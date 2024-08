Die 10 besten Mitgliederverwaltungssoftware für Organisationen im Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie Manager einer gemeinnützigen Organisation oder Besitzer eines Fitnessstudios sind, Sie wissen, wie wichtig es ist, die Zahl der Mitglieder zu erhöhen. Aktive Mitglieder helfen bei allem, von veranstaltungen zur Mittelbeschaffung zur Gemeinschaftsbildung.

Es schadet auch nicht, dass aktive Mitglieder dazu neigen, mehr auszugeben. Ich sag's ja nur. 💰

Allerdings gibt es ein kleines Problem. Sie brauchen eine Möglichkeit, alle Ihre Mitgliedsbeiträge und Kontaktinformationen an einem Ort zu verwalten. Sie haben keine Zeit, zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln.

Hier kommt die Software zur Mitgliederverwaltung ins Spiel.

Mitgliederverwaltungssoftware hilft Berufsverbänden, Handelskammern und anderen mitgliederbasierten Organisationen bei der Verwaltung ihrer Mitglieder. Von der Online-Zahlungsabwicklung bis hin zu Mitgliederportalen und darüber hinaus erledigt die richtige Software einen Großteil der schweren Arbeit für Sie. 🏋️

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die wichtigsten Features der besten Software für die Mitgliederverwaltung vor und geben unsere 10 bevorzugten Lösungen für die Mitgliederverwaltung von 2024\ frei.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Mitgliederverwaltung achten?

Mitgliederverwaltungssysteme sollten Ihnen das Leben leichter machen. Suchen Sie nach Plattformen mit zeitsparenden Funktionen wie:

Zahlungsabwicklung: Die Speicherung der Kreditkartendaten der Mitglieder stellt eine große rechtliche Belastung für Ihre Organisation dar. Glücklicherweise verfügt ein Mitgliedschaftsverwaltungssystem über ein Selbstbedienungsportal für Mitglieder, in dem diese ihre Zahlungsinformationen eingeben und ihre Mitgliedschaft verwalten können. Die Mitglieder genießen mehr Komfort und Sie müssen keine Kartennummern speichern - eine Win-Win-Situation! 🏆

Die 10 besten Anwendungen zur Mitgliederverwaltung im Jahr 2024

Wir wissen, dass Sie viel zu tun haben. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach der richtigen Anwendung für die Mitgliederverwaltung gemacht. Sehen Sie sich diese Liste der besten Software-Plattformen für die Mitgliederverwaltung im Jahr 2024 an.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

Das ist richtig. Der Favorit des Universums

projektmanagement tool

ist zufällig auch die ideale Plattform für die Mitgliederverwaltung. Verwenden Sie

ClickUp CRM

zur Nachverfolgung von Kundeninformationen und Visualisierung Ihrer Pipeline, um mehr potenzielle Mitglieder für Ihre Organisation zu gewinnen. 🙌

ClickUp ist ein

sichere Datenbank-Software

die einfache Ansichten von Tabellen enthält, damit Sie alle Daten Ihrer Mitglieder an einem Ort sehen können - und es ist einfach, diese Daten zu importieren und zu exportieren. Berechnen Sie den Wert der Kundenlebensdauer, Verlängerungen, Engagementraten und viel mehr.

ClickUp ist nicht nur eine hervorragende Lösung für Mitgliederdatenbanken, sondern auch für eine Milliarde anderer Dinge. Sie dient nicht nur zum Sammeln von Mitgliederdaten, sondern auch zum Ausführen all Ihrer großen Pläne.

Die einzigartige Hierarchie von ClickUp gibt Ihnen die Flexibilität, Mitgliedschaften jeder Größe zu organisieren

Sie haben die Freiheit zur Gestaltung der

ClickUp Projekt Hierarchie

wie Sie wollen. Im Gegensatz zu anderen

client-Verwaltung

software zwingen wir Sie nicht, in eine Box zu passen. Es steht Ihnen frei, Ihre eigenen Workflows zu gestalten und so zu arbeiten, wie Sie es für richtig halten.

Sie müssen auch nicht bei Null anfangen. Passen Sie einfach eine vorgefertigte ClickUp Vorlage an, und schon können Sie loslegen:

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Mitgliedschaftsstrategie zum Brainstorming für Ihren nächsten großen Schritt

Kopieren Sie die ClickUp Vorlage für das Mitgliederverzeichnis um Ihre eigene Datenbank in Sekundenschnelle zu erstellen

Verlassen Sie sich auf die ClickUp Verzeichnis-Vorlage um ein Mitgliederverzeichnis blitzschnell zu erstellen

ClickUp beste Features:

ClickUp CRM verfolgt alle Mitgliederdaten und zeigt sie neben Ihren Projekten, Aufgaben, Analysen und mehr an

ClickUp Vorlagen sparen Ihnen Zeit bei kniffligen administrativen Aufgaben

Visualisieren Sie Metriken zum Engagement der Mitglieder mit ClickUp's Echtzeit Dashboards

Entwickeln Sie Ziele für Ihr Unternehmen und halten Sie Ihr Team in der Verantwortung, indem Sie Ziele in Aufgaben umwandeln

ClickUp Limits:

ClickUp hat so viele Features, dass Neulinge es manchmal einschüchternd finden (aber wir glauben an Sie!)

Einige Features, wie ClickUp AI, sind nur für zahlende Abonnenten verfügbar

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Wilde Aprikose

Über Wilde Aprikose Wild Apricot ist eine webbasierte Mitgliedschaftslösung, die ein bisschen von allem erledigt. Nutzen Sie die Mitgliederdatenbank zur Nachverfolgung von Mitgliederinformationen. Nutzen Sie den Website-Builder für die Verwaltung Ihrer bestehenden Website. Oder erstellen Sie Ihre eigene mobile App, um auch unterwegs mit Ihren Mitgliedern in Verbindung zu treten.

Setzen Sie ganz auf den elektronischen Handel? Nutzen Sie das Feature des Online-Shops von Wild Apricot, mit dem Sie Produkte in Ihrem Mitgliederportal auflisten können. Mitglieder können sogar wiederkehrende Zahlungen für ihre Mitgliedsbeiträge einstellen, so dass Sie keinen Finger krumm machen müssen. 🧘

Wild Apricot beste Features:

Erstellen Sie in Sekundenschnelle Listen von Ereignissen und anpassbare Formulare für die Anmeldung

Automatische Erstellung von Rechnungen und Quittungen für die Zahlungsabwicklung

Integrieren Sie Wild Apricot mit WordPress und Widgets

Wild Apricot Beschränkungen:

Einige Benutzer berichten von Fehlern bei ihren Mitgliedern

Andere Benutzer sagen, die Plattform sei nicht benutzerfreundlich

Wild Apricot Preise:

Persönlich: $60/Monat für 100 Kontakte

$60/Monat für 100 Kontakte Gruppe: $75/Monat für 250 Kontakte

$75/Monat für 250 Kontakte Community: $140/Monat für 500 Kontakte

$140/Monat für 500 Kontakte Professionell: $240/Monat für 2.000 Kontakte

$240/Monat für 2.000 Kontakte Netzwerk: 440 $/Monat für 5.000 Kontakte

440 $/Monat für 5.000 Kontakte Unternehmen: $530/Monat für 15.000 Kontakte

$530/Monat für 15.000 Kontakte Global: 900 $/Monat für 50.000 Kontakte

Wild Apricot Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4/5 (30+ Bewertungen)

4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (530+ Bewertungen)

3. ClubExpress

Über ClubExpress ClubExpress hat sich seit über 20 Jahren auf die Vereinfachung der Clubverwaltung konzentriert. Mit dieser Anwendung für Mitglieder können Sie E-Mails und Texte an Mitglieder verschicken, Umfragen erstellen und sogar Diskussionsforen einrichten.

Die Features zur Einbindung der Mitglieder sind besonders leistungsstark. Wenn Sie mit Ihren Mitgliedern in regelmäßigem Kontakt bleiben möchten - und wer möchte das nicht - ist ClubExpress eine solide Option.

ClubExpress beste Features:

ClubExpress bietet unbegrenzten Cloud-basierten Speicher

Wählen Sie aus über 20 vorgefertigten Modulen die Funktionen aus, die Sie benötigen

ClubExpress ermöglicht es Mitgliedern, ihre Daten und Zahlungen im Mitgliederportal zu verwalten

ClubExpress Beschränkungen:

Einige sagen, das Forum Feature sei schwer zu bedienen

Andere Benutzer sagen, die Plattform sei insgesamt schwer zu navigieren

ClubExpress-Preise:

Bis zu 200 Mitgliedern: 42 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung

42 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung 201 - 300 Mitglieder: 38 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung

38 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung 301 - 500 Mitglieder: 34 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung

34 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung 501 - 1.000 Mitglieder: 30 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung

30 Cent/Mitglied, monatliche Abrechnung Über 1.000 Mitglieder: Preise auf Anfrage

ClubExpress Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4/5 (240 Bewertungen)

4/5 (240 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (510+ Bewertungen)

4. MitgliedKlicks

Über Mitgliederklicks MemberClicks rationalisiert die Mitgliederverwaltung für Berufsverbände, Handelskammern und Fachverbände. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als eine All-in-One-Plattform für Automatisierung, Engagement und Umsatzgenerierung für jede Organisation, die Mitglieder verwaltet.

MemberClicks bietet Mitarbeiter-Workflows, Ereignis-Management und Features zur Einbindung von Mitgliedern wie Klassenzimmer, Job-Boards und Foren.

MemberClicks beste Features:

Veranstalten Sie virtuelle Konferenzen oder Fachmessen

Erhöhen Sie die Besucherzahlen Ihres Mitgliederportals durch die Einstellung eines Job Boards

Schaffen Sie einen eigenen Space für Mitglieder mit dem CommUnity Feature

MemberClicks Beschränkungen:

Einige Benutzer sagen, dass es der Plattform an nützlichen Features zur Bearbeitung fehlt

Andere sagen, dass die MemberClicks Trainingsvideos veraltet und nicht hilfreich sind

MemberClicks Preise:

Kontakt für Preise

MemberClicks Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.7/5 (40+ Bewertungen)

3.7/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (450+ Bewertungen)

5. StarChapter

Über StarChapter Leiten Sie eine Ortsgruppe eines Berufsverbandes zu? StarChapter ist auf die Verwaltung von Ortsverbänden spezialisiert, sowohl für Freiwillige als auch für Administratoren. Uns gefällt das Board & Management Feature, das den Mitgliedern einen zentralen hub zum Freigeben von Informationen bietet. 📈

Mit StarChapter können Sie problemlos Mitgliederdaten importieren und mit mehreren nationalen Verbänden integrieren. Sie können auch detaillierte Berichterstellungen über Ihr Mitgliedschaftsprogramm erstellen, was nützlich ist, wenn Sie es dem Board vorlegen müssen.

StarChapter beste Features:

Verarbeiten Sie Zahlungen mit StarChapter Pay

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Website für Ihr Chapter

Automatischer Versand von Gruppen-E-Mails und Nachverfolgung der Zustellbarkeit von E-Mails

StarChapter Beschränkungen:

Einige Benutzer sagen, dass es schwierig ist, StarChapter zu bearbeiten

Andere sagen, sie wünschen sich eine sauberere Formatierung und mehr benutzerdefinierte Optionen

StarChapter Preise:

Essential: $83/Monat für 150 Mitglieder, plus $779 Setup-Gebühr

$83/Monat für 150 Mitglieder, plus $779 Setup-Gebühr Wachstum: $105/Monat für 300 Mitglieder, plus $1.079 Setup-Gebühr

$105/Monat für 300 Mitglieder, plus $1.079 Setup-Gebühr Fortgeschrittene: 133$/Monat für 600 Mitglieder, plus 1.319$ Setup-Gebühr

133$/Monat für 600 Mitglieder, plus 1.319$ Setup-Gebühr Pro: 165$/Monat für 1.200 Mitglieder, plus 1.559$ Setup-Gebühr

StarChapter Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (40+ Bewertungen)

4.2/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (580+ Bewertungen)

6. Mindbody

Über Geistiger Körper Mindbody ist eine Software zur Mitgliederverwaltung, die auf Geschäfte in den Bereichen Fitness, Wellness und Schönheit zugeschnitten ist. Am beliebtesten ist sie jedoch bei Fitnessstudios, Yogastudios und Tanzstudios. 💃

Wenn Sie sich einen Namen machen wollen, bietet Mindbody eine White-Label App für die Verwaltung von Terminen und Zahlungen der Mitglieder von unterwegs aus.

Mindbody beste Features:

Akzeptieren Sie Zahlungen und planen Sie Kurse direkt in der Mindbody App für Android oder iOS

Generieren Sie Einblicke in Ihr Geschäft mit Berichten über Umsätze, betreute Clients und Nutzungsraten

Verwenden Sie Mindbody zur Planung von Mitarbeitern, die Leistung der Mitarbeiter zu verwalten zu erledigen, Mitarbeitergespräche zu führen und die Gehaltsabrechnung zu erledigen

Mindbody Grenzen:

Einige Benutzer sagen, sie hätten negative Erfahrungen mit dem Mindbody-Kundendienst gemacht

Andere sagen, die Vertriebsmitarbeiter seien etwas aufdringlich

Mindbody Preise:

Kontakt für Preise

Mindbody Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.6/5 (370+ Bewertungen)

3.6/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (2,600+ Bewertungen)

7. Workfolio-Verzeichnis

Über Workfolio-Verzeichnis Workfolio ist eine Reihe von tools, die Berufsverbände nutzen, um

zeit zu sparen

und straffen Sie Ihre Workflows. Uns gefällt das Feature der Microsites, mit dem Sie Microsites für Ihre Kunden oder Ihre eigene Website erstellen können - ganz ohne Code.

Workflow Directory ist zu gleichen Teilen ein Mitarbeiterverzeichnis, eine Microsite-Plattform und ein Tool zur Profilverwaltung. Es bietet auch spezialisierte Softwarelösungen für die Rechtsbranche,

gesundheitswesen

und Bildung, es ist also für jeden etwas dabei. 🌻

Workfolio Directory - die besten Features:

Erstellen Sie Ihre eigene Website in wenigen Minuten mit dem WYSIWYG-Site-Builder

Wenn Sie ein B2B-Unternehmen sind, erstellen Sie eine Client-Microsite, um Ihre potenziellen Kunden zu beeindrucken

Nutzen Sie den fortschrittlichen Baukasten für Mitgliederverzeichnisse, um ein robustes Verzeichnis ohne Code zu erstellen

Workfolio Verzeichnis Einschränkungen:

Einige Benutzer sagen, sie mussten kreativ werden, um diese Anwendung zur Verwaltung von Mitgliedern zu benutzerdefinieren

Andere sagen, Workfolio hat viele Ausfallzeiten

Preise für Workfolio Directory:

Teams: $99/Monat für bis zu 50 Mitglieder, jährliche Abrechnung

$99/Monat für bis zu 50 Mitglieder, jährliche Abrechnung Unternehmen: $249/Monat für bis zu 500 Mitglieder, jährliche Abrechnung

$249/Monat für bis zu 500 Mitglieder, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage, für 501+ Mitglieder

Workfolio Directory Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (4 Bewertungen)

8. ZenPlanner

Über ZenPlanner Brauchen Sie ein wenig Zen in Ihrem Leben? ZenPlanner ist eine Mitgliederverwaltungs- und Abrechnungssoftware für Fitnessstudios und Geschäfte. Es handelt sich dabei um ein komplettes Produktpaket mit Business-Software, Website-Builder, CRM, Abrechnung und mehr.

ZenPlanner bietet einzigartige Anwendungsfälle für Kampfsportarten, funktionelle Fitness, Boutique-Fitness und Gymnastik, wenn Sie eine auf Ihr Geschäft zugeschnittene Software wünschen. 🤸

ZenPlanner beste Features:

ZenPlanner verfügt über eine erweiterte Nachverfolgung der Trainingseinheiten, um den Mitgliedern mehr verwertbare Daten zu liefern

Benutzer können E-Mails, Rechnungen und die Nachverfolgung der Anwesenheit automatisieren

Nutzen Sie den ZenPlanner-Partner UpLaunch für Marketing-Automatisierung, bezahlte Anzeigen und Website-Erstellung

ZenPlanner-Einschränkungen:

Während ZenPlanner neue Features recht schnell einführt, ist die mobile App nach Ansicht einiger Nutzer nicht besonders gut

Andere Benutzer sagen, die Plattform sei schwer zu navigieren

ZenPlanner Preise:

Bis zu 45 Mitglieder: $99/Monat

$99/Monat Bis zu 60 Mitglieder: $129/Monat

$129/Monat Bis zu 75 Mitgliedern: $149/Monat

$149/Monat Bis zu 100 Mitgliedern: $176/Monat

$176/Monat Bis 150 Mitglieder: $209/Monat

$209/Monat Bis 200 Mitglieder: $227/Monat

$227/Monat Bis 250 Mitglieder: $247/Monat

$247/Monat Über 251 Mitglieder: $267/Monat

ZenPlanner Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (240+ Bewertungen)

9. MitgliedSprung

Über MemberLeap MemberLeap ist eine dreiteilige Mitgliederverwaltungssoftware für Mitgliederverwaltung, Planung von Ereignissen und Engagement von Mitgliedern.

Es sieht vielleicht nicht wie die modernste Lösung für die Mitgliederverwaltung aus, aber diese Plattform ist eine solide Option für die Abrechnung der Mitgliedschaft, die Erstellung von Apps für Ereignisse und Massentexte.

MemberLeap beste Features:

MemberLeap vereinfacht die Zusammenarbeit und die Verwaltung von Gremien

Erstellen Sie interaktive Messestände für virtuelle Ereignisse

Erstellen von Message Boards, die es Mitgliedern ermöglichen, miteinander zu chatten

MemberLeap Limitierungen:

MemberLeap erfordert manuelle Einträge für einige Mitgliederdaten

Einige Benutzer berichten, dass sie den Kundensupport für Fehlerbehebungen kontaktieren mussten

MemberLeap Preise:

Kontakt für Preise

MemberLeap Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4.7/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

10. GrowthZone

Über GrowthZone Bei GrowthZone dreht sich alles um die Steigerung Ihrer Mitgliederzahlen. Wenn es höchste Zeit ist, zu skalieren, wird diese Verbandsmanagement-Software (AMS) Sie ans Ziel bringen. Sie verfügt über hilfreiche Features für Mitglieder wie Kontakte, Planung von Ereignissen (einschließlich Online-Events), Rechnungsstellung und Kommunikation. 👀

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. GrowthZone bietet außerdem

produktivität tools

wie die Erstellung von Formularen, die Verwaltung von Webinhalten und die Erstellung von mobilen Apps.

GrowthZone beste Features:

GrowthZone integriert Marketing Automatisierung und Sales Funnel Management

Geben Sie Ihren Mitarbeitern eine mobile AMS App zum Laden von Kontaktdaten, Verwalten von Check-Ins für Ereignisse und mehr

Automatisieren Sie E-Mails marketing-Kampagnen um die Erfahrung der Mitglieder zu personalisieren, ohne einen Finger zu rühren

GrowthZone Limitierungen:

Einige Benutzer sagen, dass GrowthZone so viel zu erledigen hat, dass es schwer ist, sich zurechtzufinden

Andere Benutzer berichten, dass sie Schwierigkeiten mit dem E-Mail Marketing tool von GrowthZone haben

GrowthZone Preise:

Kontakt für Preise

GrowthZone Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

ClickUp: Das Mitgliedschaftsmanagement-Tool Ihrer Träume

Mitglieder bringen Ihre Welt in Schwung. Anstatt jeden Tag stundenlang E-Mails zu verschicken oder Mitgliederdaten zu verwalten, wählen Sie die richtige Plattform für die Mitgliederverwaltung für diese Aufgabe. Mit dem richtigen Tool an Ihrer Seite bieten Sie Ihren Mitgliedern ein besseres Erlebnis und ersparen ihnen gleichzeitig knifflige Aufgaben für den Administrator.

Sie sind sehr beschäftigt und haben keine Zeit, zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln. Wenn Zeit Geld ist, entscheiden Sie sich für die beste Software zur Mitgliederverwaltung: ClickUp 🤩

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Wir bringen Ihre Projekte, Aufgaben, Vorlagen, Kommunikation und Mitgliederverwaltung an einen Ort. Es ist so gut, dass Sie kaum wissen werden, was Sie mit all der gesparten Zeit zu erledigen haben.

Aber Sie müssen sich nicht auf unser Wort verlassen - probieren Sie es selbst aus. Melden Sie sich jetzt für ClickUp an . Es ist Free Forever!