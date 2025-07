die 11 besten Terminplanungssoftwaresysteme für das Gesundheitswesen im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal versucht, einen Termin für einen Patienten zu vereinbaren, und mussten den Patienten minutenlang in der Warteschleife halten, nur um dann festzustellen, dass der nächste freie Termin erst in drei Wochen verfügbar ist?

Das liegt daran, dass die meisten Terminplanungssysteme noch in der Vergangenheit stecken geblieben sind. Eine neue Generation von Terminplanungssoftware für das Gesundheitswesen ändert dies und macht es Teams einfacher, Kalender effizient zu füllen und Patienten zufrieden zu stellen.

Wir haben die führenden Plattformen dieser Entwicklung unter die Lupe genommen. Hier sind die 11 besten Terminplanungssysteme für das Gesundheitswesen, die Sie dieses Jahr kennen sollten, und was sie auszeichnet.

Was sollten Sie bei Terminplanungssoftwaresystemen für das Gesundheitswesen beachten?

Um Nichterscheinen zu reduzieren, Ressourcen zu optimieren und Patienten zufrieden zu stellen, sollten Sie bei Ihrer Terminplanungsplattform folgende Features priorisieren 👇

Intelligente Features für die Terminplanung : Achten Sie auf logikbasierte Terminabgleich, Automatisierung von Wartelisten und Zeitfensteroptimierung, um Nichterscheinen und kurzfristige Absagen zu reduzieren

Benutzerfreundlichkeit : Wählen Sie eine Terminplanungssoftware mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die Klicks minimiert, Änderungen im Kalender per Drag & Drop unterstützt und auf Desktops und Mobilgeräten funktioniert

Selbstplanung durch Patienten : Bieten Sie Self-Service-Tools an, mit denen Patienten Termine über Ihre Website oder Ihr Portal planen können, einschließlich integrierter Regeln für die Anspruchsberechtigung, den Anbietertyp und die Vorbereitung des Besuchs

skalierbarkeit und Effizienz*: Wählen Sie ein Terminplanungssoftwaresystem für das Gesundheitswesen, das mit Ihrer Praxis mitwachsen kann und mehrere Abteilungen, Anbieter und Speicherorte reibungslos unterstützt

Integration von Mitarbeiterüberwachungssoftware : Synchronisierung mit : Synchronisierung mit Mitarbeiterüberwachungssoftware , die die Workload, Verfügbarkeit und Effizienz der Anbieter nachverfolgt, um Überbuchungen und Burnout zu vermeiden

Integration von EHR- und Abrechnungssystemen: Verbinden Sie Ihre bestehenden Technologien, insbesondere elektronische Gesundheitsakten (EHR), Tools zur Überprüfung der Versicherungsberechtigung und Abrechnungsplattformen, um Doppelarbeit zu reduzieren

Die besten Terminplanungssoftwaresysteme für das Gesundheitswesen

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, lassen Sie uns die besten Terminplanungssoftwaresysteme für das Gesundheitswesen entdecken, die wirklich etwas bewirken:

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die 11 besten Terminplanungssoftwaresysteme für das Gesundheitswesen:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise * ClickUp KI-gestützter Kalender mit automatischer Terminplanung, nachverfolgbarer Aufgabenverwaltung und Erinnerungen, Automatisierung von Routine-Workflows Terminplanung und Aufgabenverwaltung im Gesundheitswesen, unterstützt durch KI Free Forever-Plan, Anpassungen für Unternehmen verfügbar Acuity Scheduling KI-gestützter Kalender mit automatischer Terminplanung, nachverfolgbarer Aufgabenverwaltung und Erinnerungen, Automatisierungen für routinemäßige Workflows Sichere Zahlungen und automatisierte Termine Bezahlte Pläne beginnen bei 16 $/Monat Nursegrid Anpassbare Terminplanung für Clients, integrierte Zahlungsabwicklung, Verfügbarkeit in Echtzeit und automatische Erinnerungen Schichttausch für Pflegekräfte und mobile Terminverwaltung Benutzerdefinierte Preise QGenda Mobile Dienstplanung und Schichttausch für Pflegekräfte, In-App-Messaging zur Koordination Automatisierung der Terminplanung für Anbieter und Personalanalyse Benutzerdefinierte Preise Simple Practice Regelbasierte Terminplanung für Anbieter, automatisierte Zeiterfassung und Lohnabrechnung Telemedizinische Sitzungen und Self-Service für Clients Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat NextGen Healthcare Integration von EHR, Terminplanung und Abrechnung, mobile Dokumentation und Kommunikation EHR- und Population-Health-Tools Benutzerdefinierte Preise CareCloud Tools für das Revenue Cycle Management, KI-gestützte klinische Dokumentation Klinische Notizen und Umsatzzyklusmanagement Benutzerdefinierte Preise Weave Zwei-Wege-SMS und Text-to-Pay, Voicemail-Transkription und Anrufanalyse, Anrufweiterleitung mit Terminliste Automatisierte Nachrichtenübermittlung und Text-to-Pay aus einem System Benutzerdefinierte Preise OnShift Echtzeit-Schichtbenachrichtigungen und Textnachrichten, Zugriff auf verdientes Gehalt über OnShift Wallet Personalplanung in der Alten- und Akutpflege Benutzerdefinierte Preise PracticeSuite RPA-gestützte Automatisierung von Terminen und Abrechnungen, UB-04-Abrechnung für stationäre Behandlungen, individuelle Gebührenordnungen Abrechnung stationärer Patienten und RPA-gestützter Umsatzzyklus Benutzerdefinierte Preise CrelioHealth Tools für Laborabläufe und -planung in Echtzeit, Bestandsverwaltung und Patientenbindung Diagnostiklabore verwalten Patientenplanung und Berichterstellung Bezahlte Pläne beginnen bei 550 $/Monat, 5.000 $ einmalige Einrichtungsgebühr

1. ClickUp (Am besten geeignet für Terminplanung und Aufgabenverwaltung im Gesundheitswesen)

Angesichts sich ändernder Patientenbedürfnisse und einer immer länger werdenden Liste von Aufgaben sind die meisten Terminplanungstools nicht dafür ausgelegt, die Komplexität eines geschäftigen Gesundheitswesens zu bewältigen.

Hier hat ClickUp seine Sporen verdient. ClickUp ist als "die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat" bekannt und vereint Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit, Automatisierung und Terminplanung in einer flexiblen Plattform (die vollständig KI-gestützt ist), auf die sich Anbieter im Gesundheitswesen verlassen können.

ClickUp Kalender

Und einer der größten Game-Changer? Der ClickUp Kalender.

Der brandneue ClickUp-Kalender kombiniert dynamische Terminplanung mit KI-gestützten Features, die sich an den Workflow Ihres Teams anpassen.

Denken Sie an eine automatische Terminplanung, die Ihre wichtigsten Aufgaben priorisiert und Fokuszeiten blockiert – und dann automatisch alles neu arrangiert, wenn sich der Tagesablauf unvermeidlich verschiebt.

Mit dem KI-gestützten ClickUp-Kalender, der sich an wechselnde Workflows im Team anpasst, profitieren Sie von einer dynamischen Planung

Sie können zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten umschalten, die Zeitpläne der Teammitglieder in Echtzeit vergleichen und benutzerdefinierte Arbeitszeiten oder Speicherorte für eine bessere Koordination festlegen.

Und dank der Synchronisierung mit Google und Outlook müssen Sie sich keine Gedanken mehr über doppelte Aktualisierungen oder verpasste Meetings machen.

ClickUp Aufgaben

Die wirkliche Veränderung beginnt mit ClickUp Aufgaben.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Patienten-Workflows in nachverfolgbare Aufgaben aufteilen

Verwenden Sie sie, um jeden Patientenbesuch oder interne Workflows in klare, nachverfolgbare Aktionselemente aufzuteilen – weisen Sie diese den richtigen Teammitgliedern zu, fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu, legen Sie Prioritäten fest und hängen Sie sogar relevante Dateien oder Notizen zu Patienten an. Je nachdem, wie Ihr Team arbeitet, werden Aufgaben in organisierten Listen, Boards oder Zeitleisten angezeigt.

Was macht es noch besser? Aufgaben werden direkt in Ihrem Kalender angezeigt. So sehen Sie alles im Zusammenhang und können Ihren Tag entsprechend planen .

Erinnerungen von ClickUp

Sobald die Aufgaben festgelegt sind, können Sie mit ClickUp Reminders Erinnerungen einrichten.

Richten Sie mit ClickUp Reminders schnelle, flexible Erinnerungen für Nachsorgetermine, Laboruntersuchungen und Patientenbestätigungen ein

Richten Sie schnell Benachrichtigungen für alles ein, was keine vollständige Aufgabe erfordert, wie z. B. die Nachverfolgung eines Patienten nach einem Anruf, die Überprüfung von Laborergebnissen oder die Bestätigung eines Termins. Diese Erinnerungen können anderen zugewiesen werden, Dateien oder Notizen enthalten und Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt oder kurz vor Ablauf einer Frist benachrichtigen.

ClickUp Automatisierung

Für strukturiertere Workflows können Sie mit ClickUp Automations Auslöser für sich wiederholende Arbeiten einrichten.

Automatisieren Sie Routine-Workflows wie Terminnachverfolgung und Aufgabenaktualisierungen mit ClickUp Automatisierungen

Sie können das System beispielsweise so konfigurieren, dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Termin näher rückt, einen Zeitblock für einen Folgetermin planen oder den Status einer Aufgabe nach Abschluss eines Termins automatisch aktualisieren.

Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp

Sind Sie bereit, loszulegen? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne . Das visuelle, benutzerfreundliche Layout hilft Ihnen, die Workloads Ihres Teams an einem Ort zu planen, zuzuweisen und zu überwachen. Es ist vollständig anpassbar, sodass Sie es so konfigurieren können, wie es für Ihre Arbeit am besten geeignet ist.

Kostenlose Vorlage Planen und verwalten Sie die Workloads Ihres Teams visuell mit der Vorlage "Mitarbeiterplan" von ClickUp

Sie können Aufgaben nach Rollen gruppieren, benutzerdefinierte Status wie "In Bearbeitung" oder "Blockiert" festlegen und Arbeiten je nach Verfügbarkeit zuweisen.

Es verfügt außerdem über mehrere Ansichten wie Wochenplan, Status Board und Mitarbeiterkapazität, sodass Sie zwischen der übergeordneten Planung und der täglichen Aufgabenverwaltung wechseln können, ohne den Überblick zu verlieren.

Die besten Features von ClickUp

Sichere Verwaltung von Dokumenten im Gesundheitswesen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Docs , um Patientenakten, Behandlungspläne und interne Protokolle zu speichern. Dokumente können mit Aufgaben verknüpft, Mitarbeitern zugewiesen und für die HIPAA-Konformität konfiguriert werden

Automatisieren Sie Nachfassaktionen und die Koordination Ihrer Mitarbeiter: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen , um Erinnerungen zu versenden, den Status von Aufgaben zu aktualisieren oder Nachfassaktionen nach Terminen zu erstellen, damit Ihr Team ohne manuelle Eingaben den Überblick behält

Integration in bestehende Tools für das Gesundheitswesen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Integrationen , um Ihre EHR/EMR-Systeme, Google Kalender, Outlook und mehr zu verbinden, um Daten zu synchronisieren und den Wechsel zwischen Apps während des täglichen Betriebs zu reduzieren

Limits von ClickUp

Die schiere Anzahl der Features von ClickUp kann für einen neuen Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ich glaube, dass sich die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bei unseren größeren Projekten verbessert hat. Die Möglichkeit, direkte Unterhaltungen über eine bestimmte Aufgabe oder Unteraufgabe zu führen, hat die Qualität verbessert und Verwirrung reduziert. Die Integration in viele andere Tools und Systeme gibt uns die Möglichkeit, die Erstellung von Aufgaben zu automatisieren oder andere Systeme zu informieren, wenn sich etwas ändert.

2. Acuity Scheduling (Am besten geeignet für sichere Zahlungen und automatisierte Termine)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling ist ein Tool zur Selbstplanung für Clients, mit dem Patienten Termine online buchen, die Verfügbarkeit in Echtzeit anzeigen und automatische Bestätigungen und Erinnerungen erhalten können.

Mit den Verfügbarkeitseinstellungen von Acuity haben Sie zusätzliche Kontrolle über Ihre Arbeitszeiten. Zu den Optionen gehören die Einstellung der wöchentlichen Verfügbarkeit für das Zeitmanagement, Ausnahmeregelungen für bestimmte Tage und sogar individuelle Zeitfenster für verschiedene Terminarten.

Es handelt sich um eine schlanke, aber effektive Terminplanungs-Softwarelösung, die sich gut für Praxen eignet, die eine flexible, patientenorientierte Software für die Terminplanung im medizinischen Bereich benötigen.

Die besten Features von Acuity Scheduling

Passen Sie Ihre kundenorientierte Terminplanungs-Oberfläche an Ihre Marke an

Verbinden Sie sich mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern, um Zahlungen zum Zeitpunkt der Buchung zu akzeptieren

Sammeln Sie wichtige Client-Informationen vor dem Termin mit anpassbaren Aufnahmeformularen

Limits von Acuity Scheduling

Benutzer berichten, dass der Export von mehr als einigen Terminen zum Absturz der Website führt, wodurch der Datenabruf nahezu unmöglich wird.

Benutzer weisen darauf hin, dass Buchungen unter demselben Namen Client-Datensätze zusammenführen, was zu Verwirrung und Risiken für den Datenschutz führt

Preise für Acuity Scheduling

Neu: 16 $/Monat

Wachstum: 27 $/Monat

Powerhouse: 49 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 5.000 Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? Generative KI im Gesundheitswesen wird laut Prognosen von 2,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf über 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen; einige Schätzungen gehen sogar von einer Steigerung um 40 % aus!

3. Nursegrid (Am besten geeignet für Schichttausch unter Pflegekräften und mobile Terminverwaltung)

via Nursegrid

Nursegrid ist eine speziell entwickelte App für Arbeitspläne für Pflegekräfte und klinisches Personal. Mit ihr können Mitarbeiter ihre Urlaubstage und Schichten verwalten, die Zeitpläne ihrer Kollegen einsehen und kurzfristige Änderungen direkt von ihren Mobilgeräten aus bearbeiten. Mit nur wenigen Fingertipps können Pflegekräfte Überstunden markieren, Krankheitstage eintragen und sogar Schulungssitzungen und Meetings an einem Ort nachverfolgen.

Im Gegensatz zu anderer Schichtplanungssoftware unterstützt NurseGrid spezifische Anforderungen im Gesundheitswesen, wie die Ermittlung von Schichten für Stationsschwester oder Ausbilder, die Kennzeichnung von Verfügbarkeiten und die Synchronisierung mit persönlichen Kalendern.

Die besten Features von Nursegrid

Tauschen Sie Schichten mit bestimmten Kollegen oder machen Sie Tauschwünsche für das gesamte Team sichtbar

Senden Sie In-App-Nachrichten an Teamkollegen, um Schichtanfragen zu verfolgen

Fügen Sie Schichten hinzu und kategorisieren Sie sie mit visuellen Symbolen für Tag-, Wechsel- und Nachtschichten

Einschränkungen von Nursegrid

Benutzer sagen, dass das Entfernen der Manager-App Änderungen am Zeitplan außerhalb der Geschäftszeiten weniger komfortabel macht

Andere berichten, dass die App auf älteren iPhone- und Android-Geräten inkonsistent sein kann

Preise für Nursegrid

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Nursegrid

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Nursegrid?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich finde es toll, dass wir unsere Zeitpläne immer griffbereit haben. Wir können über die App zusätzliche Schichten hinzufügen, bearbeiten, tauschen und auswählen. Außerdem können wir mit anderen Kollegen kommunizieren!

4. QGenda (Am besten geeignet für die Automatisierung der Terminplanung von Anbietern und die Analyse der Belegschaft)

via QGenda

QGenda wurde 2006 gegründet und ist eine Planungs- und Betriebsplattform für komplexe klinische Umgebungen. Sie hilft Gesundheitsorganisationen dabei, die Zeitpläne von Anbietern zu optimieren, Bereitschaftsdienste zu verwalten und die Zeiterfassung zu verbessern.

Mit mobilem Zugriff und integrierten Lohnabrechnungen reduziert QGenda den erheblichen Verwaltungsaufwand. Die integrierte Personalanalyse bietet außerdem Sichtbarkeit in Personalengpässe und die Ressourcennutzung und hilft Teams dabei, intelligentere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die besten Features von QGenda

Erstellen und verwalten Sie mithilfe regelbasierter Automatisierung optimierte Zeitpläne für Pflegeteams über Abteilungen, Rollen und Speicherorte hinweg

Optimieren Sie die Zeiterfassung und automatisieren Sie komplexe Lohnabrechnungen für Anbieter und Pflegepersonal

Optimieren Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit Echtzeitanalysen und historischen Einblicken in die Personalauslastung

Limits von QGenda

Einige Benutzer berichten von Verzögerungen, da sie den Kundensupport hinzuziehen müssen, um neue Benutzerprofile hinzuzufügen

Benutzer sagen, dass das Feature zum Tauschen von Schichten im Vergleich zu älteren Versionen der Plattform weniger intuitiv ist

Preise für QGenda

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu QGenda

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. SimplePractice (Am besten geeignet für Telemedizin-Sitzungen und Client-Self-Service)

via SimplePractice

SimplePractice wurde für medizinisches Fachpersonal entwickelt, das Terminplanung, Notizen, Abrechnung, Telemedizin und Kommunikation mit Clients benötigt.

Clients können ihre Termine selbst buchen, Aufnahmeformulare ausfüllen und über ein sicheres Portal bezahlen. Sie können Telemedizin-Sitzungen veranstalten, Gruppentermine durchführen und sogar Rezepte elektronisch versenden.

Sie wurde speziell für Therapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Psychiater entwickelt.

Die besten Features von SimplePractice

Optimieren Sie den Versicherungsprozess durch die Erstellung, Einreichung und Nachverfolgung von Versicherungsansprüchen

Messbasierte Tools für die Pflege, um Client-Bewertungen sofort anzuzeigen und risikoreiche Antworten zu kennzeichnen

Bieten Sie Ihren Clients sichere, HIPAA-konforme Telemedizin-Sitzungen mit Video-Chat-Sitzungen an

Einschränkungen von SimplePractice

Benutzer sagen, dass das Deaktivieren von Dokumenten für den Versand ohne eine Option zum Deaktivieren mehrerer Elemente zu lange dauert

Einige sagen, dass das Erstellen benutzerdefinierter Dokumente eingeschränkt ist, insbesondere beim Hinzufügen von Feldern für Signaturen

Preise für SimplePractice

Starter: 49 $/Monat

Unverzichtbar: 79 $/Monat

Plus: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SimplePractice

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SimplePractice?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die verfügbaren Formate für Notizen wie "Wiley" machen die Erstellung von Behandlungsplänen viel einfacher als bisher. Mir gefällt das Layout von Simple Practice, es ist sehr übersichtlich. Clients können Sie über Nachrichten kontaktieren, und Sie können HIPPA-konforme virtuelle Telemedizin-Sitzungen durchführen.

via NextGen Healthcare

NextGen Healthcare ist ein komplettes EHR- und Patientenmanagementsystem für vielbeschäftigte Arztpraxen. Es vereint Terminplanung, Diagramme, Abrechnung und Pflegekoordination auf einer Plattform.

Ärzte und Mitarbeiter können Überweisungen, Nachbestellungen von Medikamenten und fachspezifische Workflows von überall aus bearbeiten, auch von mobilen Geräten. Patienten können über ein sicheres Online-Portal Termine buchen, Nachrichten senden und Umfragen ausfüllen.

Die Plattform umfasst auch hilfreiche KI-Tools für das Gesundheitswesen, die eine intelligentere Entscheidungsfindung unterstützen und die Nachverfolgung der Gesundheit der Population durch Praxen verbessern.

Die besten Features von NextGen Healthcare

Verwalten Sie Patientendaten, Krankengeschichten, Testergebnisse und Medikamente

Nutzen Sie mobile EHR-Lösungen, um Patientenkontakte zu dokumentieren, Aufgaben zu verwalten und zu kommunizieren

Nutzen Sie Analysen zur Gesundheit der Population, um Risikofaktoren zu verfolgen, die Versorgung zu koordinieren und die Patientenergebnisse zu verbessern

Limits von NextGen Healthcare

Einige sagen, dass technische Probleme wie Speicherfehler und Faxprobleme den Workflow stören

Andere berichten von Frustration über die Anzahl der Klicks, die erforderlich sind, um einfache Aktionen wie die Verwaltung von Medikamenten abzuschließen

Preise für NextGen Healthcare

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Interessante Tatsache: Eine in den Annals of Oncology veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass ein KI-Modell eine Erkennungsrate von 95 % erreichte und damit 58 Hautexperten mit einer Genauigkeit von 87 % übertraf. Die Technologie kann Dermatologen zwar nicht ersetzen, aber dieser Fortschritt könnte in Zukunft zu früheren und zuverlässigeren Diagnosen führen!

7. CareCloud (Am besten geeignet für klinische Notizen und Lösungen für das Revenue-Zyklus-Management)

via CareCloud

CareCloud wurde 1999 gegründet und hat sich zu einer Plattform entwickelt, die Arztpraxen mit Software und Dienstleistungen unterstützt.

Über seine EHR- und Abrechnungstools hinaus hilft CareCloud Praxen dabei, Personalengpässe zu bewältigen, Programme für die chronische Pflege zu verwalten und den Front-Desk-Betrieb durch unterstützende Services zu optimieren. Es unterstützt auch den Gruppeneinkauf und ist damit eine flexible Option für Praxen, die ihre Lieferanten konsolidieren möchten.

Die besten Features von CareCloud

Maximieren Sie Ihre Einnahmen mit intelligenten Tools für das Revenue Cycle Management, die in die Plattform integriert sind

Automatisieren Sie die klinische Dokumentation mit CirrusAI Notes, das generative KI nutzt, um Unterhaltungen zwischen Patienten und Anbietern zu erfassen

Sorgen Sie für saubere, vollständige Daten Ihrer Anbieter dank integrierter Tools zur Überprüfung von Arztqualifikationen

Einschränkungen von CareCloud

Benutzer sagen, dass die Navigation in der EMR-Schnittstelle von Charts 2. 0 während klinischer Workflows schwierig sein kann

Einige sind der Meinung, dass der Prozess der Buchung von Gruppenzahlungen zu Fehlern führt, die manuell korrigiert werden müssen

Preise für CareCloud

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CareCloud

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 3,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CareCloud?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Das Programm ist benutzerfreundlich, was uns die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erleichtert. Der Kundenservice ist hervorragend.

Das Programm ist benutzerfreundlich, was uns die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erleichtert. Der Kundenservice ist hervorragend.

8. Weave (Am besten geeignet für automatisierte Nachrichtenübermittlung und Text-to-Pay aus einem System)

via Weave

Weave wurde 2008 gegründet und ist eine einheitliche Plattform für die Kommunikation und Einbindung von Patienten, die KI-gestützte Tools wie Voicemail-Transkription und automatisierte Antwortbewertungen mit wichtigen Funktionen wie Online-Terminplanung, digitalen Formularen und bidirektionalem Texting kombiniert.

Ob es darum geht, die Effizienz an der Rezeption zu verbessern oder das Patientenerlebnis zu optimieren – Weave hilft Praxen, Zeit zu sparen, Terminausfälle zu reduzieren und stärkere Beziehungen aufzubauen.

Die besten Features kombinieren

Senden Sie von Ihrer Büronummer aus Text-Nachrichten, um Termine zu bestätigen, Nachfassaktionen durchzuführen oder Patientenfragen zu beantworten

Analysieren Sie Anruftrends, Ergebnisse und die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit der integrierten Anrufintelligenz von Weave

Leiten Sie Anrufe über Call Pop weiter, um sofort Informationen zum Anrufer, den Terminverlauf und Notizen anzuzeigen, bevor Sie den Anruf annehmen

Limits überwinden

Benutzer sagen, dass das System gelegentlich die Verbindung verliert, wodurch die automatische Nachrichtenübermittlung und die Kommunikation mit Patienten unterbrochen wird

Einige sagen, dass Weave nicht mit ihrer EMR integriert werden kann, was zusätzliche manuelle Arbeit verursacht

Weave-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen einbinden

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 600 Bewertungen)

9. OnShift (Am besten geeignet für die Personalplanung und -bindung in Einrichtungen der Altenpflege und der Akutnachsorge)

via OnShift

OnShift ist eine Workforce-Management-Plattform für Anbieter von Seniorenpflege und Akutnachsorge. Sie hilft Unternehmen bei der Personalplanung, der Reduzierung der Fluktuation und der Verbesserung der Mitarbeiterbindung. Mit Tools für die Planung, Zeiterfassung, Anwesenheitskontrolle und Personalbeschaffung können Teams Schichten schneller besetzen und die Einhaltung von Arbeitsvorschriften gewährleisten.

OnShift zeichnet sich in der Gesundheitsbranche vor allem durch seinen Fokus auf stundenweise beschäftigte Mitarbeiter im Gesundheitswesen aus. Es bietet Echtzeit-Aktualisierungen der Planung, SMS-Benachrichtigungen für offene Schichten und sogar Zugriff auf verdiente Löhne, um die Mitarbeiterbindung zu verbessern.

Die besten Features von OnShift

Mit OnShift Wallet können Mitarbeiter bereits vor dem Zahltag auf ihren verdienten Lohn zugreifen

Verwalten Sie Mitarbeiterpläne über Abteilungen und Speicherorte hinweg mit automatisierten Regeln für Compliance und Arbeitsausgleich

Füllen Sie offene Schichten schneller mit Echtzeit-Benachrichtigungen und Textnachrichten, die direkt an qualifizierte Mitarbeiter gesendet werden

Limits von OnShift

Benutzer sagen, dass gedruckte Tagespläne schwer zu lesen sein können, wenn mehrere Abteilungen und Schichten enthalten sind

Einige Benutzer haben angegeben, dass die Eingabe neuer Mitarbeiter in die Systeme nicht selbstständig erfolgen kann und Hilfe vom Kundensupport erforderlich ist

Preise für OnShift

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu OnShift

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CareCloud?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Onshift ist einfach zu bedienen. Es ist sehr flexibel und intuitiv. Während eines COVID-Ausbruchs konnten wir sogar einen alternativen Zeitplan aufstellen, um den höheren Personalbedarf für die COVID-Station zu decken. Darüber hinaus können wir mit Onshift die Anwesenheit ganz einfach dokumentieren. Mit dem Feature "Engage" können wir unsere Pflegekräfte für gute Anwesenheit und pünktliches Ein- und Ausstempeln belohnen.

10. PracticeSuite (Am besten geeignet für die Abrechnung stationärer Patienten und das RPA-gestützte Revenue Cycle Management)

via PracticeSuite

PracticeSuite ist eine Software für die Personalplanung im Gesundheitswesen, die EHR-, Praxismanagement-, Abrechnungs- und Umsatzzyklus-Tools in einem System vereint. Sie wurde für Arztpraxen jeder Größe entwickelt und bietet Terminplanung, Patientenanmeldung, Übermittlung von Leistungsansprüchen und Verbuchung von Zahlungen.

Es unterstützt auch Telemedizin und Patientenportale, um die Patientenversorgung und -kommunikation zu verbessern. Mit Schwerpunkt auf der finanziellen Performance umfasst PracticeSuite detaillierte Analysen, Ablehnungsmanagement und Tools zur Optimierung des Inkassos. Es eignet sich besonders für Praxen, die mehr Kontrolle über klinische und abrechnungsbezogene Workflows wünschen.

Die besten Features von PracticeSuite

Automatisieren Sie Aufgaben wie Terminplanung, Versicherungsprüfungen, Abrechnungen und Patientenkommunikation mit integrierten RPA-Tools

Nutzen Sie die Abrechnungssoftware UB-04, die speziell für Krankenhäuser, SNFs, Reha-Einrichtungen und andere stationäre Pflegeeinrichtungen entwickelt wurde

Legen Sie benutzerdefinierte, auf Medicare basierende Gebührenordnungen fest, um Unterabrechnungen zu vermeiden und den Inkassoaufwand zu verbessern

Limits von PracticeSuite

Benutzer sagen, dass das Hinzufügen von kinderspezifischen Details wie Informationen zu Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht so intuitiv ist, wie es sein sollte

Einige sagen, dass das Patientenportal eingeschränkt ist und die Eingabe größerer Informationsblöcke nicht unterstützt

Preise für PracticeSuite

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu PracticeSuite

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4/5 (über 30 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Tools für das Projektmanagement im Gesundheitswesen und planen Sie zwischen klinischen Aufgaben mit hoher Priorität immer 15 bis 30 Minuten Zeit ein. So können Sie Verzögerungen besser auffangen, Übergaben verbessern und Ihre Workflows unter Druck realistischer gestalten.

11. CrelioHealth (Am besten geeignet für Diagnoselabore, die die Terminplanung und Berichterstellung für Patienten verwalten)

via CrelioHealth

CrelioHealth ist eine Diagnosemanagement-Plattform für Labore, Diagnosezentren und radiologische Praxen. Die Plattform unterstützt alles von Walk-ins bis hin zu B2B-Überweisungen mit Echtzeit-Updates über die gesamte Probenentnahme, -verarbeitung und -ergebnislieferung hinweg.

Es umfasst ein Markenportal für Patienten, automatisierte Kommunikations-Tools und intelligente Features zur Berichterstellung, die zur Verbesserung der Patientenzufriedenheit und der Betriebsgeschwindigkeit beitragen. Dank der Integration von Analysegeräten, Zahlungsgateways und externen Systemen funktioniert CrelioHealth auch gut in größeren Gesundheitssystemen.

Die besten Features von CrelioHealth

Vereinfachen Sie die Bestandsverwaltung mit Crelio Inventory, der Nachverfolgung von Reagenzien und Verbrauchsmaterialien sowie automatischen Benachrichtigungen für den Nachschub

Ermöglichen Sie Kommunikation und Nachverfolgung durch Crelio Patient Engagement mit Erinnerungen und Feedback-Erfassung

Unterstützen Sie eine Vielzahl von Labortypen, darunter Arztpraxen, D2C-Labore, Krankenhauslabore und Referenzlabore

Limits von CrelioHealth

Einige Benutzer haben angegeben, dass die Plattform ausgewählte Datumsbereiche beim Wechsel zwischen Registerkarten nicht beibehält

Andere Benutzer merkten an, dass sie sich mehr integrierte Optionen wünschen würden, ohne für jede kleine Änderung Feature-Anfragen stellen zu müssen

Preise für CrelioHealth

Starter: 550 $/Monat, 5.000 $ einmalige Einrichtungsgebühr

Standard: 1.250 $/Monat, 10.000 $ einmalige Einrichtungsgebühr

Erweitert: 2.500 $/Monat, 10.000 $ einmalige Einrichtungsgebühr

Advanced Plus: 4.500 $/Monat, 15.000 $ einmalige Einrichtungsgebühr

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CrelioHealth

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CrelioHealth?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

CrelioHealth LIMS verfügt über alle erforderlichen Features für ein klinisches Diagnoselabor, um Beispiele nachzuverfolgen, Anbietern Zugriff zu gewähren und Qualität zu generieren. Das Support-Team ist innerhalb weniger Minuten nach einer Hilfeanfrage verfügbar. Die Kommunikation ist schnell und effektiv, Probleme werden umgehend gelöst. Die Software ist benutzerfreundlich und implementiert alle vorgegebenen und gewünschten Features. Sie lässt sich leicht in Anbieter integrieren und mit zunehmender Nutzung wird man immer vertrauter damit.

Optimieren Sie Ihre Abläufe im Gesundheitswesen mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Terminplanungssoftware für das Gesundheitswesen kann entscheidend dazu beitragen, wie reibungslos Ihre Praxis läuft.

Die von uns vorgestellten Tools bieten jeweils einzigartige Funktionen, von einer auf Pflegekräfte ausgerichteten Mitarbeiterplanungssoftware bis hin zu laborfähigen Automatisierungsplattformen.

Wenn Sie jedoch nach einer flexiblen Komplettlösung suchen, die mehr als nur eine Software für die Personalplanung im medizinischen Bereich ist, sollten Sie sich ClickUp genauer ansehen.

Mit leistungsstarken Funktionen für Terminplanung, Aufgabenverwaltung, Erinnerungen, Automatisierung und Vorlagen sowie der nahtlosen Integration in Ihre bestehenden Tools ist es für die komplexen Anforderungen des Gesundheitswesens im Alltag ausgelegt.

