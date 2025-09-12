Wie können Sie Ihren Share of Voice messen und nachverfolgen?

Ist Adidas beliebter als Nike? Wird Netflix auf Instagram häufiger erwähnt als Amazon Prime? Erhält Taco Bell mehr Aufmerksamkeit als McDonald's?

Das sind die Fragen, die sich Teams täglich in Bezug auf ihre eigenen Marken stellen. Und machen Sie keinen Fehler: Die Konkurrenz beobachtet diese Trends genauso genau.

Dieser Teil des Rampenlichts ist das, was wir als Share of Voice bezeichnen. Das ist wichtig, weil Menschen nicht einfach nur Produkte kaufen, sondern sich für Marken entscheiden, zu denen sie eine Verbindung spüren. Tatsächlich würden 76 % der Benutzer lieber eine Marke wählen, zu der sie eine Bindung spüren, als sich für einen Wettbewerber zu entscheiden.

Wenn Sie wissen, wie viel Anteil an Unterhaltung Ihre Marke bereits hat, können Sie leichter erkennen, welche Marketingkampagnen arbeiten und welche möglicherweise etwas Unterstützung benötigen.

In diesem Artikel untersuchen wir, wie Sie den Share of Voice effektiv messen können, einschließlich Erwähnungen in sozialen Medien, SEO-Anteil, bezahlte Werbung und verschiedene Marketingkanäle.

Was ist Share of Voice (SOV)?

Im Kern geht es beim Share of Voice darum, wie viel Space Ihre Marke im Bewusstsein und in den Unterhaltungen der Menschen einnimmt im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem belebten Raum voller Marken und achten darauf, wie oft Ihr Name fällt. Je lauter und bedeutungsvoller Ihre Präsenz ist, desto stärker ist Ihre Markenbekanntheit.

Aber geht es nur um Lärm? Nein. Bei SOV geht es darum, an Orten Sichtbarkeit zu bewahren, an denen Ihr Publikum bereits aufmerksam ist. Dies unterscheidet sich vom „Marktanteil”, einem Begriff, der ebenfalls zur Beschreibung der Popularität einer Marke verwendet wird

Lassen Sie uns anhand einiger Beispiele die Unterschiede zwischen ihnen kennenlernen.

🧠 Wussten Sie schon: Im Jahr 2022 setzte Shiseido auf nutzergenerierte Inhalte in den sozialen Medien und ermutigte Fans, ihre Looks mit den Produkten der Marke zu teilen. Als Ergebnis stiegen die Erwähnungen von Shiseido-Make-up im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, was zeigt, wie die Sichtbarkeit an den richtigen Space die Präsenz einer Marke dramatisch steigern kann.

Vergleich zwischen Share of Voice und Marktanteil

Stellen Sie sich zwei Kaffeehausketten vor: Marke A wird überall in den sozialen Medien erwähnt, verkauft aber weniger Tassen als Marke B, die den tatsächlichen Umsatz dominiert. In diesem Fall hat Marke A einen höheren Share of Voice, während Marke B einen größeren Marktanteil hält. Die eine zeigt Sichtbarkeit, die andere Umsatzstärke.

Um die Unterschiede besser zu verstehen, finden Sie hier einen umfassenden Vergleich:

Aspect Share of Voice (SOV) Marktanteil (SOM) Definition Misst die Sichtbarkeit, 'erwähne' und Markenpräsenz im Vergleich zu Wettbewerbern Misst den Umsatz oder die Einnahmen Ihres Unternehmens auf dem Markt Fokus Markenbekanntheit und Marketingreichweite Umsatz, Einnahmen und Kundenakquise Beispiel Wenn Netflix in 2.000 von insgesamt 10.000 Erwähnungen zum Thema Streaming erwähnt wird, beträgt sein SOV 20 % Wenn Netflix in einem Markt mit einer Größe von 10 Mrd. US-Dollar einen Streaming-Umsatz von 2 Mrd. US-Dollar erzielt, beträgt sein SOM 20 % Warum das wichtig ist Zeigt, wie präsent Ihre Marke in Unterhaltungen und Medien ist Zeigt Ihre tatsächliche Geschäftleistung und Finanzkraft

Warum SOV für die Wettbewerbsanalyse wichtig ist

Wenn Sie Ihren Share of Voice kennen, können Sie besser einschätzen, wo Ihre Marke im Vergleich zu anderen steht.

Wenn Nike die Unterhaltung rund um Sportbekleidung dominiert, Adidas jedoch während einer Kampagne zunehmend erwähnt wird, ist dies ein Zeichen für eine sich verändernde Sichtbarkeit der Marke.

Wenn beispielsweise Taco Bell plötzlich häufiger als McDonald's in den sozialen Medien erwähnt wird, kann dies Aufschluss über die Interessen der Verbraucher oder die Auswirkungen einer neuen Produkteinführung geben.

Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es bei der Stimmungsanalyse darum geht, Wettbewerber zu kopieren, aber was Sie eigentlich zu erledigen versuchen, ist die Lücken und Chancen zu erkennen. Konzentrieren Sie sich darauf, das zu verbessern, was effektiv ist, und gewinnen Sie Einblicke in die Entwicklung der Präsenz Ihrer Marke im Laufe der Zeit.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter geben zu, dass Entscheidungen oft untergehen, wenn sie in Chats, E-Mails oder Tabellen versinken. Ohne einen zentralen Ort, an dem sie erfasst werden, gehen wertvolle Erkenntnisse verloren. Mit dem Aufgabenmanagement von ClickUp kann jede Entscheidung sofort zu einer nachverfolgbaren Aufgabe werden. Verwandeln Sie Chatten, Kommentare, Dokumente oder sogar E-Mails mit nur einem Klick in Aktionen

Kanäle zur Messung des Share of Voice

Das Beste am Share of Voice ist, dass er nicht an eine einzige Kampagne oder einen einzigen Kanal gebunden ist. Wenn Sie auf einer Plattform hinterherhinken, können Sie dies auf einer anderen wieder ausgleichen.

Sehen wir uns also die Schlüsselkanäle an, auf denen Ihre Marke präsent sein und gemessen werden sollte.

Erwähnungen in sozialen Medien

69 % der Menschen geben an, dass sie den ansprechendsten Inhalt der Marke auf Instagram sehen, und fast die Hälfte wünscht sich, dass Marken diesen Inhalt häufiger nutzen würden. Das allein zeigt, wie wichtig soziale Medien für den Share of Voice Ihrer Marke sind.

Jeder Tag, jeder Kommentar und jedes Erwähne ist ein Signal dafür, wie präsent Ihre Marke in den täglichen Unterhaltungen ist. Durch die Nachverfolgung dieser Erwähnungen in sozialen Medien auf Plattformen wie Instagram, X, LinkedIn oder TikTok können Sie nicht nur sehen, wie oft Ihre Marke erscheint, sondern auch, was die Leute sagen.

Nehmen wir als Beispiel ein lokales Café, das in Kundenberichten erwähnt wird. Ein Beitrag führt zum nächsten, und schon bald ist die Marke Teil einer größeren Unterhaltung. Auf diese Weise wächst der Share of Voice einer Marke.

👀 Wissenswertes: Als der Barbie-Film 2023 in die Kinos kam, löste er eine kulturelle Welle aus, die weit über die Kinokassen hinausging. Ein Teil seiner Magie kam von einer cleveren Social-Media-Kampagne: Benutzer wurden eingeladen, mit einem KI-gestützten tool ihre eigenen Poster im Barbie-Stil zu erstellen, was 13 Millionen Benutzer anzog.

Sichtbarkeit in Suchmaschinen (SEO-Share of Voice)

Manche sagen, dass SEO mittlerweile weniger effektiv ist. Die Menschen überfliegen die KI-Zusammenfassungen von Google oder greifen auf Tools wie ChatGPT zurück, anstatt lange Listen mit Links durchzuscrollen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Sichtbarkeit in Suchmaschinen irrelevant geworden ist. Es bedeutet lediglich, dass sie sich verändert hat.

Um Ihre Sichtbarkeit zu gewährleisten, muss Ihre Marke nun nicht nur in den Top-Suchergebnissen erscheinen, sondern auch in den Antworten, die KI-Tools auswerten. Aus diesem Grund ist ein starker SEO-Share of Voice nach wie vor von entscheidender Bedeutung.

Je häufiger Ihre Website für relevante Keywords und Themen angezeigt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sowohl Suchmaschinen als auch KI-Assistenten Ihre Inhalte anzeigen.

Wenn der Großteil des organischen Traffics für ein Keyword auf Ihre Website gelangt, zeigt dies, dass Sie in diesem Space einen starken Share of Voice haben.

Bezahlte Medien (PPC und Display-Anzeigen)

Online-Werbung ist ein weiterer Bereich, in dem sich der Share of Voice messen lässt. Google Ads-Konten liefern Ihnen Metriken wie den Impression Share, der angibt, wie oft Ihre Anzeigen im Vergleich zur Konkurrenz erscheinen.

Wenn Ihre Marke mehr Impressionen für die richtigen Suchabfragen erzielt, nehmen Sie mehr Werbefläche ein und verbessern Ihre Präsenz. Ein Rückgang des Impression Share kann darauf hindeuten, dass Sie Ihre Gebote anpassen, Ihre Ausrichtung verfeinern oder Ihre Kampagnen-Einstellungen überdenken müssen.

Dies ist wichtig, da Untersuchungen zeigen, dass gezielte Anzeigen und Aktionen die Aufmerksamkeit von etwa einem Drittel der Menschen auf sich ziehen, wobei diese Nummer bei der Generation Z auf fast 50 % steigt.

PR und Berichterstattung in den Medien

Jedes Mal, wenn Ihre Marke in einem Artikel oder auf einer Nachrichtenseite erscheint, erhöht sich Ihr Share of Voice. Diese Art von Earned Media schafft Glaubwürdigkeit und gibt Ihrer Marke eine Form, wie es Werbung nicht kann.

Durch die Nachverfolgung von Erwähnungen in den Nachrichten und der PR-Berichterstattung können Sie erkennen, ob Ihr Aufwand Ihre Marke bei der richtigen Zielgruppe bekannt macht

Branchenforen und Community-Diskussionen

In Nischenforen, Bewertungsseiten und Online-Communities geben Menschen oft ihre ehrliche Meinung frei.

Indem Sie die Diskussionen in diesen Space beobachten, können Sie messen, wie oft Ihre Marke im Vergleich zu Wettbewerbern erwähnt wird.

Diese Erwähnungen sind wertvoll, da sie das echte Interesse der Verbraucher und die Stimmung der Benutzer widerspiegeln. Wenn Sie in diesen Unterhaltungen präsent sind und darauf reagieren, können Sie die Position Ihrer Marke stärken.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, eine neue Fitness-App wird im Reddit-Forum „r/Fitness“ diskutiert. Dutzende Benutzer empfehlen sie gegenüber größeren Wettbewerbern, wodurch die Marke einen deutlichen Anstieg ihres Share of Voice innerhalb dieser Community verzeichnet.

So berechnen Sie den Share of Voice: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Stellen wir uns vor, Sie haben gerade eine neue Kaffeemarke auf den Markt gebracht. In diesem Monat wurden Sie etwa 50 Mal online erwähnt. Gleichzeitig erhielten Ihre Wettbewerber insgesamt 450 Erwähnungen. Sie möchten wissen, wie viel Raum Sie in dieser größeren Unterhaltung einnehmen. Hier kommt der Share of Voice ins Spiel.

So können Sie dies Schritt für Schritt herausfinden:

Schritt 1: Entscheiden Sie, was Sie messen möchten

Das können Erwähnungen in sozialen Medien, Anzeigenimpressionen, Website-Traffic oder sogar Berichterstattung in den Nachrichten sein. Wählen Sie den Kanal (oder die Kanäle), auf dem (denen) Sie die Präsenz Ihrer Marke bewerten möchten.

Schritt 2: Sammeln Sie die Nummern Ihrer Marke

Zählen Sie, wie oft Ihre Marke erwähnt wurde, wie viele Klicks Ihre Anzeige erhalten hat oder wie viel Traffic Ihre Website in diesem Kanal erzielt hat.

Schritt 3: Sammeln Sie die Gesamtnummern

Addieren Sie nun die gleichen Daten für alle Ihre Konkurrenten in diesem Space. So erhalten Sie ein vollständiges Bild des Marktes.

Schritt 4: Rechnen Sie nach

Hier ist die einfache Formel:

Share of Voice = (Anzahl Ihrer Marke ÷ Gesamtzahl) × 100 In unserem Beispiel mit der Kaffeemarke: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10 % Das bedeutet, dass Ihre Marke derzeit 10 Prozent der Unterhaltung in diesem Markt ausmacht.

das Schöne an dieser Formel ist, dass sie überall funktioniert. * In sozialen Medien können Sie die Erwähnte messen. Bei Anzeigen können Sie den Impression Share von Google Ads verwenden. Bei der Suche können Sie sich ansehen, wie oft Ihre Website im Vergleich zu anderen erscheint. Und bei der PR können Sie die Nachverfolgung durchführen, wie oft Ihre Marke in Artikeln oder Nachrichtenberichten auftaucht.

Schlüssel-Metriken und KPIs zur Nachverfolgung des SOV

Möchten Sie wirklich verstehen, wie Sie den Share of Voice Ihrer Marke messen können? Hier finden Sie die wichtigsten Grundlagen, ihre Bedeutung und ihre Anwendung.

1. Gesamtzahl der Dinge, die über Wettbewerbe erwähnt werden

Dies ist die klassische Ansicht auf den Share of Voice. Zählen Sie die Erwähnungen Ihrer Marke in einem Kanal, addieren Sie die Erwähnungen Ihrer Wettbewerber und berechnen Sie dann Ihren Prozentsatz.

Formel: SOV = (Erwähnungen Ihrer Marke ÷ Gesamtzahl der Erwähnungen auf dem Markt) × 100 Das gleiche Prinzip gilt auch für andere Signale wie Klicks oder Traffic. So hilft es Ihnen: Zeigt die Präsenz Ihrer Marke in der Unterhaltung im Vergleich zu anderen Marken

Arbeit für Erwähnungen in sozialen Medien, PR-Berichterstattung und sogar bezahlte oder organische Traffic-Anteile, wenn Sie eine einfache Möglichkeit suchen, den Share of Voice zu messen und zu berechnen

2. Impressionen und Reichweite

Die Reichweite ist die Nummer der einzelnen Personen, die Ihren Inhalt gesehen haben. Impressionen sind die Gesamtzahl der Aufrufe, einschließlich Wiederholungen. Verfolgen Sie beide Kennzahlen, um zu verstehen, wie weit Ihre Marke verbreitet ist und wie oft sie erscheint.

💡 Profi-Tipp für Performance-Marketer: Fügen Sie in Google Ads die Spalten für den Impression Share hinzu, um zu sehen, wie viel Prozent der in Frage kommenden Impressionen Sie tatsächlich erfasst haben. Ihre Impressionen, geteilt durch die Gesamtzahl der in Frage kommenden Impressionen, liefern eine klare, SOV-ähnliche Sichtbarkeit für bezahlte Kampagnen.

*legen Sie alle Ihre Nummern auf ClickUp Dashboard dar, um Ihren Aufwand visuell aufeinander abzustimmen:

3. Engagement-Rate

Die Interaktionsrate gibt Auskunft darüber, wie aktiv Menschen mit Ihren Inhalten interagieren, gemessen an der Größe Ihrer Zielgruppe oder Ihrer Reichweite. Denken Sie dabei an Likes, Kommentare, Shares, Speichervorgänge und Klicks. Neben der reinen Anzahl der Erwähnungen ist dies eine hilfreiche Qualitätsprüfung.

Ein konsequentes Engagement ist ein starker Indikator für die Gesundheit einer Marke und eine aktive Online-Präsenz.

Formel: Engagement pro Reichweite = (Gesamt-Engagement/Reichweite pro Beitrag) X 100 Schnelle Lesehilfe: Steigendes Engagement bei gleichbleibender Reichweite bedeutet in der Regel, dass Ihre Inhalte Anklang finden

Verwenden Sie dieselbe Methode für sich selbst und für Ihre Mitbewerber, um einen fairen Vergleich zu gewährleisten

4. Stimmungsanalyse

Nicht alle Erwähnungen sind gleich. Die Sentimentanalyse klassifiziert Unterhaltung als positiv, negativ oder neutral, sodass Sie sehen können, wie Menschen über Sie denken, wenn sie über Sie sprechen.

Die Kombination von Lautstärke und Tonfall vermittelt ein realistischeres Bild der Präsenz Ihrer Marke.

So verwenden Sie es: Achten Sie auf Schwankungen nach Produkteinführungen oder PR-Aufwänden

Vergleichen Sie die Stimmung Ihrer Benutzer mit der Ihrer Mitbewerber, um Lücken in der Kommunikation zu erkennen

5. Keyword-Rankings und Sichtbarkeit in Suchmaschinen

Wie wir bereits gesehen haben, schätzt der SEO-Share of Voice den Anteil des potenziellen organischen Suchverkehrs für eine bestimmte Gruppe von Keywords, die auf Ihre Website verweisen, im Vergleich zu dem Ihrer Mitbewerber.

Es verbindet Rankings und Klicks mit einem einfachen Anteil an Sichtbarkeit, sodass Sie Ihre Position auf der Ergebnis-Seite sehen können.

Themen, bei denen Sie häufig ranken und Klicks erzielen, weisen eine starke Sichtbarkeit in Suchmaschinen auf, während Lücken, in denen Wettbewerber höher ranken, Ihnen zeigen, wo Sie sich verbessern oder Inhalt erstellen können.

Hier sind einige hilfreiche Anlaufstellen: google Search Console* für Impressionen, Klicks und durchschnittliche Position, wodurch Ihre SOV-Schätzungen auf realen Daten basieren

rank-Tracker wie Ahrefs *und andere für die Positionen von Wettbewerbern und automatisierte SOV-ähnliche Metriken

Sind Sie besorgt, dass Sie in Ihren Texten „nicht genügend Keywords verwenden”? Dieser Reddit-Thread zeigt eine hilfreiche Balance auf. Eine Ansicht gibt uns eine Erinnerung, für Menschen zu schreiben und keine exakten Formulierungen zu erzwingen:

Wenn Sie den Ausdruck unnatürlich wörtlich in Ihrem Text verwenden, wird Ihnen das langfristig wahrscheinlich schaden. Schreiben Sie nicht für Google, sondern für Menschen.

Wenn Sie den Ausdruck unnatürlich wörtlich in Ihrem Text verwenden, wird Ihnen das langfristig wahrscheinlich schaden. Schreiben Sie nicht für Google, sondern für Menschen.

Eine andere Ansicht besagt, dass jeder Artikel ein klares Ziel haben sollte, damit er fokussiert bleibt:

Richten Sie jeden Artikel auf ein bestimmtes Schlüsselwort aus. Das hilft Ihnen beim Schreiben, da Sie sich besser konzentrieren können.

Stellen Sie jeden Artikel auf ein bestimmtes Schlüsselwort als Einzelziel. Das hilft Ihnen beim Schreiben, indem es Ihnen hilft, sich zu konzentrieren.

Beide Ideen lassen sich gut miteinander kombinieren. Wählen Sie ein klares Thema, schreiben Sie etwas wirklich Nützliches und achten Sie auf eine natürliche Sprache. Verwenden Sie dann Share-of-Voice-Techniken, um zu sehen, ob Ihre Seiten einen angemessenen Anteil am organischen Suchverkehr erzielen.

Hier eine kurze Zusammenfassung der gerade behandelten Metriken:

Kennzahl Was es zeigt Warum das wichtig ist Gesamtzahl der Erwähnungen im Vergleich zu Wettbewerbern Wie oft wird Ihre Marke im Vergleich zu anderen erwähnt? Zeigt Ihren Anteil an der Unterhaltung und hilft bei der Berechnung des Anteils Interaktionsrate Wie Menschen mit Ihren Inhalten interagieren Zeigt, ob Ihre Zielgruppe Ihren Inhalt als sinnvoll und ansprechend empfindet Impressionen und Reichweite Wie viele Menschen haben Ihren Inhalt gesehen und wie oft? Hebt die Sichtbarkeit Ihrer Marke und die Werbeleistung hervor Sentimentanalyse Unabhängig davon, ob du etwas Positives, Negatives oder Neutrales erwähnen Hilft bei der Überwachung der Markenreputation und der Kundenstimmung Keyword-Rankings und Sichtbarkeit in Suchmaschinen Wo Sie in den Suchergebnissen stehen und wie hoch Ihr Traffic-Anteil ist Zeigt Ihren SEO-Anteil an der Gesamtkommunikation und Möglichkeiten zur Verbesserung der Sichtbarkeit an

Die Messung des Share of Voice mag zunächst schwierig erscheinen, aber es gibt zahlreiche tools, die dies erheblich vereinfachen. Diese tools sammeln für Sie die Erwähnungen, Impressionen und Suchdaten, sodass Sie mehr Zeit damit verbringen können, die Geschichte hinter den Zahlen zu verstehen.

Sind Sie bereit, Ihre Optionen zu erkunden? Lassen Sie uns beginnen.

1. Social-Listening-Plattformen

via Brandwatch

Eine der einfachsten Möglichkeiten zur Nachverfolgung des Share of Voice Ihrer Marke sind Social-Listening-Tools. Anstatt manuell durch endlose Feeds zu scrollen, nutzen Sie diese Plattformen, um alle Unterhaltungen über Ihre Marke und Ihre Konkurrenten zu sammeln, damit Sie das Gesamtbild sehen können.

Mit tools wie Brandwatch und Sprout Social können Sie die Nachverfolgung von Marken-Erwähnungen, Hashtags und sogar die Stimmung Ihrer Kunden in verschiedenen Social-Media-Konten vornehmen. Sie zeigen Ihnen, wann über Sie gesprochen wird, was gesagt wird und wie Ihre Präsenz im Vergleich zu anderen in Ihrem Bereich abschneidet.

Mithilfe der Kundenstimmungsanalyse können Sie nachvollziehen, ob Menschen begeistert, frustriert oder neutral sind, wenn sie Ihre Marke erwähnen. Dieser Kontext hilft Ihnen, intelligentere Entscheidungen zu treffen.

💡 Profi-Tipp: Der wahre Wert dieser Plattformen liegt in ihrer Fähigkeit, Ihnen Muster im Zeitverlauf aufzuzeigen. Verfolgen Sie diese, um herauszufinden, welche Themen das größte Engagement hervorrufen, wie sich Ihr Share of Voice während Kampagnen verändert und wo Sie die größten Chancen haben, die Präsenz Ihrer Marke zu steigern.

via Ahrefs

Wenn Sie wissen möchten, wie sichtbar Ihre Marke in Suchmaschinen ist, sind SEO-tools Ihr bester Freund.

Plattformen wie Semrush und Ahrefs ermöglichen es Ihnen, Ihren SEO-Share of Voice zu berechnen, indem sie anzeigen, wie viel des potenziellen Suchverkehrs für eine Reihe von Keywords auf Ihre Website im Vergleich zu anderen Websites gelangt.

Sie können sehen, bei welchen Themen Sie erfolgreich sind, wo Ihre Konkurrenten vorne liegen und für welche neuen Keywords es sich lohnen könnte, Inhalt zu erstellen.

Was diese tools besonders hilfreich macht, ist, dass sie Ihre Suchleistung in einen Kontext stellen. Anstatt nur zu wissen, dass Sie für ein Keyword auf Position 5 rangieren, können Sie sehen, wie viel Traffic Sie mit dieser Position wahrscheinlich erzielen und wie sich das ändert, wenn Sie weiter nach oben klettern.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Semrush oder Ahrefs, um Lücken zu erkennen, in denen Ihre Konkurrenten besser ranken als Sie. Diese Lücken weisen oft auf genau die Themen hin, die Ihr Publikum interessiert, und geben Ihnen eine klare Roadmap für neuen Inhalt.

via Cision

Wenn Ihre Marke in den Nachrichten, Blogs oder Fachpublikationen erscheint, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle Berichterstattungen im Blick behalten. Dies alleine zu bewältigen, kann jedoch überwältigend sein. Hier kommen PR-Monitoring-Tools ins Spiel.

Plattformen wie Meltwater und Cision sammeln, was über Ihre Marke erwähnt wird, auf Nachrichten-Websites, in Online-Magazinen und sogar in Podcasts.

Diese tools zeigen auch die Reichweite jedes einzelnen Beitrags und die dahinter stehende Stimmung. So können Sie beurteilen, ob Ihr PR-Aufwand Ihre Marke bei der richtigen Zielgruppe bekannt macht und eine positive Form verleiht.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich ein Tech-Startup vor, das gerade eine neue App auf den Markt gebracht hat. Mithilfe von Cision stellt das Team fest, dass ihre Geschichte von drei großen Branchenblogs aufgegriffen wurde, was zu einer positiven Stimmung und Tausenden von Impressionen geführt hat. Sie sehen auch, dass ein Wettbewerber in einer überregionalen Zeitung erwähnt wird, was ihnen bei der Entscheidung hilft, wo sie als Nächstes werben sollten, um ihren eigenen Share of Voice zu steigern.

4. ClickUp für die Zentralisierung der SOV-Nachverfolgung und -Berichterstellung

Die Überwachung Ihrer Share of Voice (SOV) über verschiedene Kanäle hinweg kann schnell außer Kontrolle geraten. Das Problem ist, dass Social-Media-Spitzen, SEO-Einbrüche, Erwähnungen in den Nachrichten und Kommentare von Wettbewerbern alle gleichzeitig auftreten ... und die Daten oft in verschiedenen tools gespeichert sind.

ClickUp führt diese Fäden zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammen, sodass Ihr Team nicht mehr hektisch hin und her springen muss, sondern die Unterhaltung lenken kann.

zentralisieren Sie die Nachverfolgung und Berichterstellung von SOV*

Dokumentieren Sie wöchentliche SOV-Berichte, damit alle Beteiligten über ClickUp Docs an einem Ort dieselben Informationen einsehen können

Stellen Sie sich ClickUp Dokumente als das lebende Notizbuch Ihres Teams vor. Anstelle von verstreuten Dateien oder statischen PDFs können Sie alle Ihre SOV-Berichte an einem Ort aufbewahren, der sich laufend aktualisiert.

Erstellen Sie ein Live-Dashboard, das Erwähnungen, SEO-Sichtbarkeit und Stimmung erfasst, sodass Veränderungen sofort über ClickUp Dashboards erkannt werden

Fügen Sie Ihre SOV-Daten in ClickUp Dashboards hinzu und kompilieren Sie sie, und schon werden diese Nummern lebendig. Eine Grafik, die Ihre Erwähnungen in sozialen Medien zeigt, befindet sich neben einem Diagramm mit den Aktivitäten Ihrer Mitbewerber, und beide sind mit den Rohdaten und Erkenntnissen verknüpft, die Ihr Team gesammelt hat.

📌 *beispiel: Stellen Sie sich ein Marketingteam in einem SaaS-Unternehmen vor. Es richtet in ClickUp einen Ordner „Share of Voice” mit separaten Listen für Social Media, SEO, PR und bezahlte Medien ein. Jeder Bericht wird zu einer Aufgabe innerhalb dieser Listen, komplett mit Feldern für Erwähnungen, Stimmung und Marktanteil der Wettbewerber. Wenn das Team sich in einem Monday Meeting sein Dashboard ansieht, kann es genau erkennen, wie sich sein Marktanteil über alle Kanäle hinweg verändert, ohne sich durch Dutzende von Tabellenkalkulationen klicken zu müssen.

Automatisierung des Imports von Daten aus Social Listening

*Richten Sie mit ClickUp Automations eine Automatisierung ein, die jedes Mal, wenn Ihre Konkurrenten einen Sprung erwähnen, eine Aufgabe erstellt

Das Schöne an ClickUp ist, dass es nicht bei der Organisation aufhört.

Das manuelle Kopieren von Nummern aus verschiedenen Marketing-Dashboards ist nicht nur mühsam, sondern auch ein Rezept für Fehler. Hier kommen ClickUp-Integrationen und ClickUp-Automatisierungen ins Spiel.

Durch die Verbindung von ClickUp mit Tools wie Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs oder sogar Google Tabellen können Ihre Daten direkt in Ihren Arbeitsbereich fließen. Dann werden Automatisierungen aktiviert, um Aufgaben, benutzerdefinierte Felder oder sogar Dashboards zu aktualisieren, sobald neue Nummern erscheinen.

📌 Beispiel: Eine Digitalagentur verbindet Brandwatch über eine Integration mit ClickUp. Jedes Mal, wenn Brandwatch einen plötzlichen Anstieg der Erwähnungen von Wettbewerbern feststellt, erstellt eine Automatisierung sofort eine neue Aufgabe in ihrer Liste „Competitor Watch” (Wettbewerberbeobachtung). Diese Aufgabe enthält bereits das erwähne, das Volumen, die Stimmung und einen Link zu den Originalbeiträgen.

Finden Sie Muster in den Daten

ClickUp Brain kombiniert künstliche Intelligenz mit Kontextwissen, um Dinge zu erkennen, die Ihnen möglicherweise entgehen würden. Es kann ungewöhnliche Sprünge in den Erwähnungen hervorheben, wöchentliche Aktivitäten zusammenfassen oder Vorschläge für die nächsten Schritte machen.

Ein Modehändler stellt beispielsweise fest, dass die Zahlen in seinem Dashboard stabil sind, aber ClickUp Brain weist darauf hin, dass die Erwähnungen auf TikTok rapide zunehmen, nachdem ein Mikro-Influencer über ihn gepostet hat. Es macht auf den Trend aufmerksam und schlägt gleichzeitig vor, die Inhalte auf TikTok zu verdoppeln. Mit einem Klick können die Marketingteams, die ClickUp verwenden, dem Content-Team Aufgaben zuweisen, um den Moment zu nutzen.

Analysieren Sie Trends in Ihren SOV-Daten und leiten Sie dann mit ClickUp Brain klare nächste Schritte ab

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie unter Share-of-Voice-Berichten begraben sind, kann es leicht passieren, dass Sie die Geschichte hinter den Zahlen übersehen. Hier kommt ClickUp Brain MAX ins Spiel und macht es Ihnen leichter. Sie können einfach eine Frage stellen, z. B. „Wer hat uns diese Woche am häufigsten erwähnt?“, und erhalten eine klare Antwort, ohne Berichte durchforsten zu müssen. teams, die ClickUp Brain Max verwenden, sparen jede Woche etwa einen ganzen Tag Zeit, erledigen ihre Arbeit bis zu dreimal schneller und senken ihre Kosten um bis zu 86 %. * Es funktioniert mit mehreren führenden KI-Modellen, darunter GPT-5, Claude und Gemini, sodass Sie verschiedene Blickwinkel statt einer einzigen engen Ansicht erhalten. hier ist ein Live-Szenario, das zeigt, wie ClickUp Brain MAX helfen kann*: Sie bereiten sich auf eine wöchentliche Besprechung vor. Anstatt Notizen aus einem halben Dutzend tools zusammenzustellen, bitten Sie Brain, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Innerhalb von Sekunden erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung, die Sie in ein ClickUp-Dokument einfügen und mit Ihrem Team freigeben können. Das fühlt sich weniger wie eine weitere Aufgabe an, sondern eher wie eine helfende Hand, die Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

So verbessern Sie Ihren Share of Voice

Die wahre Kunst des Erinnerns ist die Kunst der Aufmerksamkeit.

Die wahre Kunst des Erinnerns ist die Kunst der Aufmerksamkeit.

Für Marken ist Aufmerksamkeit alles. Menschen erinnern sich an Namen, die häufig, an den richtigen Stellen und auf authentische Weise auftauchen.

Hier sind einige Tipps, wie Sie nachhaltige Aufmerksamkeit erzielen können:

Schließen Sie sich kulturellen oder branchenbezogenen Trends auf eine Weise an, die zu Ihrer Marke passt, und bringen Sie Ihre eigene Perspektive ein, anstatt einfach nur zu kopieren, was alle anderen zu erledigen haben

Erstellen Sie Inhalte, die Menschen gerne an ihre eigenen Kreise weitergeben , sei es in Form von hilfreichen Anleitungen, inspirierenden Geschichten oder einfach etwas, das sie zum Lächeln bringt

Bauen Sie Partnerschaften mit Influencern oder gleichgesinnten Marken auf, damit Ihre Botschaft über Stimmen verbreitet wird, denen Ihr Publikum bereits vertraut

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, ihre Erfahrungen und Geschichten zu freigeben, da wenn echte Menschen etwas erwähnen , wirkt es oft authentischer als ausgefeilte Kampagnen

Behalten Sie im Auge, was Ihre Konkurrenten tun, und suchen Sie dann nach Lücken oder Blickwinkeln, die diese übersehen haben, damit Ihre Marke dort präsent sein kann, wo die Ihrer Konkurrenten nicht zu finden ist

📖 Lesen Sie auch: KPIs für die Markenbekanntheit

Häufige Fehler bei der Messung des SOV

Im Jahr 2017 sah sich United Airlines einer massiven Gegenreaktion ausgesetzt, nachdem ein Passagier gewaltsam aus einem Flugzeug entfernt worden war. Die Fluggesellschaft wurde massenhaft erwähnt, allerdings nicht aus den richtigen Gründen.

Hätte man nur den Share of Voice betrachtet, hätte es den Anschein gehabt, dass United die Unterhaltung dominierte. In Wirklichkeit litt der Ruf der Marke jedoch erheblich, da die Stimmung überwiegend negativ war.

Beim Share of Voice geht es nicht nur darum, dass über Sie gesprochen wird. Es geht darum, was die Leute tatsächlich sagen.

Hier sind die häufigsten Fehler, auf die Sie achten sollten: Wenn Sie nur das Volumen betrachten und die Stimmung ignorieren, kann eine Flut negativer Erwähnungen wie ein Fortschritt erscheinen, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein Achtung handelt

Führen Sie keine Nachverfolgung aller Plattformen gleichermaßen durch, sondern konzentrieren Sie sich auf die Kanäle, auf denen Ihre Zielgruppe tatsächlich Zeit verbringt und mit Ihrer Marke interagiert

Wenn Sie sich nur mit den größten Akteuren Ihrer Branche vergleichen, können kleine, aber wichtige Erfolge unsichtbar bleiben

Behandeln Sie SOV nicht als einmaligen Bericht, sondern als dynamische Metrik, die sich mit Trends, Kampagnen und Verbraucherverhalten verändert

Wenn Sie vergessen, den Share of Voice mit tatsächlichen Ergebnissen wie Engagement, Website-Traffic oder Umsatz in Verbindung zu bringen, bleibt Ihre Analyse ohne einen klaren nächsten Schritt

Messen und steigern Sie Ihren Share of Voice mit ClickUp

Der Share of Voice (SOV) dient als Plattform, auf der sich die Geschichte Ihrer Marke in einer lauten Welt von anderen abheben kann. Wenn Sie ihn sorgfältig messen und bewusst darauf reagieren, geben Sie Ihrem Geschäft die Chance, sich nicht nur an der Unterhaltung zu beteiligen, sondern sie auch anzuführen.

Hier glänzt ClickUp ✨.

Da alle Ihre SOV-Daten an einem Ort zusammengefasst werden, wird die Automatisierung mühsamer Aufgaben und die Gewinnung von Erkenntnissen ermöglicht, die Ihnen sonst möglicherweise entgangen wären.

Ein weiterer Vorteil von ClickUp sind seine Features für die Zusammenarbeit und der KI-Assistent. Mit ihnen können Sie unter anderem in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Keyword- und Kampagneneinstellungen für Anzeigen zu verfeinern, Werbeausgaben über verschiedene Marketingkanäle hinweg zu verwalten und die gesamte Marktwerbung zu überprüfen.

In Kombination mit der Möglichkeit, Social-Media-Monitoring-Daten zu überprüfen und SEO-Erkenntnisse über ClickUp Brain zu generieren, macht ClickUp es einfacher, die Leistung einer bestimmten Marke über verschiedene Kanäle hinweg zu verfolgen.

Erleben Sie, wie viel einfacher es ist, wenn Sie Ihre gesamte Share of Voice-Nachverfolgung an einem einzigen, einfachen und leistungsstarken Space zusammenfassen können. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Technisch gesehen nicht. Er wird immer als Prozentsatz des Ganzen angegeben. Wenn jedoch die meisten Ihrer Erwähnungen negativ sind, kann er sich negativ anfühlen, da die Aufmerksamkeit, die Sie erhalten, nicht die ist, die Sie sich wünschen.

Stellen Sie sich das wie eine Überprüfung Ihres Wohlbefindens vor. Die monatliche Nachverfolgung liefert Ihnen ein erfreuliches, stabiles Bild, während wöchentliche Überprüfungen Ihnen helfen, Überraschungen durch neue Kampagnen oder aktuelle Nachrichten zu erkennen. Mit der Share-of-Voice-Formel können Sie das Wachstum Ihres Marktanteils konsistent und genau messen.

Am einfachsten ist es, die Erwähnungen Ihrer Marke durch alle Erwähnungen in Ihrer Branche zu dividieren und dann mit 100 zu multiplizieren. Wenn Sie also 500 Erwähnungen hatten und Ihre Konkurrenten zusammen 1.500, würde Ihr Share of Voice 2 % betragen. Tools können die Berechnungen für Sie durchführen, aber es ist von Vorteil, die zugrunde liegenden Dynamiken zu verstehen

Engagement macht Ihre Stimme lauter. Wenn Menschen Ihre Beiträge liken, freigeben oder kommentieren, erweitert dies Ihre Reichweite und hilft Ihnen, mehr Menschen zu erreichen. Dieser Welleneffekt steigert Ihre Sichtbarkeit in Unterhaltungen erheblich. Mit Social-Listening-Tools können Sie diese Datenpunkte genauer erfassen.

Nicht immer. Wenn Sie häufiger diskutiert werden, stehen Sie zwar im Vordergrund, aber Verkäufe kommen erst zustande, wenn diese Aufmerksamkeit mit Vertrauen, guten Erfahrungen und Produkten einhergeht, die die Menschen wirklich wollen. Nutzen Sie Marktforschung, um Verbrauchertrends zu verstehen, und führen Sie dann digitale Marketingkampagnen durch, um Ihre Verkäufe bei Ihren Zielgruppen zu steigern.

Ja. KI kann Berge von Beiträgen, Nachrichten und sogar Bildern mit Ihrem Logo durchsuchen. Damit können Sie nicht nur die Erwähnte zählen, sondern auch verstehen, wie Menschen über Sie denken, wenn sie über Sie sprechen.