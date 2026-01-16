Die besten Bubble.io-Vorlagen für die No-Code-App-Entwicklung

Sie benötigen keine technischen Fachkenntnisse, um eine großartige App zu erstellen.

Sie benötigen jedoch einen intelligenten Ausgangspunkt.

Für die meisten Unternehmer und No-Code-Entwickler sind Ideen nicht das Problem. Das Problem ist die Umsetzung. Mit einem leeren Bubble-Projekt zu beginnen, verlangsamt Sie. Und die Entscheidung, was zuerst entwickelt werden soll – Authentifizierung, Workflows, Benutzerrollen oder Dashboards – führt oft zu unnötigen Reibungsverlusten.

Deshalb sind Vorlagen so wichtig. Die richtige Bubble-Vorlage für die Entwicklung von No-Code-Apps bietet Ihnen vom ersten Tag an eine funktionierende Grundlage mit den wichtigsten App-Features, sodass Sie sich auf die Benutzerdefinierung statt auf das Setup konzentrieren können.

Dieser Leitfaden gibt kostenlose Bubble.io-Vorlagen frei, mit denen Sie noch heute loslegen können, sowie ClickUp-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Entwicklung planen, die Nachverfolgung Ihrer Arbeit durchführen und schneller ausliefern können.

Finden Sie eine Vorlage, mit der Sie Ihre No-Code-App sicher starten können.

Kostenlose Bubble.io-Vorlagen auf einen Blick

Was macht eine gute Bubble.io-Vorlage für die No-Code-App-Entwicklung aus?

Bei der Entwicklung einer No-Code-App sind Geschwindigkeit und Klarheit am wichtigsten. Eine gute Bubble.io-Vorlage reduziert das Setup und bietet einen klaren Weg von der Idee bis zur Markteinführung.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Bubble.io-Vorlage für Ihre No-Code-App achten sollten. 👇

Klare App-Struktur vom ersten Tag an: Wählen Sie eine Vorlage mit logisch benannten Seiten, sinnvollen Datentypen und vorhersehbaren Workflows.

Für reale Anwendungsfälle entwickelt: Priorisieren Sie Vorlagen, die für die Einarbeitung von Benutzern, Zahlungen, Dashboards oder Admin-Panels entwickelt wurden.

Einfach anzupassen, ohne etwas zu zerstören: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Felder umbenennen, Workflows anpassen und Features hinzufügen können, ohne die Grundstruktur zu zerstören.

Übersichtliche und lesbare Workflows: Wählen Sie Vorlagen mit Workflows, die leicht zu verfolgen und zu überprüfen sind.

Entwickelt, um mit Ihrer App mitzuwachsen: Suchen Sie nach strukturierten Daten und wiederverwendbarer Logik, damit Sie Ihre App im Laufe der Zeit weiterentwickeln können.

Responsives Design als Standard: Wählen Sie Vorlagen, die auf verschiedenen Bildschirmgrößen (Desktop, Tablet und Mobilgeräte) gut funktionieren.

Hilfreiche Dokumentation oder In-App-Anleitungen: Wählen Sie Vorlagen, die hilfreiche Notizen oder Anleitungen enthalten, da Sie damit bei der Entwicklung viel Zeit sparen, insbesondere wenn Sie neu auf der Bubble-Plattform sind.

Kostenlose Bubble.io-Vorlagen für die No-Code-App-Entwicklung

Hier sind einige der beliebtesten Vorlagen aus dem Bubble-Marktplatz, mit denen Sie ohne unnötige Komplexität einen Vorsprung beim Start einer Basis-Version Ihrer App erzielen können.

1. Bubble-Startup-Landingseite-Vorlage

Die Bubble Startup Landing Page Vorlage ist eine vorgefertigte Landing Page, mit der Sie eine App-Idee validieren und vorab starten können. Sie führt Besucher in einem flüssigen, logischen Flow durch Ihre App-Story, beginnend mit auffälligen App-Visualisierungen, gefolgt von Erläuterungen zu den Features und abschließend mit Abschnitten, die die Glaubwürdigkeit erhöhen, wie Screenshots, Team und Preise.

Mit klaren Handlungsaufforderungen und visuellen Vorschauen können Sie frühzeitig Anmeldungen sammeln und Ihr Konzept selbstbewusst mit Benutzern oder Investoren freigeben, bevor Sie viel Zeit oder Geld in die vollständige Entwicklung investieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zeigen Sie Dynamik, indem Sie einen flexiblen Zahlenbereich verwenden, um Wartelisten-Anmeldungen oder Beta-Benutzer hervorzuheben.

Testen Sie die Preisgestaltung, indem Sie mit Plänen, Bereichen oder „Coming Soon“-Angeboten experimentieren, ohne sich zu früh festlegen zu müssen.

Verwenden Sie das Framework für mehrere App-Konzepte wieder, sei es für Social-, SaaS-, Marktplatz- oder Utility-Apps.

✅ Ideal für: Gründer, No-Code-Entwickler und Teams in der Frühphase, die eine App-Idee präsentieren möchten, bevor sie das gesamte Produkt entwickeln.

👀 Wussten Sie schon? Für 49 % der Käufer ist eine Live-Produktdemo das entscheidende Kaufargument, noch vor Testversionen, Bewertungen oder Marketing-Seiten.

💡 Profi-Tipp: KI ist bei der Entwicklung von Software und No-Code-Apps nicht mehr optional. Sie ist bereits Teil der täglichen Arbeit. Laut dem DORA-Bericht von Google Cloud: Über 75 % der Fachleute nutzen täglich KI für Aufgaben wie das Schreiben von Code, das Erklären von Logik oder das Zusammenfassen von Arbeit.

Außerdem führt eine 25-prozentige Steigerung der /AI-Nutzung zu einer 7,5-prozentigen Verbesserung der Dokumentationsqualität. Die gleiche Steigerung verbessert auch die Codequalität um 3,4 % und die Geschwindigkeit der Codeüberprüfung um 3,1 %. Für No-Code-Entwickler ist es von großem Vorteil, vor der Entwicklung mithilfe von KI eine klare Planung zu erstellen. Mit KI-Tools wie ClickUp Brain können Sie Ihre App-Entwicklung besser planen und beschleunigen. Es funktioniert wie ein arbeitsbewusster KI-Assistent, der Ihre Aufgaben, Dokumente und den Projektkontext versteht. Sie können es für folgende Zwecke nutzen: Workflow-Logik generieren

API- oder JavaScript-Snippets schreiben

Erstellen Sie Mermaid-Diagramme für App-Flows und

Debuggen Sie sogar die Logik, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert. Verwenden Sie beispielsweise diese Eingabeaufforderung: „Generieren Sie einen Benutzer-Flow für dieses Feature (Benutzeranmeldung mit E-Mail-Überprüfung) und stellen Sie ein Mermaid-Diagramm bereit, das ich für die Dokumentation verwenden kann. “

2. Bubble Social Media Like Instagram-Vorlage

Wenn Sie eine Plattform für Foto- und Video-Sharing-Apps wie Instagram erstellen möchten, ist die Bubble Social Media Like Instagram-Vorlage eine gute Option. Sie umfasst Benutzerkonten, Profile, Beiträge und einen funktionierenden Feed, der ähnlich wie bei Instagram organisiert ist.

Die Vorlage stellt bereits eine Verbindung zwischen Beiträgen, Benutzern und Interaktionen über die Datenbank von Bubble her, sodass Aktionen wie Liken, Kommentieren, Taggen und Folgen sofort funktionieren. Außerdem ist jeder Beitrag mit seinem Ersteller verknüpft, sodass die Interaktionen in Echtzeit aktualisiert werden und die Profilseiten automatisch die Inhalte und Aktivitäten der Benutzer anzeigen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Nutzen Sie eine vollständig vernetzte User Journey, die Feed-Browsing, Interaktion, Profile und die Erstellung von Inhalten umfasst.

Verwalten Sie dynamische Benutzerbeziehungen mit integrierten Funktionen zum Folgen, Entfolgen und gegenseitigen Verbinden.

Veröffentlichen Sie zeitbasierte Stories, mit denen Benutzer schnelle, temporäre Updates über reguläre Beiträge hinaus freigeben können.

✅ Ideal für: Gründer, Startups und Social-Media-Ersteller, die ein Social-Media-MVP oder eine App im Stil von Instagram auf den Markt bringen möchten.

3. Bubble-Vorlage für Veranstaltungsmanagement-Marktplatz

Die Bubble Event Management Vorlage ist ein vollwertiges No-Code-Starterkit zum Erstellen einer Eventbrite-ähnlichen Veranstaltungsplattform auf Bubble. Damit können Veranstalter Ereignisse erstellen und bewerben, während Besucher ganz einfach Listen durchsuchen, Veranstaltungsdetails auf einen Blick erfassen und Ereignisse in ihrem Kalender speichern können. Das Layout ist intuitiv, sodass selbst Erstbenutzer mühelos Ereignisse finden können.

Die Vorlage enthält auch eine integrierte Ticketkaufoption mit Stripe und PayPal, sodass Benutzer reibungslos vom Stöbern zum Bezahlen übergehen können und Sie vom ersten Tag an Einnahmen erzielen können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Filtern Sie Ereignisse nach Kategorie und Ort, damit Besucher schnell finden, was sie interessiert, ohne endlos scrollen zu müssen.

Ermöglichen Sie Benutzern, Ereignisse mit einem Klick auf einen Kalender zu hinzufügen, damit sie ihre Pläne nicht vergessen und pünktlich erscheinen.

Starten Sie schnell ein funktionierendes MVP, um lokale oder Nischenideen zu testen, beginnen Sie klein mit wenigen Ereignissen und skalieren Sie, sobald Sie Traktion sehen.

✅ Ideal für: Ersteller und Event-Communities, die schnell einen Nischen- oder lokalen Marktplatz für Ereignisse starten möchten.

📊 Statistik-Alarm: 65 % der Teilnehmer an Ereignissen sagen, dass eine mobile App für das Ereignis über ihre Gesamterfahrung entscheiden kann. Dies zeigt, wie wichtig die Benutzererfahrung der App für die Kundenzufriedenheit ist.

4. Bubble Responsive Webapp (Flexbox) Vorlage

Die Bubble Responsive Webapp (Flexbox) Vorlage ist ein modernes SaaS-Dashboard-UI-Framework, das mit der neuen responsiven Flexbox-Engine von Bubble erstellt wurde. Es zeichnet sich durch ein klares Design, weiche Abstände und ein Layout aus, das an Tools wie Analyse-Dashboards, Admin-Panels oder interne Geschäftssoftware erinnert.

Diese Vorlage basiert ebenfalls auf einer Single-Page-App-Struktur (SPA). In einer Single-Page-App muss der Benutzer nicht ständig zwischen verschiedenen Seiten hin- und herspringen. Stattdessen fühlt sich die App flüssiger an, da die Hauptstruktur gleich bleibt und sich nur der Inhalt ändert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Heben Sie wichtige Metriken mit vorgefertigten Kartenkomponenten für Benutzer, Umsatz, Anmeldungen oder andere wichtige KPIs hervor.

Visualisieren Sie Trends mit zwei Diagrammkomponenten, deren Space und Layout bereits für echte Daten geplant sind.

Präsentieren Sie Top-Produkte in einem Bereich „Top-Produkte“, der für Benutzer, Dienste, Kategorien oder Leistungsrankings wiederverwendet werden kann.

✅ Ideal für: Gründer und SaaS-Teams, die schnell eine professionell aussehende Dashboard-Benutzeroberfläche in Bubble erstellen möchten.

👀 Wussten Sie schon? Ein durchschnittliches Unternehmen nutzt heute etwa 101 verschiedene Apps gleichzeitig. In der Praxis zeigt dies, dass die meisten Unternehmen nicht mehr nur auf wenige Tools setzen, sondern verschiedene Apps für CRM, Marketing, Finanzen, Personalwesen, Support, Analysen und interne Zusammenarbeit einsetzen. Aufgrund der Tool-Flut: Teams wechseln täglich zwischen vielen Dashboards hin und her.

Daten werden über verschiedene tools verteilt

Die Verwaltung von Zugriff, Sicherheit und Kosten wird schwieriger

5. Bubble Tasky – Vorlage für das Projektmanagement

Bubble Tasky – Projektmanagement-Vorlage ist eine No-Code-App für Projekt- und Aufgabenmanagement, die auf Bubble basiert. Sie bietet Ihnen ein voll funktionsfähiges System, mit dem Benutzer Projekte erstellen, Aufgaben innerhalb von Projekten hinzufügen, Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, die Nachverfolgung des Fortschritts über ein Dashboard durchführen und über Kommentare zusammenarbeiten können.

Sie können klare Fristen festlegen, z. B. „Angebot bis Freitag einreichen“ oder „Kundenprüfung am Dienstag“, damit Teams besser verstehen, was dringend ist, und ihre Workload besser planen können. Darüber hinaus können Aufgaben nach ihrer Erledigung als fertiggestellt markiert und bei Bedarf wieder geöffnet werden, wodurch der Workflow realistisch und flexibel gestaltet wird.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Priorisieren Sie wichtige Projekte mit Upvotes und sortieren Sie sie, um zu entscheiden, was zuerst bearbeitet werden soll.

Organisieren Sie wachsende Workspaces mit integrierten Filtern und Suchfunktionen, um Projekte schneller zu finden.

Überwachen Sie Benutzer, Projekte und Aufgaben mit Administrator-Sichtbarkeit, um einen besseren Überblick zu erhalten.

✅ Ideal für: Projektteams oder Agenturen, die eine App für Projektmanagement suchen, um ihre Arbeit zu organisieren und den Fortschritt zu verfolgen.

📊 Statistik-Alarm: Laut einer weltweiten Umfrage des Project Management Institute (PMI) gaben Unternehmen an, dass in den letzten 12 Monaten etwa 8 % ihrer Projekte gescheitert sind. PMI definiert Projektmisserfolge als Projekte, die ihre Ziele nicht erreicht oder den erwarteten Wert nicht geliefert haben. Dies unterstreicht, dass bessere Tools und Praktiken Misserfolge reduzieren können. Projekt- und Aufgabenmanagement-Apps helfen dabei durch: Ziele, Prioritäten und Fortschritt sichtbar machen

Aufgaben an Geschäftsergebnissen ausrichten

Verbesserung der Koordination zwischen Teams

Risiken frühzeitig erkennen statt zu spät

Einschränkungen bei der Verwendung von Bubble für die No-Code-App-Entwicklung

Bubble verfügt über leistungsstarke Features für die Einführung von No-Code-Web- und Mobil-Apps, insbesondere für MVPs. Das Feedback der Benutzer auf Bewertungsplattformen und in der Bubble-Community zeigt jedoch einige Limite auf, die mit zunehmender Entwicklung der Apps über die erste Phase hinaus deutlicher werden, wie zum Beispiel:

Steilere Lernkurve im Vergleich zu einfacheren No-Code-Tools, insbesondere wenn Workflows und Datenbanklogik komplex werden.

Die Preisgestaltung kann sich mit zunehmender Größe der Apps unvorhersehbar anfühlen, mit kostenpflichtigen Features und Workload-basierten Kostensteigerungen.

Mit steigender Anzahl von Benutzern, Datenmenge und Komplexität der Workflows können Leistungs- und Geschwindigkeitsprobleme auftreten.

Kollaborations-Features können für größere oder technisch versierte Teams einschränkend wirken.

📚 Weiterlesen: Neben Bubble können Sie auch diese umfassende Sammlung von No-Code-KI-Tools entdecken, um intelligentere Workflows zu erstellen und Plattformbeschränkungen zu vermeiden.

Alternative zu Bubble-Vorlagen: ClickUp für Planung und Bereitstellung

Wenn Sie eine No-Code-App erstellen, ist die Entwicklung nur ein Teil des Weges. Sie müssen immer noch Klarheit darüber haben, was Sie erstellen möchten, wie die Features miteinander verbunden sind, wer an was arbeitet und wie nah Sie der Veröffentlichung sind. An dieser Stelle verlangsamen sich viele No-Code-Projekte von Bubble.io, da Planung und Ausführung zunehmend unübersichtlich werden.

Aus diesem Grund kombinieren viele Bubble-Entwickler und No-Code-Entwickler ihre App-Entwicklungstools mit ClickUp. ClickUp ist zwar kein No-Code-App-Builder, spielt jedoch eine wichtige Rolle im gleichen Workflow. Es hilft Ihnen dabei, Ihre App-Logik zu entwerfen, Features zu verwalten, den Fortschritt zu verfolgen und mit weitaus mehr Struktur und Sichtbarkeit von der Idee bis zur Markteinführung zu gelangen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und verwalten Sie Zeitleisten und Workloads mit ClickUp.

📝 Notiz: Wenn Sie eine ausführlichere Anleitung wünschen, lesen Sie diesen Leitfaden zur Verwendung von ClickUp für die Softwareentwicklung, in dem das gesamte Setup detailliert erklärt wird.

Entdecken Sie die ClickUp -Vorlagen für die Softwareentwicklung, die eine starke Alternative zu den Bubble-Vorlagen für die Planung und Ausführung der No-Code-Entwicklung darstellen:

1. ClickUp-Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie alle Produktmeilensteine und Liefertermine mit der ClickUp-Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte im Blick.

Die ClickUp-Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte hilft Ihnen dabei, ein Produkt reibungslos und ohne Verwirrung von der Idee bis zur Entwicklung zu bringen. Mit dieser Vorlage können Sie jeden Schritt des Produktentwicklungsprozesses in einer logischen Abfolge planen und den Fortschritt in verschiedenen Phasen verfolgen.

Die Features der Vorlage verleihen Ihrer Planung außerdem einen praktischen Kontext, da Sie damit beurteilen können, wie komplex eine Aufgabe ist, wie viel Aufwand sie erfordert und wie stark sie sich auf das Gesamtprodukt auswirkt. Dadurch wird die Priorisierung realistischer und Teams können sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren, anstatt alle Aufgaben gleich zu behandeln.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, indem Sie jede Aufgabe einem bestimmten Team zuordnen, z. B. Produkt, Technik, Vertrieb, Recht, Qualitätssicherung oder Betrieb.

Planen Sie Zeitleisten und Abhängigkeiten mit der ClickUp-Gantt-Ansicht , in der Aufgaben nach Datum angeordnet und miteinander verknüpft sind.

Berechnen Sie die Dauer von Aufgaben automatisch anhand von Start- und Fälligkeitsdaten und halten Sie Zeitpläne auch bei Änderungen in der Zeitleiste genau ein.

✅ Ideal für: Produktmanager, Gründer von Startups und funktionsübergreifende Teams, die neue Produkte planen und auf den Markt bringen möchten, ohne die Kontrolle über Zeitleisten oder Abhängigkeiten zu verlieren.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um den Kontext bei der Arbeit zu erstellen. Ein wichtiges Detail könnte in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre Produktivität zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

2. ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung

Kostenlose Vorlage erhalten Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Software-Roadmap, indem Sie Initiativen, Teams und den Status der Releases mit der ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung organisieren.

Wenn Sie ein System benötigen, das Ihren gesamten Softwareentwicklungszyklus von der Roadmap-Planung und Ausführung der Sprints bis hin zur Nachverfolgung von Fehlern, Qualitätssicherung und Überwachung nach der Veröffentlichung unterstützt, ist die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung genau das Richtige für Sie.

Das Haupt-Übersichts-Dashboard hebt blockierte Aufgaben, überfällige Arbeiten und Fehler mit hoher Priorität hervor, sodass Teams Probleme frühzeitig beheben können, anstatt sie erst während der täglichen StandUp-Meetings zu entdecken.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Überwachen Sie die Workload Ihres Teams und den Lieferstatus, um Überlastungen frühzeitig zu erkennen und Burnout zu verhindern.

Verfolgen Sie die Liefergeschwindigkeit mit Einblicken in die Zykluszeit, um zu verstehen, wo sich die Arbeit verlangsamt, und um die Geschwindigkeit zu verbessern, mit der Aufgaben von Anfang bis Ende abgearbeitet werden.

Standardisieren Sie die Fehlerberichterstellung mit einem integrierten Formular, das klare Beschreibungen, Verknüpfungen, Screenshots und Angaben zum Melder erfasst, um eine schnellere Triage zu ermöglichen.

Trennen Sie dringende Produktionsprobleme in einen speziellen technischen Support-Flow, während Sie sie mit der Haupt-Produkt-Roadmap verbunden halten.

✅ Ideal für: Softwareentwicklungsteams und Produktmanager, die ein einziges System für die Planung von Roadmaps, die Durchführung von Sprints, die Nachverfolgung von Fehlern, die Verwaltung der Qualitätssicherung und die Bereitstellung von Releases wünschen.

Hier ist, was ein echter Benutzer über die Verwendung von ClickUp für die Softwareentwicklung sagt:

ClickUp hat für unser Team einen entscheidenden Wandel bewirkt und veraltete Workflows sowohl bei der Nachverfolgung von Fehlern als auch bei der Entwicklung neuer Produkte transformiert. Dank der Möglichkeit, strukturierte Status zu erstellen, die den Fortschritt der Aufgaben genau widerspiegeln, konnten wir Unklarheiten beseitigen und die Sichtbarkeit über alle Projekte hinweg verbessern. Unser Bug-Tracking-System, das früher in Redmine untergebracht war, wirkte unzusammenhängend und hatte keine Sichtbarkeit. Nach der Erstellung unseres neuen Systems in ClickUp konnten wir einen reibungslosen Start hinlegen und haben weiterhin einen großartigen Workflow von der Triage bis zur Lösung, sodass nichts übersehen wird. Wir haben ganz einfach Automatisierungen implementiert, um unserem Team zeitaufwändige manuelle Arbeit zu ersparen, was auch uns sehr geholfen hat.

ClickUp hat für unser Team einen entscheidenden Wandel bewirkt und veraltete Workflows sowohl bei der Nachverfolgung von Fehlern als auch bei der Entwicklung neuer Produkte transformiert. Dank der Möglichkeit, strukturierte Status zu erstellen, die den Fortschritt der Aufgaben genau widerspiegeln, konnten wir Unklarheiten beseitigen und die Sichtbarkeit bei allen Projekten verbessern. Unser Bug-Tracking-System, das früher in Redmine untergebracht war, wirkte unzusammenhängend und hatte keine Sichtbarkeit. Nach der Erstellung unseres neuen Systems in ClickUp konnten wir einen reibungslosen Start hinlegen und haben weiterhin einen großartigen Workflow von der Triage bis zur Lösung, sodass nichts übersehen wird. Wir haben ganz einfach Automatisierungen implementiert, um unserem Team zeitaufwändige manuelle Arbeit zu ersparen, was auch uns sehr geholfen hat.

📚 Weiterlesen: Für eine umfassendere Ansicht über Vorlagen hinaus finden Sie hier unsere detaillierte Aufschlüsselung der Softwareentwicklungs-Tools, die von modernen Produktteams verwendet werden.

3. ClickUp-Vorlage für den Plan zur App-Entwicklung

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie den App-Entwicklungsprozess über Recherche, Planung, Design, Entwicklung und Tests hinweg mit der ClickUp-Vorlage für App-Entwicklungspläne.

Die ClickUp-Vorlage für den App-Entwicklungsplan enthält eine Masterliste aller Aufgaben, die für die Erstellung einer App erforderlich sind, z. B. die Definition der App-Ziele, die Recherche zu Wettbewerbern, die Erstellung von Wireframes, die Durchführung von QA-Tests und so weiter. Sie können auch schnell Aufgaben und Beschreibungen bearbeiten, Eigentümer zuweisen, Prioritäten ändern, Termine aktualisieren und den Fortschritt verfolgen.

Sobald Aufgaben hinzugefügt wurden, können Sie diese visuell über die Statusboard-Ansicht verwalten, in der Aufgaben reibungslos von „Zu erledigen“ zu „Fertiggestellt“ verschoben werden. Mit der Projektplan-Gantt-Ansicht, die Abhängigkeiten und den gesamten Projektablauf anzeigt, können Sie auch realistische Zeitleisten für Aufgaben erstellen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit, indem Sie einen Link zum Aufgabenformular freigeben, damit Entwickler, Designer, Tester und Produktteams ihre jeweiligen Aufgaben einreichen können.

Visualisieren Sie Ihre Arbeit intelligenter, indem Sie den Status der Aufgaben mit bestimmten Projektphasen kombinieren, um zu sehen, ob sich die Aufgaben in der Forschungs-, Planungs-, Design-, Entwicklungs-, Test- oder Bereitstellungsphase befinden.

Verfolgen Sie den Fortschritt automatisch mithilfe des Feldes „% Erledigt“, das Ihnen einen Überblick darüber gibt, wie weit Ihre Aufgaben bereits fortgeschritten sind.

✅ Ideal für: Produktmanager und Entwicklungsteams, die erfolgreiche App-Projekte erstellen und starten möchten, ohne die Sichtbarkeit über Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu verlieren.

📚 Weiterlesen: Um zu verstehen, was die App-Entwicklung von Anfang bis Ende unterstützt, lesen Sie unsere Übersicht über moderne App-Entwicklungstools und deren jeweilige Einsatzbereiche.

4. ClickUp-Produkt-Roadmap-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Überprüfen Sie vierteljährliche Produktinitiativen und Prioritäten mit der ClickUp-Produkt-Roadmap-Vorlage.

Der schwierigste Teil einer Produkt-Roadmap ist es, ändernde Prioritäten zu verwalten, ohne die Ausrichtung zu verlieren.

Die ClickUp-Produkt-Roadmap-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit mithilfe benutzerdefinierter Ansichten logisch zu priorisieren.

Die Quartals-Roadmap-Ansicht eignet sich ideal für die mittelfristige Planung mit geplanten Features, Meilensteinen und Initiativen, die nach Quartalen gruppiert sind. Roadmaps nach Initiativen ist eine Kanban-Board-Ansicht, in der Projektaktivitäten durch Karten dargestellt werden, die mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktion zwischen den Phasen verschoben werden können.

Die Produkt-Master-Backlog-Ansicht verfügt über eine Produktideen- und Priorisierungslistenansicht sowie eine Auswirkungs-Aufwand-Matrix, um Chaos im Backlog zu vermeiden und Kompromisse sichtbar zu machen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erfassen Sie Produktideen über ein Produktanfrageformular, das Feedback automatisch in umsetzbare Aufgaben umwandelt.

Priorisieren Sie Ihre Arbeit mithilfe formelbasierter Bewertungen und visueller Tools wie der Impact-Effort-Matrix, um Entscheidungen transparent und wiederholbar zu machen.

Automatisieren Sie den Flow vom Backlog bis zur Ausführung mit intelligenten ClickUp-Automatisierungen , die die Synchronisierung von Alles ohne manuellen Aufwand ermöglichen.

✅ Ideal für: Produktmanager und funktionsübergreifende Teams, die Produktideen priorisieren und eine Roadmap mit Stakeholdern freigeben möchten.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Whiteboards können Teams die Produktvision visuell erkunden und Prioritäten festlegen, bevor etwas endgültig festgelegt wird. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Beispiele für Produkt-Roadmaps überprüfen oder erstellen, um verschiedene Ansätze zu vergleichen und zu entscheiden, was am besten zu Ihrem Produkt passt. Bringen Sie Klarheit in Ihre Produktstrategie und formen Sie Ihre Vision gemeinsam mit ClickUp Whiteboards.

5. ClickUp-Vorlage für den Entwicklungszeitplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Zeitleisten und Dauer von Aufgaben über alle Produktphasen hinweg mit der ClickUp-Vorlage für Zeitleisten.

Die ClickUp-Vorlage für den Entwicklungszeitplan hilft Ihnen bei der Verwaltung der Produktentwicklung, indem sie jederzeit drei wichtige Fragen beantwortet: Woran wird gerade gearbeitet, zu welcher Phase gehört es und wie lange wird es dauern, bis es abgeschlossen ist.

Sie können den gesamten Entwicklungsprozess in kleine Aufgaben unterteilen, wie z. B. Anforderungen definieren, Features entwerfen, Funktionalitäten entwickeln, testen oder die Markteinführung vorbereiten. Alle Aufgaben werden übersichtlich nach Phasen gruppiert, sodass Sie immer wissen, wo das Produkt steht und was als Nächstes ansteht.

Auch im Laufe der Arbeit bleibt die Vorlage flexibel. Sie können wichtige Notizen hinzufügen, Referenzdateien hochladen, Zeitleisten aktualisieren und Aufgaben zwischen den Phasen verschieben. So lässt sich der Fortschritt leicht verfolgen und Engpässe sind kaum zu übersehen. Wenn sich Aufgaben in einer Phase stapeln oder nichts vorangeht, sehen Sie dies sofort und können das Problem beheben, bevor es zu einer Verzögerung kommt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie im Feld „Bemerkungen“ klare Notizen hinzu, um wichtige Entscheidungen oder Gründe für die Verzögerung einer Aufgabe zu erläutern.

Vergleichen Sie geplante Zeitleisten mit dem tatsächlichen Aufwand mithilfe von Feldern für geschätzte und tatsächliche Dauer, um zu sehen, wie genau Ihre Planung wirklich ist.

Legen Sie Aufgabenabhängigkeiten fest, um sicherzustellen, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erfolgt und Teams keine Aufgaben beginnen, bevor die Voraussetzungen abgeschlossen sind.

✅ Ideal für: Produktmanager, Gründer und Entwicklungsteams, die sich eine klare, schrittweise Ansicht ihres Entwicklungslebenszyklus wünschen.

📊 Statistik-Alarm: Die durchschnittliche Produktentwicklung dauert etwa 22 Monate, d. h. fast zwei Jahre von der Idee bis zur Markteinführung. Deshalb sind die richtigen Prozesse, Vorlagen, Tools und Checkpoints so wichtig. Sie helfen Teams dabei, von der ersten Entdeckung bis zur Auslieferung auf Kurs zu bleiben.

🎥 Hier finden Sie eine kurze Anleitung zur Strukturierung Ihrer Arbeit und Ihres Fortschritts während des gesamten Produktentwicklungsprozesses.

6. ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Sprint-Aufgaben in verschiedenen Phasen mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung.

Die ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung hilft Teams dabei, Sprints mit mehr Sicherheit zu planen, indem sie Backlog-Elemente in gut einschätzbare Aufgaben mit klaren Eigentümern umwandelt. Da alle Aufgaben, Fehler, User Stories, Verbesserungen und Features nach Priorität sortiert sind, kann sich Ihr Team während des Sprints stets auf die Arbeit konzentrieren, die den größten Wert bringt.

Das Beste an dieser Vorlage ist, dass sie die täglichen Sprint-Aufgaben mit den übergeordneten Produktzielen verbindet. Die Aufgaben sind in Epics wie UI/UX-Updates, Dateiverwaltung oder Authentifizierung gruppiert. Außerdem erfolgt die Nachverfolgung der Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Aufwand anhand der Formel (geschätzte Stunden minus nachverfolgte Stunden), sodass Sie den Umfang schnell anpassen und Überraschungen in letzter Minute vermeiden können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Klären Sie jedes Backlog-Element mit Typ, Epic, Schätzungen und Eigentümerschaft, damit nichts unausgereift in den Sprint gelangt.

Verfolgen Sie den Fortschritt übersichtlich mithilfe von Entwicklungsstatusphasen wie „Zu erledigen“ → „Implementierung“ → „Überprüfung“ → „Bereitgestellt“.

Gleichen Sie die Sprint-Kapazität mit der ClickUp-Workload-Ansicht aus, damit Sie eine Überlastung vor Beginn des Sprints verhindern können.

✅ Ideal für: Agile Produkt- und Engineering-Teams, die realistische Sprints planen und Überlastung vermeiden möchten.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie mehr Flexibilität bei der Planung und Durchführung von Sprints wünschen, bieten Ihnen die Sprint-Planungsvorlagen von ClickUp integrierte Setups für verschiedene Agile-Stile und Team-Anforderungen. Von der Backlog-Verfeinerung und Kapazitätsplanung bis hin zur Sprint-Durchführung und Retrospektiven helfen diese Vorlagen Teams dabei, realistisch zu bleiben und die Lieferung vorhersehbar zu halten.

7. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement

Kostenlose Vorlage erhalten Überwachen Sie mehrere Projekte in einer Portfolio-Ansicht mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage.

Im Projektmanagement haben Teams oft mit Scope Creep und unsichtbarer Überlastung zu kämpfen. Die ClickUp-Projektmanagement-Vorlage fungiert als komplettes Projektdurchführungssystem.

Alle Ihre projektbezogenen Arbeiten sind übersichtlich in organisierten Ordnern nach Projektphasen wie Planung, Entdeckung, Design, Entwicklung, Test und Lieferung angeordnet. Jede Aufgabe steht für ein Ergebnis, eine Korrektur, eine Verbesserung oder eine Meilenstein-bezogene Aktivität mit klaren Eigentümern, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Kontext.

Was diese Vorlage wirklich von einer einfachen Projekt-Checkliste abhebt, ist die Verwendung von ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern. Diese fungieren als zusätzliche Beschreibungen und Eingaben für die Nachverfolgung, wodurch jede Aufgabe aussagekräftiger wird.

Sie können beispielsweise ein Feld „Priorität“ hinzufügen, um anzuzeigen, was zuerst zu erledigen ist, ein Feld „Aufwand“, um anzuzeigen, wie aufwendig die Aufgabe ist, oder ein Feld „Abteilung“, um anzuzeigen, welches Team für die Arbeit zuständig ist. Die Vorlage unterstützt auch eine stärkere Zusammenarbeit, indem sie die Dokumentation und den Kontext innerhalb desselben Workspace fördert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren Sie Zeitpläne und Abhängigkeiten mithilfe der Gantt-, Zeitleiste- und Kalender-Ansicht , um Risiken frühzeitig zu erkennen und realistisch zu planen.

Verfolgen Sie den Aufwand genau mit Zeitschätzungen und Zeiterfassung, um Prognosen zu verbessern und Budget- oder Terminüberschreitungen zu vermeiden.

Automatisieren Sie routinemäßige Nachverfolgungen mit Automatisierungen, um manuelle Erinnerungen zu reduzieren und eine reibungslose Arbeit zu gewährleisten.

✅ Ideal für: Projektmanager und funktionsübergreifende Teams, die ein All-in-One-System benötigen, um Projekte zu planen und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, ohne ständig nachfassen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: In Software-Projekten kann der Kontext schnell verloren gehen, da sich Anforderungen ändern, Fehler auftreten und Entscheidungen mitten im Sprint getroffen werden. Mit ClickUp Chat können Entwicklungs-Teams Diskussionen direkt mit Aufgaben, Sprints und Releases verknüpfen. Halten Sie die Arbeit und die Unterhaltungen Ihres Entwicklerteams mit ClickUp Chat an einem Ort zusammen.

8. ClickUp-Vorlage für User Stories

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie die Bedürfnisse der Benutzer mithilfe der ClickUp-Vorlage für User Stories in Aktivitäten, Aufgaben und Release-Phasen auf.

Die ClickUp-Vorlage für User Stories wurde entwickelt, um agilen Teams dabei zu helfen, User Stories zu schreiben, die eine direkte Verbindung zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer haben.

Zunächst können Sie definieren, wer der Benutzer ist und was er erreichen möchte. Ein Benutzer möchte beispielsweise die Nachverfolgung einer Bestellung durchführen, einen Termin vereinbaren, einen Bericht herunterladen oder ein Passwort zurücksetzen, ohne den Support anzurufen.

Von dort aus bildet die Vorlage Schritt für Schritt die erwarteten Aktionen des Benutzers ab und hilft Teams zu verstehen, wie das Feature in der Praxis tatsächlich verwendet werden sollte. Wenn das Ziel beispielsweise „Meine Bestellung verfolgen” lautet, könnten die Aktivitäten das Öffnen der App, das Aufrufen der Bestellungen, die Auswahl einer Bestellung, das Anzeigen von Lieferaktualisierungen und den Empfang von Benachrichtigungen umfassen.

Mit klaren Akzeptanzkriterien können Sie schließlich definieren, wie „erledigt“ aussieht, und so Nacharbeiten aufgrund unklarer Erwartungen reduzieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie klare Features und Ergebnisse, damit jeder genau weiß, was entwickelt werden muss und wie Erfolg für den Benutzer aussieht.

Priorisieren Sie Stories anhand von Auswirkungen, Aufwand oder Dringlichkeit, um zu entscheiden, was jetzt gearbeitet werden sollte und was warten kann.

Planen Sie Releases in Phasen, um frühzeitig einen Wert zu liefern und gleichzeitig zukünftige Verbesserungen sichtbar und aufeinander abgestimmt zu halten.

✅ Ideal für: Produkt- und Agile-Teams, die Benutzeranforderungen ohne Nacharbeit oder Scope Creep in testbare Stories umsetzen möchten.

⚡ Vorlagenarchiv: Entdecken Sie die ClickUp-Vorlagen für das Produktmarketing, um Marketingkampagnen zu planen.

✈️ Vorteil von ClickUp: Ideen für User Stories entstehen manchmal mitten in einer Diskussion oder beim Überprüfen von Feedback. In diesem Moment müssen Sie nicht warten, um sie aufzuschreiben. Mit Talk-to-Text können Sie die Bedürfnisse der Benutzer sofort erfassen, sobald sie Ihnen mitgeteilt werden. Alles, was Sie sagen, wird in ClickUp sofort in strukturierten Text umgewandelt. Dies ist eine perfekte Möglichkeit, KI für User Stories für agile Teams zu nutzen, die schneller denken als sie tippen.

📹 Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen über die Sprach-zu-Text-Funktionen von ClickUp zu erhalten.

9. ClickUp-Vorlage zur Fehler- und Problem-Nachverfolgung

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen Sie den gesamten Workflow für die Fehlermeldung, -bewertung und -behebung mit der ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problemnachverfolgung.

Die ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problem-Nachverfolgung bietet Ihnen ein System, mit dem Sie Fehler durch einen klaren Aufnahme- und Triage-Flow bearbeiten können, der Teams dabei hilft, echte Fehler von Duplikaten oder Feature-Anfragen zu unterscheiden.

Sobald ein Fehler bestätigt ist, wird er in eine zentrale Fehlerliste aufgenommen, in der Schweregrad (wie schwerwiegend der Fehler ist) und Priorität (was zuerst behoben werden sollte) zu intelligenteren Entscheidungen führen. Die Eigentümerschaft bleibt über alle Teams hinweg klar, und der Fortschritt ist von der Behebung bis zur Veröffentlichung sichtbar.

Die Vorlage enthält auch Platz für die Dokumentation bekannter Limite und Workarounds, sodass Teams keine Zeit damit verschwenden, erwartete Verhaltensweisen erneut zu diskutieren. Klare, in ClickUp Docs beschriebene Teamprozesse sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, insbesondere wenn das Team wächst.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erfassen Sie Fehlerberichte mithilfe eines speziellen Formulars für die Übermittlung von Fehlern mit Zusammenfassungen, detaillierten Schritten, Screenshots und erwarteten Ergebnissen.

Identifizieren Sie doppelte Probleme frühzeitig und verknüpfen Sie sie während der Triage mit bestehenden Fehlern.

Verfolgen Sie jeden Fehler durch definierte Phasen von der Zuweisung bis zur Freigabe mit vollständiger Sichtbarkeit.

✅ Ideal für: Produkt- und QA-Teams, die einen systematischen Prozess für die Berichterstellung, das Sortieren, Priorisieren und Beheben von Fehlern benötigen.

📌 Wussten Sie schon? 50 % der Unternehmen messen die Kosten von Fehlern, die es bis zur Produktion schaffen, nicht. Nur 30 % führen die Nachverfolgung dieser Kosten durch, während 20 % nicht einmal sicher sind, ob sie dies tun. Das bedeutet, dass Fehler ausgeliefert werden, Benutzer davon betroffen sind, aber die tatsächlichen Auswirkungen auf Umsatz, Abwanderung und Entwicklungszeit im Verborgenen bleiben.

10. ClickUp-Vorlage für Risikobewertung von Feature-Anfragen

Kostenlose Vorlage erhalten Überprüfen Sie Feature-Anfragen nach Komplexität und beziehen Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für Feature-Anfragen und Risiken.

Die ClickUp-Vorlage für Feature-Anfragen hilft Ihnen dabei, Feature-Anfragen an einem zentralen Ort zu sammeln und sie in gut durchdachte Produktentscheidungen umzuwandeln. Jede Feature-Anfrage wird in ClickUp zu einer Aufgabe, die alle wichtigen Details enthält, die Ihr Team benötigt.

Die Vorlage verfügt über eine Master-Datenbank, in der alle Feature-Anfragen in einem einheitlichen Format gespeichert werden. Selbst wenn Anfragen aus verschiedenen Quellen stammen, wie z. B. einer Kunden-E-Mail, einem Support-Ticket, einem Verkaufsgespräch oder einem internen Teammitglied, landet alles im selben System und verwendet dieselben Felder.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Gruppieren Sie Feature-Anfragen nach Komplexitätsstufen (Stufe 1 – einfach, Stufe 2 – mittel und Stufe 3 – schwierig), um Aufwand, Unsicherheit und Lieferrisiko klar einzuschätzen.

Organisieren Sie Anfragen nach Produktfeatures, um Nachfragetrends, Lücken und Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit zu identifizieren.

Priorisieren Sie Feature-Anfragen visuell, um Kompromisse deutlich zu machen und falsche Dringlichkeit zu vermeiden.

Standardisieren Sie den gesamten Workflow mit einer integrierten SOP, die Entscheidungen teamübergreifend konsistent hält.

✅ Ideal für: Produkt- und Betriebsteams, die eine risikobewusste Methode zur Bewertung und Genehmigung von Feature-Anfragen benötigen, bevor sie Entwicklungszeit committen.

11. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie verschiedene Aufgaben zur Produkteinführung mit der ClickUp-Vorlage „Checkliste für Produkteinführungen“.

Eine Produkteinführung umfasst in der Regel viele bewegliche Teile, darunter Recherche, Messaging, Preisgestaltung, Kampagnen, Verkaufsvorbereitung, interne Abstimmung und die Durchführung am Tag der Einführung. Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung unterteilt die Produkteinführung in kleinere, überschaubare Aufgaben und gruppiert diese dann in verschiedene Einführungskategorien.

Sie beginnen damit, die Nachfrage durch Marktanalysen zu validieren, Wettbewerber zu verstehen und die richtige Zielgruppe anhand von realen Daten und Kundenerkenntnissen zu identifizieren. Daraufhin werden die Preisgestaltung und die Wertpositionierung festgelegt, gefolgt von der Definition, wie das Produkt auf dem Markt positioniert und erklärt werden soll.

Ausführungsorientierte Aufgaben wie Go-Live-Checks, Webseiten-Updates, Releases und Kampagnen-Rollouts sind klar strukturiert. Nach dem Start hilft Ihnen die Vorlage dabei, frühe Metriken zu verfolgen und Feedback von Kunden, Vertriebs- und Support-Teams zu sammeln.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie wichtige Meilensteine bei der Markteinführung mithilfe der Meilenstein-Ansicht, damit sich die Führungskräfte auf Ergebnisse wie Genehmigungen und Bereitschaft konzentrieren können.

Arbeiten Sie direkt innerhalb der Aufgaben zusammen, indem Sie Kommentare hinterlassen, Teamkollegen taggen und Anhänge hinzufügen, sodass alle Diskussionen zum Start an einem Ort zusammengefasst sind.

Planen Sie Zeitpläne übersichtlich mit den Ansichten Gantt und Zeitleiste, um Aufgabenreihenfolge, Abhängigkeiten und den gesamten Launch-Flow auf einen Blick zu verstehen.

✅ Ideal für: Produktmanager und funktionsübergreifende Launch-Teams, die ein schrittweises System zur Planung und Nachverfolgung von Produkteinführungen wünschen.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie mehrere Produkteinführungen planen oder Ihren Prozess im Laufe der Zeit verfeinern möchten, bietet Ihnen das ClickUp-Vorlagenarchiv vorgefertigte Setups für verschiedene Einführungsstile und Team-Anforderungen. Diese sind besonders nützlich, wenn Sie einen wiederholbaren Einführungsprozess wünschen, der dennoch Raum für Flexibilität lässt.

Verwandeln Sie Ihre No-Code-App mit ClickUp in ein fertiges Produkt.

Bubble-Vorlagen erleichtern die Entwicklung von No-Code-Apps. Sie bieten Ihnen eine vorgefertigte Struktur und eine solide Grundlage, um Ihre Ideen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse in funktionierende Produkte umzusetzen. Bei MVPs und frühen Markteinführungen sparen Sie damit Zeit und Aufwand.

Die Entwicklung einer App ist jedoch nur die halbe Miete. Sie benötigen weiterhin einen klaren Plan, eine Nachverfolgung der Features und eine Möglichkeit, den Überblick zu behalten, während das Projekt voranschreitet. Hier kommen die hochgradig anpassbaren Vorlagen von ClickUp ins Spiel. Sie helfen Ihnen dabei, die Logik der App abzubilden und die Umsetzung auf Kurs zu halten, während Sie sich dem Starttermin nähern.

Zusammen sorgen Bubble und ClickUp für einen reibungsloseren No-Code-Workflow, von der Idee bis zur Markteinführung.

Melden Sie sich bei ClickUp an und bringen Sie Ihr No-Code-Projekt voran.