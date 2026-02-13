Die 10 besten Alternativen zu Galaxy KI für Arbeit, Schreiben und Recherche

Galaxy AI ist eine Reihe von KI-Features von Samsung Electronics, die in Galaxy-Geräte wie Smartphones, Tablets und Wearables integriert sind. Sie kombiniert geräteinterne und Cloud-KI, um Produktivität, Kreativität und Kommunikation zu unterstützen.

Die Plattform eignet sich gut für schnelle Bearbeitungen, Zusammenfassungen, Übersetzungen, Textunterstützung und einfache Schreibaufgaben auf Mobilgeräten. In Bereichen wie Bildverständnis und Kontexterkennung überschneidet sie sich auch mit Tools wie Google Lens.

Da die Arbeit immer komplexer wird, zeigen sich allmählich die Grenzen eines gerätezentrierten KI-Systems. Aufgaben wie intensive Recherche, Erstellung langer Inhalte, Datenanalyse, Berichterstellung und toolübergreifende Zusammenarbeit erfordern oft umfassendere Funktionen, als native mobile KI bieten kann.

In den folgenden Abschnitten untersuchen wir Alternativen zu Galaxy KI, die diese breiteren Anwendungsfälle unterstützen, und beschreiben, was jede Plattform bietet, einschließlich der Schlüssel-Limits und Preise, um Ihnen eine effektivere Auswahl zu ermöglichen.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Galaxy KI achten?

Die richtige Wahl hängt von Ihrem spezifischen Anwendungsfall ab und davon, wie Sie KI über die Geräteunterstützung hinaus einsetzen möchten. Vor der Auswahl einer Alternative sollten Sie jedoch einige wichtige Faktoren berücksichtigen.

Persistenz über Aufgaben und Dateien hinweg: Stellen Sie sicher, dass das Tool den Kontext über Dokumente, Unterhaltungen oder Projekte hinweg beibehält, anstatt ihn bei jeder Eingabeaufforderung oder Sitzung zurückzusetzen.

Support für Zusammenarbeit und gemeinsame Arbeit: Bevorzugen Sie Alternativen zu Galaxy AI, die es mehreren Personen ermöglichen, an denselben Inhalten, Dateien oder Workflows zu arbeiten, anstatt die Nutzung von KI auf individuelle Interaktionen zu beschränken.

Kontrolle über Ausgabequalität und Tonfall: Wählen Sie kostengünstige Alternativen zu Galaxy KI, mit denen Sie Ausgaben verfeinern, iterieren und steuern können, anstatt einmalige Antworten mit begrenzten benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten zu produzieren.

Integration in alltägliche Arbeitswerkzeuge: Suchen Sie nach einem Tool, das eine Verbindung zu Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Projekt-Tools, E-Mail, Cloud-Speicher und Ihrem gesamten Tech-Stack bietet.

Skalierbarkeit bei steigendem Arbeitsaufkommen: Stellen Sie sicher, dass das Tool auch dann noch nützlich ist, wenn die Aufgaben komplexer, häufiger oder teamorientierter werden, anstatt nur für den einfachen persönlichen Gebrauch optimiert zu sein.

Klare Limite, Preise und Datenverarbeitung: Bewerten Sie, wie sich Limite, Preisstufen und Richtlinien zur Datensicherheit ändern, wenn Sie die Plattform verstärkt für Ihre tägliche Arbeit nutzen.

Die besten Alternativen zu KI-Funktionen von Galaxy auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Vergleichstabelle aller tools, die es auf unsere Liste der besten Alternativen geschafft haben:

Tool Wichtigste Funktionen Am besten geeignet für Preise* ClickUp Arbeitsmanagement, Dokumente, KI-Schreibunterstützung, Automatisierung von Aufgaben, Zusammenarbeit Teams, die Arbeit, Dokumente und Zusammenarbeit über die geräteinterne KI hinaus organisieren Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Microsoft Copilot KI-Unterstützung in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams Teams, die Microsoft 365 für Dokumente, Meetings und E-Mails verwenden Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat pro Benutzer Claude Langfristiges Denken, Dokumentenanalyse, Schreib- und Forschungsworkflows Autoren und Forscher, die mit langen Dokumenten und komplexen Analysen arbeiten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Google Gemini Recherche, Bearbeitung von Dokumenten, multimodale Eingaben, visuelle und akustische Ausgaben Teams, die Suche, Dokumente und kreative Recherche kombinieren Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7,99 $/Monat ChatGPT Schreiben, Planen, Recherchieren, benutzerdefinierte Assistenten, gemeinsame Workspaces Einzelpersonen und Teams, die einen flexiblen, universell einsetzbaren KI-Assistenten benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Linguix Grammatik, einheitlicher Tonfall, Vorlagen, Unterstützung beim Verfassen mehrsprachiger Texte Teams, die ihre tägliche Geschäftskommunikation standardisieren Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat Alteryx Datenaufbereitung, Automatisierung von Analysen, geregelte KI-Workflows Teams, die datenintensive Analysen und Workflows zur Entscheidungsfindung automatisieren Kostenpflichtige Pläne ab 250 $/Monat pro Benutzer Krater. ai Erstellung von Text, Bildern, Audio und Animationen Kreative Teams, die visuelle und multimediale Inhalte produzieren Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Magai Zugriff auf mehrere KI-Modelle, Personas, Prompt-Management Benutzer und Agenturen, die mit mehreren KI-Modellen arbeiten Kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat pro Benutzer NinjaChat KI Dokumentenanalyse, Zusammenfassungen, Mindmaps, Bilderzeugung Generalisten, die Dokumente und Medien in Lernressourcen umwandeln Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat

Die besten Alternativen zu Galaxy KI

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Alternativen zu Galaxy KI, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern, Workflows automatisieren, Inhalte erstellen und über eine benutzerfreundliche Oberfläche effizient zusammenarbeiten können:

1. ClickUp (Der beste KI-Assistent für alle Ihre Arbeiten)

E-Mails und Nachrichten schnell mit ClickUp Brain erstellen

Chat-basierte KI-Tools sind hervorragend geeignet, um Antworten zu generieren. Aber sie kommen nicht über die Ausführung hinaus.

ClickUp ist als konvergierter KI-Arbeitsbereich konzipiert, in dem die KI direkt in Ihren Projekten, Aufgaben und Dokumenten zum Einsatz kommt.

Sehen wir uns an, wie ClickUp als die Nummer 1 unter den Alternativen zu Galaxy KI abschneidet 👇

Machen Sie alles in Ihrem Workspace durchsuchbar und zugänglich

Zunächst einmal vereint ClickUp Enterprise Search alle Ihre Arbeitsdaten in einem einzigen durchsuchbaren Bereich. Es verwandelt verstreute Informationen aus Ihren verschiedenen Tools (einschließlich Drive, Notion, Slack, Gmail und mehr) in eine einzige zuverlässige Quelle.

Durchsuchen Sie Ihren gesamten Workspace und alle verbundenen Tools mit KI.

Alles in Ihrem Workspace ist durchsuchbar und zugänglich.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchtools, die auf Schlüsselwörtern basieren, versteht es natürliche Sprache, um Fragen zu interpretieren und Ergebnisse im vollständigen Kontext zurückzugeben. Und da ClickUp Inhalte häufig indexiert, spiegeln Ihre Suchanfragen den aktuellen Stand Ihres ClickUp-Workspaces wider.

✏️ Notiz: Die Suche in all Ihren tools muss nicht zwangsläufig ein Risiko für Ihre Daten bedeuten. ClickUp Connected Search sorgt dafür, dass alles auffindbar und dennoch sicher bleibt. Die Plattform ist GDPR-, ISO-, HIPAA- und SOC 2-konform und verzichtet vollständig auf das Training oder die Speicherung von Daten durch Dritte.

Kontextbezogene KI, die Ihre Arbeit versteht

Mit der vernetzten Suche finden Sie, was Sie brauchen. Wie geht es weiter?

ClickUp Brain, die integrierte kontextbezogene KI, hilft Ihnen dabei, sich zurechtzufinden.

Stellen Sie Fragen in einfacher Sprache, erhalten Sie schnelle Zusammenfassungen von Projektaktualisierungen, identifizieren Sie Hindernisse, fassen Sie Projekte zusammen und extrahieren Sie Aktionspunkte aus Meeting-Protokollen.

Angenommen, Sie leiten eine Produkteinführung mit Aufgaben, die sich über Dokumente, Kommentare, Slack-Threads und Meeting-Notizen verteilen.

Sie tippen: „Was verhindert die Markteinführung im dritten Quartal?“

ClickUp Brain scannt Live-Daten in Ihrem ClickUp-Workspace – Aufgaben-Status, überfällige Abhängigkeiten, aktuelle Kommentare und Meeting-Protokolle. Es erkennt, dass Designfreigaben ausstehen, zwei technische Aufgaben verzögert sind und eine Abhängigkeit im Zusammenhang mit der rechtlichen Prüfung noch nicht geklärt ist.

Von dort aus können Sie:

Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Start-Status für die Stakeholder.

Verwandeln Sie Blockaden in zugewiesene Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten.

Automatische Erstellung von Follow-ups für noch nicht abgeschlossene Genehmigungen

Aktualisieren Sie das Projekt-Dokument mit dem aktuellen Status der Ausführung.

Stellen Sie Fragen, erhalten Sie sofort Antworten und vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Brain.

So können Sie KI in ClickUp als persönlichen Assistenten nutzen, um ständige Kontextwechsel zu vermeiden und sich wieder besser konzentrieren zu können 👇

Greifen Sie auf mehrere KI-Modelle im selben Workspace zu

ClickUp Brain bietet Ihnen Zugriff auf mehrere externe KI-Modelle über eine einzige Benutzeroberfläche. Sie müssen nicht zwischen Tools wechseln, mit Registerkarten jonglieren oder separate Abonnements verwalten.

Der Zugriff auf Modelle wird über ClickUp Brain abstrahiert. Die gesamte KI-Nutzung bleibt zentralisiert, auf Berechtigungen basierend und innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces überprüfbar. Dies verhindert die Fragmentierung, die häufig auftritt, wenn Teams für verschiedene Aufgaben auf mehrere eigenständige KI-Tools zurückgreifen.

Greifen Sie mit ClickUp Brain an einem Ort auf führende LLMs zu.

Häufige Anwendungsfälle sind: Claude für Langform-Argumentationen, tiefgehende Analysen und Synthesen

ChatGPT für schnelles Entwerfen, Ausführen und Arbeiten auf Ebene der Aufgaben

Gemini für informationsintensive oder querverweisende Recherchen

📌 Beispiel: Ein Strategieteam kann Gemini zur Analyse umfangreicher Forschungsquellen, Claude zur Zusammenfassung der Erkenntnisse in einer Erzählung und ChatGPT zur Umsetzung dieser Erzählung in umsetzbare Aufgaben verwenden – und das alles, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Überlassen Sie Super Agents die schwere Arbeit, die zu erledigen ist

Super Agents sind Umgebungs-KI-Assistenten, die kontinuierlich in Ihrem Workspace tätig sind. Sie beobachten, was bei Aufgaben, Zeitleisten, Abhängigkeiten und Aktivitätsmustern geschieht, und reagieren dann auf veränderte Bedingungen – ohne jedes Mal eine Aufforderung zu benötigen.

Anstatt darauf zu warten, dass jemand ein Problem bemerkt oder ein Update anfordert, halten Super Agents die Arbeit im Hintergrund am Laufen.

📌 Beispiel: Ein Super Agent kann: Fassen Sie Sprint-Retrospektiven zusammen und heben Sie Lieferrisiken hervor, bevor der nächste Sprint beginnt.

Erkennen Sie überfällige oder ins Stocken geratene Aufgaben und benachrichtigen Sie automatisch die zuständigen Eigentümer.

Überwachen Sie den Fortschritt des Projekts und erstellen Sie regelmäßig Statusberichte für die Beteiligten.

Als Auslöser für die Lösung von Folgeaufgaben dienen Abhängigkeiten, die abgeschlossen sind oder sich der Status ändert. 🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über Super Agents für KI-gestütztes Projektmanagement zu erfahren.

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie Unterhaltungen arbeitsbezogen. Verwandeln Sie Nachrichten in Aufgaben, taggen Sie Eigentümer und halten Sie Entscheidungen mit der Ausführung verbunden, anstatt sie in Threads zu begraben – mit ClickUp Chat

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit einfachen, programmierfreien Regeln oder KI-gestützter Logik mithilfe von ClickUp Automatisierungen

Verbinden Sie ClickUp mit Tools wie Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion und vielen mehr. ClickUp-Integrationen sorgen dafür, dass Dateien, Unterhaltungen und Updates in einem System zusammenlaufen, sodass Ihr Workspace zur einzigen Quelle wird.

Halten Sie Ideen, Kommentare oder Aktualisierungen per Sprache fest und wandeln Sie sie mit Talk to Text sofort in strukturierten Text um.

Limitierungen von ClickUp

Der breite Bereich an Features kann für Erstbenutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch Kundenprojekte. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche viele Stunden Zeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Aktualisierungen, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.

2. Microsoft Copilot (Am besten geeignet für Teams, die Microsoft 365 verwenden und KI-Support für Dokumente, Meetings und E-Mails wünschen)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot ist ein KI-gestützter digitaler Begleiter, der gängige KI-Anwendungsfälle in Dokumenten, Meetings und der Kommunikation unterstützt. Im Mittelpunkt steht eine sichere Chat-Oberfläche auf Enterprise-Niveau, die mit den neuesten Modellen arbeitet.

Sie können umschalten zwischen „Quick Response” für Schnelligkeit und „Think Deeper” für komplexe Überlegungen. Dies ist auch hilfreich, wenn Sie dichte Protokolle von Meetings oder Projekte mit mehreren Dateien bearbeiten.

Für die Zusammenarbeit im Team bieten Copilot Pages einen robusten Workspace. Sie können Teile einer Chat-Antwort auf eine Seite ziehen, wo alle gemeinsam bearbeiten, Inhalte aus anderen Dateien einfügen und gemeinsame Materialien verfeinern können.

Außerdem gibt es Copilot Notebooks, die für tiefgreifendere Recherchen und strukturierte Problemlösungen entwickelt wurden. Sie können Dateien, Notizen zu Meetings und Weblinks in einem einzigen Notizbuch sammeln, um Copilot in den vollständigen Kontext eines lang laufenden Projekts einzubetten.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Entwerfen Sie Inhalte, generieren Sie Ideen, erstellen Sie Listen und organisieren Sie Informationen mithilfe von offenen Eingabeaufforderungen.

Kombinieren Sie Copilot mit den Microsoft 365-Apps, die Sie bereits verwenden, wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams, um Formelvorschläge zu erhalten, E-Mail-Threads zusammenzufassen und Meetings zusammenzufassen.

Automatisieren Sie die Anrufverwaltung, indem Sie wichtige Punkte, Eigentümer und nächste Schritte sowohl für VoIP- als auch für PSTN-Anrufe erfassen.

Limitierungen von Microsoft Copilot

Für Nicht-Microsoft-365-Benutzer bleibt Copiliot weiterhin unzugänglich.

Preise für Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Kostenlos verfügbar mit einem berechtigten Microsoft 365-Abonnement

Microsoft 365 Copilot Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Copilot?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Microsoft Copilot am besten gefällt, ist, dass es wie ein intelligenter Assistent innerhalb der tools funktioniert, die ich bereits verwende, und mir dabei hilft, Inhalte zu erstellen, Daten zu analysieren oder Informationen schnell zusammenzufassen. Am hilfreichsten ist seine Fähigkeit, Zeit bei wiederholenden Aufgaben zu sparen, Ideen zu generieren und Erkenntnisse zu liefern, deren manuelle Erfassung viel länger dauern würde.

3. Claude (Am besten geeignet für Autoren und Forscher, die mit langen Dokumenten und komplexen analytischen Aufgaben arbeiten)

via Claude

Claude AI ist eine fortschrittliche KI für Unterhaltungen, die auf Klarheit, Sicherheit und komplexes Denken ausgelegt ist.

Die von Anthropic entwickelte Software kann Dokumente analysieren, Informationen zusammenfassen und strukturierte Texte entwerfen. Claude AI unterstützt kollaborative Workflows durch die Integration mit Content-Pipelines und Entwicklertools über APIs.

Zunächst einmal unterstützt es die Zusammenarbeit auf Expertenniveau bei anspruchsvollen Aufgaben, von kritischen Analysen bis hin zum Verfassen langer Texte. Sie können Dokumente einmal hochladen und dann in verschiedenen Unterhaltungen darauf verweisen, was für eine nachhaltige KI in Workflows des Geschäfts, die Konsistenz erfordern, von großem Wert ist.

Er kann ganze Bücher, lange PDF-Dateien oder große Codebasen in einer einzigen Sitzung analysieren und eignet sich daher gut zum Zusammenfassen von 100-seitigen Dokumenten oder zum Navigieren in komplexen Systemen ohne manuelles Chunking.

Die besten Features von Claude

Erhalten Sie detaillierte Verweise auf die genauen Sätze und Passagen, die Claude zur Generierung von Antworten verwendet, was zu besser überprüfbaren und vertrauenswürdigeren Ergebnissen führt.

Führen Sie Arbeiten mit Hunderten von Tools und APIs aus, z. B. die Aktualisierung von CRM-Datensätzen oder die Planung von Meetings über Ihre gesamte Infrastruktur hinweg.

Analysieren Sie Daten, erstellen Sie Visualisierungen, überprüfen Sie Dokumente, bewerten Sie Entscheidungen oder schlüsseln Sie Schlüssel-Entscheidungen auf.

Limitierungen von Claude

Benutzer des 20-Dollar-Monatsplans erwähnen häufig strenge Zeichen- und Konversations-Limite, die lange, iterative Aufgaben wie das Code-Schreiben unterbrechen können.

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Team (für 5 oder mehr Personen) Standard-Platz: 25 $/Monat pro Benutzer Premium-Platz: 150 $/Monat pro Benutzer

Standardplatz: 25 $/Monat pro Benutzer

Premium-Platz: 150 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Standardplatz: 25 $/Monat pro Benutzer

Premium-Platz: 150 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Ein G2-Benutzer sagt:

Claude scheint sehr intelligent zu sein und gibt natürliche und intuitive Antworten. Die Antworten klingen so, wie man es von einer Person erwarten würde. Es scheint nicht wie ChatGPT zu halluzinieren. Vielmehr würde es zugeben, wenn es keine Antwort auf eine Frage hat. Es neigt auch dazu, sich besser an frühere Unterhaltungen zu erinnern als ChatGPT. Claude leistet auch hervorragende Arbeit bei der Analyse und Auswertung hochgeladener Dateien.

4. Google Gemini (Am besten geeignet für Teams, die forschungsintensive Arbeiten durchführen, bei denen Suche, Dokumente und visuelle Ausgaben kombiniert werden)

via Google Gemini

Google Gemini ist der KI-Assistent von Google für Lernen, Recherche und kreative Arbeit, insbesondere wenn Projekte Entdeckung, Synthese und Präsentation umfassen.

Sie können Studienführer und Quellenmaterial hochladen und diese Informationen dann in Quizze, Präsentationen oder visuelle Erklärungen umwandeln. Diese Ergebnisse dienen oft als Tools für die Produktivität in der Anfangsphase für Teams, die Ideen testen oder neue Mitarbeiter einarbeiten.

Bearbeiten Sie Ihre Dokumente, Recherchen oder Reden direkt in Gemini. Sie können Abschnitte erweitern, den Ton anpassen oder Inhalte an Ort und Stelle umstrukturieren, wodurch die Reibungsverluste reduziert werden, die normalerweise mit iterativen Schreibworkflows verbunden sind.

Mit Deep Research erstellt Gemini innerhalb weniger Minuten benutzerdefinierte Berichte. Diese dialogorientierte KI kann Ergebnisse auch in präsentationsfertige Gliederungen, Diagramme und strukturierte Zusammenfassungen umwandeln. Nutzen Sie dieses tool in Ihrem Google Workspace, um schneller von Rohdaten zu präsentationsfähigen Ergebnissen zu gelangen.

Die besten Features von Google Gemini

Durchsuchen Sie das Internet sowie Ihre Gmail-, Drive- und Chat-Konten, um genau die Informationen zu finden, die Sie für aktuelle Projekte und Meetings benötigen.

Erhalten Sie personalisierte Ideen, was Sie schreiben, was Sie als Nächstes lernen und wie Sie Ihren Workflow verbessern können, basierend auf Ihren bisherigen Gemini-Unterhaltungen.

Verstehen Sie Screenshots, Diagramme, PDFs und Whiteboards als erstklassige Eingaben und sparen Sie sich stundenlange manuelle Transkriptionen, Erklärungen und Hin- und Her-Kommunikation.

Einschränkungen von Google Gemini

Manchmal fällt es ihm schwer, Nuancen in langen, komplexen Unterhaltungen beizubehalten, was dazu führt, dass Details verloren gehen oder Absichten verschoben werden.

Preise für Google Gemini

Free

Google KI Plus: 7,99 $/Monat

Google KI Pro: 19,99 $/Monat

Google KI Ultra: 249,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Gemini?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze Gemini für eine Vielzahl von Aufgaben, von der Erstellung von Bildern und Dokumenten bis hin zu gründlichen Recherchen. Ich finde es toll, dass ich dank der umfassenden Recherchefunktionen von Gemini detaillierte Informationen zu jedem Thema finden kann und umfassende Details und Quellenangaben erhalte, was einfach fantastisch ist. Die Möglichkeit, Diagramme und Bilder in einem Bruchteil der Zeit zu erstellen, die normalerweise dafür benötigt würde, ist unglaublich wertvoll. Außerdem schätze ich das Feature „Canvas“, mit dem ich ganz einfach Prototypen entwerfen und Dokumente erstellen kann.

5. ChatGPT (Am besten geeignet für Einzelpersonen und Teams, die einen flexiblen KI-Assistenten für das Schreiben, Planen und Recherchieren benötigen)

via ChatGPT

Möchten Sie Ihre tägliche Arbeit mit einem universellen KI-Tool vereinfachen? Dann sollten Sie ChatGPT in Betracht ziehen. Es kann tiefgreifende, autonome Recherchen durchführen, die das Internet durchsuchen, Dutzende von Quellen zusammenfassen und in einem einzigen Flow einen zitierten Executive Brief liefern.

ChatGPT unterstützt das Schreiben, Planen, Analysieren und Lösen von Problemen in verschiedenen Branchen, vom Marketing über die Produktentwicklung bis hin zum Betrieb und zur Bildung. Dank seiner flexiblen, dialogorientierten Benutzeroberfläche ist es eine beliebte Wahl für Einzelpersonen und Teams, die schnelle Antworten, strukturierte Ergebnisse und anpassungsfähige KI-Unterstützung wünschen, ohne an ein bestimmtes Gerät oder Ökosystem gebunden zu sein.

Die besten Features von ChatGPT

Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Team Projektbereiche, in denen Briefings, Anweisungen, Skripte und Unterhaltungen als einzige Informationsquelle gespeichert werden können.

Setzen Sie benutzerdefinierte GPTs in Ihrem gesamten Unternehmen ein, damit alle Mitarbeiter denselben domänenspezifischen Assistenten mit kontrolliertem Zugriff nutzen können.

Verfassen und pflegen Sie Langformdokumente, wobei das Modell die Logik, Struktur und Stimme über Zehntausende von Wörtern hinweg beibehält.

Limit von ChatGPT

Bei längeren Unterhaltungen besteht die Gefahr von Halluzinationen, bei denen das Modell Informationen liefert, die zwar überzeugend klingen, aber sachlich falsch sind.

Preise für ChatGPT

Free

Go: 8 $/Monat

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was ich an ChatGPT am meisten schätze, ist die Art und Weise, wie es antwortet. Es analysiert Ihren Schreibstil und liefert Antworten, die auf den von Ihnen bevorzugten Ton und Ansatz zugeschnitten sind. Es enthält eine Fülle von Informationen und unterstützt mich bei allem, von meinen beruflichen Aufgaben bis hin zu alltäglichen Aktivitäten. Ich finde es auch sehr nützlich, um E-Mail-Vorlagen für produktbezogene und Forschungszwecke zu erstellen.

6. Linguix (Am besten geeignet für Teams, die eine einheitliche Grammatik und einen einheitlichen Ton in der Business-Kommunikation benötigen)

via Linguix

Linguix ist eine KI-Schreib-App für Teams, die Konsistenz, Geschwindigkeit und Kontrolle in der täglichen Kommunikation benötigen.

Er unterstützt das Schreiben in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Polnisch. Mit Verknüpfungen können Sie benutzerdefinierte Textersetzungen wie „//intro“ erstellen, die sofort zu vollständigen, vorgefertigten Vorlagen erweitert werden.

Der KI-Rewriter von Linguix kann alternative Formulierungen vorschlagen, um Klarheit, Tonfall und Lesbarkeit zu verbessern, während Content Score die Komplexität und Qualität bewertet. Sie können Ihre Texte auf Ihre Zielgruppe abstimmen.

Bei sensiblen Arbeiten sorgt der Secret Mode dafür, dass Ihr Text nach Beendigung der Sitzung nicht gespeichert wird, sodass Sie in einer datenschutzorientierten Umgebung der Bearbeitung arbeiten können.

Die besten Features von Linguix

Fügen Sie Ihrem Produkt mit dem Checker-SDK oder den eingebetteten Editor-Komponenten von Linguix eine Echtzeit-Grammatik- und Stilprüfung hinzu.

Wenden Sie einheitliche Schreibregeln, Verknüpfungen und Vorlagen an, um den Ton und die Qualität Ihres Produkts zu gewährleisten.

Bietet kontextbezogene Schreibvorschläge in mehreren unterstützten Sprachen, während Benutzer tippen.

Einschränkungen von Linguix

Im Allgemeinen mangelt es ihm an tiefgreifenden, langfristigen Argumentationsfähigkeiten in Bezug auf komplexe Zielgruppen, Absichten und geschäftliche Zusammenhänge.

Preise von Linguix

Free

Monatlich: 30 $/Monat

Linguix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 125 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Linguix?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es ist eines der besten tools, die wir für das Verfassen wichtiger Dokumente für unser Unternehmen verwendet haben. Es bietet uns einen Assistenten mit künstlicher Intelligenz, der uns dabei hilft, Projekte, Aufgaben und Artikel ohne Rechtschreib- oder Grammatikfehler zu liefern, und es bietet uns auch Kurse zur Verbesserung des Schreibens und zur Fehlerbehebung bei Wiederholungen.

Es ist eines der besten tools, die wir für das Verfassen wichtiger Dokumente für unser Unternehmen verwendet haben. Es bietet uns einen Assistenten mit künstlicher Intelligenz, der uns dabei hilft, Projekte, Aufgaben und Artikel ohne Rechtschreib- oder Grammatikfehler zu liefern, und es bietet uns auch Kurse zur Verbesserung des Schreibens und zur Fehlerbehebung bei Wiederholungen.

7. Alteryx (Am besten geeignet für mittelständische und große Teams, die Datenaufbereitungs- und Analyse-Workflows für die Automatisierung nutzen möchten)

via Alteryx

Wie können Sie KI-gestützte Entscheidungen nicht nur in einem einzelnen Chatfenster, sondern unternehmensweit zuverlässig gestalten?

Alteryx ist eine Analyseplattform, die Entscheidungsprozesse auf Ebene des Unternehmens operationalisiert. Sie kann Ihre rohen, fragmentierten Daten in kontrollierte, wiederholbare Entscheidungsworkflows umwandeln.

Alteryx verbindet sich direkt mit den Systemen, in denen Ihre Geschäftsdaten gespeichert sind, darunter AWS, Google Cloud und Salesforce, und bietet über 100 vorgefertigte Verbindungen.

Damit können Sie Ihre Daten durchsuchen, Eingaben in natürlicher Sprache vornehmen, visuelle Workflows zusammenstellen und diese zwischen Teams freigeben. Rollenbasierter Zugriff, Versionskontrolle und Protokollierungsfeatures auf Ausführungsebene sorgen dafür, dass Ihre automatisierten Entscheidungen sicher, überprüfbar und nachvollziehbar bleiben.

Die besten Features von Alteryx

Automatisieren Sie die Datenbereinigung und -aufbereitung, damit Marketing- und Vertriebsteams mit genauen und aktuellen Daten arbeiten können.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das gesamte Projekt an einem Ort, auch wenn Zeitleisten, Budgets, Risiken und Abhängigkeiten über Jira, CRM, ERP und Tabellenkalkulationen verteilt sind.

Verwandeln Sie rohe Projektdaten in entscheidungsreife Ansichten (E-Mails, Berichte und Präsentationen), um Antworten auf Fragen wie „Was blockiert uns?“, „Was driftet ab?“ und „Was sollten wir neu priorisieren?“ zu finden.

Limitierungen von Alteryx

Da die Plattform einen Großteil ihrer Daten in den Arbeitsspeicher lädt, kann es bei unzureichender RAM-Kapazität im Vergleich zu Spark-basierten Tools zu Problemen im Workflow kommen.

Preise für Alteryx

Starter Edition: 250 $/Monat pro Benutzer

Professional Edition: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise Edition: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Alteryx-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 660 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Alteryx?

Ein G2-Benutzer sagt:

Alteryx ist authentisch und intelligent in der Datenzusammenführung und -aufbereitung, wodurch erweiterte Analysen einfach durchgeführt werden können. Das Programm ermöglicht schnelle statistische, prädiktive und räumliche Analysen in einer einzigen Anwendung. Alteryx ist zeitfokussiert und verfügt über Automatisierungsfunktionen, die Geschwindigkeit und Effizienz steigern.

8. Krater. ai (Am besten geeignet für Marketing- und Kreativteams, die schnell visuelle und multimediale Inhalte produzieren)

Krater. ai ist eine KI-Tool-Suite, mit der Sie in Sekundenschnelle textuelle und visuelle Kontexte erstellen können.

Wählen Sie aus vorgefertigten Rollen wie Datenanalysten, Pädagogen, Vermarktern, Entwicklern oder Forschern, um die Ergebnisse mit klareren Absichten zu steuern.

Was den Inhalt betrifft, unterstützt Krater die Bildgenerierung und -bearbeitung durch natürliche Sprache. Mit einfachen Befehlen können Sie eine Szene beschreiben, Hintergründe ändern, die Beleuchtung anpassen, Farben ändern oder Elemente hinzufügen. Es unterstützt auch grundlegende AnimationsWorkflows, sodass Sie ein Bild hochladen und beschreiben können, wie es sich bewegen soll.

Was Krater auszeichnet, ist seine modulare „Ergänzungsbibliothek”. Diese promptbasierten tools decken Anwendungsfälle wie SWOT-Analysen, Wettbewerbsforschung, Transkription, Umfragedesign, Headline-Generierung und SQL-Abfragen ab.

Die besten Features von Krater.ai

Erstellen Sie originelle Hintergrundmusik für YouTube-Videos, Podcasts und Streams in jedem Genre, wie Pop, Rock, Jazz, Klassik und Elektronik.

Laden Sie PDFs, Word-Dokumente und Bilder auf die Plattform hoch und extrahieren Sie bestimmte Details, vergleichen Sie Dateien oder erstellen Sie sofortige Zusammenfassungen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Grafiken für Social-Media-Beiträge, Anzeigen und Kampagnen, ohne auf Stockbilder zurückgreifen zu müssen.

Einschränkungen von Krater.ai

Einige Ergebnisse müssen noch manuell bearbeitet werden, um einen vollständig ausgefeilten, professionellen Standard zu erreichen.

Preise für Krater.KI

Plus: 9 $/Monat

Pro: 20 $/Monat

Ultra: 49 $/Monat

Maximal: 99 $/Monat

Krater. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Krater. KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefällt besonders, wie einfach und intuitiv die Plattform ist. Selbst wenn man noch keine Erfahrung mit KI-Tools hat, fühlt man sich nicht überfordert. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist beeindruckend, und ich fand die generierten Inhalte relevant und kreativ. Außerdem schätze ich es, dass Krater.ai mehrere KI-Features an einem Ort vereint, wodurch ich Zeit spare, da ich nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln muss.

9. Magai (Am besten geeignet für Benutzer und Agenturen, die Arbeiten über mehrere KI-Modelle hinweg verwalten)

via Magai

Die All-in-One-Plattform für generative KI Magai ermöglicht es Ihnen, KI-Modelle während einer Unterhaltung zu wechseln und GPT-Anweisungen modellübergreifend wiederzuverwenden. Magai zentralisiert diese auf einem einzigen Dashboard.

Sie können Eingabeaufforderungen speichern, Chats organisieren und Dateien hochladen. Laden Sie Ihre Kollegen für die Zusammenarbeit im Team zu einem KI-Chat ein, in dem Unterhaltungen und Kontexte gespeichert werden. Legen Sie anschließend benutzerdefinierte Zugriffsrechte und Berechtigungen auf Team- oder Projekt-Ebene fest.

Der Prompt Enhancer wertet vage Eingabeaufforderungen automatisch zu hochwertigen Eingaben auf. Magai enthält über 40 integrierte Personas, die verschiedene Arten von Arbeiten übernehmen, vom Schreiben und Kundensupport bis hin zu Analysen und technischen Anwendungen wie der Generierung von Regex-Mustern. Diese Personas speichern Ihre Anweisungen einmalig und wenden sie dann auf jedes Modell an.

Die besten Features von Magai

Wählen Sie das beste KI-Modell für jede Aufgabe: Verwenden Sie ChatGPT für Landingpages, Claude für E-Mail-Sequenzen und Gemini für visuelle Assets.

Erstellen Sie Videos mit führenden generativen KI-Modellen, darunter fortschrittliche Tools von Runway ML, Kling Video und Minimax.

Legen Sie benutzerdefinierte Zugriffsrechte, Kontexte und Berechtigungen pro Projekt oder Team fest, um den Informationsaustausch zu vereinfachen.

Magai-Limitierungen

Das Freigeben von Chats an ein Team ist nicht intuitiv; selbst innerhalb eines Workspaces müssen separate Freigabegruppen erstellt werden.

Magai-Preise

Solo: 30 $/Monat pro Benutzer

Team: 40 $/Monat

Magai-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Magai?

Ein G2-Benutzer sagt:

Magai bietet alles, was Sie sich vorstellen können. Text-zu-Text-Chats enthalten Optionen für weit über 30 LLMs, und das Team fügt neue Modelle hinzu und entfernt alte, sobald diese entwickelt werden. Auch die Text-zu-Bild- und Bild-zu-Bild-Modelle sind umfangreich und bieten die Möglichkeit, Ihr eigenes Flux-basiertes LoRA zu entwickeln. Die Chat-Funktionen sind einfach zu bedienen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr LLM während des Chats zu wechseln und verschiedene Personas zu verwenden.

10. NinjaChat KI (Am besten geeignet für Generalisten, die Dokumente und Medien in Zusammenfassungen und Lernmaterialien umwandeln)

via NinjaChat KI

NinjaChat AI ist eine All-in-One-Assistenzplattform, die externe KI-Modelle wie GPT-4, Gemini und Claude in einem zentralen hub zusammenführt.

Mit NinjaChat können Sie Blogbeiträge, Werbetexte, E-Mails, Essays und Zitate verfassen, wobei Ihnen spezielle tools für Plattformen wie Google, Facebook, LinkedIn und Instagram zur Verfügung stehen. Wenn Sie mit langen Texten arbeiten, können Sie diese zusammenfassen oder umschreiben, damit sie natürlicher klingen.

Wenn Sie mit visuellen Elementen arbeiten müssen, können Sie Bilder aus Text generieren, Hintergründe oder Wasserzeichen entfernen und die Bildqualität verbessern. Sie können auch Medien in Text umwandeln, indem Sie Audio-, Video-, Sprach- und Bilddateien transkribieren.

Die besten Features von NinjaChat KI

Entwickeln Sie Bilder aus Text und verwandeln Sie Ideen sofort in umfassende, KI-generierte Mindmaps.

Verwandeln Sie PDFs, YouTube-Videos oder Nur-Text in Mindmaps, Karteikarten oder Flussdiagramme, die Ihnen das Lernen und Wiederholen von Informationen erleichtern.

Schreiben Sie Texte um, um Tonfall, Klarheit und Flow zu verbessern, holprige Sätze zu glätten, komplexe Ideen zu vereinfachen und generierte Inhalte natürlicher klingen zu lassen.

Einschränkungen von NinjaChat KI

Einige Benutzer berichten, dass es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, um alle vielfältigen Tools und Features zu beherrschen, insbesondere im Vergleich zu einfacheren Einzweck-Apps.

Preise für NinjaChat KI

Starter: 9 $/Monat

Pro: 18 $/Monat

Experte: 25 $/Monat

NinjaChat KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Erweitern Sie Ihre tägliche Arbeit mit ClickUp, der Nummer 1 unter den Galaxy KI-Alternativen.

Die meisten dieser KI-Tools befinden sich außerhalb Ihrer Arbeit. Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp hingegen ist direkt in Ihre Aufgaben, Projekte und täglichen Workflows integriert.

ClickUp kombiniert KI mit Live-Projekten, Aufgaben, Dokumenten, Unterhaltungen und Zeitleisten in einem System. Das bedeutet, dass die KI nicht nur versteht, was Sie fragen, sondern auch, was bereits geschieht, was blockiert ist und was als Nächstes zu tun ist.

Die Vorteile der Konvergenz sind:

Der Kontext entsteht dort, wo die Arbeit stattfindet, nicht in kopierten Eingabeaufforderungen.

Eigentümerschaft und Zeitleisten sorgen für mehr Verantwortlichkeit

Ihre KI-Teamkollegen, die Super Agents, erledigen die Schwerarbeit für Sie.

Sind Sie bereit, die Leistungsfähigkeit eines konvergenten KI-Arbeitsbereichs zu entdecken? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen

Galaxy KI eignet sich hervorragend für schnelle Hilfe auf dem Gerät (Zusammenfassungen, Bearbeitungen, Übersetzungen), ist jedoch nicht dafür ausgelegt, den Kontext über Projekte hinweg zu übertragen. Sobald die Arbeit Dokumente, Aufgaben, Genehmigungen und mehrere Personen umfasst, benötigen Sie ein System, das Entscheidungen, Dateien und Nachverfolgungen miteinander verbindet – und nicht über verschiedene Apps verstreut.

Priorisieren Sie Tools, die Ihre Arbeit beständig und teilbar machen: 1) gemeinsame Spaces für Dokumente und Aufgaben, 2) kollaboratives Arbeiten mit Berechtigungen, 3) Integrationen mit Ihrem Stack, 4) KI, die Ergebnisse in zugewiesene Aktionspunkte mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten umwandeln kann.

KI-Antworten sind einmalige Reaktionen (Zusammenfassungen, Umformulierungen, Ideen). KI-Ausführung bedeutet, dass das System diese Ergebnisse für die Arbeit nutzen kann – zum Erstellen von Aufgaben, Aktualisieren von Dokumenten, Zuweisen von Eigentümern, Auslösen von Automatisierungen und Nachverfolgung des Fortschritts –, sodass Erkenntnisse nicht in einem Chatfenster verloren gehen.

Teams reduzieren die Ausbreitung von KI, indem sie die Arbeitsorte zentralisieren. Bewahren Sie Eingabeaufforderungen, Ergebnisse, Entscheidungen und Folgemaßnahmen in einem gemeinsamen Workspace (Dokumente + Aufgaben + Chat) auf, damit die Ergebnisse durchsuchbar, mit Berechtigungen versehen und wiederverwendbar sind – anstatt über persönliche Chats und Registerkarten verstreut zu sein.

Allgemeine KI-Tools sind leistungsstark, aber sie verstehen nicht automatisch Ihre Projektstruktur, Zuständigkeiten und Zeitleisten. Ein Workspace-Tool füllt diese Lücke: Es verbindet die KI-Ergebnisse mit der Ausführung, sodass Ihr Team ohne manuelles Kopieren und Einfügen von „Erkenntnissen“ zu „Erledigt“ gelangen kann.