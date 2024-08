Slack vs. Google Chat: 2024 Rückblick (Funktionen, Preise)

Es ist noch nicht einmal ein Jahrzehnt her, da nutzten die meisten Unternehmen Google Chat (früher Hangouts), um miteinander zu kommunizieren - sei es auf der anderen Seite des Globus oder auf der anderen Seite des Büros. Doch dann kam Slack, das heute mehr als 10 Millionen täglich aktive Benutzer. Plötzlich wurde die Frage Slack vs. Google Chat zu einem großen Thema software entscheidung für alle Geschäfte.

Und seien wir ehrlich, der Aufstieg von Slack hat Google Chat nicht aufgehalten. In der Tat gibt es mehr als 6 Millionen zahlende Geschäfte mit Google WorkSpace .

Dies sind zweifellos einige der Titanen in der Welt der Kommunikation und Zusammenarbeit.

Aber welcher ist besser als der andere? Wer sticht heraus? Und was sind die wirklichen Unterschiede zwischen Slack und Google Chat?

Finden wir es heraus! 👀

Was ist Slack?

Slack ist ein kollaborativer hub, der 2013\ auf den Markt kam. Es verspricht, Einfachheit und Produktivität in das Arbeitsleben zu bringen.

Und wie?

Die Lösung bringt Menschen, tools und Informationen unter einem Dach zusammen, um das Geschäft voranzutreiben. Sie können Slack mit jedem beliebigen Gerät nutzen, und es wird Ihnen ohne Unterschied dienen. Sie können mit einem Computer, einem Mobiltelefon oder einem Browser einsteigen. Sie haben die Wahl.

Slack ist ideal für die Kommunikation mit Ihrem Team. Sie können Direktnachrichten und Gruppennachrichten senden, Slack-Kanäle erstellen und vieles mehr. Außerdem können Sie slack mit gängigen Tools integrieren wie HubSpot, Zoom, Google Drive, und ja, Slack lässt sich mit ClickUp integrieren !

über Slack

Slack Features

Wie tickt Slack? Bleiben Sie bei uns:

1. Organisierte Kanäle

"Es geht nichts über zu viele Kanäle."

Das sagt Slack. 🧑‍💻 Die Kanäle von Slack sind der Ort, an dem alle Unterhaltungen stattfinden. Mit der App können Sie private und öffentliche Kanäle auf der Grundlage von Speicherorten, Projekten, Themen usw. erstellen. Am wichtigsten ist, dass Slack-Kanäle Ordnung und Klarheit in die Arbeit bringen. Erstellen Sie einfach einen Kanal für ein beliebiges Thema oder treten Sie ihm bei, damit Sie sich auf die Unterhaltungen und die Arbeit konzentrieren können, die für Sie am wichtigsten sind.

Wenn Sie erweiterte Features benötigen, kann in der kostenpflichtigen Version jeder Kanal eine eigene E-Mail Adresse haben. Verabschieden Sie sich von überfüllten Posteingängen. 👋

2. Audio- und Videoanrufe

Sind Sie kein Fan davon, eine lange Nachricht abzutippen, um eine Antwort zu erhalten? Oder ziehen Sie es vor, ein Problem zu lösen oder Ideen für ein Projekt mit Ihren Kollegen in Echtzeit zu besprechen?

Das ist kein Problem!

Die Audio- und Videoanrufe von Slack sind Ihre Rettung. Und wenn Sie möchten, dass bis zu 15 Personen an Ihren Telefon- und Video-Meetings teilnehmen, ist der kostenpflichtige Plan genau das Richtige für Sie. Slack ermöglicht auch die Integration von Conferencing-Tools von Drittanbietern, um die Kommunikation mit Ihrem Team so nahtlos wie möglich zu gestalten.

3. Slack Verbinden

Möchten Sie eine 360-Grad-Zusammenarbeit? Schicken Sie die müden und isolierten E-Mail Threads in Rente. Mit Slack Connect finden die Unterhaltungen an einem Ort statt.

Außerdem kann Ihr Team sicher und kooperativ mit externen Partnern wie Agenturen, Anbietern, Clients und anderen zusammenarbeiten. Das Ergebnis sind schnellere Reaktionszeiten und besserer Support für Unternehmen.

4. Automatisierung

Die Erstellung von Standardanforderungsprozessen, das Freigeben von Updates und andere banale Aufgaben sollten nicht Ihre produktive und kreative Energie in Anspruch nehmen. Die Automatisierung von Slack sorgt für Erfolg und lässt Ihre Produktivität in die Höhe schießen.

Der Workflow-Builder von Slack automatisiert Ihre alltäglichen und routinemäßigen Arbeiten, sodass Sie Antworten, Genehmigungen und Probleme schneller lösen können. Es ermöglicht auch die Integration mit Zapier und anderen Lösungen für maximale Automatisierung.

Slack Preise

Die Features sind nicht zu verachten, aber ist Slack auch für Ihren Geldbeutel geeignet? Werfen wir einen Blick auf die Preispläne:

Free : Mit dem kostenlosen Plan können Sie bis zu 10.000 der neuesten Nachrichten sehen und bis zu 10 Apps von Drittanbietern integrieren. Es unterstützt 1:1 Audio- und Videoanrufe, bietet unbegrenzte Kanäle, erlaubt das Freigeben von Dateien und bietet 5 GB Speicher.

: Mit dem kostenlosen Plan können Sie bis zu 10.000 der neuesten Nachrichten sehen und bis zu 10 Apps von Drittanbietern integrieren. Es unterstützt 1:1 Audio- und Videoanrufe, bietet unbegrenzte Kanäle, erlaubt das Freigeben von Dateien und bietet 5 GB Speicher. Pro ($6,67/Monat/Person): Mit der Pro Version genießen Sie unbegrenzte App-Integration, 10 GB Dateispeicher pro Benutzer, Gruppenanrufe, Bildschirmfreigabe mit bis zu 15 Personen, Suchfunktion und Intelligenz. Google Authentifizierung und Gastzugang sind einige der weiteren Features.

Business+ ($12,50/Monat/Person) : Der Business Plus-Plan bietet Ihnen einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf und erhöht Ihren Speicher auf bis zu 20 GB pro Mitglied der Crew. Es verspricht außerdem 24/7 Support und 99,99% Betriebszeit.

: Der Business Plus-Plan bietet Ihnen einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf und erhöht Ihren Speicher auf bis zu 20 GB pro Mitglied der Crew. Es verspricht außerdem 24/7 Support und 99,99% Betriebszeit. Enterprise (benutzerdefinierte Preise): Möchten Sie die Dinge höher skalieren? Der Enterprise-Plan bietet Sicherheit auf Enterprise-Niveau und unterstützt bis zu 500.000 Personen. Außerdem erhalten Sie anpassbare Richtlinien, zentralisierte Kontrollen und maßgeschneiderten Support.

Was ist Google Chat?

Der weltweit führende Suchmaschinengigant bietet Ihnen ein Tool für Kommunikation und Zusammenarbeit. Ein wenig Geschichte: Hangouts wurde 2011 als Teil von Google Plus ins Leben gerufen. Im Jahr 2017 wurde es zu Hangouts Chat weiterentwickelt, bevor es in Google Chat umbenannt wurde.

Was sollte diese Namensänderung? Selbst Google selbst konnte uns keine Antwort geben.

Was wir aber wissen, ist, dass Google Chat ein weiterer sicherer Chat ist kommunikations-Tool wurde für Teams entwickelt; es ermöglicht eine einfache Kommunikation innerhalb des Google Workspace-Ökosystems. Ihre Team-Mitglieder können in Google Meet auf Chat-Spaces zugreifen, Dateien freigeben und Video-Anrufe tätigen.

Es ist Teil des größeren Google Workspace, einer abschließenden Business-Arena. Das bedeutet, dass Sie einen Google Workspace Plan haben müssen, um auf den Chat zugreifen zu können. Wie Slack ist auch Chat über Browser, Computer-Apps und mobile Apps zugänglich.

über Google

Google Chat Features

Google Chat hat auch einzigartige Features, um seine Gegner zu bekämpfen:

1. Spaces für die Zusammenarbeit

Slack hat Kanäle. WhatsApp hat WhatsApp-Gruppen. Was gibt es bei Google?

Spaces.

In einem Space können sich alle über das gleiche Thema auf derselben Seite befinden. Sie können verschiedene Spaces für Unternehmenskultur, Fußball und praktisch alle anderen Themen einrichten. Mit diesem Feature lassen sich Unterhaltungen, Aufgaben und Dateien in Threads an einem Ort zusammenfassen. Auch externe Benutzer können sich an den Diskussionen beteiligen.

Und wissen Sie was? Ein einziger Space kann bis zu 8.000 Personen fassen! Möchten Sie George auf etwas aufmerksam machen, ohne Liz, Ben und andere zu stören? @mentions hilft Ihnen dabei.

Aber es gibt einen Nachteil: Sie können nicht direkt auf eine vorherige Nachricht antworten, die Liz hinterlassen hat. Slack gewinnt hier.

2. Audio- und Videoanrufe

Mit der Integration von Google Chat + Google Meet können Sie einen Audio- oder Videoanruf tätigen. Letzteres ist eine Videokonferenzlösung von Google Workspace. Sie können jetzt tiefer in ein Thema eintauchen, als es mit einem Text möglich ist.

Mit Meet können Sie alle Personen in einem Space oder einen Arbeitskollegen zu einer direkten Unterhaltung anrufen. Drücken Sie einfach auf die Schaltfläche, und es öffnet sich ein Video-Chat. Sie können dann darauf klicken, um bei Meet zu landen.

3. Integrationen

Wenn Sie Mitglied von Google Workspace sind, bedeutet das vor allem eines: Google Chat lässt sich automatisch mit seinen Geschwistern integrieren, um Ihre Erfahrungen zu bereichern. Wir sprechen hier von Google Formularen, Google Mail, Google Docs, Google Kalender, Google Meet und Google Drive.

Alles kann in einem einzigen Fenster stattfinden. So können Sie zum Beispiel auf der einen Seite eine ernsthafte Videokonferenz abhalten und auf der anderen Seite einen knisternden Chat führen. Kein Wechseln zwischen den Aufgaben mehr.

Und wenn Sie eine Lösung eines Drittanbieters einsetzen möchten, können Sie das gerne tun. Sie sind kein Fan von Google Kalender? Verwenden Sie G Suite Sync zur Synchronisierung von Kalenderdaten mit Microsoft Outlook.

4. Chat-Automatisierungen

Smart Reply schlägt Phrasen vor, die Ihnen helfen zeit sparen und senden Sie schnelle Antworten. Sie können intelligente Antwortvorschläge im Chat verwenden, um Antworten auf der Grundlage der eingehenden Nachricht zu erhalten.

Üben Sie sich in effizienter Arbeit und verwenden Sie Verknüpfungen im Google Chat. Geben Sie zum Beispiel "?" (Fragezeichen) an einer beliebigen Stelle außerhalb des Textfelds des Chats ein, und voila! Eine Reihe von Verknüpfungen wie Befehl + K oder Steuerung + K stehen Ihnen zur Verfügung.

Gibt es einen Emoji-Fan im Haus? Die Slack-ähnlichen Emojis verleihen der gesamten Automatisierung Persönlichkeit.

Google Chat Preise

Wir stellen Ihnen die verschiedenen Pläne vor, die Google anbietet:

Business Starter ($6/Monat/Person) : Dieses Paket enthält 30 GB Speicher pro Platz und unterstützt bis zu 100 Teilnehmer an Video Meetings.

: Dieses Paket enthält 30 GB Speicher pro Platz und unterstützt bis zu 100 Teilnehmer an Video Meetings. Business Standard ($12/Monat/Person) : Der Speicher pro Platz wird auf bis zu 2 TB erweitert. Es können maximal 150 Personen an einem Video Meeting teilnehmen.

: Der Speicher pro Platz wird auf bis zu 2 TB erweitert. Es können maximal 150 Personen an einem Video Meeting teilnehmen. Business Plus (benutzerdefinierte Preise): Sie erhalten 5 TB Speicher pro Platz und maximal 250 Plätze für Video-Meetings.

Sie erhalten 5 TB Speicher pro Platz und maximal 250 Plätze für Video-Meetings. Enterprise (benutzerdefinierte Preise): Damit erhalten Sie unbegrenzten Speicher pro Platz und bis zu 250 Personen können an Ihrem Video Meeting teilnehmen. Vergleich Asana vs. Slack !

Google Chat vs. Slack: Wer gewinnt?

Wir wünschten, es gäbe eine eindeutige Antwort für Sie, aber wir helfen Ihnen dabei, die Vor- und Nachteile der beiden Lösungen abzuwägen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen:

Die Schnittstelle

Benutzeroberfläche (UI), Benutzererfahrung (UX) und Ästhetik sind wichtige Faktoren. Sie möchten nicht einen Großteil Ihres Arbeitstages damit verbringen, sich mit einer tristen, langweiligen oder schwer zu navigierenden Benutzeroberfläche zu beschäftigen. Achten Sie also darauf, dass sie ästhetisch ansprechend, benutzerfreundlich und intuitiv ist.

Google Chat-Schnittstelle

Die Oberfläche von Google Chat ist der von Google Mail Chat sehr ähnlich. Diese Vorhersehbarkeit und Konsistenz geben ihr einige Pluspunkte. Sie sind nur einen Klick von freigegebenen Aufgaben und Dateien in Chat Spaces entfernt. Klicken Sie einfach auf eine Registerkarte am oberen Rand des Spaces. Über eine Seitenleiste haben Sie schnellen Zugriff auf Aufgaben, Kalender und Karten.

Die Auswahl an Themen für Google Chat ist jedoch limitiert - es gibt nur einen hellen und einen dunklen Modus. Pech für kreative Köpfe.

Slack-Oberfläche 🥇

Wenn es um eine ansprechende und benutzerfreundliche Oberfläche geht, gewinnt Slack haushoch. Verknüpfungsbefehle für einen neuen Kanal oder ein GIF sind vorhanden. Passen Sie den Avatar an und malen Sie Ihr Slack mit einer phantasievollen Farbe.

Benachrichtigungen

Eine großartige Lösung benachrichtigt Sie, sobald eine Nachricht eintrifft. Sie wollen doch nicht das wichtige Meeting mit dem Chef verpassen.

Slack Benachrichtigungen

Slack ist hier der König für seine vielfältigen und leistungsstarken Benachrichtigungen.

Sie können einzigartige Benachrichtigungen für bestimmte Schlüsselwörter und Kanäle einstellen. Und wenn Sie einen Schritt weg von der digitalen Welt machen wollen oder beschäftigt sind, können Sie sich mit dem "Nicht stören"-Modus zu bestimmten Tageszeiten anfreunden.

Google Chat-Benachrichtigungen 🥇

Mit Google Chat können Sie Ihre Einstellungen für Handy-, Desktop-, E-Mail- oder Web-Benachrichtigungen anpassen.

Das Gleiche ist bei Slack möglich. Allerdings limitiert es die Einstellungen für Benachrichtigungen auf die Zeiträume, in denen Sie auf dem Desktop inaktiv sind.

Feature "Suchen

Wir alle hassen es, wenn eine wichtige Nachricht im Durcheinander verschwindet, ohne dass man sie je wiederfindet. Eine nervenaufreibende Suche frisst Zeit, verdirbt den Tag und senkt die Produktivität.

"Sie haben also beschlossen, meine Nachricht zu ignorieren. Richtig?" Diese Frage kann irritierend und deprimierend sein.

Slack-Suche 🥇

Slack lässt sich nicht lumpen, wenn es um die Suche geht. Der Prozess ist einfach ein Kinderspiel. Außerdem können Sie sich von der Informationsflut verabschieden.

Sie sind nur Sekunden von den Personen, Kanälen, Dateien oder Unterhaltungen entfernt, die Sie suchen. Außerdem können Sie Ihre Suche auf einen bestimmten Zeitraum oder Kanal eingrenzen.

Google Chat-Suche

Wie bei Google Chat ist die Suchfunktion des kostenlosen Plans sehr einfach. Nur in höheren Paketen stehen Ihnen erweiterte Suchoptionen zur Verfügung.

Mit den Paketen Business und Enterprise können Sie den gesamten Google Workspace und die zugehörigen Apps durchsuchen.

Glückwunsch also an Slack.

Integrationen

Integration erweitert Ihren Workspace und rationalisiert Workflows. Zum Glück begrüßen die beiden Jungs Tools von Drittanbietern unter einem Dach.

Slack-Integrationen

Slack bietet die Integration von über 2.400 anderen produktivität Apps in seinem Ökosystem. Ein wahres Kraftpaket der Integration!

Google Chat Integrationen

Google Chat lässt sich automatisch in andere Google-Lösungen integrieren: Dokumente, Google Mail, Formulare, Meet, Kalender, Drive und mehr.

Auch Bots sind weitere kreative Ergänzungen, um Ihren Tag zu automatisieren.

Spaces und Kanäle

Bei den Spaces für die Gruppenkommunikation scheinen sich die beiden Apps gegenseitig kopiert zu haben. Google nennt sie Spaces, und Slack nennt sie Channels.

Aber es gibt ein paar entscheidende Unterschiede.

Google Chat Spaces

Die Spaces von Google Chat sind standardmäßig privat, d. h. Sie müssen von jemandem eingeladen werden, um ihnen beizutreten. In Spaces können Sie Aufgaben und Dateien für Teamkollegen freigeben. Und mit @mentions kann nur Maggie Ihre Nachricht im Space erhalten. E-Mail-Weiterleitung, CC und BCC können also eine Pause einlegen.

Die Unterhaltung in Threads ist Teil von Google Chat. Sie sollten jedoch bei der Erstellung eines Spaces entscheiden, ob Sie dies wünschen oder nicht.

Sobald Sie Ihre Einstellungen für einen Space bestätigt haben, können Sie diese in Zukunft nicht mehr ändern.

Slack-Kanäle

Die Kanäle von Slack können privat oder öffentlich sein. In öffentlichen Kanälen sind alle Mitglieder des Workspace willkommen, was zu mehr Inklusivität und Transparenz führt.

Private Kanäle und deren Inhalte sind nur für Mitglieder zugänglich. Sie müssen ein Mitglied bitten, Sie hinzuzufügen.

Slacks Thread-Unterhaltungen sind optional. Sie möchten ein Thema diskutieren, ohne den Feed zu überladen? Verwenden Sie eine Thread-Konversation.

Slack vs Google Chat auf Reddit

Wir haben zu Reddit um zu sehen, wo die Leute bei Slack und Google Chat landen. Wenn Sie suchen Slack vs Google Chat auf Reddit viele Benutzer sind sich einig, dass sie Slacks Benutzeroberfläche und UX gegenüber Google Chat bevorzugen:

"Slack ist sauber und einfach, um eine Menge Text auf einmal zu lesen, ohne zu scrollen und mit der UI zu interagieren, um "Mehr sehen"

Andere Benutzer auf Reddit merkten an, dass Google Chat trotz des besseren Designs von Slack in puncto Audio, Preis und Integrationen gewinnt:

"Slack gewinnt bei der Benutzeroberfläche und hat einen besseren Flow beim Chatten. Google Chat gewinnt beim Preis, den Integrationen und den Audio-/Videofunktionen."

ClickUp Positionierung und Features im Vergleich zu Slack und Google Chat

ClickUp ist eine einzige Lösung für alle Ihre Kommunikations- und Aufgabenmanagementprobleme.

Alle Ihre Arbeiten an einem Ort: Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele und mehr

Vom Chatten mit entfernten Kollegen bis zum Zuweisen von Aufgaben und Automatisieren von Workflows - ClickUp hält Ihnen den Rücken frei.

Und das Beste daran?

ClickUp verfügt über robuste Features, mit denen Sie Ihre Aufgaben, Mitarbeiter und Ressourcen rationalisieren können:

1. Verwaltung von Aufgaben ClickUp macht Aufgabenverwaltung mühelos. Sie können sich Routinearbeiten vom Hals schaffen, indem Sie

ClickUp's wiederholende Aufgaben . Farbcodierte Prioritäten für Aufgaben helfen Ihrem Team, die dringenden Aufgaben gleich am Morgen zu erledigen. Schnappen Sie sich ClickUp-Erinnerungen um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem richtigen Weg sind.

Einfache Ansicht, Bearbeitung und benutzerdefinierte Anpassung der Listenansicht für Aufgaben zur Organisation von Workflows.

2. Kommentare

Wahrscheinlich ist es jedem schon einmal so ergangen: Sie haben eine Aufgabe zugewiesen und plötzlich erfordert ein anderer Aspekt dieser Aufgabe, dass sich etwas oder jemand daran beteiligt. In der Vergangenheit haben Sie vielleicht einfach eine neue Aufgabe erstellt.

Aber mit ClickUp sparen Sie sich das Kommunikationschaos und die zusätzlichen Aufgaben, indem Sie einfach clickUp-Kommentare zuweisen denjenigen zu, die sie überprüfen müssen, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Es ist ganz einfach, alles zu einer Aufgabe freizugeben. Es gibt sogar separate Threads für Antworten auf die Kommentare anderer Personen.

Das hilft Ihnen, alle Kommunikationswege offen und organisiert zu halten. Und für diejenigen, die vielleicht etwas zu schnell tippen, ermöglicht ClickUp die Bearbeitung von Kommentaren zu jeder Zeit.

Halten Sie alle Ihre Unterhaltungen direkt innerhalb der Aufgabe zusammen und weisen Sie Kommentare zu, um Ihre Gedanken einfach in Elemente für Aktionen umzuwandeln

3. Integrationen

Wussten Sie, dass Sie über 1000+ andere Apps in ClickUp? Tatsächlich unterstützt ClickUp die beliebtesten Apps, die Sie sich vorstellen können, wie Google Drive, Zoom, Microsoft Teams, und mehr. Übrigens, es gibt Integrationen für Google Chat + ClickUp und Slack + ClickUp. Warum sich für eines entscheiden, wenn man zwei leistungsstarke Tools für die Arbeit zusammen haben kann? 😉

ClickUp lässt sich problemlos in Slack integrieren, um Ihre Arbeit in Gang zu halten.

4. Ansicht des Chats

Ein weiteres Feature von ClickUp ist eine Ansicht zum Chatten . Damit können Sie Link-Ressourcen und Aktualisierungen schnell freigeben und die Kommunikation im Team unter einem einzigen Dach konsolidieren. Fügen Sie einen Teamplayer zu Unterhaltungen mit @Mentions hinzu und weisen Sie Kommentare zu, um Ihr Team bei Action-Elementen auf Trab zu halten.

Erfahren Sie, wie ClickUp's Chat-Ansicht hilft social-Marketing-Expertin Michelle Thames organisiert ihr Geschäft.

Mit der Ansicht "Chat" können Sie schnell Aktualisierungen freigeben, Ressourcen verknüpfen und die Kommunikation im Team konsolidieren - alles an einem Ort

5. E-Mail in ClickUp

Senden und empfangen Sie e-Mails in ClickUp mit Leichtigkeit und erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails, erstellen Sie Automatisierungen, hängen Sie E-Mails an Aufgaben an und vieles mehr. Das hilft die Kommunikation im Team zu verbessern mit schnelleren Verbindungen und aktueller Kommunikation zwischen Teams.

Beispiel einer E-Mail über ClickUp

6. Dokumente ClickUp Dokumente machen es einfach, großartige Dokumente, Wikis und andere wichtige Dokumente direkt im Workflow Ihres Teams zu erstellen und zu bearbeiten. Verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen, oder mit Docs und Wikis, um detaillierte Ideen freizugeben. Dann fügen Sie sie in Workflows ein.

ClickUp Dokumente sind einfach zu schreiben, zu bearbeiten und Informationen innerhalb von Aufgaben und in Ihrem gesamten Team freizugeben

7. Aufgaben-Abhängigkeiten

Erstellen Sie die perfekte Datenbank mit Beziehungen. Erstellen Sie Verbindungen zwischen abhängigkeiten , Aufgaben und Dokumente, um an einer zentralen Stelle auf alles zuzugreifen, was Sie brauchen. Sie können ganz einfach eine beliebige Nummer von Aufgaben miteinander verbinden, damit Sie schneller Zugriff auf die dringendsten Elemente haben.

Außerdem können Sie Clients mit bestimmten Geschäften oder sogar Kunden mit ihrer Reihenfolge verknüpfen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, wenn es um Aufgaben-Abhängigkeiten geht.

Wie man eine Abhängigkeit zu einer Beziehung in ClickUp hinzufügt.

8. Automatisierung

Optimieren Sie Arbeitsabläufe und sparen Sie kreative Energie, indem Sie Routineaufgaben automatisieren - keine sich wiederholenden Aktionen mehr. ClickUp Automatisierungen sind perfekt für komplexe und einfache Workflows, die regelmäßig wiederkehren. Sie möchten eine Aufgabe an ein bestimmtes Team weiterleiten, nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben?

Das ist eine einfache Automatisierung.

Möchten Sie eine bestimmte Person taggen, wenn eine Frist verpasst wird? Oder müssen Sie die Priorität ändern, wenn sich der Status einer Aufgabe geändert hat? Zu erledigen ist das alles (und sogar eine benutzerdefinierte Automatisierung zu erstellen) in ClickUp.

ClickUp ermöglicht es Ihnen, eine benutzerdefinierte Automatisierung zu erstellen, die Ihnen hilft, bei sich wiederholenden Aufgaben Zeit zu sparen, egal in welchem Szenario

ClickUp Preise

ClickUp bietet einen kostenlosen Plan und erschwingliche kostenpflichtige Pläne an. Und das Tüpfelchen auf dem i? Die kostenlose Version wird Sie mit robusten, Premium-ähnlichen Features überraschen.

Free-Plan : Wir geben Ihnen mehr als genug, um unsere Lösung auszuprobieren. Sie erhalten 100 MB Speicher und können unbegrenzt Mitglieder hinzufügen, um unbegrenzt Aufgaben zu erledigen. Außerdem erhalten Sie Whiteboards, 24/7-Support und vieles mehr.

: Wir geben Ihnen mehr als genug, um unsere Lösung auszuprobieren. Sie erhalten 100 MB Speicher und können unbegrenzt Mitglieder hinzufügen, um unbegrenzt Aufgaben zu erledigen. Außerdem erhalten Sie Whiteboards, 24/7-Support und vieles mehr. Unlimited ($5/Monat/Person) : Nachdem Sie den kostenlosen Plan geliebt haben, gehen Sie einen Schritt weiter und schnappen Sie sich das unbegrenzte Paket. Es bietet Ihnen unbegrenzten Speicher, Integrationen und benutzerdefinierte Felder.

: Nachdem Sie den kostenlosen Plan geliebt haben, gehen Sie einen Schritt weiter und schnappen Sie sich das unbegrenzte Paket. Es bietet Ihnen unbegrenzten Speicher, Integrationen und benutzerdefinierte Felder. Business ($12/Monat/Person): Spreizen Sie Ihre Flügel und werden Sie Business! Neben den Vorteilen des Unlimited-Plans erhalten Sie Google SSO, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte Automatisierung und mehr.

Spreizen Sie Ihre Flügel und werden Sie Business! Neben den Vorteilen des Unlimited-Plans erhalten Sie Google SSO, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte Automatisierung und mehr. Business Plus (benutzerdefinierte Preise): Mit diesem Paket erhalten Sie alles aus dem Business-Tarif plus Team-Freigabe, benutzerdefinierte Berechtigungen, Administrator-Schulungen und vorrangigen Support!

Und der Gewinner ist...

Wir sind uns einig, dass in der Frage Slack vs. Google Chat, jede Plattform sicherlich ihre Kernfeatures hat, die ihren Benutzern helfen. Beide sind wahnsinnig hilfreiche Tools für die Kommunikation mit Teammitgliedern und um mit Aufgaben und Workflows in Kontakt zu bleiben.

Und wenn Sie immer noch nicht von einer der beiden Plattformen überzeugt sind, dann schauen Sie sich diese an Microsoft Teams Alternativen für andere Optionen.

Wir sagen Ihnen jedoch, dass Sie ClickUp in beiden Listen finden werden, weil es nicht nur zuverlässige Features für eine nahtlose Kommunikation bietet, sondern auch als All-in-One-Lösung dient projektmanagement tool das mit über 1.000 anderen Tools verbunden werden kann, um Ihr Team bei der Rationalisierung aller Arbeiten an einem Ort zu unterstützen.

Klingt für mich nach einem echten Gewinner 😉🥇