15 beste Chat-Plattformen für 2024

Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf eine Party, auf der jede Gruppe eine andere Sprache spricht - Vertriebs- und Marketing-Teams in der einen Ecke, der Kundensupport in der anderen, und Freunde, die sich auf der anderen Seite des Raumes unterhalten.

Chat-Plattformen fühlen sich heute wie eine solche Party an.

Es gibt eine Plattform für jeden Zweck, und es ist schwer zu wissen, welche man wann nutzen sollte.

Nachdem ich die meisten Plattformen getestet habe, habe ich eine Liste der besten Chat-Plattformen für jede Art von Unterhaltung zusammengestellt - egal, ob Sie bei der Arbeit sind, sich mit Freunden treffen oder Kundenabfragen bearbeiten.

Worauf sollten Sie bei Chat-Plattformen achten?

Laut Forbes, fast 50% der Angestellten geben an, dass schlechte Kommunikation ihre Produktivität beeinträchtigt.

Um das Beste aus Ihrer Chat-Plattform herauszuholen, finden Sie hier einige Features, die Sie bei der Einführung Ihrer nächsten Lösung beachten sollten.

Omnichannel-Support : Suchen Sie nach Chat-Plattformen, die mehrere Kommunikationskanäle integrieren - E-Mail, Live-Chat, soziale Medien und SMS

: Suchen Sie nach Chat-Plattformen, die mehrere Kommunikationskanäle integrieren - E-Mail, Live-Chat, soziale Medien und SMS Anpassbare Chat-Widgets : Ihre Chat-Plattform sollte zu Ihrer Marke passen - anpassbare Chat-Widgets und andere Features sorgen für ein hohes Maß an Personalisierung

: Ihre Chat-Plattform sollte zu Ihrer Marke passen - anpassbare Chat-Widgets und andere Features sorgen für ein hohes Maß an Personalisierung Automatisierung und Chatbots : Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie die Beantwortung von FAQs oder die Weiterleitung von Nachrichten spart Zeit und verbessert die Produktivität des Teams

: Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie die Beantwortung von FAQs oder die Weiterleitung von Nachrichten spart Zeit und verbessert die Produktivität des Teams CRM-Integration : Eine gut integrierte Chat-Plattform hilft bei der Zentralisierung von Kundeninformationen und erleichtert so die Nachverfolgung von Interaktionen, die Überwachung des Fortschritts von Fällen und den Aufbau engerer Beziehungen

: Eine gut integrierte Chat-Plattform hilft bei der Zentralisierung von Kundeninformationen und erleichtert so die Nachverfolgung von Interaktionen, die Überwachung des Fortschritts von Fällen und den Aufbau engerer Beziehungen Echtzeit-Überwachung: Die Möglichkeit, das Besucherverhalten zu überwachen und Chats in Echtzeit zu analysieren, verbessert die Kundenzufriedenheit und bietet Einblicke in die Kundenpräferenzen

Die 15 besten Chat-Plattformen

Da wir nun wissen, welche Features wir bei der Auswahl von Chat-Plattformen für Instant Messaging beachten sollten, werde ich meine Liste der Top-Anwärter freigeben:

1. ClickUp (Bestes Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement)

Wir alle kennen das - verstreute Aufgaben, verlorene Unterhaltungen und Dateien, die in der digitalen Leere zu verschwinden scheinen. Sie aufzuspüren fühlt sich an, als würde man sich in ein Kaninchenloch wagen, nur um Stunden später wieder aufzutauchen und nichts als Frustration zu sehen. ClickUp ist das Gegenmittel zu diesem Chaos.

ClickUp wurde für Teams jeder Größe entwickelt (ja, sogar für solche auf verschiedenen Kontinenten) und bringt mit anpassbaren Features, die die Zusammenarbeit im Team fördern, Zeit sparen und alle Beteiligten buchstäblich synchronisieren, Ordnung in den Wahnsinn.

Sie müssen all diese verstreuten Unterhaltungen zentralisieren? Geben Sie ein ClickUp Chat-Ansicht , wo alle wichtigen Diskussionen endlich in einem praktischen Hub zusammenlaufen. Chatten Sie mit Ihrem Team direkt innerhalb der jeweiligen Aufgabe oder des Dokuments, so dass jeder den Kontext kennt!

Mit Zugewiesene Kommentare in ClickUp werden Kommentare und Rückmeldungen zu verfolgbaren Aufgaben, die nicht verloren gehen können. Und das ist nur der Anfang.

ClickUp beste Features

Mehrere Integrationen : Bringen Sie alles an einen Ort, ohne ständig die App zu wechseln. Mit über1.000 Integrationen mit Arbeitstools wie Slack, Zoom, Google Workspace und Microsoft Office sind alle Ihre besten Freunde am Arbeitsplatz hier willkommen.

: Bringen Sie alles an einen Ort, ohne ständig die App zu wechseln. Mit über1.000 Integrationen mit Arbeitstools wie Slack, Zoom, Google Workspace und Microsoft Office sind alle Ihre besten Freunde am Arbeitsplatz hier willkommen. Zielverfolgung : Halten Sie Ihr Team mit OKRs (Objectives and Key Results) auf dem Laufenden mitClickUp-Ziele. Sie können Ziele einstellen, verfolgen und vernichten und dabei den Fortschritt in Echtzeit im Auge behalten, egal ob Sie Meilensteine im Marketing erreichen oder ein neues Produkt auf den Markt bringen

: Halten Sie Ihr Team mit OKRs (Objectives and Key Results) auf dem Laufenden mitClickUp-Ziele. Sie können Ziele einstellen, verfolgen und vernichten und dabei den Fortschritt in Echtzeit im Auge behalten, egal ob Sie Meilensteine im Marketing erreichen oder ein neues Produkt auf den Markt bringen Zugeordnete Kommentare: Stellen Sie sicher, dass kein Feedback in der Übersetzung verloren geht mitClickUp Zugewiesene Kommentare in Dokumenten, Aufgaben und Whiteboards. Sie haben einen speziellen Kommentar für Sarah aus der Marketingabteilung zu diesem neuen Anzeigentext? Erwähnen Sie sie einfach im Dokument, und voilà-sofortige Kommunikation

effektive Zusammenarbeit mit Ihrem Team mit ClickUp, um Dokumente zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen und den Projektfortschritt zu überwachen

Echtzeit-Bearbeitung von Dokumenten : Nutzen Sie die Echtzeit-Zusammenarbeit aufClickUp Docs um Dokumente gleichzeitig mit mehreren Mitgliedern eines Teams zu bearbeiten, ohne den Alptraum der Versionskontrolle. Kein "Wer hat das bearbeitet?" mehr

: Nutzen Sie die Echtzeit-Zusammenarbeit aufClickUp Docs um Dokumente gleichzeitig mit mehreren Mitgliedern eines Teams zu bearbeiten, ohne den Alptraum der Versionskontrolle. Kein "Wer hat das bearbeitet?" mehr Integriertes Feature zum Chatten: Führen Sie sofortige Unterhaltungen in Echtzeit mit Threads direkt innerhalb von Aufgaben, Dokumenten und Projekten mitClickUp Chat. Denn diese nicht enden wollenden E-Mail Threads waren so was von überholt!

nutzen Sie ClickUp Chat, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und gemeinsam an einem Ort zu arbeiten

Anweisungen aufzeichnen und freigeben: Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, nehmen Sie ein Video auf und senden Sie detaillierte Anweisungen an Ihr Team mitClickUp ClipsclickUp Clips ist das ultimative Feature für die "Ich kann das nicht im Chat erklären"-Momente. Glauben Sie mir, es ist die perfekte Lösung, um zu vermeiden, dass Sie sich in der Übersetzung verlieren

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, nehmen Sie ein Video auf und senden Sie detaillierte Anweisungen an Ihr Team mitClickUp ClipsclickUp Clips ist das ultimative Feature für die "Ich kann das nicht im Chat erklären"-Momente. Glauben Sie mir, es ist die perfekte Lösung, um zu vermeiden, dass Sie sich in der Übersetzung verlieren 1000+ Vorlagen zur Auswahl: Mit gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie schnell loslegenClickUp Vorlagen für alles, von der Aufnahme von Clients bis zur internationalen Zusammenarbeit. Sie brauchen ein schnelles Setup für eine Marketingkampagne? Dafür gibt es eine Vorlage. Haben Sie ein internationales Team, das eine Produkteinführung leitet? Auch dafür gibt es eine Vorlage

Lesen Sie auch: Die Etiquette des Team-Chats bei der Arbeit für eine optimale Zusammenarbeit nutzen

fügen Sie Ihren ClickUp Clips mit In-Video-Kommentaren direkt Feedback hinzu

Alfred Titus, Administrative Support Manager der Brighten A Soul Foundation, fasst die ClickUp-Erfahrung perfekt zusammen:

Für jede Organisation, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen hat, ist ClickUp eine große Hilfe bei der Zusammenarbeit. Mit dieser Software können die Mitarbeiter die Elemente der Liste im Auge behalten und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erledigen. Außerdem hilft es dem Projektmanagement-Team, den gesamten Fortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Termine eingehalten werden.

Alfred Titus, Administrative Support Manager, Brighten A Soul Foundation

ClickUp Limits

Bei so vielen Features ist ClickUp mit einer Lernkurve verbunden. Aber hier ist das Beste daran: Der Einführungsprozess verläuft reibungslos, und wenn Sie einmal den Dreh raus haben, werden Sie nicht mehr aufzuhalten sein. 🏃🏻‍♂️

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Auch gelesen: 10 beste Team Gruppen Chat Apps für Geschäfte

2. Slack (am besten geeignet für die Kommunikation im Team und die Integration von Workflows)

/%img/ Slack Wie ClickUp ist Slack eine App zum Chatten über Produktivität, die Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für alles bietet, von Diskussionen bis zur Zusammenarbeit.

Einer der Vorteile von Slack sind seine über 2.600 Integrationen (ja, wirklich).

Wenn Sie sich also für diese Chat-Plattform entscheiden, ist sie wahrscheinlich mit allen Apps für das Geschäft kompatibel, die Sie bereits nutzen. Slacks Projektmanagement liegt in seiner Fähigkeit, die gesamte Kommunikation zu speichern und zu organisieren - für immer (na ja, fast). Egal, ob es sich um einen persönlichen Chat, eine Gruppenbesprechung oder sogar um Nachrichten handelt, die während der Slack Huddles (dem Feature für schnelle Audio- und Videoanrufe) ausgetauscht werden, alles bleibt an einem Ort und ist leicht zugänglich.

Slack beste Features

Hier sind einige der Features, die ich für ein gut funktionierendes Team wie meines (und wahrscheinlich auch Ihres) als sehr nützlich empfinde:

Organisierte Unterhaltungen : Halten Sie Unterhaltungen mit Threads für Kommentare organisiert. Perfekt für den Fall, dass Sie jemanden mitten in einer Diskussion anpingen müssen

: Halten Sie Unterhaltungen mit Threads für Kommentare organisiert. Perfekt für den Fall, dass Sie jemanden mitten in einer Diskussion anpingen müssen Sofortiger Kontakt : Nutzen Sie Slack Huddles für spontane Sprach- oder Video-Meetings und machen Sie externe Apps wie Zoom oder Teams überflüssig

: Nutzen Sie Slack Huddles für spontane Sprach- oder Video-Meetings und machen Sie externe Apps wie Zoom oder Teams überflüssig Dateien einfach freigeben : Einfaches Freigeben von Dokumenten über Google Workspace oder Ihr bevorzugtes Tool für die Dateifreigabe mit Drag-and-Drop-Dateifreigabe

: Einfaches Freigeben von Dokumenten über Google Workspace oder Ihr bevorzugtes Tool für die Dateifreigabe mit Drag-and-Drop-Dateifreigabe Visuell zusammenarbeiten: Brainstorming und Zusammenarbeit mit Ihrem Team mit Canvases, einem integrierten Whiteboard-Tool. Betrachten Sie es als Slacks Version des kreativen, interaktiven Planens

Slack Limits

teuer : Slack kann teuer werden, insbesondere im Vergleich zu anderen Apps oder Plattformen für Live-Chats

: Slack kann teuer werden, insbesondere im Vergleich zu anderen Apps oder Plattformen für Live-Chats Begrenzter kostenloser Plan : Der kostenlose Plan beschränkt sich auf einen Nachrichtenverlauf von 90 Tagen

: Der kostenlose Plan beschränkt sich auf einen Nachrichtenverlauf von 90 Tagen Bezahlter Plan erforderlich : Um auf ältere Nachrichtenverläufe zugreifen zu können, benötigen Sie einen kostenpflichtigen Plan

: Um auf ältere Nachrichtenverläufe zugreifen zu können, benötigen Sie einen kostenpflichtigen Plan Unübersichtliche Seitenleiste : Wenn sich die Unterhaltungen stapeln, kann die linke Seitenleiste unübersichtlich wirken

: Wenn sich die Unterhaltungen stapeln, kann die linke Seitenleiste unübersichtlich wirken Komplexe erweiterte Suche: Die erweiterte Suche von Slack ist zwar leistungsfähig, aber nicht immer einfach zu handhaben

Auch gelesen: die 10 besten Slack-Konkurrenten

Slack Preise

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Pro Plan : $7,25 pro Benutzer pro Monat

: $7,25 pro Benutzer pro Monat Business+ : $12.50 pro Benutzer pro Monat

: $12.50 pro Benutzer pro Monat Enterprise Grid: **Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

3. Intercom (Bestens geeignet für Kundenbindung und personalisierte Nachrichten)

via Intercom Ist "Drag and Drop" Ihre Vorstellung von fortgeschrittenem Code? Dann sagen Sie hallo zu Intercom, Ihrem neuen besten Freund.

Dank der benutzerdefinierten Anpassung von Intercom ohne Code können selbst technisch weniger versierte Personen effiziente Workflows erstellen. Mithilfe von Features wie benutzerdefinierten Objekten können Sie Datenstrukturen erstellen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Intercom beste Features

Workflow-Automatisierung : Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Produktivität durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit minimalem manuellem Aufwand

: Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Produktivität durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit minimalem manuellem Aufwand Daten und Analysen : Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und die Interaktionsmuster, um intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen

: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und die Interaktionsmuster, um intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen Chatbot : Nutzen Sie das Chat Widget für die Echtzeitkommunikation mit Website-Besuchern, um sofortigen Support zu bieten und die Effizienz des Kundendienstes zu verbessern

: Nutzen Sie das Chat Widget für die Echtzeitkommunikation mit Website-Besuchern, um sofortigen Support zu bieten und die Effizienz des Kundendienstes zu verbessern Integrationen mit Drittanbietern : Nahtlose Verbindung mit einer Vielzahl von Apps, um Ihre Arbeitsabläufe noch reibungsloser zu gestalten

: Nahtlose Verbindung mit einer Vielzahl von Apps, um Ihre Arbeitsabläufe noch reibungsloser zu gestalten Benutzerdefinierte Objekte : Passen Sie Ihre Datenstrukturen an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts an

: Passen Sie Ihre Datenstrukturen an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts an Benutzerdefinierte Anpassung ohne Code: Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, ohne dass Sie einen technischen Assistenten an Ihrer Seite benötigen

Intercom Limits

Hohe Preise : Die Pläne von Intercom können für kleine Geschäfte oder Startups mit kleinem Budget sehr teuer sein. Sie müssen die Features gegen Ihre Bedürfnisse abwägen

: Die Pläne von Intercom können für kleine Geschäfte oder Startups mit kleinem Budget sehr teuer sein. Sie müssen die Features gegen Ihre Bedürfnisse abwägen E-Mail-Anpassung : Während einige Benutzer die E-Mail-Automatisierung von Intercom für ausreichend halten, sind andere der Meinung, dass es ihr an Flexibilität und Tiefe mangelt

: Während einige Benutzer die E-Mail-Automatisierung von Intercom für ausreichend halten, sind andere der Meinung, dass es ihr an Flexibilität und Tiefe mangelt Komplexität : Die Routing- und Automatisierungsprozesse für Support-Tickets können sich anfühlen wie der Versuch, einen Rubik-Würfel zu lösen - machbar, aber Sie brauchen Geduld

: Die Routing- und Automatisierungsprozesse für Support-Tickets können sich anfühlen wie der Versuch, einen Rubik-Würfel zu lösen - machbar, aber Sie brauchen Geduld Überwältigende Benutzeroberfläche : Die Benutzeroberfläche kann auf den ersten Blick etwas einschüchternd wirken und eine Lernkurve aufweisen, die neue Benutzer ausbremsen kann

: Die Benutzeroberfläche kann auf den ersten Blick etwas einschüchternd wirken und eine Lernkurve aufweisen, die neue Benutzer ausbremsen kann Probleme beim Kundensupport: Ironischerweise haben einige Benutzer über langsame Antworten oder wenig hilfsbereite Agenten berichtet, wenn sie das Team von Intercom selbst unterstützen wollten

Intercom Preise

Wesentlich : $39 pro Platz/Monat

: $39 pro Platz/Monat Erweitert : $99 pro Platz/Monat

: $99 pro Platz/Monat Experte: $139 pro Platz/Monat

Intercom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.5/5

Auch gelesen: 9 beste Intercom-Alternativen für KI-Kundenservice

4. Tidio (Am besten für Live-Chat und Chatbot-Automatisierung)

via Tidio Tidio vereint Live-Chat-Software und Chatbots in einer schlanken Plattform und hilft Ihnen, mit Kunden in Kontakt zu treten, Abfragen zu verwalten und den Umsatz zu steigern - egal, ob Sie mit Kunden in Echtzeit sprechen oder Chatbots die FAQs bearbeiten lassen.

Außerdem lässt sich Tidio nahtlos in Facebook Messenger, Instagram und E-Mail integrieren, sodass Sie alle Ihre Kommunikationskanäle unter einem Dach vereinen können.

Tidio beste Features

Vereinigte Kommunikation : Nachverfolgung von Interaktionen über Live-Chat, Messenger und E-Mails - alles von einer einzigen Seite aus

: Nachverfolgung von Interaktionen über Live-Chat, Messenger und E-Mails - alles von einer einzigen Seite aus Chat in Echtzeit : Binden Sie Besucher direkt über benutzerdefinierte Chat-Widgets ein und erhöhen Sie so die Kundenzufriedenheit und die Reaktionszeit

: Binden Sie Besucher direkt über benutzerdefinierte Chat-Widgets ein und erhöhen Sie so die Kundenzufriedenheit und die Reaktionszeit Chatbots : Automatisieren Sie Kunden-FAQs mit einer riesigen Auswahl an Chatbots, die Sie benutzerdefiniert anpassen können, um alles von Produktempfehlungen bis hin zu Support-Abfragen zu bearbeiten

: Automatisieren Sie Kunden-FAQs mit einer riesigen Auswahl an Chatbots, die Sie benutzerdefiniert anpassen können, um alles von Produktempfehlungen bis hin zu Support-Abfragen zu bearbeiten Umfassende Integrationen : Integrieren Sie Tidio in die wichtigsten E-Commerce- und Verkaufsplattformen und machen Sie es zu einem vielseitigen Chat-Tool für Ihr Team

: Integrieren Sie Tidio in die wichtigsten E-Commerce- und Verkaufsplattformen und machen Sie es zu einem vielseitigen Chat-Tool für Ihr Team Mobile und Desktop-Apps: Verpassen Sie keine Zeit - antworten Sie Ihren Kunden von überall aus, egal ob Sie an Ihrem Telefon oder Computer sitzen

Tidio Beschränkungen

Einschränkter Support für soziale Plattformen : Während Tidio auf Messenger und Instagram glänzt, ist es nicht mit WhatsApp oder X (ehemals Twitter) integriert, so dass Sie auf diese schnellen Verbindungen verzichten müssen

: Während Tidio auf Messenger und Instagram glänzt, ist es nicht mit WhatsApp oder X (ehemals Twitter) integriert, so dass Sie auf diese schnellen Verbindungen verzichten müssen Verzögerungen bei Benachrichtigungen : Benutzer haben berichtet, dass Tidio sie nur langsam über neue Chats benachrichtigt, was nicht ideal ist, wenn Geschwindigkeit der Schlüssel ist

: Benutzer haben berichtet, dass Tidio sie nur langsam über neue Chats benachrichtigt, was nicht ideal ist, wenn Geschwindigkeit der Schlüssel ist Problem mit einer Registerkarte : Wenn Sie mehrere E-Commerce-Websites verwalten, fasst Tidio alle Ihre Nachrichten in einer Registerkarte zusammen. Klingt praktisch, bis es ein wenig zu voll wird

: Wenn Sie mehrere E-Commerce-Websites verwalten, fasst Tidio alle Ihre Nachrichten in einer Registerkarte zusammen. Klingt praktisch, bis es ein wenig zu voll wird Preislich für die Skalierung : Der Basisplan ist erschwinglich, aber die Kosten können sich mit jedem neuen Benutzer schnell summieren, oder wenn Ihre bearbeiteten Unterhaltungen das Limit des Plans überschreiten

: Der Basisplan ist erschwinglich, aber die Kosten können sich mit jedem neuen Benutzer schnell summieren, oder wenn Ihre bearbeiteten Unterhaltungen das Limit des Plans überschreiten Multitasking-Probleme : Bediener können nicht mehrere Chat-Fenster bearbeiten, ohne Benachrichtigungen zu verpassen - unglücklich für eine Plattform, die auf Kommunikation aufgebaut ist

: Bediener können nicht mehrere Chat-Fenster bearbeiten, ohne Benachrichtigungen zu verpassen - unglücklich für eine Plattform, die auf Kommunikation aufgebaut ist Sprachlicher Support: Tidio bietet keinen umfassenden mehrsprachigen Support, was für globale Geschäfte eine Hürde darstellen könnte

Preise von Tidio

Free-Plan : Kostenlos

: Kostenlos Starter Plan : $29/Monat/100 Unterhaltungen

: $29/Monat/100 Unterhaltungen plan Wachstumsplan : $59/Monat/2000 Unterhaltungen

: $59/Monat/2000 Unterhaltungen plan Tidio+: 749$/Monat

Tidio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

5. LiveChat (am besten für Echtzeit-Kundensupport und Vertriebsunterstützung)

via LiveChat Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie betreiben ein Online-Geschäft und bearbeiten Kundenanfragen zu Versand, Rücksendungen und Aktionen.

Mit LiveChat können Sie sehen, was ein Kunde eintippt, noch bevor er auf "Senden" drückt!

Kombinieren Sie das mit benutzerdefinierten Antworten und aussagekräftigen Nachrichten (Sie können sogar witzige GIFs und Bilder einfügen), und Ihr Kundenservice wird mit Sicherheit hervorragende Bewertungen erhalten.

LiveChat beste Features

Nachrichtenvorschau : Verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei Abfragen von Kunden, indem Sie sehen, was sie tippen, bevor sie auf "Senden" klicken

: Verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei Abfragen von Kunden, indem Sie sehen, was sie tippen, bevor sie auf "Senden" klicken Anpassbare Chat-Widgets : Passen Sie Ihre Tools zum Chatten an das Thema und das Branding Ihrer Website an

: Passen Sie Ihre Tools zum Chatten an das Thema und das Branding Ihrer Website an Geprüfte Antworten : Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Antworten auf häufig gestellte Fragen - denn niemand tippt gerne 50 Mal am Tag die gleiche Antwort

: Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Antworten auf häufig gestellte Fragen - denn niemand tippt gerne 50 Mal am Tag die gleiche Antwort KI-gesteuerte Features : Automatisieren Sie Nachrichten, verkürzen Sie die Antwortzeiten und verbessern Sie die Kundeninteraktion, ohne einen Finger krumm zu machen

: Automatisieren Sie Nachrichten, verkürzen Sie die Antwortzeiten und verbessern Sie die Kundeninteraktion, ohne einen Finger krumm zu machen Umfangreiche Nachrichten : Senden Sie Bilder, Videos und sogar Produktkarten direkt im Chat für ein interaktiveres Erlebnis

: Senden Sie Bilder, Videos und sogar Produktkarten direkt im Chat für ein interaktiveres Erlebnis Freigeben von Dateien und Chat-Archive: Geben Sie wichtige Dokumente in Echtzeit frei und zeichnen Sie alle Unterhaltungen auf, damit Sie später leicht darauf zugreifen können

LiveChat-Einschränkungen

Verzögerungszeit : Gelegentlich können sich Chat-Nachrichten verzögern, was zu leichten Verzögerungen in Unterhaltungen führen kann, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt

: Gelegentlich können sich Chat-Nachrichten verzögern, was zu leichten Verzögerungen in Unterhaltungen führen kann, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt Keine automatische Rechtschreibprüfung: Da es keine automatische Rechtschreibprüfung gibt, kann es vorkommen, dass Agenten gelegentlich einen Tippfehler übersehen

LiveChat Preise

Starter : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Team : $41/Monat pro Benutzer

: $41/Monat pro Benutzer Geschäft : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierter Preis

LiveChat Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.6/5

6. Zendesk (am besten für umfassenden Kundensupport und Ticketing)

via Zendesk Egal, ob Sie ein kleines Geschäft oder ein globales Unternehmen sind, die Chat-Plattform von Zendesk bietet für jeden etwas.

Sie können E-Mails verwalten, Live-Chats abwickeln, Support-Tickets nachverfolgen und sogar Ihre Mitarbeiter beim Onboarding unterstützen.

Am meisten bevorzuge ich das Ticket-System von Zendesk, das Anfragen aus E-Mail, Chat, Voice und Social Messaging-Kanälen in einem übersichtlichen Paket bündelt.

Beste Features von Zendesk

Ticket-System : Umwandlung von Anfragen aus E-Mail, Chat, Telefon und sozialen Medien in zentralisierte Support-Tickets

: Umwandlung von Anfragen aus E-Mail, Chat, Telefon und sozialen Medien in zentralisierte Support-Tickets Live-Chat und Messaging : Chatten Sie mit Kunden auf Ihrer Website oder über Messaging Apps wie WhatsApp Business und Facebook Messenger

: Chatten Sie mit Kunden auf Ihrer Website oder über Messaging Apps wie WhatsApp Business und Facebook Messenger Wissensdatenbank : Erstellen und verwalten Sie Ihr Hilfecenter mit FAQ-Artikeln und unterstützen Sie über 40 Sprachen für globale Kunden

: Erstellen und verwalten Sie Ihr Hilfecenter mit FAQ-Artikeln und unterstützen Sie über 40 Sprachen für globale Kunden Berichterstellung und Analytik : Erhalten Sie vorgefertigte Berichterstellungen, um die Leistung Ihres Teams zu messen und Kundeninteraktionen nachzuverfolgen

: Erhalten Sie vorgefertigte Berichterstellungen, um die Leistung Ihres Teams zu messen und Kundeninteraktionen nachzuverfolgen Gemeinschaftliche Foren : Erstellen Sie Foren, in denen sich Kunden austauschen und Probleme gegenseitig beheben können, um den Workload Ihres Support-Teams zu reduzieren

: Erstellen Sie Foren, in denen sich Kunden austauschen und Probleme gegenseitig beheben können, um den Workload Ihres Support-Teams zu reduzieren Vertriebs-CRM: Steigern Sie die Produktivität des Vertriebs durch Zentralisierung von Kundeninformationen und Verbesserung derkommunikation mit Ihrem Vertriebsteam *Mehrsprachiger Support: Unterstützen Sie Ihren Kundensupport in mehreren Sprachen, damit kein Kunde zu kurz kommt

Zendesk Einschränkungen

Hoher Preis : Die umfassenden Features von Zendesk haben ihren Preis - vor allem für kleine Geschäfte oder Startups mit begrenztem Budget

: Die umfassenden Features von Zendesk haben ihren Preis - vor allem für kleine Geschäfte oder Startups mit begrenztem Budget Überwältigende Benutzeroberfläche : Bei so vielen Features kann sich die Benutzeroberfläche wie ein Labyrinth anfühlen, und es gibt eine steile Lernkurve

: Bei so vielen Features kann sich die Benutzeroberfläche wie ein Labyrinth anfühlen, und es gibt eine steile Lernkurve Limitierte E-Commerce-Integration: Zendesk ist nicht so vielseitig wie E-Commerce-Plattformen wie Shopify oder BigCommerce, was für Online-Shops ein Hindernis darstellen kann

Zendesk-Preise

Suite Team : 55 $ pro Agent/Monat

: 55 $ pro Agent/Monat Suite Wachstum : $89 pro Agent/Monat

: $89 pro Agent/Monat Suite Professional : $115 pro Agent/Monat

: $115 pro Agent/Monat Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zendesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.4/5

7. HubSpot (am besten für CRM und Marketing Automatisierung mit Chat)

via HubSpot HubSpot ist eine beliebte Chat-Plattform für Geschäfte jeder Größe.

Sie bietet tools für Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Sie können bis zu einer Million Kontakte ohne Ablaufdatum speichern.

Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die Hunderte von unübersichtlichen Tabellenkalkulationen verwalten.

HubSpot beste Features

CRM-Datenbank : Speichern Sie bis zu 1 Million Kontakte und alle Ihre Interaktionen an einem Ort, ohne Ablaufdatum

: Speichern Sie bis zu 1 Million Kontakte und alle Ihre Interaktionen an einem Ort, ohne Ablaufdatum Benutzerdefinierte Dashboards : Sehen Sie Ihre Vertriebspipeline an und analysieren Sie, wo Sie mit Ihren Geschäften stehen

: Sehen Sie Ihre Vertriebspipeline an und analysieren Sie, wo Sie mit Ihren Geschäften stehen Aufgabenverwaltung : Verwalten und planen Sie Aufgaben, senden Sie E-Mails, setzen Sie Erinnerungen, und verpassen Sie keine Termine

: Verwalten und planen Sie Aufgaben, senden Sie E-Mails, setzen Sie Erinnerungen, und verpassen Sie keine Termine E-Mail-Marketing : Verwenden Sie Drag-and-Drop-Tools, um personalisierte E-Mails zu erstellen, oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen

: Verwenden Sie Drag-and-Drop-Tools, um personalisierte E-Mails zu erstellen, oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen Google Mail- und Outlook-Integrationen : Synchronisieren Sie Ihr CRM mit Ihrem Posteingang, protokollieren Sie E-Mails, und verfolgen Sie Öffnungen und Klicks in Echtzeit

: Synchronisieren Sie Ihr CRM mit Ihrem Posteingang, protokollieren Sie E-Mails, und verfolgen Sie Öffnungen und Klicks in Echtzeit Automatisierungs-Tools und Workflows: Automatisieren Sie Nachfassaktionen, senden Sie personalisierte Benachrichtigungen, und binden Sie Leads ein, ohne einen Finger krumm zu machen

Auch gelesen: die 10 besten HubSpot-Integrationen & Partner für E-Mail & CRM

HubSpot Beschränkungen

Preise eskalieren schnell : Der kostenlose Plan von HubSpot ist ideal für Anfänger, aber wenn Ihr Geschäft wächst, steigen auch die Preise - und zwar schnell

: Der kostenlose Plan von HubSpot ist ideal für Anfänger, aber wenn Ihr Geschäft wächst, steigen auch die Preise - und zwar schnell Jahresverträge : Wenn Sie einmal dabei sind, gibt es keinen einfachen Ausweg. HubSpot bindet Sie mit Jahresverträgen, die nicht vorzeitig gekündigt werden können

: Wenn Sie einmal dabei sind, gibt es keinen einfachen Ausweg. HubSpot bindet Sie mit Jahresverträgen, die nicht vorzeitig gekündigt werden können A/B-Tests sind limitiert : Sie müssen für den Professional Plan ($800/Monat) bezahlen, um Zugang zu A/B-Tests zu erhalten

: Sie müssen für den Professional Plan ($800/Monat) bezahlen, um Zugang zu A/B-Tests zu erhalten Nicht ideal als stückweises Tool: HubSpot funktioniert am besten, wenn Sie es als All-in-One-Plattform verwenden. Wenn Sie Tools mischen und anpassen möchten, ist dies möglicherweise nicht das Richtige für Sie

HubSpot Preise

Sales Hub : Ab $20/Monat für zwei Benutzer

: Ab $20/Monat für zwei Benutzer Marketing Hub : Ab $20/Monat für 1.000 Leads

: Ab $20/Monat für 1.000 Leads Service Hub : Ab $20/Monat für zwei Benutzer (einschließlich Live-Chat)

: Ab $20/Monat für zwei Benutzer (einschließlich Live-Chat) CRM Suite: Ab $20/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra: 4.5/5

8. Olark (Bester Live-Chat und Kundendienst für kleine Businesses)

via Olark Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie Kunden verlieren, nur weil sie die Schaltfläche "Kontakt" nicht finden oder nicht durch Ihren Hilfebereich navigieren konnten?

Die unkomplizierte Live-Chat-Plattform von Olark ist die Rettung.

Olark bietet anpassbare Chat-Boxen und benutzerfreundliche Features wie automatisierte Chat-Tools, Nachverfolgung von Besuchern, Chat-Übertragung und Dateifreigabe für kleine und wachsende Geschäfte.

Olark beste Features

Anpassung des Chat-Widgets : Passen Sie Ihre Chat Box an das Erscheinungsbild Ihrer Website an, oder gehen Sie einen Schritt weiter mit der markenlosen Chatbox PowerUp

: Passen Sie Ihre Chat Box an das Erscheinungsbild Ihrer Website an, oder gehen Sie einen Schritt weiter mit der markenlosen Chatbox PowerUp Erweiterte Chat tools : Optimieren Sie die Kommunikation mit Dateifreigaben, Desktop-Benachrichtigungen und Chat-Übertragungen

: Optimieren Sie die Kommunikation mit Dateifreigaben, Desktop-Benachrichtigungen und Chat-Übertragungen Chat-Analyse : Überwachen Sie das Chat-Volumen, fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu, und lassen Sie sich täglich, wöchentlich oder monatlich Berichte per E-Mail schicken

: Überwachen Sie das Chat-Volumen, fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu, und lassen Sie sich täglich, wöchentlich oder monatlich Berichte per E-Mail schicken Automatisierte Nachrichtenübermittlung : Sprechen Sie Besucher proaktiv mit automatischen Begrüßungen, Chat-Weiterleitungen und vorgefertigten Antworten an, um Ihrem Team Zeit zu sparen

: Sprechen Sie Besucher proaktiv mit automatischen Begrüßungen, Chat-Weiterleitungen und vorgefertigten Antworten an, um Ihrem Team Zeit zu sparen Zielgerichtetes Chatten: Erreichen Sie den richtigen Kunden zur richtigen Zeit mit Nachverfolgung der Besucher und Auslösern für den Chat

Olark Beschränkungen

Beschränkte Integrationen : Olark ist zwar mit einigen CRM- und Helpdesk-Tools verbunden, aber im Vergleich zu anderen Live-Chat-Plattformen gibt es nur wenige Integrationen

: Olark ist zwar mit einigen CRM- und Helpdesk-Tools verbunden, aber im Vergleich zu anderen Live-Chat-Plattformen gibt es nur wenige Integrationen Grundlegende Chatbox : Wenn Sie auf der Suche nach auffälligen Features wie Emojis oder GIFs sind, könnte sich der reine Text-Chat von Olark etwas schlicht anfühlen

: Wenn Sie auf der Suche nach auffälligen Features wie Emojis oder GIFs sind, könnte sich der reine Text-Chat von Olark etwas schlicht anfühlen PowerUps können sich summieren: Für benutzerdefinierte Features wie Visitor Insights und Co-Browsing fallen zusätzliche Gebühren an, was Olark für kleinere Geschäfte teuer macht

Olark Preise

Standard Plan : $29/Monat pro Platz

: $29/Monat pro Platz Pro Plan: Benutzerdefinierte Preise

Olark Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.5/5

Auch gelesen: Beste interne Business-Kommunikationssoftware für Team Messaging im Jahr 2024

9. Re:Amaze (Am besten für Multikanal-Kundensupport und Helpdesk-Integration)

via Re:Amaze Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie gleichzeitig eine Million Aufgaben des Kundensupports zu bewältigen haben? E-Mails, Live-Chat, soziale Medien und vielleicht sogar ein FAQ-Bereich für Kunden - das kann schnell überwältigend werden.

Die anpassbaren Chat-Widgets, die CRM-Integration und die automatisierten Workflows von Re:amaze sind, nun ja, "erstaunlich" für Teams!

Re:amaze beste Features

Omnichannel Support : Verwalten Sie Support-Tickets über Live-Chat, E-Mail, soziale Medien, SMS, VOIP und sogar FAQ-Wissensdatenbanken auf einer einheitlichen Plattform

: Verwalten Sie Support-Tickets über Live-Chat, E-Mail, soziale Medien, SMS, VOIP und sogar FAQ-Wissensdatenbanken auf einer einheitlichen Plattform Automatisierte Workflows : Beschleunigen Sie die Reaktionszeiten und verbessern Sie die Produktivität durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie das Sortieren von Tickets und Antworten

: Beschleunigen Sie die Reaktionszeiten und verbessern Sie die Produktivität durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie das Sortieren von Tickets und Antworten Anpassbare Chat-Widgets : Passen Sie Ihre Chat-Widgets an die Ästhetik Ihrer Marke an und binden Sie Ihre Kunden auf stilvolle Weise ein

: Passen Sie Ihre Chat-Widgets an die Ästhetik Ihrer Marke an und binden Sie Ihre Kunden auf stilvolle Weise ein Echtzeit-Überwachung : Verfolgen Sie Live-Besucher auf Ihrer Website und initiieren Sie proaktive Chats, um Support anzubieten, bevor Kunden überhaupt danach fragen

: Verfolgen Sie Live-Besucher auf Ihrer Website und initiieren Sie proaktive Chats, um Support anzubieten, bevor Kunden überhaupt danach fragen Tools für die Zusammenarbeit im Team : Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie interne Notizen hinzu, und arbeiten Sie bei Kundenanfragen effizient mit Ihrem Team zusammen

: Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie interne Notizen hinzu, und arbeiten Sie bei Kundenanfragen effizient mit Ihrem Team zusammen Analyse und Berichterstellung : Messen Sie Leistung, Reaktionszeiten und Kundenzufriedenheit mit detaillierten Berichterstellungen

: Messen Sie Leistung, Reaktionszeiten und Kundenzufriedenheit mit detaillierten Berichterstellungen Multimedia-Support: Einfache Handhabung von Anhängen, egal ob es sich um Bilder, Videos oder Dateien handelt

Re:amaze Beschränkungen

Steilere Lernkurve : Bei so vielen Features sind kleinere Teams mit dem Einstieg vielleicht überfordert

: Bei so vielen Features sind kleinere Teams mit dem Einstieg vielleicht überfordert Klobige Schnittstelle : Die Benutzeroberfläche könnte etwas schlanker gestaltet werden - einfache Aufgaben erfordern manchmal zu viele Klicks

: Die Benutzeroberfläche könnte etwas schlanker gestaltet werden - einfache Aufgaben erfordern manchmal zu viele Klicks Chatbot-Einschränkungen : Der Chatbot verfehlt gelegentlich die Absicht des Kunden, was zu unpassenden Antworten führt

: Der Chatbot verfehlt gelegentlich die Absicht des Kunden, was zu unpassenden Antworten führt Keine WhatsApp-Integration : Trotz seiner Vielseitigkeit unterstützt Re:amaze noch nicht WhatsApp

: Trotz seiner Vielseitigkeit unterstützt Re:amaze noch nicht WhatsApp Sprachlicher Support: Re:amaze bietet keinen eingebauten Support für beliebte Sprachen wie Spanisch

Preise für Re:amaze

Basis : $29 pro Team Mitglied/Monat

: $29 pro Team Mitglied/Monat Pro : $49 pro Team Mitglied/Monat

: $49 pro Team Mitglied/Monat Plus: $69 pro Team Mitglied/Monat

Re:amaze Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5

: 4.6/5 Capterra: 4.8/5

10. LiveAgent (Beste All-in-One-Lösung für Helpdesk und Live-Chat)

via LiveAgent Wie wäre es, wenn Sie Kundenanfragen über mehrere Kanäle hinweg nachverfolgen und beantworten könnten, ohne ins Schwitzen zu kommen?

Das ist der Vorteil, den Sie erhalten, wenn Sie mit LiveAgent einsteigen.

Außerdem können Sie mit LiveAgent nicht nur Ihren Support zentralisieren, sondern auch Ihre Website-Besucher in Echtzeit überwachen.

LiveAgent beste Features

Integrierte Video-Anrufe : Chatten Sie von Angesicht zu Angesicht mit Ihren Kunden direkt auf der Plattform

: Chatten Sie von Angesicht zu Angesicht mit Ihren Kunden direkt auf der Plattform Ticket-System : Konvertieren Sie Kundenanfragen aus beliebigen Kanälen - E-Mail, Social Messaging, Live-Chat usw. - in Tickets, um die Verwaltung zu erleichtern

: Konvertieren Sie Kundenanfragen aus beliebigen Kanälen - E-Mail, Social Messaging, Live-Chat usw. - in Tickets, um die Verwaltung zu erleichtern Multi-Channel-Support : Bearbeiten Sie Kundenanfragen per E-Mail, Live-Chat, Telefon, Videoanrufe und sogar Foren - alles an einem Ort

: Bearbeiten Sie Kundenanfragen per E-Mail, Live-Chat, Telefon, Videoanrufe und sogar Foren - alles an einem Ort Website-Überwachung: Verfolgen Sie, wie Besucher mit Ihrer Website interagieren, und bieten Sie personalisierte Einladungen zum Chat in Echtzeit an

LiveAgent-Einschränkungen

Begrenzte Integrationen : Während LiveAgent im Kommunikationsmanagement glänzt, könnte es mehr Integrationsmöglichkeiten mit anderen Business tools gebrauchen

: Während LiveAgent im Kommunikationsmanagement glänzt, könnte es mehr Integrationsmöglichkeiten mit anderen Business tools gebrauchen Keine KI-Chatbots: Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern bietet LiveAgent keine KI-Chatbots für automatisierte Antworten an, was die Antwortzeiten für häufige Abfragen verlangsamen könnte

LiveAgent Preise

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Small Plan: $9/Monat pro Benutzer.

$9/Monat pro Benutzer. Medium Plan : $29/Monat pro Benutzer.

: $29/Monat pro Benutzer. Large Plan : 49 $/Monat pro Benutzer.

: 49 $/Monat pro Benutzer. Enterprise-Plan: $69/Monat pro Benutzer

LiveAgent Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

11. ClickDesk (am besten für Live-Chat und Voice-Support)

Via ClickDesk Wollten Sie schon immer mit Ihren Kunden chatten und sie gleichzeitig anrufen lassen, ohne die Plattform zu verlassen?

Lernen Sie ClickDesk kennen, die beliebte Kombination aus Live-Chat und Voice-Support.

Ich habe es vor kurzem ausprobiert und fand es toll, wie es Echtzeit-Unterhaltungen, Sprachunterstützung und die Integration sozialer Medien in einer Plattform vereint.

ClickDesk beste Features

Live-Chat und Voice-Support: Verwalten Sie Live-Chats und Sprachanrufe mit Kunden direkt von der Plattform aus und bieten Sie ihnen mehrere Möglichkeiten, sich an den Support zu wenden

Verwalten Sie Live-Chats und Sprachanrufe mit Kunden direkt von der Plattform aus und bieten Sie ihnen mehrere Möglichkeiten, sich an den Support zu wenden Integration sozialer Medien: Ermöglichen Sie Ihren Kunden die Verbindung über Facebook und X (früher Twitter), um die Kommunikation noch flexibler zu gestalten

Ermöglichen Sie Ihren Kunden die Verbindung über Facebook und X (früher Twitter), um die Kommunikation noch flexibler zu gestalten Echtzeit-Analysen: Überwachen Sie die Chat-Performance und das Besucherverhalten mit Echtzeitdaten, um Ihren Kundensupport zu verbessern und das Engagement zu steigern

Überwachen Sie die Chat-Performance und das Besucherverhalten mit Echtzeitdaten, um Ihren Kundensupport zu verbessern und das Engagement zu steigern Click-to-Call Widget: Ermöglicht sofortige Sprachanrufe über die Website mit nur einem Klick und hilft Kunden, sofortigen Support zu erhalten, ohne die Seite zu verlassen

Ermöglicht sofortige Sprachanrufe über die Website mit nur einem Klick und hilft Kunden, sofortigen Support zu erhalten, ohne die Seite zu verlassen Integration von Apps von Drittanbietern: Nahtlose Integration in CRM-Systeme, E-Mail-Marketing-Tools und Helpdesk-Software zur Optimierung Ihres Kundenmanagements

ClickDesk-Einschränkungen

Grundlegende Chatbot-Funktionen : ClickDesk bietet nur eine begrenzte Automatisierung mit Chatbots, was es weniger robust für die Bearbeitung von häufigen Abfragen ohne menschliche Agenten macht

: ClickDesk bietet nur eine begrenzte Automatisierung mit Chatbots, was es weniger robust für die Bearbeitung von häufigen Abfragen ohne menschliche Agenten macht Kein Support für Videoanrufe: ClickDesk bietet zwar Voice- und Live-Chat, aber keine integrierten Videoanrufe, was ein Nachteil für Teams sein könnte, die Kundeninteraktionen von Angesicht zu Angesicht benötigen

Preise für ClickDesk

Lite Plan: Free

Free Pro Plan: $14.99/Monat pro Agent

$14.99/Monat pro Agent Plus Plan: $24.99/Monat pro Agent

$24.99/Monat pro Agent Enterprise-Plan: 39,99 €/Monat pro Mitarbeiter

ClickDesk-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5

Capterra: 3.4/5

12. Acquire (Am besten für Kundensupport mit Co-Browsing und Video-Chat)

via Acquire.io Sie wissen, dass Video Kundensupport unterstützen soll um 150% wachsen in den kommenden Jahren. Ich meine, das macht Sinn. Wünschten Sie sich nicht auch, Sie könnten mit einem verwirrten Kunden ein schnelles Video-Gespräch führen oder Bildschirme freigeben, um ein Problem in Sekundenschnelle zu klären?

Acquire ist eine Plattform, die sich diesen Trend bereits zunutze macht.

Der Live-Chat mit integriertem Video- und VoIP-Support eignet sich perfekt für den Kundenservice in Echtzeit und von Angesicht zu Angesicht.

Acquire beste Features

Video- und VoIP-Anrufe : Führen Sie ein- oder zweiseitige Videoanrufe und stellen Sie eine Verbindung mit Kunden über VoIP her - alles in die Plattform integriert, ohne zusätzliches Herunterladen

: Führen Sie ein- oder zweiseitige Videoanrufe und stellen Sie eine Verbindung mit Kunden über VoIP her - alles in die Plattform integriert, ohne zusätzliches Herunterladen Co-Browsing und Bildschirmfreigabe : Interagieren Sie direkt mit dem Browser Ihres Kunden und führen Sie ihn in Echtzeit durch Formulare, Klicks und Entscheidungen

: Interagieren Sie direkt mit dem Browser Ihres Kunden und führen Sie ihn in Echtzeit durch Formulare, Klicks und Entscheidungen Einheitliche Ansicht für Agenten : Verwalten Sie alle Ihre Kundenunterhaltungen - vom Live-Chat bis zu Chatbots - in einem Dashboard für nahtlosen Kundensupport

: Verwalten Sie alle Ihre Kundenunterhaltungen - vom Live-Chat bis zu Chatbots - in einem Dashboard für nahtlosen Kundensupport Integration von Wissensdatenbanken: Schlagen Sie während des Chats automatisch Hilfeartikel vor und minimieren Sie so den Bedarf an einem Live-Agenten

Erfassen Sie Einschränkungen

Keine Tools für Outbound-Marketing : Acquire eignet sich hervorragend für Live-Chats, verfügt aber nicht über die Features für Outbound-Marketing, die andere Chat-Plattformen bieten

: Acquire eignet sich hervorragend für Live-Chats, verfügt aber nicht über die Features für Outbound-Marketing, die andere Chat-Plattformen bieten Begrenzte Marketing-Kanäle: Keine Facebook Messenger-Integration und einfache SMS-Optionen limitieren das Marketing-Potenzial

Acquire Preise

Service Plan : $500/Monat, plus $25 pro Agent/Monat

: $500/Monat, plus $25 pro Agent/Monat Integrierter Plan: $2.000/Monat, plus $45 pro Agent/Monat

Erwerben Sie Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. Facebook Messenger (Am besten für die Kundenkommunikation in den sozialen Medien)

via Facebook Machen wir uns nichts vor: Fast jeder ist bereits auf Facebook 3 Milliarden aktive Benutzer , um genau zu sein. Warum also nicht Facebook Messenger als Plattform zur Unterstützung Ihres Kundensupports nutzen?

Er ist kostenlos, vertraut und ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Kunden dort in Verbindung zu treten, wo sie sich am wohlsten fühlen.

Beste Features von Facebook Messenger

Freigeben von Dateien : Senden Sie während des Chats ganz einfach Dateien, Dokumente und Bilder, genau wie per E-Mail - für eine schnellere und reibungslosere Kundenkommunikation

: Senden Sie während des Chats ganz einfach Dateien, Dokumente und Bilder, genau wie per E-Mail - für eine schnellere und reibungslosere Kundenkommunikation Sprach- und Videonachrichten : Senden Sie schnelle Sprach- oder Videonachrichten für eine persönlichere Note, wenn Text einfach nicht ausreicht

: Senden Sie schnelle Sprach- oder Videonachrichten für eine persönlichere Note, wenn Text einfach nicht ausreicht Automatisierte Bots : Richten Sie KI-gesteuerte Chatbots ein, um allgemeine Kundenanfragen zu bearbeiten, Feedback zu sammeln und sogar für Ihre Dienste zu werben - perfekt, um Ihr Support-Team zu entlasten

: Richten Sie KI-gesteuerte Chatbots ein, um allgemeine Kundenanfragen zu bearbeiten, Feedback zu sammeln und sogar für Ihre Dienste zu werben - perfekt, um Ihr Support-Team zu entlasten Gruppenchats : Koordinieren Sie sich mit Teams oder Kunden in Echtzeit, indem Sie Gruppenchats einstellen - ideal für projektbasierte Kommunikation oderechtzeit-Kundenkooperationen *Freigeben von Speicherorten: Geben Sie Ihren Speicherort in Echtzeit frei, was für Geschäfte, die Lieferungen oder persönliche Dienstleistungen verwalten, von großem Vorteil ist

: Koordinieren Sie sich mit Teams oder Kunden in Echtzeit, indem Sie Gruppenchats einstellen - ideal für projektbasierte Kommunikation oderechtzeit-Kundenkooperationen *Freigeben von Speicherorten: Geben Sie Ihren Speicherort in Echtzeit frei, was für Geschäfte, die Lieferungen oder persönliche Dienstleistungen verwalten, von großem Vorteil ist Benutzerdefinierte Einstellungen für Kontakte: Benutzen Sie benutzerdefinierte Farben für jeden Kunden oder schalten Sie Unterhaltungen stumm, wenn Sie eine Pause brauchen

Facebook Messenger-Einschränkungen

Nicht jeder nutzt Facebook : Okay, entgegen unserer Einleitung haben einige Leute den sozialen Medien abgeschworen, also brauchen Sie vielleicht trotzdem eine Backup-Live-Chat-Plattform

: Okay, entgegen unserer Einleitung haben einige Leute den sozialen Medien abgeschworen, also brauchen Sie vielleicht trotzdem eine Backup-Live-Chat-Plattform Sofortige Antwort-Erwartungen: Kunden erwarten von Ihnen eine schnelle Antwort. Zum Glück können Sie Geschäftszeiten einstellen, um ihre Erwartungen zu erfüllen

Preise für Facebook Messenger

Free-Plan

Facebook Messenger Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra: 4.3/5

14. WhatsApp (Am besten für Business Messaging und Kundenservice)

via WhatsApp Ich benutze WhatsApp, Sie benutzen WhatsApp, 50 Millionen Unternehmen benutzen WhatsApp.

Warte, was?

Ja, Start-ups und Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen WhatsApp, um mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten.

Wir alle wissen, wie es auf persönlicher Ebene funktioniert, aber wie kann es einem Geschäft dienen? Finden wir es heraus.

WhatsApp beste Features

Geschäftsprofil : Geben Sie Ihrem Unternehmen ein professionelles Gesicht, indem Sie Ihre Geschäftsadresse, Website und mehr hinzufügen. Ein benutzerdefiniertes Abzeichen neben Ihrem Namen schafft Vertrauen bei Ihren Kunden

: Geben Sie Ihrem Unternehmen ein professionelles Gesicht, indem Sie Ihre Geschäftsadresse, Website und mehr hinzufügen. Ein benutzerdefiniertes Abzeichen neben Ihrem Namen schafft Vertrauen bei Ihren Kunden Schnelle Antworten : Sparen Sie Zeit, indem Sie vorformulierte Nachrichten für häufig gestellte Fragen einstellen. Drücken Sie einfach auf "/" und wählen Sie die Schnellantwort aus - so müssen Sie nicht immer wieder das Gleiche eintippen!

: Sparen Sie Zeit, indem Sie vorformulierte Nachrichten für häufig gestellte Fragen einstellen. Drücken Sie einfach auf "/" und wählen Sie die Schnellantwort aus - so müssen Sie nicht immer wieder das Gleiche eintippen! Gruß- und Abwesenheitsnachrichten : Begrüßen Sie Kunden automatisch und senden Sie sogar Nachrichten, wenn Sie offline sind - denn der erste Eindruck zählt und niemand wartet gerne

: Begrüßen Sie Kunden automatisch und senden Sie sogar Nachrichten, wenn Sie offline sind - denn der erste Eindruck zählt und niemand wartet gerne Beschreibungen : Organisieren Sie Kontakte und Chats mit Beschreibungen wie "Neuer Kunde" oder "VIP", um die Unterhaltungen schnell zu sortieren

: Organisieren Sie Kontakte und Chats mit Beschreibungen wie "Neuer Kunde" oder "VIP", um die Unterhaltungen schnell zu sortieren Kataloge und Sammlungen : Präsentieren Sie Ihre Produkte in Katalogen. Kunden können darin stöbern, ohne WhatsApp zu verlassen

: Präsentieren Sie Ihre Produkte in Katalogen. Kunden können darin stöbern, ohne WhatsApp zu verlassen Interaktive Nachrichten: Fügen Sie Schaltflächen für schnelle Antworten und Aufforderungen zum Handeln (CTAs) für eine einfache Navigation hinzu. Kein manuelles Tippen mehr - einfach klicken und loslegen!

WhatsApp Beschränkungen

Kein Support für VoIP-Nummern : Leider unterstützt WhatsApp keine VoIP-Nummern mehr. Sie benötigen eine physische SIM-Karte

: Leider unterstützt WhatsApp keine VoIP-Nummern mehr. Sie benötigen eine physische SIM-Karte Ein einziges Konto pro Gerät : Sie können jeweils nur ein Konto pro Gerät verwenden, was die Reichweite für größere Teams limitieren kann

: Sie können jeweils nur ein Konto pro Gerät verwenden, was die Reichweite für größere Teams limitieren kann Potenzial für übermäßige Nachrichtenübermittlung : Hüten Sie sich davor, Kunden mit zu vielen Nachrichten zu überhäufen - das kann schnell lästig werden!

: Hüten Sie sich davor, Kunden mit zu vielen Nachrichten zu überhäufen - das kann schnell lästig werden! Bindung an Facebook: In Anbetracht der Eigentümerschaft von WhatsApp durch Facebook könnte dies für diejenigen, die dem Social-Media-Riesen misstrauisch gegenüberstehen, ein Grund zum Handeln sein

WhatsApp-Preise

Benutzerdefinierte Preise

WhatsApp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

15. WeChat (am besten für die globale Kommunikation und die Integration mobiler Zahlungen)

via WeChat Über eine milliarde Menschen nutzen WeChat jeden Monat. Es ist eine leistungsstarke Plattform für Einzel- und Gruppennachrichten, Marketing-Aktionen und Kundensupport.

Da WeChat jedoch in China beheimatet ist, sollten wir herausfinden, wie es für Ihr Geschäft in Übersee funktioniert.

WeChat beste Features

WeChat offizielles Konto : Erstellen Sie ein verifiziertes Business-Profil und interagieren Sie direkt mit Ihren Kunden. Das ist wie eine eigene Mini-Website in WeChat. Sie können Artikel veröffentlichen, Aktionen durchführen und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke aufbauen

: Erstellen Sie ein verifiziertes Business-Profil und interagieren Sie direkt mit Ihren Kunden. Das ist wie eine eigene Mini-Website in WeChat. Sie können Artikel veröffentlichen, Aktionen durchführen und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke aufbauen WeChat-Miniprogramme : Erstellen Sie Miniprogramme, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten, ohne dass es die App verlassen muss. Betrachten Sie diese als Apps innerhalb des WeChat-Ökosystems für alles, vom E-Commerce bis zum Kundenservice

: Erstellen Sie Miniprogramme, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten, ohne dass es die App verlassen muss. Betrachten Sie diese als Apps innerhalb des WeChat-Ökosystems für alles, vom E-Commerce bis zum Kundenservice WeChat-Läden : Richten Sie einen Online-Shop direkt auf WeChat ein! Ihre Kunden können stöbern, kaufen und sogar Kundensupport erhalten - alles an einem Ort

: Richten Sie einen Online-Shop direkt auf WeChat ein! Ihre Kunden können stöbern, kaufen und sogar Kundensupport erhalten - alles an einem Ort Zahlungsintegration : Ermöglichen Sie nahtlose Transaktionen mit Online-Zahlungen über WeChat Pay.

: Ermöglichen Sie nahtlose Transaktionen mit Online-Zahlungen über WeChat Pay. WeChat CRM : Sammeln Sie Daten über Kundeninteraktionen und -verhalten. Sie können nachverfolgen, wann sie über Ihre Marke sprechen, Support anbieten und diese Erkenntnisse nutzen, um Ihre Marketingstrategie anzupassen

: Sammeln Sie Daten über Kundeninteraktionen und -verhalten. Sie können nachverfolgen, wann sie über Ihre Marke sprechen, Support anbieten und diese Erkenntnisse nutzen, um Ihre Marketingstrategie anzupassen WeChat Livestream und Kanäle: Erstellen Sie kurze Videos und veranstalten Sie Live-Shopping-Ereignisse, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten

WeChat Beschränkungen

Kompliziertes Setup : Die Einstellung eines offiziellen WeChat-Kontos kann kompliziert sein, insbesondere für nicht-chinesische Geschäfte. Sie müssen einige Hürden überwinden und eine Überprüfungsgebühr zahlen

: Die Einstellung eines offiziellen WeChat-Kontos kann kompliziert sein, insbesondere für nicht-chinesische Geschäfte. Sie müssen einige Hürden überwinden und eine Überprüfungsgebühr zahlen Bindung an China : WeChat dominiert zwar in China, aber wenn Ihr Geschäft weltweit tätig ist, benötigen Sie andere Plattformen, um internationale Kunden zu erreichen.

: WeChat dominiert zwar in China, aber wenn Ihr Geschäft weltweit tätig ist, benötigen Sie andere Plattformen, um internationale Kunden zu erreichen. Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen: Die Plattform bietet zwar leistungsstarke Tools, aber die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Geschäfte sind im Vergleich zu eigenständigen Apps etwas eingeschränkt

WeChat-Preise

Überseeische Unternehmen: Die Preise beginnen bei 500 $, und es fällt eine zusätzliche Überprüfungsgebühr von 99 $/Jahr an

Auch lesen: die 10 besten All-in-One-Softwarelösungen für Ihren Workflow

ClickUp: Gut für Chats, noch besser für die Kommunikation

Lassen Sie uns die Unterhaltung auf das Wesentliche zurückführen - eine Chat-Plattform zu finden, die Ihren Bedürfnissen und den Zielen Ihres Unternehmens entspricht.

Bei den vielen Optionen, die es gibt und von denen jede für sich in Anspruch nimmt, die beste zu sein, hebt sich ClickUp aus einem einfachen Grund ab - es bietet Ihnen genau das, was Sie brauchen, ohne viel Schnickschnack. Warum sollten Sie Zeit (und Geld) für Features verschwenden, die Sie nie brauchen werden?

ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen ein möglichst effizientes Projektmanagement zu ermöglichen, und ist mit Tools ausgestattet, die Ihr Team und Ihre Kunden zufrieden stellen.

Sind Sie bereit, Ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen? Steigen Sie ein und melden Sie sich für ClickUp an noch heute kostenlos an!