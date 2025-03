Die 10 besten Zufallsgeneratoren für Text im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal auf ein leeres Design-Modell gestarrt und sich gefragt, wie man es realistisch aussehen lassen kann? Platzhalter-Text ist hier praktisch, egal ob Sie ein Webdesigner sind, der Layouts präsentiert, oder ein Entwickler, der den Flow von Inhalten testet. Aber seien wir ehrlich – "Lorem Ipsum" ist nicht mehr zeitgemäß. Da Tools zur Erstellung von Inhalten mit KI undefined die Branche verändern, müssen wir über den traditionellen Platzhaltertext hinausblicken. Aus diesem Grund haben wir diese neue Liste mit Generatoren für zufällige Texte zusammengestellt, um Ihren Design- und Inhaltserstellungsprozess einfacher und unterhaltsamer zu gestalten. ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sehen Sie sich diese 10 Generatoren für zufällige Texte an: * *RANDOM.ORG (am besten für die Erzeugung wirklich zufälliger Wörter) *Lipsumator (am besten für eine einfache Möglichkeit, Platzhaltertext zu generieren) *Random.Onl (am besten für spezielle Formate von Text) *Get Random Tools (am besten für unterschiedliche Anforderungen an die Generierung von Texten) ChatGPT zeichnet sich durch die Erstellung designspezifischer Platzhaltertexte aus, die die semantische Relevanz beibehalten. Designer schätzen besonders die Fähigkeit, Text zu generieren, der zum Kontext verschiedener UI-Elemente wie Navigationsmenüs, Vorlagen für Webseiten und Produktbeschreibungen passt. Dadurch werden Prototypen bei Präsentationen vor Clients und beim Testen durch Benutzer aussagekräftiger. #### ChatGPT beste Features Generieren von Textinhalten in verschiedenen Tonarten und Stilen basierend auf [ chatGPT Plus: 20 $/Monat Pro: 200 $/Monat Team: 30 $/Benutzer pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT G2: 4,7/5 (650+ Rezensionen) Capterra: 4,5/5 (90+ Rezensionen)]( https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts//KI-Schreibaufforderungen/%href/*ErstellenSieInhalteinbestimmtenLängen,umdenDesignanforderungengerechtzuwerden*ErstellenSieTexteinmehrerenSprachenfürinternationaleProjekte####ChatGPT-Einschränkungen*DiegenerierteAusgabekannmanchmalimWiderspruchzudenAnforderungenderBenutzerstehen*DiekostenloseVersionunterliegtNutzungsbeschränkungen####ChatGPT-Preise***Free )

4. Gemini (am besten für die multimodale Generierung von Texten) via undefined

Googles Gemini kombiniert die Generierung von Text mit dem Verständnis des visuellen Kontexts und ist daher hilfreich bei der Erstellung von Platzhaltertexten, die mit Designelementen übereinstimmen. Die Fähigkeit, multimodale Eingaben zu verarbeiten, kann dabei helfen, kontextuell angemessene Platzhalterinhalte zu generieren. Die enge Integration von Gemini kann den Workflow für Designer vereinfachen, die bereits Google Workspace (Dokumente, Präsentationen usw.) verwenden. #### Die besten Features von Gemini * Text nahtlos in mehrere Sprachen übersetzen und generieren

Erstellen von Texten mit einem differenzierten Verständnis von Semantik und Kontext Einheitliche Formatierung verwandter Inhalte #### Gemini-Einschränkungen Die kostenlose Version hat Nutzungseinschränkungen Antworten können oft knapp ausfallen #### Gemini-Preise Free Gemini Business: 24 $/Benutzer pro Monat *Gemini Enterprise: 36 $/Benutzer pro Monat

KI Meetings und Messaging: 12 $/Benutzer pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen von Gemini *G2: 4,4/5 (über 150 Rezensionen) *Capterra: Nicht genügend Rezensionen #### Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Gemini?

Insgesamt macht dies das Verfassen von Dokumenten so viel einfacher und bietet mir bessere Optionen als das, was ursprünglich geschrieben wurde, und ist für den Fall da, dass ich jemals bei irgendetwas nicht weiterkomme._ undefined 👀 Wussten Sie schon? Im Dezember 2019 verwendete die BBC computergenerierten Text, um

für eine detaillierte Wahlberichterstattung und produzierte etwa 650 Artikel auf Englisch und 40 auf Walisisch. ### 5. Lorem Ipsum (Best for classic placeholder text) via Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Dieser Generator ist auf die Erstellung von Platzhaltertext mit anpassbaren Parametern spezialisiert. Mit dem Dummy-Text-Generator können Designer Text erstellen, der den visuellen Merkmalen verschiedener Sprachen entspricht, aber bedeutungslos bleibt, sodass sie sich auf die Designelemente konzentrieren können. #### Dummy-Text-Generator beste Features Auswahl aus mehreren Dummy-Textstilen, die über den traditionellen Dummy-Text hinausgehen Benutzerdefinierte Absatz- und Satzlängen Generierung von Text in verschiedenen Formaten (TXT, HTML, Word) Auswahl aus verschiedenen Textstilen und -mustern

Dummy Text Generator Einschränkungen Begrenzte benutzerdefinierte Optionen in der kostenlosen Version #### Dummy Text Generator Preise Kostenlos online verwenden #### Dummy Text Generator Bewertungen und Rezensionen *G2: Keine Bewertungen verfügbar *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar ### 7. RANDOM.ORG (Best for truly random word generation) via undefined

RANDOM.ORG ist besonders wertvoll für das Testen von Randfällen bei der Entwicklung von Benutzeroberflächen. Benutzer können über den Dateigenerierungsdienst Dateien mit bis zu 20 Millionen zufälligen Werten erstellen, was ihn besonders wertvoll für umfangreiche Anforderungen wie Aktionscodes, Testdaten oder wissenschaftliche Anwendungen macht. #### RANDOM.ORG beste Features Sicherstellung echter Zufälligkeit in generierten Texten durch atmosphärische Rauschquellen Exportieren von Dateien in verschiedenen Formaten, einschließlich Nur-Text, CSV und Excel