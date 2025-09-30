die 8 besten KI-Gantt-Diagramm-Tools für eine schnellere Projektplanung (2025)

Haben Sie schon einmal versucht, eine Projekt-Zeitleiste mit einer Tabellenkalkulation zu erstellen, die aussah wie ein missglücktes Tetris-Spiel? Ja, das kennen wir auch. Hier kommen Gantt-Diagramme ins Spiel, die wie Superhelden der Projektplanung wirken – nur dass sie jetzt mit KI ausgestattet sind und, sagen wir mal so, eine echte Aufwertung erfahren haben. 🦾✨Ein guter KI-Gantt-Diagramm-Generator bildet Abhängigkeiten ab, passt Zeitpläne in Echtzeit an, verschafft Ihrem Team eine klare Ansicht der nächsten Schritte und sagt Verzögerungen im Voraus voraus.

In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit den besten KI-Gantt-Diagramm-Erstellern, mit denen Sie Projekte wie ein Zeitmagier planen können. Ganz gleich, ob Sie eine Produkteinführung leiten, ein Kreativteam koordinieren oder einfach nur versuchen, Ordnung in das Projektchaos zu bringen – diese Tools verwandeln Ihre Zeitleiste von „Oh oh“ in „Ja, super!“

Die besten KI-Softwareprogramme für Gantt-Diagramme auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten KI-Gantt-Diagramm-Tools und ihre Vorteile.

tool* Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp All-in-One-Projektmanagement mit KI-gestützter Terminplanung Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, Start-ups und Unternehmen KI-generierte Zeitpläne, Abhängigkeiten von Aufgaben, Automatisierung, Workload-Ansicht und integrierte, kontextbezogene KI-Unterstützung Für immer kostenlos; Benutzereinstellungen für Unternehmen verfügbar TeamGantt Gantt-Planung per Drag-and-Drop mit personalisierten Ansichten Teamgröße: Ideal für Marketingteams und Agenturen Meine Aufgabe-Ansicht, Meilenstein-Benachrichtigungen, Portfoliomanagement und kundenfreundliches Freigeben Free; ab 59 $/Monat pro Manager Gantt. io Visuell ansprechende Gantt-Diagramme für Präsentationen vor Stakeholdern Teamgröße: Ideal für Berater und designorientierte Teams Hochauflösende Exportoptionen für Gantt-Diagramme, benutzerdefiniertes Diagramm, markenspezifische Layouts und Tooltip-Notizen Kostenlos; ab 8 $/Monat Instagantt KI-gestützte Terminoptimierung und Projektübersichten Teamgröße: Ideal für Teams, die funktionsübergreifende Zeitleiste verwalten Zeitleiste-Vorschläge, mobile Updates, Basis-Nachverfolgung, öffentliche Links Free; ab 12 $/Monat Lucidchart Integrierte Diagrammerstellung für Projekt-Workflows und -systeme Teamgröße: Ideal für hybride Teams, die vielfältige Visualisierungen benötigen Live-Daten-Verknüpfung, unterstützt von Flussdiagrammen und Gantt-Diagrammen, Formatierungs-KI Kostenlos; ab 9 $/Monat pro Benutzer EdrawMax Vorlage-basierte Erstellung von Gantt-Diagrammen für verschiedene Branchen Teamgröße: Ideal für Unternehmensteams und den Bildungssektor Regeln für die Farbe von Aufgaben, Branding, branchenspezifische Symbole Das Abonnement beginnt bei 79 $/Jahr Toggl Plan Visuelle Zeitleiste mit Kapazität Teamgröße: Ideal für Kreativagenturen und Remote-Teams Kapazitäts-Achtungen, farbcodierte Aufgaben, Meilenstein-Zuordnung, Workload-Berichte Kostenlos für bis zu 5 Benutzer; ab 6 $/Monat pro Benutzer Gantt-Diagramm-KI Vollautomatisierte Erstellung von Projekt-Zeitleiste anhand von Eingabeaufforderungen Team: Ideal für kleine Teams und Solopreneure Eingabe in natürlicher Sprache, ML-gestützte Dauerberechnungen, dialogorientierte Bearbeitung Free Guthaben; ab 3 $ (30 Guthaben)

Worauf sollten Sie bei einer KI-Software für Gantt-Diagramme achten?

Der richtige KI-Gantt-Diagramm-Ersteller sollte Ihre Workload aktiv verringern und Ihre Pläne vorantreiben.

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. 👀

Automatisierte Planung: Passen Sie Zeitpläne basierend auf Abhängigkeiten, Dauer von Aufgaben und Teamkapazitäten an

Vorausschauende Erkenntnisse: Weist frühzeitig auf mögliche Verzögerungen hin und schlägt realistische Anpassungen vor

Live-Updates: Zeigt Änderungen in Zeigt Änderungen in Gantt-Diagrammen in Echtzeit an, während die Aufgaben ihren Fortschritt erzielen

Intelligente Ressourcenplanung: Empfiehlt die optimale Zuweisung von Mitgliedern zu Projekten

workflow-Lernen: *Passen Sie Vorschläge an die individuellen Plan-Muster Ihres Teams an

Erkennung von Engpässen: Hebt Hindernisse für das Erreichen von Hebt Hindernisse für das Erreichen von Projekt-Meilensteinen hervor, bevor sie die Lieferung beeinträchtigen

Benutzerdefinierte Ansichten: Ermöglichen müheloses Umschalten zwischen allgemeinen und detaillierten Zeitleisten

Die beste KI-Software für Gantt-Diagramme

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Planung auf ein neues Niveau zu heben, sind diese Gantt-Diagramm-Tools genau das Richtige für Sie.

Lassen Sie uns gleich loslegen. 🛠️

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement mit intelligenter Terminplanung)

Visualisieren Sie Ihre Zeitleiste in der Gantt-Ansicht von ClickUp Mit der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp haben Sie alles auf einen Blick

Herkömmliche Gantt-Tools helfen bei der Darstellung von Zeitleisten, aber Sie müssen alle manuellen Arbeiten selbst erledigen: Aufgaben hinzufügen, Dauer berechnen und Nachverfolgung von Fortschritten.

ClickUp ändert das.

Erstellen Sie intelligentere Gantt-Zeitleisten mit ClickUp Brain

Wenn Sie nach einem flexiblen visuellen Layout für die Planung von Projekten und Anpassungen in Echtzeit suchen, ist die ClickUp-Gantt-Ansicht ideal. Sie können die Dauer von Aufgaben planen, mithilfe von ClickUp-Aufgabe-Abhängigkeiten Verknüpfungen erstellen und ClickUp-Meilensteine hinzufügen, um wichtige Ergebnisse zu kennzeichnen.

*sehen Sie sich an, wie Sie die Gantt-Ansicht in ClickUp verwenden können

Was es jedoch von anderen Gantt-tools unterscheidet, ist der Einsatz von KI, um Lücken in der Planung zu schließen

Mit ClickUp Brain können Sie Ihr Projekt in einfachem Nur-Text beschreiben, und die KI generiert eine vollständige Liste mit geschätzter Dauer, empfohlenen Abhängigkeiten und vorgeschlagenen Meilensteinen.

Nehmen wir an, Sie koordinieren den Start einer Kampagne. Das Team muss Texte und Botschaften fertigstellen, Begleitmaterialien entwerfen, soziale Medien aktualisieren, die Kampagne auf verschiedenen Plattformen starten und Metriken in Echtzeit nachverfolgen – und das alles innerhalb einer knappen Frist. Wenn beispielsweise die Text-Bearbeitung vor dem neuen Design der Werbematerialien erfolgen müssen, verknüpft ClickUp diese Aufgaben automatisch miteinander. Wenn die Übergabe der Social-Media-Kampagne von dem Abschließen des Metriken-Dashboards abhängt, ist auch diese Kette bereits festgelegt.

Diese werden direkt in der Gantt-Ansicht angezeigt, sodass Sie nicht mehr auf Kästchen schauen müssen, sondern stattdessen eine logisch aufgebaute Zeitleiste sehen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um einen Gantt-fähigen Projekt-Plan zu erstellen

Dieser KI-generierte Plan bildet die Grundlage für Ihre visuelle Zeitleiste.

Passen Sie Zeitpläne im Laufe der Arbeit mit der integrierten Zeiterfassung an

Verfolgen Sie den Aufwand in Echtzeit mit ClickUp Project Zeiterfassung

Sobald Ihr Diagramm in Betrieb ist, hilft Ihnen ClickUp Project Time Tracking dabei, realistisch zu bleiben. Wenn das Inhalt-Team mehr Zeit als geplant für das Verfassen von Markenrichtlinien aufwendet, können Sie diese Daten nutzen, um Risiken in kommenden Phasen zu kennzeichnen und Zeitleiste direkt in der KI-Ansicht des Gantt-Diagramms anzupassen.

Automatisieren Sie die nächsten Schritte mit ClickUp Automatisierung

Legen Sie mit ClickUp Automatisierungen Regeln fest, die auf dem Abschließen von Meilensteinen oder Aktualisierungen von Abhängigkeiten basieren

Sie können auch ClickUp-Automatisierungen einrichten, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Wenn zum Beispiel ein Meilenstein wie „Endgültige Designfreigabe” erreicht ist, kann der KI-Planungsassistent den Status der nächsten Phase automatisch aktualisieren, das Entwicklerteam benachrichtigen und die nächste Aufgabe zuweisen. Dies hilft, manuelle Übergaben zu vermeiden und sorgt für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

Die besten Features von ClickUp

kapazität auf einen Blick verwalten: *Weisen Sie Aufgaben mithilfe der ClickUp Workload-Ansicht basierend auf Verfügbarkeit und Gesamt-Workload zu

zusammenarbeit ohne Kontextwechsel: *Freigeben Sie Updates und besprechen Sie Aufgaben über den ClickUp-Chat , damit alles an einem Ort bleibt

Ideen in Echtzeit umsetzen: Erstellen Sie Workflows mit Erstellen Sie Workflows mit ClickUp Whiteboards und verbinden Sie diese direkt mit Aufgaben, um sie sofort auszuführen, wobei verschiedene Visualisierungstechniken zum Einsatz kommen

Behalten Sie den Überblick über die Leistung: Visualisieren Sie Fortschritt, Zeitaufwand und Team-Aufwand mithilfe von Visualisieren Sie Fortschritt, Zeitaufwand und Team-Aufwand mithilfe von ClickUp-Dashboards für mehrere Projekte

erstellen Sie einen auf Sie zugeschnittenen Zeitplan: *Automatisieren Sie die tägliche Planung mit dem ClickUp-Kalender , um Fokuszeiten zu blockieren und Aufgaben im Blick zu behalten

Limit von ClickUp

Das kann zunächst überwältigend wirken, insbesondere für Teams, die nicht an hochgradig anpassbare tools gewöhnt sind

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Ich finde es toll, wie anpassbar die Plattform ist – ich kann je nach meinem Arbeitsablauf zwischen Listen-, Board- und Gantt-Ansichten wechseln. Die integrierte Chat-Funktion macht die Zusammenarbeit in Echtzeit sehr bequem und ist einer der Gründe, warum ich ClickUp täglich nutze. Außerdem spare ich dank der Automatisierungen und KI-Tools viel Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Das Einrichten von Projektbereichen, Aufgaben und Automatisierungen verlief überraschend reibungslos. Mein Team hat nach ein paar kurzen Schulungen den Dreh rausbekommen. Auch die Hilfe-Dokumente und der Live-Chat waren sehr reaktionsschnell, sodass wir nie lange feststeckten. Unter anderem haben wir ClickUp mit nur wenigen Klicks in Google Drive integriert, was uns Zeit spart und den Wechsel zwischen verschiedenen tools überflüssig macht.

*Ich finde es toll, wie anpassbar die Plattform ist – ich kann je nach meinem Arbeitsablauf zwischen Listen-, Board- und Gantt-Ansichten wechseln. Die integrierte Chat-Funktion macht die Zusammenarbeit in Echtzeit sehr bequem und ist einer der Gründe, warum ich ClickUp täglich nutze. Außerdem spare ich dank der Automatisierungen und KI-Tools viel Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Das Einrichten von Projektbereichen, Aufgaben und Automatisierungen verlief überraschend reibungslos. Mein Team hatte nach ein paar kurzen Schulungen den Dreh raus. Auch die Hilfe-Dokumente und der Live-Chat waren sehr reaktionsschnell, sodass wir nie lange feststeckten. Wir haben ClickUp mit nur wenigen Klicks in Google Drive integriert, was uns Zeit spart und den Wechsel zwischen verschiedenen tools überflüssig macht. Zu erledigen

💡 Bonus: Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Ihre Gantt-Diagramme und Projektplanung mit echter Intelligenz ausstattet. Verabschieden Sie sich von Work Sprawl und begrüßen Sie nahtloses, kontextbezogenes Projektmanagement. So geht's: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Ihren Dateien

Talk to Text Fragen, diktieren und geben Sie Befehle an Ihre Arbeit per Spracheingabe – freihändig und überall mit

Nutzen Sie Premium-KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini direkt in der App mit einer einzigen, kontextbezogenen, unternehmensgerechten Lösung Mit ClickUp Brain MAX wird die Verwaltung komplexer Gantt-Diagramme intelligenter, effizienter und vollständig in Ihr Projektmanagement-Ökosystem integriert.

2. TeamGantt (am besten geeignet für vereinfachte Drag-and-Drop-Planung)

via TeamGantt

TeamGantt verwandelt komplexe Projekt-Planung in etwas, das jeder bewältigen kann. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche können Benutzer Aufgaben erstellen, indem sie sie über Daten in einem Kalender ziehen, wodurch sich Anpassungen der Zeitleiste ganz natürlich anfühlen.

Was es auszeichnet, ist die Ansicht „Meine Aufgaben“, die den Mitgliedern ein personalisiertes Dashboard bietet, ohne dass sie sich durch eine komplexe Hierarchie navigieren müssen. Das Gantt-Diagramm-KI-Tool schafft einen Ausgleich zwischen Planungsfunktionen und benutzerfreundlichem Design und ist somit für Teams geeignet, die eine robuste Planung benötigen.

Die besten Features von TeamGantt

Laden Sie Kunden und Stakeholder ein, den Fortschritt Ihres Projekts anzusehen, ohne ihnen Bearbeitung zu gewähren, um die Kontrolle über Ihre Projekt-Zeitleiste zu behalten

Richten Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen für Teammitglieder ein, wenn Aufgaben zugewiesen werden, Termine näher rücken oder Projekt-Meilensteine erreicht werden

Erstellen Sie Portfolio-Ansichten als Alternative zu Gantt-Diagrammen , um mehrere Projekte gleichzeitig aus der Vogelperspektive anzuzeigen

Erstellen Sie Prozent-Indikatoren, die den Fortschritt des Projekts automatisch auf der Grundlage der abgeschlossenen Aufgaben berechnen

TeamGantt-Limitations

Keine erweiterten Ressourcenmanagement-Funktionen für komplexe Projekte

Einige Bewertungen nehmen Notiz von Macken in der Benutzeroberfläche, wie z. B. Schwierigkeiten beim Rückgängigmachen von Vorgängen, beim Ändern der Spaltengröße oder beim Navigieren in Anmerkungen, was frustrierend sein kann

Preise für TeamGantt

Free

Pro: 59 $/Monat pro Manager

Unbegrenztes Alles: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bauausgabe: Benutzerdefinierte Preisgestaltung (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu TeamGantt

G2: 4,8/5 (über 890 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TeamGantt?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Mir gefällt besonders, wie TeamGantt die Kommunikation und Koordination innerhalb des Projektumfelds durch Features wie @-Tagging, Diskussionen und Dateifreigabe ermöglicht […] Ich habe nichts daran auszusetzen, nur die Berichterstellung ist vielleicht etwas einfach gehalten und lässt Tiefe und Details vermissen

Mir gefällt besonders, wie TeamGantt die Kommunikation und Koordination innerhalb des Projektumfelds durch Features wie @-Tagging, Diskussionen und Dateifreigeben ermöglicht […] Ich habe nichts daran auszusetzen, nur die Berichterstellung ist vielleicht etwas einfach gehalten und lässt Tiefe und Details vermissen

📮 ClickUp Insight: 31 % der Manager bevorzugen visuelle Boards, während andere auf Gantt-Diagramme, Dashboards oder Ressourcenansichten setzen. Die meisten tools zwingen Sie jedoch dazu, sich für eines zu entscheiden. Wenn die Ansicht nicht Ihrer Denkweise entspricht, entsteht dadurch nur eine weitere Reibungsfläche. Mit ClickUp müssen Sie sich nicht entscheiden. Wechseln Sie mit einem einzigen Klick zwischen KI-gestützten Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Dashboards oder der Workload-Ansicht. Und mit ClickUp AI können Sie automatisch maßgeschneiderte Ansichten oder Zusammenfassungen generieren , je nachdem, wer sie betrachtet – ob Sie selbst, ein Führungskraft oder Ihr Designer. 💫 Echte Ergebnisse: CEMEX beschleunigte die Produkteinführung um 15 % und reduzierte Kommunikationsverzögerungen von 24 Stunden auf Sekunden mithilfe von ClickUp.

📚 Lesen Sie auch: Alternativen und Konkurrenten zu TeamGantt

🧠 Freundlicher Tipp: Bevor Sie Ihre Aufgabenliste erstellen, definieren Sie wichtige Meilensteine, z. B. „Website-Start“, „Abschließende Kundenprüfung“ oder „Produkt-Beta-Live“. Arbeiten Sie dann rückwärts, um zu planen, welche Aufgaben erledigt werden müssen, um jedes einzelne Ziel zu erreichen. Stellen Sie Meilensteine in Ihrem KI-Gantt-Diagramm-Ersteller als eindeutige Markierungen dar (Diamanten in ClickUp).

3. Gantt. io (am besten geeignet für visuelle Darstellungen)

via Gantt.io

Manchmal müssen Sie ein Gantt-Diagramm erstellen, das so professionell aussieht, wie es Ihr Projekt verdient. Gantt.io ist auf visuell ansprechende Diagramme spezialisiert, die Stakeholder und Clients beeindrucken.

Anstatt alle möglichen Features in eine einzige Benutzeroberfläche zu packen, optimiert es die Erstellung und Präsentation von Diagrammen.

Die Plattform unterstützt die Echtzeit-Bearbeitung durch mehrere Benutzer, sodass Ihr Team gemeinsam Diagramme erstellen oder anpassen und Aktualisierungen sofort sehen kann. Darüber hinaus können Sie mit der Zeitreisefunktion durch frühere Versionen scrollen und Diagramme wiederherstellen oder verzweigen, was für Experimente hilfreich ist.

Die besten Features von Gantt.io

Erstellen Sie benutzerdefinierte, visuelle Elemente Ihrer Diagramme, einschließlich Schriftarten, Farben, Gitterlinien und Abständen, um sie an das Branding Ihres Unternehmens anzupassen

Drucken Sie Diagramme auf großformatigem Papier aus oder exportieren Sie sie als hochauflösende Bilder, die auch beim Projekt eine gestochen scharfe Qualität behalten

Fügen Sie detaillierte Aufgaben- und Projektbeschreibungen sowie Notizen hinzu, die in Tooltips angezeigt werden, wenn Betrachter mit der Maus über bestimmte Zeitleiste-Elemente fahren

Speichern Sie mehrere Diagramm-Varianten als Vorlage für das Aufgabenmanagement , damit Sie ähnliche Projekt-Layouts schnell wiederherstellen können

Limitations von Gantt.io

Keine integrierten Features zur Zeiterfassung oder Ressourcenzuweisung

Bei der Verarbeitung großer Datensätze kann es zu Verzögerungen kommen

Preise für Gantt.io

Free

Premium: 8 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Gantt.io

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Henry Gantt entwickelte zusammen mit Frederick Taylor um 1910 das Konzept zur Nachverfolgung der Produktion und Ressourcen in Fabriken und schuf damit im Wesentlichen den ersten visuellen Arbeitsplaner. Dies war eine der ersten wenigen Instanzen des Konzepts „Ergebnisse vs. Zeit”.

4. Instagantt (am besten geeignet für KI-gestützte Zeitplanoptimierung)

via Instagantt

Instagantt bringt künstliche Intelligenz direkt in die Projektplanung ein und automatisiert die mühsame Arbeit der Zeitplanoptimierung. Die Plattform nutzt KI, um Zeitpläne zu automatisieren, Zeitleiste zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team zu optimieren, um eine intelligentere und schnellere Planung zu ermöglichen.

Was Instagantt so einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, auf der Grundlage von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Ressourcenverfügbarkeit Verbesserungen für den Zeitplan vorzuschlagen. Die KI analysiert Ihre Projektstruktur und empfiehlt Anpassungen, die Engpässe verhindern oder die Dauer des Projekts verkürzen könnten. Außerdem übernimmt sie die Schwerarbeit, während die Benutzeroberfläche auch für nicht-technische Benutzer zugänglich bleibt.

Die besten Features von Instagantt

Nutzen Sie Feature zum Basisvergleich, die Ihre ursprüngliche Zeitleiste neben dem aktuellen Fortschritt anzeigen, sodass Sie Verzögerungen leicht erkennen können

Richten Sie wiederkehrende Gantt-Diagramm-Vorlagen ein, die automatisch mit Standard-Aufgaben und -Dauer ausgefüllt werden

Mit der mobilen App können Team Mitglieder von überall aus den Fortschritt ihrer Aufgaben aktualisieren und Projekt Zeitleiste in Ansicht

Erstellen Sie öffentliche Links zum Freigeben, über die externe Stakeholder den Fortschritt des Projekts in Ansicht nehmen können

Limitations von Instagantt

KI-Vorschläge berücksichtigen möglicherweise keine besonderen Geschäfts-Einschränkungen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten der KI-Optimierungsparameter

Preise für Instagantt

Free

Einzelperson: 12 $/Monat

team: *24 $/Monat, inklusive 3 Mitwirkenden (8 $ pro zusätzlichem Mitwirkenden)

Instagantt-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 445 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Instagantt?

Diese G2-Bewertung bringt einen interessanten Aspekt zur Sprache:

Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Verwendung, die Verbindung und die Nachverfolgung meines Projekts vereinfacht. Außerdem schätze ich die verschiedenen Optionen, mehrere Projekte zu kombinieren und sie mit meinem Kunden zu freizugeben. […] Der Link zum Öffnen einer neuen Aufgabe funktioniert manchmal nicht, ebenso wenig wie das Öffnen der spezifischen Aufgabe, die gemeldet wurde. Außerdem werden beim Exportieren als PDF weder PDF-Dateien noch Bilder klar dargestellt.

Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Verwendung, die Verbindung und die Nachverfolgung meines Projekts vereinfacht. Außerdem schätze ich die verschiedenen Optionen, mehrere Projekte zu kombinieren und sie mit meinem Kunden zu teilen. […] Der Link zum Öffnen einer neuen Aufgabe funktioniert manchmal nicht, ebenso wenig wie das Öffnen der spezifischen Aufgabe, die gemeldet wurde. Außerdem werden beim Exportieren als PDF weder PDF-Dateien noch Bilder klar dargestellt.

🎥 Ansehen: Hier ist ein Video zur Verwendung von Gantt-Diagrammen in ClickUp:

5. Lucidchart (am besten geeignet für integrierte Diagramm-Workflows)

via Lucidchart

Lucidchart betrachtet Gantt-Diagramme als Teil eines umfassenderen Diagramm-Ökosystems, das sich hervorragend für Teams eignet, die während der Projektplanung mehrere visuelle Tools benötigen.

Teams können nahtlos zwischen der Erstellung von Gantt-Diagrammen, Flussdiagrammen, Organisationsdiagrammen und Prozesskarten für einen Multi-Diagramm-Workflow wechseln. So kann beispielsweise ein Produktteam ein Flussdiagramm verwenden, um Funktionen abzubilden und Zeitpläne sofort in einer Gantt-Ansicht zu visualisieren, wobei beide Diagramme durch verknüpfte Daten oder gemeinsam genutzte Objekte miteinander verbunden werden.

Die besten Features von Lucidchart

Verknüpft Ihre Gantt-Diagramme direkt mit Live-Datenquellen wie Google Tabellen, damit Zeitleiste-Informationen automatisch aktualisiert werden

Verwenden Sie intelligentes Format, um Aufgaben automatisch auszurichten, Abstände anzupassen und die visuelle Hierarchie zu verbessern, während Sie Diagramme erstellen

Erstellen Sie interaktive Präsentationen, in denen Sie während Meetings durch verschiedene Projektphasen klicken oder bestimmte Zeitleiste vergrößern können

Verfolgen Sie jede Änderung an Ihren Diagrammen mit dem Versionsverlauf und kehren Sie zu früheren Versionen zurück oder sehen Sie genau, wer bestimmte Projekt-Elemente wann geändert hat

Limit von Lucidchart

Die KI-Features für Gantt-Diagramme sind weniger spezialisiert als dedizierte Projektmanagement-Tools

Die Benutzeroberfläche von Lucidchart kann für Benutzer, die eine einfache Erstellung von Projekt-Zeitleisten wünschen, überwältigend wirken

Preise für Lucidchart

Free

Einzelperson: 9 $/Monat pro Benutzer

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart

G2: 4,5/5 (über 6.465 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.190 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Lucidchart?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Was mir an der Lucid Visual Collaboration Suite am besten gefällt, ist ihre nahtlose Fähigkeit, komplexe Ideen in klare, visuelle Workflows umzuwandeln. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die große Auswahl an Vorlagen und die Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit machen sie unglaublich effektiv für Brainstorming, Prozessabbildung und Diskussionen über technische Architektur... Ein Nachteil der Lucid Visual Collaboration Suite ist, dass sie bei großem Umfang teuer werden kann, insbesondere für größere Teams, die Zugriff auf alle Features benötigen. Außerdem kann es bei sehr komplexen oder sehr detaillierten Diagrammen zu leichten Verzögerungen kommen, insbesondere wenn mehrere Benutzer gleichzeitig eine Bearbeitung durchführen...

Was mir an der Lucid Visual Collaboration Suite am besten gefällt, ist ihre nahtlose Fähigkeit, komplexe Ideen in klare, visuelle Workflows umzusetzen. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die große Auswahl an Vorlagen und die Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit machen sie unglaublich effektiv für Brainstorming, Prozessabbildung und Diskussionen über technische Architektur... Ein Nachteil der Lucid Visual Collaboration Suite ist, dass sie bei großem Umfang teuer werden kann, insbesondere für größere Teams, die Zugriff auf alle Features benötigen. Außerdem kann es bei sehr komplexen oder sehr detaillierten Diagrammen zu leichten Verzögerungen kommen, insbesondere wenn mehrere Benutzer gleichzeitig eine Bearbeitung durchführen...

📚 Lesen Sie auch: Die besten Lucidchart-Alternativen und -Konkurrenten für Diagramme

6. EdrawMax (am besten geeignet für die Erstellung von Diagrammen mit vielen Vorlagen)

via EdrawMax

EdrawMax ist eine Desktop- und Online-Diagramm-App, die über 280 Diagrammtypen unterstützt, von Flussdiagrammen und Gantt-Diagrammen bis hin zu Schaltplänen und Grundrissen, und das ganz einfach per Drag-and-Drop.

Es verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit 1.500 integrierten Gantt-Diagramm-Projekt-Vorlagen und über 26.000 Vektorsymbolen sowie eine von Benutzern erstellte Community-Galerie, die es einfach macht, schnell Grafiken zu erstellen und die Konsistenz zwischen den Teams zu gewährleisten

Die besten Features von EdrawMax

Durchsuchen Sie branchenspezifische Symbolbibliotheken mit Tausenden von Symbolen, Formen und visuellen Elementen

Ändern Sie Farben automatisch basierend auf Prioritätsstufen, Fertigstellungsstatus oder zugewiesenen Teammitgliedern mit bedingter Formatierung

Entwerfen Sie Master-Vorlagen, die Ihr Firmenlogo, Farben und Standard-Aufgabe-Kategorien enthalten, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten

Limit von EdrawMax

Die Web-Version kann bei hoher Auslastung verzögert reagieren, und die Desktop-App friert gelegentlich ein oder wird nach längerer Nutzung langsamer

Das Lizenzsystem ist restriktiv, oft auf einen Rechner beschränkt, und eine Neuinstallation oder ein Gerätewechsel kann zusätzliche Lizenzierungsschritte erfordern

Preise für EdrawMax

Einzelpersonen: Abonnement : 79 $ (halbjährlich) Unbefristet : 245 $ (einmalige Zahlung) Unbefristetes Paketangebot: 300 $ (einmalige Zahlung)

Abonnement : 79 $ (halbjährlich)

Unbefristet : 245 $ einmalige Zahlung)

Unbefristeter Plan: 300 $ (einmalige Zahlung)

Teams und Unternehmen: 119 $ pro Benutzer (Jahresplan)

Studierende: 68 $ (halbjährlich)

Pädagogen: benutzerdefinierte Preisgestaltung

Abonnement : 79 $ (halbjährlich)

Unbefristet : 245 $ einmalige Zahlung)

Unbefristeter Plan: 300 $ (einmalige Zahlung)

EdrawMax-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 135 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 205 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über EdrawMax?

Laut einer G2-Bewertung:

EdrawMax ist intuitiv zu bedienen. Die App ist sehr einfach zu installieren und zu verwenden. Mir gefallen die vorgefertigten Vorlagen sehr gut, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden können, von Geschäftsvorlagen über IT und Technik bis hin zu Marketing und UI/UX. Die Flexibilität, die die App dem Benutzer bietet, ist meiner Meinung nach unübertroffen... Da sie so viel bietet, könnte man meinen, dass sie alles bietet. Es gibt einige Dinge, wie vorgefertigte Bilder usw., von denen man denken würde, dass sie leicht verfügbar sind, aber das sind sie nicht.

EdrawMax ist intuitiv zu bedienen. Die App ist sehr einfach zu installieren und zu verwenden. Mir gefallen die vorgefertigten Vorlagen sehr gut, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden können, von Geschäftsvorlagen über IT und Technik bis hin zu Marketing und UI/UX. Die Flexibilität, die die App dem Benutzer bietet, ist meiner Meinung nach unübertroffen... Da sie so viel bietet, könnte man meinen, dass sie alles bietet. Es gibt einige Dinge, wie vorgefertigte Bilder usw., von denen man denken würde, dass sie leicht verfügbar sind, aber das sind sie nicht.

🧠 Freundlicher Tipp: Probieren Sie die Methode „Timeline Risk Mapping” aus. Versammeln Sie Ihr Team und fragen Sie: „An welcher Stelle dieser Gantt-Zeitleiste könnten wir scheitern?” Markieren Sie diese Aufgaben mit Flaggen oder benutzerdefinierten Tags, um sie genau zu überwachen. Kombinieren Sie dies mit Puffern für Notfälle in Phasen mit hohem Risiko

7. Toggl Plan (am besten geeignet für ressourcenorientiertes Zeitleiste-Management)

via Toggl Plan

Toggl Plan verlagert den Fokus des Gantt-Diagramms von Aufgaben auf Personen und legt den Schwerpunkt auf die Ressourcenzuweisung und das Management der Team-Kapazität. Es visualisiert, was zu tun ist, wer die Arbeit ausführt und wann die Mitarbeiter verfügbar sind.

Teams können auf einen Blick erkennen, welche Mitglieder überlastet, nicht ausgelastet oder perfekt auf mehrere Projekte verteilt sind. Die Ansicht der Projektmanagement-Software macht Ressourcenkonflikte sichtbar, bevor sie zu Problemen werden, und ermöglicht so proaktive Anpassungen des Zeitplans.

Die besten Features von Toggl Plan

Legen Sie für jedes Teammitglied ein Limit für die Arbeit fest, damit Sie automatisch benachrichtigt werden, wenn jemandem zu viel Arbeit zugewiesen wird

Kennzeichnen Sie Projekt-Kategorien mit Farbcodes, um sofort zu erkennen, auf welche Art von Arbeit sich jeder konzentriert

Erfahren Sie anhand von Workload-Berichten, wie viel Zeit jede Person für verschiedene Arten von Aktivitäten aufwendet

Limit von Toggl Plan

Mangelnde Unterstützung, um wiederholende Aufgaben zu unterstützen, führt zu repetitiver manueller Arbeit

Keine Version, was die Rückgängigmachung oder Überprüfung von Änderungen erschwert

Preise für Toggl Plan

Kostenlos für bis zu 5 Benutzer

Kapazität: 6 $/Monat pro Benutzer

Starter: 9 $/Monat pro Benutzer

Premium: 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Toggl Plan

G2: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 115 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Toggl Plan?

Sehen Sie sich an, was diese Capterra-Bewertung sagt:

Toggl Plan hat eine wirklich schöne, übersichtliche Benutzeroberfläche, die das Hinzufügen und Verwalten von Projekten vereinfacht. Die Gantt-Diagramme eignen sich hervorragend zur Verwaltung von Projekt-Zeitleisten. […] Der einzige wirkliche Nachteil von Toggl Plan ist, dass die Toggl Track-Funktion nur mit einem separaten Abonnement verfügbar ist.

Toggl Plan hat eine wirklich schöne, übersichtliche Benutzeroberfläche, die das Hinzufügen und Verwalten von Projekten vereinfacht. Die Gantt-Diagramme eignen sich hervorragend zur Verwaltung von Projekt-Zeitleisten. […] Der einzige wirkliche Nachteil von Toggl Plan ist, dass die Toggl Track-Funktion nur mit einem separaten Abonnement verfügbar ist.

🧠 Freundlicher Tipp: Machen Sie Ihr Gantt-Diagramm zu einem lebendigen Artefakt und nicht zu einem einmaligen Setup. Richten Sie eine wiederkehrende 15-minütige Überprüfung ein, um: Blockierte Aufgaben neu zuweisen oder aufheben

Fügen Sie neue Elemente hinzu, die hinzugekommen sind

Verschieben Sie Zeitleiste, wenn etwas schiefgeht

8. Gantt Chart AI (am besten geeignet für die automatisierte Erstellung von Zeitplänen)

via Gantt-Diagramm-KI

Gantt Chart AI nutzt maschinelles Lernen, um mit minimalem Aufwand umfassende Projekt-Zeitleiste zu erstellen. Benutzer beschreiben ihre Projekt-Ziele und wichtigsten Einschränkungen und sehen dann zu, wie KI-Algorithmen detaillierte Zeitpläne erstellen, realistische Dauer zuweisen und logische Abhängigkeit zwischen Aufgaben festlegen.

Die Plattform lernt aus Tausenden von erfolgreichen Projekten, um realistische Zeitleiste vorzuschlagen und potenzielle Risiken zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie sich auf die Umsetzung konzentrieren, anstatt wochenlang die ursprüngliche Zeitleiste Ihres Teams zu perfektionieren.

Die besten Features von Gantt-Diagramm-KI

Erhalten Sie intelligente Abschätzungen der Dauer, die die Komplexität der Aufgaben, die Größe des Teams und Verlaufsdaten aus ähnlichen Projekten berücksichtigen

Erhalten Sie proaktive Risikobewertungen, die potenzielle Terminkonflikte, Ressourcenengpässe oder unrealistische Fristen identifizieren, zusammen mit Lösungsvorschlägen

Optimieren Sie KI-generierte Zeitpläne mithilfe von Befehlen in natürlicher Unterhaltung

Limit von KI-Gantt-Diagrammen

Begrenzte Kontrolle über bestimmte Algorithmus-Parameter und Annahmen

Im Vergleich zu etablierten tools auf dem Markt befindet es sich noch in der Entwicklung

Preise für KI-Tools für Gantt-Diagramme

Free (2 Guthaben)

30 Credits: 3 $ (30 Credits)

100 Guthaben: 6 $ (100 Guthaben)

Bewertungen und Rezensionen zu KI-Tools für Gantt-Diagramme

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Gantt-Diagramm wurde vor der Einführung von Computern entwickelt, sodass jede Leiste und jede Aktualisierung von Hand gezeichnet wurden. Manager mussten vor jeder Produktionsänderung buchstäblich Lineal und Bleistift zur Hand nehmen, um Zeitleiste anzupassen. Gantts Kollegen bezeichneten seine Erstellung als „Balkendiagramme”, und dieser Begriff blieb auch nach der Weiterentwicklung des Tools bestehen.

Gantt Sie glauben es? ClickUp erledigt es am besten

Die Auswahl eines KI-Gantt-Diagramm-Erstellers erfordert ein System, das Veränderungen vorhersieht, sich in Echtzeit neu kalibriert und Rohdaten in strukturierte Ausführungen umwandelt.

ClickUp ist führend bei dieser Umstellung.

Die Gantt-Diagramm-KI erstellt strukturierte Zeitpläne, gleicht Abhängigkeiten ab, passt Zeitleiste auf der Grundlage realer Workload-Daten an und automatisiert Übergaben ohne manuelle Nachverfolgung.

Jede Änderung wird in das System zurückgespielt, sodass die Ausführung stets mit der Realität übereinstimmt.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅