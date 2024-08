10 Pumble-Alternativen für Chat & Team-Kommunikation im Jahr 2024

Die Arbeit mit einem Remote-Team bietet mehr Flexibilität und eine höhere Produktivität, aber der größte Nachteil ist die mangelnde Kommunikation. Er verringert die Effizienz und beeinträchtigt die Zusammenarbeit im Team und die Entscheidungsfindung. Um dieses Problem zu lösen, benötigen Sie ein benutzerfreundliches Tool für die Kommunikation im Team.

Viele Teams nutzen Pumble, eine kostenlose App für Instant Messaging für Remote-Teams, die die Kommunikation und Produktivität optimiert. Aber eines sollten Sie wissen: Pumble hat zwar viele wertvolle Features, aber auch ein paar Probleme.

Zum Beispiel kann das Such-Tool ein wenig inkonsistent sein, und einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche nicht nach ihrem Geschmack. Außerdem sind die Integrationsmöglichkeiten begrenzt, und Sie können Ihren Workspace nicht mit Ihrem Logo oder Ihren Farben benutzerdefinieren. Wenn Sie also Pumble verwenden oder es in Betracht ziehen für fernkommunikation im Team sollten Sie sich die 10 besten Pumble-Alternativen ansehen, die im Folgenden vorgestellt werden kommunikationsziele .

Worauf sollten Sie bei Pumble-Alternativen achten?

Bei der Suche nach Pumble Alternativen oder apps für die Kommunikation im Team für Ihr Unternehmen zu finden, sollten Sie einige Faktoren berücksichtigen:

Intuitive Benutzeroberfläche: Instant-Messaging-Apps sollten eine intuitive Benutzeroberfläche für eine reibungslose Benutzererfahrung und interne Instant-Chat-Funktionen haben

Instant-Messaging-Apps sollten eine intuitive Benutzeroberfläche für eine reibungslose Benutzererfahrung und interne Instant-Chat-Funktionen haben Reaktionsschnelligkeit: Ihre Online-Kommunikationsplattform sollte sofortige Anruf- und Nachrichtenwarnungen liefern

Ihre Online-Kommunikationsplattform sollte sofortige Anruf- und Nachrichtenwarnungen liefern Kundensupport: Unzureichender Kundensupport kann beim Wechsel zwischen Kommunikationsplattformen ein erheblicher Nachteil sein

Unzureichender Kundensupport kann beim Wechsel zwischen Kommunikationsplattformen ein erheblicher Nachteil sein Anpassung: Sie sollten das Kommunikations-Tool auch benutzerdefinieren können, indem Sie das Team-Logo hinzufügen oder das Farbdesign ändern

Sie sollten das Kommunikations-Tool auch benutzerdefinieren können, indem Sie das Team-Logo hinzufügen oder das Farbdesign ändern Integrationen: Prüfen Sie, welche Apps Sie in die App für Teamkommunikation integrieren können, um Ihre Arbeitsabläufe besser zu verwalten

Prüfen Sie, welche Apps Sie in die App für Teamkommunikation integrieren können, um Ihre Arbeitsabläufe besser zu verwalten Benutzerdefinierte Preispläne: Sie sollten in Erwägung ziehen, für ein Kommunikationstool mit benutzerdefinierten Plänen und Skalierbarkeitsoptionen entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zu bezahlen

Die 10 besten Pumble-Alternativen für das Jahr 2024

1. ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One App für Teams zur Steigerung der Produktivität. Sie können es als App für Sofortnachrichten, als Tool für die Zusammenarbeit und als projektmanagement-Software . Mit der ClickUp Chat Ansicht mit ClickUp Chat View können Sie innerhalb weniger Sekunden @Mentions erwähnen, Updates austauschen, Projekte diskutieren und Dateien austauschen, um sofort und live zusammenzuarbeiten.

verwalten Sie die gesamte Projektkommunikation und Ressourcen an einem Ort für eine nahtlose Zusammenarbeit mit ClickUp Chat View

Die Kommunikation kann zu einer Herausforderung werden, wenn viele Einzelpersonen beteiligt sind, insbesondere wenn einige Mitglieder des Teams aus der Ferne arbeiten. Die Einrichtung eines Prozesses, der sicherstellt, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, ist unerlässlich.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Team-Kommunikations- und Meeting-Matrix, um klare Kommunikationsrichtlinien aufzustellen und die Effizienz des Teams zu verbessern

Sie können verwenden ClickUp's Vorlage für Team Kommunikation und Meeting Matrix um interne Kommunikationspläne und -richtlinien zu erstellen. Sie hilft Ihnen, Unterhaltungen und Aktivitäten im Team zu organisieren, Kommunikationslücken zu erkennen und die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Die Kombination aus internem Chat, Aufgabenmanagement, Dateifreigabe und Tools für die Zusammenarbeit macht ClickUp zu einer idealen Plattform für die Koordinierung von Aufgaben, das Freigeben von Ideen oder das Brainstorming von kreativen Lösungen. Darüber hinaus ist die Plattform mit über 1000 Anwendungen integriert, darunter Kommunikationstools wie Slack, Zoom usw., sodass Sie bequem von einem einzigen Bildschirm aus arbeiten können.

ClickUp beste Features

Über Instant Messaging hinaus bietet ClickUp alle Features, um die Teamarbeit zu optimieren und die Produktivität zu steigern tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz .

@Erwähnungen in Aufgaben: Erwähnen Sie Teamkollegen direkt in Aufgaben mit @mentions inClickUp Chat Ansicht um relevante Mitglieder des Teams zu benachrichtigen und sicherzustellen, dass jeder über aufgabenbezogene Diskussionen und Aktualisierungen informiert bleibt

Erwähnen Sie Teamkollegen direkt in Aufgaben mit @mentions inClickUp Chat Ansicht um relevante Mitglieder des Teams zu benachrichtigen und sicherzustellen, dass jeder über aufgabenbezogene Diskussionen und Aktualisierungen informiert bleibt Whiteboard: Verwenden SieClickUp Whiteboard als virtuelle Leinwand für das Brainstorming, die Visualisierung von Ideen und die Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie können das Whiteboard auch verwenden, umkommunikationspläne für Projekte erstellen, Zeitleisten für Projekte mit Ihrem Team besprechen, Diagramme zeichnen und Ideen freigeben

Verwenden SieClickUp Whiteboard als virtuelle Leinwand für das Brainstorming, die Visualisierung von Ideen und die Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie können das Whiteboard auch verwenden, umkommunikationspläne für Projekte erstellen, Zeitleisten für Projekte mit Ihrem Team besprechen, Diagramme zeichnen und Ideen freigeben Dokumente: Sie können Dokumente direkt auf der Plattform erstellen, bearbeiten und gemeinsam bearbeiten, indem SieClickUp Dokumente. Mit umfangreichen Formatierungsoptionen, Bearbeitung in Echtzeit und Nachverfolgung des Versionsverlaufs macht ClickUp Docs externe tools überflüssig

mit der Aktivitätsansicht von ClickUp können Sie den Fortschritt von Projekten, Kommentaren und Status-Änderungen überwachen und alle Arbeiten an diesem Ort sehen

Aktivitätsansicht: Nachverfolgung von Team-Aktivitäten mitClickUp's Aktivitätsansichtist ein zentraler Hub für die Nachverfolgung von Teamaktivitäten und Fortschritten bei Aufgaben, Projekten und Unterhaltungen. Sie können Aktualisierungen, Kommentare und Änderungen, die von Mitgliedern des Teams vorgenommen wurden, schnell sehen, was für Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des Teams sorgt

Nachverfolgung von Team-Aktivitäten mitClickUp's Aktivitätsansichtist ein zentraler Hub für die Nachverfolgung von Teamaktivitäten und Fortschritten bei Aufgaben, Projekten und Unterhaltungen. Sie können Aktualisierungen, Kommentare und Änderungen, die von Mitgliedern des Teams vorgenommen wurden, schnell sehen, was für Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des Teams sorgt Aufgabenmanagement: Organisieren Sie Aufgaben, setzen Sie Prioritäten, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie den Fortschritt effizient. Mit benutzerdefinierten Ansichten für Aufgaben, erweiterten Filteroptionen und Automatisierungsfunktionen können Sie Ihre Arbeitsabläufe effektiv verwalten und Ihre Projekte im Griff behalten

ClickUp Limitierungen

Aufgrund der zahlreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungen kann es für Benutzer, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, überwältigend sein

Die Software verfügt nicht über ein natives Feature für Videokonferenzen in virtuellen Meetings (obwohl Sie Bildschirme aufzeichnen können). Sie können jedoch kostenlose Plattformen für Videogespräche wie Zoom integrieren

ClickUp Preise

ClickUp bietet vier Pläne an, die für jedes Team geeignet sind:

Free: Forever

Forever Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

7 $/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Microsoft Teams

/via *[_Microsoft Teams](https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-teams/group-chat-software)* Auf der Suche nach Pumble-Alternativen können Sie auch Microsoft Teams in Betracht ziehen. Dabei handelt es sich um eine zentrale Plattform, auf der Sie mit Ihren Kollegen in Echtzeit chatten, telefonieren und zusammenarbeiten können, was die Produktivität des Teams verbessert.

Sie können Audio- und Videoanrufe tätigen, virtuelle Meetings abhalten und gemeinsam an Dokumenten und Projekten arbeiten. Mit seinen zahlreichen unternehmensspezifischen Features und Integrationen ist Microsoft Teams zu einer bevorzugten Wahl für größere Unternehmen geworden.

Microsoft Teams beste Features

Einfacher Zugriff auf den Chat-Verlauf von Teams, um vergangene Diskussionen durchzugehen

5 GB Speicher im kostenlosen Plan, wobei zahlende Benutzer die Möglichkeit haben, zwischen 10 GB und 1 TB Speicher zu nutzen.

Erleben Sie eine Fülle von unternehmensspezifischen Features wie 1 TB Cloud-Speicher und zusätzliche Apps wie Buchungen, Planer und Microsoft Formulare

Benutzerdefinierte Themen zur Personalisierung Ihres Workspace nach Ihren Wünschen

Microsoft Teams Limits

Sie können nur mit der kostenlosen Version einen Video-Chat von bis zu 30 Minuten Dauer führen

Der günstigste Plan erlaubt nur 300 Benutzereinladungen zu einem Workspace, was für größere Teams oder Organisationen Einschränkungen mit sich bringt

Einige Benutzer empfinden die Registrierung und die Benutzeroberfläche als kompliziert

Viele der unternehmensfreundlichen Features sind für kleinere Teams und Startups irrelevant

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: $4 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

$4 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Basic: $6 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

$6 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (14.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (14.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

3. Google Chat

via Google Chat Google Chat ist eine weitere gute App für Team-Nachrichten und eine der beliebtesten Pumble-Alternativen. Sie können Ihre Teammitglieder bei wichtigen Nachrichten oder Aufgaben taggen und relevante Nachrichten mit einem Stern markieren, um später darauf verweisen zu können. Die App bietet reichhaltige Textformatierungen und ermöglicht benutzerdefinierte Emojis und GIFs für eine personalisierte Kommunikation.

Sie können auch separate Spaces in Google Chat erstellen, um Projekt-Updates zu besprechen oder zusammenzuarbeiten. Außerdem können Sie andere Google Workspace tools wie Gmail, Drive, Kalender und Meet, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu optimieren. Darüber hinaus bietet Google Chat Funktionen zum Freigeben von Dateien, so dass Sie Dokumente, Tabellen und Präsentationen problemlos mit Kollegen teilen können.

Google Chat beste Features

Integrieren Sie andere Apps zur Produktivität wie Asana, Workday und Jira

Erstellen Sie spezielle Diskussions-Spaces für bestimmte Teams und Projekte

Nahtloses Freigeben von Dateien mit einer Größe von bis zu 200 MB im Google Chat

Passen Sie Ihre Einstellungen für Benachrichtigungen an, um über neue Nachrichten, Erwähnungen oder Updates informiert zu werden, damit Sie keine wichtigen Mitteilungen verpassen, auch wenn Sie die Plattform nicht aktiv nutzen

Google Chat Limitierungen

Google Chat-Nachrichten haben ein Limit von 4096 Zeichen

Sie können keine externen Partner zu Projektdiskussionen hinzufügen

Google Chat Preise

Google Chat ist kostenlos für die individuelle Nutzung unter chat.google.com und ist Teil Ihres Workspace Abonnements für die professionelle Nutzung. Google Workspace Pläne sind:

Business Starter: $7,20 USD pro Benutzer pro Monat (1 Jahr gebunden)

$7,20 USD pro Benutzer pro Monat (1 Jahr gebunden) Business Standard: $14,40 USD pro Benutzer und Monat (1 Jahr gebunden)

$14,40 USD pro Benutzer und Monat (1 Jahr gebunden) Business Plus: 21,60 USD pro Benutzer und Monat (1 Jahr gebunden)

Google Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42.000 + Bewertungen) (Google Workspace)

4.6/5 (42.000 + Bewertungen) (Google Workspace) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

4. Skype

via Skype Eine weitere Alternative in unserer Liste der Pumble-Alternativen ist Skype, eine beliebte Online-Kommunikationsplattform. Sie können es für Sprach- und Videoanrufe im Team, zum Versenden von Sofortnachrichten und zum Freigeben von Dateien verwenden. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der plattformübergreifenden Kompatibilität können Sie mit Skype nahtlos über verschiedene Geräte hinweg kommunizieren. Es unterstützt auch das Freigeben von Bildschirmen für die Zusammenarbeit in Echtzeit, die Aufzeichnung von Anrufen und Live-Untertitel, um Schlüsselpunkte und Elemente zu notieren.

Skype beste Features

Kostenlose Team-Chats und Einzel-Videoanrufe mit hoher Audio- und Videoqualität

Echtzeit-Übersetzung für Sprach- und Textkommunikation

Nutzen Sie das gemeinsame Freigeben von Bildschirmen für nahtlose Präsentationen und Zusammenarbeit

Nutzen Sie Features wie das Freigeben von Fotos und Videos, Live-Untertitel, Zeichentools und Frage- und Antwortfunktionen für den Austausch von Nachrichten

Skype-Einschränkungen

Zu Gruppenanrufen können nur 250 Teilnehmer hinzugefügt werden

Es kann zu Störungen kommen, mit schlechter Audioqualität, unterbrochenen Anrufen und häufigem Einfrieren des Bildschirms

Skype-Preise

Free : Für immer

: Für immer Geschäfte: Abonnements ab $3 pro Monat und Benutzer

Skype-Bewertungen und -Kritiken

G2: 4.3/5 (23.000+ Bewertungen)

4.3/5 (23.000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (443 Bewertungen)

5. Mattermost

via {\an8}Die meisten_ Mattermost ist eine quelloffene, selbst gehostete Messaging-Plattform für die sichere Zusammenarbeit im Team. Sie können es für Team-Messaging, das Freigeben von Dateien sowie für Sprach- und Videoanrufe verwenden. Sie bietet eine anpassbare und skalierbare Kommunikationslösung.

Die ähnliche Schnittstelle macht es zu einer der beliebtesten Pumble-Alternativen. Sie können persönliche Chats und Gruppendiskussionen führen, Slash-Befehle verwenden, benutzerdefinierte Emojis und GIFs senden und Ihren Bildschirm für die Zusammenarbeit in Echtzeit freigeben.

Mattermost beste Features

Erstellen Sie kollaborative und automatisierte Workflows und Business-Prozesse mit freigegebenen Checklisten

Sichere Verbindung mit externen Anbietern, Partnern und anderen Projektbeteiligten über Mattermost

Benutzeroberfläche ähnlich wie bei Slack und Discord

Mattermost-Einschränkungen

Es ist eher für operative und technische Teams geeignet

Limitierte App- und Plugin-Optionen

Preise für Mattermost

Free

Professional: $10 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$10 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Mattermost Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (328 Bewertungen)

4.3/5 (328 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (151 Bewertungen)

6. Truppen-Bote

via TroopMesse*nger* Troop Messenger ist eine leistungsstarke Kommunikationssoftware für Business-Teams und eine der effizientesten Pumble-Alternativen, die darauf abzielt, die Teamarbeit und Effizienz zu verbessern. Sie können Troop Messenger für persönliche Unterhaltungen mit Teammitgliedern verwenden, Nachrichten an sich selbst senden, Sprachnotizen im Gruppenchat freigeben und Massennachrichten versenden.

Sie können auch ein privates Chat-Fenster für vertrauliche Unterhaltungen einrichten. Sie können Nachrichten abrufen, Erinnerungen für spätere Antworten einstellen und Bildschirme aufzeichnen. Außerdem können Sie Gruppenchats für Projektdiskussionen initiieren, Haftnotizen hinzufügen und Nachrichten automatisch löschen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die anpassbaren Features von Troop Messenger sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Teams zugeschnitten und machen das Programm zu einer beliebten Wahl für Unternehmen, die eine effiziente Teamarbeit fördern.

Troop Messenger beste Features

Gewährleisten Sie die Sicherheit von Unterhaltungen über die Arbeit mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Führen Sie private Unterhaltungen in einem Inkognito-Chat-Modus mit dem Burnout Window Feature

Senden Sie Audionachrichten, ähnlich wie bei normalen Telefonnachrichten

Einschränkungen des Troop Messenger

Es gibt keine Möglichkeit, Meetings aufzuzeichnen

Integrationen sind limitiert

Preise für Troop Messenger

Premium: $2,5 pro Benutzer/Monat

$2,5 pro Benutzer/Monat Enterprise: 5 US-Dollar pro Monat

5 US-Dollar pro Monat Superior: $9 pro Benutzer/Monat

$9 pro Benutzer/Monat On-premise: Benutzerdefinierte Preise

Troop Messenger Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (71 Bewertungen)

4.6/5 (71 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15 Bewertungen)

7. SnapComms

via SnapComms SnapComms ist eine umfassende Online-Kommunikationsplattform zur benutzerdefinierten Gestaltung von kommunikationsstrategien wie interne, HR-, IT- und Notfallkommunikation.

Sie können Nachrichten von Grund auf neu entwerfen oder Vorlagen für die Kommunikation verwenden. Mit seinem Digital Signage Feature können Sie große Bildschirme in Message Boards umwandeln. Außerdem bietet es weitere Features wie Desktop-Warnungen, Bildschirmschoner, Laufschriften, Quiz und Umfragen.

SnapComms beste Features

Betrieb über mehrere Geräte für nahtlose Zugänglichkeit

Einbinden indiagonale Kommunikation zwischen verschiedenen Teams für eine verbesserte Zusammenarbeit

Nutzen Sie Performance Dashboards und detaillierte Berichterstellungstools zur Nachverfolgung der Effektivität Ihrer Kommunikationsstrategien

Grenzen von SnapComms

Die Plattform wird automatisch aktualisiert, was die Nachverfolgung von Änderungen an den Features erschwert

Die mobile Schnittstelle ist nicht die beste

Preise für SnapComms

Informieren: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Engage: Benutzerdefinierte Preise

SnapComms Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60 Bewertungen)

4.7/5 (60 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (Nicht genug Bewertungen)

8. Discord

via Di*scord* Discord ist eine vielseitige Kommunikationsplattform, die für ihre lebendige Community und ihre funktionsreiche Funktionalität bekannt ist. Sie bietet Text-, Sprach- und Video-Chat-Funktionen und eignet sich damit sowohl für zwanglose Unterhaltungen als auch für organisierte Gruppendiskussionen.

Sie können die anpassbaren Server und Channels nutzen, um eigene Spaces für verschiedene Themen und Zinsen zu erstellen. Die Integration mit Spieleplattformen und der umfassende Support für Bots erhöhen die Attraktivität der Plattform und machen sie zur ersten Anlaufstelle für Spieler, Gemeinschaften und kleine Geschäfte, um sich zu verbinden, zusammenzuarbeiten und Kontakte zu knüpfen.

Discord beste Features

Heben Sie sich mit dem "Invite-Only"-Feature von Discord ab, mit dem Sie private Gruppen mit limitiertem Zugang durch Einladungslinks von Team-Administratoren erstellen können

Organisieren Sie Ihre Kommunikation effektiv, indem Sie in Discord themenbasierte Kanäle für verschiedene Themen erstellen

Führen Sie öffentliche Sprachanrufe durch und fördern Sie die spontane Zusammenarbeit mit den Discord-Sprachkanälen, die die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams in Echtzeit erleichtern

Discord Limits

Discord eignet sich eher für den Aufbau von Social Media Communities als für die Kommunikation im Team

Der Zugriff auf den Nachrichtenverlauf kann schwierig sein

Discord Preise

Free

Nitro Basic: $2,99 pro Monat

$2,99 pro Monat Nitro Classic : $4.99 pro Monat

: $4.99 pro Monat Server Boosting: $4,99 pro Monat

$4,99 pro Monat Nitro: $9,99 pro Monat

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Kapitelra: 4.7/5 (240 Bewertungen)

9. Chanty

/via_ {\an8}Das ist eine gute Idee Chanty ist eine benutzerfreundliche Plattform für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team, die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Produktivität steigert. Mit Chanty können Sie Sofortnachrichten und Dateien versenden, Aufgaben aus jeder Nachricht heraus zuweisen, neue Aufgaben erstellen und Prioritäten für Aufgaben festlegen, damit Ihre Teammitglieder auf der gleichen Seite sind.

Sie können auch verschiedene Kanäle für bestimmte Aufgaben einrichten und Workflows zu deren Erledigung entwerfen. Außerdem unterstützt Chanty das Freigeben von Bildschirmen in Echtzeit für eine bessere Zusammenarbeit. Mit Chanty können Sie das Durcheinander bei E-Mails reduzieren und eine produktivere Arbeitsumgebung schaffen.

Chanty beste Features

Einfache Suche nach Teammitgliedern für den Zugriff auf den Nachrichtenverlauf

Wichtige Nachrichten anheften und projektbezogene Unterhaltungen einfach umbenennen

Nahtloses Freigeben von Inhalten in sozialen Medien

Optimierung des Workflows durch die Ansicht des Kanban Boards

Effizientes Organisieren, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben innerhalb der Plattform mit den in Chanty integrierten Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Chanty Beschränkungen

Kundensupport kann langsam sein

Limitierte App-Integrationen

Chanty Preise

Free

Geschäft: $3 pro Benutzer pro Monat

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (41 Bewertungen)

4.5/5 (41 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (34 Bewertungen)

10. Slack

via Sla*ck* Slack ist ein weiteres beliebtes Tool für die Kommunikation im Team und die Verwaltung der Arbeit für Unternehmen jeder Größe. Es bietet intelligente Messaging- und File-Sharing-Tools und unterstützt Integrationen mit verschiedenen Apps zur Produktivität.

Sie können die anpassbaren Kanäle und Threads von Slack nutzen, um Diskussionen im Team zu organisieren. Außerdem können Sie ganz einfach mit Anbietern oder Agenturen kommunizieren, indem Sie sie mit Slack Connect zu bestimmten Diskussionen einladen.

Slack beste Features

Organisieren Sie Unterhaltungen für bestimmte Projekte oder Abteilungen mithilfe von Channels in Slack, die als dedizierte Spaces dienen

Nutzen Sie das Feature "Huddle" von Slack innerhalb der Kanäle, um über Audio- oder Videoanrufe zu kommunizieren und Bildschirme freizugeben

Reibungslose Verbindung mit verschiedenen Tools und Software durch umfangreiche App-Integrationen, die Plattformen wie Google Drive, Zoom, Loom, Google Kalender, Microsoft Teams und mehr unterstützen

Slack Limits

Im Rahmen des kostenlosen Plans werden Nachrichten, Dateien und Unterhaltungen, die älter als 90 Tage sind, automatisch ausgeblendet

Slack Preise

Free

Pro: 8,75 $ pro Benutzer pro Monat

8,75 $ pro Benutzer pro Monat Business+: $15 pro Benutzer pro Monat

$15 pro Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack KI ist zu einem benutzerdefinierten Preis zusätzlich zu jedem Plan verfügbar

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (32,000+ Bewertungen)

4.5/5 (32,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

