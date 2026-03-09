Die 10 besten KI-Tools für das Projektmanagement im Jahr 2026

KI-Projektmanagement-Tools helfen Ihrem Team dabei, Routineaufgaben zu automatisieren, Aufgaben klar zu priorisieren und Projektrisiken zu antizipieren, bevor sie eintreten. Hier finden Sie eine Übersicht über die derzeit besten verfügbaren Optionen.

Hier sind meine bevorzugten KI-Tools für das Projektmanagement, die ich im Folgenden ausführlich besprechen werde.

ClickUp: Die beste Option insgesamt – leistungsstarke und dennoch flexible KI-Features Die beste Option insgesamt – leistungsstarke und dennoch flexible KI-Features

Asana: Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows

Fireflies.ai: Am besten geeignet für Notizen

Notion: Am besten geeignet zur Visualisierung des Fortschritts des Projekts

Taskade: Am besten geeignet für kollaboratives Aufgabenmanagement

Möchten Sie noch mehr Optionen? Sehen Sie sich unten meine vollständige Übersicht über alle meine Empfehlungen an.

KI-Projektmanagement-Tools nutzen Algorithmen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Daten zu analysieren, Aufgaben zu automatisieren und Projektergebnisse vorherzusagen. Sie organisieren nicht nur Aufgaben – sie lernen, wie Sie und Ihr Team arbeiten.

KI-Tools können beispielsweise die bisherigen Projekte Ihres Teams analysieren, ermitteln, wie lange Aufgaben in der Regel dauern, und dann den Zeitaufwand für die Fertigstellung der aktuellen Arbeit prognostizieren.

Diese Tools priorisieren Aufgaben zudem automatisch. Anstatt Listen manuell durchzugehen, scannt die KI das Projekt, identifiziert die wichtigsten Aufgaben und verschiebt sie an den Anfang Ihrer To-do-Liste.

Kurz gesagt: KI-Projektmanagement-Tools vereinfachen Ihre Workload und steigern die betriebliche Effizienz.

Wissenswertes: Time-Blocking als Methode zur Steigerung der Produktivität geht auf Benjamin Franklins Tagesplan-Tagebuch zurück!

Achten Sie bei der Auswahl eines KI-Projektmanagement-Tools auf Features, die Ihren spezifischen Anforderungen und Zielen entsprechen. Hier sind einige wichtige Features, die Sie berücksichtigen sollten:

Intelligente Automatisierung: Das Tool sollte in der Lage sein, Routineaufgaben mit minimalem Aufwand zu automatisieren

Predictive Analytics: Suchen Sie nach tools, die potenzielle Risiken, Engpässe und Ressourcenengpässe vorhersagen können

Natürliche Sprachverarbeitung: Dieses Feature ermöglicht es Ihnen, mit dem Tool in natürlicher Sprache zu interagieren, wodurch Sie die benötigten Informationen leichter erhalten.

Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass sich das Tool nahtlos in Ihre bestehenden Tools und Systeme integrieren lässt, wie z. B. Kommunikationsplattformen, Software für die Zeiterfassung und CRM-Systeme

Skalierbarkeit: Wenn Ihre Projekte und Ihr Team wachsen, sollte Ihr tool mitwachsen können. Suchen Sie nach Tools, die steigende Workloads und zunehmende Komplexität bewältigen können.

Benutzerfreundlichkeit: Ein tool, das leicht zu erlernen und zu bedienen ist, hilft Ihrem Team, es schnell zu übernehmen und Frustrationen zu vermeiden

Kommen wir nun ohne weitere Umschweife zu einer detaillierten Vorstellung der besten KI-Tools für das Projektmanagement:

ClickUp

ClickUp kombiniert leistungsstarke KI-Automatisierung mit anpassbaren Workflows, Dashboards und nahtlosen Integrationen und ermöglicht es Teams, komplexe Projekte effizient von einer einzigen, einheitlichen Plattform aus zu verwalten.

ClickUp ist meine bevorzugte KI-Projektmanagement-Software. Obwohl ich gerne verschiedene Projektmanagement-Tools ausprobiere, kehre ich wegen der Funktionen der Automatisierung immer wieder zu ClickUp zurück.

Die ClickUp-Projektmanagementlösung hat in Verbindung mit KI-Funktionen die Art und Weise verändert, wie ich Aufgaben bearbeite, Prioritäten setze und Prozesse automatisiere.

Es hilft mir dabei, Projektpläne effizient zu erstellen und umzusetzen, indem es komplexe Projektaufgaben auf der Grundlage von Aufgabenbeschreibungen in Unteraufgaben unterteilt.

ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, ist einer der besten KI-Aufgabenmanager. Er nutzt prädiktive Analysen, um die Aufgabenplanung und -priorisierung auf ein ganz neues Niveau zu heben.

Dank seiner tiefen Integration im Workspace identifiziert dieses kontextbezogene KI-Tool automatisch die wichtigsten Aufgaben und ordnet Prioritäten in Echtzeit neu, basierend auf Fristen, Abhängigkeiten und der Verfügbarkeit von Ressourcen.

Das hat mir unzählige Stunden Arbeit erspart, besonders bei der Verwaltung mehrerer Projekte mit engen Zeitvorgaben.

Das ist noch nicht alles! ClickUp Brain bietet außerdem automatisierte Projektzusammenfassungen und Berichte über den Fortschritt, sodass ich immer auf dem Laufenden bin, ohne mich in überflüssigen Details zu verlieren.

Ich nutze sie auch, um Zeitleisten und Projektbeschreibungen zu erstellen und die RACI-Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) für komplexe Projekte zu implementieren.

ClickUp Brain funktioniert auch als hervorragender KI-Wissensmanager. Damit kann ich ganz einfach alle Details zu einem Projekt finden und hinzufügen, was meinen Teammitgliedern hilft, den Überblick zu behalten und sich an den Projektzielen zu orientieren.

Ich schätze auch die Funktionen der Automatisierung, die sich um wiederholende Aufgaben kümmern, sodass ich mich auf strategischere Aufgaben konzentrieren kann.

Von der Verschiebung von Aufgaben zwischen Phasen über das Versenden von Erinnerungen bis hin zur Information von Teammitgliedern – ClickUp Automatisierungen und Autopilot Agents optimieren den gesamten Workflow.

lickUp bietet außerdem integrierte Vorlagen für das Projektmanagement, die Teams dabei helfen, den Projektfortschritt besser zu planen, zu verwalten und zu überwachen.

Die besten Features von ClickUp

Aufgabenautomatisierung: Planen Sie Aufgaben, priorisieren Sie Arbeiten, optimieren Sie Prozesse und prognostizieren Sie Ergebnisse von Projekten mit ClickUp Brain

Anpassbare Dashboards: Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts und führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Metriken mit Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts und führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Metriken mit ClickUp Dashboards durch

Intelligente Benachrichtigungen: Bleiben Sie mit Bleiben Sie mit den KI-gestützten ClickUp-Benachrichtigungen über wichtige Aufgaben, Fristen und Projekt-Meilensteine auf dem Laufenden

Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie mit Arbeiten Sie mit ClickUp Docs nahtlos mit Ihrem Team an Aufgaben, Dokumenten und Projekten zusammen

Einfache Zielsetzung und Nachverfolgung: Legen Sie mit Legen Sie mit ClickUp Goals klare, messbare Ziele fest und geben Sie diese an einzelne Teammitglieder weiter. Verfolgen Sie den Fortschritt, identifizieren Sie Hindernisse und feiern Sie Erfolge – alles über die intuitive Benutzeroberfläche von ClickUp.

Mehrere Ansichtsmodi: Wählen Sie aus Wählen Sie aus den ClickUp-Ansichten , darunter Kanban-Boards, Listen und die Kalenderansicht, um einen 360-Grad-Überblick über Ihre Projekte zu erhalten

Benutzerdefinierte Felder: Sortieren Sie Aufgaben und verfolgen Sie den Status der Aufgaben in Echtzeit mit Sortieren Sie Aufgaben und verfolgen Sie den Status der Aufgaben in Echtzeit mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

Integrationen: Integrieren Sie ClickUp mit beliebten Tools wie Slack, Google Kalender, Microsoft Teams und anderen, um Ihren Workflow zu vereinfachen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

„Ich finde, dass ClickUp ein unglaublich nützliches Tool für das Projektmanagement ist. Seine Vielseitigkeit, umfangreichen Features, nahtlosen Integrationen und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten machen es zu einer herausragenden Wahl. Der Live-Chat-Support ist ebenfalls ein großes Plus.“

„Ich finde, dass ClickUp ein unglaublich nützliches Tool für das Projektmanagement ist. Seine Vielseitigkeit, umfangreichen Features, nahtlosen Integrationen und Anpassungsmöglichkeiten machen es zu einer herausragenden Wahl. Der Live-Chat-Support ist ebenfalls ein großes Plus.“

Leistungsstarker KI-Assistent (ClickUp Brain) für Automatisierung und Prognosen

Anpassbare Dashboards und Vorlagen

Nahtlose Integration mit Slack, Google Kalender und mehr

Eine Plattform mit vielen Features kann neue Benutzer überfordern

Erfordert Einarbeitungszeit für benutzerdefinierte Anpassungen

Einige erweiterte Features sind hinter höheren Tarifen verborgen

Asana

Asana nutzt KI, um Workflows intelligent zu automatisieren, die Workload im Team auszugleichen und klare, datengestützte Einblicke zu liefern. Das ist perfekt für Teams, die eine unkomplizierte Koordination der Aufgaben und eine zuverlässige Projektdurchführung benötigen.

Asana KI zeichnet sich durch die Optimierung des Projektmanagements mittels automatisch generierter Beschreibungen aus. Es hilft zudem dabei, Projektabschnitte zu organisieren, indem es detaillierte Beschreibungen hinzufügt und benutzerdefinierte Felder erstellt, was die Gesamteffizienz des Projekts steigert.

Ich nutze Asana als KI-Projektmanager, hauptsächlich um Projektbarrieren zu identifizieren und Abhängigkeiten zu verfolgen, damit alles reibungslos vorangeht. Ein Feature ist die KI-gestützte Analyse, die mir hilft, kluge Projektentscheidungen zu treffen.

Die besten Features von Asana

Verteilen Sie Aufgaben gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams mit Workload-Balancing

Richten Sie einzelne Aufgaben mithilfe der „Goals“-Funktion auf die übergeordneten Unternehmensziele aus, damit alle das große Ganze im Blick behalten.

Identifizieren Sie potenzielle Engpässe und Termine auf der Grundlage von Verlaufsdaten mit den intelligenten Vorschlägen von Asana

Automatisieren Sie wiederholende Workflows mit einfach einzurichtenden Regeln

Preise für Asana

Privat: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 12.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

„Alles ist leicht zu finden und zu bedienen, und das minimalistische Layout sorgt für einen klaren Überblick. Dank der Integrationen und Automatisierungen war der Einstieg ganz einfach. Ich muss sagen, dass ich an einer Asana-Live-Tour mit Joanna teilgenommen habe, und es war fantastisch; sehr interaktiv und leicht verständlich, was zeigt, dass Support bei Asana ganz oben auf der Prioritätenskala steht.“

„Alles ist leicht zu finden und zu bedienen, und das minimalistische Layout sorgt für einen klaren Überblick. Dank der Integrationen und Automatisierungen war der Einstieg ganz einfach. Ich muss sagen, dass ich an einer Asana-Live-Tour mit Joanna teilgenommen habe, und es war fantastisch; sehr interaktiv und leicht verständlich, was zeigt, dass Support bei Asana eine große Priorität hat.“

KI-Erkenntnisse verbessern die Priorisierung von Aufgaben und die Entscheidungsfindung

Benutzerfreundliche Oberfläche mit übersichtlicher Struktur

Gute Regeln für die Automatisierung und Integrationen

Weniger flexibel als die Konkurrenz bei der benutzerdefinierten Anpassung

Höhere Preise in den höheren Preisstufen

Erweiterte KI-Features sind auf kostenpflichtige Pläne beschränkt

Fireflies.ai

Fireflies.ai revolutioniert Meetings, indem es automatisch Protokolle und Aktionspunkte erfasst, den manuellen Notizaufwand drastisch reduziert und sicherstellt, dass wichtige Erkenntnisse stets dokumentiert, durchsuchbar und umsetzbar sind.

Als Projektmanager verbringe ich viel Zeit damit, mit Stakeholdern, Clients und verschiedenen Teammitgliedern zu kommunizieren. Den Überblick über jede einzelne Unterhaltung zu behalten, war mühsam. Hier hat mir Fireflies KI geholfen – indem es Notizen zu Meetings erstellt und diese transkribiert hat.

Es ist, als hätte man bei jedem Anruf einen eigenen Protokollführer dabei. FirefliesAI erleichtert die Dokumentation aller wichtigen Projektgespräche, damit wir die Projektanforderungen erfüllen können. Ein weiteres herausragendes Feature ist die KI-gestützte Spracherkennung. Sie erfasst Details präzise, selbst bei mehreren Sprechern oder Hintergrundgeräuschen.

Die besten Features von FirefliesAI

Passen Sie die benutzerdefinierten Transkriptionseinstellungen an Ihre Bedürfnisse an

Erhalten Sie automatisch Aktionspunkte für jedes Meeting

Finden Sie mit den durchsuchbaren Protokollen von Fireflies einen bestimmten Kommentar oder eine Diskussion aus vergangenen Meetings und sparen Sie Zeit

Limit von FirefliesAI

Das Tool eignet sich zwar hervorragend für Standard-Meetings, doch die benutzerdefinierte Formatierung von Transkripten kann sich etwas einschränkend anfühlen

Bietet keine umfassenden Features für das Projektmanagement

Preise für FirefliesAI

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu FirefliesAI

G2: 4,79/5 (über 490 Bewertungen)

Capterra: Es sind nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über FirefliesAI?

Fireflies.ai hat die Art und Weise, wie ich meine Meetings verwalte, wirklich verändert. Das Feature zur Zusammenfassung, das nur wenige Minuten nach Ende des Meetings in meinem Posteingang landet, ist ein echter Game-Changer. Dank der mit Zeitstempeln versehenen Notizen kann ich wichtige Stellen in unserer Unterhaltung schnell finden. Ich kann die Notizen aus Fireflies.ai übernehmen und in mein CRM einfügen.

Fireflies.KI hat die Art und Weise, wie ich meine Meetings verwalte, wirklich verändert. Das Feature zur Zusammenfassung, das nur wenige Minuten nach Ende des Meetings in meinem Posteingang landet, ist ein echter Game-Changer. Dank der mit Zeitstempeln versehenen Notizen kann ich wichtige Stellen in unserer Unterhaltung schnell finden. Ich kann die Notizen aus Fireflies.KI übernehmen und in mein CRM einfügen.

Präzise KI-Transkription mit Sprechererkennung

Erstellt automatisch Aktionspunkte

Durchsuchbare Transkripte sparen Zeit bei der Überprüfung

Eingeschränkt auf den Kontext von Meetings

Die Formatierungsoptionen für Transkripte sind eingeschränkt

Kein vollwertiges PM-Tool, muss mit anderen kombiniert werden

Notion

Notion verbindet flexibles Projektmanagement mit fortschrittlicher KI-gestützter Inhaltserstellung, Zusammenfassung und Visualisierung und bietet Kreativteams damit ein anpassungsfähiges Tool, um gemeinsame Projekte übersichtlich zu planen, durchzuführen und zu verfolgen.

Wenn Sie gerne Ideen und Projektdetails visualisieren, wird Ihnen Notion gefallen. Es ordnet alle Projekte in einer Zeitleiste an, sodass Sie sehen können, wie verschiedene Projekte miteinander verbunden sind, Abhängigkeiten nachverfolgen und Ihren Workflow darauf abstimmen können.

Außerdem hilft Notion AI dabei, Projektdokumente zu erstellen, Projektpläne zu entwerfen und Projektaufgaben zu definieren. Um das Projektmanagement weiter zu vereinfachen, sammelt die KI-Autofill-Funktion von Notion automatisch Informationen aus dem Workspace, wie z. B. Aktionspunkte und Projektblocker, und liefert Projekt-Updates in Echtzeit.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie Datenbanken, um Informationen in verschiedenen Formaten zu organisieren und zu verwalten, von Listen mit Aufgaben bis hin zu Zeitleisten für Projekte

Verwenden Sie Vorlagen, um schnell neue Seiten und Datenbanken zu erstellen, und sparen Sie so Zeit und Aufwand

Fassen Sie Informationen zusammen, generieren Sie Ideen und führen Sie Automatisierungen für wiederholende Aufgaben mit Notion KI durch

Integrieren Sie sie mit anderen beliebten tools wie Slack, Google Kalender, Microsoft Teams und mehr

Einschränkungen von Notion

Die Lernkurve für Notion kann steil sein, besonders für diejenigen, die neu auf der Plattform sind

Bei so vielen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann man Workflows leicht unnötig kompliziert gestalten

Preise für Notion

Free

Plus: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

„Die Plattform ist sehr interaktiv und ermöglicht es Ihnen, mit den zahlreichen Tools einen besser organisierten und personalisierten Workflow zu gestalten. Mithilfe von KI können Sie bessere Ideen für die Durchführung von Projekten entwickeln. Mir gefällt auch, dass ich jede Art von Informationen mit meinem Team freigeben und so einfacher zusammenarbeiten kann.“

„Die Plattform ist sehr interaktiv und ermöglicht es Ihnen, mit den zahlreichen Tools einen besser organisierten und personalisierten Workflow zu gestalten. Mithilfe von KI können Sie bessere Ideen für die Durchführung von Projekten entwickeln. Mir gefällt auch, dass ich jede Art von Informationen mit meinem Team freigeben und so einfacher zusammenarbeiten kann.“

Flexible, visuelle Workflows für das Projektmanagement

KI-Zusammenfassung und Dokumentenerstellung

Lässt sich in Slack, Teams und Google Kalender integrieren

Hohe Lernkurve für neue Benutzer

Risiko überkomplizierter Setups

Kann bei großen, komplexen Projekten langsamer sein

Taskade

Taskade vereinfacht die Zusammenarbeit durch intuitive Bearbeitung in Echtzeit, Mindmapping und KI-gestützte Aufgabenorganisation – ideal für kleine Teams, denen Benutzerfreundlichkeit und schnelle Produktivität wichtiger sind als Komplexität.

Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen Projektmanagement-Tool sind, bei dem Zusammenarbeit in Echtzeit und Einfachheit im Vordergrund stehen, kann ich Ihnen Taskade wärmstens empfehlen.

Ich habe es genutzt, als ich ein schlankes, aber leistungsstarkes tool für die schnelle Teamkoordination ohne die Komplexität größerer Plattformen benötigte. Es hat mir großen Spaß gemacht, benutzerdefinierte KI-Agenten für bestimmte Anwendungsfälle zu entwickeln, wie zum Beispiel die Erstellung einer Projektgliederung.

Taskade glänzt durch Echtzeit-Bearbeitung, bei der mehrere Mitglieder des Teams gleichzeitig an Aufgaben, Gliederungen und Notizen zusammenarbeiten können.

Die besten Features von Taskade

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mithilfe von Kanban-Boards oder Listen, je nach Ihrem bevorzugten Workflow

Erstellen Sie visuelle Darstellungen Ihrer Projekte mithilfe von Mindmaps

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen während der Bearbeitung derselben Aufgabe

Chatten Sie mit Ihrem Team direkt über den in Taskade integrierten Video-Chat

Limitierungen von Taskade

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Taskade ist zwar ein großartiges Tool für kleinere Teams und einfache Projekte, es fehlen ihm jedoch möglicherweise einige erweiterte Features, die größere Teams oder komplexe Projekte benötigen.

Preise für Taskade

Free

Taskade Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Taskade for Teams: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Taskade?

„Taskade ist eine großartige Software, um meine tägliche To-do-Liste zu verwalten und mit meinen Teammitgliedern an Aufgaben zusammenzuarbeiten. Über die Kommunikationsplattform kann ich mit Mitgliedern aus meiner Kontaktliste chatten und kurze Videoanrufe führen. Die Mindmap-ähnliche Projektstruktur verschafft uns einen besseren Überblick über alle Ressourcen und den Workload, der mit dem Projekt verbunden ist.“

„Taskade ist eine großartige Software, um meine tägliche Liste mit Aufgaben zu verwalten und mit meinen Teammitgliedern an Aufgaben zusammenzuarbeiten. Über die Kommunikationsplattform kann ich mit Mitgliedern aus meiner Kontaktliste chatten und kurze Videoanrufe führen. Die Mindmap-ähnliche Projektstruktur verschafft uns einen besseren Überblick über alle Ressourcen und den Workload, der mit dem Projekt verbunden ist.“

Bearbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit

Inklusive Mindmaps und visueller Workflows

Integrierte Funktionen zum Chatten und für Videoanrufe

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Es fehlen erweiterte Features für größere Teams

Weniger robuste Integrationen als bei größeren Plattformen

ChatGPT

ChatGPT unterstützt Projektteams, indem es sofort detaillierte Projektumfänge, Gliederungen und Berichte erstellt – und dient so als vielseitiger Brainstorming-Partner und Inhaltsassistent, um die Projektplanung in der Anfangsphase zu beschleunigen.

ChatGPT eignet sich zwar hervorragend zum Erstellen von Inhalten, ich habe aber auch damit im Projektmanagement experimentiert. Wenn Sie nach einem kostenlosen Tool suchen, um das Projektmanagement in kleinem Rahmen zu verbessern, beispielsweise beim Festlegen des Projektumfangs, Erstellen von Projektanforderungen oder Erstellen einer Projektzeitleiste, kann ChatGPT ein großartiger KI-Assistent sein.

Ich gebe ChatGPT Eingabeaufforderungen, um Projekte in einfachere Aufgaben aufzuteilen und eine To-do-Liste zu erstellen. Es hilft auch dabei, Aufgaben basierend auf Projektzielen und Fristen zu priorisieren, Projektbudgets zu erstellen sowie Angebote und Berichte zu entwerfen.

Die besten Features von ChatGPT

Definieren Sie den Projektumfang, indem Sie Ideen für mögliche Ergebnisse generieren, Stakeholder identifizieren und Projektziele skizzieren

Unterstützung bei der Erstellung einer klaren Projektstrukturplanung (WBS)

Erstellen Sie Projektberichte oder Zusammenfassungen, die Sie mit den Beteiligten freigeben können

Erkennen Sie potenzielle Risiken innerhalb eines Plans für ein Projekt und schlagen Sie kreative Lösungen vor, um diese Risiken zu mindern

Limit von ChatGPT

Es bietet keine Echtzeit-Updates oder Einblicke in den Projektfortschritt

Sie müssen die Projektdetails manuell eingeben. Das kann zeitaufwändig sein, besonders bei größeren Projekten.

Preise für ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

„ChatGPT ist wirklich toll. Es ist so benutzerfreundlich, und mit GPT+ und den installierten Plugins verändert es die Spielregeln regelrecht. Ich kann Informationen schnell finden und auch schnell Texte verfassen. Es ist definitiv eines der tools, die ich bevorzugt benutze.“

„ChatGPT ist wirklich toll. Es ist so benutzerfreundlich, und mit GPT+ und den installierten Plugins verändert es die Spielregeln regelrecht. Ich kann Informationen schnell finden und auch schnell Texte verfassen. Es ist definitiv eines der bevorzugten tools.“

Ideal für die Konzeption und Dokumentation von Projekten

Flexible Anwendungsfälle mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen

Kostenlose Version verfügbar, niedrige Einstiegskosten

Keine Nachverfolgung der Projekte in Echtzeit oder Dashboards

Manuelle Einträge erforderlich

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu speziellen PM-Tools

Microsoft Project mit Copilot

Der Copilot von Microsoft Project nutzt vorausschauende KI-Prognosen innerhalb des Microsoft-Ökosystems und ermöglicht es Unternehmen, Risiken proaktiv zu erkennen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und die Projektkontrolle nahtlos aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie nach einer KI-Lösung suchen, um Projektbudgets, Zeitpläne und Risiken innerhalb des Microsoft-Ökosystems zu prognostizieren, probieren Sie Microsoft Project mit Copilot aus. Der KI-Assistent nutzt Verlaufsdaten und Live-Eingaben, um intelligente Pläne für Projekte zu erstellen, potenzielle Probleme aufzudecken und Zeitleisten im Blick zu behalten.

Das Beste an Microsoft Project mit Copilot ist, dass es Risiken proaktiv aufzeigt und Maßnahmen empfiehlt – wie die Neuzuweisung von Ressourcen oder die Anpassung von Abhängigkeiten –, bevor Probleme eskalieren. Außerdem lässt es sich nahtlos in Microsoft 365 integrieren, sodass Daten aus Teams, Excel und Outlook problemlos für genauere Prognosen herangezogen werden können.

Die besten Features von Copilot

Erstellen Sie datengestützte Pläne für Projekte mit KI-gestützter Terminplanung und Ressourcenvorschlägen

Erhalten Sie intelligente Einblicke in mögliche Verzögerungen und Vorschläge, um Projekte wieder auf Kurs zu bringen

Arbeiten Sie in Echtzeit über Teams und andere Microsoft 365-Tools zusammen

Visualisieren Sie Zeitleisten und Ressourcennutzung mit anpassbaren Gantt-Diagrammen und Dashboards

Einschränkungen von Copilot

Erfordert ein Microsoft 365-Ökosystem, um die KI-Funktionen optimal nutzen zu können

Können für kleine Teams oder einfache Projekte zu komplex sein

Preise für Copilot

Benutzerdefinierte Preisgestaltung (über Microsoft Project Plan 1–5 Stufen und Copilot-Add-Ons)

Bewertungen und Rezensionen zu Copilot

G2: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (11+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Forecast?

„Es ist, als hätte man einen äußerst hilfreichen Assistenten, der einen breiten Bereich von Aufgaben bewältigen kann.“

„Es ist, als hätte man einen äußerst hilfreichen Assistenten, der einen breiten Bereich von Aufgaben bewältigen kann.“

KI-Prognosen für Zeitpläne, Budgets und Risiken

Nahtlose Integration in Microsoft 365

Übersichtliche Darstellung mit Gantt-Diagrammen

Zu komplex für kleine Projekte oder Teams

Erfordert das Microsoft-Ökosystem, um den vollen Wert zu erzielen

Preise und Features variieren je nach Tarif

Motion

Die KI-gesteuerte Terminplanung von Motion integriert Aufgaben direkt in die Team-Kalender und ordnet Prioritäten bei Änderungen automatisch neu, sodass Teams täglich produktiv und verantwortungsbewusst arbeiten können.

Motion ist eine weitere hervorragende Software für die Projektplanung. Der KI-Assistent fügt Projektaufgaben automatisch in die Kalender meiner Teammitglieder ein und legt Termine fest. Das hilft meinem Team, Aufgaben zu priorisieren, und stärkt die Verantwortlichkeit.

Was mir an Motion am besten gefällt, ist, dass ich für jede Aufgabe Dokumente, Tabellen und Bilder als Anhänge anhängen kann, sodass ich alle Projektdetails an einem Ort verwalten kann. Außerdem wandelt es wiederkehrende Projekte in Vorlagen um, um die Arbeitseffizienz zu steigern.

Die besten Features von Motion

Kategorisieren Sie Aufgaben und Projekte, indem Sie Beschreibungen hinzufügen, um die Suche zu beschleunigen

Erhalten Sie Benachrichtigungen zu Projekt-Aufgaben per E-Mail oder Slack

Erstellen Sie automatisch einen benutzerdefinierten Projektplan für das gesamte Team

Planen Sie Zeit für Aufgaben des Projekts mit Automatisierung der Terminierung ein

Bewegungseinschränkungen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Einstellungen zum Aufgaben- und Zeitmanagement

Das Sortieren oder Erfassen von Projekten innerhalb eines Workspaces ist schwierig

Motion-Preise

Einzelperson: 34 $/Monat

Business Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Business Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

„Mir gefällt, dass es (Motion) meine Liste mit zu erledigenden Aufgaben für mich priorisiert. Es ordnet Aufgaben und Ereignisse ganz einfach neu, wenn es bei der Arbeit zu unerwarteten Notfällen kommt. Durch die Kalendersynchronisierung habe ich immer den Überblick darüber, was gerade ansteht und woran ich arbeiten sollte, um den Überblick zu behalten.“

„Mir gefällt, dass es (Motion) meine Liste mit zu erledigenden Aufgaben für mich priorisiert. Es ordnet Aufgaben und Ereignisse ganz einfach neu, wenn es bei der Arbeit zu unerwarteten Notfällen kommt. Durch die Kalendersynchronisierung habe ich immer den Überblick darüber, was gerade ansteht und woran ich arbeiten sollte, um den Überblick zu behalten.“

KI-gestütztes Zeitblockieren und Terminplanung

Kalender- und Benachrichtigungs-Synchronisierung

Verwandelt wiederkehrende Projekte in Vorlagen

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bei der Terminierungslogik

Große Projekte sind schwieriger zu verwalten

Höhere Kosten für kleinere Teams

Monday.com

Monday.com verbindet visuell intuitives Projektmanagement mit KI-gesteuerter Automatisierung und ermöglicht es Teams, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, Routineaufgaben zu optimieren und den Projektfortschritt mühelos in Echtzeit zu verfolgen.

Monday.com ist ein visuelles Management-Tool, das mir hilft, mein gesamtes Projektportfolio zu verwalten. Es bietet eine Übersicht über alle laufenden Geschäftsprojekte, sodass mein Team fundierte Geschäftsentscheidungen treffen kann, um unsere Aktivitäten zu skalieren.

Monday hilft außerdem dabei, Aufgaben automatisch zu generieren und bietet eine schnelle Übersicht über die Aufgaben. Die farbcodierte Benutzeroberfläche und die anpassbaren Spaltentypen (Status, Zeitleiste, Priorität) helfen meinem Team, über den Echtzeit-Fortschritt jeder Aufgabe auf dem Laufenden zu bleiben.

Die besten Features von Monday.com

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workspaces mit Drag-and-Drop-Boards, Spalten und Ansichten, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie Kommentare hinzu, geben Sie Dateien frei und legen Sie Fälligkeitsdaten fest – alles auf einer einzigen Plattform

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben und integrieren Sie sie nahtlos in Ihre bevorzugten tools, um Workflows zu optimieren

Führen Sie Berechnungen durch und erstellen Sie Datenvisualisierungen direkt in Ihren Boards

Einschränkungen von Monday.com

Auch wenn Monday.com über zahlreiche Features verfügt, kann es einige Zeit dauern, bis man sich zurechtfindet und alle Features effektiv nutzen kann

Monday.com bietet zwar einen Free-Plan an, seine KI-Features sind jedoch nur in den kostenpflichtigen Tarifen verfügbar.

Preise für Monday.com

Free

Basic: 9 $/Monat pro Benutzer

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

„Die Plattform ist schnell zu erlernen – von den neuen Benutzern ist lediglich das Achten auf Benachrichtigungen zu erledigen –, was eine schnelle Einarbeitung und minimalen Widerstand seitens der neuen Benutzer ermöglicht. Die integrierten Dashboards sind äußerst nützlich und liefern umsetzbare Informationen.“

„Die Plattform ist schnell zu erlernen – von den neuen Benutzern ist lediglich das Achten auf Benachrichtigungen zu erledigen –, was eine schnelle Einarbeitung und minimalen Widerstand seitens der neuen Benutzer ermöglicht. Die integrierten Dashboards sind äußerst nützlich und liefern umsetzbare Informationen.“

Hochgradig anpassbare Boards und Workflows

KI-Aufgabenvorschläge und Automatisierung

Aussagekräftige visuelle Dashboards

Lernkurve für erweiterte Features

KI nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar

Kann bei großem Umfang unübersichtlich werden

OneCal

OneCal synchronisiert mehrere Kalender auf intelligente Weise, durchführt die Automatisierung der Terminplanung und reduziert Konflikte plattformübergreifend – ideal für produktivitätsorientierte Teams, die mehrere Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen und eine zuverlässige Terminabstimmung benötigen.

Auch wenn OneCal keine reine Software für Projektmanagement ist, hilft es beim Zeitmanagement und bei der Steigerung der Produktivität. OneCal ist ein intelligentes Kalender-Tool, das ich nutze, um Aufgaben wie das Anlegen von Meetings, das Planen von Erinnerungen für Projektaufgaben und das Reservieren von Zeit für wichtige Aufgaben zu automatisieren.

Es hilft dabei, alle Kalender zu synchronisieren und anzuzeigen, sodass Sie ganz einfach mit Ihrem Team, Ihren Clients und Lieferanten in Verbindung bleiben und die Nachverfolgung der Projekttermine im Blick behalten können.

Die besten Features von OneCal

Nahtlose Integration mit Google Kalender, Outlook und iCloud Kalender

Freigeben Sie OneCal-Buchungslinks, damit andere ganz einfach Meetings mit Ihnen vereinbaren können und Terminüberschneidungen vermieden werden

Weisen Sie verschiedenen Aufgaben oder Aktivitäten bestimmte Zeitblöcke zu, um die Produktivität zu steigern

Synchronisieren Sie Ereignisse zwischen mehreren Kalendern, sodass Änderungen in einem Kalender in Echtzeit in allen anderen übernommen werden

Limitations of OneCal

Die kostenlose Version bietet eingeschränkte Features

Leichte Verzögerungen bei der plattformübergreifenden Synchronisierung, was unangenehm sein kann, wenn Sie in letzter Minute Änderungen vornehmen möchten

Preise für OneCal

Starter: 6 $/Monat pro Benutzer

Essential: 12 $/Monat pro Benutzer

Premium: 30 $/Monat pro Benutzer

OneCal-Bewertungen und Rezensionen

G2: Es sind nicht genügend Bewertungen verfügbar

Capterra: Es sind nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über OneCal?

„Da alle sieben Kalender miteinander synchronisiert sind, ist meine Verfügbarkeit immer auf dem neuesten Stand, wenn ein Mitarbeiter oder Kunde auf einer der Domains nachschaut. Außerdem verfügt OneCal über ein einheitliches Dashboard, in dem ich meine Verfügbarkeit übersichtlich, effizient und an einem Ort einsehen kann.“

„Da alle sieben Kalender miteinander synchronisiert sind, ist meine Verfügbarkeit immer auf dem neuesten Stand, wenn ein Mitarbeiter oder Kunde auf einer der Domains nachschaut. Außerdem verfügt OneCal über ein einheitliches Dashboard, in dem ich meine Verfügbarkeit übersichtlich, effizient und an einem Ort einsehen kann.“

Zuverlässige kalenderübergreifende Synchronisierung

Verknüpfte Buchungslinks reduzieren Reibungsverluste bei der Terminplanung

Erschwingliche Preisstufen

Beschränkt auf Kalender-Anwendungsfälle

Gelegentliche Verzögerungen bei der Synchronisierung

Weniger erweiterte Features für das Projektmanagement

Wrike

Wrike nutzt prädiktive KI, um potenzielle Projektverzögerungen und Ressourcenengpässe frühzeitig zu erkennen, was es zu einem unschätzbaren Werkzeug für Teams macht, die komplexe Workloads mit wechselnden Prioritäten und engen Zeitplänen bewältigen müssen.

Wenn Ihr Projektteam mit sich ändernden Prioritäten, ungewissen Zeitleisten oder mangelnder Sichtbarkeit zu kämpfen hat, kann die KI von Wrike den Ausschlag geben. Die Work Intelligence™-Features nutzen maschinelles Lernen, um Projektrisiken zu erkennen und Vorschläge zu unterbreiten, mit denen sich Verzögerungen oder eine Überlastung der Ressourcen vermeiden lassen.

Die besten Features von Wrike

Vorausschauende KI weist auf potenzielle Verzögerungen oder Risiken bei Projekten hin, bevor diese eintreten

Intelligente Verteilung der Workloads basierend auf der Echtzeit-Verfügbarkeit des Teams

Integrierte Zeiterfassung und benutzerdefinierte Dashboards

Nahtlose Integration mit Apps wie Slack, Google Drive und Zoom

Limitierungen von Wrike

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve für neue Teams

Preise für Wrike

Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,80 $ pro Benutzer und Monat

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 2.000 Bewertungen) Capterra: 4,3/5 (über 1.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

„Wrike hat sich als unglaublich effizientes und benutzerfreundliches Projektmanagement-Tool erwiesen. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche ist die Navigation einfach, während seine robusten Features den Workflow optimieren und die Produktivität steigern. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen leiten – die anpassbaren Dashboards und Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit von Wrike sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. Insgesamt ist Wrike die erste Wahl für alle, die ihre Projektmanagementprozesse verbessern möchten.“

„Wrike hat sich als unglaublich effizientes und benutzerfreundliches Projektmanagement-Tool erwiesen. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche ist die Navigation einfach, während seine robusten Features den Workflow optimieren und die Produktivität steigern. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen leiten – die anpassbaren Dashboards und Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit von Wrike sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. Insgesamt ist Wrike die erste Wahl für alle, die ihre Projektmanagementprozesse verbessern möchten.“

Vorausschauende KI erkennt Risiken frühzeitig

Intelligente Verteilung des Workloads

Robuste Dashboards und Integrationen

Steilere Lernkurve für neue Benutzer

Die Benutzeroberfläche ist weniger intuitiv als bei der Konkurrenz

Die Kosten steigen mit der Größe des Teams

Fellow

Fellow automatisiert den Workflow von Meetings zu Aufgaben, indem es Aktionspunkte erfasst, diese mit Aufgabenboards synchronisiert und sicherstellt, dass jede Diskussion direkt in klare, nachvollziehbare nächste Schritte umgesetzt wird.

Fellow verbindet Meetings und Aufgabenmanagement miteinander. Es erfasst automatisch Aktionspunkte aus Meetings, führt eine Synchronisierung mit Ihren Projektboards durch und stellt gemeinsame Tagesordnungen bereit, damit Projekte im Zeitplan bleiben.

Die besten Features von Fellow

Erstellen Sie automatisch Tagesordnungen und Zusammenfassungen für Meetings

KI erfasst Aktionspunkte und führt eine Synchronisierung mit Aufgaben-Boards wie Asana oder Trello durch

Integrierte 1:1-Vorlagen und Feedback-Workflows

Notizen in Echtzeit und KI-Transkription während Telefonaten

KI-Fähigkeit: Fellow nutzt KI, um Unterhaltungen während von Meetings in umsetzbare Listen mit Aufgaben für alle Ihre tools umzuwandeln.

Limitierungen von Fellow

Eingeschränkte Features für das Aufgaben-/Projektmanagement außerhalb des Meeting-Rahmens

Preise für Fellow

Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen von Nutzern

G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen) Capterra: 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fellow?

„Ich finde es toll, dass man mit Fellow Tagesordnungen, Notizen zu Meetings und Aktionspunkte in die nächste Besprechung übernehmen kann. Früher hatten unsere Teams alle unterschiedliche Systeme. Es war schwierig, die Nachverfolgung unseres Fortschritts zu gewährleisten. Wir mussten immer hektisch nach den Tagesordnungen, Notizen oder Aktionselementen der vorherigen Meetings suchen. Die Informationen für wiederkehrende Meetings an einem Ort zu sammeln, gibt uns Sicherheit und spart enorm viel Zeit. Jetzt sagen wir in Meetings: ‚Es steht auf Fellow‘, und alle nicken, und wir können weitermachen.“

„Ich finde es toll, dass man mit Fellow Tagesordnungen, Notizen zu Meetings und Aktionspunkte in die nächste Besprechung übernehmen kann. Früher hatten unsere Teams alle unterschiedliche Systeme. Es war schwierig, die Nachverfolgung unseres Fortschritts zu gewährleisten. Wir mussten immer hektisch nach den Tagesordnungen, Notizen oder Aktionselementen der vorherigen Meetings suchen. Die Informationen für wiederkehrende Meetings an einem Ort zu sammeln, gibt uns Sicherheit und spart enorm viel Zeit. Jetzt sagen wir in Meetings: ‚Es steht auf Fellow‘, und alle nicken, und wir können weitermachen.“

KI verwandelt Meetings in Aktionspunkte

Integrierte Tagesordnungen und 1:1-Vorlagen

Die Synchronisierung erfolgt mit Projekt-Boards wie Asana oder Trello

Eingeschränkt auf Meeting-Workflows

Einige erweiterte Features sind kostenpflichtigen Plänen vorbehalten

Kein eigenständiges PM-System

Lernen Sie eher visuell? Hier ist ein Video-Vergleich der besten KI-Tools für Projektmanagement, die Sie dieses Jahr ausprobieren können:

Trello

Während Trello traditionell für seine Einfachheit im Kanban-Stil bekannt ist, unterstützt es nun KI-gestützte Automatisierung durch Butler (Trellos integrierten Automatisierungsbot). Sie können benutzerdefinierte Regeln, Schaltflächen und geplante Befehle erstellen, um Karten zu verschieben, Aufgaben zuzuweisen oder Fälligkeitsdaten festzulegen – alles automatisch.

Forecast

Forecast ist eine KI-basierte Plattform, die sich auf Ressourcen- und Finanzplanung konzentriert. Sie nutzt maschinelles Lernen, um Zeitleisten, Kosten und Workloads für Projekte zu prognostizieren. Außerdem schlägt sie automatisch Aufgabenverteilungen vor, die auf der Kapazität und den Fähigkeiten des Teams basieren.

SmartSuite

SmartSuite ist eine flexible Projekt- und Workflow-Plattform, die kürzlich KI zur Erstellung von Aufgabenbeschreibungen, zur Zusammenfassung von Notizen und zur Optimierung von Workflows integriert hat. Sie bietet anpassbare Ansichten wie Gantt-Ansicht, Zeitleiste und Kalender – sowie interne Automatisierungsfunktionen ähnlich wie bei Zapier.

Probieren Sie ClickUp aus: Das ultimative KI-Projektmanagement-Tool

Der Einsatz von KI-Projektmanagement-Tools kann aufgrund der Automatisierungs- und benutzerdefinierten Features anfangs überwältigend wirken. Die richtige KI-Projektmanagement-Software zu finden, kann Ihnen jedoch helfen, Ihre Ziele schneller und effizienter zu erreichen.

Nutzen Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards, um schnelle Zusammenfassungen und Updates zu Ihren Projekten zu erhalten

Wenn es um das richtige Tool für das KI-Projektmanagement geht, sollten Sie unbedingt ClickUp ausprobieren.

Sein leistungsstarker KI-Assistent, ClickUp Brain, kann alle Ihre Aufgaben nach Prioritäten optimieren, Echtzeit-Einblicke in den Projektfortschritt liefern und Workflows automatisieren.

Wenn Sie bereit sind, Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe zu heben, melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr All-in-One-Desktop-Begleiter für das Projektmanagement, der auf KI basiert. Anstatt mit mehreren Apps zu jonglieren, vereint Brain MAX alles – Aufgaben, Zeitleisten, Dokumente, E-Mails und Team-Chats – in einem einzigen, einheitlichen Workspace. Dank tiefer Integration und intelligenter Automatisierung verfolgt es den Fortschritt, weist Aufgaben zu, richtet Erinnerungen ein und sorgt dafür, dass alle auf dem Laufenden bleiben. Verwenden Sie einfach die Sprach-zu-Text-Funktion, um Ihr Projekt zu aktualisieren, Ideen zu sammeln oder Arbeiten zu delegieren, und Brain MAX organisiert alles sofort und führt Ihre Anweisungen aus.

Häufig gestellte Fragen

Was ist KI-Projektmanagement?KI-Projektmanagement bezeichnet den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Automatisierung, Analyse und Optimierung verschiedener Projektmanagement-Aktivitäten wie der Aufgabenverteilung, der Zeitleiste und der Risikoanalyse.

Kann KI das Projektmanagement ersetzen? Nein, aber sie kann es unterstützen, indem sie Routineaufgaben übernimmt, Erkenntnisse liefert und Vorschläge macht, sodass sich Manager auf Strategie und Kommunikation konzentrieren können.

Ist ChatGPT ein Tool für das Projektmanagement?Nicht direkt. ChatGPT ist ein KI-Assistent, der beim Brainstorming, bei der Planung und beim Schreiben helfen kann, aber es bietet keine Features zur Nachverfolgung, Terminplanung oder Zusammenarbeit wie ein echtes Tool für das Projektmanagement.

Welches ist die beste kostenlose KI-Software für Projektmanagement? ClickUp bietet einen der umfassendsten Free-Pläne mit KI-Funktionen, darunter Automatisierung von Aufgaben, Projektzusammenfassungen und Echtzeit-Nachverfolgung.

Sind diese KI-Tools für den Einsatz in Unternehmen sicher? Die meisten Tools wie ClickUp, Asana und Wrike bieten Sicherheit auf Unternehmensniveau, einschließlich SOC-2-Konformität und benutzerdefinierter Berechtigungen. Überprüfen Sie dies stets anhand der IT-Anforderungen Ihres Unternehmens.