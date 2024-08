die 10 besten Team Group Chat Apps für Businesses im Jahr 2024

Die sofortige Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines Teams ist unerlässlich, um bei einem Projekt am Ball zu bleiben. Früher tauschten die Mitarbeiter E-Mails aus, um innerhalb des Teams zu kommunizieren. Im Laufe der Zeit ist die Projektkommunikation über unhandliche E-Mail-Threads praktisch der Vergangenheit angehörig geworden.

Der digitale Arbeitsplatz von heute bevorzugt Messaging-Apps und Chat-Tools für eine nahtlose, effiziente Zusammenarbeit im Team. Natürlich eignen sie sich auch hervorragend, um Ihrem Kollegen Katzenbilder zu schicken! 🐈

Mein Team und ich haben viel Zeit damit verbracht, die beliebtesten Apps zum Chatten von Teams auf dem Markt zu bewerten. Auf der Grundlage ihrer Features und Benutzererfahrungen haben wir diese Liste der zehn besten Apps für den Team-Chat zusammengestellt, aus der Sie wählen können.

Los geht's! 🚀

Worauf sollten Sie bei Team Chat Apps achten? Apps für den Team-Chat sind der hub für alle Aktivitäten am Arbeitsplatz. Im Folgenden finden Sie einige Parameter, anhand derer Sie Chat-Apps bewerten können:

Sofortnachrichten: Dies ist eine Selbstverständlichkeit. Eine App für den Team-Chat soll die direkte Kommunikation in Echtzeit zwischen einzelnen Benutzern und Gruppen ermöglichen

Gruppen-Chat: Sie sollten die Möglichkeit haben, Gruppen zu erstellen, um mit mehreren Mitgliedern eines Teams gleichzeitig zu kommunizieren und Dateien freizugeben

Benachrichtigungen: Die App für den Team-Chat sollte die Benutzer sofort über neue Nachrichten und Aktivitäten benachrichtigen, damit sie ohne Verzögerung reagieren können

Freigeben von Dateien: Eine App oder eine Chat-Plattform für Teams muss eine schnelle und effiziente Möglichkeit zum Freigeben von Dateien - Dokumente, Bilder und mehr - bieten, um schnelles Feedback zu erhalten und die Dinge in Gang zu halten

Plattformübergreifende Apps: Benutzer sollten auf die Messaging-App über das Web, den Desktop und mobile Apps auf Windows/Mac und Android/iOS zugreifen können

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Die Benutzeroberfläche der Chat-App sollte so intuitiv sein, dass die Benutzer die Funktionen der App ohne Schulungsprogramm bedienen können.

Integrationen: Ihre App für den Team-Chat sollte gut mit den Tools integriert sein, die Sie in Ihren täglichen Arbeitsabläufen verwenden, wie z. B. Ihr CRM, Ihr Kalender, Ihre Videokonferenzlösung, usw.

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei einer Chat-App achten sollten team Messaging App für Ihr Geschäft lassen Sie uns zu unseren zehn besten Empfehlungen übergehen.

Die 10 besten Apps für Team Chats im Jahr 2024

1. ClickUp (Bestes Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement)

Bringen Sie die Team-Kommunikation in einem Space zusammen mit der ClickUp App für den Team-Chat und teilen Sie Updates, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen ClickUp ist ein All-in-One-Tool für die Kommunikation, die Zusammenarbeit und das Projektmanagement im Team.

Viele Apps für Team-Chats bieten zwar grundlegende Messaging-Funktionen, doch in Bereichen wie Projektmanagement und Nachverfolgung von Aufgaben sind sie unzureichend. Um eine Chat-Nachricht in ihrem Projektkontext zu verstehen, sind Teams gezwungen, mit mehreren Tools zu jonglieren, was zu fragmentierten Unterhaltungen und geringerer Produktivität führt.

Doch mit einer all-in-one tool wie ClickUp kann Ihr Team die Kommunikation, die Zusammenarbeit und das Projektmanagement auf einer einzigen Plattform rationalisieren und dadurch Zeit sparen und die Effizienz steigern.

Durch die Verwendung ClickUp Chatten können Sie team- und projektbezogene Diskussionen zentralisieren und kontextualisieren, was es zu einer ganzheitlichen Lösung für kommunikation und Zusammenarbeit . Sie können Dateien, Aufgaben, Videos, Bilder, Audio-Clips und vieles mehr in die Ansicht des Chats einfügen und sicherstellen, dass Ihre Nachricht laut und deutlich gehört wird.

Auf diese Weise reduzieren Sie das Umschalten zwischen Kontexten, steigern die Produktivität und rationalisieren die Arbeit.

Innerhalb einer ClickUp Aufgabe können Sie ganz einfach detaillierte Checklisten mit Gruppen von Zu erledigenden Elementen erstellen und organisieren, die sogar anderen Benutzern zugewiesen werden können ClickUp Gehirn , ClickUp's eingebauter KI-gesteuerter Assistent, verwandelt Ihren Workspace in eine durchsuchbare Wissensdatenbank. Sie erhalten schnelle Antworten zu Aufgaben, Dokumenten und anderen projektbezogenen Informationen, ohne Ihren Chat verlassen zu müssen. Er spart Zeit, indem er sich wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Projektzusammenfassungen, Fortschrittsberichten und Statusberichten automatisiert, sodass Sie sich auf die wirklich wichtigen Arbeiten konzentrieren können.

ClickUp beste Features

Projektspezifische Chat-Kanäle: Diskutieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Team über Aufgaben und Projektaktualisierungen, indem Sie mit der ClickUp Chat-Ansicht eigene Kanäle für jedes Projekt erstellen

Diskutieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Team über Aufgaben und Projektaktualisierungen, indem Sie mit der ClickUp Chat-Ansicht eigene Kanäle für jedes Projekt erstellen Kontextbezogene Kommunikation: Erwähnen Sie Aufgaben oder fügen Sie Dokumente direkt im Chat an, um Ihren Unterhaltungen einen Kontext zu geben. Dieses Feature stellt sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite sind, ohne den Chat für weitere Informationen verlassen zu müssen

Erwähnen Sie Aufgaben oder fügen Sie Dokumente direkt im Chat an, um Ihren Unterhaltungen einen Kontext zu geben. Dieses Feature stellt sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite sind, ohne den Chat für weitere Informationen verlassen zu müssen Echtzeit-Messaging: Halten Sie die Unterhaltung im Flow, ohne ClickUp zu verlassen. Die Chat-Ansicht ermöglicht Ihnen sofortige Diskussionen über Aufgaben und Updates

Halten Sie die Unterhaltung im Flow, ohne ClickUp zu verlassen. Die Chat-Ansicht ermöglicht Ihnen sofortige Diskussionen über Aufgaben und Updates Aufgabenmanagement: Zerlegen Sie größere Projektziele in überschaubare Aufgaben und Unteraufgaben, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, fügen Sie Audio- und Videodateien hinzu und aktualisieren Sie den Status der Aufgabe, um die Sichtbarkeit des Projektfortschritts zu gewährleistenClickUp Aufgaben *In-Chat-Erstellung von Aufgaben: Verwandeln Sie Ideen aus Ihrem Chat mit nur wenigen Klicks in Aufgaben

Erstellen Sie Projekte mit hierarchischen Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten, um den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und den Workload des Teams mit ClickUp Tasks zu überwachen

Dokumentenmanagement: Erstellen und Freigeben von gut strukturierten Dokumenten mitClickUp Docs um die Ideen Ihres Teams zu erfassen und zu organisieren, damit sie leicht zugänglich sind.

Arbeiten Sie an Ihren ClickUp Dokumenten in Echtzeit oder asynchron mit Typisierungshinweisen und Kommentaren

Digitale Whiteboards: Laden Sie Teammitglieder über den Chat zu Brainstorming-Sitzungen und visueller Zusammenarbeit mitClickUp Whiteboards. Beginnen Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Team auf einer leeren Leinwand, erstellen Sie Mindmaps und Workflows, kommentieren Sie und fügen Sie Notizen hinzu, um Ideen zu wiederholen und weiterzuentwickeln

Visuelles Zusammenarbeiten und Brainstorming mit ClickUp-Whiteboards

Bildschirmaufzeichnung: Zeichnen Sie kurze Videos auf oder kommunizieren Sie Ihre Ideen und Anweisungen mit Ihrem Team per Video mitClickUp Clips. Diese Clips über den Chat freigeben

Führen Sie asynchrone Video-Unterhaltungen mit ClickUp Clips für nahtloses Chatten im Team

Stromlinienförmige Benachrichtigungen: Personalisierenbenachrichtigungen um über das Wichtigste auf dem Laufenden zu bleiben. Mit ClickUp können Sie genau festlegen, welche Benachrichtigungen Sie erhalten, so dass Sie nicht von Gerüchten überwältigt werden und trotzdem auf dem Laufenden bleiben

ClickUp Beschränkungen

Nicht alle erweiterten Features von ClickUp sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisdetails

Kontakt für Preisdetails ClickUp Brain: Erhältlich als Add-On zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Benutzer pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Slack (Bestes Tool für Instant Messaging und Zusammenarbeit)

über Slack Slack ist eine weit verbreitete App zum Chatten, die mit über 2000 Tools integriert werden kann und sich nahtlos in den Tech-Stack eines jeden Unternehmens einfügt.

Die benutzerfreundliche mobile App von Slack bietet fortschrittliche Funktionen, damit Sie und Ihr Team die Unterhaltung über die Arbeit jederzeit und überall fortsetzen können. Sie können die Kommunikation im Team rationalisieren, indem Sie spezielle Kanäle (beginnend mit "#") für bestimmte Themen, Diskussionen oder Zwecke erstellen.

Slack beste Features

Erstellen Sie Kanäle, die öffentlich oder privat sind. Sie können ausgewählte Teammitglieder zu einem Kanal hinzufügen, um gezielte Diskussionen über ein Projekt oder eine Initiative zu führen

Fügen Sie neue Mitglieder zur Diskussion hinzu, indem Sie sie in einer Antwort mit "@" erwähnen. Jeder Benutzer, der sich an einem Thread beteiligt, wird über neue Antworten oder Aktivitäten benachrichtigt

Freigeben von Bildern, Videos, Dokumenten und Dateivorschauen in einer Direktnachricht oder einem Kanal über schnelle Up- und Downloads

Starten Sie sofortige Video Meetings oder Huddles, oder senden Sie Sprachnotizen direkt aus der App

Slack Limits

Die Preisstruktur von Slack kann es für kleine Teams unerschwinglich machen. Die kostenlose Version bietet einen begrenzten Nachrichtenverlauf und unterstützt weniger Integrationen

Es fehlen fortschrittliche Features für Videokonferenzen, wie z. B. die Planung von Meetings und Notizen während des Meetings

Slack Preise

Free Forever

Pro: $8.75/Monat pro Benutzer

$8.75/Monat pro Benutzer Business+: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Slack KI: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan zu einem Aufpreis von $10 pro Benutzer

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (32,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

3. Microsoft Teams (Beste Plattform für Teamzusammenarbeit und Videokonferenzen in Unternehmen)

über Microsoft Microsoft Teams verfügt zwar über eine Messaging-Schnittstelle, wurde aber als Tool entwickelt, das sich hauptsächlich auf Videokonferenzen für große Teams konzentriert. Sie können über einen Browser, eine Desktop-Anwendung oder eine mobile App Video-Meetings planen und an Online-Meetings und Video-Chats teilnehmen. Microsoft Teams bietet auch Live-Kommentare und Untertitel für Videokonferenz-Meetings.

Teams wurde für den Unternehmensmarkt entwickelt, ist mit Office365 gebündelt und arbeitet nahtlos mit diesem Ökosystem von Anwendungen zusammen.

Microsoft Teams beste Features

Austausch von Nachrichten mit Teammitgliedern über private Unterhaltungen oder Gruppenchats

Freigeben von Dateien und Links für Benutzer oder Gruppen. Eine spezielle Registerkarte "Dateien", die am oberen Rand einer Unterhaltung angeheftet ist, erleichtert das Auffinden Ihrer Dateien

Starten Sie Audio- und Videoanrufe aus einer privaten Unterhaltung heraus, erstellen Sie sofortige Videokonferenzen in einem Gruppenchat mit bis zu 300 Teilnehmern, oder planen Sie ein Online Meeting mit Hilfe der Kalender- oder Outlook-Integrationen

Microsoft Teams Limits

Einige Benutzer finden es möglicherweise schwierig, Teams in ihr technisches System zu integrieren, wenn ihre Organisation nicht Office365 nutzt

Es unterstützt kein erweitertes Aufgaben- und Projektmanagement

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

12,50 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (9,400+ Bewertungen)

4. Google Chat (Am besten für Google Workspace Benutzer)

über Google Workspace Google Chat ist eine einfache, aber funktionelle Chat App für Teams, die Funktionen für Sofortnachrichten und Echtzeit-Videokonferenzen benötigen. Wie bei den meisten anderen Chat-Apps können Sie Audio- und Videodateien hinzufügen und "Spaces" für team-, themen- oder projektbezogene Diskussionen erstellen.

Die App ermöglicht Unterhaltungen unter vier Augen und große Gruppenchats mit bis zu 50.000 Teilnehmern.

Google Chat beste Features

Arbeitet nahtlos mit den übrigen Apps von Google Workspace zusammen: Google Mail, Google Kalender, Google Drive usw

Erleichtert Inline-Diskussionen mit Threads

Hilft beim Auffinden von Informationen in Chat-Unterhaltungen mit dem Such-Tool

Fasst Unterhaltungen mit Google Assistant zusammen

Google Chat Limits

Es fehlen erweiterte Funktionen zum Chatten, z. B. die Möglichkeit, Links zu bestimmten Nachrichten zu kopieren

Speicher ist in niedrigeren Plänen limitiert

Google Chat Preise

Google Workspace Essentials : Free Forever

: Free Forever Google Workspace Business Starter : $7,20/Monat pro Benutzer

: $7,20/Monat pro Benutzer Google Workspace Business Standard : $14.40/Monat pro Benutzer

: $14.40/Monat pro Benutzer Google Workspace Business Plus : $21,60/Monat pro Benutzer

: $21,60/Monat pro Benutzer Google Workspace Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,300+ Bewertungen)

5. Pumble (Beste kostenlose Slack-Alternative für KMUs)

über Pumble Pumble organisiert die Kommunikation im Team in Kanälen für bestimmte Teams, Projekte oder Themen. Sie können Sprach- oder Video-Meetings 1:1 mit Benutzern oder großen Gruppen abhalten. Der unbegrenzte Nachrichtenverlauf macht den Zugriff auf Nachrichten und Dateien einfach.

Das Design der Benutzeroberfläche, die Features und Funktionen von Pumble sind denen von Slack sehr ähnlich. Wenn Ihr Team also eine Slack-Alternative die Ihnen hilft, die hohen Benutzergebühren zu vermeiden, ohne Kompromisse bei den Kommunikations-Features einzugehen, dann ist Pumble genau das Richtige für Sie.

Pumble beste Features:

Unbegrenzte Benutzer und Nachrichtenhistorie mit dem Free Forever-Plan

Erleichtern Sie Teams den Einstieg mit einer Slack-ähnlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche

Senden Sie Sofortnachrichten privat oder an Gruppen, erstellen Sie Nachrichtenthreads und geben Sie Dateien frei

Pumble Beschränkungen

Der Support für Integrationen ist auf der unteren Preisstufe limitiert

Das Freigeben von Bildschirmen bei Videoanrufen wird nur in den kostenpflichtigen Plänen unterstützt

Pumble Preise

Free Forever

Pro: $2.99/Monat pro Benutzer

$2.99/Monat pro Benutzer Business: $4.99/Monat pro Benutzer

$4.99/Monat pro Benutzer Enterprise: $7.99/Monat pro Benutzer

Pumble Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Chanty (Bestes Messaging- und Aufgaben-Management-Tool)

über Chanty Chanty ist eine Chat- und Kommunikationsplattform für Teams mit eingebauten Features für Aufgaben- und Projektmanagement, die es von den meisten anderen Tools auf dieser Liste unterscheidet. Es kann für unternehmensweite Ankündigungen und private Nachrichten mit geplanten und verschwindenden Nachrichten verwendet werden.

Chanty beste Features

Erstellen und Zuweisen von Aufgaben aus Nachrichten, Organisieren von Aufgaben auf Kanban-Boards, Einstellen von Fälligkeitsdaten und Abrufen von Erinnerungen für Fristen

Besprechen Sie Updates mit Ihrem Team über Text- und Sprachnachrichten

Führen Sie Audio- und Videoanrufe und zeigen Sie Ihren Bildschirm für eine schnellere Zusammenarbeit

Chantly Beschränkungen

Es gibt keine Kalender-Ansicht, um Aufgaben auf einer Zeitleiste zu visualisieren, so dass Benutzer die Fälligkeitsdaten von Aufgaben manuell durchsuchen müssen

Es gibt eine begrenzte Nummer von nativen Integrationen

Chanty Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Business: $4/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Twist (Bestes asynchrones Kommunikationstool für Remote Teams)

über Twist Twist ist eine App für die Kommunikation im Team, die die Produktivität von Teams durch asynchrone Unterhaltungen steigert. Anstatt Nachrichten direkt in Channels zu posten, erstellen Benutzer Threads innerhalb eines Channels oder tragen zu diesen bei, so wie sie auch in einem Forum teilnehmen würden. Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie möglichst unübersichtlich ist, damit keine Unterhaltung verloren geht.

Twist beste Features

Halten Sie Unterhaltungen mit asynchronen Threads konzentriert und organisiert

Formatieren Sie Ihre Textantworten mit dem Editor und reagieren Sie auf Nachrichten mit Emojis

Senden Sie Direktnachrichten an Teamkollegen und führen Sie private 1:1-Unterhaltungen

Schnelles Auffinden von Informationen in Threads mit dem leistungsstarken Feature "Suchen

Twist-Einschränkungen

Keine Echtzeit-Kommunikation

Wenn Ihr Team an Instant Messaging gewöhnt ist, kann die Umstellung auf asynchrone Unterhaltungen mit Threads schwieriger sein

Limitierte native Integrationen mit Software von Drittanbietern

Preise für Twist

Free

Unlimited: $8/Monat pro Benutzer

Twist Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Flock (Bester Collaboration Hub für Unternehmen)

über Herde Der Flock Team Messenger bietet alle wichtigen Features, die Sie von einer App für Team Chats erwarten - Unterhaltungskanäle, Video-Konferenzgespräche, Freigeben von Dateien usw.

Es hilft auch bei der Nachverfolgung von Aufgaben mit Notizen, Erinnerungen und To-Dos. Aufgrund einiger Ähnlichkeiten in der Benutzeroberfläche und der Navigation kann es eine großartige Microsoft Teams-Alternative .

Flock beste Features

Optimieren Sie Unterhaltungen mit Ihrem gesamten Team mit Hilfe von Kanälen und erstellen Sie Diskussionsthreads, indem Sie auf Beiträge in einem Kanal antworten

Führen Sie Audio- und Videoanrufe in privaten Unterhaltungen oder in einem Kanal für Gruppenanrufe

Geben Sie Dateien auf sichere Weise für Benutzer oder Teams frei und greifen Sie schnell auf alle in Ihrem Workspace freigegebenen Dateien zu

Flock Beschränkungen

Einige Benutzer berichteten, dass die schlechte Bildqualität die Kommunikation während wichtiger Meetings beeinträchtigte

Möglicherweise lässt sich Flock nicht mit allen spezifischen Tools oder Anwendungen integrieren, auf die Ihr Team angewiesen ist, so dass manuelle Umgehungen oder zusätzliche Schritte erforderlich sind

Preise für Flock

Free

Pro: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Flock Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

9. Troop Messenger (Beste Kommunikations App für Remote Teams)

über Truppenversand Troop Messenger ist ein Tool für Zusammenarbeit und Instant Messaging, das für Teams entwickelt wurde, die eine sichere Plattform für die Kommunikation im Geschäft und die Verwaltung von Aufgaben suchen. Es erleichtert die Kommunikation im Team über Chats, Sprach- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe. Das Alleinstellungsmerkmal von Troop ist die Sicherheit: Sie können sogar vertrauliche Nachrichten in einem privaten Chat-Fenster senden, das sich selbst zerstört und keinen Chat-Verlauf hinterlässt.

Troop beste Features

Sichern Sie Ihre Unterhaltungen über die Arbeit mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Senden Sie Nachrichten und Dateien gleichzeitig an mehrere Benutzer, ohne zusätzliche Kanäle zu erstellen

Freigeben von Dateien in 1:1-Unterhaltungen oder Gruppenchats und Anzeigen von Vorschauen der freigegebenen Dateien

Truppen Limitierungen

Die mobile Version kann langsamer sein als die Desktop-Anwendung

Es gibt keinen kostenlosen Plan; Troop bietet nur eine kostenlose Testversion für sieben Tage

Preise für Troop

Premium: $2,50/Monat pro Benutzer

$2,50/Monat pro Benutzer Enterprise: 5 $/Monat pro Benutzer

5 $/Monat pro Benutzer Superior: $9/Monat pro Benutzer

Truppe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Zoho Cliq (Beste App für Team-Kommunikation für Unternehmen im Zoho-Ökosystem)

über Zoho Cliq ist die Business Messaging App aus der Zoho Suite von Anwendungen. Es handelt sich um eine leichtgewichtige, schnelle Team-Chat-Software, die sich nahtlos in die Zoho Suite von Business-Apps integrieren lässt. Sie können wichtige Unterhaltungen aus einem Kanal in eine private Direktnachricht umwandeln und Videostreams hosten, um wichtige Ankündigungen zu machen oder Rathäuser zu veranstalten.

Zoho Cliq beste Features

Ansicht mehrerer Unterhaltungen in einem einzigen Fenster

Unlimited Audio- und Videoanrufe mit Freigabeoptionen für den Bildschirm

Freigeben von Dateien mit Kanälen und Führen von Thread-Diskussionen über Kommentare

Zoho Cliq Einschränkungen

Fehlende Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung der Benachrichtigungen oder des Layouts des Chat-Fensters

Kein Support für die Markierung oder Kommentierung von PDFs und Bildern

Preise für Zoho Cliq

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Professionell : $2/Monat pro Benutzer

: $2/Monat pro Benutzer Enterprise: $4/Monat pro Benutzer

Zoho Cliq Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

ClickUp für effektive Team-Kommunikation nutzen

Apps für Team Chats bieten viele Features, die die Kommunikation in Ihrem Unternehmen vereinfachen können: Instant Messaging, Audio- und Videoanrufe, Dateifreigabe usw. Die Kommunikation am Arbeitsplatz dreht sich jedoch oft um Aufgaben und Projekte. Wenn Ihre App für den Team-Chat die Verwaltung von Aufgaben nicht unterstützt, werden die Unterhaltungen Ihres Teams über mehrere Tools verstreut.

Wir wissen, dass das Umschalten zwischen verschiedenen Apps die Produktivität erheblich beeinträchtigen kann. Und genau hier hilft ClickUp als All-in-One-Lösung. Es vereint Aufgaben- und Projektmanagement, Team-Zusammenarbeit und Team-Chat in einer einzigen Plattform.

Ihr Team kann noch heute mit ClickUp loslegen. Aufgaben, Sprints, Kanban-Boards, Dokumente, Whiteboards und Echtzeit-Chat sind in allen Plänen verfügbar, auch im Free Forever-Plan.