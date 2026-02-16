10 kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung von Therapiesitzungen mit Klienten

Die meisten Therapeuten verbringen mehr Zeit mit der Dokumentation von Sitzungen, als ihnen lieb ist.

Nuance Communications hat herausgefunden, dass Ärzte durchschnittlich etwa 13,5 Stunden pro Woche mit der Erstellung von Dokumentationen verbringen.

Das passiert, wenn Ihr System der Nachverfolgung Ihnen eher im Weg steht, anstatt Ihnen zu helfen. Das muss aber nicht immer so sein.

Eine Vorlage für die Nachverfolgung von Therapiesitzungen mit Clients bietet Ihnen eine vorgefertigte Struktur, um Sitzungsdetails zu protokollieren, Fortschritte zu verfolgen und Nachfassaktionen zu verwalten. Mit diesen Vorlagen müssen Sie Ihren Workflow nicht jedes Mal neu erfinden. Und Sie können sie unabhängig davon verwenden, ob Sie als Einzelpraktiker oder Teil einer Gemeinschaftspraxis tätig sind.

Was ist eine Vorlage für einen Trackers für Therapiesitzungen mit Clients?

Eine Vorlage für die Nachverfolgung von Therapiesitzungen ist ein strukturiertes Dokument oder digitales tool, das Therapeuten dabei hilft, Sitzungstermine, Anliegen der Clients, angewandte Interventionen und Beobachtungen zum Fortschritt zu protokollieren.

So wird sichergestellt, dass alle wichtigen Details Sitzung für Sitzung konsistent erfasst werden. Bei den meisten dieser Vorlagen stehen Ihnen Felder zur Erfassung zur Verfügung.

Client-Informationen

Datum und Uhrzeit der Sitzung

Vorliegende Probleme

Angewandte Interventionen

Client-Reaktionen und

Alle Hausaufgaben oder Folgetermine

Diese Vorlagen werden von zugelassenen Therapeuten, Beratern, Sozialarbeitern und Psychologen verwendet, um eine klare und übersichtliche Dokumentation zu gewährleisten.

🤝 Freundliche Erinnerung: Ein einfaches Sitzungsprotokoll erfasst möglicherweise nur Daten und grundlegende Notizen, aber ein umfassender Tracker hilft Ihnen dabei, den Fortschritt in Richtung der Behandlungsziele zu überwachen und die Ergebnisse der Clients im Laufe der Zeit zu messen. Sie können auch aus bestimmten Dokumentationsformaten wie SOAP (Subjektiv, Objektiv, Bewertung, Plan), DAP (Daten, Bewertung, Plan) oder BIRP (Verhalten, Intervention, Reaktion, Plan) wählen, sodass diese an die Anforderungen Ihrer Praxis angepasst werden können.

Die besten Vorlagen für die Nachverfolgung von Therapiesitzungen auf einen Blick

Worauf Sie bei einer Vorlage für die Nachverfolgung von Therapiesitzungen achten sollten

Die Wahl der falschen Vorlage kann zu mehr Arbeit führen, statt diese zu reduzieren. Daher ist es wichtig, nach einem tool zu suchen, das zu Ihrem bestehenden klinischen Workflow passt, anstatt Sie zu einem neuen zu zwingen. Bevor Sie sich festlegen, stellen Sie sicher, dass die Vorlage diese wichtigen Kriterien erfüllt.

In dieser Zusammenstellung haben wir die perfekten Vorlagen, die diese Anforderungen auf unterschiedliche Weise erfüllen.

10 kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung von Therapiesitzungen mit Klienten

Wir zeigen Ihnen einige Vorlagen, die Therapeuten dabei helfen sollen, Sitzungsunterlagen zu organisieren, den Fortschritt ihrer Klienten zu verfolgen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Die ersten sieben Vorlagen wurden in ClickUp erstellt. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten konvergenten KI-Workspace, in dem Sie Notizen erfassen, Nachfassaktionen verwalten und Kundeninformationen an einem Ort speichern können. Die übrigen Vorlagen sind externe Optionen, die Sie je nach den Anforderungen Ihrer Praxis ausprobieren können.

1. Vorlage für das Patientenmanagement von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement, um die Status-Informationen zu Patienten, Medikamente, zugewiesene Therapeuten, Versicherungen und vieles mehr zu verfolgen.

Fühlt sich die Verwaltung einer vollen Fallzahl an, als müssten Sie zu viele Dinge gleichzeitig jonglieren? Wenn Client-Informationen über Kalender, Notiz-Apps und separate Dateien verstreut sind, verschwenden Sie am Ende Zeit mit der Suche nach Info.

Und was noch? In all dem Trubel können wichtige Details untergehen. Diese umfassende Vorlage für das Patientenmanagement von ClickUp™ löst dieses Problem, indem sie einen zentralen hub für alle Patienteninformationen, Termine und Historien von Sitzungen in einem Workspace schafft.

Ideal für Therapeuten, die schnellen Zugriff auf den gesamten Verlauf eines Clients benötigen, ohne zwischen Dutzenden von tools wechseln zu müssen.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie aus Ihren Notizen Entwürfe für Sitzungszusammenfassungen oder erhalten Sie mit ClickUp Brain , Ihrem kontextbezogenen KI-Assistenten, automatisierte Vorschläge für Folgeaktionen.

Verfolgen Sie wichtige Client-Daten, Diagnosecodes, Versicherungsinformationen und spezifische Behandlungsziele, indem Sie spezielle ClickUp-Benutzerdefinierte Felder erstellen.

Sehen Sie sich Ihre Fälle in einer klassischen To-do-Liste mit der ClickUp-Listenansicht an, visualisieren Sie die Phasen Ihrer Clients von der Aufnahme bis zur Entlassung mit der ClickUp-Board-Ansicht oder planen Sie bevorstehende Termine mit der ClickUp-Kalenderansicht

Verbinden Sie den gesamten Kunden-Workflow in einem einzigen Arbeitsbereich. Mit ClickUp Task Dependencies stellen Sie sicher, dass die Aufnahmeuntersuchungen vor der ersten Sitzung fertiggestellt sind und die Entlassungsplanung mit den letzten Terminen verknüpft ist.

2. Liste der Patienten-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für Patientenlisten spart Ihnen Zeit, indem sie die Patientenakten an einem Ort organisiert.

Sie können sich nicht zwischen einer einfachen Tabelle und einem vollwertigen Client-Management-System entscheiden?

Die Auswahl kann äußerst frustrierend sein, insbesondere für Einzelpraktiker. Eine einfache Tabellenkalkulation kann sich zu umständlich und unzusammenhängend anfühlen. Ein komplexes System kann hingegen übertrieben sein und Features enthalten, die Sie möglicherweise nie nutzen werden. Die Liste der Patienten-Vorlagen von ClickUp™ bietet einen soliden Mittelweg.

Verwenden Sie sie, um eine einfache, übersichtliche Liste mit Clients mit den wichtigsten Details zu erstellen, die auf einen Blick verfügbar sind. Sie ist ein perfekter Ausgangspunkt, der mit Ihrer Praxis mitwachsen kann. Sie können später detailliertere Nachverfolgungen hinzufügen, ohne Ihr System von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie Schnellfilteroptionen, um Ihre Liste der Clients nach Status zu sortieren, z. B. aktiv, in Wartestellung oder entlassen, damit Sie sich auf diejenigen konzentrieren können, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.

Verfolgen Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp die Art der Sitzung für jeden Client, egal ob es sich um Einzel-, Paar-, Familien- oder Gruppentherapie handelt.

Erstellen Sie Erinnerungen, wenn ein Client innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht gesehen wurde, und vermeiden Sie manuelle Überprüfungen des Kalenders mit ClickUp Automatisierungen

3. Vorlage für Fallberichte von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie Falldetails, Verlauf und Zusammenfassung in einem strukturierten, einheitlichen Format mit der ClickUp-Vorlage für Fallberichte.

Das Erstellen von Fallberichten für überweisende Ärzte, Schulen oder juristische Personen ist oft mit einem mühsamen Kopier- und Einfügevorgang aus verstreuten Notizen und Sitzungsberichten verbunden. Diese manuelle Arbeit ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch fehleranfällig und birgt das Risiko unvollständiger oder ungenauer Dokumentationen. Diese Fallbericht-Vorlage von ClickUp™ optimiert den gesamten Prozess, indem sie Ihre Notizen und Berichte in einem einzigen, zusammenhängenden System integriert.

Sie wurde für Kliniker entwickelt, die strukturierte, professionelle Dokumentationen für externe Parteien erstellen müssen.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfassen Sie detaillierte Berichte direkt in Ihrem Workspace und erstellen Sie eine Verbindung zu den Sitzungsverläufen des Clients mithilfe von ClickUp Docs.

Erstellen Sie separate Abschnitte für die Erstbeurteilung, Notizen zum Fortschritt zu den einzelnen Sitzungen und die Zusammenfassung der Endergebnisse, indem Sie Ihre Berichte mit verschachtelten Seiten organisieren.

Holen Sie sich Feedback von einem Vorgesetzten oder beraten Sie sich direkt mit einem Kollegen über das Dokument mit Kollaborations-Features wie Kommentar-Threads und @Erwähnungen .

Erstellen Sie eine erste Fallzusammenfassung, indem Sie Schlüsseldetails aus früheren Therapienotizen in einen zusammenhängenden Bericht mit ClickUp Brain übertragen.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

4. Vorlage „Client Success“ von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie jede Phase des Heilungsprozesses Ihrer Therapieklienten mit der ClickUp-Vorlage „Client Success“.

Wenn Sie sich auf einzelne Sitzungsnotizen konzentrieren, kann es schwierig sein, den Überblick über den Fortschritt eines Clients im Laufe der Zeit zu behalten. Dies erschwert es, langfristige Muster zu erkennen, Behandlungspläne effektiv anzupassen oder dem Client therapeutische Fortschritte aufzuzeigen. Diese zielorientierte Vorlage für Kundenerfolg von ClickUp™ verlagert den Fokus von einzelnen Sitzungen auf den gesamten Behandlungsverlauf.

Obwohl sie ursprünglich für CRMs entwickelt wurde, können Sie sie ganz einfach an den Sitzungsfortschritt anpassen, indem Sie die Standard-benutzerdefinierten Status nach Ihren Wünschen ändern.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Überwachen Sie die Fortschritte bei der Erreichung bestimmter Behandlungsziele, wie z. B. „Angstsymptome reduzieren“ oder „Bewältigungsstrategien entwickeln“, mithilfe von ClickUp Meilensteinen

Sehen Sie anhand von Fortschrittsindikatoren , die über mehrere Sitzungen hinweg aktualisiert werden, wie Ihre Clients ihren Zielen näher kommen.

Fügen Sie mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern Ergebnisbewertungen hinzu, wie selbst gemeldete Kundenbewertungen oder standardisierte Bewertungsergebnisse.

Erstellen Sie automatisch Diagramme und Grafiken, um den Fortschritt Ihrer Clients zu visualisieren, ohne manuell Berichte erstellen zu müssen – mit ClickUp Dashboards

🎥 Bonus: Um zu erfahren, wie Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für Clients erstellen können, das Ihre Therapiedaten visualisiert und wichtige Metriken Ihrer gesamten Praxis nachverfolgt, sehen Sie sich dieses Schritt-für-Schritt-Tutorial an (und passen Sie es an).

5. Vorlage für die Verwaltung von Rechtsclients von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie kunden- und rechtsfallbezogene Informationen und kommunizieren Sie diese effizient mit der ClickUp-Vorlage für die Rechtskundenverwaltung.

Die Vorlage für die Verwaltung von Rechtsclients von ClickUp™ ist ein Glücksfall für Fälle, die eine hohe Belastung durch Compliance- und Dokumentationspflichten mit sich bringen. Ja, wir sprechen hier von forensischen Fällen, gerichtlich angeordneten Mandanten und so weiter.

Es ist das tool, das Sie in Ihrem Arsenal benötigen, wenn eine einzige versäumte Frist oder eine schlecht dokumentierte Interaktion schwerwiegende rechtliche und berufliche Konsequenzen haben kann. Sie können sich darauf verlassen, dass es die für diese risikoreichen Situationen erforderliche sorgfältige Dokumentation gewährleistet.

Obwohl sie für Juristen entwickelt wurde, eignet sich ihre Struktur perfekt für Therapeuten, die detaillierte, vertretbare Unterlagen benötigen.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeichnen Sie jede Interaktion mit einem Client mit detaillierten Aktivitätsprotokollen auf, die automatische Zeitstempel für Compliance- und Auditzwecke enthalten.

Bewahren Sie Einverständniserklärungen, Gerichtsbeschlüsse und alle zugehörigen Korrespondenzen als Anhänge direkt in der Akte des Clients auf.

Verfolgen Sie wichtige Fristen, wie Gerichtstermine oder die Übermittlung von Berichten, mit der integrierten Aufgabenverwaltung in ClickUp

Gewähren Sie kontrollierten Zugriff auf bestimmte Datensätze, wenn Anwälte, Vorgesetzte oder andere Parteien Sichtbarkeit benötigen, mit anpassbaren Berechtigungen in ClickUp.

6. Vorlage für Selbstpflegepläne von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Motivieren Sie Ihre Clients, in ihre psychische Gesundheit zu investieren, indem Sie ihnen mit der Vorlage „Selbstfürsorge-Plan” von ClickUp einen Fahrplan zur Priorisierung der Selbstfürsorge an die Hand geben.

Hier ist ein Szenario, das fast jeder Therapeut nur zu gut kennt: Sie geben Hausaufgaben für die Zeit zwischen den Sitzungen auf – Tagebuchaufzeichnungen, Grounding-Übungen, Nachverfolgung der Stimmung oder Expositionsaufgaben –, damit die Clients auch außerhalb des Therapieraums Fortschritte machen können. Aber bei der nächsten Sitzung sind die Aufgaben entweder unvollständig oder völlig vergessen.

Das Ergebnis? Sie verbringen wertvolle Sitzungszeit damit, Aufgaben erneut zu erklären, anstatt darauf aufzubauen. Diese Vorlage für einen Selbstpflegeplan von ClickUp™ löst dieses Problem, indem sie Ihnen und Ihren Clients einen gemeinsamen digitalen Raum für die Arbeit zwischen den Sitzungen bietet.

So können Sie den therapeutischen Prozess auf den Alltag Ihrer Clients ausweiten und sie motivieren, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Geben Sie Ihren Clients Lese- oder Bearbeitungszugriff, damit sie ihre eigenen Fortschritte aktualisieren können (sofern dies für Ihre Praxis geeignet ist), indem Sie den Plan mit ihnen freigeben.

Teilen Sie Selbstfürsorge-Routinen in kleine, umsetzbare Elemente auf, die Clients jeden Tag mit ClickUp-Checklisten abhaken können.

Helfen Sie Ihren Clients dabei, neue Bewältigungsstrategien konsequent anzuwenden und gesunde Gewohnheiten aufzubauen – mit ClickUp wiederholenden Aufgaben und ClickUp Erinnerungen

Clienten können mit der ClickUp Mobile App von überall auf ihren Plan zugreifen und ihn aktualisieren, sodass sie ganz einfach den Überblick behalten können bei der Nachverfolgung.

👀 Wussten Sie schon? Das Wohlbefinden des Therapeuten wirkt sich auf die Ergebnisse der Clients aus: In einer Kohortenstudie aus dem Jahr 2024 zeigten Patienten, die von Therapeuten mit Burnout behandelt wurden, im Vergleich zu denen, deren Therapeuten nicht unter Burnout litten, seltener eine klinisch bedeutsame Verbesserung ihrer PTBS-Symptome. Achten Sie darauf, dass Sie sich auch um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern, während Sie Ihre Clients bei ihren unterstützen!

7. Manager-Vorlage für Protokollierung von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie mit der Manager-Log-Vorlage von ClickUp genaue Aufzeichnungen über die Arbeit und Leistungen der von Ihnen betreuten Therapeuten.

Diese Vorlage ist für klinische Supervisoren oder Praxismanager gedacht, die mehrere Therapeuten beaufsichtigen.

Wenn die Informationen zur Supervision in verschiedenen E-Mails, Tabellen und Unterhaltungen verstreut sind, leidet die Sichtbarkeit. Fallzahlen lassen sich nur schwer vergleichen, Supervisionsnotizen gehen leicht verloren und wichtige Termine, wie die Verlängerung von Lizenzen, können leicht übersehen werden.

Diese Manager-Log-Vorlage von ClickUp™ zentralisiert alle Ihre Aufsichts- und Verwaltungsaufgaben in einem übersichtlichen System. Sie können die Fallzahlen der Therapeuten verfolgen, Supervisionssitzungen protokollieren, Feedback und Aktionspunkte dokumentieren und die Einhaltung von Meilensteinen an einem Ort überwachen. Sie müssen nicht mehr nach Updates suchen oder Informationen aus verschiedenen tools zusammenstellen.

Kurz gesagt: Damit können Sie die Qualität der Betreuung und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, ohne Ihr Team mikromanagen zu müssen.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Dokumentieren Sie Besprechungen und Aktionselemente, indem Sie für jede Supervisionssitzung mit einzelnen Klinikern Einträge erstellen.

Verpassen Sie nie wieder Lizenzanforderungen, Weiterbildungsguthaben oder Fristen für die Erneuerung von Zertifizierungen für Ihr gesamtes Team.

Verschaffen Sie sich eine klare Übersicht über die Verteilung der Fälle, um eine ausgewogene Arbeitsbelastung in der Praxis sicherzustellen.

Visualisieren Sie praxisweite Metriken wie die Gesamtzahl der aktiven Clients, die durchschnittliche Anzahl der Sitzungen pro Woche oder neue Neukunden mit ClickUp Dashboards.

8. Vorlage für Pläne für Therapiesitzungen von Template.net

Diese Vorlage für den Therapiesitzungsplan ist ein einfaches, aber leistungsstarkes tool, mit dem Sie Ihre Termine organisieren und Ihre Woche übersichtlich strukturieren können. Sie enthält Angaben zum Wochentag, zu den Zeitfenstern, den Namen der Clients, der Art der Therapie und den Zielen der Sitzung, sodass Sie Ihre Sitzungen gezielt planen können, anstatt sich mühsam an Details erinnern zu müssen.

🌟 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihre Arbeitslast und vermeiden Sie Überschneidungen.

Schaffen Sie Platz für Pausen und Vorbereitungszeit zwischen den Clients.

Passen Sie sie ganz einfach an Ihren Workflow an, egal ob Sie Einzeltherapien, Gruppenarbeit oder gemischte Formate durchführen.

Reduzieren Sie den Stress rund um die tägliche Logistik und schaffen Sie mehr Freiraum für Ihre klinische Arbeit.

9. Druckbare SOAP-Notiz-Vorlage für Therapiesitzungen von Goodocs

via Goodocs

Viele Ärzte sind in der Verwendung des SOAP-Dokumentationsformats geschult und bevorzugen die SOAP-Notiz-Vorlage für Therapiesitzungen von TheGoodocs, da diese speziell für dieses Format entwickelt wurde. Eine SOAP-Notiz-Vorlage organisiert Patienteninformationen in vier verschiedene Abschnitte:

Subjektiv: Was der Client über seine Gefühle, Symptome und Erfahrungen berichtet.

Ziel: Die sachlichen Beobachtungen des Therapeuten, wie z. B. die Stimmung, das Aussehen oder das Verhalten des Clients.

Beurteilung: Die klinische Interpretation der subjektiven und objektiven Informationen durch den Therapeuten.

Plan: Die nächsten Schritte im Plan, einschließlich Interventionen und Hausaufgaben

Diese Goodocs-Vorlage ist sowohl in Google Docs als auch in Microsoft Word kostenlos verfügbar, sodass Sie Ihre Sitzungsnotizen ganz einfach benutzerdefiniert anpassen und ausdrucken können. Sie erhalten vorgefertigte Platzhalter für jeden Abschnitt, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, wichtigen Fortschritt festzuhalten, anstatt Ihre Notizen von Grund auf neu zu erstellen.

🎥 Bonus: Möchten Sie lernen, bessere SOAP-Notizen zu schreiben? In diesem kurzen Video erhalten Sie unsere besten Tipps:

10. Vorlage zur Zeiterfassung von Vertex42

via Vertex42

Wenn Sie nach Stunden abrechnen oder die Zeit für nicht abrechnungsfähige Tätigkeiten wie Dokumentation und Supervision erfassen müssen, kann Ihnen diese Vorlage für die Zeiterfassung von Vertex42 helfen. Verwenden Sie sie, um die Zeit für Sitzungen mit Clients, Fallnotizen, telefonische Beratungen und andere administrative Aufgaben zu erfassen. Sie vereinfacht die genaue Abrechnung in Privatpraxen und die Erfüllung der Anforderungen an die Versicherungsdokumentation.

💡 Profi-Tipp: Zwar gibt es eigenständige Vorlagen zur Zeiterfassung in Form von Tabellenkalkulationen oder speziellen Apps, doch auch hier kann ein integriertes Tool für mehr Effizienz sorgen. Mit der nativen Zeiterfassungsfunktion von ClickUp können Sie die Dauer der Sitzung direkt in der Client-Datei protokollieren, ohne ein separates Tool zu benötigen.

Eine Struktur, die Raum für eine bessere Betreuung schafft

Der richtige Therapie-Sitzungs-Tracker vereinfacht nicht nur die Dokumentation, sondern gibt auch die Form vor, wie Zeit und Aufmerksamkeit in Ihrer Praxis eingesetzt werden.

Die in diesem Blogbeitrag aufgeführte Liste von Vorlagen für die Nachverfolgung von Therapiesitzungen schützt Ihre Zeit für den Kundenkontakt. Sie verringern die kognitive Belastung und verbessern die Nachverfolgung zwischen den Sitzungen. Das Ergebnis ist eine klarere Kontinuität sowohl für Kliniker als auch für Kunden.

Und wie wählen Sie die richtige Vorlage aus?

Denken Sie daran, dass gute Dokumentationssysteme sich nicht wie Verwaltungsarbeit anfühlen. Sie treten in den Hintergrund und lassen die Therapie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und die besten davon? Nun, sie ermöglichen es Ihnen, Notizen, Termine, Hausaufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts in einem einzigen unterstützenden System zu verwalten. Genau wie ClickUp.

Probieren Sie es selbst aus. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Eine Vorlage für Therapienotizen (oft auch als Psychotherapienotizen bezeichnet) dient zur Erfassung der persönlichen Beobachtungen und Eindrücke eines Klinikers – diese werden getrennt von den offiziellen Unterlagen aufbewahrt und unterliegen besonderen Datenschutzbestimmungen gemäß HIPAA. Eine Vorlage für Fortschrittsnotizen ist Teil der offiziellen Kundendatei und dokumentiert Behandlungsdetails, Kundenreaktionen und Pläne, die an Anbieter, Vorgesetzte oder andere an der Behandlung beteiligte Kliniker freigegeben werden können.

Bei den meisten digitalen Vorlagen können Sie Felder umbenennen oder benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um sie an Ihr bevorzugtes Format anzupassen. Sie können Abschnitte für jede Komponente erstellen (z. B. Subjektiv, Objektiv, Beurteilung, Plan für SOAP) und alle Felder entfernen, die nicht zu Ihrem Dokumentationsstil passen.

ClickUp bietet Funktionen für die Sicherheit auf Unternehmensebene und kann Business Associate Agreements (BAAs) für Organisationen unterzeichnen, die HIPAA-konform sein müssen. Sie sollten sich immer mit Ihrem eigenen Compliance-Beauftragten beraten und die Sicherheitsdokumentation von ClickUp überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Anforderungen Ihrer Praxis entspricht.

Digitale Tracker bieten durchsuchbare Aufzeichnungen, automatische Backups und eine einfachere Zusammenarbeit mit Vorgesetzten. Außerdem können Sie Sitzungsnotizen direkt mit Terminplanungs- und Folgeaufgaben verknüpfen, wodurch die verstreuten Unterlagen, die bei der Verwendung von Papier oder nicht miteinander verbundenen Tabellenkalkulationen anfallen, reduziert werden.