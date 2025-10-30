Die 13 besten Projektmanagement-tools, die sich in Slack integrieren lassen

Slack ist die erste Wahl als Kommunikationshub für moderne Teams, insbesondere in schnelllebigen Start-ups, Marketingagenturen, Technologieunternehmen und Remote- oder Hybrid-Arbeitsumgebungen.

Von Echtzeit-Messaging und Dateifreigabe bis hin zu Kanälen und Kalender-Synchronisierung sorgt Slack für eine reibungslose Zusammenarbeit. Wenn es jedoch um die Verwaltung von Projektmanagement-Zeitleisten und die Ausführung von Projekten geht, reicht Slack allein manchmal nicht aus.

Unterhaltungen verdecken oft wichtige Aufgaben, was dazu führt, dass Folgemaßnahmen übersehen werden. Mit der richtigen Slack-Integration können Sie Slack-Nachrichten in Aufgaben umwandeln, Unterhaltungen mit Ergebnissen verknüpfen und die Kluft zwischen Team-Chats und der tatsächlichen Ausführung verringern.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Projektmanagement-tools und Lösungssoftwareoptionen vor, die eine nahtlose Verbindung mit Slack ermöglichen.

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Projektmanagement-Tools für Kundenservices, die die Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützen und sich in Slack integrieren lassen:

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp All-in-One-Lösung für KI-gestütztes Projektmanagement, Teamkommunikation und Zusammenarbeit Gantt-Diagramme, Kanban, benutzerdefinierte Workflows, ClickUp Brain und Echtzeit-Synchronisierung von Slack-Aufgaben Free-Plan; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Wrike Vereinfachung der Projektannahme und teamübergreifender Arbeit Dynamische Formulare, Kanban-Boards, benutzerdefinierte Workflows, Slack-Anfragen erfassen Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 10 $/Monat pro Benutzer Notion Ideen in freigegebenen Systemen organisieren Wikis, Dokumente, KI-Zusammenfassungen, Slack-Seite Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 12 $/Monat pro Benutzer Trello Visuelle Aufgabe Nachverfolgung und einfache Workflows Kanban-Boards, Butler-Automatisierungen, Erstellung von Slack-Karten Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Jira Agile Nachverfolgung von Aufgaben und Sprint-Planung Scrum-Boards, Backlog-Grooming, Slack-Bug-Tickets Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 8,60 $/Monat pro Benutzer Basecamp Asynchrone Teamkommunikation ohne Unordnung Zu erledigen-Listen, Campfire-Chatten, Ersatz für Slack-Threads Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Miro Visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming Whiteboards, Haftnotizen aus Slack, Jira-Synchronisierung Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer MeisterTask Visuelle Aufgabe Nachverfolgung + Automatisierung für mittelgroße Teams Kanban, Slack-Benachrichtigungen, KI-Unterstützung, tägliche Aufgabe-Synchronisierung Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer Teamarbeit Kundenprojekte präzise verwalten Slack-Befehle, Retainer-Nachverfolgung, Ressourcenbibliothek Free-Plan, kostenpflichtige Tarife ab 13,99 $/Monat pro Benutzer Todoist Einfache Erfassung von Aufgaben in Slack Slack-Befehle, Checklisten, Prioritäts-Tags Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 2,50 $/Monat pro Benutzer Zoho Projekte Detaillierte Projekt-Basis und -Nachverfolgung Gantt-Diagramme, Zeiterfassungen, Slack-Updates Kostenlose Testversion für 15 Tage, benutzerdefinierte Preisgestaltung Linear Produkt- und Entwicklungs-Teams Visuelle Roadmaps, Problemtriage, Slack-Thread-Synchronisierung Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Monat und Benutzer Hive Flexible Projektansichten und Teamzusammenarbeit Vorlagen, Kanban, HiveMind KI, Slack chat-to-Aufgabe Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 1,50 $/Monat pro Benutzer

Warum ein Projektmanagement-Tool verwenden, das sich in Slack integrieren lässt?

Anstatt zwischen verschiedenen tools hin und her zu wechseln, kann Ihr Team dank einer einfachen Integration alle Aufgaben verwalten und innerhalb desselben Slack-Arbeitsbereichs kommunizieren.

Hier sind die Gründe, warum sich die besten Slack-Integrationen lohnen:

Zentralisieren Sie die Projektkommunikation , indem Sie Slack-Nachrichten mit Aufgaben, Zeitleisten und Ergebnissen über gemeinsame Slack-Kanäle verknüpft werden.

Erhalten Sie Projektaktualisierungen und Fälligkeitstermine in Echtzeit als Slack-Benachrichtigungen, um Teams auf dem Laufenden zu halten, ohne Slack verlassen zu müssen.

Verbessern Sie das Aufgabenmanagement, indem Sie Benutzern ermöglichen, Aufgaben zuzuweisen, Status zu aktualisieren und Fortschritte direkt in Slack zu verfolgen.

Unterstützen Sie die Echtzeit-Zusammenarbeit durch Dateifreigabe, Diskussionen und integrierte Aktionen innerhalb der Slack-App.

Wichtige Features, auf die Sie bei einem in Slack integrierten Projektmanagement-Tool achten sollten

50 % der Teams, die agile Methoden verwenden, kombinieren diese mit anderen tools, um sie an das jeweilige Projekt anzupassen.

Aus diesem Grund ist die direkte Integration von Projektmanagement-Software in Ihren Slack-Workspace eine strategische Entscheidung.

Aber nicht alle Integrationen sind gleich. Welche Features sind also wirklich wichtig, wenn Sie die besten Slack-Projektmanagement-tools auswählen?

Aufgabe: Erstellen, zuweisen und aktualisieren Sie Aufgaben, ohne Slack jemals verlassen zu müssen.

✅ Lösung: Ein Designer fügt ein Mockup in eine Slack-Nachricht ein, und ein Teamkollege wandelt es sofort in eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum um.

2. Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Projektaktualisierungen, Terminänderungen und Kommentare direkt in Slack.

✅ Lösung: Ihr Team sieht den Fortschritt der Aufgaben live im Slack-Kanal, wodurch versäumte Fristen und endlose Nachfragen vermieden werden.

3. Dateifreigabe und zentralisierte Dokumente: Freigeben und fixieren Sie Dateien, die mit Aufgaben oder Threads verknüpft sind.

✅ Lösung: Während eines Kampagnensprints bleiben kreative Assets und Google Docs an einem Ort zugänglich; das Durchsuchen von E-Mails entfällt.

4. Integration mit anderen tools: Synchronisierung mit Google Drive, Trello, Jira und mehr

✅ Lösung: Anstatt zwischen verschiedenen Registerkarten umzuschalten, wird Ihr Slack zu einem zentralen Ort, an dem alle Ihre Projekt-Tools miteinander kommunizieren.

5. Workflow-Automatisierung: Verwenden Sie Bots oder benutzerdefinierte Auslöser, um sich wiederholende Schritte zu automatisieren.

✅ Lösung: Ein neues Formular löst einen Auslöser bei Slack an den richtigen Kanal aus, weist eine Aufgabe zu und richtet Erinnerungen ein – alles ohne menschliches Zutun.

Sie müssen nicht mehr zwischen sechs verschiedenen Registerkarten hin- und herwechseln, um den Überblick zu behalten.

In diesem Fall erfüllt die Automatisierung des Projektmanagements nicht die versprochenen Vorteile.

Mit diesen 13 tools, die sich direkt mit Slack verbinden, können Sie sicherstellen, dass Ihre Teams auch während Sie schlafen, aufeinander abgestimmt sind.

ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Teamkommunikation auf Basis KI)

Ergreifen Sie Maßnahmen direkt aus Slack heraus und halten Sie die Synchronisierung Ihres Teams aufrecht, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Wenn der Slack-Kanal Ihres Teams voller täglicher Check-ins, Aufgaben, die erwähnt wurden, und Dateilinks ist, ist ClickUp das Projektmanagement, das alles an einem zentralen Ort zusammenführt.

Verwalten Sie Ihre Projekte mit dem strukturierten Projektmanagement von ClickUp

Visualisieren und passen Sie Ihre Projekt-Zeitleiste sofort mit der Ansicht über die Projektmanagement-Features von ClickUp an.

Das Projektmanagement von ClickUp ist ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, der Dokumente, Wikis, Chatten, generative KI-Tools, KI-Agenten und Automatisierungen kombiniert.

Es bietet flexible Ansichten, darunter Listen, Boards, Gantt-Diagramme und Kalender, mit denen Teams Projekte unabhängig planen, verfolgen und verwalten können. Sie können Aufgaben in Ordnern gruppieren, Abhängigkeiten aufschlüsseln und Meilensteine festlegen, die mit den wichtigsten Zielen übereinstimmen.

Ein Remote-Designteam, das beispielsweise an einer Produkteinführung arbeitet, kann den gesamten Projektzeitplan in der Gantt-Ansicht visualisieren und dann Aufgabe-Aktualisierungen direkt mit einem freigegebenen Slack-Kanal synchronisieren, sodass alle Beteiligten in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

Slack-Integration, die alles in Verbindung hält

Verwandeln Sie Slack in einen Hub der Produktivität, indem Sie Chats in Echtzeit mit Aufgaben, Updates und Workflows verknüpfen – dank der Integration von ClickUp.

Dank der engen Integration von ClickUp mit Slack können Sie:

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Slack-Nachrichten heraus.

Fügen Sie Kommentare oder Aktualisierungen hinzu, ohne die App zu wechseln.

Erhalten Sie Erinnerung an Aufgaben und Benachrichtigungen an Fälligkeitsdatum in Ihrem Slack-Arbeitsbereich.

Bleiben Sie durch Echtzeit-Aktivität der Aufgaben in den Slack-Kanälen Ihres Teams auf dem Laufenden.

Das sagt Lauren Makielski, Chief of Staff bei Hawke Media, über ClickUp:

Für uns ist es enorm wichtig, dass wir die Sichtbarkeit von Projekten auf eine Weise erreichen können, die allen Lernstilen und Präferenzen gerecht wird. ClickUp ermöglicht auch die Integration mit Slack und Gmail, wodurch unsere Arbeit plattformübergreifend optimiert wird.

Bringen Sie Unterhaltungen und Aufgaben mit ClickUp Chat an einem Ort zusammen

Verwandeln Sie Diskussionen in Aufgaben, weisen Sie Eigentümer zu und behalten Sie mit ClickUp Chat den Kontext bei.

ClickUp Chat bringt das Beste der Slack-ähnlichen Kommunikation in Ihre Projektmanagement-Plattform, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Der Unterschied zwischen Slack und ClickUp besteht darin, dass Letzteres direkt mit Ihren Aufgaben, Zeitleisten und Workflows in Verbindung steht.

Wenn ein Teammitglied während einer Projektsynchronisierung eine Erinnerung zu einer fehlenden Ressource hinterlässt oder ein Hindernis identifiziert, müssen Sie nicht zu einem anderen Tool wechseln oder später Slack-Threads durchsuchen. Sie können diese Nachricht sofort in eine Aufgabe umwandeln, sie zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen und sie mit dem richtigen Projekt verknüpfen. Oder Sie geben ClickUp Brain einen Befehl, dies für Sie zu tun, direkt in Ihrem Chatten!

Diese Funktion macht ClickUp zu einer All-in-One-Messaging-App, indem sie Messaging mit der Erstellung von Aufgaben kombiniert.

Überlassen Sie ClickUp Brain, Ihrem persönlichen KI-Assistenten, die schwere Arbeit zu erledigen.

ClickUp Brain bringt praktische KI in Ihren täglichen Workflow. Es wurde entwickelt, um Zusammenhänge zu erkennen und sich wiederholende manuelle Aufgaben zu eliminieren.

Nach einer Teambesprechung kann ClickUp Brain ein Beispiel dafür geben, wie es eine Projektzusammenfassung erstellt, den relevanten Teammitgliedern die nächsten Schritte zuweist und sogar sich überschneidende Termine kennzeichnet.

Testen Sie ClickUp Brain kostenlos Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen Ihrer Slack-Unterhaltungen und definieren Sie mit ClickUp Brain umsetzbare nächste Schritte für Ihr Team.

Wenn Sie nach einer Auszeit wieder einsteigen, können Sie die Funktion „Catch Me Up” von ClickUp Brain nutzen, um sofort einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in Ihren Projekten zu erhalten, einschließlich der wichtigsten Punkte aus Slack-Unterhaltungen, neuen Kommentaren und blockierten Aufgaben.

Sie können ClickUp Brain auch eine Frage stellen, z. B.: „Wie ist der Status des Marketingplans für das dritte Quartal?“ Daraufhin werden Echtzeitinformationen aus Ihrer Aufgabenliste, Ihren Projekt-Dokumenten und Ihren Unterhaltungen abgerufen.

🎥 Hier ist ein kurzes Video-Erklärvideo dazu, wie das Stellen von Fragen auf ClickUp Brain funktioniert:

💡 Bonus: Suchen Sie nach einer Desktop-App, die Ordnung schafft und Ihnen alles bietet, was Sie sich von einer Arbeit-KI wünschen? Dann könnte ClickUp Brain MAX genau das Richtige für Sie sein. Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Projekte verwalten, mit: Nahtlose Automatisierung: Ersetzen Sie mehrere unverbundene KI-Tools und erhalten Sie Zugriff auf hochwertige externe KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude mit einer intelligenten Plattform, die Routineaufgaben automatisiert, den Fortschritt verfolgt und umsetzbare Erkenntnisse für jedes Projekt liefert.

Zentralisierte Informationen: Suchen und greifen Sie sofort auf Projektpläne, Zeitleisten und Dateien in ClickUp, Google Drive, SharePoint und all Ihren verbundenen Apps sowie im Internet zu.

Talk to Text: Verwenden Sie Sprachbefehle, um Notizen zu transkribieren, Aufgaben zu erstellen, Projekt-Status zu aktualisieren und Verantwortlichkeiten freihändig zuzuweisen, wodurch das Projektmanagement schneller und effizienter wird. Verwenden Sie Sprachbefehle, um Notizen zu transkribieren, Aufgaben zu erstellen, Projekt-Status zu aktualisieren und Verantwortlichkeiten freihändig zuzuweisen, wodurch das Projektmanagement schneller und effizienter wird. ClickUp Brain MAX ist die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie Projekte mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Kalendern und benutzerdefinierten Workflows.

Verbinden Sie Aufgaben, Dokumente, Whiteboards und Formulare an einem zentralen Ort.

Arbeiten Sie gemeinsam durch Bearbeitung, Thread-Kommentare und Live-Whiteboards.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Threads zusammenzufassen, Aufgaben automatisch zu erstellen und Fragen in Ihrem gesamten Arbeitsbereich zu beantworten.

Verwandeln Sie Slack-Nachrichten in Aufgaben, erhalten Sie Updates und kommentieren Sie die Arbeit – alles über Ihren Slack-Kanal.

Limit von ClickUp

Aufgrund seiner umfangreichen Features kann es für neue Benutzer zunächst überwältigend wirken.

Gelegentliche Verzögerungen oder Verzögerungen der Synchronisierung in sehr großen Workspaces

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Diese G2-Bewertung freigegeben:

Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten.

2. Wrike (am besten geeignet für die Vereinfachung der Projektannahme und die Verwaltung funktionsübergreifender Arbeitslasten)

via Wrike

Unübersichtliche To-do-Listen sind ein häufiges Problem in Unternehmensteams, da Aufgaben oft über verschiedene Kanäle wie Slack, E-Mail, Besprechungen und Tabellenkalkulationen eingehen. Darüber hinaus gibt es kein klares System, um die Eigentümerschaft oder den Fortschritt zu verfolgen.

Mit Wrike können Sie eingehende Anfragen mithilfe dynamischer Erfassungsformulare, automatisch zugewiesener Aufgaben und teamspezifischer Workflows in formelle Projekte umwandeln. Dank der integrierten Slack-Integration hält Wrike Ihr Team auf dem Laufenden, ohne dass es den Slack-Kanal verlassen muss, wodurch der Hin- und Her-Verkehr reduziert und eine klare Verantwortlichkeit über alle Abteilungen hinweg gewährleistet wird.

Die besten Features von Wrike

Erfassen Sie eingehende Anfragen mithilfe dynamischer Formularen und leiten Sie sie automatisch weiter.

Visualisieren Sie Ihre Arbeit mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und benutzerdefinierten Dashboards.

Verwenden Sie die Slack-App von Wrike, um aus Nachrichten Aufgaben zu erstellen und Projektaktualisierungen in Echtzeit zu erhalten.

Richten Sie benutzerdefinierte Workflows für verschiedene Abteilungen mit Genehmigungs-Flows und Abhängigkeiten ein.

Zentralisieren Sie Dateien, Feedback und die Kommunikation zu Aufgaben, um die teamübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern.

Limitations von Wrike

Das Setup von Workflow und Berechtigung kann komplex sein.

Einige Benutzer stellen einen steilen Lernkurve für neue Mitglieder des Teams fest.

Preise für Wrike

Free

Team : 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2 : 4,2/5,0 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5,0 (über 2.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Wrike sagen

Diese Capterra-Bewertung hob hervor:

Wrike verfügt über leistungsstarke Projektmanagement-Features, die uns eine einfache und optimierte Verwaltung unserer Projektabläufe ermöglichen.

3. Notion (Am besten geeignet für die Organisation unstrukturierter Arbeit und die Umsetzung von Ideen in freigegebene Systeme)

via Notion

In den meisten Remote-Teams gibt es keine klare Verbindung zwischen Ideenfindung und Umsetzung. Notion behebt dieses Problem, indem es als flexibler All-in-One-Arbeitsbereich fungiert, in dem Wikis, Dokumente, Projekte und Aufgaben nebeneinander existieren.

Dank der Integration in Plattformen wie Slack fließen Notion-Updates direkt in Ihre Team-Unterhaltungen ein, sodass das Wissen Ihres Teams nicht in Silos gefangen ist oder in endlosen Direktnachrichten verloren geht.

Die besten Features von Notion

Erfassen Sie Aufgaben, Notizen und Meeting-Zusammenfassungen in freigegebenen Seiten mithilfe flexibler Drag-and-Drop-Blöcke.

Wechseln Sie zwischen Board-, Listen-, Zeitleiste- und Kalenderansichten, um die Nachverfolgung von Projekten zu ermöglichen.

Organisieren Sie Wissen in internen Wikis und verknüpften Datenbanken, um teamweite Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Integrieren Sie Slack, um Updates zu erhalten, strukturierte Nachrichten zu senden und Notion-Seiten direkt im Chatten in der Vorschau anzuzeigen.

Verwenden Sie Notion KI, um zu schreiben, Zusammenfassungen zu erstellen, Felder automatisch auszufüllen und Aktionspunkte aus Dokumenten oder Notizen zu extrahieren.

Limit-Einschränkungen von Notion

Keine integrierte Zeiterfassung oder Gantt-Diagramme unterstützen

Features der Sicherheit wie 2FA (zweistufige Authentifizierung) sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar.

Komplexe Workspaces können ohne Struktur oder Einarbeitung schnell überwältigend wirken.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was Benutzer über Notion sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Ich schätze die Fähigkeit von Notion AI, umfassende, kontextbezogene Antworten aus einer Vielzahl integrierter tools – darunter Notion, Slack und Google Drive – zu ziehen. Diese Integration optimiert die Informationsbeschaffung, indem sie Erkenntnisse aus unserer gesamten Wissensdatenbank hervorhebt.

👀 Wissenswertes: Vor der Einführung von E-Mail und Slack verwendeten viele große Unternehmen physische „Nachrichtenröhren“, um schriftliche Notizen zwischen den Stockwerken zu versenden. In einigen historischen Gebäuden sind diese noch immer in den Wänden versteckt.

4. Trello (am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung von Aufgaben und einfache Arbeitsabläufe)

via Trello

Laut einer Umfrage des Project Management Institute gaben 64 % der Projektmanager an, dass eine effektive Priorisierung von Aufgaben der Schlüssel zum Erfolg von Projekten ist. Die meisten Teams wissen jedoch nicht, was gerade ansteht, wer verantwortlich ist oder wann etwas fällig ist.

Trello löst dieses Problem, indem es Teams ein gemeinsames visuelles Board zur Verfügung stellt, mit dem sie ihre Arbeit in Echtzeit verfolgen können. Jede Aufgabe wird auf einer Karte dargestellt, die verschiedene Phasen durchläuft, z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“.

Mit der Slack-Integration können Sie Trello-Karten direkt aus Nachrichten erstellen, Erinnerungen festlegen und Updates automatisch in Ihren Kanälen veröffentlichen.

Die besten Features von Trello

Organisieren Sie Projekte mit Kanban-Boards, Checklisten, Beschreibungen und Anhängen.

Erstellen Sie Trello-Karten direkt aus Slack-Nachrichten heraus mit einfachen Verknüpfungen.

Führen Sie die Synchronisierung von Updates und Erinnerungen an Fälligkeitsdatum zwischen Trello und Slack-Kanälen durch.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit 'erwähne', Kommentaren und dem Taggen von Mitgliedern.

Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows mit Butler (dem integrierten Automatisierung tool von Trello).

Limit von Trello

Es fehlen erweiterte Berichterstellung- oder Workload-Ansichten.

Automatisierungen und Power-Ups sind im kostenlosen Tarif nur begrenzt verfügbar.

Unterstützt keine komplexen Projekt-Hierarchien oder Abhängigkeiten.

Preise für Trello

Free

Standard : 5 $/Monat pro Benutzer

Premium : 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5,0 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 23.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Trello sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Die einfache Implementierung ist ein weiterer Pluspunkt, da nur wenig Setup erforderlich ist, um mit der Nutzung zu beginnen. Mir gefällt auch die einfache Integration mit anderen tools wie Slack und Google Drive für integrierte Workflows.

5. Jira (am besten geeignet für agile Nachverfolgung von Aufgaben und Sprint-Planung)

via Jira

Wenn Aufgaben beim Chatten markiert werden, aber nie auf Ihrem Sprint-Board landen, wird Ihr Backlog unübersichtlich und schwer zu verwalten. Dies ist eine Herausforderung, mit der Engineering-Teams häufig zu kämpfen haben.

Jira schließt diese Lücke, indem es Slack zu einer Erweiterung Ihres agilen Arbeitsbereichs macht. Mit Scrum-Boards, Sprint-Berichten und Backlog-Grooming in einem einzigen System beseitigt Jira diese Reibungsverluste.

Außerdem können Sie eine Slack-Nachricht in ein Bug-Ticket umwandeln, als Auslöser für Sprint-Benachrichtigungen agieren oder den Status eines Problems aktualisieren, ohne beim Chatten bleiben zu müssen.

Die besten Features von Jira

Schließen Sie Slack in Jira an, um Probleme direkt aus Slack-Nachrichten heraus zu erstellen.

Erhalten Sie sofortige Projekt-Benachrichtigungen in Slack basierend auf Filtern oder Auslösern.

Organisieren Sie Epics, Stories und Bugs mithilfe anpassbarer Agile Boards.

Ermöglichen Sie sich durch Automatisierung wiederholende Aktionen wie das Zuweisen von Tickets oder das Aktualisieren von Status.

Zeigen Sie Sprint-Burndown-Diagramme und Velocity-Berichte für jede Iteration in der Ansicht an.

Limit von Jira

Komplexes Setup und Konfiguration für nicht-technische Benutzer

Die Benutzeroberfläche kann für funktionsübergreifende Teams außerhalb der Entwicklung als unflexibel empfunden werden.

Die Preise steigen schnell mit größeren Teams oder fortgeschrittenen Anforderungen.

Preise für Jira

Free

Standard : 8,60 $/Monat pro Benutzer

Premium : 17 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5,0 (über 6.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5,0 (über 15.100 Bewertungen)

Was Benutzer über Jira sagen

Diese G2-Bewertung enthält das Feature:

Die Integration mit tools wie Confluence, Slack und GitHub macht es noch leistungsfähiger. Es ist einfach, zusammenzuarbeiten, Aufgaben zuzuweisen, Fälligkeitstermine festzulegen und die Verantwortlichkeiten abteilungsübergreifend zu verwalten.

6. Basecamp (Am besten geeignet für übersichtliche Teamkommunikation)

via Basecamp

Zu viele Meetings verschwenden Zeit, die eigentlich für die eigentliche Arbeit genutzt werden könnte. Wenn Teams sich ausschließlich auf Telefonate verlassen, um sich abzustimmen, leidet ihre Produktivität darunter.

Basecamp kehrt diese Gleichung um, indem es Teams einen zentralen Ort bietet, an dem sie Updates austauschen, Aufgaben nachverfolgen und asynchron kommunizieren können. Sie müssen keine Slack-Threads verfolgen oder Synchronisierungskonferenzen einrichten; öffnen Sie einfach Basecamp, um zu sehen, was fällig ist, was freigegeben wurde und was Ihre Eingabe erfordert.

Die besten Features von Basecamp

Organisieren Sie Projekte mit To-do-Listen, Dokumenten, Zeitplänen und Message Boards an einem Ort.

Ersetzen Sie verstreute Slack-Threads durch den integrierten Gruppenchat (Campfire).

Freigeben Sie Dokumente und Dateien mit zentralem Speicher.

Verfolgen Sie wichtige Projekt-Termine mit einem Kalender und automatischen Check-ins.

Erhalten Sie Projekt-Updates in Echtzeit mit Hill-Diagrammen für eine visuelle Darstellung des Fortschritts.

Limit-Einschränkungen von Basecamp

Begrenzte Abhängigkeiten von Aufgaben und Automatisierung

Keine native Zeiterfassung

Weniger geeignet für komplexe Projekt-Workflows mit mehreren Teams

Preise für Basecamp

Free

Basecamp Plus : 15 $/Benutzer/Monat

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2 : 4,1/5 (über 5.300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)

Was Benutzer über Basecamp sagen

Diese G2-Bewertung gibt folgende Informationen frei:

Die Automatisierung hebt die Effizienz auf ein neues Niveau: Aufgaben, deren Abschließen früher Stunden dauerte, werden nun automatisch abgeschlossen. Und ich kann einfach nicht vermeiden, zu erwähnen, wie gut sich das Tool in Slack und andere Dienstprogramme integrieren lässt.

📮 ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen bereits täglich KI für persönliche Aufgaben, wobei mehr als die Hälfte davon mehrmals am Tag. Aber wie sieht es bei der Arbeit aus? Wenn Sie Ihr Projektmanagement, den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit im Team durch eine zentralisierte KI steuern, können Sie jede Woche über 3 Stunden Zeit einsparen – Zeit, die laut 60 % der ClickUp-Benutzer sonst für die Suche nach verstreuten Informationen verloren gehen würde.

7. Miro (Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming zwischen Teams)

via Miro

Text-Tools sind nicht für visuelles Denken ausgelegt. Teams vereinfachen Ideen oft, wenn sie versuchen, Sprints zu planen, Arbeitsabläufe zu kartieren oder Ideen in Tabellen und Dokumenten zu entwickeln.

Miro löst dieses Dilemma, indem es einen visuellen Raum für die Zusammenarbeit bietet. Sie können Ideen an einem Ort skizzieren, strukturieren und präsentieren – ohne zwischen verschiedenen tools umzuschalten. Und dank Integrationen wie Slack und Jira bleibt das Feedback in Verbindung mit der Arbeitsfläche.

Die besten Features von Miro

Erstellen Sie interaktive Whiteboards für Brainstorming in Echtzeit und agile Planung.

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Customer Journey Maps, Kanban-Boards und Retrospektiven.

Verwandeln Sie Slack-Nachrichten in Miro-Sticky Notes, um Ideen sofort festzuhalten.

Arbeiten Sie live zusammen mit integrierten Video-, Kommentar- und Präsentationsmodi.

Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben mit tools wie Jira, Asana, ClickUp und Google Kalender durch.

Limitations von Miro

Kann durch zu viele Mitwirkende auf einem einzigen Board unübersichtlich werden.

Leistungsrückgänge bei komplexen oder umfangreichen Boards mit mehreren Medienelementen

Der Free-Plan bietet nur eine begrenzte Anzahl an Boards und Speicher.

Preise für Miro

Free

Starter : 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 16 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise ab 30 Mitgliedern

Miro-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5,0 (über 8.100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Miro sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Miro lässt sich außerdem nahtlos in eine Vielzahl beliebter Produktivitätstools wie Jira, Trello, Slack und Google Workspace integrieren, was für einen effizienten Workflow von entscheidender Bedeutung ist.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Team-Chats übersichtlich und konzentrieren Sie sich auf die Zusammenarbeit. Die Vor- und Nachteile von Slack am Arbeitsplatz zeigen, wie Sie die Stärken von Slack und die Workflows von ClickUp gemeinsam für eine reibungslosere Teamarbeit nutzen können.

8. MeisterTask (Am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung von Aufgaben mit Automatisierung für mittelgroße Teams)

via MeisterTask

MeisterTask bietet eine native Slack-Integration, mit der Sie mit nur wenigen Klicks aus zwanglosen Unterhaltungen umsetzbare Aufgaben erstellen können.

Diese Integration ermöglicht es Benutzern, tägliche Aufgabenübersichten zu erhalten, Slack-Nachrichten in MeisterTask-Aufgaben oder -Kommentare umzuwandeln und ganze Projekte mit Slack-Kanälen zu verknüpfen, um Echtzeit-Updates zu erhalten. Sie garantiert eine nahtlose Nachverfolgung der Aufgabenverantwortung und Terminverwaltung für Ihr Team.

Die besten Features von MeisterTask

Visualisieren Sie Projekte mit Kanban-Boards und Kalender-Ansichten.

Führen Sie die Automatisierung der Erstellung, Zuweisung und Übergänge von Aufgaben durch.

Verfolgen Sie Zeit und Fortschritt direkt innerhalb der Aufgaben.

Fügen Sie Checklisten, Tags, Abhängigkeiten und Dateianhänge hinzu.

Verwenden Sie Meister KI für Zusammenfassungen, Hilfe beim Schreiben und Wissensrecherche.

Erhalten Sie Slack-Benachrichtigungen und erstellen Sie Aufgaben aus Nachrichten.

Limitations von MeisterTask

Begrenzte Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung von Taskboard-Layouts

Keine integrierten Gantt-Diagramme für Teams mit zeitkritischen Zeitleisten

Lernkurve für die Einrichtung fortgeschrittener Automatisierungen oder Felder

Das Chatten wird nur während bestimmter Zeiten unterstützt.

Preise für MeisterTask

Free

Pro : 9 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 16 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MeisterTask

G2 : 4,6/5,0 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 1.160 Bewertungen)

Was Benutzer über MeisterTask sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Ich schätze besonders die Integration mit den beliebtesten Produkten wie Zendesk, GitHub, Slack und vielen anderen, die unseren Workflow in der gewünschten Reihenfolge reibungslos gestalten. MeisterTask hat alles einfacher und unkomplizierter gemacht.

9. Teamwork (am besten geeignet für die präzise Verwaltung der Arbeit des Clients)

via Teamwork

Die Verwaltung von Client-Projekten über mehrere Aufgabenmanagement-Softwareprogramme hinweg macht es leicht, die Sichtbarkeit in abrechnungsfähigen Stunden und in der Ressourcennutzung zu verlieren.

Teamwork ist ein tool, das speziell für serviceorientierte Teams entwickelt wurde und Projektmanagement, Ressourcenplanung und Kundenkommunikation kombiniert. Ganz gleich, ob Sie Workload prognostizieren oder Margen bei einem Retainer-Projekt nachverfolgen – diese Team-Kommunikations-App bietet maßgeschneiderte Kontrolle, ohne Ihren Workflow zu überlasten.

Die besten Features für Teamarbeit

Richten Sie projektspezifische Slack-Kanäle mit Live-Updates und Automatisierungen ein.

Wandeln Sie Slack-Nachrichten mit einem einzigen Befehl („/tw help“) in Aufgaben um.

Erstellen Sie eine gemeinsame Ressourcenbibliothek aus über Slack freigegebenen Links.

Automatisieren Sie Slack-Benachrichtigungen basierend auf Projekt-Aktivitäten als Auslöser.

Nutzen Sie die integrierte Rentabilitäts- und Retainer-Nachverfolgung, um Margen zu überwachen.

Limitations bei der Teamarbeit

Die Benutzeroberfläche kann für kleinere Teams komplex erscheinen.

Erweiterte Features wie die Nachverfolgung der Rentabilität sind nur in höheren Plänen verfügbar.

Nicht ideal für interne Projekt-Workflows ohne Kundenkontakt

Preise für Teamwork

Free

Deliver : 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow : 25,99 $/Monat pro Benutzer

Skalierbarkeit : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork

G2 : 4,4/5 (über 1.170 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Teamwork sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Jeder, der regelmäßig mit Entwicklern und Designern zusammenarbeitet, weiß, dass man Verantwortlichkeiten klar definieren muss, wenn Projekte termingerecht erledigt werden sollen. Die Integration von Slack ist ebenfalls nützlich.

🧠 Wussten Sie schon? Slack ist innerhalb eines Jahrzehnts von nur 16.000 Benutzern auf über 10 Millionen tägliche Nutzer gestiegen. Wie Sie Slack effektiv nutzen: Der ultimative Leitfaden für Slack-Benutzer zeigt Ihnen praktische Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Slack herausholen und die tägliche Produktivität Ihres Teams steigern können.

10. Todoist (am besten geeignet für die einfache Nachverfolgung von Aufgaben innerhalb von Slack)

via Todoist

Wenn Ihre Slack-Kanäle den ganzen Tag über stark frequentiert sind, können schnelle Aufgaben und gelegentliche Anfragen leicht in der Scrollleiste untergehen. Todoist schließt diese Lücke, indem es Ihnen ermöglicht, jede Slack-Nachricht sofort als umsetzbare Aufgabe zu erfassen.

Anstatt Erinnerungen zu kopieren und einzufügen oder darauf zu hoffen, dass Sie sich daran erinnern, können Sie Ihre To-do-Liste direkt dort auf dem neuesten Stand halten, wo die Arbeit stattfindet.

Die besten Features von Todoist

Wandeln Sie Slack-Nachrichten mit /todoist-Befehlen in Todoist-Aufgaben um.

Organisieren Sie Aufgaben nach Priorität, Beschreibung und Projekt, ohne Slack zu verlassen.

Erhalten Sie Benachrichtigungen zu Aufgaben-Erinnerungen und Fälligkeitsterminen direkt in Slack.

Freigeben Sie Projektlinks und Checklisten, um den Kontext von Aufgaben in Threads zu verdeutlichen.

Limit von Todoist

Limitiert auf grundlegende Aufgabe- und Projektansichten (keine Zeitachsen oder Gantt-Diagramme)

Nicht ideal für komplexe Abhängigkeiten oder Ressourcenmanagement

Die Slack-Integration eignet sich am besten für Workflows von Einzelpersonen oder kleinen Teams.

Preise für Todoist

Anfänger : Kostenlos

Pro : 2,50 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2 : 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Todoist sagen

Diese G2-Bewertung zitiert:

Die einfache Bedienung und die effektive Möglichkeit, Listen zu trennen. Darüber hinaus ist das Design sehr einfach und die Anwendung wird von Slack, Teams, Apple, Android und Windows unterstützt.

11. Zoho Projects (am besten geeignet für detaillierte Projekt-Planung und Baselining)

via Zoho

Nur 48 % der Teams legen ihre Projekt-Zeitpläne konsequent fest, was es schwierig macht, den Fortschritt zu messen und Zeitleiste anzupassen. Zoho Projects löst dieses Problem mit dynamischen Gantt-Diagrammen, präziser Zeiterfassung und detailliertem Aufgabenmanagement, sodass Teams den Plan einsehen, Abweichungen erkennen und die Arbeit schnell wieder auf Kurs bringen können.

Durch die Slack-Integration fließt Ihr Fortschritt direkt in die täglichen Chats ein, ohne dass doppelte Arbeit anfällt.

Die besten Features von Zoho Projects

Führen Sie die Nachverfolgung von Aufgaben und Unteraufgaben mit benutzerdefinierten Workflows und Abhängigkeiten durch.

Visualisieren Sie Zeitpläne und Engpässe mit interaktiven Gantt-Diagrammen.

Erfassen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden direkt in Rechnungen.

Erleichtern Sie sich wiederholende Aufgaben mit Drag-and-Drop-Aufgabe-Regeln.

Verbinden Sie sich mit Zoho CRM, Slack, Google Drive und mehr.

Limit von Zoho Projects

Für Erst-Benutzer kann die Lernkurve zunächst steil erscheinen.

Die mobile App ist weniger leistungsstark als die Version des Desktop.

Einige benutzerdefinierte Optionen sind im Vergleich zu fortgeschrittenen Mitbewerbern limitiert.

Preise für Zoho Projekte

Kostenlose Testversion für 15 Tage

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Zoho Projekte sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Die Integration mit anderen Zoho-Apps und tools von Drittanbietern funktioniert reibungslos, was es ideal für die End-to-End-Verwaltung von Projekten macht.

12. Linear (am besten geeignet für moderne Produkt- und Engineering-Teams)

via Linear

Moderne Produkt- und Engineering-Teams können unzählige Stunden damit verlieren, Plan-Dokumente, Spezifikationen, Roadmaps und Bug-Tracker über verschiedene tools hinweg zusammenzufügen.

Linear vereint Produktsteuerung, Projektaktualisierungen und Problemverfolgung in einem einzigen, blitzschnellen System.

Als Ergebnis können Teams Roadmaps visuell planen, Zyklen nachverfolgen, Fehler beheben und durch Echtzeit-Einblicke und eine durchdachte Slack-Integration, die Unterhaltung und Aufgaben synchronisiert, auf dem Laufenden bleiben.

Die besten Linear Features

Planen und verwalten Sie Produkt-Roadmaps visuell mit Meilensteinen, Initiativen und Phasen.

Verfolgen Sie Probleme, Fehler und Aufgaben mit benutzerdefinierten Workflows, Sprints und Triage-Warteschlangen.

Erleichtern Sie Routinearbeit mit leistungsstarken KI-Agenten für Aufgaben wie die Code-Generierung.

Stellen Sie Slack in Verbindung, um die Synchronisierung von Threads zu ermöglichen, Updates zu teilen und Probleme im Kontext zu erstellen oder zu kommentieren.

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt, um Umfang, Zykluszeit und Teamgeschwindigkeit zu messen.

Lineare Limit

In erster Linie für Produkt- und Engineering-Teams konzipiert, weniger geeignet für allgemeine Projekt-Workflows.

Es fehlen native Ressourcen oder Finanzmanagement-tools für umfassendere Vorgänge.

Einige fortschrittliche Integrationen tendieren immer noch eher zu modernen Stacks als zu Legacy-Systemen des Unternehmens.

Lineare Preisgestaltung

Free

Basic : 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 16 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lineare Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Linear sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Linear passt sich an Projekte jeder Größe an und lässt sich im Handumdrehen implementieren. Integriert sich mit vielen Drittanbietern.

🧠 Wussten Sie schon? Fast 80 % der Fortune-100-Unternehmen nutzen Slack Connect. Erfahren Sie in „So organisieren Sie Slack-Kanäle bei der Arbeit“, wie Sie Ihren Arbeitsbereich organisieren und mit klaren, strukturierten Kanälen für mehr Übersichtlichkeit sorgen können.

13. Hive (Am besten geeignet für flexible Projektansichten und Teamzusammenarbeit)

via Hive

Stellen Sie sich eine Kreativagentur vor, die mehrere Client-Kampagnen gleichzeitig verwaltet. Designer warten auf Freigaben, Marketingfachleute führen Nachverfolgung von Kampagnenaufgaben und Projektmanager verbringen Stunden damit, zwischen Chatten, E-Mails und Tabellen zu wechseln, nur um einen Status-Update zu erhalten.

Hive löst dieses Problem, indem es Teams einen einzigen Arbeitsbereich zur Verwaltung all dieser Aufgaben bietet. Dieses tool ist direkt mit Slack in Verbindung, sodass Ihr Team Slack-Chatten in Hive-Aufgaben umwandeln, Aufgaben wieder in Slack-Kanälen freigeben und Updates in Echtzeit erhalten kann.

Die besten Features von Hive

Nutzen Sie über 100 Projekt-Vorlagen, um neue Initiativen in Sekundenschnelle zu starten.

Wechseln Sie nahtlos zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Kalendern, Tabellen und Zeitleistenansichten.

Importieren Sie Ihre E-Mails in Hive und wandeln Sie Nachrichten sofort in Aufgaben um.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Notizen, Instant Business Messaging und Videointegrationen wie Zoom zusammen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten mit benutzerdefinierten Workflows und dem KI-Assistenten von Hive, HiveMind.

Limitations von Hive

Premium-Add-Ons können die Gesamtkosten für erweiterte Features erhöhen.

Im Vergleich zu größeren Plattformen nur begrenzte native Integrationen

Der mobilen App fehlen einige Funktionen der Desktop-Version.

Preise für Hive

Free

Starter : 1,50 $/Monat pro Benutzer

Teams : 5 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen sammeln

G2 : 4,6/5 (über 610 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 210 Bewertungen)

Was Benutzer über Hive sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Die Integrationsfunktionen von Hive umfassen eine nahtlose Verbindung mit Google Drive und Slack über die Tool-Oberfläche. Hive passt seine einfache Oberflächenstruktur an die Bedürfnisse der Benutzer an, sodass jedes Teammitglied, auch wenn es keine technische Erfahrung hat, das Tool ohne Schwierigkeiten bedienen kann.

Hier sind drei weitere Projektmanagement-tools, die ebenfalls Slack-Integrationen bieten und gut zu den bereits vorgestellten tools passen:

Asana : Ermöglicht es Ihnen, Nachrichten in Asana-Aufgaben umzuwandeln, Benachrichtigungen in Slack zu erhalten, wenn Aufgaben aktualisiert werden, und Aufgaben direkt aus Slack-Threads heraus zu kommentieren.

Smartsheet : Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Aufgaben geändert werden, kommentieren Sie Zeilen und teilen Sie Tabellen direkt in Slack-Kanälen.

Airtable : Versenden Sie Slack-Benachrichtigungen basierend auf Airtable-Automatisierungen, erstellen Sie Datensätze aus Slack-Nachrichten und verknüpfen Sie Aktualisierungen direkt mit Slack-Kanälen.

Mit einer nahtlosen Integration in Slack noch einen Schritt weiter gehen

Wenn Projekt-Teams Slack nutzen, aber nicht über die richtige Projektmanagement-Integration verfügen, verschwinden diese Unterhaltungen allzu oft im Scroll.

Durch die Verbindung von Slack mit einem Projektmanagement-Lösung kann jede Nachricht in eine Aufgabe umgewandelt werden, jede Frist bleibt sichtbar und jedes Projekt bleibt ohne endloses Hin und Her auf Kurs.

Zwar versprechen viele Collaboration-Tools diese Verbindung, doch bei vielen müssen Sie weiterhin zwischen halbfertigen Aufgaben umschalten, es fehlt der Kontext und die Arbeitsabläufe sind nicht miteinander verbunden. ClickUp schließt diese Lücke mit Echtzeit-Integration in Slack, KI-gestützten Zusammenfassungen, Aufgaben-Erstellung und der Umwandlung von Chats in Aufgaben.

Sind Sie bereit, keine Zeit mehr zwischen Nachrichten und Meilensteinen zu verlieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!