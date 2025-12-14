Wie man UGC-Ersteller wird: Ihr vollständiger Leitfaden für den Einstieg

Sie brauchen keine Millionen von Followern, um mit der Erstellung von Inhalten Geld zu verdienen. Sie brauchen lediglich ein Smartphone, eine gute Idee und ein System, das verhindert, dass Sie von den Aspekten des Geschäfts überwältigt werden.

Das ist das Schöne daran, UGC-Ersteller zu sein. Sie jagen nicht nach Markenverträgen – Sie schaffen sie selbst. Marken bezahlen Sie für Inhalte, die echt wirken. Sie veröffentlichen sie nicht. Sie müssen nicht berühmt sein. Sie müssen nur gut sein.

Aber auch wenn die Videos mühelos aussehen mögen, ist die Führung eines UGC-Geschäfts alles andere als einfach. Unübersichtliche Briefings, verpasste Fristen, verlorene Zahlungen – wenn Ihr gesamter Workflow über zehn verschiedene Apps verteilt ist, kann leicht etwas unter den Tisch fallen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie genau, wie Sie als UGC-Ersteller durchstarten, wonach Marken suchen und wie Sie mit ClickUp Alles – von der Angebotserstellung bis zur Zahlung – ohne Chaos verwalten können.

⭐️ Empfohlene Vorlage Die ClickUp Modern Social Media Kalender-Vorlage hilft Erstellern und Marketing-Teams dabei, Inhalte mühelos plattformübergreifend zu planen, zu organisieren und zu terminieren. Sie zentralisiert Ihre Ideen, Fristen und Ergebnisse, sodass Sie konsistent bleiben, reibungslos zusammenarbeiten und hochwertige Inhalte ohne Chaos veröffentlichen können. Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie Ihre Inhaltsplanung mit der modernen Social-Media-Kalendervorlage von ClickUp.

Was ist ein UGC-Ersteller?

Ein UGC-Ersteller produziert authentisch wirkende Videos, Fotos und Rezensionen, die Marken für ihr Marketing erwerben. UGC steht für „user-generated content“ (nutzergenerierte Inhalte) – Inhalte, die von echten Menschen statt von den Marken selbst erstellt werden. Marken verwenden diese Inhalte in ihren sozialen Kanälen und in bezahlten Anzeigen, weil sie authentisch und nachvollziehbar wirken und nicht wie eine ausgefeilte Werbung.

Das Beste daran: Sie brauchen keine große Fangemeinde. Marken bezahlen Sie für die Inhalte selbst, nicht dafür, dass Sie diese für Ihr eigenes Publikum veröffentlichen. Sie geben dem Wert Ihrer Kreativität und Ihrer Fähigkeit Rechnung, Inhalte zu erstellen, die sich so anfühlen, als kämen sie von einem echten Kunden und nicht aus einem professionellen Studio.

Zu den gängigen Arten von UGC gehören:

Produktbewertungen , in denen Sie Ihre ehrliche Meinung zu Elementen freigeben, die Sie verwendet haben

Unboxing-Videos , in denen Sie Ihre ersten Eindrücke und Reaktionen beim Auspacken eines neuen Produkts festhalten.

Tutorials und Demos zeigen ein Produkt in Aktion mit kurzem Inhalt.

Lifestyle-Clips, in denen Sie ein Produkt ganz natürlich in Ihrem Alltag verwenden

🐣 Wissenswertes: Viele UGC-Ersteller filmen mit der Frontkamera, da Augenkontakt persönlicher wirkt und die Zuschauer sich unbewusst näher fühlen.

UGC-Ersteller vs. Influencer

Diese Begriffe werden oft verwechselt, aber die Tätigkeiten unterscheiden sich erheblich voneinander. Der Schlüssel zum Unterschied? Was Marken bezahlen.

Influencer werden für ihre Follower und ihre Reichweite bezahlt. Sie veröffentlichen gesponserte Inhalte auf ihren eigenen Kanälen, damit ihre Follower sie sehen können. UGC-Ersteller werden für die von ihnen produzierten kreativen Inhalte bezahlt, die sie der Marke zur freien Verwendung überlassen.

Aus diesem Grund haben viele UGC-Ersteller nur wenige oder gar keine Follower. Die Anzahl der Follower spielt keine Rolle, da Marken keinen Einfluss kaufen, sondern authentisch wirkende Inhalte. Manche Leute machen beides, aber die Geschäftsmodelle unterscheiden sich grundlegend.

Faktor UGC-Ersteller Influencer Wofür Marken bezahlen Der Inhalt selbst Reichweite und Interaktion mit Ihrem Publikum Erforderliche Anzahl an Followern Nicht erforderlich In der Regel unerlässlich Wo Inhalte erscheinen Kanäle und Anzeigen der Marke Eigene Kanäle des Erstellers Primärer Wert Authentisch wirkende Assets Soziale Beweiskraft und Bekanntheit

📢 Lesen Sie dazu: Gesichtsloses digitales Marketing Möchten Sie wissen, wie Marken große Erfolge erzielen, ohne jemals ihr Gesicht zu zeigen? Tauchen Sie ein in unseren neuesten Blog, um die Geheimnisse, Strategien und Beispiele aus der Praxis hinter dem anonymen digitalen Marketing zu entdecken. Perfekt für Marketer, die hinter den Kulissen bleiben und dennoch Wirkung erzielen möchten!

Warum UGC-Ersteller für Marketingteams wichtig sind

Das Publikum vertraut Menschen mehr als Werbung – und Marketingteams wissen das. 65 % der Käufer verlassen sich vor dem Kauf auf Bewertungen, Rezensionen, Fotos oder Videos anderer Verbraucher.

Deshalb sind UGC-Ersteller so einflussreich. Ihre Authentizität schafft Vertrauen und steigert die Leistung. Außerdem helfen sie Teams dabei, Inhalte aktuell zu halten, ohne die Kosten für große Studioaufnahmen zu verursachen. Anstatt ganze Produktionsteams zu beauftragen, können Marketingfachleute mit mehreren Erstellern zusammenarbeiten, um schnell verschiedene Botschaften und visuelle Stile zu testen.

Das Problem: UGC-Chaos

Aber die Verwaltung von UGC in großem Umfang wird schnell unübersichtlich. Briefings verschwinden in E-Mail-Threads. Inhalte befinden sich in zehn verschiedenen Ordnern. Feedback versteckt sich in Chat-Apps. Deadlines werden nicht eingehalten, weil niemand weiß, was wann fällig ist.

Das ist Kontextzerstreuung in Aktion: Zeitverlust durch die Suche nach Informationen in unverbundenen tools, anstatt kreativ zu sein.

Die Lösung: Zentralisieren Sie alles in ClickUp.

ClickUp vereint alles an einem Ort als konvergierter KI-Arbeitsbereich.

📄 Speichern Sie alle Creator-Briefings in ClickUp Docs, damit alle nach dem gleichen Spielbuch arbeiten✅ Verfolgen Sie jede Creator-Beziehung als Aufgabe mit klaren Ergebnissen und Fristen🏷️ Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Inhalte nach Kampagne, Plattform oder Creator zu kennzeichnen

Plötzlich fühlt sich die Verwaltung von zwanzig Herstellern in fünf Kampagnen strukturiert an – und nicht mehr chaotisch.

Hier sind die wichtigsten Schlüsselvorteile, die UGC-Ersteller Marketingteams bieten:

Höheres Vertrauen , da das Publikum eine stärkere Verbindung zu echten Menschen als zu ausgefeilten Markenbotschaften hat.

Kostengünstige Produktion , die teure Studios, Schauspieler und Crews überflüssig macht

Skalierbare Inhalte von mehreren Herstellern, die eine Vielzahl von Assets auf einmal bereitstellen

Bessere Werbeleistung, da Anzeigen im UGC-Stil sich besser in soziale Feeds einfügen und oft besser abschneiden als herkömmliche Werbemittel.

🎥 Dieses YouTube-Video ist ein fantastisches Beispiel für nutzergenerierte Inhalte (UGC) für ClickUp. Es handelt sich nicht nur um ein Tutorial, sondern um einen echten Benutzer, der seine einzigartige ClickUp-Erfahrung, kreative Hacks und ehrliches Feedback freigibt. Inhalte wie diese beleben die ClickUp-Community, inspirieren andere zum Experimentieren und beweisen, dass die besten Ideen oft direkt von unseren Benutzern kommen. Wenn Sie ClickUp in Aktion sehen möchten, gibt es nichts Besseres als authentische Geschichten wie diese!

Wie Sie in 6 Schritten zum UGC-Ersteller werden

Sind Sie bereit, loszulegen? Sie brauchen weder einen schicken Abschluss noch teure Ausrüstung. Nur eine strategische Herangehensweise, Kreativität und konsequenter Aufwand. Diese Schritte helfen Ihnen weiter, egal ob Sie ganz von vorne anfangen oder aus einem anderen kreativen Feld wechseln.

Schritt 1: Wählen Sie Ihre UGC-Nische

Die Wahl einer Nische ist wichtig, da Marken mit Erstellern zusammenarbeiten möchten, die ihre Produkte und ihre Zielgruppe wirklich verstehen. Wenn Sie sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren, bauen Sie Fachwissen auf, das sich in Ihren Inhalten widerspiegelt und Sie zu einem attraktiveren Partner für Marken in diesem Bereich macht. Ihre Inhalte wirken authentischer und Ideen kommen Ihnen leichter.

Beliebte UGC-Nischen sind unter anderem:

Hautpflege und Schönheit, Technik und Gadgets, Lebensmittel und Getränke, Fitness und Wellness, Wohnen und Lifestyle, Eltern- und Babyprodukte, Mode und Accessoires sowie Haustierprodukte.

Um Ihre Nische zu finden, beginnen Sie mit dem, was Sie bereits kennen und lieben. Denken Sie an Produkte, die Sie täglich verwenden und über die Sie stundenlang sprechen könnten. Ihre persönlichen Erfahrungen und Ihre Leidenschaft machen Ihre Inhalte glaubwürdig und ansprechend.

Stellen Sie sich folgende Fragen:

Persönliches Interesse: Gefällt mir diese Produktkategorie wirklich?

Marktnachfrage: Nutzen Marken in diesem Bereich aktiv UGC?

Authentizität: Kann ich glaubwürdig und selbstbewusst über diese Produkte sprechen?

Sobald Sie Ihre Nische ausgewählt haben, erstellen Sie einfache ClickUp-Dokumente zur Nachverfolgung potenzieller Marken in diesem Space.

Nahtlose Zusammenarbeit in ClickUp: Verwalten Sie Projekte, chatten Sie mit Ihrem Team und speichern Sie Notizen von Meetings an einem Ort.

Listen Sie Unternehmen auf, bei denen Sie bereits einkaufen, Marken, die Sie bewundern, und Wettbewerber, die Ihnen aufgefallen sind. Fügen Sie Spalten für Kontaktinformationen, Pitch-Status und Notizen hinzu. Dies wird Ihre Liste der Einzelziele, wenn Sie beginnen, Kontakt aufzunehmen.

Lesen Sie dazu: So erstellen Sie einen Styleguide Sind Sie bereit, die Inhalte Ihrer Marke einheitlicher und professioneller zu gestalten? Dieser Blog führt Sie durch die wesentlichen Schritte zur Erstellung eines Styleguides, mit dem Ihre Botschaften klar und markengerecht bleiben – unabhängig davon, wer sie verfasst.

Schritt 2: Erstellen Sie authentische Beispielinhalte

Sie brauchen keinen Markenvertrag, um mit dem Aufbau Ihres Portfolios zu beginnen. Mit Beispielinhalten können Sie Ihre Fähigkeiten anhand von Produkten unter Beweis stellen, die Sie bereits besitzen. Konzentrieren Sie sich darauf, verschiedene Video-Formate zu erstellen, um Marken Ihren Bereich und Ihre Kreativität zu zeigen.

Authentizität statt Perfektion: Marken wollen Inhalte, die echt wirken, also mach dir keine Gedanken darüber, dass alles perfekt sein muss. Film mit deinem Smartphone bei natürlichem Licht – du brauchst keine teure Kamera.

Halten Sie es kurz und knackig: Die meisten UGC-Videos sind kürzer als 60 Sekunden. Konzentrieren Sie sich darauf, in den ersten drei Sekunden einen starken Aufhänger zu schaffen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Präsentieren Sie verschiedene Stile: Erstellen Sie eine Mischung aus Talking-Head-Rezensionen, Produktdemos, ästhetischen Lifestyle-B-Rolls und Unboxing-Clips.

🐣 Wissenswertes: Ersteller improvisieren oft Mikro-Hooks (ein Seufzer, ein Keuchen, ein Flüstern), weil diese schneller Aufmerksamkeit erregen als ausgefeilte Zeilen.

Wenn Ihnen im Laufe des Tages Ideen kommen, halten Sie diese sofort fest. Verwenden Sie das Talk-to-Text-Feature von ClickUp, um Video-Konzepte schnell zu protokollieren, während Sie unterwegs sind. „Unboxing-Idee: Morgenkaffee-Routine mit neuer Tasse. “ Später, wenn Sie bereit sind zu filmen, finden Sie alle Ihre Aufnahmeideen an einem Ort, anstatt verstreut in zufälligen Notiz-Apps.

KI-gestützte Erkenntnisse liefern Ihnen umsetzbare Analysen und Empfehlungen für Ihre Marketingkampagnen mit ClickUp Brain.

Speichern Sie alle Ihre kreativen Pläne in ClickUp Docs – Shotlisten, Gesprächspunkte, Skriptentwürfe. Verknüpfen Sie jedes Dokument mit der entsprechenden Aufgabe, damit Sie alles, was Sie brauchen, griffbereit haben, wenn Sie bereit sind, diese Hautpflege-Rezension zu filmen. Sie müssen nicht mehr nach Dateien suchen oder sich daran erinnern, wo Sie diesen perfekten Aufhänger gespeichert haben.

📢 Lesen Sie dies: Vorlagen für Pläne für den Inhalt Möchten Sie Ihren Prozess der Content-Erstellung mühelos organisieren? Dieser Blog enthält gebrauchsfertige Vorlagen für Content-Pläne, mit denen Sie die Planung optimieren, die Produktivität steigern und Ihr Team auf Kurs halten können.

Schritt 3: Erstellen Sie ein UGC-Portfolio

Ihr Portfolio ist Ihr digitaler Lebenslauf – das, was Sie Marken schicken, um ihnen zu zeigen, was Sie können. Es sollte eine übersichtliche, professionelle Präsentation Ihrer besten Beispielinhalte sein, die es einem Markenmanager leicht macht, „Ja“ zu einer Zusammenarbeit mit Ihnen zu sagen. Hosten Sie es auf einer einfachen Website, einer Notion-Seite oder sogar in einem gut organisierten Google Drive-Ordner.

Fügen Sie eine kurze Biografie hinzu, in der Sie sich und Ihren Nischenfokus vorstellen. Fügen Sie Ihre Kontaktdaten und Links zu relevanten Social-Media-Profilen hinzu. Wenn Sie Inhalte mit Marken erstellen, halten Sie Ihr Portfolio auf dem neuesten Stand, indem Sie ältere Beispiele durch Ihre besten aktuellen Arbeiten ersetzen.

Hier ist ein Profi-Tipp: Erstellen Sie eine ClickUp-Aufgabe namens „Portfolio aktualisieren“, die monatlich wiederholt wird.

Die KI-gestützte Erstellung von Aufgaben in ClickUp wandelt Kundenfeedback sofort in umsetzbare Aufgaben für Ihr Team um.

Setzen Sie sich eine Erinnerung, um Ihre neuesten Arbeiten zu überprüfen und durch neue Beispiele zu ersetzen. Ihr Portfolio bleibt auf dem neuesten Stand, ohne dass Sie daran denken müssen, es manuell zu aktualisieren.

🎥 Sie lernen fünf praktische Schritte kennen – von der Festlegung messbarer Ziele und der Definition Ihres ICP bis hin zur Echtzeit-Nachverfolgung von KPIs – sowie ein einfaches Framework, mit dem Ihr Playbook auch bei wachsendem Team relevant bleibt.

Schritt 4: Richten Sie Ihr UGC-Toolkit ein

Die richtigen Tools erleichtern Ihnen das Leben als Creator erheblich und helfen Ihnen, sowohl die Erstellung von Inhalten als auch die Geschäftssite zu optimieren.

Für die Erstellung von Inhalten benötigen Sie nicht viel:

Ein Smartphone mit einer guten Kamera, einfache Beleuchtung wie ein Ringlicht oder natürliches Fensterlicht, ein Stativ oder eine Handyhalterung, um die Aufnahmen stabil zu halten, und eine einfache App für die Bearbeitung wie CapCut oder InShot.

Die Verwaltung der geschäftlichen Seite ist für Ersteller in der Regel eine Herausforderung. Sie haben Marken-E-Mails in Gmail, Verträge in Google Drive, Rechnungen in einer Tabelle, Termine im Kalender Ihres Smartphones und Kreativ-Briefings, die über all diese Programme verstreut sind. So verpassen Sie Chancen und verpassen Termine.

Führen Sie stattdessen Ihr gesamtes UGC-Business über ClickUp.

Verwandeln Sie Ihren Workflow: Wechseln Sie von verstreuten Tools und manueller Berichterstellung zu einheitlicher Automatisierung der Produktivität mit ClickUp.

So nutzen erfolgreiche Ersteller diese Möglichkeit:

Verfolgen Sie jeden Markenvertrag als Aufgabe. Erstellen Sie eine Aufgabe, sobald Sie einen Auftrag erhalten haben. Fügen Sie alle Details hinzu – Lieferumfang, Frist, Betrag der Zahlung, enthaltene Überarbeitungsrunden. Fügen Sie den Vertrag und die Markenbeschreibung direkt der Aufgabe als Anhang bei. Alles, was Sie für dieses Projekt benötigen, befindet sich an einem Ort.

Speichern Sie Skripte und Richtlinien in Docs. Schreiben Sie Ihre Video-Skripte, speichern Sie Markenrichtlinien und bewahren Sie Vertragsvorlagen in ClickUp Docs auf, die mit Ihren Aufgaben verknüpft sind. Wenn Ihnen eine Marke per E-Mail ein Briefing schickt, kopieren Sie es in ein Dokument und verknüpfen Sie es mit der Aufgabe. Jetzt ist es durchsuchbar und mit Ihrem Workflow verbunden, anstatt in Ihrem Posteingang zu verschwinden.

Sehen Sie alle Ihre Termine auf einen Blick. Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um Alles zu visualisieren, was Sie committen. Sehen Sie, dass Sie am kommenden Dienstag drei Videos abliefern müssen und keinen weiteren Eilauftrag annehmen können. So vermeiden Sie Überlastung – einer der schnellsten Wege zum Burnout als Creator.

Überwinden Sie kreative Blockaden mit KI. Sie wissen nicht, wie Sie eine Produktrezension beginnen sollen? Bitten Sie ClickUp Brain, Ihnen Einstiege für ein Video über Fitness-Nahrungsergänzungsmittel vorzuschlagen. Sie müssen eine Pitch-E-Mail an eine Hautpflegemarke verfassen? Lassen Sie Brain einen ersten Entwurf schreiben, den Sie benutzerdefiniert anpassen können. Es ist, als hätten Sie einen kreativen Partner, der rund um die Uhr für Sie da ist.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem ClickUp-Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Workspaces.

📢 Lesen Sie dazu: So nutzen Sie ClickUp für die Kuratierung von nutzergenerierten Inhalten Möchten Sie Ihren Prozess für nutzergenerierte Inhalte optimieren? In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um die von Ihren Benutzern erstellten Inhalte zu organisieren, zu kuratieren und ihre Wirkung zu maximieren. Perfekt für Marketingfachleute und Content-Teams, die das Engagement und die Effizienz steigern möchten!

ClickUp Moderne Social-Media-Kalender-Vorlage

Wenn Sie Ihr UGC-Ersteller-Geschäft über mehrere Marken, Plattformen und Termine hinweg betreiben, wissen Sie bereits, wie chaotisch die Inhaltsplanung sein kann. Die ClickUp Modern Social Media Kalender-Vorlage vereinfacht alles. Sie bietet Ihnen eine übersichtliche, visuelle Möglichkeit, Beiträge zu planen, Ergebnisse zu verfolgen, Kampagnen zu verwalten und alle Ihre kreativen Assets an einem Ort zu speichern – ohne zwischen fünf verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie TikTok-Hooks, Instagram-Reels oder die monatlichen Content-Lieferungen einer Marke jonglieren – diese Vorlage hilft Ihnen dabei, konsistent und organisiert zu bleiben und den Überblick über alle Termine zu behalten. Betrachten Sie sie als Ihre Command-Center-Zentrale für alle von Ihnen erstellten Inhalte.

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen und verwalten Sie einen effektiven Social-Media-Kalender für Ihre UGC-Inhalte.

Wichtigste Features

Drag-and-Drop-Kalenderansicht zum Planen und Visualisieren all Ihrer bevorstehenden Beiträge auf verschiedenen Plattformen

Benutzerdefinierte Felder für Plattform, Asset-Typ, Status, Fälligkeitsdaten, Genehmigungsphasen und bezahlte vs. organische Lieferungen

Integrierte Status-Informationen für Aufgaben , damit Sie immer wissen, welche Aufgaben in Bearbeitung sind, auf Feedback warten oder zur Veröffentlichung bereit sind.

Bereich „Inhaltsbibliothek“ zum Speichern von Skripten, Video-Konzepten, Inspirationen und Markenrichtlinien

Veröffentlichen Sie Vorlagen und Checklisten , um Ihren Workflow der Erstellung zu standardisieren (Hooks, CTAs, Formate, Bildunterschriften usw.).

Automatisierungen , die Sie benachrichtigen, wenn etwas zur Überprüfung, Genehmigung oder Überarbeitung ansteht.

Mehrere Ansichten (Liste, Board, Kalender) , sodass Sie sofort zwischen redaktioneller Planung, ProduktionsWorkflows und KampagnenNachverfolgung wechseln können.

Nahtloses Asset-Management mit Clips und Datei-Uploads, sodass alle Entwürfe und fertigen Videos an einem Ort gespeichert sind.

Schritt 5: Finden Sie UGC-Jobs und pitchen Sie Marken

Es gibt zwei Möglichkeiten, bezahlte UGC-Aufträge zu finden: sich auf speziellen Plattformen auf Stellen bewerben oder Marken direkt ansprechen.

Plattformen wie Billo, Trend. io und Insense schaffen Verbindungen zwischen Erstellern und Marken, die aktiv nach Inhalten suchen. Sie können auch Aufträge auf Freelancer-Marktplätzen wie Upwork und Fiverr finden.

Es kann sehr effektiv sein, Marken direkt anzusprechen. Finden Sie den richtigen Ansprechpartner – in der Regel einen Social-Media- oder Marketing-Manager – auf LinkedIn oder der Website des Unternehmens. Senden Sie ihm eine kurze, personalisierte E-Mail, in der Sie erklären, warum Sie gut zu seiner Marke passen, und fügen Sie einen Link zu Ihrem Portfolio hinzu.

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Öffentlichkeitsarbeit mit:

Personalisierte Einleitung: Zeigen Sie, dass Sie Ihre Recherche erledigt haben und die Marke verstehen.

Link zum Portfolio: Machen Sie es ihnen leicht, Ihre Arbeit zu sehen.

Wertversprechen: Erläutern Sie kurz, welchen Beitrag Sie zum Marketing-Aufwand des Unternehmens leisten können.

Klare Handlungsaufforderung: Bitten Sie um einen konkreten nächsten Schritt, z. B. ein kurzes Chatten über die Anforderungen des Inhalts des Unternehmens.

🐣 Wissenswertes: Verbraucher vertrauen Empfehlungen von Menschen, die sie kennen, und „Menschen wie ihnen“ weit mehr als Markenwerbung.

An dieser Stelle wird Organisation entscheidend. Sie können nicht einfach fünfzig unaufgeforderte E-Mails versenden und auf das Beste hoffen, ohne eine Nachverfolgung durchzuführen. Sie werden vergessen, wen Sie kontaktiert haben, wann Sie nachfassen müssen oder was Sie ihnen überhaupt gesagt haben.

Erstellen Sie eine ClickUp-Liste mit dem Namen „Brand Outreach“. Jede Marke, die Sie kontaktieren, wird zu einer Aufgabe. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für „Kontaktname“, „E-Mail-Versanddatum“, „Folge-Datum“ und „Status“ (Warten auf Antwort, Interessiert, Nicht interessiert, Gebucht) hinzu. Richten Sie eine Automatisierung ein, die eine Aufgabe sieben Tage, nachdem Sie sie als „Wartet auf Antwort“ markiert haben, in den Status „Follow-up erforderlich“ verschiebt.

Das Client Success Dashboard führt die Nachverfolgung der Kundenbindung und des Support-Levels für ein proaktives Beziehungsmanagement durch.

Dieses System verhindert, dass Sie unprofessionell wirken, indem Sie versehentlich zweimal dieselbe Marke ansprechen oder vergessen, bei jemandem nachzufassen, der Interesse gezeigt hat. Es verwandelt verstreute Kontaktaufnahmen in einen nachverfolgbaren Prozess.

Schritt 6: Legen Sie Ihre UGC-Preise fest

Die Preisgestaltung kann schwierig sein, aber unterschätzen Sie Ihre Arbeit nicht. Ihre Preise hängen von Ihrer Erfahrung, der Art der von Ihnen erstellten Inhalte und der geplanten Verwendung durch die Marke ab. Als Anfänger können Sie mit etwa 100 bis 250 US-Dollar für ein einzelnes Video beginnen. Wenn Sie Ihr Portfolio aufbauen und Erfahrung sammeln, können Sie Ihre Preise deutlich erhöhen.

Halten Sie immer eine Preisliste bereit, die Sie potenziellen Clients zusenden können, aber seien Sie offen für Verhandlungen, insbesondere zu Beginn Ihrer Tätigkeit. Verwenden Sie vor allem immer einen klaren Vertrag, in dem die Leistungen, Zeitleisten, Nutzungsrechte und Bedingungen für die Zahlung festgelegt sind.

Speichern Sie Ihre Preislisten-Vorlage in ClickUp Docs. Wenn eine Marke nach den Preisen fragt, können Sie diese schnell duplizieren, benutzerdefiniert an das jeweilige Projekt anpassen und freigeben. Bewahren Sie dort auch Ihre Vertragsvorlage auf. Wenn Sie diese Unterlagen griffbereit haben, wirken Sie professionell und beschleunigen den Buchungsprozess.

Nutzen Sie die KI-gestützten benutzerdefinierten Felder in ClickUp, um wichtige Details zu erfassen und zu protokollieren.

Verfolgen Sie den Zahlungsstatus mithilfe eines benutzerdefinierten Status-Workflows: „Rechnung gesendet“ → „Zahlung ausstehend“ → „Bezahlt“. Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für den „Rechnungsbetrag“ hinzu, damit Sie schnell sehen können, wie viel Umsatz Sie jeden Monat erzielen. Wenn Sie entscheiden, ob Sie Ihre Preise erhöhen möchten, können Sie sich auf tatsächliche Daten stützen, anstatt zu raten.

Schlüssel-Faktoren, die Ihre Preisgestaltung beeinflussen:

Faktor Auswirkungen auf den Preis Video vs. Foto Videos erzielen fast immer höhere Preise als Fotoserien. Nutzungsrechte Inhalte für bezahlte Anzeigen kosten mehr als organische Social-Media-Beiträge. Exklusivität Wenn eine Marke möchte, dass Sie exklusiv für sie arbeiten, verlangen Sie einen Aufpreis. Überarbeitungen Der Grundpreis sollte ein oder zwei Runden umfassen; weitere Runden kosten extra. Bearbeitungszeit Eilaufträge, für die Sie Alles liegen lassen müssen, erfordern einen Eilzuschlag.

Tipps für den Erfolg als UGC-Ersteller

Das Erstellen großartiger Inhalte ist der erste Schritt, aber der Aufbau einer nachhaltigen Karriere als UGC-Ersteller umfasst mehr als nur das Drehen von Videos. Langfristiger Erfolg entsteht durch den Aufbau starker Beziehungen, das Verfolgen von Trends und die Führung Ihrer kreativen Arbeit wie ein echtes Geschäft.

Vernetzen Sie sich mit anderen UGC-Erstellern.

Die UGC-Community ist unglaublich kooperativ. Betrachten Sie andere Ersteller als Kollegen, nicht als Konkurrenten. Der Aufbau von Beziehungen zu Kollegen kann zu Jobempfehlungen, wertvollen Ratschlägen und emotionalem Support führen, wenn Sie einmal einen schlechten Monat haben.

Treten Sie Creator-Communities auf Plattformen wie Discord, Facebook oder X (ehemals Twitter) bei. Engagieren Sie sich aufrichtig, indem Sie Tipps freigeben, die Erfolge anderer feiern und durchdachte Fragen stellen. Sie werden überrascht sein, wie oft andere Ersteller Ihnen einen Markenvertrag weitergeben, weil sie zu beschäftigt sind oder nicht die richtigen Partner sind.

Wenn Sie andere Ersteller treffen, die in komplementären Nischen arbeiten, fügen Sie sie zu einem Dokument mit der Beschreibung „Creator Network” hinzu. Notieren Sie sich ihre Spezialgebiete, Kontaktdaten und alle Marken, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten.

Wenn eine Marke Sie um Inhalte in einem Bereich bittet, der nicht zu Ihren Stärken gehört, können Sie jemanden aus Ihrem Netzwerk empfehlen – und dieser wird dasselbe für Sie erledigen.

📢 Lesen Sie dazu: Karriereweg im Marketing Sie fragen sich, wie Sie Ihre Karriere im Marketing vorantreiben können? In diesem Blog werden die verschiedenen Rollen, Fähigkeiten und Schritte erläutert, die Sie benötigen, um in der Marketingwelt erfolgreich zu sein – egal, ob Sie gerade erst anfangen oder sich weiterentwickeln möchten.

Bleiben Sie über trendige Formate auf dem Laufenden

Social Media entwickelt sich schnell weiter, und Marken möchten mit Erstellern zusammenarbeiten, die wissen, was gerade angesagt ist. Verbringen Sie jeden Tag ein wenig Zeit damit, durch TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts zu scrollen, um zu sehen, was gerade im Trend liegt. Achten Sie dabei besonders auf beliebte Sounds, Stile der Bearbeitung und Video-Formate.

Sie müssen Trends nicht genau kopieren. Die besten Ersteller passen sie an ihre eigene Nische und ihren eigenen Stil an. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben, werden Ihre Inhalte wertvoller und Sie zeigen Marken, dass Sie wissen, wie man Videos erstellen, die auf ihren Einzelzielen gut funktionieren.

Wenn Sie einen Trend entdecken, der für Ihre Nische geeignet sein könnte, greifen Sie sofort zu.

Erstellen Sie eine Aufgabe namens „Trendige Formatideen” und nutzen Sie KI-Tools wie ClickUp Brain, um diese anzupassen. „Wie könnte ich den Trend „Get Ready With Me” auf Tech-Produktbewertungen anwenden?

KI-generierte Instagram-Strategie ClickUp Brain erstellt maßgeschneiderte Social-Media-Pläne und Content-Säulen für Ihre Marke.

ClickUp Brain kann Ihnen Blickwinkel vorschlagen, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben, und so einen allgemeinen Trend in etwas Einzigartiges verwandeln, das ganz Ihnen gehört.

Entwickeln Sie Systeme zur Verwaltung Ihres UGC-Workflows.

Wenn Sie immer mehr Markenverträge abschließen, ist es unerlässlich, gut organisiert zu bleiben. Das Jonglieren mit mehreren Projekten, Terminen und Überarbeitungswünschen kann schnell zu Burnout und versäumten Lieferterminen führen. Ein solides System macht den Unterschied.

So sieht ein vollständiger UGC-Ersteller-Workflow in ClickUp aus:

Die Marke kontaktiert Sie oder Sie bekommen einen Auftrag → Erstellen Sie eine Aufgabe mit allen Details zum Projekt, fügen Sie die Aufgabenbeschreibung und den Vertrag als Anhang hinzu und legen Sie die Frist fest.

Zeit zum Erstellen → Öffnen Sie die Aufgabe, lesen Sie die Kurzbeschreibung im Anhang des Dokuments, überprüfen Sie Ihre Shotlist und filmen Sie den Inhalt.

Zur Genehmigung einreichen → Laden Sie Ihr Video mit Clips in die Aufgabe hoch, benachrichtigen Sie die Marke durch einen Kommentar und setzen Sie den Status auf „Wartet auf Genehmigung“.

Überarbeitungen angefordert → Marken kommentieren direkt in der Aufgabe mit Feedback, Sie führen eine Bearbeitung durch und reichen die Aufgabe erneut ein, ohne den Thread zu verlieren.

Genehmigt → Wechseln Sie zum Status „Rechnung gesendet“, führen Sie die Nachverfolgung der Zahlung durch und schließen Sie den Vorgang ab, sobald die Zahlung eingegangen ist.

Alles für dieses Projekt – vom ersten Pitch bis zur endgültigen Zahlung – befindet sich in einer Aufgabe mit vollständiger Historie. Kein Suchen. Kein Vergessen. Kein Stress.

🎥💭 Möchten Sie genau sehen, wie Sie durch die Automatisierung von Workflows jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen können? Sehen Sie sich dieses kurze Tutorial zum Erstellen von No-Code-Automatisierungen an, mit denen Sie Ihren gesamten UGC-Ersteller-Workflow optimieren können – von der Nachverfolgung von Projekten bis zum Terminmanagement.

Verwalten Sie mit ClickUp alles von Pitches bis hin zu Zahlungen an einem Ort und verwandeln Sie Ihre Nebentätigkeit als Ersteller in ein nachhaltiges Geschäft.

Verwandeln Sie Ihr UGC-Nebenprojekt in ein echtes Geschäft

Die Wahrheit über den Weg zum erfolgreichen UGC-Ersteller lautet: Mit etwas Übung wird die Erstellung von Inhalten immer einfacher. Die Filmaufnahmen werden besser. Die Bearbeitung wird zur Selbstverständlichkeit. Und Sie finden ganz natürlich Ihren eigenen Stil.

Was unterscheidet Ersteller, die nach drei Monaten ausbrennen, von denen, die ein nachhaltiges Business aufbauen? Systeme.

Erfolgreiche Creator verfolgen ihre Pitches, kennen ihre Zahlen und verpassen keine Deadlines, weil Alles an einem Ort gespeichert ist – und nicht über verschiedene Apps verstreut, die sie vergessen zu überprüfen. Sie müssen nicht von Natur aus organisiert sein. Sie brauchen nur einen Workspace, der Sie automatisch organisiert hält.

Behandeln Sie Ihre Arbeit als Ersteller wie ein Geschäft. Bauen Sie Ihre Systeme jetzt auf, solange die Dinge noch überschaubar sind. Wenn Sie zehn Markenverträge mit sich überschneidenden Fristen jonglieren, ist es zu spät – dann sind Sie bereits überfordert.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und bauen Sie ein Creator-Geschäft auf, das ohne Chaos skaliert.

Häufig gestellte Fragen zum Thema „UGC-Ersteller werden“

Auf jeden Fall. Viele erfolgreiche Ersteller haben sich auf „gesichtsfreie“ Inhalte spezialisiert, wie z. B. Produktdemos, bei denen nur die Hände zu sehen sind, ästhetisches B-Roll-Material oder Videos mit Voiceover. Marken legen Wert auf die Qualität und Authentizität der Inhalte, nicht darauf, ob sie Ihr Gesicht sehen.

Die meisten Ersteller werden pro Lieferung per Banküberweisung, PayPal oder direkt über die UGC-Plattform bezahlt, die sie mit der Marke verbunden hat. Die Zahlung erfolgt in der Regel nach Freigabe und Lieferung der Inhalte.

UGC-Ersteller werden für die Inhalte selbst bezahlt, die Marken auf ihren eigenen Kanälen verwenden. Influencer werden für den Zugang zu ihrem Publikum bezahlt. Sie brauchen keine große Fangemeinde, um UGC-Ersteller zu werden – die Anzahl Ihrer Follower spielt keine Rolle.

Ja, es ist ein großartiger Nebenjob, weil er flexibel ist. Sie bestimmen Ihren Zeitplan, können von überall aus arbeiten und so viele oder so wenige Projekte annehmen, wie Sie möchten. Viele Ersteller beginnen in Teilzeit und erweitern ihr Geschäft, wenn sie mehr Markenverträge abschließen.