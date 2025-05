Wie man die Produktivität pro Mitarbeiter verbessert und berechnet

Ihre Mitarbeiter sind die größte Stärke Ihres Unternehmens. Und es ist die Aufgabe eines Geschäftsführers, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Produktivität der Mitarbeiter gedeiht.

Aber wie können Sie feststellen, ob sich Ihre Mitarbeiter befähigt fühlen, ihr Bestes bei der Arbeit zu geben?

Was wäre, wenn Sie die Produktivität pro Mitarbeiter so einfach berechnen könnten wie den Kontostand? Sie hätten ein klares Bild davon, welchen Wert jeder Mitarbeiter generiert, wo Ineffizienzen die Dinge verlangsamen und wie Sie für bessere Ergebnisse optimieren können.

Aber die meisten Geschäfte machen es falsch. Sie verfolgen die für die Arbeit aufgewendete Zeit statt der tatsächlichen Wirkung, wodurch eine Lücke zwischen Aufwand und Ergebnissen entsteht.

Wie lässt sich die Produktivität also richtig messen und das Wachstum des Geschäfts fördern? Schauen wir uns das genauer an.

Was ist die Produktivität der Mitarbeiter? 👩‍🏫

Die Produktivität der Mitarbeiter gibt an, wie effizient die Arbeit eines Mitarbeiters in messbare Ergebnisse umgesetzt wird. Es geht nicht um die gearbeiteten Stunden, sondern um den in dieser Zeit geschaffenen Wert.

Stellen Sie sich zwei Projektmanager vor:

Man liefert Projekte vor Ablauf der Fristen, optimiert Ressourcen und sorgt für reibungslose Workflows

Der andere sieht sich ständig mit Engpässen konfrontiert, was zu Verzögerungen und verfehlten Einzelzielen führt

Gleiche Rolle, gleiche Arbeitszeiten, aber sehr unterschiedliche Produktivität.

Echte Produktivität bedeutet:

Qualität und Effizienz: Leisten Mitarbeiter Arbeit von hohem Wert ohne überflüssigen Aufwand?

Aufgabenfokus: Arbeiten sie an wirkungsvollen Projekten oder gehen sie in sich wiederholenden Aufgaben unter

Output über Stunden: Verbessern sich die Ergebnisse oder ist es nur Fleißarbeit

Wie lässt sich die Produktivität pro Mitarbeiter bestimmen? Beginnen Sie mit der Nachverfolgung der richtigen Metriken zur Produktivität. Nutzen Sie diese Nummern, um echte Leistungstreiber und Engpässe im Workflow zu erkennen und das Rätselraten zu beenden.

Warum ist es wichtig, die Produktivität der Mitarbeiter zu messen? 🤷‍♀️

Ohne Messung ist Produktivität nur eine Annahme. Ein Team mag beschäftigt wirken oder sich sogar so fühlen, aber führt seine Arbeit zu Ergebnissen? Werden Leistungsträger anerkannt? Werden Ineffizienzen übersehen?

Bei der Nachverfolgung der Berechnung der Produktivität von Mitarbeitern geht es nicht um Mikromanagement, sondern darum, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sowohl die Leistung des Unternehmens als auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern.

Hier erfahren Sie, warum das wichtig ist:

Leistung vs. Wahrnehmung: Einige Mitarbeiter schließen Aufgaben schneller ab, opfern dabei aber die Qualität. Andere brauchen länger, liefern aber überlegene Arbeit. Ohne klare Messungen der Produktivität kann die Effizienz leicht falsch eingeschätzt werden

strategische Ressourcenzuweisung:* Wenn 40 % des Arbeitstages eines Mitarbeiters mit sich wiederholenden Aufgaben verbracht werden, geht diese Zeit für wichtige Arbeiten verloren. Daten zur Produktivität helfen Führungskräften dabei, Workloads zu verschieben, Prozesse zu automatisieren und sich auf produktive Aufgaben zu konzentrieren

Verbesserte Verantwortlichkeit und Motivation: Wenn Mitarbeiter ihre Metriken zur Produktivität sehen, erhalten sie wertvolle Einblicke in ihre Auswirkungen. Diese Transparenz fördert engagierte Mitarbeiter, die die Eigentümerschaft ihrer Arbeit übernehmen und ihren Aufwand darauf ausrichten, das Geschäft voranzutreiben

Rentabilität und Wachstum des Geschäfts: Ineffizienzen summieren sich. Unternehmen, die eine konsequente Nachverfolgung von Metriken zur Produktivität betreiben, können ihre Betriebsabläufe optimieren, verschwendete Arbeitsressourcen reduzieren und ohne unnötige Neueinstellungen skalieren

Durch die Integration von Formeln zur Berechnung der Produktivität können Unternehmen die Produktivität verschiedener Teams vergleichen, den Fortschritt im Laufe der Zeit nachverfolgen und fundiertere operative Entscheidungen treffen. So wird sichergestellt, dass jede Arbeitsstunde zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.

Faktoren, die die Produktivität der Belegschaft beeinflussen 📈

Die Leistung eines Teams wird nicht nur durch Fähigkeiten oder Erfahrung bestimmt. Sie ist eine Kombination aus Bedingungen am Arbeitsplatz, Engagement und betrieblicher Effizienz. Selbst die talentiertesten Mitarbeiter können Probleme haben, wenn nicht die richtigen Systeme vorhanden sind.

Zu den größten Hindernissen für die Produktivität gehören:

Arbeitsumfeld: Ein positiveres Arbeitsumfeld fördert die Effizienz, während ständige Ablenkungen, unklare Erwartungen und Mikromanagement zu Desinteresse führen

Wiederkehrende Aufgaben und Workload-Ausgleich: Wenn Mitarbeiter zu viel Zeit mit Aufgaben von geringem Wert verbringen, sinkt die Produktivität. Ein gut strukturierter Workflow stellt sicher, dass sie sich auf produktive Aufgaben konzentrieren können, anstatt sich mit Routinearbeiten zu beschäftigen

Technologie und Effizienz : Langsame Prozesse und veraltete tools führen zu Engpässen. Geschäfte, die die Produktivität in ihre Workflows integrieren, reduzieren Reibungsverluste und steigern die Effizienz

Mitarbeitermotivation : Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt und herausgefordert fühlen, arbeiten mit höchster Effizienz, während unmotivierte Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, motiviert zu bleiben

externe Faktoren:* Wirtschaftliche Veränderungen, Branchenfaktoren und sich entwickelnde Marktanforderungen können sich alle darauf auswirken, wie viel Output ein Geschäft generiert, sodass Anpassungsfähigkeit der Schlüssel ist

Der Schlüssel zu nachhaltiger Produktivität liegt darin, diese Hindernisse zu erkennen und zu beseitigen. So verbringen die Mitarbeiter mehr Zeit mit sinnvoller Arbeit von hohem Wert, die den Erfolg des Geschäfts vorantreibt.

Die besten Methoden zur Berechnung der Produktivität 🛠

Produktivität zu messen bedeutet zu verstehen, wie viel Output ein Geschäft für den investierten Aufwand erhält. Eine klare Formel zur Produktivität hilft Führungskräften, die Leistung zu bewerten, Workflows zu optimieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

1. Formel für Produktivität

Die Produktivität lässt sich am einfachsten messen, indem man berechnet, wie viel Output für jede Input-Einheit generiert wird:

Produktivität = Gesamtleistung ÷ Gesamtaufwand

Diese Methode ist weit verbreitet, da sie einen schnellen Überblick über die Effizienz bietet. Sie gibt jedoch nicht das vollständige Bild wieder, da Faktoren wie Qualität, Komplexität und Aufwand nicht berücksichtigt werden.

Erwägen Sie ein Team für die Vermarktung von Inhalten:

Sie veröffentlichen 50 Blogartikel pro Monat mit 5 Autoren

Verwendung der Formel: 50 ÷ 5 = 10 Artikel pro Autor

Auf den ersten Blick scheint dies produktiv zu sein. Aber sagt Ihnen diese Formel, ob die Inhalte ansprechend, gut recherchiert oder konversionsfördernd sind?

Ein Autor kann 15 übereilte, minderwertige Texte produzieren, während ein anderer 5 leistungsstarke, SEO-optimierte Artikel verfasst, die Traffic und Leads generieren.

Diese Formel ist für schnelle Vergleiche nützlich, sollte aber mit anderen Messungen der Produktivität kombiniert werden, um die tatsächliche Auswirkung der erledigten Arbeit zu beurteilen.

2. Formel zur Produktivität

Im Idealfall misst die Produktivität der Arbeitskräfte, wie effektiv die Arbeitsstunden der Mitarbeiter in Ergebnisse umgesetzt werden:

Arbeitsproduktivität = Wert der Arbeit ÷ Arbeitsstunden

Diese Methode ist in Branchen, in denen sich Zeiteffizienz direkt auf die Rentabilität auswirkt, wie z. B. in der Fertigung, im Einzelhandel oder im Kundenservice, von entscheidender Bedeutung.

Beispiel:

Ein Produktionsbetrieb stellt in einer Woche 1.000 Einheiten her

Die Mitarbeiter haben insgesamt 500 Stunden gearbeitet

1.000 ÷ 500 = 2 Einheiten pro Stunde

Eine höhere Produktivität bedeutet, dass die Mitarbeiter effizient arbeiten, während eine niedrigere Nummer auf Ineffizienzen wie Zeitverschwendung, schlechte Workflows oder Qualifikationslücken hinweist.

Allerdings sagen nackte Zahlen nicht alles aus. Zwei Arbeiter, die Produkte mit der gleichen Geschwindigkeit montieren, können völlig unterschiedliche Ansätze verfolgen. Der eine arbeitet vielleicht schneller, macht aber Fehler, während der andere eine qualitativ hochwertige Arbeit mit minimalen Fehlern leistet.

Deshalb ist die Nachverfolgung der produktiven Stunden neben der Leistung und Qualität der Mitarbeiter unerlässlich, um ein vollständiges Bild der Effizienz der Belegschaft zu erhalten.

👀 Zu erledigen? Henry Ford revolutionierte 1913 die Produktivität der Arbeitskräfte, indem er das erste Fließband einführte. Diese Innovation verkürzte die Zeit für den Bau eines Model T von 12 Stunden auf nur 93 Minuten, steigerte die Produktion enorm und definierte die Effizienz in der Fertigung neu. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es bei der Arbeitsproduktivität nicht nur um die geleisteten Arbeitsstunden geht, sondern auch um die Optimierung von Prozessen, um mit dem gleichen Aufwand mehr zu erledigen.

Diese Formeln sind nützlich, aber bei Produktivität geht es um Effizienz, Qualität und Wirkung. Geschäfte, die sich ausschließlich auf Output-Daten verlassen, ohne die tatsächlichen Leistungstreiber zu berücksichtigen, riskieren, falsche Entscheidungen zu treffen.

Das Ziel besteht in der Nachverfolgung von Metriken zur Produktivität, die mit dem Erfolg des Unternehmens übereinstimmen, anstatt nur die fertiggestellte Arbeit zu messen.

3. Formel zur Produktivität mit mehreren Faktoren

Die Produktivität lässt sich nicht immer mit einer einzigen Variablen darstellen. In einigen Branchen ist ein ganzheitlicher Ansatz für die Effizienz erforderlich. Die multifaktorielle Formel zur Produktivität bewertet mehrere Inputs, um die Gesamtleistung des Geschäfts zu messen:

Multifaktorielle Produktivität = Gesamtleistung ÷ (Arbeitseinsatz + Kapitaleinsatz + Materialeinsatz)

Diese Methode ist besonders nützlich in der Logistik-, Fertigungs- und Dienstleistungsbranche, wo mehrere Ressourcen die Leistung beeinflussen.

Zum Beispiel möchte ein Logistikunternehmen die Effizienz des Versands verbessern. Anstatt nur die Leistung der Mitarbeiter nachzuverfolgen, analysieren sie:

Arbeitsaufwand : Nummer der Arbeitsstunden von Lagerpersonal und Fahrern

Kapitaleinsatz : Investitionen in Flottenmodernisierungen und Liefer-Software

Material input: Kosten im Zusammenhang mit Kraftstoff, Verpackung und Lagerhaltung

Durch die Verwendung von Messungen der multifaktoriellen Produktivität erkennt das Unternehmen, dass Lieferverzögerungen nicht auf Ineffizienz der Mitarbeiter, sondern auf veraltete Routentechnologie zurückzuführen sind. Anstatt mehr Fahrer einzustellen, investiert das Unternehmen in eine KI-gestützte Routenoptimierung, wodurch die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Anzahl der Sendungen pro Tag erhöht werden.

Diese Formel hilft Unternehmen dabei, den Faktor zu ermitteln, der den größten Einfluss auf die Produktivität hat, und ermöglicht es ihnen, klügere und kosteneffizientere Entscheidungen zu treffen, anstatt davon auszugehen, dass mehr Arbeit gleichbedeutend mit höherer Leistung ist.

4. Teilweise Produktivität

Im Gegensatz zur multifaktoriellen Produktivität, bei der mehrere Inputs berücksichtigt werden, isoliert die Formel der partiellen Faktorproduktivität einen bestimmten Input. Wie Arbeit, Kapital oder Materialien, was eine gezieltere Methode zur Bewertung der Effizienz bietet:

Teilproduktivität = Output ÷ spezifischer Input (z. B. Arbeit oder Kapital)

Dies ist besonders nützlich für Vergleiche zwischen Abteilungen oder rollenbasierte Bewertungen.

Stellen Sie sich ein Softwareentwicklungsunternehmen vor, das die Effizienz seiner Entwickler bewerten möchte.

Anstatt die gesamte Unternehmensleistung zu messen, erfolgt eine Nachverfolgung:

Nummer der pro Entwickler entwickelten Features

Fehlerbehebung pro Qualitätssicherungstester

Zeilen sauberen Codes, die pro Entwickler geschrieben werden

Auf den ersten Blick mag ein Entwickler produktiver erscheinen, weil er doppelt so viele Zeilen Code geschrieben hat. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass die Hälfte seiner Arbeit stark überarbeitet werden musste, während ein anderer Entwickler zwar weniger, dafür aber hochwertigere und fehlerfreie Zeilen Code geschrieben hat.

Durch die Verwendung der partiellen Faktorproduktivität können Führungskräfte die Produktivität innerhalb von Rollen oder zwischen Teams vergleichen und so ermitteln, wo die Effizienz verbessert werden kann, ohne die reinen Produktionsnummern falsch zu interpretieren.

Zu erledigen

Eine einzige Formel für Produktivität reicht nicht aus. Businesses, die sich nur auf Zahlen verlassen, übersehen möglicherweise Ineffizienzen, weisen Ressourcen falsch zu oder investieren in die falschen Lösungen.

Die Verwendung von Messungen der multifaktoriellen und teilweisen Produktivität hilft Führungskräften:

Ermitteln Sie die größten Faktoren für die Produktivität

Vergleichen Sie die Effizienz verschiedener Inputs, Teams oder Prozesse

Treffen Sie intelligentere, datengestützte Entscheidungen, um die Leistung Ihrer Belegschaft zu optimieren

Bei Produktivität geht es nicht darum, mehr zu arbeiten – es geht darum, intelligenter zu arbeiten. Die richtigen Berechnungen stellen sicher, dass jeder Beitrag zu einem sinnvollen Wachstum des Geschäfts beiträgt.

Wie kann man die Produktivität der Mitarbeiter messen und optimieren? 💪

Zu verstehen, wie man die Produktivität pro Mitarbeiter berechnet, ist nur die halbe Miete. Entscheidend ist, diese Daten zu nutzen, um die Effizienz zu steigern und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen.

Viele Geschäfte haben Schwierigkeiten, die Effizienz ihrer Mitarbeiter zu messen, da sich herkömmliche Nachverfolgungsmethoden auf die für die Arbeit aufgewendete Zeit und nicht auf die tatsächliche Wirkung konzentrieren. Der Schlüssel liegt darin, datengestützte Erkenntnisse mit KI-gesteuerten Optimierungen zu kombinieren, um Ineffizienzen zu beseitigen und die Leistung zu steigern.

1. Messung der Produktivität von Mitarbeitern mit den richtigen Metriken

Zur genauen Berechnung der Produktivität von Mitarbeitern sollten Geschäfte Folgendes nachverfolgen:

Ausgabebasierte Metriken: Die Nummer der fertiggestellten Aufgaben, produzierten Einheiten oder erbrachten Dienstleistungen pro Mitarbeiter

Prozentsatz der Produktivität: Eine Formel zur Bestimmung, wie viel Output im Vergleich zu den investierten Ressourcen generiert wird

Zeitbasierte Analyse: Die Überwachung der produktiven Stunden im Vergleich zur aufgewendeten Zeit für sich wiederholende Aufgaben hilft dabei, Ineffizienzen aufzudecken

Möchten Sie die Nachverfolgung der Produktivität auf die nächste Stufe heben?

Die Vorlage für den ClickUp-Bericht zur persönlichen Produktivität bietet eine strukturierte Messung der individuellen Leistung.

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen und überwachen Sie Ihre Produktivität mühelos mit der Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie:

Nachverfolgung von Trends bei der Produktivität in Echtzeit

Identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche ohne Mikromanagement

Optimieren Sie die Verteilung des Workloads, um die Effizienz zu steigern

2. Optimierung der Produktivität durch KI und Automatisierung

Manuelle Nachverfolgung und Prozessengpässe verschwenden wertvolle Zeit. Unternehmen, die ihre Produktivität steigern möchten, müssen auf KI-gestützte Automatisierung setzen.

KI-gestützte Erkenntnisse: Tools wie Tools wie ClickUp Brain analysieren die Aktivitäten der Mitarbeiter und schlagen Möglichkeiten zur Verbesserung der Workflows vor

automatisierung von Aufgaben:* ClickUp Automatisierungen eliminieren sich wiederholende Aufgaben und geben Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf Arbeit mit hoher Wirkung zu konzentrieren

Intelligente Ressourcenzuweisung: Die richtige Arbeit den richtigen Personen zuzuweisen, verhindert Engpässe und Burnout

Instanz können Sie ClickUp Brain um eine sofortige StandUp-Mitteilung oder eine Zusammenfassung der Leistung eines Mitglieds Ihres Teams bitten.

Unternehmen können die Vorlage für die Ressourcenzuweisung von ClickUp zur effektiveren Nachverfolgung der Produktivität verwenden.

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie die Produktivität Ihres Teams mit der Vorlage für die Ressourcenzuweisung von ClickUp

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Workloads ausgleichen und Burnout bei Mitarbeitern vermeiden

Aufgaben effizient auf der Grundlage der Kapazität des Teams zuweisen

Verbessern Sie die Sichtbarkeit von Projekten für eine bessere Planung

3. Schaffung einer Arbeitsumgebung mit hoher Produktivität

Über die Nachverfolgung und Automatisierung hinaus können Unternehmen die Leistung ihrer Mitarbeiter verbessern, indem sie ein positiveres Arbeitsumfeld fördern.

Zu den Strategien gehören:

Förderung des Mitarbeiterengagements: Studien zeigen, dass Studien zeigen, dass engagierte Mitarbeiter eher Einzelziele erreichen und wertvolle Erkenntnisse liefern

Reibungslose Zusammenarbeit: Tools für das Projektmanagement helfen Teams, auf dem gleichen Stand zu bleiben und effizient zu arbeiten

priorisierung sinnvoller Arbeit:* Durch die Automatisierung von Aufgaben mit geringem Wert können Mitarbeiter mehr Zeit für produktive Aufgaben aufwenden

Mit den richtigen Messungen der Produktivität, KI-gestützten Tools und optimierten Workflows können Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern, Fortschritte effizient nachverfolgen und Abläufe ohne unnötige Neueinstellungen skalieren.

Tipps zur Steigerung der Produktivität ⏱

Produktivität lässt sich nicht durch längere Arbeitszeiten steigern. Sie lässt sich durch bessere Arbeit steigern. Der Unterschied zwischen einem leistungsstarken und einem schwächelnden Team liegt oft darin, wie gut die Mitarbeiter unterstützt werden, wie reibungslos ihre Arbeitsabläufe sind und ob sie die richtigen Bedingungen für den Erfolg haben.

Wenn Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern möchten, konzentrieren Sie sich auf diese fünf wirkungsvollen Änderungen:

1. Verringern Sie Produktivitätsverluste, bevor sie sich verstärken

Es ist einfach, mangelnde Produktivität auf mangelnden Aufwand zurückzuführen, aber in den meisten Fällen ist die eigentliche Ursache die Ineffizienz am Arbeitsplatz.

Zu den größten versteckten Faktoren, die die Produktivität beeinträchtigen, gehören:

Unklare Prioritäten : Wenn Mitarbeiter nicht wissen, was am wichtigsten ist, verschwenden sie Zeit mit Arbeiten von geringem Wert

Ständiger Wechsel zwischen Aufgaben : Der Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben lenkt vom Fokus ab und senkt die Gesamtleistung

*meetings ohne klaren Zweck: Ein voller Kalender mit Meetings lässt wenig Zeit für die eigentliche Arbeit

Die Steigerung der Produktivität beginnt mit der Beseitigung von Ineffizienzen, nicht nur mit der Forderung nach mehr Leistung.

2. Machen Sie effektive Arbeit zum Standard

Mitarbeiter verbringen viel zu viel Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben, administrativer Fleißarbeit und Tätigkeiten von geringem Wert.

Um die Effizienz zu steigern:

Überlastung durch Aufgaben reduzieren: Wenn alles dringend ist, ist nichts

effektiv delegieren:* Stellen Sie sicher, dass die richtige Arbeit von den richtigen Personen erledigt wird

Verwenden Sie intelligente tools, um manuelle Arbeit zu minimieren: Die Automatisierung einfacher Prozesse verhindert unnötigen Zeitaufwand

Wenn Mitarbeiter den Großteil ihrer Zeit mit Arbeit von hohem Wert verbringen, steigt die Produktivität ganz automatisch.

3. Bei Produktivität sollte es um Nachhaltigkeit gehen

Leistungsstarke Teams produzieren nicht nur mehr, sie halten ihre Leistung auch ohne Burnout aufrecht. Dafür ist Folgendes erforderlich:

*realistische Verteilung des Workloads: Eine Überlastung der Mitarbeiter führt zu kurzfristigen Gewinnen, aber langfristig zu Einbußen

Fokus auf konzentrierte Arbeit: Die Schaffung von Space für ungestörte, hochwertige Arbeit verbessert die Ergebnisse insgesamt

Förderung der Effizienz, nicht nur des Aufwands: Mitarbeiter sollten nicht das Gefühl haben, dass längere Arbeit gleichbedeutend mit besserer Arbeit ist

Nachhaltige Produktivität bedeutet, konsistente Ergebnisse zu liefern, ohne das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu beeinträchtigen.

4. Schaffen Sie Verantwortlichkeit ohne Mikromanagement

Die Produktivität sinkt, wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie überwacht werden, anstatt dass man ihnen vertraut.

Statt ständiger Kontrollen und strenger Überwachung:

Verwenden Sie Daten, um Fortschritte zu verfolgen, anstatt Annahmen zu treffen: Tools wie ClickUp Dashboards bieten Echtzeit-Einblicke in fertiggestellte Aufgaben, Produktivitätstrends und die Gesamtleistung des Teams

Setzen Sie von Anfang an klare Erwartungen, um Verwirrung zu minimieren: Wenn Mitarbeiter ihre Ziele kennen, können sie sich auf produktive Aufgaben konzentrieren, anstatt Prioritäten im Nachhinein zu hinterfragen

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, die Eigentümerschaft über ihre Arbeit zu übernehmen: Verwenden Sie die visuelle Nachverfolgung von Workloads, damit Teams ihre Fortschritte selbst verwalten können, ohne dass ständig eingegriffen werden muss

Visualisieren Sie Ihre Produktivität mit personalisierten Dashboards von ClickUp

Mitarbeiter sind am produktivsten, wenn sie das Gefühl haben, ihre Aufgaben eigenverantwortlich zu erledigen, und nicht das Gefühl haben, nur die Checkliste eines anderen abzuschließen.

5. Machen Sie Produktivität zur Gewohnheit, nicht zu einer gelegentlichen Anstrengung

Produktivität sollte nicht reaktiv sein, wenn Teams sich nur dann auf Effizienz konzentrieren, wenn die Fristen knapp sind.

Stattdessen sollten Geschäfte:

Erstellen Sie strukturierte Workflows, die unnötige Reibungsverluste minimieren

Fördern Sie kontinuierliches Lernen und Prozessverbesserungen

Fördern Sie eine Kultur, in der Mitarbeiter ihre Arbeit proaktiv optimieren

Die produktivsten Teams verfeinern ihre Vorgehensweise kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Effizienz die Norm ist.

Die Produktivität zu steigern bedeutet, die Hindernisse zu beseitigen, die sie davon abhalten, ihre beste Arbeit zu leisten. Wenn Geschäfte ihre Workflows optimieren, Ablenkungen reduzieren und einen nachhaltigen Arbeitsrhythmus schaffen, wird Produktivität mühelos und nicht anstrengend.

Die Formel für langfristige Produktivität

Um die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern, müssen Sie die Workflows optimieren, die Auswirkungen messen und alles beseitigen, was Ihr Team behindert. Der richtige Ansatz, sei es durch multifaktorielle Produktivitätsformeln, die Standard-Produktivitätsformel oder Strategien zur Verbesserung der Produktivität, stellt sicher, dass jeder Aufwand zum Wachstum des Geschäfts beiträgt.

