Die 20 besten Softwarelösungen für das Freiwilligenmanagement

Die Verwaltung von Freiwilligen in Tabellenkalkulationen kann einfache Terminplanung in stundenlange, vermeidbare Verwaltungsarbeit verwandeln. Doppelte Schichten, versäumte Nachfassaktionen und verstreute Aufzeichnungen rauben Zeit für die Arbeit, die wirklich zählt.

Da eine einzige Stunde Freiwilligenarbeit mittlerweile einen Wert von 34,79 $ hat, können sich schon wenige Stunden, die jede Woche durch manuelle Koordination verloren gehen, schnell summieren. Deshalb ist die Wahl der richtigen Freiwilligenmanagement-Software so wichtig.

Wir haben die 20 besten tools für das Freiwilligenmanagement zusammengestellt, damit du die Planung vereinfachen, die Kommunikation verbessern und jede Stunde, die Freiwillige leisten, besser nutzen kannst. 📊

Die besten Freiwilligenmanagement-Programme auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich aller Freiwilligenmanagement-Software auf dieser Liste:

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Gemeinnützige Organisationen jeder Größe, die eine All-in-One-Betriebsplattform für Teams jeder Größe und jedes Umfangs suchen Anmeldeformulare für Freiwillige, Schichtplanung mit Kalender- und Gantt-Ansichten, Zeiterfassung, Dashboards, KI-gestützte Zusammenfassungen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar VolunteerHub Große Unternehmen, die umfangreiche Freiwilligenplanung und CRM-Synchronisierung verwalten Selbstbedienungsportal für Freiwillige, CRM-Integrationen (Blackbaud), SMS-Erinnerungen, Check-in-Kioske vor Ort Pläne ab 143 $/Monat SignUpGenius Einzelpersonen und kleine Gruppen, die einfache, einmalige Freiwilligenanmeldungen koordinieren Schichtplaner per Drag-and-Drop, Zahlung, Wartelisten, automatische Erinnerungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 11,99 $/Monat Bloomerang Volunteer Mittelgroße gemeinnützige Organisationen mit einer mittleren Größe, die darauf abzielen, langfristige Freiwillige zu Geldspendern zu machen Synchronisierung von Freiwilligen- und Spender-CRM, Engagement-Bewertung, Hintergrundüberprüfungen, mobiles Freiwilligenmanagement Pläne ab 119 $/Monat CERVIS Kleine bis mittelgroße Organisationen mit einer Größe von kleiner bis mittelgroß, die große Freiwilligendatenbanken mit wechselnden Teilnehmern verwalten Unbegrenzte Anzahl an Freiwilligen, Gruppenanmeldungen, Automatisierung der Dankesnachrichten, Support beim Onboarding Pläne ab 25 $/Monat GetConnected von Galaxy Digital Unternehmen und große Netzwerke (Kommunen, Universitäten), die stadtweite Freiwilligen-Hubs verwalten Zentraler hub für Freiwillige aus verschiedenen Organisationen, Nachverfolgung von Service Learning, Workflows für die Katastrophenhilfe Benutzerdefinierte Preisgestaltung Volgistics Mittelgroße gemeinnützige Organisationen mit großer Größe, die benutzerdefinierte Anpassungen und flexible, modulare Freiwilligendatenbanken benötigen Benutzerdefinierte Felder, Automatisierung von Meilensteinen, Freiwilligenmanagement an mehreren Standorten Pläne ab 9 $/Monat iVolunteer Kleine bis mittelgroße Organisationen, die regelmäßig wiederkehrende, kostenlose Ereignisse durchführen Kostenlose Terminplanung für Ereignisse, Veranstaltungsassistent, Freiwilligenportal, mobiles Check-in Kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung Track It Forward Einzelpersonen und Schulen, für die die Erfassung von Arbeitsstunden und die Nachverfolgung von Meilensteinen bis zum Abschluss im Vordergrund stehen Mobile Zeiterfassung, GPS-Überprüfung, Nachverfolgung von Meilensteinen Pläne ab 15 $/Monat WhenToHelp Teams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die komplexe, rechnerintensive Schichtpläne verwalten Algorithmus zur automatischen Terminvergabe, Tauschboard für Freiwillige, präferenzbasierte Zuweisungen Preise für Abonnements Volunteero Mittelgroße, mobilorientierte gemeinnützige Organisationen mit Schwerpunkt auf Engagement und Bindung Automatisierte Referenzen, Gamification-Abzeichen, Zapier-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung VolunteerLocal Unternehmen, die große öffentliche Ereignisse organisieren und eine schnelle, reibungslose Registrierung benötigen Kostenlose Anmeldungen, Check-in am Kiosk, Automatisierung von Wartelisten Pläne ab 200 $ pro Ereignis Mobilisieren Mittlere bis große Interessenverbände und politische Kampagnen, die über Netzwerke rekrutieren Netzwerk zur Aktion zur Veranstaltungswerbung, von Gleichaltrigen organisierte Ereignisse, Tools zur Interessenvertretung Free; benutzerdefinierte Preisgestaltung Bessere Wirkung Etablierte mittelgroße gemeinnützige Organisationen mit Nachverfolgung der Wirkung ihrer Programme und des finanziellen ROI Portal zur Selbstplanung, Berichterstellung zum ROI von Freiwilligenarbeit, Schulungsmodule Benutzerdefinierte Preisgestaltung Rally Einzelpersonen und kleine Teams, die Meetings oder einmalige Projektstunden koordinieren Zeiterfassung, Synchronisierung der Zeitzonen, anonyme Teilnahme Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat TimeCounts Kleine bis mittelgroße Teams mit unterschiedlichen Größen, die Wert auf moderne Community-Hubs und Onboarding legen Markenspezifische Freiwilligenportale, Checklisten für die Einarbeitung, Filter nach Fähigkeiten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat Rosterfy Globale Unternehmen und große weltweite Ereignisse, die eine durchgängige Automatisierung benötigen Automatisierung der Rekrutierung, mobile App für Freiwillige, ESG-Berichterstellung Benutzerdefinierte Preisgestaltung HandsOn Connect Große Unternehmen, die eine Salesforce-native Lösung für die multinationale Koordination benötigen Salesforce-basiertes CRM, mehrsprachige Benutzeroberfläche, SDG-Nachverfolgung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Givlly Freiwilligenmanagement Mittelgroße Sozialdienstleister mit einer mittleren Größe, die integrierte Compliance-Schulungen benötigen Integriertes LMS, CSR-Berichterstellung, mobile Apps für Freiwillige Benutzerdefinierte Preisgestaltung Jotform Volunteer Management Suite Kleine bis mittelgroße Teams, die Formularübermittlungen in automatisierte Boards umwandeln Formularautomatisierung, elektronische Signaturen, visuelle Boards für die Nachverfolgung von Aufgaben Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19,50 $/Monat

Worauf sollten Sie bei einer Freiwilligenmanagement-Software achten?

Um eine Lösung für das Freiwilligenmanagement zu finden, die Ihnen das Leben erleichtert, achten Sie auf diese fünf unverzichtbaren Features:

Nahtlose Einbindung von Freiwilligen: Achten Sie auf anpassbare Anmeldeformulare, die Fähigkeiten und Verzichtserklärungen automatisch erfassen

Selbstständige Terminplanung: Wählen Sie ein tool, mit dem Freiwillige Schichten einsehen und sich über ihr Smartphone selbst anmelden können, wodurch der E-Mail-Verkehr reduziert wird

Automatisierte Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass die Software automatische Schicht-Erinnerungen per SMS oder E-Mail versenden kann und Drag-and-Drop-Kalender unterstützt, um Ihre Ausfallquote zu senken und alle auf dem Laufenden zu halten

Berichterstellung und Nachverfolgung der Arbeitsstunden: Legen Sie den Schwerpunkt auf Features, die die Arbeitsstunden der Freiwilligen erfassen und übersichtliche, exportierbare Legen Sie den Schwerpunkt auf Features, die die Arbeitsstunden der Freiwilligen erfassen und übersichtliche, exportierbare Berichte für Projekte erstellen, um den Spendern Ihre Wirkung nachzuweisen

CRM- und Tool-Integrationen: Wählen Sie eine Plattform, die eine Synchronisierung mit Ihrer bestehenden Spenderdatenbank ermöglicht, damit Sie eine umfassende Ansicht darüber haben, wie sich Ihre Unterstützer engagieren

📮 ClickUp Insight: 33 % der Befragten geben an, dass sie Tabellenkalkulationen hauptsächlich deshalb nutzen, weil sie mit dem tool vertraut sind oder es bereits in ihrem bestehenden Setup enthalten ist. Für viele Teams, insbesondere kleinere, spielen Kosten und Komfort bei der Entscheidung eine größere Rolle als der Funktionsumfang. Bei begrenzten Budgets ist es nur natürlich, bei den Tools zu bleiben, auf die bereits alle Zugriff haben und mit denen sie vertraut sind – auch wenn diese zusätzlichen manuellen Aufwände erfordern, um den Überblick zu behalten. ClickUp bietet eine Alternative, die die Dinge einfach hält, ohne weitere Apps hinzuzufügen. Aufgaben, Dokumente, Dashboards, Chat und sogar Video-Updates mit Clips befinden sich alle in einem Arbeitsbereich, unterstützt durch integrierte KI für Zusammenfassungen und Automatisierung. Anstatt Daten und Aktualisierungen über mehrere Tools hinweg zu verwalten, erhalten Teams einen einzigen Workspace, um Projekte zu koordinieren, Neuigkeiten auszutauschen und aufeinander abgestimmt zu bleiben, ohne neue Komplexitätsebenen zu schaffen.

Die beste Software für das Freiwilligenmanagement

Einige Tools zur Freiwilligenverwaltung sind kostenlos, während andere Rabatte für gemeinnützige Organisationen oder erweiterte kostenpflichtige Pläne anbieten. Die folgende Liste zeigt die besten Optionen für Teams unterschiedlicher Größe, mit unterschiedlichen Workflows und Budgetanforderungen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die ganzheitliche Verwaltung von Freiwilligenarbeit und die Koordination von gemeinnützigen Organisationen)

Erstellen Sie anpassbare ClickUp-Formulare für Freiwilligenangebote, Bewerbungen und Feedback

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der die Koordination, Dokumentation, Kommunikation und Berichterstellung von Freiwilligen in einem einzigen Workspace vereint. Er hilft Ihrem Team, von der Aufnahme bis zur Wirkung zu gelangen, ohne zwischen mehreren Plattformen hin- und herwechseln zu müssen, und vermeidet so letztlich eine Zersplitterung der Arbeit.

Es ist zudem darauf ausgelegt, gemeinnützige Organisationen umfassender zu unterstützen, einschließlich der Koordination von Freiwilligen, der Berichterstellung an Stakeholder und der funktionsübergreifenden Planung, wobei für berechtigte Organisationen gemeinnützige Sonderkonditionen verfügbar sind.

Schauen wir uns das einmal an! 🤩

Verwandeln Sie Freiwilligenanmeldungen in organisierte Arbeit

ClickUp Forms schließt die Lücke zwischen der Erfassung von Informationen und der Organisation der anschließenden Arbeit. Jede Formularübermittlung kann sofort eine ClickUp Aufgabe im ClickUp-Workspace erstellen, in dem bereits Ereignisse, Zeitpläne und die Koordination der Freiwilligen verwaltet werden.

Über die Anmeldung für Ereignisse hinaus können Formulare Teams auch dabei helfen, Bewerbungen von Freiwilligen, Feedback, Verzichtserklärungen und Programmvorschläge zu sammeln, ohne Informationen in Posteingängen oder Tabellenkalkulationen suchen zu müssen.

Angenommen, eine gemeinnützige Organisation organisiert eine Aktion zur Lebensmittelverteilung am Wochenende. Der Freiwilligenkoordinator gibt ein Anmeldeformular frei, in dem nach Verfügbarkeit, bevorzugten Rollen und Vorerfahrung gefragt wird. Sobald Übermittlungen eingehen, wird für jede Übermittlung automatisch eine Aufgabe erstellt, der die Informationen des Freiwilligen als Anhang beigefügt sind.

Die Aufgabe enthält die Details, die für die Organisation der Teilnahme erforderlich sind. In Benutzerdefinierten Feldern werden Informationen wie bevorzugte Schichten, Zertifizierungen oder Schulungen, Kontaktdaten und Verfügbarkeit von Transportmöglichkeiten gespeichert.

Verwandeln Sie Freiwilligenaktivitäten in Erkenntnisse und nächste Schritte

Wenn Sie eine Antwort benötigen, beispielsweise darauf, wie viele Freiwillige verfügbar sind oder welche Ereignisse noch besetzt werden müssen, müssen Sie in der Regel mehrere Stellen überprüfen, bevor Sie sie finden.

Bitten Sie ClickUp Brain, die Aktivitäten Ihres Teams zu erfassen, um eine angemessene Ressourcenzuweisung zu ermöglichen

ClickUp Brain reduziert diesen Aufwand, indem es die Informationen analysiert, die bereits in Ihrem Arbeitsbereich und in verbundenen Tools vorhanden sind. Es arbeitet direkt in Ihrem Freiwilligen-Arbeitsbereich, liest Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Formularantworten aus, um Informationen zusammenzufassen und die Details hervorzuheben, die Sie für Ihre Entscheidungen benötigen.

Angenommen, Sie bereiten ein Gesundheitscamp für die Gemeinde vor. Wenn die Anmeldungen zunehmen, können Sie ClickUp Brain bitten, diese Aufgaben zu überprüfen und zusammenzufassen, wie viele Freiwillige sich für jede Rolle angemeldet haben. Das Ergebnis ist eine schnelle Übersicht, die zeigt, wo die Abdeckung gut ist und ob noch Lücken bestehen. Falls für das Ereignis mehr Freiwillige benötigt werden, können Sie den Mangel sofort erkennen und die Zuweisungen anpassen.

📌 Beispiel-Eingabeaufforderung: „Überprüfen Sie alle Freiwilligenaufgaben für das Gesundheitscamp-Ereignis und fassen Sie zusammen, wie viele Freiwillige sich für jede Rolle angemeldet haben. Markieren Sie Rollen mit weniger als fünf Freiwilligen.“

Freiwilligenkampagnen planen:

Verfolgen Sie die Teilnahme der Freiwilligen und den Programmfortschritt in Echtzeit

Um den Fortschritt jedes Programms während der Nachverfolgung im Blick zu behalten, muss man oft mehrere Tabellenkalkulationen überprüfen oder auf Updates von den Koordinatoren warten.

Mit den ClickUp-Dashboards haben Sie eine Echtzeit-Ansicht über alle Vorgänge in Ihrem Freiwilligenbetrieb.

Behalten Sie Freiwillige und Aufgaben mit ClickUp-Dashboards im Blick

Anstatt Aktualisierungen manuell zu erfassen, können Sie ein Dashboard erstellen, das Daten direkt aus den Aufgaben und Freiwilligendaten abruft, die bereits in Ihrem Workspace vorhanden sind. Wenn Koordinatoren Rollen zuweisen, den Status von Aufgaben aktualisieren oder neue Freiwillige hinzufügen, wird das Dashboard automatisch aktualisiert.

Darüber hinaus helfen Ihnen Dashboards dabei, die Teilnahme an Ihren Programmen zu überwachen. Sie können die Gesamtzahl der während Ereignisse geleisteten Freiwilligenstunden nachverfolgen oder die Teilnahme an verschiedenen Initiativen vergleichen.

Sie können Ihnen auch dabei helfen, wiederholte Teilnahmen, Anerkennungsmaßnahmen und allgemeine Engagementtrends zu verfolgen, damit Sie die Bindung der Freiwilligen im Laufe der Zeit verbessern können.

Die besten Features von ClickUp

Dokumentation zentralisieren: Speichern Sie SOPs, Schulungshandbücher, besondere Anforderungen und Haftungsausschlüsse direkt neben den zugehörigen Freiwilligenaufgaben in Speichern Sie SOPs, Schulungshandbücher, besondere Anforderungen und Haftungsausschlüsse direkt neben den zugehörigen Freiwilligenaufgaben in ClickUp Docs

Freiwilligenstunden erfassen: Nutzen Sie Nutzen Sie die integrierte Zeiterfassung von ClickUp , um Freiwilligenstunden zu protokollieren, Notizen und Tags hinzuzufügen und übersichtlichere Berichte über die Beteiligung der Freiwilligen und die Wirkung des Programms zu erstellen

Koordinieren Sie Kommunikation und vernetzte Arbeit: Teilen Sie Erinnerungen und Updates im Teilen Sie Erinnerungen und Updates im ClickUp-Chat und erstellen Sie eine Verbindung zwischen ClickUp und Tools wie ClickUp SyncUp, E-Mail, Kalendern und CRMs, damit die Koordination der Freiwilligen nicht isoliert bleibt

Schichten übersichtlich planen und teilen: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp-Ansichten , darunter die Kalenderansicht, um Aufgaben für Freiwillige zu planen, Terminkonflikte zu erkennen und Zeitpläne zwischen Mitarbeitern und Freiwilligen übersichtlicher zu koordinieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Befreien Sie sich von zeitraubenden Routineaufgaben, indem Sie benutzerdefinierte um Freiwillige zuzuweisen, Formularübermittlungen an den richtigen Koordinator weiterzuleiten und den Status von Aufgaben für Ereignisse zu aktualisieren Befreien Sie sich von zeitraubenden Routineaufgaben, indem Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen erstellen,Freiwillige zuzuweisen, Formularübermittlungen an den richtigen Koordinator weiterzuleiten und den Status von Aufgaben für Ereignisse zu aktualisieren

Unterstützung bei der Berichterstellung für Spender und Board: Nutzen Sie Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder , Formeln und Dashboards zur Nachverfolgung von Freiwilligenstunden, finanzbezogenen Metriken und der Programmleistung an einem Ort

Unterstützen Sie die Bindung von Freiwilligen: Verfolgen Sie Nachfassaktionen, Schulungen und Anerkennungs-Aufwände an einem Ort, damit Freiwillige auch über ein einzelnes Ereignis hinaus engagiert bleiben

Limitierungen von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang kann für neue Teams eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp

ClickUp bietet einen exklusiven Rabatt für Workspaces von gemeinnützigen Organisationen.

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 8.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Das sagte ein Capterra-Benutzer über ClickUp:

Da alle Dateien an einem Ort gespeichert sind, muss ich nicht mehr wie ein Verrückter 500 E-Mails durchforsten. Ich kann auf einen Blick sehen, wie viel Arbeit die Kreativen leisten und ob sie überfordert sind oder nicht. Es ist schön, dass ich nicht mehr jeden Montagmorgen dieselben Aufgaben manuell wiederholen muss, weil die Automatisierung tatsächlich funktioniert… Die Einstellung für unsere zehnköpfige Gruppe ging sehr schnell. Die Person, die sie uns zur Einweisung geschickt haben, war unermüdlich, sodass schließlich alle den Dreh raus hatten. Die Verbindung zu Slack war auch keine so schlechte Erfahrung, wie ich gedacht hatte.

Da alle Dateien an einem Ort gespeichert sind, muss ich nicht mehr wie ein Verrückter 500 E-Mails durchforsten. Ich kann auf einen Blick sehen, wie viel Arbeit die Kreativen leisten und ob sie überfordert sind oder nicht. Es ist schön, dass ich nicht mehr jeden Montagmorgen dieselben Aufgaben manuell wiederholen muss, weil die Automatisierung tatsächlich funktioniert… Die Einrichtung für unsere zehnköpfige Gruppe ging sehr schnell. Die Person, die sie uns zur Einweisung geschickt haben, war unermüdlich, sodass schließlich alle den Dreh raus hatten. Die Verbindung zu Slack war auch keine so schlechte Erfahrung, wie ich gedacht hatte.

🚀 Vorteil von ClickUp: Durchsucht Aufgaben, Dokumente, Dateien und verbundene Apps, um Informationen mithilfe von ClickUp Brain MAX zu finden. Suchen Sie mit ClickUp Brain MAX in Ihren verbundenen tools nach Kontext Wenn Sie beispielsweise den diesjährigen Spendenmarathon planen und wieder Kontakt zu den Freiwilligen aufnehmen möchten, die im letzten Jahr für die Anmeldung und Logistik zuständig waren, können Sie Brain MAX bitten, diese Datensätze zu suchen. Von dort aus können Sie Folgeaufgaben erstellen, um diese Freiwilligen zu kontaktieren, Koordinatoren für die Kontaktaufnahme zuzuweisen oder dieselbe Rolle für das bevorstehende Ereignis wiederzuverwenden.

📌 Beispielaufgabe: Finden Sie Freiwillige, die beim letztjährigen Spendenmarathon mitgearbeitet haben, und fassen Sie ihre Rollen zusammen.

2. VolunteerHub (Am besten geeignet für große Verbände, die die Planung zahlreicher Freiwilligeneinsätze automatisieren müssen)

via VolunteerHub

VolunteerHub ersetzt manuelle Anmeldelisten durch ein digitales Portal, über das sich die Teilnehmer selbst registrieren, Verzichtserklärungen unterzeichnen und ihre Schichten selbst auswählen können. Dadurch wird die Verwaltungsarbeit von Ihren Mitarbeitern auf die Freiwilligen verlagert.

Es ist eine besonders gute Wahl für Tafeln oder Notunterkünfte, die jede Woche die gleichen Schichten abdecken. Die Plattform ermöglicht zudem eine direkte Synchronisierung mit Non-Profit-CRMs wie Blackbaud, sodass Ihre Freiwilligendaten und Aufzeichnungen zur Spenderbindung in einem einheitlichen System bleiben.

Die besten Features von VolunteerHub

Erstellen Sie markenspezifische Landing-Seiten für bestimmte Ereignisse, um Ihrer Rekrutierung einen professionellen Look zu verleihen, der zu Ihrer Hauptwebsite passt

Automatisieren Sie SMS- und E-Mail-Erinnerungen, um Freiwillige über ihre anstehenden Einsätze auf dem Laufenden zu halten und Fehlzeiten zu reduzieren

Richten Sie OnSite-Kiosks ein, damit sich Freiwillige bei ihrer Ankunft selbst einchecken und ihre Stunden erfassen können

Filtern Sie Ihre Datenbank nach Fähigkeiten, um bestimmte Gruppen von Freiwilligen für spezielle Aufgaben zu finden und anzusprechen

Limitierungen von VolunteerHub

Es gibt keinen wirklich benutzerdefinierten Berichtsgenerator, da Sie auf die voreingestellten Vorlagen beschränkt sind, es sei denn, Sie exportieren die Rohdaten nach Excel.

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für öffentliche Seiten, da die Layouts der Landingpages relativ starr sind und keine fortgeschrittenen Designs oder die Einbettung von Widgets zulassen

Preise für VolunteerHub

Plus: 143 $/Monat

Pro: 288 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu VolunteerHub

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über VolunteerHub?

Hier ist, was ein Capterra-Rezensent dazu zu sagen hat:

VolunteerHub verfügt über eine ansprechende Benutzeroberfläche für Freiwillige, die übersichtlich und einfach zu bedienen ist. Auch für Administratoren erfordern die Features nur wenig Einarbeitung und sind sehr benutzerfreundlich. Wir nutzen diese Plattform schon seit sehr langer Zeit, daher war die Preisgestaltung immer sehr angemessen.

VolunteerHub verfügt über eine ansprechende Benutzeroberfläche für Freiwillige, die übersichtlich und einfach zu bedienen ist. Auch für Administratoren erfordern die Features nur wenig Einarbeitung und sind sehr benutzerfreundlich. Wir nutzen diese Plattform schon sehr lange, daher waren die Preise immer sehr angemessen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie von Tabellenkalkulationen auf ein zentralisiertes System umsteigen, müssen Sie Ihre Freiwilligendatenbank nicht von Grund auf neu aufbauen. Die ClickUp-Vorlage für das Freiwilligenmanagement bietet einen vorkonfigurierten Workspace, den Sie an die spezifischen Anforderungen Ihrer gemeinnützigen Organisation anpassen können. Es dient als strukturelle Grundlage und bündelt Ihre Rekrutierung, Terminplanung und Berichterstellung für die Wirkung an einem Speicherort, sodass Sie sofort mit der Organisation Ihres Teams beginnen können. Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für das Freiwilligenmanagement, um den gesamten Lebenszyklus von Freiwilligen zu durchlaufen Mit einer Projektmanagement-Lösung für gemeinnützige Organisationen können Freiwilligenmanager: Beginnen Sie mit der Rekrutierung von Freiwilligen mithilfe von ClickUp-benutzerdefinierten Status wie „In Prüfung“ oder „In Bearbeitung“, um die Bewerber während des Auswahl- und Vorstellungsgesprächs zu verfolgen.

Kategorisieren Sie Freiwilligendaten mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp nach bestimmten Fähigkeiten, Telefonnummern und Projekt-Größen, um in Sekundenschnelle die richtige Person für spezielle Aufgaben zu finden.

Visualisieren Sie Dienstpläne in verschiedenen Ansichten, darunter Listenansichten und Kalenderansichten, um Arbeitszeiten zu erfassen und bestimmte Rollen zuzuweisen

3. SignUpGenius (Am besten geeignet für kleine Teams und Gemeindegruppen, die eine einfache, kostenlose Möglichkeit zur Koordinierung von Schichten benötigen)

via SignUpGenius

SignUpGenius ist die erste Wahl für die grundlegende Koordination, da es einfach einzurichten ist. Sie wählen eine Vorlage aus, fügen Zeitfenster für Freiwillige hinzu und versenden den Link; Ihre Freiwilligen müssen nicht einmal ein Konto erstellen, um sich einen Platz zu sichern.

Diese niedrige Einstiegsschwelle ist entscheidend für gemeinnützige Gruppen, die auf einmalige Helfer angewiesen sind, die sich von einem mehrstufigen Prozess der Anmeldung abschrecken lassen könnten. Die Plattform schließt zudem die Lücke zwischen einfacher Terminplanung und leichtem Fundraising. So können Sie auch T-Shirts verkaufen oder kleine Spenden direkt auf der Seite der Anmeldung sammeln.

Die besten Features von SignUpGenius

Starten Sie Anmeldungen in wenigen Minuten mit einem Drag-and-Drop-Baukasten und vorgefertigten Vorlagen für Schulen, gemeinnützige Organisationen und Sport-Teams

Sammeln Sie Zahlungen und Spenden direkt in Ihrem Anmeldeformular, um die Anmeldung zu Ereignissen und das Fundraising in einem Schritt abzuwickeln

Automatisieren Sie Erinnerungen und Text-Benachrichtigungen, um Freiwillige über anstehende Einsätze zu informieren und manuelle Nachfassaktionen zu reduzieren

Verwalten Sie Wartelisten automatisch, um sicherzustellen, dass jeder Platz besetzt bleibt, selbst wenn jemand in letzter Minute absagen muss

Limitierungen von SignUpGenius

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind bei den kostenlosen und günstigeren Plänen begrenzt, sodass Ihre Anmeldeseiten oft mit Werbung überladen wirken.

Es fehlt eine zentrale Datenbank für die langfristige Nachverfolgung, was die Verwaltung eines ständigen Freiwilligenverzeichnisses erschwert

Preise von SignUpGenius

Free Forever

Starter: 11,99 $/Monat

Essentials: 29,99 $/Monat

Premium: 59,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SignUpGenius

G2: 4,4/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SignUpGenius?

Das meint ein G2-Rezensent dazu:

Mit Signup Genius können Lehrer problemlos mehrere Elterngespräche am selben Tag organisieren. Wenn ein Elternteil ein Elterngespräch anfragt, kann ich ihm eine E-Mail mit einem Link zur Anmeldung schicken. So kann der Elternteil den für ihn am besten geeigneten Termin auswählen. Das hilft mir, den Überblick zu behalten, wenn ich an einem Tag mehr als 15 Meetings hintereinander habe.

Mit Signup Genius können Lehrer problemlos mehrere Elterngespräche am selben Tag organisieren. Wenn ein Elternteil ein Elterngespräch anfragt, kann ich ihm eine E-Mail mit einem Link zur Anmeldung schicken. So kann der Elternteil den für ihn am besten geeigneten Termin auswählen. Das hilft mir, den Überblick zu behalten, wenn ich an einem Tag mehr als 15 Meetings hintereinander habe.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen und Checklisten für die Planung von Ereignissen

4. Bloomerang Volunteer (Am besten geeignet für etablierte gemeinnützige Organisationen, die ihre Freiwilligenbasis in eine Spenderpipeline umwandeln möchten)

via Bloomerang

Bloomerang Volunteer bewältigt die komplexe Logistik von Großereignissen, bei denen Sie Hunderte von Menschen gleichzeitig verwalten müssen.

Das tool für gemeinnützige Organisationen fungiert als integrierte Erweiterung des umfassenderen Bloomerang-CRM, was bedeutet, dass Freiwilligentätigkeiten automatisch in demselben Mitgliederprofil erfasst werden, das auch für das Fundraising verwendet wird.

Diese Synchronisierung ermöglicht es Ihnen, mithilfe von Engagement-Scores Unterstützer zu identifizieren, die viel Zeit investieren, aber noch keine finanzielle Spende getätigt haben. Sie können diese Daten zentralisieren und auf der Grundlage der Historie eines Freiwilligen gezielte Kampagnen starten, beispielsweise indem Sie langjährige Mentoren einladen, einem Kreis für regelmäßige Spenden beizutreten.

Die besten Features von Bloomerang

Identifizieren Sie potenzielle Spender mithilfe eines Engagement-Scores, der aufzeigt, welche Freiwilligen am ehesten bereit sind, finanziell zu unterstützen

Ordnen Sie Freiwillige mithilfe von KI-gestützten Filtern automatisch den Schichten zu, die ihre spezifischen Fähigkeiten und ihre Verfügbarkeit mit Ihren offenen Rollen abgleichen

Verwalten Sie Ereignisse von Ihrem Smartphone aus mit einer mobilen App, die es Mitarbeitern ermöglicht, Zeitpläne anzupassen und Lücken in Echtzeit vor Ort zu schließen

Führen Sie integrierte Hintergrundüberprüfungen direkt innerhalb der Plattform durch, um den Onboarding-Prozess zu beschleunigen und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen einzuhalten

Limitierungen von Bloomerang

Die Einarbeitung kann sich mühsam anfühlen, da die Plattform mit Features vollgepackt ist, die oft ein angeleitetes Setup erfordern

Die Berichterstellung lässt keine benutzerdefinierten Anpassungen zu, was bedeutet, dass Sie möglicherweise weiterhin Daten in eine Tabellenkalkulation exportieren müssen

Preise für Bloomerang

Plan: 119 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bloomerang

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bloomerang?

Das meint ein G2-Rezensent dazu:

Es bietet eine verbesserte Datensynchronisation mit Bloomerang CRM, ein neues Feature für die zentrale Terminplanung zur Verwaltung von Terminproblemen im gesamten Unternehmen sowie eine verbesserte Funktionalität für wiederkehrende Schichten.

Es bietet eine verbesserte Datensynchronisation mit Bloomerang CRM, ein neues Feature für die zentrale Terminplanung zur Verwaltung von Terminproblemen im gesamten Unternehmen sowie eine verbesserte Funktionalität für wiederkehrende Schichten.

5. CERVIS (Am besten geeignet für Organisationen, die intensiven Support und unbegrenzte Freiwilligenkapazitäten benötigen)

via CERVIS

CERVIS (Community Event Registration and Volunteer Information System) wurde für Koordinatoren entwickelt, die ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und persönlicher Note suchen.

Während viele Plattformen ihre Datensätze hinter Bezahlschranken verbergen, bietet ClickUp unbegrenzte Freiwilligendatensätze in allen Tarifen. Dieses Preismodell ist ein erheblicher Vorteil für Organisationen, die eine riesige Datenbank mit Tausenden von Unterstützern unterhalten.

Sie können die Software in Situationen einsetzen, die ein komplexes Gruppenmanagement erfordern, wie beispielsweise die Koordination von Freiwilligentagen in Unternehmen oder von Teams in kirchlichen Diensten. Sie umfasst spezielle Features, wie beispielsweise eine webbasierte An- und Abmeldekonsole, die jedes Tablet oder Mobilgerät in einen Kiosk vor Ort verwandelt.

Die besten Features von CERVIS

Verwalten Sie in jedem Plan eine unbegrenzte Anzahl von Freiwilligen, ohne sich Gedanken über zusätzliche Gebühren machen zu müssen, wenn Ihre Unterstützerdatenbank wächst

Koordinieren Sie Gruppenanmeldungen ganz einfach, indem Sie Teamleitern ermöglichen, Blöcke mit Schichten für ihre Mitglieder oder Unternehmenspartner zu reservieren

Automatisieren Sie Dankes-Notizen und Schicht-Erinnerungen per Text-Nachricht und E-Mail, um das Engagement ohne manuellen Aufwand hoch zu halten

Limitierungen von CERVIS

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Tools für Projektmanagement veraltet, was für jüngere Freiwillige weniger intuitiv sein könnte

Erweiterte Funktionen der Berichterstellung sind auf teurere Pläne beschränkt, was es für kleine Teams mit begrenztem Budget erschwert, ihre Wirkung für Fördermittel zu quantifizieren

Preise für CERVIS

Basic: 25 $/Monat

Standard: 120 $/Monat

Premier: 200 $/Monat

CERVIS-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über CERVIS?

Hören Sie es von einem G2-Rezensenten:

Es ist vollständig anpassbar, einfach einzurichten, zu warten und zu bedienen und ermöglicht Freiwilligen ein stärkeres Engagement. Es ermöglicht uns die Kommunikation mit größeren Gruppen und bietet neuen Freiwilligen die Möglichkeit, sich selbstständig für Einsätze anzumelden. Wir haben jahrelang nach anderen Plattformen gesucht, bis wir Cervis gefunden haben. Ich würde nichts anderes mehr verwenden.

Es ist vollständig anpassbar, einfach einzurichten, zu warten und zu nutzen und ermöglicht es Freiwilligen, sich intensiver einzubringen. Es ermöglicht uns, mit größeren Gruppen von Menschen zu kommunizieren, und ermöglicht es neuen Freiwilligen, sich selbstständig für Einsätze anzumelden. Wir haben jahrelang nach anderen Plattformen gesucht, bis wir Cervis gefunden haben. Ich würde nichts anderes verwenden.

🧠 Wissenswertes: Nur 19 % der Ersthelfer kehren zurück, um ein zweites Mal zu helfen, wenn Vereinen ein strukturierter Betreuungs- und Nachfassprozess fehlt. Digitale Plattformen, die Dankesnachrichten für eine personalisierte Ansprache durch Automatisierung anbieten und zukünftige Möglichkeiten bieten, können diese Lücke schließen.

6. GetConnected von Galaxy Digital (Am besten geeignet für gemeinnützige Organisationen mit mehreren Standorten, die gemeindeweite Netzwerke verwalten)

via GetConnected von Galaxy Digital

Während sich die meisten Tools auf eine einzelne Organisation konzentrieren, können Sie mit GetConnected Einsatzmöglichkeiten für einen gemeinsamen Pool von Freiwilligen in einem zentralen hub veröffentlichen. Es ist die Standardwahl für United Ways und große kommunale Behörden, die einen Überblick über die gesamten Dienstleistungen einer ganzen Stadt oder Region benötigen.

Die Plattform ist in bestimmte Stufen unterteilt: Shift, Sustain und Amplify, sodass Sie mit einfachen Anmeldetools beginnen können. Anschließend können Sie zu komplexen Service-Learning-Features für Universitäten oder zur Nachverfolgung der Wirkung für Unternehmen übergehen. Um die Datengenauigkeit in diesen großen Netzwerken zu gewährleisten, verfügt das System über einen Check-in-Kiosk, der offline funktioniert.

Die besten Features von GetConnected by Galaxy Digital

Organisieren Sie Aktionen, um Möglichkeiten über ein Netzwerk zu bewerben, damit mehrere Partnerorganisationen über ein zentrales Community-Portal rekrutieren können

Erfassen Sie Daten zum Service Learning speziell für Studierende und Lehrkräfte, einschließlich der automatischen Überprüfung der Stunden für die Abschlussvoraussetzungen

Erstellen Sie einen Freiwilligen-Lebenslauf für Ihre Unterstützer, damit diese eine verifizierte Übersicht über ihre Fähigkeiten und ihren Beitrag herunterladen können

Verwalten Sie Katastropheneinsätze mit speziellen Workflows, um spontane Freiwillige bei Notfällen in der Gemeinde schnell zu mobilisieren und für die Nachverfolgung zu nutzen

Limitierungen von GetConnected by Galaxy Digital

Das Dashboard des Administrators hat aufgrund der schieren Menge an Modulen eine steile Lernkurve.

Die benutzerdefinierte Anpassung von E-Mails ist eingeschränkt, da das System starre Vorlagen verwendet, die ohne fortgeschrittene technische Kenntnisse nur schwer an die eigene Marke anpassen oder formatieren lassen.

Preise für GetConnected by Galaxy Digital

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GetConnected von Galaxy Digital

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über GetConnected von Galaxy Digital?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Freiwilligenangeboten und Gemeinschaftsereignissen. Ich bin Hauptbenutzer bei einer gemeinnützigen Organisation und wir sind insgesamt sehr zufrieden damit.

Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Freiwilligenangeboten und Gemeinschaftsereignissen. Ich bin Hauptbenutzer bei einer gemeinnützigen Organisation und wir sind insgesamt sehr zufrieden damit.

7. Volgistics (Am besten geeignet für gemeinnützige Organisationen, die benutzerdefinierte Anpassungen ohne langfristigen Vertrag benötigen)

via Volgistics

Wenn Ihnen die Idee gefällt, Ihr eigenes Managementsystem aufzubauen, Sie aber nicht bei Null anfangen möchten, ist Volgistics ein gutes tool, das Sie ausprobieren sollten. Damit können Sie Features wie einen Lichtschalter ein- oder ausschalten. Sie zahlen nur für das, was Sie tatsächlich nutzen – eine willkommene Abwechslung zu den „Alles-oder-nichts“-Suiten der Unternehmen.

Sie können nicht benötigte Felder ausblenden, Registerkarten entsprechend der Terminologie Ihrer Organisation umbenennen und Ihren Plan monatlich nach oben oder unten anpassen. Über die Standardplanung hinaus bietet Volgistics ein Tickler-Feature für die Nachverfolgung zeitkritischer Anforderungen wie das Ablaufen von Hintergrundüberprüfungen, damit kein Freiwilliger ohne ordnungsgemäße Freigabe zum Einsatz kommt.

Die besten Features von Volgistics

Passen Sie jedes Datenfeld an, indem Sie es ausblenden oder umbenennen, um sicherzustellen, dass Ihre Datenbank nur die Informationen für die Nachverfolgung erfasst, die für Ihre Mission wichtig sind

Automatisieren Sie die Nachverfolgung der Meilensteine, um Freiwillige an ihren Geburtstagen, zu ihren Dienstjubiläen oder beim Erreichen bestimmter Dienststunden-Meilensteine zu würdigen

VicTouch-Modul , damit sich Freiwillige an einem Tablet-Kiosk anmelden und Aktivieren Sie Zeiterfassung vor Ort mit dem, damit sich Freiwillige an einem Tablet-Kiosk anmelden und ihre Arbeitszeit automatisch erfassen können, indem sie ihre Stunden protokollieren

Verwalten Sie mehrere Standorte in einem Konto und gewähren Sie den einzelnen Standortleitern Zugriff nur auf ihre jeweiligen Teams

Limitierungen von Volgistics

Da es keinen telefonischen Support gibt, sind Sie auf die Fehlerbehebung per E-Mail beschränkt, was frustrierend sein kann, wenn Sie während eines Ereignisses eine schnelle Antwort benötigen.

Komplexität kann ein zweischneidiges Schwert sein, denn aufgrund der benutzerdefinierten Einstellungen nimmt die Einrichtung des Systems viel Zeit in Anspruch

Preise von Volgistics

Preisberechnung für 50 Freiwillige: 17 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Volgistics

G2: 4,1/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Volgistics?

Das sagt ein G2-Rezensent dazu:

Volgisifics ist sehr einfach und benutzerfreundlich! Es bietet viel Flexibilität bei den benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und der Auswahl!

Volgisifics ist sehr einfach und benutzerfreundlich! Es bietet viel Flexibilität bei den benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und der Auswahl!

8. iVolunteer (Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Organisationen, die eine werbefreie Lösung ohne hohen Preis suchen)

via iVolunteer

iVolunteer ist eine der Plattformen, die auch im Basis-Abonnement komplett werbefrei bleibt. Das macht sie zu einer guten Wahl für gemeinnützige Organisationen, die ihren Unterstützern eine professionelle, ablenkungsfreie Umgebung bieten möchten, ohne sich auf hohe Kosten für Unternehmen festlegen zu müssen.

Die Plattform wurde speziell für die aufgabenbasierte Planung entwickelt und ermöglicht es Ihnen, alles zu verwalten – von einer eintägigen Theaterproduktion bis hin zu einer regelmäßig stattfindenden Impfaktion. Die Benutzeroberfläche ist minimalistisch, aber funktional. Der Assistent für neue Ereignisse hilft Ihnen beispielsweise dabei, die Strukturen früherer Ereignisse in Sekundenschnelle zu kopieren, wodurch Sie wiederholende Arbeiten beim Setup vermeiden.

Die besten Features von iVolunteer

Starten Sie werbefreie Anmeldungen in jedem Plan und stellen Sie sicher, dass Ihre Freiwilligen nicht durch Marketing von Drittanbietern abgelenkt werden, während sie versuchen, Ihre Sache zu unterstützen

Nutzen Sie den Assistenten für neue Ereignisse , um komplexe Zeitpläne mit voreingestellten Vorlagen zu erstellen

Aktivieren Sie das „Meine Verpflichtungen“-Portal für die Nachverfolgung der eigenen Stunden und anstehenden Schichten von Freiwilligen

Überprüfen Sie die Anwesenheit mit einer mobilen Check-in-App, mit der Sie Teilnehmer vor Ort registrieren und die Berichterstellung automatisch aktualisieren können

Limitierungen von iVolunteer

Das Administrator-Dashboard ist nicht für Mobilgeräte optimiert, was bedeutet, dass Sie Schwierigkeiten haben werden, Ereignisse zu verwalten oder die Bearbeitung von Terminen durchzuführen, wenn Sie versuchen, ein Tablet oder Smartphone zu verwenden

Das visuelle Design wirkt wie ein Layout, das seit Jahren nicht wesentlich modernisiert wurde, was für Benutzer etwas klobig wirken kann

Preise für iVolunteer

Free Forever

Standard-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Premium-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu iVolunteer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über iVolunteer?

So hat es einem Capterra-Rezensenten geholfen:

Damit konnte ich jedes Jahr über 100 Freiwillige für ein zweitägiges Ereignis organisieren. Sehr einfach und leicht einzurichten. Es bot eine tolle Übersicht über freie Plätze, sodass die Freiwilligen sehen konnten, in welchen Bereichen noch Hilfe benötigt wurde und welche bereits gut besetzt waren.

Damit konnte ich jedes Jahr über 100 Freiwillige für ein zweitägiges Ereignis organisieren. Sehr einfach und leicht einzurichten. Es bot eine tolle Übersicht über freie Plätze, sodass die Freiwilligen sehen konnten, in welchen Bereichen noch Hilfe benötigt wurde und welche bereits gut besetzt waren.

9. Track It Forward (Am besten geeignet für Schulen und Vereine, bei denen die Erfassung von Stunden und die Nachverfolgung von Meilensteinen im Vordergrund stehen)

via Track IT Forward

Track It Forward konzentriert sich darauf, Freiwilligen die Erfassung ihrer eigenen Arbeitszeit zu erleichtern. Es ist bevorzugt bei Schulen und Universitäten, an denen Studierende eine bestimmte Anzahl an Dienststunden absolvieren müssen, um ihren Abschluss zu erhalten. Anstatt dass ein Koordinator die Daten manuell eingibt, nutzen Freiwillige die mobile App oder ein Web-Widget, um ihre Stunden zur Genehmigung einzureichen.

Dieser Self-Service-Ansatz entlastet die Mitarbeiter von Verwaltungsaufgaben und stellt sicher, dass die Einsatzdaten in Echtzeit aktualisiert werden, anstatt sich am Ende eines Semesters als Papierkram anzuhäufen.

Mit dem Feature „Meilensteine“ können Sie spezifische Ziele für Einzelpersonen oder Gruppen festlegen. So kann beispielsweise eine Schule eine Abschlussvoraussetzung von 40 Stunden festlegen, und sowohl der Schüler als auch der Koordinator können eine Live-Leiste für den Fortschritt sehen, die den Weg zu diesem Ziel anzeigt.

Die besten Features von Track It Forward

Aktivieren Sie die mobile Zeiterfassung, damit Freiwillige ihre Arbeitszeit, ihren Standort und sogar ein Foto ihrer Arbeit direkt von ihrem Smartphone aus übermitteln können

Legen Sie benutzerdefinierte Meilensteine fest, um den Fortschritt in Bezug auf Abschlussanforderungen, Auszeichnungsstufen oder Mitgliedschaftsziele automatisch zu verfolgen

Überprüfen Sie die Stunden anhand von GPS-Standorten und Signaturen, um sicherzustellen, dass Ihre Datenerfassung korrekt ist, ohne dass Sie bei jeder Freiwilligenschicht vor Ort sein müssen

Binden Sie Widgets zur Zeiterfassung direkt in Ihre eigene Website ein, damit Freiwillige nicht auf ein separates Portal wechseln müssen, um ihre Arbeit zu erfassen

Limitierungen von Track It Forward

Erweiterte Überprüfungsfunktionen sind den teuersten Tarifen vorbehalten, was bedeutet, dass kleinere Teams mit dem Basis-Plan auf GPS- und Signatur-Features verzichten müssen

Das Veranstaltungsmanagement ist gegenüber der Nachverfolgung der Arbeitszeiten zweitrangig. Wenn Sie also komplexe Planungs- oder Wartelisten-Features benötigen, könnte dies etwas unzureichend erscheinen.

Preise für die Nachverfolgung

Basic: 15 $/Monat für 100 Benutzer

Premium: 30 $/Monat für 100 Benutzer

Advanced: 45 $/Monat für 100 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Track It Forward

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Track It Forward?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

Diese Software ist benutzerfreundlich und bietet dir die Möglichkeit, dich für Freiwilligen-Ereignisse an verschiedenen Orten anzumelden und die Nachverfolgung aller deiner Stunden und Termine im Freiwilligendienst durchzuführen.

Diese Software ist benutzerfreundlich und bietet dir die Möglichkeit, dich für Freiwilligen-Ereignisse an verschiedenen Orten anzumelden und die Nachverfolgung aller deiner Stunden und Termine im Freiwilligendienst durchzuführen.

10. WhenToHelp (Am besten geeignet für Organisationen mit komplexen Schichtplänen, die einen automatisierten, mathematikorientierten Planer benötigen)

via WhenToHelp

WhenToHelp nutzt einen proprietären AutoFill-Algorithmus, der die Präferenzen aller berücksichtigt: wer gerne arbeitet, bestimmte Zeiten nicht mag und wer nicht helfen kann. Dann erstellt es mit einem Klick den logischsten Zeitplan für dich.

Die Plattform nimmt Ihnen die mentale Belastung der Terminplanung ab, indem sie sicherstellt, dass Ihre flexibelsten Helfer die von ihnen bevorzugten Schichten erhalten, und gleichzeitig Überstunden oder Burnout verhindert.

Die besten Features von WhenToHelp

Nutzen Sie den AutoFill-Algorithmus , um Schichten automatisch auf der Grundlage der Präferenzen und der Verfügbarkeit der Freiwilligen zuzuweisen und so Terminkonflikte zu vermeiden

Richten Sie ein Freiwilligen-Tauschbörse ein, damit Ihr Team offene Schichten selbstständig tauschen oder übernehmen kann, ohne dass ein Koordinator eingreifen muss

Legen Sie für jeden Freiwilligen bevorzugte und unerwünschte Zeiten fest, damit das System Ihre flexibelsten Helfer mit den Schichten belohnen kann, die sie tatsächlich möchten

Versenden Sie dringende Text-Benachrichtigungen, um Ihre gesamte Freiwilligenbasis sofort zu erreichen, wenn Sie eine kurzfristige Lücke oder eine dringende Terminänderung haben

Limitierungen von WhenToHelp

Der Fokus liegt ausschließlich auf der Terminplanung. Wenn Sie also einen Ort benötigen, um detaillierte Lebensläufe von Freiwilligen, Nachverfolgung der Produktivität , Hintergrundüberprüfungen oder Spenderdaten zu speichern, benötigen Sie ein separates tool

Die Erstellung und Verwaltung von Zeitplänen und Benutzern erfordert ein hohes Setup, was sehr zeitaufwändig ist

Preise für WhenToHelp

Abonnementbasiertes Preismodell

Bewertungen und Rezensionen zu WhenToHelp

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über WhenToHelp?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

Ich finde es toll, dass dieses Programm nach der Genehmigung durch whentohelp.com für gemeinnützige Organisationen kostenlos ist! Was für eine großartige Sache, dass ein Unternehmen gemeinnützige Organisationen mit kleinem Budget unterstützt!

Ich finde es toll, dass dieses Programm nach der Genehmigung durch whentohelp.com für gemeinnützige Organisationen kostenlos ist! Es ist wirklich großartig, dass ein Unternehmen gemeinnützige Organisationen mit kleinem Budget unterstützt!

11. Volunteero (Am besten geeignet für Organisationen, die eine mobile-first-Erfahrung mit integriertem E-Learning und Belohnungen benötigen)

via Volunteero

Volunteero ist als umfassendes Engagement-System konzipiert und nicht nur als einfache Datenbank. Die Plattform konzentriert sich darauf, den Verwaltungsaufwand bei der Einarbeitung und Koordination zu reduzieren, und verspricht, Mitarbeitern durch die Automatisierung manueller Aufgaben wie das Einholen von Referenzen und Schicht-Erinnerungen über 100 Stunden pro Monat einzusparen.

Außerdem geht es das Paradoxon der Beteiligung an, indem es Ihnen ermöglicht, die Reise Ihrer Unterstützer zu gamifizieren. Freiwillige erhalten automatisierte digitale Abzeichen für das Erreichen von Meilensteinen im Einsatz, die dann prominent in ihren mobilen Profilen angezeigt werden.

Die besten Features von Volunteero

Automatisieren Sie das Einholen von Referenzen, indem Sie digitale Formulare an die Referenzpersonen der Freiwilligen senden und deren Status bei der Abschließung automatisch nachverfolgen.

Verwalten Sie Aufgaben zwischen Freiwilligen und Clients mit einer speziellen Datenbank, die Freiwillige direkt mit den Menschen verknüpft, denen sie helfen

Integrieren Sie über 4.000 Apps über Zapier und erstellen Sie in wenigen Minuten eine Verbindung zwischen Ihren bestehenden E-Mail-, Marketing- oder CRM-Tools.

Limitierungen von Volunteero

Das LMS befindet sich derzeit in der Entwicklung, was bedeutet, dass Organisationen, die eine voll ausgestattete, integrierte Lösung benötigen, auf das kommende Modul warten müssen.

Das Dashboard legt großen Wert auf aktives Engagement, was überwältigend wirken kann, wenn Sie lediglich eine einfache Liste mit Namen und Info über Kontakte speichern möchten.

Preise für Volunteero

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Volunteero

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Volunteero?

Dies geht aus einer Bewertung auf Capterra hervor:

Eine sehr benutzerfreundliche Plattform für das Freiwilligenmanagement, die vollständige Kontrolle über Freiwilligendaten und -aktivitäten bietet. Eine web- und App-basierte interaktive Plattform, über die sich Freiwillige für Einsätze anmelden und Berichte einreichen können. Eine zentrale Anlaufstelle für Administratoren und Freiwillige mit vielen Automatisierungsfunktionen zur Optimierung unserer Abläufe.

Eine sehr benutzerfreundliche Plattform für das Freiwilligenmanagement, die vollständige Kontrolle über Freiwilligendaten und -aktivitäten bietet. Eine web- und App-basierte interaktive Plattform, über die sich Freiwillige für Einsätze anmelden und Berichte einreichen können. Eine zentrale Anlaufstelle für Administratoren und Freiwillige mit vielen Automatisierungsfunktionen zur Optimierung unserer Abläufe.

12. VolunteerLocal (Am besten geeignet für große, ereignisintensive Organisationen, die Schichtplanung, Check-in am Kiosk und Registrierung benötigen)

via VolunteerLocal

VolunteerLocal ist für ein hohes Anmeldevolumen und eine einfache Anmeldung konzipiert. Sie können innerhalb weniger Minuten einen öffentlichen Link erstellen, und Freiwillige können sich für eine Schicht anmelden, ohne überhaupt ein Passwort festlegen zu müssen.

Da es zudem mit Anbietern von Kreditkarten integriert ist, können Sie während des Anmeldeprozesses auch Mikro-Fundraising abwickeln. So können Freiwillige ihre eigenen T-Shirts für Ereignisse kaufen oder eine kleine Spende leisten – genau in dem Moment, in dem ihr Engagement am größten ist. Diese Features erleichtern den Übergang vom einmaligen Helfer zum finanziellen Unterstützer.

Die besten Features von VolunteerLocal

Aktivieren Sie die kostenlose Registrierung, um die Konversionsraten zu steigern, indem Sie Freiwilligen ermöglichen, Schichten auszuwählen, ohne ein Konto erstellen zu müssen

Richten Sie Check-in-Kioske ein und verwandeln Sie jedes Tablet in eine Selbstbedienungsstation für die Nachverfolgung der Anwesenheit vor Ort

Wickeln Sie Zahlungen direkt ab, um Freiwilligen-T-Shirts zu verkaufen oder Spenden im Rahmen des Anmelde-Flows über die integrierte Abwicklung mit Kreditkarten einzuziehen.

Automatisieren Sie Wartelisten, um Ausfälle sofort zu besetzen, indem Sie die nächste Person in der Warteschlange für beliebte Schichten benachrichtigen

Limitierungen von VolunteerLocal

Es kann eine Herausforderung sein, Ihre bestehenden Daten von Ihrer bisherigen Plattform in das System zu übertragen

Es fehlt die Möglichkeit, Texte und E-Mails an Einzelpersonen zu versenden

Preise für VolunteerLocal

Discover-Plan: 200 $ pro Ereignis

Grow-Plan: 800 $/Ereignis

Enterprise-Plan: 3000 $/Ereignis

Bewertungen und Rezensionen zu VolunteerLocal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über VolunteerLocal?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

Uns gefällt, dass wir alle unsere Freiwilligendaten in einer Software haben und dass diese mit unserer Spenderdatenbank kommuniziert. Dank der benutzerdefinierten Felder und verschiedenen Anwendungen können wir separate Ereignisse für bestimmte Personengruppen in unserer Organisation erstellen. Der Kundenservice und die Fähigkeit, uns bei der Problemlösung zu unterstützen, damit die Software besser zu unserer Organisation passt, sind erstklassig.

Wir schätzen es sehr, dass wir alle unsere Freiwilligendaten in einer Software haben und dass diese mit unserer Spenderdatenbank kommuniziert. Dank der benutzerdefinierten Felder und verschiedenen Anwendungen können wir separate Ereignisse für bestimmte Personengruppen in unserer Organisation erstellen. Der Kundenservice und die Fähigkeit, uns bei der Problemlösung zu unterstützen, damit die Software besser zu unserer Organisation passt, sind erstklassig.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Vorlagen für Prozess-Workflows

13. Mobilize (Am besten geeignet für Interessenverbände und politische Kampagnen, die aus einem riesigen, bereits bestehenden Netzwerk rekrutieren müssen)

via Mobilize

Während andere Plattformen voraussetzen, dass Sie Ihr eigenes Publikum mitbringen, hilft Ihnen Mobilize dabei, eines zu finden, indem Ihre Ereignisse bei Unterstützern ähnlicher Anliegen beworben werden. Durch diesen Netzwerkeffekt werden Ihre Ereignisse automatisch Unterstützern angezeigt, die sich bereits für ähnliche Bewegungen engagieren, wodurch Ihre Rekrutierungskosten sinken.

Zudem wurde die Plattform entwickelt, um Absagen durch einen datengestützten Nudge-Zyklus mit automatisierten SMS- und E-Mail-Erinnerungen zu reduzieren. Sie ist eine gute Wahl für hochkarätige Interessenvertretung und schnell reagierende Organisation und wurde speziell dafür konzipiert, einmalige Anmeldungen für Ereignisse in langfristige Aktivisten zu verwandeln.

Die besten Features von Mobilize

Nutzen Sie das Mobilize Network , damit Ihre Ereignisse automatisch Millionen von aktiven Freiwilligen angezeigt werden, die nach neuen Möglichkeiten suchen.

Befähigen Sie Ihre besten Freiwilligen, in Ihrem Namen eigene Peer-to-Peer-Ereignisse zu organisieren, damit Ihre Bewegung ohne zusätzlichen Personalaufwand wachsen kann

Automatisieren Sie den Erinnerungszyklus mit optimierten E-Mail- und Text-Erinnerungen, die Unterstützer dazu motivieren, Freunde einzuladen und ihre Teilnahme zu bestätigen

Führen Sie eine Synchronisierung der Daten in Echtzeit mit EveryAction, NGP VAN und Salesforce durch, um sicherzustellen, dass Ihre Freiwilligenaktivitäten stets in Ihrer Haupt-Unterstützerdatenbank erfasst werden.

Limitierungen bei Mobilize

Weniger geeignet für fortlaufende Rollen wie langfristige Rollen in Krankenhäusern oder Museen, da die Benutzeroberfläche stark auf ereignisgesteuerte Aktionen optimiert ist

Manchmal versendet Mobilize zu viele E-Mails mit Erinnerungen für ein Ereignis, was es schwierig macht, den Überblick über die wichtigen zu behalten

Preise für Mobilize

Free-Plan: Begrenzte kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen mobilisieren

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Mobilize?

Das meint ein G2-Rezensent dazu:

Mobilize ist ein hervorragendes Tool für die Nachverfolgung von Anmeldungen für Ereignisse und für die Verwaltung von Rückmeldungen, da es durch automatische Bestätigungs-Texte und -E-Mails die Ausfallquote senkt.

Mobilize ist ein hervorragendes tool für die Nachverfolgung von Anmeldungen für Ereignisse und für die Verwaltung von Rückmeldungen, da es durch automatische Bestätigungs-Texte und -E-Mails die Ausfallquote senkt.

14. Better Impact (Am besten geeignet für etablierte gemeinnützige Organisationen, die den finanziellen ROI ihres Freiwilligenprogramms nachweisen müssen)

via Better Impact

Wenn Sie eine Full-Service-Datenbank suchen, mit der Freiwillige ihre eigenen Profile verwalten können, ist Better Impact eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten. Die Plattform sorgt für genaue Daten, ohne dass Ihre Mitarbeiter diese manuell eingeben müssen. Kurz gesagt: Better Impact konzentriert sich auf Zeitersparnis und verspricht Koordinatoren durch die Automatisierung von Terminplanung und Erinnerungen bis zu 15 Stunden pro Woche Zeitersparnis.

Das herausragende Feature ist der ROI-Rechner für Freiwilligen-Software, mit dem Sie die geleisteten Stunden in einen messbaren Business Case für Ihr Board oder Ihre Spender umwandeln können.

Indem Sie die Einarbeitung und Schulung in die integrierten E-Learning-Module verlagern, können Sie automatisierte Qualifizierungspfade einrichten. Das bedeutet, dass sich ein Freiwilliger erst dann für eine bestimmte Schicht anmelden darf, wenn er die erforderlichen Schulungsquizze bestanden hat.

Die besten Features von Better Impact

Ermöglichen Sie Freiwilligen die Selbstplanung, damit Ihr Team seine Schichten über ein Portal oder eine App selbst auswählen kann – und sparen Sie sich den E-Mail-Verkehr.

Erstellen Sie benutzerdefinierte E-Learning-Module, um die Einarbeitung und Schulung online durchzuführen, und stellen Sie so sicher, dass jeder neue Mitarbeiter vor seinem ersten Einsatz gut vorbereitet ist

Erstellen Sie mit einem Klick ROI-Berichte, die Freiwilligenstunden in messbaren Wert und Ergebnisse für die Gemeinschaft für die Stakeholder umwandeln

Versenden Sie automatische Schicht-Erinnerungen per Text oder E-Mail, um eine hohe Anwesenheitsquote zu gewährleisten und alle in Echtzeit über Änderungen im Zeitplan auf dem Laufenden zu halten

Limitierungen von Better Impact

Es ist Freiwilligen nicht möglich, ihre Verfügbarkeit in einen Kalender einzutragen, sodass niemand ihnen Schichten zuweisen kann

Benutzer empfinden Antragsformulare als einschränkend

Preise von Better Impact

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bessere Bewertungen und Rezensionen auf Better Impact

G2: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Better Impact?

Das meint ein G2-Rezensent dazu:

Die Software ist benutzerfreundlich für Freiwillige, die Smartphone-Apps schätzen. Der Kundenservice ist erstklassig. Es gibt außerdem Benutzergruppen, in denen Sie Weitere Informationen darüber erhalten können, wie andere in Ihrer Branche Better Impact nutzen.

Die Software ist benutzerfreundlich für Freiwillige, die Smartphone-Apps schätzen. Der Kundenservice ist erstklassig. Es gibt außerdem Benutzergruppen, in denen Sie Weitere Informationen darüber erhalten können, wie andere in Ihrer Branche Better Impact nutzen.

15. Rallly (Am besten geeignet für Teams, die sich lediglich auf einen Termin für ein Meeting oder ein Ereignis einigen müssen)

via Rallly

Rally ist eine praktische Wahl, wenn Sie Zeit für ein Freiwilligentreffen oder ein einmaliges Projekt finden müssen, ohne den Aufwand einer vollständigen Datenbank. Es ist ein schlankes Umfrage-Tool, das entwickelt wurde, um den E-Mail-Verkehr zu reduzieren. Sie wählen einfach ein paar mögliche Termine in einem Kalender aus, senden den Link an Ihr Team und lassen die Teammitglieder über den Termin abstimmen, der für sie am besten passt.

Es betrachtet die Terminplanung als einen kollaborativen Prozess; sobald eine Umfrage abgeschlossen ist, kann es automatisch Kalendereinladungen an alle Abstimmenden versenden und so die Verwaltungsarbeit effizient abschließen, ohne dass Sie Ihr Team manuell auf dem Laufenden halten müssen.

Zwar erfolgt keine Nachverfolgung von langfristigen Dienststunden bei Rallly, doch dank seiner Fähigkeit, die Koordination über mehrere Regionen hinweg durch automatische Erkennung der Zeitzonen zu bewältigen, ist es ein gutes Mikro-Tool für verteilte Teams.

Die besten Features von Rallly

Erstellen Sie in Sekundenschnelle Umfragen für Meetings, indem Sie mögliche Termine und Uhrzeiten auf einer einfachen Oberfläche des Kalenders auswählen

Automatische Synchronisierung über Zeitzonen hinweg, damit Freiwillige an anderen Standorten oder Teams in verschiedenen Regionen die Umfrage in ihrer jeweiligen Ortszeit sehen

Erleichtern Sie die werbefreie Koordination auf einer übersichtlichen, minimalistischen Oberfläche, die den Fokus auf den Zeitplan statt auf Marketing von Drittanbietern legt

Ermöglichen Sie eine anonyme Teilnahme, um die Hemmschwelle für neue Freiwillige zu senken, die möglicherweise zögern, ein weiteres Konto anzulegen oder persönliche Daten freizugeben.

Limitierungen von Rallly

Es fehlt eine Freiwilligendatenbank, sodass Sie Info über Kontaktdaten, Verzichtserklärungen oder den Einsatzverlauf nicht innerhalb der Plattform speichern können

Keine schichtbezogene Logik wie maximale Limitierungen der Belegung oder wiederkehrende Schichtmuster, wodurch es für den täglichen Betrieb ungeeignet ist

Preise für Rallly

Hobby: Free Forever

Pro: 7 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Rallly

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Rallly?

Dies ist ein Zitat eines G2-Rezensenten:

Es ermöglicht Teams, ihre benutzerdefinierten Arbeitsabläufe und die Berichterstellung an ihre Bedürfnisse anzupassen, und lässt sich mit anderen tools integrieren.

Es ermöglicht Teams, ihre benutzerdefinierten Arbeitsabläufe und die Berichterstellung an ihre Bedürfnisse anzupassen, und lässt sich mit anderen Tools integrieren.

📖 Lesen Sie auch: Alternativen und Konkurrenten zum Rallly-Projektmanagement

16. TimeCounts (Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Teams, die Wert auf eine übersichtliche, moderne Community-Atmosphäre legen)

via TimeCounts

Timecounts ersetzt herkömmliche Freiwilligendatenbanken durch ein öffentlich zugängliches Portal, auf dem Unterstützer nach Rollen suchen und sich dafür anmelden können. Die Plattform konzentriert sich auf den Onboarding-Prozess und ermöglicht es Ihnen, obligatorische Checklisten für neue Freiwillige zu erstellen.

Sie können von Freiwilligen verlangen, dass sie Schulungs-Videos ansehen, Zertifikate hochladen oder digitale Verzichtserklärungen unterzeichnen, bevor das System ihnen erlaubt, an einer Schicht teilzunehmen.

Es verfügt außerdem über eine integrierte „Double the Donation“-Partnerschaft, die den Arbeitgeber eines Freiwilligen bei der Registrierung identifiziert. So kann Ihre Organisation automatisch die Nachverfolgung und Beantragung von „Dollars for Doers“-Zuschüssen durchführen, bei denen Unternehmen Geld für die ehrenamtlichen Stunden ihrer Mitarbeiter spenden, ohne dass zusätzliche Tätigkeiten zur Berichterstellung erforderlich sind.

Die besten Features von TimeCounts

Starten Sie in wenigen Minuten einen Community Hub im Design Ihrer Organisation, der sich farblich und stilistisch nahtlos an Ihre Organisation anpasst und so ein nahtloses Erlebnis für Freiwillige bietet

Automatisieren Sie Checklisten für die Einarbeitung, um sicherzustellen, dass alle neuen Freiwilligen ihre Schulung und den Papierkram fertiggestellt haben, bevor sie sich für Schichten anmelden dürfen

Nutzen Sie leistungsstarke Filter, um Freiwillige schnell anhand von benutzerdefinierten Tags, Fähigkeiten oder einem bestimmten „Gelöschten“ Status für spezielle Aufgaben zu finden

Führen Sie eine automatische Synchronisierung der Daten zwischen Ihren Anmeldeformularen und Ihrer Hauptdatenbank durch, um manuelle Einträge zu vermeiden und Ihre Mitgliederliste auf dem neuesten Stand zu halten

Limitierungen von TimeCounts

Die Berichterstellung ist eher visuell als technisch, sodass sie sich zwar hervorragend für schnelle Übersichten eignet, aber möglicherweise nicht die Detailgenauigkeit bietet, die für komplexe Prüfungen von staatlichen Fördermitteln erforderlich ist.

Es fehlt die Möglichkeit, Lebensläufe als Anhang beizufügen

Preise für TimeCounts

Free Forever

Pro: 59 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu TimeCounts

G2: 4,2/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über TimeCounts?

Das meint ein G2-Rezensent dazu:

Der Kundensupport ist unübertroffen. Ich hatte viele Fragen, die innerhalb von 10 Minuten bis 24 Stunden beantwortet oder bearbeitet wurden. Sehr beeindruckend.

Der Kundensupport ist unübertroffen. Ich hatte viele Fragen, die innerhalb von 10 Minuten bis 24 Stunden beantwortet oder bearbeitet wurden. Sehr beeindruckend.

17. Rosterfy (Am besten geeignet für globale Ereignisse und Organisationen, die eine automatisierte, durchgängige Rekrutierung benötigen)

via Rosterfy

Rosterfy ist die Lösung auf Enterprise-Niveau für die Koordination von Freiwilligen bei Großveranstaltungen. Es ist die Plattform hinter bedeutenden weltweiten Ereignissen wie dem Sydney-Marathon und SXSW, bei denen die Verwaltung von Tausenden von Menschen mehr als nur einen Kalender erfordert. Sie nutzt intelligente Automatisierung, um den gesamten Lebenszyklus eines Freiwilligen zu verwalten, von der ersten Bewerbung über die Schulung bis hin zur Einsatzplanung vor Ort.

Diese Plattform umfasst zudem spezielle Module für Corporate Social Responsibility (CSR) und Service Learning. So können Organisationen sowohl einzelne Freiwillige als auch ganze Mitarbeitergruppen und Universitätsfachbereiche über ein einziges Dashboard verwalten.

Die besten Features von Rosterfy

Automatisieren Sie den Onboarding-Prozess durch die Einrichtung von Workflows, die Freiwillige ohne manuelles Eingreifen durch die Rekrutierung, Schulung und Compliance-Prüfungen führen

Starten Sie eine eigene Freiwilligen-App, damit Ihr Team unterwegs in Echtzeit Zugriff auf seine Zeitpläne, Schulungsunterlagen und Schichtänderungen hat

Führen Sie ein Belohnungs- und Anerkennungsprogramm ein, das E-Abzeichen, Zertifikate und Gutscheine nutzt, um Ihre Leistungsträger für zukünftige Ereignisse zu motivieren

Erstellen Sie detaillierte DEI- und ESG-Berichte, um Stakeholdern anhand von Echtzeitdaten und Nachverfolgung des ROI die Wirkung Ihres Freiwilligenprogramms zu belegen

Limitierungen von Rosterfy

Es fehlt ein zuverlässiger Kundensupport

Es gibt keine Ansicht, um zu sehen, welche Änderungen am System vorgenommen wurden und von wem

Preise für Rosterfy

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Rosterfy

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rosterfy?

Ein Capterra-Rezensent hat dieses tool bewertet:

Es ist einfach zu bedienen, und die Mitarbeiter von Rosterfy stehen mir stets zur Seite und schlagen Verbesserungen für unser Portal vor, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Es ist benutzerfreundlich, nicht nur für Administratoren, sondern auch für unsere Benutzer, was sehr wichtig ist. Wir haben Automatisierungen für Erinnerungen eingerichtet und ein Feedback-System integriert.

Es ist einfach zu bedienen, und die Mitarbeiter von Rosterfy stehen mir stets zur Seite und schlagen Verbesserungen für unser Portal vor, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Es ist benutzerfreundlich, nicht nur für die Administratoren, sondern auch für unsere Benutzer, was sehr wichtig ist. Wir haben Automatisierungen für Erinnerungen eingerichtet und ein Feedback-System integriert.

18. HandsOn Connect (Am besten geeignet für große gemeinnützige Organisationen und multinationale Unternehmen, die eine Salesforce-basierte CRM-Verbindung benötigen)

via HandsOn Connect

Nutzen Sie HandsOn Connect, wenn Ihre Organisation über einfache Anmeldelisten hinausgewachsen ist. Das Tool gehört nun zur Galaxy Digital-Familie und basiert direkt auf Salesforce, wodurch es riesige Datensätze über mehrere Speicherorte hinweg verarbeiten kann. Wenn Sie Tausende von Freiwilligendaten neben komplexen Spenderkampagnen, Lobbyarbeit und internationalen Programmen verwalten müssen, ist dies eine gute Wahl.

Für globale Organisationen erweist sich das Dashboard zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Plattform im Laufe der Zeit als sehr nützlich. Es kategorisiert die Daten zu den Auswirkungen Ihrer Projekte automatisch in exportierbare Metriken für jährliche CSR-Berichte.

Und um die technischen Lücken zu schließen, die bei Salesforce häufig auftreten, bieten sie außerdem einen Virtual System Administrator-Service an, bei dem Ihnen ein engagierter Experte zur Seite steht, der sich um Ihre Backend-Konfiguration kümmert.

Die besten Features von HandsOn Connect

Verwalten Sie globale Freiwilligenprogramme mit einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche, die Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch und mehrere andere Sprachen unterstützt

Führen Sie eine Synchronisierung der Daten von Freiwilligen und Spendern innerhalb des Salesforce Nonprofit Success Pack durch, um herauszufinden, welche Unterstützer am ehesten finanziell beitragen werden

Erstellen Sie mit dem LlamaSite-Plugin benutzerdefinierte HTML- und CSS-Vorlagen, um Ihre Freiwilligenangebote direkt auf Ihrer WordPress-Website anzuzeigen

Verfolgen Sie die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) mit vorkonfigurierten Dashboards für die Berichterstellung, die genau aufzeigen, inwieweit Ihre Projekte den globalen Wirkungsstandards entsprechen

Limitierungen von HandsOn Connect

Hohe technische Einstiegshürde, da die Plattform auf Salesforce basiert und in der Regel einen geschulten Administrator erfordert, um das System einzurichten und zu warten

Für kleine Gruppen kann dies unerschwinglich sein, da Sie oft sowohl für die HandsOn Connect-Lizenz als auch für spezialisierte Salesforce-Beratung bezahlen müssen, um das Beste daraus zu machen

Preise für HandsOn Connect

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu HandsOn Connect

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,1/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HandsOn Connect?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

Die einfache Bearbeitung unserer öffentlichen Website und die einfache Interaktion von Mitarbeitern ohne Administratorrechte mit dem Partnerportal. Das Update auf Version 3.0 hat das Ganze noch viel besser gemacht!

Die einfache Bearbeitung unserer öffentlichen Website und die einfache Interaktion von Mitarbeitern ohne Administratorrechte mit dem Partnerportal. Das Update auf Version 3.0 hat das Ganze noch viel besser gemacht!

19. Givlly Volunteer Management (Am besten geeignet für Sozialdienstleister (SSAs) und gemeinnützige Organisationen, die ein integriertes Lernmanagementsystem benötigen)

via Givlly

Givlly konzentriert sich auf den gesamten Lebenszyklus der Freiwilligenarbeit. Die Lösung deckt alles ab, von der benutzerdefinierten Einarbeitung und den Vorstellungsgesprächen bis hin zum Einsatz der Freiwilligen in bestimmten Rollen und der Nachverfolgung ihrer Anwesenheit über eine spezielle mobile App. Da sie auch ein Modul zur Spenderverwaltung enthält, können Sie sehen, wie Ihr Freiwilligenengagement direkt mit Ihren Spendenkampagnen zusammenhängt.

Das integrierte Learning Management System (LMS) unterstützt Automatisierungen in Lernpfaden. So können Sie obligatorische Compliance-Schulungen, wie z. B. Kurse zu Kinderschutz oder Datenschutz, direkt auf der Plattform durchführen. Ein Freiwilliger erhält erst dann den Status „Freigegeben“, wenn er die ihm zugewiesenen Module erfolgreich abgeschlossen und die dazugehörigen Tests bestanden hat.

Die besten Features von Givlly Volunteer Management

Verwalten Sie die Schulung von Freiwilligen mit einem integrierten Learning Management System (LMS), um Kurse durchzuführen und die Nachverfolgung von Zertifizierungen direkt auf der Plattform zu ermöglichen

Automatisieren Sie die CSR-Nachverfolgung, um Dankesbriefe und Wirkungsberichte für Unternehmenspartner zu erstellen, ohne Daten manuell eingeben zu müssen

Nutzen Sie spezielle mobile Apps für Administratoren und Freiwillige, um Termine zu verwalten, die Nachverfolgung von Anwesenheiten durchzuführen und unterwegs zu kommunizieren

Passen Sie Onboarding-Workflows benutzerdefiniert an, um spezifische Interviewphasen und Screening-Fragen einzubeziehen, die auf die Sicherheitsstandards Ihrer Organisation zugeschnitten sind

Limitierungen von Givlly Volunteer Management

Im Vergleich zu älteren Plattformen sind die Integrationsmöglichkeiten mit Drittanbietern begrenzt, sodass Sie für alle Vorgänge möglicherweise hauptsächlich auf die integrierten tools von Givlly zurückgreifen müssen

Der umfangreiche Funktionsumfang erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit, da Benutzer in einer einzigen Benutzeroberfläche durch Module für Schulungen, Spenden und Ereignisse navigieren müssen

Preise für Givlly Volunteer Management

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Givlly Volunteer Management

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

20. Jotform Volunteer Management Suite (Am besten geeignet für kleine Teams, die Formularübermittlungen in automatisierte Boards mit Aufgaben umwandeln möchten)

via Jotform

Jotform ist weithin für seine Formulare bekannt, doch seine Boards-Feature macht es zu einem vollwertigen Tool für Projektmanagement bei gemeinnützigen Organisationen. Es wurde entwickelt, um die Lücke zwischen dem Ausfüllen eines Bewerbungsformulars durch einen Freiwilligen und der tatsächlichen Zuweisung einer Aufgabe durch einen Koordinator zu schließen.

Wenn jemand ein Anmeldeformular einreicht, kann die Software automatisch eine Karte für eine Aufgabe auf einem visuellen Board erstellen, sodass kein neuer Teilnehmer in einem ungelesenen Posteingang untergeht.

Die KI-Agenten können erste Anfragen von Freiwilligen rund um die Uhr bearbeiten und bieten personalisierte Beratung, noch bevor diese eine Bewerbung ausfüllen. Um Datensilos zu vermeiden, ermöglicht das aktualisierte Salesforce Dynamic Prefill, Echtzeitdaten aus Ihrem CRM abzurufen, um Formularfelder auszufüllen, wodurch sichergestellt wird, dass die Informationen zu den Freiwilligen plattformübergreifend konsistent bleiben.

Die besten Features der Jotform Volunteer Management Suite

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben, indem Sie eingereichte Freiwilligenformulare sofort in bearbeitbare Karten auf Ihrem Projekt-Board umwandeln

Verwalten Sie Prioritäten und Fälligkeitsdaten, um wichtige Fristen wie Förderanträge oder Genehmigungen für Ereignisse im Blick zu behalten

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie den Mitgliedern des Teams ermöglichen, Kommentare und Status-Updates direkt auf den Karten der Freiwilligen zu hinterlassen

Sammeln Sie während des ersten Anmeldeprozesses elektronische Signaturen für Haftungsausschlüsse und Geheimhaltungsvereinbarungen mithilfe der integrierten Jotform Sign-Features

Limitierungen der Jotform Volunteer Management Suite

Es handelt sich nicht um eine spezielle Freiwilligendatenbank, da die Plattform auf Formularen und Aufgaben basiert und nicht auf einem langfristigen CRM zur Verwaltung von Unterstützerbeziehungen.

Für die kostenlosen und niedrigeren Tarife gelten Übermittlungslimits, was einschränkend sein kann, wenn Sie jeden Monat eine hohe Anzahl an Freiwilligenanmeldungen haben

Preise für die Jotform Volunteer Management Suite

Starter: Free-Plan

Bronze: 39 $/Monat

Silver: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zur Jotform Volunteer Management Suite

G2: 4,7/5 (über 4.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über die Jotform Volunteer Management Suite?

Das meint ein Capterra-Rezensent dazu:

Einfache Einrichtung und Datenerfassung, das Formular ist sehr übersichtlich gestaltet. Keine technischen Ausfälle. Es ist sehr benutzerfreundlich.

Einfache Einrichtung und Datenerfassung, das Formular ist sehr übersichtlich gestaltet. Keine technischen Ausfälle. Es ist sehr benutzerfreundlich.

ClickUp Volunteers ist die richtige Wahl!

Beim Freiwilligenmanagement geht es darum, Alles miteinander zu verknüpfen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann. Die Tools auf dieser Liste können auf unterschiedliche Weise helfen, aber wenn Ihre Workflows auf Formulare, Tabellen, Chats und Berichte verteilt sind, gehen Dinge leicht unter.

Genau hier setzt ClickUp neue Maßstäbe und bündelt Ihren gesamten Freiwilligen-Workflow an einem Ort. Von der Erfassung von Anmeldungen über Formulare bis hin zur sofortigen Umwandlung in umsetzbare Aufgaben bleibt alles von Anfang an übersichtlich organisiert. Wenn Ihre Programme wachsen, hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, den Überblick zu behalten, indem es Freiwilligendaten zusammenfasst, Lücken aufzeigt und Ihnen hilft, smarter zu planen.

Und wenn es darum geht, den Fortschritt zu verfolgen, bieten Ihnen Dashboards eine Echtzeit-Ansicht über die Teilnahme, die protokollierte Zeit und die Programmleistung, ohne dass Sie ständig nach Updates suchen müssen. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅