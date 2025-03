die 11 besten KI-Bildgeneratoren im Jahr 2025

Die KI-Bilderzeugung verändert die Art und Weise, wie wir visuelle Inhalte erstellen, insbesondere für Marketingmaterialien, Design und Unterhaltung. Diese tools machen es jedem, ob Profi oder Hobbyist, leicht, aus unausgegorenen Ideen schnell hochwertige Bilder zu machen. Möchten Sie künstliche Intelligenz nutzen, um Social-Media-Beiträge, Bilder für Werbekampagnen, 3D-Produktdesigns oder Illustrationen für Bücher zu erstellen? Sie benötigen nur eine detaillierte Eingabeaufforderung oder nur ein Referenzbild für ein hervorragendes Ergebnis.

In diesem Blogbeitrag werde ich die 11 besten KI-Bildgeneratoren für die Erstellung visuell beeindruckender Bilder freigeben.

Adobe Firefly: Am besten für die Erstellung fotorealistischer Bilder 2. DALL-E 3: Am besten für die Erstellung von Bildern mit Text 3. Canva: Am besten für die Visualisierung von Produkten oder Skizzen 4. Midjourney: Am besten für die Erstellung von Bildvariationen 5. Ideogram: Am besten für die Erstellung benutzerdefinierter Bilder 6. WOMBO Dream: Am besten für die Erstellung abstrakter Bilder DreamStudio: Am besten für die Erstellung hochwertiger visueller Darstellungen 8. Meta AI: Am besten für die Generierung von Stockfotos 9. Stable Diffusion: Am besten für die Generierung von Bildern in verschiedenen Stilen 10. Leonardo AI: Am besten für die Gestaltung von Porträts 11. Craiyon: Am besten für die Erstellung einfacher Illustrationen

Der wichtigste Faktor, der bei der Auswahl eines KI-Bildgenerators zu berücksichtigen ist, ist die Treue zur Eingabeaufforderung oder die prompte Ausrichtung. Dies bezieht sich darauf, wie genau das KI-Tool Ihren Text interpretiert und in die gewünschte visuelle Ausgabe übersetzt. Testen Sie also mehrere Tools, um herauszufinden, welches mit komplexen Beschreibungen umgehen und die besten KI-generierten Bilder erstellen kann. Neben der prompten Ausrichtung müssen bei der Auswahl des richtigen Tools zur Erstellung von KI-Bildern noch einige andere entscheidende Faktoren berücksichtigt werden.

Dazu gehören: *🖼️ Hohe Bildauflösung: Stellen Sie sicher, dass die KI-Generatoren klare, qualitativ hochwertige Bilder erzeugen, die Sie problemlos drucken oder in der Größe anpassen können. * 🎨 Verschiedene künstlerische Stile: Entscheiden Sie sich für Tools, mit denen Sie eine Vielzahl von Bildern entwerfen können, z. B. abstrakte Designs, realistische oder künstlerische Bilder, Illustrationen, Storyboards und Comics

✏️ Einfache benutzerdefinierte Anpassung und Branding: Das Tool sollte die Bearbeitung der von KI generierten Bilder sowie das Hinzufügen von Logos, Wasserzeichen oder anderen Branding-Elementen ermöglichen. *🧠 Sofortige Verfeinerung: Suchen Sie nach KI-Bildgeneratoren, die eine einfache sofortige Verfeinerung oder den Anhang von Referenzbildern unterstützen, um die besten visuellen Ergebnisse zu erzielen

Adobe Firefly ist ein Tool für generative KI in der Creative Cloud von Adobe, die Apps wie Photoshop und Illustrator enthält. Es kann Text in Bilder in verschiedenen Stilen umwandeln, darunter abstrakt, Porträt und Landschaft. Ich kann eine Referenz für den Bildstil angeben und es werden einzigartige Texteffekte und Texturen auf jedes Bild angewendet, mit einer einfachen Textaufforderung. Das Feature "Generative Fill" hilft mir, Objekte aus einem vorhandenen Bild zu entfernen oder hinzuzufügen, was zu einem fotorealistischen Bild führt. Firefly ermöglicht auch das Speichern von KI-Designs als bearbeitbare Vorlagen, was ein nahtloses Projektmanagement ermöglicht. #### Die besten Features von Adobe Firefly Erhalten Sie hochwertige, DALL-E 3 ist ein Text-zu-Bild-Generator von OpenAI. Er basiert nativ auf ChatGPT und ist für Benutzer, die mit ChatGPT vertraut sind, eine effektive Arbeitshilfe. Mir gefällt, wie er lebendige Texturen, Beleuchtung und komplizierte Details hinzufügt, um ausgefeiltere und schärfere Bilder zu erzeugen. Eines der besten Features von Der Online-KI-Bildgenerator von Canva ist ein anfängerfreundliches tool zur Visualisierung Ihrer Skizzen und Produktideen. Fügen Sie einfach Ihren Text hinzu und wählen Sie einen Stil wie Aquarell, Filmisch, Neon, Farbstift oder Retrowave, und Canva erstellt ein Bild für Sie. Eines der herausragenden Features sind die *KI-gestützten Empfehlungen für Kombinationen von Schriftarten und Farbpaletten, die automatisch auf der Grundlage Ihres Designthemas vorgeschlagen werden und den kreativen Prozess reibungsloser gestalten.

Was mir an Canva am besten gefällt, ist, dass es verschiedene Erstellen Sie mit Magic Write schnell kurze, von KI generierte Inhalte wie Titel und Bildunterschriften für Bilder. Passen Sie mit KI erstellte Bilder mithilfe von Symbolen und Illustrationen einfach an, um Ihr Design innerhalb der Plattform zu perfektionieren. #### Canva-Limits Es bietet weniger Stilvariationen und Features als einige andere KI-Bildgeneratoren. #### Canva-Preise Kostenlos (bis zu 50 Bilderzeugungen) *Pro: 15 $ pro Monat Ideogram ist ein weiterer anfängerfreundlicher KI-Bildgenerator, der auf der Grundlage der Eingaben des Benutzers hochwertige Fotos erstellt. Sie können eine benutzerdefinierte Farbpalette auswählen, um sicherzustellen, dass alle KI-Designs mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmen. Sie können auch Ihre eigenen Bilder zur Verfeinerung oder als Referenz hinzufügen, um ein neues Bild zu erstellen. Mit der Kachelfunktion von Ideogram können Sie digitale Kunst ohne Ränder erstellen und sicherstellen, dass Ihre Bilder nahtlose Hintergründe, Muster oder Texturen aufweisen.

Ideogram-Preise Free Basic: 8 $/Monat *Plus: 20 $/Monat *Pro: 60 $/Monat #### Ideogram-Bewertungen und -Rezensionen Nicht genügend Bewertungen ✨ *Fun Fact: Over undefined

pro Tag erstellt. Dies zeigt uns, dass undefined Wombo Dream ist ein KI-Bildgenerator, der häufig zur Erstellung von Objekten, abstrakten Designs und NFTs verwendet wird. Er bietet eine grundlegende Grundlage für die Erstellung von KI-generierter Kunst und ist sowohl für Künstler als auch für Anfänger gedacht. Trotz seiner einfachen Bedienung eignet er sich am besten für Menschen, die schnelle und experimentelle Ideen umsetzen möchten, anstatt komplizierte oder anspruchsvolle Arbeiten zu erstellen. Mir gefiel es, Bilder mit seinen einzigartigen Stilen zu erstellen, darunter Ton, Anime, Ölmalerei und Retro-Pop.

WOMBO Dream beste Features Passen Sie Designs mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen und Einstellungen für endlose Kreativität an. Genießen Sie eine schnelle, benutzerfreundliche Erfahrung, die in wenigen Minuten professionelle Ergebnisse liefert. Kaufen Sie Abzüge von KI-generierten Bildern und nehmen Sie an Kunstwettbewerben auf Discord teil. #### WOMBO Dream Limits Es funktioniert möglicherweise nicht gut für traditionelle oder realistische Projekte. #### WOMBO Dream Preise Free-Plan 9,99 $/Monat

einmalige Zahlung: 169,99 $ #### WOMBO Dream Bewertungen und Rezensionen Nicht genügend Bewertungen *💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Kontrast und unerwartete Kombinationen in Ihren Eingabeaufforderungen, um neue kreative Möglichkeiten zu erschließen. Anstatt zum Beispiel einfach nach einer "Raumstation" zu fragen, versuchen Sie es mit etwas wie "eine mittelalterliche Burg, die im Weltraum schwebt, mit Rittern in Raumanzügen, die den Eingang bewachen"

Diese Aufforderungen bringen die KI dazu, drastisch unterschiedliche Epochen, Stile oder Themen zu mischen, was zu visuell fesselnden und fantasievollen Bildern führt. ### 7. DreamStudio (am besten für die Erstellung hochwertiger Visuals) via undefined DreamStudio, erstellt von Stability AI, ist ein KI-gestütztes tool zur Erstellung von Bildern aus Text. Es unterstützt eine Vielzahl künstlerischer Stile und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl kreativer Projekte, wie z. B. Konzeptkunst, Spieldesign und Marketing-Visuals. Die Plattform enthält auch ein Upscaling-Feature, um die Bildqualität bei mehreren Verwendungszwecken konsistent zu halten.

Die benutzerfreundliche Oberfläche von DreamStudio macht es sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich. Es ist eine einfache Möglichkeit, Ideen in hochwertige visuelle Darstellungen umzuwandeln, mit der Flexibilität, eine Vielzahl von Designanforderungen zu erfüllen. #### DreamStudio beste Features Nachverfolgung aller generierten Designs Entfernen Sie zusätzliche Elemente aus Ihrem Bild mit Inpainting * Fügen Sie Ihren Bildern Tiefe und Dimension mit dem Depth-to-Image-Tool hinzu #### DreamStudio Einschränkungen

Es bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für Bilder. #### DreamStudio-Preise 10 $ pro 1000 Guthaben #### DreamStudio-Bewertungen und -Rezensionen Nicht genügend Rezensionen 🧠 Wussten Sie schon? Viele Spieleentwickler und Worldbuilder verwenden KI-Bildgeneratoren, um komplexe Fantasy- oder Science-Fiction-Welten zu visualisieren, deren manuelle Erstellung Wochen dauern würde. ### 8. Meta AI (am besten für die Erstellung von Stockfotos geeignet)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image14-4-1400x635.png Meta AI (Best for generating stock photos) /%img/ via ohne Anmeldung. #### Craiyon – die besten Features Erstellt bis zu neun hochwertige Bilder in weniger als einer Minute Bilder ohne Wasserzeichen herunterladen Hintergrund mit dem Hintergrundgenerator aus Bildern entfernen #### Craiyon – Einschränkungen Die kostenlose Version bietet nur begrenzte Features und ist für hohe Besucherzahlen nicht geeignet. #### Craiyon – Preise *Free *Unterstützer: 12 $ pro Monat

Professional: 24 $ pro Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen zu Craiyon Nicht genügend Rezensionen *📖 Mehr lesen: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-graphic-design// Wie man KI für Grafikdesign einsetzt /%href/ ## Andere KI-Tools

Alle diese KI-Generatoren erstellen aus Eingabeaufforderungen einzigartige Bilder. Sie können sie verwenden, um Social-Media-Beiträge, Produktdesigns, visuelle Illustrationen für Blogs oder Zeitschriften, Hintergründe für Videos und vieles mehr zu gestalten. Aber wie sieht es mit der Erstellung einfacher Bilder für Ihren Workflow aus, mit denen Sie Ihre kreativen Ideen und Strategien visualisieren können? Nehmen wir an, Sie führen ein Brainstorming zu Marketingstrategien durch, um Ihre Marke zu stärken, und möchten ein undefined Sie müssen das Bild herunterladen und zu Ihrem Workspace hinzufügen. Warum sich diese Mühe machen? /href/ https://clickup.com ClickUp /%href/ , die "_everything app for work", hilft Ihnen, einen KI-Bildgenerator direkt in der App zu nutzen.

ClickUp Whiteboards Instanz können Sie /href/ https://clickup.com/features/whiteboards ClickUp Whiteboards /%href/ verwenden, um Ideen für Projekte und neue Strategien zu sammeln. Die App bietet intuitive Gesten, mit denen Sie Ihre Vision mit nur einer Berührung skizzieren, zeichnen und aufbauen können. Brainstorming-Ideen und visuelle Karten mit ClickUp Whiteboards erstellen Mit ClickUp Whiteboards können Sie:

Konzepte neben Ihren Aufgaben und Projekten visualisieren, sodass Sie an einem Ort arbeiten, chatten und Ideen präsentieren können Ihre Brainstorming-Visualisierungen mithilfe von ClickUp AI in vollständige Projekte verwandeln visuell ansprechende Projekt-Roadmaps erstellen ### ClickUp Brain Aber wissen Sie, was mir an ClickUp Whiteboards am besten gefällt? Die Möglichkeit, KI-Bilder mit undefined , dem leistungsstarken KI-Assistenten, zu erstellen. Ich habe gerade eine detaillierte Eingabeaufforderung hinzugefügt und mein Bild war in wenigen Sekunden fertig. So lassen sich Ideen besser visualisieren und schneller umsetzen. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-6.png

Visualisieren Sie Ihre Ideen für Projekte in ClickUp Whiteboards mit ClickUp Brain

https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Probieren Sie ClickUp Brain aus /%cta/ Mit Whiteboards können Sie in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten, Aufgaben zuweisen, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen, Notizen hinzufügen und Dateien und Dokumente anhängen. undefined

ClickUp Dashboards Möchten Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben weiter visualisieren? /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ hat alles für Sie. Es visualisiert den Fortschritt von Aufgaben, den Workload von Teams und Timesheets durch aufschlussreiche Diagramme und Grafiken. Visualisieren Sie den Fortschritt von Aufgaben und Einblicke in die Arbeit mit ClickUp Dashboards #### Die besten Features von ClickUp * Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten sofort mit KI-gestützten Eingabeaufforderungen für klare, professionelle Inhalte

Erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen und Elemente, um organisiert und konzentriert zu bleiben. Übersetzen Sie Texte und überprüfen Sie Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung mit Leichtigkeit. Arbeiten Sie in Echtzeit oder asynchron mit digitalen Whiteboards zusammen. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit anpassbaren Workflows und Vorlagen. #### ClickUp-Limits Die KI-Bildgenerierung auf Whiteboards ist auf Mobilgeräten noch nicht verfügbar. #### ClickUp-Preise *Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat *Business: 12 $/Monat *Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen *ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar #### ClickUp Bewertungen und Rezensionen G2: 4,7/5 (über 9.000 Rezensionen) Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Rezensionen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp? > ClickUp hat die asynchrone Abstimmung viel einfacher und effektiver gemacht. Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Teams an entfernten Standorten in der Lage, Erwartungen zu verstehen und den Status fließend zu aktualisieren. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, die Reorganisation von Prioritäten ist einfach und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist alles sehr fließend. Bazza Gilbert, Produktmanager bei AccuWeather

Erstellen Sie beeindruckende Bilder und visualisieren Sie Projekte mit ClickUp

KI-Bildgeneratoren haben sich von neuartigen tools zu unverzichtbaren Werkzeugen für Kreative in allen Branchen entwickelt. Mit Programmen wie Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney und Canva verschwimmen die Grenzen zwischen Fantasie und Realität. Jeder, unabhängig von seinem Kenntnisstand, kann Bilder erstellen, die früher professionellen Künstlern vorbehalten waren. Bei diesen Plattformen geht es nicht nur um Automatisierung, sondern auch um die Förderung der menschlichen Kreativität, die endlose Möglichkeiten zum Experimentieren und für Innovationen bietet.

Wenn Sie jedoch nach einem Ersteller von KI-Bildern suchen, der Ihre Kreativität fördert und Ihnen hilft, Ihre Arbeit besser zu visualisieren, dann versuchen Sie es mit ClickUp. Sie können Bilder erstellen und mit Ihrem Team in Echtzeit Ideen sammeln. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/ und visualisieren Sie Ihre Ziele und den Fortschritt Ihrer Arbeit.