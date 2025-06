So kombinieren Sie private und geschäftliche Google Kalender nahtlos

Verwenden Sie unterschiedliche Farben für jeden Kalender: Weisen Sie Ihrem Arbeitskalender eine eindeutige Farbe und Ihrem privaten Kalender eine andere Farbe zu. Durch diese Farbcodierung lassen sich Termine leichter unterscheiden, insbesondere in arbeitsreichen Wochen

Geben Sie Ereignissen eindeutige Titel: Vermeiden Sie vage Beschreibungen wie "Anruf" oder "Meeting". Geben Sie stattdessen den Kontext an, z. B. "[Arbeit] Wöchentliche Teamsynchronisierung" oder "[Privat] Zahnarzttermin". Dies ist hilfreich, wenn Sie Ihre Woche auf einem Mobilgerät oder in einer komprimierten Kalenderansicht überprüfen

Wiederkehrende Ereignisse clever nutzen: Vergessen Sie immer wieder Ihr Training am Donnerstag oder das Abschlussmeeting am Freitag? Wiederkehrende Ereignisse sind Ihre Geheimwaffe. Richten Sie sie für Routinen wie Trainingseinheiten, Check-ins oder Planungssitzungen ein, damit nichts untergeht

Selektive Benachrichtigungen aktivieren: Buzz. Ding. Ping. Eine Überflutung mit Benachrichtigungen ist Realität. Zu viele Popups können zu einer Benachrichtigungsmüdigkeit führen. Passen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen nach Ereignistyp oder primärem Kalender an, um Erinnerungen nur dann zu erhalten, wenn Sie sie benötigen

Verwenden Sie aussagekräftige Kalendernamen: Anstelle von allgemeinen Namen benennen Sie Ihre Kalender in "Arbeit von John" oder "Privates" um. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehr als zwei Kalender verwalten

Blockieren Sie Zeit in Ihrem Kalender: Den ganzen Tag zwischen E-Mails, Anrufen und administrativen Aufgaben hin und her zu springen, kann sehr anstrengend sein. Fassen Sie ähnliche Aufgaben in speziellen Kalenderblöcken zusammen – vormittags für konzentriertes Arbeiten, nachmittags für Meetings. Das reduziert Kontextwechsel, schärft Ihren Fokus und hilft Ihnen, Ihre Energie dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird