Die 10 besten Social Listening Tools zur Verbesserung Ihrer Social-Strategie im Jahr 2024

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie befinden sich im Jahr 2015. Als Vermarkter wenden Sie sich mit Feedback-Formularen an Kunden oder organisieren Meetings, um sie zu befragen und die Lücken in Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung zu finden.

Ihre Kunden hassen es, Umfragen abzuschließen, und ehrliches Feedback über asynchrone Online-Unterhaltungen in formellen Einstellungen zu erhalten, ist eine Herausforderung.

Spulen Sie vor bis heute, und für die meisten Marken gilt das Gleiche.

Heute lassen die Kunden ihren Emotionen freien Lauf und geben ihr Produktfeedback auf Facebook, Twitter und Instagram in Form von Stories, Tweets oder Kommentaren frei. Gibt es eine Möglichkeit, das Sammeln von Kundenfeedback auf der Grundlage von sozialen Unterhaltungen zu rationalisieren?

Angesichts der Milliarden von Unterhaltungen, die in den sozialen Medien stattfinden, nutzen Marketingexperten Social Listening Tools, um Kundeninformationen zu sammeln, Trends und relevante Unterhaltungen zu erkennen und auf Kundenabfragen zu reagieren.

Ein Social Media Monitoring Tool ermöglicht es Marken, Unterhaltungen zu beobachten, die sich auf sie oder ein bestimmtes Thema von Interesse beziehen, und reichhaltige Einblicke für eine datengesteuerte Social Media Engagement Strategie zu gewinnen.

In diesem Artikel geben wir unsere Liste der 10 besten Social Media Listening Tools zur Unterstützung Ihrer Social Media Strategie frei.

Hier ist, worauf Sie bei einem Social Listening Tool achten sollten.

Ganzheitliche Einblicke: Ein Social Listening Tool geht über die Nachverfolgung von Schlüsselwörtern hinaus, bietet Stimmungsanalysen, identifiziert wichtige Einflussfaktoren und zeigt aufkommende Trends auf. Die beste Social-Media-Management-Plattform stellt sicher, dass Sie Ihrem Publikum nicht nur zuhören, sondern wirklich verstehen, was es bewegt, um Ihre Social-Media-Strategie zu entwickeln

Ein Social Listening Tool geht über die Nachverfolgung von Schlüsselwörtern hinaus, bietet Stimmungsanalysen, identifiziert wichtige Einflussfaktoren und zeigt aufkommende Trends auf. Die beste Social-Media-Management-Plattform stellt sicher, dass Sie Ihrem Publikum nicht nur zuhören, sondern wirklich verstehen, was es bewegt, um Ihre Social-Media-Strategie zu entwickeln Kompatibilität mit den wichtigsten Social-Media-Plattformen: Das Tool zur Markenüberwachung sollte in der Lage sein, Unterhaltungen auf allen Social-Media-Plattformen zu überwachen sowie Ihre Marke online über Foren, Nachrichten- und Bewertungsseiten und Branchenforen zu verfolgen

Das Tool zur Markenüberwachung sollte in der Lage sein, Unterhaltungen auf allen Social-Media-Plattformen zu überwachen sowie Ihre Marke online über Foren, Nachrichten- und Bewertungsseiten und Branchenforen zu verfolgen Stimmungsanalyse: Wählen Sie Social Listening-Plattformen, die die Kundenstimmung automatisch erkennen und Online-Unterhaltungen ohne manuelle Eingaben in positive und negative Kategorien einteilen können

Wählen Sie Social Listening-Plattformen, die die Kundenstimmung automatisch erkennen und Online-Unterhaltungen ohne manuelle Eingaben in positive und negative Kategorien einteilen können Intuitive Schnittstelle: Das von Ihnen gewählte Web-Monitoring-Tool sollte über anpassbare Layouts, Filter und eine benutzerfreundliche Schnittstelle verfügen, damit das Zuhören in den sozialen Medien ein Kinderspiel ist

Das von Ihnen gewählte Web-Monitoring-Tool sollte über anpassbare Layouts, Filter und eine benutzerfreundliche Schnittstelle verfügen, damit das Zuhören in den sozialen Medien ein Kinderspiel ist Robustes Dashboard für Social Media-Analysen: Entscheiden Sie sich für Social Media Listening Tools mit detaillierten Analysefunktionen wie z.B. ausführlichen Berichterstellungen über marketing-OKRs mit Metriken zu Engagement, Markenerwähnungen und Leistung sozialer Kampagnen

Entscheiden Sie sich für Social Media Listening Tools mit detaillierten Analysefunktionen wie z.B. ausführlichen Berichterstellungen über marketing-OKRs mit Metriken zu Engagement, Markenerwähnungen und Leistung sozialer Kampagnen Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Integration mit Ihrem digitalen Marketing-Apps einschließlich Ihres Tools für die Verwaltung sozialer Medien, ist ein absolutes Muss für ein genaues Social Listening. Das Social Media Monitoring Tool sollte mit Ihren Analyseplattformen integriert werden, um marketing-Kampagnen die datengesteuert sind

Nahtlose Integration mit Ihrem digitalen Marketing-Apps einschließlich Ihres Tools für die Verwaltung sozialer Medien, ist ein absolutes Muss für ein genaues Social Listening. Das Social Media Monitoring Tool sollte mit Ihren Analyseplattformen integriert werden, um marketing-Kampagnen die datengesteuert sind Datensicherheit: Das Social Media Listening Tool sollte die länder- und branchenspezifischen Datenschutzgesetze einhalten, um die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer Kundenfeedback- oder Social Listening-Daten zu wahren

1. Sprout Social

über Sprout Social Das Social Listening Tool von Sprout Social hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Unterhaltungen über Ihre Marke, beim Verständnis Ihrer Zielgruppe und bei der Identifizierung anderer Einflussnehmer in Ihrer Nische. Die Hashtag- und Social-Media-Monitoring-Lösung von Sprout bietet zusammen mit der Stimmungsanalyse Einblicke in Kunden, Markenüberwachung, Wettbewerber und die Branche.

Ein Beispiel: Eine Bildungsplattform würde Social Listening Tools verwenden, um die Unterhaltung in den sozialen Medien rund um ihre Social Media-Aktionen für einen neuen Kurs zu verfolgen.

Die Social Listening-Funktionen ermöglichen es der Marke, die Reaktionen des Publikums in den sozialen Medien, die aktuellen Hashtags und die allgemeine Stimmungsanalyse des Publikums zu messen.

Ausgestattet mit einer Social Listening-Strategie weiß die Marke, wie sie ihre Präsenz und ihr Engagement in den sozialen Medien steigern kann.

Sprout Social beste Features

KI Assist empfiehlt alternative Antworten, um den Tonfall zu verbessern oder eine ausführlichere Antwort je nach Kommentar zu verfassen

Nutzen Sie SproutLink als Link-in-Bio-Lösung, um den Traffic auf Ihre Website oder Landing Pages zu erhöhen, indem Sie diese in Ihre sozialen Profile einbinden

Teilen Sie Ihren Kalender für Inhalte mit externen Stakeholdern, arbeiten Sie mit Notizen im Kalender zusammen und interagieren Sie in Echtzeit mit internen Unterhaltungen

Sprout Social Limitierungen

Trotz regelmäßiger Nutzung werden Konten in sozialen Medien nicht mehr verknüpft

Keine kostenlose Testversion für erstmalige Benutzer

Preise für Sprout Social

Standard-Preise : $249/Monat

: $249/Monat Professionell : $399/Monat

: $399/Monat Erweitert : $499/Monat

: $499/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,600+ Bewertungen)

4.4/5 (2,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (570 Bewertungen)

Sieh dir das an Sprout Social Alternativen !_

2. Brandwatch

über Brandwatch Jede Minute werden etwa 510.000 Kommentare auf Facebook gepostet, 66.000 Beiträge auf Instagram veröffentlicht und 575.000 Tweets auf X gesendet! Die Nachverfolgung von allem, was in den sozialen Medien gesagt wird, ist der Albtraum eines jeden Markenvermarkters.

Marketer verlassen sich auf die besten Social Listening Tools, um all diese Unterhaltungen zu analysieren und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Sie nutzen die Social Listening Plattform von Brandwatch, um mehrere Social Media Kanäle an einem Ort zu verwalten, indem sie Unterhaltungen aus einer Datenbank mit 1,6 Billionen historischen Unterhaltungen und Social Media Monitoring in Echtzeit nachverfolgen.

Verfolgen Sie wichtige Metriken für Social Listening wie Markenbekanntheit, Social Sentiment und Social Share of Voice, um Ihre Social Media-Präsenz und Ihr Reputationsmanagement auf allen Plattformen zu verbessern.

Brandwatch beste Features

Die Segmentanalyse ermöglicht es Ihnen, Ihre Unterhaltung nach Feedback, Beschwerden, Meinungen und mehr zu kategorisieren

Benutzerfreundliches Interface mit Social Listening Features zur Verwaltung Ihrer organischen und bezahlten Inhalte über alle sozialen Kanäle

Influencer-Marketing-Tool mit einer Datenbank von über 30 Millionen Erstellern zur Durchführung, Messung und Berichterstellung von Multichannel-Influencer-Marketing-Kampagnen und zur Messung der Leistung mithilfe des Influencer Score

Intuitives, tiefgehendes Analyse-Dashboard mit tools zur Analyse von Wettbewerbern um Ihre Leistung im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern zu verstehen

Brandwatch Beschränkungen

Brandwatch erlaubt es nicht, denselben Post auf allen Plattformen zu planen

Langsames Herunterladen und Aktualisieren des Dashboards

Brandwatch Preise

Benutzerdefinierte Preise

Brandwatch-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (789 Bewertungen)

4.1/5 (789 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (224 Bewertungen)

3. Erwähnung

über Erwähnung Mention ist ein Social Listening Tool, mit dem Sie mehr als eine Milliarde Datenquellen im Internet, darunter Twitter, Facebook und Instagram, nachverfolgen und Filter erstellen und speichern können, um das Gesuchte ganz einfach zu finden.

Als eines der besten Social Listening Tools ermöglicht Mention Markenvermarktern und digitalen Marketing-Agenturen eine tiefgreifende Stimmungsanalyse, die Nachverfolgung von Erwähnungen Ihrer Marke in sozialen Medien oder zu beliebigen Themen für bis zu zwei Jahre und die Einstellung von Warnmeldungen bei ungewöhnlichen Aktivitäten.

Mention beste Features

Verfolgen Sie, wann immer Sie erwähnt werden, um den Ruf Ihrer Marke zu verstehen, mit Echtzeit-Warnungen und Social Listening Features

Umfassendes Social Listening Tool mit Analysefunktionen und Filtern, um tief in die Themen von Wettbewerbern, Marken, Produkten oder Branchen einzutauchen

Planen Sie detaillierte Berichterstellungen für verschiedene Stakeholder, um sie in regelmäßigen Abständen per E-Mail zu erhalten

Interaktion mit Ihrem Publikum über die wichtigsten Social-Media-Plattformen (z. B. Twitter, Instagram und Facebook) sowie Entwurf, Planung und Veröffentlichung von Beiträgen über mehrere Kanäle

Erwähnungsbeschränkungen

Erfasst keine Verlaufsdaten nach der Erstellung einer booleschen Suche

Kein Tool für prädiktive Analysen

Erwähnung der Preise

Solo : $41/Monat (jährlich abgerechnet)

: $41/Monat (jährlich abgerechnet) Pro : $83/Monat (jährliche Abrechnung)

: $83/Monat (jährliche Abrechnung) ProPlus: $149/Monat (jährliche Abrechnung)

Erwähnte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (439 Bewertungen)

4.3/5 (439 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (286 Bewertungen)

4. Agorapulse

über Agorapulse Agorapulse ist ein alternative zu Hootsuite die es Vermarktern ermöglicht, die volle Kontrolle über ihr Social Media Management zu übernehmen.

Mit einer intuitiven Veröffentlichungsoberfläche, Social Listening Tools und aufschlussreichen Analysen stellt Agorapulse als Social Media Management Plattform sicher, dass Sie keine Erwähnung Ihrer Marke verpassen, sei es von Ihrem Publikum oder von Branchenkollegen.

Agorapulse beste Features

Verwalten Sie Ihre sozialen Medien, Veröffentlichungen, Berichterstellung, Social Media Monitoring und die Zusammenarbeit im Team über den einheitlichen Posteingang von Agorapulse

Zugriff auf die Agorapulse Social Listening Tools über die mobile App auf Android und iOS

Projektmanagement-Features zur Einrichtung von Publishing-Workflows, zum Freigeben von Notizen, zur Nachverfolgung von Elementen und zur Zuweisung von zu genehmigenden Inhalten

Agorapulse-Einschränkungen

Geplante Beiträge können nicht für das Freigeben durch Clients exportiert werden

Das Limit für Zeichen ist bei LinkedIn-Posts auf 300 Zeichen festgelegt, während die Plattform selbst mehr Zeichen zulässt

Preise für Agorapulse

Standard : 49 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

: 49 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Professionell : $79/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

: $79/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Erweitert : $119/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

: $119/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Benutzerdefinierte Lösungen je nach den Anforderungen Ihres Geschäfts

Agorapulse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (919 Bewertungen)

4.5/5 (919 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (706 Bewertungen)

5. Digimind

über Digimind Wie einfach wäre Ihr Leben als Vermarkter oder Eigentümer einer Marke, wenn Sie die Unterhaltung Ihrer Kunden auf verschiedenen Social-Media-Kanälen in Echtzeit verfolgen könnten?

Die Social Listening Tools von Digimind bieten Ihnen ein umfassendes Verständnis Ihrer Zielgruppe und der sozialen Beiträge Ihrer Wettbewerber.

Ein Beispiel: Ein Online-Essenslieferdienst würde Social Listening Tools wie Digitmind für seine Social Media Marketing Teams nutzen, um die Unterhaltung auf Facebook und Instagram zu überwachen und eine Marketingkampagne auf der Grundlage viraler Trends zu erstellen. Diese Kundendaten helfen auch dabei, Lücken in den Kundenerfahrungen und -erwartungen zu erkennen.

Digimind beste Features

Die KI-gestützte Engine AI Sense hilft bei der automatisierten Kuration und den empfohlenen Aktionen für Vermarkter

Digimind Social Analytics zur Analyse und zum Benchmarking beliebig vieler sozialer Konten

Das firmeneigene Modul Top Reputation ermöglicht es Ihnen, zu verfolgen, was Ihre Kunden über Ihre Marke, Ihre Produkte und die Ihrer Wettbewerber wissen wollen

Erstellen Sie Berichterstellungen mit den vordefinierten Digimind Social social Media Vorlagen zur Auswertung der wichtigsten Metriken

Digimind Grenzen

Die Benutzeroberfläche ist nicht einfach zu bedienen und erfordert eine Schulung, um die Plattform zu verstehen

Die Tiefe der Daten ist nicht umfassend

Preise für Digimind

Benutzerdefinierte Preise

Digimind Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (180 Bewertungen)

4.6/5 (180 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Emplifi

über Erleichterung Die Social Listening Tools von Emplifi bieten Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten, Analysen, UGC, Influencer Marketing, Community Management, Live Commerce, Reputation Management und Pflege.

Emplifi beste Features

Automatische Benachrichtigung über plötzliche Änderungen und Anomalien in den sozialen Medien direkt auf der Plattform oder per E-Mail

Social Listening-Features und ein anpassbares Dashboard mit dynamischen Echtzeit-Schlüsseldaten und Einblicken in die Verbraucher

KI-Tools für automatisierte Beschriftung, Stimmungsanalyse und fortschrittliches Routing

Emplifi Einschränkungen

Das tool erfasst keine Schlüssel Metriken wie TikTok Ansichten für Konkurrenten oder IGS swipe-ups

Umständliche und frustrierende Bearbeitung geplanter Beiträge

Emplifi Preise

Essential: $2400/Jahr (10 Profile)

$2400/Jahr (10 Profile) Standard : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Business: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Emplifi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (202 Bewertungen)

4.3/5 (202 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (38 Bewertungen)

7. YouScan

über YouScan YouScan ist ein KI-gestütztes Social Media Listening Tool mit Bilderkennungstechnologie, das Geschäften hilft, Verbrauchermeinungen zu analysieren, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Markenreputation zu verwalten.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, ein Hautpflegeunternehmen möchte verstehen, wie Kunden die Marke wahrnehmen, und herkömmliche Forschungsmethoden reichen nicht aus.

Ein Social Listening Tool wie YouScan hilft der Marke, Feedback auf der Grundlage von Unterhaltungen in sozialen Netzwerken zu erhalten, nicht gekennzeichnete Erwähnungen nachzuverfolgen und Testimonials von Benutzern in ihre Aktionen in den sozialen Medien einzubeziehen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

YouScan beste Features

Die KI-gestützten Visual Insights von YouScan erkennen Logos, Objekte, Szenen, Aktivitäten und demografische Informationen auf Bildern

Automatische Kategorisierung der eingehenden Erwähnungen und Kommentare in Kategorien wie Komplimente, Lob oder Beschwerden

Benutzerdefinierte Tags zur Segmentierung und Filter zur Einordnung von Erwähnungen in Kategorien

Echtzeit-Warnungen zur Erkennung potenzieller Bedrohungen, unerwünschter Produktverwendung und negativer visueller Erwähnungen zum Schutz Ihres Markenimages

YouScan Beschränkungen

Limitierte Hashtags in der Ansicht der Word Cloud

Die Stimmungsanalyse ist nicht immer genau

YouScan Preise

Starter : $299/Monat (jährlich abgerechnet)

: $299/Monat (jährlich abgerechnet) Unbegrenzte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

YouScan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (92 Bewertungen)

4.8/5 (92 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (61 Bewertungen)

8. BrandMentions

über BrandMentions Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der sich ein unzufriedener Kunde online über Ihre Marke beschwert hat, Sie aber nicht benachrichtigt wurden und daher das Problem nicht erledigen konnten?

Tools zur Überwachung sozialer Medien verfolgen Markenerwähnungen, selbst wenn der Kunde vergisst, Ihre Marke über soziale Medienplattformen zu verfolgen. Besonders wenn ein unzufriedener Kunde sich beschwert, müssen Sie den Überblick behalten, und Social Listening Tools wie BrandMentions sind dabei hilfreich.

BrandMentions durchsucht alle digitalen Ecken nach Erwähnungen Ihrer Marke, relevanten Schlüsselwörtern für Ihr Geschäft und Hashtags und Schlüsselwörtern von Mitbewerbern, um sicherzustellen, dass Ihre Social-Media-Marketingstrategie an der Spitze des Spiels steht.

BrandMentions beste Features

Das Social Media Listening Tool verfolgt Erwähnungen über verschiedene Social Media-Kanäle, Foren, Nachrichtenseiten, Nachrichten und andere Webquellen, einschließlich Bewertungen

Echtzeit-Benachrichtigungen zur Markenüberwachung per E-Mail über wichtige Erwähnungen und darüber, ob ein neuer Link zu Ihrer Website führt

Automatische Erkennung des Tonfalls und Analyse negativer Stimmungen in Unterhaltungen, die Ihre Marke erwähnen

Erstellung von Berichten mit weißer Beschreibung über Erwähnungen Ihrer Marke für verschiedene Interessengruppen

BrandMentions Beschränkungen

Keine Nachverfolgung von Unterhaltungen in geschlossenen Facebook-Gruppen möglich

Sie erreichen schnell die monatlichen Limits für die Nachverfolgung, wenn Sie Ihre Schlüsselwörter nicht richtig einstellen

Preise für BrandMentions

Growing Business: $79/Monat (jährliche Abrechnung)

$79/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $249/Monat (jährliche Abrechnung)

$249/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen/Agentur: $399/Monat (jährliche Abrechnung)

BrandMentions Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42 Bewertungen)

4.6/5 (42 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Hootsuite

über Hootsuite Einem Bericht von McKinsey zufolge haben Marken, die nicht auf Kunden auf sozialen Plattformen reagieren, eine um 15 Prozent höhere Abwanderungsrate im Vergleich zu Geschäften, die dies tun. Sie wollen auf der Gewinnerseite stehen. Dafür brauchen Sie ein Social Media Listening Tool wie Hootsuite.

Hootsuite ist eine All-in-One-Social-Media-Management-Suite, die es Marken ermöglicht, Beiträge für mehrere Social-Media-Kanäle zu planen, organische und bezahlte soziale Inhalte zu verwalten, Markenerwähnungen zu überwachen, Kundenunterhaltungen im Auge zu behalten, Markenerwähnungen nachzuverfolgen und Erkenntnisse zu gewinnen - alles über ein intuitives Dashboard.

Hootsuite beste Features

Hootsuite's Streams überwachen Erwähnungen, Schlüsselwörter und Hashtags

Beantworten, speichern und liken Sie öffentliche Kommentare direkt vom Hootsuite Dashboard aus

Integriert mit den wichtigsten Social Listening Tools wie Brandwatch und Talkwalker

Hootsuite Beschränkungen

Die Berichterstellung für Analysen erfolgt nicht in Echtzeit

Es gibt Limits für die Nummer der Wettbewerber, die Sie für jede Preisstufe nachverfolgen können

Hootsuite Preise

Professional: $99/Monat (jährliche Abrechnung)

$99/Monat (jährliche Abrechnung) Team: $249/Monat (jährliche Abrechnung)

$249/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4102 Bewertungen)

4.1/5 (4102 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3620 Bewertungen)

10. BuzzSumo

über BuzzSumo Verlassen Sie sich bei der Veröffentlichung von Inhalten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen immer noch auf Vermutungen, um herauszufinden, was bei Ihrer Zielgruppe ankommt?

Mit der Social Listening-Plattform von Buzzsumo können Sie die neuesten Inhalte in Ihrer Nische auf Facebook, Twitter, Reddit und YouTube entdecken und die wichtigsten Einflussnehmer für Ihre Social Media-Strategie identifizieren.

BuzzSumo ist ein content-Marketing-Software die Ihre Konkurrenten überwacht und Beiträge in sozialen Medien, Erwähnungen und Branchen-Updates analysiert. Eines der besten Social Listening Tools,

Buzzsumo bietet Warnmeldungen, um wichtige Ereignisse zu erkennen, die nicht in den Millionen von Unterhaltungen auf Social-Media-Plattformen untergehen. Filtern und untersuchen Sie Freigaben, Links und Trends, um herauszufinden, welche Art von Inhalten bei Ihrem Publikum Anklang findet und wie Sie sich einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern verschaffen können.

BuzzSumo beste Features

Nachverfolgung von Erwähnungen in branchenrelevanten Inhalten, um Ihre Benutzer zu verstehen und über die neuesten Nachrichten und Trends auf dem Laufenden zu bleiben

Integration mit Kommunikationstools wie Slack, um bei Marken- oder Schlüsselwort-Erwähnungen benachrichtigt zu werden

Sortieren Sie Beiträge nach Trending Scores, um aufkommende virale Trends zu erkennen und darauf zu reagieren. Vergleichen Sie Trends, indem Sie die Leistungsdaten der letzten fünf Jahre für Inhalte durchsuchen

Benachrichtigungen in Echtzeit, um neue Links und Erwähnungen zu verfolgen

BuzzSumo-Einschränkungen

Die Benachrichtigungen des Listening Tools können sich wiederholen

Teuer für Eigentümer von kleinen Geschäften

Preise für BuzzSumo

Inhaltserstellung: $199/Benutzer/Monat

$199/Benutzer/Monat PR & Comms : $299/5 Benutzer/Monat

: $299/5 Benutzer/Monat Suite : 499$/10 Benutzer/Monat

: 499$/10 Benutzer/Monat Enterprise: $999/30 Benutzer/Monat

BuzzSumo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (102 Bewertungen)

4.5/5 (102 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (141 Bewertungen)

ClickUp

Während sich Social Media Listening Tools auf Social Listening und Monitoring konzentrieren, ist ClickUp ein software zur Verwaltung von Workflows für marketing Teams das Ihren Gesamterfolg steigert. ClickUp unterstützt Ihre Marketingstrategie, indem es Ihnen hilft, Projekte, Kampagnen und Aufgaben in sozialen Medien zu verwalten.

Möchten Sie den Überblick über Ihren Social-Media-Kalender behalten oder kreative Wege finden, um effektive Social-Media-Kampagnen zu erstellen? Mit ClickUp wird die Aufgabe zu erledigen sein.

Nutzen Sie ClickUp, um alle Ihre Social Media-Aktionen und -Initiativen an einem Ort zu hosten. Mit diesem Tool für die Verwaltung sozialer Medien können Mitglieder Ihres Teams und alle Beteiligten in Echtzeit zusammenarbeiten.

Ob Sie Ideen für Kampagnen sammeln, Ziele für Ihr Team festlegen oder am Kalender für die Inhalte des neuen Quartals arbeiten - ClickUp hilft Ihnen in jeder Phase des Prozesses.

Verwenden Sie ClickUp, um Antworten auf soziale Beiträge zu verwalten und

feedback zu sammeln

mit Social Listening Tools gefunden.

ClickUp beste Features

Automatisieren Sie Ihre Social-Media-Prozesse mit den vorgefertigten Funktionen von ClickUp vorlagen für Social-Media-Kampagnen

Brainstorming von Inhalten, Erstellen eines Inhaltskalenders und Verfassen von Überschriften für Ihre sozialen Medien mit ClickUp's KI

ClickUp AI ist Ihr kreativer Partner für das Schreiben von Kunden-E-Mails, Social-Media-Plänen und ansprechenden Social-Media-Beschriftungen

Fügen Sie Prioritätskennzeichen und Benachrichtigungen hinzu, um das Team sofort über Änderungen auf dem Laufenden zu halten

ClickUp's Social Media Strategie Workflow Vorlage nimmt Ihnen die mühsame Arbeit ab, eine Social-Media-Promotionsstrategie von Grund auf aufzubauen

Nutzen Sie ClickUp's anpassbare Social Media Strategy Workflow Vorlage, um wichtige Aufgaben im Bereich Social Media zu planen und zu erledigen

Die Whiteboard-Vorlage zur Wettbewerbsanalyse ermöglicht es Ihnen, die Marketingkampagnen Ihrer Konkurrenten und die Zufriedenheit mit Ihren Produkten zu überwachen

Identifizieren Sie Ihre Hauptkonkurrenten mit ClickUp's WhiteBoard Vorlage zur Wettbewerbsanalyse und verfolgen Sie deren Produktleistung

Sammeln Sie soziale und Online-Daten aus Social Media Monitoring Tools, um Erkenntnisse zu gewinnen

ClickUp Limits

Die kostenlose Version limitiert den Zugriff auf erweiterte Features wie ClickUp AI

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer/Monat

$7/Benutzer/Monat Geschäft: $12/Benutzer/Monat

$12/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Wählen Sie ein Social Listening Tool, mit dem Sie Unterhaltungen nachverfolgen und Markenerwähnungen für alle Ihre Social Media-Kanäle in einem konsolidierten Dashboard überwachen können.

Die Social Listening-Funktionen von ClickUp und projektmanagement für soziale Medien tool verfügen über Schlüssel-Features wie Vorlagen für Inhalte, KI-Features und Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, die es Ihrem Team ermöglichen, Kampagnen, Projekte und Aufgaben in den sozialen Medien an einem Ort zu verwalten.

Von der Nachverfolgung von Kundenfeedback und sozialen Unterhaltungen in Echtzeit bis hin zur Erstellung von Vorlagen für Marketingkampagnen - ClickUp erledigt alles.

Das Beste daran ist, dass ClickUp mit den wichtigsten Social Listening-Tools integriert werden kann, um den Datenfluss zwischen verschiedenen Quellen zu ermöglichen, wodurch die manuelle Arbeit des Datenexports über mehrere Kanäle hinweg entfällt.

Anstatt zwischen verschiedenen Social Listening-Tools zu jonglieren, können Sie mit ClickUp Ihre Social Listening- und Insights-Projekte einfach verwalten. Planen, verwalten, verfolgen und arbeiten Sie an all Ihren Social-Media-Strategien in ClickUp mit vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen.

Starten Sie auf ClickUp für eine kostenlose Testversion.