Inhaltssäulen für Social Media: So erstellen Sie Ihre eigenen

Zwar hat sich die Nachfrage nach Inhalten in den letzten zwei Jahren verdoppelt, doch nicht alle Inhalte erfüllen die Erwartungen. Tatsächlich ist das zufällige Posten der Feind des Erfolgs in den sozialen Medien.

Dieser Artikel führt Sie durch die Erstellung eines Rahmens für Content-Säulen, der tatsächlich funktioniert – von der Auswahl Ihrer Kernthemen und deren Zuordnung zu den richtigen Plattformen bis hin zur Messung der Performance auf Säulenebene, anstatt sich auf einzelne Beiträge zu versteifen.

Was sind Inhalte für Social Media?

Wir haben mit Dutzenden von Social-Media-Teams gesprochen, die alle von derselben Panik am Montagmorgen berichten: Sie starren auf einen leeren Kalender für den Inhalt und müssen eine ganze Woche an Beiträgen erstellen. Dies führt zu einer reaktiven, chaotischen Content-Strategie, bei der Beiträge zufällig und unzusammenhängend sind und keine echte Dynamik aufbauen können. Dieses ständige Hin und Her verschwendet kreative Energie und hinterlässt einen Social-Media-Auftritt, der inkonsistent und wenig einprägsam wirkt.

Inhaltssäulen für Social Media sind das Gegenmittel zu diesem Chaos. Es handelt sich dabei um drei bis fünf grundlegende Themen, die als Leitfaden für jeden einzelnen von Ihnen erstellten Inhalt dienen. Betrachten Sie sie nicht als einzelne Beiträge, sondern als strategische thematische Kategorien, in die Ihre Beiträge fallen.

Dieses Rahmenkonzept stellt sicher, dass sich Ihre Inhalte stets auf das konzentrieren, was Ihrem Publikum wichtig ist, und gleichzeitig der Expertise und den Botschaften Ihrer Marke treu bleiben.

👀 Wussten Sie schon: Laut dem Trendbericht von CoSchedule melden gut organisierte Marketingfachleute mit einer um 674 % höheren Wahrscheinlichkeit Erfolge als ihre Kollegen.

Anstatt Inhalte wahllos zu veröffentlichen und zu hoffen, dass etwas davon hängen bleibt, können Sie ein durchdachtes Content-Framework aufbauen.

💡 Profi-Tipp: Zentralisieren Sie Ihre Strategie und machen Sie Schluss mit dem Rätselraten – mit ClickUp Docs. Sie können ein dynamisches Dokument erstellen, das jede Säule definiert, und es dann direkt mit Ihren Aufgaben zum Inhalt verknüpfen, um sicherzustellen, dass jeder Beitrag zielgerichtet mit Ihren übergeordneten Zielen verbunden ist.

Empfohlene Vorlage Die Erstellung einer Content-Matrix kann eine hervorragende Möglichkeit sein, die von Ihnen erstellten Inhalte zu organisieren und zu verfolgen. Mit der Whiteboard-Vorlage „Content Matrix“ von ClickUp können Sie Ihre Content-Säulen ganz einfach planen und organisieren und leicht erkennen, was funktioniert – und was nicht. Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sich Ihre geplanten Inhalte vor, damit Sie mit der Whiteboard-Vorlage „Content Matrix“ von ClickUp die richtige Balance finden

Warum Inhalt-Säulen für Ihre Social-Media-Strategie wichtig sind

Wenn Ihre Content-Strategie fragmentiert ist, summieren sich die versteckten Kosten schnell. Teams verbringen jede Woche Stunden damit, nach früheren Inhalten zu suchen und Assets neu zu erstellen, die bereits irgendwo vorhanden sind.

Zersplitterte Arbeitsabläufe – fragmentierte Arbeitsaktivitäten über unverbundene Tools und Systeme hinweg, die nicht miteinander kommunizieren – führen zu doppelem Aufwand, einer Markenstimme, die sich ständig ändert, und der Unfähigkeit, den Wert Ihres Social-Media-Marketings nachzuweisen.

Content-Säulen stimmen Ihren gesamten Workflow ab, von der Ideenfindung bis zur Leistungsanalyse. Sie bieten die notwendige Struktur, um die Markenkonsistenz zu wahren und schließlich den ROI Ihrer Inhalte zu messen.

Hier sind einige der Vorteile, die sich ergeben, wenn Sie Ihre Social-Media-Strategie auf definierte Säulen des Inhalts aufbauen:

Einheitliche Botschaften auf allen Plattformen

Eine Abweichung vom Markenton ist durchaus möglich. Wenn drei verschiedene Mitglieder des Teams ohne gemeinsame Richtlinien auf drei verschiedenen Plattformen posten, hat Ihr Publikum den Eindruck, es mit drei verschiedenen Marken zu tun zu haben.

Diese Uneinheitlichkeit macht es nahezu unmöglich, eine treue Anhängerschaft aufzubauen, die Ihre Marke erkennt, ganz gleich, wo sie auf Sie stößt.

Die Abstimmung Ihrer Social-Media-Strategie über alle Kanäle hinweg ist einfacher, wenn Sie über Säulen des Inhalts verfügen.

Die Social-Media-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Social-Media-Präsenz an einem Ort zu verwalten. Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie auf allen Social-Media-Kanälen konsistent – mit der ClickUp-Social-Media-Vorlage Das wird Ihnen gefallen: Planen Sie mithilfe der Content Stage View , welche Inhalte Sie für jede Social-Media-Plattform erstellen möchten.

Kategorisieren Sie Ihre Social-Media-Inhalte und fügen Sie Attribute hinzu, um sie zu verwalten, und visualisieren Sie den Fortschritt jedes Beitrags ganz einfach mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern.

Erstellen Sie Aufgaben mit verschiedenen benutzerdefinierten Status, wie z. B. „Abgebrochen“, „Fertiggestellt“, „Zur Genehmigung“, „Zur Überarbeitung“ und „In Bearbeitung“, um den Fortschritt jeder Aufgabe im Blick zu behalten.

Planen Sie mit der Inhaltskalenderansicht, wann und wo Sie Inhalte veröffentlichen möchten.

💡 Profi-Tipp: Taggen Sie jede Content-Aufgabe mit der entsprechenden Säule mithilfe der Benutzerdefinierten Felder in ClickUp, um plattformübergreifende Konsistenz zu gewährleisten. So sehen Sie auf einen Blick, ob Ihr Inhalt über alle Kanäle hinweg ausgewogen ist. Sie können sofort erkennen, ob Ihr TikTok-Kanal ausschließlich aus Aktionen besteht, während auf LinkedIn informative Beiträge fehlen, und Ihre Strategie dann anpassen, um überall eine einheitliche Markenstimme zu gewährleisten. Nutzen Sie KI-gestützte benutzerdefinierte Felder in ClickUp, um wichtige Details zu erfassen und zu protokollieren

Optimierte Planung und Erstellung des Inhalts

Auf einen leeren Kalender für den Inhalt zu starren, ist eine beängstigende und unproduktive Art, die Woche zu beginnen, aber ein solider Workflow für die Erstellung von Inhalt kann Abhilfe schaffen.

Wenn Ihr Team keine definierten Themen hat, werden Brainstorming-Sitzungen ziellos, was zu Last-Minute-Beiträgen von geringer Qualität und schließlich zu Burnout führt. Dieser ständige Druck, neue Ideen von Grund auf zu entwickeln, zehrt massiv an Kreativität und Ressourcen.

Säulen geben Ihrem Team klare Rahmenbedingungen vor, wodurch die Entwicklung von Ideen für den Inhalt schneller und zielgerichteter erfolgt.

💡 Profi-Tipp: Beenden Sie die Panik bei der Frage „Was sollen wir posten?“, indem Sie Ihre Inhalte mit der Kalender-Ansicht von ClickUp planen. Sie können die Verteilung Ihrer Säulen für den gesamten Monat visualisieren, Inhalte für jedes Thema gebündelt erstellen und die Planung zu einer einfachen Drag-and-Drop-Aufgabe machen.

Bessere Zusammenarbeit und Abstimmung im Team

„Ist das die endgültige Version?“ „Wo sind die Markenrichtlinien dafür?“ Wenn Ihr Workflow für den Inhalt unzusammenhängend ist, sind die Übergaben zwischen Autoren, Designern und Social-Media-Managern von endlosen Hin- und Her-Kommunikationen und verpassten Terminen geprägt.

Diese Reibungsverluste verlangsamen den gesamten Produktionszyklus und führen zu Frustration im gesamten Team.

Sorgen Sie für nahtlose Übergaben, indem Sie Ihren Workflow um diese Säulen herum aufbauen. Wenn alle eine gemeinsame Sprache freigeben, wird die Zusammenarbeit im Team zum Kinderspiel.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, kann automatisch Leitlinien zu den Säulen aus Ihren Dokumenten extrahieren und besonders erfolgreiche Beiträge aus der Vergangenheit finden, sodass jedes Team-Mitglied genau dort, wo es arbeitet, den benötigten Kontext erhält. Aber das ist noch nicht alles. Brain kann auch gemeinsam mit Ihnen Ideen für Inhalte entwickeln und Beiträge entwerfen. ✨ Nutzen Sie ClickUp Brain, um Strategien für den Inhalt zu entwickeln, Ideen für Beiträge zu sammeln und sogar fertige Beiträge zu entwerfen

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich im Durchschnitt mit 6 Personen vernetzen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, täglich 6 wichtige Verbindungen anzusprechen, um wesentliche Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Herausforderungen sind real – ständige Nachfassaktionen, Versionsverwirrung und Lücken in der Sichtbarkeit untergraben die Produktivität des Teams, da die Mitarbeiter bei konzentrierter Arbeit alle zwei Minuten unterbrochen werden. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

Einfachere Nachverfolgung und -optimierung

Die Nachverfolgung von Likes und Kommentaren erfolgt zwar, aber Sie haben keine Ahnung, warum manche Beiträge erfolgreich sind, während andere scheitern? Ohne einen strategischen Rahmen sind Ihre Analysen nur ein Meer aus Zahlen, das keinen wirklichen Einblick darin bietet, was bei Ihrem Publikum Anklang findet.

Dadurch ist es unmöglich, fundierte Entscheidungen zu treffen, sodass Sie nur raten können, was als Nächstes funktionieren könnte.

Inhalt-Säulen erleichtern den Aufbau eines Rahmens für aussagekräftige Leistungsanalysen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Ansichten, die Metriken auf Säulenebene anzeigen. Indem Sie Ihre Workspace-Daten in visuelle Diagramme umwandeln, können Sie endlich wichtige Fragen beantworten wie: „Generiert unsere Säule ‚Bildung‘ mehr Website-Klicks als unsere Säule ‚Hinter den Kulissen‘?“ und diese Erkenntnisse für eine echte Optimierung des Inhalts nutzen. Nutzen Sie das Marketing-Dashboard von ClickUp, um Metriken in Echtzeit zu überprüfen

Gängige Arten von Inhalten in sozialen Medien

Sie wissen, dass Sie Säulen brauchen, haben aber keine Ahnung, wie diese aussehen sollten. An dieser Stelle kommen die meisten Teams ins Stocken, und diese Lähmung führt sie direkt zurück zu zufälligen Beiträgen. Machen Sie es sich nicht zu kompliziert – beginnen Sie mit bewährten Inhaltskategorien und passen Sie diese an Ihre Marke an.

Diese gängigen Säulentypen sind ein Ausgangspunkt, keine starre Formel. Nutzen Sie sie als Inspiration, um einen Inhalt-Mix zu erstellen, der Ihrem Publikum dient und Ihre Geschäftsziele erfüllt.

Informative Inhalte

Bei diesem Thema geht es darum, hilfreich zu sein. Dazu gehören Anleitungen, Tutorials, kurze Tipps, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Einblicke in die Branche.

Sie positionieren Ihre Marke als vertrauenswürdigen Experten und sind besonders effektiv für B2B-Unternehmen oder jede Marke mit einem Produkt, das eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert.

Auf LinkedIn schneiden informative Inhalte durchweg besser ab als werbliche Inhalte, wobei Anleitungen dreimal mehr Interaktion generieren als Produktankündigungen.

Inspirierende Inhalte

Schaffen Sie durch Brand Storytelling eine emotionale Verbindung zu Ihrem Publikum. Zu dieser Säule gehören Erfolgsgeschichten von Kunden, motivierende Zitate, inspirierende Inhalte sowie Beiträge, die die Mission und die Werte Ihrer Marke hervorheben.

Ein Wort der Vorsicht: Nutzen Sie diese Säule als Inspiration und nicht nur, um oberflächliche „Wohlfühl“-Beiträge zu erstellen.

Werbeinhalte

Hier sprechen Sie über Ihre Produkte und Dienstleistungen. Zu den Aktionen gehören Produktvorstellungen, Ankündigungen von Markteinführungen, Sonderangebote und Unternehmensnachrichten. Diese Säule ist zwar notwendig, sollte aber sparsam eingesetzt werden – eine gute Faustregel ist, sie auf unter 20 % Ihres gesamten Inhalts zu beschränken.

📚 Lesen Sie auch: Effektive Aktionen: Steigern Sie den Umsatz und stärken Sie die Markenbekanntheit

Inhalte für Community und Interaktion

Verwandeln Sie Ihre Follower von passiven Zuschauern in aktive Teilnehmer. Diese Säule, die sich auf das Engagement der Community konzentriert, soll die Interaktion mit dem Publikum anregen und umfasst nutzergenerierte Inhalte (UGC), Umfragen, Fragen und Antworten, Wettbewerbe sowie Kundenvorstellungen.

Dies ist äußerst effektiv, um Social Proof zu generieren und starke Beziehungen zu Ihren treuesten Fans aufzubauen.

Inhalt hinter den Kulissen

Verleihen Sie Ihrer Marke eine menschliche Note, indem Sie die Menschen und Prozesse zeigen, die dahinterstehen. Diese Säule bietet einen Einblick in Ihre Unternehmenskultur, stellt Mitglieder der Teams vor oder zeigt, wie Ihre Produkte hergestellt werden.

Sie schaffen Authentizität und Transparenz, was modernen Marken hilft, sich von der Masse abzuheben.

📚 Lesen Sie auch: Ihr Leitfaden zum Social-Media-Projektmanagement

So erstellen Sie Inhalte-Säulen für Social Media

Die Erstellung von Content-Säulen ist ein praktischer, schrittweiser Prozess, den jedes Team befolgen kann. Denken Sie daran, dass dies keine einmalige Übung ist – Ihre Säulen sollten lebendige, atmende Bestandteile Ihrer Strategie sein, die sich gemeinsam mit Ihrem Publikum und Ihrem Geschäft weiterentwickeln.

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Zielgruppe und Ihre Ziele

Sie können keine Inhalte erstellen, die Anklang finden, wenn Sie nicht wissen, an wen Sie sich wenden oder was Sie erreichen wollen. Ihre Säulen müssen an der Schnittstelle zwischen den Interessen Ihrer Zielgruppe und Ihren Geschäftszielen liegen.

Als Beispiel könnte man sagen, dass Ihre Zielgruppe beispielsweise Wert auf Nachhaltigkeit legt und Ihr Ziel darin besteht, die Bekanntheit Ihrer Produkte zu steigern. In diesem Fall könnte ein Schwerpunkt zum Thema „Nachhaltige Praktiken in unserer Branche“ diese Lücke effektiv schließen.

Schritt 2: Überprüfen Sie Ihre bestehenden Inhalte

Bevor Sie neue Säulen entwickeln, schauen Sie sich an, was Sie bereits erstellt haben. Welche Themen haben sich ganz natürlich herauskristallisiert? Welche Beiträge haben am besten funktioniert? Wo gibt es Lücken in Ihren Inhalten? Eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Arbeit verhindert, dass Sie bei Null anfangen müssen, und deckt oft überraschende Muster darüber auf, was Ihr Publikum liebt.

Schritt 3: Wählen Sie 3–5 Kernthemen aus

Die ideale Anzahl an Säulen liegt zwischen drei und fünf. Bei weniger als drei kann sich Ihr Inhalt repetitiv anfühlen, während bei mehr als fünf Ihr Fokus verwässert wird und die Verwaltung schwierig werden kann. Jede Säule sollte breit genug sein, um Dutzende von Beitragsideen zu generieren, aber spezifisch genug, um sich deutlich von den anderen abzuheben.

Hier ist ein kurzer Test für jede potenzielle Säule: Fallen dir mindestens zehn verschiedene Ideen für Beiträge ein, die zu diesem Thema passen? Wenn dir das schwerfällt, ist deine Säule möglicherweise zu eng gefasst.

💡 Profi-Tipp: Bringen Sie Ihr Team zusammen und sammeln Sie Ideen für die Erstellung von Content-Säulen und damit verbundenen Konzepten. Das geht ganz einfach mit den KI-gestützten ClickUp-Whiteboards, die nicht nur den Ideenaustausch erleichtern, sondern Ideen auch mit einem Klick in Aufgaben umwandeln. Sammeln Sie Ideen zum Inhalt und setzen Sie diese mit ClickUp Whiteboards um Sie können Mindmaps erstellen, inspirierende Screenshots anderer Marken hinzufügen und gemeinsam Ihren Inhalt-Rahmen entwerfen, bevor Sie ihn in Ihrem Workspace umsetzen. 🛠️ Sehen Sie, wie Dragonfruit Media ClickUp Whiteboards genutzt hat, um seine Planung für den Inhalt zu optimieren 👇

Schritt 4: Ordnen Sie die Säulen den Inhaltsformaten und Kanälen zu

Nicht jede Säule wird auf jeder Social-Media-Plattform gleich gut funktionieren. Beispielsweise könnten Ihre ausführlichen informativen Inhalte perfekt für ein LinkedIn-Karussell geeignet sein, würden aber als 15-sekündiges TikTok-Video wahrscheinlich nicht funktionieren.

Ebenso kann ein unterhaltsames Video mit Einblicken hinter die Kulissen auf Instagram Stories gut ankommen, auf einem Unternehmensblog jedoch fehl am Platz wirken.

Vermeiden Sie diese Diskrepanz, indem Sie eine einfache Matrix erstellen, die jede Säule den idealen sozialen Kanälen und Formaten zuordnet.

💡 Profi-Tipp: Mit der Tabellenansicht von ClickUp kannst du dies in einem tabellenartigen Format erstellen. Erstelle Spalten für „Säule“, „Kanal“ und „Format“, um deinen Plan für die Verteilung des Inhalts übersichtlich, umsetzbar und für das gesamte Team leicht nachvollziehbar zu gestalten. Visualisieren Sie Ihren Inhalt-Plan in automatisch aktualisierten, vorgefertigten Tabellenansichten in ClickUp

Schritt 5: Erstellen Sie Ihren Inhalt-Kalender

Nachdem Sie Ihre Säulen definiert und zugeordnet haben, ist es an der Zeit, Ihren Content-Kalender zu erstellen. Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Mischung aus Inhalten zu sorgen. So vermeiden Sie Fehler wie die Konzentration aller Aktionen auf eine Woche oder die Vernachlässigung einer Säule über einen ganzen Monat hinweg.

Sie haben bereits gesehen, wie Tools wie die ClickUp-Kalender-Ansicht Ihnen helfen, die Verteilung Ihrer Säulen zu visualisieren und Ihren Zeitplan ganz einfach neu auszubalancieren. Sie können Aufgaben per Drag & Drop auf neue Termine verschieben, um eine ausgewogene Mischung zu gewährleisten.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um dies umzusetzen. Erstellen Sie beispielsweise eine Automatisierung, die den Verantwortlichen für den Inhalt benachrichtigt, wenn für die kommende Woche noch kein Beitrag zu einem bestimmten Thema geplant wurde, damit Sie Lücken schließen können, bevor sie entstehen.

Erhalten Sie weitere Informationen darüber, wie Marketing-Teams ClickUp-Automatisierungen nutzen:

🦸🏻‍♀️ Stellen Sie ein Team von ClickUp-Superagenten zusammen , das Sie bei jedem Schritt unterstützt. Das sind Ihre KI-Teamkollegen, die mit dem vollständigen Kontext aus Ihrer Arbeit und den verbundenen Apps arbeiten und rund um die Uhr verfügbar sind. Content Gap Analyzer – Identifiziert verpasste Chancen für den Inhalt, indem Ihre Website mit der Berichterstattung der Konkurrenz und der Nachfrage nach Keywords verglichen wird

Keyword-Research-Analyst — Erstellt Keyword-Cluster und priorisiert Themen anhand von Suchabsicht, Schwierigkeitsgrad und Potenzial

Social Trend Spotter — Beobachtet soziale Plattformen, um aufkommende Themen und Unterhaltungen zu identifizieren, die für Ihre Zielgruppe von Interesse sind

Inhalt-Kalender-Planer – Erstellt Redaktionskalender mit empfohlenen Themen, Veröffentlichungsterminen und Kanälen für die Verteilung

Blogpost-Entwerfer — Erstellt strukturierte erste Entwürfe für Blogposts auf der Grundlage einer Themenbeschreibung oder von Stichwörtern

Brand Voice Writer — Erstellt Marketinginhalte in verschiedenen Formaten und sorgt dabei für einen einheitlichen Markenton und eine konsistente Botschaft

Spezialist für Content-Repurposing — Wandelt einen einzelnen Inhalt in verschiedene Formate für unterschiedliche Kanäle um

Content Management Agent — Überprüft vorhandene Inhalte und hebt Beiträge hervor, die optimiert oder aktualisiert werden müssen

Marketing Analytics Agent — Aggregiert Marketing-Leistungsdaten zur Nachverfolgung der Wirkung von Inhalten und zur Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten Finden Sie Ihren nächsten KI-Teamkollegen in der umfassenden Bibliothek der KI-Agenten für Marketing in ClickUp!

Beispiele für Inhalte von echten Marken

Ein Blick darauf, wie etablierte Marken ihre Social-Media-Inhalte strukturieren, kann das Konzept der Content-Säulen viel verständlicher machen. Hier sehen Sie, wie bekannte Marken Content-Säulen nutzen, um ihre Social-Media-Strategie voranzutreiben. Achten Sie darauf, wie ihre Säulen auf ihre jeweilige Zielgruppe und Markenidentität zugeschnitten sind.

Duolingo: Die Sprachlern-App hat sich auf TikTok und Instagram eine der bekanntesten Social-Media-Präsenzen aufgebaut, indem sie ihre Inhalte auf Humor und Community-Engagement ausrichtet. Ihre Säulen sind ein Paradebeispiel für die gelungene Verbindung von Unterhaltung, Produktinformation und Kommentaren zur Popkultur. Das ikonische Eulen-Maskottchen sorgt für virale, meme-taugliche Inhalte, die auf subtile Weise den Wert des Sprachlernens unterstreichen.

Glossier: Diese Beauty-Marke gliedert ihre Inhalte in vier Säulen: Aufklärung, Unterhaltung, Community und Aktion. Durch die starke Betonung von nutzergenerierten Inhalten – also dem Teilen von Fotos und Erfahrungen echter Benutzer – ist die Community zu ihrer herausragenden Säule geworden.

HubSpot: Als B2B-Marketing- und Vertriebsplattform stützt sich HubSpot stark auf informative Content-Säulen wie Marketing-Tipps, Vorlagen, Webinare und Anleitungen für Marketer und Teams. Darüber hinaus integriert das Unternehmen Aktionseinhalte in Form von Produktschulungen sowie Einblicke hinter die Kulissen , die die Unternehmenskultur und Teaminitiativen präsentieren. Dieser Ansatz positioniert HubSpot in erster Linie als vertrauenswürdigen Branchen-Experten und erst in zweiter Linie als Produktanbieter.

Gymshark: Die Fitnessbekleidungsmarke kombiniert Community- und Interaktionsinhalte (nutzergenerierte Trainingsinhalte und Kooperationen mit Influencern), inspirierende Inhalte (Fitness-Reisen und Challenges wie die 66-Day Challenge) sowie Aktionseinhalte rund um neue Produktveröffentlichungen. Indem Gymshark Inhalte von Creatoren und Benutzern aktiv verbreitet, macht das Unternehmen sein Publikum zu einer ständigen Quelle für authentisches Brand Storytelling.

Sobald Sie Ihr Rahmenwerk für Content-Säulen festgelegt haben, ist die Auswahl der richtigen Social-Media-Management-Tools entscheidend für die effiziente Umsetzung Ihrer Strategie. Dieses Video stellt verschiedene Plattformen vor, die Agenturen dabei helfen können, ihre Workflows rund um Content-Säulen über mehrere Clients und Kanäle hinweg zu optimieren.

So messen Sie die Leistung von Inhalten

Die Analyse auf Säulenebene unterscheidet taktisches Social-Media-Management von strategischem Content-Marketing. Sie ermöglicht es Ihnen zu erkennen, welche Themen tatsächlich zu Geschäftsergebnissen führen, sodass Sie auf das setzen können, was funktioniert, und das streichen, was nicht funktioniert.

Anstatt sich in oberflächlichen Metriken zu verlieren, sollten Sie sich darauf konzentrieren, die Nachverfolgung dieser Schlüssel-Leistungskennzahlen für jede Ihrer Content-Säulen durchzuführen:

Kennzahl Was sich daraus ergibt Interaktionsrate nach Säule Welche Themen und Inhalte finden bei Ihrem Publikum den größten Anklang? Inhaltsvolumen nach Säule Unabhängig davon, ob Sie langfristig einen gesunden und ausgewogenen Inhalt aufrechterhalten Konversionsrate nach Säule Welche Themen sind am effektivsten, um greifbare Ergebnisse im Business wie Leads oder Verkäufe zu erzielen?

Eine monatliche oder vierteljährliche Auswertung dieser Daten bietet weitaus mehr strategischen Wert, als sich mit täglichen Schwankungen zu beschäftigen. Sie können aufhören zu raten und stattdessen datengestützte Entscheidungen über Ihre Strategie für den Inhalt treffen.

Die ClickUp-Vorlage für das Content-Management hilft dabei, ein zuverlässiges und effektives System für die Planung, Organisation und Nachverfolgung von Inhalten aufzubauen. Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren und verwalten Sie alle Ihre Inhalte von einem Ort aus mit der Content-Management-Vorlage von ClickUp Die integrierten Features, wie benutzerdefinierte Status und Felder, ermöglichen es Ihnen, jeden Inhalt von der Idee bis zur Veröffentlichung zu kategorisieren und dessen Fortschritt zu überwachen.

Entwickeln und umsetzen Sie Ihre Strategie für den Inhalt mit ClickUp

Content-Pillars sind die Lösung für den verstreuten, inkonsistenten und reaktiven Ansatz, unter dem so viele Social-Media-Teams leiden. Sie bieten einen strategischen Rahmen, der Ordnung und Sinn in Ihre Inhalte bringt und alles von der Ideenfindung und Erstellung bis hin zur Zusammenarbeit und Messung leitet.

Säulen funktionieren jedoch nur, wenn Ihr Team sie konsequent anwendet.

Die letzte Hürde ist oft die Zersplitterung der Tools. Ihre Säulendefinitionen befinden sich in einem Dokument, Ihr Kalender in einer anderen App, Ihre Aufgaben an einem anderen Ort und Ihre Analysen auf einer weiteren Plattform. Diese Kontextzersplitterung – wenn Teams Stunden damit verschwenden, in unverbundenen Apps nach Informationen zu suchen und Aktualisierungen auf mehreren Plattformen zu wiederholen – beeinträchtigt die Produktivität. Führen Sie alles im konvergierten KI-Arbeitsbereich von ClickUp zusammen.

Sind Sie bereit, Ihre gesamte Strategie für Content-Säulen an einem Ort zu organisieren – von der übergeordneten Planung in Dokumenten über detaillierte Aufgaben in Ihrem Kalender bis hin zu Leistungsdaten in Dashboards? Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp. ✨

Häufig gestellte Fragen

Die meisten Marken erzielen Erfolg mit drei bis fünf Säulen. Beginnen Sie mit drei soliden Themen und erwägen Sie eine Erweiterung auf fünf, sobald Ihr Prozess zur Erstellung von Inhalt reibungslos läuft.

Das Grundgerüst ist dasselbe, aber die Themenbereiche unterscheiden sich. Ein B2B-Softwareunternehmen könnte beispielsweise Themenbereiche wie „Hacks zur Produktivität“ und „Integrationsanleitungen“ haben, während eine B2C-Modemarke Themen wie „Outfit des Tages“ und „Nachhaltige Stoffe“ verwenden könnte.

Stellen Sie sich Ihre Säulen als die Rezepte in Ihrem Kochbuch und Ihren Inhalt-Kalender als Ihren wöchentlichen Plan vor. Die Säulen geben vor, was Sie erstellen können, während der Kalender festlegt, wann Sie ihn freigeben, um das Engagement Ihres Publikums zu steigern.