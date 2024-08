ClickUp vs. Monday - Welches Projektmanagement tool ist besser für Teams im Jahr 2024?

Das Paradox der Wahl ist ein Segen und ein Fluch. Es erinnert uns daran, uns nie mit weniger als dem Besten zufrieden zu geben, aber es ist auch der Grund, warum wir uns nicht einfach für einen Film entscheiden können. 🎥

Zum Glück gibt es eine einfache Möglichkeit, die Entscheidungsmüdigkeit zu vertreiben - indem du dich für einen Film entscheidest. Die Wahl des richtigen Farbtons der Eierschale für die Küche ist wahrscheinlich nicht das Entscheidende. Aber die Investition in die richtige projektmanagement-Software ? Das müssen Sie sich genau überlegen.

Es gibt eine Menge Software, die diese Kategorie überflutet, aber die Entscheidung läuft oft auf zwei Optionen hinaus - Monday.com und ClickUp. Diese tools mögen auf dem Papier ähnlich klingen, aber ihre Unterschiede sind atemberaubend, wenn man sie einsetzt.

Dieser umfassende Leitfaden soll diese Unterschiede mit einem detaillierten Vergleich der grundlegenden Features von monday und ClickUp ans Licht bringen. So können Sie sicher sein, dass Sie die richtige Wahl für Ihr Team getroffen haben. 🤓

Was ist ClickUp?

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

ClickUp ist eine vollständig anpassbare produktivität tool entwickelt, um jeden Prozess zu rationalisieren, Ihre Ressourcen zu maximieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Es ist die einzige Software, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einer dynamischen Plattform zu konsolidieren, mit neuen Updates, die jede Woche veröffentlicht werden, um Ihre Erfahrung zu verbessern.

Dank seiner Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität lässt sich ClickUp mit Ihrem Unternehmen skalieren, was es zu einer idealen Lösung für jeden Anwendungsfall macht. Abgesehen von seinem ausgeprägten All-in-One-Ansatz für das Arbeitsmanagement hebt sich ClickUp von seinen Mitbewerbern durch eine Vielzahl von Features ab, die direkt in die Plattform integriert sind:

ClickUp's organisatorische Hierarchie

Über 15 anpassbare Ansichten für die Arbeit

Kollaborative ClickUp Dokumente

ClickUp Whiteboards

Und das neueste Produkt, ClickUp AI, das für Furore sorgt. ⚡️

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Neben den Hauptfeatures bietet ClickUp eine umfangreiche (und wachsende) Vorlagenbibliothek, um jeden Prozess in Ihrem Workspace zu starten, mehr als 1.000 Integrationen mit anderen work tools und Pläne für jedes Budget.

Aber mehr zu ClickUp in einer heißen Minute. 🔥⏰

Was ist Monday?

über monday.com Von Marketing bis HR, monday bietet eine Vielzahl von vielseitigen team-Management features zur Unterstützung der Arbeit von Teams und zum Aufbau reibungsloser, transparenter Prozesse. Mit Dashboards, mehreren Ansichten, Automatisierungen und Vorlagen, die über 200 Workflows unterstützen, ist monday ein starker Konkurrent im Bereich des Projektmanagements.

Im Vergleich zu den Angeboten von ClickUp mag das alles ziemlich standardmäßig erscheinen - mit Ausnahme eines markanten Unterschieds: monday folgt nicht der All-in-One-Methodik von ClickUp_.

Um Teams in Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und kleinen Geschäften besser bedienen zu können, teilt monday seine Funktionen auf eine Reihe von eng aufeinander abgestimmten Produkten auf:

Monday Work Management : Für Marketing- und PMO-Teams, umaufgaben auszuführen, Projekte und Prozesse zur Erreichung gemeinsamer Ziele

: Für Marketing- und PMO-Teams, umaufgaben auszuführen, Projekte und Prozesse zur Erreichung gemeinsamer Ziele Monday Sales CRM : Erfassen Sie Leads, verwalten Sie Ihre Pipeline, nehmen Sie Kunden auf und vieles mehr

: Erfassen Sie Leads, verwalten Sie Ihre Pipeline, nehmen Sie Kunden auf und vieles mehr monday dev : Nehmen Sie Ihre projekt-Strategien über die Ziellinie mit Features zum Planen von Releases, zur Verwaltung von Projekten und zur Nachverfolgung von Fehlern

: Nehmen Sie Ihre projekt-Strategien über die Ziellinie mit Features zum Planen von Releases, zur Verwaltung von Projekten und zur Nachverfolgung von Fehlern WorkForms : Erstellen von Umfragen zum Sammeln und Freigeben von Anfragen, Feedback und Daten

: Erstellen von Umfragen zum Sammeln und Freigeben von Anfragen, Feedback und Daten Canvas: Canvas befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ist die Weiterentwicklung der digitalen Whiteboard-Software von Monday

Zusammenarbeit im Team mit Canvas, der digitalen Whiteboard-Software von monday

Auf der einen Seite können Teams ihre Rollen vertiefen, indem sie die spezifischen Features nutzen, die ihnen am besten dienen. Andererseits besteht die Gefahr, dass Silos entstehen und eine sinnvolle Zusammenarbeit behindert wird. Durch die virtuelle Trennung der Mitglieder von ihren Kollegen werden funktionsübergreifende Projekte, Skalierung und allgemeine Zugänglichkeit immer schwieriger.

Dennoch ist Monday nicht ohne Grund ein Schwergewicht in dieser Kategorie. Es hilft Teams auf der ganzen Welt, ihre Arbeit sinnvoll zu gestalten, und könnte auch für Sie von Interesse sein. Am Ende dieses Artikels werden Sie es mit Sicherheit wissen.

Der ultimative ClickUp vs. Monday.com Feature-Vergleich

Trotz ähnlicher Features oder Funktionen gehen ClickUp und Monday grundlegend unterschiedliche Wege, um Teams beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.

Behalten Sie dies zusammen mit Ihrem Arbeitsstil, Ihrer technischen Ausstattung, der Größe Ihres Teams, Ihrem Budget und Ihrem Anwendungsfall im Hinterkopf, wenn Sie unseren Feature-Vergleich Seite an Seite durchblättern. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von monday und ClickUp gegen die Anforderungen Ihres Unternehmens ab, um herauszufinden, welches Tool Ihnen am besten dient.

Projekt- und Aufgabenmanagement

Modernes Projektmanagement ist ein relativ neues Konzept. Viele der führenden tools für das Projektmanagement stimmen darin überein, welche grundlegenden Features Manager benötigen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Listen der Features von ClickUp und Monday teilweise überschneiden.

Beide Tools bieten einen Bereich von kuratierten Features, die die Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten erheblich vereinfachen:

Mehrere Ansichten wie Kanban, Gantt, Liste, Zeitleiste und Kalender, um Ihre Arbeit auf unterschiedliche Weise zu organisieren und zu bewerten

Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um die Reihenfolge der Ereignisse in Ihrem Workflow zu kommunizieren

Benutzerdefinierte Status von Aufgaben für genauere Aktualisierungen zu jedem Element der Aktion

Mehrere Mitarbeiter für größere Aufgaben und die Möglichkeit, komplexe Aufgaben aufzuschlüsselnelemente der Aktion in kleinere Unteraufgaben

Meilensteine zur Einhaltung des Zeitplans und Nachverfolgung der wichtigsten Ereignisse in Ihrem Projekt

Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilenstein-Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp darstellen

Ihre persönliche Liste der "Must-have"-Features wird präziser werden, wenn Sie sich mit Ihrer bevorzugten Projektmanagement-Methodik vertraut gemacht haben. In ähnlicher Weise haben auch monday und ClickUp ihre eigenen Spezialitäten. Hier sehen Sie, wo jedes Tool seine Stärken hat:

Wichtige ClickUp Features

Feature 1: Organisatorische Hierarchie

ClickUp's Projekt Hierarchie

ist die Grundlage, die jedes Projekt in ClickUp unterstützt, bis hin zum letzten Element der Checkliste.

Die einzigartige Hierarchie von ClickUp gibt Ihnen die Flexibilität, Teams jeder Größe zu organisieren

Es ist die einzige Projektmanagement-Lösung, die in der Lage ist, das große Ganze und die wichtigsten Details zu erfassen. So können Sie die gesamte Arbeit in Ihrer Plattform aus der Vogelperspektive betrachten oder bestimmte Elemente aufschlüsseln.

Feature 2: Unteraufgaben in mehreren Listen

Unteraufgaben in mehreren Listen

ist das nächste große Feature von ClickUp. Dieses Feature eignet sich perfekt für agile Teams, die in einem komplexen Projekt eine Vielzahl beweglicher Teile verwalten. Mit diesem Feature können Sie Unteraufgaben und geschachtelte Unteraufgaben zu zusätzlichen Listen hinzufügen, ohne die größeren Aufgaben, zu denen sie gehören, zu beeinträchtigen.

ClickUp's Tasks in Multiple Lists (TIML) Feature erlaubt es Entwicklern, Aufgaben mit anderen Teams innerhalb der Organisation zu verbinden

Feature 3: ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards

sind einzigartig in die Plattform integriert und helfen Managern entscheidend dabei:

Erfassen der besten Ideen mit ihrem Team während Brainstorming-Sitzungen

Alle Arten von Workflow-Diagrammen zu erstellen und gemeinsam zu bearbeiten

Hochvisuelle Präsentation projekt Pläne mit eingebetteten Prozessdokumenten, Webkarten, Aufgaben und Medien

Und das Wichtigste: ClickUp Whiteboards sind die einzige digitale Whiteboarding-Software, die jede Idee direkt in eine umsetzbare Aufgabe umwandelt.

Binden Sie ClickUp-Dokumente direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Zusammenhänge zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

Dieses bahnbrechende Feature sorgt dafür, dass Ihr Whiteboard während des gesamten Projektverlaufs relevant, aktuell und wertvoll bleibt. Und mit mehr als 90 kostenlosen Vorlagen für Whiteboards können Sie Ihre Ideen in dem Moment festhalten und umsetzen, in dem die Inspiration aufkommt.

Warum lieben wir Whiteboards sonst noch? Weil sie den Benutzern von ClickUp in jeder Preisoption zur Verfügung stehen - sogar im kostenlosen Plan. 💸

Schlüssel monday Features

Feature 1: Prioritäten für Aufgaben

Aufgabenprioritäten in monday helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und den effektivsten Plan für Ihren Tag zu entwerfen. Sie können Aufgaben per Drag & Drop auf Ihre Liste ziehen, um sich zuerst auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, dann Eigentümer zuweisen und die Fristen nach Bedarf anpassen, damit alles reibungslos läuft.

Aktualisieren Sie den Status von Aufgaben und setzen Sie Prioritäten für Ihre To-Do's mit aufgabenverwaltung features in Monday

Feature 2: Zeiterfassung

Die Nachverfolgung der Zeit, die Sie für bestimmte Aufgaben aufgewendet haben, ist eine weitere Möglichkeit, Ihre Woche genau zu planen. Sie können eine Spalte zur Zeiterfassung zu Elementen in jedem Board (d. h. einzelne Projekte, Aufgabengruppen, Pipeline usw.) hinzufügen, um eine bessere Sichtbarkeit zu erhalten, wo der Großteil Ihres Tages tatsächlich verbracht wird. Dieses Feature hilft Managern auch dabei, Engpässe im Workflow ihres Teams zu erkennen oder sicherzustellen, dass Mitglieder für alle abrechenbaren Stunden korrekt entlohnt werden.

Fügen Sie Ihrem Board in monday eine Spalte zur Zeiterfassung hinzu, um zu sehen, wo Ihr täglicher Aufwand wirklich hingeht

Feature 3: Gantt Basislinie

Das Feature "Gantt Baseline" ist unsere nächste bevorzugte Monday-Ressource für das Projektmanagement. Dieses Tool legt einen Schnappschuss Ihres aktuellen Projekts über den ursprünglichen Plan, um zu zeigen, welche Elemente auf dem richtigen Weg sind, überfällig sind oder noch nicht begonnen haben. Mit diesem Feature wird das Board Ihres Projekts um zwei Spalten erweitert:

Eine sekundäre Spalte in der Zeitleiste, die den Status jedes Elements zum Zeitpunkt der Aufnahme des Schnappschusses anzeigt

Eine Spalte mit einer Formel zur Berechnung des Rückstands des Elements gegenüber dem ursprünglichen Plan

Vergleichen Sie Ihr aktuelles Projekttempo mit Ihrer geplanten Zeitleiste mit dem Gantt Baseline Feature in monday

Welches Tool lässt sich besser für das Projektmanagement benutzerdefinieren?

Je nachdem, was Sie von Ihrer Projektmanagement-Software erwarten - es ist ein Unentschieden! 👔

sozusagen

Wenn Sie Routineprojekte verwalten projekte und Aufgaben auf einer grundlegenden Ebene können Sie mit beiden Tools nichts falsch machen. Aber wenn Sie..

Ein agiles Team leiten

Komplexe Projekte managen

Erstellung hochgradig visueller Workflows

...dann ist ClickUp Ihr Gewinner. 🏆

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder sie manuell eingeben

Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, dass Monday eine Vielzahl von Projektmanagement-Features zur Überwachung von Routineabläufen bietet, während ClickUp alle diese Featuresund noch einige mehr bietet.

Zeiterfassung, Prioritäten für Aufgaben und Gantt-Diagramme sind einige der stärksten Features von monday für das Projektmanagement, aber sie sind im Vergleich zu ClickUp's abschließende Liste der Features . So sehr, dass diese Features für ClickUp Benutzer kostenlos zugänglich sind, zusätzlich zu einigen Features, die monday einfach nicht hat. ClickUps Hierarchie, Unteraufgaben in mehreren Listen und Whiteboards sind das perfekte Beispiel dafür - und doch haben wir nur an der Oberfläche von allem gekratzt, was ClickUp zu bieten hat.

Auch wenn das Projektmanagement ClickUp's Brot und Butter ist, gibt es tonnenweise andere Möglichkeiten, jedes dieser mächtigen tools zu nutzen. Lassen Sie uns einen Blick auf einige der anderen Möglichkeiten werfen, wie monday und ClickUp Teams bei der Bewältigung ihrer Arbeit helfen.

Automatisierung von Workflows und KI

Die Automatisierung von Routinearbeiten ist nichts Neues, aber generative KI ist es definitiv.

Wenn Sie bereits gerne mit workflow-Automatisierungen um Ihre Prozesse zu beschleunigen, dann ist die Einführung von KI ein natürlicher nächster Schritt. Workflow-Automatisierung und KI gehen Hand in Hand, und wenn Sie beides in Ihren Arbeitsalltag integrieren, heben Sie Ihre Produktivität auf die nächste Stufe.

Wichtige ClickUp Features

Feature 1: ClickUp AI

Beginnen wir mit dem Neuesten und Besten, was ClickUp in dieser Kategorie zu bieten hat ClickUp AI . 🤖

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mit ClickUp AI zusammen

ClickUp AI ist die einzige rollenbasierte KI-Lösung, die Ihnen hilft, mit forschungsgestützten Eingabeaufforderungen, die genau auf Ihre Abteilung und Funktion im Team zugeschnitten sind, schneller zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Von Vertrieb über Marketing bis hin zu Technik und mehr - ClickUp hat für jeden Anwendungsfall ein maßgeschneidertes KI-Tool, das Ihnen hilft:

Bewerten Sie Ihre Texte

Zusammenfassen von Aufgaben, Texten und Threads mit Kommentaren

Übersetzen und Erstellen von Inhalten in mehreren Sprachen

Und noch mehr ist in Planung, darunter die Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben, Standup-Zusammenfassungen und der Zugriff von unterwegs.

Rendern Sie nahezu perfekte Interpretationen Ihrer Inhalte in über 10 Sprachen mit der Aktion "Übersetzen" in ClickUp AI

KI ist tief in die ClickUp-Plattform integriert, um Ihre Produktivität von überall in Ihrem Workspace zu steigern - nicht nur in ClickUp Dokumente . Das bedeutet, dass ClickUp AI Sie dort abholen kann, wo Sie sich gerade befinden, einschließlich Ihres Posteingangs oder einer Aufgabe, um die Schlüssel zu liefern.

Feature 2: Automatisierungen

Entwickelt, um sich um Ihre konsistenten Prozesse zu kümmern, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die am wichtigsten ist, ClickUp Automatisierungen sind Ihr nächster bester Freund in ClickUp.

Automatisierungen lösen automatisch Ergebnisse aus, wenn eine Aktion in ClickUp stattfindet

Wählen Sie aus vorgefertigten beispiele für Automatisierung oder erstellen Sie Ihr eigenes Programm von Grund auf, um Ihren Tag auf über 100 Arten zu automatisieren. Sie können alle möglichen Ergebnisse in Ihrem Workspace benutzerdefinieren, wenn Sie Maßnahmen ergreifen, um wiederholende Aufgaben zuzuweisen oder einzustellen, einen Status zu aktualisieren, Prioritäten anzupassen, Ihre Fälligkeitsdaten einzuhalten und vieles mehr. Die Möglichkeiten sind endlos!

Dies ist eine wichtige Funktion für Manager, die mehrere Teams, Projekte oder komplexe Workflows betreuen. Durch die Beseitigung der sinnlosen Aktionen zwischen den Projektphasen spart jedes Mitglied des Teams wertvolle Zeit.

Sie können sogar die Aspekte Ihrer Arbeit automatisieren, an denen externe Apps beteiligt sind, um mehr Ihrer täglichen Prozesse in einem einzigen freigegebenen Workspace innerhalb von ClickUp zu konsolidieren. Und mit den Bedingungen für die Automatisierung können Sie Ihre Auslöser-Spezifikationen detailliert festlegen, sodass jede Aktion genau wie geplant ausgelöst wird.

Feature 3: Slash-Befehle

ClickUp AI und Workflow-Automatisierungen sind nicht die einzigen Ressourcen, die Managern helfen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Slash-Befehle sind ein weiteres nützliches (und überraschend leistungsfähiges) Feature zur Erstellung maßgeschneiderter Verknüpfungen in Ihrem Workspace.

Ganz gleich, ob Sie eine uralte Aufgabe aus Q1 suchen, Tools zur Bearbeitung von Texten in einem ClickUp-Dokument aufrufen oder Formen zu Ihren Whiteboards hinzufügen - ein einziger Tastendruck genügt, um dies zu erledigen.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Schlüssel monday Features

Feature 1: Monday KI-Assistent

Wie ClickUp hat auch monday kürzlich angekündigt, seine Plattform um KI zu erweitern.

Der KI-Assistent von monday, der sich derzeit in der Beta-Phase befindet, kann E-Mails in der monday Sales CRM-Software verfassen, Dokumente zusammenfassen, Formeln erstellen und Aufgaben generieren. Einer der wichtigsten Schlüssel von monday ist der Marktplatz für Apps, auf dem externe Entwickler zusätzliche KI-Apps zur Ergänzung der Software erstellen und freigeben können.

Generieren Sie Aufgaben, Inhalte und mehr mit dem KI-Assistenten von monday

Zur Erinnerung: Während viele Apps auf dem monday-Marktplatz kostenlose Testversionen für neue Benutzer anbieten, ist für fortgeschrittene Apps in der Regel eine zusätzliche Zahlung erforderlich. Und wenn das KI-Tool von monday für Sie ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist, stellen Sie sicher, dass Sie in das richtige monday-Produkt investieren, um die gewünschten KI-Funktionen zu erhalten.

Feature 2: Automatisierungen

In monday finden Sie auch kostenlose Automatisierungen ohne Code, die Ihnen die Arbeit in Ihren täglichen Prozessen abnehmen. Passen Sie die Auslöser, Bedingungen und Aktionen von Spalten auf Ihrem Board mit dem monday-Automatisierungs-Builder an, um manuelle Aufgaben zu beschleunigen:

Senden von E-Mails zur Erinnerung an bestimmte Mitglieder des Teams zu wichtigen Terminen

Aktualisieren von Eigentümern, wenn Elemente fertiggestellt sind

Automatisches Ändern des Status, wenn Aufgaben ihr Fälligkeitsdatum erreichen

Um Ihnen einige Ideen zu geben. 🧠

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in Monday, um sich die Arbeit zu erleichtern

Wenn sich Prozesse ändern, können sich auch Ihre Automatisierungen ändern. Bearbeiten, löschen, replizieren oder schalten Sie Ihre Automatisierungen jederzeit um, um Ihre Workflows auf dem neuesten Stand zu halten.

Welches Tool eignet sich besser für die Automatisierung von Workflows?

Obwohl monday vergleichbare KI- und Automatisierungs-Features bietet, hat ClickUp in diesem Punkt die Nase vorn. 🎂

ClickUp verbessert seine Plattform kontinuierlich durch wöchentliche Updates und die Veröffentlichung von Features, um Ihre Arbeit frisch und produktiver zu gestalten. Viele dieser Verbesserungen werden auf Wunsch der ClickUp-Benutzer vorgenommen und konzentrieren sich oft auf Automatisierungen. Das Ergebnis ist, dass die Automatisierungen in ClickUp vollständig anpassbar, zuverlässig und unglaublich einfach zu bedienen sind.

Doch trotz seiner robusten Automatisierungsfunktionen war ClickUp AI das Feature, das in dieser Kategorie den Ausschlag gab.

Reprompting-Features ermöglichen es Ihnen, große Mengen an Inhalten neu zu schreiben, um sie an Ihren spezifischen Tonfall anzupassen

ClickUp's rollenbasierte KI-Tools werden ständig optimiert, um Teams in verschiedenen Organisationen dabei zu helfen, von Anfang an maßgeschneiderte Ergebnisse zu erzielen. Mit einer sorgfältig ausgewählten Liste von Eingabeaufforderungen, die sich auf Ihre spezifische Abteilung und Ihren Anwendungsfall beziehen, kann jeder mit ClickUp AI in Sekundenschnelle wertvolle und verfeinerte Inhalte erstellen. Außerdem ist ClickUp AI direkt in die Plattform integriert, um die Mitglieder genau dort abzuholen, wo sie sich in ihrer Arbeit befinden - ganz ohne Add-On.

Zusammenarbeit und Kommunikation

Die Zusammenarbeit ist einer der hartnäckigsten Punkte, mit denen sich Projektmanager täglich auseinandersetzen müssen. Die besten Tools für das Projektmanagement versuchen, diesem Problem mit einer Kombination von Features zu begegnen, die die Teamarbeit, konstruktive Unterhaltungen und eine sinnvolle Kommunikation zwischen Projektmanagern und ihren Schlüsseln fördern.

Im Idealfall erfüllt Ihre Projektmanagement-Software alle Anforderungen an eine Echtzeit- und asynchrone Kommunikation. Auf diese Weise vermeiden Sie Investitionen in Apps mit nur einem Zweck und können mit Ihren Stakeholdern über dasselbe Tool in Verbindung treten, in dem Sie neue Ideen, Projektaktualisierungen und Erkenntnisse präsentieren.

Sehen wir uns an, wie ClickUp und monday die Zusammenarbeit in ihre Plattformen integrieren. 👀

Wichtige ClickUp Features

Feature 1: Chat-Ansicht

Wenn Sie mit einer Handvoll Apps jonglieren, um bestimmte Unterhaltungen nachzuverfolgen, oder wenn das Geräusch Ihres Instant Messengers offiziell in Ihre Albträume eingedrungen ist, dann brauchen Sie ClickUp Chat-Ansicht in deinem Leben.

Die Ansicht "Chat" speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, um jede Unterhaltung schnell zu finden

Die Ansicht "Chatten" in ClickUp ist die ultimative Lösung für Instant Messaging. Verwenden Sie @Mentions, um Mitglieder direkt zur Diskussion aufzurufen, und betten Sie sogar Webseiten, Tabellen und Videos für mehr Kontext in jede Nachricht ein. Dies ist jedoch kein typisches DM-Tool. In der Ansicht "Chatten" werden alle Unterhaltungen Ihres Teams an einem zentralen Speicherort zusammengefasst und nach Projekten oder Kategorien geordnet, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Feature 2: Zugewiesene und mit Threads versehene Kommentare

Für Aktualisierungen von Aufgaben, Brainstorming-Sitzungen, Bearbeitung und Feedback, threads und zugewiesene Kommentare helfen Ihnen bei der Verbindung mit Mitgliedern an der Quelle.

Sie können praktisch alles in ClickUp kommentieren, egal ob Sie in Dokumenten, Whiteboards, Aufgaben oder Unteraufgaben arbeiten. Sie können Kommentare hinzufügen, indem Sie einfach eine Textzeile markieren oder direkt in ein Kommentarfeld tippen und dann einzelne Mitglieder taggen, um Ihre Nachricht in ein Element zu verwandeln.

Zugewiesene Kommentare stellen sicher, dass Elemente nicht verloren gehen, unabhängig davon, wo sie erstellt werden

Für Agenturen, die Kampagnen oder Design-Projekte erstellen, ist die Kombination von zugewiesenen Kommentaren mit ClickUp's kollaborativer Erkennung in Dokumenten und Whiteboards der Schlüssel zur Rationalisierung jedes Client-Feedback-Prozesses. Mit diesen Features können Sie Ihre Einstellungen für das Freigeben von Kommentaren benutzerdefinieren, sehen, wer Ihre Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt ansieht, und die Bearbeitung im Team ohne Überschneidungen vornehmen.

Feature 3: Bildschirmaufzeichnung mit Clip

Wenden wir uns nun einem unserer bevorzugten ClickUp Features zu, das Sie vielleicht noch nicht ausprobiert haben, ClickUp Clip . 🎞️

Geben Sie Ihre Video-Botschaft über einen direkten Browser-Link frei, der nicht heruntergeladen werden muss und sofort nach der Aufnahme in Ansicht gebracht werden kann

Clip ist eine der schnellsten und klarsten Möglichkeiten, Ihren Standpunkt in ClickUp zu vermitteln. Stellen Sie Fragen, geben Sie Produktdemonstrationen oder leiten Sie Sitzungen, indem Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen und über das Mikrofon Ihres Geräts sprechen.

Wenn Sie die Aufnahme Ihrer Nachricht beendet haben, erstellt ClickUp automatisch einen Link, den Sie direkt in Ihrem Browser abspielen oder für später speichern können. Kein Herunterladen erforderlich.

Aber das ist noch nicht alles, was Clip zu erledigen hat. ClickUp geht mit diesem Feature noch einen Schritt weiter und bietet die Möglichkeit, aus Ihrer Aufnahme eine Aufgabe zu erstellen, eine Beschreibung zu verfassen und sogar Teammitglieder zuzuweisen, um in jeder komplexen Situation für mehr Klarheit zu sorgen.

Schlüssel monday Features

Feature 1: Kommentare

Ansicht Ihrer Kommentare durch Anklicken des hervorgehobenen Textes oder in der Seitenleiste von monday workdocs

In den Monday's bearbeitung von Dokumenten tool, workdocs, können Sie mit Hilfe von Kommentaren allgemeine Notizen und Informationen über den Aktualisierungsbereich bereitstellen oder spezifisches Feedback durch Hervorhebung von Text hinzufügen. Sie können sogar Kommentare verwenden, um Bilder oder Dateien in Ihren Dokumenten mit Anmerkungen zu versehen. Wie in ClickUp können Sie andere Mitglieder in Kommentaren taggen, Dateien anhängen, Medien hinzufügen und Emojis verwenden, um Ihren Standpunkt darzustellen.

Kommentare in Workdocs sind das wichtigste Feature von Monday für die Zusammenarbeit, aber Sie können auch über Ihre Aufgaben mit dem Team in Verbindung treten. Öffnen Sie einfach eine beliebige Aufgabe, navigieren Sie zu Ihrer Registerkarte "Kommentare", wählen Sie das Textfeld aus, und voila.

Text hervorheben, um Kommentare in Monday workdocs hinzuzufügen und zuzuweisen

Feature 2: Gäste

Gäste in monday erleichtern es Projektmanagern, Stakeholdern Updates zu präsentieren, mit Clients in Verbindung zu treten und Erkenntnisse freizugeben. Während Mitglieder des Teams vollen Zugriff auf alle Features Ihres monday Plans haben, werden Gäste per E-Mail in ein bestimmtes Board eingeladen und erhalten eine optimierte Ansicht. Das heißt, sie können nur das sehen, was Sie ihnen zeigen wollen. 🔎

Dies ist sowohl für das Projektteam als auch für Ihre Kunden von Vorteil. So können Teams sensible Informationen vor externen Akteuren schützen und gleichzeitig den Clients die Möglichkeit geben, über das Projekt selbst mitzubestimmen.

Obwohl sie keine eigenen Boards erstellen oder andere Mitglieder hinzufügen können, können Gäste in Monday so ziemlich alles andere erledigen, einschließlich des Hinzufügens neuer Elemente, Spalten und Kommentare.

Welches Tool fördert die Zusammenarbeit im Team am besten?

Schauen wir uns die Statistiken an. 🧮

Features wie der Status von Aufgaben und Prioritäten sind sowohl bei Monday als auch bei ClickUp hervorragend geeignet, um den Fortschritt eines Projekts visuell zu kommunizieren. Um eine sinnvolle Teamarbeit mit den jeweiligen Tools zu fördern, sind die oben erwähnten Features jedoch mit Abstand am effektivsten.

Arbeiten Sie in ClickUp von praktisch überall aus an Ideen, um detaillierte Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr zu erstellen

Ohne In-App-Alternativen, die das ersetzen, was Sie mit der Ansicht "Chat" und "Clip" erreichen, monday kann nicht mithalten mit den Collaboration-Funktionen von ClickUp. Zusätzliche Integrationen und Add-Ons können verwendet werden, um dieses Problem zu beheben, aber Sie laufen Gefahr, mehr aus eigener Tasche für etwas zu bezahlen, das ClickUp kostenlos anbietet.

Ähnlich wie in der Kategorie Projektmanagement ist dies ein weiterer Bereich, in dem ClickUp alle Kollaborationstools hat, die monday auf seiner Liste der Features hat, aber monday unterstützt im Gegenzug nicht die gleichen Funktionen. Das ist ein weiterer Sieg für ClickUp in unseren Büchern. 📚

Berichterstellung und Nachverfolgung von Zielen

Features wie benutzerdefinierte Status von Aufgaben, Kommentare und Meilensteine geben Ihnen einen Schlüssel zum Fortschritt eines bestimmten Elements oder einer komplexen Aufgabe - aber Dashboards sind Ihre Eintrittskarte, um den Gesamtzustand Ihres Projekts zu beurteilen.

Wenn also ein Beteiligter einmal fragt, wie eine bestimmte Kampagne läuft, brauchen Sie nur Ihr praktisches Dashboard zu erledigen.

ClickUp und monday zeichnen sich beide in dieser Kategorie aus. Jedes tool bietet ein gewisses Maß an:

Einbettung von Daten aus anderen Apps, um einen besseren und umfassenderen Überblick über Ihre Daten zu erhalten

Aktivitätsüberwachung, um zu sehen, welche Aufgaben im Laufe des Tages eines jeden Mitglieds anfallen

Flexible Berichterstellung für einen umfassenden Überblick über Ihr Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln

Aber sehen wir uns doch einmal an, wie diese beiden Projektmanagement-Systeme diese Features zu ihren eigenen machen. 👀

Wichtige ClickUp Features

Feature 1: Dashboards

Nutzen Sie ClickUp zur Steigerung Ihrer kontinuierliche Verbesserung aufwand mit robusten Überwachungs- und Analyse-Features

Erwägen Sie ClickUp Dashboards ihr Kontrollzentrum für jedes Projekt. Dashboards sind vollständig anpassbar und lassen sich durch einfaches Drag & Drop erstellen. Wählen Sie aus einem der gebrauchsfertigen ClickUp Dashboards, um sofort die wichtigsten Metriken für einige der wichtigsten Anwendungsfälle abzurufen, oder erstellen Sie Ihr eigenes Dashboard.

Blättern Sie durch mehr als 50 Dashboard-Karten für Sprints, Ressourcenmanagement, Berechnungen, Diagramme und vieles mehr und stellen Sie sie wie Bausteine zusammen, um die perfekte Ressource für Ihr Projekt zu konfigurieren. Sie können sogar Live-Schnappschüsse von anderen Arbeitstools einbetten und direkt von Ihrem Dashboard aus mit ihnen interagieren.

Diese Visualisierung auf höchster Ebene und die damit verbundenen Einblicke helfen Teams, Engpässe sofort zu erkennen, Metriken in Echtzeit zu erfassen und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen - der Traum eines jeden Projektmanagers und Stakeholders.💜

weitere Informationen über die vielen Möglichkeiten, wie Dashboards Ihre Projekte auf Kurs halten können, finden Sie hier umfassenden Leitfaden für Anfänger mit über 15 Beispielen für Anwendungsfälle.

Feature 2: Ziele und OKRs

Willkommen bei dem Feature für Ziele, von dem Sie nicht wussten, dass Sie es brauchen. ClickUp-Ziele sind nachvollziehbar, flexibel und - sagen wir es ruhig - SMART 😉

Nutzen Sie das Goals Feature von ClickUp, um Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs zu halten

Dieses tool wurde entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Ziele direkt mit Ihrer Arbeit zu verbinden, damit Sie noch schneller zum Erfolg kommen können. Mit der Möglichkeit, klare Zeitleisten, verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung von Einzelzielen und eine automatische Nachverfolgung des Fortschritts festzulegen, ist das Goals Feature von ClickUp im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Systemen in ähnlichen Kategorien praktisch unübertroffen.

Sie können Ihren Fortschritt und Erfolg zu jedem Zeitpunkt mit numerischen, monetären, wahren oder falschen und aufgabengebundenen Zielen messen, um zu sehen, wie nahe Sie dem Erfolg sind. Ideal für Teams, die an wöchentlichen Sprints oder Verkaufsquoten arbeiten. Durch das Hinzufügen spezifischer Elemente direkt zu Ihren Zielen wird jede Änderung, die Sie an dieser Aufgabe vornehmen, sofort Ihre OKRs aktualisieren.

Außerdem sind die Ziele in ClickUp extrem übersichtlich und sehr anschaulich. Ordnen Sie Ziele über mehrere Abteilungen hinweg mit einfach zu bedienenden Ordnern an oder legen Sie fest, wer auf Ihre Ziele zugreifen darf, um Ihr persönliches Wachstum vor nicht wichtigen Mitgliedern privat zu halten.

Schlüssel monday features

Feature 1: Dashboards

Fügen Sie Widgets hinzu, um Ihre Dashboards in Monday zu erstellen

Dashboards in monday bieten datenbasierte Einblicke, um Ergebnisse mit Hilfe der Plattform zu erzielen. Mit diesen Echtzeitberichten können Sie Fortschrittsberichte, Zusammenfassungen und Übersichten auf hoher Ebene für bestimmte Projekte oder sogar für Ihr gesamtes Unternehmen erstellen.

Mithilfe ähnlicher Baustein-Widgets können die no-code Dashboards von monday Diagramme erstellen und Metriken zu Umsatz, Absatz, Zeitleisten, Workload und mehr visualisieren, damit Teams ihre Arbeit besser priorisieren können.

Feature 2: Zielverfolgung

monday erledigt Ziele ein wenig anders. 💡

Während ClickUp ein spezielles Feature für Ziele hat, bietet monday ein Widget für Ziele für Ihr Dashboard oder sein ziel-Tracker vorlage - ein vorgefertigter Workflow zum Visualisieren, Priorisieren und Aufschlüsseln Ihrer Ziele unter Verwendung der anderen Features von Monday.

Verfolgen Sie Ihre Ziele mit dem Goal Widget in monday

Ähnlich wie ClickUp Goals ermöglicht das Goal Widget in Monday die Einstellung von Einzelzielen und die Erstellung von Berechnungen wie Summen oder Durchschnittswerten. Da Ihr Ziel-Widget an Ihr Dashboard angehängt ist, kann es in Echtzeit Informationen über den Fortschritt Ihrer Aufgaben abrufen und automatisch aktualisieren.

Der Nachteil? Sie sind ziemlich auf zahlenbasierte Ergebnisse limitiert. Wenn Sie also die Spenden für die jährliche Spendenaktion überwachen oder Ihr Projektbudget im Auge behalten, werden Sie dieses Widget sehr gut gebrauchen können! Wenn Sie jedoch vierteljährliche OKRs, prozentuale Ziele oder jede Art von Ja-oder-Nein-Aktionselementen verwalten möchten, müssen Sie auf eine andere Lösung zurückgreifen.

Welches Tool eignet sich am besten für die Berichterstellung und Nachverfolgung von Zielen?

Die Dashboard-Features von monday lassen sich zwar leicht benutzerdefinieren, sind benutzerfreundlich und lassen sich mit einer Vielzahl anderer Tools integrieren - ClickUp kann jedoch dasselbe zu erledigen. Die Unterschiede zwischen den Dashboard-Funktionen von ClickUp und monday sind relativ gering, aber ohne eine vergleichbare zielbezogene Funktion ist monday in dieser Kategorie unterlegen.

Verwenden Sie das Goal Feature von ClickUp, um den Fortschritt mit numerischen, monetären, Wahr/Falsch- und Einzelzielen zu verfolgen

Dashboards in ClickUp sind die ultimative Ressource für Einblicke aus der Vogelperspektive, aber was ist mit Ihrer persönlichen Entwicklung? ClickUp weiß, wie wichtig die Nachverfolgung von individuellem und projektbezogenem Erfolg ist. Außerdem sind die Ziele mit dem Rest Ihrer Arbeit verbunden, so dass Sie immer die aktuellsten Ergebnisse in Echtzeit sehen, ohne dass Sie auf Aktualisieren klicken müssen.

App-Konsolidierung und -Integrationen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Projektmanagement-Software alle Funktionen bietet, die Sie suchen, sehen Sie sich ihre Integrationen an. 😎

Integrationen sind eine Möglichkeit für zwei Apps, miteinander zu kommunizieren. Sie erweitern die Funktionen eines Tools und verhindern, dass Sie hundert verschiedene Registerkarten öffnen müssen, um Ihre Prozesse auszuführen. Sie können einen größeren Bereich von Aufgaben automatisieren und erhalten eine ganzheitlichere Ansicht Ihrer Arbeit, um im Handumdrehen intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Je mehr Apps in Ihre Software integriert sind, desto wertvoller wird sie - welche Software hat mehr zu bieten als monday und ClickUp?

Wichtige ClickUp Features

Wir werden nie müde zu sagen, dass ClickUp das ultimative All-in-One-Tool zur Steigerung der Produktivität ist._ 🙌🏼

Entwickelt mit dem Ziel, der Welt mehr Zeit zu sparen, indem die Zahl der Registerkarten, Apps und Anwendungen reduziert wird kontextwechsel clickUp ist ein echter Pionier, wenn es um die Konsolidierung von Apps geht. Sein reichhaltiges Angebot an Features und sein Preis sprechen für genau diese Idee. Unabhängig von Ihrem Budget, der Größe Ihres Teams, Ihrem Anwendungsfall oder Ihrer Branche hat ClickUp mit einer ständig wachsenden, flexiblen und intuitiven Suite von Tools, die in einer einzigen leistungsstarken Plattform zusammengefasst sind, eine Lösung für praktisch jede Herausforderung geschaffen.

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 anderen work tools, um alle Prozesse zu rationalisieren

Aber das ist noch nicht alles! Integrationen spielen bei diesem Aufwand eine große Rolle. Deshalb lässt sich ClickUp integrieren mit über 1.000 anderen Tools für die Arbeit um sicherzustellen, dass Sie Ihre Zeit durch die Optimierung Ihrer Prozesse optimal nutzen können.

Es wird schwer sein, ClickUp an dieser Front zu schlagen, aber schauen wir mal, wie Monday in Sachen App-Konsolidierung und -Integrationen abschneidet.

Die wichtigsten Features von monday

Inzwischen wissen wir, dass monday nicht an die Alles-aus-einer-Hand-Methode glaubt. Obwohl die zahlreichen Produkte von monday viele seiner Konkurrenten in ihren spezifischen Klassen übertreffen, bietet diese Strategie Lösungen für Unternehmen, die mit der Verkleinerung ihrer immer größer werdenden Tech-Stacks kämpfen.

Allerdings macht Monday diesen Rückschlag durch seine zahlreichen Integrationen wieder wett. Mit einer der mehr als 200 Integrationen von monday mit beliebten Tools für die Arbeit wie Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom und anderen können Sie sich das Jonglieren zwischen Apps sparen. Auch wenn Sie vielleicht nicht in der Lage sind, Ihre "Must-Have"-Tools zu reduzieren, können Sie zumindest den Großteil Ihrer Arbeit in einer oder zwei Registerkarten des Browsers pro Tag erledigen. 😇

Welches Tool bietet die bessere technische Konsolidierung?

ClickUp hat die Idee der technischen Konsolidierung mit seinem innovativen All-in-One-Ansatz revolutioniert. Ein Ansatz, den Monday konsequent ablehnt, selbst wenn sich die Anforderungen an modernes Projektmanagement weiterentwickeln.

Zwar ist an sich nichts gegen einen größeren Tech-Stack oder die Notwendigkeit, sich auf mehrere Produkte zu stützen, einzuwenden, aber es lenkt von moderneren Trends in der Arbeit ab und ist sicherlich nicht die effizienteste Lösung. Sie verlieren wertvolle Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Tools, der Verwaltung mehrerer Fenster und der Nachverfolgung Ihrer zahlreichen Passwörter, die sich an Ihren Lieblingsnamen orientieren. Oder noch schlimmer: Sie verlieren einen erheblichen Teil Ihres monatlichen Budgets für Tools, die Sie einfach nicht brauchen.

Wenn Sie sich für ClickUp entscheiden, steigern Sie gleichzeitig die Wirkung, den Umsatz und den ROI Ihres technischen Stacks:

Aufrechterhaltung aller benötigten Funktionen

Vereinheitlichung der Workflows und Reduzierung der Verwaltungskosten

Integration mit praktisch jedem anderen Tool

Upgrades auf benutzerfreundlichere Umgebungen

Verbesserung der Ausrichtung und Leistung der Organisation

Also ja, ClickUp ist unser klarer Sieger in dieser Kategorie. 🏆

bereits ein Monday.com Benutzer? Importieren von Aufgaben von Monday.com nach ClickUp !

Kundensupport

Was nützen Ihnen so viele dynamische Features, wenn Sie nicht wissen, wie Sie sie richtig nutzen können? Oder noch besser: Was erledigen Sie, wenn Sie bei der Einarbeitung Ihres Teams oder beim Erlernen eines neuen Features auf ein Problem stoßen?

Hier ist der Kundensupport der Schlüssel. 🔑

Wichtige ClickUp Features

ClickUp verpflichtet sich, erstklassigen 24/7-Kundensupport ohne jegliche Kosten zu bieten. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Benutzer sind, ein Team einführen oder Ihre Optionen für das Projektmanagement abwägen, ClickUp ist immer zur Stelle, wenn Sie Hilfe brauchen.

Es beginnt alles im ClickUp Hilfecenter -Ihr hub für alles, was mit Support, Ausbildung, How-to's und mehr zu tun hat. Unvorhergesehene Herausforderungen können überall und jederzeit auftreten, und ClickUp versteht das. Die Lösung? Das Meeting mit dem Kunden dort, wo er sich befindet, mit der Möglichkeit, in Sekundenschnelle zum Hilfecenter zu navigieren. Sei es innerhalb des Workspace, von Ihrem Browser oder einer ClickUp-Webseite aus.

Werden Sie Ihr eigener Workspace Experte mit hunderten von Kursen, Trainings und Webinaren, um mit ClickUp noch produktiver zu werden

Von dort aus können Sie entweder Ihre Frage in die Leiste eingeben, sich mit dem Support-Team per Chat verbinden oder die vier anderen Dokumentationsoptionen von ClickUp erkunden:

ClickUp API : Schneller Zugriff auf wertvolle Dokumentation, um benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen und Ihre Erfahrungen mit der ClickUp-Plattform über die öffentliche Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) zu verbessern

ClickUp University : Egal welches Feature, welcher Anwendungsfall oder welche Kategorie, die ClickUp University hat einen Kurs dafür! Hier finden Sie kuratierte Kurse, die Ihnen helfen, jeden Aspekt Ihres Workspace zu beherrschen, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Fähigkeiten zu verbessern

Webinare : Webinare sind ideal für Teams, die ClickUp noch nicht kennen, und erweitern die On-Demand-Lösungen, um das volle Potenzial Ihres Workspace zu erschließen. Diese kostenlosen Ressourcen können Sie sich nach Belieben ansehen (und wieder ansehen), mit visuellen Anwendungsbeispielen für eine umfassende Lernerfahrung

ClickUp Vorlagen-Bibliothek : Starten Sie jeden Prozess in ClickUp mit vollständig anpassbaren Vorlagen, die auf jeden Anwendungsfall zugeschnitten sind. Diese Vorlagen dienen als sicherer Ausgangspunkt für Ihre nächsten Schritte und sparen Ihnen Zeit und Aufwand, während sie die Effizienz sicherstellen

Sie sind dabei nicht allein! Mit den vielen Möglichkeiten des Kundensupports von ClickUp ist Ihr persönlicher Erfolgsassistent nur einen Klick entfernt.

Schlüssel monday features

Wie ClickUp verfügt auch monday über ein umfangreiches Hilfecenter, das praktisch jede Frage beantwortet. Im Gegensatz zu ClickUp sind die Support-Ressourcen, wie z. B. der sofortige Live-Chat, jedoch nur für zahlende Kunden limitiert und müssen über Ihr Konto abgerufen werden.

Darüber hinaus unterstützt das Hilfecenter von monday fast alle anderen Formulare des Supports. Egal, ob Sie eine ausführliche Dokumentation, Anleitungsvideos, Lösungen für Anwendungsfälle oder sogar ein Community-Forum suchen, um sich mit anderen Benutzern zu verbinden.

Finden Sie immer noch nicht den Service, den Sie brauchen? Geben Sie Ihre Frage direkt in die Suchleiste des Hilfecenters von Monday ein, um eine Liste mit verwandten Ergebnissen zu erhalten. Wundern Sie sich nur nicht zu sehr, wenn Ihre Suchergebnisse irgendwie zum gleichen Kontaktformular führen. 💸

Welches tool hat den besseren Kundensupport?

Auf dem Papier haben monday und ClickUp scheinbar ähnliche Ressourcen für den Kundensupport:

Umfassende Hilfecenter hubs

Lernmöglichkeiten wie Live-Workshops, Online-Kurse und Webinare

Gebrauchsfertige Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Live-Chat mit ausgewiesenen Spezialisten des Kundensupports

Der ausschlaggebende Faktor ist in diesem Fall die Inklusivität.

ClickUp bietet allen das gleiche Maß an hochwertiger und unterstützender Hilfe. Nicht nur den zahlenden Kunden. Dies hilft nicht nur den Benutzern des Free Forever-Plans von ClickUp, die gleiche Produktivität wie jedes andere Team zu nutzen, sondern hilft auch neuen und potenziellen Kunden, eine bessere Entscheidung darüber zu treffen, ob ClickUp das Richtige für sie ist oder nicht.

ClickUp auf der Gewinnerseite! 🥇

Preisgestaltung

Das Budget ist einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren bei der Wahl Ihrer nächsten Projektmanagement-Software. Der Preis muss stimmen. Andernfalls ist es wahrscheinlich nicht Ihre beste Wahl.

Dennoch ist es wichtig, bei der Wahl eines Plans mehr als nur das Endergebnis zu berücksichtigen. ClickUp und Monday sind für sich genommen starke Tools für das Projektmanagement, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Features, die Sie benötigen, in dem Plan erhalten, der zu Ihrem Budget passt.

ClickUp Preisoptionen

ClickUp bietet fünf Preisoptionen mit einem Array von Features, die für jedes Team geeignet sind - unabhängig vom Anwendungsfall oder Budget.

Free Forever-Plan : Zugriff auf die ClickUp-Vorlagenbibliothek, unbegrenzte Aufgaben, zahlreiche Integrationen, Zeiterfassung, ClickUp-Dokumente, Whiteboards, Ansicht "Alles", Echtzeit-Chat und mehr

: Zugriff auf die ClickUp-Vorlagenbibliothek, unbegrenzte Aufgaben, zahlreiche Integrationen, Zeiterfassung, ClickUp-Dokumente, Whiteboards, Ansicht "Alles", Echtzeit-Chat und mehr Unlimited-Plan ($7 pro Benutzer, pro Monat): Formular-Ansicht, Ziele, unbegrenzte Dashboards, unbegrenzte benutzerdefinierte Felder, und mehr

($7 pro Benutzer, pro Monat): Formular-Ansicht, Ziele, unbegrenzte Dashboards, unbegrenzte benutzerdefinierte Felder, und mehr Business-Plan ($12 pro Benutzer, pro Monat): Workload-Verwaltungmindmaps, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte Automatisierung und mehr

($12 pro Benutzer, pro Monat): Workload-Verwaltungmindmaps, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte Automatisierung und mehr Business Plus ($19 pro Benutzer, pro Monat): Unteraufgaben in mehreren Listen, bedingte Logik in Formularen, benutzerdefinierte Berechtigungen, erweiterte Automatisierungen & API, und mehr

($19 pro Benutzer, pro Monat): Unteraufgaben in mehreren Listen, bedingte Logik in Formularen, benutzerdefinierte Berechtigungen, erweiterte Automatisierungen & API, und mehr Enterprise-Plan (Kontaktieren Sie das ClickUp Sales Team für benutzerdefinierte Preise): White Labeling, MSA & HIPAA, Standard persönliche Ansichten, und mehr

Darüber hinaus bietet ClickUp eine kostenlose Testversion für jeden neuen oder bestehenden Benutzer an, um ClickUp AI zu testen und zu sehen, wie es Ihr Arbeitsleben noch produktiver machen kann. Und wenn Sie bereit sind, sich zu committen, können Sie ClickUp AI für nur $5 pro Benutzer und Monat zu jedem bezahlten Plan hinzufügen. 🦾

montag preisoptionen

monday bietet eine Reihe von Preisoptionen für jedes seiner Produkte an. Der Einfachheit halber konzentrieren wir uns auf die Seite des Projektmanagements.

Free (bis zu zwei Plätze): Bis zu drei Boards, unbegrenzte Dokumente, 200+ Vorlagen, mehr als 20 Spaltentypen und mehr

(bis zu zwei Plätze): Bis zu drei Boards, unbegrenzte Dokumente, 200+ Vorlagen, mehr als 20 Spaltentypen und mehr Basic ($8 pro Platz, pro Monat): unbegrenzte Betrachter, unbegrenzte Elemente (ähnlich den Aufgaben in ClickUp), 5 GB Speicher, ein Dashboard und mehr

($8 pro Platz, pro Monat): unbegrenzte Betrachter, unbegrenzte Elemente (ähnlich den Aufgaben in ClickUp), 5 GB Speicher, ein Dashboard und mehr Standard ($10 pro Platz, pro Monat): Zeitleisten-, Gantt- und Kalender-Ansichten, Gastzugang, Automatisierungen, Integrationen, zusätzliche Dashboard-Funktionen und mehr

($10 pro Platz, pro Monat): Zeitleisten-, Gantt- und Kalender-Ansichten, Gastzugang, Automatisierungen, Integrationen, zusätzliche Dashboard-Funktionen und mehr Pro ($16 pro Platz, pro Monat): Zeiterfassung, zusätzliche Automatisierungen und Integrationen, Diagramm-Ansicht, Abhängigkeiten und mehr

($16 pro Platz, pro Monat): Zeiterfassung, zusätzliche Automatisierungen und Integrationen, Diagramm-Ansicht, Abhängigkeiten und mehr Enterprise (Kontakt für benutzerdefinierte Preise): Erweiterte Berichterstellung und Analysen, mehrstufige Berechtigungen, Sicherheit auf Unternehmensniveau und mehr

Wenn Sie auf Monday Work Management, CRM, Dev, WorkForms oder Canvas zugreifen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Seite des jeweiligen Produkts befinden und den richtigen Plan auswählen, bevor Sie sich festlegen.

Welches ist das bessere tool - Monday Vs ClickUp

Die Ergebnisse sind da! Wer gewinnt das ultimative Duell zwischen Monday und ClickUp?

Lassen Sie uns auffrischen.

ClickUp und Monday sind klare Frontrunner im Projektmanagement, aber für Teams, die Wert auf Wachstum, Zusammenarbeit und Produktivität legen, gibt es nur eine Wahl. Und diese Wahl ist ClickUp.🥇

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Beide Tools weisen zwar einige Gemeinsamkeiten auf, aber der All-in-One-Ansatz, die Zugänglichkeit, die Funktionen und der Support von ClickUp schaffen Lösungen für Teams in allen Branchen, die von der Wand bis zur Decke reichen. Und das, ohne dass Sie zusätzliche Produkte, Add-Ons oder Upgrades kaufen müssen.

Das soll nicht heißen, dass Monday kein großartiges Projektmanagement-Tool für Teams ist, aber seine Strategie mit separaten Produkten kann nicht dasselbe Maß an Personalisierung oder Benutzerfreundlichkeit bieten wie ClickUp.

Und nicht zu vergessen ClickUp AI, das einzige rollenbasierte KI-Tool, das so viel mehr ist als ein Schreibassistent. Mit maßgeschneiderten Prompts für gezieltere Ergebnisse, Reprompting, Aufgaben-Zusammenfassung und Übersetzungs-Features können Sie von überall in Ihrem Workspace auf die Leistung von ClickUp AI zugreifen.

Ihre beste Arbeit findet in ClickUp statt

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zurückzuerobern und die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit bewältigen, zu revolutionieren? Dann sind Sie bereit für ClickUp ✅

Mit ClickUp sind die Features, die Sie brauchen, von Anfang an verfügbar, sogar im Free Forever-Plan. Ganz zu schweigen davon, dass jeder Benutzer Zugriff auf die ClickUp Vorlagen-Bibliothek, die Integrationen, das Hilfecenter und die wöchentlich erscheinenden Features hat, um Ihre Arbeit weiter anzupassen und zu optimieren.