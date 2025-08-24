Free Vorlage für Grafikdesign-Angebote, um mehr Clients zu gewinnen

Sie haben eine hervorragende Idee, wissen aber nicht, wie Sie daraus ein Angebot machen können, das Erfolg bringt?

Sie haben nur wenige Sekunden Zeit, um die Aufmerksamkeit eines Clients zu gewinnen – daher muss Ihr Angebot von Anfang an klar, strukturiert und überzeugend sein. Es muss den Umfang des Projekts, den Zeitplan, die Leistungen und den Preis enthalten. Betrachten Sie Ihr Angebot als Marketing-tool – es ist Ihre Chance, Ihren Wert zu zeigen und den Client davon zu überzeugen, sich für Sie und nicht für Ihre Mitbewerber zu entscheiden.

Entdecken Sie die besten Vorlagen für Grafikdesign-Angebote, mit denen Sie Ihre Dienstleistungen klar und selbstbewusst präsentieren können.

*was sind Vorlagen für Grafikdesign-Angebote?

Grafikdesign-Angebots-Vorlagen sind vorformatierte Dokumente, mit denen Sie potenziellen Clients Ihre Dienstleistungen, Ihr Projektverständnis, Ihre Preise und Zeitleisten klar und professionell präsentieren können.

Hier sind die Standardelemente einer Projekt-Vorlage:

Seite: Projekt-Titel, Name des Clients und des Designers, Logo und Übermittlung

Einführung: Kurze Beschreibung Ihrer Agentur und Ihrer Vision

*übersicht des Projekts: Zusammenfassung der Anforderungen des Clients und des Projektziels

leistungsumfang:* Detaillierte Aufschlüsselung Ihrer Dienstleistungen und Erfolgsmetriken zur Messung der Ergebnisse

zeitleiste:* Projekt-Meilensteine, Liefertermine und geschätzte Dauer des Projekts

Preisstruktur: Übersichtliche Aufschlüsselung der Kosten- und Zahlung-Struktur

arbeitsbeispiele:* Frühere Arbeit, die den Anforderungen des Clients entspricht

*allgemeine Bedingungen: Legen Sie Revisions-Limit, Eigentümerschaft, Stornierungsbedingungen und andere Schlüssel-Bedingungen fest

CTA: Nächste Schritte und Kontaktinformationen

signatur:* Space für Sie und den Client zum Unterzeichnen und Genehmigen des Angebots

was macht eine gute Vorlage für Grafikdesign-Angebote aus?*

Eine gute Grafikdesign-Vorlage dient als Leitfaden, um Ideen zu präsentieren, Erfahrungen zu demonstrieren und klare Erwartungen zu formulieren. Achten Sie daher bei der Auswahl auf folgende Aspekte:

*struktur und Übersichtlichkeit: Verwenden Sie klar definierte Abschnitte und Layouts, damit Ihre Clients sich leicht in Ihrem Angebot zurechtfinden

Optischer Eindruck: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit einheitlicher Typografie und Space, um ein professionelles Erscheinungsbild Ihres Angebots zu gewährleisten

Anpassbar: Wählen Sie Vorlagen, die Sie an Ihre Marke und Ihre Projektanforderungen anpassen können – das schafft Glaubwürdigkeit und stärkt Ihre Markenidentität

Interaktive Elemente: Eine Grafikdesign-Angebots-Vorlage sollte interaktive Elemente wie Dropdown-Menüs enthalten, damit sich Ihr Angebot von anderen abhebt

Umfassende Struktur: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit umfassenden Elementen, darunter eine Einführung, Referenzen, Projektanforderungen, eine Zeitleiste und vieles mehr. So können Sie alle Informationen für eine fundierte Entscheidung bereitstellen

Grafikdesign-Angebots-Vorlage auf einen Blick

Free Vorlagen für Grafikdesign-Angebote, mit denen Sie wie ein Profi präsentieren können

Sind Sie bereit, die Erstellung von Grafikdesign-Angeboten nahtlos zu gestalten? Hier finden Sie eine Liste der besten Grafikdesign-Vorlagen, mit denen Sie ansprechende und professionelle Angebote erstellen können:

clickUp-Vorlage für Projektangebote*

Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ideen, erstellen Sie Checklisten und arbeiten Sie mit den Beteiligten zusammen – mit der ClickUp-Vorlage für Projektangebote

Ein umfassendes und professionelles Angebot ist der Schlüssel zur Genehmigung eines Projekts. Die ClickUp-Vorlage für Projektangebote hilft Ihnen dabei, Ideen und wichtige Details zu organisieren.

Mit der Vorlage können Sie die Projekt-Objekte und -ergebnisse hervorheben und die Beziehungen zwischen Projekt-Aufgaben, Team-Mitgliedern und Stakeholdern visualisieren, wodurch die Zusammenarbeit verbessert wird.

Ganz gleich, ob Sie sich auf eine Entscheidung der Geschäftsleitung vorbereiten oder ein umfassendes Projektangebot erstellen möchten – die Vorlage bietet Ihnen ein kollaboratives Whiteboard zur Organisation Ihrer Informationen.

Warum Ihnen das gefallen wird

Führen Sie Bearbeitung, markieren oder fügen Sie Informationen mit Formen und Haftnotizen hinzu

Optimieren Sie Ihren Designprozess mit integrierter Aufgabe-Nachverfolgung, strukturierten Phasen und einfacher Zusammenarbeit

Verstärken Sie die Wirkung, indem Sie Bilder einfügen, um den Inhalt zu unterstützen

Verknüpft relevante Quellen und fügt zusätzliche Informationen mit Website-Karten und Textfeld hinzu

🔑 Ideal für: Projektmanager, freiberufliche Designer und Designagenturen, die Angebotsinformationen vermitteln und die Sicherheit eines Projekts sichern möchten.

💡 Profi-Tipp: Sie jonglieren mit unorganisierten Aufgaben? Verwenden Sie ClickUp Docs, um Dokumente mit Aufgaben zu verknüpfen und so die Zusammenarbeit und Produktivität aufrechtzuerhalten. So funktioniert es: Erstellen Sie beliebige Dokumente oder Wikis, die den Anforderungen für Grafikdesign-Angebote Meeting entsprechen

Weisen Sie Kommentare und Aktions-Elemente zu und erstellen Sie nachverfolgbare Aufgaben für eine einfache Zusammenarbeit

Halten Sie alle Ressourcen organisiert

Schützen Sie Ihre Dokumente mit freigebigen Links und verwalten Sie Zugriffsberechtigungen

2. ClickUp-Vorlage für Angebote von Kreativagenturen

Free Vorlage herunterladen Erstellen Sie eine Projekt-Datenbank, organisieren Sie Teams und legen Sie Fristen fest – mit der ClickUp-Vorlage für Angebote von Kreativagenturen

Verwalten Sie mehrere Angebote ohne Plan? Das ist chaotisches Multitasking mit zusätzlichem Stress. Mit der Angebotsvorlage für Kreativagenturen von ClickUp können Sie Angebote sortieren und verwalten, ohne dass zusätzliches Chaos entsteht.

Für jedes Projekt erhalten Sie eine schnelle Übersicht über den Status, Überarbeitungen, die zuständigen Teams, die Projektziele und die Opportunitätskosten. So können Sie das Projektmanagement optimieren und schnell auf Client-Anfragen reagieren.

Warum Ihnen das gefallen wird

Fügen Sie einen Link zu Ihrer Präsentation hinzu, damit die Beteiligten den Vorschlag leicht in Ansicht nehmen können

Markieren Sie Abhängigkeiten, um zu erkennen, was vor Beginn eines neuen Schritts zu erledigen ist, damit die Synchronisierung des Teams stets gewährleistet ist

Kategorisieren Sie die Art der Überarbeitung, um Prioritäten zu setzen und effizient zu Planen

Veranschaulichen Sie Ihre Argumente mit Grafiken, Diagrammen und Bildern

🔑 Ideal für: Marketingfachleute, Designagenturen und freiberufliche Designer, die mehrere Client-Angebote verwalten und organisieren möchten.

3. ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen

Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von RFP-Terminen und Fristen durch, organisieren Sie Informationen und optimieren Sie die Kommunikation mit der ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen

Die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, den Überblick zu behalten und schnell zu reagieren. Sie können damit die Frist und den Vergabetermin in einer Liste festlegen, sodass die einzelnen Phasen des Prozesses termingerecht abgeschlossen werden.

Dank benutzerdefinierter Projektphasen wie Plan, Entwurf, Verteilung, Überprüfung und Vergabe wissen Sie außerdem immer, in welcher Phase des Ausschreibungsprozesses Sie sich befinden. Darüber hinaus können Sie dank der integrierten Visualisierungen die Nachverfolgung und Berichterstellung durchführen, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Warum Ihnen das gefallen wird

Erstellen Sie Checklisten für jede Phase des Ausschreibungsprozesses, damit kein Schritt und keine wichtigen Details übersehen werden

Überwachen Sie das für jeden Schritt zugewiesene Budget und den gesamten abgeschlossenen Prozess

Hängen Sie den Anhang an und speichern Sie relevante Dateien an einem Ort, um sie schnell abrufen, referenzieren und gemeinsam bearbeiten zu können

Liste den RFP-Prozess auf, markieren Sie Abhängigkeiten und optimieren Sie so die Auswahl des besten Angebots

🔑 Ideal für: Beschaffungs-Teams und kleine Geschäfte, die den RFP-Prozess für anstehende Projekte organisieren möchten.

4. ClickUp-Vorlage für kommerzielle Angebote*

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie attraktive Angebote, organisieren Sie Elemente und bieten Sie eine klare Übersicht mit der ClickUp-Vorlage für kommerzielle Angebote

Sie möchten Ihren Traumauftrag an Land ziehen? Beginnen Sie mit einem überzeugenden Angebot. Die ClickUp-Vorlage für kommerzielle Angebote hilft Ihnen dabei. Sie bietet ein übersichtliches Format, um Unternehmensinformationen anzugeben und eine Liste der Clients aufzulisten, mit denen Sie bereits zusammengearbeitet haben.

Darüber hinaus können Sie mit der Vorlage Schlüssel-Details wie den Projektumfang, die Zeitleiste, die Budgetaufteilung und die zu liefernden Leistungen einfügen, um dem Client eine bessere Übersicht zu verschaffen. Das spart Zeit, da Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen.

Warum Ihnen das gefallen wird

Präsentieren Sie die Probleme, Daten, um ein Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen, und die Ursachen

Support die Details und verbessern Sie das Angebot mit Bildern und Grafiken

Bieten Sie abgeschlossene Informationen zu Ihren Dienstleistungen, untermauert mit Gewinnprognosen und projektierten Ergebnissen

Sorgen Sie für Klarheit, indem Sie alle Bedingungen, Zahlungsmethoden und Vertraulichkeitsinformationen im Abschnitt „Vereinbarung“ angeben

🔑Ideal für: Freiberufliche Designer und Designagenturen, die potenzielle Clients auf überzeugende Weise erreichen möchten.

5. ClickUp-Vorlage für Projektbeschreibungen*

Free Vorlage herunterladen Legen Sie Objekte fest, organisieren Sie Ressourcen und erstellen Sie mit der ClickUp-Projekt-Narrativ-Vorlage eine aussagekräftige Beschreibung

Eine überzeugende und umfassende Beschreibung bildet die Phase für ein erfolgreiches Projektangebot. Die ClickUp-Vorlage für Projektbeschreibungen hilft Ihnen dabei, Ihr Team auf Kurs zu halten und Ihre Vision zu fokussieren.

Die Vorlagen bieten ein strukturiertes Format, um das Wie und Warum des Projekts zu skizzieren, mit Diagrammen, Grafiken und visuellen Elementen, die die Darstellung ansprechender und verständlicher machen. Außerdem helfen Ihnen die Vorlagen dabei, alle Informationen an einem Ort zu organisieren, egal ob es um die Einführung eines neuen Produkts oder die Verbesserung bestehender Produkte geht, und sorgen so für eine effiziente Zusammenarbeit.

Warum Ihnen das gefallen wird

Kommunizieren Sie Ziele und Ergebnisse mit einer prägnanten Beschreibung und Begründung

Erstellen Sie eine Projekt-Zeitleiste, um das Projekt im Zeitplan zu halten

Bieten Sie eine Übersicht über die Kosten für jede Leistung

Fügen Sie Fotos hinzu, um Ihr Team vorzustellen und dessen Fachgebiete zu präsentieren

🔑 Ideal für: Projekt-Teams, freiberufliche Designer, Designagenturen und kleine Geschäfte, die Projekt-Ziele und Lösungen dokumentieren möchten.

Das sagt Matt Brunt, Grafikdesigner bei Creative Element, über die Verwendung von ClickUp:

Insbesondere die Feature „Unteraufgabe“ und die Möglichkeit, Projektabhängigkeiten zu definieren, haben für uns einen großen Unterschied gemacht, da wir häufig an Projekten mit mehreren Komponenten arbeiten, an denen oft verschiedene Mitglieder unseres Teams (oder unserer Clients) beteiligt sind. Darüber hinaus ist die Registerkarte „Startseite“, die einen umfassenden Outlook über das Projekt bietet, sehr hilfreich, um unnötige Verzögerungen in der Kommunikation oder Produktion zu vermeiden.

Insbesondere die Feature „Unteraufgabe“ und die Möglichkeit, Projektabhängigkeiten zu definieren, haben für uns einen großen Unterschied gemacht, da wir häufig an Projekten mit mehreren Komponenten arbeiten, an denen oft verschiedene Mitglieder unseres Teams (oder unserer Clients) beteiligt sind. Darüber hinaus ist die Registerkarte „Startseite“, die einen umfassenden Outlook über das Projekt bietet, sehr hilfreich, um unnötige Verzögerungen in der Kommunikation oder Produktion zu vermeiden.

möchten Sie sehen, wie Design Teams ClickUp in der Praxis einsetzen? Dieses kurze Video zeigt Ihnen, wie Sie kreative Workflows organisieren, eine Asset-Bibliothek aufbauen und jede Phase eines Design-Projekts optimieren können – von Anfang bis Ende.

6. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung jeder Phase Ihrer Verträge durch und verwalten Sie wichtige Dokumente mit der ClickUp-Vertragsvorlage

Vertragsmanagement bedeutet nicht, sich mit Chaos und verstreuten Informationen herumzuschlagen. Die ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement bietet einen strukturierten hub mit Spaces für Dokumente, zur Verwaltung von Workflow und zur Nachverfolgung von Zeitleiste.

Die Vorlage zeigt geschätzte Zeitleisten und Fortschrittsprozentsätze an, sodass Sie jede Phase auf einen Blick verfolgen können. Um den Status jedes Entwurfs einfach zu verfolgen, können Sie Status wie „In Bearbeitung“, „Erster Entwurf“, „Überprüfung“ und „Endgültiger Entwurf“ festlegen.

Warum Ihnen das gefallen wird

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über alle Termine in einem benutzerdefinierten Zeitraum, um diese schnell in der Nachverfolgung zu erfassen und anzupassen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit einem integrierten Zähler, der sich automatisch aktualisiert, sobald Aufgaben fertiggestellt sind

Organisieren und verwalten Sie alle Dokumente in der Dokumentansicht

Diskutieren und arbeiten Sie mit Ihrem Team im Diskussionsbereich zusammen

🔑 Ideal für: Projektmanager, freiberufliche Designer und Designagenturen, die relevante Dokumente für verschiedene Verträge verwalten möchten.

💡 Profi-Tipp: KI-gestützte Tools wie ClickUp Brain optimieren den Prozess der Angebotserstellung und der Verwaltung von Client-Projekten. So funktioniert es: Erhalten Sie Antworten aus Dokumenten, Aufgaben und Projekten, ohne manuell suchen zu müssen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

Als Maintainer sorgen Sie mit KI-gestützten Vorschlägen für einen konsistenten Flow Ihrer Grafikdesign-Angebote Optimieren Sie den Prozess der Angebotserstellung und der Verwaltung von Client-Projekten mit ClickUp Brain

7. ClickUp-Vorlage für Grafikdesign

Free Vorlage erhalten Organisieren Sie Dateien und Zeitschätzungen und visualisieren Sie Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Grafikdesign

Wie viele unübersichtliche Dateien mit Namen wie „Projekt eins“, „Endgültige Datei“, „Projekt eins, endgültige Datei zwei“ usw. haben Sie? Das Gewirr aus Ordnern und Dateien für jeden Client führt zu ineffizienten Prozessen und Chaos. Die Grafikdesign-Vorlage von ClickUp bringt Struktur in das Chaos und bietet alle tools und Features, mit denen Sie Ihre Kreativität organisieren können.

Diese Vorlage ist ideal für freiberufliche Designer oder kleine Teams, die ein einfaches, schnörkelloses Setup für die Verwaltung von Designprojekten suchen. Unterteilen Sie Aufgaben nach Überprüfungsstatus (intern/Client/ausstehend), zentralisieren Sie Briefings und Links und verfolgen Sie Überarbeitungen in einem strukturierten Design-Flow.

Warum Ihnen das gefallen wird

Organisieren Sie den Link zum Briefing, den Link zum Design und den Link zum Text an einem Ort

Teilen Sie Aufgaben in klare Phasen auf, um den Prozess strukturiert und überschaubar zu halten

Überwachen Sie Überarbeitungen nach Phase des Projekts, um sicherzustellen, dass Feedback reibungslos umgesetzt wird

Liste alle Abhängigkeiten für die Aufgabe auf, damit Sie wissen, was zuerst abgeschlossen werden muss

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer und Designagenturen, die den Grafikdesignprozess und die Dokumentation organisieren möchten.

8. ClickUp Grafikdesign-Vorlage für Fortgeschrittene

Vorlage herunterladen Optimieren Sie den Workflow von der Konzeption bis zur Fertigstellung mit der erweiterten Grafikdesign-Vorlage von ClickUp

Für Agentur-Workflows oder die Zusammenarbeit mehrerer Designer werden die ClickUp Graphic Design Advanced Template-Ebenen für die Automatisierung und Dateisortierung (PNG, PSD usw.) verwendet, und die Vorschau der Assets erfolgt in der Board-Ansicht. Dies ist ideal, wenn Sie komplexe Markenprodukte jonglieren, mehrere Formate verwalten und funktionsübergreifend arbeiten.

Mit dieser Grafikdesign-Vorlage können Sie die Entwürfe und Bilder anhängen, sodass sie in der Board-Ansicht angezeigt werden und so die Nachverfolgung vereinfacht wird. Sie können verwandte Aufgaben in den Checklisten auflisten, damit nichts übersehen wird. Darüber hinaus können Sie relevante Dateien hochladen, um alle Informationen zu jeder Aufgabe an einem Ort zu speichern.

Warum Ihnen das gefallen wird

Visualisieren Sie den Prozess von der Idee bis zum endgültigen Entwurf mithilfe von Flussdiagrammen und Verbindungselementen

Kategorisieren Sie die Aufgaben mit den Dateitypen PNG, PSD, RG, JPEG und GIF

Fügen Sie neben den Aufgaben Kommentare als Referenz hinzu

Liste aller Informationen zu Markenfarben und Markenstil auf, um Konsistenz zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Freiberufliche Grafikdesigner und Designagenturen, die Details zu Projekten für einheitliche Grafiken organisieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie besser zusammenarbeiten und effizienter gestalten? Verwenden Sie ClickUp Designs, um den Designprozess zu verwalten. So funktioniert es: Nutzen Sie KI, um Design-Personas, Komponenten, Benutzer-Journeys, Kreativ-Briefings und vieles mehr zu erstellen

Organisieren Sie das Design und stellen Sie Prioritäten ein, damit Sie nichts übersehen

Visualisieren Sie den Workload Ihres Teams für eine einfache Plan

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und optimieren Sie das Feedback

9. ClickUp-Vorlage für Designideen

Vorlage kostenlos erhalten Sammeln Sie Ideen, organisieren und priorisieren Sie diese und führen Sie eine Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp-Vorlage für Design-Ideen

Die ClickUp-Vorlage für Designideen bietet den richtigen Rahmen, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Sie ermöglicht einen strukturierten Ansatz für das Brainstorming mit Ihrem Team und die Festlegung des Plans – ähnlich wie ein Ideenboard, mit dem Sie Gedanken an einem Ort sammeln und organisieren können, bevor Sie sie in umsetzbare Schritte umwandeln.

Dank Automatisierung können Sie sicherstellen, dass das Team auf Kurs bleibt. Außerdem erleichtert die Whiteboard-Ansicht das Erkennen von Engpässen und das Finden von Lösungen. Mit der Vorlage können Sie die Ideen nach ihrem Eigentümer kategorisieren, was die Nachverfolgung vereinfacht.

Warum Ihnen das gefallen wird

Zeigen Sie dem Projekt zusammen mit ihren Bildern

Verwenden Sie Haftnotizen, um prozessorientierte, produktorientierte und personenorientierte Ideen in einer Liste aufzulisten

Halten Sie Ihr Team mit Automatisierungen auf Kurs

Veranschaulichen Sie Ideen und Prozesse effizient mit Mindmaps, Verbindungselementen und Formen

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer, Grafikdesign-Teams und Designagenturen, die Ideen entwickeln und organisieren möchten.

10. ClickUp-Vorlage für Design-Briefings

Vorlage herunterladen Visualisieren Sie das Projekt und definieren Sie den Umfang und die Vorgehensweise mit der ClickUp-Vorlage für Design-Briefings

Unklare Ziele, ungenaue Vorgaben und verpasste Termine? Das ist das Ergebnis eines chaotischen Projektstarts.

Die ClickUp-Vorlage für Design-Briefings ist ideal, um sich mit Ihrem Client abzustimmen. Sie hilft Ihnen dabei, Markenziele, Visionen und Zielgruppen in einem Dokumenten-Format zu definieren. Legen Sie Zeitleisten fest, weisen Sie Aufgaben zu und fügen Sie Anhänge hinzu, um den frühen Planungsprozess zu optimieren.

Mit dieser Vorlage können Sie auch überprüfen, ob eine Aufgabe nur das interne Team, nur den Client oder beide betrifft. Sie können auch messbare Objekte einstellen, was die Nachverfolgung vereinfacht.

Warum Ihnen das gefallen wird

Liste die Vision, Markendetails und Ziele des Clients auf, um einen effektiven Plan zu gewährleisten

Legen Sie den Fahrplan des Projekts und die kreative Ausrichtung fest, um den Flow des Projekts zu steuern

Fügen Sie relevante Informationen wie Einzelziel, Referenzen und Notizen zur Referenz an einem Ort hinzu

Teilen Sie die Aufgaben in verschiedene Phasen auf, z. B. Fokus und Vision, Zielgruppe, Ziel, Marke und kreative Ausrichtung, um einen effektiven Plan zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer und Designagenturen, die den Designprozess und ihre Ideen verwalten möchten.

11. ClickUp-Vorlage für Design-Briefing-Whiteboard

Free Vorlage herunterladen Skizzieren Sie Ziele, visualisieren Sie den Designprozess und identifizieren Sie Optimierungsmöglichkeiten mit der ClickUp Design Brief Whiteboard-Vorlage

Die ClickUp Design Brief Whiteboard-Vorlage ist ideal, um sich mit Ihrem Client abzustimmen. Sie bietet ein kollaboratives Whiteboard und hilft Ihnen dabei, Markenziele, Visionen und Zielgruppen in einem Dokumenten-Format zu definieren. Ähnlich wie die besten Whiteboard-Softwaretools unterstützt sie die visuelle Zusammenarbeit, indem sie Teams die Möglichkeit gibt, Zeitleisten festzulegen, Aufgaben zuzuweisen und Anhänge anzuhängen, um die frühzeitige Planung zu optimieren. Mit Haftnotizen und Formen können Sie die Informationen in verschiedene Abschnitte organisieren, um sie schnell zur Hand zu haben. Sie können auch Symbole und Bilder hinzufügen, um die Schlüsselelemente zu unterstützen und zu organisieren.

Die Vorlage hilft Ihnen auch dabei, Optimierungsmöglichkeiten zur Verbesserung des Workflow zu identifizieren. Darüber hinaus können Sie mit der Whiteboard-Ansicht mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ideen für ein effizientes Management freizugeben.

Warum Ihnen das gefallen wird

Geben Sie eine Übersicht über das Projekt und Richtlinien, um Klarheit zu schaffen

Liste Client-Wünsche, Markenhighlights und Einzelziele auf, um fundierte Ideen zu entwickeln

Fügen Sie Marketingrichtlinien und -objekte hinzu, um eine effektive Umsetzung und Nachverfolgung zu gewährleisten

Fügen Sie Referenzen hinzu, um die Informationen zu belegen und Ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern

🔑 Ideal für: Grafikdesigner und Designagenturen, die die Projektdetails jedes Clients in einem strukturierten Flow organisieren möchten.

💡Profi-Tipp: Möchten Sie Ideen in gemeinsame Aktionen umsetzen? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ideen effizienter umzusetzen. So optimiert es den Prozess der Angebotserstellung: Schaffen Sie Verbindung zwischen Dokumenten, Aufgaben und Chatten, um Ideen zu organisieren

Koordinieren Sie sich mit Ihrem Team und setzen Sie Ideen in die Tat um

Verwenden Sie Chatten und Formen, um Ihre Vision zu verwirklichen

12. ClickUp-Vorlage für Design-Portfolio

Free Vorlage herunterladen Organisieren Sie Projekte, fügen Sie Schlüssel-Details hinzu und geben Sie Fortschritte freizugeben mit der ClickUp-Design-Portfolio-Vorlage

Ein Portfolio ist Ihr Türöffner, um die Aufmerksamkeit Ihrer Clients zu gewinnen, und die ClickUp-Designportfolio-Vorlage bietet den perfekten Rahmen dafür. Damit können Sie überwachen, welche Designs genehmigt wurden und welche überarbeitet werden müssen, um verschiedene Projekte effizient zu verwalten.

Diese Vorlage vereinfacht die Verwaltung mehrerer Projekte und Clients, indem sie Designdetails, Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Kategorien an einem Ort zusammenfasst. So können Sie Aktualisierungen ganz einfach mit den Clients freizugeben und alle auf der gleichen Seite halten.

Warum Ihnen das gefallen wird

Erstellen Sie Kategorien wie Markenidentität, Web-App, Mobile App, Website und mehr für eine einfache Organisation

Gliedern Sie den Designprozess in verschiedene Phasen wie „in Bearbeitung“, „Konzept“, „Design“, „Prototyp“ und „Übergabe“

Laden Sie die Dateien für die endgültige Ausgabe zusammen mit der Aufgabe des Projekts hoch, damit Sie sie leicht wiederfinden können

Als Maintainer von Projekt-Dokumenten für Briefings, Ziele, Strategien und Erfolg-Metriken, um Verwirrung zu vermeiden

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer und Grafikdesign-Agenturen, die ihre Projekte organisieren und verwalten möchten.

📮 ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter verwenden zwei oder mehr tools, um die benötigten Informationen zu finden, während sie zwischen E-Mails, Chatten, Notizen, Projektmanagement-tools und Dokumentationen hin- und herspringen. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Zeit und verlangsamt die Produktivität. Als Alles-App für die Arbeit vereint ClickUp alles – E-Mails, chatten, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren ClickUp-Workspace, sodass alles genau dort ist, wo Sie es brauchen.

13. ClickUp-Designboard-Vorlage

Vorlage herunterladen Organisieren Sie den Designprozess, visualisieren Sie Ideen und erstellen Sie gemeinsame Workspaces mit der ClickUp Design Board-Vorlage

Die genaue Überwachung des Designprozesses sollte niemals eine Herausforderung sein. Mit der ClickUp-Design-Board-Vorlage können Sie alles so organisieren, dass Sie jedes Element von der Plan bis zur Veröffentlichung genau überwachen können.

Die Design-Zeitleiste bietet eine Übersicht über die Aufgaben, die Sie in einem benutzerdefinierten Zeitrahmen abschließen müssen. Außerdem können Sie schnell Anpassungen vornehmen, um die Projekte im Zeitplan zu halten.

Warum Ihnen das gefallen wird

Verfassen Sie Kommentare und Überarbeitungs-Notizen, auf die Sie bei Bedarf schnell zugreifen können

Erstellen Sie Design-Phasen basierend auf dem Design-Workflow und kategorisieren Sie Aufgaben für eine einfache Planung und Nachverfolgung

Heben Sie alle Abhängigkeiten zusammen mit den einzelnen Aufgaben hervor, um die Frist zu schätzen und den Workflow zu Planen

Fügen Sie den Link zum Entwurf zusammen mit der Aufgabe hinzu, um verstreute Dateien zu vermeiden

🔑 Ideal für: Freiberufliche Grafikdesigner und Designagenturen, die Design-Projekte verwalten, organisieren und überwachen möchten.

14. ClickUp Wireframing-Whiteboard-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Layouts und arbeiten Sie mit dem Team zusammen – mit der ClickUp Wireframing Whiteboard-Vorlage

Mit der ClickUp Wireframing Whiteboard-Vorlage wird das Entwerfen eines visuellen Entwurfs für eine Website einfach und intuitiv. Die Whiteboard-Ansicht der Vorlage hilft Ihnen dabei, jeden Schritt zu skizzieren, um den Designprozess zu optimieren.

Dank des übersichtlichen Whiteboard-Layouts kann Ihr Team Ideen sammeln und gemeinsam daran arbeiten, sodass keine wichtigen Details oder Ideen verloren gehen. Mit verschiedenen Formen können Sie mit der Vorlage außerdem einen optisch ansprechenden und übersichtlichen Workflow erstellen.

Warum Ihnen das gefallen wird

Visualisieren Sie den Prozess mithilfe von Verbindungselementen, um jeden Schritt mit Klarheit in einer Karte darzustellen

Unterstützen Sie die Entscheidungsfindung mit zusätzlichen Referenzen oder Notizen in Form von Haftnotizen

Veranschaulichen Sie Schritte und Aktionen mit verschiedenen Symbolen

Fügen Sie Bilder als Referenz oder zum Unterstützen des Workflow ein

🔑Ideal für: Designteams und freiberufliche Designer, die ein Tool für die Zusammenarbeit suchen, um Projektideen zu sammeln.

15. ClickUp-Vorlage für Designprüfungen

Free Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ideen, geben Sie Feedback frei und arbeiten Sie gemeinsam mit der ClickUp-Vorlage für die Designprüfung

Sie müssen den Prototyp vor der Markteinführung des Endprodukts testen, um Lücken zu identifizieren. Die ClickUp-Design-Review-Vorlage hilft Ihnen dabei, Probleme zu dokumentieren, Lösungen zu finden und den Designprozess zu optimieren.

Die Vorlage bietet einen einheitlichen Prozess zur Bewertung und Genehmigung von Designs und zur ordnungsgemäßen Dokumentation jedes Produkts. Außerdem können Sie alle relevanten Informationen, Mitwirkende, Eigentümer, Entwürfe, Aufgabenlinks und vieles mehr für eine vollständige Übersicht hinzufügen.

Warum Ihnen das gefallen wird

Dokumentieren Sie Probleme zusammen mit den Metriken, um die Nachverfolgung zu ermöglichen

Entwickeln Sie einen fertigen Design-Test-Plan, einschließlich Mock-up, Szenario, bekannten Fakten und zu identifizierenden Punkten

Skizzieren Sie spezifische Designanforderungen und Ideen, um diese umzusetzen

Formular Sie einen Bereitstellungsplan mit Schlüssel-Details wie Datum, Plan, Einzelziel, Notiz und Aktionspunkten

🔑 Ideal für: Grafikdesign-Teams, die den Produktprototyp vor der endgültigen Markteinführung testen und verbessern möchten.

16. Vorlage für freiberufliche Grafikdesign-Angebote von PandaDoc

via PandaDoc

Das von Ihnen versendete Grafikdesign-Angebot gibt dem Client eine Übersicht über die Qualität Ihrer Dienstleistungen und muss daher perfekt sein. Die Vorlage für freiberufliche Grafikdesign-Angebote von PandaDoc bietet ein übersichtliches Format, in dem alle wichtigen Details hervorgehoben sind.

Mit einem speziellen Abschnitt hilft Ihnen die Vorlage dabei, eine abschlossene Übersicht über frühere Projekte zu geben und zu zeigen, warum Sie für das Projekt des Clients gut geeignet sind.

Warum Ihnen das gefallen wird

Stellen Sie Ihr Team vor und geben Sie eine klare Übersicht über das Angebot

Schaffen Sie Glaubwürdigkeit, indem Sie Referenzen, Kundenstimmen und ausgewählte Arbeiten hervorheben

Legen Sie fest, wie Sie das Projekt durchführen und wie die Preisstruktur aussehen soll

Führen Sie den Client mit einem starken CTA durch die nächsten Schritte

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer und kleine Grafikdesign-Agenturen, die Clients ansprechen und gewinnen möchten.

17. Grafikdesign-Angebotsvorlage von Proposify

via Proposify

Mit der Grafikdesign-Angebotsvorlage von Proposify werden Ihre Client-Präsentationen besser organisiert.

Die Vorlage enthält spezielle Spaces, in denen Sie eine umfassende Übersicht über Ihre Dienstleistungen geben und darlegen können, wie Sie das Meeting mit dem Client erreichen. Die Vorlage hilft Ihnen dabei, in Ihren Projektangeboten einen professionellen und ansprechenden Ton zu wahren.

Warum Ihnen das gefallen wird

Fügen Sie ein klares und professionelles Titelbild und Anschreiben hinzu, um Ihre Designfähigkeiten zu präsentieren

Liste die Ziele, zukünftigen Leistungen, den Prozess, die Zeitleiste und die Kosten des Projekts auf

Stärken Sie das Vertrauen mit den Abschnitten „Warum wir?“, „Client-Stimmen“ und „Portfolio“

Legen Sie das weitere Vorgehen geschlossen fest und fügen Sie eine elektronische Signatur hinzu, um den Prozess zu beschleunigen

🔑 Ideal für: Grafikdesigner, Designbüros und Agenturen, die ihre Dienstleistungen präsentieren möchten

🔍 Wussten Sie schon? Rund 64 % der Mitarbeiter führen in der Berichterstellung an, dass ineffiziente Zusammenarbeit sie mindestens 3 Stunden pro Woche an Produktivität kostet.

18. Vorlage für Logo-Design-Angebote von Get Cone

via Get Cone

Das Logo definiert die Markenidentität, und Clients legen großen Wert darauf. Ihr Angebot sollte zeigen, warum Sie die Anforderungen des Clients am besten erfüllen.

Die Logo-Design-Angebotsvorlage von Get Cone hilft Ihnen dabei, Schlüssel-Details zu Ihren Dienstleistungen professionell zu präsentieren. Dank ihrer umfassenden Struktur können Sie die Vorlage für freiberufliche Designangebote benutzerdefiniert anpassen, vom Portfolio bis zur Zahlung.

Warum Ihnen das gefallen wird

Geben Sie eine kurze Übersicht über Ihre Agentur, Ihre Partner und Referenzen

Fügen Sie einen Abschnitt über die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und die Preisstruktur ein

Liste die Bedingungen und die Projekt-Zeitleiste auf, um für Klarheit zu sorgen

Drücken Sie Ihre Dankbarkeit aus und geben Sie als Anbieter Ihre Kontaktdaten für Abfragen an

🔑 Ideal für: Logo-Designer und Designagenturen, die ihre Dienstleistungen potenziellen benutzerdefinierten Kunden präsentieren möchten.

🧠 Wissenswertes: Das erste Logo, das jemals entworfen wurde, war das Wappen, das später zur Darstellung von Territorien verwendet wurde.

19. Vorlage für Pitch-Präsentation von Pitch

über Pitch

Wenn Sie eine Präsentation für einen Client erstellen, müssen Sie alle Elemente einbeziehen, die den Client davon überzeugen, warum er Sie beauftragen sollte.

Die Vorlage bietet einen Rahmen, um das Problem zu identifizieren, die Lösung zu präsentieren, Ihre Dienstleistungen vorzustellen und Hintergrundinformationen zu Ihrer Marke zu liefern. So stellen Sie sicher, dass der Client weiß, wie Sie das Ziel des Projekts erreichen wollen.

Warum Ihnen das gefallen wird

Fügen Sie kreative Grafiken ein, um Ihre Marke im ersten Abschnitt widerzuspiegeln

Fügen Sie Fallstudien und Beispiele Ihrer Arbeit hinzu, um zu zeigen, wie Sie anderen Clients geholfen haben

Liste Kontaktdaten und Adressen für eine reibungslose Kommunikation auf

Erstellen Sie eine detaillierte Zeitleiste und fügen Sie Budgetdetails hinzu, um für Klarheit zu sorgen

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer und Designagenturen, die nach einem umfassenden Format für die Präsentation ihrer Dienstleistungen suchen.

20. Vorlage für Webdesign-Angebote von Proposable

via Proposable

Möchten Sie Ihr Angebot hervorheben? Die Vorlage für Webdesign-Angebote von Proposable kann Ihnen dabei helfen.

Dank des anpassbaren Formats können Sie die Bearbeitung Ihrer Angebote für verschiedene Clients mit nur wenigen Klicks vornehmen. Fügen Sie Signaturen und Text-Feld-Elemente ein, um den Client durch die nächsten Schritte zu führen. Mit optionalen Einzelposten, Mengenangaben und vielem mehr sorgen Sie für ein professionelles und übersichtliches Format.

Warum Ihnen das gefallen wird

Fügen Sie Videos und Rich Media hinzu, um Ihre Präsentation ansprechender zu gestalten

Organisieren Sie Produkte und Dienstleistungen in einem Katalog zum schnellen Nachschlagen

Erwähne Mitglieder des Teams oder weise Eigentümerschaft neu zu, um effizient zusammenzuarbeiten

Erhalten Sie detaillierte Analysen zur Nachverfolgung der Interaktionstrends jedes Empfängers

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer, Designagenturen und Geschäfts, die einzigartige und kreative Angebote erstellen möchten

21. Grafikdesign-Angebotsvorlage von Qwilr

via QWilr

Mit der Grafikdesign-Angebotsvorlage von Qwilr ist es ganz einfach, die Aufmerksamkeit Ihrer Clients zu gewinnen.

Die Vorlage enthält Storytelling-Elemente und hilft Ihnen dabei, wirkungsvolle und kreative Angebote zu erstellen, die auf das Projekt und die Designanforderungen des Clients zugeschnitten sind. So können Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale und Ihre künstlerische Vision hervorheben, um Clients zu gewinnen und Ihren Erfolg voranzutreiben.

Warum Ihnen das gefallen wird

Fügen Sie interaktive Elemente hinzu, damit Ihr Angebot professionell wirkt und sich von der Masse abhebt

Passen Sie Ihr Angebot an die Herausforderungen, Ziele, Prioritäten und aktuelle Bewertung des Kunden an

Verbinden Sie sich mit Ihrem CRM, um in wenigen Minuten Präsentationen und Angebote zu erstellen

Präsentieren Sie die Ergebnisse früherer Clients aus der Designbranche und geben Sie den letzten Anstoß, damit der Vorschlag angenommen wird

🔑 Ideal für: Freiberufliche Designer, Designagenturen und Geschäfte, die ein professionelles und interaktives Format suchen, um ihre Dienstleistungen zu präsentieren.

Steigern Sie den Erfolg Ihrer Grafikdesign-Angebote mit ClickUp

Das Erstellen ansprechender Angebote, mit denen Sie Clients gewinnen, mag verwirrend und komplex erscheinen, aber mit der richtigen Vorlage können Sie Angebote erstellen, die sich von der Masse abheben.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ermöglicht die nahtlose Erstellung von Angeboten, die Ihre Markenidentität widerspiegeln und auf die Anforderungen Ihrer Clients zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler allein oder in einem Team in einer Designagentur arbeiten, mit ClickUp können Sie ansprechende Angebote erstellen, den Erfolg Ihrer Projekte nachverfolgen und Ihr Portfolio verwalten – alles an einem Ort.

Verhindern Sie, dass unvollständige Angebote den Deal zunichte machen. Melden Sie sich noch heute kostenlos an und erstellen Sie mit ClickUp klare, prägnante und unübersehbare Angebote! 🚀