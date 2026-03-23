So erstellen Sie KI-Agenten für Vertriebsteams

Die Entwicklung eines KI-Vertriebsagenten mag zunächst einschüchternd wirken – insbesondere für Vertriebsmitarbeiter ohne technischen Hintergrund.

Vielleicht denken Sie: „Was ist, wenn ich Code schreiben, Machine-Learning-Modelle trainieren oder komplexe Systeme miteinander verknüpfen muss?“ 😣

In Wirklichkeit ist es viel einfacher als das.

Sie benötigen drei Dinge: eine klare Vertriebsstrategie, eine durchdachte Planung der Vertriebsagenten und eine No-Code-KI-Plattform wie ClickUp, um Ihre Vertriebsagenten zum Leben zu erwecken.

Sind Sie bereit, zu erfahren, wie das geht?

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie leistungsstarke KI-Agenten für Vertriebsteams ohne technischen Aufwand erstellen können. Steigern Sie noch heute die Produktivität Ihres Teams und den Erfolg Ihrer Vertriebsunterstützung. 💪🏼

Was sind KI-Agenten für Vertriebsteams?

KI-Agenten für Vertriebsteams sind intelligente Systeme, die Vertriebsworkflows durchgängig automatisieren. Dazu gehören die Akquise, die Qualifizierung von Leads, die Vereinbarung von Meetings und die Nachverfolgung – ganz ohne ständige menschliche Eingriffe.

Im Gegensatz zu einfachen KI-Tools, die einmalige E-Mails oder Zusammenfassungen erstellen, verstehen KI-Agenten den Kontext, behalten Informationen über mehrere Interaktionen hinweg im Gedächtnis, lernen aus Ergebnissen, um ihre Leistung zu verbessern, und koordinieren Aktionen und Entscheidungen über verschiedene Tools hinweg.

Das Ergebnis ist ein autonomer Vertriebsworkflow, bei dem Planung, Kommunikation, Ausführung, Übergabe, Analyse und Entscheidungsfindung vollständig von der KI erledigt werden.

Mit KI-Vertriebsmitarbeitern können sich Ihre Vertriebsmitarbeiter auf den Aufbau von Beziehungen und die Erweiterung des Kundenstamms konzentrieren, anstatt sich mit manueller Routinearbeit zu beschäftigen.

Fallstudie: KI-gestütztes Pipeline-Management mit ClickUp Super Agents Die ClickUp Consultant Anna Bullock (Mitbegründerin der ABx2 Agency) entwickelte einen ClickUp-Super-Agenten für einen Client aus der Baubranche, bei dem die Service-Pipeline still und leise zusammenbrach. Leads blieben unbeachtet, Aufgaben waren überfällig und Kunden wurden nicht auf dem Laufenden gehalten – obwohl die gesamte Arbeit in ClickUp vorhanden war. Anstatt weitere manuelle Nachverfolgungen hinzuzufügen, erstellte Anna einen „Project Recovery Coach“-Superagenten innerhalb des bestehenden ClickUp-Workspaces des Clients. Der Agent machte sich an die Arbeit und überwachte den Space: Es hat Aufgaben markiert, bei denen seit mehr als 3 Tagen keine Aktivität stattgefunden hat

Es aktualisierte die Felder „Status“ und „Stimmung“ für die Konten in der Pipeline und

Vorgeschlagene nächste Schritte wie Nachfassen oder Kunden auf den neuesten Stand bringen. Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Pipeline-Qualität mit ClickUp Super Agents Jeden Tag erstellte es eine übersichtliche, nach Prioritäten geordnete Liste mit Kontakten und verwandelte verstreute Pipeline-Daten in umsetzbare nächste Schritte. 🌟 Das Ergebnis: Die Pipeline wurde aktiv überwacht, ohne dass der Client sie manuell überprüfen musste. Dadurch konnten Risiken frühzeitig erkannt werden, und es wurden klare tägliche Maßnahmen zu ihrer Behebung festgelegt. 👉🏼 Benötigen Sie Hilfe bei der Entwicklung und Bereitstellung eines benutzerdefinierten KI-Agenten, der so arbeitet wie Ihr Vertriebsteam?

Ihre Vertriebsteams sind mit Automatisierungstools bestens vertraut. Wahrscheinlich nutzen Sie diese bereits, um sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von E-Mails oder das Übertragen von CRM-Updates zu verwalten. KI-Vertriebsagenten bauen auf dieser Idee auf, bieten aber noch viel mehr:

Aspect KI-Vertriebsagenten Herkömmliche Tools für die Vertriebsautomatisierung So funktionieren sie Nutzen Sie große Sprachmodelle (LLMs), maschinelles Lernen (ML) und natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um Daten und Kontext zu analysieren, bevor Aufgaben ausgeführt werden Befolgen Sie vordefinierte Regeln und Auslöser, die vom Benutzer festgelegt wurden Rolle in VertriebsWorkflows Sie fungieren als Assistenten, die Vertriebsteams dabei helfen, Informationen zu analysieren, Kontaktmaßnahmen vorzubereiten und die nächsten Schritte in Geschäftsabschlüssen zu ermitteln Führen Sie vor allem repetitive operative Aufgaben im Hintergrund durch Kontextbewusstsein Erfassen Sie vergangene Interaktionen über verschiedene tools hinweg Hoher Kontextverlust, da jeder Durchlauf neu beginnt Anpassungsfähigkeit Passen Sie Antworten, Empfehlungen oder Ergebnisse je nach Situation an Führen Sie jedes Mal dieselbe Aktion aus, wenn ein Auslöser/eine Bedingung erfüllt ist Koordination verschiedener Tools Beziehen Sie Info aus verschiedenen Quellen (CRM, E-Mail, Meeting-Tools usw.) Verbinden Sie in der Regel zwei tools über einfache Auslöser-Workflows Lernen Verbessern Sie das System im Laufe der Zeit durch aktualisierte Eingabeaufforderungen, Trainingsdaten und Feedback der Benutzer Das Verhalten ändert sich nur bei manueller Bearbeitung der Regeln Skalierbarkeit Bewältigen Sie Tausende personalisierter Unterhaltungen. Verlieren Sie die Personalisierung bei der Skalierung Ausgabequalität Kann Zusammenfassungen, Erkenntnisse, Empfehlungen und mehr erstellen Führen Sie grundlegende Aktionen wie das Versenden von Nachrichten oder das Aktualisieren von CRM-Feldern durch Setup-Zeit In wenigen Minuten bis Stunden; nutzt natürliche Sprache und Iteration Das kann Wochen an Code-Entwicklung und manueller Regelkonfiguration erfordern

Praxisbeispiele für KI-Agenten für Vertriebsteams

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für KI-Agenten in ClickUp, die Sie erstellen oder übernehmen können, um verschiedene Vertriebsfunktionen zu automatisieren:

Agent für Meeting-Zusammenfassungen : Zeichnet Verkaufsgespräche auf und transkribiert sie, erstellt Zusammenfassungen, extrahiert wichtige Aktionselemente und aktualisiert CRM-Systeme

KI-Follow-up-Bot: Erstellt nach Meetings personalisierte Follow-up-Nachrichten, schlägt nächste Schritte für potenzielle Kunden vor und bereitet Kontakt-E-Mails auf der Grundlage früherer Unterhaltungen vor

Agent für die Lead-Qualifizierung: Prüft eingehende Leads, analysiert Unternehmensinformationen und Interaktionssignale und priorisiert potenzielle Kunden, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion höher ist

Einwandbearbeiter : Analysiert ins Stocken geratene Geschäfte, schlägt Gegenargumente vor und entwickelt Strategien zur Wiederbelebung per E-Mail

Deal-Zyklus-Tracker: Überwacht Veränderungen in der Deal-Aktivität, fasst die jüngsten Interaktionen mit einem potenziellen Kunden zusammen und benachrichtigt Vertriebsmitarbeiter, wenn ein Deal Aufmerksamkeit erfordert

🧠 Wissenswertes: 1966 schockierte ELIZA als erste dialogfähige KI die Welt. Das am MIT entwickelte Programm ahmte einen Therapeuten so überzeugend nach, dass Benutzer ihre tiefsten Geheimnisse freigaben – und damit schon vor Jahrzehnten bewiesen, dass Maschinen menschenähnliche Unterhaltungen führen können.

Warum Vertriebsteams KI-Agenten brauchen

Vertriebsmitarbeiter verlieren ganze Tage mit Tätigkeiten, die nicht zum Abschluss von Geschäften führen. Das Verständnis dieser spezifischen Probleme zeigt genau, warum KI-Agenten so wichtig sind:

Routinemäßige Aufgaben rauben wertvolle Verkaufszeit: Die Recherche von Unternehmenshintergründen, das manuelle Taggen von Leads, das Formatieren von Gesprächsnotizen und die Planung von Folgeaktionen kosten täglich 2–3 Stunden, die für die eigentliche Umsatzgenerierung verloren gehen. KI kann eine Die Recherche von Unternehmenshintergründen, das manuelle Taggen von Leads, das Formatieren von Gesprächsnotizen und die Planung von Folgeaktionen kosten täglich 2–3 Stunden, die für die eigentliche Umsatzgenerierung verloren gehen. KI kann eine Umsatzsteigerung von 3–15 % bewirken, indem sie all diese sich wiederholenden Aufgaben durch Automatisierung automatisiert, die den Abschlussprozess verlangsamen.

Der Kontext geht zwischen den Tools verloren: Ihre Vertriebsdaten sind über verschiedene Systeme verstreut. Zum Beispiel Kundenanfragen in E-Mails, Anrufaufzeichnungen in Meeting-Plattformen, Kundendaten in CRM-Systemen usw. Aufgrund dieser Ihre Vertriebsdaten sind über verschiedene Systeme verstreut. Zum Beispiel Kundenanfragen in E-Mails, Anrufaufzeichnungen in Meeting-Plattformen, Kundendaten in CRM-Systemen usw. Aufgrund dieser Arbeitsverstreuung fällt es Vertriebsmitarbeitern oft schwer, sich einen vollständigen Überblick über jeden Kunden zu verschaffen.

Überlastete Pipelines: Zweihundert Leads pro Vertriebsmitarbeiter klingen großartig, bis man feststellt, dass 80 % davon nie zu Abschlüssen führen. Es ist nahezu unmöglich, bei dieser Größenordnung die richtigen Leads manuell zu analysieren und zu priorisieren.

Mangelhafte Prognosefähigkeiten: Herkömmliche Herkömmliche tools zur Vertriebsautomatisierung bieten keine Echtzeit-Sichtbarkeit in das Käuferverhalten oder den Zustand der Pipeline, was es schwierig macht, die zukünftige Leistung vorherzusagen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung: Potenzielle Kunden interagieren zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Unternehmen, während menschliche Vertriebsmitarbeiter nur während der Arbeitszeiten reagieren können. Dies führt manchmal zu verpassten Chancen und frustrierten Interessenten.

Generische Kundenansprache: Je länger Ihre Liste mit potenziellen Kunden wird, desto schwieriger wird es, die Kundenansprache zu personalisieren. Sie haben nicht genug Zeit oder Kontextinformationen zu jedem potenziellen Kunden, was bedeutet, dass Ihre Nachrichten entweder generisch sind oder auf Vorlagen basieren.

KI-Agenten übernehmen nicht nur die Automatisierung von repetitiven Vertriebsaufgaben, sondern führen diese unter Berücksichtigung des gesamten Kontexts aus. Sie können Übergaben wie Menschen koordinieren, personalisierte Empfehlungen aussprechen und kontinuierlich im Hintergrund laufen, damit Ihre Vertriebsabläufe stets am Laufen bleiben.

⭐ Bonus: ClickUp Super Agents fungieren als KI-gestützte Kollegen, die direkt in Ihrem Workspace integriert sind. Sie ersetzen Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht, sondern übernehmen die manuellen Verwaltungsaufgaben, damit sich Ihr Team auf Strategie und Verkauf konzentrieren kann. Sie können mit Super Agents genauso interagieren wie mit einem Teamkollegen: Weisen Sie ihnen Aufgaben zu

Erwähnen Sie sie in Dokumenten, Chats und Aufgaben

Schicken Sie ihnen direkt eine Direktnachricht , um ihnen Routineaufgaben zu übertragen

Legen Sie Zeitpläne und Auslöser fest (z. B. „Erstellen Sie jeden Freitag einen Bericht“) Angetrieben von Ambient-KI arbeiten sie rund um die Uhr im Hintergrund, anstatt darauf zu warten, dass Sie eine Frage stellen. Sie verfügen über echte Fähigkeiten wie das Versenden von E-Mails, das Aktualisieren von CRM-Aufgaben und das Zusammenfassen von Anrufen – und das alles bei einem Gedächtnis auf menschlichem Niveau. 🍒 Das Tüpfelchen auf dem i: Sie müssen keinen Code schreiben, um benutzerdefinierte Super-Agenten zu erstellen. Beschreiben Sie einfach in einfacher Sprache, was der Agent zu erledigen hat, und unser Super Agent Studio richtet ihn in wenigen Minuten ein! 🎥 Um weitere Informationen über die Entwicklung von Super Agents zu erhalten, sehen Sie sich dieses Video an:

📚 Lesen Sie auch: Wie KI-Superagenten Vertriebsteams helfen, Geschäfte schneller abzuschließen

Wichtige Schlüsselkomponenten eines KI-Vertriebsagenten

Hinter jedem effektiven KI-Vertriebsagenten steht ein Framework, das definiert, wie er Informationen versteht, Entscheidungen trifft und Aufgaben ausführt:

Persona: Definiert die Rolle, die der Agent im Vertriebsprozess spielt, und wie er kommuniziert. Als Beispiel ein Vertriebsagent, der sich wie ein SDR-Assistent verhält

Wahrnehmung/Eingabeverarbeitung: Ermöglicht es dem Agenten, eingehende Informationen aus verschiedenen Quellen zu interpretieren, wie z. B. CRM-Daten, E-Mails, Meeting-Protokolle oder Aktivitäten von potenziellen Kunden

Speicher und Kontext: Hilft beim Speichern von Details aus kurzfristigen Unterhaltungen, der langfristigen Geschichte der Beziehung und episodischen Ereignissen (z. B. der bevorzugten Sprache des Kunden)

Planungs-Engine: Unterteilt Ziele wie „Eine Demo vereinbaren“ in kleinere Schritte und stellt sicher, dass der Agent bei der Unterstützung von Vertriebsaktivitäten einer logischen Abfolge folgt

Kernkompetenz: LLMs liefern die Intelligenz, die es dem Agenten ermöglicht, verschiedene Szenarien zu bewerten, Aufgaben zu durchdenken, menschliche Sprache zu verstehen, Informationen zusammenzufassen und umsetzbare Erkenntnisse zu generieren

Tool-Zugriff: Vorgefertigte Integrationen und benutzerdefinierte APIs helfen dem Vertriebsagenten, eine Verbindung zu Ihrer bestehenden Technologieinfrastruktur herzustellen

Funktionsweise: Gibt den Agenten die Möglichkeit, Aufgaben innerhalb des Workflows auszuführen, wie z. B. Meetings zu vereinbaren, Leads zu bewerten, E-Mail-Antworten zu entwerfen usw.

Sicherheitsvorkehrungen/Einschränkungen: Dies sind die Grenzen, innerhalb derer jeder Agent agiert. Sie stellen sicher, dass der Agent die Unternehmensrichtlinien befolgt, riskante Handlungen vermeidet und Entscheidungen mit hohem Risiko an menschliche Mitarbeiter weiterleitet.

Lernzyklus: Bezeichnet den Prozess, durch den der Agent aus Ergebnissen, neuen Daten oder Feedback lernt und seine Leistung verbessert

Ausgabeformatierung: Sobald der Agent eine Aufgabe fertiggestellt hat, müssen die Ergebnisse so dargestellt werden, dass sie für die Vertriebsteams leicht zu nutzen sind

👀 Wussten Sie schon? Der 1956 eingeführte Rolodex war das erste echte CRM. Diese drehbare Karte half Vertriebsmitarbeitern dabei, Hunderte von Kontakten und Gebieten zu verwalten, ohne sich mit dem Chaos loser Zettel herumschlagen zu müssen.

So erstellen Sie einen KI-Agenten für Vertriebsteams

Zeit zum Handeln!

Im Folgenden führen wir Sie durch fünf Schritte zur Erstellung von KI-Agenten für Vertriebsteams, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

⭐ Bleiben Sie dran – wir zeigen Ihnen außerdem, wie Sie ClickUp in jedem Schritt nutzen können, um diesen Prozess noch einfacher zu gestalten.

Schritt 1: Definieren Sie den Zweck und die Ziele

Sie sollten die Frage beantworten können: Warum entwickeln Sie diesen Agenten?

Geht es darum, eingehende Leads zu qualifizieren, personalisierte Demos vorzubereiten oder ins Stocken geratene Nachfassaktionen voranzutreiben? Legen Sie genau fest, welches Problem damit gelöst werden soll.

🔔 Denken Sie daran: Hochstrategische Aufgaben, wie das Aushandeln komplexer Verträge, erfordern menschliche Feinheiten, die KI noch nicht nachahmen kann. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Vertriebsaufgaben, die sich wiederholen, vorhersehbar und zeitaufwändig sind. Sobald Sie diese identifiziert haben, setzen Sie messbare Ziele (z. B. die Verkürzung der Qualifizierungszeit von 30 Minuten auf 2 Minuten pro Lead), damit Sie wissen, wann der Agent seinen Beitrag leistet.

📄 Dokumentieren Sie wiederholende Workflows und Ziele der Vertriebsmitarbeiter mit ClickUp Docs

Verwalten Sie alle Ziele, Aufgaben und Pläne Ihrer Vertriebsmitarbeiter auf einer einzigen Plattform mit ClickUp Docs

Wenn Sie damit beginnen, mehrere KI-Agenten zu entwickeln – beispielsweise einen für Meeting-Zusammenfassungen, einen für die Recherche nach potenziellen Kunden und einen dritten für Einblicke in die Pipeline –, wird es schnell schwierig, die Nachverfolgung des Aufgabenbereichs jedes einzelnen Agenten zu gewährleisten.

Mit ClickUp Docs können Sie diese Details klar festhalten, bevor Sie mit der Automatisierung beginnen. Skizzieren Sie die Agenten, die Sie erstellen möchten, definieren Sie die von ihnen unterstützten Workflows und legen Sie fest, welche zuerst entwickelt werden sollen.

Sie können umfangreiche Formatierungsoptionen nutzen, um diese Pläne übersichtlich zu gestalten, Teams einladen, in Echtzeit Verbesserungsvorschläge zu machen, und Text während der Umsetzung direkt in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

⭐ Bonus: Hier finden Sie einen einsteigerfreundlichen Leitfaden zur Nutzung von KI im Vertrieb.

Schritt 2: Entwerfen Sie die Architektur des Agenten

Nachdem Sie Ihre Ziele festgelegt haben, ist es an der Zeit, Ihren KI-Vertriebsagenten zu beschreiben und seine Funktionen zu definieren. Beginnen Sie mit dem Kernverhalten des Agenten:

Welche Aufgaben übernimmt er von Anfang bis Ende?

Welche Informationen erhält er als Eingabe und wie generiert er Ausgaben?

📌 Als Beispiel: Wenn der Agent beispielsweise die Nachbereitung von Meetings übernimmt, muss er Anrufprotokolle verarbeiten, wichtige Diskussionspunkte identifizieren und strukturierte Zusammenfassungen für Ihr CRM erstellen.

Legen Sie als Nächstes fest, wie viel Kontext und Speicher der Agent behalten soll. Geben Sie an, auf welche tools er zugreifen darf, sowie die jeweils erforderlichen Berechtigungen der Benutzer.

Überlegen Sie, wie der Agent Aufgaben abarbeitet – folgt er einer strengen Reihenfolge (Aufgabe A > B > C) oder passt er sich anhand der Daten an?

Berücksichtigen Sie schließlich auch Multi-Agenten-Systeme. Wenn Sie mehr als einen einsetzen, legen Sie fest, wie diese sich untereinander abstimmen sollen.

✍ Planen Sie das Setup Ihrer KI-Agenten visuell mit ClickUp Whiteboards

Visualisieren Sie mithilfe von ClickUp Whiteboards, wie Ihr KI-Vertriebsmitarbeiter arbeiten wird

ClickUp-Whiteboards bieten Ihnen eine unbegrenzte Arbeitsfläche, auf der Sie die Logik Ihres Agenten skizzieren können, bevor Sie mit der Erstellung beginnen.

Sie können:

Verwenden Sie verschiedene Formen wie Kreise, Rechtecke und mehr, um verschiedene Phasen des Workflows darzustellen

Verbinden Sie sie mit Pfeilen , um die Reihenfolge der Aufgaben darzustellen

Fügen Sie Haftnotizen hinzu, um spezifische Details wie Tool-Zugriff, Ausgabe-Formate und Leitplanken festzuhalten

Binden Sie Ihr Ziel-Dokument (aus Schritt 1) direkt in das Whiteboard ein, um sofort den Kontext zu sehen

Da Whiteboards die Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützen, können Vertriebsleiter, Teams für Betriebsaufgaben und andere Mitwirkende die Architektur gemeinsam überprüfen und Verbesserungsvorschläge direkt auf der Arbeitsfläche einbringen.

Schritt 3: Erstellen Sie die Schlüsselkomponenten Ihres Vertriebsagenten

Hier entwickeln Sie den Agenten auf der Grundlage des Plans, den Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

Wählen Sie zunächst einen leistungsstarken No-Code-Generator für KI-Agenten. Dieses Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Agenten über eine benutzerfreundliche Oberfläche ohne technischen Aufwand zu entwerfen, zu benutzerdefinieren, zu testen und einzusetzen.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, in dem Sie Vertriebsagenten direkt neben Ihrer täglichen Arbeit erstellen können. Das spart viel Zeit, die Sie sonst für das Hinzufügen von Kontext, das Konfigurieren von Agenten und den Datenaustausch zwischen tools aufwenden müssten.

Schauen wir uns an, wie das in der Praxis funktioniert:

KI-Agenten ohne Code erstellen: ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents machen Schluss mit der üblichen Komplexität beim Aufbau von KI-Systemen. Anstatt Tools zusammenzuflicken oder Modelle zu trainieren, können Sie Agenten mit einfachen, vertrauten Workflow-Komponenten erstellen, um echte Arbeitsabläufe viel schneller zu automatisieren.

Beginnen Sie mit einem klaren ZielDefinieren Sie die Aufgaben des Agenten mithilfe von Anweisungen in einfacher Sprache im Agent Builder innerhalb von ClickUp

Erstellen Sie Super-Agenten mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache in ClickUp

Gemeinsam optimieren Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um das Verhalten des Agenten zu verbessern (keine ML-Kenntnisse erforderlich)

Nutzen Sie Ihren bestehenden Arbeitsbereich als Plattform Ihre Super-Agenten greifen auf ClickUp-Aufgaben, Dokumente, den Chat und Integrationen wie Slack oder GitHub zu

Entwerfen Sie die Funktionsweise Legen Sie fest, wie Ihr Assistent interagiert (per Chatten oder Aufgaben), wie Daten fließen und wie er im Laufe der Zeit reagiert

Nutzen Sie vorhandene Daten Ihr Workspace enthält bereits den Kontext – eine separate Datenaufbereitung oder Beschreibung ist nicht erforderlich.

Schnell erstellen und optimieren Legen Sie Anweisungen, Auslöser und Bedingungen fest und verbessern Sie dann die Leistung, indem Sie die Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache anpassen. Sie müssen die Modelle nicht von Grund auf neu trainieren.

Testen Sie in realen Workflows Überprüfen Sie das Verhalten der Agenten direkt in Ihrem Workspace und passen Sie es bei Bedarf an

Einfache Bereitstellung und VerwaltungDie Agenten laufen mit Sicherheit innerhalb von ClickUp, mit integrierten Berechtigungen und kontinuierlicher Kontrolle

🤝 Kundenbericht: Bell Direct beweist, dass Sie kein technisches Team benötigen, um KI-Superagenten sinnvoll einzusetzen. Mithilfe von ClickUp Super Agents automatisierte das Team den gesamten Workflow für die Erfassung und Triage – von Anfang bis Ende – ohne Code oder neue Tools. 🌟 Die Ergebnisse: 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz, was bedeutet, dass mit denselben Ressourcen mehr Arbeit schneller erledigt wird

Kapazitäten im Umfang von zwei Vollzeitmitarbeitern werden frei und stehen nun für hochwertige strategische Aufgaben zur Verfügung

Über 800 E-Mails von Clients pro Tag werden in Echtzeit sortiert

Jeder kann mit KI-Agenten beginnen – Sie benötigen keine Programmierkenntnisse. ClickUp hat es so einfach gemacht, Agenten einzurichten und KI schrittweise in unser Betriebsmodell zu integrieren.

Jeder kann mit KI-Agenten beginnen – Sie benötigen keine Programmierkenntnisse. ClickUp hat es so einfach gemacht, Agenten einzurichten und KI schrittweise in unser Betriebsmodell zu integrieren.

Das Beste an den ClickUp Super Agents?

Sie müssen Ihren Agenten während der Entwicklung keine Informationen oder Hintergründe manuell eingeben.

Stattdessen übernehmen sie den Kontext, der bereits in Ihrem Workspace vorhanden ist – Aufgaben, Dokumente, Chats, Kommentare, Projekte, Meeting-Notizen und Kalender.

Diese kontextbezogene KI aktualisiert ihr Verständnis kontinuierlich in Echtzeit. Wenn also neue Informationen hinzukommen, wie beispielsweise eine zu einer Aufgabe hinzugefügte Zusammenfassung des Meetings oder eine in Ihrer Pipeline aktualisierte Phase des Deals, hat die KI sofort Zugriff auf diese Daten.

Dadurch können die Agenten Ergebnisse auf der Grundlage von Echtzeitinformationen statt veralteten Daten liefern.

🔑 Das Wichtigste auf einen Blick: Die Entwicklung von KI-Agenten muss nicht kompliziert sein – erfordert aber eine durchdachte Herangehensweise. Benötigen Sie benutzerdefinierte und spezialisierte Agenten für Ihre Workflows?

🧠 Verwalten Sie den Workspace-Kontext und den Speicher mit ClickUp Brain

Priorisieren Sie Aufgaben für die Umsetzung direkt aus Ihrem Workspace heraus mithilfe der kontextbezogenen Antworten von ClickUp Brain

ClickUp Brain ist die native KI-Ebene, die in Ihren Workspace integriert ist. Sie verknüpft Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen und versorgt Super-Agenten mit dem Kontext und den Informationen, die sie für eine effektive Arbeit benötigen.

Super Agents bauen auf dieser Ebene auf – sie nutzen diesen Kontext, um zu verstehen, was gerade passiert, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen in Ihren Workflows zu ergreifen.

📌 Beispiel: Ihr Vertriebs-Follow-up-Agent kann Notizen aus einem Erstgespräch, das Sie vor wenigen Minuten beendet haben, überprüfen, diese mit den Daten des potenziellen Kunden aus Ihrem integrierten CRM-Tool kombinieren und eine personalisierte Follow-up-Nachricht verfassen – ganz von selbst.

Wie sich ClickUp Brain von ClickUp Super Agents unterscheidet

ClickUp Brain hilft Ihrem Team dabei, zu verstehen, was gerade passiert und was als Nächstes zu erledigen ist. Es führt keine verketteten Workflows von Anfang bis Ende selbstständig aus, wie es Super Agents tun. Vielmehr unterstützt es die Vertriebsmitarbeiter im Hier und Jetzt mit den Infos, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Beantwortet Fragen zu Geschäften sofort „Wie ist der Status dieses Geschäfts?“ → Braun greift auf Aufgaben, Notizen und Aktivitäten zurück, während Super Agents entsprechende Maßnahmen ergreifen

Fasst Anrufe, E-Mails und Updates zusammen Brain kann vereinzelte Unterhaltungen in klare nächste Schritte umwandeln, während Super Agents diese strukturierte Info nutzen, um kontextbezogene Auslöser für Nachfassaktionen zu aktivieren

Entwürfe für Nachfassaktionen und Angebote Brain erstellt E-Mails auf Basis des Geschäftskontexts; Super Agents können Aktionen versenden oder planen

Deckt Risiken und Lücken auf Brain kann ins Stocken geratene Geschäfte oder fehlende Aktualisierungen aufzeigen. Super Agents können noch einen Schritt weiter gehen und die richtigen Teammitglieder benachrichtigen oder ihnen Aufgaben zuweisen, damit diese Maßnahmen ergreifen können

Zentralisiertes Vertriebswissen Durch den Abruf von Wissen aus früheren Geschäften, Dokumenten und Playbooks beantwortet Brain die Fragen der Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit. Die Agenten wenden dieses Wissen in den tatsächlichen Workflows an

🎥 Bonus: Hier sind einige der besten KI-Agenten für den Vertrieb und die CRM-Automatisierung 👇

⚙ Erstellen Sie Automatisierungen ganz nach Ihren Wünschen

Automatisieren Sie wiederholende Vertriebsaufgaben mit ClickUp Automatisierungen und sparen Sie Zeit

ClickUp Automatisierungen bieten Ihnen die Flexibilität, bei einfachen, routinemäßigen und gut vorhersehbaren Aufgaben, wie zum Beispiel der Änderung der Prioritäten von Aufgaben, auf regelbasierte Automatisierungen zurückzugreifen.

Wählen Sie aus unserer vorgefertigten Liste von Auslösern, Bedingungen und Aktionen oder chatten Sie mit Brain, um eine benutzerdefinierte Automatisierung zu entwerfen. So oder so helfen sie Ihnen dabei, routinemäßige Verwaltungsaufgaben auf Autopilot zu stellen, ohne für jede kleine Aufgabe ein eigenes KI-Tool oder einen eigenen KI-Agenten einrichten zu müssen, wodurch der KI-Wildwuchs reduziert wird.

👀 Wussten Sie schon? ClickUp bietet über 1000 native Integrationen, um Ihre KI-Vertriebsagenten mit externen Apps zu verbinden. Wählen Sie einfach die von Ihnen verwendeten Tools aus, umschalten Sie sie und greifen Sie sofort auf Ihre Daten zu. Verbinden Sie KI-Vertriebsagenten über ClickUp-Integrationen mit externen Datenquellen

Schritt 4: Agenten testen und optimieren

Es ist wichtig, KI-Agenten zu testen, bevor sie in großem Maßstab eingeführt werden. So lassen sich die Genauigkeit der KI, die Konsistenz der Ergebnisse und die allgemeine Stabilität der Pipeline überprüfen.

Sie können Ihren Vertriebsagenten auf verschiedene Arten testen:

Testen Sie den Agenten in verschiedenen Szenarien: Geben Sie Ihrem Agenten unterschiedliche Eingaben, um zu sehen, wie er reagiert. Wenn es sich beispielsweise um einen Lead-Management-Agenten handelt, geben Sie ihm einen heißen Inbound-Lead im Vergleich zu einem kalten Nurture-Fall. Überprüfen Sie manuell, ob die Qualifikationsbewertung, der Entwurf für eine E-Mail und die nächsten Schritte für jedes Szenario relevant sind.

Führen Sie A/B-Tests mit verschiedenen Versionen durch: Erstellen Sie zwei oder drei Varianten Ihres Agenten mit leicht unterschiedlichen Anweisungen oder Formaten für die Ausgabe. Lassen Sie diese parallel laufen, um vor der Bereitstellung zu sehen, welche Version bessere Ergebnisse liefert.

Um die Leistung genau zu messen, sollten Sie diese Metriken zu Agenten und Workflows im Auge behalten:

Reaktionszeit der Agenten

Fehlerquote

Verbesserung der Pipeline-Geschwindigkeit

Zeitersparnis pro Vertriebsmitarbeiter

Steigerung der Konversionsrate

Reduzierung manueller Aufgaben

Verfeinern Sie Ihre KI-Agenten schließlich nach Bedarf.

📊 Überwachen Sie die Leistung Ihrer Vertriebsagenten in Echtzeit mit ClickUp-Dashboards

Visualisieren Sie die Leistung Ihrer KI-Vertriebsagenten mithilfe von ClickUp-Dashboards

ClickUp-Dashboards bündeln Ihre Mitarbeiter- und Vertriebsdaten in einer Live-Ansicht, sodass Sie Probleme oder Erfolge sofort erkennen können, ohne sich durch Berichte wühlen zu müssen.

Verwenden Sie Drag-and-Drop-Karten – wie Kreisdiagramme, Liniendiagramme und Tabellen –, um Ihre KPIs genau so zu visualisieren, wie Sie es möchten.

Integrierte Filter machen das Ganze noch präziser. Sie müssen nicht für jede Rolle ein eigenes Dashboard erstellen. Erstellen Sie stattdessen einfach ein Master-Dashboard und nutzen Sie Filter, um die Metriken anzuzeigen, die für Sie am wichtigsten sind.

Überwachen, bewerten und verbessern Sie Ihren ClickUp-Agenten kontinuierlich, indem Sie ihn über KI-Karten in ClickUp-Dashboards überwachen.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter mit KI-Karten, die von ClickUp Brain unterstützt werden. Dabei handelt es sich um dynamische Widgets, die Ihre Dashboard-Daten in Echtzeit analysieren.

Sie können beispielsweise eine KI-Karte verwenden, um Ihre Dashboard-Daten (wie die Reaktionszeiten der Mitarbeiter) automatisch auszuwerten und drei Verbesserungsvorschläge zu erhalten.

📮 ClickUp Insight: 30 % der Befragten geben an, dass ihre größte Frustration bei KI-Agenten darin besteht, dass diese zwar selbstbewusst klingen, aber Fehler machen. Das liegt meist daran, dass die meisten Agenten isoliert arbeiten. Sie reagieren auf eine einzelne Eingabe, ohne zu wissen, wie Sie Dinge gerne zu erledigen haben, wie Sie arbeiten oder welche Prozesse Sie bevorzugen. Super Agents arbeiten anders. Sie nutzen zu 100 % den Kontext, den sie direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats, Meetings und Updates in Echtzeit beziehen. Und sie behalten über einen längeren Zeitraum hinweg aktuelle, präferenzbasierte und sogar episodische Erinnerungen. Und genau das macht aus einem Vertriebsmitarbeiter einen selbstbewussten Ratgeber und einen proaktiven Kollegen, der mit den Entwicklungen Schritt halten kann.

Schritt 5: Teamübergreifende Bereitstellung

Führen Sie schließlich den Vertriebsagenten ein, damit dieser die alltäglichen Routinearbeiten übernimmt.

Beobachten Sie, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter damit umgehen. Bei der frühen Einführung treten oft kleine Lücken zutage, die während der Testphase nicht aufgefallen sind.

Sammeln Sie dieses Feedback in der ersten Phase der Einführung, um den Agenten zu optimieren, bevor Sie ihn unternehmensweit ausrollen.

Ebenso wichtig ist es, angemessene Vertriebsschulungen anzubieten. Vertriebsmitarbeiter sollten wissen, wofür der Assistent zuständig ist, welche Eingaben er benötigt und wann sie sich auf ihn verlassen sollten, anstatt eine Aufgabe selbst zu erledigen.

Klare Anweisungen verhindern unrealistische Erwartungen und sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen KI und Menschen.

🧠 Wissenswertes: Tupperware-Partys kamen in den 1940er Jahren auf, als Brownie Wise begann, Kochvorführungen für Hausfrauen zu veranstalten. Durch den Direktverkauf von Plastikbehältern schuf sie ein Direktvertriebsmodell, das Unternehmerinnen stärkte, lange bevor Karrieren in Unternehmen üblich waren.

Die KI-Funktionen von ClickUp für Vertriebsteams

Moderne Vertriebsteams müssen eine überwältigende Menge an Informationen bewältigen.

Anstatt als eigenständiges KI-Tool zu fungieren, bewältigt ClickUp Brain diese Komplexität, indem es künstliche Intelligenz direkt in Ihren Workspace integriert.

Es lässt sich nahtlos in Aufgaben, Dokumente, Chats, Dashboards und verbundene Apps integrieren und hilft Ihnen dabei, Informationen zu finden, Mitteilungen zu entwerfen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Erkenntnisse aus Ihren Daten zu gewinnen.

Schauen wir uns an, wie das geht:

Verbinden Sie sich und suchen Sie in Ihrem gesamten Workspace

Nutzen Sie die ClickUp AI Enterprise Search, um Informationen aus Ihrem Workspace auf Knopfdruck abzurufen

Die Fähigkeit eines Vertriebsmitarbeiters, innerhalb von Sekunden den richtigen Kontext zu finden, kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, potenzielle Kunden anzusprechen und die tägliche Produktivität zu steigern.

Mit der ClickUp AI Enterprise Search können Sie Informationen aus Ihrem gesamten Workspace abrufen, indem Sie einfach beschreiben, was Sie suchen.

Sie müssen nicht mehr in Ordnern stöbern oder Zeit damit verschwenden, sich zu erinnern, wo Sie eine Datei gespeichert haben. Geben Sie einfach Ihre Abfrage in die Suchleiste ein. Zum Beispiel: „Finde Notizen vom letzten Anruf mit Acme Corp“ oder „Zeige mir Dokumente zum Preisangebot für Unternehmen.“

Die KI durchsucht Ihren gesamten Workspace und die verbundenen Apps, um sofort die relevantesten Ergebnisse anzuzeigen.

Erstellen Sie E-Mails und Vertriebsmaterialien schneller

Verwenden Sie ClickUp Brain, um E-Mails zu verfassen, die zu 100 % auf den Kontext zugeschnitten sind

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihrem Vertriebsteam dabei zu helfen, Inhalte an drei zentralen Stellen zu erstellen: Dokumente, Aufgaben und Chat, und standardisieren Sie diese mit gespeicherten Eingabeaufforderungen und Vorlagen.

Nutzen Sie Brain beispielsweise direkt in einem Dokument, um E-Mails zu entwerfen, Inhalte zusammenzufassen und Notizen in Aktionspunkte umzuwandeln. Brain kann den gesamten Dokument-Kontext einbeziehen, sodass Stil und Positionierung über alle Abschnitte hinweg konsistent bleiben.

Dies ist besonders hilfreich für die Erstellung von Verkaufsbroschüren und E-Mail-Sequenzen.

Wenn Ihr Team unübersichtliche Notizen, Mitschriften oder Stichpunkte hat, ist Brain ideal, um diese in strukturierte Vertriebsergebnisse umzuwandeln.

👉🏼 Zu verwendende Eingabeaufforderungen:

„Fassen Sie die Probleme des Kunden, die gewünschten Ergebnisse, die derzeitigen Tools und die Metriken für den Erfolg aus den obigen Notizen zusammen.“

„Erstellen Sie eine ROI-Darstellung und fünf Belege, die ich in einer Folge-E-Mail verwenden kann.“

„Verfassen Sie eine Folge-E-Mail, in der Sie die drei größten Probleme des Kunden zusammenfassen, die nächsten Schritte bestätigen und Termine vorschlagen.“

Dies passt gut dazu, wie Brain vorhandene Inhalte zusammenfassen und daraus Aktionspunkte generieren kann.

Außerdem muss Ihr Team nicht ständig in Docs arbeiten. Brain-Writing-Tools funktionieren überall. ClickUp akzeptiert Text (Aufgabenbeschreibung, Kommentare, Chat usw.).

🎯 Hervorragende Anwendungsmöglichkeiten im Vertrieb:

Verfassen und überarbeiten Sie E-Mail-Entwürfe in einem Kommentar zu einer Aufgabe

Verbessern Sie Klarheit und Tonfall (selbstbewusster, prägnanter, entschlossener)

Outbound-Sequenzen übersetzen oder lokalisieren

Transkribieren und fassen Sie Meetings unterwegs zusammen

Erfassen Sie mühelos jedes Detail Ihrer Meetings mit dem Notiz-Tool von ClickUp

Der KI-Notizdienst von ClickUp nimmt automatisch an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Teams-Anrufen teil, um Gespräche aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. Sobald der Anruf beendet ist, erstellt er sofort eine Zusammenfassung, in der Risiken, wichtige Entscheidungen und nächste Schritte hervorgehoben werden.

Es extrahiert sogar Aktionselemente und wandelt sie in Aufgaben um, die der richtigen Person zugewiesen werden – ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Greifen Sie an einem Ort auf führende generative KI-Modelle zu

Nutzen Sie mehrere KI-Modelle über eine einzige Oberfläche in ClickUp Brain oder der Desktop-KI-Super-App Brain MAX

ClickUp Brain MAX ist Ihre Desktop-KI-Super-App, die führende KI-Modelle – ChatGPT, Claude, Gemini sowie ClickUps eigenes kontextbezogenes Brain – in einem einzigen, reibungslosen Space vereint.

So können Vertriebsteams das beste Modell für die jeweilige Aufgabe auswählen: Nutzen Sie Claude für Marktanalysen, Gemini zur Personalisierung von E-Mails und ChatGPT zum Brainstorming für Vertriebs-Coaching-Leitfäden. Sie müssen keine mehreren Logins oder Abonnements verwalten; Alles läuft über Ihr ClickUp-Konto.

Sprechen Sie, um zu tippen, und erledigen Sie Ihre Arbeit 400-mal schneller

Für Vertriebsprofis, die einen Großteil ihres Tages in Meetings oder auf dem Weg zur Arbeit verbringen, funktioniert „Talk-to-Text“ von Brain MAX hervorragend. Anstatt Notizen oder E-Mails zu tippen, sprechen Sie einfach laut, und die KI wandelt Ihre Stimme in einen ausgefeilten Text um.

Ihre Mitarbeiter können während eines Spaziergangs Kontaktsequenzen diktieren, Aktualisierungen freihändig protokollieren oder Sprachbefehle wie „Finde ins Stocken geratene Q1-Opportunities“ ausführen und so jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen.

🧠 Wissenswertes: Die alten Babylonier haben um 1750 v. Chr. die weltweit ersten Kaufverträge auf Tontafeln festgehalten. Käufer verpflichteten sich zur Rückzahlung von Waren wie Gerste oder Vieh, wobei Zeugen den Vertrag mit ihren Siegeln besiegelten.

ClickUp AI-Agenten im Vergleich zu KI-Agentenplattformen von Drittanbietern

Hier sehen Sie, wie sich ClickUp AI Agents im Vergleich zu typischen KI-Agenten-Tools von Drittanbietern schlägt:

Feature ClickUp Brain KI-Agentenplattformen von Drittanbietern Native Workspace-Integration Direkt im Workspace integriert, sodass KI-Agenten auf Vertriebsdaten in Echtzeit zugreifen können Stellen Sie in der Regel eine Verbindung zu Ihrem Workspace über benutzerdefinierte APIs und manuelle Synchronisierung her Kontextbewusstsein Kann Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Aktivitäten im Workspace lesen und darauf Bezug nehmen, um Antworten mit echtem Geschäftskontext zu generieren Basiert auf manuellen Uploads; der Kontext beschränkt sich oft auf das, was Sie explizit importieren; es fehlen nuancierte Informationen zur Workspace-Historie Erstellung ohne Code KI-Agenten und Workflows können direkt im Workspace mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache erstellt werden, ganz ohne Code Visuelle Builder sind verfügbar, erfordern jedoch oft Code für komplexere Logik oder benutzerdefinierte Vertriebsintegrationen Integrierte Tools für das Projektmanagement Enthält Aufgaben, Dashboards, Whiteboards und Berichterstellung, die speziell auf Vertriebspipelines zugeschnitten sind – alles KI-gestützt in einer App Konzentriert sich ausschließlich auf Agenten; Sie benötigen weiterhin separate PM-Software, was zu einer Vielzahl von tools und Kontextwechseln führt Preismodell In ClickUp-Plänen mit Nutzungsguthaben enthalten; skaliert mit Ihrem Workspace ohne Gebühren pro Vertriebsmitarbeiter Häufig fallen Abonnementgebühren pro Mitarbeiter oder Aufgabenvolumen sowie Setup-Kosten an, die sich für Vertriebsteams, die mehrere Workflows betreiben, summieren

🌟 Der Certified Agent von ClickUp erzielte in einem direkten Vergleich von umsetzungsreifen Projektplänen 96 von 100 Punkten. Der nächste Wettbewerber erreichte 61, während die meisten anderen bei Werten zwischen 40 und 50 stagnierten. ClickUp-zertifizierte Agenten werden von ClickUp AI-Experten für Sie entwickelt, gründlich getestet und gewartet. Sie können sie über eines der folgenden Pakete auswählen: Pro Vertriebsmitarbeiter erworben : Dies umfasst die laufende Wartung, erweiterten Support für eine schnellere Problemlösung sowie unbegrenzte Guthaben.

ClickUp Accelerator : Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder für Produkt- und Entwicklungsbereiche. Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder für Produkt- und Entwicklungsbereiche.

Vorteile von KI-Agenten im Vertrieb

🧠 Wissenswertes: Verkäufer, die KI effektiv für die Akquise nutzen, erreichen ihre Verkaufsziele mit 3,7-mal höherer Wahrscheinlichkeit.

So profitieren Vertriebsteams von KI-gestützten Agenten:

Schafft Zeit für wichtige Unterhaltungen: Vertriebsmitarbeiter verschwenden oft den ganzen Vormittag mit Dateneingabe, Recherchen und der Terminplanung für Meetings. KI-Agenten übernehmen diese sich wiederholenden Aufgaben, sodass sich die Vertriebsmitarbeiter auf den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren können.

Bietet personalisierte Kundenansprache in großem Maßstab: Die Agenten analysieren die Historie und das Verhalten jedes potenziellen Kunden, um einzigartige, individuelle Nachrichten zu erstellen, die die Rücklaufquoten deutlich steigern. Gartner prognostiziert, dass Die Agenten analysieren die Historie und das Verhalten jedes potenziellen Kunden, um einzigartige, individuelle Nachrichten zu erstellen, die die Rücklaufquoten deutlich steigern. Gartner prognostiziert, dass 30 % der ausgehenden Nachrichten großer Unternehmen mittlerweile synthetisch generiert, aber kontextbezogen sind, was zu höheren Rücklauf- und Konversionsraten führt

Bessere Vorbereitung vor Kundengesprächen: Durch das Sammeln und Zusammenfassen von Konto-Info sorgen KI-Agenten dafür, dass Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager mit fundiertem Hintergrundwissen und klaren Gesprächspunkten in Meetings gehen.

Reduziert Fehler im Geschäftsverlauf: Die Agenten folgen einheitlichen Prozessen für Übergaben, Aktualisierungen und Eskalationen, um durchgängige Konsistenz in der gesamten Pipeline zu gewährleisten

Hält die Dynamik über Zeitzonen hinweg aufrecht: Während Ihre Vertriebsmitarbeiter offline sind, pflegen die KI-Agenten rund um die Uhr die Beziehungen zu potenziellen Kunden, versenden Folge-E-Mails und qualifizieren eingehende Leads.

Häufige Fehler bei der Implementierung von KI-Vertriebsagenten

Bevor wir zum Schluss kommen, lassen Sie uns kurz einige häufige Fehler durchgehen, die Vertriebsteams oft bei der Entwicklung von KI-Agenten machen (und wie man sie behebt):

Häufiger Fehler Lösung Versuchen Sie, strategische Vertriebsentscheidungen zu automatisieren Lassen Sie KI-Agenten operative statt strategische Aufgaben übernehmen. Aktivitäten wie Preisverhandlungen, komplexe Geschäftsstrategien oder Beziehungsmanagement sollten weiterhin von Menschen gesteuert werden. Der erste Agent wird zu kompliziert Beginnen Sie mit einem einfachen Workflow und erweitern Sie diesen schrittweise. Wenn Sie zunächst einen kleineren, fokussierten Agenten entwickeln, lässt sich dieser später leichter testen, verfeinern und skalieren. Die Testphase überspringen Testen Sie den Agenten in verschiedenen Szenarien und realen Verkaufssituationen, bevor Sie ihn flächendeckend einsetzen. Durch Tests lassen sich Lücken in Anweisungen, Kontext oder Ergebnissen frühzeitig erkennen Den Agenten als einmaliges Setup behandeln Optimieren Sie den Agenten kontinuierlich auf Basis von Feedback und Leistungsdaten. Durch die Aktualisierung von Eingabeaufforderungen, Workflows und Integrationen bleibt der Agent stets auf dem neuesten Stand der sich weiterentwickelnden Vertriebsprozesse.

Erstellen Sie KI-Vertriebsagenten ohne Programmierkenntnisse mit ClickUp

So leistungsstark KI-Vertriebsagenten auch sind – mit der richtigen Plattform lassen sie sich unglaublich einfach erstellen.

ClickUp nutzt eine tiefe Arbeitsbereichsintegration und kontextbezogene KI, um die Entwicklung von Agenten zum Kinderspiel zu machen, ohne dass benutzerdefinierte Codelösungen entwickelt werden müssen.

Sie können einfach mit dem Super-Agent-Builder in ClickUp in natürlicher Sprache chatten und auf Ihre Workspace-Daten verweisen, um zu beschreiben, wie sich der Agent verhalten soll. Der Builder übernimmt den gesamten technischen Teil für Sie.

Sind Sie bereit, Ihren Vertrieb zu skalieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie mit der Erstellung Ihres ersten KI-Vertriebsagenten.

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Häufig gestellte Fragen (FAQs)

KI-Agenten automatisieren den gesamten Vertriebszyklus, von der Akquise und Lead-Qualifizierung bis hin zur Terminvereinbarung und Zusammenfassung von Gesprächen. Sie fungieren als autonome Assistenten, die sich um repetitive Verwaltungsaufgaben kümmern, sodass sich die Vertriebsmitarbeiter ausschließlich auf den Abschluss hochwertiger Geschäfte konzentrieren können.

KI-Prozesse und -Agenten, die mit herkömmlichen Tools zur Vertriebsautomatisierung eingesetzt werden, sind oft starr, in ihrem Umfang begrenzt und erfordern manuelle Verbindungen zu externen Datenbanken oder Tools. ClickUp Brain hingegen ist hochgradig kontextbezogen. Es versteht Ihre Workspace-Daten, merkt sich vergangene Interaktionen und trifft mithilfe von Schlussfolgerungen dynamische Entscheidungen, wobei es sich in Echtzeit an veränderte Workflows anpasst.

Überhaupt nicht. Mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Agenten in einfachem Englisch erstellen. Beschreiben Sie einfach die Aufgaben, die Zielgruppe und die Ziele, die der Agent bearbeiten soll, und die Plattform übernimmt das technische Setup für Sie.

ClickUp Brain bietet eine zentrale Schnittstelle für den Zugriff auf führende Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini. Darüber hinaus ermöglichen Ihnen über 1.000 native Integrationen, Ihre Agenten direkt mit CRMs wie HubSpot und Salesforce sowie mit Kommunikations-Tools wie Slack zu verbinden.

KI-Agenten überwachen die Geschäftsaktivitäten rund um die Uhr und dienen als Auslöser für personalisierte Nachfassaktionen, sobald ein potenzieller Kunde Kontakt aufnimmt. Außerdem analysieren sie den Zustand der Pipeline, um Vertriebsmitarbeiter auf ins Stocken geratene Geschäfte hinzuweisen, sodass Sie keine einzige Verkaufschance aufgrund eines ungünstigen Zeitpunkts verpassen.