Asana vs. ClickUp: Welches Team Management Tool ist im Jahr 2024 besser?

Wenn es um das Wachstum Ihres Geschäfts geht, spielt Projektmanagement-Software eine entscheidende Rolle. Es ist, als würde man das fehlende Puzzleteil finden, das alles zusammenbringt. 🧩

Aber seien wir ehrlich - die Auswahl des richtigen Tools für Ihre Teams und Ihr Geschäft ist keine leichte Aufgabe. Es gibt so viele Faktoren zu berücksichtigen und eine riesige Auswahl an Optionen. Wahrscheinlich haben Sie auch eine lange Liste mit Anforderungen und gewünschten Features von verschiedenen Teams und Führungskräften.

Wie können Sie nun das perfekte Tool auswählen, das nicht nur die Anforderungen Ihrer Organisation und Ihres Teams erfüllt, sondern auch mit Ihrem gesamten Geschäft in Einklang steht? Genau hier kommen wir ins Spiel!

In diesem Blog werden wir zwei der beliebtesten Projektmanagement-Systeme vorstellen, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen haben: ClickUp und Asana.

Wir werden ihre wichtigsten Unterschiede hervorheben und Ihnen wertvolle Einblicke geben, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Wenn Sie die Nuancen zwischen diesen Tools verstehen, können Sie getrost dasjenige auswählen, das am besten zu den einzigartigen Bedürfnissen und Zielen Ihrer wachsenden Teams und Ihres Geschäfts passt.

Lassen Sie uns eintauchen, ja? 🤿

Was ist ClickUp?

Organisieren Sie Ihre Aufgaben in einem Kanban Board in ClickUp und verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Aufgaben aus der Vogelperspektive

Beginnen wir mit ClickUp - einem All-in-One-Projektmanagement-System und dem ultimativen Tool für die Zusammenarbeit im Team Software Teams und Geschäfte jeder Größe zur Verwaltung unbegrenzter Aufgaben.

ClickUp wurde 2017 gegründet und hat Tausenden von Teams (und es werden immer mehr) dabei geholfen, die Art und Weise, wie sie arbeiten und zusammenarbeiten, zu verändern.

Als eine der leistungsstärksten Plattformen für Produktivität rationalisiert und vereinfacht ClickUp Ihre Arbeitsabläufe, indem es ein einziges Projektmanagement-Tool bereitstellt, das alle anderen unzusammenhängenden Apps ersetzt und eine Sichtbarkeit des Projekts schafft, damit jeder jederzeit über Fortschritte und Ziele informiert ist.

Heute, im Jahr 2023, ist ClickUp eines der am besten bewerteten Tools für das Arbeitsmanagement, das von Solopreneuren, kleinen Geschäften und großen Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt wird. Es wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als eines der besten Innovativsten Unternehmen im Jahr 2023 in der Kategorie Arbeitsplatz von Fast Company.

Innerhalb desselben Jahres erhielt ClickUp den ersten Platz sowohl für Beste Projektmanagement-Softwareprodukte und Beste Software-Produkte für Zusammenarbeit und Produktivität von G2, neben vielen anderen Auszeichnungen wie Höchste Zufriedenheit Produkte 2023 .

Beeindruckend, oder?

Kurz gesagt, ClickUp geht über die Grundlagen einer Projektmanagement-Software hinaus - es ist eine abschließende Lösung für das Management von Arbeit mit Features für Projektmanagement, Zeiterfassung, Teamzusammenarbeit, Ziel- und Fortschrittsverfolgung und vielem mehr, verpackt in einem mächtigen Paket. 🎁

Nutzen Sie das ClickUp Goal Tracking Feature, um mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs zu bleiben und Ihre Ziele zu erreichen

ClickUp bietet Hunderte von fortschrittlichen Features, die Teams in die Lage versetzen, effizient zu arbeiten und nahtlos an einem einzigen Speicherort zusammenzuarbeiten, anstatt zwischen mehreren Apps umschalten zu müssen. Von der Strategieplanung über die Verwaltung von Sprints bis hin zur Nachverfolgung von Fortschritten und Zielen und allem, was dazwischen und darüber hinaus liegt, kann ClickUp jede Art von Projekt und jeden Aspekt Ihrer Arbeit unterstützen.

Darüber hinaus ist die Plattform vollständig anpassbar und lässt sich auf die spezifischen Bedürfnisse, komplizierten Workflows und besonderen Vorlieben eines jeden Teams zuschneiden - allein dieses Maß an Flexibilität macht ClickUp zur besten Wahl für jedes Team und wachsende Geschäfte in verschiedenen Branchen.

Es gibt viele Gründe, warum ClickUp weiterhin die Herzen von Teams und Geschäften weltweit erobert. Darauf gehen wir gleich näher ein, aber zuerst machen wir Sie mit Asana vertraut.

Was ist Asana?

Projekte verwalten in Asana Ähnlich wie ClickUp ist Asana eine kollaborative Plattform für das Arbeitsmanagement, die Teams dabei helfen soll, ihre Arbeit zu verwalten und effektiv zusammenzuarbeiten.

Das 2008 gegründete Asana wurde entwickelt, um das Problem der ineffizienten Verwaltung und Kommunikation von Arbeit zu lösen. Dieses Projektmanagement-Tool bietet auch eine zentrale Plattform für die Planung von Projekten, die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Fristen und die effektive Kommunikation.

Mit Asana können Benutzer komplexe Projekte in kleinere Aufgaben unterteilen, Zuständigkeiten zuweisen, den Fortschritt verfolgen und für Transparenz und Verantwortlichkeit unter den Mitgliedern des Teams sorgen.

Was die Features angeht, so bietet Asana unter anderem Aufgaben- und Zusammenarbeitstools, Projektplanung, Zeitleisten-Visualisierung, Dateifreigabe und Integrationen mit anderen beliebten Tools. Insgesamt bietet Asana eine umfassende und benutzerfreundliche Plattform für die Verwaltung von Arbeit, die Zuweisung von Aufgaben, die Förderung von Teamarbeit und die Unterstützung von Organisationen bei der effizienten Erreichung ihrer Ziele.

über Asana

Der frühe Eintrag von Asana in den Space für Projektmanagement-Software und sein Bekanntheitsgrad haben eine wichtige Rolle für seine anhaltende Beliebtheit gespielt.

Das intuitive Design, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, die benutzerdefinierten Optionen, die Echtzeit-Updates und die Integrationen machen Asana zur ersten Wahl für Einzelpersonen und Teams, die einen traditionellen Ansatz für das Projektmanagement suchen. Dieser Vertrautheitsfaktor hat zweifellos zu der großen Zahl von Benutzern beigetragen, da es Teams und Organisationen eine Plattform bietet, die sich angenehm anfühlt und leicht zu navigieren ist.

Okay, sowohl ClickUp als auch Asana bieten also eine Lösung für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit - jetzt stellt sich die Millionen-Dollar-Frage: Wer erledigt das besser? 👀

ClickUp vs. Asana Feature-Vergleich

Bevor wir in die Tiefe gehen, hier ein kurzer Überblick über ClickUp vs. Asana um Ihnen den Einstieg zu erleichtern! 👀

ClickUp ist am besten bekannt für:

Anpassung : Vollständig anpassbare Projektmanagement-Plattform und Workflows, die sich an jedes Geschäft und jedes Team anpassen lassen

: Vollständig anpassbare Projektmanagement-Plattform und Workflows, die sich an jedes Geschäft und jedes Team anpassen lassen Arbeit und Projektmanagement : Fortgeschrittene und dennoch flexible Features zur Unterstützung jeder Projektmethodik, benutzerdefinierte Automatisierungen zur Beschleunigung von Prozessen und skalierbare Ansichten für die Arbeit, um wachsende Teams und Geschäfte zu unterstützen

: Fortgeschrittene und dennoch flexible Features zur Unterstützung jeder Projektmethodik, benutzerdefinierte Automatisierungen zur Beschleunigung von Prozessen und skalierbare Ansichten für die Arbeit, um wachsende Teams und Geschäfte zu unterstützen Sichtbarkeit und Nachverfolgung von Projekten : Benutzerdefinierte Ansichten und Hierarchien zur Verbesserung der unternehmensweiten Sichtbarkeit und Nachverfolgung von Projekten

: Benutzerdefinierte Ansichten und Hierarchien zur Verbesserung der unternehmensweiten Sichtbarkeit und Nachverfolgung von Projekten Team-Management und Zusammenarbeit : Integrierte Tools für die Zusammenarbeit zur Unterstützung von Remote-Arbeit und asynchroner Arbeit. Hinzufügen mehrerer Mitarbeiter innerhalb von Aufgaben und Workload-Ansicht für eine effektive Ressourcenzuweisung. Sie haben auch die Möglichkeit, Gäste hinzuzufügen und Berechtigungen zu erteilen oder zu limitieren

: Integrierte Tools für die Zusammenarbeit zur Unterstützung von Remote-Arbeit und asynchroner Arbeit. Hinzufügen mehrerer Mitarbeiter innerhalb von Aufgaben und Workload-Ansicht für eine effektive Ressourcenzuweisung. Sie haben auch die Möglichkeit, Gäste hinzuzufügen und Berechtigungen zu erteilen oder zu limitieren Echtzeit-Berichterstellung und -Analyse: Benutzerdefinierte Dashboards, Benachrichtigungen und mehr für eine einfachere Nachverfolgung des Fortschritts

Benutzerdefinierte Dashboards, Benachrichtigungen und mehr für eine einfachere Nachverfolgung des Fortschritts Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitives Design mit Drag-and-Drop-Funktionalität, die auch Integrationen mit Apps von Drittanbietern ermöglicht

Intuitives Design mit Drag-and-Drop-Funktionalität, die auch Integrationen mit Apps von Drittanbietern ermöglicht Konsolidierung des Tech-Stacks : Zugriff auf Hunderte von Features, um den Bedarf an mehreren Apps zu reduzieren und Arbeitsabläufe zu rationalisieren

: Zugriff auf Hunderte von Features, um den Bedarf an mehreren Apps zu reduzieren und Arbeitsabläufe zu rationalisieren Erschwingliche Preise : Bietet einen kostenlosen Free-Plan mit vielen Features und preisgünstige kostenpflichtige Pläne

: Bietet einen kostenlosen Free-Plan mit vielen Features und preisgünstige kostenpflichtige Pläne Mobile App: Geräteübergreifend verfügbar, damit Sie jederzeit und von überall auf Ihre Arbeit zugreifen können

Kundenbewertungen und -rezensionen:

G2 : 4.7 von 5 (8.200+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (8.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,700+ Bewertungen)

Asana ist am besten bekannt für:

Arbeits- und Aufgabenmanagement: Verwenden Sie Features wie Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter und mehr

Verwenden Sie Features wie Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter und mehr Kommunikation : Kommentarfunktionen zur Erleichterung der Zusammenarbeit im Team

: Kommentarfunktionen zur Erleichterung der Zusammenarbeit im Team Ansichten : Wählen Sie aus einer Liste von Arbeits-Ansichten, einschließlich Liste, Kalender, Workload, und mehr

: Wählen Sie aus einer Liste von Arbeits-Ansichten, einschließlich Liste, Kalender, Workload, und mehr Projektverfolgung : Anzeige von Projekt- und Aufgabenfristen in einer Gantt-, Listen- oder Kanban-Board-Ansicht

: Anzeige von Projekt- und Aufgabenfristen in einer Gantt-, Listen- oder Kanban-Board-Ansicht Berichterstellung : Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Dashboards mit Echtzeit-Chats, Status-Updates, Zielen, Portfolios

: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Dashboards mit Echtzeit-Chats, Status-Updates, Zielen, Portfolios Team-Verwaltung : Erstellen Sie Teams, fügen Sie Mitarbeiter zu Aufgaben hinzu, arbeiten Sie mit externen Teams zusammen, steuern Sie Berechtigungen und vieles mehr

: Erstellen Sie Teams, fügen Sie Mitarbeiter zu Aufgaben hinzu, arbeiten Sie mit externen Teams zusammen, steuern Sie Berechtigungen und vieles mehr Integrationen : Verbindung mit Tools, die Ihr Team tagtäglich nutzt

: Verbindung mit Tools, die Ihr Team tagtäglich nutzt Mobile App : Bietet mobile Apps für iOS und Android. Die meisten Features sind auf dem Handy verfügbar, können sich aber je nach Gerätetyp und mit der vollständigen Web App unterscheiden

: Bietet mobile Apps für iOS und Android. Die meisten Features sind auf dem Handy verfügbar, können sich aber je nach Gerätetyp und mit der vollständigen Web App unterscheiden Preisgestaltung: Asana bietet eine kostenlose Version seiner tools an, mit der Sie unbegrenzte Aufgaben und unbegrenzten Speicher mit einem Limit von bis zu 100 MB pro Datei verwalten können

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.3 von 5 (9.400+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (9.400+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (12.000+ Bewertungen)

Auf den ersten Blick ist im Kampf ClickUp vs. Asana klar, dass beide Projektmanagement-Plattformen über ähnliche Features für das Projektmanagement und die Zusammenarbeit im Team verfügen - und das ist gut so. Moderne Tools sollten moderne Lösungen bieten, und diese Listen von Features sind eine starke Grundlage für beide Tools.

Aber jetzt wollen wir uns den Details widmen und uns genauer ansehen, was die einzelnen Tools bieten und was sie wirklich voneinander unterscheidet.

1. Projekt- und Aufgabenmanagement

Asana gegen ClickUp - Runde eins: Schauen wir uns die wichtigsten Features für das Projekt- und Aufgabenmanagement in ClickUp und Asana an (Stichwort Boxglocke). 🥊🔔

Wichtige ClickUp Features für das Projekt- und Aufgabenmanagement

Über 15 benutzerdefinierte Ansichten für Projekte, einschließlich einer umfassenden Tabellenkalkulationsfunktion

Workload- und Box-Ansicht für das Ressourcenmanagement

Ansicht "Alles" bietet einen Überblick über alle Projekte aus der Vogelperspektive

Hunderte von benutzerdefinierten Feldern, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen

Robuste Projekt-Hierarchie für Sichtbarkeit und Organisation

Zeiterfassung des Projekts, Nachverfolgung des Fortschritts, Abhängigkeiten von Aufgaben und Beziehungen

Automatisierung mit bedingter Logik und Formularerstellung

Projekt-Sichtbarkeit in ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Arbeit auf Ihre Weise zu betrachten.

Mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten des Projekts in ClickUp , einschließlich der Listen-, Board-, Zeitleisten-, Kalender-, Workload- und Formular-Ansicht, können Sie und Ihr Team Ihre Arbeit endlich so einrichten, dass sie Ihren Workflow, Ihre persönlichen Vorlieben und Ihre Projektanforderungen optimal unterstützt.

Und mit der Ansicht "Alles" in ClickUp erhalten Sie eine Momentaufnahme all Ihrer wichtigen Aufgaben aus allen Spaces und Listen in einer Ansicht - was vor allem für Teamleiter und Manager von Vorteil ist.

Wie für Verwaltung von Ressourcen die Workload-Ansichten und die Box-Ansichten bieten einen sofortigen Überblick über die Prioritäten des Teams, die Kapazität der Arbeit und vieles mehr.

Allein dieser Grad an Sichtbarkeit von Projekten macht ClickUp zu einer der besten Projektmanagement-Software und Asana-Alternativen heute.

SCHLÜSSEL CLICKUP-UNTERSCHEIDUNGSMERKMAL ClickUp übertrifft Asana in Bezug auf die Möglichkeiten der Ansicht von Projekten. ClickUp bietet einen breiten Bereich von mehr als 15 Ansichten für Projekte und übertrifft damit die begrenzten sechs Ansichten von Asana. Darüber hinaus fehlen in Asana wichtige Ansichten für das Projektmanagement wie die Ansicht "Alles", die Box, die Mindmaps und die Tabelle, die alle in ClickUp verfügbar sind.

Workspace und Projektorganisation in ClickUp

Jede Ebene von ClickUp gibt Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle, um alles zu organisieren, was Sie brauchen

Was die Organisation von Projekten betrifft, so macht es ClickUp mit seiner robusten Hierarchie-Struktur leicht, die Reihenfolge Ihrer Arbeit einzuhalten.

Von der Workspace-Ebene, die Ihr gesamtes Unternehmen repräsentiert, über die Space-Ebene zur Organisation mehrerer Abteilungen und Teams bis hin zu Ordnern zur Trennung verschiedener Projekte, Kampagnen usw. kann ClickUp sicherstellen, dass Ihre verschiedenen Teams, Projekte und Aufgaben eine bestimmte Heimat haben.

Zu erledigen ist damit nicht nur Struktur der Projekt Hierarchie in ClickUp hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, verbessert aber auch die Sichtbarkeit von Projekten und verhindert, dass Teams Zeit mit der Suche nach bestimmten Aufgaben verschwenden.

Wenn Sie mit externen Teams und Clients arbeiten, können Sie mit ClickUp außerdem Gäste zu Ihrem Workspace einladen mit voller Kontrolle darüber, worauf sie zugreifen, was sie ansehen, bearbeiten, kommentieren und freigeben können, um sicherzustellen, dass Ihre privaten und sensiblen Informationen geschützt sind.

Aufgabenverwaltung in ClickUp

Auf der Aufgabenebene in der ClickUp-Hierarchie können Teams größere Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen, um jeden Schritt effizienter, durchführbarer und organisierter zu gestalten - erstellen Sie einfach eine Aufgabe und fügen Sie Unteraufgaben innerhalb der übergeordneten Aufgabe hinzu.

Gliedern Sie Ihre Projekte in ClickUp in Aufgaben, Unteraufgaben und geschachtelte Unteraufgaben

Aufgaben und Unteraufgaben in ClickUp erlauben Ihnen, mehr zu erledigen als nur einen Platzhalter für Ihre Elemente. Sie sind in hohem Maße anpassbar und verfügen über Funktionen, die Ihnen helfen, effizient zu arbeiten und zu verhindern, dass etwas durch die Maschen rutscht.

Um die Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben zu erleichtern, bietet ClickUp eine Reihe von Features, die innerhalb von Aufgaben verwendet und implementiert werden können. Dazu gehören Aufgabenbeschreibungen, Mehrere Mitarbeiter , benutzerdefinierte Felder benutzerdefinierte Status, zugewiesene Kommentare und @-Erwähnungen, Fälligkeitsdaten, Prioritätskennzeichen, Benutzerdefinierte Tags für Aufgaben , eingebettete Dateien, Checklisten für Aufgaben und Beobachter.

Zusätzlich bietet ClickUp eine native Feature zur Nachverfolgung der Projekt-Zeiten zur Nachverfolgung der Zeit, zum Festlegen von Zeitschätzungen, zum Hinzufügen von Notizen und zur Ansicht von Berichten über Ihre Zeit von überall aus sowie ein praktisches universelles Such-Feature, das Ihnen hilft, eine Nadel in Ihrem (technischen) Stapel zu finden. Verwenden Sie einfach Universal Search um jede Datei schnell zu finden, egal ob sie sich in ClickUp, einer verbundenen App oder auf Ihrem lokalen Laufwerk befindet - alles von einem Ort aus.

Suchen Sie einfach in allen Aufgaben, Dokumenten und Projekten in ClickUp, um in Ihre Arbeit einzusteigen

Diese Features ermöglichen letztendlich ein effektives Aufgabenmanagement, eine verbesserte Organisation, eine verbesserte Kommunikation und eine reibungslose Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten.

SCHLÜSSEL CLICKUP-UNTERSCHEIDUNGSMERKMAL ClickUp ermöglicht es Ihnen, einer Aufgabe einzelne oder mehrere Mitarbeiter hinzuzufügen, während Asana nur die Möglichkeit bietet, einen Mitarbeiter zu einer Aufgabe hinzuzufügen. Asana bietet auch kein eingebautes Feature zur Zeiterfassung, um Teams bei der Nachverfolgung von Projekten zu helfen, während ClickUp eine eingebaute globale Zeiterfassung bietet, mit der Sie die Zeit von Ihrem Desktop, Ihrem Handy und sogar von Ihrem Browser aus erfassen können ClickUp Chrome-Erweiterung .

Projekt- und Fortschrittsverfolgung in ClickUp

ClickUp hilft Ihnen, Ihre gesamte Arbeit sichtbar und organisiert zu halten, was eine effektive Nachverfolgung von Projekten und Fortschritten ermöglicht. Die zahlreichen Features erleichtern die Nachverfolgung aller Aspekte Ihres Workflows, Ihrer Projekte, Ziele, Teams und mehr.

Features wie Beobachter und Benachrichtigungen liefern sofortige Updates über Änderungen oder Fortschritte, benutzerdefinierte Status zeigen deutlich, in welcher Phase sich eine Aufgabe oder ein Projekt gerade befindet, und Benutzerdefinierte Dashboards mit Berichterstellung und Analysen in Echtzeit bieten einen umfassenden Überblick über alle Ihre Projekte und Aufgaben in einer übersichtlichen Momentaufnahme.

Ein weiteres wichtiges ClickUp Feature für die Nachverfolgung von Projekten ist die ClickUp Gantt-Ansicht . Diese Ansicht bietet Ihnen, den Teams und den Beteiligten nicht nur eine übersichtliche dynamische Zeitleiste, sondern ermöglicht auch die einfache Planung von Aufgaben, die Überwachung des Projektfortschritts, die Verwaltung von Fristen, den Umgang mit Engpässen und vieles mehr.

Planen Sie Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und priorisieren Sie Aufgaben mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Flexibilität und Skalierbarkeit in ClickUp

ClickUp unterscheidet sich von einem herkömmlichen Projektmanagement-Tool wie Asana durch seine vollständig anpassbare Plattform und ist damit die perfekte Lösung für jedes Projekt, Team und Geschäft.

Mit über einhundert anpassbaren Features und ClickApps clickUp kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um einfache bis komplexe Workflows zu rationalisieren, sich an alle Projektanforderungen anzupassen und praktisch jeden Anwendungsfall, jedes Team und jedes Geschäft zu unterstützen.

Dieses Maß an Flexibilität in ClickUp ermöglicht es Teams auch, jede Art von Arbeit zu leisten und zu übernehmen methoden des Projektmanagements wie z. B. Agile, Scrum, Wasserfall und andere.

SCHLÜSSEL CLICKUP-UNTERSCHEIDUNGSMERKMAL Neben der Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglichen ClickApps und die granularen Einstellungen in ClickUp auch Führungskräfte und Beschaffung teams die volle Kontrolle über Berechtigungen und Benutzerlizenzen zu haben, im Gegensatz zu Asana, das in diesem Bereich limitiert ist.

Die wichtigsten Features von Asana für das Aufgaben- und Projektmanagement

Projektansichten (Liste, Board, Kalender und Zeitleiste)

Workspaces für die Zusammenarbeit (Aufgaben und Unteraufgaben)

Hinzufügen von bis zu einem Mitarbeiter pro Aufgabe

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung des Status und zum Filtern von Informationen

Abhängigkeiten innerhalb von Aufgaben

Projekt-Sichtbarkeit in Asana

Projekte in Asana verwalten

Organisieren Sie Ihre Arbeit in freigegebenen Projekten als Listen oder Kanban-Boards für Ihre Initiativen, Meetings und Programme. Die Listenansicht ist eine einfache und strukturierte Ansicht, die Aufgaben und To-Do-Listen in einem vertikalen Listenformat anzeigt, während die Board-Ansicht ähnlich wie ein Kanban-Board aufgebaut ist. In der Zeitleisten-Ansicht werden Aufgaben in einem Gantt-Diagramm-ähnlichen Format dargestellt.

Workspace und Projektorganisation in Asana

Projekt-Hierarchie in Asana Asana Workspaces ermöglichen es Gruppen, gemeinsam an Projekten und Aufgaben zu arbeiten, unabhängig von ihrer E-Mail-Domäne. Mit Workspaces können Sie mehrere Workspaces und Organisationen erstellen oder ihnen beitreten, sodass Sie mit verschiedenen Gruppen von Asana-Benutzern zusammenarbeiten können.

Workspaces haben ihre eigenen Personen, Projekte und Aufgaben. Das bedeutet, dass Ihre Kollegen die anderen Workspaces oder Organisationen, an denen Sie beteiligt sind, nicht sehen können und umgekehrt. Ihr Datenschutz und die Vertraulichkeit Ihrer Arbeit sind in jedem Workspace oder jeder Organisation geschützt.

In einem Workspace gibt es zwei Arten von Personen: Workspace-Mitglieder und Mitglieder mit begrenztem Zugriff. Workspace-Mitglieder haben vollen Zugriff auf alles im Arbeitsbereich. Mitglieder mit eingeschränktem Zugriff haben dagegen bestimmte Limits für ihren Zugriff. Mitglieder mit eingeschränktem Zugriff haben nur Zugriff auf Projekte, Aufgaben und Nachrichten, die ausdrücklich für sie freigegeben sind.

Aufgabenverwaltung in Asana

Asana bietet eine Reihe von Features für das Aufgaben- und Arbeitsmanagement, darunter Aufgaben und Unteraufgaben, um die Arbeit in überschaubare Teile zu zerlegen, sowie Projektansichten wie Listen oder Kanban-Boards, um diese Aufgaben zu organisieren.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature zur Aufgabenverwaltung in Asana ist My Tasks, ein Tool, mit dem Sie Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben im Auge behalten können. Es zeigt Ihnen alle Aufgaben an, die Ihnen zugewiesen wurden, und wann sie fällig sind. Sie können damit Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen und sehen, was als Nächstes erledigt werden muss. Auf diese Weise bleiben Sie organisiert und können sich auf Ihre täglichen Aufgaben konzentrieren. Für eine zusätzliche Organisationsebene können Sie Aufgaben in jedem Projekt in Abschnitte gruppieren, um Arbeitsabläufe abzugleichen, die Arten von Arbeit aufzuteilen und Aufgaben einfach zu organisieren.

Was die Zuweisung von Aufgaben betrifft, so können Sie in Asana eine Aufgabe nur einem einzigen Mitarbeiter zuweisen. Sie können jedoch mehrere Mitarbeiter zu einer Aufgabe hinzufügen.

Projekt- und Fortschrittsverfolgung in Asana

Für die Nachverfolgung von Aufgaben und Projekten bietet Asana eine Übersichtsbereich bietet einen Überblick über Ihre Projekte und deren aktuellen Fortschritt. In diesem Bereich können Sie auch einen Blick auf historische Statusaktualisierungen, Meilensteine, Blocker und mehr werfen.

Darüber hinaus erhalten Mitwirkende innerhalb einer Asana-Aufgabe Benachrichtigungen, wenn Aufgaben aktualisiert werden. So können sie auf dem Laufenden bleiben und sehen, wie die Aufgabe voranschreitet.

Flexibilität und Skalierbarkeit in Asana

Benutzerdefinierte Felder in Asana (via Asana) Benutzerdefinierte Felder in Asana projekte ermöglichen es Ihnen, Aufgaben zusätzliche Informationen hinzuzufügen. Diese Felder können verwendet werden, um die Phase, die Priorität, die Kosten oder andere relevante Details für Ihren Workflow, Ihr Team und Ihr Unternehmen anzugeben. Durch die Verwendung benutzerdefinierter Felder können Einzelpersonen den Fortschritt der Arbeit im gesamten Unternehmen leicht nachvollziehen.

Bietet ClickUp oder Asana bessere benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für das Projektmanagement?

Die kurze Antwort lautet: Ja - ClickUp bietet mehr Flexibilität als Asana.

Flexibilität: Asana bietet zwar zahlreiche Tools für das Projekt- und Aufgabenmanagement, und die Features sind einfach genug, um die Aufgabe zu erledigen, aber es fehlt ihnen an Flexibilität, die Teams und Geschäfte, insbesondere solche, die skalieren wollen, benötigen, um effizient zu arbeiten.

Hier kann ClickUp glänzen.

Zusätzlich zu den robusten Features können Benutzer ihre gesamte Erfahrung in ClickUp mit ClickApps, benutzerdefinierten Ansichten für die Arbeit und mehr anpassen.

Sichtbarkeit und Nachverfolgung von Projekten: ClickUp gewinnt auch bei der Sichtbarkeit und Nachverfolgung von Projekten - es bietet ein höheres Maß an Sichtbarkeit von Projekten, was die Nachverfolgung von Projekten und die Transparenz über Teams hinweg verbessert. 👀

Hier ist der Grund dafür:

Sobald mehrere Projekte in Asana erstellt werden, ist es fast unmöglich, alle Aktivitäten, die stattfinden, anzuzeigen und zusammenzufassen. Es ist stark unterteilt, was bedeutet, dass die Erstellung von mehr Projekten natürlich zu mehr Silos führt. Dies ist ein großes Manko für Führungskräfte, die eine Ansicht des Fortschritts bei großen Unternehmensinitiativen aus der Vogelperspektive benötigen.

Mit ClickUp sind die Zusammenfassungen, die Führungskräfte benötigen, direkt in die Hierarchie der Plattform integriert - ein erweitertes Dashboard oder benutzerdefinierte Anpassungen sind nicht erforderlich. ClickUp bietet außerdem eine Ansicht "Alles", die eine unternehmensweite Sichtbarkeit der Projekte ermöglicht.

2. Automatisierung von Workflows und KI

Asana vs ClickUp Runde 2. ✌🏻

Vergleichen wir nun die Workflow-Automatisierung und die KI-Fähigkeiten von ClickUp und Asana. 🥊

Wichtige ClickUp Features für die Automatisierung von Workflows und KI

Vorgefertigte und benutzerdefinierte Automatisierung

Integrationsmöglichkeiten mit Apps zur Automatisierung von Workflows

Formular-Ansicht zur Rationalisierung von Anfragen

Anpassbare Vorlagen für jedes Team und verschiedene Anwendungsfälle

KI-gestützter Schreibassistent (ClickUp AI)

Workflow-Automatisierung in ClickUp

Die Rationalisierung Ihres Workflows ist eine der Aufgaben von ClickUp. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Aufgabenstatus zu erstellen, ermöglicht es, klare Fortschritte zu erzielen, Projekte im Zyklus zu verschieben und die Nachverfolgung des Fortschritts zu verbessern, so dass weniger Aktualisierungen des Projektstatus gesendet oder angefordert werden müssen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, die dem spezifischen Workflow Ihres Teams in ClickUp entsprechen

Außerdem können Sie jeden Status farblich kodieren, um die Phasen noch einfacher zuzuordnen (und angenehmer zu betrachten, wenn wir hinzufügen dürfen) 😉

Und das Beste daran?

Sie können vorgefertigte oder benutzerdefinierte Automatisierungen in ClickUp verwenden, um Ihren Workflow zu automatisieren - zum Beispiel können Sie einen Auslöser und eine Bedingung definieren, um den Mitarbeiter zu wechseln, wenn sich der Status einer Aufgabe von "In Bearbeitung" zu "Überprüfung" ändert Es erübrigt sich zu sagen, dass benutzerdefinierte Status eine große Hilfe sind, um Ihre Projekte voranzubringen.

Mehr über die Workflow-Automatisierung in ClickUp - dieses äußerst hilfreiche und wertvolle Feature in ClickUp ermöglicht es Ihnen, Aufgaben oder ganze Workflows mit nur wenigen Klicks und Schritten zu automatisieren. Unabhängig davon, in welchem Team Sie arbeiten oder welches Geschäft Sie leiten, kann die Automatisierung in ClickUp Ihren Workflow verändern und beschleunigen sowie Ihre Prozesse jederzeit konsistent halten.

Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Um Ihre Workflows weiter zu beschleunigen, bietet ClickUp außerdem über 1.000 anpassbare Vorlagen für jedes Team und jeden Anwendungsfall, darunter verschiedene Vorlagen für das Projektmanagement . Erhalten Sie Zugang zu gebrauchsfertigen Vorlagen für agiles Projektmanagement, Projektleistungen, Projektdurchführungsplan, Vorlagen für Projektbeschreibungen und vieles mehr, um Ihre Arbeit in Schwung zu bringen und Prozesse in verschiedenen Teams einheitlich zu gestalten.

KI-Features in ClickUp

Steigern Sie Ihre Produktivität in neue Höhen mit ClickUp AI und beschleunigen Sie die Nachverfolgung Ihrer Projekte mit Ihrem eigenen persönlichen Schreibassistenten. ⚡️🤖

ClickUp AI hilft Ihnen, schneller zu schreiben, überzeugende Texte zu verfassen und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen

ClickUp AI ist die einzige KI-Lösung, die für jede Rolle und jeden Anwendungsfall benutzerdefiniert ist, um Produktivität, Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung zu verbessern:

Sofortige Erstellung ansprechender, klarer und prägnanter Texte auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen

Zugriff auf von Experten erstellte Prompts für jeden Anwendungsfall direkt in ClickUp

Einfache Bearbeitung Ihrer Inhalte zur Verbesserung der Qualität

Schnelle Zusammenfassung längerer Texte, wie z. B. Notizen zu Meetings, StandUps zu Projekten usw

Generieren Sie Elemente und Erkenntnisse aus Dokumenten und Aufgaben

Übersetzen von Text in 12 Sprachen

Und mehr

Dieses fortschrittliche Feature beschleunigt Ihre Projektpläne und -durchführung und ermöglicht es Managern, Teams, Stakeholdern und ganzen Organisationen, ihre Projektmanagement-Prozesse zu rationalisieren und bessere Ergebnisse zu erzielen. 📈

SCHLÜSSEL CLICKUP UNTERSCHEIDUNGSMERKMAL Asana bietet ein paar KI-Features, aber sie sind leichtgewichtig und limitiert im Vergleich zu dem, was ClickUp bietet. Zum Beispiel können Sie mit der KI von Asana nur den Ton Ihres Schreibens ändern, während Sie mit ClickUp AI verschiedene Eingaben ändern können, um sicherzustellen, dass der Inhalt zu Ihrer Rolle, Ihrem Ton, Ihrem Kreativitätsniveau und vielem mehr passt.

Wichtige Asana-Features für die Automatisierung von Workflows und KI

Automatisierung und benutzerdefinierte Regeln

Benutzerdefinierte Vorlagen

Formulare für Arbeitsanfragen

Asana Intelligenz (KI)

Automatisierung von Workflows in Asana

Wie ClickUp kann auch Asana Routineaufgaben automatisieren, um Ihnen dabei zu helfen, im Tagesgeschäft Zeit zu sparen, indem Sie die Arbeit, die Ihren Workflow blockiert, reduzieren. Passen Sie Ihre Automatisierungslogik mit über 70 Regeln im benutzerdefinierten Regel-Builder von Asana an, um die Fehlertoleranz in Ihren Prozessen zu verringern und sicherzustellen, dass Ihre Projekte wie geplant ablaufen.

Sie sind kein Fan davon, von vorne anzufangen? Sie haben auch die Möglichkeit, die voreingestellte Regelgalerie von Asana zu durchsuchen oder aus einem Bereich vorgefertigter Vorlagen für die Automatisierung verschiedener beliebter Projekte oder Anwendungsfälle auszuwählen. So haben Sie mehr Zeit, Strategien zu entwickeln und sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die wirklich wichtig ist.

KI-Features in Asana

Derzeit in der Beta-Phase haben Benutzer von Asana die Möglichkeit, mit Asana Intelligence KI-gestützte Funktionen in ihre Prozesse zu integrieren. Dieses Tool wurde entwickelt, um Engpässe in jedem Prozess zu beseitigen und die Automatisierung von Workflows einfacher und effektiver zu machen, mit folgenden Features:

Zusammenfassen von Aufgaben, Threads und Inhalten

Bewerten Sie Ihr Schreiben, um verschiedene Empfehlungen zu generieren

Automatische Generierung von benutzerdefinierten Feldern, Regeln und Vorschlägen zur Produktivität

Ändern Sie den Ton Ihres Inhalts

Und mehr.

Bietet ClickUp oder Asana bessere Optionen für die Automatisierung von Workflows?

Asana Intelligence bietet zwar einige Funktionen zur Erstellung von Projekt- und StandUp-Zusammenfassungen, aber es fehlen die einzigartigen rollenbasierten KI-Lösungen von ClickUp, mit denen Sie Ihre Inhalte perfekt auf den jeweiligen Anwendungsfall abstimmen können. Darüber hinaus wird ClickUp AI kontinuierlich weiterentwickelt! Mit Features für den mobilen Zugriff auf KI, die Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben und die Bewertung von Projekten ist ClickUp AI erst der Anfang.

3. Kollaboration und Kommunikation

Asana vs. ClickUp Runde drei: Wie unterscheiden sich ClickUp und Asana, wenn es um Zusammenarbeit und Kommunikation geht? Los geht's. 🥊

Wichtige ClickUp Features für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

Whiteboards für die strategische Planung vonprojektdurchführung* ClickUp Docs für die Dokumentenverwaltung

Kollaborationserkennung und -bearbeitung für nahtlose Zusammenarbeit

Chat-Ansicht für Instant Messaging innerhalb von ClickUp

Clip-Bildschirmrekorder zum Aufzeichnen und Freigeben von Videoanweisungen, Updates und mehr

Zugewiesene Kommentare in Aufgaben und Dokumenten, um Fragen schneller zu klären

Prüfung zur Kommentierung von PDFs, Bildern und Videos für eine schnellere Feedbackschleife

E-Mail in ClickUp, um Unterhaltungen an einem Ort und neben Ihrer Arbeit aufzubewahren

Zusammenarbeit im Team in ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards als visuelles Collaboration-Tool für jeden Bedarf

ClickUp ist für die Zusammenarbeit im Team konzipiert. Es bietet verschiedene benutzerfreundliche, funktionale und intuitive Funktionen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern, unabhängig davon, wann und wo sie arbeiten.

Features wie digitale Whiteboards und ClickUp Dokumente sind mühelos auf Ihre Aufgaben und Projekte abgestimmt und ermöglichen es Ihrem Team, zusammenzuarbeiten und die Arbeit schneller zu erledigen.

Was also macht ClickUp Whiteboards und Dokumente so hilfreich für Manager und Teams?

Die Whiteboards von ClickUp sind das einzige virtuelle Whiteboard, das die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen umwandeln kann - alles an einem Ort. Whiteboards bieten die perfekte Leinwand für Teams, um Ideen zu entwickeln und Arbeitsabläufe zu visualisieren.

Sowohl ClickUp Whiteboards als auch Dokumente bieten ein Feature zur Erkennung und Bearbeitung von Zusammenarbeit, das es Teams ermöglicht, zu sehen, wer dieselben Aufgaben, Dokumente und Projekte anschaut oder daran arbeitet, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, schnell von einem Konzept zu einer Aktion überzugehen und sich mit Aufgaben, Dateien, Dokumenten und mehr zu verknüpfen.

Dies schafft Sichtbarkeit und Transparenz für das Projekt sowie nahtlose Sitzungen für die Zusammenarbeit - Teammitglieder können ohne Reibungsverluste oder Überschneidungen innerhalb des Projektmanagement-Tools neben ihren Kollegen erstellen und bearbeiten.

Dokumente können in Echtzeit zusammen mit Ihrem Team bearbeitet werden, um Wikis, Wissensdatenbanken, Roadmaps oder Brainstorming-Sitzungen zu erstellen. Markieren Sie andere mit Kommentaren, weisen Sie ihnen Elemente zu oder wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um, damit Sie den Überblick über Ihre Ideen behalten

Außerdem können Teams Kommentare in Dokumenten und Aufgaben hinterlassen und PDFs, Bilder und Videos mit der Feature zur Prüfung . Mit diesem wertvollen Feature für die Zusammenarbeit können Sie mit jedem in Ihrem ClickUp-Workspace innerhalb des Kommentarbereichs kommunizieren und Kommentare zuweisen, um ein Element oder eine Nachricht an eine bestimmte Person oder ein Team zu richten - so schaffen Sie eine klare Kommunikationslinie und beschleunigen den Feedback-Prozess.

Kommunikation in ClickUp

Zusammenarbeit im Team und Kommunikation gehen Hand in Hand. 🤝

Während ClickUp es Ihnen ermöglicht, mit Ihrem Team praktisch überall auf der Plattform zusammenzuarbeiten, gibt es einige wichtige Kommunikations-Features in ClickUp, die die Zusammenarbeit im Team weiter unterstützen.

Beginnen wir mit Ansicht des Chats clickUp's eingebautes Feature für Sofortnachrichten.

Die Chat-Ansicht bietet jedem in Ihrem Workspace eine einfache und effektive Möglichkeit, mit einer oder mehreren Personen zu kommunizieren und sofort Nachrichten innerhalb von ClickUp und neben ihrer Arbeit zu senden und zu empfangen - kein Jonglieren mehr mit mehreren Tools und verstreuten Unterhaltungen.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature für die Kommunikation mit Teams ist Clip, ClickUp's eingebauter Bildschirmrekorder .

Wählen Sie, ob Sie Ihren gesamten Bildschirm, ein App-Fenster oder eine Registerkarte des Browsers mit einem Clip von ClickUp aufzeichnen und für das Team innerhalb einer Aufgabe freigeben möchten

Clip kann in den Kommentaren zu einer Aufgabe aufgerufen werden und ist ein weiteres Tool, das Teams nutzen können, um eine effektive Kommunikation untereinander zu ermöglichen und prägnante Nachrichten zu übermitteln.

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, um Lehrvideos zu drehen, komplexe Ideen oder Prozesse per Video zu erklären, Präsentationen zu erstellen, Fehler zu beheben und vieles mehr, und geben Sie diese dann einfach für alle in Ihrem Workspace frei. Dieses Feature ist besonders hilfreich für visuell Lernende oder einfach, wenn es einfacher (und produktiver) ist, etwas per Video zu erklären, anstatt lange Notizen zu tippen.

Wenn Sie sich nun fragen, was die Kommunikationsfeatures von ClickUp wirklich besser macht als die von Asana, dann kann ich es Ihnen sagen. Im Gegensatz zu Asana bietet ClickUp eine E-Mail in ClickUp feature, mit dem Teams, Projektmanager und jeder in Ihrem Workspace E-Mails in ClickUp senden und empfangen können.

Verwalten Sie Ihre E-Mails und Ihre Arbeit an einem Ort - Senden und empfangen Sie E-Mails überall in ClickUp, erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails, richten Sie eine Automatisierung ein, hängen Sie E-Mails an eine beliebige Aufgabe an und vieles mehr

Dieses fortschrittliche Feature rationalisiert die interne und externe Kommunikation, indem es den Benutzern ermöglicht, auf ihre E-Mail-Unterhaltungen innerhalb von Aufgaben zuzugreifen. So bleiben Unterhaltungen und Elemente unter einem Dach und es ist nicht mehr nötig, zu einer anderen App zu wechseln.

SCHLÜSSEL CLICKUP ClickUp DIFFERENTIATOR Asana bietet weder ein integriertes Whiteboard und einen Bildschirmschreiber noch die Möglichkeit, E-Mails zu senden und zu empfangen, wie es ClickUp kann. Das Whiteboard-Feature von ClickUp erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit im Team und ermöglicht Brainstorming, Projektplanung und die Umsetzung von Ideen in die Tat, während die Kommunikationsfeatures wie der Bildschirmrekorder Clip, die Chat-Ansicht, zugewiesene Kommentare und die Prüfung eine effektive Kommunikation und optimierte Überprüfungsprozesse fördern.

Wichtige Features von Asana für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

Kommentare zu Aufgaben

Mitwirkende

Follower

Erwähnungen

Nachrichten

Zusammenarbeit im Team in Asana

Asana bietet Features wie Aufgabenkommentare, Follower und Status, um die Zusammenarbeit im Team zu unterstützen.

Mit Aufgabenkommentaren können Benutzer eine Aufgabe direkt kommentieren, um genau zu klären, was zu erledigen ist, und Teamkollegen oder andere Aufgaben oder Projekte mit @ erwähnen, damit alles in Verbindung bleibt, während das Status-Feature Daten aus Asana in Diagramme und andere Hervorhebungen destilliert - eine einfache Möglichkeit, den Fortschritt visuell darzustellen.

Hinzufügen von Kommentaren zu einer Asana-Aufgabe

Ähnlich wie das Beobachter-Feature von ClickUp verfügt Asana über ein Feature namens "Follower", mit dem Sie Teamkollegen als Follower hinzufügen können, damit diese über die Arbeit an der Aufgabe auf dem Laufenden bleiben und relevante Benachrichtigungen über Aufgabenaktualisierungen erhalten.

Kommunikation in Asana

Zur Verbesserung der Kommunikation im Team bietet Asana ein Messaging Feature, das es Ihnen ermöglicht, innerhalb von Asana mit Ihren Kollegen zu kommunizieren und einfach mit relevanten Arbeiten zu verknüpfen. Sie können Nachrichten an eine beliebige Kombination von Einzelpersonen, Teams und Projekten senden.

Senden Sie Nachrichten direkt an andere Personen in Asana

Bietet ClickUp oder Asana bessere Features zur Zusammenarbeit und Kommunikation für Teams?

Sowohl ClickUp als auch Asana bieten mehrere Features zur Förderung einer besseren Kommunikation im Team. Aber ohne integrierte Whiteboard-Software, ein Feature zur Bildschirmaufzeichnung oder eine E-Mail-Funktion kann Asana nicht mit dem Niveau der Zusammenarbeit konkurrieren, das ClickUp ermöglicht.

4. Berichterstellung und Nachverfolgung von Zielen

Asana vs ClickUp Runde vier. 🥊

Vergleichen wir die Berichterstellung und die Nachverfolgung von Zielen der beiden Tools.

Wichtige ClickUp Features für die Berichterstellung und Nachverfolgung von Zielen

Benutzerdefinierte Dashboards mit Berichterstellung in Echtzeit

Portfolio-Karten zur Nachverfolgung des Fortschritts

Workload-Ansicht für das Ressourcenmanagement

Verfolgbare Ziele mit automatischer Nachverfolgung des Fortschritts

Posteingänge für Benachrichtigungen (wichtige, andere und gelöschte)

Berichterstellung in ClickUp

Was ClickUp zu einem der besten Projektmanagement-Tools mit Reporting-Features macht, sind die benutzerdefinierten Dashboards mit Echtzeit-Berichterstellung und -Analyse, die Teams, Projektmanagern und Führungskräften Sichtbarkeit für wichtige Projektstatus und mehr bieten.

Mit über 50 Kartenvariationen können Sie sich Ihre ideale Karte zusammenstellen Dashboard in ClickUp das Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit und Ihre Teams in Ihrem Workspace bietet und Ihnen wertvolle Einblicke gewährt, die Ihnen helfen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Zielverfolgung in ClickUp

Die Nachverfolgung von Fortschritten und Zielen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. ClickUp macht es Ihnen leicht, verfolgbare Ziele zu erstellen und sie mit Ihrer Arbeit zu verbinden ClickUp Ziele feature.

ClickUp Goals eignen sich hervorragend zur Nachverfolgung KPIs für das Projektmanagement , Sprint-Zyklen, OKRs und mehr - bleiben Sie mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen.

Dieses Feature zur Nachverfolgung von Zielen hilft Ihnen und Ihrem Team dabei, die Verantwortung zu übernehmen, sich an den Zielen auszurichten und stets eine zielorientierte Denkweise zu bewahren.

SCHLÜSSEL CLICKUP UNTERSCHEIDUNGSMERKMAL:

Mit ClickUp können Sie aus über 50 Dashboard-Karten-Varianten auswählen, die sofort Daten für alle Aktivitäten in Ihrem ClickUp-Workspace bereitstellen, während Asana nur eine begrenzte Anzahl von Diagrammen bietet. Was die Nachverfolgung von Zielen anbelangt, so ist ClickUp Goals im Free Forever-Plan für bis zu 100 Nutzungen und unbegrenzt im Unlimited-Plan verfügbar - Asanas Goals-Feature ist nur im Business-Plan und darüber verfügbar.

Wichtige Asana-Features für die Berichterstellung und Nachverfolgung von Zielen

Dashboard mit benutzerdefinierten Diagrammen

Kalender-Ansicht mit Listen von Aufgaben

Portfolios zur Überwachung des Status von Projekten

Nachverfolgung von Zielen

Posteingang für Benachrichtigungen

Berichterstellung in Asana

Dashboard-Projektansicht in Asana (über Asana)

Aktualisierungen des Status von Projekten und Berichterstellung in Asana sind über Projektansichten wie die Übersicht und die Dashboard-Ansicht mit Universelle Berichterstellung . Sie können Übersichten verwenden, um Statusaktualisierungen und Aktivitäten zu einem Projekt zu sehen, und Dashboards, um eine visuelle Darstellung Ihrer Projektdaten mit Aufgabenfortschritt, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und mehr zu erhalten - sogar in der kostenlosen Version.

Darüber hinaus können Sie Aufgaben nach Status des Abschlusses, nicht abgeschlossene Aufgaben nach Mitarbeiter, Nachverfolgung von Schätzungen gegenüber der tatsächlichen Leistung und mehr verfolgen.

Zielverfolgung in Asana

Ähnlich wie ClickUp bietet auch Asana ein Feature zur Nachverfolgung von Zielen. Asana Ziele ermöglicht es Ihnen, Ihre Unternehmensziele und Ihre Arbeit, wie Meilensteine, Projekte und Portfolios, an einem Ort zu verbinden. Sie können auch Ihre Ansicht mit Filtern benutzerdefinieren, um Ihre Ziele in Asana zu navigieren.

Eine wichtige Notiz an dieser Stelle ist, dass Asana Goals nur in Business- und Enterprise-Plänen verfügbar ist, was für einige Teams und Unternehmen mit einem niedrigeren Plan ein Hindernis darstellen könnte.

Bietet ClickUp oder Asana bessere Möglichkeiten zur Berichterstellung und Nachverfolgung von Zielen?

Wer hat also in dieser Runde besser erledigt? 👀

Berichterstellung: Sowohl ClickUp als auch Asana bieten in ihren Projektmanagement-Tools verschiedene Features für die Berichterstellung an, z. B. ein benutzerdefiniertes Dashboard, das Projektmanagern, Teams und Stakeholdern eine einfache Möglichkeit bietet, den Status des Fortschritts auf einen Blick zu sehen.

Vergleicht man jedoch die beiden Dashboard-Funktionen, so bietet die Ansicht des Dashboards von ClickUp mehr Anpassungsmöglichkeiten als das Universal Reporting von Asana.

Nachverfolgung von Zielen: Was die Nachverfolgung von Zielen betrifft, so bieten beide ein Feature, das den Fortschritt anzeigen kann. ClickUp geht jedoch über die Anzeige von Fortschritten in Form von Roll-ups hinaus und zeigt an, was auf dem richtigen Weg, gefährdet oder vom richtigen Weg ist. In ClickUp können Sie die Art der Einzelziele auswählen, wie z. B. Nummer, wahr/falsch, Prozentsatz, Währung und Automatik, die die Fertigstellung von Aufgaben verfolgt, sodass Sie Ihre Ziele genau und einfach nachverfolgen können.

Außerdem ist es gut zu notieren, dass Asana-Ziele nur im bezahlten Plan (Business-Plan und höher) verfügbar sind, während ClickUp-Ziele im Free Forever-Plan verfügbar sind.

5. Kontextwechsel und Integrationen

Asana vs ClickUp Runde 5:

Wichtige ClickUp Features für Kontextwechsel und Integrationen

Eine Suite von Tools für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und Produktivität an einem Ort

Aufgabenablage für Lesezeichen für Aufgaben

Seitenleiste für Favoriten, um schnell durch Aufgaben, Ansichten und mehr zu springen

Integrieren Sie ClickUp in über 1.000 work tools

Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen und ClickUp mitClickUp API

Minimieren Sie Aufgaben und Dokumente und legen Sie sie als Lesezeichen in die Ablage, damit sie in ClickUp immer leicht zugänglich sind

Mit ClickUp können Sie Ihren Workflow straffen und Ihre Produktivität optimieren wie nie zuvor.

Seine Schlüssel-Features und Fähigkeiten wie Aufgabenablage und Favoriten-Seitenleiste sind unübertroffen und ermöglichen es Ihnen, nahtlos zwischen Aufgaben zu wechseln, ohne sich ablenken zu lassen. Damit ist ClickUp ein phänomenales tool, um Kontextwechsel zu minimieren und sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren.

Um Ihren Workflow zu optimieren und Ihre Produktivität noch weiter zu steigern, kann ClickUp mit über 1.000 work tools integriert werden, darunter Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub und viele mehr. Diese nahtlose Integration ermöglicht es Ihnen, Ihre gesamte Arbeit aus mehreren Apps an einem zentralen Ort zusammenzuführen, sodass Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Apps oder Plattformen wechseln müssen.

Und wenn Sie Ihre eigenen Integrationen und ClickUp Apps erstellen möchten, können Sie dies über die öffentliche Programmierschnittstelle ( API ).

Als Ergebnis können Sie Ihren Tech-Stack aufladen und in Ihre Arbeit eintauchen, ohne durch unzusammenhängende Workflows abgelenkt zu werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern hält Sie auch im Flow und erhöht die Produktivität.

laden Sie Ihr technisches Paket mit der besten ClickUp Integrationen_ ._

Wichtige Asana-Features für Kontextwechsel und Integrationen

Verbindung von Asana mit über 200 Apps

Asana-APIs zur Erstellung benutzerdefinierter Apps

App-Verzeichnis in Asana (über Asana)

Asana ist mit über 200 anderen Arbeitstools integriert, so dass Sie Ihre Apps an einem Ort miteinander verbinden können. Das spart Zeit, die normalerweise durch das Umschalten zwischen Kontexten und das Duplizieren oder Suchen nach Arbeit an mehreren Orten verloren geht.

Verbinden Sie GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier und mehr - die meisten davon Asana-Integrationen konzentrieren sich in erster Linie auf die Rationalisierung von Workflows und die Verbesserung der Produktivität.

Zusätzlich zu den vorgefertigten Integrationen bietet Asana benutzerdefinierte Integrationen über seine API und Entwicklerplattform an. So können Sie oder Ihr Entwicklerteam personalisierte Integrationen erstellen, die den speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen oder Asana mit proprietären oder branchenspezifischen Softwaresystemen verbinden.

Bietet ClickUp oder Asana die bessere technische Konsolidierung?

Wenn Sie auf der Suche nach einem revolutionären Tool sind, mit dem Sie das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten reduzieren, alle Ihre Arbeitstools miteinander verbinden und Ihren Workflow optimieren können, ist ClickUp die abschließende Lösung und das ultimative Geschenk, das nicht aufhört zu geben.

6. Kundensupport

Asana gegen ClickUp: Runde sechs! Es geht in die heiße Phase: Wer holt sich den Titel für die besten Ressourcen zur Unterstützung des Kundensupports zwischen diesen beiden leistungsstarken Tools?

ClickUp-Ressourcen zur Unterstützung des Kundensupports

ClickUp bietet 24/7 Live-Support - und das völlig kostenlos! Egal, ob Sie ein erfahrener Benutzer sind oder diese leistungsstarke Plattform gerade erst entdeckt haben, ClickUp steht Ihnen für jede Frage zur Verfügung. Es beginnt alles im ClickUp Hilfecenter -ein umfassender hub für Support in jeder Kategorie.

Bei ClickUp geht es darum, den Benutzer dort zu treffen, wo er sich befindet, und wir haben mehrere Möglichkeiten geschaffen, um auf den Support zuzugreifen, den Sie benötigen, egal wie oder wo Sie mit der App interagieren! Sie können zum Hilfecenter von Ihrem Workspace, einer ClickUp-Webseite oder direkt von Ihrem Browser aus navigieren. Von dort aus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Support-Suche einzugrenzen, um noch schneller Antworten zu finden.

Werden Sie Ihr eigener ClickUp Experte mit hunderten von Kursen und Webinaren, um Ihre Produktivität zu steigern

Geben Sie Ihre Frage in die Leiste ein, stellen Sie eine Verbindung mit dem Support-Team per Chat her oder wählen Sie aus den vier Optionen von ClickUp die Art der Ressource aus, die Sie suchen:

ClickUp API : Greifen Sie sofort auf hilfreiche Dokumentationen zu, um Ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen und ClickUp-Integrationen zu erstellen, um Ihre Erfahrungen mit der öffentlichen Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) noch wertvoller zu machen

: Greifen Sie sofort auf hilfreiche Dokumentationen zu, um Ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen und ClickUp-Integrationen zu erstellen, um Ihre Erfahrungen mit der öffentlichen Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) noch wertvoller zu machen ClickUp University : Egal, welches Feature, welcher Anwendungsfall oder welche Kategorie - ClickUp hat eine Bildungsressource erstellt, die Ihnen hilft, sie von Ihrem Workspace aus zu meistern. Die ClickUp University ist der digitale hub für kuratierte Kurse, die Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und Ihre Produktivität zu steigern

: Egal, welches Feature, welcher Anwendungsfall oder welche Kategorie - ClickUp hat eine Bildungsressource erstellt, die Ihnen hilft, sie von Ihrem Workspace aus zu meistern. Die ClickUp University ist der digitale hub für kuratierte Kurse, die Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und Ihre Produktivität zu steigern Webinare : Webinare sind ideal für Teams, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, und bieten eine On-Demand-Lösung, die Ihnen hilft, die Möglichkeiten Ihres Workspace zu entdecken. Diese kostenlosen Ressourcen können angesehen und wiederholt werden und bieten visuelle Demonstrationen für eine umfassende Lernerfahrung

: Webinare sind ideal für Teams, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, und bieten eine On-Demand-Lösung, die Ihnen hilft, die Möglichkeiten Ihres Workspace zu entdecken. Diese kostenlosen Ressourcen können angesehen und wiederholt werden und bieten visuelle Demonstrationen für eine umfassende Lernerfahrung ClickUp Vorlagen : Starten Sie jeden Prozess in ClickUp mit einer der vollständig anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall

Ressourcen zur Unterstützung des Asana-Kundensupports

Die vom Minimalismus inspirierte Plattform von Asana setzt sich in den Support-Ressourcen fort. Die Asana Support Seite begrüßt Sie mit voreingestellten Eingabeaufforderungen, die auf der Art Ihrer Frage oder Herausforderung basieren. Von dort aus finden Sie eine weitere Liste mit Aufforderungen, um Ihre individuelle Reise zu Ihrer Lösung fortzusetzen. Zum Glück gibt es noch andere Möglichkeiten, den Kundensupport in Asana zu finden, man muss nur ein wenig mehr suchen und ein Abonnement für einen der kostenpflichtigen Pläne abschließen, um darauf zuzugreifen. 🤓

Asana bietet auch einen 24/7-Chat-Support über das Hilfecenter und ein ausführliches Benutzerhandbuch, das während des Einführungsprozesses als Referenz dient. Neben diesen selbstgesteuerten Lösungen können Sie auch folgende nutzen:

Asana Academy : Schulungen, Webinare und interaktive Kurse, um den Umgang mit Asana besser zu erlernen

: Schulungen, Webinare und interaktive Kurse, um den Umgang mit Asana besser zu erlernen Asana Forum : Finden Sie Fragen, Antworten und Experten in Asanas aktivem Community-Diskussionsforum. Der Haken an der Sache? Sie können nur dann auf mehrere Schlüssel-Produktkategorien zugreifen oder daran teilnehmen, wenn Sie bereits ein Asana-Konto besitzen

: Finden Sie Fragen, Antworten und Experten in Asanas aktivem Community-Diskussionsforum. Der Haken an der Sache? Sie können nur dann auf mehrere Schlüssel-Produktkategorien zugreifen oder daran teilnehmen, wenn Sie bereits ein Asana-Konto besitzen Von Ausbildern geleitete Schulungen: Wöchentliche Live-Schulungssitzungen, die von verschiedenenkundenerfolg vertretern

Welches Tool bietet umfassendere Lösungen zur Unterstützung des Kundensupports?

Während sowohl Asana als auch ClickUp über ausführliche Hilfe-Centers verfügen und es ihren Benutzern ermöglichen, mit ihren jeweiligen Support-Teams zu chatten, geht ClickUps Kundensupport weit darüber hinaus.

Unabhängig von der Tageszeit, der Art der Frage oder dem speziellen Problem, mit dem Sie konfrontiert sind, macht ClickUp es Ihnen leicht, Ihre Antwort zu finden. Anstatt Sie auf einen zeitraubenden Pfad von Klicks und Scrollen zu führen, um die richtige Dokumentation zu finden, bringt ClickUp die Lösung zu Ihnen. Außerdem macht ClickUp seine Support-Lösungen für jeden zugänglich - auch für potenzielle und neue Benutzer - und das zu geringen oder gar keinen zusätzlichen Kosten.

7. Preisgestaltung

Wie stark wird sich Asana oder ClickUp auf Ihr Endergebnis auswirken?

ClickUp Preispläne

Free Forever-Plan: Free Forever-Plan mit vielen Features

Free Forever-Plan mit vielen Features Unlimited: $7 pro Mitglied/Monat (unbegrenzter Speicher)

$7 pro Mitglied/Monat (unbegrenzter Speicher) Business: $12 pro Mitglied/Monat

$12 pro Mitglied/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für benutzerdefinierte Preise Asana Preispläne

Basic: Asana's kostenloser Plan

Asana's kostenloser Plan Premium: 10,99 $ pro Benutzer/Monat

10,99 $ pro Benutzer/Monat Business: $24.99 pro Benutzer/Monat

$24.99 pro Benutzer/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Sie sind bereits ein Asana Benutzer? Erfahren Sie, wie Sie von ClickUp zu Asana wechseln können:

Wer hat es besser erledigt: ClickUp oder Asana?

Die Stimmen sind da und wir haben unseren Gewinner! 🏆

In der ultimativen Gegenüberstellung zwischen Asana und ClickUp-ClickUp ist die bessere Wahl._

Während Asana als eine der ersten Lösungen in der Kategorie Projektmanagement-Software Fuß gefasst hat, konnte es mit den Anforderungen moderner Arbeitskräfte nicht mithalten. Seine einfache und intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche kann Sie nur so weit bringen, wenn eine Reihe neuerer tools noch mehr Flexibilität, Funktionen und Schlüssel-Features bieten.

Wenn es um die Automatisierung von Workflows, Berichterstellung und Einblicke, Funktionen für die Zusammenarbeit und Integrationsmöglichkeiten geht, bleibt Asana einfach hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Aber ClickUp? 💜

Es ist in allen Bereichen, in denen Asana nicht mithalten kann, überragend - und dann noch mehr.

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mit ClickUp AI zusammen

Im Gegensatz zu anderen Projektmanagement-Tools ist ClickUp mit seinen umfangreichen Features, Integrationen, Vorlagen und mehr die ideale Lösung für Teams und Geschäfte in allen Branchen, da es mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mitwächst.

Sind Sie bereit, sich selbst zu überzeugen? Testen Sie die leistungsstarken Features, die Sie in diesem Artikel finden, wenn Sie ClickUp noch heute ausprobieren !