10 beste Umfrage-Analyse-Software im Jahr 2024

Umfragen eignen sich hervorragend, um die Stimmung der Kunden zu verstehen, Marktforschung zu betreiben oder um die Arbeitszufriedenheit Ihres Teams zu überprüfen .

Die Durchführung der Umfrage ist jedoch nur der Anfang. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, in die unstrukturierten Daten einzutauchen und daraus verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Als der Kundenstamm und die Größe des Teams bei ClickUp wuchsen, wurde uns klar, dass wir eine leistungsstarke Software brauchten, um all die Umfragedaten sinnvoll auszuwerten. Es manuell zu erledigen, war nicht mehr zeitgemäß - vor allem bei großen Datenmengen.

Also machten wir uns auf die Suche nach dem perfekten Tool.

Nachdem wir Dutzende von Plattformen zur Analyse von Umfragedaten getestet hatten, haben wir unsere 10 Favoriten herausgefiltert. Diese Tools haben sich für unser Team als unglaublich nützlich erwiesen, und ich hoffe, dass sie für Sie ebenso hilfreich sein werden!

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Umfrageanalyse achten?

Dies sind die wichtigsten Features, auf die ich bei einer Plattform zur Analyse von Umfragedaten Wert lege:

Einblicks-Silos durchbrechen: Das Tool sollte Umfragedaten für alle im Team leicht verständlich machen, unabhängig von deren technischen Kenntnissen

Das Tool sollte Umfragedaten für alle im Team leicht verständlich machen, unabhängig von deren technischen Kenntnissen Erweiterte Analytik : Features zur Segmentierung, Kreuztabellierung und Trendanalyse sind ein Muss für meinen Workflow

: Features zur Segmentierung, Kreuztabellierung und Trendanalyse sind ein Muss für meinen Workflow Anpassungsmöglichkeiten : Es ist großartig, eine Vielzahl von Grafiken, Diagrammen und anpassbaren Optionen zu habendashboards für Projekte um Daten so zu visualisieren, wie ich es möchte

: Es ist großartig, eine Vielzahl von Grafiken, Diagrammen und anpassbaren Optionen zu habendashboards für Projekte um Daten so zu visualisieren, wie ich es möchte Integrationsfähigkeit : Die Software muss nahtlos mit den vorhandenen Tools in meinem Tech-Stack verbunden werden können, z. B. mit Excel, einem CRM-System oder BI-Plattformen

: Die Software muss nahtlos mit den vorhandenen Tools in meinem Tech-Stack verbunden werden können, z. B. mit Excel, einem CRM-System oder BI-Plattformen Umfrageanpassung : Das Tool muss es mir ermöglichen, komplexe Umfragen mit verschiedenen Fragetypen, Verzweigungslogik und anpassbaren Designoptionen zu erstellen

: Das Tool muss es mir ermöglichen, komplexe Umfragen mit verschiedenen Fragetypen, Verzweigungslogik und anpassbaren Designoptionen zu erstellen Support und Schulung: Ein reaktionsschneller Kundensupport und umfassende Schulungsressourcen wären von Vorteil. Es ist beruhigend zu wissen, dass Hilfe zur Verfügung steht, damit mein Team und ich das Beste aus der Software machen können

Die 10 besten Softwarelösungen für die Umfrageanalyse im Jahr 2024

Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien finden Sie hier unsere Top-Auswahl:

ClickUp verfügt über zwei leistungsstarke Tools zur Optimierung der Umfrageanalyse: das ClickUp Formular-Ansicht zur Erstellung anpassbarer Umfragen und die ClickUp Dashboards zur besseren Visualisierung der Umfragedaten.

Die Ansicht "Formulare" hilft mir, benutzerdefinierte Formulare zu erstellen, um Feedback von verschiedenen Quellen zu sammeln - von Mitarbeitern, Kunden, Interessenten und anderen Stakeholdern. Ich kann dieses Feedback in ClickUp in verfolgbare Aufgaben umwandeln und direkt in meinen Workflow einfügen. Wenn sich zum Beispiel ein Kunde über einen Fehler beschwert, erstelle ich eine Aufgabe für unser Entwicklungsteam, damit es sich mit Priorität darum kümmert.

Sammeln Sie Feedback von internen und externen Stakeholdern mit ClickUp's Formular-Ansicht

Was ich am meisten an der Ansicht des Formulars liebe, ist seine Flexibilität. Es handelt sich nicht um ein statisches, vorgefertigtes Umfrageformular. Es versteht bedingte Logik und aktualisiert die Fragen dynamisch auf der Grundlage der Antworten. Es ist nahtlos, die Fragen zu personalisieren und relevante Daten zu erfassen.

Verwenden Sie bedingte Logik, um einen dynamischen Fragebogen mit ClickUp's Formular View zu erstellen

Im nächsten Schritt verwende ich ClickUp Dashboards, um Erkenntnisse aus den Umfragedaten zu gewinnen. Benutzerdefinierte Karten wie Kreisdiagramm-, Balkendiagramm- und Berechnungsdiagramm-Karten (verfügbar im Business-Plan und höher) helfen mir, die Daten der Aufgabe so zu visualisieren, wie ich es möchte.

Visualisieren Sie Kundendaten auf einen Blick mit den flexiblen Dashboards von ClickUp

Hier ein kurzer Einblick, welche Karten mir helfen, welche Metriken nachzuverfolgen:

Kartentyp Metrik-Typ Kreisdiagramm-Karte Offene Support-Tickets nach StatusDruckaufgaben nach Status Karte Balkendiagramm Trends in der Vertriebspipeline im Zeitverlauf Diagrammkarte Anzahl neuer Support-Tickets Durchschnittliche Lösungszeit

Dies sind nur einige Beispiele aus der SaaS-Branche, in der sich vieles um Marketing, Vertrieb und Kundensupport dreht. Es gibt viele andere Karten, die Fachleuten aus anderen Branchen helfen, z. B. aus dem Finanzwesen, der Qualitätssicherung, dem Gesundheitswesen, dem Baugewerbe, und die Liste geht noch weiter.

Wenn ich spezifische Informationen oder Einblicke im Zusammenhang mit den Umfragen benötige, verwende ich ClickUp Gehirn clickUp's eingebauter, vertrauenswürdiger KI Co-Pilot. **Es scannt alle Dashboards in meinem Workspace und gibt mir sofort eine Antwort

Schnelle und präzise Antworten auf Ihre Abfragen mit ClickUp Brain

ClickUp beste Features

Organisieren Sie Umfragedaten (wie Antworten, Teilnehmerinformationen und Umfrageverlauf) in einem zentralisierten Repository

Automatisieren Sie die Verteilung von Umfragen auf der Grundlage vordefinierter Kriterien (Demografie, frühere Interaktionen) und erreichen Sie die richtigen Einzelziele zur richtigen Zeit

auf der Grundlage vordefinierter Kriterien (Demografie, frühere Interaktionen) und erreichen Sie die richtigen Einzelziele zur richtigen Zeit Personalisieren Sie Umfragekampagnen auf der Grundlage der Präferenzen oder der Feedbackhistorie der Teilnehmer und erhalten Sie aussagekräftige Antworten

oder der Feedbackhistorie der Teilnehmer und erhalten Sie aussagekräftige Antworten Erstellen Sie detaillierte Berichte über Ergebnisse, Trends und Schlüssel-Metriken von Umfragen

über Ergebnisse, Trends und Schlüssel-Metriken von Umfragen Verfolgen Sie das Engagement der Teilnehmer für Umfragen, überwachen Sie die Beantwortungsraten und analysieren Sie die Abschlusszeiten

ClickUp Limitierungen

Die mobile App bietet noch nicht alle Funktionen, die in der Web Version verfügbar sind

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

_Auch gelesen: 10 beste Dashboard-Software (Bewertungen, Features und Preise)

2. SurveySparrow-Best für die benutzerdefinierte CSS-Anpassung

über SurveySparrow Ich liebe es, Marketing-Materialien einen eigenen Touch zu geben, daher war ich von den benutzerdefinierten CSS-Anpassungen von SurveySparrow sofort angetan. **Ich konnte nicht nur detaillierte Umfragen erstellen, sondern diese auch mithilfe von Kontaktparametern und benutzerdefinierten Variablen personalisieren

Außerdem gefiel mir das einfache Freigeben von Umfragen - das Tool bot mir die Möglichkeit, einen direkten Weblink für E-Mail oder SMS zu erstellen, einen scanbaren QR-Code zu generieren oder den Link als Widget auf unserer Website einzubetten, um Kundenfeedback direkt zu erfassen.

SurveySparrow beste Features

Automatisierung von wiederkehrenden Umfragen und Erinnerungs-E-Mails für Teilbeantworter und Nichtbeantworter

Hosten von Umfragen von einer weiß beschrifteten Website aus

Regelmäßiger Empfang von Berichterstellungen per E-Mail

Exportieren von Umfragedaten im SPSS-Format (Statistical Package for the Social Sciences) zur Durchführung detaillierter statistischer Analysen

SurveySparrow Einschränkungen

Das tool ist nicht mobilfreundlich

Preise von SurveySparrow

Free

Basic: $19 (jährliche Abrechnung)

$19 (jährliche Abrechnung) Starter: $39 (jährliche Abrechnung)

$39 (jährliche Abrechnung) Business: $79 (jährliche Abrechnung)

$79 (jährliche Abrechnung) Professional: $249 (jährliche Abrechnung)

$249 (jährliche Abrechnung) CX Basic: $199 (jährliche Abrechnung)

$199 (jährliche Abrechnung) NPS + CX Suite: Benutzerdefinierte Preise

details zur Preisgestaltung entnommen von G2

SurveySparrow-Bewertungen

G2: 4.4/5 (1.900+ Bewertungen)

4.4/5 (1.900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

3. Survicate-Best für Umfragen zum Produktfeedback

über Überleben Survicate unterstützt die Erstellung von Umfragen für mehrere Kanäle (E-Mail, Website, In-App, etc.), aber was für mich besonders hervorstach, war die Möglichkeit, produktinterne Umfragen zu erstellen

Unser Team hat versucht, mit ereignisgesteuerten Umfragen Feedback zu bestimmten Features zu sammeln (z. B. die Frage nach dem Download-Erlebnis, nachdem ein Benutzer eine kostenlose Vorlage heruntergeladen hat, oder die Frage nach dem Import-Erlebnis, nachdem er versucht hat, Rohdaten aus einem Drittanbieter-Tool zu importieren).

Ich muss sagen, dass es gut funktioniert hat. Da die Umfrage spezifisch und kontextbezogen war, konnten wir auch die besonderen Probleme unserer Kunden verstehen (z. B. Probleme mit dem Import/Export für bestimmte Tools).

Survicate beste Features

Erstellen eigener Umfragen mit einem intuitiven Editor

Kontinuierliche Erfassung von Fehlerberichten

Erhalten Sie Warnungen auf MS Teams/Slack und arbeiten Sie intern zusammen, um wiederkehrende Probleme zu lösen

Verbindung von Survicate mit dem bestehenden Tech-Stack über Zapier

Survicate-Einschränkungen

Es gibt keine Möglichkeit, mehrere Ergebnisse von Umfragen zusammenzufassen

Survicate Preise

Free

Geschäft: $99/Monat

$99/Monat Skala: $299/Monat

Survicate Bewertungen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

_Auch gelesen: die 10 besten Tools für Kundenfeedback

4. Thematic-Best für die Analyse von Chats mit LLMs

über Thematisch E-Mail-Umfragen sind zwar nützlich, um die Probleme der Kunden zu verstehen, haben aber in der Regel eine niedrige Antwortquote. Die Umfrage-Analyse-Software von Thematic geht dieses Problem an.

Sie verwendet große Sprachmodelle (LLMs), um Chat-Interaktionen zu analysieren und die Kundenzufriedenheit vorherzusagen. Ich mochte dieses durchdachte Feature - es ermöglichte mir die genaue Messung der Kundenzufriedenheit (CSAT) für Kunden, die zuvor unser Support-Team kontaktiert hatten, auch wenn sie nicht an unserer Kundenumfrage teilgenommen haben.

Thematisch beste Features

Automatische Analyse von Daten aus Anrufen, Support-Chats, E-Mails und Texten

Entdecken Sie die Themen, die das Anrufvolumen und die durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT) bestimmen, um Ihre Kunden effizienter zu bedienen

Identifizieren Sie neue und aufkommende Probleme in Echtzeit mit der KI von Thematic, ohne auf Ergebnisse von Umfragen zu warten

Generieren Sie mit wenigen Klicks Berichte und geben Sie Probleme für Ihre Stakeholder frei

Thematic Grenzen

Das anfängliche Setup fühlt sich ruckelig an

Thematische Preisgestaltung

Starter: $2000/Monat mit unbegrenzten Ansichten

$2000/Monat mit unbegrenzten Ansichten Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Thematische Bewertungen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Tableau Ich war begeistert von Tableau Pulse, das personalisierte, KI-gestützte Einblicke in die von Ihnen gewünschten Metriken bietet. Wir haben einige Metriken aus unseren Kundenumfragen "verfolgt", z. B. Kundenzufriedenheit (CSAT), Net Promoter Score (NPS), Abwanderungsrate und Customer Lifetime Value.

Mit Pulse konnten wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen dieser Metriken erhalten. Mit einem einzigen Klick konnte ich sogar noch tiefer einsteigen. Ich konnte fortgeschrittene statistische Analysen durchführen und die genauen Veränderungen der Nummern identifizieren und Ausreißer oder Anomalien erkennen. Außerdem wurde für jede Metrik ein FAQ-ähnlicher Abschnitt erstellt, der mir half, die Erkenntnisse besser zu verstehen.

Tableau beste Features

Behalten Sie den Überblick über die wichtigsten Metriken, sowohl mobil als auch auf dem Desktop

Visuelle Analyse von Umfragedaten und Umwandlung in gemeinsam nutzbare interaktive Berichte

Filtern von Umfrageelementen auf der Grundlage demografischer Profile

Nahtlose Integration mit Salesforce oder Microsoft Office

Tableau Limitierungen

Keine automatische Aktualisierung der Berichterstellung bei neuen Änderungen

Das teure Preismodell macht es nur für größere Unternehmen geeignet

Tableau Preise

Viewer: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Ersteller: $42/Monat pro Benutzer

$42/Monat pro Benutzer Explorer: $70/Monat pro Benutzer

details zu den Preisen stammen von G2

Tableau-Bewertungen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

6. SurveyMonkey-Best für detaillierte Vorlagen für Umfragen

über UmfrageMonkey Da unser Geschäft Feedback von verschiedenen Berührungspunkten sammelt, muss das Team für den Kundenerfolg verschiedene Arten von Formularen erstellen, die auf die einzelnen Kanäle zugeschnitten sind. Bei der Erkundung von SurveyMonkey stieß ich auf die Vorlagenbibliothek und war sehr beeindruckt!

Von der Erfassung von Feedback zur Benutzerfreundlichkeit der Website über Kontaktinformationen und Details zur Veranstaltungsregistrierung bis hin zu Feedback zu Ereignissen und Meetings bietet SurveyMonkey eine Vorlage für jeden Zweck. Außerdem konnten wir die Umfragedesigns benutzerdefiniert anpassen, um ein stärkeres Markenimage zu erzielen.

Es ist hilfreich für Unternehmen, die gerade erst mit Umfragen beginnen, oder für große Teams, die ihre Feedbackerfassung über mehrere Kanäle optimieren möchten.

Beste Features von SurveyMonkey

Schnelle Erstellung KI-gestützter Umfragen mit SurveyMonkey Genius

Erfassen von segmentiertem Feedback mit Verzweigungen und bedingten Fragen

Erstellen, Bearbeiten und Überprüfen von Umfragen mit Mitgliedern des Teams

Durchführen von Trendanalysen, um zu verstehen, wie sich die Antworten auf bestimmte Fragen im Laufe der Zeit ändern

Beschränkungen von SurveyMonkey

Teuer für kleine Geschäfte

SurveyMonkey Preise

Team Advantage: $25/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

$25/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Team Premier: 75 $/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung)

75 $/Monat pro Benutzer (nur jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

details zur Preisgestaltung stammen von Capterra

SurveyMonkey-Bewertungen

G2: 4.4/5 (22.000+ Bewertungen)

4.4/5 (22.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10,000+ Bewertungen)

Auch gelesen: 10 SurveyMonkey-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

7. SentiSum-Best für die Analyse von Support-Tickets

über SentiSum SentiSum nutzt natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um Kundenanrufe, Chats, E-Mails und Umfrageergebnisse zu analysieren. Die fortschrittliche KI des Tools gräbt sich tief in Support-Tickets ein und versteht die Gefühle der Kunden.

Während wir das Tool testeten, konnten wir unsere verschiedenen Feedback-Kanäle vereinheitlichen und Tickets automatisch bis auf die kleinste Ebene taggen. Das Beste daran ist, dass ich SentiSum jede beliebige Frage zu unseren Kundenerfahrungen stellen konnte, und das Tool eine schnelle, aussagekräftige Antwort auf der Grundlage vorhandener Daten lieferte. Das ist sogar schneller als die Erstellung von Ad-hoc-Berichten!

SentiSum beste Features

Verbinden Sie den Grund für den Kundenkontakt mit CSAT und NPS

Nutzen Sie die nahtlose Sprachanalyse, um Erkenntnisse aus Anrufen zu gewinnen

Automatische Priorisierung von Tickets auf der Grundlage von Thema und Stimmungslage

Umwandlung von Social Media-Kommentaren und negativen Bewertungen in Support-Tickets

SentiSum-Einschränkungen

KI kann Tickets aufgrund von Unstimmigkeiten in der gesprochenen/geschriebenen Sprache manchmal falsch kategorisieren, daher ist Vorsicht geboten

SentiSum Preise

Kontakt für Preisgestaltung

SentiSum-Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Displayr Die Datenbereinigung spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die Berichte zur Umfrageanalyse zuverlässig und frei von Fehlern oder fehlenden Werten sind. **Mit Displayr kann ich meine Umfragedaten entweder manuell bis auf die Variablen bereinigen oder den gesamten Prozess automatisieren

Die manuelle Bereinigung funktioniert, wenn das Arbeitsvolumen geringer ist, aber die automatische Datenbereinigung war die beste Lösung für unseren Workflow. Displayr erkannte alle Datentypen, von Texten, Zahlen und Rastern bis hin zu Mehrfachantworten. Es erkannte automatisch den Datentyp und identifizierte Probleme wie fehlende Beschreibungen, Flatlining oder kleine Kategorien, die zusammengeführt werden mussten.

Displayr beste Features

Erstellen Sie aussagekräftige Datenberichte mit anpassbaren Markenkits und Vorlagen

Bereinigung verwirrender Variablennamen in prägnante Beschreibungen mit Displayr KI

Sortieren von textlichen und offenen Umfrageantworten in zusammenhängende Gruppen

Visualisierung von Umfragedaten mit über 100 Diagrammtypen, einschließlich Donut-Diagrammen, Piktogrammen und Palmen

Displayr-Einschränkungen

Langes Laden/Auffrischen

Displayr Preise

Daten Geschichten

Free (geeignet für Studenten und andere Benutzer mit Grundanforderungen)

(geeignet für Studenten und andere Benutzer mit Grundanforderungen) Professional: $40/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$40/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Anzeige

Free (geeignet für Studenten und andere Benutzer mit grundlegenden Anforderungen)

(geeignet für Studenten und andere Benutzer mit grundlegenden Anforderungen) Professional: $255/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$255/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Displayr Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

über Crunch.io Wenn ich komplexe Datenpunkte sortiere, muss ich oft spezifische Filter erstellen, um die gesuchten Informationen zu finden. Mit Crunch konnte ich schnell einen neuen Filter erstellen und anwenden - es dauerte nur ein paar Sekunden.

Ein weiteres Feature, das mir besonders auffiel, war der nahtlose Export. Ich habe meine Umfragedaten offline mit Excel exportiert, um sie meinem Team zu präsentieren, und das ging ganz reibungslos. Das Tool ermöglicht auch das Online-Freigeben/Präsentieren. Ich habe es selbst ausprobiert und konnte in wenigen Minuten ein interaktives Dashboard erstellen. Ich brauchte keine Erfahrung mit Code. Das macht es zu einem der besten Tools zur Datenvisualisierung für Teams ohne technische Vorkenntnisse.

Crunch.io beste Features

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern zur Analyse von Umfragedaten

Organisieren Sie Fragen in logischen Ordnern

Extrahieren von Erkenntnissen aus Daten mit einer Reaktionszeit von weniger als einer Sekunde

Visualisierungstypen benutzerdefiniert gestalten

Crunch.io Beschränkungen

Hat eine leichte Lernkurve

Crunch.io Preise

Nicht verfügbar

Bewertungen von Crunch.io

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Auch gelesen: 10 Software-Tools für Mitarbeiterumfragen für HR Teams im Jahr 2024

über Q Research Software Einige unserer Marktstudien umfassen mehrere Phasen. Manchmal schließe ich meine gesamte Analyse und Berichterstellung (für die bisher abgeschlossenen Phasen) ab, um dann festzustellen, dass ich alles noch einmal erledigen muss, wenn ich die alten Daten mit neu gewonnenen Umfrageergebnissen überarbeite.

Mit Q konnte ich diesen gesamten Prozess automatisieren. Ich musste die Analyse nicht wegen einer kleinen Datenüberarbeitung von Grund auf neu durchführen - das hat mir und meinem Team viel Zeit gespart!

Die besten Features von Q Research Software

Bereinigen von Daten und Erstellen von Tabellen ohne Code-Kenntnisse

Schnelle Generierung großer, komplexer Berichterstellungen

Zugang zur abschließenden Unterstützung der Sprache R

Nahtlose Integration mit MS Excel und MS PowerPoint

Q Research Software Einschränkungen

Gelegentliche Verzögerungen

Q Forschungssoftware Preise

Standardlizenz: $2379/Jahr

$2379/Jahr Übertragbare Lizenz: $7347/Jahr

Q Research Software-Bewertungen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Die Hauptidee hinter der Software zur Analyse von Umfragen ist es, Ihre Stakeholder besser kennenzulernen und auf dieser Grundlage Verbesserungen vorzunehmen feedback-Schleifen . Die Umfrage-Tools, die ich in dieser Liste aufgeführt habe, sind großartig in dem, was sie erledigen - der Analyse von Umfragedaten -, aber nicht alle können die Erstellung und Analyse von Umfragen gleich gut ausbalancieren oder sind für mehrere Branchen geeignet.

Hier hat ClickUp einen klaren Vorteil gegenüber den anderen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, offene und gezielte Fragen zu stellen, um qualitative Daten zu sammeln, Ihre Daten in einer flexiblen Leinwand für eine effektive Stimmungsanalyse zu visualisieren, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und wertvolle Erkenntnisse aus den Umfragedaten zu generieren, um Ihre business Ziele und Zielsetzungen konsequent. Starten Sie noch heute mit ClickUp!