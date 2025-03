Beispiele für interprofessionelle Zusammenarbeit und deren Umsetzung

Früher bedeutete eine medizinische Behandlung ein ständiges Hin und Her mit Ärzten, Krankenschwestern, Apothekern und wem auch immer... argh!

Jeder arbeitete in isolierten Silos und erledigte seine Aufgaben. Wenn das Rezept des Arztes nicht klar ist, hat der Apotheker keine Möglichkeit, Ihnen zu helfen.

Glücklicherweise hat die interprofessionelle Zusammenarbeit ein solides System geschaffen, in dem die Fachkräfte des Gesundheitswesens eng zusammenarbeiten, Erkenntnisse und Unterlagen gemeinsam nutzen und effektiv kommunizieren.

Mit einem integrierten System erscheint das Rezept des Arztes einfach auf dem Bildschirm des Apothekers, so dass Sie sich das Hin- und Herlaufen sparen können.

In diesem Blog werden wir reale Beispiele für die interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und Möglichkeiten zur Anwendung dieser Praktiken untersuchen. 🩺

TL;DR

Bei der interprofessionellen Zusammenarbeit (IPC) arbeiten mehrere Gesundheitsfachkräfte aus verschiedenen Feldern zusammen, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern

IPC ist wichtig, weil sie die Teamarbeit fördert, die Effizienz verbessert und eine umfassende Versorgung ermöglicht

Die Auswirkungen der IPC auf die Patientenversorgung sind deutlich sichtbar: bessere Behandlungsergebnisse, weniger Fehler und schnellere Genesung

Beispiele für interprofessionelle Zusammenarbeit finden sich in verschiedenen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, dem Bildungswesen, der Sozialarbeit und in Einstellungen von Unternehmen

Die Umsetzung des IPC-Rahmens birgt einige Herausforderungen, wie z. B. Kommunikationsträger, Rollenverwirrung, Machtdynamik und ethische Dilemmas

Der beste Weg zur Förderung der IPC besteht darin, offene Kommunikation zu fördern, Vertrauen aufzubauen, eine Kultur der Zusammenarbeit zu pflegen, in Schulungen zu investieren und regelmäßige Meetings abzuhalten

ClickUp erweist sich als vielversprechendes Tool zur Zentralisierung, Automatisierung und Rationalisierung von IPC-Aktivitäten

Was ist interprofessionelle Zusammenarbeit?

**Interprofessionelle Zusammenarbeit (IPC) ist die gegenseitige und aktive Beteiligung von medizinischen Fachkräften aus verschiedenen Feldern bei der Bewältigung komplexer Fälle oder der Erreichung gemeinsamer Ziele

Dieser kollaborative Ansatz ist besonders wichtig im Gesundheitswesen, wo Patienten oft den Beitrag mehrerer medizinischer Fachkräfte - wie Ärzte, Krankenschwestern und Apotheker - benötigen, die zusammenarbeiten, um eine umfassende, patientenzentrierte Versorgung zu gewährleisten.

Eine Umfrage von 2024 unter mehr als 150 examinierten Krankenschwestern und -pflegern ergab, dass 87 % hatten eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit umfeld in ihrer Organisation. Dies führte zu:

Verbesserte Patientenversorgung: Entwicklung umfassender Pflegepläne, die mehrere Perspektiven, Meinungen und Erfahrungsstufen kombinieren

Entwicklung umfassender Pflegepläne, die mehrere Perspektiven, Meinungen und Erfahrungsstufen kombinieren Verbesserte Kommunikation: Klare, effektive Kommunikation durch offenen Dialog, wodurch Missverständnisse und Fehler reduziert werden

Klare, effektive Kommunikation durch offenen Dialog, wodurch Missverständnisse und Fehler reduziert werden Bessere Ressourcenzuteilung: Effiziente Nutzung medizinischer Ressourcen bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass sie dort eingesetzt werden, wo sie am effektivsten sind, zum Nutzen der Patienten und der Gesundheitseinrichtungen

Effiziente Nutzung medizinischer Ressourcen bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass sie dort eingesetzt werden, wo sie am effektivsten sind, zum Nutzen der Patienten und der Gesundheitseinrichtungen Gemeinsame Kenntnisse und Fähigkeiten: Bessere Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonal und Ärzten, wobei die Ärzte ihre neuen Praktiken besprechen und ihr Verständnis und ihre Fähigkeiten erweitern

Bessere Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonal und Ärzten, wobei die Ärzte ihre neuen Praktiken besprechen und ihr Verständnis und ihre Fähigkeiten erweitern Grössere Arbeitszufriedenheit: Grössere Arbeitszufriedenheit in kollaborativen Einstellungen, mit geteilten Verantwortlichkeiten und Unterstützung unter den Fachleuten

🔍 Wussten Sie schon? Die Amerikanische Vereinigung von Krankenschwestern und Krankenpflegern für Intensivpflege (AACN) nennt "echte Zusammenarbeit" als einen ihrer sechs wesentlichen Standards für die Schaffung eines gesunden Arbeitsumfelds und erfolgreicher Patientenergebnisse.

Beispiele für interprofessionelle Zusammenarbeit über verschiedene Felder hinweg

Interprofessionelle Zusammenarbeit ist nicht auf das Gesundheitswesen beschränkt - sie wird auch in Feldern wie Bildung, Business, Sozialarbeit und IT geschätzt, wo funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist für das Erreichen gemeinsamer Ziele unerlässlich.

Sehen wir uns einige Beispiele für die interprofessionelle Zusammenarbeit in jedem Sektor an. 👇

Gesundheitsbranche

Im Gesundheitswesen, abteilungsübergreifende Kommunikation und Beziehungen sind notwendig, um eine ganzheitliche und patientenorientierte Versorgung zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie, wie Fachleute zusammenarbeiten, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen:

1. Umfassende chirurgische Versorgung

Die Froedtert & MCW Programm für Hüftfrakturen , das Anfang 2017 eingeführt wurde, ermöglichte den Patienten eine sofortige Behandlung in einer besser koordinierten Weise und mit einem kooperativen Team.

Sobald die Hüftfraktur diagnostiziert wird, aktiviert das Personal der Notaufnahme das Hüftfrakturprotokoll. Ein Bericht geht an den Orthopäden, der sich die Röntgenbilder ansieht und die Operation plant; der Spezialist für perioperative Medizin führt die Aufnahme des Patienten durch; der Anästhesist bewertet die Verfügbarkeit des Operationssaals; und ein regionaler Schmerzspezialist hält den Patienten bis zur Operation ruhig und minimiert dabei die Opioide.

Darüber hinaus helfen Ernährungsberater bei der Ernährung und Flüssigkeitszufuhr der Patienten vor der Operation (insbesondere bei älteren Patienten).

📌 Ergebnis: Vor der Einführung dieses Programms betrug die durchschnittliche Wartezeit von der Diagnose bis zur Operation 38 Stunden. Mit diesem neuen Protokoll werden die Patienten innerhalb von 24 Stunden operiert.

Jeder wird in seinem Bereich hochqualifiziert und spezialisiert und weiß, wie man gut miteinander arbeitet. Es geht um die Tiefe und Breite der Versorgung - und die gesamte Medizin wird immer mehr zu einem solchen Team

Dr. Parameswaran Hari, Froedtert Hospital und das Medical College of Wisconsin

2. Umgang mit chronischen Bedingungen

Chronische Bedingungen wie Diabetes oder Herzkrankheiten erfordern eine langanhaltende Pflege und Behandlung. Daher ist die Einführung eines IPC-Rahmens für das Management chronischer Bedingungen sinnvoll.

Dieser Rahmen würde ein Team aus allen wichtigen medizinischen Fachkräften umfassen, die auf chronische Krankheiten spezialisiert sind.

Ärzte, die personalisierte Behandlungspläne erstellen; Krankenschwestern, die die tägliche Pflege und Nachsorge unterstützen; Ernährungsberater, die eine ausgewogene Ernährung unterstützen; und Apotheker, die die Sicherheit und wirksame Dosierung der Medikamente während der gesamten Behandlung überwachen.

Eine von Krankenschwestern geleitete Gemeinschaftliches Gesundheits- und Wellnesszentrum in Texas hat im Laufe von 10 Jahren ein Programm für interprofessionelle kollaborative Praxis (IPCP) entwickelt, das sich auf die Behandlung chronischer Krankheiten konzentriert.

Zu den Schlüsselkomponenten gehörten ein Patientennavigationsprogramm und regelmäßige IPC-Meetings zur Besprechung von Patientenfällen.

Ergebnis: Von 2014 bis 2020 verbesserte sich die Rate der Depressionsscreenings und -nachsorge von 16 % auf 91 %, und die Bluthochdruckkontrolle verbesserte sich von 50 % auf 62 %. Zu den Lektionen, die wir gelernt haben, gehört die Anerkennung der Beiträge der Partner und des Wertes jedes Mitglieds des Teams.

3. Schmerzbehandlung

Die Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen ist viel einfacher, wenn man ein interprofessionelles Team hat, das aus:

Schmerzspezialisten , um den Schmerz zu identifizieren und eine Behandlungsstrategie zu entwickeln

, um den Schmerz zu identifizieren und eine Behandlungsstrategie zu entwickeln Physiotherapeuten , die die Patienten zu Übungen anleiten, die die Schmerzen lindern und die Mobilität erhöhen.

, die die Patienten zu Übungen anleiten, die die Schmerzen lindern und die Mobilität erhöhen. Psychologen , die helfen, persönliche oder kulturelle Aspekte chronischer Schmerzen zu mildern

, die helfen, persönliche oder kulturelle Aspekte chronischer Schmerzen zu mildern Pharmazeuten, die bei der Erstellung von Medikamentenplänen helfen, die Sicherheit gewährleisten und Nebenwirkungen minimieren

Ergebnis: Ein umfassender Ansatz bietet den Patienten Linderungsmöglichkeiten, die sowohl körperliche als auch emotionale Herausforderungen im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen angehen.

🧠 Fun Fact: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fördert aktiv die interprofessionelle Zusammenarbeit durch ihre Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice diese Initiative ermutigt Beschäftigte des Gesundheitswesens aus verschiedenen Disziplinen, gemeinsam zu lernen und als Team zu arbeiten, um die globalen Gesundheitssysteme zu verbessern.

4. Palliativmedizinisches Team

Wenn Patienten mit schweren, lebensbegrenzenden Krankheiten wie Krebs konfrontiert sind, arbeiten IPC-Teams für Palliativpflege mit Sozialarbeitern und Seelsorgern zusammen, um ihre Lebensqualität zu verbessern

Zum Beispiel leiten Onkologen den medizinischen Plan, während Krankenschwestern und -pfleger sich um die alltäglichen Komfortmaßnahmen kümmern. Sozialarbeiter wenden sich an die Familien, um sie emotional zu unterstützen und ihnen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Seelsorger bieten spirituelle Betreuung und helfen Patienten und ihren Familien, Frieden zu finden.

📌 Ergebnis: Die Familien erhalten von den Anbietern der Primärversorgung konsequente Beratung und Mitgefühl, was ihnen hilft, schwierige Entscheidungen im Gesundheitswesen zu treffen.

5. Medikamentenmanagement

Die Verwaltung komplexer Medikamentenschemata erfordert die Mitwirkung verschiedener Gesundheitsfachkräfte. Ärzte verschreiben Medikamente und legen damit den Grundstein für eine sichere Anwendung. Apotheker überwachen Wechselwirkungen, Dosierungen und Nachfüllungen, damit die Therapie wirksam bleibt. Krankenschwestern und -pfleger klären die Patienten über die korrekte Einnahme von Medikamenten und das Erkennen von Nebenwirkungen auf. Sozialarbeiter stellen sicher, dass die Patienten Zugang zu ihren Medikamenten haben und sich diese leisten können, und unterstützen sie bei Bedarf finanziell.

📌 Ergebnis: Geringeres Risiko unerwünschter Arzneimittelwechselwirkungen und größeres Vertrauen der Patienten in die Therapietreue.

Bildungssektor

Im Bildungsbereich kommt es zu einer interprofessionellen Zusammenarbeit, wenn Fachleute mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenarbeiten, um ein unterstützendes, integratives Lernumfeld zu schaffen.

Hier sind ein paar Beispiele:

1. Support für Sonderpädagogik

Schüler mit besonderen Bedürfnissen benötigen einzelne Unterstützung, um Lernschwierigkeiten zu bewältigen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Sonderpädagogen erstellen individuelle Bildungspläne (IEP), während Ergotherapeuten bei der Entwicklung fein- und grobmotorischer Fähigkeiten helfen. Psychologen unterstützen bei emotionalen und verhaltensbezogenen Herausforderungen und bieten Strategien zur Bewältigung von sozialem und akademischem Druck.

📌 Ergebnis: Eine zielgerichtete Betreuung fördert die Integration und hilft den Schülern, ihre persönlichen Lernziele zu treffen. Der gemeinsame Aufwand schafft ein sichereres, förderlicheres Umfeld für Lernen und Wachstum.

2. Berufsberatung

Die Orientierung der Schüler in Richtung künftiger Berufe erfordert eine zusammenarbeitende Beziehung zwischen Lehrern, Berufsberatern und Mentoren aus der Industrie.

Die Lehrer ermitteln die Stärken und Zinsen der Schüler und weisen ihnen den Weg zu einer geeigneten beruflichen Laufbahn. Die Berufsberater geben detaillierte Informationen über die Ausbildung und die Qualifikationsanforderungen für verschiedene Berufe. Mentoren aus der Industrie geben Erfahrungen und Einblicke aus der Praxis frei und helfen den Schülern, sich zukünftige Rollen vorzustellen und entsprechende Ziele zu setzen.

Ergebnis: Die Schüler gewinnen Klarheit über ihre beruflichen Ziele und werden motiviert, auf Fähigkeiten hinzuarbeiten, die ihren zukünftigen Möglichkeiten entsprechen.

3. Unterstützung der psychischen Gesundheit

Die Zunahme von Problemen mit der psychischen Gesundheit ist alarmierend. Aus diesem Grund nutzen Schulen und Bildungseinrichtungen den IPC-Rahmen, um Probleme der psychischen Gesundheit in frühen Phasen anzugehen.

Lehrer sind die ersten, die Anzeichen für psychische Probleme bei Schülern bemerken und können sie an Berater verweisen, die sie individuell unterstützen. Die Berater stellen Bewältigungsstrategien und Ressourcen zur Verfügung, die den Schülern helfen, Stress und Ängste zu bewältigen. Psychologen kümmern sich um schwerwiegendere Fälle und stellen sicher, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen und die Schüler rechtzeitig eine psychologische Betreuung erhalten.

Ergebnis: Die Teams schaffen einen unterstützenden Rahmen, der die Studierenden in die Lage versetzt, akademischen und persönlichen Stress zu bewältigen.

🔍 Wussten Sie schon? 4 von 10 (40%) studenten in den Vereinigten Staaten leiden unter mäßigem bis schwerem Stress.

Soziale Arbeit

In der Sozialen Arbeit ist die interprofessionelle Teamarbeit von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften auf vielfältige Weise zu unterstützen.

1. Kinderfürsorge

Sozialarbeiter, Pädagogen und Anbieter im Gesundheitswesen arbeiten in Teams zusammen, um das Wohlergehen von Kindern zu schützen.

Sozialarbeiter greifen in Fällen von Missbrauch oder Vernachlässigung ein und stellen die Verbindung zwischen Familien und wichtigen Ressourcen her. Pädagogen beobachten schulische und Verhaltensänderungen, die auf Probleme zu Hause hinweisen können. Anbieter des Gesundheitswesens sorgen für die körperliche und geistige Gesundheit.

Ergebnis: Sozialarbeiter, die die interprofessionelle Zusammenarbeit umsetzen, bieten ganzheitliche Interventionen, die gefährdete Kinder schützen und gleichzeitig Stabilität und Wohlbefinden fördern.

2. Genesung bei Drogenmissbrauch

Die Unterstützung von Personen bei der Genesung von Drogenmissbrauch erfordert einen strukturierten Ansatz, einschließlich Therapie, Peer-Unterstützung und einen maßgeschneiderten Behandlungsplan.

Um die zugrundeliegenden Ursachen anzugehen und eine langfristige Nüchternheit aufrechtzuerhalten, müssen die folgenden Faktoren zusammenwirken:

Sozialarbeiter verwalten kommunale Ressourcen wie Wohnungs- und Arbeitsvermittlung

verwalten kommunale Ressourcen wie Wohnungs- und Arbeitsvermittlung Suchtberater leiten langfristige Therapie- und Genesungspläne

leiten langfristige Therapie- und Genesungspläne Anbieter kümmern sich um alle medizinischen Probleme, einschließlich Entzugssymptome, und schaffen so ein umfassendes Support-System

Ergebnis: Der gemeinsame Aufwand stärkt die Nachbarschaft und die Patienten profitieren von einem strukturierten, unterstützenden System während der gesamten Suchtentwöhnung.

3. Support für Überlebende häuslicher Gewalt

Überlebende von häuslicher Gewalt brauchen Hilfe von Sozialarbeitern, psychologischen Beratern und Strafverfolgungsbehörden.

Sozialarbeiter bieten Zugang zu Notunterkünften, Rechtshilfe und unterstützenden Netzwerken. Psychologische Berater helfen den Überlebenden, Traumata zu verarbeiten und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Die Strafverfolgungsbehörden sorgen für Sicherheit, indem sie Schutzmaßnahmen durchsetzen und die Überlebenden bei Gerichtsverfahren unterstützen.

Ergebnis: Die Überlebenden erhalten Zugang zu wichtigen Ressourcen, die sie in die Lage versetzen, ihr Leben in Sicherheit wieder aufzubauen.

Einstellungen in Unternehmen und Geschäften

In der Unternehmenswelt ist die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der Motor für Innovationen. Sie ist sogar eine der best Practices für wirksame projektzusammenarbeit und richtet den Betrieb auf die Ziele des Unternehmens aus.

In Produktentwicklungsteams beispielsweise arbeiten Produktmanager, Ingenieure und Marketingexperten zusammen. Die Manager legen die Vision fest, die Ingenieure entwerfen Lösungen und die Marketingexperten sorgen dafür, dass das Produkt die richtige Zielgruppe erreicht - mit dem Ergebnis, dass die Produkteinführung sowohl funktional als auch für den Markt attraktiv ist.

Auch die Teams für Kundensupport und Vertrieb arbeiten eng zusammen, wobei der Support Probleme löst und der Vertrieb sicherstellt, dass die Bedürfnisse der Kunden erfüllt werden. Dieses dynamische Duo stärkt die Kundentreue und -zufriedenheit.

In der Zwischenzeit stimmen HR und Finanzen den Einstellungsbedarf mit den Budgeteinschränkungen ab und sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Unternehmenswachstum und finanzieller Gesundheit.

Datenanalyse- und Marketing-Teams bilden ein starkes Gespann. Die Erkenntnisse der Analysten werden genutzt, um Kampagnen zu messen, die wirklich ankommen.

Gemeinsam können diese high-functioning teams stellen sicher, dass jeder Aspekt des Geschäfts optimiert wird, von der Produkteinführung über die Kundenbindung bis hin zur Personalbesetzung.

Wie Sie die interprofessionelle Zusammenarbeit in Ihrer Organisation fördern

Der Aufbau einer Kultur der Zusammenarbeit, sei es durch zwanglose gesellschaftliche Ereignisse, Teambuilding-Aktivitäten oder die richtige Technologie, trägt dazu bei, Mitarbeiter zusammenzubringen, Innovationen anzustoßen und die Produktivität zu steigern.

Mit den richtigen Strategien und Tools können Sie Silos aufbrechen, das Freigeben von Wissen fördern und ein Team aufbauen, das nahtlos auf gemeinsame Ziele hinarbeitet.

Im Folgenden finden Sie einige Schlüsselstrategien zur Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit in Ihrer Organisation:

Fördern Sie eine offene Kommunikation: Schaffen Sie ein kohäsives Arbeitsumfeld, in dem sich Ärzte und Pflegekräfte wohl fühlen, wenn sie Ideen freigeben, Fragen stellen und Feedback geben können

Schaffen Sie ein kohäsives Arbeitsumfeld, in dem sich Ärzte und Pflegekräfte wohl fühlen, wenn sie Ideen freigeben, Fragen stellen und Feedback geben können Vertrauen zwischen den Fachkräften im Gesundheitswesen aufbauen: Eine Kultur des gegenseitigen Respekts schaffen. Wenn Fachkräfte des Gesundheitswesens den Fachkenntnissen der anderen vertrauen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie effektiv zusammenarbeiten, was zu einer besseren Patientenversorgung führt

Eine Kultur des gegenseitigen Respekts schaffen. Wenn Fachkräfte des Gesundheitswesens den Fachkenntnissen der anderen vertrauen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie effektiv zusammenarbeiten, was zu einer besseren Patientenversorgung führt Integrieren Sie teambildende Aktivitäten: Planen Sie interaktive Aktivitäten, wie Herausforderungen im Büro, Teamausflüge, interne Newsletter oder kreative Brainstorming-Sitzungen. Es ist auch wichtig, den gemeinsamen Erfolg zu fördern

Planen Sie interaktive Aktivitäten, wie Herausforderungen im Büro, Teamausflüge, interne Newsletter oder kreative Brainstorming-Sitzungen. Es ist auch wichtig, den gemeinsamen Erfolg zu fördern Investieren Sie in Aus- und Weiterbildung: Bieten Sie dem Pflegepersonal die Möglichkeit, sich weiterzubilden fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu verbessern durch Workshops, Seminare oder interaktive Projekte. Dies kann die interprofessionelle Zusammenarbeit stärken und die Gesamteffektivität verbessern

Bieten Sie dem Pflegepersonal die Möglichkeit, sich weiterzubilden fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu verbessern durch Workshops, Seminare oder interaktive Projekte. Dies kann die interprofessionelle Zusammenarbeit stärken und die Gesamteffektivität verbessern Regelmäßige Meetings und Nachbesprechungen: Planen Sie regelmäßige Online- und Offline-Check-ins, Meetings und Nachbesprechungen, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams auf derselben Seite stehen. Diese Sitzungen verbessern die Offline- und die Ausrichtung von Remote-Teams Die Auswirkungen der interprofessionellen Zusammenarbeit auf die Patientenversorgung

Studien zeigen immer wieder, dass sich die Patientenversorgung in mehreren Schlüsselbereichen verbessert, wenn Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens zusammenarbeiten. Schauen wir uns das mal genauer an:

Positive Ergebnisse in der Primärversorgung

A überprüfung von 51 Studien .) ergab, dass IPC in der Primärversorgung in 50 % der Fälle zu besseren klinischen Ergebnissen führte. Die Patienten berichteten über positive Erfahrungen und Verbesserungen der gesundheitlichen Bedingungen.

Die wirtschaftlichen Ergebnisse zeigten keine großen Veränderungen, aber die humanistischen Ergebnisse (z. B. Patientenzufriedenheit) waren in den meisten Fällen deutlich besser.

Teamarbeit ist der Schlüssel

Forschung des Universität von Saskatchewan vergleicht erfolgreiche Teams im Sport und im Gesundheitswesen. Dabei wurde hervorgehoben, dass klare Rollen, Vertrauen und kollektive Führung entscheidend sind.

Wenn Teams im Gesundheitswesen gut zusammenarbeiten, können sie Widrigkeiten überwinden und eine bessere Versorgung bieten.

Management chronischer Krankheiten

A systematische Studie von 23 Testversionen ergab, dass IPC-Interventionen zu Verbesserungen bei klinischen Messwerten wie Blutdruck und Cholesterinspiegel führten, insbesondere bei der Behandlung chronischer Krankheiten.

Das bedeutet, dass IPC nicht nur ein Wohlfühlkonzept ist, sondern die Gesundheitsergebnisse direkt verbessert.

Kardiovaskuläres Risikomanagement

A systematische Literaturübersicht über 65 Studien ergab, dass die IPC besonders wirksam bei der Behandlung von Patienten mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist

Teams, an denen Allgemeinmediziner, Krankenschwestern und Pharmazeuten beteiligt waren, hatten den größten Erfolg, insbesondere bei Bedingungen wie Diabetes und Bluthochdruck.

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Tools, die die Teamarbeit im Gesundheitswesen unterstützen:

Teams im Gesundheitswesen verlassen sich auf Gesundheitstechnologien und digitale Plattformen, um die Kommunikation, das Aufgabenmanagement und das Freigeben von Informationen zu optimieren. Einige der wichtigsten Tools, die diese Zusammenarbeit fördern, sind:

Elektronische Gesundheitsakten (EHRs): EHRs zentralisieren Patienteninformationen und geben Teams im Gesundheitswesen sofortigen Zugriff auf die neuesten Updates

EHRs zentralisieren Patienteninformationen und geben Teams im Gesundheitswesen sofortigen Zugriff auf die neuesten Updates Telehealth-Plattformen: Telehealth überwindet geografische Barrieren und ermöglicht den Zugang zu entfernten Konsultationen und Spezialisten, insbesondere in ländlichen Gebieten

Telehealth überwindet geografische Barrieren und ermöglicht den Zugang zu entfernten Konsultationen und Spezialisten, insbesondere in ländlichen Gebieten Clinical Decision Support Systems (CDSS): CDSS-Tools bieten evidenzbasierte Anleitungen, verbessern die Diagnosegenauigkeit und unterstützen fundierte Entscheidungen

Darüber hinaus gibt es Management tools wie ClickUp werden zu einer beliebten Wahl für die interprofessionelle Zusammenarbeit unter Führungskräften im Gesundheitswesen. So geht's!

ClickUp Aufgaben

Verwendung von ClickUp Aufgaben können Sie detaillierte Listen mit Aufgaben erstellen, Pflichten zuweisen und klare Fristen festlegen, damit Krankenschwestern und Ärzte ihre Verantwortlichkeiten kennen.

Rationalisierung von Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen durch Zuweisung von Aufgaben und Terminen mit ClickUp Aufgaben

ClickUp Aufgaben Prioritäten ClickUp Aufgabe Prioritäten ermöglicht Ihnen die Beschreibung von Aufgaben mit unterschiedlichen Prioritätsstufen - von niedrig bis dringend -jeweils mit Farbe versehen. Ihr Team sieht sofort, welche Aufgaben sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

ClickUp Aufgabe Prioritäten setzen, um den Aufwand teamübergreifend abzustimmen und eine rechtzeitige Zusammenarbeit zu gewährleisten

ClickUp Dokumente

Wenn Sie es leid sind, Tabellenkalkulationen und Papierakten für alle persönlichen und medizinischen Unterlagen Ihrer Patienten zu führen, wechseln Sie zu ClickUp Docs für ein zentralisiertes digitales document hub.

Mit Docs kann Ihr Team auf einfache Weise Dokumente in Echtzeit erstellen, freigeben und aktualisieren und so sicherstellen, dass alle immer auf der gleichen Seite sind (buchstäblich).

Echtzeit-Zusammenarbeit mit Teams in verschiedenen Disziplinen durch Live-Bearbeitung mit ClickUp Docs

ClickUp Chat

Was wäre, wenn Sie innerhalb derselben Unterhaltung die Patientenversorgung besprechen, Aufgaben nachverfolgen und Ressourcen freigeben könnten? ClickUp Chat ermöglicht das Versenden von Nachrichten und das Erstellen von Aufgaben aus Unterhaltungen, ohne mit mehreren Apps zu jonglieren oder den Kontext auf halbem Weg zu verlieren.

Mithilfe von KI schlägt Chat automatisch Antworten vor, beantwortet Fragen, erstellt Aufgaben, fasst Threads zusammen und vieles mehr. Sie können Live-Videoanrufe mit interdisziplinären Teams führen, Dokumente freigeben und die Zeit bis zum Handeln verkürzen, was die IPC schneller und reibungsloser macht.

Nachrichten innerhalb von Gruppenchats mit unterschiedlichen Beschreibungen mit ClickUp Chat posten Apotheken-Mentor , ein Marketingunternehmen für Apotheken, stand vor der Herausforderung, Client-Projekte und Kommunikation zu verwalten. Die Einführung von ClickUp als zentralisierte Plattform half dem Team, Projektmanagement und Kommunikation zu rationalisieren.

Die CRM-Features und Automatisierungstools von ClickUp steigerten die Rücklaufquote bei den Clients von 20 % auf 80 %, reduzierten die Anzahl der Projektrevisionen um 20 % und ermöglichten eine zeitzonenunabhängige Kommunikation.

ClickUp hat dazu beigetragen, dass unser Geschäft wesentlich produktiver geworden ist, indem es Zeit spart, den Bedarf an sinnlosen Meetings reduziert und die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Clients deutlich erhöht hat.

Lewis Norwood, Leiter der Client Relations, Pharmacy Mentor

ClickUp Kommentare zuweisen

In zeitkritischen Situationen, wenn Kommentare eine Reaktion erfordern, ClickUp Kommentare zuweisen können Sie Kommentare an die richtige Person weiterleiten - egal, ob es sich um Sie selbst oder eine andere Person im virtuelles Team .

So wird sichergestellt, dass keine Aufgabe, ob groß oder klein, übersehen wird.

Einzelne Personen oder Teams mit ClickUp Assign Comments ansprechen

Fortbildungsprogramme und Workshops zu interprofessionellen Fähigkeiten

Interprofessionelle Fähigkeiten sind nicht immer selbstverständlich. Viele Organisationen des Gesundheitswesens bieten inzwischen Workshops und Schulungsprogramme zum aktiven Zuhören, zur Klarheit der Rollen und zur gemeinsamen Problemlösung an.

Hier sind einige anerkannte amerikanische Bildungsprogramme und Workshops, die sich auf die Entwicklung interprofessioneller Fähigkeiten konzentrieren:

Concordia University Interprofessional Education Program: Ermöglicht es Ihnen, mit anderen Fachkräften des Gesundheitswesens zu lernen und zu trainieren und so Ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit mit Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu verbessern

Ermöglicht es Ihnen, mit anderen Fachkräften des Gesundheitswesens zu lernen und zu trainieren und so Ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit mit Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu verbessern IPEC-Workshops: Bietet Schulungen für Angehörige der Gesundheitsberufe an, um die interprofessionelle Ausbildung und die Zusammenarbeit zu verbessern

Bietet Schulungen für Angehörige der Gesundheitsberufe an, um die interprofessionelle Ausbildung und die Zusammenarbeit zu verbessern National Center for Interprofessional Practice and Education (NCIPE): Bietet Programme zur Unterstützung der interprofessionellen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Bietet Programme zur Unterstützung der interprofessionellen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen American Interprofessional Health Collaborative (AIHC) Konferenzen und Webinare: Veranstaltet Ereignisse, die sich auf Teamarbeit, Kommunikation und Fähigkeiten zur Zusammenarbeit konzentrieren

Veranstaltet Ereignisse, die sich auf Teamarbeit, Kommunikation und Fähigkeiten zur Zusammenarbeit konzentrieren Programme der Collaborative for Excellence in Interprofessional Education (CEIPE): Bietet Schulungen zu interprofessionellen Kompetenzen wie Teamarbeit und Kommunikation für Teams im Gesundheitswesen an

Bietet Schulungen zu interprofessionellen Kompetenzen wie Teamarbeit und Kommunikation für Teams im Gesundheitswesen an Interprofessionelle Team-Schulungen am Institute for Healthcare Improvement (IHI): Betont teambasierte Pflege, Patientensicherheit und Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen

Herausforderungen und Lösungen in der interprofessionellen Zusammenarbeit

Zweifellos verbessert die interprofessionelle Zusammenarbeit die Patientenversorgung, aber die Umsetzung dieses Rahmens in Ihrer Organisation oder Ihren medizinischen Verfahren ist mit Herausforderungen verbunden.

Dies sind einige der häufigsten Hindernisse. 🚧

Kommunikationsbarrieren

Sprachliche und kulturelle Unterschiede behindern oft eine effektive Kommunikation.

Diese Barrieren können Ihr Team daran hindern, die Sichtweise des anderen klar zu verstehen, was zu einer fragmentierten Versorgung, späten Maßnahmen und Fehlern bei der Patientenbehandlung führt.

✅ Lösung: Verwenden Sie eine einfache, umfassende Sprache. Vermeiden Sie Fachjargon, klären Sie Informationen bei Bedarf und holen Sie Feedback ein, um ein gegenseitiges Verständnis zu gewährleisten. Digitale Tools und regelmäßige Besprechungen helfen dabei, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und miteinander zu verbinden.

Rollenverwirrung

In einem Gesundheitssystem können überlappende oder schlecht definierte Rollen zu doppeltem Aufwand, verpassten Aufgaben und Reibungen zwischen den Mitgliedern des Teams führen.

Rollenverwirrung kann auftreten, wenn die Zuständigkeiten nicht klar umrissen sind, was dazu führt, dass einige Fachkräfte Aufgaben übernehmen, die nicht zu ihrem Fachgebiet gehören, während andere Bereiche unbeaufsichtigt bleiben.

✅ Lösung: Legen Sie von Anfang an klare Rollendefinitionen und Grenzen fest. Verwenden Sie ClickUp Aufgaben und Kommentare zuweisen, um die Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams zu delegieren und Missverständnisse zu vermeiden. Klar umrissene Rollen schaffen einen reibungslosen, koordinierten Workflow.

Machtdynamik

Voreingenommenheit aufgrund von Erfahrung, Status oder Autorität führt zu Machtungleichgewichten in Teams im Gesundheitswesen. Die umfrage die bereits erwähnt wurde, ergab auch Folgendes:

67,5 % gaben an, dass die Ärzte nicht nach der Meinung der Krankenschwestern fragen

gaben an, dass die Ärzte nicht nach der Meinung der Krankenschwestern fragen 64,9% haben das Gefühl, dass die Ärzte nicht bereit sind, mit ihnen über ihre neuen Praktiken zu sprechen

haben das Gefühl, dass die Ärzte nicht bereit sind, mit ihnen über ihre neuen Praktiken zu sprechen 66,2% haben das Gefühl, dass die Ärzte ihre Arbeit für wichtiger halten

Dies kann eine offene Kommunikation erschweren, wobei sich weniger erfahrene Mitglieder möglicherweise unterbewertet fühlen oder zögern, einen Beitrag zu leisten. Machtungleichgewichte können die Interaktion im Team und die Patientenversorgung beeinträchtigen.

Lösung: Ermutigen Sie zu gleichberechtigten Beiträgen, um ein Umfeld des gegenseitigen Respekts zu fördern. Erkennen Sie aktiv den Wert jedes Mitglieds des Teams an und fordern Sie gegebenenfalls die Patienten auf, sich einzubringen, um die Inklusion und eine offene Dialogpolitik zu fördern.

Ethische Dilemmas

Widersprüchliche Werte und Grundsätze können zu ethischen Konflikten zwischen Angehörigen der Gesundheitsberufe führen, insbesondere in Bezug auf Patientenautonomie, Vertraulichkeit und Ressourcenzuweisung

Wenn Mitglieder eines Teams unterschiedliche Werte oder Prinzipien haben, kann dies zu Spannungen führen und die gemeinsame Entscheidungsfindung erschweren, insbesondere in komplexen Fällen, in denen ethische Erwägungen von größter Bedeutung sind.

Lösung: Schaffen Sie einen Rahmen für die ethische Entscheidungsfindung, indem Sie einschlägige Richtlinien zu Rate ziehen und Dilemmas offen mit dem Team besprechen. Führen Sie einen konstruktiven Dialog, um einen Konsens oder einen Kompromiss zu erreichen, und tragen Sie dazu bei, die Werte des Teams auf eine patientenzentrierte Versorgung auszurichten.

Individuelle Hindernisse

Persönliche Faktoren wie mangelnde Motivation, begrenzte Zeit oder ein unzureichendes Verständnis der Rollen im Team können eine effektive Zusammenarbeit behindern.

Wenn Teammitglieder auf Grund individueller Einschränkungen Schwierigkeiten haben, sich voll einzubringen, kann dies zu verpassten Verbindungen und geringerer Effektivität des Teams führen.

✅ Lösung: Fördern Sie eine Kultur des gemeinsamen Lernens und der beruflichen Entwicklung. Bieten Sie regelmäßige Schulungen zu Best Practices für Teamarbeit und Zusammenarbeit an, um Motivation und Verständnis zu fördern. Eine flexible Zeitplanung kann auch Space für gemeinsamen Aufwand bieten, ohne dass der Einzelne mit seinem Workload überfordert ist.

Organisatorische Hindernisse

Institutionelle Herausforderungen, wie eine auf Produktivität ausgerichtete Kultur, fehlende Ressourcen oder eine unzureichende Priorisierung der Teamarbeit, können die Zusammenarbeit behindern zusammenarbeit am Arbeitsplatz . Wenn Organisationen die Produktivität des Einzelnen über den Erfolg des Teams stellen, kann dies zu einem fragmentierten Aufwand und einer geringeren Qualität der Pflege führen.

Lösung: Setzen Sie sich für eine Politik ein, die die interprofessionelle Teamarbeit unterstützt, indem Sie der Teamarbeit in den Zielen der Organisation Priorität einräumen. Stellen Sie Ressourcen für teambildende Maßnahmen und Schulungen bereit und verlagern Sie den Schwerpunkt von der Produktivität auf einen ausgewogenen Ansatz, der Wert auf kollaborative Pflege legt.

Die Rolle von Politik und Verwaltung bei der Unterstützung der Zusammenarbeit

Politik und Verwaltung bilden die Grundlage für die Schaffung eines Umfelds im Gesundheitswesen, das die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten im Gesundheitswesen begünstigt.

Und so geht's:

Rahmensetzung: Richtlinien definieren Standards für die interprofessionelle Zusammenarbeit. Sie legen Richtlinien für eine effektive Kommunikation, Entscheidungsfindung und Rollenerwartungen fest. Eine klare Struktur der Arbeit in Verbindung mit gut durchdachten Richtlinien fördert eine konsistente und effektive Zusammenarbeit im Team Ressourcenzuteilung: Die Verwaltung stellt sicher, dass das Team Zugang zu gemeinsamen Plattformen, Kommunikationssystemen und Tools für die Zusammenarbeit hat, die die abteilungsübergreifende Interaktion fördern. Dazu könnten elektronische Gesundheitsakten, digitale Kommunikationssysteme und Spaces für Meetings gehören, die eine koordinierte Patientenversorgung unterstützen

Richtlinien definieren Standards für die interprofessionelle Zusammenarbeit. Sie legen Richtlinien für eine effektive Kommunikation, Entscheidungsfindung und Rollenerwartungen fest. Eine klare Struktur der Arbeit in Verbindung mit gut durchdachten Richtlinien fördert eine konsistente und effektive Zusammenarbeit im Team Budgetierung: Stellen Sie sicher, dass die Budgets für Initiativen verwendet werden, die die Teamarbeit fördern, z. B. Aktivitäten zur Teambildung, Software für die Zusammenarbeit und funktionsübergreifende Projekte

📖 Lies auch: Wie man bei der Arbeit effektiv überkommuniziert

Synchronisieren Sie Ihr Team mit ClickUp

Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist für eine qualitativ hochwertige, patientenzentrierte Versorgung unerlässlich. Sie bricht die uralten Silos auf und ermöglicht es Fachleuten im Gesundheitswesen, zusammenzuarbeiten, um umfassendere Leistungen zu erbringen.

ClickUp unterstützt diese Zusammenarbeit mit Tools wie Aufgaben für die Organisation von Zuständigkeiten, Dokumenten für die gemeinsame Nutzung von Wissen und Chats für die Kommunikation in Echtzeit, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Besonders für Teams im Gesundheitswesen fördern diese Ressourcen eine Kultur der Teamarbeit, von der letztendlich sowohl Ihr Team als auch Ihre Patienten profitieren. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos an.