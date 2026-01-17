Die 9 besten Stansa-KI-Alternativen für Teams im Jahr [Jahr]

Stansa AI ist eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung von Inhalten, die für ihre flexiblen, uneingeschränkten KI-Interaktionen bekannt ist und sich hervorragend für kreatives Schreiben eignet.

Wenn Sie jedoch in einem Team arbeiten, entsteht durch die Verwendung eines eigenständigen KI-Tools eine frustrierende Lücke zwischen der Erstellung von Inhalten und der Erledigung der Arbeit.

Diese Diskrepanz, bekannt als „Context Sprawl“ – wenn Teams Zeit damit verschwenden, zwischen Apps zu wechseln und nach Informationen zu suchen, die über mehrere Plattformen verstreut sind –, zwingt Sie dazu, KI-Ergebnisse ständig zu kopieren, einzufügen und in Ihrem System für Projektmanagement neu zu formatieren.

Da Unternehmen mittlerweile durchschnittlich 275 verschiedene SaaS-Anwendungen nutzen, ist diese Fragmentierung zu einer entscheidenden Herausforderung für die Produktivität geworden.

Dieser Leitfaden behandelt 10 Alternativen zu Stansa AI, die unterschiedliche Probleme lösen. Einige konzentrieren sich auf das Verfassen von Belletristik mit weniger Beschränkungen des Inhalts. Andere, wie ClickUp, bieten KI, die Sie bei Ihren Aufgaben und der Kommunikation im Team unterstützt.

Legen wir los.

9 Stansa-KI-Alternativen auf einen Blick

Name des Tools Am besten geeignet für Wichtigste Features *Preise ClickUp Teams jeder Größe, die eine KI-gestützte Erstellung von Inhalten benötigen, die in das Arbeitsmanagement integriert ist. ClickUp Brain für kontextbezogenes Schreiben, ClickUp Docs für kollaborative Inhalte, ClickUp Automatisierungen für Content-Workflows Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar DreamGen Autoren, die uneingeschränkt kreative Belletristik schreiben möchten Zensurfreie Story-Generierung, benutzerdefinierte Charakteranpassung, mehrere KI-Modelle Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7,83 $/Monat pro Benutzer NovelAI Autoren von Belletristik, die anpassbare KI-Storytelling-Tools suchen Benutzerdefinierte KI-Modelle, trainiert auf Literatur, Bildgenerierung und Speichersystemen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer KI Dungeon Teams, die interaktives Storytelling und spielerische narrative Erlebnisse schaffen Textadventure-Format, Multiplayer-Szenarien, benutzerdefinierte Welten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat pro Benutzer Sudowrite Professionelle Verfasser von Belletristik, die Unterstützung beim Schreiben benötigen Story-Engine, Feature, Brainstorming-Modus, Tools zum Umschreiben Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Benutzer Claude Forschungs- und Kreativteams, die eine dialogorientierte KI mit differenzierten Antworten benötigen Langes Kontextfenster, durchdachte Antworten, Dokumentenanalyse Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer DeepFiction KI Autoren, die mit Genre-Vorlagen schnell Geschichten erstellen möchten Genre-spezifische Vorlagen, Fortsetzung von Geschichten, Erstellung von Zeichen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer ChatGPT Einzelpersonen und Teams, die allgemeine KI-Unterstützung für verschiedene Arten von Inhalten benötigen Vielseitige Inhaltserstellung, Plugins, GPT-4-Funktionen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Jasper Schlanke Marketing-Teams, die markenkonsistente Inhalte benötigen Markenstimmen-Training, Marketing-Vorlagen, Kampagnen-Tools Bezahlte Pläne beginnen bei 69 $/Monat pro Benutzer.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Warum nach Alternativen zu Stansa KI suchen?

Teams suchen oft aus einigen wichtigen Gründen nach Alternativen zu Stansa KI:

Notwendigkeit von Features für die Zusammenarbeit im Team: Stansa AI funktioniert als Einzeltool und verfügt nicht über die robusten Stansa AI funktioniert als Einzeltool und verfügt nicht über die robusten vernetzten Workflows , die für Projekte erforderlich sind.

Bedenken hinsichtlich der Content-Governance : Unternehmen benötigen oft mehr Kontrolle über Unternehmen benötigen oft mehr Kontrolle über KI-Ergebnisse , um die Markenstimme und Genauigkeit zu wahren.

Lücken in der Workflow-Integration: Eigenständige KI-Tools verursachen Reibungsverluste, da die Inhalte nicht automatisch in Ihre Arbeitssysteme einfließen. Viele Teams benötigen eine KI, die sich direkt mit ihren Eigenständige KI-Tools verursachen Reibungsverluste, da die Inhalte nicht automatisch in Ihre Arbeitssysteme einfließen. Viele Teams benötigen eine KI, die sich direkt mit ihren Projektplänen und offiziellen Dokumentationen verbinden lässt, um Konsistenz zu gewährleisten.

Die richtige Alternative für Sie hängt von Ihren Zielen ab. Ob Sie mehr kreative Freiheit, professionelle Inhaltserstellung oder ein KI-Tool benötigen, das vollständig in Ihre Arbeitsmanagement-Plattform integriert ist – es gibt eine passende Option für Sie.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Kommunikation im Team hauptsächlich E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp vereinen Sie Projektmanagement, Messaging, E-Mails und Chats an einem Ort!

Die besten Stansa-KI-Alternativen

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die eine KI-gestützte Erstellung von Inhalten in Verbindung mit Arbeitsmanagement benötigen)

Die Verwendung eines eigenständigen KI-Schreibtools für Teamprojekte führt oft zu Frustration. Sie erstellen großartige Inhalte in einer App, müssen diese dann aber manuell in Ihre Dokumente kopieren, Aufgaben für Ihr Team erstellen und den Kontext in einem separaten Chat noch einmal erklären.

Der Converged AI Workspace von ClickUp – eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente und Unterhaltungen zusammen mit KI als intelligente Ebene zusammenlaufen – hilft Teams, dieses ständige Wechseln zwischen Apps zu vermeiden, indem alles an einem Ort gespeichert wird.

Stansa AI zeichnet sich durch die Generierung großer Mengen ungefilterter Inhalte aus. ClickUp hingegen wurde für professionelle Content-Teams entwickelt, die eine KI benötigen, die ihre spezifischen Geschäftsdaten versteht, in Echtzeit zusammenarbeitet und Inhalte automatisch durch eine Produktionspipeline leitet.

Hier erfahren Sie, wie sich die Kern-Features von ClickUp in diesem Zusammenhang auszeichnen:

Kontextbezogene Kreativität mit ClickUp Brain

Brainstormen Sie Ideen, erstellen Sie Inhalte und verfeinern Sie Entwürfe mit ClickUp Brain.

Während Stansa KI Texte auf der Grundlage allgemeiner Trainingsdaten generiert, erstellt ClickUp Brain Texte auf der Grundlage Ihrer Daten. Es handelt sich um ein neuronales Netzwerk für Ihren Workspace, das Ihre Aufgaben, Dokumente und Mitarbeiter miteinander verbindet.

Anstatt mehrere Tools zu jonglieren, können Sie Inhalte direkt dort erstellen, wo Ihre Projekte, Dokumente und die Kommunikation Ihres Teams bereits stattfinden. Es kennt Ihre Projekttermine, die bisherigen Dokumente Ihrer Marke und weiß, wer für was verantwortlich ist.

Brain macht das „Kopieren und Einfügen” überflüssig, da die KI bereits Zugriff auf Ihre interne Wissensdatenbank hat.

Kollaborative Erstellung von Inhalten mit ClickUp Docs

Erstellen Sie gemeinsam fehlerfreie Dokumente in ClickUp Docs.

Stansa KI ist weitgehend eine Einzelanwendung – Sie geben die Eingabe, es schreibt. ClickUp Docs verwandelt die Erstellung von Inhalten in eine Teamaufgabe. Es ersetzt separate Tools wie Google Docs.

Sie können den Prozess der Erstellung des Inhalts optimieren, indem Sie einen Entwurf in ClickUp Dokument erstellen, diesen mit ClickUp Brain erweitern und dann ClickUp Aufgaben für die Bearbeitung und Überprüfung erstellen – alles ohne die Plattform zu verlassen.

Teammitglieder können Kontext hinzufügen, Echtzeitkommentare hinterlassen oder sich gegenseitig @erwähnen, um Bearbeitungen zu klären. Mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten und variablen Berechtigungen wird Docs zu Ihrem sicheren Raum für die Zusammenarbeit bei allen Arten von Projekten mit Inhalt.

Verwandeln Sie jede Markierung in einem Dokument in eine nachverfolgbare Aufgabe. Wenn ein Editor einen Kommentar hinterlässt, der lautet: „Diese Einleitung korrigieren“, kann dieser Kommentar als formelle Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum zugewiesen werden, sodass nichts übersehen wird – ein Maß an Verantwortlichkeit, das Stansa KI nicht bietet.

Halten Sie Ihre Workflows mit ClickUp Automatisierungen am Laufen.

ClickUp Automatisierungen übernehmen die „Fleißarbeit” des redaktionellen Prozesses. Teams können während der gesamten Erstellung von Inhalten aufeinander abgestimmt bleiben, indem sie ClickUp Automatisierungen verwenden, um automatisierte Workflows zu erstellen, die die Beteiligten benachrichtigen und Inhalte durch die Genehmigungsphasen leiten.

Sie können beispielsweise Auslöser einrichten, sodass der Status automatisch auf „Zur Überprüfung bereit“ wechselt, wenn ein Autor einen Entwurf in ClickUp Docs fertiggestellt hat, und der Editor über Slack oder per E-Mail benachrichtigt wird.

Sie können sogar KI-gestützte Automatisierungen nutzen. Wenn beispielsweise eine Aufgabe den Status „Erledigt“ erhält, kann ClickUp Brain automatisch eine Zusammenfassung der fertiggestellten Arbeit erstellen und diese als Kommentar für die Beteiligten veröffentlichen, sodass alle auf dem Laufenden bleiben, ohne dass Sie ein einziges Wort schreiben müssen.

Die besten Features von ClickUp

Kollaboratives Schreiben: Verfassen Sie Inhalte gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit und wandeln Sie Feedback direkt in nachverfolgbare Aufgaben um, um sicherzustellen, dass jede Bearbeitung auch tatsächlich abgeschlossen wird.

Persönlichkeitsbasierte Eingabeaufforderungen: Generieren Sie spezialisierte Ergebnisse mithilfe vorgefertigter KI-Frameworks, die auf Rollen wie SEO-Spezialisten, Editors oder Produktmanager zugeschnitten sind.

Dynamische KI-Felder: Extrahieren Sie Erkenntnisse, übersetzen Sie Texte oder fassen Sie Beschreibungen von Aufgaben automatisch in Ihrem Content-Kalender zusammen, um wichtige Daten auf einen Blick zu sehen.

Universelle Unternehmenssuche: Finden Sie jede Datei oder Unterhaltung in ClickUp, Google Drive, Slack und mehr über eine einzige Suchleiste und sparen Sie Zeit, die Sie sonst mit der Suche auf mehreren Plattformen verschwenden würden.

KI-gestützte Automatisierung: Nutzen Sie als Auslöser wiederkehrende Aufgaben wie Statusaktualisierungen, Zusammenfassungserstellung und Teambenachrichtigungen auf der Grundlage benutzerdefinierter Regeln, um Ihre Content-Pipeline ohne manuelle Eingaben am Laufen zu halten.

Verifizierte Wikis: Zentralisieren Sie Ihre Markenrichtlinien und SOPs in einer sicheren Zentralisieren Sie Ihre Markenrichtlinien und SOPs in einer sicheren Wissensdatenbank , die veraltete Inhalte kennzeichnet, damit Ihr Team immer die genauesten Informationen verwendet.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Reduzieren Sie Kontextverwirrung, indem Sie Inhalte, Projekte und Kommunikation mit dem Converged KI-Workspace von ClickUp an einem Ort zusammenführen. Die schiere Anzahl der Features kann einige Zeit in Anspruch nehmen, um sie vollständig zu erkunden. KI ist kontextsensitiv, was zu relevanteren und nützlicheren Inhalten führt. Die mobile App unterscheidet sich in einigen Punkten von der Desktop-Version. Inhalte sind nahtlos mit Aufgaben verbunden, wodurch Ihr gesamter Workflow von Anfang bis Ende optimiert wird. Neue Benutzer müssen möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen, wenn sie ihre erste Workspace-Struktur einrichten.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent macht eine Notiz:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass alles an einem Ort zusammengeführt wird – Aufgaben, Zeitleisten, Kommentare, Dokumente und Verantwortlichkeiten sind miteinander verknüpft. Das reduziert unnötigen Hin und Her und macht die Arbeit viel transparenter. Dank der Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung von Workflows, Status und Ansichten können verschiedene Teams so arbeiten, wie es ihren Prozessen am besten entspricht, und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Kontrolle behalten. ClickUp hat die Koordination, die Nachverfolgung und die allgemeine Ausführung der täglichen Aufgaben erheblich verbessert.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass alles an einem Ort zusammengeführt wird – Aufgaben, Zeitleisten, Kommentare, Dokumente und Verantwortlichkeiten sind miteinander verknüpft. Das reduziert unnötigen Hin und Her und macht die Arbeit viel transparenter. Dank der Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung von Workflows, Status und Ansichten können verschiedene Teams so arbeiten, wie es ihren Prozessen am besten entspricht, und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Kontrolle behalten. ClickUp hat die Koordination, die Nachverfolgung und die allgemeine Ausführung der täglichen Aufgaben erheblich verbessert.

💡Profi-Tipp: In ClickUp können Sie Super Agents für praktisch jede Aufgabe erstellen. Versuchen Sie noch heute, einen zu erstellen, um Informationen zu recherchieren, Blog-Entwürfe zu schreiben oder sogar veröffentlichte Artikel in social-media-freundliche Formate umzuwandeln!

Weitere Informationen zu Super Agents finden Sie hier:

2. DreamGen (Am besten geeignet für Autoren, die uneingeschränkt kreative Belletristik schreiben möchten)

via DreamGen

Viele KI-Tools verfügen über strenge Filter für den Inhalt, die die Kreativität einschränken können, insbesondere für Autoren von Belletristik, die komplexe Charaktere oder unkonventionelle Handlungsstränge erkunden möchten.

DreamGen ist eine Plattform für kreative Autoren von Belletristik, die mehr Flexibilität benötigen. Der Schwerpunkt liegt auf der Generierung von Geschichten ohne die strengen Beschränkungen des Inhalts anderer Plattformen, sodass Sie einen breiteren Bereich an Themen und Szenarien erkunden können.

Mit DreamGen können Sie benutzerdefinierte Zeichen erstellen, detaillierte Story-Szenarien entwickeln und narrative Inhalte generieren, ohne dass die Inhaltsmoderation dabei groß ins Spiel kommt. So können Sie einen einheitlichen Ton und Thread beibehalten, was für längere Fiction-Projekte entscheidend ist.

Die besten Features von DreamGen

Zensurfreie Story-Generierung: Entdecken Sie unkonventionelle Erzählungen ohne Inhaltsfilter, die den kreativen Flow in gängigen KI-Tools unterbrechen.

Charakteranpassung und Speicher: Erstellen Sie detaillierte Charakterprofile, die sich die KI merkt, um die Konsistenz Ihrer Geschichte zu gewährleisten, ohne ständig neue Eingaben vornehmen zu müssen.

Mehrere KI-Modelloptionen: Greifen Sie auf verschiedene KI-Modelle zu, die für unterschiedliche Schreibstile optimiert sind, und wählen Sie flexibel das für Ihr Projekt am besten geeignete Modell aus.

Vor- und Nachteile von DreamGen

Bietet kreative Freiheit für Autoren von Belletristik, um vielfältige Handlungsstränge zu erkunden. Eingeschränkte Integration mit externen Schreib- oder Projektmanagement-Tools Eine starke Konsistenz der Zeichen trägt dazu bei, die narrative Kohärenz in langen Geschichten aufrechtzuerhalten. Auf Belletristik ausgerichtet, daher weniger geeignet für professionelle oder Marketing-Inhalte Der Zugriff auf von der Community erstellte Inhalte liefert Inspiration für neue Projekte. Es gibt eine Lernkurve, um die Eingabeaufforderungen für beste Ergebnisse zu optimieren.

Preise für DreamGen

Free

Starter: 7,83 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 19,35 $/Monat pro Benutzer

Pro: 48,30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu DreamGen

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

Was sagen echte Benutzer über DreamGen?

Hier ist, was ein Redditor freigegeben hat:

Mir gefällt das Konzept, mehrere Zeichen für eine Geschichte erstellen zu können, sehr gut. Es ist einzigartig und diese Website hat viel Potenzial! Ich habe meinen eigenen (Privat-)Bot erstellt, der 16 Zeichen mit sehr langen Beschreibungen enthält. Während der Erstellung funktionierte alles einwandfrei, aber jetzt, wo ich erledigt habe, gibt es Probleme.

Mir gefällt das Konzept, mehrere Zeichen für eine Geschichte erstellen zu können, sehr gut. Es ist einzigartig und diese Website hat viel Potenzial! Ich habe meinen eigenen (Privat-)Bot erstellt, der 16 Zeichen mit sehr langen Beschreibungen enthält. Während der Erstellung funktionierte alles einwandfrei, aber jetzt, wo ich erledigt habe, gibt es Probleme.

Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung eines Skripts? In diesem Video erfahren Sie, wie Sie KI für optimale Ergebnisse einsetzen können!

3. NovelAI (Am besten geeignet für Autoren von Belletristik, die eine anpassbare KI-Storytelling-Funktion mit Bildgenerierung wünschen)

via NovelAI

Generische KI-Tools produzieren oft vorhersehbare, uninspirierte Prosa, die sich für Belletristik nicht eignet. Autoren benötigen eine KI, die literarische Konventionen versteht und sich an bestimmte Genres und Stile anpassen kann.

NovelAI ist eine Plattform, die speziell für Geschichtenerzähler entwickelt wurde. Ihre Modelle wurden anhand von Literatur trainiert, wodurch sie ein besseres Verständnis für narrative Strukturen und Prosastile haben, was den Output literarischer erscheinen lässt.

Sie können benutzerdefinierte Module basierend auf Ihren bevorzugten Verfassern oder -genres erstellen und sogar Bilder generieren, um Ihre Zeichen und Szenen zu visualisieren.

NovelAI legt auch großen Wert auf den Datenschutz der Benutzer und stellt sicher, dass Ihre Geschichten privat bleiben und nicht für Trainingszwecke verwendet werden.

Die besten Features von NovelAI

Literaturbasierte KI-Modelle: Die KI wird anhand von Belletristik trainiert, als Ergebnis entsteht Prosa, die das Erzähltempo und die Konventionen des Dialogs versteht.

Benutzerdefinierte KI-Module: Passen Sie den Schreibstil der KI an bestimmte Verfasser oder Genres an, sodass Sie mehr Kontrolle über das Endergebnis haben.

Integrierte Bilderzeugung: Visualisieren Sie Ihre Zeichen und Szenen mit dem integrierten Visualisieren Sie Ihre Zeichen und Szenen mit dem integrierten Bildgenerator , der Ihnen dabei hilft, Ihre kreative Vision zu entwickeln.

Vor- und Nachteile von NovelAI

Erzeugt Prosa in literarischer Qualität, die natürlicher wirkt als allgemeine KI. Für den Zugriff auf erweiterte Features und Modelle ist ein Abonnement erforderlich. Ihre Geschichten bleiben privat und werden nicht für das Modelltraining verwendet. Die Qualität der Bilderzeugung kann variieren. Dank benutzerdefinierter Anpassungsoptionen können Sie die Ergebnisse der KI ganz nach Ihren Bedürfnissen formen. Nicht für professionelle oder Marketing-Inhalte geeignet

Preise für NovelAI

Free

Tablet: 10 $/Monat pro Benutzer

Scroll: 15 $/Monat pro Benutzer

Opus: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu NovelAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht verfügbar

Was sagen echte Benutzer über NovelAI ?

Eine G2-Bewertung erwähnt:

Ich verwende NovelAI hauptsächlich für kreatives Schreiben. Mir gefällt, wie flexibel es ist und wie gut es sich an verschiedene Schreibstile anpasst. Es hilft mir, wenn ich unter einer Schreibblockade leide und nicht weiß, wie ich eine Geschichte fortsetzen soll. Dank der Flexibilität kann ich den Ton oder Stil anpassen, ohne von vorne beginnen zu müssen, was mir viel Zeit spart. Ich schätze es sehr, dass der Kontext und die Zeichen konsistent bleiben, auch wenn ich den Stil ändere. Das macht das Experimentieren viel einfacher und weniger frustrierend. Es ist wirklich hilfreich, wenn man an längeren Geschichten arbeitet und die Konsistenz wahren möchte.

Ich verwende NovelAI hauptsächlich für kreatives Schreiben. Mir gefällt, wie flexibel es ist und wie gut es sich an verschiedene Schreibstile anpasst. Es hilft mir, wenn ich unter einer Schreibblockade leide und nicht weiß, wie ich eine Geschichte fortsetzen soll. Dank der Flexibilität kann ich den Ton oder Stil anpassen, ohne von vorne beginnen zu müssen, was mir viel Zeit spart. Ich schätze es sehr, dass der Kontext und die Zeichen konsistent bleiben, auch wenn ich den Stil ändere. Das macht das Experimentieren viel einfacher und weniger frustrierend. Es ist wirklich hilfreich, wenn man an längeren Geschichten arbeitet und die Konsistenz wahren möchte.

🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT ist der perfekte KI-Assistent für Autoren. Es eliminiert „Toggle Tax” (die Zeit, die beim Umschalten zwischen Apps verloren geht), zentralisiert Recherche und Schreiben und automatisiert sich wiederholende Schritte. So können sich Autoren und Forscher auf hochwertige Arbeit konzentrieren – Ideenfindung, Analyse und Kreativität –, während die KI die mühsame Arbeit des Entwerfens, Zusammenfassens und Organisierens übernimmt. Durchsuchen und fassen Sie sofort Ihre Recherchen in Ihrem Workspace, Ihren Dokumenten und verbundenen Apps zusammen, um Referenzen und Erkenntnisse zu sammeln, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Diktieren Sie Ideen oder Stichworte mit Talk to Text und lassen Sie BrainGPT mehrere Texte, Gliederungen oder kreative Aufhänger für jedes Format generieren.

Bearbeiten, korrigieren und optimieren Sie Entwürfe hinsichtlich Klarheit, Tonfall und SEO mit KI-gestützten Vorschlägen.

Generieren Sie Bilder und visuelle Elemente anhand von Eingabeaufforderungen und verknüpfen Sie diese mit Ihren Schreibaufgaben, um nahtlos Inhalte zu erstellen.

Automatisieren Sie wiederholende Workflows zum Schreiben, weisen Sie Aufgaben zu und verwalten Sie Überarbeitungen – alles in einem einheitlichen Workspace.

Speichern und verwenden Sie Prompt-Vorlagen wieder und greifen Sie schnell auf interne Richtlinien zurück, um Konsistenz und Genauigkeit in Ihren Texten sicherzustellen.

4. KI Dungeon (Am besten geeignet für interaktives Storytelling und spielerische Erzählungen)

via KI Dungeon

Herkömmliche KI-Tools generieren statischen Text, aber was ist, wenn Sie eine Geschichte möchten, die auf Ihre Entscheidungen reagiert? Für Ersteller, die ein dynamisches, spielähnliches Erlebnis wünschen, reicht ein einfacher Textgenerator nicht aus.

AI Dungeon ist ein Pionier im Bereich der KI-gestützten interaktiven Geschichtenerzählung. Es erstellt dynamische Erzählungen, die auf Ihre Eingaben reagieren und eher wie ein textbasiertes Abenteuerspiel als wie ein Schreibassistent funktionieren.

Sie können mit vorgefertigten Szenarien beginnen oder benutzerdefinierte Welten erstellen. Die KI passt sich in Echtzeit an Ihre Aktionen an. Sie bietet auch Multiplayer-Features und ist somit ein großartiges tool für gemeinsames Storytelling oder Tabletop-Gaming-Gruppen.

Die besten Features von AI Dungeon

Interaktives Erzählformat: Die Geschichte passt sich Ihren Entscheidungen an und schafft so eine verzweigte Erzählung, die dynamisch und fesselnd wirkt.

Benutzerdefinierte Weltgestaltung: Erstellen Sie detaillierte Welten und Zeichen, die als Grundlage für Ihre interaktiven Geschichten dienen.

Multiplayer-Storytelling: Laden Sie andere ein, sich Ihrer Geschichte anzuschließen und zur Erzählung beizutragen, wodurch dieses tool zu einem unterhaltsamen tool für kollaborative Kreativität wird.

Vor- und Nachteile von KI Dungeon

Das einzigartige interaktive Format macht das Geschichtenerzählen persönlicher und fesselnder. Weniger geeignet für die Erstellung ausgefeilter, veröffentlichungsfähiger Inhalte Eine starke Community und eine umfangreiche Inhaltsbibliothek bieten endlose Inspiration für neue Geschichten. Die Richtlinien zur Inhaltsmoderation haben sich weiterentwickelt, was sich auf einige Anwendungsfälle auswirken kann. Das spielähnliche Format ist ein leicht zugänglicher Einstieg für neue Benutzer von KI-Storytelling. Die Ausgabequalität kann je nach Komplexität des Szenarios uneinheitlich sein.

Preise für KI Dungeon

Free

Champion: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Legende: 29,99 $/Monat pro Benutzer

Mythic: 49,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu AI Dungeon

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten einsetzen können 👇

5. Sudowrite (Am besten geeignet für professionelle Verfasser von Belletristik, die strukturierte Unterstützung beim Schreiben benötigen)

via Sudowrite

Professionelle Belletristikautoren benötigen mehr als nur die reine Textgenerierung. Sie benötigen tools, die die Struktur einer Geschichte verstehen und ihnen bei bestimmten Herausforderungen beim Schreiben helfen, wie zum Beispiel beim Verfassen anschaulicher Beschreibungen oder beim Verfeinern von Dialogen.

Sudowrite wurde für professionelle Belletristikautoren entwickelt und bietet spezielle Features, die über die einfache KI-Inhaltserstellung hinausgehen. Es fungiert als Schreibpartner und hilft Ihnen beim Brainstorming, bei der Erweiterung und beim Feilen an Ihrer Arbeit.

Mit Tools wie „Describe“ für sensorische Details und einer „Story Engine“ für die Entwicklung von Romanhandlungen hilft Ihnen Sudowrite dabei, bei Langzeitprojekten den Schwung aufrechtzuerhalten. Viele professionelle Verfasser nutzen es, weil es sich gut in einen seriösen Schreibworkflow einfügt.

Die besten Features von Sudowrite

Feature für sensorisches Schreiben beschreiben: Generieren Sie Beschreibungen von Sehen, Hören, Riechen und Fühlen, um Ihre Szenen zu bereichern und sie noch eindringlicher zu gestalten.

Story Engine für die Romanentwicklung: Ein strukturiertes System, das Sie durch die Entwicklung der Handlung und der Zeichen führt und Ihnen die Arbeit an längeren Romanen erleichtert.

Tools zum Umschreiben und Erweitern: Verfeinern Sie Ihre Texte, indem Sie Passagen in verschiedenen Stilen umschreiben, kurze Beschreibungen erweitern oder wortreiche Abschnitte straffen.

Vor- und Nachteile von Sudowrite

Jedes Feature wurde speziell für die Herausforderungen des fiktionalen Schreibens entwickelt. Ausschließlich auf Belletristik ausgerichtet, daher nicht für andere Arten von Inhalten geeignet. Die Story Engine unterstützt nicht nur kurze Inhalte, sondern auch Langform-Projekte. Es erfordert Zeit, sich mit den spezifischen Tools und Workflows vertraut zu machen, um den größten Wert zu erzielen. Es hat bei veröffentlichten Verfassern an Beliebtheit gewonnen, was auf seine professionelle Qualität hinweist. Das Abonnementmodell kann für Hobbyautoren eine erhebliche Investition darstellen.

Preise für Sudowrite

Free

Hobby: 19 $/Monat pro Benutzer

Professional: 29 $/Monat pro Benutzer

Maximal: 59 $/Monat pro Benutzer

Sudowrite-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sudowrite?

Eine G2-Bewertung wird freigegeben:

Es bietet eine Vielzahl von tools, die beim Schreiben und Überarbeiten von Teilen einer Geschichte helfen. Die Einbindung einer Story-Bibel ist sehr hilfreich und macht den Einsatz mehrerer Tools überflüssig. Die KI funktioniert sowohl im Manuskript als auch in der Story-Bibel, sodass Sie alle Aspekte der Geschichte schnell entwickeln können.

Es bietet eine Vielzahl von tools, die beim Schreiben und Überarbeiten von Teilen einer Geschichte helfen. Die Einbindung einer Story-Bibel ist sehr hilfreich und macht den Einsatz mehrerer Tools überflüssig. Die KI funktioniert sowohl im Manuskript als auch in der Story-Bibel, sodass Sie alle Aspekte der Geschichte schnell entwickeln können.

📖 Lesen Sie auch: Sudowrite-Alternative tools für Autoren

6. Claude (Am besten geeignet für Teams, die eine dialogorientierte KI mit nuancierten, durchdachten Antworten benötigen)

via Claude

Viele KI-Tools liefern Antworten, die sich roboterhaft anhören und Nuancen verfehlen. Wenn Sie sich mit komplexen Themen befassen, benötigen Sie eine KI, die durchdachte, wohlüberlegte Antworten liefert, anstatt generische, formelhafte Texte.

Claude, ein KI-Assistent von Anthropic, ist für seine hochwertigen Fähigkeiten bei der Unterhaltung bekannt. Seine Antworten wirken oft durchdachter, was ihn zu einer guten Wahl für Inhalte macht, die Subtilität oder komplexe Argumentationen erfordern.

Eine der Schlüssel-Stärken von Claude ist sein großes Kontextfenster, das es ihm ermöglicht, lange Dokumente für Zusammenfassungen oder Analysen zu verarbeiten. Sie können eine PDF-Datei hochladen und Claude um Erkenntnisse bitten, was bei forschungsintensiven Workflows eine enorme Zeitersparnis bedeutet.

Die besten Features von Claude

Erweitertes Kontextfenster: Verarbeiten und referenzieren Sie lange Dokumente, ideal zum Zusammenfassen von Berichten oder Analysieren von Forschungsergebnissen.

Nuancenreiche Antworten während der Unterhaltung: Claude behandelt komplexe Themen mit mehr Feingefühl als viele Mitbewerber und erstellt Inhalte, die durchdachter wirken.

Funktionen zur Dokumentanalyse: Laden Sie Dateien direkt hoch, damit Claude sie analysieren, zusammenfassen oder als Referenzmaterial für die Erstellung von Inhalten verwenden kann.

Vor- und Nachteile von Claude

Erzeugt durchdachte, nuancierte Ergebnisse, die weniger mechanisch wirken. Bei bestimmten Themen oder Anfragen möglicherweise vorsichtiger vorgehen Leistungsstarke Dokumentverarbeitungsfunktionen eignen sich hervorragend für forschungsintensive Aufgaben. Die kostenlose Version unterliegt Nutzungslimits, die umfangreiche Workflows möglicherweise nicht unterstützen. Die Interaktionen fühlen sich natürlicher und mehr im Rahmen einer Unterhaltung an. Keine native Integration mit Projektmanagement-Plattformen

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Team: 30 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Ein Capterra-Benutzer gibt an:

Was mich bei der Verwendung von Claude am meisten beeindruckt, ist sein dialogorientierter Ansatz. Anstatt das Gefühl zu haben, einfach nur eine Datenbank zu abfragen, empfinde ich die Interaktionen als kooperativ. Claude stellt klärende Fragen, wenn meine Anfragen mehrdeutig sind, was mir oft dabei geholfen hat, meine eigenen Gedanken darüber zu präzisieren, was ich tatsächlich brauche. Dieser Austausch hat sich nicht nur als wertvoll erwiesen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, sondern auch, um von vornherein klarere Ideen zu entwickeln.

Was mich bei der Verwendung von Claude am meisten beeindruckt, ist sein dialogorientierter Ansatz. Anstatt das Gefühl zu haben, einfach nur eine Datenbank zu abfragen, empfinde ich die Interaktionen als kooperativ. Claude stellt klärende Fragen, wenn meine Anfragen mehrdeutig sind, was mir oft dabei geholfen hat, meine eigenen Gedanken darüber zu präzisieren, was ich tatsächlich brauche. Dieser Austausch hat sich nicht nur als wertvoll erwiesen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, sondern auch, um von vornherein klarere Ideen zu entwickeln.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Claude-KI-Alternativen

7. DeepFiction KI (Am besten geeignet für die schnelle Erstellung von Geschichten mit genrespezifischen Vorlagen)

via DeepFiction KI

Manchmal braucht man kein komplexes Schreibtool mit steiler Lernkurve. Man möchte einfach nur schnell eine Geschichte zur Unterhaltung oder als kreativen Impuls generieren, ohne viel Zeit für das Setup aufwenden zu müssen.

DeepFiction AI ist ein leicht zugänglicher Einstiegspunkt für die KI-gestützte Generierung von Geschichten. Es bietet genrespezifische Vorlagen, mit denen Sie schnell Geschichten erstellen können, ohne ein Experte für Prompt Engineering sein zu müssen.

Sie können aus Kategorien wie Romantik, Fantasy oder Mystery wählen, und die KI generiert Inhalte, die den Konventionen dieser Genres entsprechen. Es handelt sich um ein unkompliziertes tool, das sich auf Zugänglichkeit und Wert konzentriert.

Die besten Features von DeepFiction KI

Genre-spezifische Vorlagen: Wählen Sie ein Genre aus und erhalten Sie KI-generierte Inhalte, die den Konventionen dieses Stils entsprechen, wodurch die Erstellung von Geschichten vereinfacht wird.

Schnelle Story-Erstellung: Die einfache Benutzeroberfläche legt Wert auf Geschwindigkeit, sodass Sie mit minimalem Setup Stories erstellen können.

Features zur Fortsetzung von Geschichten: Erweitern Sie bestehende Geschichten oder setzen Sie Erzählungen mit Unterstützung von AI fort.

Vor- und Nachteile von DeepFiction KI

Der vorlagenbasierte Ansatz macht es für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit KI-Tools haben, leicht zugänglich. Weniger benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten als bei fortgeschritteneren Plattformen zum Verfassen von Belletristik Die schnelle Erstellung von Inhalten eignet sich hervorragend für schnelle kreative Übungen oder Unterhaltungszwecke. Die Ausgabequalität ist möglicherweise nicht so ausgefeilt wie bei spezialisierteren tools. Genre-orientierte Ergebnisse tragen dazu bei, dass der Inhalt Ihren Erwartungen entspricht. Eingeschränkte Features für Langform- oder professionelle Belletristik-Projekte

Preise für DeepFiction KI

Starter: 5 $/Monat pro Benutzer

Pro Creator: 20 $/Monat pro Benutzer

Studio: 75 $/Monat pro Benutzer

DeepFiction KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten im Laufe der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrer ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind!

8. ChatGPT (Am besten geeignet für vielseitige allgemeine KI-Unterstützung für alle Arten von Inhalten)

via ChatGPT

Die Anforderungen an den Inhalt Ihres Teams sind vielfältig. An einem Tag verfassen Sie E-Mails, am nächsten erstellen Sie Marketingtexte und am Tag danach versuchen Sie, ein komplexes technisches Thema zu vereinfachen. Die Verwendung eines speziellen Tools für jede Aufgabe ist ineffizient und kostspielig.

ChatGPT ist das Schweizer Taschenmesser unter den KI-Assistenten und kann eine Vielzahl von Aufgaben im Bereich Inhalt bewältigen. Dank seiner Vielseitigkeit ist es die erste Wahl für Teams, die ein einziges Tool für Alles benötigen, vom kreativen Schreiben bis hin zu technischen Erklärungen.

Mit ChatGPT können Sie E-Mails entwerfen, Code schreiben, Ideen sammeln und komplexe Themen durch eine natürliche, dialogorientierte Benutzeroberfläche vereinfachen. Da es sich jedoch um ein eigenständiges Tool handelt, werden Sie weiterhin mit Kontextverwirrung konfrontiert sein – ein Problem, das der Converged AI Workspace von ClickUp lösen soll.

Die besten Features von ChatGPT

Vielseitige Inhaltserstellung: Erledigen Sie einen breiten Bereich von Aufgaben, vom Verfassen von E-Mails über kreatives Schreiben bis hin zur Code-Generierung, alles an einem Ort.

Plugins und benutzerdefinierte GPTs: Erweitern Sie die Funktionen, indem Sie eine Verbindung zu externen Diensten herstellen oder benutzerdefinierte GPTs erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Verfeinerung durch Unterhaltung: Überarbeiten Sie Ihre Ergebnisse durch eine natürliche Unterhaltung, wodurch der Prozess der Erstellung intuitiver wird.

Vor- und Nachteile von ChatGPT

Dank seiner unübertroffenen Vielseitigkeit ist es eine zuverlässige Option für Teams mit unterschiedlichen Anforderungen. Funktioniert als eigenständiges Tool ohne native Integration in Arbeitsplattformen. Regelmäßige Updates und Modellverbesserungen sorgen dafür, dass seine Fähigkeiten ständig erweitert werden. Inhalte müssen manuell an den Ort übertragen werden, an dem Ihre Arbeit tatsächlich stattfindet. Eine große Gruppe von Benutzern bietet umfangreiche Ressourcen und gemeinsame Eingabeaufforderungen. Inhaltsfilter können manchmal kreative oder professionelle Anwendungsfälle unterbrechen.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Pro: 200 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT ?

Eine G2-Bewertung wird freigegeben:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist seine Intuitivität und Zuverlässigkeit. Es versteht den Kontext schnell und gibt klare, gut strukturierte Antworten, ohne dass zu viel Hin und Her erforderlich ist. Ich schätze besonders, wie es sich an unterschiedliche Töne und Anforderungen anpasst, egal ob ich etwas Professionelles, Kreatives oder Prägnantes benötige.

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist seine Intuitivität und Zuverlässigkeit. Es versteht den Kontext schnell und gibt klare, gut strukturierte Antworten, ohne dass zu viel Hin und Her erforderlich ist. Ich schätze besonders, wie es sich an unterschiedliche Töne und Anforderungen anpasst, egal ob ich etwas Professionelles, Kreatives oder Prägnantes benötige.

📖 Lesen Sie auch: Die besten ChatGPT-Alternativen

9. Jasper (Am besten geeignet für Marketing-Teams, die markenkonsistente Inhalte in großem Umfang benötigen)

via Jasper KI

Marketingteams stehen unter ständigem Druck, große Mengen an markengerechten Inhalten zu produzieren. Generische KI-Tools verstehen Ihre Markenstimme nicht, was bedeutet, dass Ihr Team wertvolle Zeit damit verschwendet, die Ergebnisse zu bearbeiten, um sie an die Standards Ihres Unternehmens anzupassen.

Jasper ist eine KI-Content-Plattform, die speziell für Marketingteams entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf Markenkonsistenz und bietet Vorlagen, die die Content-Produktion in großem Maßstab unterstützen.

Mit dem Brand Voice-Feature von Jasper können Sie die KI anhand Ihrer spezifischen Richtlinien trainieren und so sicherstellen, dass alle generierten Inhalte mit Ihrer Marke übereinstimmen. Darüber hinaus bietet Jasper Tools für die Zusammenarbeit und Funktionen für das Kampagnenmanagement und ist damit eine gute Wahl für Marketing-Teams.

Es handelt sich jedoch weiterhin um ein spezialisiertes Content-Tool und nicht um eine umfassende Plattform für das Arbeitsmanagement.

Die besten Features von Jasper

Brand Voice Training: Trainieren Sie die KI anhand Ihrer Markenrichtlinien, um sicherzustellen, dass alle generierten Inhalte konsistent und markengerecht sind.

Marketing-spezifische Vorlagen: Greifen Sie auf Vorlagen für Werbetexte, Social-Media-Beiträge und Blog-Artikel zu, die Best Practices des Marketings enthalten.

Kampagnen- und Kollaborationstools: Verwalten Sie Marketingkampagnen mit Team-Kollaborationsfeatures, die Ihren Workflow unterstützen.

Vor- und Nachteile von Jasper

Jedes Feature ist auf die Bedürfnisse von Marketing-Teams zugeschnitten. Weniger geeignet für andere Funktionen des Geschäfts oder Inhaltstypen Das Feature „Brand Voice” sorgt für Markenkonsistenz in großem Maßstab. Erfordert eine anfängliche Zeitinvestition für die Einstellung der Brand Voice-Funktion. Integrierte Tools für die Zusammenarbeit unterstützen die Workflows von Marketingteams. Einzelne Benutzer könnten feststellen, dass es mehr Features bietet, als sie benötigen.

Preise für Jasper

Kostenlose Testversion

Pro: 69 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Mit Jasper können Sie Ideen sammeln, umformulieren, Gedanken organisieren und viel schneller schreiben, als wenn Sie bei Null anfangen würden. Insgesamt hat es zu einer spürbaren Effizienzsteigerung für Einzelpersonen und Teams geführt, und wir sind sehr zufrieden mit den ständigen Verbesserungen der Plattform!

Mit Jasper können Sie Ideen sammeln, umformulieren, Gedanken organisieren und viel schneller schreiben, als wenn Sie bei Null anfangen würden. Insgesamt hat es zu einer spürbaren Effizienzsteigerung für Einzelpersonen und Teams geführt, und wir sind sehr zufrieden mit den ständigen Verbesserungen der Plattform!

Finden Sie das richtige KI-Tool für den Workflow Ihres Teams.

Die richtige Stansa-KI-Alternative hängt davon ab, was Sie erreichen möchten. Kreative Belletristikautoren profitieren von spezialisierten Tools wie NovelAI oder Sudowrite. Marketingteams werden den Wert von markenorientierten Plattformen wie Jasper zu schätzen wissen.

Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch nicht nur darin, eine KI zu finden, die gute Inhalte generiert, sondern auch eine, die zur Arbeitsweise Ihres Teams passt. Eigenständige KI-Tools verursachen Reibungsverluste, da Sie Inhalte manuell zwischen Ihrem Projektmanagement-System, Ihren Dokumenten und Ihren Team-Chats übertragen müssen.

Die effektivste KI-Lösung ist eine, die die Lücke zwischen der Erstellung von Inhalten und deren Umsetzung schließt. Unabhängig davon, ob Sie sich für ein spezielles tool für Belletristik oder eine Marketingplattform entscheiden, sollten Sie Lösungen den Vorzug geben, die Reibungsverluste in Ihrem Workflow reduzieren.

Für Teams, die die Kontextverteilung zwischen KI-Inhaltserstellung und Arbeitsmanagement beseitigen möchten, bietet ClickUp AI, die dort eingesetzt wird, wo die Arbeit stattfindet. ✨/

Melden Sie sich noch heute kostenlos an.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Stansa AI ist eine KI-gestützte Plattform zur Generierung von Inhalten, die für ihre flexiblen Interaktionen bekannt ist und vor allem für kreatives und professionelles Schreiben eingesetzt wird. Teams suchen oft nach Alternativen, um Features wie Teamzusammenarbeit, bessere Integration in Arbeitsmanagementsysteme oder spezielle Funktionen für Marketing oder Belletristik zu erhalten.

Ungefilterte KI-Schreibtools haben weniger Inhaltsbeschränkungen, was die Erforschung unkonventioneller Themen ermöglicht, die von Mainstream-Tools möglicherweise blockiert werden. Plattformen wie ChatGPT legen Wert auf Sicherheit und breite Zugänglichkeit, was bei bestimmten Fiction-Genres manchmal den kreativen Flow unterbrechen kann.

Für Teams, die gemeinsam an Inhalten arbeiten und diese in ihre Workflows integrieren müssen, ist ClickUp die beste Wahl. Es kombiniert die KI-Inhaltserstellung mit Projektmanagement und Dokumentation, sodass kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools mehr erforderlich ist.

Ja, die meisten KI-Schreibalternativen, darunter ClickUp und Jasper, sind für die Erstellung kommerzieller Inhalte konzipiert und ermöglichen es Ihnen, die generierten Inhalte für geschäftliche Zwecke zu nutzen. Es ist jedoch immer ratsam, die Vertragsbedingungen jeder Plattform in Bezug auf die Eigentümerschaft an Inhalten zu überprüfen.