleiben.

Diese Erweiterung ist ideal für Studenten, Autoren und Deep Worker, die mit digitalen Versuchungen zu kämpfen haben. Über Timer hinaus hilft Forest Ihnen dabei, Ihre Konzentration als Gewohnheit zu etablieren – etwas, das Sie mit der Zeit pflegen.

Die einzigartige Kombination aus Achtsamkeit und Motivation macht es zu einem bevorzugten für alle, die weniger Erinnerungen und mehr Ergebnisse wünschen.

Die besten Features von Forest

Pflanzen Sie virtuelle Bäume, um in zeitlich begrenzten Sitzungen der Arbeit konzentriert zu bleiben.

Führen Sie eine Nachverfolgung der Produktivität im Zeitverlauf mit täglichen und wöchentlichen Statistiken.

Passen Sie die Dauer der Sitzung an Ihren Arbeitsstil an.

Verdienen Sie virtuelle Münzen, um das Pflanzen von Bäumen in der realen Welt zu unterstützen.

Führen Sie die Synchronisierung des Fortschritts zwischen der Erweiterung und der mobilen App durch.

Limit-Einschränkungen von Forest

Keine Website-Sicherheitsliste – Sie müssen sich während der Sitzungen voll und ganz committen.

Fokussiersitzungen können in der kostenlosen Version nicht pausiert werden.

Eingeschränkte Analysen im Free-Plan

Preise für Forest

iOS-App : 3,99 $ einmaliger Kauf

Android-App : Kostenlos mit In-App-Käufen; Pro-Upgrade für 1,99 $ erhältlich.

Chrome-Erweiterung: Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen zu Forest

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten ADHS-Apps für Erwachsene

12. Scribe (Am besten geeignet, um Workflows automatisch in Schritt-für-Schritt-Anleitungen umzuwandeln)

via Scribe

Wiederholungen beeinträchtigen die Produktivität – die Dokumentation von Prozessen muss dies jedoch nicht tun.

Scribe wurde für alle entwickelt, die Teams schulen, Kunden einarbeiten oder Workflows freigeben. Anstatt Anweisungen manuell zu schreiben, aktivieren Sie einfach die Erweiterung, führen Sie den Vorgang einmal durch, und Scribe erfasst jeden Schritt – Mausklicks, Text-Einträge, Screenshots in Chrome – und verwandelt ihn in Sekundenschnelle in eine ausgefeilte Anleitung.

Das spart IT-Administratoren, Produktteams, Kundensupport-Mitarbeitern und allen, die es leid sind, sich in Slack oder Zoom ständig zu wiederholen, enorm viel Zeit.

Die besten Features von Scribe

Entfernen Sie sensible Daten aus Schritt-für-Schritt-Anleitungen, bevor Sie diese freigeben.

Exportieren Sie Anleitungen als PDF- oder HTML-Datei für Schulungsunterlagen.

Fügen Sie den Leitfäden für den Kundenkontakt ein benutzerdefiniertes Branding hinzu.

Verfolgen Sie, wer einen Leitfaden mit Ansicht oder darauf zugegriffen hat.

Organisieren Sie alle Ihre Prozess-Dokumente in Team-Ordnern, damit Sie sie leicht wiederfinden können.

Limit-Einschränkungen von Scribe

Erfordert einen stabilen Workflow, um unnötige Schritte zu vermeiden.

Bearbeitung: Eingeschränkte tools im Free-Plan

Nur Browser-Erfassung (Desktop-Aktionen erfordern Pro-Plan)

Preise für Scribe

Grundlegend: Kostenlos

Pro Personal : 29 $/Monat pro Benutzer

Pro Team : 15 $/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Benutzer)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Scribe

G2 : 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scribe?

Ein Benutzer auf G2 bewertet es wie folgt:

Scribe hat für unser Team wirklich alles verändert. Damit lassen sich SOPs schnell und einfach erstellen, was uns viel Zeit spart. Die automatische Erfassung von Schritt-für-Schritt-Prozessen hat uns wirklich dabei geholfen, unsere Arbeitsabläufe zu standardisieren und alles einheitlich zu gestalten. Ich würde es auf jeden Fall jedem Team empfehlen, das smarter arbeiten möchte.

Scribe hat für unser Team wirklich alles verändert. Damit lassen sich SOPs schnell und einfach erstellen, was uns viel Zeit spart. Die automatische Erfassung von Schritt-für-Schritt-Prozessen hat uns wirklich dabei geholfen, unsere Arbeitsabläufe zu standardisieren und alles einheitlich zu gestalten. Ich würde es auf jeden Fall jedem Team empfehlen, das smarter arbeiten möchte.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Scribe

13. Instapaper (Am besten geeignet für übersichtliche, ablenkungsfreie Leselisten)

via Instapaper

Einige tools helfen Ihnen dabei, Inhalte zu speichern; Instapaper hilft Ihnen dabei, sie zu genießen. Mit einem Klick werden digitale Störfaktoren wie Werbung und Popups entfernt – zurück bleibt sauberer, gut lesbarer Text in einem Format, für das Ihr Gehirn Ihnen dankbar sein wird.

Instapaper wurde für Denker, Forscher und Neugierige entwickelt und verwandelt Ihren Chrome-Browser in einen übersichtlichen Posteingang für Inhalte.

Die wahre Stärke von Instapaper liegt in seiner fokussierten Ansicht. Im Gegensatz zu anderen tools zum späteren Lesen entfernt es Unwichtiges und behält nur die Kernaussage bei, sodass Ihr Geist Raum hat, sich intensiv mit dem Inhalt auseinanderzusetzen.

Egal, ob Sie einen 5-minütigen Blogbeitrag oder einen 5.000 Wörter langen investigativen Artikel speichern – die Benutzeroberfläche bleibt stets minimalistisch und elegant. Dank der Synchronisierung zwischen Web, Mobilgeräten und sogar Kindle können Sie überall auf Ihren gespeicherten Inhalt zugreifen.

Wenn tiefes Arbeiten und bewusstes Lernen Teil Ihrer Ziele der Produktivität sind, verdient diese Erweiterung einen Platz in Ihrer Tab-Leiste.

Die besten Features von Instapaper

Clip Artikel, Blogbeiträge und Videos von jeder Webseite sofort.

Markieren Sie Text und fügen Sie Anmerkungen hinzu, ohne den Lesemodus zu verlassen.

Verwenden Sie Ordner, um Ihre gespeicherten Inhalte zu strukturieren und zu kategorisieren.

Aktivieren Sie den Schnelllesemodus, um in kürzerer Zeit mehr zu behalten.

Exportieren Sie Artikel zum bequemen Offline-Lesen auf Ihren Kindle.

Limitations von Instapaper

Keine freigegebenen Ordner oder Tools für die Zusammenarbeit

Erfordert manuelle Synchronisierung vor der Offline-Nutzung.

Limitierte Format, das multimediale Artikel unterstützt

Preise für Instapaper

Free

Premium: 5,99 $/Monat

Instapaper-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Google Dictionary (Ideal für schnelle Definitionen, ohne den Flow zu unterbrechen)

via Google

Das Unterbrechen Ihrer Arbeit, um ein Wort bei Google zu googeln, unterbricht Ihren Arbeitsfluss, wenn Sie schreiben, recherchieren oder einfach nur in ein Buch vertieft sind. Google Dictionary behebt dieses Problem sofort.

Diese Erweiterung ist ideal für Autoren, Studenten und mehrsprachige Benutzer. Durch Doppelklicken auf ein beliebiges Wort auf einer Webseite wird eine Popup-Definition angezeigt. Keine Registerkarten, keine Umwege, nur sofortige Klarheit.

Der größte Vorteil ist, dass es unsichtbar ist – bis man es braucht. Egal, ob Sie technische Inhalte lesen oder Ihre Fremdsprachenkenntnisse auffrischen, es sorgt für reibungsloses Verständnis.

Die besten Features von Google Dictionary

Zeigen Sie Definitionen sofort in Form einer Ansicht an, indem Sie auf ein beliebiges Wort doppelklicken.

Speichern Sie neue Wörter in einer personalisierten Liste.

Hören Sie sich die Aussprache über die integrierte Text-to-Speech-Funktion an.

Übersetzen Sie fremdsprachige Wörter mithilfe der Spracherkennung.

Greifen Sie über die Symbolleiste auf vollständige Definitionen und fertige Anwendungsbeispiele zu.

Limit von Google Dictionary

Begrenztes Unterstützen für Slang, Redewendungen oder Nischenbegriffe

Keine Synchronisierung gespeicherter Vokabeln zwischen verschiedenen Geräten

Keine Integration mit PDFs oder Nicht-Browser-Apps

Preise für Google Dictionary

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Dictionary

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. Speechify (am besten geeignet, um Text in natürlich klingende Audiodateien umzuwandeln)

via Speechify

Lesen ist nicht immer die effizienteste Art, Inhalt zu konsumieren – insbesondere, wenn Ihre Augen eine Pause brauchen. Hier kommt Speechify in den Schritt.

Speechify wandelt jeden Text auf dem Bildschirm in natürlich klingende Sprache um. Egal, ob Sie Notizen durchsehen, Artikel lesen oder Dokumente überfliegen – jetzt können Sie sich alles anhören, und das mit bis zu vierfacher Geschwindigkeit.

Sie werden überrascht sein, wie menschlich es klingt. Mit hochwertigen Stimmen und einstellbarer Geschwindigkeit vermittelt Speechify Ihnen das Gefühl, von einem echten Menschen vorgelesen zu werden – nicht von einem Roboter.

Die besten Features von Speechify

Wandeln Sie jede Webseite oder jedes Dokument in gesprochene Audioinhalte um.

Wählen Sie aus mehreren hochwertigen Stimmen und Akzenten

Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit auf bis zu 4-fach an, um Inhalte schneller zu konsumieren.

Markieren Sie Textstellen und folgen Sie ihnen visuell, während der Text abgespielt wird.

Speichern und hören Sie über Chrome, iOS und Android hinweg.

Limitations von Speechify

Der Free-Plan hat einen Zugriffs-Limit auf Premium-Sprachoptionen.

Kann Text in komplexen Layouts oder Code-Blocks falsch lesen

Erfordert eine Anmeldung für die Synchronisierung zwischen Geräten.

Preise für Speechify

Free

Premium: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Speechify

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

16. Google Keep (Am besten geeignet für schnelle, flexible Notizen in Ihrem Browser)

über Google Keep

Großartige Ideen warten nicht auf den perfekten Zeitpunkt – und Google Keep wurde entwickelt, um sie in dem Moment festzuhalten, in dem sie entstehen.

Diese Erweiterung ist ideal für vielbeschäftigte Berufstätige, die eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit benötigen, Gedanken, Links oder Erinnerungen zu notieren. Ganz gleich, ob Sie einen Ausschnitt aus einer Recherche speichern, eine Aufgabe notieren oder ein Zitat festhalten möchten – mit Keep bleiben Ihre Notizen auf allen Geräten zugänglich und übersichtlich organisiert.

Der größte Vorteil? Einfachheit gepaart mit Synchronisierung. Über die Chrome-Erweiterung gespeicherte Notizen werden sofort auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Gmail-Seitenleiste angezeigt – ganz ohne Aufwand.

Die besten Features von Google Keep

Speichern Sie Notizen, Listen oder Links direkt von jeder Webseite.

Beschreibung und kennzeichnen Sie Notizen mit Farbe, um sie einfach zu organisieren.

Heften Sie wichtige Notizen für einen schnellen Zugriff an.

Greifen Sie über Chrome, Gmail und mobile Apps auf Ihre Notizen zu.

Arbeiten Sie gemeinsam mit anderen, indem Sie Notizen in Echtzeit freigeben.

Limit von Google Keep

Nicht unterstützt werden umfangreiche Formate wie Fettdruck oder Kursivschrift unterstützt

Limit-Ordner-Struktur über Beschreibungen hinaus

Nicht ideal für längere Texte oder komplexe Dokumente

Preise für Google Keep

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (über 42.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Keep?

Ein Rezensent auf Capterra gibt freigeben:

Google Keep ist die günstigste Möglichkeit, Aktivitäten aufzuzeichnen und Listen zu erstellen. Ich kann den Fortschritt verfolgen, indem ich das Kästchen ankreuze. Zur Bearbeitung kann ich auch den Hintergrund ändern. Die Anmeldung auf mehreren Geräten funktioniert reibungslos, ich kann mein Pixel-Smartphone und meinen PC zusammen oder getrennt verwenden, aber das Ergebnis der Echtzeit-Synchronisierung ist immer dasselbe.

Google Keep ist die günstigste Möglichkeit, Aktivitäten aufzuzeichnen und Listen zu erstellen. Ich kann den Fortschritt verfolgen, indem ich das Kästchen ankreuze. Zur Bearbeitung kann ich auch den Hintergrund ändern. Die Anmeldung auf mehreren Geräten funktioniert reibungslos, ich kann mein Pixel-Smartphone und meinen PC zusammen oder getrennt verwenden, aber das Ergebnis der Echtzeit-Synchronisierung ist immer dasselbe.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Google Keep

17. Win the Day (Am besten geeignet, um tägliche Konzentration und langfristige Gewohnheiten aufzubauen)

via Win the Day

Große Ziele lassen sich nicht an einem Tag erledigen – aber Tag für Tag kommen Sie Ihrem Ziel näher. Win the Day hilft Ihnen dabei, diese Perspektive immer im Blick zu behalten, wenn Sie eine neue Registerkarte öffnen.

Diese Chrome-Erweiterung ist ideal für alle, die konsequent bleiben möchten, ohne mit zusätzlichen Apps jonglieren zu müssen. Sie ersetzt Ihre neue Registerkarte durch ein übersichtliches Dashboard, das ein tägliches Ziel, einen Habit Tracker und motivierende Hinweise enthält – alles, was Sie brauchen, um kleine Erfolge zu verstärken, die sich summieren.

Was es so leistungsstark macht, ist die Konzentration auf eine Sache. Keine Unordnung, keine konkurrierenden Prioritäten – nur ein einziges Einzelziel, das Sie auf Kurs hält.

Die besten Features von Win the Day

Legen Sie Ihr wichtigstes Tagesziel als Einstellung fest und zeigen Sie es an jedes Mal, wenn Sie eine neue Registerkarte öffnen.

Nachverfolgen Sie bis zu drei tägliche Gewohnheiten mit visuellen Fortschritts-Leisten.

Teilen Sie große Ziele in kleinere Meilensteine auf.

Verwenden Sie den integrierten Fokusmodus für ablenkungsfreie Arbeit.

Lassen Sie sich motivieren, um am Ball zu bleiben.

Gewinnen Sie den Tag ohne Limit

Keine Synchronisierung zwischen Geräten

Limitierte Anzahl an Gewohnheitsslots in der kostenlosen Version

Nicht für die Planung auf Aufgabe-Ebene konzipiert

Preise für „Win the Day“

Free

Bewertungen und Rezensionen zu „Win the Day”

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

18. StayFocusd (Am besten geeignet, um digitale Ablenkungen zu blockieren und bei der Aufgabe zu bleiben)

via StayFocusd

Manchmal ist der größte Killer der Produktivität nicht Ihre Liste zu erledigen, sondern die Registerkarte, die Sie nicht hätten öffnen sollen.

StayFocusd ist ideal für Remote-Mitarbeiter, Studenten und Freiberufler, die sich wieder besser konzentrieren möchten, ohne sich allein auf ihre Willenskraft verlassen zu müssen. Mit dieser Erweiterung können Sie tägliche Zeitlimits für ablenkende Websites festlegen – sobald Ihre zugeteilten Minuten aufgebraucht sind, wird der Zugriff für den Rest des Tages gesperrt.

Das wirkungsvollste Feature ist die „Nuclear Option“, die bestimmte Websites abschließen. Keine Schlupflöcher, keine zweiten Chancen – nur reine, ununterbrochene Arbeit.

Die besten Features von StayFocusd

Legen Sie tägliche Zeitlimits für ablenkende Websites fest.

Blockieren Sie ganze Seiten, bestimmte Pfade oder Inhalt auf einer Seite.

Aktivieren Sie die „Nuclear Option”, um Ablenkungen vollständig zu blockieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte aktive Stunden, um Ihren Zeitplan zu passen.

Verwenden Sie den Herausforderungsmodus, um das Ändern von Einstellungen absichtlich zu erschweren.

Limitations von StayFocusd

Blocks funktioniert nur innerhalb von Chrome.

Kann mit dem Inkognito-Modus umgangen werden, wenn dieser nicht deaktiviert ist.

Keine Analysen oder Berichte zur Produktivität

Preise für StayFocusd

Free

Bewertungen und Rezensionen zu StayFocusd

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Sie können sich bei der Arbeit nicht konzentrieren? Probieren Sie diese Konzentrationstipps aus.

19. Publer (Am besten geeignet für die Planung und Verwaltung von Social-Media-Beiträgen)

via Publer

Regelmäßige Veröffentlichungen sind das Geheimnis für eine wachsende Online-Präsenz – aber das Jonglieren zwischen verschiedenen Plattformen kann zu einer Vollzeitbeschäftigung werden. Hier kommt Publer ins Spiel.

Publer ist ideal für Marketingfachleute, Creator und kleine Geschäfte und hilft Ihnen dabei, Social-Media-Beiträge über ein zentrales Dashboard zu entwerfen, zu planen und zu verwalten. Mit der Chrome-Erweiterung können Sie Inhalte von jeder Website abrufen und sofort für Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook und mehr in die Warteschlange stellen.

Der entscheidende Vorteil ist die Flexibilität. Sie können Beiträge mit benutzerdefinierten Grafiken gestalten, Veröffentlichungsintervalle festlegen und sogar KI zur Erstellung von Bildunterschriften verwenden – und das alles, ohne ein Dutzend Registerkarten öffnen zu müssen.

Die besten Features von Publer

Freigeben Sie Inhalt von jeder Webseite mit einem Klick auf mehreren Plattformen.

Planen Sie Beiträge für mehrere Social-Media-Konten gleichzeitig

Verwenden Sie die integrierte KI, um Bildunterschriften und Hashtags zu generieren.

Greifen Sie auf einen visuellen Kalender zu, um Kampagnen im Voraus zu planen.

Verfolgen Sie die Interaktion mit integrierten Analysen.

Limit-Einschränkungen von Publer

Eingeschränkte Features im Free-Plan

Unterstützt keine direkte Planung von Instagram Stories.

Kann für Anfänger überwältigend sein

Preise für Publer

Free

Professional : Ab 5 $/Monat

Geschäft : Ab 10 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Publer

G2 : 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Publer?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es :

Die Länge des Beitragsplans ermöglicht es mir, Inhalte für 2–3 Monate im Voraus zu planen. Alle Beiträge werden automatisch an festgelegten Stellen im Text platziert, sodass ich mich ganz auf den Text konzentrieren kann. Außerdem finde ich es sehr praktisch, dass die Möglichkeit, Beiträge auf mehreren Medien zu freigeben, vollständig automatisch und ohne Benachrichtigungen erfolgt.

Die Länge des Beitragsplans ermöglicht es mir, Inhalte für 2–3 Monate im Voraus zu planen. Alle Beiträge werden automatisch an festgelegten Stellen im Text platziert, sodass ich mich ganz auf den Text konzentrieren kann. Außerdem finde ich es sehr praktisch, dass die Möglichkeit, Beiträge auf mehreren Medien zu freigeben, vollständig automatisch und ohne Benachrichtigungen erfolgt.

20. Shareaholic (Am besten geeignet zum Freigeben und zur Nachverfolgung von Inhalten auf mehreren Plattformen)

via Shareaholic

Große Inhalte zu erstellen ist nur die halbe Miete – sie sichtbar zu machen ist die andere Hälfte. Shareaholic hilft Ihnen dabei, diese Lücke mühelos zu schließen.

Diese Chrome-Erweiterung ist perfekt für Blogger, Content-Vermarkter und Verleger geeignet und ermöglicht es Ihnen, jede Webseite in Sekundenschnelle auf Dutzenden von sozialen Plattformen zu freigeben. Ganz gleich, ob Sie einen Artikel bewerben, eine Zusammenfassung kuratieren oder eine neue Produktseite promoten möchten – mit Shareaholic wird die Verteilung zum Kinderspiel.

Integrierte Analysen und Link-Nachverfolgung zeigen Ihnen, wie Ihre Inhalte performen, nachdem sie freigegeben wurden – damit Sie nicht einfach nur sinnlos posten.

Die besten Features von Shareaholic

Freigeben Sie Webseiten mit einem Klick auf mehreren Plattformen.

Kürzen Sie URLs mit integrierter Linkverfolgung

Überwachen Sie die Interaktion mit Echtzeit-Analysen.

Passen Sie die benutzerdefinierten Schaltflächen und die Platzierung für das Freigeben in sozialen Netzwerken an.

Integrieren Sie Google Analytics für tiefere Einblicke.

Limit von Shareaholic

Eingeschränkte benutzerdefinierte Optionen in der kostenlosen Version

Einige Analyse-Features erfordern manuelles Setup.

Nicht ideal für Teams oder Umgebungen mit mehreren Benutzern

Preise für Shareaholic

Free Forever

Professional : 10 $/Monat

Team : 39 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Shareaholic

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

21. Evernote Web Clipper (am besten zum Speichern und Organisieren von Forschungsinhalten geeignet)

via Evernote

Wenn Sie Informationen aus Artikeln, PDF-Dateien und Forschungsseiten sammeln, können verstreute Notizen Ihren Arbeitsfluss unterbrechen. Evernote Web Clipper behebt dieses Problem mit einer einzigen leistungsstarken Schaltfläche.

Mit dieser Chrome-Erweiterung können Sie ganze Seiten, vereinfachte Artikel oder bestimmte Abschnitte ausschneiden und direkt in Evernote-Notizbüchern organisieren. Sie eignet sich perfekt zum Erstellen von kuratierten Sammlungen, Lernressourcen oder Projektreferenzen, ohne dass Sie zwischen Registerkarten hin- und herwechseln oder kopieren und einfügen müssen.

Mit dieser Erweiterung können Sie nicht nur den Inhalt, sondern auch den Kontext erfassen – abgeschlossen mit Quell-URLs, Markierungen und persönlichen Notizen.

Die besten Features von Evernote Web Clipper

Clip ganze Artikel, vereinfachte Seiten, Lesezeichen oder Screenshots.

Speichern Sie direkt in bestimmten Notizbüchern mit Tags und Anmerkungen.

Markieren Sie den Schlüssel-Text und fügen Sie Kommentare hinzu, während Sie Ausschnitte erstellen.

Führen Sie eine Synchronisierung der gespeicherten Inhalte zwischen mobilen und Desktop-Apps von Evernote durch.

Verwenden Sie Chrome-Tastatur-Verknüpfungen , um Inhalte schneller auszuschneiden.

Einschränkungen von Evernote Web Clipper

Zum Speichern von Clips ist eine Anmeldung bei Evernote erforderlich.

Einige Websites mit aufwendigem Layout werden unschön abgeschnitten.

Begrenzte Format-Optionen in ausgeschnittenen Notizen

Preise für Evernote Web Clipper

Free

Persönlich : 14,99 $/Monat

Professional : 17,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote Web Clipper?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt besonders gut, wie Evernote die nützlichsten Funktionen in einem intuitiven Design vereint hat. Die Handschriftoption ist unglaublich nützlich für Menschen, die mit bestimmten fremden Symbolen und Schriftsystemen nicht vertraut sind. Ein Feature zum automatischen Fotografieren von Dokumenten ist ebenfalls enthalten, das durch einfaches Halten des Papiers vor die Kamera aufgerufen werden kann. Mit Web Clipper können Benutzer schnell und einfach zu jedem Teil ihrer Lieblingswebsites zurückkehren, ohne sich durch Seiten mit Lesezeichen wühlen zu müssen. *

Mir gefällt besonders gut, wie Evernote die nützlichsten Funktionen in einem intuitiven Design vereint hat. Die Handschriftoption ist unglaublich nützlich für Menschen, die mit bestimmten fremden Symbolen und Schriftsystemen nicht vertraut sind. Ein Feature zum automatischen Fotografieren von Dokumenten ist ebenfalls enthalten, das durch einfaches Halten des Papiers vor die Kamera aufgerufen werden kann. Mit Web Clipper können Benutzer schnell und einfach zu jedem Teil ihrer Lieblingswebsites zurückkehren, ohne sich durch Seiten mit Lesezeichen wühlen zu müssen. *

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, sich das Gelesene oder Gesehene zu merken? Versuchen Sie es mit einer strukturierten Notizmethode wie dem Cornell- oder Zettelkasten-System, um Ihre digitalen Notizen effektiver zu gestalten. Anstatt Informationen einfach nur zu sammeln, organisieren Sie sie nach Schlüsselideen, Zusammenfassungen und Aktionspunkten. Kombinieren Sie dies mit tools wie ClickUp Docs, Google Keep oder Evernote, um beim Surfen schnell Erkenntnisse zu erfassen. Mit der richtigen Methode lassen sich verstreute Notizen in wiederverwendbares Wissen verwandeln. Sie können sich nicht zwischen den Chrome-Erweiterungen Evernote und OneNote entscheiden? Wir haben OneNote und Evernote für Sie verglichen.

22. Click&Clean (Am besten geeignet für die schnelle Reinigung des Browser-Caches mit einem Klick)

Ein überladener Chrome-Browser ist nicht nur ärgerlich, sondern verlangsamt auch Ihre Arbeit und gefährdet Ihren Datenschutz. Die Web-App Click&Clean beseitigt den digitalen Staub mit einem einzigen Handgriff.

Dieses Chrome-Add-On ist ideal für Berufstätige, die den ganzen Tag online arbeiten. Es hilft Ihnen dabei, Cache, Cookies, Download-Verlauf und mehr zu löschen, ohne sich durch die Einstellungen von Chrome wühlen zu müssen.

Das ist besonders praktisch nach sensiblen Arbeit-Sitzungen, dem Freigeben von Geräten oder langen Recherchemarathons.

Was die Google Chrome-Erweiterung von anderen Apps unterscheidet, ist ihre Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit nur einem Klick wird Ihr digitaler Arbeitsbereich aktualisiert und mit Sicherheit versehen.

Die besten Features von Click&Clean

Löschen Sie den Browserverlauf, den Cache, Cookies und heruntergeladene Protokolle.

Automatisches Löschen von Browser-Daten, wenn Chrome geschlossen wird.

Entfernen Sie temporäre Dateien und ungenutzten Speicher, um kostenlosen Speicher freizugeben.

Scannen Sie Ihren Browser auf Malware und Tracking-Cookies.

Greifen Sie über ein zentrales Dashboard auf Datenschutz-tools und -Einstellungen zu.

Limitations von Click&Clean

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Erweiterungen veraltet.

Keine Feature-Funktion für automatische Bereinigungen

Mit Vorsicht zu verwenden – versehentliche Löschvorgänge können nicht rückgängig gemacht werden.

Preise für Click&Clean

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Click&Clean

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

23. Hunter (Am besten geeignet zum Finden und Überprüfen professioneller E-Mail-Adressen)

via Hunter

Die Suche nach der richtigen E-Mail-Adresse sollte beim Erstellen von Kontaktlisten oder beim Überprüfen von Kontakten nicht Stunden dauern. Hunter sorgt dafür, dass dies nicht der Fall ist.

Diese Chrome-Erweiterung wurde für Vertriebsteams, Personalvermittler, PR-Fachleute und Marketingexperten entwickelt, die schnell verifizierte geschäftliche E-Mail-Adressen benötigen. Wenn Sie die Website eines Unternehmens besuchen, zeigt Hunter alle verfügbaren E-Mail-Adressen an, die mit dieser Domain verknüpft sind – abgeschlossen mit Berufsbezeichnungen, Quellen und Vertrauensbewertungen.

Die wahre Stärke liegt in der Validierung. Sie erhalten nicht einfach nur eine E-Mail, sondern eine, die mit größerer Wahrscheinlichkeit ankommt und nicht zurückkommt.

Die besten Features von Hunter

Finden Sie verifizierte E-Mail-Adressen auf jeder Unternehmenswebsite.

Machen Sie neben den Kontaktdaten auch die Berufsbezeichnungen und Abteilungs-Info zur Ansicht.

Speichern Sie Leads direkt in einer Liste oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei.

Überprüfen Sie die Zustellbarkeit mit der integrierten E-Mail-Überprüfung.

Integrieren Sie tools wie Salesforce, HubSpot und Zapier.

Limit-Einschränkungen von Hunter

Begrenzte monatliche Suchanfragen im Free-Plan

Nicht alle Domains liefern brauchbare E-Mail-Ergebnisse.

Kein Massen-Domain-Scanning über die Erweiterung

Preise für Hunter

Free-Plan verfügbar

Starter : 49 $/Monat

Wachstum : 149 $/Monat

Scale : 299 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hunter-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hunter?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Als vielbeschäftigter Unternehmer, der keine Zeit hat, sich über Cold-E-Mail-Plattformen zu informieren oder deren Funktionsweise zu erlernen, fand ich die Plattform von Hunter sehr leicht verständlich und benutzerfreundlich. Ich kann damit nicht nur meine Outreach-Kampagnen durchführen, sondern lerne auch, wie B2B-Vertrieb arbeitet.

Als vielbeschäftigter Unternehmer, der keine Zeit hat, sich über Cold-E-Mail-Plattformen zu informieren oder deren Funktionsweise zu erlernen, fand ich die Plattform von Hunter sehr leicht verständlich und benutzerfreundlich. Ich kann damit nicht nur meine Outreach-Kampagnen durchführen, sondern lerne auch, wie B2B-Vertrieb funktioniert.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI für die Lead-Generierung nutzen können

👀 Wussten Sie schon: Der Inkognito-Modus verbirgt Sie nicht wirklich vor Websites oder Netzwerken. Der Inkognito-Modus verhindert zwar , dass Chrome Ihren Browserverlauf, Cookies oder Website-Daten auf Ihrem Gerät speichert, macht Ihre Aktivitäten im Internet jedoch nicht unsichtbar. Wenn Sie sich bei einer Website anmelden, weiß diese Website auch im Inkognito-Modus, dass Sie es sind. Ihr Internetanbieter, Arbeitgeber oder Ihre Schule kann ebenfalls überwachen, welche Websites Sie besuchen. Dies ist hilfreich für den lokalen Datenschutz, beispielsweise beim Kauf eines Geschenks auf einem freigegebenen Computer, blockiert jedoch weder Werbung noch verhindert es die Nachverfolgung durch die Websites selbst. Der Inkognito-Modus schützt Sie vor anderen Nutzern Ihres Geräts, nicht jedoch vor dem Internet.

24. Keyword Surfer (Am besten geeignet für schnelle SEO-Recherchen auf der Seite während des Surfens)

via Keyword Surfer

Wenn Sie im Bereich Inhalt arbeiten, sind Timing und Suchabsicht alles. Keyword Surfer liefert Ihnen Echtzeit-SEO-Einblicke direkt in Google, ohne dass Sie zwischen tools wechseln müssen.

Diese Erweiterung ist ideal für SEO-Spezialisten, Content-Vermarkter und freiberufliche Autoren und zeigt das Keyword-Volumen, verwandte Begriffe und Daten auf Domain-Ebene direkt auf der Such-Seite an. Keine Dashboard, keine Tabellen – nur sofortige, umsetzbare Informationen, während Sie surfen.

Sie können das Potenzial eines Keywords einschätzen, Lücken im Inhalt erkennen und mit dem Plan beginnen – und das alles, bevor Sie einen einzigen Link anklicken.

Die besten Features von Keyword Surfer

Sehen Sie sich neben jeder Google-Abfrage das Suchvolumen und die CPC-Daten an.

Entdecken Sie Keyword-Ideen basierend auf dem aktuellen SERP-Kontext.

Zeigen Sie die geschätzte Ansicht für jede Domain in den Suchergebnissen an.

Analysieren Sie die Wortanzahl und die Verwendung von Schlüsselwörtern auf den Seiten mit den besten Rankings.

Exportieren Sie Stichwort-Listen und Erkenntnisse mit einem Klick.

Limitations von Keyword Surfer

Die Daten können geringfügig von tools wie Ahrefs oder SEMrush abweichen.

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassung der Keyword-Metriken

Funktioniert nur auf Google-Suchseiten.

Preise für Keyword Surfer

Unverzichtbar : 99 $/Monat

Scale : 219 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Keyword Surfer?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich habe gemischte Meinungen zu Surfer. Es eignet sich zwar gut für SERP-Analysen, einschließlich NLPs in Inhalten und Cluster-Planung, ist jedoch für das Schreiben von Themen mit begrenztem Wettbewerb nutzlos. KI-Humanizer ist reine Zeitverschwendung. Es bringt keinen Nutzen für den Inhalt. Kurz gesagt, es ist ein gutes SEO-Tool, aber man kann sich nicht für alle Arten von Inhalten stark darauf verlassen.

Ich habe gemischte Meinungen zu Surfer. Es eignet sich zwar gut für SERP-Analysen, einschließlich NLPs in Inhalten und Cluster-Planung, ist jedoch für das Schreiben von Themen mit limitiertem Wettbewerb nutzlos. AI Humanizer ist reine Zeitverschwendung. Es bringt keinen Nutzen für den Inhalt. Kurz gesagt, es ist ein gutes SEO-Tool, aber man kann sich nicht für alle Arten von Inhalten stark darauf verlassen.

👀 Wussten Sie schon: Chrome verfügt über eine wenig bekannte „Website-Suche“-Feature. Geben Sie die Domain einer Website in die Adressleiste ein, drücken Sie die Tabulatortaste, und Chrome ermöglicht Ihnen die direkte Suche innerhalb dieser Website. Beispiel: Geben Sie „amazon.com [Tab] Kopfhörer” ein, wird Amazon nach Kopfhörern durchsucht, ohne dass zuerst die Startseite geladen wird. Dies ist eine versteckte Steigerung der Produktivität, die direkt in den Browser integriert ist.

25. MozBar (Am besten geeignet für schnelle SEO-Metriken und Wettbewerbsanalysen)

via MozBar

Bei der Analyse von Suchergebnissen sollte jeder Klick zählen. MozBar bringt wichtige SEO-Metriken in Ihren Browser, sodass Sie intelligentere Entscheidungen treffen können, ohne eine weitere Registerkarte öffnen zu müssen.

MozBar ist perfekt für SEOs, digitale Vermarkter und Inhalt-Strategen geeignet und liefert sofortige Einblicke wie Domain-Autorität, Seiten-Autorität und Backlink-Daten direkt auf der SERP. Ob Sie nun eine Konkurrenzanalyse durchführen oder Link-Möglichkeiten bewerten, MozBar liefert Ihnen den Kontext, um schnell handeln zu können.

Was diese Erweiterung auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, Link-Attribute – follow, nofollow, intern oder extern – beim Surfen auf einer beliebigen Seite hervorzuheben. So erhalten Sie in Echtzeit einen vollständigen Überblick über die Suchmaschinenoptimierung.

Die besten Features von MozBar

Zeigen Sie Domain- und Seitenautorität direkt in den Google-Ergebnissen an.

Markieren Sie Link-Typen auf jeder Seite, um die Qualität der Backlinks zu bewerten.

Erläutern Sie die Ansicht von Elementen auf der Seite, wie Titel, Meta-Beschreibung und Kopfzeile.

Exportieren Sie SERP-Analysen für detailliertere Audits.

Vergleichen Sie sofort die Linkprofile konkurrierender Seiten.

Limit von MozBar

Für erweiterte Features ist ein Moz Pro-Abonnement erforderlich.

Verlangsamt das Laden von Seiten mit umfangreichen Inhalten geringfügig.

Die Metriken sind Moz-spezifisch und werden nicht mit Google oder Ahrefs synchronisiert.

Preise für MozBar

Free-Plan verfügbar

Lokal: Ab 16 $/Monat

Pro: Ab 49 $/Monat

STAT: Ab 720 $/Monat

MozBar-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über MozBar?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Die wichtigsten Features, auf die ein SEO-Profi nicht verzichten kann, sind DA und PA, da sie dabei helfen, die Ergebnisse des Aufwands zu verfolgen. Backlink Analyzer ist sehr hilfreich, um Backlinks zu analysieren und schädliche Backlinks zu entfernen, die der Website in irgendeiner Weise schaden können. Insgesamt nutzen wir es, um die Auswirkungen unserer SEO-Maßnahmen und den allgemeinen Zustand unserer Websites zu messen.

Die wichtigsten Features, auf die ein SEO-Profi nicht verzichten kann, sind DA und PA, da sie dabei helfen, die Ergebnisse des Aufwands zu verfolgen. Backlink Analyzer ist sehr hilfreich, um Backlinks zu analysieren und schädliche Backlinks zu entfernen, die der Website in irgendeiner Weise schaden können. Insgesamt nutzen wir es, um die Auswirkungen unserer SEO-Maßnahmen und den allgemeinen Zustand unserer Websites zu messen.

Steigern Sie die Effizienz Ihres Workflows mit Chrome-Erweiterungen

Ihr Chrome-Browser kann so viel mehr als nur Registerkarten öffnen. Mit den richtigen Erweiterungen für Produktivität wird er zu einem intelligenteren Arbeitsbereich, in dem Sie Ideen festhalten, Ablenkungen blockieren, Zeit erfassen und mehr erledigen können, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Ob Sie nun Aufgaben mit ClickUp verwalten, mit Forest konzentriert bleiben oder mit MozBar Ihre SEO-Recherchen beschleunigen – jedes Tool auf dieser Liste bringt etwas Einzigartiges in Ihren Arbeitsablauf. Die wahre Magie entfaltet sich, wenn Sie mehrere dieser Tools kombinieren und sie hinter den Kulissen still und leise Ihren Tag optimieren lassen.

Beginnen Sie mit den tools, die Ihren größten Hindernissen der Produktivität entgegenwirken – und bauen Sie darauf auf. Sie brauchen nicht Dutzende von Erweiterungen, um einen Unterschied zu bemerken. Nur die richtigen.

Möchten Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort optimieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um die ClickUp-Chrome-Erweiterung auszuprobieren und Ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu heben.