Forrester-Studie: ClickUp erzielt einen ROI von 384 % und spart bis zum dritten Jahr 92.400 Stunden ein

In der schnelllebigen digitalen Welt von heute ist Work Sprawl der stille Killer der Produktivität. Unvernetzte tools, isolierte Informationen und manuelle Prozesse kosten Teams überall Zeit und Energie.

Was wäre, wenn Sie diese Stunden zurückgewinnen, Ihren Umsatz steigern und Ihre Mitarbeiter stärken könnten – und das alles an einem Ort?

Genau das geht aus der aktuellen Forrester Total Economic Impact™ (TEI)-Studie zu ClickUp hervor. Diese unabhängige Studie, die von ClickUp in Auftrag gegeben und von Forrester Research durchgeführt wurde, quantifiziert die realen Auswirkungen der Konsolidierung von Arbeit in einem konvergenten KI-Workspace.

Die Nummern: Ein ROI, der für sich spricht

Die strenge Analyse von Forrester ergab, dass ein zusammengesetztes Unternehmen*, das ClickUp einsetzt, über einen Zeitraum von drei Jahren Folgendes erreicht hat:

384 % Return on Investment (ROI)

92.400 produktive Stunden eingespart bis zum dritten Jahr durch Automatisierung und KI

3,9 Millionen US-Dollar Umsatzsteigerung dank ClickUp

amortisationszeitraum von weniger als 6 Monaten*

Das Herzstück unserer Arbeit ist das Workflow-Management... Ohne ClickUp hätten wir diese Ergebnisse nicht erzielen können.

Das Herzstück dessen, was wir zu erledigen haben, ist das Workflow-Management... Ohne ClickUp hätten wir diese Ergebnisse nicht erzielen können.

*Ein zusammengesetztes Unternehmen ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 150 Millionen US-Dollar und 1.000 Mitarbeitern. Es ist repräsentativ für die befragten Benutzerdefinierten Kunden und wird zur Darstellung der aggregierten Finanzanalyse herangezogen.

Hier finden Sie eine visuelle Darstellung dessen, was diese Nummern für Sie bedeuten:

Wie ClickUp Ergebnisse liefert: KI, Automatisierung und Konvergenz

Vorteile, die ClickUp-Benutzer über einen Zeitraum von drei Jahren erzielt haben. Quelle: Forrester TEI-Studie

1. Produktivität durch Automatisierung und KI steigern

Teams, die ClickUp verwenden, sparen im dritten Jahr durchschnittlich 12 Stunden pro Mitarbeiter und Monat. KI-gestützte Funktionen wie automatische Standup-Zusammenfassungen, Enterprise AI Search und Workflow-Automatisierung eliminieren sich wiederholende Aufgaben und Kontextwechsel, sodass sich Teams auf wichtige Aufgaben konzentrieren können.

Ich liebe KI. Ich liebe AskAI. Es ist sehr effektiv. Ich habe eine Reihe von Dashboards – jeden Tag wache ich auf und schaue mir diese wie eine Zeitung an, um zu verstehen, wie die Projekte vorangekommen sind.

Ich liebe KI. Ich liebe AskAI. Es ist sehr effektiv. Ich habe eine Reihe von Dashboards – jeden Tag wache ich auf und schaue mir diese wie eine Zeitung an, um zu verstehen, wie die Projekte vorangekommen sind.

2. Umsatzwachstum ohne Personalaufstockung

Durch die Umverteilung der eingesparten Zeit auf wertschöpfende Projekte konnten Unternehmen in einigen Abteilungen eine 7-fache Steigerung der Produktivität erzielen und über einen Zeitraum von drei Jahren 3,9 Millionen US-Dollar an neuen Einnahmen generieren. Der zentralisierte ClickUp-Workspace ermöglicht es Teams, mehr Clients zu betreuen, mehr Kampagnen zu starten und mehr Produkte zu liefern – ohne zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.

Wir verwalten jetzt etwa 500 Marketing-Aufgaben pro Monat... Ohne ClickUp könnten wir nur etwa die Hälfte dieser Arbeitslast bewältigen.

Wir verwalten jetzt etwa 500 Marketing-Aufgaben pro Monat... Ohne ClickUp könnten wir nur etwa die Hälfte dieser Arbeitslast bewältigen.

ClickUp ersetzt fragmentiertes Projektmanagement, reduziert die Kosten für Legacy-Software um 60 % im dritten Jahr und spart IT-Administratoren Zeit. Das bedeutet Kosteneinsparungen in Höhe von 114.000 US-Dollar für das gesamte Unternehmen, zuzüglich des immateriellen Vorteils, alles an einem Ort zu haben.

All diese Mikro-Kommunikation ... wird sofort entfernt, wenn Sie es richtig machen, und das ist äußerst wertvoll.

All diese Mikro-Kommunikation ... wird sofort entfernt, wenn Sie es richtig machen, und das ist äußerst wertvoll.

4. Unbezifferbare Vorteile für zufriedenere Clients und Teams

Verbesserte Kundenzufriedenheit: Schnellere Reaktionszeiten und eine bessere Nachverfolgung von Problemen führten zu Schnellere Reaktionszeiten und eine bessere Nachverfolgung von Problemen führten zu CSAT-Werten von über 90

Verbesserte Mitarbeitererfahrung: Zentralisierte Aufgaben und Kommunikation reduzierten Stress und stärkten die Teams

Eine einzige Quelle der Wahrheit: Echtzeit-Updates und Echtzeit-Updates und Wissensmanagement sorgten dafür, dass alle auf dem gleichen Stand waren

Ein Jahr später, nachdem wir ClickUp implementiert hatten, konnte sie ihren Vater während der Steuersaison mit nach Disney World nehmen. Das ist der Unterschied, den ClickUp bewirkt hat – von Tränen im Badezimmer zu einem Lächeln in Disney.

Ein Jahr später, nachdem wir ClickUp implementiert hatten, konnte sie ihren Vater während der Steuersaison mit nach Disney World nehmen. Das ist der Unterschied, den ClickUp bewirkt hat – von Tränen im Badezimmer zu einem Lächeln in Disney.

📘 Möchten Sie die vollständige Aufschlüsselung? Entdecken Sie im TEI-Bericht von Forrester, wie ClickUp Unternehmen dabei hilft, ihre Leistung um das 7-Fache zu steigern und einen Umsatz von 3,9 Millionen US-Dollar zu erzielen👇🏼

Warum das wichtig ist

Die Forrester TEI-Studie bestätigt, was ClickUp-Kunden bereits wissen: Die Konsolidierung der Arbeit auf einer einzigen, KI-gestützten Plattform ist nicht nur eine Steigerung der Produktivität, sondern auch ein strategischer Vorteil. Ganz gleich, ob Sie Ihr Unternehmen skalieren, Ihren Umsatz steigern oder Ihrem Team einfach mehr Zeit verschaffen möchten – ClickUp liefert messbare Ergebnisse.

Vom ROI des Projektmanagements bis hin zur Leistungsfähigkeit eines konvergenten KI-Arbeitsbereichs – die Daten sprechen eine klare Sprache: Weniger tools, mehr Kontext und intelligentere Automatisierung schaffen Raum für Teams, um ihre beste Arbeit zu leisten.

Vom ROI des Projektmanagements bis hin zur Leistungsfähigkeit eines konvergenten KI-Arbeitsbereichs – die Daten sprechen eine klare Sprache: Weniger Tools, mehr Kontext und intelligentere Automatisierung schaffen Space für Teams, um ihre beste Arbeit zu leisten.

Sind Sie bereit, die volle Wirkung zu sehen? Laden Sie die Forrester TEI-Studie herunter und entdecken Sie, wie ClickUp Ihr Unternehmen verändern kann.