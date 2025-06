die 15 besten Marktforschungstools für datengestützte Entscheidungen

Haben Sie schon einmal ein Produkt oder eine Kampagne auf den Markt gebracht und dann nichts gehört? Das passiert, wenn Sie die Marktforschung überspringen.

Angenommen, Sie entwickeln eine Hautpflegeserie für Teenager und stellen dann fest, dass Ihre Einzelzielgruppe umweltfreundliche Verpackungen und Beschreibungen ohne Tierversuche bevorzugt. Haben Sie das übersehen? Dann haben Sie Ihre Kunden verpasst.

Die Lösung: Nutzen Sie kostenlose Marktforschungstools. Diese technisch versierten Ressourcen helfen Ihnen dabei, ohne Spekulationen herauszufinden, was Ihre Zielgruppe wirklich will.

Wenn Sie Markttrends, Verbrauchererkenntnisse oder Ihr Wettbewerbsumfeld ignorieren, läuft Ihre Marke Gefahr, schnell ins Hintertreffen zu geraten. Aber keine Sorge.

Dieser Leitfaden stellt die besten Marktforschungstools vor, mit denen Sie Daten sammeln, Trends erkennen und intelligentere Geschäftsentscheidungen treffen können.

🔍 Wussten Sie schon? 69 % der Forscher verwenden synthetische Datenpunkte, um ihre Erkenntnisse zu verbessern. Und etwa 47 % setzen bei ihrer Marktforschung regelmäßig auf KI.

Name des Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Projektmanagement-Teams, Marketing-Teams, Forschungsanalysten, Produktmanager und Start-ups jeder Größe Benutzerdefinierte Formulare, automatisierte Workflows, integrierte KI, Zusammenarbeit im Team Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Google Ersteller von Inhalten, Vermarkter und Eigentümer von Unternehmen Entdecken Sie beliebte Themen, analysieren Sie Suchvolumina, regionale Zinsen und erstellen Sie Trenddiagramme Free Forever Qualtrics Große Online-Geschäfte und Agenturen Gezielte Umfragen, Antwortanalyse, Nachverfolgung der Stimmung Benutzerdefinierte Preise BuzzSumo Ersteller von Inhalten, Vermarkter, Eigentümer von Unternehmen Ersteller von Inhalten, Vermarkter und Eigentümer von Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat pro Benutzer Tableau Marketingfachleute und Datenanalysten in mittleren und großen Unternehmen Datenvisualisierung, interaktive Dashboards, Nachverfolgung von Kampagnen in Echtzeit Benutzerdefinierte Preise Pew Research Center Vermarkter, Forscher und Unternehmen jeder Größe Herunterladbare Datensätze, soziale und demografische Trends, Typologie-Quiz Free Forever BrandWatch Marketer, Forscher und Markenmanager in Unternehmen Online-Reputationsüberwachung, Analyse der Markenwahrnehmung, Echtzeit-Einblicke in das Verbraucherverhalten Benutzerdefinierte Preise Semrush Marketingfachleute, SEO-Experten und große bis mittelständische Agenturen Keyword-Recherche, Wettbewerbsanalyse, SEO-Optimierung für Websites Kein Free-Plan; ab 139,95 $/Monat pro Benutzer Ubersuggest Eigentümer kleiner Unternehmen, Marketingfachleute und SEO-Experten Keyword-Analyse, Backlink-Profilprüfungen, Inhaltsaudits Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Answer The Public Ersteller von Inhalten, Marketingfachleute und SEO-Experten Generierung von Ideen für Inhalte, Analyse von Suchmustern Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Statista Eigentümer von Unternehmen, Vermarkter, Forscher und Analysten Herunterladbare Diagramme und Statistiken, Trendanalysen und Updates, branchenspezifische Daten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 199 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Census Bureau Eigentümer von Unternehmen, Vermarkter, Forscher und Stadtplaner Analyse von Populationstrends, Mustererkennung, Wirtschaftsindikatoren Free Forever Typeform Marketingfachleute, Produktmanager und Customer Experience-Experten Benutzerdefinierte Formulare, bearbeitbare Vorlagen, Freigabe in sozialen Netzwerken Kein Free-Plan; ab 29 $/Monat pro Benutzer BrandMentions Marketingfachleute und Markenmanager in großen Unternehmen Nachverfolgung von Markenerwähnungen, Stimmungsanalyse, Konkurrenzanalyse Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 299 $/Monat pro Benutzer Denken Sie mit Google Marketingfachleute, Eigentümer von Unternehmen und strategische Planer Verbrauchereinblicke, Marketing-Fallstudien, Trendbeobachtung Free Forever

Die besten kostenlosen Marktforschungstools helfen Ihnen, Ihre Zielgruppe zu verstehen, neue Trends zu erkennen und sichere Entscheidungen zu treffen, ohne Zeit oder Budget zu verschwenden.

Hier sind einige Features, auf die Sie bei der Bewertung einer Marktforschungssoftware achten sollten:

Zielgruppensegmentierung: Finden Sie ein KI-Marketingtool, mit dem Sie Ihren Zielmarkt in detaillierte Kundenprofile aufschlüsseln können, um eine präzise Zielgruppenansprache und ein tieferes Verständnis Ihrer Kunden zu erreichen

Echtzeit-Datenzugriff: Suchen Sie nach aktuellen Einblicken in Markttrends, Kundenverhalten und Suchabfragen, sobald diese verfügbar sind, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Tools zur Erstellung von Umfragen: Entscheiden Sie sich für eine Forschungssoftware, mit der Sie Umfragen anhand von Vorlagen oder benutzerdefinierten Fragen erstellen können, um Antworten zu sammeln, Feedback einzuholen und Schwachstellen bei Kunden zu identifizieren

Stimmungsanalyse: Wählen Sie ein Tool für Kundenfeedback, mit dem Sie die öffentliche Meinung und die Stimmung Ihrer Kunden in Bewertungen, Foren und sozialen Medienkanälen verfolgen können, um Ihre Produktbotschaften entsprechend auszurichten

Wettbewerbsanalyse: Ziehen Sie Software in Betracht, mit der Sie die Leistung, Strategien und Kundenstimmung Ihrer Wettbewerber überwachen können, um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld die Nase vorn zu behalten

Funktion zur Keyword-Recherche: Wählen Sie Marktforschungstools, mit denen Sie Suchvolumina, Daten zur automatischen Vervollständigung und trendige Suchabfragen ermitteln können, um Ihre Inhalte an den Zinsen Ihrer Kunden auszurichten

Visuelle Datenpräsentation: Überprüfen Sie, ob das Tool Daten mithilfe von Grafiken, Heatmaps und Dashboards visualisieren kann, um Rohdaten zu interpretieren und Muster schnell zu erkennen

Robuste Analysen: Wählen Sie eine Marketing-Analysesoftware, um Trends, die Ihre Branche prägen, anhand von Daten aus zuverlässigen Quellen zu analysieren

Hier finden Sie einige der besten Marktforschungstools, die Ihnen nicht nur bei der Durchführung von Marktforschungsprojekten helfen. Sie geben Ihnen auch die Sicherheit, auf der Grundlage der Ergebnisse zu handeln, sei es bei der Produktoptimierung, beim Verständnis Ihrer Einzelziele oder bei der Erforschung neuer Branchentrends.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projektmanagement und Zusammenarbeit bei Recherchen)

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, vereint Ihre Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen, demografischen Recherchen, Umfragen und wertvollen Erkenntnisse in einem übersichtlichen Workspace. Sie bietet Ihnen die Struktur, Geschwindigkeit und Intelligenz, die Sie benötigen, um aus rohen Ideen ausgefeilte Strategien zu entwickeln – ohne zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln zu müssen.

Erstellen Sie mit ClickUp Forms Formulare, um detailliertes Kundenfeedback zu sammeln

Mit ClickUp-Formularen können Sie anpassbare Umfragen erstellen, um Meinungen, Produktfeedback oder Wettbewerbsinformationen zu sammeln. Fügen Sie bedingte Logik hinzu, um Fragen anzupassen, und verwenden Sie Antwortfelder, um detaillierte Antworten zu erhalten.

Sobald Ihr Formular online ist, werden alle Antworten und Rückmeldungen der Benutzer automatisch zu Aufgaben.

Wenn ein Kunde beispielsweise einen Schwachpunkt teilt, kann diese Antwort eine Aufgabe für Ihr Produktteam auslösen. Clever, oder? In Kombination mit KI analysiert ClickUp diese Eingaben, um Trends oder Ausreißer hervorzuheben – beispielsweise, ob sich die meisten Benutzer über ein Feature beschweren oder von etwas Neuem schwärmen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen einen übersichtlichen Bericht zur Wettbewerbsanalyse

ClickUp Brain ist nichts weniger als ein KI-Forschungsassistent. Bitten Sie ihn, Ergebnisse zusammenzufassen, Umfragefragen zu erstellen, Wettbewerbsanalysen zu entwerfen oder Schlagzeilen für Kampagnen zu brainstormen.

Angenommen, Sie möchten wissen, womit Ihre Benutzer am meisten zu kämpfen haben – dann können Sie Brain verwenden, um Ihre Formularergebnisse zu scannen und eine kurze Zusammenfassung zu erstellen. Das ist so, als hätten Sie einen Strategen auf der Kurzwahltaste.

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse sind mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken und Sicherheitsbedenken. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Anweisungen in einfacher Sprache und löst alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Arbeitsbereich miteinander verbindet.

Organisieren Sie Inhalte und bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam mit Teams mit ClickUp Docs

Sie können auch alles in ClickUp-Dokumenten organisieren. Stellen Sie sich diese als Ihre zentrale Forschungsbibliothek vor. Erstellen Sie Wikis für Wettbewerber und Seiten für Persona-Profile und arbeiten Sie ganz einfach mit Ihrem Team zusammen.

Sie können sofort Tags vergeben, Kommentare hinzufügen, Aktionselemente zuweisen und Text in Aufgaben umwandeln.

Verfolgen Sie Ihre Forschungsdaten ganz einfach mit ClickUp Aufgaben

Apropos Aufgaben: Mit ClickUp Aufgaben bleiben Sie in Bewegung. Sie können sie von überall aus erstellen – aus Kommentaren, Formularen oder sogar Unterhaltungen. Markieren Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern wie "Recherche", "Idee" oder "Meilenstein", um sie einfach nachzuverfolgen.

Mit ClickUp Dashboards können Sie Umfrageergebnisse, Kampagnenleistung, Forschungsfortschritte und Zeitleisten an einem Ort visualisieren. Erstellen Sie Ihr Dashboard. Fügen Sie Diagramme, Berechnungs-Widgets oder Fortschrittsleisten hinzu. Keine mühsame Suche nach Berichten mehr.

Das Beste daran? ClickUp bietet mehrere Vorlagen, die Sie auch für Ihre Kampagnen verwenden können!

Wenn Sie den gesamten Forschungsprozess in einem einzigen Workspace optimieren möchten, ist die ClickUp-Vorlage für Marktforschung die ideale Lösung für Sie. Von der Definition der Forschungsziele über die Datenerfassung bis hin zur Erstellung von Berichten behalten Sie in jeder Phase den Überblick, ohne etwas zu übersehen.

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie wettbewerbsfähig und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Darüber hinaus können Sie vorgefertigte Umfragevorlagen für einen ganzheitlichen Ansatz verwenden. Die ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen dient dazu, Feedback von Einzelzielkunden zu sammeln, deren Bedürfnisse zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Marktanalysen, um die Bedürfnisse potenzieller Kunden, Verbraucherpräferenzen und Verhaltensweisen zu verstehen.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie mit ClickUp-Formularen mühelos Umfragen, um Marktdaten, Kundenfeedback und Forschungsantworten sofort zu sammeln

Arbeiten Sie in Echtzeit in ClickUp-Dokumenten zusammen, um gemeinsam zu recherchieren, Berichte und Notizen zu erstellen und Live-Brainstorming-Sitzungen durchzuführen

Fragen Sie ClickUp Brain alles, um Umfragedaten sofort zu analysieren und relevante Erkenntnisse oder Ideen für Inhalte zu generieren

Visualisieren Sie Projektberichte mit ClickUp Dashboards , um Kampagnenmetriken, aufgewendete Zeit und Forschungsfortschritte in Echtzeit zu verfolgen

Verfolgen Sie Forschungsprojekte, Meilensteine, Fristen oder Ziele mit ClickUp Aufgaben

Limits von ClickUp

Bestimmte erweiterte Funktionen sind nur über die Desktop-App von ClickUp verfügbar

Neue Benutzer könnten die umfangreichen Features von ClickUp anfangs etwas verwirrend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Das sagt Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bei Lulu Press, über ClickUp:

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gestaltet.

2. Google Trends (Am besten geeignet, um Trendthemen und Ideen für Inhalte zu entdecken)

via Google Trends

Mit Google Trends sehen Sie, wonach die Welt sucht. Ob Sie aufkommende Keywords erkunden oder Suchbegriffe vergleichen möchten – dieses kostenlose Marktforschungstool hilft Ihnen dabei, die wahren Wünsche Ihrer Zielgruppe zu erkennen.

Sie werden die Möglichkeit lieben, Suchvolumina im Zeitverlauf zu vergleichen, Daten in übersichtlichen Diagrammen zu visualisieren und regionale Zinsen zu entdecken. Verwenden Sie es, um saisonale Nachfrage zu verfolgen, das Verbraucherverhalten zu analysieren oder Trendthemen in bestimmten Branchen zu identifizieren.

Die besten Features von Google Trends

Vergleichen Sie Suchbegriffe über Speicherorte und Zeiträume hinweg, um schnell Präferenzen Ihrer Zielgruppe zu erkennen

Analysieren Sie Suchvolumenmuster über mehrere Jahre hinweg, um saisonale Nachfrage und Trends vorherzusagen

Sehen Sie sofort verwandte Abfragen, um neue Keyword-Ideen und Schwachstellen aufzudecken

Limits von Google

Es werden nur Google-Suchergebnisse angezeigt, Daten von anderen Plattformen fehlen

Google Trends verwendet ein Beispiel aus Google-Suchen, was zu potenziellen Verzerrungen oder Ungenauigkeiten führen kann

Preise für Google Trends

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Google Trends

G2: 4,6/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Marketing die falsche Zielgruppe erreicht? Versuchen Sie, effektive Benutzerprofile für eine gezielte Ansprache zu erstellen. Hier ist eine narrensichere Methode zur Erstellung von Benutzerprofilen: Verwenden Sie Umfragen, Interviews oder ClickUp-Formulare, um echte Benutzerdaten zu sammeln

Suchen Sie nach gemeinsamen Merkmalen und Bedürfnissen, um Ihre Personas zu erstellen

Sparen Sie Zeit und behalten Sie mit der kostenlosen Vorlage "Benutzerprofil" von ClickUp den Überblick über alles

Geben Sie Ihre Personas frei und verfeinern Sie sie mit Beiträgen Ihres Teams

Nutzen Sie sie in den Bereichen Marketing, Vertrieb und UX

3. Qualtrics (Am besten geeignet für die Erstellung detaillierter und zielgerichteter Online-Umfragen)

via Qualtrics

Qualtrics ist eines der besten Marktforschungstools, um Informationen zu finden und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Damit können Sie Umfragen erstellen, Antworten analysieren und die Stimmung der Verbraucher wie ein Profi nachverfolgen.

Sie können damit zielgerichtete Umfragen mit erweiterter Logik erstellen, Daten für Stakeholder-Berichte visualisieren und Zielgruppensegmentierungen durchführen. Es eignet sich perfekt für Online-Unternehmen und Vermarkter, die Kundenpräferenzen verstehen, die Abwanderung reduzieren und Geschäftsentscheidungen optimieren möchten.

Die besten Features von Qualtrics

Erstellen Sie ganz einfach zielgerichtete Umfragen mit erweiterter Verzweigungslogik und Überspringmustern

Analysieren Sie Freitextantworten mithilfe der integrierten KI für die Stimmungsanalyse

Segmentieren Sie Zielgruppendaten, um das Verhalten anhand von demografischen Merkmalen und Verhaltensweisen zu verstehen

Einschränkungen von Qualtrics

Dieses Marktforschungstool ist teuer, was für kleinere Online-Unternehmen abschreckend sein kann

Die Oberfläche für die Umfragegestaltung ist im Vergleich zu Mitbewerbern weniger intuitiv

Preise von Qualtrics

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics

G2: 4,4/5 (über 2900 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Qualtrics?

Das sagt ein G2-Rezensent:

Die Leistungsfähigkeit. Mit Qualtrics kann ich so viel erreichen – und ich entdecke immer wieder neue Möglichkeiten, wie ich die Plattform nutzen kann, um meinen Clients einen Mehrwert zu bieten.

4. BuzzSumo (Am besten geeignet, um trendige Inhalte und virale Themen zu entdecken)

via BuzzSumo

BuzzSumo hilft Ihnen dabei, innerhalb von Sekunden die interessantesten Inhalte, Trendthemen und Strategien Ihrer Mitbewerber zu entdecken. Ganz gleich, ob Sie Ersteller von Inhalten, Vermarkter oder Eigentümer eines Unternehmens sind – dieses Recherchetool gibt Ihnen einen Einblick in das, was bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet.

Dieses Marktforschungstool kann Keyword-Recherchen durchführen, die Nutzung sozialer Medien analysieren, Erwähnungen Ihrer Marke überwachen und Schwachstellen Ihrer Zielgruppe aufdecken. Es kann auch die Recherche von Inhalten unterstützen, Suchabfragen untersuchen und Ihnen dabei helfen, Kampagnen auf der Grundlage wertvoller Erkenntnisse zu planen.

Die besten Features von BuzzSumo

Verfolgen Sie schnell trendige Inhalte basierend auf der Interaktion auf mehreren Plattformen

Identifizieren Sie die leistungsstärksten Keywords, Influencer und Formate für Inhalte in Ihrer Nische

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke und der Marken Ihrer Mitbewerber

Limits von BuzzSumo

Die Influencer, Inhalte und Social-Media-Überwachung des Tools sind nicht immer genau

BuzzSumo bietet keinen kostenlosen Plan mehr an, sodass Benutzer kostenpflichtige Pläne abonnieren müssen

Preise für BuzzSumo

Erstellung von Inhalten : 199 $/Monat pro Benutzer

PR & Kommunikation: 299 $/Monat für 5 Benutzer

Suite : 499 $/Monat pro 10 Benutzer

Enterprise: 999 $/Monat für 30 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu BuzzSumo

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

5. Tableau (am besten geeignet für die Visualisierung komplexer Daten durch interaktive Dashboards)

via Tableau

Tableau ist für Marketingfachleute und Analysten interessant, die komplexe Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse verwandeln möchten. Die Marktforschungssoftware ermöglicht es Benutzern, Verbindungen zu verschiedenen Datenquellen herzustellen, Trends zu visualisieren und interaktive Dashboards mühelos freizugeben

Ob Sie die Leistung einer Kampagne nachverfolgen oder das Kundenverhalten analysieren möchten – die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Analysen von Tableau helfen Ihnen dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Sie können beispielsweise Verkaufsdaten in Echtzeit überwachen, um Strategien umgehend anzupassen.

Die besten Features von Tableau

Stellen Sie nahtlos eine Verbindung zu mehreren Datenquellen her, um Ihre Datenlandschaft effektiv zu vereinheitlichen

Erstellen Sie interaktive Dashboards per Drag & Drop, um komplexe Daten intuitiv zu visualisieren

Nutzen Sie Echtzeit-Datenanalysefunktionen, um schnell auf Marktveränderungen zu reagieren

Limits von Tableau

Einige Benutzer berichten von Verlangsamungen oder Fehlern bei der Verarbeitung großer Datensätze

Tableau erlaubt Benutzern nicht, benutzerdefinierte Visualisierungen zu importieren

Preise für Tableau

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tableau

G2: 4,4/5 (über 2300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tableau?

Das sagt ein G2-Rezensent:

Es ist ein gutes Tool zur Datenverwaltung und -analyse. Es liefert klare Informationen und ermöglicht gute Vergleiche zwischen verschiedenen Zeitpunkten. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit ist es leicht zu verstehen.

Es ist ein gutes Tool zur Datenverwaltung und -analyse. Es liefert klare Informationen und ermöglicht gute Vergleiche zwischen verschiedenen Zeitpunkten. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit ist es leicht zu verstehen.

6. Pew Research Center (Am besten geeignet zum Verständnis der öffentlichen Meinung und sozialer Trends)

via Pew Research Center

Das Pew Research Center ist ein kostenloses Marktforschungstool, das Meinungsumfragen durchführt und umfassende Daten zu öffentlichen Meinungen, sozialen Trends und demografischen Erkenntnissen bereitstellt.

Als Eigentümer, Vermarkter oder Forscher haben Sie Zugriff auf eine Fülle unabhängiger Informationen, um das Verhalten und die Präferenzen Ihrer Zielgruppe zu verstehen.

Sie können die umfangreichen Datensätze nutzen, um Ihre Marketingplanung zu optimieren, aufkommende Markttrends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die besten Features des Pew Research Center

Greifen Sie auf Datensätze zu, die verschiedene Themen und demografische Merkmale abdecken, um umfassende Analysen durchzuführen

Entdecken Sie interaktive Tools zur effektiven Visualisierung von Datentrends und -mustern

Nutzen Sie unvoreingenommene Forschungsergebnisse für objektive Entscheidungsprozesse

Einschränkungen des Pew Research Center

Bietet nur begrenzte Abdeckung von Nischenmärkten und geht nicht auf branchenspezifische Anfragen ein

Der Schwerpunkt liegt auf Daten aus den USA, wodurch die internationale Anwendbarkeit limitiert ist

Preise des Pew Research Center

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen des Pew Research Center

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. BrandWatch (Am besten geeignet für Social-Media-Monitoring und Stimmungsanalyse)

via BrandWatch

BrandWatch ermöglicht es Marketern, Forschern und Markenmanagern, Echtzeit-Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen, indem Online-Unterhaltungen in sozialen Medien, Blogs, Foren und Nachrichtenseiten überwacht werden. Sie erhalten ein umfassendes Verständnis der Stimmungen und Verhaltensweisen Ihrer Zielgruppe.

Mit den anpassbaren Dashboards von BrandWatch können Sie Trends visualisieren, Wettbewerbsanalysen durchführen und die Reputation Ihrer Marke verfolgen. Sie können auch Diskussionen über Ihre Produkte überwachen, um aufkommende Probleme oder Chancen zu erkennen.

Die besten Features von BrandWatch

Überwachen Sie Unterhaltungen auf digitalen Plattformen, um umfassende Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen

Passen Sie Dashboards an, um Trends zu visualisieren und die Markenleistung effektiv zu verfolgen

Analysieren Sie die Stimmung, um die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Marke oder Ihrer Produkte zu verstehen

Limits von BrandWatch

Die Menge der generierten Daten kann schwer zu filtern sein

BrandWatch bietet nur benutzerdefinierte Pläne an

Preise für BrandWatch

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BrandWatch

G2: 4,4/5 (über 620 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über BrandWatch?

Das sagt ein G2-Rezensent:

Die Möglichkeit, einfache oder komplexe Zeichenfolgen für die Suche zu verwenden, um Daten aus globalen Medientiteln (verschiedener Typen, einschließlich sozialer Medien) abzurufen, ist für die Bewertung der Wirkung von Kampagnen in der Kommunikationswelt äußerst hilfreich.

8. Semrush (Am besten geeignet für umfassende Keyword-Recherche und -Analyse)

via Semrush

Wenn Sie Ihre SEO-Leistung verbessern, Wettbewerber analysieren und Ihre Inhaltsstrategie verfeinern möchten, sollten Sie spezialisierte Marktforschungstools wie Semrush in Betracht ziehen. Diese umfassende Marktforschungssoftware bietet Einblicke in die Suchmaschinenrankings Ihrer Website und die Strategien Ihrer Wettbewerber.

Mit Semrush können Sie eingehende Keyword-Recherchen durchführen, die Sichtbarkeit Ihrer Website verfolgen und Wachstumschancen identifizieren. Das Keyword Magic Tool hilft Ihnen beispielsweise dabei, volumenstarke Keywords zu finden, die für Ihre Nische relevant sind, sodass Sie Inhalte maßschneidern können, die Ihre Zielgruppe ansprechen.

Die besten Features von Semrush

Führen Sie umfassende Keyword-Recherchen durch, um Suchbegriffe mit hohem Traffic zu identifizieren

Analysieren Sie die Strategien Ihrer Mitbewerber, um deren Stärken und Schwächen aufzudecken

Führen Sie Website-Audits durch, um SEO-Probleme schnell zu erkennen und zu beheben

Limits von Semrush

Erweiterte Features sind nur in höherpreisigen Plänen verfügbar, was für kleine Unternehmen ein Limit darstellen kann

Die Benutzeroberfläche wirkt auf neue Benutzer unübersichtlich und überwältigend

Preise von Semrush

Pro : 139,95 $/Monat pro Benutzer

Guru : 249,95 $/Monat pro Benutzer

Business: 499,95 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Semrush

G2: 4,5/5 (über 2600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2280 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Semrush?

Das sagt ein G2-Rezensent:

SEMRush bietet eine Vielzahl großartiger Features und lässt sich für bessere Einblicke mit Tools wie GA4 und LI integrieren. Das SEO-Dashboard ist eine hervorragende Möglichkeit, um einen Überblick über Ihre Nachverfolgung zu erhalten. Es ist toll, dass Sie Ihre GA-Daten einbinden können, um genauere Daten zur Nachverfolgung Ihrer Website zu erhalten.

9. Ubersuggest (Am besten geeignet für Keyword-Recherche und die Identifizierung von Backlink-Möglichkeiten)

via Ubersuggest

ubersuggest eignet sich hervorragend zur Verbesserung Ihrer SEO-Strategie, zur Ermittlung von Keywords mit hohem Traffic und zur Analyse der Online-Performance Ihrer Mitbewerber. Dieses kostenlose Marktforschungstool bietet wertvolle Einblicke in Keyword-Trends, Backlink-Möglichkeiten und Ideen für Inhalte, mit denen Sie Ihre Website effektiv optimieren können.

Mithilfe der Keyword-Übersicht können Sie Suchbegriffe mit hohem Volumen und geringer Konkurrenz identifizieren, sodass Sie Ihre Inhalte auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe zuschneiden können.

Die besten Features von Ubersuggest

Verfolgen Sie die Suchmaschinenplatzierungen Ihrer Website im Laufe der Zeit

Bewerten Sie Backlink-Profile, um Ihren Aufwand für den Linkaufbau zu optimieren

Generieren Sie Ideen für Inhalte auf Basis von Trendthemen und Keywords

Einschränkungen von Ubersuggest

Das kostenlose Tool reicht möglicherweise nicht für Benutzer aus, die eine detaillierte SEO-Analyse benötigen

Berichten zufolge beeinträchtigen gelegentliche Verzögerungen bei der Datenaktualisierung die Echtzeitanalyse

Preise für Ubersuggest

Free Forever

Einzelplatzlizenz : 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 20 $/Monat für 2 Benutzer

Enterprise : 40 $/Monat pro 5 Benutzer

Benutzerdefinierte Preise verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Ubersuggest

G2: 4,2/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Eine der frühesten Formen der Marktforschung waren Umfragen von Tür zu Tür, bei denen Forscher die Verbraucher direkt nach ihren Vorlieben und Bedürfnissen befragten.

10. Answer The Public (Am besten geeignet für die Generierung von Ideen für Inhalte auf der Grundlage von Abfragen Ihrer Zielgruppe)

via Answer The Public

Answer The Public hilft Ihnen dabei, die Gedanken Ihrer Zielgruppe zu erschließen, indem es die Fragen und Themen aufzeigt, nach denen sie online aktiv suchen. Durch die Eingabe eines Stichworts entdecken Sie eine Fülle verwandter Abfragen, die Ihnen eine Goldgrube an Ideen für Inhalte bieten.

Ein Beispiel: Die Abfrage "digitales Marketing" generiert Fragen wie "Was ist digitales Marketing?" und "Wie beginne ich mit digitalem Marketing?" Mit diesen Erkenntnissen können Sie Inhalte erstellen, die direkt auf die Zinsen und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe eingehen und so das Engagement und die SEO-Leistung verbessern.

Die besten Features von Answer The Public

Entdecken Sie mühelos einen breiten Bereich verwandter Suchabfragen

Visualisieren Sie Daten in ansprechenden und intuitiven Formaten

Identifizieren Sie Long-Tail-Keywords, um Ihre SEO-Strategien zu verbessern

Limits von Answer The Public

Das kostenlose Tool beschränkt die täglichen Suchanfragen und liefert nur eine begrenzte Anzahl von Ergebnissen pro Abfrage

Preise für Answer The Public

Free Forever

Einzelperson : 5 $/Monat pro Benutzer

Pro: 49 $/Monat für 3 Benutzer

Experte : 99 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Answer The Public

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. Statista (Am besten geeignet für branchenspezifische Recherchen und Analysen)

via Statista

Statista, ein renommiertes Marktforschungstool, bietet Ihnen über eine Million Statistiken aus 170 Branchen und mehr als 150 Ländern. Es handelt sich um eine umfassende Plattform zur Erforschung von Markttrends, Kundenverhalten und branchenspezifischen Informationen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen das Auffinden und Visualisieren von Daten und unterstützt Sie so bei schnellen und fundierten Entscheidungen.

Wenn Sie beispielsweise die E-Commerce-Landschaft analysieren, bietet Statista detaillierte Umsatzanalysen und Prognosen. So können Sie Wachstumschancen identifizieren und effektive Strategien entwickeln.

Die besten Features von Statista

Greifen Sie auf ein umfangreiches Array von Statistiken aus verschiedenen Branchen weltweit zu

Visualisieren Sie Daten mit hochwertigen Diagrammen und Infografiken

Erhalten Sie personalisierte Antworten auf Abfragen mit dem Research AI-Tool

Kaufen Sie Trend- und Marktberichte zu Hunderten von Themen

Einschränkungen von Statista

Für den vollständigen Zugriff auf detaillierte Berichte ist ein Abonnement erforderlich

Die Antworten der KI können in bestimmten Bereichen nicht ausreichend tiefgehend sein

Preise von Statista

Free Forever

Starter : 199 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Persönlich: 599 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Professional : 1299 $/Monat für 5 Benutzer (jährliche Abrechnung)

Business Suite: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Statista

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

12. Census Bureau (Am besten geeignet für die Analyse lokaler demografischer und wirtschaftlicher Trends)

via Census Bureau

Das Census Bureau ist ein weiteres kostenloses Marktforschungstool, das eine Fülle von demografischen und wirtschaftlichen Daten bietet, mit denen Sie Ihre Marktlandschaft besser verstehen können. Es liefert Einblicke in Populationstrends, Geschäftsmodelle und Finanzindikatoren.

Mit benutzerfreundlichen Plattformen wie Census Business Builder können Sie Daten für bestimmte Regionen oder Branchen visualisieren

Wenn Sie beispielsweise planen, ein neues Café zu eröffnen, können Sie mit diesem Tool die lokale Demografie und die Konsumgewohnheiten analysieren. So stellen Sie sicher, dass Ihr Geschäft auf die Bedürfnisse der Gemeinde abgestimmt ist.

Die besten Features des Census Bureau

Greifen Sie auf umfassende demografische und wirtschaftliche Daten zu, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Nutzen Sie Census Business Builder für maßgeschneiderte Marktanalysen

Visualisieren Sie Daten mithilfe interaktiver Karten und Tools

Einschränkungen des Census Bureau

Wirtschaftsdaten können hinter aktuellen Ereignissen zurückbleiben

Einige Datensätze sind komplex und erfordern statistisches Fachwissen

Preise des Census Bureau

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen des Census Bureau

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. Typeform (Am besten geeignet für die Erfassung von Kundenfeedback mit personalisierten Formularen)

via Typeform

Typeform hilft Ihnen dabei, Informationen über ansprechende, interaktive Formulare und Umfragen zu sammeln, die sich wie natürliche Unterhaltungen anfühlen. Das intuitive Design präsentiert die Fragen einzeln, sodass die Befragten konzentriert bleiben und die Abschlussraten steigen.

Ganz gleich, ob Sie Marktforschung betreiben, Kundenfeedback sammeln oder Leads generieren – die Vorlagen und die logische Verzweigung von Typeform bieten personalisierte Erlebnisse. Wenn Sie beispielsweise Produktfeedback einholen möchten, können Sie mit Typeform relevante Folgefragen auf der Grundlage früherer Antworten stellen und so tiefere Einblicke gewinnen.

Die besten Features von Typeform

Erstellen Sie dialogorientierte Formulare, die die Befragten effektiv einbinden

Passen Sie Vorlagen an Ihre Markenidentität an

Erstellen Sie personalisierte Fragebahnen mit logischen Verzweigungen

Einschränkungen von Typeform

Für den Zugriff auf erweiterte Features ist ein Abonnement der höheren Stufe erforderlich

Im Vergleich zu einigen anderen Mitbewerbern sind die Fragetypen begrenzt

Preise für Typeform

Basis : 29 $/Monat pro Benutzer

Plus : 59 $/Monat für 3 Benutzer

Business: 99 $/Monat für 5 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Typeform?

Das sagt ein G2-Rezensent:

Mir gefällt, dass man sein Brand Kit zum Tool hinzufügen kann, sodass die Markenkonsistenz des Unternehmens auch bei einem Tool eines Drittanbieters gewährleistet bleibt. Außerdem finde ich es gut, dass man die Umfrage in die eigene Webseite einbetten kann, sodass man nicht auf eine andere Website wechseln muss und auf der eigenen Website bleiben kann.

14. BrandMentions (Am besten geeignet für die Überwachung der Markenpräsenz auf digitalen Plattformen)

via BrandMentions

BrandMentions bietet eine umfassende Lösung für Unternehmen, um ihre Online-Präsenz zu überwachen, den Wettbewerb zu analysieren und die Reputation ihrer Marke zu verwalten. Damit können Sie jede Erwähnung Ihrer Marke im Internet verfolgen, einschließlich sozialer Medien, Blogs und Nachrichtenseiten.

Durch Echtzeit-Benachrichtigungen ermöglicht BrandMentions eine schnelle Interaktion mit Ihrer Zielgruppe und stärkt so Ihre Beziehungen. Das Feature Sentimentanalyse hilft Ihnen, die öffentliche Wahrnehmung zu erkennen, sodass Sie strategisch auf Lob und Kritik reagieren können.

Die besten Features von BrandMentions

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke im Internet und auf sozialen Plattformen

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen für sofortige Interaktionsmöglichkeiten

Analysieren Sie die Stimmung, um die öffentliche Wahrnehmung effektiv zu verstehen

Einschränkungen von BrandMentions

Begrenzte Möglichkeit, umfassendere Unterhaltungen oder aufkommende Trends im Zusammenhang mit Ihrer Marke zu erfassen

Die Features für Datenanalyse und Berichterstellung sind im Vergleich zu anderen Tools weniger intuitiv

Preise für BrandMentions

Free Forever

Starter : 299 $/Monat pro Benutzer

Pro : 499 $/Monat pro Benutzer

Experte: 699 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BrandMentions

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über BrandMentions?

Das sagt ein G2-Rezensent:

Das Tool ist super einfach zu bedienen und liefert schnelle, genaue Ergebnisse. Ich schätze besonders, wie anpassbar die Kampagnen sind. Man kann negative Keywords hinzufügen oder bestimmte Konten und Websites ausschließen. Außerdem ist es günstiger als viele ähnliche Angebote auf dem Markt.

15. Think with Google (Am besten geeignet zum Verständnis des Verbraucherverhaltens und von Branchentrends)

via Think with Google

Das letzte Tool auf unserer Liste der Marktforschungstools, Think with Google, hilft Ihnen, auf die neuesten Marketingerkenntnisse, Verbrauchertrends und Branchenforschungen zuzugreifen. Es versorgt Sie mit datengestützten Artikeln und Fallstudien, auf denen Sie Ihre Strategien aufbauen können.

Beispielsweise können Sie durch die Untersuchung neuer Verbraucherverhalten die sich wandelnden Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe besser verstehen. Darüber hinaus können Ihnen Tools wie Google Trends und Market Finder dabei helfen, neue Marktchancen zu identifizieren und Ihre Online-Präsenz zu optimieren.

Die besten Features von "Think with Google"

Erforschen Sie Verbraucherinformationen, um das Verhalten Ihrer Zielgruppe und die Präferenzen Ihrer Kunden zu verstehen

Greifen Sie auf Fallstudien zu erfolgreichen Marketingstrategien zu

Nutzen Sie Google Trends, um das Suchverhalten im Laufe der Zeit zu beobachten

Denken Sie mit Google – Einschränkungen

Es ist auf Einblicke und Tools von Google beschränkt

Der Inhalt konzentriert sich in erster Linie auf digitale Marketingstrategien

Preise für "Think with Google"

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen von Think with Google

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

✨ Besonders erwähnenswert Zusätzlich zu den vielen oben erwähnten Marktforschungstools gibt es noch einige weitere, die eine Notiz wert sind: SurveyMonkey: Am besten geeignet für die Erstellung und Verteilung von Umfragen zur Erfassung quantitativer Daten

Mintel: Am besten geeignet für umfassende Marktforschungsberichte und Analysen von Verbrauchertrends

TacNielsen: Am besten geeignet für Messdaten im Einzelhandel, Erkenntnisse aus Verbraucherpanels und Medienanalysen

Euromonitor International: Am besten geeignet für globale Marktforschungsberichte, Branchenanalysen und Verbrauchertrends

Optimieren Sie Ihre Marktforschung mit ClickUp!

Die Marktforschungstools in dieser Liste bieten leistungsstarke Funktionen für die Erstellung von Umfragen, die Analyse von Wettbewerbern, die Nachverfolgung von Trends und die Visualisierung von Daten. Diese Tools helfen Teams dabei, Erkenntnisse zu gewinnen, Zielgruppen zu verstehen und Entscheidungen schneller zu treffen.

Mit ClickUp erhalten Sie eine Komplettlösung, die Formularerfassung, KI-gestützte Recherche, Teamzusammenarbeit, Aufgabenverwaltung und visuelle Berichterstellung in einer einzigen Plattform vereint.

Erstellen Sie Umfragen mit ClickUp Formularen, analysieren Sie Antworten mit ClickUp Dashboards, erstellen Sie kostenlose Berichte in ClickUp Dokumenten und gewinnen Sie mit ClickUp Brain schneller Einblicke. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und arbeiten Sie mühelos mit Ihrem Team zusammen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um Ihren Workflow für die Marktforschung zu vereinfachen und Erkenntnisse schneller denn je in die Tat umzusetzen!