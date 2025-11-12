Die 11 besten Software-Tools zur Datenerfassung für die Organisation von Informationen (2025)

Vor drei Monaten haben Sie eine benutzerdefinierte Umfrage gestartet und vielleicht 100 Antworten erwartet.

Heute starren Sie auf 3.000 Einträge, die über mehrere Tabellen verteilt sind, von denen eine verwirrender ist als die andere.

Willkommen zu dem Moment, den jedes Betriebs-Team fürchtet. 😶‍🌫️

Die Wahrheit ist, dass die meisten Datenerfassungsinitiativen mit guten Absichten beginnen, aber oft in digitalem Chaos enden.

Datenerfassungssoftware löst dieses Problem. Gute Plattformen erleichtern das Erstellen von Umfragen, das Organisieren von Antworten und das Erkennen von Mustern in Ihren Daten.

Schauen wir uns 11 Optionen an, die Arbeit leisten. 📋

Die besten Datenerfassungs-Apps auf einen Blick

Hier finden Sie einen Vergleich der besten Softwarelösungen zur Datenerfassung.

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Formulare mit bedingter Logik, Workflow-Automatisierung, KI-Felder, benutzerdefinierte Felder, Dashboard, Kommentare zuweisen, Dokumente, chatten, Integrationen, vernetzte Suche Teams, die eine flexible Datenerfassung benötigen, die in Workflow integriert ist Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Google Formular Echtzeit-Zusammenarbeit, Verzweigungslogik, Automatisch aktualisierte Diagramme, Google Tabellen-Integration, E-Mail-Benachrichtigungen, Einbettung in Websites Schnelle Erstellung von Umfragen, unbegrenzt Anzahl von Antworten Free Microsoft Formular Office 365-Integration, Quiz-Erstellung, Power BI-Dashboards, KI-Erkenntnisse, Antwortsteuerung, Power Automate-Workflows Office 365-Benutzer, Unternehmensumgebungen Kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Benutzer/Monat Zoho Formular Automatisierung von Geschäftsprozessen, Zahlungserfassung, digitale Signaturen, Genehmigungsworkflows, erweiterte Logik, CRM-Integration Automatisierung von Geschäftsprozessen, CRM-Workflows Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat FastField Mobile-First, Offline-Datenerfassung, GPS- und Fotoerfassung, Echtzeit-Dashboard, Geofencing, Anhänge Mobile Datenerfassung, Feldteams Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Tarife ab 30 $/Benutzer/Monat KoboToolBox Mehrsprachige Formulare, komplexe Sprunglogik, Wiederholungsgruppen, humanitäre Standards, Offline-Support Humanitäre Datenerfassung, NGOs Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 159 $/Monat Wufoo Anpassbare Formulare, Zahlung, Analysen, API/Webhooks, E-Mail-Automatisierung, CRM/E-Mail-Integrationen Eingebettete Formular-Lösungen, Webentwickler Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 16,25 $/Monat Typeform Unterhaltungsformulare, Logiksprünge, Analyse-Dashboards, Integrationen (Slack, HubSpot, Zapier), benutzerdefinierte Dankeseiten Interaktive Benutzererfahrungen, ansprechende Umfragen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Jotform Über 10.000 Vorlagen, Zahlung, Erfassung von Zahlung, bedingte Logik, Analysen, elektronische Signaturen, Drag-and-Drop-Builder Vielfältige Formular-Vorlagen, einfache Benutzerdefinierte Anpassung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Paperform Formulare im Dokumentstil, Smart Forms, Echtzeitberechnungen, Zahlung und Buchung, CSS-Anpassung Formulare im Dokumentenstil, Angebote, E-Commerce kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Fulcrum Mobiles GIS, Geodaten, Fotoanmerkungen, Genehmigungsworkflows, rollenbasierte Sicherheit, Offline-Unterstützung Felddatenerfassung, Geodaten-Teams Kostenlose Demo; kostenpflichtige Pläne ab 52 $/Benutzer/Monat

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Datenerfassung achten?

Die meisten Datenerfassungsprogramme sind entweder zu einfach oder zu umständlich, sodass Sie mit fehlenden Feldern, doppelten Einträgen und der Unmöglichkeit, die Daten, für die Sie so viel Arbeit investiert haben, zu verarbeiten, konfrontiert sind. 🫠

Achten Sie auf Features, die folgende Probleme lösen:

Flexible Formularerstellung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen und Logikabläufe, um die benötigten Daten zu erfassen, ohne auf Entwicklerunterstützung angewiesen zu sein.

Eingaben aus mehreren Quellen: Sammeln Sie Antworten von Websites, Mobilgeräten, QR-Codes oder Integrationen mit Sammeln Sie Antworten von Websites, Mobilgeräten, QR-Codes oder Integrationen mit Datenbanksoftware

Integrierte Validierung: Verhindern Sie Tippfehler, Leerzeichen und irrelevante Antworten mit Pflichtfeldern, Eingabebeschränkungen und automatisierten Regeln.

Automatisierung: Sortieren Sie eingehende Daten mithilfe von Ordnern, Smart Tags und Filtern, damit nichts übersehen wird.

Echtzeit-Nachverfolgung: Überwachen Sie den Status von Übermittlungen, sehen Sie Trends sofort und reagieren Sie auf Probleme, sobald sie auftreten.

Exportieren und Synchronisierung: Laden Sie saubere Datensätze herunter oder knüpfen Sie dank nahtloser Integrationen direkt an Ihre Analyse-tools.

Berechtigungskontrollen: Schützen Sie sensible Informationen mit detaillierten Zugriffseinstellungen und Prüfprotokollen.

Auslöser-basierte Workflows: Automatisieren Sie Follow-ups, Benachrichtigungen oder Übergaben auf der Grundlage verschiedener Automatisieren Sie Follow-ups, Benachrichtigungen oder Übergaben auf der Grundlage verschiedener Datenerfassungsmethoden

🧠 Wissenswertes: Die früheste bekannte Volkszählung wurde 3800 v. Chr. in Babylon durchgeführt. Dabei wurden Viehbestände, Arbeiter und Nahrungsmittelvorräte erfasst, um die Verteilung der Ressourcen im gesamten Reich zu planen.

Die beste Software zur Datenerfassung

Dies sind unsere Empfehlungen für die besten tools zur Datenerfassung.

ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die eine flexible Datenerfassung benötigen, die in ihren Workflow integriert ist)

Verbinden Sie die Datenerfassung mit Ihren Workflows in ClickUp Erstellen Sie ClickUp-Formulare, um Antworten zu sammeln und diese direkt in Ihre Workflows zu senden.

Daten zu sammeln ist eine Sache. Etwas Sinnvolles damit anzufangen ist eine andere.

Als erster konvergierter KI-Arbeitsbereich löst ClickUp dieses Problem, indem es die Datenerfassung in Ihre Workflows integriert. Sie benötigen keine separaten tools, um Antworten zu sammeln und zu verarbeiten. Alles fließt direkt in Ihre Aufgabenverwaltungssoftware und ist sofort einsatzbereit.

Angenommen, Ihr Betriebsteam bearbeitet interne Anfragen nach Ressourcen. Sie richten ein ClickUp-Formular ein, das Details wie Art der Anfrage, Dringlichkeit, Abteilung und gewünschtes Datum erfasst. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein einfaches Formular, das Daten in eine Tabelle ausgibt.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare für eine intelligentere Weiterleitung.

Die bedingte Logik in ClickUp-Formularen gibt Ihnen mehr Kontrolle. Sie können Felder basierend auf vorherigen Antworten ein- oder ausblenden, Fragen mithilfe von Trennlinien und Kopfzeilen organisieren und Übermittlungen je nach Inhalt in verschiedene Listen weiterleiten.

Wenn also jemand „IT-Ausstattung” als Anfragetyp auswählt, kann das ClickUp-Formular zusätzliche Fragen zu Modellpräferenzen oder Softwareanforderungen anzeigen und die Aufgabe automatisch an Ihre IT-Abteilung und nicht an die Facility-Management-Abteilung senden.

Verfolgen Sie eingehende Anfragen und deren Fortschritt mit ClickUp Forms

Nach dem Absenden wird die Antwort in eine ClickUp Aufgabe umgewandelt.

Wenn ein Feldtechniker einen Laptop anfordert, erscheint die Aufgabe in der „Beschaffungswarteschlange“, bereits mit der entsprechenden Abteilung und Priorität versehen. Der Logistikmanager weist sie zu, fügt Notizen hinzu und aktualisiert den Status, während die Anfrage verschiedene Phasen durchläuft, wie „Bestätigt“, „Versandt“ und „Geliefert“.

Filtern Sie das Rauschen heraus

Um das Durchsuchen von Aufgaben oder das Erstellen unübersichtlicher Filter zu vermeiden, können Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, die auf Ihre Workflows zugeschnitten sind. KI-Felder erweitern dies noch weiter.

Ein Projektmanager, der funktionsübergreifende Planungsumfragen durchführt, kann ein Formular verwenden, um die Beiträge des Teams zu sammeln und jede Aufgabe mit Abteilung, Art der Initiative und Quartal zu kennzeichnen. Auf diese Weise dauert das Filtern aller im dritten Quartal eingereichten technischen Übermittlungen nur Sekunden statt Stunden.

Bitten Sie KI um Unterstützung

Extrahieren Sie mit ClickUp Brain Aufgaben mit hoher Priorität und Feedback aus den gesammelten Eingaben.

Mit zunehmender Anzahl an Antworten hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, den klassischen Albtraum mit STRG+F zu vermeiden.

Sie können den integrierten KI-Assistenten beispielsweise fragen: „Zeige mir alle Antworten aus der Stakeholder-Umfrage dieser Woche, die als hohe Priorität gekennzeichnet sind“ oder „Welche Onboarding-Feedback-Aufgaben sind noch offen?“. Er antwortet sofort, ohne dass Sie sich merken müssen, wo etwas gespeichert ist.

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Ihre Arbeit sofort voranzubringen

Wenn das Datenvolumen zu wachsen beginnt, möchten Sie sicher nicht, dass Ihr Team Zeit damit verbringt, alles manuell zu sortieren.

ClickUp Automatisierung kann Ihnen dabei helfen, indem es Aufgaben basierend auf Formular-Eingaben weiterleitet. Wenn Sie sich komplett zurückziehen möchten, richten Sie einen Agenten in ClickUp ein.

Angenommen, jemand kennzeichnet ein Feedback-Formular als dringend. ClickUp Agents können die Aufgabe markieren, sie dem Customer Success Lead zuweisen und einen Kommentar hinterlassen, in dem um eine Antwort innerhalb von 24 Stunden gebeten wird. Der manuelle Triage-Schritt entfällt. So verwenden wir sie in ClickUp:

Erstellen Sie ClickUp-Dashboards, um eingehende Daten zu überwachen und die Nachverfolgung von Aufgabeinbewegungen in Echtzeit zu gewährleisten.

All diese Daten werden direkt in die ClickUp-Dashboards eingespeist, wo Sie die Vorgänge visualisieren können, ohne Berichterstellung oder Daten exportieren zu müssen.

Die besten Features von ClickUp

Weisen Sie Maßnahmen sofort zu: Tag Teamkollegen direkt mit Tag Teamkollegen direkt mit ClickUp Assign Comments , damit sie bestimmte Formular-Eingaben bearbeiten können, ohne zusätzliche Informationen zu benötigen.

Dokumentieren Sie die Bedeutung der Daten: Erstellen Sie Umfrageentwürfe, Feedback-Zusammenfassungen oder Entscheidungsprotokolle in Erstellen Sie Umfrageentwürfe, Feedback-Zusammenfassungen oder Entscheidungsprotokolle in ClickUp Docs und behalten Sie so den Zusammenhang mit der Arbeit im Blick.

Besprechen Sie Einträge dort, wo sie entstehen: Nutzen Sie den ClickUp-Chat , um Antworten zu klären, schnelle Updates zu teilen oder direkt neben den Aufgaben gemeinsam zu überlegen, was als Nächstes zu erledigen ist.

Verbinden Sie tools ohne zusätzliche Schritte: Importieren Sie vorhandene Daten aus Ihrem CRM und Ihren Tabellenkalkulationen mit Importieren Sie vorhandene Daten aus Ihrem CRM und Ihren Tabellenkalkulationen mit ClickUp Integrations

Suchen Sie smarter, nicht härter: Finden Sie mit Finden Sie mit ClickUp Connected Search jede Aufgabe, jeden Kommentar oder jedes Dokument, das mit gesammelten Eingaben verknüpft ist, selbst wenn Sie sich nur an ein Stichwort erinnern.

Erstellen Sie maßgeschneiderte Formularfragen: Bitten Sie die KI, Forschungsfragen oder Umfragefelder basierend auf Ihren Projektzielen oder früheren Daten zu erstellen.

Limit von ClickUp

Die Benutzeroberfläche der Formular-Automatisierung kann ohne ein klares Setup überwältigend wirken.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hören Sie sich die Meinung dieses Benutzers auf Reddit an:

Mir gefällt das Aussehen der Formular-Feature sehr gut. Sie scheint intuitiv zu sein und die KI-Feature ist ziemlich cool. Ich bekomme nicht besonders viele Formularantworten, aber ich kann mir vorstellen, dass dies Zeit spart, wenn man ständig Feedback oder Anfragen sortieren muss. Außerdem kann man die Formulare mehr benutzerdefiniert anpassen. Ich habe mit den Titelbildern und den Farben der Schaltflächen herumgespielt und finde es schön, dass man nicht an den Standard gebunden ist.

Mir gefällt das Aussehen der Formular-Feature sehr gut. Sie scheint intuitiv zu sein und die KI-Feature ist ziemlich cool. Ich bekomme nicht besonders viele Formularantworten, aber ich kann mir vorstellen, dass dies Zeit spart, wenn man ständig Feedback oder Anfragen sortieren muss. Außerdem kann man die Formulare mehr benutzerdefiniert anpassen. Ich habe mit den Titelbildern und den Farben der Schaltflächen herumgespielt und finde es schön, dass man nicht an die Standard gebunden ist.

2. Google Formular (am besten geeignet für die schnelle Erstellung von Umfragen)

über Google Forms

Google Formular macht die Datenerfassung zu einem Team-Sport.

Da es sich um ein flexibles tool handelt, kann Ihr Marketingteam Umfragefragen brainstormen, während Ihr Analyst die Antwortverfolgung einrichtet – und das alles in Echtzeit.

Die Datenerfassungssoftware ist Teil des Google-Ökosystems, sodass die gesammelten Antworten automatisch in Google Tabellen übertragen werden, wo Ihr Team sofort mit der Analyse beginnen kann.

Sie erhalten unbegrenzt viele Antworten, ohne einen Cent zu bezahlen, was bedeutet, dass Sie Ihren gesamten Kundenstamm befragen können, ohne sich Gedanken über Antwortlimits machen zu müssen.

Die besten Features von Google Formularen

Erstellen Sie ausgefeilte Verzweigungslogiken, die basierend auf vorherigen Antworten unterschiedliche Fragenpfade anzeigen.

Erstellen Sie umfassende Antwortzusammenfassungen mit interaktiven Diagrammen und Grafiken, die automatisch aktualisiert werden, sobald neue Daten eintreffen.

Betten Sie Formulare mithilfe von anpassbarem HTML-Code nahtlos in Websites ein oder geben Sie sie über verkürzte Links frei.

Konfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen, die als Auslöser dienen, wenn bestimmte Antwortkriterien erfüllt sind, damit alle Beteiligten sofort informiert sind.

Limit von Google Formularen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Design und Branding bei der Erstellung einer Umfrage in Google Formularen

Grundlegende Fragetypen im Vergleich zu spezialisierten survey tools

Die maximale Dateigröße liegt bei 10 bis 25 MB pro Datei, und die Anzahl der Dateien ist limit.

Die Benutzer haben den Wunsch nach mehr Google-Formular-Vorlagen geäußert.

Preise für Google Formular

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Formularen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 11.180 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Formular?

Hören Sie es von diesem Benutzer:

Als Gesundheitsorganisation haben HIPAA-konforme tools wie Google Meet und Google Formulare die Aufnahme, Dokumentation und virtuellen Sitzungen mit Kunden reibungslos und professionell gestaltet. Die freigegebenen Laufwerke und Benutzer-Berechtigungseinstellungen tragen ebenfalls zum Datenschutz bei und ermöglichen gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team.

Als Gesundheitsorganisation haben HIPAA-konforme Tools wie Google Meet und Google Formulare die Aufnahme, Dokumentation und virtuellen Sitzungen mit Kunden reibungslos und professionell gestaltet. Die freigegebenen Laufwerke und Benutzer-Berechtigungseinstellungen tragen ebenfalls zum Datenschutz bei und ermöglichen gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team.

ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Unterhaltungplattformen umzusteigen. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierung-Workflow auf der Grundlage einer Nur-Text-Anweisung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das ! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Überarbeiten von Text, das Abrufen von Informationen aus dem Arbeitsbereich, das Erstellen von Bildern und vieles mehr. Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Benutzer an, die mehr als drei Apps durch unsere Alles-App für die Arbeit ersetzt haben!

3. Microsoft Formular (am besten für die Integration in Office 365 geeignet)

über Microsoft Forms

Microsoft Formular fühlt sich in Unternehmensumgebungen wie zu Hause.

Ihre IT-Abteilung vertraut bereits auf die Sicherheit von Microsoft, sodass die Genehmigung für diese Datenerfassungssoftware in der Regel nur wenige Minuten statt Monate dauert.

Das Feature zum Erstellen von Quizzen verwandelt langweilige Microsoft Forms-Vorlagen in ansprechende Bewertungen mit automatischer Bewertung und personalisiertem Feedback. Wenn Sie eine Verbindung zu Power BI herstellen, werden Ihre Umfragedaten zu beeindruckenden Dashboard-Visualisierungen, die Führungskräfte begeistern.

Die besten Features von Microsoft Formular

Exportieren Sie Antwortdaten direkt nach Excel mit erweiterten Filter- und Pivottabelle-Funktionen für eine schnellere Datenanalyse.

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um Antworttrends, Stimmungsmuster und statistische Korrelationen in Ihren Daten zu identifizieren.

Legen Sie Antwortkontrollen fest, darunter Übermittlungslimite, Fristen und Anforderungen an die Authentifizierung der Befragten.

Erstellen Sie automatisierte Workflows mit Power Automate, um die Erstellung von Aufgaben, E-Mail-Benachrichtigungen oder Datenbankaktualisierungen als Auslöser für Formularantworten auszulösen.

Limit von Microsoft Formularen

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Microsoft 365-Abonnement erforderlich.

Im Vergleich zu Alternativen zu Microsoft Formular sind die benutzerdefinierten Anpassungen beim Design limitiert.

Keine fortgeschrittenen Fragetypen wie Ranglisten oder Bildauswahl

Grundlegende Berichterstellung ohne Power BI-Integration

Preise für Microsoft Formular

Geschäft Basic: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft Premium: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Formularen

G2: 4,4/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 290 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Formular?

Diese G2-Bewertung erklärt, was Arbeit ist (und was nicht):

Microsoft Forms ist sehr einfach einzustellen und zu verwenden und ermöglicht viele verschiedene Arten von Formularen. Es lässt sich gut mit anderen Microsoft-Produkten integrieren. Ich verwende es jedes Mal, wenn ich Feedback oder Informationen sammeln muss. […] Die Funktionen für die Präsentation der Ergebnisse sind limitiert. Es gibt auch keine Möglichkeit, Live-Umfragen oder -Eingaben durchzuführen.

Microsoft Forms ist sehr einfach in der Einstellung und im Einsatz und ermöglicht viele verschiedene Arten von Formularen. Es lässt sich gut mit anderen Microsoft-Produkten integrieren. Ich verwende es jedes Mal, wenn ich Feedback oder Informationen sammeln muss. […] Die Funktionen für die Präsentation der Ergebnisse sind limitiert. Es gibt auch keine Möglichkeit, Live-Umfragen oder -Eingaben durchzuführen.

🔍 Wussten Sie schon? Die Nielsen Company begann in den 1930er Jahren mit der Nachverfolgung von Radiohörerzahlen. Ihr System entwickelte sich zur TV-Bewertung und schließlich zur Messung des digitalen Verhaltens und formte damit die Art und Weise, wie Medien heute gekauft und verkauft werden.

4. Zoho Forms (am besten geeignet für die Automatisierung von Geschäftsprozessen)

via Zoho Formular

Zoho Formularen denkt über das reine Sammeln von Daten hinaus.

Wenn jemand Ihr Formular ausfüllt, kann die Datenerfassungssoftware automatisch einen Lead in Ihrem CRM erstellen, eine Willkommens-E-Mail versenden, Ihrem Vertriebsteam eine Aufgabe zuweisen und eine Erinnerung für die Nachverfolgung planen.

Sie können Zahlungen akzeptieren, digitale Signaturen sammeln und Genehmigungen innerhalb Ihres Unternehmens weiterleiten, ohne dass eine manuelle Datenverarbeitung erforderlich ist.

Das Tool stellt eine Verbindung zu über 40 Zoho-Apps und Hunderten von tools von Drittanbietern her und verwandelt Formular-Übermittlungen in vollständige Workflows.

Die besten Features von Zoho Formularen

Verarbeiten Sie sichere Zahlungen über integrierte Gateways wie PayPal, Stripe und Authorize. Net mit anpassbaren Checkout-Erlebnissen.

Entwerfen Sie ausgefeilte Genehmigungsworkflows, die Übermittlungen über E-Mail-Benachrichtigungen und Nachverfolgung an mehrere Beteiligte weiterleiten.

Konfigurieren Sie erweiterte bedingte Logik mit mehreren Bereichen, ausgeblendeten Feldern und dynamischen Formularabschnitten, die sich an die Antworten der Benutzer anpassen.

Optimieren Sie die Formularleistung mit Conversion-Trichter-Analysen, Abbruch-Nachverfolgung und User Journey Mapping.

Limit von Zoho Formularen

Für fortgeschrittene Automatisierung-Features ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich.

Einige Integrationen erfordern höherwertige Abonnements.

Sie können bis zu fünf Felder zum Hochladen von Dateien pro Formular einfügen. Das reicht oft nicht aus für Onboarding- oder dokumentenintensive Workflows.

Die Verbindung von Zoho Formularen über das eigene Ökosystem und Apps von Drittanbietern erfordert oft eine Konfiguration pro Formular anstelle von globalen Einstellungen.

Preise für Zoho Formular

Free

Basis: 12 $/Monat

Standard: 30 $/Monat

Professional: 60 $/Monat

Premium: 110 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Forms

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 135 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Formular?

Hören Sie es von diesem Benutzer:

Das Formular lässt sich ganz einfach im Designer konfigurieren, schnell ausführen und die Antworten überprüfen.

Das Formular lässt sich ganz einfach im Designer konfigurieren, schnell ausführen und die Antworten überprüfen.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Verwaltung von Mitgliedern für Organisationen

5. FastField (am besten geeignet für die mobile Datenerfassung)

via FastField

FastField läuft auf Smartphones und Tablets, wo Ihre Feldteams arbeiten. Baustellen, Einzelhandelsgeschäfte, Lieferrouten und überall dort, wo WLAN nur sporadisch oder gar nicht verfügbar ist.

Diese Datenerfassungssoftware arbeitet auch dann weiter, wenn Ihre Internetverbindung unterbrochen ist, und speichert alles lokal, bis Sie wieder online sind.

Jede Übermittlung erfasst genau, wo und wann sie erfolgt ist, und Sie können direkt im Feld Fotos machen und Dateien anhängen. Ihr Büroteam erhält Echtzeit-Updates über benutzerdefinierte Dashboards, die zeigen, was an allen Ihren Standorten geschieht, und so eine bessere Fernverwaltung des Teams ermöglichen.

Die besten Features von FastField

Erhalten Sie mit jeder Übermittlung präzise GPS-Koordinaten und Zeitstempel und erstellen Sie detaillierte standortbasierte Prüfpfade.

Nehmen Sie hochauflösende Fotos auf und fügen Sie mehrere Dateitypen direkt in Formulare ein, mit automatischer Komprimierung und Cloud-Speicher-Integration.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Echtzeit-Datenvisualisierung, interaktiven Karten und Metriken.

Optimieren Sie standortbasierte Datenerfassungsprozesse mit Geofencing-Auslösern, die bestimmte Formulare auslösen, wenn Benutzer bestimmte Bereiche betreten.

Einschränkungen von FastField

Höhere Preise im Vergleich zu einfachen Datenerfassungssystemen

Das Filtern über Anzeigemasken führt zu umständlichen Klicks in ausklappbaren Menüs; Benutzer müssen Elemente aus Listen auswählen, anstatt einfach zu tippen und die Eingabetaste zu drücken.

Die Benutzeroberfläche der Web-App ist weniger intuitiv als die der Android-App.

Die Features erfordern Zeit, um sie zu beherrschen, und die Dokumentation ist lückenhaft.

Preise für FastField

Kostenlose Testversion

Kern: 30 $/Monat pro Benutzer

Pro : 45 $ pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

FastField-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 115 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FastField?

Aus einer G2-Bewertung zu dieser Datenerfassungssoftware:

Wir verwenden FastField, um Formulare an Clients zu senden. Das Feature, das ich besonders schätze, ist das Feature. Wir bitten unsere Clients, uns ein Foto ihres Führerscheins zu schicken, damit wir es in unseren Unterlagen aufbewahren können. Mit FastField lassen sich Formulare ganz einfach per Drag & Drop erstellen. Das Versenden an Clients ist dann ein Kinderspiel. *

Wir verwenden FastField, um Formulare an Clients zu senden. Das Feature, das ich besonders schätze, ist das Feature. Wir bitten unsere Clients, uns ein Foto ihres Führerscheins zu schicken, damit wir es in unseren Unterlagen aufbewahren können. Mit FastField lassen sich Formulare ganz einfach per Drag & Drop erstellen. Das Versenden an Clients ist dann ein Kinderspiel. *

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2014 hat die New York Public Library einen Datensatz mit über 17.000 historischen Restaurantmenüs erstellt. Forscher nutzen diesen nun, um Lebensmitteltrends, Preisänderungen und kulturelle Veränderungen über Jahrzehnte hinweg zu untersuchen.

6. KoboToolBox (am besten geeignet für die Erfassung humanitärer Daten)

via KoboToolBox

KoboToolBox wurde für die schwierigsten Umgebungen entwickelt: Flüchtlingslager, Katastrophengebiete und abgelegene Dörfer, in denen andere Datenerfassungs-Apps einfach nicht ausreichen.

Hilfsorganisationen benötigen mobile Formulare, die in mehreren Sprachen funktionieren, komplexe Familienstrukturen berücksichtigen und sensible Informationen schützen.

Die Plattform eignet sich hervorragend für die Bearbeitung wiederkehrender Gruppen und ist somit zuverlässig für die Erfassung von Informationen über jedes Haushaltsmitglied oder die Nachverfolgung mehrerer Verteilungen. Sie können kaskadierende Fragen erstellen, die sich je nach geografischer Region oder Demografie anpassen, und alle Informationen bleiben verschlüsselt und entsprechen den internationalen humanitären Standards.

Die besten Features von KoboToolBox

Stellen Sie mehrsprachige Formulare mit umfassender Übersetzungsunterstützung bereit, die eine konsistente Datenstruktur gewährleisten.

Erstellen Sie komplexe Sprunglogik und kaskadierende Fragensequenzen, die Formulare basierend auf geografischen Regionen, demografischen Daten oder früheren Antworten anpassen.

Nutzen Sie Wiederholungsgruppen, um mehrere verwandte Datenpunkte effizient zu erfassen, z. B. Angaben zu Haushaltsmitgliedern oder Inventarelementen mit unbegrenzten Wiederholungen.

Limitations von KoboToolBox

Erfordert technisches Wissen für die Erstellung komplexer Formularen.

Der Kundensupport basiert in erster Linie auf der Community.

Versuche, Umfragen mit Tausenden von Fragen durchzuführen, scheitern oft aufgrund von Server-Limits oder Zeitüberschreitungen.

Lange beschreibende Optionen werden gekürzt, was die Bedeutung in komplexen Workflows verschleiern kann.

Preise für KoboToolBox

Kostenlose Testversion

Professional: 159 $/Monat

Teams: 289 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu KoboToolBox

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über KoboToolBox?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Im Vergleich zu anderen kann ich sagen, dass die Datenerfassung mit der Kobo-Toolbox einfach ist und Spaß macht. Sie müssen kein Technik-Experte sein, um mit dem Tool Fragebögen zu entwerfen, egal ob offen oder geschlossen. Jeder, der sich mit dem Tool grundlegend auskennt, kann es ohne Schwierigkeiten nutzen und sogar die papierbasierte Datenerfassung automatisch hinter sich lassen. Die gesammelten Daten lassen sich leicht in verschiedene Formate exportieren.

Im Vergleich zu anderen kann ich sagen, dass die Datenerfassung mit der Kobo-Toolbox einfach ist und Spaß macht. Sie müssen kein Technik-Experte sein, um mit dem Tool Fragebögen zu entwerfen, egal ob offen oder geschlossen. Jeder, der sich mit dem Tool grundlegend auskennt, kann es ohne Schwierigkeiten nutzen und sogar die papierbasierte Datenerfassung automatisch hinter sich lassen. Die gesammelten Daten lassen sich leicht in verschiedene Formate exportieren.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Kundenaufnahmeformulare in Word & ClickUp

7. Wufoo (am besten geeignet für eingebettete Formularlösungen)

via Wufoo

Wufoo beherrscht CSS und HTML fließend und ist damit die Datenerfassungssoftware für alle, denen das Aussehen und die Handhabung ihrer Formulare wichtig sind. Ihr Webentwickler kann jedes Pixel an Ihre Marke benutzerdefiniert anpassen, während die Plattform die aufwändigen Aufgaben der Zahlung und E-Mail-Automatisierung übernimmt.

Sie erhalten detaillierte Analysen, die Ihnen genau zeigen, an welcher Stelle Nutzer Ihre Formulare verlassen und welche Fragen die größte Verwirrung stiften. Dank API-Zugriff können Sie Wufoo mit praktisch jedem System in Verbindung bringen, das Ihr Geschäft nutzt, sodass es sich nahtlos in Ihre bestehende Technologieumgebung einfügt.

Die besten Features von Wufoo

Lösen Sie automatisierte E-Mail-Antwortsequenzen mit personalisierten Nachrichten, Anhängen und bedingten Inhalten aus, basierend auf Formularübermittlungen als Auslöser.

Erstellen Sie hochwertige Datenanalyse-Berichterstellung, einschließlich Konversionsraten, Abbruchanalysen und Nachverfolgung des Benutzerverhaltens.

Nahtlose Integration mit gängigen E-Mail-Marketing-Plattformen, CRM-Systemen und Business-Tools durch native Verbindungen und Webhook, die unterstützen.

Limit von Wufoo

Begrenzte Anzahl von Formularen in den niedrigeren Plänen

Grundlegende Features für die Zusammenarbeit im Vergleich zu Lösungen des Unternehmens

Keine Offline-Funktionen für die Datenerfassung

Die Reaktionszeiten des Kundensupports können langsam sein.

Preise für Wufoo

Free

Starter: 16,25 $/Monat

Professional: 33,25 $/Monat

Fortgeschritten: 83,25 $/Monat

Ultimate: 210 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wufoo

G2: 4,2/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (220 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wufoo?

Hören Sie es von diesem Benutzer:

Ich nutze die Wufoo-Plattform täglich bei meiner Arbeit. Mit diesem tool kann ich alle wichtigen benutzerdefinierten Kundendaten erfassen und speichern.

Ich nutze die Wufoo-Plattform täglich bei meiner Arbeit. Mit diesem Tool kann ich alle wichtigen Kundendaten erfassen und speichern.

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 2008 versuchte das Projekt „Flu Trends” von Google, Grippeausbrüche anhand des Suchverhaltens der Benutzer vorherzusagen. Das Projekt war vielversprechend, aber letztlich ungenau, was die Herausforderungen bei der Verwendung indirekter Datensignale ohne ordnungsgemäße Validierung deutlich machte.

8. Typeform (am besten geeignet für interaktive Benutzererfahrungen)

via Typeform

Typeform hat langweilige Umfragen in Unterhaltungen verwandelt.

Während die meisten Apps die Nutzer mit endlosen Fragen auf einer Seite überfordern, präsentiert diese Datenerfassungssoftware jeweils nur eine Frage mit flüssigen Animationen, die tatsächlich Spaß machen.

Die Nutzer bleiben länger auf Ihrer Website und schließen mehr Formulare ab, da die Erfahrung eher einem Chatten als dem Ausfüllen von Formularen ähnelt. Die Logiksprünge erstellen personalisierte Pfade durch Ihre Fragen, sodass Sie nur das sehen, was für Sie relevant ist.

Die besten Features von Typeform

Erstellen Sie eine Verbindung zu beliebten Business-Tools wie Slack, HubSpot und Zapier, um Workflows und die Datensynchronisation zu automatisieren.

Erhalten Sie umfassende Analysen zu Abschlussquoten, Zeitaufwand pro Frage und detaillierte Abbrechraten mit visuellen Berichterstellungs-Dashboards.

Halten Sie die Benutzer auch nach dem Abschließen des Formulars mit benutzerdefinierten Dankeseiten, Social-Freigabe-Funktionen und Call-to-Action-Schaltflächen (CTA) bei Laune.

Limit von Typeform

Begrenzte Antworten im Free-Plan

Das Erstellen komplexer Formular kann sehr zeitaufwendig sein.

Die Kosten werden schnell zu einem Hindernis, insbesondere wenn Sie grundlegende Integrationen oder die Entfernung des Typeform-Brandings benötigen.

Die Anzeige einer Frage nach der anderen sorgt für Einfachheit, aber umfangreiche Formulare wirken schwerfällig und mühsam – sowohl in Bezug auf die Benutzererfahrung als auch auf die Geschwindigkeit der Bearbeitung.

Preise für Typeform

Free

Basis: 29 $/Monat

Plus: 59 $/Monat

Geschäft: 99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Typeform-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 875 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 920 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Typeform?

Aus einer Unterhaltung auf Reddit:

Die Designmöglichkeiten sind hervorragend. Das überzeugendste Beispiel, das ich Ihnen nennen kann, ist, dass ich eine Umfrage zur Erfassung von Benutzerdefinierten Daten durchführen musste, um einen Machine-Learning-Prozess zu starten, indem ich eine Datenbank mit einer Annäherung an die Verhaltensdaten fütterte, die wir durch den kontinuierlichen Betrieb zu erfassen hofften. […] Wir hatten einen LANGEN Fragebogen, und die Rücklaufquote stieg allein durch den Wechsel von Survey Monkey zu Typeform von 14 % auf 57 %. Das Design ist einfach so wichtig!

Die Designmöglichkeiten sind hervorragend. Das überzeugendste Beispiel, das ich Ihnen nennen kann, ist, dass ich eine Umfrage zur Erfassung von Kundendaten durchführen musste, um einen Machine-Learning-Prozess zu starten, indem ich eine Datenbank mit einer Annäherung an die Verhaltensdaten fütterte, die wir durch den kontinuierlichen Betrieb zu erfassen hofften. […] Wir hatten einen LANGEN Fragebogen, und die Rücklaufquote stieg allein durch den Wechsel von Survey Monkey zu Typeform von 14 % auf 57 %. Das Design ist einfach so wichtig!

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine anonyme Umfrage

9. Jotform (am besten geeignet für eine Vielzahl von Formular-Vorlagen)

via Jotform

Jotform bietet über 10.000 Vorlagen, die jedes erdenkliche Szenario abdecken.

Benötigen Sie ein Formular für die Rückmeldung zu einer Hochzeit? Es gibt 17 verschiedene Varianten. Planen Sie ein Firmenereignis? Auch dafür gibt es eine Vorlage für ein Feedback-Formular. Mit dieser Software zur Datenerfassung müssen Sie nicht bei Null anfangen, sondern können die Vorlagen per Drag & Drop an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Die bedingte Logik ist überraschend ausgefeilt und erstellt Formulare, die sich an die Antworten der Benutzer anpassen und ändern. Sie können Zahlungen einziehen, Unterschriften sammeln und eine Verbindung zu Business-Tools herstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Die besten Features von Jotform

Sichere Zahlung über PayPal, Stripe und Square mit dem Unterstützen komplexer Preisstrukturen und Abonnementabrechnungen.

Spielen Sie mit komplexer bedingter Logik mit mehreren Verzweigungsszenarien, versteckten Feldern und dynamischen Formularen, die sich an die Antworten der Benutzer anpassen.

Erstellen Sie umfassende Berichte über die Übermittlung mit detaillierten Analysen, exportierbaren Daten und automatisierten E-Mail-Benachrichtigungen für Stakeholder und Befragte.

Jotform-Limitations

Der Free-Plan beschränkt Sie auf 5 Formulare und 100 Übermittlungen pro Monat; kostenpflichtige Tarife sehen Speicher- und Ansicht-Limit vor, die häufige Upgrades erforderlich machen können.

Große oder funktionsreiche Formulare können langsam laden, bei hohem Datenverkehr Störungen verursachen oder zu Fehlern bei der Übermittlung führen.

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für mobile Layouts

Preise von Jotform

Free

Bronze: 39 $/Monat

Silber: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4,7/5 (über 3.655 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.555 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jotform?

Lesen Sie, was dieser Reddit-Benutzer zu sagen hatte:

Jotform ist eine großartige Plattform, mit der sich Formulare unglaublich einfach und effizient erstellen und verwalten lassen. Ich nutze sie regelmäßig für mein Geschäft und sie hat die Erfassung von Client-Informationen, die Bearbeitung von Anfragen und die Organisation von Daten grundlegend verändert. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die benutzerdefinierten Möglichkeiten sind fantastisch – Sie können Formulare erstellen, die wirklich zu Ihrer Marke und Ihren Anforderungen passen. Mein einziger Wunsch wäre ein höheres Formular-Limit bei den günstigeren Plänen, da es schwer zu rechtfertigen ist, für dieselben Features mit nur mehr Formularen auf 40 $/Monat umzusteigen. *

Jotform ist eine großartige Plattform, mit der sich Formulare unglaublich einfach und effizient erstellen und verwalten lassen. Ich nutze sie regelmäßig für mein Geschäft und sie hat die Erfassung von Client-Informationen, die Bearbeitung von Anfragen und die Organisation von Daten grundlegend verändert. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die benutzerdefinierten Möglichkeiten sind fantastisch – Sie können Formulare erstellen, die wirklich zu Ihrer Marke und Ihren Anforderungen passen. Mein einziger Wunsch wäre ein höheres Formular-Limit bei den günstigeren Plänen, da es schwer zu rechtfertigen ist, für dieselben Features mit nur mehr Formularen auf 40 $/Monat umzusteigen. *

🧠 Wissenswertes: Das erste Netzwerk zur Erfassung von Wetterdaten wurde 1849 von der Smithsonian Institution ins Leben gerufen. Beobachter in den gesamten USA sendeten täglich Berichte per Telegraf und schufen so eines der ersten nationalen Echtzeit-Datensysteme.

10. Paperform (am besten geeignet für Formular im Dokumentenstil)

via Paperform

Paperform zeichnet sich durch seine einzigartige, intuitive Bearbeitung eines kostenlosen Formulars aus, die sich wie die Bearbeitung eines Dokuments anfühlt und eine äußerst flexible Gestaltung und Benutzerdefinierung ohne Programmierung ermöglicht.

Die herausragende Funktion dieser Software ist die Erstellung von „Smart Forms“, die erweiterte bedingte Logik, integrierte Echtzeitberechnungen und automatisch ausgefüllte Felder enthalten, um eine dynamische und personalisierte Benutzererfahrung zu schaffen, die sich anpasst, während der Befragte das Formular ausfüllt.

Dieses Feature, kombiniert mit leistungsstarken Funktionen im Bereich Zahlung und E-Commerce, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für die Erstellung von Angeboten, die Verwaltung von Bestellungen und die Erstellung von ausgefeilten, visuell ansprechenden digitalen Dokumenten.

Die besten Features von Paperform

Entwerfen Sie Formulare im Dokumentenstil mit Rich-Text-Format, eingebetteten Bildern, Videos und benutzerdefinierten Layouts.

Erstellen Sie umfassende Landingpages und Bestellformulare mit integrierten Produktkatalogen, Bestandsverwaltung und Warenkorb-Funktion.

Verarbeiten Sie Zahlungen und verwalten Sie Buchungen über integrierte Systeme, die Terminplanung und die Synchronisierung des Kalenders unterstützen.

Passen Sie Formulare mithilfe von CSS und benutzerdefiniertem Code an und kontrollieren Sie dabei das Design, die Animationen und interaktiven Elemente für ein einzigartiges Benutzererlebnis.

Limitations von Paperform

Sie werden mit Designbeschränkungen konfrontiert sein – keine benutzerdefinierten Schriftarten, begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für das Branding und einige Layouts der Vorlage wirken einschränkend.

Matrixfragen und Antworten mit mehreren Feldern können in einzelne Zellen exportiert werden, was zu unübersichtlichen Exporten führt, die die qualitative Datenanalyse erschweren.

Schwerfällige Formulare oder eingebettete Versionen können sowohl für die Ersteller der Formulare als auch für die Befragten sehr langsam sein.

Preise für Paperform

Kostenlose Testversion

Essentials: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat

Geschäft: 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Paperform

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Paperform?

Hören Sie es von diesem Benutzer:

Ich benutze Paperform seit zehn Jahren. Das Unternehmen ist das Arbeitstier unter den Formular-Diensten und meiner Erfahrung nach das beste. Es bietet die richtige Benutzeroberfläche, eine Vielzahl von Features und viele Anpassungsmöglichkeiten – sowie hervorragend gestaltete Einbettungen. Ich habe Typeform hunderte (wenn nicht tausende) Male verwendet und komme aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, einfachen Installation und der Tatsache, dass es sich mit fast allem integrieren lässt, immer wieder darauf zurück. Auch der Kundensupport ist hervorragend. Wann immer ich eine Frage habe, bekomme ich eine Antwort.

Ich benutze Paperform seit zehn Jahren. Das Unternehmen ist das Arbeitstier unter den Formular-Diensten und meiner Erfahrung nach das beste. Es bietet die richtige Benutzeroberfläche, eine Vielzahl von Features und viele Anpassungsmöglichkeiten – sowie hervorragend gestaltete Einbettungen. Ich habe Typeform hunderte (wenn nicht tausende) Male verwendet und komme aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, einfachen Installation und der Tatsache, dass es sich mit fast allem integrieren lässt, immer wieder darauf zurück. Auch der Kundensupport ist hervorragend. Wann immer ich eine Frage habe, bekomme ich eine Antwort.

🔍 Wussten Sie schon? Spotify sammelt mehr als nur das, was Sie hören. Es protokolliert auch, wann Sie einen Song überspringen, wie lange Sie pausieren und zu welcher Tageszeit Sie bestimmte Genres abspielen. Diese Daten formen alles, von personalisierten Playlists bis hin zu globalen Trendberichten.

11. Fulcrum (am besten geeignet für die Datenerfassung im Feld)

via Fulcrum

Fulcrum ist der Branchenführer für die Erfassung von Geodaten im Feld und richtet sich an Teams, die standortbezogene Informationen sammeln und verwalten müssen, beispielsweise Versorgungsunternehmen, Umweltdienste und Vermögensverwalter.

Die Kernfunktion ist die KI-gestützte mobile GIS-Plattform, mit der Teams vor Ort auch offline genaue Geodaten (Punkte, Linien, Polygone) mit ihren Mobilgeräten erfassen können. Die Plattform gewährleistet die Datenqualität durch KI-gestützte Validierung, Pflichtfelder und automatische Standort Erfassung und lässt sich nahtlos in GIS-Systeme großer Unternehmen wie Esri ArcGIS integrieren, wodurch Feldbeobachtungen in zuverlässige Echtzeit-Raumdaten für wichtige Entscheidungen umgewandelt werden.

Die Umfrageanalyse-Software verarbeitet riesige Datensätze an mehreren Speicherorten und gewährleistet dabei die Sicherheit und Prüfpfade, die große Unternehmen benötigen.

Die besten Features von Fulcrum

Versehnen Sie Fotos direkt in Formularen mit Anmerkungen, indem Sie Zeichen tools, Text overlays und Mess Features für eine detaillierte Dokumentation und Datenqualitätskontrolle verwenden.

Richten Sie ausgefeilte Genehmigungsworkflows ein, die Übermittlungen über mehrere Prüfer leiten, mit automatisierten Benachrichtigungen, Nachverfolgung des Status und Eskalationsverfahren.

Verwalten Sie umfassende Benutzer-Berechtigungen und Zugriffsebenen mit rollenbasierter Sicherheit, Aktivitätsüberwachung und detaillierten Audit-Protokollen.

Limit-Einschränkungen von Fulcrum

Höhere Preise im Vergleich zu einfacher Datenerfassungssoftware

Benutzer berichten von häufigen Abstürzen während der Bearbeitung und Synchronisierung von Datensätzen; Datenverluste während der Überprüfung kommen ebenfalls zu oft vor.

Jedes Formular darf maximal ~1.400 Elemente (Felder, Abschnitte) umfassen. Wenn dieses Limit mit erweiterten Features erreicht wird, kann dies zu Leistungseinbußen führen.

Offline-Basiskartenebenen können in abgelegenen Gebieten manchmal nicht geladen werden oder werden falsch angezeigt.

Excel-Exporte zerlegen komplexe Umfragen in mehrere Registerkarten und sind mit langen ID-Zeichenfolgen verknüpft, was die Analyse erschwert.

Preise für Fulcrum

Kostenlose Demo

Professional: 52 $/Monat pro Benutzer

Elite: 52 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Fulcrum

G2: 4,6/5 (über 235 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 225 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fulcrum?

Laut einer Bewertung von G2:

Mir gefällt, dass Fulcrum einfach zu bedienen ist und mir hilft, meine Arbeit schnell und einfach zu erledigen. Es ist ein einfaches und effektives Tool, das alles schneller und reibungsloser macht. […] Das einzige Problem, das ich festgestellt habe, ist, dass die Bearbeitung meiner Daten nach der Synchronisierung nicht mehr möglich ist.

Mir gefällt, dass Fulcrum einfach zu bedienen ist und mir hilft, meine Arbeit schnell und einfach zu erledigen. Es ist ein einfaches und effektives tool, das alles schneller und reibungsloser macht. […] Das einzige Problem, das ich festgestellt habe, ist, dass die Bearbeitung meiner Daten nach der Synchronisierung nicht mehr möglich ist.

🧠 Wissenswertes: Die US-amerikanische Library of Congress hat einmal versucht, alle öffentlichen Tweets zu archivieren. Das Projekt lief von 2010 bis 2017, bevor es aufgrund seines Umfangs unterbrochen wurde. Es zeigte, wie schwierig es ist, digitale Daten in Echtzeit auf sinnvolle Weise zu speichern.

Formulare treffen auf Funktion in ClickUp

Viele der in dieser Liste aufgeführten Softwarelösungen zur Datenerfassung helfen Ihnen zwar beim Sammeln von Informationen, doch die meisten schaffen es nicht, diese Daten in klare Maßnahmen umzusetzen.

ClickUp ist anders. Es behandelt die Datenerfassung nicht als separaten Prozess.

Formulare werden direkt in Ihre Workflows, Aufgaben und Dashboards eingespeist. Jede Antwort kann als Auslöser für Automatisierungen dienen, Projekttafeln aktualisieren oder sofortige Folgemaßnahmen veranlassen. Sie behalten die Kontrolle vom Moment der Dateneingabe in das System bis zur Umsetzung.

Für Teams, die Wert auf Geschwindigkeit, Sichtbarkeit und integrierte Verantwortlichkeit legen, ist ClickUp die umfassendste Lösung auf dieser Liste.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅