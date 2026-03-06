KI-Projektstatus-Updates: Wie ich einen einfachen ClickUp-Super-Agenten entwickelt habe, der jedes Website-Projekt auf Kurs hält

Wenn Teams zum ersten Mal von ClickUp Super Agents hören, sind die ersten Fragen, die mir normalerweise gestellt werden:

„Welchen Super Agent sollte ich erstellen?“ „Gibt es eine Vorlage, mit der ich beginnen kann?“

Meiner Erfahrung nach ist das in der Regel der falsche Ansatzpunkt.

Bevor Sie sich Gedanken über Eingabeaufforderungen, Zeitpläne oder KI-Automatisierung machen, müssen Sie eine viel einfachere Frage beantworten:

Welchen Geschäftsprozess implementieren Sie in ClickUp und wie funktioniert er derzeit?

Sobald Sie den Prozess verstanden haben, kommen Ihnen die Ideen für die Automatisierung fast von selbst.

In diesem Artikel werde ich ein reales Beispiel einer Website-Entwicklungsagentur vorstellen, mit der ich zusammengearbeitet habe. Der Eigentümer wollte ursprünglich ClickUp Super Agents verwenden, aber das eigentliche Problem war nicht die KI-Implementierung. Es war ein Mangel an Sichtbarkeit.

Das Team verfügte über einen klaren Liefer-Workflow und einen gut strukturierten ClickUp-Workspace. Dennoch hatte die Unternehmensleitung Schwierigkeiten, den tatsächlichen Status jedes Projekts zu erkennen, ohne das Team um Updates zu bitten.

Die Lösung war letztendlich überraschend einfach:

Ein kleiner, aber fokussierter ClickUp Super Agent, der automatisch KI-Projekt-Status-Updates generiert, basierend auf der Arbeit, die das Team bereits leistet.

Über mich: Ich helfe Teams dabei, ClickUp mit prozessorientierter Produktivität in ein echtes Betriebssystem zu verwandeln.

Ich bin Illia, ein ClickUp Verified Consultant und Gründer von sProcess, wo ich Teams dabei helfe, ClickUp zu einem System zu machen, das ihre Geschäftsabläufe tatsächlich unterstützt.

In den letzten mehr als sechs Jahren habe ich mit über 100 Unternehmen zusammengearbeitet, um ClickUp für reale Workflows zu implementieren – von der Kundenlieferung und Vertriebspipelines bis hin zu Marketingaktivitäten und internem Teammanagement. Mein Fokus ist immer derselbe: prozessorientierte Implementierung.

Anstatt mit Vorlagen oder Tools zu beginnen, helfe ich Teams zunächst dabei, den Prozess hinter ihrer Arbeit abzubilden . Anschließend entwerfen wir eine ClickUp-Struktur, die diesen Prozess widerspiegelt und sowohl die tägliche Ausführung für das Team als auch eine klare Sichtbarkeit für die Führungskräfte unterstützt.

Genau diese prozessorientierte Denkweise hat zu dem in diesem Artikel beschriebenen Super-Agent-Workflow geführt.

Warum Agenturen mit der Sichtbarkeit des Projekt-Status zu kämpfen haben

Website-Agenturen bearbeiten in der Regel Dutzende von Client-Projekten gleichzeitig. Designer arbeiten an Wireframes und visuellen Entwürfen, Entwickler veröffentlichen Updates und Clients senden ständig Überarbeitungswünsche.

All diese Arbeit findet irgendwo in einem Tool für Projektmanagement statt. Aber die Unternehmensleitung möchte selten einzelne Aufgaben öffnen oder detaillierte Boards durchforsten, um zu verstehen, was gerade passiert.

Sie wollen etwas Einfacheres: eine Übersicht über jedes Client-Projekt aus 10.000 Fuß Höhe.

Das Problem ist, dass die Pflege dieser Übersicht oft manuelle Aktualisierungen erfordert. Jemand muss daran denken, den Fortschritt zusammenzufassen, die Projektphasen zu ändern und die Dashboards der Unternehmensleitung auf dem neuesten Stand zu halten.

In der Praxis geschieht dies jedoch selten konsequent. Da sich die Teams auf die Umsetzung konzentrieren, bleibt die Berichterstellung oft auf der Strecke.

Genau diese Art von Reibungspunkten können KI-Projekt-Status-Updates lösen.

Bevor ich Ihnen den Prozess erläutere, möchte ich Ihnen meine Überlegungen zur Umsetzung darlegen.

Ich wollte einen agentenbasierten Prozess entwickeln, der:

Passt sich direkt in einen bestehenden, klar definierten Workflow ein.

Reibungsverluste beseitigt, anstatt neue Gewohnheiten für das Team zu schaffen

Verschaffte der Unternehmensleitung echte Sichtbarkeit, ohne endlose Aktualisierungen des Status zu erzwingen.

Und das waren die Schritte, die wir unternommen haben, um dies zu erreichen:

Schritt 1: Visualisieren Sie zunächst den Workflow für die Website-Lieferung.

Bevor wir uns mit ClickUp befassten, stellte ich dem Eigentümer der Agentur eine grundlegende Frage:

„Wie liefert man eigentlich ein Website-Projekt von Anfang bis Ende?“

Wir haben ihren Prozess außerhalb eines Tools abgebildet. Es handelte sich lediglich um ein Diagramm, das Folgendes darstellte:

Wir haben ihren Prozess außerhalb eines Tools abgebildet. Es handelte sich lediglich um ein Diagramm, das Folgendes darstellte:

Welche Phasen durchläuft ein Projekt (z. B. Strategie, Design, Entwicklung, Qualitätssicherung, Markteinführung usw.)?

Wer ist für die einzelnen Schritte verantwortlich?

Wo Client-Feedback und Überarbeitungen angezeigt werden

Wir haben auch unterstützende Aktivitäten wie Verwaltungsaufgaben, Kundenfeedback-Schleifen und Workflows für einzelne Seiten abgebildet. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Whiteboard, FigJam oder Stift und Papier verwenden. Wichtig ist, dass Sie den tatsächlichen Betriebsprozess hinter der Umsetzung von Website-Projekten sehen und verstehen.

Sobald wir diese Karte hatten, wurde es viel einfacher, die richtige ClickUp-Struktur zu entwerfen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie nicht den gesamten Workflow von Grund auf neu erstellen möchten, ist die ClickUp-Vorlage für Website-Design-Projektpläne ein guter Ausgangspunkt. Sie wurde speziell für Website-Liefer-Workflows entwickelt und enthält Strukturen für Projektphasen, Team-Rollen, Zeitleisten und Lieferergebnisse. Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie Ihren Website-Projektplan und Ihre Ergebnisse mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Website-Design-Projektpläne. Sie können die Vorlage an die Prozesse Ihrer Agentur anpassen und dann Automatisierung oder Super Agents darüberlegen, um KI-Projektstatus-Updates im Laufe der Arbeit zu generieren.

Schritt 2: Erstellen Sie eine ClickUp-Struktur, die den Prozess widerspiegelt

Nachdem der Lieferprozess klar war, haben wir eine ClickUp-Struktur aufgebaut, die zwei Anforderungen erfüllt:

Eine Ansicht für die Geschäftsleitung Ein taktisches Workspace für das Lieferteam

Das Ergebnis waren zwei separate ClickUp-Spaces.

Der erste Space wurde speziell für die Sichtbarkeit konzipiert. Jeder Client hatte seinen eigenen Ordner, und innerhalb dieses Ordners haben wir Folgendes erstellt:

Eine Liste der Administratoren für kundenspezifische operative Aufgaben

Eine Liste der Projekte mit einer Aufgabe pro Website-Projekt

Jede Aufgabe des Projekts diente als hochrangiger Tracker.

Allein anhand dieser Liste konnte die Geschäftsleitung schnell erkennen:

Welche Projekte waren aktiv?

In welcher Phase sich jedes Projekt befand

Ob etwas ins Stocken geraten schien

Meiner Erfahrung nach machen viele Teams genau hier einen Fehler. Sie leben in ihren detaillierten Projekt-Boards und vergessen, einen Ort zu schaffen, an dem die Führungskräfte den Überblick behalten können, ohne sich durch ein Labyrinth von Aufgaben und Ansichten klicken zu müssen.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um Updates zu erhalten. Die Kosten? Zeitverlust, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen, um darauf zu reagieren. Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Änderungen am Status und wichtige Diskussions-Threads sofort an. Damit müssen Sie Ihr Team nie wieder um „schnelle Updates” bitten. 👀 💫 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % – so sind die Teams besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

2. Der Projektbereich: Hier findet die eigentliche Lieferarbeit statt

Der zweite Space war der Ort, an dem die eigentliche Arbeit stattfand. Hier führte das Team die Nachverfolgung der taktischen Schritte durch, die für die Erstellung einer Website erforderlich waren:

Phasen und Aufgaben : Diese stellten operative Schritte dar, die : Diese stellten operative Schritte dar, die ein Projekt vom Start bis zur Einführung begleiten

Webseiten : Jede Seite wurde zu einer Aufgabe, die verschiedene Phasen durchlief, wie z. B. Wireframe, Design und Entwicklung.

Feedback & Überarbeitungen: Client-Feedback und Überarbeitungszyklen wurden in einer speziellen Liste nachverfolgt, sodass nichts übersehen wurde.

Das Team arbeitete hier jeden Tag. Es aktualisierte den Status, schloss Aufgaben ab und kümmerte sich um Überarbeitungen. Aus Sicht der Lieferung funktionierte das System gut.

Dies führte jedoch auch zu einem neuen Problem.

Das versteckte Problem: Statusabweichungen zwischen Ausführung und Berichterstellung

✅ Das Team verbrachte fast seine gesamte Zeit im Projektbereich. Es arbeitete fleißig daran, die Aufgaben auf der Seite durch Design und Entwicklung zu bringen. Außerdem wurden Überarbeitungen umgehend erledigt und phasenbezogene Verwaltungsaufgaben fertiggestellt.

⚠️ Was sie nicht konsequent taten, war, zum Client Space zurückzukehren, um:

Aktualisieren Sie die Phase jeder übergeordneten Projekt-Aufgabe.

Fügen Sie einen kurzen Status für die Geschäftsleitung hinzu.

📌 Das Ergebnis?

Die Unternehmensleitung war von der Idee einer 10.000-Fuß-Übersicht begeistert – aber nur, wenn diese aktuell war.

Das Team empfand den Wechsel zwischen Ausführungsansichten und Ansichten für die Berichterstellung als störend.

Es kam zu Statusabweichungen: ClickUp spiegelte nicht mehr die Realität wider, es sei denn, jemand dachte daran, die Synchronisierung der Daten manuell durchzuführen.

Genau für solche Reibungspunkte ist ein Super Agent perfekt geeignet.

Nachdem der Prozess und die Struktur vollständig eingerichtet waren, fragten wir:

„Was ist der kleinste und nützlichste Super Agent, den wir hier hinzufügen können?“

Wir haben nicht versucht, Alles zu automatisieren. Wir haben uns auf eine konkrete Aufgabe konzentriert: die hochrangigen Clients-Projekt-Tracker mit allen detaillierten Arbeiten im Projektbereich synchron zu halten.

Deshalb haben wir einen Super-Agenten erstellt, den ich Website Projekt-Status-Synchronisierung Super Agent nenne.

Was der Super Agent für die Synchronisierung des Website-Projekt-Status täglich leistet

Nach einem festgelegten Zeitplan (wir haben mehrere Tests pro Tag durchgeführt und sind später zu wöchentlichen Tests übergegangen) führt der Super Agent folgende Aufgaben aus:

Scant alle Website-Projektordner im Projekt-Space. Es werden Phasen, Verwaltungsaufgaben, Website-Seiten und Überarbeitungslisten zu jedem Projekt geprüft. Ermittelt den tatsächlichen Stand jedes Projekts. Befinden sich beispielsweise die meisten Kernseiten in der Design- oder Entwicklungsphase, befindet sich das Projekt in der Design- oder Entwicklungsphase. Veröffentlicht einen kurzen Statuskommentar zur entsprechenden übergeordneten Projekt-Aufgabe im Client-Space, z. B.:„Die aktuelle Phase ist das Design. Die Kernseiten befinden sich im Wireframe- und visuellen Design. Seit dem letzten Update wurden keine Änderungen verzeichnet.“ Aktualisiert automatisch das Benutzerdefinierte Feld „Phase des Projekts“. Auf diese Weise kann die Unternehmensleitung nach Phasen filtern und sortieren, ohne das Team um eine manuelle Aktualisierung bitten zu müssen. . Auf diese Weise kann die Unternehmensleitung nach Phasen filtern und sortieren, ohne das Team um eine manuelle Aktualisierung bitten zu müssen.

Automatisieren Sie Status-Updates für Projekte mit ClickUp Super Agents

Das Lieferteam muss seine Ausführungsansichten nie verlassen. Es erledigt einfach seine Arbeit.

Der Super Agent übernimmt die Synchronisierung.

Und die Unternehmensleitung erhält:

Aktuelle Updates direkt im kundenorientierten Projekt-Tracker

Ein zuverlässiges Feld, dem sie vertrauen können

Eine schnelle, übersichtliche Kommentarliste, die zeigt, wie sich Projekte im Laufe der Zeit entwickeln.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp AI-Karten automatisch Einblicke in Projekte gewinnen Wenn die Geschäftsleitung einen noch schnelleren Überblick wünscht, können Sie ClickUp AI-Karten zu Ihren ClickUp-Dashboards hinzufügen. AI-Karten fassen automatisch die Aktivitäten der Aufgaben, Hindernisse und Fortschritte in ausgewählten Listen oder Spaces zusammen. Vergessen Sie das Rechnen mit Zahlen. Erhalten Sie analytische Antworten in natürlicher Sprache mit KI-Karten in ClickUp-Dashboards. Anstatt einzelne Aufgaben-Updates zu lesen, erhalten Führungskräfte einen KI-generierten Überblick darüber, was vorankommt, was ins Stocken geraten ist und wo Aufmerksamkeit erforderlich ist – ein leistungsstarker Begleiter für automatisierte KI-Projekt-Status-Updates von Super Agents.

Warum einfache Super Agents die leistungsstärksten sein können

Dieser Super Agent ist nicht auffällig. Er schreibt keine Angebote, beantwortet keine Support-Tickets und plant keine Verkaufsgespräche.

Dadurch wird jedoch eine wiederkehrende Quelle für Reibungen zwischen dem Lieferteam und der Geschäftsleitung beseitigt.

Dadurch wird jedoch eine wiederkehrende Quelle für Reibungen zwischen dem Lieferteam und der Geschäftsleitung beseitigt.

Anstatt das Team zu bitten, sich daran zu erinnern, „Oh, ich muss auch diese andere Aufgabe aktualisieren, damit mein Chef weiß, wo wir stehen“, arbeiten sie einfach an einem Ort. Der Super Agent wird zu ihrem zuverlässigen Partner für den Betrieb.

Sie benötigen keinen komplexen Super Agent, damit er sich lohnt Selbst eine einfache tägliche oder wöchentliche Synchronisierung kann die Kommunikation und Verantwortlichkeit verbessern.

Die besten Super Agents basieren auf einem klaren Prozess und einer übersichtlichen Struktur Wenn Ihr Prozess unklar und Ihr ClickUp-Space chaotisch ist, wird die KI dieses Chaos nur noch verstärken.

Ihr Super Agent sollte einem bestimmten Geschäftsbedarf dienenIn diesem Fall war das Ziel: Der Geschäftsleitung eine zuverlässige 10,000-Fuß-Ansicht verschaffen, ohne das Team mit zusätzlicher Arbeit bei der Berichterstellung zu belasten

📮ClickUp Insight: Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich macht, lautete die häufigste Antwort nicht Geschwindigkeit oder Leistung. Fast 40 % der Befragten gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht. Das macht Sinn, denn die meisten KI-Agenten scheitern, wenn sie nicht verstehen, warum Entscheidungen getroffen wurden oder wie der Flow der Arbeit sein soll. Da Super Agents den Kontext beibehalten, sich an frühere Entscheidungen erinnern und kontinuierlich arbeiten, können sie weitaus zuverlässiger agieren als promptbasierte Agenten. Sie arbeiten auf der Grundlage einer lebendigen Workspace-Historie, bleiben während der gesamten Arbeitsentwicklung aktiv und arbeiten innerhalb klarer Grenzen der Berechtigung und Prüfpfade. Wenn die Intelligenz die Arbeit versteht und sicher ausführt, haben Sie endlich das Gefühl, mit einem virtuellen Kollegen zusammenzuarbeiten, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

Einer meiner ersten Einwände – den viele Geschäftsinhaber in Bezug auf KI-Automatisierung haben – betraf die Kosten.

„Was ist, wenn das teuer wird? Werde ich meine KI-Guthaben nur für Statusaktualisierungen aufbrauchen?“

Um diese Frage zu beantworten, habe ich einen echten Test durchgeführt.

Ich habe den Super Agent so konfiguriert, dass er eine Woche lang dreimal täglich Beiträge veröffentlicht.

Ich habe beobachtet, wie viele KI-Guthaben tatsächlich verbraucht wurden.

Selbst bei dieser höheren Frequenz waren die Kosten gering. Dann haben wir einen Schritt zurückgetreten und eine bessere Frage gestellt:

„Wie oft brauchen wir wirklich ein Update auf Führungsebene?“

Für diese Agentur lautete die Antwort einmal pro Woche. Also haben wir den Zeitplan angepasst. Bei dieser Kadenz kostet das System etwa 50 bis 60 Cent pro Woche an KI-Guthaben.

Bei dieser Kadenz kostet das System etwa 50 bis 60 Cent pro Woche an KI-Guthaben.

Für diesen Preis erhält der Eigentümer der Agentur:

Eine zuverlässige Übersicht über alle Client-Projekte an einem Ort

Vertrauen, dass Phasen und Status tatsächlich die Realität widerspiegeln

Weniger Zeitaufwand für die Suche nach Updates in Meetings und beim Chatten

Aus meiner Sicht ist das ein lohnender Kompromiss.

So entwerfen Sie Ihren ersten (oder nächsten) Super Agent

Wenn Sie auf ClickUp starren und denken: „Ich weiß, dass ich Super Agents verwenden sollte, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll“, dann finden Sie hier das Framework, das ich derzeit mit meinen Clients verwende:

Wählen Sie einen Geschäftsprozess: Website-Bereitstellung, Client-Onboarding, Personalbeschaffung, Produkteinführungen – wählen Sie zunächst einen einzelnen Flow aus. Visualisieren Sie diesen Prozess außerhalb von ClickUp: Zeichnen Sie die Schritte, die Übergaben und die aktuellen Speicherorte der Informationen auf. Gestalten Sie Ihre ClickUp-Struktur um diesen Prozess herum: Verwenden Sie : Verwenden Sie die Projekthierarchie von ClickUp , um Spaces, Ordner, Listen und Benutzerdefinierte Felder zu erstellen, die die Realität widerspiegeln. Geben Sie der Unternehmensleitung eine Vogelperspektive-Ansicht und dem Team eine taktische Basis. Achten Sie auf mühsame manuelle Schritte oder Statusabweichungen: Wo muss jemand daran denken, etwas an mehr als einer Stelle zu aktualisieren? Wo bricht die Sichtbarkeit zusammen? Überlassen Sie diese Aufgabe einem Super Agent: Beginnen Sie so einfach wie möglich: eine klare Eingabe, eine klare Ausgabe, ein Zeitplan für die Ausführung.

🎥 Hier ist ein kurzes Video-Tutorial, das Ihnen die Vorgehensweise vereinfacht:

Ich habe mich nicht in Super Agents verliebt, weil sie so glänzend waren. Ich habe mich in sie verliebt, als ich einen einfachen Super Agent wie diesen Website-Projekt-Status-Synchronisierung gesehen habe, der einem ganzen Team eine tägliche Belästigung erspart.

Für diese Agentur sah die Umstellung wie folgt aus:

Vorher: Ein solides ClickUp-Setup, aber die Unternehmensleitung hinkte immer ein paar Schritte hinter der Realität hinterher.

Nachher: Eine lebendige, genaue Übersicht der Clients, die sich basierend auf der bereits von dem Team zu erledigenden Arbeit selbst aktualisiert.

Wenn Sie aus dieser Geschichte nichts anderes mitnehmen, dann zumindest Folgendes:

🔑 Beginnen Sie nicht mit der Frage „Welchen Super Agent soll ich erstellen?“ Beginnen Sie mit der Frage: „Welchen Prozess muss ich mit ClickUp und KI unterstützen?“

🔑 Beginnen Sie nicht mit der Frage „Welchen Super Agent soll ich erstellen?“

Erstellen Sie anschließend einen Prozessplan, entwerfen Sie Ihre Struktur und lassen Sie dann einen einfachen, zielgerichteten Super Agent Alles synchronisieren.

So verwandeln Sie KI von einem Modewort in einen leistungsstarken Motor für die Produktivität, der tatsächlich Arbeit liefert.

