Die 10 besten Google Chat-Alternativen zur Verbesserung der Teamkommunikation

Das Mantra "Kommunikation ist das A und O" haben Sie wahrscheinlich schon eine Million Mal gehört, aber mit der Zunahme von Remote-Arbeitsplätzen hat dieser Satz noch mehr an Bedeutung gewonnen. ☎️

Remote-Teams sind in hohem Maße auf reibungslose Kommunikation angewiesen, um die räumliche Trennung zu überbrücken und Teamarbeit zu ermöglichen. Zum Glück gibt es Online apps für die Zusammenarbeit und business-Messaging-Tools haben es den Teams ermöglicht, unabhängig von ihrem Standort und ihrer Zeitzone in Verbindung zu bleiben und wichtige Aktualisierungen zu verfolgen.

Seit der Ablösung von Hangouts im Jahr 2020 hat sich Google Chat als effektive kommunikationsmittel -besonders für Google Workspace-Nutzer, da es sich nahtlos in die Workspace-Apps integrieren lässt.

Obwohl Google Chat eine sichere und einfache Möglichkeit für die Zusammenarbeit und den Austausch von Dateien innerhalb des Google-Ökosystems bietet, ist es sicherlich nicht die beste Option auf dem Markt. Es ist bestenfalls ein anständiges Tool; andere Tools funktionieren genauso gut oder sogar besser.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 der Google Chat-Alternativen vor. Dabei gehen wir auf die wichtigsten Funktionen ein und weisen auf einige Mängel hin, um Ihnen die Auswahl Ihres nächsten Tools für die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern.

Was ist Google Chat?

Über: Google Chat Der von vielen Google Workspace-Nutzern geschätzte Google Chat ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihrem Team hilft, effektiv zusammenzuarbeiten und den Überblick über gemeinsame Aufgaben zu behalten.

Die Kommunikation erfolgt über einzelne Nachrichten oder Kanäle wie Spaces und Gruppengespräche.

Insgesamt ist die Benutzeroberfläche einfach und intuitiv, so dass sie leicht zu navigieren und zu verwenden ist. In Spaces wird die Kommunikation in Threads organisiert, so dass die Benutzer leicht folgen und auf bestimmte Nachrichten antworten können.

Google Chat zeichnet sich dadurch aus, dass es sich nahtlos in das bestehende Netzwerk von Google-Apps integrieren lässt. Sie können virtuelle Meetings auf Meet veranstalten, Drive-Dateien problemlos freigeben oder Aufgaben und Ereignisse direkt in den Google-Kalender eintragen.

Darüber hinaus verfügt es über eine ziemlich optimierte Suchfunktion. Ganz gleich, ob Sie Ihren Chatverlauf nach wichtigen Informationen durchforsten oder in einem Meer von Text nach Dokumenten suchen, mit Hilfe von Filtern können Sie sich diese direkt anzeigen lassen!

In letzter Zeit hat Google KI-Funktionen in seine Anwendungen implementiert, und Chat ist da keine Ausnahme. Sie können die unterstützenden Funktionen von Duet AI nutzen, um auf dem Laufenden zu bleiben und nützliche Erkenntnisse aus Gesprächen in Ihrem Chat-Arbeitsbereich zu gewinnen. 🤖

Wie Sie die beste Google Hangouts-Alternative auswählen

In Anbetracht der Tatsache, dass Google Chat nur eine begrenzte Anzahl von Integrationen mit Drittanbietern bietet und aufgrund seines allzu simplen Designs einige fortschrittliche Funktionen vermissen lässt, lässt es viel zu wünschen übrig. Daher sollten Sie sich vielleicht nach umfassenderen Tools für die Teamkommunikation umsehen.

Hier sind einige wichtige Eigenschaften, die Sie bei der Suche nach einer Alternative zu Google Chat berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Es sollte für jedes Mitglied Ihres Teams leicht zugänglich sein und über intuitive und leicht zu navigierende Funktionen verfügen Sicherheit: Das Tool sollte die Sicherheit in den Vordergrund stellen und vor Datenverstößen schützen Integrationen: Das alternative Tool sollte über eine breite Palette von Integrationen verfügen, die den Arbeitsablauf und die Produktivität Ihres Teams verbessern Automatisierungen: Es sollte Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Arbeitsabläufe zu erstellen, die Aufgaben rationalisieren und Zeit sparen Anpassung: Anpassbare Funktionen zur Anpassung an die spezifischen Kommunikationsbedürfnisse des Teams

10 beste Google Hangouts-Alternativen, die Sie 2024 ausprobieren sollten

Behalten Sie die oben genannten Faktoren im Hinterkopf und lassen Sie uns in die Top 10 Google Chat-Alternativen eintauchen, die Sie verwenden können, um die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team zu verbessern.

Die Chat-Ansicht speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, um jede Unterhaltung schnell zu finden

ClickUp ist ein Top-Produktivitäts- und teamzusammenarbeit plattform, die eine breite Palette von Funktionen für Projektmanagement und Teamkommunikation bietet. Sie bietet eine nahtlose Möglichkeit, gemeinsame Aufgaben zu visualisieren und sie effektiv bis zum Abschluss zu verwalten. Die Chat-Ansicht von ClickUp ist der zentrale Kommunikationskanal der Plattform. Hier können Sie Unterhaltungen beginnen, Dateien und Ressourcen freigeben und Kommentare zuweisen. Mit der Option Erwähnung markieren Sie bestimmte Teammitglieder in Unterhaltungen und stellen Sie so sicher, dass diese über Aktualisierungen und Änderungen informiert sind.

Benötigen Sie eine einfache Möglichkeit, Ihren Teammitgliedern genau zu zeigen, worüber Sie sprechen? ClickUp-Clip ist der richtige Weg. Es handelt sich dabei um die Bildschirmaufzeichnungsfunktion der Plattform, mit der Sie Ihren Arbeitsbereich aufzeichnen und mit Ihren Teammitgliedern teilen können, damit diese mitverfolgen und Probleme einfach beheben können. Kommentare in ClickUp sind eine der effektivsten Möglichkeiten, um in Echtzeit zu kommunizieren und Feedback zur geleisteten Arbeit zu geben. Weisen Sie den Teammitgliedern Kommentare zu, anstatt neue Aufgaben zu erstellen. Auf diese Weise können Sie die Kommunikationszeit verkürzen und kleinere Aktionspunkte innerhalb größerer Aufgaben erstellen. 📝

Einfaches Formatieren und gemeinsames Arbeiten an Docs im Team ohne Überschneidungen in ClickUp ClickUp Docs ist ein weiteres effektives Tool für die Zusammenarbeit, ideal für die Erstellung, Bearbeitung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten mit Ihrem Team. Ob beim Brainstorming für ein Projekt oder beim Erstellen von Besprechungsnotizen - mit dieser Funktion können Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten, um zeit zu sparen und vermeiden unnötiges Hin und Her. 📃

Sie können die ClickUp AI direkt in Docs, um Aufgabenaktualisierungen und Besprechungsnotizen zusammenzufassen, Aktionspunkte zu erstellen und Ihre Inhalte zu bearbeiten.

ClickUp beste Eigenschaften

Zentraler Kommunikationskanal zum Starten von Unterhaltungen, Freigeben von Dateien und Zuweisen von Kommentaren als Aufgaben

Kommentarfunktion für asynchrone Zusammenarbeit

Option zur Bildschirmaufzeichnung, um Ihren Arbeitsbereich mit dem Team zu teilen

Hochgradig anpassbarer Arbeitsbereich mit Funktionen wieBenutzerdefinierte Felder, Aufgabenstatus und Workflow-Management

Kollaboratives, KI-gestütztes Dokumenten-Hub zum Austausch und Brainstorming von Ideen in Echtzeit

Über 1.000 Integrationen mit beliebten Arbeitsanwendungen

Sichere Plattform

ClickUp Einschränkungen

Die Navigation durch die vielen Funktionen der Plattform kann etwas verwirrend sein

Die mobile App hat nicht so viele Funktionen wie die Webversion

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise ClickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5 pro Arbeitsbereich

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Slack

Über: Slack Slack ist eine großartige Google Chat-Alternative die Messaging- und Dateifreigabefunktionen bietet, um Teams bei der Zusammenarbeit zu unterstützen. Neben den regulären Kommunikationsoptionen bietet das Tool auch erweiterte Funktionen wie Video- und Audioanrufe und gemeinschaftliche Leinwände.

Kanäle sind die zentralen Bereiche für Teamgespräche mit Diskussionssträngen für bestimmte Nachrichten. In der Zwischenzeit werden einzelne Nachrichten in direkten Chats organisiert. 📩

Mit der Option Huddles von Slack können Sie ganz einfach mit Ihren Teamkollegen telefonieren, ohne eine Konferenz zu planen. Mit der Möglichkeit, Bildschirme, Emoji-Reaktionen, Dateien, Links und Dokumente auszutauschen, bieten Huddles eine großartige Möglichkeit, mit Ihrem Team in Verbindung zu bleiben.

Slack bietet auch erweiterte Suchfilter - verwenden Sie diese, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen und bestimmte Nachrichten oder Dateien mühelos zu finden! 💨

Alles im Griff, Slack ermöglicht Ihnen die Integration von mit verschiedenen Tools und Diensten integrieren, um Ihre Arbeit zu zentralisieren und das lästige Wechseln zwischen Apps zu minimieren.

Slack beste Eigenschaften

Organisiertes Messaging und Chats mit Suchfiltern

Große Auswahl an Integrationen

Videozusammenarbeit in Echtzeit durch Huddles

Benachrichtigungseinstellungen für bestimmte Kanäle und Schlüsselwörter

Benutzerdefinierte Arbeitsbereichsthemen und Emojis

Slack-Einschränkungen

Eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Das Benachrichtigungsmanagementsystem ist nicht intuitiv

Slack-Preise

Kostenlos

Pro: $7.25/Monat pro Benutzer

$7.25/Monat pro Benutzer Business+ : $12.50/Monat pro Benutzer

: $12.50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30,000+ Bewertungen)

4.5/5 (30,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20,000+ Bewertungen)

3. Diskurs

Über: Diskord Discord ist eine einheitliche Kommunikationsplattform, die es Benutzern ermöglicht, über Text-, Sprach- und Audiokanäle zu chatten. Ursprünglich für Gamer entwickelt, hat es sich in verschiedenen Online-Communities durchgesetzt. 🕹️

Benutzer können private oder öffentliche Server erstellen und ihnen beitreten, die um verschiedene Interessen und Themengruppen herum aufgebaut sind, um sich mit Teammitgliedern zu verbinden. Es bietet auch Funktionen wie Bildschirm- und Dateifreigabe.

Discord verfügt über eine breite Palette von Integrationen, die seine Funktionalität erweitern. Sie können es mit Bots verbinden, um Aufgaben und Arbeitsabläufe zu automatisieren, oder es mit Spieleplattformen und beliebten Streaming-Diensten wie YouTube und Twitch verknüpfen.

Da Discord jedoch weder für die Unternehmenskommunikation konzipiert noch vollständig optimiert ist, sind einige Discord-Alternativen könnte für diesen Zweck besser geeignet sein.

Discord beste Eigenschaften

Kommunikation in Echtzeit über Sprach- und Videoanrufe

Bildschirm- und Dateifreigabe

Anpassbare Benachrichtigungen

Unterstützung für Bot-Automatisierung

Integration mit Anwendungen für soziale Medien

Discord-Einschränkungen

Nicht optimiert für Geschäfts-/Teamkommunikation

Datenschutz- und Sicherheitsbedenken

Preise für Discord

Kostenlos

Nitro basic : $2.99/Monat

: $2.99/Monat Nitro: $9.99/Monat

Discord Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) TrustRadius: 8.7/10 (150+ Bewertungen)

4. Telegramm

Über: Telegramm Telegram ist eine cloudbasierte Messaging-Plattform, die sich ideal für diskrete persönliche Gespräche und groß angelegte Gemeinschaftssendungen eignet.

Es ermöglicht Teams, Texte, Videos und Dateien zu versenden sowie Gruppen und Kanäle für die Kommunikation in größerem Umfang zu erstellen. Mit Telegram können Sie auch in Echtzeit über Videoanrufe zusammenarbeiten.

Über Kanäle können Sie mit Telegram mit einem größeren Publikum kommunizieren. Sie können eine große Fangemeinde unterhalten (unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Abonnenten), Dateien austauschen, Umfragen und Live-Streams veranstalten und vieles mehr!

Die Sicherheitsverbesserungen und -funktionen von Telegram verdienen eine besondere Erwähnung. Mit der Geheimchat-Funktion können Sie zum Beispiel private Unterhaltungen führen, die nur innerhalb des Chats zugänglich sind. Da die Nutzer sie nicht weiterleiten oder Screenshots machen können, sind sie vor Dritten sicher. 🔐

Telegram beste Funktionen

Sicherheitsverbesserungen und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Unterstützung für die gemeinsame Nutzung großer Dateien

Große Gruppenchats mit bis zu 20.000 Mitgliedern

Chat-Organisation in Ordnern

Synchronisierung über mobile und Desktop-Plattformen

Telegram-Einschränkungen

Begrenzte Möglichkeiten für Videokonferenzen

Begrenzte App-Integrationen

Preise für Telegram

Kostenlos

Premium: $4.99/Monat pro Benutzer

Telegram Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) TrustRadius: 9.2/10 (70+ Bewertungen)

5. Microsoft Teams

Über: Microsoft Teams Microsoft Teams ist eine hervorragende aufgabenverwaltung und Kollaborationslösung, die, wie der Name schon sagt, für Teams entwickelt wurde. Mit umfangreichen online-Meeting-Tools können Sie effektiv zusammenarbeiten, Dateien gemeinsam nutzen und in Echtzeit über Teams und Kanäle kommunizieren.

Die Plattform lässt sich nahtlos mit anderen Tools aus dem Microsoft 365-Ökosystem integrieren, sodass Sie direkt über die Teams-Oberfläche Besprechungen planen und gemeinsam an Dokumenten arbeiten können.

Eine der größten Stärken des Tools sind seine hochwertigen Webkonferenzfunktionen. Mit bis zu 300 Teilnehmern können die Mitglieder über Web oder Audio teilnehmen, Anrufe aufzeichnen und Live-Übertragungen einrichten. Außerdem gibt es zusätzliche Funktionen für die Zusammenarbeit wie virtuelle Hintergründe, Bildschirmfreigabe, Chats und Untertitel.

In der Zwischenzeit bieten die Whiteboards von Microsoft Teams eine effektive Möglichkeit für Teams zum Brainstorming und zur Visualisierung von Informationen. Die Mitglieder können auf dieser virtuellen Leinwand schreiben, zeichnen, Skizzen und Diagramme anfertigen. Und das Beste daran? Die Änderungen werden automatisch synchronisiert, so dass Sie sie sofort sehen können, wenn sie geschehen. 💫

Obwohl einige Microsoft Teams Alternativen einen ähnlichen Funktionsumfang bieten, bleibt das Tool eine zuverlässige Wahl für die Teamkommunikation.

Microsoft Teams beste Eigenschaften

Umfangreiche Unterstützung für Webkonferenzen

Integration mit anderen Microsoft 365-Tools

Digitales Whiteboard für die Zusammenarbeit

Pausenräume während Besprechungen

Einschränkungen von Microsoft Teams

Das Dateiorganisationssystem kann sich für manche Benutzer komplex anfühlen

Gelegentlich langsam

Preise für Microsoft Teams

Kostenloser Plan

Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Business Basic : **6 $/Monat pro Benutzer

: **6 $/Monat pro Benutzer Business Standard: $12.50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

6. Arbeitsplatz

Über: Arbeitsplatz Workplace ist ein von Meta entwickeltes Kommunikationstool, das Teams bei der sicheren Zusammenarbeit über Chats, Sprache und Gruppen unterstützt. Es basiert auf der Schnittstelle von Facebook und ermöglicht es Teams, in Verbindung zu bleiben und Dateien und Updates effektiv zu teilen.

Wie Facebook bietet Workplace einen Nachrichten-Feed, der die Mitglieder über Updates, Ankündigungen und Beiträge im gesamten Unternehmen informiert. Die Mitglieder können sich auch an diesen Beiträgen beteiligen und sie an ihre Präferenzen anpassen.

Sie können Live-Videoübertragungen innerhalb Ihres Teams mit interaktiven Funktionen wie Kommentaren, Fragen und Reaktionen veranstalten. Die Zuschauer können die Videos auch speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen.

Darüber hinaus bietet Workplace Einblicke und Analysen, die den Teams helfen, das Engagement zu messen. 📉

Die besten Funktionen von Workplace

Gruppenbesprechungen

Live-Videos

Nachrichten-Feed ähnlich dem von Facebook

Team-Analysen

Zahlreiche Integrationen, einschließlich Google Workspace und Microsoft 365-Anwendungen

Einschränkungen von Workplace

Benutzer könnten den Facebook-ähnlichen Feed als störend empfinden

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes

Preise für den Arbeitsplatz

Kernpaket : $4/Monat pro Person

: $4/Monat pro Person Erweiterter Verwaltungs- und Support-Zusatz : $2/Monat pro Person

: $2/Monat pro Person Enterprise Live Add-on: $2/Monat pro Person

Arbeitsplatzbewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (1.000+ Bewertungen)

4.0/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

7. Herde

Über: Herde Mit Flock können Sie Einzelgespräche mit Direct Messaging führen oder Kanäle für Teams und Gruppen erstellen.

Diese Plattform erleichtert die Zusammenarbeit im Team, indem sie es den Mitgliedern ermöglicht, To-Do-Aufgaben zu teilen und Aufgaben zuzuweisen. Außerdem enthält sie eine Umfragefunktion, mit der Sie mühelos Feedback und Meinungen von Kollegen einholen können. 🤓

Darüber hinaus können die Nutzer zusammenarbeiten, Dateien austauschen und über Video- und Audioanrufe kommunizieren. Flock lässt sich nahtlos in Apps von Drittanbietern wie Google Drive und Trello integrieren, so dass Benutzer ihre Aufgaben und Dateien mühelos verwalten und verfolgen können.

Flock beste Eigenschaften

Freigeben und Erstellen von To-Do-Listen

Durchführen von Umfragen

Integrationen von Drittanbietern

Kanäle für die Teamkommunikation

Video- und Audioanrufe

Einschränkungen von Flock

Einschränkungen bei der Dateifreigabe

Eingeschränkte Integrationen im Vergleich zur Konkurrenz

Preise für Flock

Kostenlos

Pro : $4,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $4,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Kontakt für Preise

Flock Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

8. Skype

Über: Skype Seit seiner Einführung vor über zwei Jahrzehnten hat sich Skype als eine der beliebtesten Kommunikations- und Videokonferenzplattformen etabliert. Auch wenn es an fortschrittlichen Funktionen mangelt, die in vielen anderen Google Chat-Alternativen auf unserer Liste zu finden sind, ist Skype immer noch eine einfache und zuverlässige Lösung, die Teams bei ihrer täglichen Arbeit verbindet und aufeinander abstimmt.

Für Anrufe ermöglicht Skype kostenlose Audio- und Videoanrufe zwischen Skype-Nutzern in der ganzen Welt. Es bietet auch eine Funktion zur Aufzeichnung von Anrufen, damit die Nutzer später darauf zurückgreifen können.

Eines der besten Merkmale von Skype ist seine Sprachübersetzungsoption, die für unterschiedliche, geografisch verstreute Teams, die in verschiedenen Sprachen kommunizieren, hilfreich ist.

Die besten Funktionen von Skype

Kostenlose Audio- und Videoanrufe

Sofortige Nachrichtenübermittlung

Sprachübersetzung

Gruppenunterhaltungen

Zitate von Nachrichten

Skype-Einschränkungen

Probleme mit der Audio-/Videoqualität

Enthält Anzeigen und Werbung, die ablenkend wirken können

Skype-Preise

US: ab $2,54/Monat

Skype-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: 4.3/5 (20.000+ Bewertungen)

4.3/5 (20.000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (über 400 Bewertungen)

9. Jitsi

Über: Jitsi Jitsi ist ein vielseitiges Open-Source-Videokonferenz-Tool, das sichere und anpassbare virtuelle Meetings ermöglicht. Neben Standard-Audio- und Videoanrufen bietet Jitsi passwortgeschützte Meetingräume und einzigartige Funktionen wie benutzerdefinierte Meeting-URLs.

Mit Tools wie Etherpad für die gemeinsame Nutzung von Textdokumenten und der Möglichkeit der Audioübertragung per Telefoneinwahl ist Jitsi eine einfache, schnörkellose Lösung für die Kommunikationsanforderungen Ihres Teams.

Jitsi beste Eigenschaften

Gruppenanrufe

Passwort-geschützte Besprechungsräume

Web-Chat/Messaging

Etherpad für Textfreigabe

Jitsi-Einschränkungen

Begrenzte Funktionen für Zusammenarbeit und Integration

Langsame Verbindung bei Anrufen

Jitsi-Preise

Kostenlos

Jitsi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

10. Signal

Über: Signal Signal ist ein Softwaredienst, der seinen Nutzern sichere Instant-Messaging-Funktionen und Anrufe bietet. Die Nutzung ist kostenlos und macht es zu einer kostengünstigen Google Chat-Alternative für Teams, die nach einer einfachen, aber effektiven Möglichkeit suchen, zusammenzuarbeiten und in Verbindung zu bleiben.

Signal ist bekannt für seinen starken Fokus auf Datenschutz und bietet Funktionen wie Sealed Sender und verschwindende Nachrichten, um Unterhaltungen und Chat-Austausch Ende-zu-Ende-verschlüsselt und sicher vor Verstößen zu halten. 🔒

Die besten Funktionen von Signal

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Sofortige Nachrichtenübermittlung

Timer für Nachrichten

Video- und Sprachanrufe

Signalbegrenzungen

Eingeschränkte Funktionen aus Gründen des Datenschutzes

Benutzerfreundlichkeit ist nicht optimiert

Signal-Preise

Kostenlos

Signal Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Steigern Sie die Team-Produktivität mit der besten Google Chat Alternative

Mit seiner umfassenden Palette an Produktivitäts- und Projektmanagement-Funktionen hebt sich ClickUp als eine der besten Alternativen zu Google Chat ab.

Mit seiner Chat-Ansicht für mühelose Kommunikation, Docs for zusammenarbeit in Echtzeit und Clip für die einfache Freigabe von Screenshots und Videos gibt Ihnen ClickUp alle Werkzeuge an die Hand, die Sie benötigen, um ein noch nie dagewesenes Maß an Produktivität zu erreichen. Darüber hinaus erhalten Sie zahlreiche vorgefertigte vorlagen, um die Projektkommunikation zu revolutionieren .

