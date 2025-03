Wie Sie Ihren eigenen KI-Assistenten erstellen (Anwendungsfälle und tools)

KI-Assistenten sind zu einem untrennbaren Bestandteil unseres Alltags geworden, von der Nutzung von Assistenten auf der Startseite für Rezepte bis hin zur Überprüfung von Restaurants in der Nähe auf unseren Smartphones. Tatsächlich werden bis Ende 2024 voraussichtlich über 4 Milliarden KI-Assistenten im Einsatz sein,

Heute können diese Assistenten viel mehr als nur Fragen beantworten. Sie helfen bei der Erstellung von Inhalten, der Automatisierung von Workflows und vielem mehr. Aber es gibt einen Haken: Öffentlich zugängliche Chat-Assistenten sind nicht besonders gut für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet.

Deshalb ist es wichtiger denn je, zu wissen, wie man seinen eigenen KI-Assistenten erstellt. Und wir sind hier, um Sie dabei zu unterstützen! Am Ende dieses Blogs werden Sie nicht nur wissen, wie Sie Ihren eigenen Chat-Assistenten für Ihre spezifischen Anforderungen erstellen können, sondern wir bieten Ihnen auch eine intelligentere, einfachere Alternative, die alle Rätselraten überflüssig macht!

Mit sorgfältiger Planung und Modelltraining können Sie Ihren eigenen KI-Assistenten erstellen. – die App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat – verfügt über einen eigenen KI-Assistenten, ClickUp Brain, den Teams für eine Vielzahl von Anwendungsfällen nutzen können. Dank der tiefen Integration in die Features von ClickUp für das Projektmanagement hilft Ihnen ClickUp Brain, Informationen zu finden, Inhalte zu erstellen und andere projektspezifische Aktionen durchzuführen, und das mit einer einfachen Textabfrage. Sehen wir uns an, was ClickUp Brain ist und wie es Ihnen helfen kann, an Ihrem Arbeitsplatz mehr zu erledigen.

ClickUp Brain ist die in die Plattform für Projektmanagement von ClickUp integrierte Funktion für künstliche Intelligenz. Sie ist eng mit allen Funktionen von ClickUp in Ihrem Workspace integriert, einschließlich der internen Kommunikationsfunktion.

## ⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Ein KI-Assistent ist eine KI-Anwendung, die auf Chatten basiert und für die Ausführung arbeitsbezogener und persönlicher Aufgaben entwickelt wurde. Er nutzt maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um Abfragen in einfacher Sprache zu verstehen, und kann zur Ausführung bestimmter Funktionen genutzt werden

Aufgrund der tiefen Integration in Ihre Workflows und die im Workspace verfügbare Dokumentation ist ClickUp Brain immer kontextsensitiv. Ob Sie es nun verwenden, um eine Nachricht an Ihre Kollegen über Projekte zu verfassen oder während Sie nach einem Dokument suchen, es findet immer die richtigen Informationen aus Ihrem ClickUp-Workspace. 📮ClickUp Insight: undefined oder Protokolle von Meetings, um die Umsetzung von Elementen zu verfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen verloren gehen. Mit undefined können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Erschwinglichkeit: ClickUp Brain kostet nur 7 $ pro Monat, was deutlich weniger ist als die Kosten für die Erstellung und den Betrieb Ihres benutzerdefinierten KI-Assistenten. Es ist auch viel billiger als andere KI-Assistenten mit ähnlichen Fähigkeiten (z. B. ChatGPT Plus und Gemini Advanced)

Bessere Sicherheit und Datenschutz: Schließlich bietet ClickUp Brain auch eine bessere Sicherheit und einen besseren Datenschutz für Ihre Daten, da es die Datenschutzstandards wie GDPR, HIPAA und AICPA SOC2 erfüllt. ### Wie Sie ClickUp Brain als Ihren KI-Assistenten verwenden können

### Vorteile der Nutzung von ClickUp Brain Mit ClickUp Brain können Sie die Stärken von KI nutzen, ohne die Herausforderung bewältigen zu müssen, Ihren eigenen Assistenten zu erstellen. Hier sind vier der wichtigsten Vorteile: *Höhere Produktivität: Sie können undefined zu integrieren, die sich tief in all Ihre Projekte und deren Dateien, Aufgaben, Whiteboards usw. integrieren lassen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, für Ihren Workflow zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuspringen.ClickUp Brain ist auch wesentlich einfacher einzurichten und zu verwenden als ein benutzerdefinierter KI-Assistent. Melden Sie sich einfach für ein Konto bei ClickUp an, und Sie können ClickUp Brain sofort nutzen

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie ClickUp Brain als Ihren bevorzugten KI-Assistenten für Ihre Arbeit einsetzen können. Sie können ihn nach dem Status von Projekten und Aufgaben fragen, und er wird Ihnen eine aktuelle Antwort geben. Verwenden Sie ClickUp AI zur Automatisierung von Aufgaben und zum Auffinden projektspezifischer Dokumente. Sie können ihn auch bitten, Dokumente, Meetings, Threads in Chats zusammenzufassen, aufgezeichnete Clips zu transkribieren oder andere Informationen, die Sie an anderer Stelle gefunden haben. ClickUp AI spart nicht an wichtigen Details! Fassen Sie Ihre Threads mit ClickUp AI zusammen. Es verfügt auch über ein "Catch-me-up"-Feature, mit dem Sie während Ihrer Abwesenheit ganz einfach Updates für bestimmte Zeiträume abrufen können. Stellen Sie

/href/ https://clickup.com/blog/how-to-ask-ai-a-question// stellen Sie der KI die Frage /%href/ und sie wird Ihnen sagen, was passiert ist, während Sie weg waren, einschließlich fertiggestellter Aufgaben, verzögerter Aufgaben, Aktualisierungen von Mitgliedern des Teams, erstellter Dokumente usw.

Zu guter Letzt erstellt es Dokumente, Mindmaps, E-Mails und vieles mehr. ClickUp Brain lässt sich in /href/ https://clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%href/ integrieren und erweitert das Feature zur Bearbeitung von Dokumenten in ClickUp um generative Funktionen der KI.

Wenn Sie also ein Dokument erstellen, können Sie dessen Leistung nutzen, um je nach Bedarf eine schnelle Gliederung oder sogar Ihr gesamtes Dokument zu erstellen.

Erstellen Sie Ihre Projektbeschreibungen mit ClickUp Brain. Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem KI-Assistenten von ClickUp. KI ist nicht mehr nur ein Schlagwort – sie definiert unsere Arbeit und unser Leben neu. Sie kann Ihre E-Mails erstellen, Ihnen bei der Recherche helfen und alltägliche Aufgaben automatisieren. Wenn Sie also die Konkurrenz schlagen wollen, ist die Integration von KI in Ihre Workflows nicht mehr optional!

Und wie wir hier gezeigt haben, ist die Entwicklung eines eigenen KI-Assistenten komplex und kostspielig. Mit ClickUp Brain erhalten Sie jedoch eine vielseitige und erschwingliche Lösung. Die leistungsstarken Features rufen Projektdetails ab, fassen Chats zusammen, erstellen Mindmaps und vieles mehr – alles für Ihre Anforderungen im Projektmanagement! Worauf warten Sie noch? undefined an und erleben Sie die Leistungsfähigkeit von KI selbst!