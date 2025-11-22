Free Evernote-Journal-Vorlagen für Produktivität und Reflexion

Zeit ist Geld, sagt man. Doch in der Hektik des Alltags ist Zeit oft das Einzige, was wir nicht mit genügend Sorgfalt behandeln.

Studien zeigen, dass 68 % der Menschen das Gefühl haben, sich tagsüber nicht ausreichend konzentrieren zu können. Ablenkungen lenken ihre Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen, sodass selbst kleine Aufgaben länger dauern als sie sollten.

Für viele ist das Führen eines Tagebuchs die Antwort auf einen Tag voller ununterbrochener Benachrichtigungen, Aufgaben und Verpflichtungen. Aber Sie müssen Ihr Tagebuch nicht von Grund auf neu beginnen.

Eine Evernote-Tagebuch-Vorlage ist eine Vorlage, die bereits im Format Ihres eigenen digitalen Tagebuchs formatiert ist. Sie bietet Space für Ihre Gedanken, Ihr Tagesprotokoll, Ihre Aufgaben oder Ihre Reflexionen über das Leben. In diesem Artikel stellen wir die besten Evernote-Tagebuch-Vorlagen für diejenigen vor, die klarer schreiben möchten.

Was sind Evernote-Journal-Vorlagen?

Eine Tagebuch-Vorlage in Evernote ist eine vorgefertigte Seite, die Ihnen eine Tagebuchs-Seite-Struktur bietet, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen. Anstatt jedes Mal Zeit damit zu verbringen, das gleiche Format zu erstellen, wenn Sie eine neue Seite oder ein neues Tagebuch beginnen, öffnen Sie einfach eine neue Notiz, wenden die Vorlage an und beginnen mit dem Ausfüllen.

via Evernote

Die Verwendung einer Evernote-Vorlage kann ein schneller Einstieg sein, insbesondere wenn Sie bereits über ein Evernote-Konto verfügen. Die App bietet eine Vielzahl von Layouts, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lassen – egal, ob Sie Schüler oder Student sind, als Entwickler Projekte verwalten oder nach Motivation für Ihre Kunst oder Ihr tägliches Leben suchen.

Was Evernote-Tagebuchvorlagen besonders nützlich macht, ist ihre Flexibilität. Sie können eine Vorlage aus der Evernote-Galerie auswählen oder Ihre eigene erstellen, indem Sie eine Notiz speichern, die Sie bereits häufig verwenden.

Wie ein Evernote-Benutzer in einer Reddit-Diskussion formulierte:

Ich habe eine Vorlage für jeden Tag, die mir hilft, Ideen und Meeting-Notizen festzuhalten. Dieses Gefühl der Orientierung macht eine Vorlage wirklich hilfreich.

Journal-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle aller Evernote- und ClickUp -Journal-Vorlagen:

Was macht eine gute Evernote-Journal-Vorlage aus?

Eine gute Tagebuch-Vorlage in Evernote ist eine Vorlage, mit der Sie sich einfach hinsetzen, mit dem Schreiben beginnen und vergangene Einträge schnell und mit minimalem Vorbereitungsaufwand finden können.

Die effektivsten Vorlagen haben in der Regel einige Eigenschaften gemeinsam. Hier sind die wichtigsten Merkmale:

Verwenden Sie übersichtliche Kopfzeilen und Abschnitte wie „Tagesprotokoll”, „Reflexionen” oder „Aufgabe”, damit jede Notiz leicht zu überfliegen und zu schreiben ist.

Fügen Sie Aufforderungen oder Checklisten hinzu, um Ihr Schreiben zu leiten und Ihnen zu helfen, Details auszufüllen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Organisieren Sie Notizen mit Datumsangaben in Titeln oder Tags, damit die Einträge nach Tagen, Wochen und Monaten sortiert bleiben.

Lassen Sie Raum für Flexibilität, damit die Vorlage in Ihrer Bearbeitung an Ihre sich ändernden Gewohnheiten, Ziele oder Projekte angepasst werden kann.

Erleichtern Sie sich die Überprüfung, indem Sie Platz für die Nachverfolgung von Fortschritten, die Übertragung unvollendeter Aufgaben und die Aufzeichnung von Erkenntnissen einplanen.

Das Führen eines Tagebuchs kann für Menschen, die es regelmäßig tun, Wunder wirken. Tagebuch-Vorlagen sind eine gute Möglichkeit, damit anzufangen. Sie können auch einfache Tipps ausprobieren, wie das Hinzufügen von Kommentaren, das Benutzen von benutzerdefinierten Abschnitten und das Experimentieren mit den einzelnen Features, um sich produktiver zu fühlen.

Die 10 besten Evernote-Journal-Vorlagen

Nicht jedes Journal sieht gleich aus, und das ist das Schöne an der Verwendung von Vorlagen in Evernote.

Hier sind zehn Optionen, mit denen Sie verstreute Notizen in ein System verwandeln können, das Sie gerne pflegen werden.

1. Vorlage für tägliche Tagebucheinträge

via Evernote

Eine Auswertung mehrerer Studien ergab, dass Menschen, die regelmäßig Tagebuch führten, im Vergleich zu denen, die dies nicht taten, eine 5-prozentige Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit aufwiesen.

Die Tagesjournal-Vorlage in Evernote bietet vorgefertigte Abschnitte für Protokolle, Reflexionen und sogar die Nachverfolgung von Gewohnheiten. Anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was Sie zuerst schreiben sollen, können Sie einfach loslegen, und mit der Zeit werden diese kleinen, regelmäßigen Einträge zu einem Rhythmus, der sich ganz natürlich anfühlt.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie jeden Eintrag mit übersichtlichen Abschnitten für Gedanken, Aufgaben und Reflexionen.

Verfolgen Sie Gewohnheiten und Routinen mit integrierten Kontrollkästchen.

Halten Sie die Höhepunkte des Tages fest, ohne sich Gedanken über das Layout zu machen.

Überprüfen Sie Ihren Fortschritt ganz einfach, indem Sie durch die datierten Einträge in einem neuen Notizbuch scrollen.

✨ Ideal für: Menschen, die sich eine tägliche Schreibgewohnheit aneignen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Evernote-Integrationen für bessere Notizen

2. Kalender-Vorlage 2025

via Evernote

Wir alle versuchen, das ganze Jahr klar zu überblicken – die große Reise, die Hochzeit eines Freundes und die ruhigen Abende zu Hause. Aber ohne eine organisierte Ansicht über Ihr Jahr kollidieren Ihre Pläne. Deshalb kann die Jahreskalender-Vorlage in Evernote eine erfrischende Perspektive als Anbieter bieten.

Evernote-Vorlagen wie diese bieten Ihnen eine einzige Seite, auf der Sie wichtige Feiertage, Meilensteine und Ereignisse markieren können, damit Sie immer wissen, was ansteht.

Wenn alles übersichtlich dargestellt ist, können Sie sehen, wo Ihre arbeitsreichen Wochen liegen und wo Ihnen ruhigere Phasen Raum zum Ausruhen bieten. Außerdem hilft es Ihnen, Last-Minute-Stress zu vermeiden, der entsteht, wenn Sie einen Geburtstag vergessen oder eine Reise in letzter Minute buchen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Markieren Sie Feiertage, Termine und Ereignisse an einem Ort.

Planen Sie Reisen und Familienfeiern, ohne Details zu übersehen.

Verfolgen Sie Ihre Jahresziele, indem Sie sie in Monate oder Quartale unterteilen.

Überprüfen Sie schnell das Jahr, um den Überblick über Ihre Fortschritte zu behalten.

✨ Ideal für: Ambitionierte Planer, die gerne ihr Jahr auf einen Blick strukturiert haben möchten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten To-do-Liste-Apps

3. Vorlage für die Mahlzeitenplanung

via Evernote

Oft scheint es, als würde man die halbe Woche damit verbringen, zu entscheiden, was man essen soll. Last-Minute-Bestellungen, vergessene Einkäufe oder immer gleiche Mahlzeiten können Menschen erschöpfen und zu hohen Ausgaben führen. Diese Vorlage für die Mahlzeitenplanung in Evernote bietet Ihnen Space, um Ihre täglichen Mahlzeiten zu planen, Ihre Einkaufslisten zu verfolgen und Notizen zur Zubereitung zu machen.

Sie werden feststellen, dass Mahlzeiten sich weniger wie eine tägliche Herausforderung anfühlen, sondern eher wie etwas, das Sie genießen können. Selbst an den stressigsten Abenden nimmt Ihnen ein fertiger Plan den Stress, sich entscheiden zu müssen, was Sie kochen sollen, wenn Sie bereits erschöpft sind.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Einkaufslisten nach Kategorien, um das Einkaufen zu vereinfachen.

Notieren Sie sich Vorbereitungs-Notizen wie das Vorkochen oder Auftauen von Elementen.

Verfolgen Sie Ihre Ernährungsziele und reflektieren Sie Ihre Gewohnheiten, um sich zu verbessern.

✨ Ideal für: Menschen, die ihre Mahlzeiten und Einkäufe organisieren möchten.

👀 Freundlicher Tipp: ​​Eine der größten Hürden beim Tagebuchschreiben ist der Anfang – wenn Sie Gedanken haben, aber das Tippen Ihnen zu langsam erscheint. Mit ClickUps Talk to Text (über Brain MAX ) können Sie Ihre Gedanken laut aussprechen und diese dann in einen ausgefeilten Text umwandeln. Halten Sie Ideen und Gedanken mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX fest.

4. Vorlage für Trainingsprotokoll

via Evernote

Wir sind das, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist also keine Handlung, sondern eine Gewohnheit.

Diese Erinnerung passt perfekt zum Thema Fitness, wo echter Fortschritt nicht durch ein einziges intensives Training erzielt wird, sondern durch regelmäßiges Training über einen längeren Zeitraum hinweg.

Die Workout-Tracker-Vorlage in Evernote hilft Ihnen dabei, diese Kontinuität aufzubauen. Sie bietet Ihnen Space, um jede Übung zu protokollieren, Ihre Sätze und Wiederholungen als Notiz zu notieren und festzuhalten, wie Sie sich während der Trainingseinheit gefühlt haben. Sie können Ihre wöchentlichen Ziele überprüfen, persönliche Bestleistungen feiern und darüber nachdenken, was Sie verbessern könnten.

Wenn Sie sehen, wie sich kleine Verbesserungen summieren, erhalten Sie eine Erinnerung daran, dass Fortschritt niemals umsonst ist. An Tagen, an denen die Motivation nachlässt, kann ein Blick zurück auf Ihre eigenen Aufzeichnungen über Ihren Aufwand der Anstoß sein, der Sie weitermachen lässt.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Tragen Sie Ihre Trainingseinheiten mit Sätzen, Wiederholungen, Gewichten und Pausenzeiten ein.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt anhand von Dauer, Kalorien und persönlichen Bestleistungen.

Setzen Sie sich wöchentliche Trainingsziele und überprüfen Sie Ihre Erfolge.

Reflektieren Sie nach jeder Sitzung über Ihre Stimmung, Ihre Energie und Bereiche, in denen Sie sich verbessern können.

✨ Ideal für: Fitnessbegeisterte, die ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Fortschritte nachverfolgen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Digitale Tagebuch-Apps für Bullet Journaling

5. Vorlage für eine Reisewunschliste

via Evernote

Für viele Menschen sind Urlaube der Höhepunkt des Jahres. Die Vorstellung von Kirschblüten in Japan oder Wanderungen in Patagonien sorgt schon lange vor der Buchung der Tickets für Vorfreude. Aber ohne einen Plan bleiben Traumreisen oft nur Träume.

Die Reise-Wunschliste-Vorlage in Evernote hilft Ihnen dabei, Ihre Inspirationen in konkrete Pläne umzusetzen. Sie bietet Space für Traumziele, saisonale Notizen, Links zu Reiseführern und sogar Checklisten für die schnelle Planung.

Während Sie die Vorlage ausfüllen, ordnet sie Ihre Ideen in Kategorien, sodass Sie sehen können, was für die nahe Zukunft realistisch ist und was auf Ihre langfristige Liste gehört. Keine offenen Browser-Registerkarten mehr, alles befindet sich an einem Ort, an dem Sie tatsächlich Maßnahmen ergreifen können.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Liste Traumziele mit Notizen, Links und den besten Reisezeiten auf.

Sammeln Sie Inspiration für Abenteuer, Kultur, Essen und Entspannung.

Verfolgen Sie zu erledigende Aufgaben wie Flugbenachrichtigungen, Visumprüfungen und Budgets.

Speichern Sie Reise-tools und Quicklinks auf einer leicht zugänglichen Seite.

✨ Ideal für: Reisende, die ihre Traumziele gerne auf einer Liste festhalten und bewusst planen.

6. Vorlage für Leseliste

via Evernote

Die meisten Menschen haben einen wachsenden Stapel Bücher, die sie „irgendwann lesen wollen“. Die Generation Z hat sogar einen interessanten Begriff dafür: TBR [to-be-read]. ✨ Leider liegen halb gelesene Titel auf den Nachttischen.

Die Leselisten-Vorlage in Evernote organisiert Ihre Bücher in übersichtliche Abschnitte: Was Sie lesen möchten, was Sie gerade lesen und was Sie bereits gelesen haben. Außerdem bietet diese Vorlage Platz für Rezensionen, bevorzugte Zitate und sogar Bilder von Buchcovern.

Sie können auch zu früheren Lektüren zurückkehren, mit Notizen und Markierungen, fast so, als hätten Sie eine persönliche Bibliothek, die sich daran erinnert, was Ihnen wichtig war.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie Empfehlungen von Freunden und Familie an einem Ort.

Führen Sie die Nachverfolgung Ihres aktuellen Lesefortschritts mit Seitenzahlen und Notizen.

Bewerte gelesene Bücher, füge Bewertungen hinzu und speichere bedeutungsvolle Zitate oder Erkenntnisse.

✨ Ideal für: Bookstagrammer, Bücherwürmer und alle, die eine Liste ihrer aktuellen und gewünschten Lektüre führen möchten.

📮 ClickUp Insight: 78 % der Befragten haben Schwierigkeiten, bei langfristigen Zielen motiviert zu bleiben. Das liegt nicht an mangelnder Motivation, sondern daran, wie unser Gehirn funktioniert! Wir müssen Erfolge sehen, um motiviert zu bleiben. 💪Genau hier setzt ClickUp an. Verfolgen Sie Ihre Erfolge mit ClickUp Meilensteinen, verschaffen Sie sich mit Rollups eine sofortige Übersicht über Ihren Fortschritt und bleiben Sie mit ClickUp Erinnerungen konzentriert. Die Visualisierung dieser kleinen Erfolge sorgt für langfristige Motivation. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten, dass sie ~10 % mehr Arbeit bewältigen können, ohne sich überfordert zu fühlen.

7. Vorlage für eine Checkliste mit Aufgaben im Haushalt

via Evernote

Die Vorlage „Checkliste für Aufgaben im Haushalt“ in Evernote wurde entwickelt, um das Leben zu Hause weniger überwältigend zu gestalten. Sie fasst Ideen für Reinigungs- und Organisationsaufgaben und sogar kleine Projekte in einer einzigen einfachen Notiz zusammen. Durch wöchentliche Rotationen und geteilte Verantwortlichkeiten lassen sich die Aufgaben leichter bewältigen.

Die Checkliste gruppiert alles nach Räumen, sodass Sie nicht mehr herumlaufen und sich fragen müssen, was Sie zuerst angehen sollen, sondern einen fertigen Plan haben, dem Sie folgen können.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie jeden Raum mit übersichtlichen Listen zum Zu erledigen.

Freigeben Sie die Reinigungsaufgaben jede Woche auf alle Familienmitglieder.

Sammeln Sie Ideen für Projekte und Inspirationen an einem Ort.

✨ Ideal für: Familien oder Haushalte, die gemeinsam Aufgaben verwalten und Termine planen.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie mit Bullet Journal-Projektmanagement auf dem richtigen Weg bleiben

8. Vorlage für Wochenplaner

via Evernote

Die Wochen können wie im Flug vergehen. Eben noch ist es Montagmorgen, und ehe man sich versieht, ist es Freitagabend und eine lange Liste unerledigter Aufgaben wartet auf einen. Die Wochenplaner-Vorlage in Evernote fasst Ihre Prioritäten, täglichen Aufgaben und kleinen Gewohnheiten in einer übersichtlichen Ansicht zusammen.

Mit dieser Vorlage haben Sie die Woche auf einen Blick im Blick, können Verpflichtungen ausgleichen und Ausgaben verfolgen, ohne mit Zetteln jonglieren zu müssen. Am Ende der Woche haben Sie sogar Platz, um innezuhalten, zu reflektieren und sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes kommt.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Schreiben Sie die wichtigsten Prioritäten auf, damit wichtige Dinge nie übersehen werden.

Planen Sie jeden Tag mit To-do-Listen für Arbeit, Gesundheit und Privatleben.

Verfolgen Sie Ihre wöchentlichen Ausgaben, um Ihre Ausgaben im Blick zu behalten.

Gewöhnen Sie sich Gewohnheiten an und reflektieren Sie Ihren Fortschritt mit einem einfachen Tracker.

✨ Ideal für: Berufstätige und Studenten, die jeden Tag in einer klaren Struktur organisieren möchten, um ihre wöchentlichen Ziele zu erreichen, ohne zwischen Haftnotizen oder halbfertigen Listen hin- und herwechseln zu müssen.

📮 Freundlicher Tipp: ClickUp Notepad bietet einen speziellen Bereich, in dem Sie Ideen, Tagebucheinträge und To-dos sofort notieren können – alles an einem Ort, auf den Sie von überall in Ihrem Arbeitsbereich zugreifen können: Verwenden Sie Rich-Text-Formate, Checklisten und Aufzählungszeichen in Notepad, um Ihre Tagebucheinträge, täglichen Reflexionen oder Brainstorming-Sitzungen zu strukturieren.

Organisieren Sie Ihre Notizen mit Drag-and-Drop-Funktion und farbcodierten Markierungen, um wichtige Gedanken einfach zu priorisieren und wieder aufzufinden.

Wandeln Sie jede Notiz mit einem einzigen Klick sofort in eine ClickUp-Aufgabe oder -Erinnerung um und verwandeln Sie Ihre Erkenntnisse und Reflexionen in umsetzbare Schritte. Halten Sie Ihre Ideen, Gedanken und Gefühle im ClickUp-Notepad fest.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen und Techniken für Brainstorming

9. Vorlage für Ausgaben-Tracker

via Evernote

Oft sind es die kleinen Ausgaben, die das Budget aus dem Gleichgewicht bringen. Ein paar Tassen Kaffee hier, ein Streaming-Abonnement dort, und am Ende des Monats stimmen die Nummern nicht mehr. Die Ausgaben-Tracker-Vorlage in Evernote macht es einfacher, den Überblick zu behalten.

Sie bietet Platz für ein Tagesprotokoll, Kategorien zum Sortieren Ihrer Ausgaben und Zusammenfassungen, die Muster pro Woche oder Monat aufzeigen. Indem Sie sowohl wesentliche als auch unerwartete Kosten erfassen, können Sie Trends erkennen, bei Bedarf Einsparungen vornehmen und realistische Ziele für die Zukunft festlegen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie Ihre täglichen Ausgaben mit Details wie Kategorie, Zahlungsmethode und Notizen.

Fassen Sie Ihre Ausgaben pro Woche oder Monat zusammen, um zu sehen, wohin Ihr Geld fließt.

Überprüfen Sie Erkenntnisse und Muster, um Gewohnheiten anzupassen und Verschwendung zu reduzieren.

✨ Ideal für: Personen, die ihr persönliches Budget genau verwalten und überwachen möchten.

10. Vorlage für Reisepläne

via Evernote

Bei der Planung einer Reise kann man schnell gestresst statt begeistert sein. Schließlich kann man zwischen Flugbuchungen, der Suche nach Restaurants und der Nachverfolgung von Kosten leicht Details übersehen. Die Reise-Plan-Vorlage in Evernote bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, alles an einem Ort zu speichern.

Es umfasst Ihr Budget, Flüge, Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten, die Sie unbedingt sehen sollten. Außerdem gibt es Platz für Tagespläne und die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben. Wenn Sie dann tatsächlich auf Reisen sind, fällt es Ihnen leichter, im Hier und Jetzt zu bleiben, da Sie bereits einen Plan haben, der Sie durch jeden Tag begleitet.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Ihre Reisedetails von Flügen bis hin zu Hotels in einer einzigen Notiz.

Planen Sie Tagesausflüge mit Checklisten für Besichtigungen.

Führen Sie Nachverfolgung der geschätzten und tatsächlichen Kosten, um Ihr Budget einzuhalten.

Speichern Sie Restaurantideen, Inspirationen und Notizen für zukünftige Reisen.

✨ Ideal für: Reisende, die gerne detaillierte Reisepläne erstellen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Evernote für Tagebuch-Vorlagen

Ein langjähriger Evernote-Konto-Benutzer auf Reddit fasste seine Frustration mit folgenden Worten zusammen:

Ich habe Evernote 10 Jahre lang genutzt und ein Dutzend Freunde davon überzeugt, es ebenfalls zu nutzen. Es war einige Jahre lang großartig, bis es seinen eigentlichen Zweck verlor und überladen, langsam, fehlerhaft, umständlich und unübersichtlich wurde.

Ich habe Evernote 10 Jahre lang genutzt und ein Dutzend Freunde davon überzeugt, es ebenfalls zu nutzen. Es war einige Jahre lang großartig, bis es seinen eigentlichen Zweck verlor und überladen, langsam, fehlerhaft, umständlich und unübersichtlich wurde.

Diese Meinung spiegelt eine wachsende Besorgnis unter Tagebuchschreibern wider: Obwohl Evernote über eine starke Grundlage verfügt, beeinträchtigen Probleme hinsichtlich Leistung und Benutzerfreundlichkeit manchmal die Konsistenz. Für Menschen, die sich ein reibungsloses und müheloses Tagebuchschreiben wünschen, können diese Rückschläge entmutigend sein:

Die Bearbeitung einer Vorlage erfordert oft zusätzliche Schritte, da Änderungen als neue Vorlage gespeichert werden müssen und nicht direkt übernommen werden können.

Die Benutzerdefinierte Anpassung ist limit, da bestimmte Elemente wie Tags oder Aufgaben nicht immer reibungslos übertragen werden können.

Die Galerie der Vorlage kann unübersichtlich wirken, was das Organisieren und Auffinden bestimmter Tagebuch-Layouts erschwert.

Einschränkungen des Free-Plan, wie z. B. Limit bei der Synchronisierung der Geräte und niedrige Upload-Limits, machen es für medienintensive Tagebucheinträge weniger praktisch.

Leistungsprobleme wie langsames Laden, Verzögerungen bei der Synchronisierung oder unerwartete Fehler können den Flow des täglichen Schreibens unterbrechen.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für eine schnellere Inhaltserstellung

Alternative Tagebuch-Vorlagen

Nicht jede Routine passt in eine Evernote-Journal-Vorlage. Wenn Sie einen Neuanfang wünschen, können diese alternativen Journal-Vorlagen von ClickUp unterschiedlichen Stilen und Bedürfnissen gerecht werden.

Das Beste daran? Mit ClickUp müssen Sie nicht mehr zwischen Ihrer Notiz-App und Ihrer "Arbeit-App" hin- und herspringen. Alles, was in Ihren Tagebuchnotizen und in Ihren Arbeit-Notizen enthalten ist, kann in derselben Space gespeichert werden.

Denn ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der alle Arbeits-Apps, Daten und Workflows zusammenführt. Tagebuch-Vorlagen befinden sich direkt neben Ihren Aufgaben und Projekten, sodass Sie mühelos Gedanken festhalten, Muster nachverfolgen und über Fortschritte nachdenken können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Keine unübersichtlichen Notizen, keine vergessenen Einträge. So macht das Tagebuchschreiben mehr Spaß und wird interaktiver. Für Notizenschreiber und Produktivität-Enthusiasten, die ein Tagebuch führen möchten, das tatsächlich funktioniert, gibt es hier einige kostenlose ClickUp-Vorlagen:

ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen

Kostenlose Vorlage herunterladen Geben Sie jedem Tag einen eigenen Space, zu dem Sie immer wieder zurückkehren können, indem Sie die ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen verwenden.

Haben Sie schon einmal solche Tage erlebt, an denen Sie von Aufgabe zu Aufgabe gehetzt sind und sich am Abend nicht einmal mehr an die Hälfte Ihrer Erledigungen erinnern konnten? Hier kann ein System für tägliche Notizen Abhilfe schaffen.

Anstelle von verstreuten Haftnotizen oder halb gefüllten Tagebüchern bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen eine übersichtliche Seite, auf der Sie Ihre Gedanken festhalten, erledigte Aufgaben nachverfolgen und am Ende des Tages reflektieren können. Sie können Ihre Notizen auch in Aktionspunkte mit Mitarbeitern und Fristen umwandeln.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie kurze Notizen, Ideen oder Erinnerungen fest, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen.

Teilen Sie Ihre täglichen Ziele in kleinere Aufgaben auf und markieren Sie Ihren Fortschritt.

Reflektieren Sie am Ende jedes Tages über Erfolge und gewonnene Erkenntnisse.

Wechseln Sie zwischen Listen-, Board- oder Leitfadenansicht, um Ihre Notizen zu organisieren und leicht wiederzufinden.

✨ Ideal für: Berufstätige oder Privatpersonen, die einen einzigen Ort suchen, um ihre täglichen Gedanken, Aufgaben und Reflexionen festzuhalten.

🎥 Ansehen: Das Führen eines Tagebuchs kann ein wichtiger Bestandteil einer sehr produktiven Routine sein. In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie Sie Aufgaben priorisieren können, um Ihre Arbeit besser zu organisieren.

2. ClickUp-Vorlage für Lebensplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Reflektieren Sie regelmäßig und passen Sie Ihren Plan an, wenn sich Prioritäten ändern – mit der Lebensplan-Vorlage von ClickUp.

Die meisten Menschen glauben, dass existenzielle Fragen erst mit 40 aufkommen, aber das stimmt nicht. Das kann jederzeit passieren (oft schon in den 20ern). Plötzlich fragen Sie sich: Wohin führt mein Leben?

Die ClickUp-Lebensplan-Vorlage wurde für solche Momente entwickelt. Dieser strukturierte Plan schafft Raum, um langfristige Ziele festzuhalten, sie in kleinere Meilensteine zu unterteilen und sie so zu verfolgen, dass Sie immer weiter vorankommen.

Sie können auch Benutzerdefinierte Felder verwenden, um Kontext hinzuzufügen, z. B. den Lebensbereich, zu dem es gehört, oder sogar einen Partner, der Sie auf Kurs hält.

🌻Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie sich sinnvolle Ziele und unterteilen Sie diese in kleinere, umsetzbare Aufgaben.

Verwenden Sie Meilensteine, um Ihren Fortschritt zu messen und motiviert zu bleiben.

Organisieren Sie Ihre Ziele in Lebensbereichen wie Gesundheit, Karriere oder Beziehungen.

Dank benutzerdefinierter Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ wissen Sie immer genau, wo jedes Ziel steht.

✨ Ideal für: Menschen, die langfristige Träume in strukturierte Ziele mit klaren Meilensteinen umwandeln möchten.

💡 Profi-Tipp: Sie sind sich nicht sicher, wo und wie Sie mit dem Journaling beginnen sollen? Lassen Sie sich von ClickUp Brain , Ihrem persönlichen KI-Assistenten, helfen. Er kann Ihnen auf der Grundlage Ihrer jüngsten Aktivitäten, Ziele oder Herausforderungen durchdachte, maßgeschneiderte Journaling-Fragen generieren und Ihnen so helfen, tiefer und konsequenter zu reflektieren. Und sie kann noch viel mehr, zum Beispiel: Identifizieren Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Ihren Einträgen und lassen Sie sich automatisch Aufgaben und Erinnerungen vorschlagen oder erstellen.

Organisieren Sie Ihre Einträge und Notizen in ClickUp, damit Sie sie leicht wiederfinden und kontinuierlich weiterentwickeln können.

Analysieren Sie Ihre Tagebuch- und Produktivität, um maßgeschneiderte Tipps und Vorschläge für Gewohnheiten zu erhalten.

Fassen Sie Ihre Notizen zusammen und teilen Sie Berichte über Ihre Aufgaben, Ziele und mehr.

3. ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Priorisieren Sie das Wichtigste und setzen Sie es mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Plan ganz oben auf Ihre Tagesordnung.

Es kommt häufig vor, dass man den Tag mit positiven Vorsätzen beginnt, aber dann den Fokus verliert, wenn sich die Aufgaben häufen. Mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan können Sie Ihre Prioritäten festlegen, sie in kleinere Schritte unterteilen und sehen, wie viel Sie realistisch an einem einzigen Tag erreichen können. Mit dieser Vorlage fühlt sich der Fortschritt stetig an und nicht überwältigend.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwandeln Sie ein einzelnes Tagesziel in klare, umsetzbare Schritte.

Ordnen Sie Aufgaben in der Reihenfolge der Dringlichkeit, damit Sie nie raten müssen, was als Nächstes zu erledigen ist.

Freigeben Sie Verantwortlichkeiten mit Ihren Teamkollegen, ohne die Sichtbarkeit zu verlieren.

Überprüfen Sie Ihren Tag, um zu sehen, was gut gearbeitet hat und was Sie morgen anders machen sollten.

Vier Benutzerdefinierte Felder – darunter „Aufgabe“ und „Ziel“ – sorgen für zusätzliche Übersichtlichkeit, sodass Sie nachverfolgen können, wie anspruchsvoll jede Aufgabe ist.

✨ Ideal für: Alle, die in ihren Tag eine Reihenfolge bringen möchten, indem sie sich zuerst auf Prioritäten konzentrieren.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Tagesprotokolle in Word, Excel und ClickUp

4. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie vage Wünsche in echten Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne.

Eine Studie ergab, dass Mitarbeiter mit individuellen Entwicklungsplänen eine Arbeitszufriedenheit von 86 % angaben, verglichen mit nur 44 % an Arbeitsplätzen ohne solche Pläne. Das ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran, dass Wachstum strukturiert und bewusst gestaltet werden muss.

Für alle, die ihre Ziele ernsthaft erreichen wollen, hilft die Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan von ClickUp dabei, diese Klarheit zu verwirklichen. Anstatt Ihre Ambitionen vage zu halten, können Sie sie in konkrete Ziele unterteilen, die Nachverfolgung Ihrer Erfolge und darüber nachdenken, was funktioniert. So bleibt Ihr Fortschritt sichtbar und überschaubar, sodass Sie auch im hektischen Alltag nicht an Schwung verlieren.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Identifizieren Sie Wachstumsbereiche und setzen Sie sich realistische, sinnvolle Ziele.

Verfolgen Sie Meilensteine und messen Sie Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit.

Organisieren Sie Ressourcen, Aufgaben und Zeitleisten an einem Ort.

Reflektieren Sie Ihre Erfolge und passen Sie Ihren Plan ganz einfach an.

✨ Ideal für: Berufstätige, die sich persönliche Wachstumsziele setzen und ihren Fortschritt im Laufe der Zeit nachverfolgen möchten.

🧠 Wussten Sie schon: Unternehmen, die starke Entwicklungsprogramme anbieten, erzielen mit 2,4-mal höherer Wahrscheinlichkeit eine bessere finanzielle Performance als ihre Mitbewerber – und verzeichnen nach der Einführung maßgeschneiderter Entwicklungspläne einen Produktivitätsanstieg von 17 %.

5. ClickUp-Vorlage für einen Selbstfürsorgeplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie Platz für kleine Rituale, die Ihren Geist und Körper in Balance halten, mit der ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne.

Die ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne hilft Ihnen dabei, Zeit für kleine Rituale zu blocken, die Ihren Geist und Körper im Gleichgewicht halten.

Sie können jede Gewohnheit mit sechs integrierten Status wie Erreicht, Hinter dem Plan zurück, oder Ausgesetzt* nachverfolgen, wodurch klar wird, ob Sie auf Kurs sind oder hinterherhinken. Darüber hinaus können Sie mit der ClickUp-Kalenderansicht Ihre Rituale buchstäblich in Ihrer Woche in Karte dargestellt sehen, wodurch Selbstfürsorge so real und sichtbar wird wie jedes Meeting oder jeder Termin.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Ihr geistiges, körperliches und emotionales Wohlbefinden an einem Ort.

Verwenden Sie Listenansicht und Kalender, um Ihre tägliche oder wöchentliche Selbstfürsorge zu planen.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Wellness-Typ und Notiz hinzu, um das Journal individuell anzupassen.

Überwachen Sie den Fortschritt mit Statusangaben wie „Erreicht“, „Nicht auf Kurs“ oder „Zurückgestellt“.

✨ Ideal für: Personen, die Routinen entwickeln möchten, die ihr geistiges, körperliches und emotionales Wohlbefinden fördern.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Online-Sticky-Notiz-Apps

6. ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie sich messbare Tagesziele, die mit Ihren übergeordneten Zielen übereinstimmen, mithilfe der ClickUp-Vorlage für Tagesziele.

Die ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele bietet Ihnen die Struktur, um Prioritäten zu setzen, diese in kleinere Schritte zu unterteilen und den Fortschritt im Laufe des Tages zu verfolgen. Mit den integrierten Ansichten „Board“, „Liste“ und „Kalender“ ist es ganz einfach, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen.

Sie können sogar die Board-Ansicht verwenden, um Aufgaben in Reihenfolge der Priorität per Drag & Drop zu verschieben, oder zur Kalenderansicht wechseln, um sicherzustellen, dass Sie keine Fristen verpassen. Für schnelle Notizen bietet Ihnen die Ansicht „Tägliche Notizen“ eine laufende Aufzeichnung dessen, was Sie sich vorgenommen haben und wie viel Sie davon geschafft haben.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie die Board- und Kalender-Ansicht, um Prioritäten zu setzen und Termine zu planen.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit eindeutigen Statusangaben wie „fertiggestellt“, „Überprüft“ oder „Zu erledigen“.

Bleiben Sie motiviert mit Meilensteinen, die kleine Erfolge feiern.

✨ Ideal für: Menschen, die sich kleine tägliche Einzelziele setzen möchten, um größere Erfolge zu erzielen.

📖 Lesen Sie auch: Einfache tägliche Gewohnheiten zur Maximierung der Produktivität

7. ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Reflektieren Sie am Ende des Tages und übertragen Sie Ihre Erkenntnisse auf den nächsten Tag mit der ClickUp-Tagesplaner-Vorlage.

Oft unterschätzen Menschen, wie viel mentale Energie sie verschwenden, wenn sie entscheiden, was sie als Nächstes zu erledigen haben. Die ClickUp-Tagesplaner-Vorlage dient als sanfte Orientierungshilfe und hilft Ihnen dabei, Ihren Tag zu etwas Beständigem und Überschaubarem zu formen, anstatt ihn verstreut und überwältigend zu erleben.

Und hier macht ClickUp Docs die Dinge noch einfacher. Sie können ein Dokument als Ergänzung zu Ihrem Planer verwenden, um Meeting-Notizen, kurze Gedanken oder sogar die Prioritäten für morgen festzuhalten. ClickUp Docs stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihren Ideen und der Arbeit her, die Sie tatsächlich erledigen werden. 💯

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bewahren Sie persönliche, Arbeit- und Ziel-Aufgaben an einem Ort auf.

Entscheiden Sie, was wirklich wichtig ist, indem Sie Prioritäten markieren.

Verwenden Sie Listenansicht, Tabelle oder Kalender, um Ihren Tag ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Haken Sie Aufgaben mit einfachen Status wie „Offen“ und „Abgeschlossene Aufgabe“ ab.

✨ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die alle ihre täglichen Prioritäten und Notizen an einem Ort sehen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Ihr Leben mit Habit Stacking optimieren können

8. ClickUp-Vorlage für Monatsplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und passen Sie Ihren Plan an, wenn sich etwas ändert – mit der Monatsplaner-Vorlage von ClickUp.

Ein Monatsplaner verschafft Ihnen eine Ansicht, sodass Sie sehen können, was wirklich Ihre Aufmerksamkeit erfordert und was warten kann. Mit der ClickUp-Monatsplaner-Vorlage können Sie Ihren Monat übersichtlich planen und Ihre Arbeit, Ihre privaten Ziele sowie wichtige Meilensteine an einem Ort zusammenfassen.

Sie können auch Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wie z. B. Aufgabe Typ oder Abteilung, damit Ihre Monatsansicht nicht nur eine lange Liste ist, sondern eine strukturierte Karte darüber, was wo hingehört.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie Aufgaben, Termine und Ereignisse in einer einzigen Monatsansicht.

Priorisieren Sie nach Wichtigkeit, damit die großen Ziele nicht in den kleinen Details untergehen.

Wechseln Sie zwischen Listen-, Board- und Kalender-Ansicht, um Ihre Planung zu vereinfachen.

✨ Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die Projekte, Ereignisse und Termine für den kommenden Monat planen möchten.

9. ClickUp-Vorlage für tägliche Aufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Konzentrieren Sie sich darauf, Dinge zu erledigen, anstatt sich daran zu erinnern – mit der ClickUp-Vorlage „Tägliche Aufgaben”.

Die ClickUp-Vorlage „Tägliche Aufgaben zu erledigen” wurde entwickelt, um Ordnung und Entlastung in Ihren Alltag zu bringen. Anstatt mit Haftnotizen oder mentalen Erinnerungen zu jonglieren, sammelt sie alle Ihre Aufgaben an einem übersichtlichen Ort.

Das integrierte Format für Checklisten macht jeden erledigten Punkt sichtbar und vermittelt so ein subtiles Gefühl des Fortschritts, das den ganzen Tag über für Schwung sorgt. Am Ende haben Sie eine klare Übersicht darüber, was erledigt wurde, statt nur eine vage Erinnerung an vereinzelte Aufwände.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Listen Sie alles, was Sie zu erledigen haben, in einer übersichtlichen, gut organisierten Ansicht auf.

Verwenden Sie integrierte Checklisten, um Aufgaben in kleinere, machbare Schritte zu unterteilen.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um Details wie Priorität oder Fälligkeitsdatum zu erfassen.

Haken Sie die einzelnen Elemente ab und genießen Sie das Gefühl, sichtbaren Fortschritt zu erzielen.

✨ Ideal für: Alle, die ihren Tag mit einfachen, übersichtlichen Checklisten organisieren möchten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Apps zur Ziel-Nachverfolgung

10. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihre täglichen Workouts, Mahlzeiten und Wellness-Gewohnheiten an einem Ort mit der ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage.

Sie haben wahrscheinlich schon die 75 Hard Challenge auf TikTok oder Instagram gesehen. Die Leute geben ihre Fortschrittsfotos, Wasserflaschen und Trainingsserien mit Bildunterschriften wie „Tag 42, immer noch voll dabei“ frei.

Was den Erfolg ausmacht, sind nicht nur das Training oder das Lesen, sondern die Disziplin, jeden Tag dabei zu sein. Die ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz für die im Internet berühmte Challenge. Sie können Ihren Fortschritt mit Statusmeldungen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ protokollieren, wodurch jeder kleine Erfolg auf dem Weg sichtbar wird.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Details wie Ziele, Reflexionen und Meilensteine zu protokollieren.

Wechseln Sie zwischen der Zusammenfassungs- und der Detailansicht, um sowohl den Überblick als auch den täglichen Fortschritt zu sehen.

Feiern Sie Erfolge mit Statusmeldungen wie „Geschafft“, „In Bearbeitung“ oder „Zu erledigen“.

Fünf integrierte Ansichten, darunter „Challenge Summary“ und „Challenge Gantt“, ermöglichen es Ihnen, Ihre täglichen Aktivitäten zu verfolgen und gleichzeitig einen Überblick darüber zu erhalten, wie weit Sie bereits gekommen sind.

✨ Ideal für: Menschen, die bereit sind, sich einer strukturierten 75-tägigen Herausforderung zu committen, um gesündere Gewohnheiten zu entwickeln.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Checkliste für die Morgenroutine für Erwachsene

11. ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Kostenlose Vorlage herunterladen Überprüfen Sie Ihr Protokoll im Laufe der Zeit, um Fortschritt zu erkennen und Erfolge mit der ClickUp-Trainingsprotokoll-Vorlage zu feiern.

Der wahre Fortschritt beim Fitnesstraining zeigt sich oft in den kleinen Details. Vielleicht heben Sie etwas schwerere Gewichte als letzte Woche, laufen ein paar Minuten länger oder trainieren einfach an Tagen, an denen Sie keine Lust dazu haben. Mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle können Sie jedes Training übersichtlich festhalten, sodass Sie Ihre Fortschritte nachverfolgen und sehen, wie weit Sie im Laufe der Zeit gekommen sind.

Sie können auch zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, z. B. dem Trainingsplan, um vorauszuplanen, oder dem Trainingsprotokoll, um zurückzublicken. So können Sie Ihren Fortschritt leichter erkennen und Ihre Routine bei Bedarf anpassen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Notieren Sie sich Sätze, Wiederholungen, Gewichte und Dauer für jedes Training.

Protokollieren Sie verschiedene Trainingsarten, von Cardio über Kraft bis hin zu Flexibilität.

Fügen Sie Notizen zu Formular, Energiepegel oder erforderlichen Anpassungen hinzu.

✨ Ideal für: Fitnessbegeisterte, die ihre Trainingseinheiten, Sätze, Wiederholungen und persönlichen Bestleistungen über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen möchten.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Selbstfürsorgepläne

12. ClickUp-Vorlage für die Verfolgung persönlicher Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage herunterladen Reflektieren Sie fertige Gewohnheiten und verfeinern Sie Routinen für langfristigen Erfolg mit der ClickUp-Vorlage „Persönlicher Gewohnheitstracker“.

Sie steigen nicht auf das Niveau Ihrer Ziele auf, sondern fallen auf das Niveau Ihrer Systeme zurück.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker“ ins Spiel. Sie bietet eine Struktur, die einfach und dennoch leistungsstark ist und Ihre Serien sichtbar und Ihren Fortschritt messbar macht. Anstatt zu versuchen, sich alles im Kopf zu merken oder Notizen an drei verschiedenen Orten zu machen, können Sie sehen, wie konsequent Sie gewesen sind, was funktioniert und wo Sie noch etwas optimieren müssen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie sich klare Ziele und verwandeln Sie diese in tägliche, nachverfolgbare Gewohnheiten.

Überwachen Sie Ihren Fortschritt mit benutzerdefinierten Feldern wie zurückgelegte Schritte, gelesene Seiten oder Wasseraufnahme.

Verwenden Sie Tabelle und Listenansicht, um sich einen schnellen Überblick über die Konsistenz zu verschaffen.

✨ Ideal für: Personen, die sich selbst zur Rechenschaft ziehen möchten, indem sie ihre täglichen Gewohnheiten und langfristigen Routinen nachverfolgen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen digitalen Planer-Apps

13. ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Genießen Sie Ihre Mahlzeiten mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung.

Die meisten von uns standen schon einmal um 19 Uhr hungrig und erschöpft vor dem Kühlschrank und stellten sich die gefürchtete Frage: Was gibt es zum Abendessen?

Die ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung bietet Ihnen eine übersichtliche Möglichkeit, Rezepte zu organisieren, Wochenmenüs zu planen und den Inhalt Ihrer Vorratskammer zu dokumentieren. Sie können auch zwischen dem Mahlzeitentyp-Board zum Gruppieren von Gerichten, der Kalender-Ansicht zum Planen der Mahlzeiten für die Woche oder der Wochenübersicht zum Überblicken aller Einträge wechseln.

Wenn Sie den Status von „Offen“ auf „Abgeschlossen“ ändern, wissen Sie genau, welche Mahlzeiten fertig sind und welche noch zubereitet werden müssen. Es ist, als hätten Sie einen Küchenassistenten, der sich Ihre Einkaufsliste merkt und Ihnen hilft, Ihre Ernährungsziele konsequent einzuhalten.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Ihre wöchentlichen Mahlzeiten mit einfachen Drag-and-Drop-Listen.

Rezepte in leicht auffindbaren Ordnern organisieren

Verfolgen Sie Zutaten und erstellen Sie automatisch Einkaufslisten

Überwachen Sie Kalorien, Makros oder Ernährungsbedürfnisse mit benutzerdefinierten Feldern.

✨ Ideal für: Hobbyköche, Köche und Familien, die Mahlzeiten planen, Rezepte organisieren und den Einkauf vereinfachen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Wie man Aufgaben bei der Arbeit priorisiert

14. ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität einen Flow, der Sie stabil hält, anstatt Sie zu erschöpfen.

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität bietet Ihnen ein übersichtliches System, mit dem Sie Ihren Tag organisieren, priorisieren und verfolgen können, sodass Sie sich unter Kontrolle fühlen und nicht überfordert sind. Mit bis zu fünfzehn benutzerdefinierten Status wie „Mahlzeiten geplant“, „Rezepte“ oder „fertiggestellt“ können Sie Aufgaben in präzise Phasen unterteilen, anstatt sie in einer langen Liste zu belassen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren und priorisieren Sie Aufgaben, damit Sie wissen, was Sie zuerst angehen müssen.

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit übersichtlichen Statusangaben und Ansichten, die Ihnen helfen, fokussiert zu bleiben.

Erstellen Sie Zeitpläne, die Deadlines mit Freiräumen in Einklang bringen.

Verwenden Sie die Zeiterfassung, um zu sehen, wohin Ihre Energie jeden Tag tatsächlich fließt.

✨ Ideal für: Berufstätige, die ihre Aufgaben und Prioritäten übersichtlicher und stressfreier verwalten möchten.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um zusätzliche Details zu erfassen, und nutzen Sie die Zeiterfassung, um zu sehen, wo Ihre Zeit tatsächlich hingeht, und verwandeln Sie so Vermutungen in echte Erkenntnisse.

📖 Lesen Sie auch: Produktive Dinge, die Sie in Ihrer kostenlosen Zeit zu erledigen haben

15. ClickUp-Vorlage für jährliche Fitnessziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Passen Sie Zeitleiste und Aufgaben im Laufe Ihrer Fitnessreise mit der ClickUp-Vorlage für jährliche Fitnessziele an.

Jedes Jahr im Januar sehen Fitnessstudios aus wie die Montageszene in Rocky: Menschen voller Energie, Entschlossenheit und hochgesteckten Fitness-Zielen. Aber genau wie im Film kann die Motivation nachlassen, wenn es keinen klaren Plan gibt, um ihn aufrechtzuerhalten.

Die ClickUp-Vorlage für jährliche Fitnessziele hilft Ihnen dabei, „Neues Jahr, neues Ich“ zu mehr als nur einem Schlagwort zu machen. Sie bietet Ihnen ein praktisches System, mit dem Sie Ihre Fitnessziele über zwölf Monate hinweg festlegen, deren Nachverfolgung und Anpassung vornehmen können, sodass Sie echten, stetigen Fortschritt statt nur kurzlebiger Erfolge erzielen.

Sie können große Ziele in kleinere Aufgaben unterteilen, diese mit Statusangaben wie „In Bearbeitung“ oder „Abgeschlossen“ verfolgen und benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Details wie Trainingsart oder Meilenstein-Termine zu erfassen. Mit ClickUp Views können Sie Ihre Trainingseinheiten über das ganze Jahr hinweg planen, während ClickUp Dashboards Ihnen einen schnellen Überblick darüber geben, ob Sie im Zeitplan liegen.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie sich klare und messbare Ziele für Kraft, Ausdauer oder Ihre allgemeine Gesundheit.

Teilen Sie diese in kleinere Meilensteine auf, die Sie tatsächlich nachverfolgen können.

Verwenden Sie Ansichten und Dashboards, um Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.

✨ Ideal für: Personen, die sich jährliche Fitness-Ziele setzen und ihren Fortschritt Monat für Monat verfolgen möchten.

ClickUp: Die überraschende Wendung, die Sie in Ihrem Journal brauchen

Letztendlich geht es beim Führen eines Tagebuchs darum, Raum für Ihre Stimme zu schaffen. Sei es, um einen unruhigen Geist zu beruhigen, kleine Erfolge zu verfolgen oder einfach Momente zu erfassen, die Sie lieber nicht vergessen möchten.

Es gibt viele tools, die Struktur versprechen, aber ClickUp überzeugt, weil es mehr kann als nur Notizen zu machen.

Sie haben die Freiheit, Reflexionen mit Aufgaben, Zielen und Plänen zu kombinieren, sodass Ihr Journal Teil Ihres täglichen Rhythmus wird.

Wenn Sie also auf den richtigen Moment gewartet haben, um anzufangen, betrachten Sie dies als Ihr Zeichen. 🥳 Probieren Sie es aus, passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an und melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an!