So bauen Sie eine Community mit hoher Beteiligung auf: Das End-to-End-Handbuch

Was ist ein Community-Engagement-Leitfaden?

Ein Community-Engagement-Leitfaden ist ein praktischer, umfassender Leitfaden, der Ihrem Team genau zeigt, wie Sie Ihre Community-Programme gestalten, durchführen und skalieren können, um bestimmte Geschäftsziele zu erreichen.

Es definiert Ihre Zielgruppen-Personas, den Zweck der Community und den Weg vom ersten Kontakt bis zur Fürsprache. Dieses gemeinsame Handbuch beschreibt die Rituale, Kampagnen, Workflows, Rollen und Metriken, mit denen Sie Ihre Mitglieder aktiv halten und auf Ihre Produktstrategie ausrichten können.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept der Communitys reicht Tausende von Jahren zurück. Die alten Zünfte im mittelalterlichen Europa waren frühe Formen von Berufsgemeinschaften, in denen Handwerker ihr Wissen austauschten, sich gegenseitig unterstützten und die Qualität regulierten.

Warum Marken ein Handbuch brauchen

Klarheit über Ziele, Botschaften und das Auftreten Ihres Teams schafft eine starke Community. Sie benötigen ein Handbuch, um:

Schaffen Sie vorhersehbare Erfahrungen: Stellen Sie sicher, dass jedes neue Mitglied die gleiche herzliche Begrüßung und den gleichen Weg zum Wert erhält.

Schützen Sie den Ruf Ihrer Marke: Legen Sie Regeln für den Umgang mit Fehlern und Eskalationen fest, damit diese nicht zu Krisen eskalieren.

Priorisieren Sie knappe Ressourcen: Konzentrieren Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter auf wirkungsvolle Programme, statt auf das Löschen von Bränden.

Skalierbare Programme: Verwandeln Sie ein erfolgreiches Webinar in eine vierteljährliche Reihe.

Messen Sie, was wichtig ist: Verknüpfen Sie Community-Aktivitäten mit Produktakzeptanz, Kundenbindung und Umsatz.

Schließen Sie die Feedbackschleife: Erfassen Sie Signale von Mitgliedern und leiten Sie diese schnell an die Produkt-, Marketing- und Kundendienstabteilung weiter.

Schritt-für-Schritt-Leitfaden für das Engagement in der Community

Befolgen Sie diesen Fahrplan, um Ihre Community-Engagement-Arbeit besser zu planen, Mitglieder schneller zu aktivieren und die Nachverfolgung der Auswirkungen Ihrer Maßnahmen im Zuge der Skalierung durchzuführen. 👇

Schritt 1: Definieren Sie den Zweck und den Erfolg Ihrer Community

Machen Sie sich zunächst klar, warum Ihre Community existiert und wie sie Ihr Produkt und Ihr Unternehmen unterstützt. Verankern Sie Ihr Ziel in einer bestimmten Zielgruppe, einem zentralen Wertversprechen und einem messbaren Ergebnis des Geschäfts.

Einige Beispiele für eine klare Zielsetzung:

Ein Zuhause für PMMs, die unsere Plattform nutzen, um Launch-Strategien freizugeben und sich gegenseitig zu unterstützen, damit sie schneller liefern und länger bei uns bleiben.

Eine Entwickler-Community, in der Start-up-Gründer Erfahrungen aus der Praxis austauschen, Feedback zu neuen Features geben und die Form unserer Roadmap mitbestimmen.

Ein Kundenerfolgs-Hub, in dem Administratoren sich gegenseitig bei der Fehlerbehebung bei der Implementierung helfen und Best Practices zur Verbesserung der Kundenbindung fördern.

Definieren Sie dann, wie Erfolg in zwei Ebenen aussieht:

Auf Community-Ebene: Aktive Mitglieder, regelmäßige Mitwirkende, Fürsprecher, Programmteilnahme

Auf Geschäftsniveau: Aktivierung, Einführung von Features, Kundenbindung, Expansion, Weiterempfehlungen

🚀 Vorteil von ClickUp: Legen Sie Ihre Ziele und Pläne mit ClickUp Whiteboards auf einer visuellen Leinwand fest: Haftnotizen , um festzuhalten, für wen die Community gedacht ist, welche Probleme Sie lösen, welche Verhaltensweisen am wichtigsten sind und welche Risiken wie z. B. geringe Beteiligung bestehen.

Verbindungsglieder zeigen, wie das von Ihnen gewünschte Verhalten zu den von Ihnen benötigten Ergebnissen führt.

Textfelder, um jede Metrik mit einem Einzelziel und einem Zeitrahmen zu beschreiben (z. B. 10 % Beiträge in Woche 1). Sie können diese dann in , um jede Metrik mit einem Einzelziel und einem Zeitrahmen zu beschreiben (z. B. 10 % Beiträge in Woche 1). Sie können diese dann in ClickUp-Aufgaben umwandeln, sodass Ihre Strategie direkt in die Umsetzung übergeht. Erfassen Sie Mitgliedererfahrungen, Meilensteine und Kontaktpunkte direkt auf ClickUp-Whiteboards.

Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Mitglieder-Personas mit Priorität

Bevor Sie versuchen, das Engagement zu steigern, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, wen Sie eigentlich ansprechen möchten. Behandeln Sie Community-Personas mit derselben Sorgfalt wie Produkt- oder Marketing-Personas, aber orientieren Sie sich dabei am Verhalten der Community.

Erstellen Sie in ClickUp Docs ein „Community-Personas-Dokument” mit Abschnitten wie Profil, Motivationen, Verhaltensweisen, Programme und Risiken. Darin können Sie die wesentlichen Informationen zu jedem Profil speichern:

Wer sie sind: Rolle, Dienstalter, Größe des Unternehmens, primäre Anwendungsfälle

Was sie motiviert: Anerkennung, Antworten, Verbindung zu Gleichgesinnten, Einfluss

Was sie daran hindert: Zeit, Selbstvertrauen beim Posten, Produktkenntnisse, Einschränkungen

Was Erfolg in der Community bedeutet (z. B. monatlich 3 von Kollegen geprüfte Lösungen erhalten, Frameworks freigeben und Sichtbarkeit gewinnen)

Beginnen Sie mit 2–3 Kernpersönlichkeiten, zum Beispiel:

Onboarding-Eigentümer (CS/Ops) , die schnelle Antworten und Implementierungsvorlagen benötigen

Power-Benutzer oder Ersteller , die sich Sichtbarkeit, frühzeitigen Zugang und Einfluss auf die Roadmap wünschen

Vielbeschäftigte Führungskräfte, die selten Beiträge veröffentlichen, aber einen hohen Wert und einen Nachweis der Wirkung wünschen.

Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung benötigen, wenden Sie sich an ClickUp Brain. Der KI-gestützte Assistent hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie Ihre erste Version jeder Persona anhand realer Erkenntnisse aus dem Workspace.

Zusammenfassung von Verhaltensweisen und Feedback , um Personas auf Daten zu stützen

Vorschläge für maßgeschneiderte Ideen zur Interaktion mit Inhalten und messbare Indikatoren für den Erfolg und messbare Indikatoren für den Erfolg

Personas nebeneinander vergleichen , um Lücken, Überschneidungen und einzigartige Chancen zu erkennen

Personas in umsetzbare Checklisten für Inhalte, Ereignisse oder Community-Programme umwandeln

Verwenden Sie ClickUp Brain, um eine einheitliche Persona-Vorlage zu erstellen, die Ihr Team wiederverwenden kann.

🧠 Wissenswertes: Im England des 17. Jahrhunderts fungierten Kaffeehäuser als egalitäre Meeting-Spaces, an denen Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft zusammenkamen, um über Politik, Philosophie und aktuelle Ereignisse zu diskutieren. Diese „Penny-Universitäten” trugen dazu bei, den Austausch von Ideen und gedruckten Nachrichten anzuregen, und legten sogar einen Teil des Grundsteins für die britischen Finanzmärkte.

Schritt 3: Erstellen Sie einen Trichter für Ihr Community-Engagement

Betrachten Sie das Wachstum Ihrer Community als einen produktgesteuerten Prozess, bei dem die Mitglieder verschiedene Phasen durchlaufen. Sie müssen klar definieren, was jede Phase in Ihrem Kontext bedeutet und welche Verhaltensweisen die Menschen voranbringen.

Hier ist ein einfacher Trichter:

Bekanntheit: Mitglieder entdecken die Community über E-Mails, produktinterne Aufforderungen, Onboarding oder soziale Kanäle. Aktivierung: Neue Mitglieder treten bei und führen eine erste sinnvolle Aktion durch, z. B. ein Vorstellungsbeitrag oder die Teilnahme an einem Ereignis. Beitrag: Aktive Teilnehmer schaffen einen Wert, indem sie anderen Mitgliedern antworten, Vorlagen freigeben oder Sitzungen veranstalten. Fürsprache: Top-Mitwirkende stärken die Community, indem sie Erfolgsgeschichten teilen, andere weiterempfehlen, gemeinsam Inhalte erstellen oder sich Beratungsgruppen anschließen.

Entscheiden Sie für jede Phase Ihrer Community-Entwicklung über zwei Dinge:

Was jemanden in diese Phase bringt: Es könnte eine bestimmte Handlung sein, wie der Beitritt zur Community, das Posten einer Vorstellung oder die Teilnahme am ersten Ereignis.

Engagement-Auslöser: Dinge, die sie auf ihrer Reise vorantreiben. Dies können maßgeschneiderte Aktionen sein, wie das Versenden einer Willkommens-DM und das Tagging in einem Einführungs-Thread, was zur ersten Interaktion anregt.

🚀 Vorteil von ClickUp: Erwecken Sie Ihren Engagement-Trichter mit ClickUp Mindmaps zum Leben. Erstellen Sie eine Mindmap mit den Kernknotenpunkten wie Bekanntheit, Aktivierung, Beitrag und Fürsprache. Unter jedem Knoten verzweigen Sie sich: Kanäle (wo sie entdecken oder sich engagieren)

Wichtige Verhaltensweisen (was sie tun)

Auslöser/Programme (was Sie tun, um sie voranzubringen) Wandeln Sie Map-Bereiche direkt aus ClickUp Mindmaps in Aufgaben um

Schritt 4: Erstellen Sie einen 90-Tage-Kalender für Ihre Community-Aktivitäten

Sobald der Trichter klar ist, entwerfen Sie einen 90-Tage-Kalender, der Ihre Personas und die verschiedenen Trichterphasen gezielt unterstützt.

Kombinieren Sie verschiedene Arten von Ereignissen, um die Community lebendig und abwechslungsreich zu gestalten, zum Beispiel:

AMAs oder Q&A-Sessions: Live-Chats mit Gründern, Produktexperten oder Gastrednern

Produktvorstellungen/Demos: Regelmäßige Sitzungen, bei denen neue Features oder Anwendungsfälle vorgestellt werden.

Herausforderungen oder Wettbewerbe: Von Mitgliedern initiierte Aktivitäten (z. B. beste Hackathon-Projekte und Schreibwettbewerbe)

Newsletter oder Blog-Zusammenfassungen: Kuratierte Updates mit den wichtigsten Diskussionen, Ressourcen oder Ankündigungen

Peer-Gruppen: Kleine Treffen (branchenspezifisch oder nach Rollen) zum Networking und zum Support

Verwenden Sie eine Vorlage für einen Inhaltsplan, um die Häufigkeit Ihrer Beiträge festzulegen und so für Konsistenz zu sorgen:

Wöchentlich: Begrüßungs-/Vorstellungs-Thread oder ein taktischer Beitrag Monatlich: AMA, Deep-Dive-Sitzung, Mitwirkender im Rampenlicht oder Feedback-Thread Vierteljährlich: Große thematische Initiative (z. B. „Playbook-Monat“, „Launch Lab“)

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop und planen Sie sie, um die Workload über mehrere Wochen hinweg in der ClickUp-Kalender-Ansicht auszugleichen.

Mit der Kalenderansicht von ClickUp können Sie diesen Plan in einen visuellen Zeitplan umsetzen. Erstellen Sie ihn in Ihrer Liste „Community-Programme” und ordnen Sie dann jede Aktivität zu: wöchentliche Begrüßungs-Threads, monatliche AMAs, Produktdemos, Peer-Group-Treffen und vierteljährliche Herausforderungen als einzelne Aufgaben mit festgelegten Terminen.

Die Plattform zeigt diese automatisch im Kalender an, und Sie können Ereignisse per Drag & Drop verschieben, um sie neu zu planen, ohne Ihren Rhythmus zu unterbrechen. Legen Sie wiederholende Aufgaben, wie wöchentliche Einführungen oder monatliche Newsletter, als wiederholende Aufgaben in ClickUp fest, um sie zu automatisieren.

💡 Profi-Tipp: Kategorisieren Sie jedes Ereignis mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern und AI-Feldern mit Details wie „Persona Target“, „Phase“ und „Channel“. Erfassen Sie wichtige Details und machen Sie sie über Benutzerdefinierte Felder leicht sichtbar.

Schritt 5: Erstellen Sie Ihre Moderations- und Engagement-Richtlinien

Legen Sie klare Regeln für die Beteiligung und Moderatorenprotokolle fest. Behandeln Sie dabei drei Hauptbereiche:

1. Tonfall und Stimme

Wie Ihre Marke in der Community „spricht“ im Vergleich zum Marketing (z. B. offener, weniger ausgefeilt)

Was Sie zu erledigen haben und was Sie vermeiden sollten, einschließlich dessen, was gefördert wird (Empathie, Klarheit, Konkretheit) und was nicht (Sarkasmus, Abweisendes Verhalten, Übermäßiger Gebrauch von Fachjargon).

2. Eskalationsregeln

Was wird an den Support, die Rechtsabteilung, die PR-Abteilung oder die Produktabteilung weitergeleitet?

Wie schnell Moderatoren auf sensible Probleme reagieren sollten

Drei-Strikes-Regel (aufklären, Achtung, entfernen)

3. Rollenerwartungen

Wer ist für Genehmigungen, Interventionen, die Beantwortung von Produktfragen und das Schließen von Schleifen verantwortlich?

Zeitliche Erwartungen (z. B. tägliche Überprüfung, Threads mit Priorität innerhalb von 2 Stunden und Plan für die Wochenendbetreuung)

Erstellen Sie ein ClickUp-Dokument mit dem Titel „Richtlinien für die Moderation und das Engagement in der Community” mit Abschnitten zu Tonfall, Eskalationsmatrix, rollenspezifischen Erwartungen und Beispielantworten. ClickUp Brain kann vorab genehmigte Antwortvorlagen generieren, die Ihren Tonfallrichtlinien entsprechen.

Bitten Sie ClickUp Brain in ClickUp-Dokumenten, Vorlagen für Ihre Tonfallrichtlinien mit Antworten für verschiedene Szenarien zu erstellen.

Sie können sogar um verschiedene Antwortvarianten für häufige Community-Szenarien bitten (Verwirrung über Features, leichte Frustration, großes Lob, themenfremde Threads), damit Moderatoren konsistent, aber nicht roboterhaft bleiben. ​

Notiz: ClickUp Brain kann Ihnen auch dabei helfen, die richtigen Aufforderungen zu generieren.

📌 Beispiele für Fragen: Erstellen Sie einen Abschnitt für unseren Leitfaden zur Community-Moderation, in dem Sie den Ton und die Stimme der Marke beschreiben, und verwenden Sie dabei eine freundliche, professionelle und zugängliche Sprache.

Erstellen Sie eine Eskalationsmatrix für Community-Probleme, einschließlich Szenarien mit geringer, mittlerer und hoher Schwere, und legen Sie fest, wer auf jeder Ebene benachrichtigt werden soll.

Bieten Sie drei alternative Antworten für Mitglieder, die Fragen zu einem Feature des Produkts haben, das sie nicht verstehen, und halten Sie dabei unsere Tonfallrichtlinien ein.

Schritt 6: Starten Sie Workflows für das Engagement

Mit diesen Grundlagen können Sie nun wiederholbare Workflows erstellen, die Menschen durch Ihren Engagement-Trichter führen.

Wichtige Workflows, die Sie implementieren sollten:

Willkommenskampagne: Senden Sie neuen Mitgliedern in den ersten Wochen eine Reihe von Onboarding-Nachrichten (oder E-Mails), in denen Sie ihnen Ressourcen vorstellen und ihnen erklären, wie sie loslegen können.

Wöchentliche Engagement-Loops: Veröffentlichen Sie jede Woche eine unterhaltsame Aufforderung oder Frage (z. B. „Welchen Tipp würden Sie neuen Mitgliedern freigeben?“) und fassen Sie anschließend die Antworten zusammen.

Aufforderungen zur Bereitstellung von Inhalten: Laden Sie Mitglieder dazu ein, Blogbeiträge, Erfolgsgeschichten oder Tutorials einzureichen; erstellen Sie Aufgaben für Ihr Team, um die besten Beiträge zu prüfen und zu veröffentlichen.

Workflows für Ersteller/Botschafter: Identifizieren Sie Power-User und richten Sie Workflows ein, um sie anzuerkennen. Senden Sie beispielsweise Aufgaben an Manager, um Botschafter in Newslettern zu erwähnen oder sie als Moderatoren für Ereignisse zuzuweisen.

Anstatt nun jeden Kontaktpunkt manuell zu verfolgen, können Sie ClickUp Automatisierungen die Arbeit abnehmen. Sie können benutzerdefinierte Workflows mit Auslösern (z. B. erstellte Aufgabe oder Unteraufgabe, Statusänderungen, Fälligkeitsdaten oder Startdaten), Bedingungen und Aktionen (z. B. KI-Assign, Kommentar hinzufügen, Channel-Nachricht oder Direktnachricht senden) erstellen.

Umschalten Sie auf die gewünschte Automatisierung oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

Richten Sie beispielsweise eine Automatisierung ein, sodass bei Beitritt eines Mitglieds (oder beim Ausfüllen eines Formulars) eine Willkommensaufgabe erstellt und einem Moderator zugewiesen wird. Verwenden Sie wiederkehrende Automatisierungen, um wöchentliche Diskussionsbeiträge zu planen. Und verschieben Sie Aufgaben basierend auf Auslösern in verschiedene Status (z. B. „Eingeladen“, „Vorstellung gepostet“, „Ereignis beigetreten“, „Zu Creator Track eingeladen“).

🔍 Wussten Sie schon? Die ersten Online-Communities entstanden in den 1970er Jahren mit Systemen wie PLATO und dem Computerized Bulletin Board System (CBBS). In den 1980er Jahren ermöglichten BBS und andere kommerzielle Dienste Enthusiasten das Freigeben von Code, Ratschlägen und Ideen und legten damit den Grundstein für die modernen Internet-Communities, wie wir sie heute kennen.

Schritt 7: Sammeln Sie Feedback und Erkenntnisse aus der Community

Die Community ist eine Live-Feedback-Engine, und Ihre Aufgabe ist es, diese Signale zu erfassen, zu strukturieren und weiterzuleiten. Nutzen Sie mehrere Feedback-Oberflächen, wie zum Beispiel:

Umfragen und Schnellabstimmungen in Community-Kanälen, um Themen, Interesse an Features oder Zufriedenheit zu testen.

Umfragen für tiefere Einblicke in die Einarbeitung, die Benutzerfreundlichkeit von Produkten oder die Zufriedenheit mit Programmen

Fragen im NPS-Stil zur Nachverfolgung der Stimmung im Laufe der Zeit

Spezielle Engagement-Threads wie „Was hat Sie diese Woche besonders geärgert?“ oder „Was ist Ihr Traum-Feature für X?“

Nutzen Sie ClickUp-Formulare, um strukturiertes Feedback zu sammeln und Antworten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Passen Sie Ihre ClickUp-Formulare mit verschiedenen Fragetypen benutzerdefiniert an, um aussagekräftiges Feedback zu sammeln und dieses in umsetzbare Schritte umzuwandeln.

So können Sie es praktisch anwenden:

Erstellen Sie Umfragen oder Fragen zur Kundenzufriedenheit mit Multiple-Choice- oder Dropdown-Feldern, um das Interesse oder die Zufriedenheit Ihrer Mitglieder zu messen.

Erstellen Sie detaillierte Umfragen mit Text-, Bewertungs-, Nummer- und Langform-Formularen, um Einblicke in die Onboarding-Erfahrung, die Benutzerfreundlichkeit des Produkts oder das Feedback zum Community-Programm zu gewinnen.

Fügen Sie ein Feld für Bewertungen oder Nummern hinzu , um NPS- oder Stimmungsdaten zu erfassen.

Verwenden Sie Langtextfelder für offenes Feedback (z. B. „Welche Features würden Sie sich wünschen?“).

Richten Sie Automatisierungen ein, damit bestimmte Reaktionen (z. B. niedrige Stimmungswerte, Fehlerberichte, Funktionsanfragen) automatisch Aufgaben an das richtige Produkt-, Kundendienst- oder Community-Mitglied zuweisen.

Schritt 8: Messen Sie den Erfolg Ihres Engagements

Gehen Sie über oberflächliche Metriken wie „Gesamtzahl der Mitglieder” hinaus und konzentrieren Sie sich auf Indikatoren, die mit tatsächlichem Verhalten und geschäftlichen Auswirkungen verbunden sind. Hier sind einige wichtige Metriken für das Engagement in Ihrer Community:

Reichweite und Aktivierung: Prozentsatz der Neukunden, die der Community beitreten oder innerhalb der ersten 7 bis 14 Tage Beiträge oder Kommentare veröffentlichen.

Tiefe des Engagements: Anzahl der wöchentlich/monatlich aktiven Mitglieder und Beiträge, Kommentare, Direktnachrichten und Reaktionen pro aktivem Mitglied

Beiträge und Fürsprache: Anzahl der einzelnen Mitwirkenden, Umfang der von Mitgliedern erstellten Inhalte, Empfehlungen, Erfahrungsberichte und gemeinsame Marketingaktivitäten

Geschäftsergebnisse: Zusammenhang zwischen Community-Beteiligung und Produktakzeptanz, Kundenbindung oder Expansion für bestimmte Segmente

Wählen Sie eine Handvoll Frühindikatoren für Ihre ersten 90 Tage aus und überprüfen Sie diese regelmäßig.

Führen Sie die Nachverfolgung dieser Marketing-KPIs in den ClickUp-Dashboards durch. Richten Sie ein Dashboard „Community Health & Engagement” mit diesen anpassbaren Karten ein:

Liste der Aufgaben zum Auflisten von Aufgaben wie Beiträgen neuer Mitglieder, Kommentaren oder Empfehlungen

Berechnungskarte zur Berechnung von Metriken wie dem Prozentsatz neuer Kunden, die der Community beitreten, dem durchschnittlichen NPS oder den Konversionsraten

KI-Zusammenfassungskarte zur Erstellung einer hochrangigen Zusammenfassung des Zustands und des Engagements der Community

Erhalten Sie diese Zusammenfassungen schneller mit KI-Zusammenfassungen in ClickUp-Dashboards.

🧠 Wissenswertes: Im alten Rom waren Collegia (kleine soziale Gruppen) Anbieter von Support, Networking und gegenseitiger Hilfe und fungierten damit im Wesentlichen als Vorläufer von Programmen zur Förderung des gesellschaftlichen Engagements.

Schritt 9: Skalieren Sie Ihre Community mit KI

Wenn Ihre Community wächst, wird es unmöglich, das Engagement manuell aufrechtzuerhalten. Hier hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, wiederholende Arbeiten zu automatisieren, Inhalte zu generieren und Erkenntnisse aus Ihrem gesamten Workspace zu gewinnen.

Da es sich in Ihrem Workspace befindet, ist es kontextsensitiv und versteht Ihre Projekte, Mitgliedersegmente und früheren Unterhaltungen. Auf diese Weise erhalten Sie Antworten, die speziell auf die tatsächlichen Aktivitäten und Bedürfnisse Ihrer Community zugeschnitten sind.

Sehen wir uns an, welche Aufgaben Sie mit ClickUp optimieren können.

Wöchentliche Impulse für das Engagement

Bitten Sie ClickUp Brain, wöchentlich neue Engagement-Aufforderungen basierend auf den Aktivitäten Ihrer Community zu generieren.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Folgendes zu tun:

Entwickeln Sie neue Ideen für Diskussionen, Umfragen und Mehrwertangebote auf der Grundlage der Themen, über die die Mitglieder sprechen.

Entwerfen Sie wöchentliche Aufforderungen oder Inhalte direkt in Aufgaben oder Dokumenten.

Zusammenfassungen der AMA-Sitzungen

Nutzen Sie ClickUp AI Fields, um konsistente Informationen zu Aufgaben zu erstellen, wiederholende Arbeiten zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.

Verwandeln Sie rohe AMA-Unterhaltungen in umsetzbare Erkenntnisse, indem Sie ClickUp Brain für folgende Zwecke nutzen:

Übertragen Sie Protokolle zu Ereignissen, Notizen zu Meetings oder Chat-Zusammenfassungen in ClickUp und lassen Sie sie automatisch zu übersichtlichen Zusammenfassungen zusammenfassen.

Verwenden Sie ClickUp AI-Felder , um Highlights, Themen und Fragen der Mitglieder in einem strukturierten Format konsistent zu erfassen. in einem strukturierten Format konsistent zu erfassen.

Verwandeln Sie Erkenntnisse in Folgemaßnahmen für Produkt- oder Support-Teams.

Automatisches Taggen von Unterhaltungen

Bitten Sie ClickUp Brain, Community-Beiträge zu überprüfen und jeden Beitrag automatisch nach Persona, Thema, Dringlichkeit und Typ zu taggen.

ClickUp Brain kann:

Verwenden Sie KI-Felder, um Feedback , Feature-Anfragen, Lob und Probleme zu kategorisieren.

Gruppieren Sie Community-Signale nach Persona, Thema oder Dringlichkeit.

Wenden Sie die Kategorisierung in großem Umfang auf Threads oder Übermittlungen mit hohem Volumen an.

Moderation und Stimmungsanalyse

Verwenden Sie ClickUp Brain, um die Absicht hinter jeder Nachricht zu erkennen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um:

Führen Sie die Nachverfolgung allgemeiner Stimmungsänderungen im Zusammenhang mit Produkteinführungen , Preisänderungen, Onboarding-Updates und anderen Ereignissen durch.

Erkennen Sie aufkommende Probleme , bevor sie zu Abwanderungsfaktoren werden.

Priorisieren Sie Maßnahmen dort, wo die Frustration der Mitglieder am größten ist.

Verwenden Sie Stimmungs- oder Stichworterkennung, um bedenkliche Kommentare oder Aufgaben zu kennzeichnen.

10 bewährte Taktiken für das Community-Engagement

Nutzen Sie diese Tricks als Plug-and-Play-Maßnahmen in Ihrem 90-Tage-Plan. Kombinieren Sie jeweils zwei bis drei davon mit klaren Eigentümern und Metriken für durchgängige Kundenerlebnisse. 📊

Führen Sie eine Willkommens-Triage durch: Begrüßen Sie neue Mitglieder, stellen Sie Schnellstart-Dokumente bereit und bieten Sie einen 1:1-Einführungstermin an. Veranstalten Sie kurze Live-Ereignisse: Führen Sie kurze 30- bis 45-minütige AMAs oder Demos mit klaren CTAs durch. Veröffentlichen Sie wöchentliche Aufforderungen: Veröffentlichen Sie regelmäßig Beiträge, die zu einfachen Antworten (einzeilige Antworten) einladen. Thematische Gruppen bilden: Stellen Sie kleine Gruppen zusammen, die einmal im Monat ein Meeting haben und nach Rollen oder Branchen zusammengestellt sind. Mitglieder im Rampenlicht: Veröffentlichen Sie Fallstudien und soziale Shoutouts von Mitgliedern, um Fürsprecher zu stärken. Bieten Sie funktionsübergreifende Sprechstunden an: Wechseln Sie zwischen Produkt-, Erfolgs- und Marketing-Hosts, um Signale zu senden. Pilotprogramme: Laden Sie aktive Mitglieder zu Privat-Beta-Tests ein und sammeln Sie anschließend strukturiertes Feedback. Bieten Sie einen Wert durch Rückfragen: Verwandeln Sie Beiträge von Mitgliedern (Umfragen, Befragungen, Fragen) in sichtbare Ergebnisse wie Insight-Berichte und Anerkennung. Installieren Sie Herausforderungen zur Einbindung: Führen Sie zeitlich begrenzte Missionen wie „Erstes Workflow-Setup” oder „Erfolg mit der Automatisierung” durch. Schaffen Sie einen Anlass zum Feiern: Feiern Sie Meilensteine öffentlich (Einführung neuer Features, Jubiläen, erste Erfolge).

🔍 Wussten Sie schon? Der „Mere-Exposure-Effekt” besagt, dass Mitglieder Ihre Community umso mehr mögen und ihr umso mehr vertrauen, je öfter sie sie sehen und mit ihr interagieren, selbst wenn die Interaktionen nur geringfügig sind.

Die Verwaltung einer florierenden Community bedeutet, Unterhaltungen, Inhalte, Ereignisse, Erkenntnisse und die Koordination der Teams unter einen Hut zu bringen.

Hier sind einige tools, die Ihnen helfen, das Engagement zu stärken, den Betrieb straff zu organisieren und die Kundenbindung zu verbessern.

1. ClickUp (am besten geeignet, um Feedback, Inhalte und Kampagnen an einem Ort zu zentralisieren)

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben direkt aus dem ClickUp-Chat heraus, damit Beschwerden aus der Community nicht übersehen werden.

ClickUp ist der weltweit erste konvergente KI-Arbeitsbereich, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Es bietet Ihnen einen konvergenten Arbeitsbereich zur Verwaltung von Unterhaltungen, Ereignissen, Kampagnen, Inhalten und Analysen.

So können Sie Ihre Markengemeinschaft verbessern, ohne zusätzliche tools einsetzen zu müssen.

Halten Sie die Verbindung zu Unterhaltungen während der Arbeit mit ClickUp Chat aufrecht

Schaffen Sie einen einheitlichen Raum für Unterhaltungen, Aufgaben, Projekte und Dokumente innerhalb von ClickUp Chat. Es unterstützt Echtzeit-Messaging (innerhalb von Kanälen oder Direktnachrichten), Thread-Unterhaltungen, Anhänge, Emojis und @Erwähnungen.

Die All-in-One-Messaging-App wandelt Ideen oder Feedback sofort in strukturierte Aufgaben um. Wenn beispielsweise ein Mitglied der Community einen Fehler im Chat meldet, können Sie mit einem einfachen Klick eine Aufgabe erstellen (mit zugewiesenen Mitarbeitern, Fälligkeitsdatum und Prioritäten). Darüber hinaus können Sie Beiträge für gemeinschaftsweite Updates erstellen.

Sorgen Sie mit ClickUp SyncUps für teamübergreifende Sichtbarkeit.

Mit ClickUp SyncUps, das in den Chat integriert ist, können Sie innerhalb von Sekunden von jedem Kanal oder jeder Direktnachricht aus einen schnellen Audio- oder Videoanruf starten.

Bringen Sie Mitglieder aus verschiedenen Abteilungen zusammen, um Hindernisse mit ClickUp SyncUps zu beseitigen.

Sie können diese aufzeichnen und die Aufzeichnungen (mit Transkripten und KI-generierten Zusammenfassungen) im Clips Hub abrufen. So stellen Sie sicher, dass alle relevanten Teams über Updates, Entscheidungen und Diskussionen informiert sind, auch wenn sie nicht live dabei sein konnten.

Automatisieren Sie Engagement-Aufgaben mit Super Agents

ClickUp Super Agents helfen bei der Automatisierung von Engagement-Aufgaben, indem sie autonom auf der Grundlage von Auslösern, Anweisungen und den Daten handeln, auf die sie in Ihrem ClickUp-Workspace zugreifen können.

Super Agents in ClickUp sind Ihre digitalen Teamkollegen und kümmern sich um den gesamten Workflow. Dieser Vibe Check Bot hält die Unterhaltungen auf unseren internen Kanälen auch in Zeiträumen mit geringer Aktivität am Laufen.

Sie können benutzerdefinierte Agenten entwerfen, um neue Mitglieder sofort nach ihrem Beitritt zu begrüßen, Schlüsselwörter zu überwachen und Auslöser für Aktionen auszulösen, vielbesuchte Threads für Moderatoren zusammenzufassen oder sogar Community-Feedback in Aufgaben umzuwandeln.

Es gibt auch Autopilot-Agenten wie Ambient Answers, mit denen sich routinemäßige Interaktionen wie Updates, FAQs und laufende Kommunikation automatisieren lassen. Beispiele für Agenten, die Sie einsetzen können:

Daily Report Agent: Veröffentlicht tägliche Berichte zum Fortschritt für Ihr Team oder Ihre Moderatoren.

Team StandUp Agent: Fasst zusammen, woran alle zu einem bestimmten Zeitpunkt gearbeitet haben.

Antwortagent: Überwacht Fragen in Kanälen und antwortet sofort anhand von Wissen aus Aufgaben, Dokumenten und Chats.

Super Agents und Autopilot Agents arbeiten zusammen, um all diese sich wiederholenden Aufgaben zu automatisieren, sodass Sie sich auf die Wertschöpfung konzentrieren können.

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden: Sehen Sie anstehende Ereignisse auf einen Blick und bleiben Sie mit Sehen Sie anstehende Ereignisse auf einen Blick und bleiben Sie mit Calendar Glance und Google/Outlook-Integrationen über alle Tools hinweg synchronisiert.

Verbinden Sie Ihre bevorzugten Community-Tools: Bringen Sie Slack, HubSpot, Zapier, Typeform und mehr über Bringen Sie Slack, HubSpot, Zapier, Typeform und mehr über ClickUp-Integrationen zusammen, um einen nahtlosen Datenfluss zu gewährleisten.

Teilen Sie die Arbeit in überschaubare Schritte auf: Verfolgen Sie jedes Ereignis, jede Kampagne oder wiederholende Aufgabe mit Verfolgen Sie jedes Ereignis, jede Kampagne oder wiederholende Aufgabe mit den ClickUp-Aufgaben-Checklisten und wandeln Sie Checklistenelemente in Unteraufgaben um, wenn sie eine bestimmte Eigentümerschaft oder weitergehende Maßnahmen erfordern.

Finden Sie sofort Antworten in Ihrem gesamten Arbeitsbereich: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Enterprise Search , um Aufgaben, Dokumente, Nachrichten und Dateien sowie Inhalte zu finden, die in Tools wie Google Drive oder GitHub gespeichert sind.

Limitierungen von ClickUp

Aufgrund des breiten Bereichs an Features kann dies zunächst überwältigend wirken.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung fasst alles zusammen:

Ich finde es toll, dass ich alles griffbereit habe: Aufgaben, Dokumente, personalisierte Dashboards, Links zu Projekten oder Diskussionen, Suchfunktionen und eine gut funktionierende KI ... Kurz gesagt, es ist eine Umgebung, die produktiv macht und vor allem großen Teams ermöglicht, bei allen Projekten immer auf dem gleichen Stand zu sein. Durch die Möglichkeit, geschlossene/private Gruppen zu erstellen, können Clients auch an operativen Diskussionskanälen teilnehmen, ohne externe Messaging-Software verwenden zu müssen. Ich brauche nur ein ClickUp-Fenster geöffnet, um arbeiten zu können. TOP!

Ich finde es toll, dass ich alles griffbereit habe: Aufgaben, Dokumente, personalisierte Dashboards, Links zu Projekten oder Diskussionen, Suchfunktionen und eine gut funktionierende KI ... Kurz gesagt, es ist eine Umgebung, die Produktivität fördert und vor allem großen Teams ermöglicht, bei allen Projekten immer auf dem gleichen Stand zu sein. Durch die Möglichkeit, geschlossene/private Gruppen zu erstellen, können Clients auch an operativen Diskussionskanälen teilnehmen, ohne externe Messaging-Software verwenden zu müssen. Ich brauche nur ein ClickUp-Fenster geöffnet, um arbeiten zu können. TOP!

🚀 Vorteil von ClickUp: Sammeln Sie Erkenntnisse, organisieren Sie Wissen und setzen Sie Engagement sofort in die Tat um – mit ClickUp BrainGPT als Begleiter für Ihren Desktop und Browser. So verschafft es Ihrer Community-Strategie einen echten Vorteil: Durchsuchen Sie ClickUp , Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint und das Internet von einem einzigen Ort aus mit Enterprise Search .

Erhalten Sie KI-Zusammenfassungen von Webseiten, Threads, Kunden-E-Mails und Dokumenten, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was Ihre Community interessiert.

Wandeln Sie Sprache mit Talk to Text in ClickUp BrainGPT mühelos in umsetzbaren Text um. So können Sie Ideen und Feedback aus der Community schnell erfassen und in Aufgaben oder Dokumentationen umwandeln. mühelos in umsetzbaren Text um. So können Sie Ideen und Feedback aus der Community schnell erfassen und in Aufgaben oder Dokumentationen umwandeln.

Passen Sie Ihre KI an die jeweilige Aufgabe an, indem Sie zwischen Modellen wie ClickUp Brain, ChatGPT, Claude und Gemini wechseln. Speichern Sie außerdem wiederverwendbare Eingabeaufforderungen, damit Ihr Team die Strategien konsistent umsetzen kann.

2. Slack (am besten geeignet für schnelle Teamkommunikation und toolübergreifende Zusammenarbeit)

via Slack

Slack ist ein KI-gestütztes Messaging- und Arbeitsbetriebssystem für Teams, das Menschen, Apps und Daten zusammenbringt. Es organisiert Unterhaltungen in Kanälen und Direktnachrichten, zentralisiert Projektinformationen und lässt sich über eine funktionsreiche Schnittstelle in Apps integrieren.

Mit Slack Connect können externe Partner, Botschafter und wichtige Fürsprecher der Community demselben Workspace beitreten, wodurch die gemeinsame Erstellung, Genehmigungen und Ankündigungen interaktiver werden.

Die besten Features von Slack

Nutzen Sie Huddles , um an Audio-/Video-Unterhaltungen teilzunehmen, um Ideen zu sammeln und gemeinsam Inhalte zu erstellen.

Teilen Sie Updates asynchron mithilfe von Video- oder Bildschirmaufnahmen mit Clips .

Stellen Sie Slack KI Fragen, um frühere Unterhaltungen, Dateien oder Entscheidungen anzuzeigen.

Limitierungen von Slack

Es ist schwierig, große Mengen an Nachrichten zu verwalten und zu durchsuchen, insbesondere in großen Teams.

Der Workflow-Builder wird für fortgeschrittene Automatisierung komplex und einschränkend.

Preise für Slack

Free

Pro: 4,38 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 9 $/Monat pro Benutzer

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 37.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt besonders gut, wie ich Workspaces oder Kanäle in Slack organisieren kann, sodass ich genau festlegen kann, was ich kontrollieren möchte, und alle entsprechenden Informationen dort sammeln kann. […] Manchmal wird Slack etwas unübersichtlich oder chaotisch, wenn es darum geht, große Arbeitsgruppen mit vielen Mitarbeitern zu verwalten.

Mir gefällt besonders gut, wie ich Workspaces oder Kanäle in Slack organisieren kann, sodass ich genau festlegen kann, was ich kontrollieren möchte, und alle entsprechenden Informationen dort sammeln kann. […] Manchmal wird Slack etwas unübersichtlich oder chaotisch, wenn es darum geht, große Arbeitsgruppen mit vielen Mitarbeitern zu verwalten.

3. Circle (am besten geeignet für den Aufbau von Marken-Mitglieder-Communities mit Kursen und Ereignissen)

via Circle

Circle bietet Ihnen einen eigenen Ort, an dem Ihre Community lernen, Verbindungen knüpfen und sich aktiv beteiligen kann, anstatt nur Updates zu konsumieren. Im Gegensatz zu Chat-First-Tools fördert es ein tieferes Engagement durch strukturierte Räume, Ereignisse, Kurse und personalisierte Mitgliedererlebnisse, die sich wie ein Teil Ihrer Marke anfühlen.

Es wurde für Ersteller, Coaches und Community-orientierte Geschäfte entwickelt, die die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, das Zugehörigkeitsgefühl und den kontinuierlichen Wandel fördern möchten. Die KI-Agenten werden mit dem Wissen Ihrer Community trainiert und optimieren so die Einarbeitung und den Support. Sie können es zum Sammeln von Feedback, zum Veranstalten von Expertensitzungen oder zum Begleiten von Mitgliedern durch Meilensteine nutzen.

Die besten Features von Circle

Schaffen Sie Erfahrungen und Drip-Learning-Programme direkt in Ihrer Community mit Kursen .

Fördern Sie das Zugehörigkeitsgefühl durch personalisierte Feeds , die das anzeigen, was für jedes Mitglied wichtig ist.

Verwalten Sie Mitgliedschaften und Upsells mit Zahlungen und markenspezifischen Checkout-Optionen.

Versenden Sie E-Mail-Broadcasts und führen Sie automatisierte Nurture Journeys mit dem E-Mail-Hub durch.

Limitierungen des Kreises

Es fehlen Gruppenabrechnungen und teamorientierte Mitgliedschaftspakete für B2B-Communities.

Keine Möglichkeit, hochgeladene Medien in Beiträgen und Kursen wiederzuverwenden (wirkt sich auf den Speicher aus)

Circle-Preise

Kostenlose Testversion

Professional: 89 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 199 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 419 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Plus Branded App: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Kreisen

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Circle?

Ein Benutzer gab seine Erfahrungen frei:

Ein zentraler Hub für alle Produkte, bei dem Alles an einem Ort zu finden ist, ist ein großartiges Tool, damit die Community die Kurse ergänzt. Die Benutzeroberfläche für Ereignisse ist in Bezug auf Design und Funktionalität mit allen Erinnerungen und deren benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten wirklich erstklassig. Der Checkout-Prozess ist nicht anpassbar. Es gibt kein Feature für eine Voransicht in den Kursen und sie lassen sich hinsichtlich des Zugriffs auf Kursabschnitte und Lektionen kaum anpassen.

Ein zentraler Hub für alle Produkte, bei dem Alles an einem Ort zu finden ist, ist ein großartiges Tool, damit die Community die Kurse ergänzt. Die Benutzeroberfläche für Ereignisse ist in Bezug auf Design und Funktionalität mit allen Erinnerungen und deren benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten wirklich erstklassig. Der Checkout-Prozess ist nicht anpassbar. Es gibt kein Feature für eine Voransicht in den Kursen und sie lassen sich hinsichtlich des Zugriffs auf Kursabschnitte und Lektionen kaum anpassen.

🔍 Wussten Sie schon? Ende der 1990er Jahre verbanden Usenet-Gruppen Millionen von Benutzern weltweit über Tausende von Diskussionsforen, sogenannten Newsgroups. Ursprünglich in den 1980er und frühen 1990er Jahren dominant, stieg die Reichweite von Usenet sprunghaft an, nachdem kommerzielle Anbieter und -dienste wie AOL 1993 begannen, integrierten Zugang anzubieten, wodurch Online-Communities wirklich global wurden.

4. Mighty Networks (am besten geeignet für die Gründung monetarisierter Communities mit Lernerfahrungen)

via Mighty Networks

Mighty Networks hilft Ihnen dabei, eine florierende Community aufzubauen, in der Beziehungen, Lernen und Umsatzwachstum Hand in Hand gehen. Durch kontinuierliche Interaktionen, Live-Erlebnisse und sinnvollen Fortschritt werden Mitglieder zu Superfans.

Mitglieder werden durch intelligente Vorstellungsfunktionen, personalisierte Feeds und Automatisierungen, die Engagement belohnen, miteinander verbunden, gefeiert und angeleitet. Sie können die Teilnahme sogar mit Punkten und Anerkennungen, Abzeichen und Serien spielerisch gestalten.

Die besten Features von Mighty Networks

Finden Sie mit People Explorer auf intelligentere Weise Mitglieder mit ähnlichen Interessen.

Steigern Sie die Sichtbarkeit und Zugehörigkeit mit anpassbaren Profilen und Eisbrecher-Aufforderungen .

Starten Sie Transformationsprogramme mit Kursen , die Live-Sitzungen, Drip-Unlocks, Quizfragen und Kohortenmodelle umfassen.

Monetarisieren Sie den Wert Ihrer Community mit Abonnements, Einmalzahlungen, Bundles, Aktionscodes und über 135 Währungen.

Limitierungen von Mighty Networks

Keine Möglichkeit, die Plattform aus der Ansicht eines Mitglieds zu betrachten, um die Benutzererfahrung zu testen.

Der Zugriff auf Analysedaten ist auf Netzwerk-Hosts beschränkt, was dazu führt, dass Erkenntnisse nicht an Space-Hosts freigegeben werden.

Preise von Mighty Networks

Kostenlose 14-tägige Testversion

Plan: 95 $/Monat

Business-Plan: 215 $/Monat

Wachstumsplan: 425 $/Monat

Mighty Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mighty Networks

G2: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mighty Networks?

Hier ist die Meinung eines Benutzers:

Anfangs war Mighty Networks großartig, um eine „Facebook“-ähnliche Community und mehr aufzubauen. Die Einrichtung ermöglichte es mehr Menschen, sich mit allgemeinen Inhalten zu beschäftigen und miteinander zu interagieren. Dann änderten sie ihre Struktur und machten Mitglieder und Inhalte spezifisch für Räume oder Spaces, was sofort mein allgemeines Engagement und meine Fähigkeit einschränkte, Benutzer zu vermarkten und zu ermutigen, in kostenpflichtige Bereiche zu wechseln.

Anfangs war Mighty Networks großartig, um eine „Facebook“-ähnliche Community und mehr aufzubauen. Die Einrichtung ermöglichte es mehr Menschen, sich mit allgemeinen Inhalten zu beschäftigen und miteinander zu interagieren. Dann änderten sie ihre Struktur und machten Mitglieder und Inhalte spezifisch für Räume oder Spaces, was sofort mein allgemeines Engagement und meine Fähigkeit einschränkte, Benutzer zu vermarkten und zu ermutigen, in kostenpflichtige Bereiche zu wechseln.

5. Discourse (am besten geeignet für strukturierte, ausführliche Diskussionen und skalierbare Wissensgemeinschaften)

via Discourse

Wenn diskussionsorientiertes Engagement der Kern Ihrer Community-Strategie ist, bietet Ihnen Discourse die Infrastruktur, um alle Ideen, Fragen und Erkenntnisse zu erfassen, die Sie benötigen. Es ist für lange Unterhaltungen konzipiert, die zu nachhaltigem Wissen führen – etwas, das schnelllebige Communities oft nur schwer organisieren können.

Wenn Mitglieder Fragen stellen, Produktfeedback geben oder Ideen für das Handbuch einbringen, bleibt alles durchsuchbar und strukturiert, sodass Erkenntnisse nicht in einem Chat-Scroll verloren gehen. Neben strukturierten Foren unterstützt Discourse auch Echtzeit-Chats. Über die benutzerdefinierte Seitenleiste und die Einstellungen für Benutzerpräferenzen können Sie die Mitgliedererfahrung personalisieren.

Die besten Features von Discourse

Aktivieren Sie Just-in-time-Laden , um Diskussionen ohne störende Seitenumbrüche fortlaufend zu führen.

Nutzen Sie KI-gestützte Übersetzungen , um mehrsprachige Communities in über 49 Sprachen anzusprechen.

Stärken Sie die Community-Governance mit dem Trust-System , das Berechtigungen freischaltet, wenn Mitglieder mehr beitragen.

Verbessern Sie die Auffindbarkeit mit dem Feature „Themen zusammenfassen“, um wichtige Erkenntnisse in vielbesuchten Threads hervorzuheben.

Limitierungen des Diskurses

Erstellt doppelte Inhalte, wodurch es schwieriger wird, die aktuellsten oder validierten Antworten zu identifizieren.

Begrenzte Anzahl integrierter Plugins, sodass für erweiterte Features möglicherweise zusätzliche Installationen/Konfigurationen erforderlich sind.

Preise für Discourse

Kostenlose Testversion

Starter: 20 $/Monat

Pro: 100 $/Monat

Business: 500 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Discourse

G2: 4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Discourse?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Das Beste an Discourse ist das Channel-Feature, über das Mitglieder des Projekt-Teams zusammenarbeiten können. In den Channels können Benutzer neue Beiträge erstellen, auf Beiträge anderer antworten und Anhänge hochladen. Einige Funktionen sind doppelt vorhanden und verwirrend. Wenn Sie beispielsweise auf „DMS” klicken und einen Gruppen-Channel auswählen, entspricht dies der direkten Auswahl des Gruppen-Channels.

Das Beste an Discourse ist das Channel-Feature, über das Mitglieder des Projektteams zusammenarbeiten können. In den Channels können Benutzer neue Beiträge erstellen, auf Beiträge anderer antworten und Anhänge hochladen. Einige Funktionen sind doppelt vorhanden und verwirrend. Wenn Sie beispielsweise auf „DMS” klicken und einen Gruppen-Channel auswählen, entspricht dies der direkten Auswahl des Gruppen-Channels.

🧠 Wissenswertes: Die Lyceum-Bewegung im Amerika des 19. Jahrhunderts schuf vorlesungsbasierte Gemeinschaften, in denen sich Bürger versammelten, um zu lernen, zu diskutieren und über Themen aus Wissenschaft, Philosophie und Politik zu debattieren.

Ressourcen und Vorlagen für das Engagement in der Community

Wenn Sie eine Community aufbauen oder erweitern, sparen Sie mit gut strukturierten ClickUp-Vorlagen und bewährten Anleitungen Zeit und sorgen für Konsistenz.

Hier sind einige unserer bevorzugten Optionen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Community-Programme zu planen, durchzuführen und zu skalieren, ohne das Rad neu erfinden zu müssen. 🛞

1. ClickUp-Vorlage für einen strategischen Plan zur Einbindung der Community

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie Programme wie AMAs, Peer-Gruppen und Content-Kalender mit der ClickUp-Vorlage für strategische Pläne zur Einbindung der Community durch.

Die Vorlage für den strategischen Plan zur Einbindung der Community von ClickUp bietet Ihnen eine strukturierte Methode, um Ihre Ziele zu definieren, interne Teams aufeinander abzustimmen und sicherzustellen, dass jede Initiative direkt die Bedürfnisse der Community unterstützt. Organisieren Sie alle Maßnahmen zur Einbindung in einer Roadmap, die nach Abteilung, Thema oder Persönlichkeit gruppiert ist, um zu visualisieren, was gerade in Bearbeitung ist und wer für was verantwortlich ist.

Die Vorlage enthält integrierte Benutzerdefinierte Felder wie Dauer (Tage), Auswirkung, Fortschritt, Einfachheit der Umsetzung, Teammitglieder, Abteilung und Projektleiter. Außerdem erhalten Sie mehrere visuelle Ansichten, die Ihnen helfen zu verstehen, wie sich die Aufgaben zur Einbindung im Laufe des Quartals entwickeln.

2. ClickUp-Aktionsplan-Vorlage für Community-Engagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Priorisieren Sie Aufgaben, damit die Führungskräfte anhand der ClickUp-Aktionsplan-Vorlage für Community-Engagement bewerten und auswählen können, welche Initiativen zuerst umgesetzt werden sollen.

Die ClickUp-Aktionsplan-Vorlage für Community-Engagement umreißt Ihre Zielgruppe, definiert Kommunikationsmethoden und plant Aktivitäten, die ein inklusives Engagement konsistent und zielgerichtet halten.

Sie können konkrete Metriken für den Erfolg festlegen, Aufwand und Wirkung bewerten und jede Aufgabe auf das Wesentliche ausrichten. Das Tool fordert Sie auf, wichtige Komponenten zu planen, wie z. B.: Segmentierung der Zielgruppe, Methoden/Kanäle für die Kontaktaufnahme, Zeitpunkt und Häufigkeit der Kommunikation, Feedback-Mechanismen sowie Verfahren für die Berichterstellung und Dokumentationsarbeit.

🔍 Wussten Sie schon? Die Settlement-House-Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, wie beispielsweise Jane Addams' Hull House in Chicago, schuf Gemeinschaftshubs für Einwanderer, um ihnen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Möglichkeiten zum bürgerschaftlichen Engagement zu verschaffen.

3. ClickUp-Vorlage für einen Plan zur Einbindung der Community

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie für eine konsistente Reichweite oder skalieren Sie Ihr Engagement nahtlos mit der ClickUp-Vorlage für den Plan zur Community-Einbindung.

Die Vorlage für den Kommunikationsplan zur Einbindung der Community von ClickUp hilft Ihnen dabei, wichtige Stakeholder und Community-Segmente zu identifizieren und zu organisieren. Definieren Sie eine Kommunikationsstrategie, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet, und legen Sie die Häufigkeit, die Kanäle und die Inhalte Ihrer Outreach-Maßnahmen fest.

Benutzerdefinierte Status wie Entwurf, Geplant, Gesendet, Nachverfolgung) und Felder (für Zielgruppendaten, bevorzugte Kanäle, Engagement-Level usw.) helfen Ihnen dabei, Nachrichten zu personalisieren und den Fortschritt zu verfolgen.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für Umfragen zur Kundenzufriedenheit

4. ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen im Bereich Community Affairs

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen im Bereich Community Affairs erhalten Sie eine zuverlässige, skalierbare Möglichkeit, bei Community-Initiativen zusammenzuarbeiten.

Die ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen im Bereich Community Affairs wurde für Initiativen mit Bezug zur Community entwickelt. Sie können Alles planen, von Nachbarschaftspartnerschaften und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu öffentlichen Programmen und der Kommunikation mit Interessengruppen. Ihr Team kann Verfahren dokumentieren, Rollen definieren und Richtlinien, Schritte, Verantwortlichkeiten und Folgeaktionen zentralisieren.

Es bietet Ihnen benutzerdefinierte SOP-Abschnitte für Zweck, Umfang, Verfahren, Erwartungen und messbare Ergebnisse. Darüber hinaus können Sie mit Aufgabenverteilungen, Fälligkeitsdaten, Nachverfolgung des Status und benutzerdefinierten Feldern in Sekundenschnelle einen Workflow erstellen.

🔍 Wussten Sie schon? Menschen sind von Natur aus auf soziale Zugehörigkeit programmiert. Abraham Maslow stellte „Zugehörigkeit“ in den Mittelpunkt seiner Hierarchie der Bedürfnisse. Communities befriedigen dieses grundlegende menschliche Bedürfnis.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Fehler beim Aufbau einer Community sind in der Regel wiederholbar und behebbar. Sehen wir uns einige davon an:

Fehler Lösung Aufbau ohne klares Ziel Formulieren Sie einen einzeiligen Zweck und zwei KPIs (z. B. Kundenbindung und Akzeptanz von Features). Ordnen Sie jedes Programm diesen KPIs zu. Die Community nur als Marketingkanal betrachten Weisen Sie mindestens einen Vollzeit- oder Teilzeit-Eigentümer zu und erstellen Sie einen ausgewogenen Fahrplan für Ereignisse, Support und Produktfeedback. Ignorieren Sie stille Mitleser und passive Benutzer Führen Sie mit geringem Aufwand Aktivierungsprogramme (Umfragen, Mikro-Herausforderungen) durch und führen Sie die Nachverfolgung der Konversion von Lurkern zu Postern durch. Keine dokumentierte Moderation oder Eskalation Veröffentlichen Sie ein kurzes Moderatorenhandbuch mit Beispielen, Rollen und einem dreistufigen Eskalationsprozess. Versäumnis, den Feedback-Kreislauf zu schließen Verwandeln Sie Feedback in nachverfolgbare Aufgaben für Produkt/Kundenservice und veröffentlichen Sie monatlich Status-Updates für Mitglieder.

Schritt 1: Nutzen Sie ClickUp

Ein starkes Community-Engagement-Handbuch ist das Rückgrat jeder Community, das die Produktakzeptanz und -bindung fördert. Ohne einen klaren Plan können selbst die aktivsten Communities durch Feedback, Ereignisse und Unterhaltungen, die in Silos stattfinden, unübersichtlich wirken.

Auf diese Weise sind Sie nur einen Schritt davon entfernt, wichtige Erkenntnisse zu verlieren, Maßnahmen zu verzögern und Mitglieder zu verlieren.

ClickUp dreht diese Erfahrung um. Mit ClickUp Docs werden Ihre Strategien, Richtlinien und Ressourcen zentralisiert. ClickUp Automatisierungen übernehmen wiederkehrende Aufgaben, und ClickUp Brain fügt KI-gestützte Erkenntnisse hinzu, die Ihnen helfen, intelligentere Interaktionsaufforderungen zu erstellen. Dashboards bieten eine Echtzeit-Ansicht des Zustands Ihrer Community, während Formulars und Tasks sicherstellen, dass jedes Signal von Mitgliedern umsetzbar ist.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau einer Community, die mit jeder Interaktion wächst. ✅