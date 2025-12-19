Wie Vertriebsleiter ClickUp SyncUp für wöchentliche Pipeline-Überprüfungen nutzen können

Im Konferenzraum war es für einen Moment still; man hörte nur das leise Summen eines Projektors und das Rascheln von Papier, während sich das Vertriebsteam einrichtete.

Ein Dutzend Dashboards leuchteten auf den Bildschirmen und zeigten jeweils eine leicht unterschiedliche Version der „Wahrheit“. In den nächsten zehn Minuten versuchten alle, ihre Gedanken zu sammeln, blätterten durch Notizen und aktualisierten die Nummern der letzten Woche.

Trotz zusätzlichen Aufwands hatte jedoch niemand wertvolle Neuigkeiten zu berichten, außer einer Zusammenfassung.

Um diese frustrierende Situation zu vermeiden, zeigen wir Ihnen in diesem Blog, wie Vertriebsleiter ClickUp SyncUps für wöchentliche Pipeline-Überprüfungen nutzen können, um sicherzustellen, dass Teams Zeit damit verbringen können, sich (wirklich!) über den Fortschritt abzustimmen.

Warum Pipeline-Überprüfungen für Vertriebsleiter so wichtig sind

Wenn sie gut erledigt werden, helfen Ihnen wöchentliche Pipeline-Überprüfungen, Prognoseungenauigkeiten zu vermeiden, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Team zu den richtigen Chancen zu führen. Sie helfen Ihnen dabei:

Verbinden Sie die Aktivitäten einzelner Vertriebsmitarbeiter mit übergeordneten Vertriebszielen.

Identifizieren Sie ins Stocken geratene oder risikoreiche Geschäfte, bevor sie verloren gehen.

Coachen Sie Ihr Team anhand realer Daten bei den nächsten Schritten.

Verbessern Sie die Prognosegenauigkeit und -konsistenz im gesamten Team.

Obwohl die meisten Vertriebsleiter wissen, dass Pipeline-Überprüfungen wertvoll sein sollten, machen sie traditionelle Setups zu einer Qual.

Häufige Herausforderungen sind:

Verstreute Daten: Informationen sind über mehrere tools verteilt, sodass Meetings eher mit Verwirrung als mit Klarheit beginnen.

Manuelle Einträge und -aufbereitung: Vor jedem Anruf werden Stunden damit verschwendet, Aktualisierungen zu sammeln und Tabellen zu bereinigen.

Veraltete Erkenntnisse: Statische Berichte spiegeln weder die Echtzeit-Entwicklungen bei Geschäften noch die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter wider.

Geringes Engagement: Vertriebsmitarbeiter kommen unvorbereitet oder konzentrieren sich darauf, Updates zu verteidigen, anstatt Probleme zu lösen.

Diese Ineffizienzen erschweren es Führungskräften, effektiv zu coachen oder schnelle Entscheidungen mitten im Quartal zu treffen. Der Alltag eines Vertriebsleiters ist voller solcher Ineffizienzen, was die Notwendigkeit einer zentralisierten Sichtbarkeit unterstreicht, um Pipeline-Überprüfungen in proaktive, datengestützte Strategiesitzungen zu verwandeln.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings finden 12 % der Befragten, dass Meetings überfüllt sind, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie größtenteils für unnötig. In einer weiteren ClickUp-Umfrage gaben 70 % der Befragten zu, dass sie gerne einen Ersatz oder einen Stellvertreter zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp ist der perfekte Stellvertreter für Ihre Meetings! Lassen Sie die KI alle wichtigen Punkte, Entscheidungen und Aktionspunkte festhalten, während Sie sich auf wertvollere Arbeiten konzentrieren. Dank automatischer Meeting-Zusammenfassungen und der Unterstützung bei der Erstellung von Aufgaben durch ClickUp Brain verpassen Sie keine wichtigen Informationen mehr – selbst wenn Sie nicht am Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Besprechungsmanagement-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

Was ist ClickUp SyncUp?

Führen Sie intelligentere Meetings durch und stimmen Sie Ihr Vertriebsteam mit ClickUp SyncUps ab

ClickUp SyncUp ist ein KI-gestütztes tool für Meetings und Zusammenarbeit in Echtzeit, mit dem Sie sich sofort per Video- oder Audioanruf verbinden können.

Sie können eine Besprechung starten, um Updates zu besprechen, den Fortschritt zu überprüfen und die nächsten Schritte an einem Ort festzuhalten.

Dieses KI-Tool für den Vertrieb macht Ihre wöchentlichen Pipeline-Überprüfungen strukturiert und umsetzbar. Sie können nicht nur per Telefon mit einem Kanal oder einer Person in Verbindung treten, sondern auch später auf die Aufzeichnung zugreifen, um Aktionspunkte zu identifizieren. Und mit ClickUp AI, das die Transkripte der Aufzeichnungen zusammenfasst, lassen sich To-dos ganz einfach erfassen.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept des „Vertriebstrichters” geht auf das 1898 von Elias St. Elmo Lewis entwickelte AIDA-Modell zurück. Die spezifische Metapher der „Vertriebspipeline”, die potenzielle Kunden wie Produkte auf einem Fließband sequenziell visualisiert, wurde jedoch erstmals 1924 in dem Buch Bond Salesmanship von William W. Townsend eingeführt.

So führen Sie wöchentliche Pipeline-Überprüfungen mit ClickUp SyncUps durch

ClickUp for Sales Teams ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

Damit können Sie fokussierte SyncUps durchführen, bei denen alle Beteiligten Klarheit über den Fortschritt, die Prioritäten und die nächsten Schritte erhalten.

Sehen wir uns an, wie Sie Ihre nächste Pipeline-Überprüfung durchführen können. 🤩

1. Bereiten Sie Ihre Vertriebsdaten vor dem Meeting vor

Beginnen Sie Ihre Pipeline-Überprüfung mit sauberen, aktuellen Daten. Das Ziel ist es, mit vollständiger Sichtbarkeit über den Fortschritt der Geschäfte und Prognoseänderungen in das Meeting zu gehen.

Erstellen Sie eine ClickUp-Liste „Pipeline-Überprüfung”, in der jedes Geschäft eine ClickUp Aufgabe ist.

Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder hinzu, wie z. B.: Phase (z. B. Angebot, Verhandlung, geschlossene/verlorene Geschäfte) Prognosekategorie (z. B. zugesagt, Aufwärtspotenzial, gefährdet) Wahrscheinlichkeit in % Erwartetes Abschlussdatum Nächster Schritt (z. B. Demo geplant, Vertrag versandt)

Phase (z. B. Angebot, Verhandlung, geschlossene/verlorene Geschäfte)

Prognosekategorie (z. B. „Commit“, „Upside“, „At Risk“)

Wahrscheinlichkeit

Erwartetes Abschlussdatum

Nächster Schritt (z. B. Demo geplant, Vertrag versandt)

Phase (z. B. Angebot, Verhandlung, geschlossene/verlorene Geschäfte)

Prognosekategorie (z. B. „Commit“, „Upside“, „At Risk“)

Wahrscheinlichkeit

Erwartetes Abschlussdatum

Nächster Schritt (z. B. Demo geplant, Vertrag versandt)

Organisieren Sie Ihre Vertriebsdaten in ClickUp-Listen, wobei jedes Geschäft als Aufgabe mit benutzerdefinierten Feldern zur Nachverfolgung der Vertriebs-Pipeline-Phasen erfasst wird.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für Verkaufstrichter zur Generierung von mehr Leads

2. Automatisieren Sie die Tagesordnung für Meetings

Vermeiden Sie Ad-hoc-Diskussionen, indem Sie vor jeder Überprüfung eine strukturierte Agenda erstellen. Ihre Agenda kann Folgendes enthalten:

Pipeline-Übersicht: Top-Deals, die Fortschritte beim Erreichen des Verkaufsziels machen, und gefährdete Verkaufschancen

Prognose-Updates: Wichtige Veränderungen oder Überraschungen seit dem letzten Meeting

Check-ins der Vertriebsmitarbeiter: Zwei Erfolge und zwei Hindernisse pro Vertriebsmitarbeiter

Maßnahmen: Welche Entscheidungen wurden getroffen und wer ist dafür verantwortlich?

Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel, der in die Plattform integrierte KI-gestützte Assistent. Er nutzt den Kontext Ihrer vergangenen Meetings, Projektaktualisierungen und Workflow-Daten, um automatisch eine strukturierte Agenda zu erstellen.

Da die KI direkt im Workspace integriert ist, in dem Ihre Geschäfte abgewickelt werden, kennt sie die richtigen Geschäfte, Phasen und Konten, auf die sie sich beziehen kann.

Fassen Sie Schlüssel-Pipeline-Daten zusammen oder erhalten Sie kontextbezogene Diskussionspunkte mit ClickUp Brain.

📌 Probieren Sie diese Tipps aus, um KI im Vertrieb einzusetzen : Erstellen Sie eine wöchentliche Agenda für die Überprüfung der Vertriebspipeline mit Abschnitten für Top-Deals, risikobehaftete Opportunities, Prognoseänderungen und Check-ins der Vertriebsmitarbeiter.

Fassen Sie die Pipeline-Leistung dieser Woche anhand der Liste „Q4 Deals” zusammen. Heben Sie die wichtigsten Chancen, ins Stocken geratene Geschäfte und alle Prognoseänderungen seit der letzten Woche hervor.

Wählen Sie für jeden Vertriebsmitarbeiter zwei Erfolge und zwei Hindernisse aus, basierend auf den letzten Aufgabenaktualisierungen im Ordner „Vertriebsteam“.

Überprüfen Sie die Notizen der letzten Meeting-Woche und erstellen Sie eine Liste mit Folgeaktionen, Eigentümern und Fälligkeitsdaten.

💡 Profi-Tipp: Sie können auch gemeinsam in ClickUp Docs Dokumente mit Tagesordnungen für Meetings erstellen und Notizen vorab lesen.

3. Arbeiten Sie während des SyncUp in Echtzeit zusammen

Wenn es Zeit für ein Meeting ist, starten Sie eine Video- oder Audio-Konferenz direkt aus Ihrem Vertriebs-Workspace oder einem Chat-Kanal. Klicken Sie einfach auf das SyncUps-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „SyncUp starten“, um loszulegen.

Verwalten Sie Ihre SyncUps über die Meeting-Schaltflächen in Ihrem Workspace, um sofort Video-, Audio- oder Bildschirmfreigabesitzungen zu starten.

Außerdem können Sie:

Freigeben Sie Ihren Bildschirm , um Live , um Live -Vertriebs-Dashboards oder Prognosen durchzugehen und Geschäfte im Kontext zu besprechen.

Verknüpfte Aufgaben und aktualisieren Sie Deal-Phasen, Abschlusswahrscheinlichkeiten oder Pipeline-Aufgaben in Echtzeit.

Kommentieren Sie anschließend direkt die Aufzeichnung oder das Transkript , um Details zu klären oder Aktualisierungen hinzuzufügen und so die Nachverfolgung zu organisieren.

Kommentieren Sie die Aufzeichnungen Ihres ClickUp SyncUp, um Notizen hinzuzufügen.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1873 entwickelte und dokumentierte John H. Patterson eine Vertriebsstrategie, die unangekündigte persönliche Besuche bei potenziellen Clients vorsah. Dies gilt weithin als Ursprung des „Kaltakquise”. Nur drei Jahre später erhielt Alexander Graham Bell das Patent für das Telefon!

4. Verfolgen Sie Aktionselemente und Nachfassaktionen automatisch

Jede Überprüfung der Vertriebspipeline sollte mit klaren Verantwortlichkeiten und messbaren nächsten Schritten enden. Der Schlüssel liegt darin, sicherzustellen, dass Aufgaben nach dem Meeting, wie z. B. Aktualisierungen von Geschäften, Nachfassaktionen oder Prognoseanpassungen, sofort erfasst, zugewiesen und für alle sichtbar sind.

Verwandeln Sie Updates in Aufgaben, geben Sie Erkenntnisse frei und bleiben Sie mit ClickUp Chat bei Ihren Pipeline-Überprüfungen auf dem Laufenden.

ClickUp Chat hilft dabei, die Dynamik nach dem Meeting aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu anderen Chat-Plattformen können Sie hier Diskussionen in speziellen Kanälen wie #weekly-pipeline organisieren. SyncUps finden im selben Kanal statt, sodass Updates und Erkenntnisse ganz natürlich in die tägliche Kommunikation einfließen.

Erstellen Sie mit einem einzigen Klick Aufgaben aus einer Nachricht oder weisen Sie Nachrichten an Team-Mitglieder weiter, damit diese weitere Maßnahmen ergreifen können. Verwenden Sie @mentions, um Stakeholder zu benachrichtigen, wenn Verantwortlichkeiten zugewiesen werden.

Einige erweiterte Features, auf die Sie zugreifen können:

ClickUp Automatisierungen übernehmen auch wiederkehrende Folgearbeiten nach Ihren Meetings für Sie.

Beispielsweise können Sie nach jedem wöchentlichen SyncUp-Meeting eine Automatisierung einrichten, die als Auslöser dient, wenn sich der Status einer Aufgabe in „Follow-up erforderlich” ändert. Diese Automatisierung weist die Aufgabe dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter zu, legt ein Fälligkeitsdatum fest und fügt eine Erinnerung hinzu, die ihn an die während des Meetings besprochenen nächsten Schritte erinnert.

Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierungen benutzerdefinierte Workflows, um die nächsten Schritte zu erfassen, Erinnerungen festzulegen und alle Vertriebsmaßnahmen auf Kurs zu halten.

Sie können sogar Bedingungen anwenden, um die Erstellung oder Aktualisierung von Aufgaben je nach Kontext oder Priorität noch präziser zu gestalten.

So können Vertriebsleiter es anwenden:

Lösen Sie Auslöser nur für Enterprise-Kundenbetreuer aus.

Überspringen Sie Aufgaben für Geschäfte, die als „geschlossen – gewonnen“ oder „geschlossen – verloren“ markiert sind.

Regeln nur auf Verlängerungs- oder Erweiterungsgeschäfte anwenden

🔍 Wussten Sie schon? Als Alexander Graham Bell 1876 den ersten Telefonanruf tätigte, sagte er: „Mr. Watson, kommen Sie her, ich möchte Sie sehen. “ Dies war der Beginn der Echtzeitkommunikation mithilfe von Technologie.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Notizen für eine bessere Organisation

5. Messen Sie die Leistung der Teams im Zeitverlauf

Die Nachverfolgung des Fortschritts über mehrere Wochen hinweg macht SyncUps für die Vertriebsleitung so wertvoll. Erstellen Sie ClickUp-Dashboards, die wichtige Metriken analysieren, wie zum Beispiel:

Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte pro Vertriebsmitarbeiter

Positive Vertriebsleads

Durchschnittliche Größe des Geschäfts

Gewinnquote nach Phase

Durchschnittliche Länge des Verkaufszyklus

Prognosegenauigkeit

Verwandeln Sie Daten in Erkenntnisse mit ClickUp-Dashboards, die aufzeigen, wie viele Geschäfte geschlossen wurden.

Verwenden Sie bei jeder Überprüfung diese Vertriebspipeline-Metriken, um Trends zu diskutieren, Engpässe zu identifizieren und Coaching-Entscheidungen zu treffen. Halten Sie wichtige Erkenntnisse in Ihrem wöchentlichen Meeting-Dokument fest, damit Sie im Laufe der Zeit ein Referenzarchiv mit Entscheidungen und Ergebnissen aufbauen können.

Übrigens: Der KI-Notizblock von ClickUp AI kann automatisch intelligente Zusammenfassungen und durchsuchbare Transkripte in Ihrem Dokument für Sie erstellen.

⚡️ Vorlagenarchiv: Die ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie jede Woche Meeting-Notizen in einem einzigen Dokument erstellen können, sodass alle Beteiligten denselben Überblick haben. Kostenlose Vorlage herunterladen Eliminieren Sie sich wiederholende Vorbereitungen und stellen Sie sicher, dass jede Pipeline-Überprüfung mit dem Kontext beginnt, indem Sie die ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen verwenden. Jeder Vertriebsmitarbeiter kann vorab Aktualisierungen unter vorab gekennzeichneten Abschnitten für Erfolge, Hindernisse und Prognoseänderungen hinzufügen. Markieren Sie jedes Element der Tagesordnung als Besprochen, Ausstehend oder Erledigt, um die Ergebnisse während des Gesprächs zu verfolgen und den Erfolg sicherzustellen.

Vorteile der Verwendung von ClickUp SyncUp für die Überprüfung der Vertriebspipeline

Wenn Sie Ihre wöchentliche Pipeline-Überprüfung mit SyncUps strukturieren und direkt mit Ihren Daten, Aufgaben und Follow-ups verknüpfen, eröffnen Sie Ihrem Vertriebsteam und Ihrer Führungsriege mehrere Schlüsselvorteile.

Führen Sie abgestimmte Überprüfungen ohne Kontextwechsel durch

Mit SyncUp finden Ihre Meetings im selben Workspace statt, in dem auch Ihre Geschäfte, Dashboards und Dokumente gespeichert sind, sodass alle Beteiligten von Anfang an die vollständige Sichtbarkeit haben.

So vermeiden Sie:

Zeitverschwendung durch Umschalten zwischen verschiedenen Tools

Fehlende wichtige Updates zu Geschäften

Nicht abgestimmte Team-Status

Übersehene Elemente und Eigentümer

Fragmentierte Unterhaltungen während von Meetings

Unklare Verantwortlichkeiten für die Nachverfolgung

📮 ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich durchschnittlich mit sechs Personen in Verbindung setzen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich sechs wichtige Verbindungen ansprechen muss, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Probleme sind real: Ständige Nachfassaktionen, Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität Ihres Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

Erfassen Sie Meeting-Protokolle automatisch

Das Mitverfolgen von schnelllebigen Diskussionen während Vertriebs-Pipeline-Überprüfungen, indem Sie alles, was Sie hören, notieren, gehört der Vergangenheit an.

SyncUps werden aufgezeichnet, und die Aufzeichnung steht Ihnen später zur Verfügung, um Notizen und Kommentare hinzuzufügen. Da die KI von ClickUp Zugriff auf Ihren ClickUp-Workspace hat, können Sie einfach die ClickUp-Enterprise-Suche verwenden, um bei Bedarf Erkenntnisse aus alten Meeting-Aufzeichnungen abzurufen. Außerdem steht Ihnen ClickUp Brain jederzeit zur Verfügung, um Transkripte der Aufzeichnung zu erstellen.

So kann der Einsatz von KI bei Videoanrufen Ihnen das Leben retten!

Sorgen Sie für Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit bei allen Geschäften.

Jedes Meeting wird automatisch aufgezeichnet und zusammengefasst, sodass eine transparente Historie der Diskussionen und Vereinbarungen entsteht. Vertriebsleiter können Zusammenfassungen oder Clips erneut ansehen, um den Fortschritt zu überprüfen oder ungelöste Elemente weiterzuverfolgen.

Kombinieren Sie dies mit der ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage, um die Nachverfolgung von Follow-ups über alle Phasen eines Geschäfts hinweg durchzuführen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verknüpfen Sie die Ergebnisse von Meetings aus SyncUp direkt mit umsetzbaren Aufgaben mithilfe der ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage.

Diese Struktur bietet Ihrem Team die Möglichkeit, Geschäfte von der Akquise bis zur Verlängerung zu verwalten, wobei ClickUp-benutzerdefinierte Status wie „Qualifizierter Interessent”, „Aufmerksamkeit erforderlich” und „Zur Verlängerung anstehend” verwendet werden, um den Fortschritt anzuzeigen. Darüber hinaus können Sie mit ClickUp-benutzerdefinierten Feldern wie „Letzter Kontakt” und „Geschäftswert” sofort feststellen , welche Konten ins Stocken geraten sind oder welche hochwertigen Verkaufschancen Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Hier ist, was Blaine Labron, VP, Digital Commerce and Technology, Pressed Juicery, über ClickUp zu sagen hatte:

ClickUp ist das tool, das uns wirklich dabei geholfen hat, dieses Geschäft innovativ zu gestalten, wodurch wir nach der Pandemie von 2 % digitalen Umsatz auf über 65 % digitalen Umsatz wachsen konnten.

ClickUp ist das tool, das uns wirklich dabei geholfen hat, dieses Business innovativ zu gestalten, wodurch wir nach der Pandemie von 2 % digitalen Umsatz auf über 65 % digitalen Umsatz wachsen konnten.

Häufige Fallstricke, denen Vertriebsleiter bei Pipeline-Überprüfungen begegnen

Wenn Sie die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz leiten, kann es leicht passieren, dass Sie in Muster verfallen, die Zeit kosten, die Dynamik bremsen oder Ihre Prognosen schwächen. Hier sind einige häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten! ✔️

Unvollständige Daten: Sie gehen mit veralteten oder fehlenden Informationen zu Geschäften in Meetings, was zu ungenauen Prognosen und falsch abgestimmten Entscheidungen führt.

Fixierung auf Prognosen: Zu viel Zeit wird damit verbracht, über Zahlen zu diskutieren, anstatt Maßnahmen zu identifizieren, die zu stockenden Geschäften führen.

Ungleichgewicht bei den Geschäften: Große oder risikoreiche Geschäfte dominieren die Überprüfung, während mittlere oder kleinere Chancen übersehen werden.

Fehlende Eigentümerschaft: Beenden von Meetings ohne klare Festlegung der nächsten Schritte oder Verantwortlichkeiten, was zu Lücken in der Eigentümerschaft und Verzögerungen bei der Nachverfolgung führt.

Reaktives Coaching: Nutzung des Meetings, um Probleme hervorzuheben, anstatt Anleitung oder Support anzubieten, was die Moral und das Engagement des Teams beeinträchtigt.

🧠 Wissenswertes: Die weltweit erste Video-Konferenz fand 1964 statt, als AT&T auf der Weltausstellung in New York das Picturephone vorstellte. Quelle

Bleiben Sie mit ClickUp im Vertrieb in der Synchronisierung

Wöchentliche Pipeline-Überprüfungen sind einfacher, wenn Alles, von Deal-Updates bis hin zu den nächsten Schritten, an einem Ort gespeichert ist. ClickUp SyncUp hilft leistungsstarken Vertriebsteams dabei, strukturierte, datengestützte Meetings durchzuführen, in denen Updates, Notizen und Aktionspunkte miteinander verknüpft bleiben.

Mit ClickUp Brain können Sie Follow-ups automatisieren und sofort Zusammenfassungen erstellen, während ClickUp Chat die Diskussionen nach dem Meeting organisiert und umsetzbar hält. Zusammen bieten diese Tools Vertriebsleitern vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über jede Phase der Pipeline.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

SyncUp ist direkt in ClickUp integriert, sodass Ihre Meetings dort stattfinden, wo Ihre Vertriebsdaten, Aufgaben und Dokumente bereits gespeichert sind. Sie können Deals verknüpfen, Aufgaben aktualisieren und Dashboards in Echtzeit überprüfen.

Ja. Sie können Ihre ClickUp-Workspace mit über 1.000 Tools von Drittanbietern verbinden, darunter CRMs wie HubSpot oder Salesforce. So können Sie die Ausführung des Vertriebsprozesses in Echtzeit abbilden, einschließlich des Fortschritts im Verkaufstrichter, Aktualisierungen der Phasen und Prognoseänderungen direkt in Ihrer Workspace.

Ja, es zeichnet Diskussionen automatisch auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen. Nach Beendigung von SyncUp werden sogar Aktionspunkte und Entscheidungen zu einem ClickUp-Dokument hinzugefügt. Natürlich können Sie die Aufzeichnung auch über die SyncUp-Einstellungen deaktivieren.

Richten Sie in Ihrem ClickUp-Kalender ein Meeting ein und aktivieren Sie die Option „Wiederkehrend“. Solange Sie KI Notetaker aktiviert haben, generiert ClickUp jede Woche nach Ihrem Meeting automatisch ein neues Meeting-Dokument, wobei der Kontext und die Teilnehmer konsistent bleiben.

Auf jeden Fall. Zusammenfassungen, Transkripte und Aktionspunkte können als Dokumente exportiert oder über öffentliche Links oder E-Mail freigegeben werden, sodass externe Stakeholder auf dem Laufenden bleiben, ohne ein Konto zu benötigen.