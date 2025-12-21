Kostenlose Vorlagen für HR-Audit-Checklisten zur Optimierung der Compliance

HR ist mehr als nur Personalbeschaffung und Gehaltsabrechnung – es ist die erste Verteidigungslinie gegen Bußgelder und regulatorische Risiken.

Wenn Sie schon einmal während eines Audits verzweifelt nach einem unterzeichneten Vertrag gesucht oder versucht haben, Richtlinienaktualisierungen nachzuweisen, wissen Sie bereits, wie schnell Dinge ohne Struktur außer Kontrolle geraten können.

Eine HR-Audit-Checkliste ist eine Lösung für diese häufige Herausforderung. ✅

Damit erhält Ihre Personalabteilung eine klare, wiederholbare Methode, um Mitarbeiterdaten, Personalrichtlinien und Arbeitssicherheit an einem Ort zu überprüfen. Möchten Sie den Checklistenprozess nicht jedes Jahr wiederholen? Verwenden Sie stattdessen eine Vorlage für eine HR-Audit-Checkliste, die Ihnen Zeit spart und in der Regel einfach zu handhaben ist.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 14 kostenlose Vorlagen für HR-Audit-Checklisten vor, mit denen Sie Ihre Dokumentation optimieren und Ihre HR-Praktiken an die aktuellen Arbeitsgesetze anpassen können.

Vorlagen für HR-Audit-Checklisten auf einen Blick

Was sind Vorlagen für HR-Audit-Checklisten?

Eine Vorlage für eine HR-Audit-Checkliste ist ein strukturiertes tool, mit dem HR-Fachleute die HR-Praktiken, Richtlinien und Verfahren ihres Unternehmens mithilfe von HR-Technologien systematisch bewerten können.

Wenn man sich diese Vorlagen genauer ansieht, kann man erkennen, was HR-Teams durch deren Einsatz in verschiedenen HR-Funktionen erreichen können:

Überprüfen Sie Mitarbeiterunterlagen und Personalakten auf Richtigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften .

Bewerten Sie den Einstellungsprozess und den Onboarding-Prozess hinsichtlich Fairness und Struktur.

Überprüfen Sie Leistungsbewertungen , Schulungsprogramme und Entwicklungsprogramme auf Konsistenz und Wirkung.

Stellen Sie sicher, dass Datenschutzgesetze, Arbeitsschutzstandards und HR-Compliance-Anforderungen eingehalten werden.

Was macht eine gute Vorlage für eine HR-Audit-Checkliste aus?

Eine gute Vorlage für eine HR-Audit-Checkliste ist klar, detailliert und an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens anpassbar.

Sie sollte außerdem benutzerfreundlich, einfach zu aktualisieren und für den praktischen Einsatz während des HR-Auditprozesses konzipiert sein. Konkret sollten Sie bei der Personalabteilung genau auf Folgendes achten:

✅ Deckt alle wichtigen HR-Bereiche ab, einschließlich Personalbeschaffung, Onboarding, Leistungsmanagement, Vergütungspakete und Mitarbeiterbeziehungen, unter Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften✅ Enthält spezifische, messbare Prüfungen in Bezug auf Mitarbeiterdaten, Stellenbeschreibungen, Mitarbeiterklassifizierung und HR-Richtlinien✅ Trägt dazu bei, die Einhaltung von Arbeitsgesetzen, Richtlinien zur Chancengleichheit am Arbeitsplatz, Arbeitnehmerentschädigungsgesetzen und Datenschutzgesetzen sicherzustellen ✅ Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung an Branchenvorschriften, die Größe des Unternehmens und individuelle Anforderungen an die Einhaltung von HR-Vorschriften. ✅ Bietet ein strukturiertes Format mit klaren Anweisungen für die Überprüfung von Dokumenten, die Erfassung von Daten und die Planung von Korrekturmaßnahmen.

🧠 Wussten Sie schon: Laut Gallup kosten unmotivierte Mitarbeiter die Weltwirtschaft rund 8,8 Billionen US-Dollar an Verlusten an Produktivität, Krankheitstagen und Umschulungen. Durch die Prüfung und Verbesserung Ihrer internen Prozesse können Sie diese Kosten in Ihrem eigenen Unternehmen senken und sich gut an den Arbeitsmarkt anpassen.

Die 14 besten Vorlagen für HR-Audit-Checklisten

Wenn HR-Informationen auf E-Mail-Threads, einzelne Tabellenkalkulationen und separate tools verteilt sind, werden Audits zu einer manuellen und zeitaufwändigen Angelegenheit. Das ist HR-Arbeit.

ClickUp vereint all diese Elemente in einem konvergenten KI-Workspace für Ihre Teams, in dem Ihre HR-Audit-Checklisten, Mitarbeiterdaten, Unternehmensrichtlinien und Vorfallberichte alle im selben ClickUp-Workspace gespeichert werden können.

Anstatt die Einhaltung von HR-Vorschriften in einer App und Nachverfolgungen in einer anderen zu verfolgen, können Sie alles an einem Ort überprüfen.

Diese 14 ClickUp-Vorlagen helfen Ihnen dabei, die Einhaltung von HR-Vorschriften zu bewerten und HR-Praktiken über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg zu standardisieren.

1. ClickUp-Vorlage für interne Audit-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Vermeiden Sie Compliance-Probleme in letzter Minute und halten Sie sich das ganze Jahr über an die Arbeitsgesetze – mit der Checkliste für interne Audits von ClickUp.

Wenn sich jedes HR-Audit wie ein Neuanfang anfühlt, bietet Ihnen diese Vorlage eine wiederholbare Struktur. Mit der ClickUp-Vorlage für interne Audit-Checklisten können HR-Teams Audit-Elemente aus den Bereichen Personalbeschaffung, Onboarding, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Arbeitsplatzrichtlinien in einer einzigen Audit-Checkliste erfassen.

Hinter den Kulissen fügt die Vorlage benutzerdefinierte Status für jeden Audit-Schritt, Ansichten für „Zusammenfassung“, „Nichtkonformität“ und „Verbesserungsmöglichkeiten“ sowie benutzerdefinierte Felder für Audit-Bewertung, Aufwand, Nachweise und Grundursache hinzu. Das bedeutet, dass Sie dokumentieren können, wie häufige Probleme behoben werden können und wer für die jeweiligen Folgemaßnahmen verantwortlich ist.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie HR-Audit-Elemente für Personalbeschaffung, Onboarding, Sozialleistungen und Arbeitssicherheit in einer einzigen Checkliste.

Bewerten Sie die Ergebnisse mit benutzerdefinierten Feldern für Audit-Bewertung, Aufwand und Risiko, damit Sie Prioritäten für Abhilfemaßnahmen setzen können.

Protokollieren Sie Nachweise, Ursachen und Pläne innerhalb jeder Aufgabe, anstatt in separaten Dokumenten.

Nutzen Sie spezielle Ansichten für Nichtkonformitäten und Verbesserungen, um Lücken in der HR-Compliance auf einen Blick zu erkennen.

Verwandeln Sie eine fertiggestellte HR-Audit-Checkliste in eine Vorlage für den nächsten Zyklus.

✨ Ideal für: HR-Teams, die wiederkehrende interne Audits von Mitarbeiterdaten, HR-Richtlinien und HR-Praktiken durchführen.

Davide Mameli, Business Unit Manager – ICM. S (Accenture), gibt an:

Kunden können Tickets zu Projekten erstellen, und unsere Teamleiter können schnell reagieren und Aufgaben delegieren. Das spart viel Zeit beim Hin- und Her-Schicken von E-Mails und sorgt für eine bessere Kundenerfahrung. Und die Einarbeitung von Kunden in ClickUp ist einfach, da das Tool sehr benutzerfreundlich ist.

Kunden können Tickets zu Projekten erstellen, und unsere Teamleiter können schnell reagieren und Aufgaben delegieren. Das spart viel Zeit beim Hin- und Her-Schicken von E-Mails und sorgt für eine bessere Kundenerfahrung. Und die Einarbeitung von Kunden in ClickUp ist einfach, da das Tool sehr benutzerfreundlich ist.

2. ClickUp-Vorlage für Audit-Pläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie die Vorschriften ein, wenn Sie mit Mitarbeiterdaten, Onboarding-Prozessen oder Arbeitssicherheitsschulungen zu tun haben, indem Sie die ClickUp-Auditplan-Vorlage verwenden.

Wenn Ihre HR-Audits aufgrund unklarer Zeitleisten stagnieren, hilft Ihnen die ClickUp-Auditplan-Vorlage dabei, den Umfang jedes HR-Audits abzubilden, die Audit-Ziele zu definieren und realistische Zeitpläne für die Planung und Berichterstellung festzulegen.

HR-Teams können diese Vorlage auch für gezielte Überprüfungen verwenden, z. B. in Bezug auf gleiche Bezahlung oder Mitarbeiterklassifizierung.

Die Vorlage enthält vorgefertigte Listenansichten, benutzerdefinierte Felder für die Auditphase, Priorität und Eigentümer sowie Aufgabenabhängigkeiten, sodass Sie sehen können, wie Vorbereitungsarbeiten, Tests und Berichterstellung miteinander verbunden sind. In Kombination mit Kalender- oder Gantt-Ansichten entsteht ein Live-Zeitplan, der klar anzeigt, welches HR-Teammitglied für jeden Auditpunkt verantwortlich ist.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie HR-Audit-Aktivitäten von der Planung bis zur Nachbereitung in einer gemeinsamen Zeitleiste fest.

Weisen Sie HR-Teams, internen Auditoren oder externen Partnern Aufgaben mit klaren Fälligkeitsdaten zu.

Verwenden Sie Abhängigkeiten, um zu verhindern, dass die Feldarbeit beginnt, bevor die Dokumentation oder der Zugriff bereit sind.

Gruppieren Sie Aufgaben nach Phase oder HR-Funktion, um zu sehen, wo der größte Aufwand liegt.

Verwenden Sie den gleichen Audit-Plan mit geringfügigen Anpassungen für zukünftige HR-Audits wieder.

✨ Ideal für: Strukturierung von HR-Audit-Zeitleisten, Zuweisung von Eigentümern und Nachverfolgung aller Phasen des HR-Audits.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie Ihren Audit-Plan mit ClickUp's Brain für eine schnelle Vorbereitung. Bitten Sie die KI vor dem Start, relevante ClickUp-Dokumente und vergangene Audits zu scannen und einen Planungsentwurf zu erstellen, der die wichtigsten HR-Compliance-Risiken und vergangene Ergebnisse zusammenfasst. So sparen Sie Zeit und können jedes HR-Audit mit dem richtigen Kontext beginnen, anstatt von einer leeren Seite aus anzufangen.

3. ClickUp-Vorlage für Prozess-Audits und -Verbesserungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Markieren Sie Lücken, weisen Sie Folgemaßnahmen zu und implementieren Sie Änderungen, um die Effizienz mit der ClickUp-Vorlage für Prozessprüfungen und -verbesserungen zu steigern.

Wenn HR-Teams in manuellen Schritten und inkonsistenten HR-Praktiken feststecken, kann ein Audit auf Prozessebene Aufschluss darüber geben, warum dies so ist. Die ClickUp-Vorlage für Prozess-Audits und -Verbesserungen hilft Ihnen dabei, HR-Workflows wie Personalbeschaffung, Onboarding, Leistungsmanagement und Verwaltung von Sozialleistungen abzubilden und anschließend jeden Schritt auf Verzögerungen und Übergabeprobleme zu überprüfen.

Die Vorlage enthält Ansichten für Prozesslisten und Zeitleisten sowie Benutzerdefinierte Felder für Prozessverantwortliche, Risikostufe und Auswirkungen von Verbesserungen. Wenn Sie Engpässe oder Compliance-Probleme identifizieren, können Sie sofort Korrekturaufgaben zuweisen und diese bis zur Fertigstellung im selben Workspace verfolgen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Prüfen Sie alle HR-Workflows, vom Einstellungsprozess bis zu Austrittsgesprächen, an einem Ort.

Tag jeden Schritt mit Risiko und Auswirkung, um Prioritäten für Verbesserungen zu setzen.

Verwandeln Sie Ergebnisse in umsetzbare Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten anstelle von statischen Notizen.

Verwenden Sie die Zeitleiste- oder Gantt-Ansicht , um zu sehen, wie lange HR-Prozesse von Anfang bis Ende wirklich dauern.

Verfolgen Sie fertiggestellte Verbesserungen, damit Sie zeigen können, wie HR-Initiativen Fehler und Nacharbeiten reduziert haben.

✨ Ideal für: HR-Teams, die Ineffizienzen in wiederkehrenden Workflows wie Onboarding, Leistungsbeurteilungen und Aktualisierungen von Sozialleistungen identifizieren möchten.

4. ClickUp-Vorlage für interne Auditformulare

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie regelmäßig Überprüfungen der Mitarbeiterdaten durch? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für interne Audits aus als Formular.

Wenn Ihre HR-Auditformulare in E-Mails oder unzusammenhängenden PDF-Dateien herumschwirren, ist das Zusammenstellen der Ergebnisse mühsam und zeitaufwändig. Die ClickUp-Vorlage für interne Auditformulare verwandelt jede HR-Audit-Checkliste in ein strukturiertes Formular, das direkt in Aufgaben und Ansichten übernommen wird.

Mit benutzerdefinierten Feldern und Ansichten für „Nach Abteilung“, „Nach Risiko“ und „Zusammenfassung“ können HR-Fachleute die Ergebnisse nach Mitarbeiterdaten, Arbeitssicherheit und Sozialleistungen aufschlüsseln. Sie können Berichte für die Geschäftsleitung oder Rechtsberater anhand derselben Daten erstellen und so Transparenz und Rechtssicherheit in Ihrem HR-Auditprozess gewährleisten.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie HR-Audit-Nachweise über ClickUp-Formulare statt über verstreute Tabellenkalkulationen.

Standardisieren Sie Felder wie Abteilung, Standort, Risikobewertung und Verantwortlicher für Korrekturmaßnahmen.

Leiten Sie ausgefüllte Formulare in Listen mit Status wie „Zu überprüfen“, „In Bearbeitung“ und „Geschlossen“ weiter.

Filtern Sie die Ergebnisse der HR-Audits nach Funktion, Standort oder Risikostufe, um gezielte Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Exportieren Sie Ergebnisse für Auditberichte, ohne Dateien manuell zusammenführen zu müssen.

✨ Ideal für: Dokumentation der Ergebnisse von HR-Audits und Umwandlung von Formularantworten in nachverfolgbare Folgearbeiten.

📮ClickUp Insight: Versteckte Aufgaben sind nicht harmlos. Sie beeinträchtigen aktiv die Produktivität. Ganze 21 % der Mitarbeiter geben an, dass diese Aufgaben sie ausbremsen, und 14 % finden es schwierig, sich zu konzentrieren. Dieses ständige Umschalten der Gedanken fragmentiert die Aufmerksamkeit und verhindert tiefgreifende, sinnvolle Arbeit. ClickUp hilft Ihnen, die Konzentration Ihres Teams zu schützen, mit Features wie Aufgabenprioritäten, Me-Modus und Aufgabenabhängigkeiten. Wenn wichtige Aufgaben sichtbar und organisiert bleiben, kann Ihr Team im Flow bleiben und seine Arbeit ohne Ablenkung erledigen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten tools und Softwareprogramme für das Compliance-Management

5. ClickUp-Vorlage für Dokumente zum Geschäfts-Audit

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ergebnisse und geben Sie sie an Entscheidungsträger weiter mithilfe der ClickUp-Vorlage für Business-Audit-Dokumente.

Wenn Ihre HR-bezogenen Audit-Ergebnisse über verschiedene Präsentationen und Threads in E-Mails verstreut sind, ist es schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen. Die ClickUp Business Audit Doc Vorlage bietet Ihnen eine dokumentorientierte Struktur, mit der Sie den Umfang des Audits und die Empfehlungen an einem Ort organisieren können.

Abschnitte für Zusammenfassungen, Beobachtungen, Ursachen und Pläne erleichtern die Präsentation der Ergebnisse von HR-Audits gegenüber der Geschäftsleitung und anderen Interessengruppen.

Da sich die Vorlage in ClickUp Docs befindet, können Sie Eigentümer bestimmter Abschnitte taggen, unterstützende Dateien anhängen und jede Empfehlung mit Aufgaben auf Ihrer HR-Audit-Checkliste verknüpfen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Dokumentieren Sie die Ziele, den Umfang und die Ergebnisse von HR-Audits in einem strukturierten Bericht.

Fügen Sie Inline-Kommentare hinzu und weisen Sie Aufgaben direkt aus dem Dokument heraus für Folgemaßnahmen zu.

Fügen Sie Anhänge wie anonymisierte Personalakten oder Richtlinienübersichten als Kontextinformationen bei.

Verknüpfen Sie Empfehlungen mit bestimmten Checklistenelementen der HR-Audit-Checkliste und Korrekturaufgaben.

Verwenden Sie dasselbe Dokument-Layout für alle jährlichen HR-Audits, um eine einheitliche Berichterstellung zu gewährleisten.

✨ Ideal für: HR- und Betriebsleiter, die eine klare schriftliche Aufzeichnung der Audit-Ergebnisse und vereinbarten Maßnahmen benötigen.

👀 Wissenswertes: Unternehmen mit starken Onboarding-Prozessen verbessern die Bindung neuer Mitarbeiter um 82 %. Aber hier ist der Haken: Nur 12 % der Mitarbeiter sagen, dass ihr Unternehmen Onboarding gut macht.

6. ClickUp-Auditprogramm-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Identifizieren Sie frühzeitig Bereiche, in denen die Compliance nicht gewährleistet ist, und weisen Sie mithilfe der ClickUp-Auditprogramm-Vorlage Korrekturmaßnahmen zu.

Die Verwaltung mehrerer Audits über verschiedene HR-Funktionen hinweg kann schnell unübersichtlich werden. Die ClickUp-Auditprogrammvorlage wurde für Teams entwickelt, die wiederkehrende, strukturierte Audits durchführen müssen, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Anstatt Zeitleisten und Berichte manuell zusammenzustellen, können Personalabteilungen mit dieser Vorlage einen klaren, wiederholbaren Audit-Workflow mit definierten Kontrollpunkten und Verantwortlichkeiten erstellen. Ansichten wie „Nach Quartal“ oder „Nach Abteilung“ zeigen Ihnen, welche HR-Teams überprüft werden und ob Sie die internen Audit-Abdeckungsziele erreichen.

So wird Ihre HR-Audit-Checkliste von einer einmaligen Liste zu einem Teil eines kontinuierlichen Auditprogramms.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie einen Masterplan für HR-Audits über das ganze Jahr hinweg.

Gruppieren Sie Audits nach HR-Funktion oder Region, um eine ausgewogene Abdeckung sicherzustellen.

Verfolgen Sie den Fertigstellungsstatus und wichtige Termine für die Planung und Berichterstellung.

Verknüpfen Sie jeden Programmeintrag mit detaillierten HR-Audit-Checklisten oder Berichten.

Zeigen Sie der Unternehmensleitung ein übersichtliches Dashboard mit anstehenden und fertiggestellten Audits.

✨ Ideal für: Standardisierung wiederkehrender HR-Audits in den Bereichen Einstellung, Vergütung, Arbeitssicherheit und Datenschutz.

7. ClickUp-Vorlage für Audit-Richtlinien

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie mit der Audit-Richtlinien-Vorlage von ClickUp die Grundregeln für die Planung, Durchführung und Überprüfung von Audits fest.

Wenn jedes HR-Audit anders durchgeführt wird, ist es schwierig, Konsistenz zu zeigen oder die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Die ClickUp-Vorlage für Audit-Richtlinien hilft Ihnen bei der Erstellung einer Audit-Richtlinie, in der Zweck, Umfang, Rollen, Häufigkeit und Anforderungen an die Berichterstellung für Audits im HR-Bereich festgelegt sind.

Die Vorlage enthält ein vorgefertigtes Dokument mit Abschnitten zu Verantwortlichkeiten, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, Dokumentationsstandards und Eskalationswegen. HR-Teams können diese Vorlage auch als Vorlage für Unternehmensrichtlinien verwenden und die Richtlinie dann zur Überprüfung und Umsetzung an interne Auditoren und Manager freigeben.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Dokumentieren Sie, wie HR-Audits im gesamten Unternehmen geplant, durchgeführt und die Berichterstellung durchgeführt wird.

Klären Sie die Zuständigkeiten zwischen Personalabteilung, interner Revision und Geschäftsleitung.

Beziehen Sie sich auf geltende Gesetze und Vorschriften, damit Audits mit den Compliance-Verpflichtungen im Einklang bleiben.

Zentralisieren Sie Audit-Regeln in einem Dokument, das sich leicht aktualisieren und weitergeben lässt.

Bieten Sie einen Bezugspunkt für die Einarbeitung neuer HR-Fachkräfte oder Auditoren.

✨ Ideal für: HR- und Compliance-Teams, die die Struktur, Häufigkeit und Erwartungen für HR-bezogene Audits festlegen.

🧠 Wussten Sie schon: In einem kürzlich durchgeführten Test im Vereinigten Königreich setzten 90 % der Unternehmen die 4-Tage-Woche fort, wobei viele von ihnen Vorteile bei der Produktivität und der Mitarbeiterbindung nannten.

8. ClickUp-Vorlage für Unternehmensaudits

Kostenlose Vorlage herunterladen Koordinieren Sie HR-bezogene Audits standortübergreifend mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensaudits.

Wenn Ihr Unternehmen wächst, unterscheiden sich die HR-Praktiken oft zwischen Teams, Standorten oder Tochtergesellschaften. Die ClickUp-Vorlage für Unternehmensaudits hilft Ihnen bei der Nachverfolgung unternehmensweiter Audits, die die Bereiche HR, Finanzen und Betrieb umfassen, und bietet Ihnen gleichzeitig Sichtbarkeit auf HR-Richtlinien, Mitarbeiterleistungen und Arbeitsplatzrichtlinien nach Standort.

Die Vorlage verwendet Listen und Dashboards zur Nachverfolgung des Audits nach Abteilung und Region, mit benutzerdefinierten Feldern für Risiko, Eigentümer und Fälligkeitsdaten. Sie können HR-Richtlinien und Auszüge aus dem Mitarbeiterhandbuch an Aufgaben anhängen, um leichter zu überprüfen, wie gut die HR-Richtlinien des Unternehmens in der Praxis umgesetzt werden.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie funktionsübergreifende Audits durch, die die Einhaltung von HR-Vorschriften an mehreren Standorten umfassen.

Verfolgen Sie die Ergebnisse nach Abteilung oder Region, um zu sehen, wo die größten HR-Lücken bestehen.

Fügen Sie lokale Richtlinien, Verträge oder Schulungsunterlagen als Anhang bei.

Verwenden Sie Dashboards, um der Unternehmensleitung einen Überblick über den Status der Audits des Unternehmens zu verschaffen.

Richten Sie HR-Audits an umfassenderen Unternehmensprogrammen für Risiko und Compliance aus.

✨ Ideal für: Verwaltung von HR-bezogenen Audits über mehrere Abteilungen, Geschäftsbereiche oder Standorte hinweg.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie jedes Audit-Meeting mit ClickUp AI Notetaker in ein durchsuchbares Protokoll. ClickUp AI Notetaker kann an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Anrufen teilnehmen, die Unterhaltung aufzeichnen und automatisch ein Transkript und Aktionspunkte in einem ClickUp Doc erstellen. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass jemand während eines HR-Audit-Kickoffs oder einer Kalibrierungssitzung Notizen tippt, erhalten Sie jedes Mal eine konsistente, strukturierte Dokumentation. Erhalten Sie automatisierte Notizen und Zusammenfassungen mit ClickUp AI Notetaker Für die Personalabteilung bedeutet dies, dass Ihre Audit-Planungsgespräche oder Untersuchungsberichte an einem Ort gesammelt werden und Sie die Ergebnisse sofort in Aufgaben umsetzen können. Im Laufe der Zeit bauen Sie eine durchsuchbare Historie von Entscheidungen, Risiken und vereinbarten Folgemaßnahmen auf, auf die Sie im nächsten Audit-Zyklus leicht zurückgreifen können.

9. ClickUp-Vorlage für ein HR-Handbuch

Kostenlose Vorlage herunterladen Aktualisieren Sie Richtlinien in Echtzeit und helfen Sie Ihrem Team, mit der ClickUp-Vorlage für das HR-Handbuch auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Mit dem Wachstum Ihres Teams steigt auch das Risiko inkonsistenter Botschaften in Bezug auf Richtlinien und Erwartungen. Die ClickUp-Vorlage für das HR-Handbuch hilft HR-Teams dabei, eine einzige, leicht zugängliche Informationsquelle zu schaffen, die sich mit dem Unternehmen weiterentwickelt.

Die Vorlage ist ein ClickUp-Dokument mit vorstrukturierten Abschnitten zu Themen wie Verhalten, Sozialleistungen und Sicherheit am Arbeitsplatz. HR-Teams können die Abschnitte anpassen und alles mit benutzerdefinierten Feldern wie Abteilung und Eigentümerschaft der Richtlinien halten. So lässt sich den Prüfern leichter nachweisen, dass die Mitarbeiter Zugang zu klaren, aktuellen Richtlinien hatten.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Dokumentieren Sie HR-Richtlinien zu Verhalten, Urlaub, Sozialleistungen und Sicherheit in einem Handbuch.

Verwenden Sie Überschriften und eine Tabelle des Inhalts, damit Mitarbeiter schnell Antworten finden können.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für den Eigentümer der Richtlinie und das Datum der letzten Überprüfung hinzu, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Arbeiten Sie mit Rechtsberatern innerhalb des Dokuments zusammen, um es zu überprüfen und zu unterzeichnen.

Verknüpfen Sie das Handbuch mit Aufgaben, Onboarding-Checklisten und HR-SOPs, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.

✨ Ideal für: HR-Teams, die ein Mitarbeiterhandbuch erstellen oder aktualisieren, das Audits und alltägliche Fragen unterstützt.

10. ClickUp HR-SOP-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Geben Sie Ihrem Team eine zentrale Quelle an die Hand, die genau beschreibt, was wann zu erledigen ist: die ClickUp-Vorlage für HR-Standardarbeitsanweisungen.

Wenn jeder HR-Koordinator Prozesse unterschiedlich abwickelt, werden bei Audits Lücken in Bezug auf Fairness und Konsistenz deutlich. Mit der ClickUp HR SOP-Vorlage können HR-Teams Standardarbeitsanweisungen für die Personalbeschaffung, Einarbeitung, Leistungsbeurteilungen und Austritte mithilfe von visuellen Whiteboards und Dokumenten dokumentieren.

Die Governance-Vorlage bietet einen zentralen Speicherort, an dem Sie jeden Schritt abbilden, Verantwortlichkeiten zuweisen und Verknüpfungen zu Formularen oder Dokumenten herstellen können. Außerdem hilft sie Personalabteilungen dabei, den Überblick über Aktivitäten zu behalten, was bei der Überprüfung der Einhaltung von HR-Richtlinien und Standards zur Chancengleichheit am Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung ist.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie klare SOPs für die Personalbeschaffung, die Einarbeitung, Entwicklungsprogramme und das Ausscheiden von Mitarbeitern.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um Workflows und Übergaben zwischen HR, Managern und IT zu visualisieren.

Speichern Sie SOP-Dokumente, Checklisten und Formulare in einem einzigen HR-SOP-Hub.

Halten Sie Ihre Prozesse im Einklang mit gesetzlichen Anforderungen und Best Practices für Human Resources.

Aktualisieren Sie SOPs bei Änderungen der Arbeitsgesetze, ohne den historischen Überblick zu verlieren.

✨ Ideal für: HR-Teams, die einheitliche, dokumentierte SOPs für den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus benötigen.

💡 Profi-Tipp: ClickUp's Talk to Text ist ein Desktop- und Browser-Begleiter, mit dem Sie sprechen können und Ihre Worte in sauberen, strukturierten Text umwandeln können, den Sie in Aufgaben, Dokumenten oder Nachrichten wiederverwenden können. Dieses KI-Tool ist so konzipiert, dass es bis zu viermal schneller ist als das Tippen, sodass HR-Verantwortliche Audit-Notizen oder Richtlinienänderungen diktieren können, während sie Beweise überprüfen oder zwischen Meetings hin- und herlaufen. Verwenden Sie Ihre Stimme, um Notizen, Zusammenfassungen und Beobachtungen mit ClickUp's Talk to Text aufzuschreiben Da ClickUp BrainGPT sich in Ihre Arbeits-Apps und führende KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini von einer einzigen Plattform aus integrieren lässt, können Sie Folgefragen wie „Fassen Sie die wichtigsten Probleme unserer letzten beiden HR-Audits zusammen” stellen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Anschließend können Sie das Ergebnis direkt in ClickUp Aufgaben oder Dokumente einfügen oder senden, um es zu überprüfen. Für HR-Teams verwandelt dies kleine Lücken im Tagesablauf in nützliche Audit-Arbeit: ClickUp BrainGPT formt diese groben Ideen und Beobachtungen zu auditfähigen Texten, die Sie den Beteiligten freigeben können.

👀 Wissenswertes: Untersuchungen zeigen, dass positive Onboarding-Erfahrungen Oxytocin (das „Vertrauenshormon“) freisetzen und neuen Mitarbeitern helfen, eine bessere Verbindung zu den anderen Mitarbeitern zu spüren und sich besser integriert und sicherer zu fühlen.

11. ClickUp-Vorlage für Onboarding-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Struktur in Prozesse, die bei schnellem Wachstum oft übersehen werden – mit der ClickUp-Vorlage für Checklisten zum Onboarding.

Wenn Onboarding-Aufgaben in separaten Tabellen und E-Mails gespeichert sind, können neue Mitarbeiter wichtige Schritte wie Sicherheitsschulungen oder die Bestätigung von Richtlinien übersehen. Die ClickUp-Onboarding-Checklisten-Vorlage fügt Ihrer ClickUp-Workspace eine detaillierte Liste mit einer ausführlichen Onboarding-Checkliste für jede Position hinzu.

Mit benutzerdefinierten Feldern für Startdaten, Rolle, Vorgesetzten und Ausstattungsstatus sowie Aufgaben-Updates in Echtzeit können HR-Teams sehen, welche Onboarding-Aufgaben erledigt sind und welche noch Aufmerksamkeit erfordern.

Dadurch wird es einfacher, die Einhaltung von Richtlinien und Datenschutzgesetzen während des Onboarding-Prozesses sicherzustellen und den Prüfern eine klare Übersicht darüber zu geben, was jeder neue Mitarbeiter bereits abgeschlossen hat.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie rollenbasierte Onboarding-Checklisten, die Formalitäten, Systeme und Schulungen abdecken.

Verfolgen Sie den Fortschritt in den Bereichen HR, IT und Management in einer gemeinsamen Liste.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für Startdatum, Vorgesetzten, Abteilung und Fertigstellungsstatus.

Automatisieren Sie Erinnerungen, damit bei neuen Mitarbeitern nichts übersehen wird.

Führen Sie ein Protokoll über Onboarding-Prozesse, die fertiggestellt wurden, für HR-Audits und Überprüfungen der Mitarbeiterbeziehungen.

✨ Ideal für: HR-Teams, die die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern über verschiedene Rollen, Standorte und Remote-Mitarbeiter hinweg standardisieren möchten.

12. ClickUp-Vorlage für Einstellungs-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Standardisieren Sie jeden Teil des Einstellungsprozesses, vom Verfassen von Stellenbeschreibungen bis zur Koordination von Vorstellungsgesprächen, mit der ClickUp-Vorlage für Einstellungs-Checklisten.

Laut dem Employ Recruiter Nation Report benötigen Unternehmen durchschnittlich 47,5 Tage, um eine offene Rolle zu besetzen. Dieser Zeitrahmen verlängert sich noch weiter, wenn der Einstellungsprozess nicht strukturiert ist. Die ClickUp-Vorlage für die Einstellungs-Checkliste hilft HR-Teams, Verzögerungen zu reduzieren, indem sie für Klarheit und Konsistenz bei jedem Schritt sorgt.

Mit der Vorlage können Sie den Fortschritt jedes Bewerbers verfolgen, Aufgaben zwischen HR-Teams koordinieren und sicherstellen, dass Ihre Einstellungsverfahren den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Durch Aufgaben für Hintergrundüberprüfungen und Genehmigungen werden Compliance-Probleme reduziert und Ihr Einstellungsprozess bleibt transparent und überprüfbar.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen und führen Sie die Nachverfolgung aller Schritte des Einstellungsprozesses für jede offene Rolle durch.

Dokumentieren Sie Stellenbeschreibungen, Auswahlkriterien und Interview-Phasen an einem Ort.

Fügen Sie Aufgaben für Hintergrundüberprüfungen, Dokumentation und Genehmigungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinzu.

Koordinieren Sie Einstellungsaktivitäten zwischen HR-Teams und Personalverantwortlichen.

Erstellen Sie einen wiederholbaren Einstellungsworkflow, der Chancengleichheit bei der Beschäftigung unterstützt.

✨ Ideal für: Die Organisation von Rekrutierungsaufgaben, damit alle Bewerber denselben, konformen Einstellungsprozess durchlaufen.

13. ClickUp-Vorlage für Unternehmensrichtlinien

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter nach den aktuellsten Richtlinien arbeiten, indem Sie die Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp verwenden.

Wenn Richtlinien in verschiedenen Versionen vorliegen und neue Mitarbeiter nicht sicher sind, welche davon aktuell ist, wird dies bei HR-Audits schnell auffallen. Die ClickUp-Vorlage für Unternehmensrichtlinien ist ein gebrauchsfertiges Dokument, das HR-Teams und Geschäftsinhaber dabei hilft, Unternehmensrichtlinien an einem einzigen, leicht zugänglichen Speicherort zu entwerfen und zu verwalten.

Vordefinierte Abschnitte erleichtern die Abdeckung von Beschäftigungsbedingungen, akzeptablem Verhalten, Technologieeinsatz, Sicherheit am Arbeitsplatz und gesetzlichen Anforderungen. Sie können die Vorlage auch benutzerdefiniert an Ihr Unternehmen anpassen und Eigentümer zuweisen, um alles für die Einhaltung der HR-Vorschriften auf dem neuesten Stand zu halten.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie ein strukturiertes Dokument mit Unternehmensrichtlinien, das Schlüssel-HR- und Arbeitsplatzthemen abdeckt.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status für „Entwurf“, „In Überprüfung“ und „Veröffentlicht“, um die Nachverfolgung von Änderungen durchzuführen.

Weisen Sie Eigentümer der Richtlinien zu, um sie mit sich ändernden Gesetzen und Vorschriften auf dem neuesten Stand zu halten.

Verknüpfen Sie Richtlinien aus Onboarding-Checklisten und HR-SOPs, um den Überblick zu behalten.

Schaffen Sie eine einzige zuverlässige Informationsquelle, die HR-Audits und das Engagement der Mitarbeiter unterstützt.

✨ Ideal für: HR-Abteilungen, die Unternehmensrichtlinien erstellen oder zu einer einzigen, leicht zugänglichen und überprüfbaren Ressource zusammenfassen möchten.

14. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren

Kostenlose Vorlage herunterladen Aktualisieren Sie Richtlinien ganz einfach, wenn sich das Arbeitsrecht ändert – mit den Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren von ClickUp.

Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren hilft HR-Teams dabei, eine umfassende Ressource zu erstellen, die Alles von Gehaltsabrechnungen und Urlaubsrichtlinien bis hin zu Verhaltensregeln und Sicherheit am Arbeitsplatz abdeckt.

Die Vorlage unterstützt benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder und mehrere Ansichten, sodass Sie Dokumente kategorisieren und Docs mit Listen-, Gantt- und Workload-Ansichten verknüpfen können.

So bleiben alle HR-Richtlinien und -Verfahren des Unternehmens an einem strukturierten Ort zusammengefasst, während Sie gleichzeitig die Flexibilität haben, ClickUp AI zur Verbesserung der Inhalte zu nutzen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie Mitarbeiterhandbücher, HR-Richtlinien und Verfahren in einem einheitlichen Dokument-Hub.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status und Felder, um Entwürfe, Aktualisierungen und Eigentümerschaft zu verwalten.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern einheitliche Leitlinien zu Sozialleistungen, Verhalten und Sicherheit am Arbeitsplatz an die Hand.

Unterstützen Sie HR-Audits, indem Sie eine vollständige, gut organisierte Richtlinienbibliothek vorweisen.

Verbinden Sie Dokumente mit Aufgaben und Dashboards, um die Sichtbarkeit und Nachverfolgbarkeit zu verbessern.

✨ Ideal für: HR-Teams, die eine umfassende Bibliothek mit Richtlinien und Verfahren erstellen möchten, die sowohl bei täglichen Fragen als auch bei formellen HR-Audits unterstützen.

Profi-Tipp: Lassen Sie ClickUp AI Agents Ihre HR-Audit-Listen überwachen. Richten Sie ClickUp AI Agents ein, um Listen zu überwachen, die Ihre HR-Audit-Checklistenelemente, Onboarding-Aufgaben oder Richtlinienaktualisierungen enthalten. Sie können einen Mitarbeiter anweisen, Aufgaben zu kennzeichnen, bei denen Pflichtfelder (wie Mitarbeiterklassifizierung oder Datum der Richtlinienüberprüfung) fehlen oder überfällig sind, und Erinnerungen für HR-Teams erstellen. Dies reduziert manuelle Überprüfungen und sorgt dafür, dass Ihr HR-Audit-Prozess zeitnah voranschreitet.

👀 Wissenswertes: Verhaltenspsychologen sagen, dass Gewohnheiten in etwa 66 Tagen gebildet werden. Das bedeutet, dass Ihre Einarbeitungszeit genau der Zeitraum ist, in dem langfristige Gewohnheiten der Arbeit geprägt werden.

Alles, was Sie brauchen, ist eine gute ClickUp-Vorlage für Ihre Audits.

Ohne eine strukturierte HR-Audit-Checkliste können selbst erfahrene HR-Fachleute wichtige Schritte übersehen oder diese nicht ordnungsgemäß dokumentieren. Vorlagen bieten Ihrer HR-Abteilung eine einheitliche Methode zur Überprüfung von HR-Praktiken, Unterlagen von Mitarbeitern und unabhängigen Auftragnehmern sowie Unternehmensrichtlinien.

ClickUp geht jedoch über statische Dokumente hinaus.

Mit den HR-Vorlagen und Features von ClickUp in einem einzigen konvergierten KI-Workspace können HR-Teams Audits durchführen und den Fortschritt verfolgen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Dies trägt zu reibungsloseren HR-Auditprozessen bei und führt zu einer höheren Mitarbeiterbindung und einer umfassenden Bewertung Ihrer HR-Compliance-Richtlinien. Sind Sie bereit, Compliance-Problemen einen Schritt voraus zu sein? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

Ein HR-Audit besteht aus einer gründlichen und systematischen Überprüfung der Personalrichtlinien, Verfahren, Dokumentationen und Systeme eines Unternehmens. Der Prozess umfasst in der Regel Schlüsselbereiche wie Personalbeschaffung, Onboarding, Gehaltsabrechnung, Mitarbeiterakten, Einhaltung von Arbeits- und Datenschutzgesetzen, Sozialleistungen, Leistungsbewertung und Unternehmensrichtlinien. Das Hauptziel besteht darin, Compliance-Lücken zu identifizieren, HR-Prozesse zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Praktiken den gesetzlichen Anforderungen und den Best Practices der Branche entsprechen. Durch die Durchführung eines HR-Audits können Unternehmen Risiken proaktiv angehen, die Effizienz verbessern und ein konformes und unterstützendes Arbeitsumfeld fördern.

Die fünf häufigsten Checklisten für HR-Audits konzentrieren sich auf die wichtigsten Aspekte des Personalmanagements. Dazu gehören: Einhaltung von Arbeits- und Beschäftigungsgesetzen, Aufbewahrung von Unterlagen und Dokumentationspraktiken, Einstellungs- und Auswahlverfahren, Verwaltung von Vergütungen und Sozialleistungen, Leistungsmanagement sowie Mitarbeiterbeziehungen. Jede Checkliste dient als strukturierter Leitfaden, um sicherzustellen, dass die HR-Praktiken konsistent, fair und rechtskonform sind. So können Unternehmen hohe Standards aufrechterhalten und das Risiko rechtlicher oder betrieblicher Probleme verringern.

Bei einem HR-Audit ist es wichtig, Fragen zu stellen, die Aufschluss über die Effektivität und Compliance von HR-Prozessen geben. Typische Fragen sind: Sind alle Mitarbeiterakten vollständig und auf dem neuesten Stand? Werden Einstellungs- und Kündigungsverfahren ordnungsgemäß dokumentiert und konsequent befolgt? Hält das Unternehmen die Arbeits- und Datenschutzgesetze vollständig ein? Werden Vergütungen und Sozialleistungen fair und einheitlich für alle Mitarbeiter verwaltet? Werden Leistungsbeurteilungen regelmäßig durchgeführt und ordnungsgemäß dokumentiert? Diese Fragen helfen dabei, Lücken oder Risiken in den HR-Abläufen aufzudecken und sicherzustellen, dass das Unternehmen konform und effizient bleibt.

Eine Checkliste im Personalwesen ist ein strukturiertes Tool, das Personalverantwortlichen dabei hilft, systematisch zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Aufgaben, Dokumente und Verfahren vorhanden sind und den Vorschriften entsprechen. Sie dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sicherzustellen, dass bei Audits oder routinemäßigen Personalvorgängen nichts übersehen wird. Durch die Verwendung von Checklisten können Unternehmen Konsistenz fördern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten und HR-Prozesse standardisieren, was letztlich die Funktion der Personalabteilung unterstützt.