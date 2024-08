Beste interne Business-Kommunikationssoftware für Team Messaging im Jahr 2024

Die Begriffe "Zusammenarbeit" und "Engagement" wurden neu definiert, als Remote-Arbeit und hybride Arbeit zur Norm wurden. Menschen treffen sich nicht mehr physisch, um Ziele im Geschäft zu erreichen, sondern erledigen dies in digitalen Spaces.

Sie benötigen Tools für die Kommunikation und Zusammenarbeit, um eine offene Kommunikation zu fördern und ein starkes Gefühl der Teamarbeit zu entwickeln. Business-Kommunikationssoftware ist ein zentraler Space für die Zusammenarbeit mit Zugang zu digitalen Tools für Video Meetings, die Verfeinerung des File Sharing an einem Ort oder die Ermöglichung von 1:1-Interaktionen über persönliche und private Kanäle.

Die Wahl der richtigen Business-Kommunikationssoftware kann eine Herausforderung sein. Es gibt so viele hervorragende und vielfältige Optionen auf dem Markt, dass die Wahl schwer fallen kann. Die von Ihnen gewählte Plattform wird entweder das Engagement Ihrer Mitarbeiter fördern oder sie frustrieren.

In diesem Beitrag werden die 10 führenden Business-Kommunikationsplattformen und -tools des Jahres 2024 verglichen und die unterschiedlichen Features, Einschränkungen und Gesamtvorteile bewertet.

Sind Sie bereit? Los geht's.

Worauf sollten Sie bei interner Business-Kommunikationssoftware achten?

Videoanrufe und Bildschirmfreigabe: Suchen Sie nach einer internen Team-Kommunikationsplattform, die neben den üblichen Textnachrichten (Chats) auch Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe bietet. Für entfernte Teams, wie z. B. Marketing und Vertrieb, die während virtueller Meetings einen Bericht durchgehen müssen, fördern diese Features eine effektive Kommunikation

Suchen Sie nach einer internen Team-Kommunikationsplattform, die neben den üblichen Textnachrichten (Chats) auch Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe bietet. Für entfernte Teams, wie z. B. Marketing und Vertrieb, die während virtueller Meetings einen Bericht durchgehen müssen, fördern diese Features eine effektive Kommunikation Projektmanagement: Projektmanagement-Tools, die in Kommunikationstools integriert sind, stellen sicher, dass nichts durch die Maschen fällt, jeder die Aufgaben, Ziele und Zeitleisten des Teams kennt und die Manager den Fortschritt von einem einzigen Dashboard aus überwachen können

Projektmanagement-Tools, die in Kommunikationstools integriert sind, stellen sicher, dass nichts durch die Maschen fällt, jeder die Aufgaben, Ziele und Zeitleisten des Teams kennt und die Manager den Fortschritt von einem einzigen Dashboard aus überwachen können Sicheres Freigeben von Dateien: Suchen Sie ein Tool für die Zusammenarbeit im Team, das das Freigeben von Dateien unterstützt, um die Arbeit mit Remote- und Hybrid-Teams zu erleichtern. Alle haben Zugriff auf dieselben Dokumente, SOPs und Richtlinien in einer zentralisierten Bibliothek und müssen bei Bedarf nicht mehr nach den entsprechenden Ordnern suchen. Für Unternehmen, die Sicherheit auf Enterprise-Niveau benötigen, ist das sichere Freigeben von Dateien auf der Kommunikationsplattform von entscheidender Bedeutung

Suchen Sie ein Tool für die Zusammenarbeit im Team, das das Freigeben von Dateien unterstützt, um die Arbeit mit Remote- und Hybrid-Teams zu erleichtern. Alle haben Zugriff auf dieselben Dokumente, SOPs und Richtlinien in einer zentralisierten Bibliothek und müssen bei Bedarf nicht mehr nach den entsprechenden Ordnern suchen. Für Unternehmen, die Sicherheit auf Enterprise-Niveau benötigen, ist das sichere Freigeben von Dateien auf der Kommunikationsplattform von entscheidender Bedeutung Audiokonferenzen: Die besten Business Kommunikationstools bieten Audiokonferenzen über direkte Sprach- und Audioanrufe. Wenn Ihre Teammitglieder etwas klären oder eine Unterhaltung schnell weiterverfolgen müssen, können sie direkt von ihrem Desktop oder ihrer mobilen Anwendung aus Teammitglieder zu einem Audioanruf einladen, ohne eine externe Kommunikationsleitung einstellen zu müssen

Die besten Business Kommunikationstools bieten Audiokonferenzen über direkte Sprach- und Audioanrufe. Wenn Ihre Teammitglieder etwas klären oder eine Unterhaltung schnell weiterverfolgen müssen, können sie direkt von ihrem Desktop oder ihrer mobilen Anwendung aus Teammitglieder zu einem Audioanruf einladen, ohne eine externe Kommunikationsleitung einstellen zu müssen Unternehmensintranet: Ein soziales Intranet ist ein zentrales Portal, über das alle Mitarbeiter miteinander kommunizieren können. Vom Freigeben unternehmensweiter Aktualisierungen bis hin zum Fortschreiten Ihres Teams bei einzelnen Projekten vereinfacht es die Kommunikation im Team

Ein soziales Intranet ist ein zentrales Portal, über das alle Mitarbeiter miteinander kommunizieren können. Vom Freigeben unternehmensweiter Aktualisierungen bis hin zum Fortschreiten Ihres Teams bei einzelnen Projekten vereinfacht es die Kommunikation im Team Integrationen: Eine hervorragende Software für die Kommunikation im Geschäft lässt sich in die Anwendungen von Drittanbietern integrieren, die von Ihren Abteilungen verwendet werden, z. B. in den Bereichen Vertrieb, Marketing, CRM und Buchhaltung

Eine hervorragende Software für die Kommunikation im Geschäft lässt sich in die Anwendungen von Drittanbietern integrieren, die von Ihren Abteilungen verwendet werden, z. B. in den Bereichen Vertrieb, Marketing, CRM und Buchhaltung Benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für eine Plattform mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche, die alle Mitglieder Ihres Teams leicht bedienen können, um die ganzheitliche Akzeptanz zu fördern

Top 10 Business-Kommunikationssoftware für mehr Effizienz

1. ClickUp

Delegieren Sie Arbeit, verwalten Sie Workloads von Teams und zentralisieren Sie Ihre Kommunikation mit ClickUp für die Geschäftskommunikation

Wenn Sie es leid sind, mit mehreren Projektmanagement- und Kommunikationsplattformen zu jonglieren, verwenden Sie ClickUp für Team-Operationen um Ihren Workflow zu optimieren und alles an einem Ort zu zentralisieren. Ganz gleich, ob Sie eine kleine Agentur, einen Freiberufler oder ein Unternehmen leiten, die Collaboration-Tools und -Features von ClickUp bringen die interne Teamkommunikation unter ein Dach.

Zum Beispiel bieten Echtzeit- und asynchrone Collaboration-Features wie das ClickUp Chat-Ansicht halten alle Beteiligten auf dem gleichen Stand und ermöglichen Instant Messaging. Zur gleichen Zeit, Clip von ClickUp ermöglicht die Aufnahme von schnellen Video-Nachrichten innerhalb der Plattform.

Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen und Informationen einfach mit Ihrem Team freizugeben

Unabhängig davon, ob Ihre Mitarbeiter im Büro sitzen oder über den ganzen Globus verstreut sind - eine einheitliche Kommunikation vermeidet Silos und hilft Teams, schnell Lösungen für ihre Engpässe zu finden.

ClickUp ist eine Business-Kommunikationssoftware, die es Ihnen ermöglicht, eine kollaborative Arbeitsplatzumgebung was zu höherer Produktivität, Moral, Kreativität und Teamgeist führt.

ClickUp Schlüssel-Features

ClickUp Chat-Ansicht integriert Messaging nahtlos in Aufgaben und stellt sicher, dass alle Unterhaltungen in Projekten konsolidiert und leicht zugänglich sind. Dies fördert die unterbrechungsfreie Zusammenarbeit, da die Mitglieder des Teams Projekte des Unternehmens besprechen, klären und vorantreiben können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Bringen Sie die Kommunikation im Team unter ein Dach mit ClickUp Chat, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und nahtlos zusammenzuarbeiten

ClickUp Ansichten verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit mehr als 15 Ansichten, die über traditionelle Listen von Aufgaben hinausgehen. Nutzen Sie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Kalender-Ansichten, um den Fortschritt des Projekts und die Kommunikation zu visualisieren, und sorgen Sie so für klarere Zusammenhänge und leichtere Diskussionen über Fristen, Abhängigkeiten und zugewiesene Aufgaben

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite sind, und ergreifen Sie Maßnahmen mit @Mentions und Aufgabenkommentaren. Taggen Sie Teammitglieder direkt in Aufgaben und Kommentaren, geben Sie Aktualisierungen frei und fordern Sie sie zum Handeln auf, was zu folgenden Ergebnissen führtklare und effiziente Kommunikation in Ihren Projekten. Dadurch werden Kontextwechsel reduziert, was zu einem reibungsloseren Arbeitsablauf führt

Entwickeln Sie einen strukturierten und umsetzbaren Plan mitClickUp's Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne um Ihre interne Kommunikation zu verbessern und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter informiert, engagiert und auf die Unternehmensziele ausgerichtet sind

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne, um eine effiziente interne Kommunikationsstrategie zu erstellen

Optimieren Sie Ihre E-Mails durch die Integration Ihres Google Workspace, Outlook und Google Kalenders mit ClickUp toe-Mails zu senden und zu empfangen direkt aus Ihren Aufgaben zu senden und zu empfangen, ohne dass Sie zwischen Apps wechseln müssen

Verwenden Sievorlagen für Kommunikationspläne für Projekte erstellen Sie detaillierte Checklisten, Unteraufgaben und Prioritätsmarkierungen, um komplexe Aufgaben aufzuschlüsseln und den Fortschritt visuell zu verfolgen

Zuweisen von Aufgaben, Festlegen von Fälligkeitsdaten und Freigeben von Dateien, alles innerhalb vonClickUp Aufgaben, um die Zusammenarbeit zu fördern und jeden zur Verantwortung zu ziehen

Organisieren Sie Ihre Aufgaben in ClickUp für eine übersichtliche visuelle Darstellung Ihrer Arbeit

ClickUp Limitierungen

Das riesige Array an Features und Optionen von ClickUp kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7 pro Mitglied pro Monat

$7 pro Mitglied pro Monat Business: $12 pro Mitglied pro Monat

$12 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9400+ Bewertungen)

4.7/5 (9400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

2. Microsoft Teams

über Microsoft Teams Microsoft Teams ist eine umfassende Software für die Kommunikation im Geschäft, die für die Arbeit vor Ort, an entfernten Standorten, in hybriden Umgebungen oder für Geschäftsreisende entwickelt wurde. Ganz gleich, wo Sie sich befinden, mit Web- und Mobilanwendungen bleiben Sie mit Ihren Projekten verbunden und auf dem Laufenden.

Die schnörkellose Benutzeroberfläche lässt zwar in puncto Design und benutzerdefinierte Anpassung zu wünschen übrig, aber die Benutzerfreundlichkeit macht dies wieder wett. Microsoft Teams ist eine effektive Software für die Kommunikation im Team, wenn Sie bereits Microsoft Workspace-Produkte verwenden.

Microsoft Teams - die wichtigsten Features

Steigern Sie Ihre Produktivität mitintegrierte Aufgabenverwaltungmit anderen Microsoft tools wie Planner und Zu erledigen. Sie können Aufgaben direkt auf der Plattform erstellen, zuweisen und nachverfolgen, was die Kommunikation und Zusammenarbeit erleichtert

Freigeben von Dokumenten und Kalendern, um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und eine Verbindung für Ihre externen Teams herzustellen

Identifizieren Sie Gruppen- und Einzelnachrichten mit eindeutigen Benachrichtigungsmarkierungen, die sofort erkennen lassen, für wen die Nachricht bestimmt ist, und stellen Sie so sicher, dass Sie immer den Überblick über das Wichtigste behalten

Microsoft Teams Limits

Die Anzahl der Kanäle und Gruppen, denen Sie beitreten können, ist begrenzt

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

6 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9000+ Bewertungen)

3. Chanty

über Chanty Chanty bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Erlernen und die umfassende Nutzung der zahlreichen Features wie Instant Messaging, Dateifreigabe und Aufgabenverwaltung erleichtert.

Chanty lässt sich in die wichtigsten Anwendungen von Drittanbietern integrieren, die von einem Geschäft genutzt werden, wie Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack usw. Mit einem kostenlosen Plan ist Chanty ein gutes Tool für die Kommunikation im Geschäft für kleine Teams und Start-ups mit einem begrenzten Budget.

Chanty Schlüssel-Features

Chanty's 'Teambook' ist ein durchsuchbarer hub, der Ihre Unterhaltungen, angehefteten Nachrichten und Dateien zentralisiert

Fördern Sie dynamische Brainstorming-Sitzungen und treiben Sie die Abstimmung im Team mit Gruppenanrufen voran

Freigeben von Bildschirmen mit Echtzeit-Anmerkungen für Online Meetings mit Chanty's Video Conferencing

Chanty Beschränkungen

Erfordert die Integration mit Apps von Drittanbietern für erweiterte Video-Chat- und Projektmanagement-Features

Chanty Preise

free-Plan : Kostenlos

Kostenlos Business-Plan: $3/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4. ProofHub

über ProofHub ProofHub ist ein Projektmanagement tool, mit dem Teams Aufgaben zuweisen, Teamrollen verwalten, Produktdiskussionen zentralisieren, Unternehmensprojekte verwalten und mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten können.

Während es in erster Linie die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht, nutzen mehrere Marketing- und App-Entwicklungsagenturen ProofHub als zweiseitige Kommunikationsplattform zwischen ihren internen Teams und Clients.

ProofHub-Schlüssel-Features

Erstellen Sie Aufgaben und Listen, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, und fügen Sie Start- und Fälligkeitsdaten hinzu, um sicherzustellen, dass die Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden

Halten Sie Projekte mit aussagekräftigen Berichterstellungen auf Kurs, die Engpässe aufdecken, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und effektive Strategien entwickeln, um mit maximaler Effizienz zu arbeiten

Zusammenarbeit an kreativen Assets in Echtzeit oder asynchron über die Chat-Funktion

ProofHub Grenzen

Limitierte Integrationsoptionen beschränken die Nutzung mehrerer Tools in einem einheitlichen Workspace

Einige Benutzer haben anfangs Schwierigkeiten, die umfangreichen Features und Möglichkeiten von ProofHub zu verstehen und zu nutzen

Preise für ProofHub

Essential: $45/Monat

$45/Monat Ultimale Kontrolle: $89/Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (80+ Bewertungen)

: 4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

5. Filestage

über Dateistufe Filestage ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform für kundenbetreuende Kreativagenturen und Projekte.

Die umfangreiche Liste der unterstützten Dateiformate von Filestage macht Probleme bei der Konfiguration für Agenturen, die an mehreren Projekten arbeiten, überflüssig.

Wenn Sie Projektmanager in einer Marketingagentur sind, können Sie mit Kollaborationsplattformen wie Filestage Feedback über alle Abteilungen hinweg freigeben und Kampagnen schneller und mit weniger Überprüfungsrunden liefern.

Der zentralisierte Workspace automatisiert den Genehmigungs-Workflow und unterstützt abteilungsübergreifende Teams beim Freigeben von Dateien, der Nachverfolgung von Feedback und der Zusammenarbeit an Dokumenten.

Mit diesem internen Kommunikationstool können Sie von einer einzigen Plattform aus an allen Projekten arbeiten und relevante Stakeholder durch benutzerdefinierte Zugriffsberechtigungen zur Überprüfung von Änderungen einladen.

Filestage Schlüssel-Features

Optimieren Sie Ihren Überprüfungsprozess, indem Sie Dateien hochladen, sie für andere Beteiligte freigeben, Fälligkeitsdaten einstellen und Feedback direkt zur Datei erhalten

Automatisierte Überprüfungs-Workflowsvereinfachen Sie den Prozess der Zusammenarbeit und sorgen für eine deutliche Verringerung der Durchlaufzeiten für Überprüfungen und des Hin- und Herschreibens von E-Mails für Genehmigungen

Richten Sie einen klaren Genehmigungsprozess ein, prüfen Sie Dateien geräteübergreifend und arbeiten Sie in Echtzeit mit internen und externen Beteiligten zusammen

Filestage Beschränkungen

Es fehlen wichtige Features wie Online-Videokonferenzen und In-App-Telefonate

Große Video-Uploads können schnell Ihr Daten-Limit erreichen, so dass ein Upgrade erforderlich sein kann

Preise für Filestage

Free Plan

Basic: $49/Monat

$49/Monat Professional: $249/Monat

$249/Monat Enterprise: benutzerdefinierte Preise

Filestage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Truppen-Bote

über Truppenversand Nutzen Sie die Business-Kommunikationssoftware Troop Messenger für die Zusammenarbeit im Team über das SaaS-Bereitstellungsmodell, Server vor Ort, die Chat-API oder eine benutzerdefinierte App.

Troop Messenger ist plattformübergreifend verfügbar (für Windows, Mac, Linux, Android, iOS und Web) und wird von Verteidigungs-, Regierungs- und Bundesbehörden verwendet, die für ihr internes Kommunikationstool Sicherheit auf Unternehmensniveau benötigen.

Die intuitive Benutzeroberfläche und Features wie Massennachrichten, Audio-/Videokonferenzen, Remote-Bildschirmfreigabe, Dateifreigabe und Aufgabenverwaltung gewährleisten die Sicherheit der Daten während der virtuellen Kommunikation.

Schlüssel-Features von Troop Messenger

Initiieren Sie vertrauliche, sich selbst zerstörende Einzelchats mit Kollegen mit 'Burnout'

Mit Troop Messenger's Forkout können Sie eine einzige Nachricht oder einen Anhang an viele Benutzer und Gruppen gleichzeitig senden

Nehmen Sie Ihre Arbeit in den Audio-Nachrichten von Troop Messenger auf und senden Sie sie in Gruppenchats oder 1:1-Chats

Einschränkungen von Troop Messenger

Intuitive und zeitaufwändige Workflows, da das Löschen oder Aktualisieren von Inhalten ein mehrstufiger Prozess ist

Preise für Troop Messenger

Premium: $2,5/Monat pro Benutzer

$2,5/Monat pro Benutzer Enterprise: 5 $/Monat pro Benutzer

5 $/Monat pro Benutzer Superior: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer On-Premise : benutzerdefinierte Preise

: benutzerdefinierte Preise Verteidigung/Politik/NGOs/Bildungssektor : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise TM Monitor: Gegen Aufpreis erhältlich.

Troop Messenger Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (70+ Bewertungen)

: 4.6/5 (70+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

7. Dropbox

über Dropbox Die Zusammenarbeit an Dokumenten ist der Eckpfeiler moderner Arbeitsplätze, an denen Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, Ideen freigeben und Projekte schneller zum Abschluss bringen - unabhängig davon, ob sie sich am selben Speicherort befinden oder geografisch verteilt sind.

Dropbox ist eine Plattform für die Zusammenarbeit an Dokumenten und Cloud-Speicher, die es Unternehmen ermöglicht, Dateien in der Cloud zu sichern, zu speichern, freizugeben und gemeinsam zu bearbeiten.

Dropbox-Schlüssel-Features

Speichern, Bearbeiten, Freigeben, Unterzeichnen, Aufzeichnen von Bildschirmen, Kommentieren und Nachverfolgen der Zusammenarbeit in einem einheitlichen Space

Verringern Sie Missverständnisse und stellen Sie sicher, dass jeder auf die neuesten Versionen mit verfolgbaren Links zugreifen kann

Verwenden Sie Dropbox Capture, um Feedback zu geben und zu erhalten und komplizierte Themen mit Hilfe von Bildschirmaufzeichnungen, Sprachaufnahmen und Screenshots in einen Kontext zu stellen

Dropbox Limits

Kein plattformübergreifendes Instant Messaging in Echtzeit

Dropbox stoppt die Synchronisierung, wenn das Speicherkontingent erschöpft ist

Dropbox-Preise

Professional: 16,58 $/Monat pro Benutzer

16,58 $/Monat pro Benutzer Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

15 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (23.000+ Bewertungen)

4.4/5 (23.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,000+ Bewertungen)

8. RingCentral MVP

über RingCentral RingCentral MVP ist ein Cloud-basierter Kommunikationsdienst, der Unternehmen jeder Größe dabei hilft, ihre Team-Kommunikationskanäle auf einer einzigen, zentralen Plattform zu konsolidieren und zu optimieren. Seine umfassende Feature-Suite umfasst Sprachanrufe, Videokonferenzen, Messaging und Faxen und hilft Teams, von überall aus verbunden und produktiv zu bleiben.

RingCentral MVP ist eine gute Wahl für Geschäfte, die ihre Kundendienstangebote und ihre interne Kommunikationssoftware auf dieselbe Oberfläche bringen wollen.

RingCentral MVP Schlüssel-Features

Vereinheitlichung der Kommunikation über mehrere Kanäle, einschließlich Geschäftsanrufe, SMS, Fax und Team-Messaging an einem einzigen Speicherort

Integrieren Sie mehrere Kommunikations- und Collaboration-Tools wie Projektmanagement, Videokonferenz-Tools und Instant-Messaging-Apps in eine einzige Cloud-Kommunikationsplattform

Treffen Sie fundierte Entscheidungen über die Kommunikationsinfrastruktur Ihres Teams und die Ressourcenzuweisung mit umfassenden visuellen Berichterstellungen

RingCentral MVP-Einschränkungen

Benutzer können die Begrüßungsnachricht für Telefonkonferenzen nicht benutzerdefiniert anpassen

Es gibt keine Möglichkeit, Servicepläne auf der Grundlage der Anforderungen verschiedener Teams, Mitarbeiter oder Speicherorte zu mischen und anzupassen

Preise für RingCentral MVP

Essentials: $22,99/Monat pro Benutzer

$22,99/Monat pro Benutzer Standard: $45,99/Monat pro Benutzer

$45,99/Monat pro Benutzer Premium: 53,99 $/Monat pro Benutzer

53,99 $/Monat pro Benutzer Ultimativ: 74,99 $/Monat pro Benutzer

RingCentral MVP-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (700+ Bewertungen)

3.9/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1000+ Bewertungen)

9. Basecamp

über Basecamp Basecamp ist eine Messaging-Plattform, die hochwertige Teamarbeit fördert. Die 1999 gegründete Plattform ist ein Vorreiter in der Teamkommunikation und wird von allen genutzt, einschließlich Solopreneuren, Freiberuflern, Agenturen und Unternehmen.

Die sechs wichtigsten Tools von Basecamp 3, mit denen Teams eine effektive Kommunikation fördern können, sind:

Campfire für schnelle, direkte Nachrichten

Message Board für asynchrone Diskussionen

To-dos für die Ansicht von Aufgaben

Automatische Check-ins für wiederholende Aufgaben

Dokumente und Dateien für die Speicherung und den Zugriff auf Dateien und Wissensmanagement

Mit diesen Tools haben Sie einen zentralen Speicherort, an dem Sie alle Informationen zu einem Projekt besprechen und speichern und Aufgaben ausführen können, unabhängig davon, ob Sie im Büro oder per Fernzugriff arbeiten.

Basecamp Schlüssel-Features

Halten Sie alle Beteiligten in Echtzeit auf dem Laufenden, mit speziellen Boards für jedes Projekt

Erstellen Sie übersichtliche Listen, weisen Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten zu, und verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit der "Tabelle" - einer einzigartigen Variante der Kanban-Tafeln

Organisieren, speichern und freigeben von Dateien, Bildern und Dokumenten für private und öffentliche Kanäle

Basecamp Beschränkungen

Wesentliche Features für das Projektmanagement, wie z.B. der Status von Aufgaben, fehlen

Kann die Komplexität und die umfassenden Roadmap- und Workflow-Systeme in mittelständischen Geschäften nicht bewältigen

Basecamp Preise

Gratis Testversion

Basecamp: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: $299/Monat pro Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5000+ Bewertungen)

4.1/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

10. Workvivo

über Workvivo Ohne eine interne Kommunikationsplattform für Mitarbeiter haben die Teams keine Sichtbarkeit auf andere Geschäfte und Initiativen. Die Kommunikation mit dem Team ist nur in monatlichen Meetings und per E-Mail möglich.

Mit der internen Mitarbeiterkommunikations-Software Workvivo können alle Beteiligten problemlos miteinander kommunizieren. Sie ermöglicht Teams die Zusammenarbeit, das Freigeben von Informationen und die Stärkung des Engagements im gesamten Geschäft und beseitigt Abhängigkeiten von E-Mails.

Workvivo Schlüssel-Features

Private Spaces für vordefinierte Mitglieder des Teams bieten dem Team eine sichere Möglichkeit, aus der Ferne zusammenzukommen

Markieren Sie relevante Personen, feiern Sie Erfolge und präsentieren Sie die Beiträge Ihrer Mitarbeiter über Workvivo TV

Binden Sie Ihre gesamte Belegschaft mit Chats und Push-Benachrichtigungen ein

Workvivo Limits

Benutzer können Benachrichtigungen nicht personalisieren, was zu irrelevanten Pop-ups und Informationsüberflutung führt

Bei der Wiedergabe von Videos in hoher Qualität in der mobilen App kommt es zu Störungen und Einfrieren

Workvivo Preise

Benutzerdefinierte Preise

Workvivo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (1000+ Bewertungen)

4.9/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Steigern Sie die Mitarbeiterzufriedenheit mit der richtigen Business-Kommunikationssoftware

Die Wahl einer Business-Kommunikationssoftware, die den Anforderungen Ihres Geschäfts entspricht, wird das Engagement, die Produktivität und die allgemeine Stimmung der Mitarbeiter steigern. Beginnen Sie damit, den Zustand Ihres Geschäfts und Ihrer Collaboration Tools zu analysieren.

Wenn Sie beispielsweise bereits ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp für die Kommunikation im Team und die Verwaltung von Aufgaben verwenden, verfügt es über zusätzliche Features wie ClickUp Chat, eine App für Sofortnachrichten. ClickUp Gehirn ist Ihr zweites Gehirn, das Ihnen hilft, Zusammenfassungen von Meetings zu verfassen, Unteraufgaben aus Notizen und Tagesordnungen zu extrahieren und Vorlagen für das einfache Freigeben von Wissen vorauszufüllen. ClickUp's Dashboards bieten eine Ansicht des Fortschritts des Teams aus der Vogelperspektive. Sie können dem Dashboard Widgets für Workflow-Updates, Änderungen des Projektstatus und Aufgabenzuweisungen hinzufügen. Unabhängig davon, ob Sie Collaboration-Tools für den internen Gebrauch oder für die Kommunikation mit dem Client verwenden, können Sie mit ClickUp gemeinsam nutzbare Links erstellen und Berechtigungen verwalten. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an um die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu optimieren.