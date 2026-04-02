Der ROI der Konsolidierung von über 20 Apps auf einer einzigen Plattform

Raten Sie mal, wie viele SaaS-Apps ein Unternehmen wie Ihres heute nutzt?

Eine faire Achtung: Die Nummer mag zu hoch erscheinen, um wahr zu sein.

Es sind nicht 10, 30 oder gar 50. Sondern durchschnittlich satte 106 Apps.

Die meisten Teams, die mehr als 20 nicht miteinander verbundene Apps nutzen, zahlen unwissentlich eine versteckte Gebühr, die sich täglich summiert. Diese Gebühr macht sich sofort in verschwendeten Abonnementgebühren oder Schatten-IT bemerkbar – derzeit durchschnittlich 4.830 US-Dollar pro Mitarbeiter und Jahr.

Aber es gibt noch weitaus größere implizite Kosten. Verlorene Arbeitsstunden, fragmentierter Kontext und Entscheidungen, die durch verstreute Daten verzögert werden. Etwas, das wir bei ClickUp als „Work Sprawl“ bezeichnen. Und das beläuft sich weltweit jedes Jahr auf 2,5 Billionen Dollar an Verlusten an Produktivität.

Die Lösung ist einfach zu verstehen, aber schwer umzusetzen. Konsolidieren Sie Ihre Tools mit einer Plattform, die Ihre gesamte Arbeit – Aufgaben, Dokumente, Projekte, Chat und sogar KI – unter einem Dach vereint.

Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden verfasst – um Ihnen die Implementierung zu erleichtern.

Wir zeigen Ihnen den ROI der Konsolidierung von über 20 Apps in ClickUp Accelerator!

Es ist die KI-Suite für Unternehmen mit allem, was Ihre Abteilung benötigt: ein einheitlicher Workspace, erstklassige KI-Tools und eine von Experten begleitete Einrichtung mit fortlaufendem Support.

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Was ist Tool-Wildwuchs und warum beeinträchtigt er die Produktivität?

Tool-Wildwuchs entsteht selten absichtlich. Er beginnt, wenn Ihr Produktteam sich für Jira entscheidet, das Designteam Figma wählt und das Marketing Asana einführt. Jede Entscheidung ist für sich genommen logisch, in Kombination jedoch chaotisch. Denn die Tools kommunizieren nicht miteinander und verursachen letztendlich doppelten Arbeitsaufwand für Sie.

Die Unternehmensverwaltung verteilt sich auf mehrere tools

Die Folgen sind mehr als nur eine Unannehmlichkeit; sie verursachen drei ganz konkrete und schwerwiegende Probleme.

Work Sprawl: Ihre Projekte und Aufgaben sind über mehrere Plattformen verstreut, sodass es unmöglich ist, alles an einem Ort zu überblicken. Work Sprawl hat als Ergebnis, dass Teams wertvolle Zeit damit verbringen, zwischen Apps zu wechseln und gegen Ihre Projekte und Aufgaben sind über mehrere Plattformen verstreut, sodass es unmöglich ist, alles an einem Ort zu überblicken. Work Sprawl hat als Ergebnis, dass Teams wertvolle Zeit damit verbringen, zwischen Apps zu wechseln und gegen Informationssilos anzukämpfen

Kontext-Wildwuchs: Wichtige Informationen und Unterhaltungen sind in App-Silos gefangen, sodass Ihr Team ständig nach Kontext suchen muss, anstatt seine Arbeit zu erledigen. Ein einzelner Mitarbeiter umschaltet mittlerweile Wichtige Informationen und Unterhaltungen sind in App-Silos gefangen, sodass Ihr Team ständig nach Kontext suchen muss, anstatt seine Arbeit zu erledigen. Ein einzelner Mitarbeiter umschaltet mittlerweile mehr als 3.600 Mal am Tag zwischen verschiedenen Tools und Fenstern hin und her!

AI-Wildwuchs: Sie verfügen über mehrere, voneinander getrennte KI-Tools, die keine Informationen freigeben können. Keines davon hat den vollständigen Überblick, um wirklich hilfreiche Unterstützung zu bieten Sie verfügen über mehrere, voneinander getrennte KI-Tools, die keine Informationen freigeben können. Keines davon hat den vollständigen Überblick, um wirklich hilfreiche Unterstützung zu bieten

Sie stecken in der manuellen Datenabstimmung fest, nur um die Arbeit am Laufen zu halten. Sie arbeiten zwar, aber diese „Arbeit“ bringt Sie Ihren großen, ehrgeizigen Zielen nicht wirklich näher!

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Die wahren Kosten für den Betrieb von mehr als 20 nicht miteinander verbundenen Apps

Wahrscheinlich zahlen Sie weit mehr für Ihre isolierten Tools, als Sie denken, und die Abonnementgebühren sind nur die Spitze dieses riesigen Eisbergs. Die wahren Kosten für den Betrieb von mehr als 20 Apps sind eine versteckte Belastung für die Produktivität, die Arbeitsmoral und die Geschwindigkeit Ihres Teams. Sie äußern sich in Zeitverlust, Doppelarbeit, langsameren Entscheidungen und einem ständigen Gefühl der Frustration, das Ihren Gewinn sabotiert.

Diese versteckten Kosten sind nicht statisch; sie summieren sich im Laufe der Zeit und skalieren mit der Größe Ihres Teams. Jeder neue Mitarbeiter erbt die volle Last dieser Komplexität, und jedes neue tool, das Sie hinzufügen, verschlimmert das Problem nur noch. Lassen Sie uns die vier Bereiche aufschlüsseln, in denen diese unsichtbare Belastung am stärksten zu Buche schlägt.

Schleichende SaaS-Kosten und Lizenzwildwuchs

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre monatliche Software-Rechnung ohne ersichtlichen Grund immer weiter steigt? Das ist der schleichende Anstieg der SaaS-Kosten, und er ist das Ergebnis von Lizenzwildwuchs. Die Kosten vervielfachen sich unbemerkt durch sich überschneidende Features verschiedener Tools, vergessene Lizenzen ehemaliger Mitarbeiter und sich automatisch verlängernde Verträge mit eingebauten Preiserhöhungen.

Unternehmen verschwenden derzeit jährlich 21 Millionen Dollar allein für ungenutzte SaaS-Lizenzen. 🤯

Dies ist ein Albtraum für Ihre Finanz- und SaaS-Beschaffungsteams, die selten eine vollständige Sichtbarkeit darüber haben, was tatsächlich genutzt wird und wofür lediglich bezahlt wird.

ClickUp vereint Ihr Projektmanagement, Ihre Dokumentation und Ihre Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform mit einem konvergierten KI-Workspace – zusammen mit kontextbezogener KI. Anstatt zwischen verschiedenen tools hin und her zu wechseln, um Arbeit zu planen, zu besprechen, zu dokumentieren und darüber zu berichten, befindet sich alles an einem einzigen, vernetzten Ort. Wechseln Sie mit ClickUp von Work Sprawl zu Konvergenz

Die Umstellung erfolgt sofort: Sie wechseln von einem Dutzend unvorhersehbarer Software-Rechnungen zu einer einzigen, übersichtlichen und überschaubaren Kostenposition. Außerdem erhält Ihre Unternehmensleitung eine echte Sichtbarkeit über Ihre Software-Ausgaben.

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Kontextwechsel und verlorene Stunden der Produktivität

Wussten Sie, dass Wissensarbeiter wie Sie und ich während der Arbeit alle zwei Minuten unterbrochen werden? Und dass jede dieser Unterbrechungen uns 20 Minuten Zeit kostet?

Jedes Mal, wenn wir von unserer App zum Chatten zu unserem Projekt-Board und dann zu unserem Dokumenten-Editor wechseln, zahlt unser Gehirn einen Preis. Es sind nicht nur die wenigen Sekunden, die der Kontextwechsel dauert; es ist die hohe kognitive Belastung, die entsteht, wenn wir uns von einer Aufgabe lösen und uns auf eine neue umorientieren.

Diese ständige Zersplitterung der Aufmerksamkeit macht tiefgehende, sinnvolle Arbeit nahezu unmöglich. Wenn Ihr Team mit mehr als 20 Apps jongliert, ist jedes Mitglied möglicherweise gezwungen, dutzende Male am Tag den Kontext zu wechseln, was jede Woche zu stundenlangen Verlusten an Produktivität führt.

Doppelte Arbeit und hoher Aufwand für die Berichterstellung

„Ich werde die Tabelle aktualisieren und die Zusammenfassung nach diesem Meeting freigeben.“

Wie oft hat Ihr Team das schon gesagt?

Wenn Ihre Tools nicht miteinander verbunden sind, wird diese Art von manueller, doppelter Arbeit zur Norm. Ihr Team ist gezwungen, Informationen zwischen Systemen zu kopieren und einzufügen, doppelte Datensätze anzulegen und Berichte zu erstellen, indem es mühsam Daten aus mehreren Quellen zusammenführt. Diese „Arbeit um der Arbeit willen“ ist nicht nur mühsam, sondern auch ein Rezept für eine Katastrophe.

Wenn dasselbe Projekt in drei verschiedenen tools existiert, muss jemand jede Aktualisierung manuell abgleichen – oder, schlimmer noch, widersprüchliche Versionen sorgen für weitreichende Verwirrung und Fehler. Die Berichterstellung wird zu einer zermürbenden, zeitraubenden Pflichtübung.

💡 Profi-Tipp: Geben Sie Daten einmal ein und lassen Sie sie mithilfe der leistungsstarken ClickUp Super Agents überall dort fließen, wo sie benötigt werden, sodass Sie Informationen nie wieder manuell abgleichen müssen. Genau das hat Illia Shevchenko – Gründer von sProcess und ClickUp Verified Consultant – getan. Er stellte immer wieder dasselbe Problem in den Teams der Agentur fest: Die Unternehmensleitung wünschte sich eine einfache Ansicht: „Wo stehen unsere Projekte?“

Die Antwort erforderte, Entwickler wegen Updates zu jagen (und sie bei ihrer Arbeit zu stören) Auch entwickelte er einen kleinen ClickUp-Super-Agenten namens Website Project Status Sync Agent. Anstatt das Team zu bitten, Berichte zu verfassen, liest der KI-Agent die tatsächlichen Aufgabenaktivitäten in ClickUp aus und generiert automatisch Projekt-Updates für die Führungsebene. Beschleunigen Sie wiederholende Workflows mit Super Agents in ClickUp

Langsamere Entscheidungen aufgrund fragmentierter Daten

Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Folge? Fragmentierte Daten führen direkt zu langsameren, weniger fundierten Entscheidungen. Je mehr Energie Sie darauf verwenden, Updates in Slack, Gmail und Ihrer ausgeklügelten Analyse-App zu verfolgen, desto weniger bleibt Ihnen, um darauf zu reagieren.

Echtzeit-Sichtbarkeit ist schlichtweg unmöglich, wenn jedes Tool nur ein Teil des Puzzles enthält.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihre gesamte Arbeit in einem konsolidierten ClickUp-Workspace stattfindet, ist es einfach, bei Bedarf Echtzeit-Einblicke zu erhalten. Die integrierten ClickUp-Dashboards werden live aktualisiert und ermöglichen schnellere, sicherere Entscheidungen. Und ClickUp Brain, die kontextbezogene KI-Ebene von ClickUp, liefert Ihnen die Analyse auf Knopfdruck – in leicht verständlicher Sprache. Interagieren Sie mit Ihren ClickUp-Dashboards, indem Sie ClickUp Brain in natürlicher Sprache ansprechen

Wie App-Konsolidierung die ROI-Gleichung verändert

Wenn man über die Konsolidierung von Apps nachdenkt, kann es sich so anfühlen, als müsste man auf etwas verzichten. Aber was wäre, wenn es darum ginge, leistungsfähigere Funktionen zu erhalten und gleichzeitig weniger für tools auszugeben?

Der Return on Investment durch die App-Konsolidierung ergibt sich aus drei Schlüsselbereichen:

Direkte Kostensenkung durch weniger Abonnements

Enorme Zeitersparnis durch weniger Kontextwechsel und manuelle Arbeit sowie

Deutliche Geschwindigkeitssteigerungen durch schnellere Entscheidungen und Umsetzung

Schauen wir uns an, wie das funktioniert.

Einheitliche Workflows und gemeinsamer Kontext

Wenn Ihr Produktteam, Ihr Designteam und Ihr Entwicklerteam alle in unterschiedlichen Systemen arbeiten, sind Übergaben zum Scheitern verurteilt. Unweigerlich fragt jemand: „Wo sind die neuesten Spezifikationen?“ oder „Ist das die endgültige Version?“ Diese Reibungsverluste sind ein direktes Ergebnis fehlender gemeinsamer Kontextinformationen. Einheitliche Workflows lösen dieses Problem, indem sie alle Teams in dieselbe Umgebung mit denselben Daten zusammenführen.

Dieser gemeinsame Kontext ist es auch, der KI wirklich nützlich macht und eine echte Konvergenz in der KI ermöglicht. Ein KI-Agent kann Ihnen nicht helfen, wenn er nur einen Bruchteil Ihrer Arbeit sieht. Sobald Sie jedoch Ihr Projektmanagement, Ihre Dokumente und Ihre Teamkommunikation zusammenführen, verfügen sowohl Ihr Team als auch Ihre KI-Agenten über den vollständigen Kontext, der für eine effektive Zusammenarbeit erforderlich ist.

Die Zukunft der Arbeit liegt in Konvergenz + KI

Schnellere Ausführung und weniger Fehler bei der Übergabe

Unverbundene Tools sorgen nicht nur für Verwirrung, sondern verursachen auch Übergabelücken, in denen Informationen beim Wechsel zwischen den Plattformen verloren gehen. Eine Aufgabe mag in einem Tool als „erledigt“ markiert sein, doch das nächste Team im Workflow hat keine Ahnung, dass es an der Reihe ist, diese Aufgabe zu übernehmen.

Wenn Sie alles auf einer einzigen Plattform zusammenführen, erfolgen Übergaben innerhalb desselben Systems, wobei der gesamte Verlauf und Kontext erhalten bleibt. Sie können die Reibungsverluste durch Aussagen wie „Ich schaue mal im anderen tool nach“ oder „Ich aktualisiere das im anderen System“ vermeiden.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierungen Regeln, die diese Übergaben automatisch verwalten. Wenn sich beispielsweise der Status einer Aufgabe in „Zur Überprüfung bereit“ ändert, kann sie automatisch der richtigen Person zugewiesen werden, sodass nichts mehr unter den Tisch fällt. Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen mit einem No-Code-Builder

Echtzeit-Sichtbarkeit über Teams und Projekte hinweg

Als Führungskraft sollten Sie nicht fünf verschiedene Personen hinterherlaufen und drei verschiedene Dashboards überprüfen müssen, nur um zu wissen, ob ein Projekt im Plan liegt. Wenn Ihre Daten verstreut sind, agieren Sie immer im Rückwärtsgang und reagieren auf Probleme, anstatt sie zu verhindern. Die Konsolidierung schafft sofortige Echtzeit-Sichtbarkeit über alle Ihre Teams und Projekte hinweg.

So können Sie von reaktivem zu proaktivem Management übergehen. Sie können Hindernisse erkennen, bevor sie ein Projekt zum Scheitern bringen, und sehen, wo Ressourcen überbeansprucht werden. Diese Transparenz verbessert zudem die Verantwortlichkeit und die Abstimmung. Jeder im Team kann sehen, wie seine individuelle Arbeit mit den übergeordneten strategischen Zielen des Unternehmens in Verbindung steht.

Wie ClickUp Accelerator einen messbaren ROI erzielt

Vielleicht denken Sie: „Wir haben schon einmal versucht, tools zu konsolidieren, und es war eine Katastrophe.“

Das ist eine weit verbreitete Befürchtung. Und wir können es Ihnen nicht verübeln.

Wir haben schon oft erlebt, dass ein neues tool ohne ausreichenden Support eingeführt wurde, was zu einer geringen Akzeptanz und einem Scheitern der Initiative führte.

Genau dafür gibt es den ClickUp Accelerator. Er ist mehr als nur eine Plattform; er sorgt für eine Beschleunigung des ROI durch eine von Experten geleitete Implementierung.

Erzielen Sie innerhalb von Wochen statt Jahren eine Rendite auf Ihre Investition, indem Sie den Converged AI Workspace von ClickUp mit dem speziellen Fachwissen unseres Implementierungsteams kombinieren. Accelerator wurde entwickelt, um den schnellsten und effektivsten Weg von fragmentierten Tools zu einheitlicher Produktivität zu bieten.

Laut dem Bericht „2025 Total Economic Impact™ of ClickUp“ der Forrester Group spart ClickUp einem durchschnittlichen Unternehmen über 30.000 Stunden pro Jahr ein und liefert einen branchenführenden ROI.

Hier sind die Kernkomponenten, die den ROI der Konsolidierung von mehr als 20 Apps in ClickUp Accelerator steigern:

Über 20 Arbeits-Apps und KI vereint in einem konvergierten KI-Workspace

Mit ClickUp können Sie Ihr Projektmanagement-Tool, Ihre Dokumentenplattform, Ihre Team-Chat-App, Ihre Tools für die Nachverfolgung und Ihre eigenständigen KI-Tools ersetzen. Es vereint all Ihre Arbeits-Apps, Daten und Workflows und bietet Ihnen zudem die neuesten KI-Modelle zum Preis von einem.

KI-Agenten, die manuelle Koordinationsaufgaben überflüssig machen

👀 Wussten Sie schon? 24 % der von uns befragten Personen geben an, dass sie KI-Agenten hauptsächlich zur Automatisierung langweiliger Aufgaben nutzen möchten. Die Erwartung dabei ist eine Entlastung von geringwertigen Arbeiten, wie dem Nachverfolgen von Status-Updates, dem Verfassen von Fortschrittsberichten und der Erinnerung an Fristen.

Genau dafür sind Super Agents da. Sie arbeiten kontinuierlich im Hintergrund, aktualisieren Aufgaben, erstellen Dokumente und treiben die Arbeit mit denselben Tools voran, die Ihr Team bereits nutzt.

Sie können ihnen eine Direktnachricht senden, um einmalige Hilfe zu erhalten, und sie sogar in einem Dokument @erwähnen, um aus einem Brainstorming einen klaren Plan zu machen! Sie können sie so einrichten, dass sie komplexe Workflows von Anfang bis Ende übernehmen und bei Bedarf Menschen einbeziehen.

Und das Beste daran? Da diese Agenten im Hintergrund arbeiten und den vollständigen Kontext all Ihrer Projekte, Dokumente und Unterhaltungen kennen, basieren ihre Ergebnisse auf der Realität.

Mit ClickUp Accelerator erhalten Sie 10 vorgefertigte Super-Agenten, jeweils für folgende Bereiche:

Marketing: Verwandeln Sie Kampagnenanfragen in fertige, markenkonforme Arbeiten (sehen Sie sich das Video an, um dies in Aktion zu erleben)

Produkt & Entwicklung : Schneller von Feature-Anfragen zu Releases

Dienstleistungen : Automatisieren Sie Nachfassaktionen und decken Sie Risiken auf, um die Kundenbindung auf Kurs zu halten

Projektmanagement : Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Statusaktualisierungen und Nachverfolgung, um Projekte voranzubringen

HR & People Ops: Bewältigen Sie Onboarding, Offboarding und Alles dazwischen, um eine nahtlose Mitarbeitererfahrung zu schaffen

Holen Sie sich mit ClickUp Accelerator vorgefertigte Super Agents für über 50 Anwendungsfälle

Integrierte Dashboards zur schnellen Ermittlung des ROI

Wie beweisen Sie Ihrer Führungsebene, dass die Konsolidierung Ihres Tech-Stacks der richtige Schritt war? Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um Daten aus Ihrem gesamten Workspace automatisch zu aggregieren und wichtige Leistungsindikatoren zu visualisieren, die direkt mit Ihren Geschäftszielen verknüpft sind.

Zeitersparnis: Beobachten Sie, wie viel Zeit durch die Reduzierung von Kontextwechseln und die Automatisierung manueller Aufgaben eingespart wird

Fertiggestellte Projekte: Verfolgen Sie die Projektgeschwindigkeit und sehen Sie, wie viel schneller Ihr Team Arbeit abliefert

Ressourcenzuweisung: Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht über die Team-Kapazitäten und stellen Sie sicher, dass Sie Ressourcen effektiv einsetzen

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards, um KPIs für Ihr Geschäft zu berechnen

Sie können benutzerdefinierte Ansichten für verschiedene Interessengruppen erstellen, von allgemeinen Zusammenfassungen für Führungskräfte bis hin zu detaillierten Berichten über den Projektstatus – und das alles ohne manuelle Berichterstellung.

Von Experten geleitetes Setup und Schulung, um die Akzeptanz vom ersten Tag an sicherzustellen

Eine leistungsstarke Plattform nützt nichts, wenn Ihr Team nicht weiß, wie man sie nutzt. Das ist der Hauptgrund, warum so viel Aufwand bei der Tool-Konsolidierung scheitert. Erhalten Sie durch das ClickUp Accelerator-Programm engagierten Support bei der Implementierung durch unser Expertenteam.

Dies sind nicht nur ein paar Hilfeartikel, sondern ein erstklassiger Service, der darauf ausgelegt ist, Ihren Erfolg sicherzustellen.

Konfiguration des ClickUp-Workspaces: Unsere Experten richten gemeinsam mit Ihnen Ihren Unsere Experten richten gemeinsam mit Ihnen Ihren ClickUp-Workspace so ein, dass er genau auf die individuellen Workflows Ihres Teams abgestimmt ist

Datenmigration: Wir helfen Ihnen dabei, Ihre bestehenden Daten aus Ihren alten tools in ClickUp zu übertragen, damit Ihnen kein historischer Kontext verloren geht

Schulungsprogramm: Wir bieten umfassende Schulungen für Ihr gesamtes Team an, damit sich alle vom ersten Tag an sicher und mit hoher Produktivität fühlen.

Mit unserer fachkundigen Unterstützung können Sie im Handumdrehen mit ClickUp loslegen!

💰 4 von 10 Kunden, die zu ClickUp gewechselt sind, haben damit 3 oder mehr tools ersetzt. 6 von 10 haben dadurch jede Woche mehr als 3 Stunden eingespart.

Und das ist erst der Anfang.

Der ROI hat Sichtbarkeit in allen Bereichen – von Kosteneinsparungen bis hin zu Effizienzsteigerungen und einer verbesserten Zusammenarbeit.

👉🏼 Nehmen wir als Beispiel Trinetix. Das Team ist Anbieter von umfassenden Design- und Entwicklungslösungen für Unternehmen wie Coca-Cola, McDonald’s und Procter & Gamble. Um schneller voranzukommen, benötigten sie eine einzige Plattform, um Designprozesse und Projektabwicklung zu skalieren. Als sie ClickUp evaluierten, schien es von Anfang an die richtige Wahl zu sein.

Die Zentralisierung der Projektdokumentation mit ClickUp bot ihnen die Grundlage für Skalierung – es dauert nur 15 Sekunden, eine neue Vorlage anhand der zentralen Datenquelle zu erstellen. ClickUp half ihnen außerdem, die Anzahl der Meetings um 50 % zu reduzieren und die Zufriedenheit des Design-Teams um 20 % zu steigern.

Und nicht nur Trinetix hat von der Konsolidierung mehrerer tools in ClickUp profitiert.

👉🏼 admiral.digital hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen:

Darüber hinaus:

Steigern Sie den ROI Ihrer Konsolidierung mit ClickUp

Es ist klar, dass Teams mit einem einheitlichen, KI-gestützten Workspace wie ClickUp weniger Zeit damit verbringen, Updates nachzuverfolgen, und mehr Zeit damit, die Arbeit voranzubringen. Entscheidungen werden schneller getroffen, die Zusammenarbeit wird enger und Ihre Sichtbarkeit auf den ROI wird sichtbar – schnell und konsistent.

Und das ist kein einmaliger Gewinn. Mit der Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten steigt der Wert dieser Konsolidierung exponentiell.