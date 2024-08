Diagonale Kommunikation für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz beherrschen

Glauben Sie, dass das Überwinden von Abteilungsgrenzen zu einem Innovationsschub führen kann? Wenn ja, dann sind Sie nicht allein.

Viele von uns sind der Meinung, dass die Mitarbeiter in der Lage sein sollten, frei miteinander zu kommunizieren, ohne mehrere Genehmigungsebenen durchlaufen zu müssen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da diese Ebenen den Prozess in die Länge ziehen und zu Verzögerungen in der Unternehmenskommunikation führen, was wiederum das Wachstum in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt.

Die gute Nachricht ist, dass es eine einfache Lösung für dieses Problem gibt - diagonale Kommunikation. Mit den richtigen Strategien können Sie dies umsetzen kommunikationsplan nahtlos, unabhängig von der Größe und Komplexität Ihrer Organisation.

Wie immer sind wir hier, um dies für Sie aufzuschlüsseln. Lassen Sie uns verstehen, was diagonale Kommunikation ist und ihre Vorteile, Herausforderungen und strategien für die Kommunikation am Arbeitsplatz verbesserung.

Was ist diagonale Kommunikation?

Diagonale oder kreuzweise Kommunikation verbindet Personen, die nicht in einer direkten hierarchischen Beziehung zueinander stehen, sondern verschiedenen Hierarchieebenen, Abteilungen oder Teams angehören.

Im Gegensatz zu anderen Arten der Kommunikation beseitigt die diagonale Kommunikation Barrieren zwischen verschiedenen Abteilungen und Ebenen und ermöglicht so eine einfachere funktionsübergreifende Kommunikation. Dies bringt Ihnen die folgenden Vorteile zusammenarbeit im Team , ein flexibles Arbeitsumfeld und eine höhere Produktivität.

Hier sind einige Beispiele für diagonale Kommunikation:

Das Kundenserviceteam berät sich mit einem Leiter des Entwicklungsteams, um die Verfügbarkeit einer von einem Kunden angeforderten neuen Funktion zu ermitteln

Ein Werbetexter interviewt einen Ingenieur, um technische Erkenntnisse für die Erstellung eines umfassenden Produkthandbuchs zu gewinnen

Ein Leiter der Produktentwicklung arbeitet mit einem Mitarbeiter des Kundensupports zusammen, um ein besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse und -probleme zu erlangen

Ein Personalexperte und der VP of Sales arbeiten zusammen, um die Anforderungen und Qualifikationen für eine neue Position im Vertriebsteam zu definieren

Ein Marketingspezialist bittet einen Finanzmanager um Unterstützung bei der Budgetverteilung für eine bevorstehende Kampagne

Vorteile der Implementierung diagonaler Kommunikation in Ihrem Team

Anhand der obigen Informationen haben Sie vielleicht schon einige der Vorteile der diagonalen Kommunikation erraten. Lassen Sie uns diese für Sie auflisten.

Einfache Zusammenarbeit

Was wäre, wenn die Mitarbeiter einfach zusammenarbeiten und Aufgaben zuweisen könnten einander direkt zuweisen? Diagonale Kommunikationskanäle können dabei helfen. Sie machen lange, indirekte und verschlungene Kommunikationskanäle überflüssig und beschleunigen die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

Die diagonale Kommunikation ermöglicht einen freien Informations- und Datenverkehr ohne Hindernisse und Ablenkungen.

Angenommen, ein Softwareentwickler arbeitet an der Verbesserung eines Produkts. Um die Schwachstellen und verbesserungswürdigen Bereiche des Produkts zu verstehen, muss er wissen, wie die Kunden mit dem Produkt umgehen. Hier kann jemand aus der Marketingabteilung mit relevanten Daten helfen.

Ohne Unterstützung für diagonale Kommunikation würde der Prozess mehrere Beteiligte einbeziehen, was zu unnötigen Engpässen, Ineffizienzen und Verzögerungen führen würde.

Bessere Mitarbeiterbindung und Arbeitszufriedenheit

Wenn Sie eine offene Kommunikation fördern, gewinnen alle Mitarbeiter das Vertrauen, ihre Aufgaben effizient zu erledigen.

Sie können ohne Zögern auf alle relevanten Informationen zugreifen, was ihnen hilft, sich effektiver auf ihre tägliche Arbeit einzulassen und die Zufriedenheit zu steigern. Wenn die Kommunikationsbarriere abgebaut wird, fühlen sich sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter gestärkt.

Die diagonale Kommunikation ist auch eng mit der horizontalen Führung verknüpft. Bei der horizontalen Führung haben alle Mitarbeiter ein aktives Mitspracherecht und können sich an jeder Aufgabe im Unternehmen beteiligen.

Geringere Gefahr der Fehlinterpretation von Informationen

Je mehr Ebenen eine Nachricht durchlaufen muss, desto größer ist die Gefahr von Fehlinterpretationen. Diagonale Kommunikation ist direkt und kommt ohne unnötige Filter aus.

Dadurch ist es sehr wahrscheinlich, dass der Empfänger die Nachricht in ihrer ursprünglichen Form erhält.

Die einzige Einschränkung? Jeder sollte das gleiche verwenden kommunikationsmittel damit die Informationen nicht verloren gehen. Wenn zum Beispiel jemand per E-Mail kommuniziert und ein anderer lieber per Videoanruf, kann die Nachricht in der Übersetzung verloren gehen.

Jede Organisation sollte mindestens ein gemeinsames direktes Kommunikationsmittel haben, das alle Mitarbeiter regelmäßig und zuverlässig nutzen.

Verbesserte Teamarbeit

Teams, die richtig kommunizieren, richtig arbeiten und problemlos mit anderen Teams zusammenarbeiten, arbeiten am besten.

Gute Kommunikation ist der Schlüssel zu guten Ergebnissen - sie führt zu einer besseren Koordinierung zwischen Mitarbeitern und Teams, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt.

Aber das ist noch nicht alles: Eine bessere Kommunikation zwischen Teams stärkt auch die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern. Dies wiederum kann Ihnen helfen, ein gesundes und kollaboratives Arbeitsumfeld und eine entsprechende Kultur zu fördern.

Herausforderungen bei der diagonalen Kommunikation

Die diagonale Kommunikation bietet zwar große Vorteile in Bezug auf Agilität und Zusammenarbeit, aber man sollte sich auch ihrer möglichen Fallstricke bewusst sein:

Fehlkommunikation und Informationsüberflutung

Unterschiedliche Terminologie und Jargon in den verschiedenen Abteilungen können zu Missverständnissen führen. Mitarbeiter, die an mehreren diagonalen Gesprächen beteiligt sind, können ebenfalls verwirrt werden. Sorgen Sie für eine prägnante Kommunikation und entwickeln Sie ein gemeinsames Glossar, um dieses Problem zu lösen.

Zeit und Aufwand

Die Einführung, Pflege und effektive Nutzung der diagonalen Kommunikation kostet Sie Zeit und Mühe, um die Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Diese anfängliche Investition wird sich jedoch als sehr produktiv und effizient erweisen.

Potenzielle Konflikte zwischen Abteilungen

Die Interaktion zwischen verschiedenen Abteilungen kann aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen zu Konflikten führen. Um solche Konflikte zu vermeiden, sollten Sie neutrale Moderatoren hinzuziehen und sicherstellen, dass die Ziele und Prioritäten übereinstimmen.

Verminderte Rechenschaftspflicht

Es ist schwierig, den Informationsfluss zu verfolgen, wenn er nicht linear und geradlinig ist. Dies kann zu Schuldzuweisungen und unklarer Verantwortlichkeit für Aufgaben führen. Indem Sie Ihre Mitarbeiter ermutigen, die diagonale Kommunikation zu dokumentieren, können Sie für mehr Verantwortlichkeit sorgen.

Durchsickern von vertraulichen Informationen

Diagonale Kommunikation über sensible Themen kann zu unbeabsichtigten Informationslecks führen. Daher ist es ratsam, klare Richtlinien und Protokolle für den Umgang mit vertraulichen Informationen festzulegen.

Strategien zur Verbesserung der diagonalen Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz

Wie wir bereits gesehen haben, bringt die diagonale Kommunikation Herausforderungen mit sich und kann zu Konflikten zwischen Abteilungen führen. Aber seien Sie beruhigt! Sie können spezifische Strategien anwenden, um diese Herausforderungen zu bewältigen und die diagonale Kommunikation zu verbessern.

Sie können sich auch auf funktionsübergreifende Zusammenarbeit werkzeuge, wie z.B ClickUp um Ihnen bei diesem Prozess zu helfen.

Hier sind die Strategien zur Verbesserung der diagonalen Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz:

1. Erstellen Sie eine Reihe von Leitlinien

Es ist wichtig, in der Kommunikation klar und direkt zu sein.

Um dies zu gewährleisten, müssen Sie Richtlinien für die diagonale Kommunikation aufstellen, um Klarheit und Direktheit beim Austausch zwischen den Abteilungen zu fördern. Konzentrieren Sie sich darauf, relevante Informationen weiterzugeben und gleichzeitig eine klare und umfassende Sprache zu verwenden, um ein besseres Verständnis zu erreichen.

Fördern Sie aktives Zuhören und den Austausch in beide Richtungen, um den gesamten Kommunikationsprozess innerhalb des Unternehmens zu verbessern. Sie können auch eigene Prozesse und Checklisten erstellen, um abteilungsübergreifende Kommunikationsabläufe zu standardisieren.

Erstellen Sie Richtlinien und Prozesse zur Verbesserung der diagonalen Kommunikation mit ClickUp-Whiteboards ClickUp-Whiteboards ermöglichen es Ihnen, diese benutzerdefinierten Kommunikationsabläufe abzubilden und die Übergaben zwischen verschiedenen Abteilungen oder Teams darzustellen. Sie können die Schritte, die beteiligten Akteure und die optimalen Kanäle an jedem Punkt visualisieren. So erhalten Sie eine Blaupause für die Standardisierung diagonaler Kommunikationsprozesse.

Sie können Whiteboards auch verwenden, um Organigramme zu zeichnen und Kommunikationswege und Berichtslinien zwischen Managern und Direktunterstellten zu identifizieren. Dies hilft den Teams, potenzielle Engpässe zu erkennen.

Schließlich können die auf Whiteboards erstellten Richtlinien und Prozesse gespeichert, exportiert und in ClickUp als leicht zugängliche zentrale Referenz für jeden im Unternehmen abgelegt werden.

2. Wichtige Personen auf dem Laufenden halten

Menschen wollen nicht außen vor gelassen werden, besonders wenn es um Informationen geht, die ihre Arbeit direkt betreffen. Sie können den Prozess und die Projektergebnisse mit etwas so Einfachem wie der Schaffung einer transparenten Nachrichtenkette zwischen allen am Prozess Beteiligten verbessern. Dieser einfache, strukturierte Ansatz fördert den reibungslosen Informationsfluss zwischen allen wichtigen Akteuren und verringert die Gefahr von Fehlkommunikation oder Verzögerungen.

Wenn beispielsweise ein Produktvermarkter vom Kundendienstteam erfahren möchte, welche Probleme die Kunden haben, sollte er das Kundendienstteam und die Leiter der Produktteams informieren, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Erstellen Sie gemeinsam Dokumente und integrieren Sie diese in die Arbeitsabläufe Ihres Teams mit ClickUp Docs, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Eine weitere leistungsstarke Möglichkeit ist die Verwendung der ClickUp-Dokumente funktion, so dass jeder auf dem Laufenden bleiben kann und in Echtzeit zusammenarbeiten können . Mehrere Personen können gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten, um die dynamische Zusammenarbeit zu verbessern.

Sie können Dokumente auch mit verwandten Aufgaben und Projekten verknüpfen, damit Informationen zwischen ihnen fließen.

@Merkungen in Dokumenten benachrichtigen die Beteiligten über Aktualisierungen in Bezug auf ihre Arbeit. Markieren Sie beliebige Personen, um deren Beiträge zu erhalten, und weisen Sie Aufgaben den entsprechenden Teams zu. Dokumente lassen sich auch mit E-Mails verknüpfen, so dass Aktualisierungen direkt an die Posteingänge der wichtigsten Personen gesendet werden können.

Sie können die ClickUp Kommentare zuweisen funktion immer dann, wenn Sie Klarheit über etwas brauchen oder etwas selbst noch einmal nachsehen müssen. Lösen Sie die Kommentare auf, sobald die Aufgabe erledigt ist.

So haben Sie alles an einem Ort und alle auf derselben Seite, buchstäblich!

3. Begrenzen Sie die Anzahl der Kommunikationskanäle

Haben Sie schon einmal aufgegeben, einen Film auf Netflix anzuschauen oder ein neues Gericht von einer Speisekarte auszuprobieren, weil Sie von der Vielzahl der Möglichkeiten überfordert waren? Da sind Sie nicht allein.

Eine Vielzahl von Möglichkeiten ist nicht immer eine gute Idee. Und das gilt auch für den Arbeitsplatz. Zu viele Kommunikations-Apps können zu unnötiger Verwirrung und Schwierigkeiten führen, den Überblick über Unterhaltungen und Aktivitäten zu behalten.

Dies gilt insbesondere für die diagonale Kommunikation, wo es ohnehin mehr Raum für Verwirrung und Komplexität gibt. Beschränken Sie sich auf ein oder zwei diagonale Kommunikationskanäle, um weniger Missverständnisse zu verursachen.

Bringen Sie Ihre Unterhaltungen in die ClickUp-Chat-Ansicht und arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit zusammen

Sie müssen sich keine Sorgen um verstreute Kommunikation machen, wenn Sie ClickUp Chat-Ansicht anstatt zwischen verschiedenen Anwendungen und Posteingängen hin- und herspringen zu müssen, können Teammitglieder direkt in ClickUp auf den vollständigen Kontext von Unterhaltungen zugreifen.

Innerhalb jedes Projekts speichert die Chat-Ansicht alle Nachrichten, Kommentare und Benachrichtigungen, die sich auf Aufgaben und Ziele beziehen. Die gesamte Historie ist chronologisch geordnet, so dass man sich leicht zurechtfindet.

Wichtige Informationen sind auch in privaten Chats nicht isoliert. Alle Teammitglieder können sich am gleichen Thema beteiligen, sodass die Diskussionen transparent bleiben.

Mit der Chat-Ansicht müssen Sie nicht mehr verstreute Unterhaltungen zusammensetzen, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Alle arbeiten auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses, was die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung beschleunigt.

4. Aufbau einer offenen und kollaborativen Arbeitskultur

Grenzen zwischen Abteilungen erschweren die diagonale Kommunikation, da sie Teammitglieder davon abhalten, mit den Leitern anderer Abteilungen Kontakt aufzunehmen, und den Informationsaustausch einschränken.

Der Aufbau einer offenen und kollaborativen Arbeitskultur ist entscheidend für die Förderung der diagonalen Kommunikation. Transparenz und Zusammenarbeit sind dabei nicht nur förderlich, sondern unerlässlich.

Führen Sie ein Kultur-Audit durch, um die verbesserungswürdigen Bereiche der Unternehmenskultur und der wichtigsten Kommunikationsprotokolle zu ermitteln. Erstellen Sie dann einen umfassenden Plan, um diese Bereiche anzugehen

Verwenden Sie benutzerdefinierte ClickUp Ansichten um Ihr Kulturaudit zu verwalten und Verbesserungen zu planen.

Mit den verschiedenen Ansichten in ClickUp können Sie alle Ihre Ressourcen an einem Ort zusammenführen, um Ihr gesamtes Projekt aus der Vogelperspektive zu betrachten. Wählen Sie zwischen der Listenansicht, Board-Ansicht , Gantt-Diagramme und mehr, um Aufgaben zu organisieren und zu verfolgen. Hören Sie außerdem auf, zwischen Anwendungen zu springen und zeit sparen indem Sie in Ihrer benutzerdefinierten Ansicht neben Aufgaben, Projekten und Workflows auch Tabellenkalkulationen, Dokumente, Videos und mehr hinzufügen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um Projektabläufe zu verfolgen und Prioritäten zu verwalten mit ClickUp Gantt-Diagrammen

5. Regelmäßige Überprüfung der Prozesse

Eine reibungslose diagonale Kommunikation ist für die Ausrichtung funktionsübergreifender Teams unerlässlich. Führen Sie regelmäßige Prozessüberprüfungen durch, um den Informationsfluss und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren. Teilen Sie aktualisierte projektstatusberichte zur Verfolgung von Meilensteinen und zur Bewertung der Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Plan.

Verfolgen Sie den Fortschritt bei Meilensteinen und Zielen, die mehrere Teams betreffen. Identifizieren Sie Reibungspunkte oder Verzögerungen bei diagonalen Arbeitsübergaben.

Berücksichtigen Sie aktiv das Feedback der Beteiligten auf allen Ebenen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Verbesserungen für Prozesse vorzuschlagen, die nicht reibungslos funktionieren. Fördern Sie offene, transparente Diskussionen zwischen Managern und direkten Mitarbeitern. ClickUp's Vorlage für Prozess-Audit und -Verbesserung wird für diese Übung sehr nützlich sein. Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre bestehenden Prozesse zu bewerten und diejenigen zu ändern, die verbessert werden müssen.

Sie enthält mehrere benutzerdefinierte Ansichten, Status und Felder, die Ihnen helfen, die Informationen aufzunehmen, die Sie für die strategische Ausrichtung der diagonalen Kommunikation benötigen.

Bewerten Sie Prozesse und identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten mit dem ClickUp Process Audit and Improvement Template

Die Rolle der diagonalen Kommunikation im Aufgabenmanagement

Die diagonale Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung Ihrer organisatorischen Kommunikationsziele. Aber auch andere Arten der Kommunikation sind hilfreich bei der Zusammenarbeit aufgabenmanagement zu. Machen wir uns mit den drei wichtigsten Formen der Kommunikation am Arbeitsplatz vertraut:

1. Horizontale Kommunikation

Unter horizontaler Kommunikation versteht man den Informationsaustausch zwischen Führungskräften oder Mitarbeitern auf derselben hierarchischen Ebene innerhalb einer Organisation. Dies fördert die Koordination, die Planung und die Teamarbeit.

Wenn Sie beispielsweise ein neues Produkt entwickeln, können Sie sich mit Führungskräften aus verschiedenen Teams (Design, Marketing, Vertrieb, Technik) treffen, um die nächsten Schritte zu besprechen und auf ihre Anforderungen einzugehen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

2. Vertikale Kommunikation

Bei der vertikalen Kommunikation geht es um den Informationsfluss zwischen verschiedenen Hierarchieebenen in einer Organisation. Dazu gehört die Kommunikation von übergeordneten Führungskräften an ihre Untergebenen (nach unten) und von Untergebenen an übergeordnete Führungskräfte (nach oben). Die vertikale Kommunikation stellt sicher, dass Ziele und Erwartungen in der gesamten Organisation wirksam vermittelt werden.

Beispiel für abwärts gerichtete Kommunikation: Der Marketing- und Projektmanager sendet eine E-Mail an das Marketingteam, in der er die neue Werbestrategie und die erwarteten Ergebnisse darlegt.

Beispiel für Aufwärtskommunikation: Die Teammitglieder legen ihren Teamleitern/Managern regelmäßig Berichte vor, in denen sie über ihre Statusbesprechungen und Projektfortschritte berichten und Verbesserungsvorschläge machen.

3. Diagonalkommunikation

Diagonale Kommunikation ist die Mischung aus horizontaler und vertikaler Kommunikation. Sie schränkt die Führungskräfte und Teammitglieder nicht ein, miteinander zu kommunizieren, unabhängig von ihrer Position oder Abteilung. Dies fördert eine bessere Zusammenarbeit und Problemlösung, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt.

Alle drei Arten der Kommunikation sind in verschiedenen Phasen oder Prozessen innerhalb einer Organisation von entscheidender Bedeutung.

Beseitigen Sie Kommunikationsbarrieren mit ClickUp

Sie haben sicher erkannt, wie nützlich eine effektive diagonale Kommunikation ist, wenn es darum geht, dass Organisationen ihre Ziele erreichen kommunikationsziele zu erreichen und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Wenn die Beziehung zwischen den Führungskräften und den Teammitgliedern positiv ist, können Daten und Informationen frei fließen, was zur Verbesserung der prozesseffizienz und Produktivität . Darüber hinaus trägt die Verbesserung der diagonalen Kommunikation auch dazu bei, dass Mitarbeiter auf allen Ebenen stärkere zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen.

Und es ist hilfreich, ein Werkzeug zu haben, das eine erfolgreiche diagonale Kommunikation fördert, damit Sie sich auf andere Herausforderungen konzentrieren können. Mit ClickUp können Sie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit schnell verbessern.

Lassen Sie Gespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitern in beide Richtungen frei fließen. Richten Sie Ihre gesamte Belegschaft mit Funktionen wie Echtzeit-Chat, Dokumenten und benutzerdefinierten Ansichten auf gemeinsame Ziele aus. Warten Sie nicht mehr tagelang auf Antworten auf Anfragen oder Entscheidungen. Keine doppelte Arbeit mehr in verschiedenen Teams. Sehen Sie zu, wie sich Silos auflösen und die Produktivität in die Höhe schießt.

ClickUp zentralisiert die Kommunikation, so dass Ihre Mitarbeiter die Informationen, die sie benötigen, immer griffbereit haben. Anmelden bei ClickUp noch heute kostenlos an!

Allgemeine FAQs

1. Was unterscheidet die diagonale Kommunikation von der horizontalen und vertikalen Kommunikation?

Bei der diagonalen Kommunikation geht es um die Zusammenarbeit zwischen Personen, die nicht in direkter hierarchischer Beziehung zueinander stehen, sondern verschiedenen Abteilungen oder Teams angehören.

Horizontale Kommunikation findet zwischen Gleichgestellten statt, und vertikale Kommunikation beinhaltet die Kommunikation zwischen verschiedenen Hierarchieebenen. Diagonale Kommunikation überbrückt sowohl Hierarchie- als auch Abteilungsgrenzen und fördert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit.

2. **Wie kann diagonale Kommunikation die Effizienz und Problemlösung in meinem Team steigern?

Die diagonale Kommunikation ermöglicht einen direkten Informationsfluss zwischen den einzelnen Mitarbeitern über Abteilungs- und Hierarchieebenen hinweg, wodurch unnötige Ebenen vermieden werden. Dies führt zu einem schnelleren Zugriff auf wichtige Daten und fördert die Zusammenarbeit.

Diagonale Kommunikation verbessert die Teamarbeit und trägt zu einer gesunden Arbeitsplatzkultur bei, indem sie Fehlinterpretationen reduziert und ein kooperatives Arbeitsumfeld fördert.

3. Wie erleichtert und verbessert ClickUp die diagonale Kommunikation in einem Team?

ClickUp ist ein cloudbasiertes Projektmanagement- und Kollaborationswerkzeug, das mehrere Tools ersetzen kann. Es bringt alle Beteiligten dazu, auf einer einzigen Plattform zu arbeiten, die für die Verwaltung jeder Art von Arbeit ausgelegt ist.

ClickUp-Funktionen wie die Chat-Ansicht und das Zuweisen von Kommentaren ermöglichen es Ihnen, mit jedem und an jeder Aufgabe in Ihrem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr von einer Plattform zur anderen wechseln müssen, um mit verschiedenen Teams zu arbeiten. Alles, was Sie tun müssen, ist, alle Mitarbeiter in ClickUp einzubinden und mit der Zusammenarbeit in Echtzeit zu beginnen.