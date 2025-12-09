Die 14 besten tools zur Stimmungsanalyse im Jahr 2026

Jeden Tag teilen Ihre Kunden ihre ehrliche Meinung zu Ihrer Marke über In-App-Bewertungen, Umfrageantworten, Social-Media-Beiträge und Support-Chats mit. Das ist eine wahre Fundgrube an Erkenntnissen.

Das Schwierige daran ist, all diese Informationen sinnvoll zu verarbeiten. Tausende von Kommentaren, Dutzende von Kanälen, endlose Tabellen. Ihr Gehirn kann nur eine bestimmte Menge an Informationen verarbeiten.

Tools zur Stimmungsanalyse nutzen künstliche Intelligenz (KI) und natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um all diese Rückmeldungen zu lesen und Muster zu erkennen: Was begeistert die Menschen, was frustriert sie und was erfordert Ihre Aufmerksamkeit zuerst?

Wir haben einige der besten Optionen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, in großem Umfang zuzuhören. Los geht's! 🎧

Hier sind die besten tools zur Stimmungsanalyse. ⚒️

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Aufgabenmanagement und Feedback-Workflows für Produkt-, Support- und CX-Teams ClickUp Forms für eine effiziente Feedback-Erfassung mit anpassbaren Umfragen; ClickUp Brain, um Fragen in natürlicher Sprache zu Ihren Daten zu stellen; KI-Felder zur Automatisierung der Sentiment-Klassifizierung; Dashboards mit KI-Karten für eine detaillierte Analyse; ClickUp Agents für eine intelligente Überwachung des Workspaces. Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar IBM Watson Discovery Mehrsprachige Analyse des Unternehmens für große, komplexe Dokumentensammlungen Tonwertüberlagerung und Emotionsgranularität; Groß angelegte Stapelverarbeitung; Sprachübergreifendes Support; Strukturierte Exporte für Data Warehouses Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 500 $. Google Cloud NLP Einfacher API-Zugang mit nutzungsabhängiger Abrechnung für Ingenieur-Teams und Entwickler Stimmungsstärke + Polarität; Stimmung auf Entitätsebene; Automatische Spracherkennung; Cloud-Speicher-Dateianalyse Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung Amazon Comprehend AWS-native Stimmungsanalyse auf Aspekt-Ebene für Produkt- und Bewertungsanalysen Aspect (Feature) Sentiment-Aufschlüsselung; PII-Erkennung; benutzerdefiniertes Entitätstraining; kostenlose monatliche Einheiten zum Testen Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte, einheitenbasierte Preisgestaltung Talkwalker Multimodales Brand Listening über Video, Bilder, Audio und Text für PR- und Kommunikationsteams Multimodale Überwachung (Video/Bild/Audio); Fünfjährige historische Indexierung; Echtzeit-Spike-Warnungen; Sarkasmus-sensitive Modelle Benutzerdefinierte Preisgestaltung Lexalytics Branchenspezifische Stimmungsanalyse für Teams, die domänenbewusste NLP benötigen Branchenjargon-Modelle; On-Prem/Cloud/Hybrid-Bereitstellung; Mehrsprachige native Verarbeitung; API-Integration (Semantria) Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung Brandwatch Erkennung auf Emotionsebene und kultureller Kontext für globale Social-Media-Teams Emotionstaxonomie (Freude, Wut, Angst usw.); Umgang mit Emojis und kulturellem Kontext; Interaktive Dashboards; Benchmarking Benutzerdefinierte Preisgestaltung Brand24 Echtzeit-Benachrichtigungen bei plötzlichen Stimmungsänderungen und Entdeckung von Influencern Echtzeit-Warnmeldungen bei Anomalien; Kombinierte Reichweiten-/Impression-Metriken; Identifizierung von Influencern; Plattform-/Speicherort-Filter Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat Sprout Social Social-Media-Teams, die einheitliche Veröffentlichungen und Sentiment-Triage benötigen Nach Stimmung sortierte Nachrichten; Listening-Abfragen + Zeitplanung; Umgang mit Slang/Emojis; Manuelle Klassifizierung für Schulungen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Benutzer/Monat Hootsuite Einheitliches Social Listening und grundlegende Stimmungsüberwachung über alle Kanäle hinweg Plattformübergreifende Nachverfolgung von Erwähnungen; Stimmungsbenchmarking der Wettbewerber; Kombination aus Trendthemen und Stimmung; Integration von Listening und Publishing Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 149 $/Benutzer/Monat Qualtrics XM Discover Cross-Channel-Emotions- und Absichtsanalyse für CX-Organisationen Unterhaltung-Analyse über Anrufe, Chats und Umfragen hinweg; branchenspezifische vorgefertigte Modelle; automatisierte Workflows für das Routing Benutzerdefinierte Preisgestaltung Chattermill Themenorientierte Feedback-Analyse für Produkt- und Support-Teams Abfragen in natürlicher Sprache; Automatische Themenerkennung; Echtzeit-Benachrichtigungen zu neuen Problemen; Aufdeckung umsetzbarer Muster Benutzerdefinierte Preisgestaltung Meltwater PR- und Medienteams, die die Nachverfolgung der Stimmung in den Earned Media und des Share of Voice durchführen Stimmungsanalyse auf Satzebene; Historisches Benchmarking; API-Exporte für BI-Tools; Spike-Erkennung und Warnmeldungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Medallia Erfassung von Feedback des Unternehmens und geschlossene Maßnahmenkette für CX-Programme Geschlossene Workflows für negative Stimmungen; Dashboards für verschiedene Kontaktpunkte; Themenbezogene Extraktion aus offenem Text; Support für Video-Feedback Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bei Dutzenden von tools zur Marken-Sentimentanalyse auf dem Markt kann die Suche nach dem richtigen Tool überwältigend sein. Das beste Tool für Ihr Geschäft hängt von Ihrem Datenvolumen, den von Ihnen verwendeten Plattformen und der gewünschten Tiefe Ihrer Analyse ab. Hier sind die wichtigsten Prioritäten:

Genauigkeit und Kontextverständnis: Suchen Sie nach tools, die Sarkasmus, Ironie und nuancierte Sprache erkennen und nicht nur einfache positive oder negative Klassifizierungen vornehmen.

Mehrsprachiger Support: Wählen Sie eine Plattform, die Inhalte in mehreren Sprachen analysiert, wenn Sie ein globales Publikum bedienen.

Nahtlose Integrationen: Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem CRM, Ihren Social-Media-Plattformen und Ihren Systemen für den Kundensupport sicher.

Analysetiefe: Entscheiden Sie, ob Sie eine einfache Polaritätsanalyse oder eine aspektbasierte Stimmungsanalyse benötigen, die die Gefühle gegenüber bestimmten Features identifiziert.

Benutzerfreundliches Dashboard: Setzen Sie auf intuitive Benutzeroberflächen, die Ihrem gesamten Team ohne technische Vorkenntnisse Einblicke ermöglichen.

Datenschutzkonformität: Vergewissern Sie sich, dass das tool Vorschriften wie die DSGVO erfüllt, insbesondere beim Umgang mit Kunden- oder Social-Media-Daten.

📮 ClickUp Insight: „Es fällt immer auf dieselben Leute zurück!“ ist eine Meinung, die 65 % der Arbeitnehmer teilen, wenn es um unsichtbare Aufgaben geht. (Zum Beispiel, indem Sie den neuen Mitarbeiter in seiner ersten Woche unterstützen oder ein Wochenende durcharbeiten, um wichtige Aufgaben zu erledigen. 👀) Diese ungleiche Verteilung kann jedoch schnell zu Unmut, Burnout und einer schlechten Teamdynamik führen. Die Lösung? Versammeln Sie Ihr Team zu einer kurzen Brainstorming-Sitzung und ordnen Sie alle Support-Aufgaben über ClickUp Aufgaben zu. Tragen Sie sie in eine Liste mit klaren Eigentümern (die über die erforderlichen Kapazitäten verfügen) ein, und schon kann es losgehen!

Dies sind unsere Empfehlungen für die besten tools zur Stimmungsanalyse. 👇

1. ClickUp (am besten geeignet für Aufgabenmanagement und Feedback-Workflows)

Analysieren Sie Stimmungen schneller mit ClickUp Formularen. Erkennen Sie Sentiment-Signale mithilfe von ClickUp-Formularen.

ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Teams, die Kundensupport, Nutzererkenntnisse und Feedback-Workflows verwalten, tendieren zu ClickUp, da es die Sentimentanalyse in den Arbeitsablauf integriert.

Ein guter Ausgangspunkt für diese Art von Workflow sind ClickUp-Formulare, also fangen wir dort an.

Strukturiertes Feedback sammeln

Formulare in ClickUp sind eine strukturierte Methode, um Feedback zu erfassen, das direkt in ClickUp Aufgaben einfließt. Teams verlassen sich bei der Nachverfolgung der Stimmung auf dieses Setup, da jede Übermittlung in einen umsetzbaren Workflow mündet.

Angenommen, ein Customer Success Manager sendet potenziellen Kunden nach einer Demo ein Formular, um den wahrgenommenen Wert und mögliche Bedenken zu ermitteln. Die Antworten werden automatisch in Aufgaben mit gekennzeichneter Stimmung umgewandelt. Das CS-Team überprüft diese Aufgaben wöchentlich und greift negative Stimmungsmeldungen auf, um sofort die Eigentümerschaft und Maßnahmen zu ergreifen.

Nachdem das Feedback nun in den Aufgaben enthalten ist, ist der nächste logische Schritt die Interpretation der Stimmung.

Sentiment-Signale verstehen

Klassifizieren Sie den Tonfall von Feedback mithilfe der KI-Felder von ClickUp Brain.

ClickUp Brain bereichert Aufgaben durch automatische Stimmungserkennung.

Teams können ein KI-Feld für die Stimmungsanalyse in ihrer Feedback-Liste einrichten. Das KI-Feld wertet Aufgabenbeschreibungen, Formularantworten und Kommentare aus und speichert dann für jede Aufgabe eine Beschreibung wie „positiv“, „neutral“ oder „negativ“.

Gewinnen Sie Einblicke in die Stimmung mit ClickUp Brain für die Umfrageanalyse

Darüber hinaus analysiert ClickUp Brain das Kundenfeedback in Ihrem gesamten ClickUp-Workspace und beantwortet Fragen zur Stimmung sofort. Sie können direkte Abfragen stellen, und das Tool zieht den Kontext aus Formularantworten, Umfrageantworten, Dokumenten oder anderen verbundenen Elementen der Verbindung. ClickUp Brain stellt dann emotionale Trends, Bewertungen und den allgemeinen Ton des Feedbacks dar.

📌 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Fassen Sie die allgemeine Stimmung in den jüngsten Kundenreaktionen in dieser Liste zusammen. Heben Sie die wichtigsten Emotionen, die häufigsten Themen und alle Veränderungen im Tonfall hervor, die die Teams im nächsten Zyklus der Überprüfung berücksichtigen sollten.

Der Flow geht nahtlos in die Messung über, sodass Teams Trends validieren können.

Erhalten Sie weitere Informationen über KI-Felder:

Verfolgen Sie Sentiment-Trends

Fassen Sie die Stimmung über Feedback-Zyklen hinweg mit ClickUp-Dashboards zusammen. Sie erstellen ein Dashboard, fügen Karten hinzu, die Metriken wie Aufgaben nach Status, benutzerdefinierte Feldwerte oder erfasste Arbeitszeiten anzeigen, und filtern diese dann nach dem von Ihnen definierten Stimmungsfeld.

Beobachten Sie Veränderungen in der Kundenstimmung mithilfe von benutzerdefinierten Karten in ClickUp-Dashboards.

Wenn Sie beispielsweise in Aufgaben ein KI-Feld eingerichtet haben, das die Stimmung als positiv, neutral oder negativ kennzeichnet, können Sie im Dashboard eine Karte erstellen, um zu zählen, wie viele Aufgaben in der letzten Woche unter jede Beschreibung fallen.

Möglicherweise stellen Sie fest, dass in diesem Monat in Ihrer Liste „Kundenfeedback” die Anzahl der negativen Elemente gestiegen ist. Diese Erkenntnis veranlasst Sie dazu, sich mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen und Korrekturschritte zu planen.

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie Stimmungsänderungen in einer Ansicht: Verwenden Sie Verwenden Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards , um Sentiment-Trends in Feedback, Support-Tickets und Chat-Protokollen zu visualisieren, damit Sie emotionale Einbrüche frühzeitig erkennen können.

Reagieren Sie, bevor Probleme eskalieren: Lassen Sie ClickUp Agents Schlüsselwörter wie „frustriert” oder „stornieren” in Chats und Tickets überwachen und dann automatisch Aufgaben oder Benachrichtigungen erstellen.

Automatisieren Sie Reaktionen auf Sentiment-Signale: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Automatisierung ein, um Auslöser für Eskalations-Workflows zu aktivieren, wenn negative Stimmungen einen Schwellenwert überschreiten, ohne auf manuelle Überprüfungen warten zu müssen.

Erfassen Sie, wie Menschen wirklich fühlen, live: Fügen Sie den Fügen Sie den ClickUp AI Notetaker zu Anrufen oder Support-Sitzungen hinzu, um Tonfalländerungen, markierte Probleme und Folgeelemente hervorzuheben, die die Stimmung widerspiegeln.

Sorgen Sie für einheitliche Interpretationen in allen Teams: Besprechen Sie Erkenntnisse zur Stimmung in einem Thread und wandeln Sie diese Nachrichten mithilfe von Besprechen Sie Erkenntnisse zur Stimmung in einem Thread und wandeln Sie diese Nachrichten mithilfe von ClickUp Chat in Aufgaben um, die mit dem richtigen Konto verbunden sind.

Nutzen Sie mehrere KI-Engines: Führen Sie Stimmungsanalysen über verschiedene LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini) hinweg durch, vergleichen Sie Interpretationen und ziehen Sie mit Führen Sie Stimmungsanalysen über verschiedene LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini) hinweg durch, vergleichen Sie Interpretationen und ziehen Sie mit ClickUp Brain MAX die zuverlässigsten emotionalen Signale heran.

Sprachliche Reaktionen reibungslos protokollieren: Diktieren Sie Kundenzitate, Reaktionen nach Demos oder interne Auswertungen über Diktieren Sie Kundenzitate, Reaktionen nach Demos oder interne Auswertungen über ClickUp Talk to Text in Brain MAX, um viermal schneller zu arbeiten.

Verbinden Sie alle Ihre Kundenkontaktpunkte: Bringen Sie CRM-Notizen, Chat-Protokolle, E-Mail-Feedback und Support-Tickets in einem Workspace zusammen, um mit Bringen Sie CRM-Notizen, Chat-Protokolle, E-Mail-Feedback und Support-Tickets in einem Workspace zusammen, um mit ClickUp Integrations eine vollständige Stimmungsanalyse durchzuführen.

Limitierungen von ClickUp

Die Vielzahl der Features kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern, aber die kostenlosen Kurse der ClickUp University helfen dabei.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.655 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.510 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt alles:

Nachdem ich im Laufe meiner Karriere als Projektmanager verschiedene Plattformen ausprobiert habe, kann ich sagen, dass ClickUp mein bevorzugtes Tool geworden ist. Es ist ein sehr umfassendes Tool, mit dem ich dank seiner zahlreichen Spaces, Boards und anpassbaren Ansichten alle meine Projekte an einem Ort organisieren kann. […] Besonders begeistert bin ich von der AI Notetaker-Funktion: Als PM ist diese Funktion für mich Gold wert. Ich kann mich auf die Sitzung konzentrieren, ohne durch Notizen abgelenkt zu werden, da das System sowohl in kurzen als auch in langen Meetings, in denen es schwierig ist, dem gesamten Gesprächsverlauf zu folgen, klare Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten erstellt. Darüber hinaus erleichtern mir die Formulare das Sammeln von Anforderungen erheblich, und als ob das noch nicht genug wäre, ermöglichen die Integrationen mit anderen Tools (wie Ticketing-Systemen) viel agilere Workflows, da Aufgaben automatisch in ClickUp generiert werden.

Nachdem ich im Laufe meiner Karriere als Projektmanager verschiedene Plattformen ausprobiert habe, kann ich sagen, dass ClickUp mein bevorzugtes Tool geworden ist. Es ist ein sehr umfassendes Tool, mit dem ich dank seiner zahlreichen Spaces, Boards und anpassbaren Ansichten alle meine Projekte an einem Ort organisieren kann. […] Besonders begeistert bin ich von der AI Notetaker-Funktion: Als PM ist diese Funktion für mich Gold wert. Ich kann mich auf die Sitzung konzentrieren, ohne durch Notizen abgelenkt zu werden, da das System sowohl in kurzen als auch in langen Meetings, in denen es schwierig ist, dem gesamten Gesprächsverlauf zu folgen, klare Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten erstellt. Darüber hinaus erleichtern mir die Formulare das Sammeln von Anforderungen erheblich, und als ob das noch nicht genug wäre, ermöglichen die Integrationen mit anderen Tools (wie Ticketing-Systemen) viel agilere Workflows, da Aufgaben automatisch in ClickUp generiert werden.

🧠 Wissenswertes: Mehr als 5 % der heute verwendeten englischen Wörter haben in den letzten 150 Jahren eine vollständige Umkehrung ihrer Polarität erfahren (z. B. bedeutete „awful” früher „voller Ehrfurcht”, heute hat es eine negative Bedeutung).

2. IBM Watson Discovery (am besten geeignet für mehrsprachige Unternehmen, die komplexe Dokumente analysieren)

via IBM Watson

Der Ansatz von IBM Watson Discovery konzentriert sich darauf, emotionale Nuancen zu verstehen, anstatt nur oberflächliche Klassifizierungen vorzunehmen. Die Plattform erkennt mehrere Tonfälle gleichzeitig innerhalb desselben Textabschnitts und identifiziert Selbstvertrauen, Freude, Angst und analytisches Denken in der realen Kundenkommunikation.

Das System verarbeitet große Dokumentenmengen effizient und ohne Verzögerungen, was besonders wichtig ist, wenn Sie täglich Tausende von Interaktionen bewältigen müssen. Globale Teams profitieren von der nativen Unterstützung für mehr als 10 Sprachen, sodass Sie keine neuen Abfragen erstellen oder separate Tools für verschiedene Märkte integrieren müssen.

Die Plattform lässt sich nahtlos in das umfassende Cloud-Ökosystem von IBM integrieren, wenn Sie bereits diese Infrastruktur committen.

Die besten Features von IBM Watson Discovery

Verarbeiten Sie mehr als 10.000 Dokumente in einem einzigen Auftrag, um das Kundenfeedback für Ihr gesamtes vierteljährliches Backlog auf einmal zu analysieren

Wechseln Sie während des Prozesses zwischen Sprachpaaren, sodass mehrsprachiges Feedback in einem einzigen Workflow verarbeitet werden kann, ohne dass Datensätze aufgeteilt werden müssen.

Ergänzen Sie Ihre bestehenden Stimmungswerte um eine Tonfallerkennung, um gleichzeitig Wut, Zuversicht und analytisches Denken zu isolieren.

Exportieren Sie strukturierte Tonwertdaten für die nachgelagerte Analyse in Ihrem Data Warehouse oder Ihrer CRM-Plattform.

Limitierungen von IBM Watson Discovery

Dies erfordert das Setup einer Cloud-Infrastruktur über das IBM-Ökosystem, was zu Reibungsverlusten führen kann, wenn Sie bereits anderweitig committen sind.

Die kostenlose Version ist auf 30.000 Elemente pro Monat begrenzt, sodass die meisten Unternehmen schnell auf kostenpflichtige Pläne umsteigen müssen.

Das Training benutzerdefinierter Modelle erfordert im Vorfeld erhebliches Fachwissen und Zeitaufwand.

Preise für IBM Watson Discovery

Kostenlose Testversion

Plus: Ab 500 $.

Enterprise: Ab 5.000 US-Dollar

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (über 95 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über IBM Watson Discovery?

Aus einer G2-Bewertung:

Einfach zu bedienen und mit Dokumenten zu verbinden, leistungsstarke Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP). Watson Discovery nutzt NLP, um Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten wie Textdokumenten, E-Mails und Social-Media-Beiträgen zu gewinnen. Damit lassen sich Trends, Muster und Beziehungen in Daten erkennen, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer oder gar nicht zu finden wären.

Einfach zu bedienen und mit Dokumenten zu verbinden, leistungsstarke Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP). Watson Discovery nutzt NLP, um Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten wie Textdokumenten, E-Mails und Social-Media-Beiträgen zu gewinnen. Damit lassen sich Trends, Muster und Beziehungen in Daten erkennen, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer oder gar nicht zu finden wären.

📖 Lesen Sie auch: So messen und führen Sie die Nachverfolgung Ihres Share of Voice durch

3. Google Cloud Natural Language API (am besten geeignet für Teams, die eine einfache API-Preisgestaltung ohne Verträge wünschen)

über Google Cloud NLP

Die Natural Language API von Google macht Schluss mit Komplexität, indem sie genau das liefert, was Sie verlangen, ohne zusätzliche Ebenen. Sie senden einen Text und erhalten sowohl einen Sentiment-Score (wo er auf dem Positiv-Negativ-Spektrum landet) als auch die Intensität (wie stark dieses Gefühl registriert wird).

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Dateien im Cloud-Speicher zu abfragen, ohne sie erneut hochladen zu müssen, oder Sie können Rohtext über REST-APIs senden, je nach Ihrem Workflow. Die Spracherkennung erfolgt automatisch, sodass Sie eingehenden Text nicht vorab kategorisieren müssen.

Mit der Entity-Sentimentanalyse können Sie nachvollziehen, wie Kunden zu bestimmten Themen stehen, beispielsweise zu Wettbewerbern, Features und Personen, die in Bewertungen erwähnt werden.

Die besten Features der Google Cloud Natural Language API

Fordern Sie gleichzeitig die Stärke und Polarität der Stimmung an, um zwischen einer eher zurückhaltenden positiven Bewertung und einer begeisterten Empfehlung aus demselben API-Aufruf zu unterscheiden.

Analysieren Sie Dateien, die in Google Cloud Storage gespeichert sind, ohne sie separat herunterladen oder hochladen zu müssen, und sparen Sie so Bandbreite bei großen Dokumentensammlungen.

Leiten Sie Text durch die Spracherkennung, um mehrsprachiges Feedback automatisch zu verarbeiten, ohne Ihren Datensatz vorab sortieren zu müssen.

Richten Sie die Sentimentanalyse auf bestimmte Unternehmen aus, damit Sie die Meinung Ihrer Kunden zu einzelnen Wettbewerbern, Features oder Personen anhand ihres Namens nachvollziehen können.

Limitierungen der Google Cloud Natural Language API

Die Entity-Sentimentanalyse funktioniert nur auf Englisch, was mehrsprachige Teams einschränkt, die Details auf Aspekt-Ebene benötigen.

Die Genauigkeit schwankt je nach Komplexität und Fachspezifität des Textes – medizinische Terminologie oder Rechtssprache stellen eine Herausforderung dar.

Die Beschränkung auf eine einzige Anfrage pro Dokument bedeutet, dass Sie verschiedene Abschnitte nicht unabhängig voneinander in einem Aufruf analysieren können.

Es sind keine Visualisierungs- oder Dashboard-Funktionen integriert, sodass Sie Ihre eigene Ebene für die Berichterstellung von Grund auf neu aufbauen müssen.

Preise für die Google Cloud Natural Language API

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zur Google Cloud Natural Language API

G2: 4,3/5 (über 95 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über die Google Cloud Natural Language API?

Eine G2-Bewertung wird freigegeben:

Vor kurzem habe ich an einem Projekt namens „Sentiment Analysis” gearbeitet, das mit der Google Cloud Natural Language API integriert ist. Als ich es zur Analyse von Textdaten für mein „Sentiment Analysis”-Projekt verwendet habe, hat es hervorragende Arbeit geleistet und korrekt erkannt, ob die Stimmung positiv, negativ oder neutral war. Am besten hat mir die Dokumentation selbst gefallen, dank der ich schnell loslegen konnte. Darüber hinaus war das Feature zur Unterstützung mehrerer Sprachen ein netter Bonus, der für zukünftige Textanalysen nützlich sein könnte.

Vor kurzem habe ich an einem Projekt namens „Sentiment Analysis” gearbeitet, das mit der Google Cloud Natural Language API integriert ist. Als ich es zur Analyse von Textdaten für mein „Sentiment Analysis”-Projekt verwendet habe, hat es hervorragende Arbeit geleistet und korrekt erkannt, ob die Stimmung positiv, negativ oder neutral war. Am besten hat mir die Dokumentation selbst gefallen, dank der ich schnell loslegen konnte. Darüber hinaus war das Feature zur Unterstützung mehrerer Sprachen ein netter Bonus, der für zukünftige Textanalysen nützlich sein könnte.

🔍 Wussten Sie schon? Trotz aller technischen Fortschritte haben tools zur Stimmungsanalyse immer noch Schwierigkeiten mit Sarkasmus, Redewendungen und Kontext. Als Beispiel könnte der Satz „Na toll, schon wieder eine Panne!“ allein aufgrund des Wortes „toll“ fälschlicherweise als positiv interpretiert werden.

4. Amazon Comprehend (am besten geeignet für AWS-basierte Geschäfte, die eine Aufschlüsselung der Stimmung auf Aspekt-Ebene benötigen)

über Amazon Comprehend

Wenn Ihre Infrastruktur bereits auf AWS läuft, ist Amazon Comprehend der logische nächste Schritt.

Das Besondere an dieser Plattform ist die aspektbasierte Sentimentanalyse. Anstatt nur zu wissen, ob Kunden insgesamt positiv oder negativ eingestellt sind, können Sie genau isolieren, welche Produktelemente Zufriedenheit oder Beschwerden hervorrufen.

Eine Rezension könnte beispielsweise die Akkulaufzeit und das Design loben, während der Kundenservice kritisiert wird. Comprehend unterteilt dies in separate Sentiment-Signale.

Es unterstützt 12 Sprachen, erkennt personenbezogene Daten und bietet die Extraktion von Schlüsselbegriffen als integrierte Funktionen, sodass Sie mehrere Analyseperspektiven erhalten, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen. Durch das Training benutzerdefinierter Modelle können Sie Klassifizierungen oder Entitätserkennungen vornehmen, die auf das Vokabular und die Besonderheiten Ihrer Branche zugeschnitten sind.

Die besten Features von Amazon Comprehend

Brechen Sie die Stimmung in Bewertungen nach Aspekten auf, sodass ein einzelner Kundenkommentar mehrere Stimmungssignale für Features, Design und Support unabhängig voneinander liefert.

Trainieren Sie benutzerdefinierte Entitätsmodelle anhand Ihrer Produkttaxonomie, damit die Plattform automatisch Erwähnungen bestimmter SKUs, Features oder Namen von Wettbewerbern markiert.

Entfernen Sie personenbezogene Daten aus Texten, bevor Sie diese in Ihren Systemen speichern, um die Compliance- und Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

Nutzen Sie im ersten Jahr 50.000 kostenlose Einheiten pro Monat, um das Tool im Produktionsmaßstab zu testen, bevor Sie Ihre Kostenstruktur optimieren.

Limitierungen von Amazon Comprehend

Benutzerdefinierte Modelle und Entitätserkennung erfordern die Erfassung von Trainingsdaten und die Feinabstimmung des Modells; dies ist keine Situation, in der man einmal etwas einrichtet und dann nicht mehr daran denken muss.

Die Stapelverarbeitung ist das primäre Modell; Echtzeit-Streaming erfordert Arbeit an Ihrer Architektur.

Die Kosten steigen schnell über die Limite der kostenlosen Nutzung hinaus, insbesondere für Teams, die monatlich Millionen von Texten analysieren.

Preise für Amazon Comprehend

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung (basierend auf Einheiten)

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon Comprehend

G2: 4,2/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Amazon Comprehend?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Einfach zu bedienende API, die wichtige Informationen über die Stimmung eines Satzes zurückgibt. Der Konfidenzwert hilft Ihnen, die Genauigkeit der von Comprehend zurückgegebenen Stimmungsanalyse zu verstehen.

Einfach zu bedienende API, die wichtige Informationen über die Stimmung eines Satzes zurückgibt. Der Konfidenzwert hilft Ihnen, die Genauigkeit der von Comprehend zurückgegebenen Stimmungsanalyse zu verstehen.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie die Automatisierung der Analyse von Umfragen mit ChatGPT durchführen können, um schneller Erkenntnisse zu gewinnen

5. Talkwalker (am besten geeignet, um Markenerwähnungen in Videos, Bildern und Audiodateien zu erfassen)

via Talkwalker

Die meisten Social-Listening-Tools beschränken sich auf die Textanalyse und belassen es dabei. Talkwalker geht davon aus, dass das Internet multimodal ist: Menschen diskutieren Marken in Videos, Bildern, Audiodateien und Texten in über 30 sozialen Netzwerken und 150 Millionen Websites gleichzeitig.

Es indexiert Video-Inhalte und kann analysieren, was Menschen sagen, ohne dass zuvor eine manuelle Transkription erforderlich ist. Das Gleiche gilt für Bilder mit Bildunterschriften oder Audioausschnitten.

Die Blue Silk KI-Engine erreicht eine Genauigkeit von 90 % bei der Stimmungserkennung und versteht sogar Sarkasmus. Darüber hinaus werden Sie durch Echtzeit-Benachrichtigungen sofort informiert, wenn die Stimmung plötzlich sinkt oder steigt, sodass Sie innerhalb weniger Minuten reagieren können, anstatt Probleme erst zu entdecken, wenn sie bereits in den sozialen Medien explodiert sind.

Die besten Features von Talkwalker

Überwachen Sie Video-, Bild- und Audioinhalte auf Erwähnungen Ihrer Marke, ohne diese manuell transkribieren zu müssen, und erfassen Sie multimodale Stimmungen über soziale Plattformen hinweg.

Identifizieren Sie visuelle Erwähnungen Ihrer Marke mithilfe von KI-gestützter Bilderkennung zur Nachverfolgung von über 30.000 Markenlogos.

Ziehen Sie Verlaufsdaten aus fünf Jahren heran, um Wahrnehmungstrends im Jahresvergleich zu vergleichen und zyklische Muster in der Kundenstimmung zu identifizieren.

Konfigurieren Sie Schwellenwerte, die nur dann Warnmeldungen auslösen, wenn die Stimmung in bestimmten Regionen oder Kanälen um einen bestimmten Prozentsatz sinkt.

Limitierungen von Talkwalker

Das Einrichten präziser Listening-Abfragen erfordert Fachwissen. Sie müssen sich mit booleschen Suchoperatoren auskennen und wissen, wie Sie Abfragen strukturieren, um die für Sie relevanten Unterhaltungen zu erfassen.

Die Genauigkeit der Stimmungsanalyse variiert erheblich je nach Branche und Themenspezifität und erfordert manchmal eine manuelle Verfeinerung für Nischendiskussionen.

Preise von Talkwalker

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Talkwalker-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 135 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Talkwalker?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Dieses Tool spart mir Zeit, da ich nun nicht mehr manuell im Internet nach Erwähnungen meines Unternehmens suchen muss. TalkWalker übernimmt das für mich. […] Mir gefällt, dass ich, sobald ich die zu verfolgenden Schlüsselwörter eingerichtet habe, täglich eine E-Mail-Zusammenfassung mit Erwähnungen dieser Schlüsselwörter in sozialen Medien und im Internet erhalte.

Dieses Tool spart mir Zeit, da ich nun nicht mehr manuell im Internet nach Erwähnungen meines Unternehmens suchen muss. TalkWalker übernimmt das für mich. […] Mir gefällt, dass ich, sobald ich die zu verfolgenden Schlüsselwörter eingestellt habe, täglich eine E-Mail-Zusammenfassung mit Erwähnungen dieser Schlüsselwörter in sozialen Medien und im Internet erhalte.

🧠 Wissenswertes: Historiker nutzen mittlerweile Tools zur Stimmungsanalyse, um ältere Texte zu untersuchen. Die Visualisierung „Stimmung nach Zeitrahmen“ hilft Forschern bei der Nachverfolgung der öffentlichen Stimmung über Jahrzehnte hinweg, anhand von Zeitungen, Reden und Briefen.

6. Lexalytics (am besten geeignet für die Sentimentanalyse in Fachjargon)

via Lexalytics

Im Gegensatz zu Tools, die eine All-in-One-Suite für Social Media Management bieten, konzentriert sich Lexalytics ausschließlich auf die Genauigkeit und Tiefe der Analyse unstrukturierter Daten und gewinnt aus Texten, einschließlich Social-Media-Daten, tiefgreifende Erkenntnisse.

Die Textanalyse von Lexalytics umfasst Stimmungsbibliotheken, die Nischensprachen verstehen. Medizinische Fachbegriffe werden anders verarbeitet als Finanzjargon oder regionale Dialekte, da der Kontext für eine genaue Klassifizierung von enormer Bedeutung ist.

Sie können die Funktionsweise von Sentiment-Scores genau auf Ihr Geschäft abstimmen. Als Beispiel hat „aggressiv” im Sportmarketing eine ganz andere Bedeutung als im Bankwesen oder im Kundenservice.

Darüber hinaus bietet das Tool zur Stimmungsanalyse Flexibilität bei der Bereitstellung – je nach Ihren Anforderungen an Sicherheit und Datenhoheit können Sie zwischen Cloud-, On-Premise- oder Hybrid-Setup wählen.

Die besten Features von Lexalytics

Analysieren Sie Texte in 29 Sprachen mithilfe nativer Verarbeitung, damit durch die Übersetzung keine Nuancen aus dem Kundenfeedback verloren gehen.

Erhöhen Sie die Genauigkeit Ihrer Analysen mit vorgefertigten branchenspezifischen Konfigurationspaketen (z. B. Hotels, Pharma).

Verwandeln Sie Hashtags, Slang und schlechte Grammatik in strukturierte Daten und nützliche Erkenntnisse.

Erstellen Sie für Ihr Geschäft spezifische Entitätsmuster, damit bestimmte Produktlinien, Wettbewerber oder Branchenbegriffe automatisch in den Ergebnissen erwähnt werden.

Integrieren Sie die Technologie über APIs (z. B. die Semantria-API) oder nutzen Sie die Full-Stack-NLP-Engine, um sie in Ihre bestehenden Systeme einzubinden und Erkenntnisse schnell umzusetzen.

Limitierungen von Lexalytics

Die Implementierungs- und benutzerdefinierten Anpassungskosten sind höher als bei sofort einsatzbereiten Konkurrenzprodukten, sodass im Voraus eine Budgetzuweisung erforderlich ist.

Bei einer lokalen Bereitstellung kümmert sich Ihr IT-Team um die Infrastruktur, Updates und Fehlerbehebung. Dafür benötigt es Ressourcen für den laufenden Support.

Die technische Dokumentation setzt grundlegende NLP-Kenntnisse voraus, was für Teams ohne Datenwissenschaftshintergrund zu Reibungsverlusten führt.

Preise von Lexalytics

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lexalytics

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lexalytics?

Auf G2 schrieb ein Benutzer:

Ich kann es ganz nach Belieben einsetzen, beispielsweise vor Ort, in der Cloud oder sogar in einer Hybridumgebung. Außerdem erleichtert mir die maschinelle Datenverarbeitung meine täglichen Aufgaben enorm!

Ich kann es ganz nach Belieben einsetzen, beispielsweise vor Ort, in der Cloud oder sogar in einer Hybridumgebung. Außerdem erleichtert mir die maschinelle Datenverarbeitung meine täglichen Aufgaben enorm!

🔍 Wussten Sie schon? Eine Studie ergab, dass bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024–2025 die Mimik in Instagram-Posts zusätzliche Einblicke bot, die über das hinausgingen, was der Text allein vermittelte. Das bedeutet, dass zukünftige Stimmungsanalysen möglicherweise Emotionen sehen und nicht nur lesen müssen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Feedback-Formularvorlagen zum Sammeln von Erkenntnissen

7. Brandwatch (am besten geeignet, um neben Sentiment-Werten auch bestimmte Emotionen zu erkennen)

via Brandwatch

Brandwatch nutzt fortschrittliche KI, darunter die firmeneigene BrightView-Technologie, für eine hervorragende Datensegmentierung und Automatisierung der Erkenntnisgewinnung. Dadurch geht die Plattform über die grundlegenden positiven, negativen und neutralen Beschreibungen hinaus und benennt spezifische Emotionen: Wut, Ekel, Angst, Freude, Traurigkeit, Überraschung.

Die Plattform verarbeitet 22 Sprachen und erfasst die Bedeutung von Emojis und den kulturellen Kontext, die von den meisten tools völlig übersehen werden.

Darüber hinaus können Sie durch die Echtzeitüberwachung von sozialen Medien, Blogs, Nachrichten und Foren Probleme mit der Markenreputation frühzeitig erkennen und aufkommende Stimmungsänderungen erfassen, bevor sie sich zu größeren Problemen ausweiten.

Die besten Features von Brandwatch

Überschreiben Sie algorithmische Klassifizierungen mit benutzerdefinierten Regeln, wenn das System Ihre Branchenterminologie oder Slangbegriffe falsch interpretiert.

Segmentieren Sie die Stimmung nach Produktmerkmalen oder Markenattributen, um zu sehen, welche Elemente unabhängig von der allgemeinen Markenwahrnehmung die Zufriedenheit beeinflussen.

Vergleichen Sie die Performance Ihrer Inhalte mit denen Ihrer Mitbewerber und nutzen Sie KI-Zusammenfassungen, um herauszufinden, welche Themen das Engagement oder die Unterhaltung fördern.

Erstellen Sie interaktive Dashboards und Exporte, damit Sie Erkenntnisse mit Stakeholdern freigeben, visuell präsentieren und Daten mit anderen tools, die Sie bereits verwenden, zusammenführen können.

Limitierungen von Brandwatch

Das Setup der Abfrage erfordert eine sorgfältige Konstruktion, um zu vermeiden, dass irrelevante Unterhaltungen erfasst werden und Ihre Daten mit Rauschen verunreinigt werden.

Der Bereich der Genauigkeit der Stimmungsanalyse beträgt 60 bis 75 % für nicht unterstützte oder stark sarkastische Sprache, sodass eine manuelle Überprüfung von Grenzfällen erforderlich ist.

Preise von Brandwatch

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Brandwatch

G2: 4,4/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 235 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Brandwatch?

Ein Reddit-Benutzer schreibt:

Ja, ich liebe Brandwatch! Es ist einfach zu bedienen und die Berichterstellung ist großartig. Ich kann Grafiken und Diagramme ganz einfach exportieren und benutzerdefiniert anpassen. Ich habe es bisher nur für Social Listening verwendet, aber es gibt noch eine Menge anderer Features für Social-Media-Vermarkter, die sie anbieten.

Ja, ich liebe Brandwatch! Es ist einfach zu bedienen und die Berichterstellung ist großartig. Ich kann Grafiken und Diagramme ganz einfach exportieren und benutzerdefiniert anpassen. Ich habe es bisher nur für Social Listening verwendet, aber es gibt noch eine Menge anderer Features für Social-Media-Vermarkter, die sie anbieten.

💡 Profi-Tipp: Twitter ist härter als E-Mails. Ein Tweet, der normal klingt, kann tatsächlich wütend sein. Behandeln Sie Twitter-Bewertungen als negativer als andere Kanäle.

8. Brand24 (Am besten geeignet, um Echtzeit-Benachrichtigungen freizugeben, die plötzliche Stimmungsänderungen erfassen)

via Brand24

Brand24 durchsucht 25 Millionen Online-Quellen in Echtzeit und nutzt KI, um zu erkennen, wenn sich die Stimmung plötzlich ändert oder das Volumen der Erwähnungen unerwartet ansteigt.

Der Impact Score, eine Metrik zur Messung des Einflusses einer bestimmten Erwähnung, hilft Benutzern dabei, zu priorisieren, welche Unterhaltungen sofortige Aufmerksamkeit oder eine Antwort erfordern.

Sie erhalten Sichtbarkeit darin, wer die Unterhaltungen vorantreibt, wie groß deren Reichweite und Einfluss ist und wo genau die Erwähnungen in den verschiedenen Kanälen ihren Ursprung haben. Diese Sichtbarkeit ist wichtig, denn virale Momente warten nicht. Wenn Sie Probleme erst in einem täglichen Digest entdecken und nicht sofort, verpassen Sie die Gelegenheit, effektiv zu reagieren.

Das tool zur Stimmungsanalyse konsolidiert außerdem Reichweiten-Metriken, um das tatsächliche Ausmaß der Unterhaltungen in sozialen Netzwerken, Nachrichten, Foren und anderen Kanälen aufzuzeigen.

Die besten Features von Brand24

Legen Sie Alarmschwellen fest, damit Sie nur benachrichtigt werden, wenn die Stimmung unter Ihre spezifische Toleranzgrenze fällt oder das Volumen der Erwähnungen erheblich von der Basislinie abweicht.

Identifizieren Sie Influencer, die aktiv Unterhaltungen vorantreiben, damit Sie die Interaktion mit Kontos mit hoher Reichweite gegenüber beiläufigen Erwähnungen priorisieren können.

Sehen Sie sich das kombinierte Reichweiten- und Impressionenpotenzial aller Markennennungen über alle Plattformen hinweg gleichzeitig in einer einzigen Metrik an.

Filtern Sie Ihren gesamten Datensatz nach Plattform, Standort, Stimmung und Schlüsselwörtern, um sich auf die Unterhaltungen zu konzentrieren, die tatsächlich Auswirkungen auf Ihr Geschäft haben.

Limitierungen von Brand24

Einige Benutzer berichten, dass trotz einer insgesamt breiten Abdeckung Erwähnungen aus Nischenforen oder branchenspezifischen Communities fehlen.

Die Preise spiegeln den Umfang der Überwachung wider und sind für Unternehmen mit geringeren Budgets nicht erschwinglich.

Preise von Brand24

Kostenlose Testversion

Einzelperson: 199 $/Monat

Team: 299 $/Monat

Pro: 399 $/Monat

Business: 599 $/Monat

Enterprise: Ab 999 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Brand24

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 245 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Brand24?

Laut einer Bewertung von G2:

Besonders beeindruckt haben mich die Echtzeit-Social-Listening-Funktionen von Brand24 und die Möglichkeit zur Nachverfolgung von Erwähnungen auf mehreren Plattformen. Das Sentimentanalyse-Feature war ebenfalls unglaublich nützlich, um den Ton und den Kontext von Online-Unterhaltungen über meine Marke zu verstehen. Darüber hinaus erleichterte die benutzerfreundliche Oberfläche die Navigation und das Treffen datengestützter Entscheidungen.

Besonders beeindruckt haben mich die Echtzeit-Social-Listening-Funktionen von Brand24 und die Möglichkeit zur Nachverfolgung von Erwähnungen auf mehreren Plattformen. Das Sentimentanalyse-Feature war ebenfalls unglaublich nützlich, um den Ton und den Kontext von Online-Unterhaltungen über meine Marke zu verstehen. Darüber hinaus erleichterte die benutzerfreundliche Oberfläche die Navigation und das Treffen datengestützter Entscheidungen.

💡 Profi-Tipp: Vergleichen Sie, wie verschiedene Segmente kommunizieren: kostenlose vs. zahlende Benutzer, neue vs. treue Benutzer, Gruppen mit hohem vs. niedrigem LTV. Die Unterschiede zwischen den Segmenten zeigen Ihnen, wo die Erwartungen auseinandergehen.

9. Sprout Social (am besten geeignet für die Verwaltung von Social-Media-Reaktionen in Verbindung mit Stimmungsanalysen)

via Sprout Social

Sprout Social integriert die Stimmungsanalyse in Ihr Social-Media-Management-Dashboard, sodass Sie nicht mehr ständig zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen.

Das Deep Neural Network kategorisiert eingehende Nachrichten automatisch als positiv, negativ, neutral oder nicht klassifiziert. Erstellen Sie Listening-Abfragen zur Nachverfolgung bestimmter Kampagnen oder bestimmter Phasen der Customer Journey, und filtern Sie dann nach Stimmung, um Unterhaltungen mit hoher Priorität zuerst anzuzeigen.

Anstatt mehrere Dashboards überprüfen zu müssen, finden Sie alles an einem Ort: Ihre geplanten Beiträge, Interaktionsaktivitäten und sentimentgesteuerte Listening-Abfragen – alles zusammen.

Die besten Features von Sprout Social

Sortieren Sie eingehende Nachrichten nach der Polarität der Stimmung, um dringende Unterhaltungen zu priorisieren, bevor Sie routinemäßige Anfragen chronologisch bearbeiten.

Finden und prüfen Sie markensichere Creator und Influencer nach Themen mithilfe von KI-gestützten Marketing-Tools.

Verarbeiten Sie unübersichtliche Kundensprache, einschließlich Slang, Emojis, Tippfehlern und Internet-Abkürzungen, um echte Stimmungen zu erfassen, die in formellen Texten verloren gehen.

Korrigieren Sie einzelne Nachrichtenklassifizierungen manuell, um die Plattform mit Ihrer Branchenterminologie zu trainieren und so die Genauigkeit kontinuierlich zu verbessern.

Limitierungen von Sprout Social

Die Features zur Stimmungsanalyse sind nur im Advanced-Plan enthalten, was die Verfügbarkeit für budgetbewusste Teams in niedrigeren Tarifen einschränkt.

Sarkasmus und branchenspezifische Sprache stellen nach wie vor eine Herausforderung für das System dar, wenn keine manuelle Verfeinerung und fortlaufende Korrekturen vorgenommen werden.

Die Plattform ist in erster Linie für das Social-Media-Management und in zweiter Linie für die Stimmungsanalyse optimiert, was bedeutet, dass die Listening-Features den Platz mit den Tools für die Planung und Veröffentlichung freigeben.

Die Verbindung externer Tools erfordert zusätzliche Setup-Arbeiten, die über die Plattform selbst hinausgehen.

Preise von Sprout Social

Kostenlose Testversion

Social Media Marketing Standard: 199 $/Monat pro Benutzer

Social Media Marketing Professional: 299 $/Monat pro Benutzer

Social-Media-Marketing Fortgeschritten: 399 $/Monat pro Benutzer

Social-Media-Marketing Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Influencer-Marketing: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 5.700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sprout Social?

Auf Capterra schrieb ein Benutzer:

Es ist sinnvoll, soziale Medien zu nutzen, um unsere Erfahrungen und Fähigkeiten zu erweitern. Ich habe die besten Ideen für meine Karriere aus sozialen Medien über Sprout Social gewonnen. Wenn es um Kundenbindung geht, ist Sprout Social die beste Plattform, um die meisten dieser Themen zu diskutieren. Die Plattform ist im Allgemeinen einfach zu bedienen. Sie ist sehr erschwinglich und bietet einen Monat lang eine kostenlose Testversion für alle.

Es ist sinnvoll, soziale Medien zu nutzen, um unsere Erfahrungen und Fähigkeiten zu erweitern. Ich habe die besten Ideen für meine Karriere aus sozialen Medien über Sprout Social gewonnen. Wenn es um Kundenbindung geht, ist Sprout Social die beste Plattform, um die meisten dieser Themen zu diskutieren. Die Plattform ist im Allgemeinen einfach zu bedienen. Sie ist sehr erschwinglich und bietet einen Monat lang eine kostenlose Testversion für alle.

10. Hootsuite (am besten geeignet für die einheitliche Stimmungsüberwachung in sozialen Medien)

via Hootsuite

Hootsuite integriert die Stimmungsanalyse direkt in sein Listening-Dashboard. Jeder Hootsuite-Plan umfasst die Nachverfolgung von Erwähnungen, die Identifizierung von Trendthemen und die Klassifizierung von Stimmungen, ohne dass Sie ein Upgrade durchführen müssen, um die Listening-Funktionen freizuschalten.

Sie überwachen in Echtzeit, was Menschen im offenen Internet tatsächlich über Ihre Marke sagen, und filtern diese Unterhaltungen dann nach Stimmung, um Wahrnehmungsverschiebungen zu verstehen, sobald sie auftreten.

Mit dem Marktforschungstool können Sie Millionen von Unterhaltungen gleichzeitig durchsuchen, um Erwähnungen Ihrer Marke zu finden, die Sie sonst verpassen würden. Die Nachverfolgung der Stimmung Ihrer Mitbewerber wird direkt neben Ihren eigenen Metriken angezeigt, sodass Sie die Wahrnehmung im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern bewerten können.

Die Listening-Ebene lässt sich nahtlos in Ihre Publishing-, Planungs- und Engagement-Tools integrieren, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen.

Die besten Features von Hootsuite

Filtern Sie alle überwachten Erwähnungen gleichzeitig nach der Polarität der Stimmung, damit Sie sich zuerst auf die Reaktion auf negative Unterhaltungen konzentrieren können.

Identifizieren Sie direkt in der Listening-Oberfläche Trendthemen nach Kategorie und Standort, um die Erstellung von Inhalten zu Themen mit positiver Stimmung zu optimieren.

Kombinieren Sie trendige Hashtags und Themen mit den dazugehörigen Stimmungs-Metriken, damit Sie Kampagnen mit Kenntnis des emotionalen Kontexts durchführen können.

Arbeiten Sie effizient zusammen, indem Sie verschiedenen Mitgliedern des Teams innerhalb der Plattform Antworten und Aufgaben zuweisen.

Limitierungen von Hootsuite

Die Listening-Features sind breit gefächert, aber nicht sehr tiefgehend; Sie erhalten eher eine grundlegende Nachverfolgung der Stimmung als eine Emotionserkennung oder eine aspektbasierte Analyse.

Die Migration von eigenständigen Listening-Tools erfordert Daten-Setups und Änderungen am Workflow, deren Umsetzung Zeit erfordert, um sie abzuschließen.

Preise für Hootsuite

Kostenlose Testversion

Standard: 149 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 399 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2: 4,3/5 (über 6.610 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.780 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hootsuite?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Ich finde es toll, dass die Hootsuite-Oberfläche benutzerfreundlich und sehr intuitiv ist, was die Verwaltung von Inhalten und das Einarbeiten neuer Mitglieder des Teams vereinfacht. Die Plattform wird ständig aktualisiert und an neue soziale Netzwerke und Features angepasst, was für meine Arbeit als Social-Media-Koordinatorin von entscheidender Bedeutung ist. Ich schätze auch, dass Hootsuite mir eine vollständige und zentralisierte Analyse der Metriken aller sozialen Netzwerke des Unternehmens ermöglicht und mir den Zugriff und die Abfrage jederzeit erleichtert.

Ich finde es toll, dass die Hootsuite-Oberfläche benutzerfreundlich und sehr intuitiv ist, was die Verwaltung von Inhalten und das Einarbeiten neuer Mitglieder des Teams vereinfacht. Die Plattform wird ständig aktualisiert und an neue soziale Netzwerke und Features angepasst, was für meine Arbeit als Social-Media-Koordinatorin von entscheidender Bedeutung ist. Ich schätze auch, dass Hootsuite mir eine vollständige und zentralisierte Analyse der Metriken aller sozialen Netzwerke des Unternehmens ermöglicht und mir den Zugriff und die Abfrage jederzeit erleichtert.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Hootsuite-Alternativen, die Sie sich ansehen sollten

11. Qualtrics XM Discover (am besten geeignet für die Analyse von Emotionen über alle Kundeninteraktionskanäle hinweg)

via Qualtrics XM Discover

Qualtrics integriert Konversationsanalysen in seine größere Feedback-Plattform. Das kombinierte System analysiert Emotionen, Absichten und Kundenaufwand aus Interaktionen in sozialen Netzwerken, Support-Anrufen, Chat-Protokollen und Produktfeedback-Umfragen gleichzeitig.

Es enthält über 150 vorgefertigte Modelle für bestimmte Branchen, was bedeutet, dass die Stimmung im Gesundheitswesen aufgrund des Branchenkontexts völlig anders interpretiert wird als im Gastgewerbe oder bei Finanzdienstleistungen.

Darüber hinaus können automatisierte Workflows als Auslöser auf der Grundlage von Stimmungsgrenzwerten dienen, sodass eine negative Interaktion automatisch an Vorgesetzte eskaliert oder ohne manuelles Eingreifen an spezialisierte Lösungsteams weitergeleitet wird.

Qualtrics XM Entdecken Sie die besten Features

Importieren Sie Support-Anrufaufzeichnungen und Chat-Protokolle direkt, damit die Plattform die Stimmung extrahieren kann, ohne dass zuvor eine manuelle Transkription erforderlich ist.

Verstehen Sie neben der Stimmung auch den Aufwand und die Absichten Ihrer Kunden, um zu diagnostizieren, warum Interaktionen gescheitert oder erfolgreich waren, und zwar über positive oder negative Bewertungen hinaus.

Leiten Sie Unterhaltungen automatisch auf der Grundlage von Stimmungsgrenzwerten weiter, sodass negative Unterhaltungen ohne menschliche Vorauswahl an Vorgesetzte eskaliert werden.

Limitierungen von Qualtrics XM Discover

Die Komplexität der Plattform und die Vielzahl der Features erfordern eine steile Lernkurve für die Teams.

Benutzerdefinierte Anpassungen erfordern oft den Einsatz professioneller Dienstleistungen und nicht nur eine Selbstkonfiguration.

Preise für Qualtrics XM Discover

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Qualtrics XM Discover Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 735 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Qualtrics XM Discover?

Ein Capterra-Rezensent fügt hinzu:

Qualtrics XM bietet uns hervorragende Dienste. Wir können jede beliebige Umfrage erstellen, und ich fand es toll, wie einfach sich diese in Social-Media-Anzeigen oder Werbebotschaften über alle Kommunikationskanäle hinweg integrieren lassen. Mir hat besonders gefallen, wie Qualtrics XM die Fragen im Formular klar und übersichtlich gestaltet und es den Befragten ermöglicht, leicht zu navigieren und ihre Antworten zu erfassen. Ich fand es toll, dass man die Befragten überprüfen und sicherstellen kann, dass sie echt sind und zur Zielgruppe gehören.

Qualtrics XM bietet uns hervorragende Dienste. Wir können jede beliebige Umfrage erstellen, und ich fand es toll, wie einfach sich diese in Social-Media-Anzeigen oder Werbebotschaften über alle Kommunikationskanäle hinweg integrieren lassen. Mir hat besonders gefallen, wie Qualtrics XM die Fragen im Formular klar und übersichtlich gestaltet und es den Befragten ermöglicht, leicht zu navigieren und ihre Antworten zu erfassen. Ich fand es toll, dass man die Befragten überprüfen und sicherstellen kann, dass sie echt sind und zur Zielgruppe gehören.

🔍 Wussten Sie schon? In einer Studie zu Open-Source-Software-Projekten nutzten Forscher die Sentimentanalyse von Entwicklerkommentaren, um vorherzusagen, ob ein Fehler behoben werden würde (und wie schnell). Es stellte sich heraus, dass eine negativere Stimmung in der Diskussion oft bedeutete, dass der Fehler eher schnell behoben wurde.

12. Chattermill (am besten geeignet, um Feedback-Daten in präzise, umsetzbare Muster umzuwandeln)

via Chattermill

Chattermill kombiniert Feedback aus Umfragen, Bewertungen, Support-Tickets und Erwähnungen in sozialen Medien in einer Analyse-Engine.

Die Lyra KI unterteilt Feedback automatisch in bestimmte Themenbereiche, sodass Sie genau sehen können, welche Features oder Serviceelemente zur Zufriedenheit beitragen und welche zu Beschwerden führen. Anstatt nur einen Stimmungswert zu erhalten und selbst herauszufinden, was dieser bedeutet, legt die Plattform den Schwerpunkt darauf, die Gründe für die Stimmung zu verstehen.

Außerdem werden Sie durch Echtzeit-Benachrichtigungen informiert, wenn neue Probleme auftreten oder sich Sentiment-Trends verschieben. So sind Sie neuen Problemen immer einen Schritt voraus, anstatt sie erst in rückblickenden Berichten zu entdecken.

Die besten Features von Chattermill

Verbinden Sie alle Ihre Social-Media-Konten, um Kommentare, Erwähnungen und Hashtags an einem Ort zu analysieren.

Führen Sie eine Abfrage Ihrer Feedback-Daten in einfacher Sprache durch, anstatt Berichte manuell zu erstellen, sodass Sie fragen können „Warum sind Kunden mit dem Onboarding unzufrieden?“ und Antworten erhalten.

Konfigurieren Sie Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn neue Themen auftauchen oder sich Sentiment-Trends verschieben, um auf Probleme zu reagieren, bevor sie sich verschlimmern.

Identifizieren Sie gemischte Stimmungen innerhalb eines einzelnen Feedbacks, um komplexe Kundenmeinungen genauer zu verstehen.

Limitierungen von Chattermill

Das Setup der Datenintegration erfordert besondere Sorgfalt, um Feedback-Ströme aus mehreren Quellsystemen genau zu konsolidieren.

Die Plattform legt den Schwerpunkt auf qualitative CX-Erkenntnisse statt auf die Nachverfolgung und Überwachung einer großen Anzahl von Erwähnungen in sozialen Medien.

Preise von Chattermill

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Chattermill

G2: 4,5/5 (über 210 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chattermill?

Laut einer Bewertung von G2:

Chattermill macht es wirklich einfach, Ihre Kunden und deren Bewertungen zu verwalten. Es hilft dabei, den Kunden einen besseren und außergewöhnlichen Service zu bieten. Für die internen Stakeholder bietet es großartige Features wie die Stimmungsanalyse, die dabei hilft, bessere Produktänderungen und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Es lässt sich nahtlos in ein neues Team implementieren und lässt sich leicht in andere bestehende tools integrieren. Alle unsere Kundenbewertungen werden täglich über Chattermill verwaltet.

Chattermill macht es wirklich einfach, Ihre Kunden und deren Bewertungen zu verwalten. Es hilft dabei, den Kunden einen besseren und außergewöhnlichen Service zu bieten. Für die internen Stakeholder bietet es großartige Features wie die Stimmungsanalyse, die dabei hilft, bessere Produktänderungen und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Es lässt sich nahtlos in ein neues Team implementieren und lässt sich leicht in andere bestehende Tools integrieren. Alle unsere Kundenbewertungen werden täglich über Chattermill verwaltet.

📖 Lesen Sie auch: Fragen für Umfragen zur Kundenzufriedenheit: Beispiele und Tipps

13. Meltwater (am besten geeignet für PR-Teams für die Nachverfolgung von Veränderungen in der Medien- und öffentlichen Wahrnehmung)

via Meltwater

Meltwater verarbeitet täglich über 1 Milliarde Dokumente mithilfe von Transformer-basierten Sentiment-Modellen, derselben neuronalen Netzwerkarchitektur, die auch moderne KI-Durchbrüche ermöglicht. Das Tool führt die Nachverfolgung der Stimmung in Online-Nachrichten, sozialen Medien, Blogs, Podcasts und sogar Rundfunk-Transkripten durch, sodass PR-Teams eine Sichtbarkeit auf allen Earned-Media-Kanälen erhalten.

Die Analyse auf Satzebene erfasst nuancierte Veränderungen und Widersprüche, die bei Ansätzen auf Dokumentebene völlig übersehen werden. Ein einzelner Nachrichtenartikel kann einen Aspekt Ihres Unternehmens kritisieren und einen anderen loben. Die Analyse auf Satzebene deckt beide Signale auf, anstatt sie zu einem einzigen Stimmungswert zu mitteln.

Seine Stärke liegt in seiner ganzheitlichen Medienberichterstattung, die es den Benutzern ermöglicht, zu verstehen, wie sich Earned-, Owned- und Social-Media-Kampagnen auf die allgemeine Markenreputation und -leistung auswirken.

Die besten Features von Meltwater

Vergleichen Sie Ihre Stimmung und Ihren Share of Voice mit denen Ihrer Mitbewerber anhand historischer Trends, um die relative Entwicklung im Zeitverlauf zu visualisieren.

Greifen Sie auf unbegrenzte Abfragen und ein umfassendes 15-monatiges rollierendes Archiv für umfangreiche Trend- und Wettbewerbsanalysen zu.

Exportieren Sie alle Stimmungsdaten über die API nach Tableau, Power BI oder Looker Studio, damit Sie Ihre Dashboards selbst verwalten können und nicht an die Benutzeroberfläche von Meltwater gebunden sind.

Richten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen und Spike-Erkennung ein, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn eine Unterhaltung oder ein Trend an Bedeutung gewinnt, damit Sie schnell handeln können.

Limitierungen von Meltwater

Die Genauigkeit der Stimmungsanalyse variiert je nach Sprache und Branche und erfordert manchmal manuelle Stichproben und Verfeinerungen.

Die Verarbeitung in großem Maßstab erzeugt überwältigende Datenmengen – Sie benötigen eine starke Filter- und Segmentierungsstrategie, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Preise von Meltwater

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Meltwater

G2: 4/5 (über 2.395 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Meltwater?

Laut einer G2-Bewertung zur Sentimentanalyse-Software:

Meltwater hat unsere Möglichkeiten zur Nachverfolgung der Reputationsverwaltung sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Mitbewerber erheblich verbessert. Dank der praktischen Funktion, Benachrichtigungen direkt in Teams zu erhalten, bleiben wir in einem breiten Bereich wichtiger Themen auf dem Laufenden und können die öffentliche Wahrnehmung unseres Unternehmens einfacher, effizienter und effektiver überwachen. Über die Benachrichtigungen hinaus bieten die Features für die Berichterstellung von Meltwater wertvolle Einblicke in Trends, Schlüsselthemen, Erwähnungen und den Share of Voice für uns und unsere Mitbewerber. Diese Berichte können ganz einfach an die Führungskräfte freigegeben werden.

Meltwater hat unsere Möglichkeiten zur Nachverfolgung der Reputationsverwaltung sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Mitbewerber erheblich verbessert. Dank der praktischen Funktion, Benachrichtigungen direkt in Teams zu erhalten, bleiben wir im Bereich wichtiger Themen auf dem Laufenden und können die öffentliche Wahrnehmung unseres Unternehmens einfacher, effizienter und effektiver überwachen. Über die Benachrichtigungen hinaus bieten die Features zur Berichterstellung von Meltwater wertvolle Einblicke in Trends, Schlüsselthemen, Erwähnungen und den Share of Voice für uns und unsere Mitbewerber. Diese Berichte können ganz einfach an die Führungskräfte freigegeben werden.

14. Medallia (Am besten geeignet, um die Stimmung an jedem Kundenkontaktpunkt und bei jeder Interaktion zu erfassen)

via Medallia

Medallia ist auf die Erfassung und Analyse von Feedback aus Umfragen, Kontaktzentren, sozialen Kanälen und digitalen Interaktionen spezialisiert, anstatt diese Datenquellen separat zu isolieren.

Die NLP-Funktion ermittelt automatisch Themen und Stimmungsmuster aus offenen Kundenkommentaren, ohne dass Sie jede einzelne Antwort manuell taggen müssen. Darüber hinaus fügt das Video-Feedback eine Dimension hinzu, die von den meisten Plattformen völlig außer Acht gelassen wird.

Geschlossene Workflows setzen Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen um, anstatt Feedback in Datenbanken zu speichern. Wenn Stimmungswerte auf ein Problem hinweisen, können Sie das System so konfigurieren, dass Teams automatisch benachrichtigt, Vorgesetzte informiert oder Auslöser für Folgemaßnahmen ohne menschliches Eingreifen ausgelöst werden.

Die besten Features von Medallia

Richten Sie Workflows ein, damit negative Stimmungen automatisch an Vorgesetzte eskaliert werden oder Auslöser für Folgeaktionen ohne manuelle Überprüfung ausgelöst werden.

Erstellen Sie Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung der Stimmung über alle Kundenkontaktpunkte hinweg gleichzeitig, um den Fortschritt im Hinblick auf die Einzelziele zu überwachen.

Extrahieren Sie automatisch wiederkehrende Themen aus Freitext-Feedback, damit Sie neue Trends und Muster erkennen können, ohne Hunderte von Antworten manuell lesen zu müssen.

Limitierungen von Medallia

Aufgrund der Komplexität der Plattform-Features nehmen die Einarbeitung und Schulung selbst für engagierte CX- und Teams für den Kundenerfolg viel Zeit in Anspruch.

Die Positionierung als Enterprise-Produkt macht die Preise für kleinere Organisationen oder Abteilungen mit begrenztem Budget unerschwinglich.

Preise von Medallia

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Medallia-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 165 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Medallia?

Hier ist ein Auszug aus einer G2-Bewertung:

Medallia hilft dem Marketingteam, die tatsächliche Kundenstimmung mit bestimmten Kampagnenelementen zu verknüpfen. Wir können Feedback nach dem Kanal, über den es übermittelt wird, filtern und Kommentare lesen, die sich direkt auf dessen Wirksamkeit beziehen, wie beispielsweise eine E-Mail-Kampagne. Dies hat die Art und Weise, wie wir vor einer großen Markteinführung kreative Assets überprüfen, grundlegend verändert. Ein weiteres faszinierendes Feature ist, dass thematische Kundenzitate leicht extrahiert und vom Team während der agilen Sprints freigegeben werden können.

Medallia hilft dem Marketingteam, die tatsächliche Kundenstimmung mit bestimmten Kampagnenelementen zu verknüpfen. Wir können Feedback nach dem Kanal, über den es übermittelt wird, filtern und Kommentare lesen, die sich direkt auf dessen Wirksamkeit beziehen, wie beispielsweise eine E-Mail-Kampagne. Dies hat die Art und Weise, wie wir vor einer großen Markteinführung kreative Assets überprüfen, grundlegend verändert. Ein weiteres faszinierendes Feature ist, dass thematische Kundenzitate leicht extrahiert und vom Team während der agilen Sprints freigegeben werden können.

Alle Signale deuten auf ClickUp hin

Die Wahl der richtigen tools zur Stimmungsanalyse hängt von der Übersichtlichkeit ab. Sie wissen nun, was jede Plattform gut kann, wo sie eingesetzt werden kann und wie sie mit echtem Kundenfeedback umgeht. So können Sie Ihre Anforderungen mit den Features abgleichen, die Ihnen wirklich dabei helfen, den Tonfall zu erfassen, Muster zu erkennen und schneller Entscheidungen zu treffen.

ClickUp vereint all diese Elemente in einem einzigen Workflow.

Formulare sammeln Feedback, ClickUp Brain liest die Stimmung, Dashboards zeigen die Trends an und KI-Agenten behalten Veränderungen im Auge, damit Sie wichtige Veränderungen frühzeitig erkennen können. Alles bleibt miteinander verbunden, sodass Ihr Team mit zuverlässigen Informationen arbeiten kann, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen. Das ist der Vorteil eines konvergenten KI-Arbeitsbereichs wie ClickUp.

Wenn Sie eine übersichtlichere und fokussiertere Methode suchen, um auf die Kundenstimmung zu reagieren, können Sie sofort loslegen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅